Cách đặt và theo dõi các mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng (BHAG)

Đặt ra những mục tiêu lớn, khó khăn đến mức khiến bạn phải nuốt nước bọt. Khi bạn sắp chìm vào giấc ngủ, BHAG (Big Hairy Audacious Goal - Mục tiêu lớn, khó khăn và táo bạo) của bạn sẽ hiện ra bên giường, với đôi mắt sáng rực. Khi bạn thức dậy, nó sẽ ở đó: Chào buổi sáng, tôi là BHAG của bạn. Tôi là chủ của cuộc đời bạn.

Khi tìm kiếm thành công lâu dài, sự khác biệt giữa bình thường và phi thường thường có thể được xác định bởi Mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng (*BHAG) của bạn.

Những mục tiêu táo bạo, đầy tham vọng này là điểm tập trung thống nhất cho các công ty có tầm nhìn, thúc đẩy họ vươn lên những tầm cao mới. Cho dù là leo lên đỉnh Everest hay đưa con người lên mặt trăng, lịch sử cho chúng ta thấy rằng những thành tựu vĩ đại bắt đầu từ một BHAG thực sự.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn sẵn sàng thiết lập BHAG của riêng mình và thúc đẩy công ty của bạn hướng tới sự phát triển mang tính chuyển đổi.

Mục tiêu BHAG là gì?

Mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng (BHAG) là một mục tiêu dài hạn, táo bạo, được thiết kế để thúc đẩy tổ chức, mở rộng ranh giới, phát triển thói quen thành công và truyền cảm hứng hành động hướng tới một tầm nhìn lớn hơn.

Jim Collins và Jerry Porras đã giới thiệu thuật ngữ này trong cuốn sách Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Xây dựng để tồn tại: Thói quen thành công của các công ty có tầm nhìn) năm 1994. Họ muốn khuyến khích các công ty thoát khỏi suy nghĩ cải tiến từng bước và hướng tới những mục tiêu mà thoạt nhìn có vẻ gần như không thể đạt được.

Sức mạnh của BHAG nằm ở chỗ nó giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ nhỏ bé.

Một BHAG thực sự là tham vọng — một điều gì đó có thể mất một thập kỷ hoặc thậm chí hơn để hoàn thành. Nó không chỉ là mơ ước lớn; mà là xây dựng một mục tiêu, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được nếu công ty của bạn cam kết thực hiện.

🌓 Hãy tưởng tượng điều này giống như tầm nhìn của Tổng thống Kennedy về một sứ mệnh lên Mặt Trăng trước khi thập kỷ kết thúc vào năm 1961. Lúc đó, điều đó dường như là điều không thể, nhưng nó đã thúc đẩy cả một quốc gia hành động, cuối cùng dẫn đến sự kiện lịch sử hạ cánh lên Mặt Trăng vào năm 1969.

Việc thiết lập mục tiêu BHAG khác với việc thiết lập mục tiêu truyền thống như thế nào?

Hiểu được sự khác biệt giữa BHAG và các phương pháp đặt mục tiêu truyền thống như OKR ( Mục tiêu và Kết quả chính ) có thể giúp bạn quyết định phương pháp nào phù hợp nhất với tầm nhìn của tổ chức.

Yếu tố BHAGS Mục tiêu truyền thống (OKR, mục tiêu SMART) Sự tham vọng so với cấu trúc BHAG là những mục tiêu dài hạn (10–25 năm) đầy tham vọng, được thiết kế để định nghĩa lại hoạt động kinh doanh hoặc ngành công nghiệp của bạn. Chúng thách thức các công ty hướng tới những mục tiêu dường như khó đạt được. Đó là những mục tiêu ngắn hạn đến trung hạn, có cấu trúc và có thể đo lường được, tập trung vào tiến độ từng bước. Phạm vi và tác động Hướng dẫn này tập trung vào các mục tiêu mang tính chuyển đổi, chẳng hạn như cách mạng hóa toàn bộ thị trường trong vài thập kỷ. Các khung như OKR và Mục tiêu SMART nhắm đến các thành tựu ngắn hạn đến trung hạn, chẳng hạn như tiến độ hàng quý hoặc hàng năm. Động lực và tính cấp thiết Chúng tạo ra sự cấp bách và hứng khởi bằng cách trình bày một tầm nhìn phi thường. Chúng thúc đẩy các nhóm thông qua các mục tiêu rõ ràng, có thể đạt được và có thời hạn. Sự linh hoạt so với sự cứng nhắc Các mục tiêu này phát triển theo sự thay đổi của hoàn cảnh nhưng vẫn giữ vững tầm nhìn táo bạo tổng thể, đảm bảo khả năng thích ứng mà không mất đi sự tập trung. Chúng thường cứng nhắc và có thời hạn cụ thể.

