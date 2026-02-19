10 lựa chọn thay thế Stepfun AI tốt nhất cho [năm]

Giống như hầu hết các công cụ AI độc lập, Stepfun AI có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, các nhóm sử dụng nó thường phải chuyển đổi giữa các tab để hoàn thành công việc.

Bạn phải sao chép và dán nội dung từ kế hoạch dự án vào AI, sau đó đưa kết quả trở lại danh sách công việc. Kết quả là gì? Bạn mất thời gian và sự tập trung quý báu mỗi lần chuyển đổi.

Nghiên cứu của ClickUp cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc xuất phát từ việc sử dụng nhiều nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Nếu bạn đang ở đây, có lẽ bạn cũng đã nhận ra rằng các công cụ không tích hợp với công việc của bạn chỉ làm tăng chi phí quản lý.

Vậy, nếu nhóm của bạn đang tìm kiếm các công cụ AI để giúp làm việc nhanh hơn, hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn 10 giải pháp thay thế Stepfun AI thực tế, từ các mô hình mã nguồn mở dành cho nhà phát triển đến Converged AI Không gian Làm việc — một nền tảng tích hợp với AI được nhúng như lớp trí tuệ để hiểu công việc của bạn. (Lưu ý: Đó là ClickUp )

Các lựa chọn thay thế Stepfun AI hàng đầu trong nháy mắt

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm muốn tích hợp AI vào quản lý công việc hàng ngày ClickUp Brain, ClickUp Tự động hóa, ClickUp Tài liệu, 15+ lượt xem Có kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. DeepSeek Nhà phát triển cần các mô hình suy luận mã nguồn mở DeepSeek-R1, trọng số mã nguồn mở, khả năng lập trình Giá dựa trên API Qwen Các nhóm đa ngôn ngữ cần AI tiếng Trung/tiếng Anh Qwen2. 5 mô hình, hỗ trợ đa phương thức, bối cảnh dài. Nguồn mở; API đám mây có sẵn Zhipu AI Các doanh nghiệp Trung Quốc cần AI tuân thủ quy định Dòng GLM-4, API doanh nghiệp, Giao hàng tài liệu Giá cho doanh nghiệp Minimax Các nhóm sáng tạo tập trung vào giọng nói AI và tạo nội dung Hailuo 2.3 video engine, Speech 2.8, trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại Giá dựa trên API Moonshot Các nhóm cần bối cảnh dài cho phân tích tài liệu Trợ lý Kimi, cửa sổ ngữ cảnh triệu token, Xử lý tài liệu Các gói miễn phí và trả phí Baichuan Các doanh nghiệp Trung Quốc cần các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được địa phương hóa Mô hình Baichuan, triển khai doanh nghiệp, Ảo giác thích ứng Giá cho doanh nghiệp ModelBest Các nhà nghiên cứu đang khám phá các mô hình nhỏ hiệu quả Gia đình MiniCPM, triển khai tại biên, mã nguồn mở Nguồn mở Infinigence AI Các nhóm cần tối ưu hóa quá trình suy luận Tối ưu hóa suy luận, mô hình Omni, động cơ FlashDecoding++ Giá cả tùy chỉnh Notion AI Các nhóm đã sử dụng Notion Hỏi đáp về không gian làm việc, hỗ trợ viết, tự động điền Tiện ích bổ sung hoặc được bao gồm trong các kế hoạch trả phí

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Stepfun AI?

Mặc dù Stepfun có khả năng tạo video ấn tượng và giá cả cạnh tranh trên thị trường nội địa, bạn có thể cần tìm kiếm một giải pháp thay thế. Điều này thường xảy ra khi các rào cản thực tế kích hoạt tình trạng "Work Sprawl". Điều này buộc nhóm của bạn phải quản lý các công cụ phân tán không tương thích với nhau, thay vì hoàn thành công việc thực tế.

Các mô hình AI độc lập yêu cầu kiến thức kỹ thuật để triển khai, biến nhu cầu đơn giản về trợ lý AI thành một dự án phát triển phức tạp. Nếu nhóm của bạn thiếu các nhà phát triển chuyên trách, điều này tạo ra rào cản đáng kể. Bạn không nên phải xây dựng một cây cầu chỉ để sử dụng công cụ của mình; bạn cần AI giúp bạn thực hiện công việc nhanh hơn mà không làm phức tạp bộ công cụ của mình.

Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào thiết lập kỹ thuật của bạn:

Nếu bạn là nhà phát triển quen thuộc với API và muốn xây dựng ứng dụng tùy chỉnh, mô hình mã nguồn mở như DeepSeek hoặc Qwen có thể là lựa chọn lý tưởng.

Nếu bạn là một nhóm chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh hơn, một không gian làm việc tích hợp AI sẽ loại bỏ rắc rối tích hợp và giúp bạn tập trung vào công việc.

📮ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Các lựa chọn thay thế Stepfun AI tốt nhất để sử dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Chúng tôi đã phân tích các đối thủ hàng đầu dựa trên cách họ giải quyết các nút thắt thực tế, từ hiệu quả hạ tầng đến nghiên cứu có ngữ cảnh dài, để giúp bạn tìm ra công cụ phù hợp với bộ công cụ công nghệ cụ thể của bạn.

