Cập nhật trạng thái dự án AI: Cách tôi xây dựng một Super Agent đơn giản trong ClickUp để đảm bảo mọi dự án website luôn đi đúng hướng.

Khi các nhóm lần đầu tiên nghe về ClickUp Super Agents, những câu hỏi đầu tiên mà tôi thường nhận được là:

“Tôi nên xây dựng Super Agent nào?”“Có mẫu nào để bắt đầu không?”

Theo kinh nghiệm của tôi, đó thường không phải là điểm khởi đầu đúng đắn.

Trước khi nghĩ đến các lệnh, lịch trình hoặc tự động hóa AI, bạn cần trả lời một câu hỏi đơn giản hơn:

Quy trình kinh doanh nào bạn đang triển khai trong ClickUp, và nó hoạt động như thế nào hiện nay?

Khi bạn hiểu rõ quy trình, các ý tưởng về tự động hóa gần như tự xuất hiện.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn qua một ví dụ thực tế từ một công ty phát triển website mà tôi từng hợp tác. Chủ sở hữu ban đầu muốn sử dụng ClickUp Super Agents, nhưng vấn đề thực sự không phải là việc triển khai AI. Đó là sự thiếu hiển thị.

Nhóm có quy trình giao hàng rõ ràng và Không gian Làm việc ClickUp được tổ chức khoa học. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt trạng thái thực tế của từng dự án mà không cần phải yêu cầu nhóm cập nhật.

Giải pháp cuối cùng lại đơn giản một cách bất ngờ:

Một Super Agent ClickUp nhỏ gọn nhưng tập trung, tự động tạo ra các bản cập nhật trạng thái dự án AI dựa trên công việc mà nhóm đang thực hiện.

Giới thiệu về tôi: Giúp các nhóm biến ClickUp thành một hệ thống vận hành thực sự với năng suất tập trung vào quy trình.

Tôi là Illia, Chuyên gia Tư vấn Được Chứng nhận của ClickUp và là người sáng lập sProcess, nơi tôi giúp các nhóm biến ClickUp thành một hệ thống thực sự hỗ trợ cách thức kinh doanh của họ.

Trong hơn 6 năm qua, tôi đã hợp tác với hơn 100 công ty triển khai ClickUp cho các quy trình làm việc thực tế — từ giao hàng cho khách hàng và quy trình bán hàng đến hoạt động tiếp thị và quản lý nhóm nội bộ. Mục tiêu của tôi luôn là: triển khai dựa trên quy trình.

Thay vì bắt đầu với các mẫu hoặc công cụ, tôi giúp các nhóm trước tiên xác định quy trình công việc của họ. Sau đó, chúng tôi thiết kế cấu trúc ClickUp phản ánh quy trình đó và hỗ trợ cả thực thi hàng ngày cho nhóm và tầm nhìn rõ ràng cho ban lãnh đạo.

Cách tiếp cận lấy quy trình làm trung tâm chính là yếu tố đã dẫn đến quy trình làm việc của Super Agent được mô tả trong bài viết này.

Nguồn tài nguyên miễn phí để giúp bạn tận dụng ClickUp cho kinh doanh của mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cách tận dụng ClickUp cho kinh doanh của mình, đây là hai tài nguyên miễn phí mà tôi đã tạo ra: Hướng dẫn thiết lập ClickUp miễn phí (PDF)

Video hướng dẫn miễn phí 30 phút về cách tận dụng ClickUp cho kinh doanh của bạn

Tại sao các agency gặp khó khăn trong việc hiển thị trạng thái dự án?

Các công ty thiết kế website thường quản lý hàng chục dự án khách hàng cùng lúc. Các nhà thiết kế đang chuyển đổi các trang qua bản phác thảo và thiết kế giao diện, các nhà phát triển đang triển khai các bản cập nhật, và các yêu cầu chỉnh sửa từ khách hàng liên tục được gửi đến.

Tất cả công việc đó đều được lưu trữ trong một công cụ quản lý dự án. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hiếm khi muốn mở các công việc riêng lẻ hoặc lọc qua các bảng chi tiết để hiểu rõ tình hình.

Họ muốn một cái gì đó đơn giản hơn: một tổng quan tổng thể về mọi dự án khách hàng.

