Lợi tức đầu tư (ROI) khi hợp nhất hơn 20 ứng dụng vào một nền tảng duy nhất

Bạn có biết công ty như của bạn hiện đang sử dụng bao nhiêu ứng dụng SaaS không?

Cảnh báo: số này có thể nghe có vẻ quá cao đến mức khó tin.

Không phải 10, 30 hay thậm chí 50. Mà là con số khổng lồ 106 ứng dụng trung bình.

Hầu hết các nhóm đang vận hành hơn 20 ứng dụng không kết nối đều vô tình phải trả một khoản "thuế ẩn" ngày càng tăng theo thời gian. Khoản thuế này thể hiện rõ qua các khoản phí đăng ký lãng phí hoặc hệ thống CNTT "bóng tối" — hiện trung bình là $4,830 mỗi nhân viên mỗi năm.

Nhưng còn có một chi phí ngầm lớn hơn nhiều. Thời gian bị lãng phí, bối cảnh công việc bị phân mảnh và các quyết định bị trì hoãn do dữ liệu phân tán. Điều mà chúng tôi tại ClickUp gọi là "Work Sprawl". Và điều này tương đương với $2,5 nghìn tỷ năng suất bị mất—trên toàn cầu, mỗi năm.

Giải pháp này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khó thực hiện. Hợp nhất các công cụ với một nền tảng giúp tập trung toàn bộ công việc của bạn — từ công việc, tài liệu, dự án, trò chuyện cho đến cả AI — vào một nơi duy nhất.

Và đó chính là lý do chúng tôi viết hướng dẫn này — để giúp việc triển khai trở nên dễ dàng hơn.

Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn lợi tức đầu tư (ROI) khi hợp nhất hơn 20 ứng dụng vào ClickUp Accelerator!

Đây là bộ công cụ AI dành cho doanh nghiệp với mọi thứ mà bộ phận của bạn cần: không gian làm việc thống nhất, các công cụ AI hàng đầu và thiết lập được hướng dẫn bởi chuyên gia cùng với hỗ trợ liên tục.

👉🏼 Xem chính xác cách hệ thống ứng dụng hiện tại của bạn có thể được tích hợp vào một không gian làm việc thống nhất với ClickUp Accelerator.

"Sự phình to của công cụ" là gì và tại sao nó lại làm giảm năng suất?

Tình trạng "phình to" công cụ hiếm khi xảy ra theo thiết kế. Nó bắt đầu khi nhóm sản phẩm chọn Jira, bộ phận thiết kế chọn Figma và bộ phận tiếp thị sử dụng Asana. Mỗi lựa chọn đều hợp lý khi xem xét riêng lẻ, nhưng lại gây ra sự hỗn loạn khi kết hợp với nhau. Bởi vì các công cụ không tương tác với nhau và cuối cùng tạo ra công việc trùng lặp cho bạn.

Quản lý kinh doanh đang bị phân tán trên nhiều công cụ

Hậu quả không chỉ là sự bất tiện; chúng tạo ra ba vấn đề riêng biệt và gây hại.

Tình trạng phân tán công việc: Các dự án và công việc của bạn nằm rải rác trên nhiều nền tảng, khiến bạn không thể theo dõi mọi thứ tại một nơi duy nhất. Tình trạng này dẫn đến các nhóm lãng phí thời gian quý báu để chuyển đổi giữa các ứng dụng và đối mặt với tình trạng thông tin bị cô lập

Sự phân tán thông tin: Thông tin và cuộc hội thoại quan trọng bị mắc kẹt trong các "hộp đen" ứng dụng, khiến nhóm của bạn phải liên tục tìm kiếm bối cảnh thay vì tập trung vào công việc. Hiện nay, mỗi nhân viên phải chuyển đổi giữa các công cụ và cửa sổ hơn 3.600 lần mỗi ngày

Sự phân tán của AI: Bạn đang sở hữu nhiều công cụ AI không kết nối với nhau và không thể chia sẻ thông tin. Không có công cụ nào trong số đó có cái nhìn toàn diện để cung cấp sự hỗ trợ thực sự hữu ích

Bạn đang phải vật lộn với việc đối chiếu dữ liệu thủ công chỉ để duy trì tiến độ công việc. Bạn đang làm việc, nhưng những công việc đó thực sự không giúp bạn tiến gần hơn đến những mục tiêu lớn lao, đầy thách thức và táo bạo của mình!

📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Nhưng tại sao không thử sử dụng chỉ một nền tảng duy nhất? Là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn chưa? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Chi phí thực sự khi vận hành hơn 20 ứng dụng không kết nối

Có lẽ bạn đang phải chi trả nhiều hơn bạn nghĩ cho các công cụ không kết nối với nhau, và phí đăng ký chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ này. Chi phí thực sự của việc vận hành hơn 20 ứng dụng là một khoản thuế ẩn đối với năng suất, tinh thần và tốc độ làm việc của nhóm bạn. Nó thể hiện dưới dạng thời gian bị lãng phí, nỗ lực trùng lặp, quyết định chậm chạp và cảm giác thất vọng liên tục, từ đó phá hoại kết quả kinh doanh của bạn.

Những chi phí ẩn này không cố định; chúng tích lũy theo thời gian và tăng lên cùng với kích thước nhóm của bạn. Mỗi nhân viên mới đều phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng của sự phức tạp này, và mỗi công cụ mới bạn thêm vào chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hãy cùng phân tích bốn lĩnh vực mà "gánh nặng vô hình" này tác động mạnh mẽ nhất.

Chi phí SaaS tăng dần và sự mở rộng không kiểm soát của giấy phép

Bạn có cảm thấy hóa đơn phần mềm hàng tháng của mình cứ tăng lên một cách tự nhiên mà không rõ lý do? Đó chính là hiện tượng chi phí SaaS tăng dần, và đây là kết quả trực tiếp của tình trạng mở rộng giấy phép. Chi phí âm thầm tăng lên do các tính năng trùng lặp giữa các công cụ khác nhau, giấy phép bị lãng quên của nhân viên cũ và các hợp đồng tự động gia hạn kèm theo mức tăng giá đã được định sẵn.

Hiện nay, các tổ chức đang lãng phí $21 triệu mỗi năm chỉ riêng cho các giấy phép SaaS không được sử dụng. 🤯

Điều này gây ra cơn ác mộng cho nhóm tài chính và mua sắm SaaS của bạn, những người hiếm khi có cái nhìn toàn diện về những gì thực sự đang được sử dụng so với những gì chỉ đang được thanh toán.

ClickUp tích hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm vào một nền tảng duy nhất thông qua Không gian Làm việc AI tích hợp — kết hợp với AI bối cảnh. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ để lập kế hoạch, thảo luận, ghi chép và báo cáo công việc, mọi thứ đều được tập trung trong một không gian kết nối duy nhất. Chuyển từ tình trạng mở rộng công việc sang hội tụ với ClickUp

Sự thay đổi diễn ra ngay lập tức: bạn chuyển từ hàng chục hóa đơn phần mềm khó lường sang một chi phí rõ ràng và dễ quản lý. Ngoài ra, ban lãnh đạo của bạn sẽ được hiển thị cái nhìn toàn diện về chi phí phần mềm.

👉🏼 Áp dụng ClickUp nhanh hơn và thấy kết quả rõ rệt sớm hơn.

Chuyển đổi ngữ cảnh và năng suất làm việc bị lãng phí

Bạn có biết rằng những nhân viên trí thức như bạn và tôi bị gián đoạn công việc cứ sau mỗi hai phút không? Và mỗi lần gián đoạn này khiến chúng ta mất thêm 20 phút để lấy lại nhịp độ công việc?

Mỗi lần chúng ta chuyển từ ứng dụng trò chuyện sang bảng dự án rồi sang trình chỉnh sửa tài liệu, não bộ của chúng ta phải trả giá. Đó không chỉ là vài giây để chuyển đổi ngữ cảnh; mà còn là gánh nặng nhận thức khi phải ngừng tập trung vào một công việc và định hướng lại cho một công việc mới.

Sự phân tán liên tục này khiến việc thực hiện công việc sâu sắc và có ý nghĩa trở nên gần như bất khả thi. Khi nhóm của bạn phải xoay xở với hơn 20 ứng dụng, mỗi thành viên có thể buộc phải chuyển đổi ngữ cảnh hàng chục lần mỗi ngày, dẫn đến việc mất hàng giờ năng suất mỗi tuần.