Dưới đây là những gợi ý hàng đầu của chúng tôi:

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn tích hợp AI vào công việc hàng ngày mà không cần thiết lập kỹ thuật)

Thử ClickUp miễn phí Truy cập AI bối cảnh được xây dựng trên các công việc, tài liệu và dự án của bạn trong ClickUp

Các giải pháp thay thế cho Stepfun AI thường là các mô hình thô yêu cầu bạn phải xây dựng giao diện xung quanh chúng. ClickUp thay đổi điều này bằng cách biến AI thành một thành viên đội ngũ tích hợp sẵn trong các công cụ bạn đã sử dụng. Đây là một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp các công việc, dự án, tài liệu và trò chuyện nhóm của bạn dưới một mái nhà. Lớp AI tích hợp của ClickUp nằm trên tất cả bối cảnh này và thực sự hiểu công việc của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh, hoạt động ngay tại nơi bạn thực hiện công việc.

Cần AI hoạt động trong cùng tab nơi bạn đang soạn thảo tài liệu hoặc cập nhật trạng thái của công việc?

ClickUp Brain cho phép bạn làm điều đó, với tư cách là trợ lý AI hoàn chỉnh và nhạy bén với ngữ cảnh nhất thế giới. Vì nó hoạt động dựa trên dữ liệu dự án thực tế của bạn, nó có thể tóm tắt các cập nhật công việc trong một tháng hoặc soạn thảo bản tóm tắt dự án dựa trên lịch sử cụ thể của nhóm bạn, mà không cần sao chép-dán ngữ cảnh.

Nhận câu trả lời dựa trên bối cảnh dự án và không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

Bạn thậm chí có thể truy cập các công cụ AI hàng đầu (như ChatGPT, Claude, Gemini và các công cụ khác) ngay trong ClickUp. Nhờ đó, bạn sẽ nhận được câu trả lời hoặc bản nháp tốt nhất cho nhu cầu của mình mà không cần đăng ký các dịch vụ riêng biệt.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain

Điều này giúp loại bỏ tình trạng " AI Sprawl", nơi bạn phải sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau cho các công việc khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn một công cụ AI có thể thống nhất ngữ cảnh không chỉ trong ClickUp mà còn từ các ứng dụng công việc khác như Google Drive, HubSpot, Figma, v.v.? Hãy thử Brain MAX. Ứng dụng AI desktop Super App này cho phép bạn tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối khác từ một nơi duy nhất. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Talk to Text tích hợp để nhập văn bản các công việc, ghi chú và tài liệu - nhanh gấp 4 lần so với gõ phím!

Các đại lý quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối

Thay vì thuê một nhà phát triển để tích hợp AI vào quy trình làm việc của bạn, ClickUp sử dụng Super Agents để giảm bớt khối lượng công việc. Đây là các đồng nghiệp AI mà bạn có thể giao công việc hoặc kích hoạt thông qua các tự động hóa không cần mã để phân loại công việc, theo dõi các rào cản và tạo báo cáo.

Họ xử lý công việc phức tạp từ đầu đến cuối mà không cần bạn phải hướng dẫn. Và họ hoạt động 24/7, nên bạn không cần phải làm điều đó. Điều này khiến ClickUp trở thành lựa chọn thay thế Stepfun AI duy nhất biến AI từ một thí nghiệm sáng tạo thành một công cụ tự động hóa cho công việc hàng ngày của bạn.

🎥 Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động trong video giải thích nhanh này:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Automations : Tạo quy tắc tự động hóa tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào bằng công cụ ClickUp AI Automation Builder. Tạo quy tắc tự động hóa tùy chỉnh mà không cần viết một dòng mã nào bằng công cụ ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Tạo và hợp tác trên kế hoạch dự án, ghi chú cuộc họp và wiki trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, cho phép bạn nhúng các công việc trực tiếp và sử dụng AI để chỉnh sửa nội dung theo thời gian thực. Tạo và hợp tác trên kế hoạch dự án, ghi chú cuộc họp và wiki trực tiếp trong không gian làm việc của bạn, cho phép bạn nhúng các công việc trực tiếp và sử dụng AI để chỉnh sửa nội dung theo thời gian thực.

Nhiệm vụ ClickUp : Tổ chức công việc với các trạng thái tùy chỉnh, công việc con lồng nhau và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo mọi dự án luôn đúng tiến độ và các thành viên trong nhóm biết chính xác việc cần làm tiếp theo. Tổ chức công việc với các trạng thái tùy chỉnh, công việc con lồng nhau và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo mọi dự án luôn đúng tiến độ và các thành viên trong nhóm biết chính xác việc cần làm tiếp theo.

ClickUp Views : Hiển thị công việc của bạn theo hơn 15 cách khác nhau, bao gồm chế độ xem Xem dạng danh sách ClickUp, Hiển thị công việc của bạn theo hơn 15 cách khác nhau, bao gồm chế độ xem Xem dạng danh sách ClickUp, chế độ xem Bảng ClickUp Lịch ClickUp và chế độ xem Gantt ClickUp , cho phép mọi bộ phận xem cùng một dữ liệu qua góc nhìn ưa thích của họ.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

AI hiểu bối cảnh công việc của bạn: Khác với các mô hình độc lập, ClickUp Brain có quyền truy cập vào không gian làm việc của bạn, vì vậy nó có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác về Khác với các mô hình độc lập, ClickUp Brain có quyền truy cập vào không gian làm việc của bạn, vì vậy nó có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác về các dự án và công việc cụ thể trong ClickUp của bạn.

Loại bỏ sự phân tán công cụ: Bằng cách kết hợp quản lý dự án, tài liệu, Bằng cách kết hợp quản lý dự án, tài liệu, ClickUp Chat và AI trong một nền tảng duy nhất, bạn loại bỏ sự phân tán công cụ – việc chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng gây mất tập trung và tạo ra các silo thông tin.