Vấn đề là việc duy trì cái nhìn tổng quan này thường đòi hỏi phải cập nhật thủ công. Ai đó phải nhớ tóm tắt tiến độ, thay đổi giai đoạn dự án và đảm bảo các bảng điều khiển của ban lãnh đạo luôn chính xác.

Trên thực tế, điều này hiếm khi diễn ra một cách nhất quán. Khi các nhóm tập trung vào việc thực thi, việc báo cáo thường bị chậm trễ.

Đó chính xác là loại vấn đề mà cập nhật trạng thái dự án AI có thể giải quyết.

Trước khi hướng dẫn bạn qua quy trình, hãy để tôi giải thích lý do đằng sau việc triển khai này.

Tôi muốn xây dựng một quy trình tự động hóa có thể:

Tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc hiện có và đã được định nghĩa rõ ràng.

Loại bỏ rào cản thay vì tạo ra thói quen mới cho nhóm.

Hiển thị cho ban lãnh đạo cái nhìn rõ ràng về tình trạng dự án mà không bắt buộc phải cập nhật trạng thái liên tục.

Và đây là các bước chúng tôi đã thực hiện để triển khai điều này:

Bước 1: Trước tiên, hãy hình dung quy trình giao hàng trang web.

Trước khi sử dụng ClickUp, tôi đã hỏi chủ sở hữu agency một câu hỏi cơ bản:

“Làm thế nào để thực sự triển khai một dự án website từ đầu đến cuối?”

Chúng tôi đã vẽ bản đồ quy trình của họ bên ngoài bất kỳ công cụ nào. Đó chỉ là một sơ đồ ghi lại:

Chúng tôi đã vẽ bản đồ quy trình của họ bên ngoài bất kỳ công cụ nào. Đó chỉ là một sơ đồ ghi lại:

Cách một dự án của khách hàng bắt đầu

Các giai đoạn mà một dự án trải qua (ví dụ: chiến lược, thiết kế, phát triển, kiểm thử chất lượng, ra mắt, v.v.)

Ai là người chịu trách nhiệm ở mỗi bước?

Nơi phản hồi của khách hàng và các bản sửa đổi được hiển thị

Chúng tôi cũng đã lập bản đồ các hoạt động hỗ trợ, chẳng hạn như các công việc quản trị viên, vòng phản hồi của khách hàng và quy trình làm việc từng trang. Không quan trọng bạn sử dụng Bảng trắng, FigJam hay bút và giấy. Điểm mấu chốt là nhìn thấy và hiểu quy trình vận hành thực tế đằng sau việc triển khai dự án website.

Sau khi có bản đồ đó, việc thiết kế cấu trúc ClickUp phù hợp trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Sau khi có bản đồ đó, việc thiết kế cấu trúc ClickUp phù hợp trở nên dễ dàng hơn nhiều.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn không muốn thiết lập toàn bộ quy trình làm việc từ đầu, mẫu kế hoạch dự án thiết kế website của ClickUp là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Mẫu này được thiết kế riêng cho quy trình giao hàng website và bao gồm các cấu trúc cho các giai đoạn dự án, vai trò của nhóm, dòng thời gian và các sản phẩm đầu ra. Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch dự án thiết kế website và các deliverables một cách dễ dàng với mẫu kế hoạch dự án thiết kế website miễn phí của ClickUp. Bạn có thể tùy chỉnh mẫu này để phù hợp với quy trình của cơ quan mình, sau đó áp dụng tự động hóa hoặc Super Agents để tạo ra các bản cập nhật trạng thái dự án AI khi công việc tiến triển.

Bước 2: Xây dựng cấu trúc ClickUp phản ánh quy trình.

Với quy trình giao hàng rõ ràng, chúng tôi đã xây dựng cấu trúc ClickUp xoay quanh hai nhu cầu:

Một chế độ xem cấp cao cho ban lãnh đạo Một không gian làm việc chiến lược cho nhóm triển khai

Kết quả là hai không gian ClickUp riêng biệt.

Không gian đầu tiên được thiết kế đặc biệt để hiển thị. Mỗi khách hàng có một Thư mục riêng, và bên trong Thư mục đó, chúng tôi đã tạo:

Một Danh sách công việc của quản trị viên cho các công việc vận hành cụ thể của khách hàng

Một Danh sách công việc với một công việc cho mỗi dự án website.