Vai trò quan trọng của BHAGs trong việc đạt được những điều tưởng chừng không thể

Vậy tại sao bạn nên xem xét việc đặt ra BHAG cho doanh nghiệp của mình? Cam kết thực hiện BHAG có thể khai phá tiềm năng theo những cách mà việc đặt mục tiêu truyền thống thường không thể làm được. Đây là lý do:

Tạo ra cảm giác cấp bách: BHAG khơi dậy hành động và thúc đẩy nhóm của bạn nghĩ xa hơn những khả năng trước mắt. Những mục tiêu táo bạo như "chuyển đổi khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu" đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực hàng ngày để đạt được sự xuất sắc

Phù hợp với mục đích cốt lõi của bạn: Một BHAG hiệu quả gắn liền với sứ mệnh của tổ chức, đảm bảo mọi nỗ lực đều hỗ trợ mục đích chung. Nó đóng vai trò như ngôi sao Bắc Đẩu dẫn đường cho chiến lược và ra quyết định

Nó truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và thu hút những tài năng hàng đầu: BHAG truyền cảm hứng cho các thành viên hiện tại trong nhóm và thu hút những tài năng hàng đầu phù hợp với tầm nhìn của bạn. Những mục tiêu lớn, mang tính chuyển đổi thúc đẩy sự đổi mới và thu hút những người khao khát những thách thức có ý nghĩa

Động lực cho thành công lâu dài: BHAG đòi hỏi sự phát triển và chấp nhận rủi ro, thúc đẩy tổ chức hướng tới những thành tựu lớn. Thành công định nghĩa lại bản sắc, định vị bạn là người dẫn đầu trong ngành

Về bản chất, BHAG chuyển trọng tâm của công ty bạn từ những thành công ngắn hạn sang tiến độ dài hạn, có tầm nhìn xa, có thể thay đổi ngành công nghiệp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Để đảm bảo BHAG của bạn không chỉ là một giấc mơ viển vông, hãy chia nhỏ nó thành các cột mốc có thể thực hiện và đo lường được. Điều này sẽ tạo ra một con đường rõ ràng dẫn đến thành công, đồng thời giữ cho nhóm của bạn luôn có động lực và đi đúng hướng.

Bốn loại BHAG

BHAGs có bốn loại riêng biệt, mỗi loại phù hợp với nhu cầu và tham vọng cụ thể của tổ chức:

1. BHAGs định hướng mục tiêu

BHAGs định hướng mục tiêu là loại phổ biến và truyền thống nhất, tập trung vào việc đạt được một mục tiêu cụ thể trong một khung thời gian xác định. Các mục tiêu này có thể là định lượng, như đạt được một cột mốc doanh thu cụ thể, hoặc định tính, như đạt được một cột mốc quan trọng trong đổi mới hoặc đóng góp cho xã hội.

Cách đặt BHAGs theo mục tiêu: Đảm bảo rằng mục tiêu đã chọn là lớn và truyền cảm hứng, cần một thập kỷ hoặc hơn để đạt được. Mục tiêu này nên bao hàm tầm nhìn lớn hơn của tổ chức bạn, chứ không chỉ là các mục tiêu ngắn hạn.

📌 Ví dụ: Mục tiêu mang tính biểu tượng của Microsoft là "mỗi bàn làm việc và mỗi gia đình đều có máy tính"

Mục tiêu của Walmart trong thập niên 1990 là đạt doanh thu $125 tỷ vào năm 2000

⚠️ Những cạm bẫy tiềm ẩn: Một BHAG định hướng mục tiêu phải tham vọng nhưng thực tế. Nó phải truyền cảm hứng cho toàn bộ công ty, không chỉ một số ít người được lựa chọn. Ngoài ra, nếu mục tiêu là định tính, hãy thiết lập một cách rõ ràng để đo lường tiến độ nhằm duy trì sự tập trung và động lực.

2. BHAGs cạnh tranh

Một BHAG cạnh tranh được thiết kế để tập hợp nhóm xung quanh một đối thủ chung, thúc đẩy ý thức khẩn trương và tinh thần đồng đội. Bằng cách tập trung vào việc vượt qua đối thủ cạnh tranh khóa hoặc dẫn đầu trong một thị trường cụ thể, các BHAG này giúp xây dựng ý thức mục đích chung và kích thích tiến độ.