Dễ dàng tùy chỉnh mà không cần kiến thức kỹ thuật: Bạn có thể tùy chỉnh ClickUp theo nhu cầu cụ thể của nhóm bằng cách sử dụng Bạn có thể tùy chỉnh ClickUp theo nhu cầu cụ thể của nhóm bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh , tự động hóa và mẫu ClickUp mà không cần đến sự hỗ trợ của nhà phát triển.

Nhược điểm:

Số lượng tính năng khổng lồ có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp, vì vậy tốt nhất là bắt đầu với một mẫu và khám phá từ đó.

Ứng dụng di động rất mạnh mẽ, nhưng không có phạm vi đầy đủ các tính năng có sẵn trên phiên bản desktop.

Việc cài đặt các quy trình tự động hóa phức tạp, nhiều bước có thể mất một chút thời gian để hoàn thiện.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Phản hồi từ người dùng G2:

Tôi thích cách ClickUp kết hợp quản lý tác vụ, tài liệu và hợp tác nhóm trên một nền tảng duy nhất. Nó rất linh hoạt và cho phép tôi tùy chỉnh quy trình làm việc, trạng thái và chế độ xem dựa trên cách nhóm của tôi thực sự làm việc. Việc có mọi thứ trong một nơi giúp giảm thiểu việc chuyển đổi công cụ và giữ cho các dự án được tổ chức tốt hơn.

👀 Bạn có biết? Trung bình mỗi công ty sử dụng 101 ứng dụng để hoàn thành công việc! Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng quá tải công cụ.

2. DeepSeek (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển cần các mô hình suy luận mã nguồn mở với chi phí thấp hơn)

qua DeepSeek

Nếu bạn là một nhà phát triển, sự bực bội của bạn với các mô hình AI là khác biệt. Bạn có thể đã chán ngán với các API đắt đỏ, hạn chế không cho phép bạn kiểm soát như mong muốn. DeepSeek giải quyết trực tiếp vấn đề này.

Trong khi Stepfun tập trung vào việc tạo video điện ảnh, DeepSeek tập trung vào suy luận kỹ thuật hiệu suất cao và tạo mã. Bằng cách công khai các trọng số mô hình, nó cho phép bạn bỏ qua các API đám mây hạn chế và chạy trí tuệ nhân tạo trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Điều này cho phép bạn kiểm tra mô hình, tùy chỉnh nó theo nhu cầu của mình và tránh các chi phí API không mong muốn. Những tính năng này cũng khiến nó trở thành đối thủ cạnh tranh lý tưởng của Hugging Face.

Các tính năng nổi bật của DeepSeek

Mô hình suy luận DeepSeek-R1: Mô hình này được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ suy luận phức tạp, nổi trội trong Mô hình này được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ suy luận phức tạp, nổi trội trong giải quyết bài toán toán học, tạo mã và phân tích logic.

Trọng số mã nguồn mở: DeepSeek đã phát hành trọng số mô hình của mình, cho phép bạn tải xuống và chạy chúng trên phần cứng của riêng mình để có toàn quyền kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

Khả năng lập trình mạnh mẽ: Các mô hình hoạt động tốt trên các bài kiểm tra lập trình, giúp chúng hữu ích cho việc hoàn thành mã, gỡ lỗi và tạo mã mẫu.

Ưu và nhược điểm của DeepSeek

Ưu điểm:

Hiệu quả chi phí: Chạy suy luận cục bộ loại bỏ phí API theo mỗi truy vấn, mang lại tiết kiệm đáng kể cho các ứng dụng có khối lượng lớn.

Bảo mật dữ liệu: Tách biệt mô hình đảm bảo mã nguồn độc quyền của bạn không bao giờ rời khỏi môi trường nội bộ của bạn.

Độ chính xác kỹ thuật cao: Luôn đạt kết quả tương đương với các mô hình tiên tiến nhất trong các bài kiểm tra mã hóa và suy luận logic.

Nhược điểm:

Yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao để triển khai và quản lý, khiến nó không phù hợp cho các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật.

Tài liệu và hỗ trợ chưa phát triển bằng so với các nhà cung cấp phương Tây đã có uy tín.

Chạy các mô hình trên máy tính cục bộ yêu cầu một thiết lập GPU mạnh mẽ.

Giá cả của DeepSeek

Giá dựa trên API:

1 triệu token đầu vào (trúng cache): $0,028

1 triệu token đầu vào (lỗi bộ nhớ đệm): $0,28

1 triệu token đầu ra: $0,42

Đánh giá và nhận xét về DeepSeek

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Trustpilot: 2.3/5 (110+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về DeepSeek?

Một người dùng Trustpilot đã đưa ra phản hồi trái chiều:

Đối với người dùng bình thường muốn hỗ trợ soạn thảo thư hoặc tư vấn chung về các địa điểm du lịch, nó thực sự hữu ích. Nó cũng giỏi trong việc giải quyết các vấn đề toán học. Có thể nó không phù hợp cho lập trình viên hoặc các vấn đề nhạy cảm về chính trị, nhưng đối với sử dụng chung, nó miễn phí và khá tiện lợi. Tôi rất thích và sử dụng nó thường xuyên.