Mỗi công việc dự án đóng vai trò như một trình theo dõi cấp cao.

Chỉ từ danh sách công việc này, ban lãnh đạo có thể nhanh chóng thấy:

Những dự án nào đang hoạt động

Dự án đang ở giai đoạn nào

Nếu có bất kỳ điều gì trông có vẻ bị đình trệ

Theo kinh nghiệm của tôi, đây chính là nơi nhiều nhóm mắc sai lầm. Họ tập trung quá nhiều vào các bảng dự án chi tiết và quên xây dựng một nơi mà ban lãnh đạo có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể mà không cần phải click qua một mê cung các công việc và chế độ xem.

📮 ClickUp Insight: Theo khảo sát của chúng tôi, gần 88% lãnh đạo vẫn phụ thuộc vào các cuộc kiểm tra thủ công, bảng điều khiển hoặc cuộc họp để nhận cập nhật. Chi phí? Thời gian bị lãng phí, chuyển đổi ngữ cảnh và thường là thông tin lỗi thời. Càng tốn nhiều năng lượng để theo dõi cập nhật, bạn càng ít thời gian để hành động dựa trên chúng. Các Super Agent tự động của ClickUp, có sẵn trong Danh sách công việc và Trò chuyện, hiển thị ngay lập tức các thay đổi trạng thái và các chủ đề thảo luận quan trọng. Chúc mừng bạn không còn phải yêu cầu nhóm gửi "cập nhật nhanh". 👀 💫 Kết quả thực tế: Pigment đã cải thiện hiệu quả giao tiếp của nhóm lên 20% nhờ ClickUp — giúp các nhóm kết nối và đồng bộ tốt hơn.

2. Không gian dự án: Nơi công việc triển khai thực sự diễn ra

Khu vực thứ hai là nơi diễn ra công việc thực tế. Tại đây, nhóm đang theo dõi các bước thực thi cần thiết để triển khai một trang web:

Các giai đoạn & công việc quản trị : Đây là các bước vận hành giúp : Đây là các bước vận hành giúp dự án tiến triển từ giai đoạn khởi động đến khi ra mắt.

Trang web : Mỗi trang trở thành một công việc di chuyển qua các giai đoạn như thiết kế sơ đồ, thiết kế và phát triển.

Phản hồi & chỉnh sửa: Phản hồi của khách hàng và các chu kỳ chỉnh sửa được theo dõi trong một danh sách công việc chuyên dụng, đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.

Nhóm làm việc tại đây hàng ngày. Họ cập nhật trạng thái, hoàn thành công việc và xử lý các bản sửa đổi. Từ góc độ giao hàng, hệ thống hoạt động tốt.

Nhưng điều này cũng gây ra một vấn đề mới.

Vấn đề ẩn: Sự chênh lệch trạng thái giữa quá trình thực hiện và báo cáo.

✅ Nhóm đã dành hầu hết thời gian của họ trong không gian dự án. Họ đã làm việc chăm chỉ để di chuyển các công việc trang web qua các giai đoạn thiết kế và phát triển. Họ cũng giải quyết các bản sửa đổi một cách nhanh chóng và hoàn thành các công việc quản trị viên theo giai đoạn.

⚠️ Việc cần làm của họ không nhất quán là trở lại không gian khách hàng để:

Cập nhật giai đoạn của từng công việc cấp cao trong dự án.

Thêm một bản tóm tắt trạng thái nhanh cho ban lãnh đạo

📌 Kết quả?

Ban lãnh đạo rất thích ý tưởng về một cái nhìn tổng quan từ góc độ cao—nhưng chỉ khi nó được cập nhật kịp thời.

Nhóm cảm thấy khó khăn khi chuyển đổi giữa các chế độ xem thực thi và chế độ xem báo cáo.

Sự chênh lệch trạng thái bắt đầu xuất hiện: ClickUp không còn phản ánh thực tế trừ khi ai đó nhớ đồng bộ thủ công.

Đây chính xác là loại vấn đề mà Super Agent là hoàn hảo để giải quyết.