Cách đặt BHAG cạnh tranh: Xác định đối thủ cạnh tranh hoặc nhà lãnh đạo thị trường chính và quyết định xem bạn muốn vượt qua họ trong một lĩnh vực cụ thể hay trên tất cả các lĩnh vực. Chia sẻ tầm nhìn này với nhóm của bạn để khơi dậy tinh thần cạnh tranh của họ.

📌 Ví dụ: Mục tiêu của NASA là đưa con người lên mặt trăng trước năm 1970 được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh với Liên Xô

Mục tiêu ban đầu của Nike vào những năm 1960 là "Đánh bại Adidas"

⚠️ Những cạm bẫy tiềm ẩn: BHAG cạnh tranh hoạt động hiệu quả nhất khi có một nhà lãnh đạo rõ ràng để vượt qua. Nó sẽ kém hiệu quả hơn nếu sự cạnh tranh không rõ ràng hoặc nếu công ty đã gần đạt đến đỉnh cao. Hãy nhắm đến một góc độ sáng tạo nếu bạn không phải là người yếu thế, chẳng hạn như chiếm lĩnh thị phần nhất định so với tất cả các đối thủ.

3. BHAGs là hình mẫu

BHAGs về vai trò mẫu mực là về việc noi gương thành công của một công ty hoặc tổ chức hàng đầu, đặc biệt là khi sự đổi mới trực tiếp không phải là trọng tâm chính. Chúng hoạt động hiệu quả đối với các công ty có tầm nhìn mới nổi, mong muốn đạt được sự công nhận hoặc sự xuất sắc tương tự trong ngành của mình.

Cách thiết lập BHAG làm hình mẫu: Chọn một tổ chức thành công hoặc một thành tựu tiêu chuẩn mà bạn ngưỡng mộ. Tập trung vào việc sao chép một khía cạnh cụ thể của thành công của họ thay vì bắt chước toàn bộ mô hình của họ.

📌 Ví dụ: Mục tiêu của Đại học Stanford là trở thành "Harvard của phương Tây", mặc dù trường này được thành lập muộn hơn Harvard hàng thế kỷ

⚠️ Những cạm bẫy tiềm ẩn: BHAG làm mẫu có thể không hiệu quả nếu tập trung vào việc sao chép thay vì thích ứng. Các tổ chức nên xác định điều gì làm cho mô hình của họ thành công và sau đó điều chỉnh BHAG của mình để phản ánh những thế mạnh độc đáo của mình.

4. BHAGs cho chuyển đổi nội bộ

Chuyển đổi nội bộ BHAG tập trung vào những thay đổi căn bản trong chính tổ chức, thường liên quan đến sự thay đổi trong chiến lược, văn hóa doanh nghiệp hoặc quy trình hoạt động của công ty. Những BHAG này là lý tưởng cho các công ty đã thành lập đang tìm kiếm sự thay đổi toàn diện để tạo động lực và duy trì khả năng cạnh tranh.

Cách thiết lập BHAG cho chuyển đổi nội bộ: Xác định một thay đổi quan trọng cần thiết trong toàn công ty, chẳng hạn như thay đổi trọng tâm thị trường hoặc tái cấu trúc mô hình kinh doanh. Sử dụng BHAG để truyền đạt tầm nhìn mới và thống nhất nhóm với mục tiêu chuyển đổi.

📌 Ví dụ: Sự chuyển đổi của Netflix từ dịch vụ cho thuê DVD sang trở thành dịch vụ streaming hàng đầu thế giới

Sự chuyển đổi của Best Buy từ một nhà bán lẻ truyền thống sang một nhà lãnh đạo công nghệ kỹ thuật số

⚠️ Những rủi ro tiềm ẩn: Các chuyển đổi nội bộ là thách thức và có thể gây gián đoạn nếu không được quản lý tốt. Đảm bảo rằng sự thay đổi là cần thiết và được hỗ trợ bởi một chiến lược quản lý thay đổi vững chắc để duy trì tinh thần và năng suất trong suốt quá trình.

Ví dụ về BHAG

Dưới đây là một số ví dụ về BHAG đã định hình các ngành công nghiệp và tạo ra tác động lâu dài:

1. Google: Tổ chức thông tin của thế giới

qua Google

Mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng của Google là tổ chức thông tin trên thế giới và làm cho nó có thể truy cập và hữu ích cho tất cả mọi người. Sứ mệnh khó khăn này đã cho phép con người khám phá kiến thức thông qua các công nghệ tiên tiến như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo.

Với các công cụ như Google Assistant, họ liên tục hoàn thiện mục tiêu táo bạo này, đảm bảo tiến độ thu hẹp khoảng cách kiến thức trên toàn thế giới.