3. Qwen (Phù hợp nhất cho các nhóm đa ngôn ngữ cần hiệu suất AI mạnh mẽ cho tiếng Trung và tiếng Anh)

qua Qwen

Các công cụ AI phân mảnh thường gây thất vọng nếu nhóm của bạn hoạt động cả ở thị trường phương Tây và Trung Quốc. Chúng dẫn đến chất lượng không đồng đều, nỗ lực trùng lặp và quy trình làm việc cồng kềnh. Đây là thách thức phổ biến đối với các nhóm toàn cầu cần một công cụ AI thực sự song ngữ, chứ không phải chỉ cung cấp dịch thuật trung bình.

Qwen, gia đình mô hình ngôn ngữ lớn của Alibaba Cloud, là một lựa chọn mã nguồn mở mạnh mẽ cho các nhóm như vậy. Khác với Stepfun tập trung vào video, Qwen nổi trội trong việc hiểu văn bản, tạo mã và các công việc đa phương thức kết hợp xử lý văn bản và hình ảnh.

Với Qwen, bạn có thể phân tích tài liệu kinh doanh bằng tiếng Trung và đặt câu hỏi tiếp theo bằng tiếng Anh mà không mất bối cảnh. Bản phát hành open-weights cũng cho phép bạn triển khai trên hạ tầng của riêng mình để có quyền kiểm soát tối đa.

Các tính năng nổi bật của Qwen

Trợ lý đa phương thức gốc (Qwen3-VL): Vượt qua khả năng nhận diện hình ảnh đơn giản để trở thành một trợ lý trực quan có thể điều khiển giao diện người dùng (GUI) trên máy tính hoặc thiết bị di động để hoàn thành các công việc một cách tự động.

Mô hình Qwen3-Coder-Next: Kết hợp giữa suy luận chậm rãi, cẩn thận với thực thi nhanh chóng, cạnh tranh với các mô hình tiên tiến trong các công việc kỹ thuật phần mềm đa vòng.

Cửa sổ ngữ cảnh dài: Sử dụng cửa sổ ngữ cảnh gốc với 256.000 token (có thể mở rộng lên 1 triệu), cho phép xử lý toàn bộ sách giáo khoa hoặc video dài hàng giờ và trích xuất chi tiết cụ thể.

Ưu và nhược điểm của Qwen

Ưu điểm:

Hiệu suất đa ngôn ngữ mạnh mẽ: Được tối ưu hóa cho cả tiếng Trung và tiếng Anh, đảm bảo chất lượng nhất quán trên các ngôn ngữ.

Tính linh hoạt của mã nguồn mở: Bạn có thể triển khai các mô hình tại địa phương để có quyền kiểm soát tốt hơn và tránh phụ thuộc vào API.

Được hỗ trợ bởi nhà cung cấp đám mây hàng đầu: Sự tham gia của Alibaba Cloud đảm bảo sự phát triển liên tục và các tùy chọn hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhược điểm:

Sử dụng API được quản lý từ bên ngoài Trung Quốc có thể gây ra độ trễ hoặc vấn đề tuân thủ dữ liệu cho một số nhóm.

Một số tài liệu có thể chủ yếu bằng tiếng Trung, yêu cầu dịch thuật.

Hỗ trợ cấp doanh nghiệp đã được thiết lập vững chắc cho thị trường Trung Quốc.

Giá cả của Qwen

Qwen-Max: $6

Qwen-Plus: $1. 2

Qwen-Flash: $0. 4

Qwen-Coder: $1. 5

Ghi chú: Các mức giá này được tính dựa trên 1 triệu token được xử lý*

Đánh giá và nhận xét về Qwen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Trustpilot: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Qwen?

Một người dùng Capterra đã chia sẻ trải nghiệm của họ:

Alibaba Cloud là một nền tảng đám mây tuyệt vời, phù hợp với nhiều môi trường khác nhau: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, v.v. Đây là sản phẩm lý tưởng cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây, với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp và tài liệu hướng dẫn chi tiết (chủ yếu bằng tiếng Anh).

👀 Bạn có biết? Công nghệ AI tạo sinh và các công nghệ khác hiện nay có tiềm năng tự động hóa các hoạt động công việc chiếm 60% đến 70% thời gian làm việc của nhân viên hiện nay.

4. Zhipu AI (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc cần AI sẵn sàng cho sản xuất và tuân thủ quy định địa phương)

qua Zhipu AI

Khác với sự tập trung vào sáng tạo của Stepfun, Zhipu chuyên về các ứng dụng doanh nghiệp: trí tuệ nhân tạo trò chuyện, quản lý kiến thức và tự động hóa kinh doanh, tất cả đều được tối ưu hóa cho những đặc điểm riêng biệt của tiếng Trung.

Nếu doanh nghiệp của bạn hoạt động tại Trung Quốc, bạn sẽ phải đối mặt với một mạng lưới phức tạp các quy định tuân thủ, luật lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ địa phương giới hạn. Sử dụng mô hình được lưu trữ bên ngoài quốc gia có thể là một lựa chọn không khả thi, khiến nhóm của bạn thiếu các công cụ AI cần thiết để duy trì tính cạnh tranh.

Zhipu AI được thiết kế dành riêng cho tình huống này. Được phát triển từ Đại học Thanh Hoa, nó cung cấp sức mạnh cho ChatGLM, một trong những hệ thống AI trò chuyện phổ biến nhất tại Trung Quốc. Zhipu AI cung cấp các giải pháp AI sẵn sàng cho sản xuất, tuân thủ chương trình AI của Trung Quốc, cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ địa phương mà các doanh nghiệp cần.