Công việc trùng lặp và gánh nặng báo cáo

“Tôi sẽ cập nhật bảng tính và chia sẻ bản tóm tắt sau cuộc họp này.”

Đã bao nhiêu lần nhóm của bạn nói điều đó?

Khi các công cụ của bạn không được kết nối, loại công việc thủ công và trùng lặp này trở thành điều bình thường. Nhóm của bạn buộc phải sao chép và dán thông tin giữa các hệ thống, tạo ra các bản ghi trùng lặp và xây dựng báo cáo bằng cách vất vả thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn. Loại “công việc về công việc” này không chỉ tẻ nhạt; nó còn là nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Khi cùng một dự án tồn tại trên ba công cụ khác nhau, ai đó phải tự tay đối chiếu từng bản cập nhật — hoặc tệ hơn, các phiên bản mâu thuẫn gây ra sự nhầm lẫn và lỗi lan rộng. Việc lập báo cáo trở thành một công việc tốn thời gian và mệt mỏi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhập dữ liệu một lần và để dữ liệu tạo ra luồng tự động phân phối đến mọi nơi cần thiết thông qua các ClickUp Super Agents mạnh mẽ, giúp bạn không bao giờ phải đối chiếu thông tin thủ công nữa. Đó chính là việc cần làm mà Illia Shevchenko—người sáng lập sProcess và là Chuyên gia Được ClickUp Chứng nhận—đã làm. Anh ấy liên tục nhận thấy cùng một vấn đề ở các nhóm trong công ty: Ban lãnh đạo mong muốn có một chế độ xem đơn giản về tình trạng các dự án của chúng ta

Trước đây, việc cập nhật yêu cầu phải liên hệ với các nhà phát triển (và làm gián đoạn công việc của họ) Vì vậy, anh ấy đã tạo ra một ClickUp Super Agent nhỏ có tên là Website Dự án Trạng thái Đồng bộ Agent. Thay vì yêu cầu nhóm viết báo cáo, AI agent này sẽ đọc các hoạt động công việc thực tế trong ClickUp và tự động tạo ra các bản cập nhật dự án dành cho cấp lãnh đạo. Tăng tốc các quy trình làm việc lặp đi lặp lại với Super Agents trong ClickUp

Quyết định chậm chạp do dữ liệu bị phân mảnh

Theo khảo sát của chúng tôi, gần 88% các nhà lãnh đạo vẫn dựa vào việc kiểm tra thủ công, bảng điều khiển hoặc các cuộc họp để cập nhật thông tin. Chi phí là gì? Dữ liệu phân mảnh dẫn trực tiếp đến các quyết định chậm chạp và thiếu thông tin. Bạn càng dành nhiều năng lượng để theo dõi các cập nhật trên Slack, Gmail và ứng dụng phân tích phức tạp của mình, thì bạn càng ít có thời gian để hành động dựa trên những thông tin đó.

Khả năng hiển thị thời gian thực là điều không thể khi mỗi công cụ chỉ nắm giữ một mảnh ghép của bức tranh tổng thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi tất cả công việc của bạn được tập trung trong một không gian làm việc thống nhất như ClickUp, bạn có thể dễ dàng thu thập thông tin chi tiết theo thời gian thực bất cứ lúc nào. Các Bảng điều khiển tích hợp sẵn trong ClickUp được cập nhật trực tiếp, giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn. Ngoài ra, ClickUp Brain – lớp AI nhận thức ngữ cảnh của ClickUp – mang đến cho bạn phân tích ngay trong tầm tay, bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Tương tác với các bảng điều khiển ClickUp của bạn bằng cách ra lệnh cho ClickUp Brain bằng ngôn ngữ tự nhiên

Cách hợp nhất ứng dụng thay đổi phương trình ROI

Việc nghĩ đến việc hợp nhất ứng dụng có thể khiến bạn cảm thấy như đang phải từ bỏ điều gì đó. Nhưng nếu điều đó giúp bạn có được khả năng mạnh mẽ hơn trong khi chỉ phải chi tiêu cho ít công cụ hơn thì sao?

Lợi tức đầu tư từ việc hợp nhất ứng dụng đến từ ba lĩnh vực chính:

Giảm chi phí trực tiếp nhờ giảm số lượng đăng ký

Tiết kiệm thời gian đáng kể nhờ giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và công việc thủ công, và

Tăng tốc đáng kể nhờ quyết định và thực thi nhanh hơn

Hãy cùng xem cách thức hoạt động của giải pháp này.