Sau khi quy trình và cấu trúc đã được thiết lập hoàn chỉnh, chúng tôi đã đặt câu hỏi:

“Super Agent nhỏ nhất và hữu ích nhất mà chúng ta có thể thêm vào đây là gì?”

"Super Agent nhỏ nhất và hữu ích nhất mà chúng ta có thể thêm vào đây là gì?"

Chúng tôi không cố gắng tự động hóa mọi thứ. Chúng tôi tập trung vào một công việc cụ thể: Giữ cho các công cụ theo dõi dự án cấp cao của khách hàng đồng bộ với tất cả công việc chi tiết đang diễn ra trong không gian dự án.

Chúng tôi không cố gắng tự động hóa mọi thứ. Chúng tôi tập trung vào một công việc cụ thể: Giữ cho các công cụ theo dõi dự án cấp cao của khách hàng đồng bộ với tất cả công việc chi tiết đang diễn ra trong không gian dự án.

Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một Super Agent mà tôi gọi là Dự án Website trạng thái đồng bộ Super Agent.

Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một Super Agent mà tôi gọi là Dự án Website trạng thái đồng bộ Super Agent.

Công cụ Super Agent đồng bộ hóa trạng thái dự án website thực hiện những việc cần làm hàng ngày

Theo lịch trình cố định (chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần trong ngày và sau đó chuyển sang hàng tuần), Super Agent:

Theo lịch trình cố định (chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần trong ngày và sau đó chuyển sang hàng tuần), Super Agent:

Quét tất cả các thư mục dự án trên website trong không gian dự án. Nó kiểm tra các giai đoạn, công việc quản trị viên, trang web và danh sách sửa đổi liên quan đến từng dự án. Xác định giai đoạn thực tế của từng dự án. Ví dụ, nếu hầu hết các trang chính đang ở giai đoạn thiết kế hoặc phát triển, dự án sẽ ở giai đoạn Thiết kế hoặc Phát triển. Đăng một bình luận trạng thái ngắn trên công việc dự án cấp cao tương ứng trong Client Space, ví dụ:"Giai đoạn hiện tại là thiết kế. Các trang chính đang ở giai đoạn thiết kế sơ đồ và thiết kế giao diện. Không có thay đổi nào được ghi nhận kể từ lần cập nhật gần nhất." Cập nhật Trường Tùy chỉnh giai đoạn dự án tự động. Nhờ đó, ban lãnh đạo có thể lọc và sắp xếp theo giai đoạn mà không cần yêu cầu nhóm cập nhật thủ công.

Tự động hóa cập nhật trạng thái dự án với ClickUp Super Agents

Nhóm thực hiện không bao giờ phải rời khỏi chế độ xem làm việc của họ. Họ chỉ cần tập trung vào công việc cần làm.

Super Agent chịu trách nhiệm đồng bộ hóa.

Và ban lãnh đạo sẽ nhận được:

Cập nhật mới nhất ngay trong trình theo dõi dự án dành cho khách hàng.

Một trường giai đoạn đáng tin cậy mà họ có thể tin tưởng

Lịch sử bình luận nhanh chóng và dễ dàng theo dõi, cho thấy cách các dự án tiến triển theo thời gian.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hiển thị thông tin dự án với ClickUp AI Thẻ Nếu ban lãnh đạo muốn có cái nhìn tổng quan nhanh hơn, bạn có thể thêm thẻ AI ClickUp vào bảng điều khiển ClickUp của mình. Thẻ AI tự động tóm tắt hoạt động công việc, các rào cản và tiến độ trên các danh sách công việc hoặc không gian được lựa chọn. Quên đi việc tính toán số liệu. Nhận câu trả lời phân tích bằng ngôn ngữ tự nhiên với AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp. Thay vì đọc các bản cập nhật công việc riêng lẻ, lãnh đạo sẽ nhận được một bản tóm tắt do AI tạo ra về những gì đang tiến triển, những gì bị đình trệ và nơi cần chú ý — giúp nó trở thành một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho các bản cập nhật trạng thái dự án AI tự động hóa từ Super Agents.

Tại sao các Super Agent đơn giản có thể là công cụ mạnh mẽ nhất

Super Agent này không phức tạp. Nó không tự động viết đề xuất, trả lời phiếu hỗ trợ hoặc lên lịch cuộc gọi bán hàng.