Các tính năng nổi bật của Zhipu AI

Dòng mô hình GLM-4: Các mô hình mới nhất của Zhipu mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong các công việc ngôn ngữ Trung Quốc, suy luận và tạo mã.

API doanh nghiệp với cam kết dịch vụ (SLAs): Cung cấp quyền truy cập API cấp doanh nghiệp với cam kết thời gian hoạt động và hỗ trợ chuyên dụng cho các ngành công nghiệp được quy định.

Giao nhận tài liệu từ đầu đến cuối: Khả năng chuyển đổi các lệnh hoặc dữ liệu thô thành các tệp định dạng .docx, .PDF và .xlsx, giúp nó trở thành công cụ hữu ích để tạo ra các tệp tin.

Ưu và nhược điểm của Zhipu AI

Ưu điểm:

Sẵn sàng cho thị trường Trung Quốc: Đi kèm với lưu trữ dữ liệu tại địa phương và các chứng nhận tuân thủ cần thiết cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại mạnh mẽ: ChatGLM đã được hoàn thiện thông qua phản hồi từ người dùng, với kết quả là cuộc hội thoại tự nhiên và hiệu quả.

Hỗ trợ doanh nghiệp và tùy chỉnh: Cung cấp dịch vụ tinh chỉnh và các tùy chọn triển khai chuyên dụng mà các mô hình nguồn mở không có.

Nhược điểm:

Chủ yếu tập trung vào thị trường Trung Quốc, khiến nó ít phù hợp hơn cho các nhóm quốc tế.

Giá cả cho doanh nghiệp yêu cầu liên hệ với nhóm bán hàng, điều này ít minh bạch hơn so với các API tự phục vụ.

Không phù hợp cho các nhóm làm việc chủ yếu bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác.

Giá cả của Zhipu AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zhipu AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

TrustPilot: Không đủ đánh giá

5. Minimax (Phù hợp nhất cho các nhóm sáng tạo tập trung vào nội dung do AI tạo ra và giọng nói)

qua Minimax

Minimax là đối thủ sáng tạo chính của Stepfun, chuyển trọng tâm từ xử lý văn bản thô sang sản xuất đa phương tiện cao cấp. Công nghệ của họ hỗ trợ ứng dụng phổ biến Talkie, cho phép người dùng tương tác với các nhân vật AI, thể hiện khả năng duy trì tính cách và ngữ cảnh trong các cuộc hội thoại dài.

Nó tập trung vào vũ trụ đại lý — một không gian nơi AI viết kịch bản và tạo ra âm thanh tự nhiên và video dựa trên vật lý để phù hợp.

Các tính năng nổi bật của Minimax

Hailuo 2.3 video engine: Sử dụng mô phỏng vật lý chuyên biệt để xử lý ánh sáng thực tế, động lực học chất lỏng và các biểu cảm vi mô phức tạp, nâng cao chất lượng các đoạn video được tạo ra.

MiniMax Speech 2.8: Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói của nó tạo ra giọng nói chất lượng cao, tự nhiên với nhiều phong cách khác nhau, hoàn hảo cho lồng tiếng và nội dung âm thanh.

Trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại với tính nhất quán về nhân vật: Các mô hình được thiết kế để duy trì tính cách nhất quán, cho phép ứng dụng như trợ lý AI hoặc nhân vật trong câu chuyện tương tác.

Ưu và nhược điểm của Minimax

Ưu điểm:

Khả năng giọng nói và âm thanh mạnh mẽ: Chất lượng chuyển văn bản thành giọng nói phù hợp cho nội dung sản xuất chuyên nghiệp.

Cuộc hội thoại dựa trên nhân vật: Khả năng duy trì một nhân vật nhất quán cho phép tạo ra các ứng dụng độc đáo mà các chatbot thông thường không thể xử lý.

Xác thực ứng dụng tiêu dùng: Thành công của ứng dụng Talkie của họ chứng minh công nghệ của họ hoạt động hiệu quả trong thực tế.

Nhược điểm:

Sự tập trung hẹp của nó khiến nó ít phù hợp cho các công việc phân tích hoặc mã hóa.

Tài liệu API và tài nguyên cho nhà phát triển có thể không toàn diện như các nhà cung cấp lớn hơn.

Thị trường chính là Trung Quốc, do đó hỗ trợ quốc tế có thể bị giới hạn.

Giá cả linh hoạt

Gói Starter: $10/tháng

Thêm: $20/tháng

Giá tối đa: $50/tháng

Đánh giá và nhận xét của Minimax

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

TrustPilot: Không đủ đánh giá

6. Moonshot (Phù hợp nhất cho các nhóm cần bối cảnh cực kỳ dài cho phân tích tài liệu)

qua Moonshot

Thường thì các mô hình ngôn ngữ lớn có cửa sổ ngữ cảnh giới hạn, nghĩa là chúng chỉ có thể nhớ một vài trang văn bản tại một thời điểm. Điều này buộc bạn phải chia tài liệu thành các phần nhỏ, đưa từng phần vào AI và sau đó ghép các câu trả lời lại với nhau. Chúng tôi không cần phải nói với bạn rằng quá trình này có thể gây bực bội và dễ xảy ra lỗi như thế nào. Và bạn có thể đồng ý: điều này làm mất đi mục đích sử dụng AI ngay từ đầu.

Moonshot AI, một sản phẩm AI khác của Trung Quốc, đã gây ấn tượng mạnh với khả năng xử lý các cửa sổ ngữ cảnh dài có thể xử lý hàng triệu token, tương đương với hàng nghìn trang. Với trợ lý trò chuyện Kimi, bạn có thể tải lên toàn bộ một cuốn sách và đặt các câu hỏi chi tiết yêu cầu hiểu toàn bộ văn bản từ đầu đến cuối.