2. NPR: Để tạo ra một công chúng có kiến thức sâu rộng hơn

qua NPR

BHAG của NPR là xây dựng một cộng đồng công chúng hiểu biết hơn thông qua báo chí và các chương trình văn hóa giúp làm phong phú thêm hiểu biết. Bằng cách tận dụng tài năng sáng tạo và cách kể chuyện đa dạng, NPR thúc đẩy tiến độ trong các cuộc thảo luận công khai, củng cố vai trò của mình như một tiếng nói đáng tin cậy trong giới truyền thông.

3. Facebook: Kết nối thế giới lại gần nhau hơn

qua Mark Zuckerberg

Facebook đã đặt ra một mục tiêu táo bạo là kết nối thế giới lại gần nhau hơn. Bằng cách đạt được 1 tỷ người dùng vào năm 2012, Facebook đã đạt được một mục tiêu rõ ràng và phát triển thành một trung tâm kỹ thuật số kết nối hàng tỷ người trên toàn thế giới. Tuyên bố sứ mệnh của Facebook nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và tiến độ phát triển thông qua các công nghệ sáng tạo.

4. Airbnb: Tạo ra một thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể thuộc về bất kỳ đâu

BHAG của Airbnb tập trung vào tính bao trùm, biến trải nghiệm du lịch thành một hành trình cá nhân và hướng đến cộng đồng. Tầm nhìn táo bạo này phù hợp với các giá trị cốt lõi của công ty và thúc đẩy các tài năng sáng tạo cung cấp các giải pháp du lịch ý nghĩa. Nó chứng minh cách một doanh nghiệp nhỏ có thể trở thành công ty tỷ đô la thông qua các mục tiêu cao và sự tập trung bền bỉ.

5. Feeding America: Đảm bảo tiếp cận công bằng với thực phẩm dinh dưỡng cho tất cả mọi người

Mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng (BHAG) của Feeding America là đảm bảo mọi người dân Hoa Kỳ đều có quyền tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng. Thông qua các phương pháp tiếp cận sáng tạo như chuyển đổi các khoản quyên góp thành bữa ăn, họ giải quyết các vấn đề hệ thống, điều chỉnh tuyên bố sứ mệnh của mình để phù hợp với tầm nhìn nhằm tác động đến cuộc sống của mọi người.

6. SpaceX: Biến nhân loại thành loài đa hành tinh

SpaceX là một công ty có BHAG là giúp con người khám phá sao Hỏa, một tham vọng lớn như việc hạ cánh lên mặt trăng. Thông qua tên lửa tái sử dụng và công nghệ tiên tiến, SpaceX tạo ra động lực trong đổi mới không gian, thể hiện bản chất của một BHAG vĩ đại, như định nghĩa của Jim Collins và Jerry Porras.

7. Khan Academy: Cung cấp giáo dục miễn phí, đẳng cấp thế giới cho mọi người, mọi nơi

qua Khan Academy

BHAG của Khan Academy là cung cấp giáo dục miễn phí, đẳng cấp thế giới, tạo cơ hội cho người học ở mọi nơi. BHAG này loại bỏ rào cản, thúc đẩy tiến độ và chứng minh sức mạnh của các mục tiêu chất lượng trong việc chuyển đổi giáo dục trên toàn cầu.

8. Spotify: Khám phá tiềm năng sáng tạo của con người

qua Spotify

Spotify là một công ty có tầm nhìn xa trông rộng với mục tiêu táo bạo là chống lại vi phạm bản quyền âm nhạc bằng cách tạo ra một nền tảng dễ tiếp cận cho các nghệ sĩ và người nghe. Bằng cách cung cấp một giải pháp thay thế hợp pháp, họ đã định hình lại ngành công nghiệp âm nhạc, hướng năng lượng của con người vào sự đổi mới và bồi thường công bằng cho những người tạo ra nội dung.

9. Quỹ Michael J. Fox: Tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh Parkinson

BHAG của quỹ này tập trung vào một mục tiêu duy nhất: tìm ra phương pháp chữa trị bệnh Parkinson. Mục tiêu táo bạo này, được hỗ trợ bởi nghiên cứu và hợp tác sâu rộng, là ví dụ điển hình cho thấy các công ty và tổ chức phi lợi nhuận lâu đời có thể đóng vai trò là hình mẫu để đạt được các mục tiêu mang tính chuyển đổi.