Tuy nhiên, nó loại bỏ một nguồn cản trở lặp đi lặp lại giữa nhóm triển khai và ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, nó loại bỏ một nguồn cản trở lặp đi lặp lại giữa nhóm triển khai và ban lãnh đạo.

Thay vì yêu cầu nhóm phải nhớ, “À, tôi cũng cần cập nhật công việc kia để sếp biết tiến độ của chúng ta,” họ chỉ cần thực hiện công việc tại một nơi duy nhất. Super Agent trở thành đối tác vận hành đáng tin cậy của họ.

Thay vì yêu cầu nhóm phải nhớ, "À, tôi cũng cần cập nhật công việc kia để sếp biết tiến độ của chúng ta," họ chỉ cần thực hiện công việc tại một nơi duy nhất. Super Agent trở thành đối tác vận hành đáng tin cậy của họ.

Một số bài học quan trọng từ dự án này:

Bạn không cần một Super Agent phức tạp để nó trở nên hữu ích Ngay cả một bản đồng bộ hàng ngày hoặc hàng tuần đơn giản cũng có thể giải quyết vấn đề giao tiếp và trách nhiệm.

Các Super Agent tốt nhất được xây dựng trên một quy trình rõ ràng và cấu trúc gọn gàng Nếu quy trình của bạn mơ hồ và không gian ClickUp của bạn hỗn loạn, AI chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn đó.

Super Agent của bạn nên phục vụ một nhu cầu kinh doanh cụ thểTrong trường hợp này, mục tiêu là: Cung cấp cho ban lãnh đạo chế độ xem tổng quan đáng tin cậy mà không làm phiền nhóm phải thực hiện thêm công việc báo cáo

📮ClickUp Insight: Khi được hỏi điều gì sẽ khiến các trợ lý AI thực sự hữu ích, câu trả lời hàng đầu không phải là tốc độ hay sức mạnh. Gần 40% người được hỏi cho biết họ cần một trợ lý có sự hiểu biết hoàn hảo về bối cảnh công việc của họ. Điều này có ý nghĩa vì hầu hết các trợ lý AI đều thất bại khi không hiểu lý do tại sao các quyết định được đưa ra hoặc cách luồng công việc nên diễn ra. Vì Super Agents duy trì ngữ cảnh, ghi nhớ các quyết định trước đó và hoạt động liên tục, chúng có thể hoạt động với độ tin cậy cao hơn nhiều so với các agent dựa trên lệnh. Chúng hoạt động dựa trên lịch sử không gian làm việc động, duy trì hoạt động khi công việc phát triển và hoạt động trong phạm vi quyền truy cập rõ ràng và nhật ký kiểm tra. Khi trí tuệ nhân tạo hiểu rõ công việc và thực hiện nó một cách an toàn, bạn sẽ cảm thấy như đang làm việc với một đồng nghiệp ảo mà bạn có thể tin tưởng.

Một trong những lo ngại đầu tiên của tôi—và cũng là của nhiều chủ doanh nghiệp về tự động hóa AI—là chi phí.

“Nếu điều này trở nên tốn kém thì sao? Liệu tôi có phải tiêu hết tín dụng AI chỉ để đăng cập nhật trạng thái không?”

"Nếu điều này trở nên tốn kém thì sao? Liệu tôi có phải tiêu hết tín dụng AI chỉ để đăng cập nhật trạng thái không?"

Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã thực hiện một thử nghiệm thực tế.

Để trả lời câu hỏi đó, tôi đã thực hiện một thử nghiệm thực tế.

Tôi đã cấu hình Super Agent để đăng ba lần một ngày trong một tuần.

Tôi đã theo dõi số lượng tín dụng AI thực tế đã được sử dụng.

Ngay cả ở tần suất cao hơn, chi phí vẫn rất nhỏ. Sau đó, chúng tôi bước lại và đặt ra một câu hỏi tốt hơn:

“Chúng ta thực sự cần cập nhật cấp lãnh đạo bao lâu một lần?”

"Chúng ta thực sự cần cập nhật cấp lãnh đạo bao lâu một lần?"