Các tính năng nổi bật của Moonshot

Cửa sổ ngữ cảnh cực dài: Xử lý tài liệu có hàng triệu token, cho phép phân tích toàn bộ sách hoặc cơ sở mã nguồn khổng lồ chỉ trong một truy vấn.

Trợ lý trò chuyện Kimi: Giao diện chuyên nghiệp được tối ưu hóa cho phân tích tài liệu và nghiên cứu, nơi bạn có thể tải lên tệp tin và tương tác với chúng trong một cuộc hội thoại tự nhiên.

Khả năng xử lý tài liệu: Hỗ trợ tích hợp cho nhiều định dạng file với các tính năng được thiết kế dành cho công việc chuyên môn.

Ưu và nhược điểm của Moonshot

Ưu điểm:

Độ dài bối cảnh không thể so sánh: Loại bỏ nhu cầu chia nhỏ hoặc tóm tắt các tài liệu dài, điều này thường dẫn đến mất thông tin.

Thiết kế tập trung vào nghiên cứu: Đặc biệt phù hợp cho nhân viên trí thức, nhà nghiên cứu và nhà phân tích.

Quy trình làm việc với tài liệu thực tế: Các tính năng được thiết kế dựa trên nhu cầu phân tích tài liệu trong thực tế.

Nhược điểm:

Sự tập trung chuyên biệt của nó khiến nó không phù hợp cho các công việc sáng tạo hoặc mã hóa.

Nó chủ yếu có sẵn trên thị trường Trung Quốc, do đó quyền truy cập quốc tế có thể bị giới hạn.

Xử lý các tài liệu cực kỳ dài có thể chậm hơn so với các truy vấn tiêu chuẩn.

Giá cả Moonshot

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét Moonshot

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Trustpilot: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Moonshot?

Một người dùng G2 đã đánh giá Moonshot:

Điều tuyệt vời nhất khi sử dụng phần mềm này là giao diện dễ sử dụng của nó.

7. Baichuan (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc cần triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được địa phương hóa)

qua Baichuan

Việc cần làm là tìm một mô hình hiểu thuật ngữ kinh doanh địa phương, tuân thủ luật lưu trữ dữ liệu và bao gồm hỗ trợ cho doanh nghiệp? Baichuan Intelligence, một công cụ tìm kiếm lớn của Trung Quốc, có thể giúp bạn!

Công ty tập trung vào việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng thực tế của doanh nghiệp Trung Quốc, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, quản lý kiến thức và tìm kiếm nội bộ.

Khác với các công cụ sáng tạo của Stepfun, nó cung cấp các tùy chọn triển khai và tính năng tuân thủ được thiết kế dành cho các công ty hoạt động tại Trung Quốc, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp cần một giải pháp AI được địa phương hóa và hỗ trợ.

Các tính năng nổi bật của Baichuan

Baichuan-M3 lý luận y tế: Mô hình chuyên biệt trong lĩnh vực y tế, vượt trội so với bác sĩ con người về khả năng tư vấn lâm sàng và độ chính xác chẩn đoán

Triển khai đám mây lai (InfiniCore): Cho phép các doanh nghiệp triển khai mô hình trên các máy chủ tại chỗ và đám mây riêng

Ức chế ảo giác thích ứng: Tính năng sử dụng kiến trúc gốc có độ ảo giác thấp, tự động xác minh sự thật mà không cần dựa vào các bản vá bên ngoài.

Ưu và nhược điểm của Baichuan

Ưu điểm:

Hạ tầng sẵn sàng cho doanh nghiệp: Cung cấp các tùy chọn triển khai và cơ sở hạ tầng hỗ trợ được thiết kế dành riêng cho nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc.

Tối ưu hóa ngôn ngữ Trung Quốc vượt trội: Hoạt động tốt hơn trên các công việc chuyên ngành so với các mô hình đa ngôn ngữ chung.

Tập trung vào mục tiêu kinh doanh thực tiễn: Các tính năng được thiết kế để giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

Nhược điểm:

Giới hạn về mức độ phù hợp cho các nhóm làm việc chủ yếu bên ngoài Trung Quốc

Ít hỗ trợ cộng đồng hơn so với các lựa chọn nổi tiếng quốc tế khác

Giá cho doanh nghiệp yêu cầu liên hệ trực tiếp với nhóm bán hàng.

Giá cả của Baichuan

Giá dựa trên API bằng CNY

Đánh giá và nhận xét của Baichuan

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

TrustPilot: Không đủ đánh giá

8. ModelBest (Phù hợp nhất cho các nhà nghiên cứu đang khám phá các mô hình ngôn ngữ nhỏ hiệu quả)

👀 Bạn có biết? Khảo sát về mức độ phát triển AI của ClickUp cho thấy việc tiếp cận AI tại công việc vẫn còn giới hạn—36% người không có quyền truy cập nào cả, và chỉ 14% cho biết đa số nhân viên có thể thực sự thử nghiệm với nó.

Nếu kích thước khổng lồ và chi phí cao của các mô hình tiên tiến khiến việc thử nghiệm AI trở nên bất khả thi đối với bạn, bạn không phải là người duy nhất. Dù bạn đang phát triển một chatbot gốc hay triển khai AI trên thiết bị biên như điện thoại di động, ModelBest cung cấp giải pháp với gia đình mô hình MiniCPM.