Quy trình làm việc thống nhất và chia sẻ bối cảnh

Khi nhóm sản phẩm, nhóm thiết kế và nhóm kỹ thuật của bạn đều làm việc trên các hệ thống khác nhau, việc chuyển giao công việc chắc chắn sẽ thất bại. Ai đó chắc chắn sẽ hỏi: “Thông số kỹ thuật mới nhất ở đâu?” hoặc “Đây có phải là phiên bản cuối cùng không?” Sự cản trở này là kết quả trực tiếp của việc thiếu bối cảnh chia sẻ. Các quy trình làm việc thống nhất giải quyết vấn đề này bằng cách đưa mọi nhóm vào cùng một môi trường với cùng một dữ liệu.

Bối cảnh chung này cũng chính là yếu tố khiến AI thực sự hữu ích, tạo nên sự hội tụ thực sự trong AI. Một trợ lý AI sẽ không thể hỗ trợ bạn nếu nó chỉ nhìn thấy một phần nhỏ công việc của bạn. Nhưng khi bạn tích hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm, cả nhóm của bạn lẫn các trợ lý AI đều có đầy đủ bối cảnh cần thiết để hợp tác hiệu quả.

Tương lai của công việc là sự hội tụ và AI

Thực thi nhanh hơn và ít sự cố chuyển giao hơn

Các công cụ không kết nối không chỉ gây ra sự nhầm lẫn; chúng còn tạo ra những khoảng trống trong quá trình chuyển giao, khiến công việc bị mất mát khi di chuyển giữa các nền tảng. Một công việc có thể được đánh dấu là “đã hoàn thành” trong một công cụ, nhưng nhóm tiếp theo trong quy trình làm việc lại không biết rằng đã đến lượt họ tiếp nhận công việc đó.

Khi bạn hợp nhất vào một nền tảng duy nhất, việc chuyển giao công việc diễn ra ngay trong cùng hệ thống, với lịch sử và bối cảnh đầy đủ được giữ nguyên. Bạn có thể loại bỏ những rắc rối như “để tôi kiểm tra công cụ kia đã” hoặc “tôi sẽ cập nhật điều đó trong hệ thống kia.”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các quy tắc để tự động hóa quản lý các bước chuyển giao này với ClickUp Automations. Ví dụ: khi trạng thái của một công việc thay đổi thành “Sẵn sàng để xem xét”, công việc đó có thể được tự động giao cho đúng người, đảm bảo không có việc nào bị bỏ sót. Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh với công cụ xây dựng không cần mã

Hiển thị thời gian thực trên các nhóm và dự án

Là một nhà lãnh đạo, bạn không nên phải liên hệ với năm người khác nhau và kiểm tra ba bảng điều khiển khác nhau chỉ để biết liệu một dự án có đang đi đúng hướng hay không. Khi dữ liệu của bạn bị phân tán, bạn luôn phải quản lý theo kiểu "nhìn lại quá khứ", phản ứng với các vấn đề thay vì ngăn chặn chúng. Việc hợp nhất mang lại khả năng hiển thị tức thì và theo thời gian thực trên tất cả các nhóm và dự án của bạn.

Điều này giúp bạn chuyển từ quản lý phản ứng sang quản lý chủ động. Bạn có thể phát hiện các rào cản trước khi chúng làm chệch hướng dự án và xác định nơi nguồn lực bị phân bổ quá mức. Mức độ minh bạch này cũng nâng cao trách nhiệm và sự đồng bộ. Mọi thành viên trong nhóm đều có thể thấy cách công việc cá nhân của họ kết nối với các mục tiêu chiến lược tổng thể của công ty.

Cách ClickUp Accelerator mang lại ROI có thể đo lường được

Có thể bạn đang nghĩ: “Chúng tôi đã từng thử hợp nhất các công cụ trước đây, và kết quả thật thảm hại.”

Đây là một lo ngại phổ biến. Và chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó.

Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều đối tượng/kỳ/phiên bản của một công cụ mới được triển khai mà thiếu hỗ trợ, dẫn đến việc áp dụng kém hiệu quả và dự án thất bại.