So sánh BHAG với các phương pháp đặt mục tiêu khác

Mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng (BHAG) là những mục tiêu dài hạn, táo bạo, nhưng không phải mọi mục tiêu đều đủ điều kiện để trở thành BHAG. Dưới đây là so sánh giữa mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng với các chiến lược đặt mục tiêu khác:

BHAGs so với KPIs

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) là các thước đo theo dõi tiến độ của bạn trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể. Thông thường, chúng là:

Ngắn hạn: KPI thường được đặt ra trên cơ sở hàng quý hoặc hàng năm

Định lượng: Chúng đo lường các chỉ số cụ thể, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu hoặc sự hài lòng của khách hàng

Hướng dẫn: KPI hoạt động như một la bàn, đảm bảo bạn đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu chiến lược của mình

Ngược lại, BHAGs là:

Dài hạn và tham vọng: Chúng nhằm mục tiêu thay đổi tương lai của tổ chức, thường mất từ 10 đến 25 năm để đạt được

Phạm vi rộng: Trong khi KPI theo dõi tiến độ từng bước, BHAG tập trung vào việc tạo ra tác động đáng kể, thay đổi cuộc chơi

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đối với những người đang cải tiến quy trình cài đặt KPI, hãy thử Mẫu KPI của ClickUp. Mẫu này cung cấp một khung cấu trúc để xác định, theo dõi và đo lường các chỉ số hiệu suất chính, đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu của bạn và theo dõi tiến độ có thể thực hiện được.

BHAGs so với OKRs

Mục tiêu và Kết quả Khóa (OKR) là một khung thiết lập mục tiêu khác để đo lường những gì thực sự quan trọng đối với kinh doanh. Chúng thường bao gồm:

Mục tiêu: Các mục tiêu tổng thể được đặt ra hàng năm hoặc hàng quý

Kết quả chính: Kết quả có thể đo lường được, theo dõi tiến độ thực hiện từng Kết quả có thể đo lường được, theo dõi tiến độ thực hiện từng mục tiêu có thể đo lường , có thể kéo dài từ một tháng đến một năm

Cũng nên đọc: 25 ví dụ về mục tiêu hàng tháng cho các nhóm

So sánh với các mục tiêu thông thường, BHAGs:

Mở rộng tầm nhìn: Trong khi OKR giúp đạt được các cột mốc ngắn hạn, BHAG đặt ra tầm nhìn cho vị trí bạn muốn đạt được trong tương lai xa

Tập trung vào chuyển đổi: Một loạt các OKR thành công trong hơn một thập kỷ có thể giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt được BHAG của mình

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn bắt đầu với OKR và đang tìm kiếm hướng dẫn thực tế về cách triển khai OKR cho kinh doanh, hãy xem Mẫu OKR của ClickUp. Mẫu này có các phần dành riêng để phác thảo mục tiêu, theo dõi kết quả chính bằng các chỉ số có thể đo lường, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ trong thời gian thực.

BHAGs so với mục tiêu SMART

Các mục tiêu SMART đảm bảo rằng mỗi mục tiêu phải:

Cụ thể: Được định nghĩa rõ ràng

Có thể đo lường: Có thể theo dõi tiến độ

Có thể đạt được: Thực tế và khả thi

Liên quan: Phù hợp với các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn

Có thời hạn: Đặt trong một khung thời gian rõ ràng

So sánh với các mục tiêu thông thường, BHAGs là:

Rất tham vọng và táo bạo: Chúng thúc đẩy công ty của bạn suy nghĩ vượt ra ngoài khả năng hiện tại

Dài hạn: Được thiết kế để kéo dài hơn một thập kỷ, không giống như các mục tiêu SMART có thời hạn cụ thể

👀 Bạn có biết? Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp có nhiều tính năng, dễ dàng điều chỉnh và có các danh mục phụ có thể tùy chỉnh hoàn toàn để giúp bạn biến tầm nhìn thành kế hoạch hành động cụ thể.

BHAGs so với Kế hoạch Chiến lược

Kế hoạch chiến lược là một phương pháp có hệ thống để đạt được các mục tiêu dài hạn, thường bao gồm:

3-5 năm: Kế hoạch chiến lược cung cấp lộ trình rõ ràng cho tương lai gần

Hướng dẫn từng bước: Phân chia các mục tiêu lớn thành các bước dễ quản lý

Tập trung và rõ ràng: Đảm bảo công ty của bạn luôn đi đúng hướng với các mục tiêu khóa của mình

Mặt khác, BHAGs:

Vượt ra ngoài phạm vi của các kế hoạch chiến lược: Chúng xác định một tầm nhìn rộng lớn hơn, mà các kế hoạch chiến lược giúp thực hiện theo thời gian