Tổ chức tập trung vào nghiên cứu này chuyên cải thiện các mô hình ngôn ngữ nhỏ. Chúng đủ hiệu quả để chạy trên phần cứng tiêu chuẩn, mở ra vô số khả năng cho các nhóm không có ngân sách lớn.

ModelBest chứng minh rằng bạn không luôn cần mô hình lớn nhất để hoàn thành việc cần làm, khiến nó trở thành một lựa chọn nguồn mở tuyệt vời cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển quan tâm đến AI hiệu quả.

ModelBest - Tính năng tốt nhất

Gia đình mô hình MiniCPM: Một loạt các mô hình ngôn ngữ nhỏ gọn, hiệu quả, yêu cầu ít tài nguyên hơn nhiều so với các mô hình lớn hơn.

Tập trung vào mã nguồn mở: Các mô hình, mã đào tạo và nghiên cứu đều được công khai, khuyến khích sự hợp tác của cộng đồng.

Khả năng triển khai tại biên: Các mô hình đủ nhỏ để chạy trên thiết bị di động hoặc phần cứng triển khai tại biên khác, cho phép Các mô hình đủ nhỏ để chạy trên thiết bị di động hoặc phần cứng triển khai tại biên khác, cho phép ứng dụng AI ngoại tuyến và có độ trễ thấp.

Ưu và nhược điểm của ModelBest

Ưu điểm:

Hiệu quả tài nguyên: Bạn có thể chạy các mô hình AI mạnh mẽ trên phần cứng có cấu hình trung bình mà không cần hạ tầng đắt đỏ.

Tính minh bạch trong nghiên cứu: Phương pháp mã nguồn mở cho phép kiểm tra sâu và nghiên cứu học thuật về các mô hình.

Tùy chọn triển khai Edge: Lý tưởng cho các ứng dụng cần chạy cục bộ mà không cần kết nối với đám mây.

Nhược điểm:

Các mô hình nhỏ hơn có giới hạn và không phù hợp cho các công việc suy luận phức tạp nhất.

Đây là một tổ chức hướng nghiên cứu với ít hỗ trợ doanh nghiệp hơn so với các nhà cung cấp thương mại.

Tài liệu hướng dẫn dành cho đối tượng kỹ thuật.

ModelBest giá cả

Giá cả tùy chỉnh

ModelBest đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

TrustPilot: Không đủ đánh giá

9. Infinigence AI (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tối ưu hóa suy luận AI và triển khai tại biên)

Infinigence AI tập trung vào lớp hạ tầng của hệ thống AI, giải quyết vấn đề chạy các mô hình hiệu suất cao với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với thông thường. Các kỹ thuật tối ưu hóa của họ có thể giảm đáng kể chi phí điện toán đám mây và cải thiện độ trễ, giúp các ứng dụng AI thời gian thực trở nên khả thi.

Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhóm kỹ thuật đang gặp khó khăn trong việc triển khai AI.

Các tính năng nổi bật của Infinigence AI

Hạ tầng đa dạng MxN: Một mô hình tính toán chuyên biệt cho phép một công việc AI chạy đồng thời trên nhiều loại chip khác nhau

Mô hình Infini-Megrez-Omni: Mô hình 3B tham số chạy trên thiết bị, đạt độ chính xác hàng đầu trong việc hiểu hình ảnh và âm thanh.

Bộ xử lý FlashDecoding++: Cung cấp tốc độ xử lý nhanh gấp 3 lần cho việc giải mã mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép phản hồi thời gian thực trong các cuộc hội thoại.

Ưu và nhược điểm của Infinigence AI

Ưu điểm:

Giảm chi phí: Tối ưu hóa quá trình suy luận có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đám mây cho các ứng dụng có khối lượng lớn.

Cải thiện độ trễ: Phản hồi nhanh hơn cho phép sử dụng trong thời gian thực cho các trường hợp mà trước đây không thể thực hiện được.

Tính linh hoạt trong triển khai: Tối ưu hóa biên cho phép AI hoạt động trong các môi trường không có kết nối internet ổn định.

Nhược điểm:

Đây không phải là giải pháp hoàn thành; bạn cần tự mang theo mô hình AI của mình và có kiến thức kỹ thuật để triển khai nó.

Kết quả tối ưu hóa có thể khác nhau tùy thuộc vào mô hình và trường hợp sử dụng.

Điều này ít liên quan đến các nhóm có nhu cầu chính là cải thiện khả năng AI, chứ không phải hiệu quả triển khai.

Giá cả của Infinigence AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Infinigence AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

TrustPilot: Không đủ đánh giá

10. Notion AI (Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng Notion và muốn có trợ lý AI tích hợp)

Notion AI tích hợp trợ lý AI trực tiếp vào không gian làm việc mà bạn đã sử dụng cho tài liệu, ghi chú cuộc họp và kế hoạch dự án. Không cần học thêm công cụ mới hay cài đặt tích hợp. Trí tuệ nhân tạo đã có sẵn trong giao diện, sẵn sàng hỗ trợ bạn viết, tóm tắt và tìm kiếm thông tin trong các trang Notion của bạn.