Đây chính là lý do ClickUp Accelerator ra đời. Đây không chỉ là một nền tảng; đây là giải pháp tăng tốc ROI thông qua việc triển khai được hướng dẫn bởi các chuyên gia.

Nhận lại lợi nhuận từ khoản đầu tư của bạn chỉ trong vài tuần, chứ không phải vài năm, bằng cách kết hợp Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp với chuyên môn chuyên sâu của nhóm triển khai của chúng tôi. Accelerator được thiết kế để trở thành con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất từ các công cụ phân mảnh sang năng suất thống nhất.

Theo báo cáo "Tác động Kinh tế Tổng thể™ năm 2025 của ClickUp" từ Forrester Group, ClickUp giúp các doanh nghiệp tiết kiệm trung bình hơn 30.000 giờ mỗi năm và mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) hàng đầu trong ngành.

Dưới đây là các yếu tố cốt lõi mang lại lợi nhuận (ROI) khi hợp nhất hơn 20 ứng dụng vào ClickUp Accelerator:

Hơn 20 ứng dụng công việc và AI được tích hợp thành một Không gian Làm việc AI tích hợp

Bạn có thể thay thế công cụ quản lý dự án, nền tảng tài liệu, ứng dụng trò chuyện nhóm, bảng tính đang theo dõi và các công cụ AI độc lập của mình bằng ClickUp. Nó tập hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn tất cả các mô hình AI mới nhất với giá của một sản phẩm duy nhất.

Các trợ lý AI giúp loại bỏ việc điều phối thủ công

👀 Bạn có biết? 24% số người được khảo sát cho biết họ muốn sử dụng các trợ lý AI chủ yếu để tự động hóa các công việc nhàm chán. Mục tiêu ở đây là giảm bớt gánh nặng từ các công việc có giá trị thấp, chẳng hạn như theo dõi trạng thái tiến độ, viết báo cáo tóm tắt tiến độ và nhắc nhở mọi người về hạn chót.

Đó chính xác là mục đích mà Super Agents được tạo ra. Chúng hoạt động liên tục ở chế độ nền, cập nhật công việc, soạn thảo tài liệu và thúc đẩy công việc tiến triển bằng chính các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng.

Bạn có thể nhắn tin riêng (DM) cho họ để được hỗ trợ một lần, thậm chí @đề cập đến họ trong tài liệu để biến ý tưởng thành kế hoạch rõ ràng! Bạn có thể cài đặt để họ xử lý các quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối, và kết nối con người vào khi cần thiết.

Điều tuyệt vời nhất là gì? Vì các trợ lý này hoạt động trong môi trường làm việc và nắm bắt đầy đủ bối cảnh của tất cả các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn, nên kết quả đầu ra của họ luôn dựa trên thực tế.

Với ClickUp Accelerator, bạn sẽ nhận được 10 Super Agents được cài đặt sẵn, mỗi loại bao gồm:

Tiếp thị: Biến các yêu cầu chiến dịch thành công việc hoàn chỉnh, phù hợp với thương hiệu (xem video để xem cách thức hoạt động)

Sản phẩm & Kỹ thuật : Nhanh chóng chuyển từ yêu cầu tính năng sang phát hành

Dịch vụ : Tự động hóa việc theo dõi và phát hiện rủi ro để duy trì sự tương tác với khách hàng

Quản lý dự án : Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và đang theo dõi để đảm bảo dự án luôn tiến triển

Nhân sự & Quản lý nhân sự: Quản lý quá trình tiếp nhận, thôi việc và mọi quy trình liên quan để tạo ra trải nghiệm liền mạch cho nhân viên

Nhận các Super Agents được xây dựng sẵn cho hơn 50 trường hợp sử dụng với ClickUp Accelerator

Các bảng điều khiển tích hợp sẵn giúp nhanh chóng hiển thị ROI

Làm thế nào để bạn chứng minh với ban lãnh đạo rằng việc hợp nhất hệ thống công nghệ là quyết định đúng đắn? Sử dụng ClickUp Dashboards để tự động tổng hợp dữ liệu từ khắp không gian làm việc của bạn và trực quan hóa các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh của bạn.