Đối với agency này, câu trả lời là một lần một tuần. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh lịch trình. Với tần suất đó, hệ thống có chi phí khoảng 50–60 xu mỗi tuần cho tín dụng AI.

Đối với agency này, câu trả lời là một lần một tuần. Vì vậy, chúng tôi đã điều chỉnh lịch trình.

Với tần suất đó, hệ thống có chi phí khoảng 50–60 xu mỗi tuần cho tín dụng AI.

Với mức giá đó, chủ sở hữu agency sẽ nhận được:

Một cái nhìn tổng quan đáng tin cậy về tất cả các dự án của khách hàng trong một nơi duy nhất.

Đảm bảo rằng các giai đoạn và trạng thái thực sự phản ánh thực tế.

Tiết kiệm thời gian theo dõi cập nhật trong các cuộc họp và trò chuyện.

Theo quan điểm của tôi, đó là một sự đánh đổi đáng giá.

Cách thiết kế Super Agent đầu tiên (hoặc tiếp theo) của bạn

Nếu bạn đang nhìn vào ClickUp và nghĩ, “Tôi biết mình nên sử dụng Super Agents, nhưng không biết bắt đầu từ đâu,” đây là khung làm việc mà tôi hiện đang áp dụng cho khách hàng:

Chọn một luồng kinh doanh: Giao hàng website, onboarding khách hàng, tuyển dụng, ra mắt sản phẩm — hãy chọn một luồng duy nhất trước tiên. Hình dung quy trình đó bên ngoài ClickUp: Vẽ các bước, các điểm chuyển giao và nơi thông tin hiện đang được lưu trữ. Thiết kế cấu trúc ClickUp của bạn xoay quanh quy trình đó: Sử dụng : Sử dụng Hệ thống phân cấp dự án của ClickUp để tạo Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Trường Tùy chỉnh phản ánh thực tế. Cung cấp cho ban lãnh đạo chế độ xem tổng quan và cho nhóm một cơ sở chiến thuật. Tìm kiếm các bước thủ công phức tạp hoặc sự chênh lệch trạng thái: Ở đâu người dùng phải nhớ cập nhật thông tin ở nhiều nơi khác nhau? Ở đâu sự hiển thị bị gián đoạn? Giao nhiệm vụ đó cho Super Agent: Bắt đầu một cách đơn giản nhất: một đầu vào rõ ràng, một đầu ra rõ ràng, một lịch trình để chạy.

🎥 Dưới đây là video hướng dẫn nhanh để giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn:

Tôi không bị thu hút bởi Super Agents vì chúng trông bắt mắt. Tôi bị thu hút bởi chúng khi thấy một Super Agent đơn giản như Website Dự án Trạng thái Đồng bộ, giúp loại bỏ một phiền toái hàng ngày cho cả nhóm.

Đối với agency này, quá trình chuyển đổi diễn ra như sau:

Trước đây: Hệ thống ClickUp đã được thiết lập tốt, nhưng báo cáo lãnh đạo luôn chậm hơn so với thực tế.

Sau khi thực hiện: Một bản tóm tắt khách hàng động và chính xác, tự động cập nhật dựa trên công việc mà nhóm đang thực hiện.

Nếu bạn không học được gì khác từ câu chuyện này, hãy nhớ điều này:

🔑 Đừng bắt đầu với câu hỏi, “Tôi nên xây dựng Super Agent nào?” Bắt đầu với câu hỏi: “Quy trình nào tôi cần ClickUp và AI hỗ trợ?”

🔑 Đừng bắt đầu với câu hỏi, “Tôi nên xây dựng Super Agent nào?”

Bắt đầu với câu hỏi: “Quy trình nào tôi cần ClickUp và AI hỗ trợ?”

Từ đó, lập bản đồ quy trình, thiết kế cấu trúc và để một Super Agent đơn giản, có mục tiêu giúp mọi thứ luôn đồng bộ.

Từ đó, lập bản đồ quy trình, thiết kế cấu trúc và để một Super Agent đơn giản, có mục tiêu giúp mọi thứ luôn đồng bộ.

Đó là cách biến AI từ một thuật ngữ thời thượng thành một công cụ tăng năng suất mạnh mẽ thực sự hoàn thành công việc.

Và để bắt đầu, hãy đăng ký ClickUp tại đây. Miễn phí!