Đóng vai trò như ngôi sao Bắc Đẩu: BHAGs truyền cảm hứng và định hướng cho tất cả các nỗ lực chiến lược, cung cấp mục tiêu cho nhiều kế hoạch chiến lược trong nhiều năm

BHAGs so với Tuyên bố tầm nhìn

Cả tuyên bố tầm nhìn và BHAGs đều hướng đến tương lai dài hạn của tổ chức, nhưng chúng khác nhau về cách tiếp cận:

Tuyên bố tầm nhìn: Nhằm truyền cảm hứng và vạch ra hướng đi mà tổ chức muốn đạt được. Chúng mang lại ý nghĩa mục đích Ví dụ: Tuyên bố tầm nhìn của TED là "truyền bá ý tưởng"

Ví dụ: Tuyên bố tầm nhìn của TED là "truyền bá ý tưởng"

BHAGs: Thúc đẩy tổ chức mơ ước lớn hơn và đạt được những điều dường như không thể đạt được Ví dụ: Một mục tiêu như "trở thành nền tảng chia sẻ kiến thức hàng đầu thế giới" sẽ phù hợp hơn với BHAG của TED

Ví dụ: Một mục tiêu như "trở thành nền tảng chia sẻ kiến thức hàng đầu thế giới" sẽ phù hợp hơn với BHAG của TED

👉🏼 Để biết cách tiếp cận chi tiết hơn về việc tạo ra một khung tầm nhìn, hãy xem Mẫu Bảng trắng Tầm nhìn của ClickUp.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng kết hợp các phương pháp này để thiết lập hướng đi táo bạo và đúng đắn với BHAG, đồng thời theo dõi tiến độ bằng các công cụ như KPI và OKR.

Dưới đây là bảng tóm tắt sự khác biệt:

Tính năng BHAGs Chỉ số KPI OKRs Mục tiêu SMART Kế hoạch chiến lược Tuyên bố tầm nhìn Tập trung Chuyển đổi dài hạn và đầy tham vọng Tiến độ định lượng ngắn hạn Kết quả có thể đo lường được để đạt được mục tiêu Cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan, có thời hạn Lộ trình ngắn hạn, hướng dẫn từng bước Kích thích và phác thảo tương lai mong muốn Khung thời gian 10–25 năm Quý/Năm Quý/Năm/Tháng Có thời hạn (khung thời gian cụ thể) 3–5 năm Dài hạn, đầy tham vọng Phạm vi Tác động rộng lớn, thay đổi cục diện Các chỉ số cụ thể (ví dụ: doanh thu, sự hài lòng của khách hàng) Kết quả có thể đo lường được liên kết với các mục tiêu Cụ thể và tập trung Các bước dễ quản lý để đạt được mục tiêu dài hạn Hướng đi tổng thể và mục đích Vai trò North Star, tầm nhìn định hướng La bàn cho tiến độ Đạt được các cột mốc ngắn hạn Đảm bảo mục tiêu rõ ràng và tập trung Cung cấp lộ trình để đạt được mục tiêu Kích thích và động viên tổ chức

Theo dõi và hoàn thành các mục tiêu lớn, táo bạo và đầy tham vọng của bạn

Đạt được BHAG có vẻ khó khăn, nhưng với phương pháp và công cụ phù hợp, chúng có thể trở nên dễ quản lý và thậm chí truyền cảm hứng. Theo dõi mục tiêu hiệu quả đảm bảo nhóm của bạn luôn tập trung, thống nhất và có động lực để đạt được những mục tiêu tham vọng nhất.

Để đạt được BHAG, bạn không chỉ cần có tầm nhìn rõ ràng mà còn cần có các công cụ phù hợp để theo dõi và thúc đẩy tiến độ một cách hiệu quả. Với các nguồn lực phù hợp, bạn có thể theo dõi các cột mốc, phân công trách nhiệm và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Các công cụ này giúp đảm bảo nhóm của bạn luôn đi đúng hướng với các mục tiêu đầy tham vọng, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực và thúc đẩy sự hợp tác.

Tính năng Theo dõi mục tiêu của ClickUp giúp bạn duy trì tiến độ như thế nào

Tính năng Theo dõi mục tiêu của ClickUp cho phép bạn theo dõi BHAG một cách hiệu quả và điều chỉnh chúng trong thời gian thực

Cài đặt BHAGs đòi hỏi sự theo dõi hiệu quả. Tính năng Theo dõi mục tiêu của ClickUp cho phép bạn thiết lập, giám sát và điều chỉnh BHAGs của mình trong thời gian thực.