Điều này có nghĩa là bạn không cần phải thực hiện công việc tích hợp như các mô hình độc lập. Đổi lại? Bạn sẽ bị giới hạn trong hệ sinh thái Notion. Và nếu công việc của bạn trải rộng trên nhiều nền tảng, ngữ cảnh của Notion AI chỉ giới hạn trong phạm vi Notion (khác với các lựa chọn thay thế như ClickUp, nơi Brain MAX mang ngữ cảnh đa ứng dụng vào một nơi duy nhất!).

qua Notion AI

Các tính năng tốt nhất của Notion AI

Hỏi đáp trực tiếp trên không gian làm việc của bạn: Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời được trích dẫn trực tiếp từ các trang Notion và cơ sở dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ viết lách: Soạn thảo, chỉnh sửa và tóm tắt nội dung trực tiếp trên trang Notion mà không cần chuyển sang công cụ khác.

Tính năng tự động điền: Tự động điền các trường cơ sở dữ liệu dựa trên nội dung của trang, giúp giảm thiểu việc nhập dữ liệu thủ công.

Ưu và nhược điểm của Notion AI

Ưu điểm:

Không cần tích hợp: AI hoạt động ngay lập tức nếu bạn đã là người dùng Notion.

Phản hồi dựa trên ngữ cảnh: Các câu trả lời luôn phù hợp vì chúng được trích dẫn trực tiếp từ tài liệu thực tế của bạn.

Quy trình làm việc liền mạch: Trợ lý AI luôn sẵn sàng ngay tại nơi bạn đang thực hiện công việc.

Nhược điểm:

Nó chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Notion và không thể truy cập thông tin từ các công cụ khác.

Các khả năng AI tập trung vào viết và tra cứu kiến thức, không phải suy luận phức tạp hoặc tạo nội dung.

Giá cả của Notion

Kế hoạch miễn phí: Dùng thử AI giới hạn

Thêm: $12/tháng cho mỗi người + bản dùng thử AI giới hạn

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

TrustPilot: 2.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Notion AI?

Một người dùng Capterra đã chia sẻ trải nghiệm của họ:

Không gian làm việc tùy chỉnh giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, và tính năng AI hỏi đáp giúp tôi tìm thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian trong những ngày bận rộn.

Chọn AI phù hợp với quy trình làm việc thực tế của bạn

Lựa chọn một giải pháp thay thế cho Stepfun AI không phải là việc tìm kiếm mô hình "tốt nhất" trên bảng xếp hạng. Đó là việc chọn công cụ phù hợp với việc cần làm của nhóm của bạn. Các tùy chọn được chia thành một số danh mục rõ ràng.

Dành cho nhà phát triển: Nếu bạn có nhóm kỹ thuật và muốn xây dựng các ứng dụng AI tùy chỉnh, các mô hình mã nguồn mở như DeepSeek, Qwen và ModelBest cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và kiểm soát chi phí.

Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc: Nếu bạn đang hoạt động tại Trung Quốc, các nhà cung cấp như Zhipu AI và Baichuan cung cấp các giải pháp được địa phương hóa, tuân thủ quy định và hỗ trợ doanh nghiệp mà bạn cần.

Đối với các công việc chuyên biệt: Nếu bạn có nhu cầu cụ thể, như tạo nội dung giọng nói hoặc phân tích tài liệu quy mô lớn, các công cụ chuyên biệt như Minimax và Moonshot được thiết kế dành riêng cho những trường hợp sử dụng đó.

Tuy nhiên, nếu nhóm của bạn không muốn trở thành chuyên gia AI, chúng tôi có một giải pháp khác. Vấn đề với các mô hình AI độc lập là chúng tạo ra nhiều công việc hơn — bạn phải quản lý một công cụ khác, cung cấp bối cảnh cho nó và di chuyển thông tin thủ công qua lại. Một Không gian Làm việc AI tích hợp với AI gốc sẽ giải quyết vấn đề này.

AI được tích hợp sẵn trong các công cụ hàng ngày của bạn, đã hiểu rõ các dự án, tài liệu và quy trình làm việc của bạn, giúp bạn làm việc nhanh hơn mà không tốn thêm công sức. Thay vì tạo ra thêm công việc, nó bắt đầu xử lý các công việc cho bạn.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp để xem cách AI tích hợp, có ngữ cảnh có thể giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Stepfun AI là một công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc chuyên về tạo video và mô hình ngôn ngữ lớn. Các nhóm thường tìm kiếm các giải pháp thay thế do giới hạn truy cập ngoài Trung Quốc, nhu cầu về các khả năng AI khác như suy luận văn bản, hoặc yêu cầu về lưu trữ dữ liệu.

Các nhà cung cấp mô hình AI cung cấp các mô hình cơ sở thông qua API mà các nhà phát triển sử dụng để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh. Các nền tảng công việc được hỗ trợ bởi AI như ClickUp tích hợp AI trực tiếp vào các công cụ năng suất, giúp bạn nhận được sự hỗ trợ trong quy trình công việc mà không cần tích hợp kỹ thuật.

Điều này phụ thuộc. Các mô hình mã nguồn mở như Qwen và DeepSeek có thể được tải xuống và chạy trên hạ tầng của riêng bạn ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, các API đám mây từ các nhà cung cấp Trung Quốc có thể gặp vấn đề về độ trễ, tuân thủ hoặc quyền truy cập đối với các nhóm quốc tế, vì vậy bạn nên kiểm tra chính sách lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ của họ cho khu vực của bạn.

Đối với các nhóm không chuyên về công nghệ, ClickUp là lựa chọn mạnh mẽ nhất vì ClickUp cung cấp trợ lý AI trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Không cần tích hợp API hay thiết kế prompt, bạn sẽ có AI hiểu ngữ cảnh, nắm bắt công việc của bạn mà không cần phải tự xây dựng bất kỳ thứ gì.