Thời gian tiết kiệm được: Theo dõi lượng thời gian được tiết kiệm nhờ giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và tự động hóa các công việc thủ công

Dự án đã hoàn thành: Theo dõi tốc độ triển khai dự án và xem nhóm của bạn hoàn thành công việc nhanh hơn bao nhiêu

Phân bổ tài nguyên: Có chế độ xem rõ ràng về sức chứa của nhóm và đảm bảo bạn đang phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả

Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để tính toán các chỉ số KPI cho kinh doanh của bạn

Bạn có thể tạo các chế độ xem tùy chỉnh cho các bên liên quan khác nhau, từ bản tóm tắt cấp cao dành cho lãnh đạo đến các báo cáo chi tiết về tình trạng dự án, tất cả đều không cần phải xây dựng báo cáo thủ công.

Thiết lập và đào tạo do chuyên gia hướng dẫn để đảm bảo việc áp dụng ngay từ ngày đầu tiên

Một nền tảng mạnh mẽ sẽ trở nên vô dụng nếu nhóm của bạn không biết cách sử dụng nó. Đây chính là lý do số một khiến nhiều nỗ lực hợp nhất công cụ thất bại. Hãy nhận sự hỗ trợ triển khai chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia ClickUp của chúng tôi thông qua chương trình ClickUp Accelerator.

Đây không chỉ là một vài bài viết hướng dẫn; đây là dịch vụ chăm sóc tận tình được thiết kế để đảm bảo thành công cho bạn.

Cấu hình Không gian Làm việc ClickUp: Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để thiết lập Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để thiết lập Không gian Làm việc ClickUp sao cho phù hợp với quy trình làm việc riêng biệt của nhóm bạn

Di chuyển dữ liệu: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn chuyển dữ liệu hiện có từ các công cụ cũ sang ClickUp, để bạn không mất bất kỳ thông tin lịch sử nào

Chương trình đào tạo: Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho toàn bộ nhóm của bạn để đảm bảo mọi người đều tự tin và có năng suất cao ngay từ ngày đầu tiên

Với sự hướng dẫn chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn có thể bắt đầu sử dụng ClickUp ngay lập tức!

💰 4 trong số 10 khách hàng đã chuyển sang sử dụng ClickUp đã dùng nó để thay thế 3 công cụ trở lên. 6 trong số 10 khách hàng đã tiết kiệm được 3 giờ trở lên mỗi tuần là kết quả của việc chuyển sang sử dụng ClickUp.

Và đây mới chỉ là bước đầu.

Lợi ích đầu tư (ROI) hiển thị rõ ràng trên mọi mặt — từ tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả và cải thiện sự hợp tác.

👉🏼 Lấy Trinetix làm ví dụ. Nhóm của họ cung cấp các giải pháp thiết kế và phát triển trọn chu kỳ cho các doanh nghiệp lớn như Coca-Cola, McDonald’s và Procter & Gamble. Để hoạt động nhanh hơn, họ cần một nền tảng duy nhất để mở rộng quy mô hoạt động thiết kế và thực thi dự án. Khi đánh giá ClickUp, họ thấy rằng đây là lựa chọn phù hợp ngay từ đầu.

Việc tập trung tài liệu dự án với ClickUp đã tạo đà cho họ mở rộng quy mô — chỉ mất 15 giây để tạo một mẫu mới bằng cách sử dụng nguồn thông tin duy nhất. ClickUp cũng giúp họ giảm 50% số cuộc họp và nâng cao mức độ hài lòng của nhóm Thiết kế lên 20%.

Và không chỉ Trinetix mới hưởng lợi từ việc hợp nhất nhiều công cụ vào ClickUp.

👉🏼 admiral. digital cũng có một câu chuyện tương tự để chia sẻ:

Ngoài ra còn có:

Bắt đầu tối ưu hóa lợi nhuận từ việc hợp nhất với ClickUp

Rõ ràng là với một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi AI như ClickUp, các nhóm sẽ dành ít thời gian hơn để theo dõi các bản cập nhật và nhiều thời gian hơn để thúc đẩy công việc. Quyết định được đưa ra nhanh hơn, sự hợp tác trở nên chặt chẽ hơn, và lợi nhuận đầu tư (ROI) của bạn trở nên hiển thị — nhanh chóng và nhất quán.

Và đây không phải là lợi ích nhất thời. Khi khả năng của AI ngày càng phát triển, giá trị của việc hợp nhất này sẽ ngày càng gia tăng.