Sử dụng khung SMART — Cụ thể, Có thể đo lường, Có thể đạt được, Có liên quan và Có thời hạn — bạn có thể tạo ra các mục tiêu có cấu trúc giúp bạn có trách nhiệm và tập trung. Cho dù là hoàn thành cuộc đua 10 km hay thu hút khách hàng mới, ClickUp cho phép bạn chia nhỏ các mục tiêu này thành các mục tiêu có thể quản lý và đo lường được để có con đường rõ ràng dẫn đến thành công.

Sử dụng Bảng điều khiển của ClickUp để trực quan hóa tiến độ BHAG của bạn

Nhận các chỉ số KPI BHAG quan trọng trên một màn hình duy nhất với bảng điều khiển ClickUp

Hình dung tiến độ của bạn là chìa khóa để đạt được BHAG, và Bảng điều khiển ClickUp cung cấp chế độ xem toàn diện về các mục tiêu của bạn. Với thẻ và biểu đồ có thể tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi các chỉ số chính, thời hạn và hiệu suất của nhóm tại một nơi.

Chế độ xem tập trung này giúp bạn đánh giá tiến độ, xác định các điểm nghẽn và đảm bảo mọi người đều hướng tới cùng một mục tiêu. Cập nhật bảng điều khiển thường xuyên có thể tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận và điều chỉnh có ý nghĩa, đảm bảo các dự án của bạn luôn đi đúng hướng.

Nói về ClickUp, Kartikeya Thapliyal, Giám đốc sản phẩm tại smallcase, cho biết

Các mục tiêu của toàn tổ chức dễ theo dõi và việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn vì chúng ta có thể kiểm tra xem mình có đang đi đúng hướng với mục tiêu tổng thể hay không.

Các mục tiêu của toàn tổ chức dễ theo dõi và việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn vì chúng ta có thể kiểm tra xem mình có đang đi đúng hướng với mục tiêu tổng thể hay không.

Tự động hóa việc theo dõi BHAG với Tự động hóa của ClickUp

Thiết lập nhắc nhở, phân công nhiệm vụ và cập nhật trạng thái mà không cần can thiệp thủ công bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp

Tự động hóa có thể cải thiện đáng kể hiệu quả trong việc theo dõi BHAG. Tự động hóa ClickUp cho phép bạn thiết lập nhắc nhở, phân công nhiệm vụ và cập nhật trạng thái mà không cần can thiệp thủ công.

Ví dụ: bạn có thể tạo một quy trình tự động hóa để cập nhật trạng thái của một công việc liên quan đến BHAG thành "Đang tiến hành" ngay sau khi công việc đó được giao cho một thành viên trong nhóm. Hoặc, thiết lập các nhắc nhở để thúc giục nhóm của bạn khi thời hạn sắp đến, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cột mốc nào.

Bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, bạn có thể tập trung hơn vào các sáng kiến chiến lược. Tính năng này đảm bảo rằng bạn và nhóm của bạn luôn được cập nhật về trạng thái của BHAG, giúp dễ dàng điều chỉnh chúng khi cần thiết.

Hợp tác với nhóm của bạn để lập kế hoạch và thu thập phản hồi với ClickUp Docs

Hợp tác hiệu quả là yếu tố quan trọng để đạt được BHAG. ClickUp Docs cho phép hợp tác thời gian thực, cho phép các thành viên trong nhóm bình luận, đề xuất chỉnh sửa và theo dõi các thay đổi trên tài liệu được chia sẻ. Sử dụng bình luận để cung cấp phản hồi về các phần cụ thể trong tài liệu của bạn, đảm bảo rằng tất cả các ý kiến đóng góp được thu thập và ghi nhận.

Bạn thậm chí có thể chuyển đổi các bình luận thành công việc có thể thực hiện được, duy trì quy trình làm việc liền mạch từ ý tưởng đến thực hiện. Môi trường hợp tác này thúc đẩy trách nhiệm và giữ cho mọi người tham gia vào dự án.

Hướng dẫn từng bước để đạt được BHAG

Việc cài đặt và đạt được BHAG có thể biến tầm nhìn của tổ chức thành các bước hành động cụ thể. ClickUp cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để quản lý các mục tiêu đầy tham vọng này một cách hiệu quả. Dưới đây là cách thiết lập và đạt được BHAG bằng ClickUp.

Cài đặt BHAG trong ClickUp

Xác định BHAG của bạn: Bắt đầu bằng cách nêu rõ BHAG của bạn. Đó phải là một mục tiêu dài hạn, truyền cảm hứng và thách thức cho nhóm của bạn. Ví dụ, một BHAG có thể là "Tăng 50% thị phần trong vòng 5 năm tới" Tạo mục tiêu trong ClickUp: Sử dụng mục tiêu trong ClickUp để nhập BHAG của bạn. Đảm bảo phác thảo các chỉ số cụ thể để đo lường thành công, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu hoặc tỷ lệ thu hút khách hàng. Bằng cách tận dụng Sử dụng mục tiêu trong ClickUp để nhập BHAG của bạn. Đảm bảo phác thảo các chỉ số cụ thể để đo lường thành công, chẳng hạn như tăng trưởng doanh thu hoặc tỷ lệ thu hút khách hàng. Bằng cách tận dụng các mẫu mục tiêu SMART , bạn có thể đảm bảo BHAG của mình có cấu trúc và có thể đạt được Phân chia BHAG: Chia BHAG của bạn thành các cột mốc nhỏ hơn, có thể thực hiện được. Điều này sẽ giúp nhóm của bạn dễ dàng hiểu các bước cần thiết để đạt được mục tiêu lớn hơn. Bằng cách này, bạn có thể duy trì đà phát triển và giữ cho nhóm tập trung

Phân công công việc và cột mốc

Phân công trách nhiệm: Sau khi xác định BHAG và chia thành các cột mốc, hãy phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm trong ClickUp. Đảm bảo rằng mỗi nhiệm vụ rõ ràng và có thời hạn hoàn thành cụ thể Tạo cột mốc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Milestones để thiết lập các điểm kiểm tra quan trọng trên con đường đạt được BHAG của bạn. Cột mốc giúp mọi người luôn đồng nhất và có trách nhiệm, đồng thời cho phép đánh giá tiến độ thường xuyên Sử dụng mục tiêu theo cấp bậc: Cân nhắc Cân nhắc áp dụng phương pháp mục tiêu theo cấp bậc , trong đó các thành viên trong nhóm có thể đặt mục tiêu cá nhân phù hợp với BHAG chung. Sự thống nhất này thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo mọi người đều làm việc hướng tới cùng một tầm nhìn

Thường xuyên xem xét và điều chỉnh mục tiêu

Lên lịch đánh giá thường xuyên: Đặt lịch đánh giá định kỳ để xem xét BHAG và các cột mốc liên quan. Điều này cho phép nhóm của bạn đánh giá tiến độ, ăn mừng thành tựu và xác định bất kỳ thách thức nào cần giải quyết Điều chỉnh khi cần thiết: Khi xem xét BHAG của mình, hãy cởi mở để thực hiện các điều chỉnh. Điều kiện thị trường hoặc động lực nội bộ có thể thay đổi, đòi hỏi bạn phải điều chỉnh lại mục tiêu của mình. Sử dụng các tính năng theo dõi mục tiêu của ClickUp để sửa đổi các công việc và cột mốc cho phù hợp. Đánh giá mục tiêu trung hạn: Trong khi tập trung vào BHAG, hãy đảm bảo rằng bạn cũng Trong khi tập trung vào BHAG, hãy đảm bảo rằng bạn cũng đặt ra và xem xét các mục tiêu trung hạn hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của mình. Các mục tiêu trung hạn đóng vai trò như những bước đệm, giúp nhóm của bạn đi đúng hướng

Vươn tới sự phi thường: Đặt mục tiêu BHAG ngay hôm nay

BHAG là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy thành công lâu dài và nuôi dưỡng văn hóa tham vọng trong tổ chức của bạn. Chúng thúc đẩy các nhóm suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường và hướng tới những thành tựu phi thường, tạo ra một tầm nhìn rõ ràng để hướng dẫn mọi quyết định và hành động. Bằng cách đặt ra những mục tiêu tham vọng nhưng có thể đạt được, bạn sẽ mở ra những con đường mới cho sự phát triển và dẫn dắt tổ chức của mình hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

Với ClickUp, bạn có thể biến BHAG của mình từ tầm nhìn thành hiện thực. Từ theo dõi mục tiêu và bảng điều khiển đến các công cụ hợp tác và tự động hóa, ClickUp giúp nhóm của bạn luôn thống nhất, tập trung và có động lực trong suốt hành trình. Các tính năng mạnh mẽ của nó giúp quản lý các mục tiêu táo bạo nhất một cách liền mạch, giúp bạn chia nhỏ chúng thành các bước có thể thực hiện và theo dõi tiến độ trong thời gian thực.

Đã đến lúc khai thác sức mạnh của BHAG với ClickUp. Hãy chấp nhận thách thức, điều chỉnh tầm nhìn và thiết lập BHAG ngay hôm nay để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và đạt được những cột mốc mà bạn từng nghĩ là không thể.