Nghiên cứu của Forrester: ClickUp mang lại ROI 384% và tiết kiệm 92.400 giờ vào năm thứ 3

Trong thế giới số hóa phát triển nhanh chóng ngày nay, "Work Sprawl" là kẻ giết chết năng suất một cách thầm lặng. Các công cụ không kết nối, thông tin bị phân mảnh và quy trình thủ công đang làm hao hụt thời gian và năng lượng của các nhóm trên toàn thế giới.

Nhưng nếu bạn có thể lấy lại những giờ đó, tăng doanh thu và trao quyền cho nhân viên - tất cả trong một nền tảng duy nhất?

Đó chính xác là những gì nghiên cứu Forrester Total Economic Impact™ (TEI) mới nhất tiết lộ về ClickUp. Nghiên cứu độc lập này, do ClickUp ủy quyền và được thực hiện bởi Forrester Research, đo lường tác động thực tế của việc hợp nhất công việc vào một không gian làm việc AI tích hợp.

Số: ROI tự nói lên tất cả

Phân tích nghiêm ngặt của Forrester cho thấy, trong vòng ba năm, một tổ chức mẫu* sử dụng ClickUp đã đạt được:

384% Tỷ suất hoàn vốn (ROI)

92.400 giờ làm việc năng suất được tiết kiệm vào năm thứ 3 thông qua tự động hóa và AI

$3,9 triệu doanh thu tăng thêm được ClickUp hỗ trợ

*thời gian hoàn vốn dưới 6 tháng

Yếu tố then chốt trong việc cần làm của chúng tôi là quản lý quy trình làm việc… Chúng tôi không thể đạt được những kết quả này nếu không có ClickUp.

Yếu tố then chốt trong việc cần làm của chúng tôi là quản lý quy trình làm việc… Chúng tôi không thể đạt được những kết quả này nếu không có ClickUp.

*Một tổ chức mẫu là một công ty Mỹ có doanh thu hàng năm $150 triệu và 1.000 nhân viên. Tổ chức này đại diện cho các khách hàng được phỏng vấn và được sử dụng để trình bày phân tích tài chính tổng hợp.

Dưới đây là phân tích chi tiết về ý nghĩa của những số này đối với bạn:

Cách ClickUp mang lại kết quả: Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa và Tích hợp

Lợi ích mà người dùng ClickUp nhận được trong kỳ 3 năm. Nguồn: Nghiên cứu TEI của Forrester

1. Phát huy năng suất thông qua tự động hóa và AI

Các nhóm sử dụng ClickUp tiết kiệm trung bình 12 giờ mỗi nhân viên mỗi tháng vào năm thứ 3. Các tính năng được hỗ trợ bởi AI như tóm tắt cuộc họp hàng ngày tự động, Tìm kiếm AI Doanh nghiệp và tự động hóa quy trình làm việc loại bỏ các công việc lặp đi lặp lại và chuyển đổi ngữ cảnh, giúp các nhóm tập trung vào công việc có tác động cao.

Tôi yêu AI. Tôi yêu AskAI. Nó rất hiệu quả. Tôi có một bộ bảng điều khiển — mỗi sáng thức dậy, tôi xem [những bảng này] như đọc báo để hiểu các dự án đã tiến triển như thế nào.

Tôi yêu AI. Tôi yêu AskAI. Nó rất hiệu quả. Tôi có một bộ bảng điều khiển — mỗi sáng thức dậy, tôi xem [những bảng này] như một tờ báo để hiểu các dự án đã tiến triển như thế nào.

2. Tăng trưởng doanh thu mà không cần tăng số lượng nhân viên

Bằng cách tái phân bổ thời gian tiết kiệm được vào các dự án tạo ra giá trị, các tổ chức đã ghi nhận tăng 7 lần sản lượng ở một số bộ phận và tạo ra $3,9 triệu doanh thu mới trong ba năm. Không gian Làm việc ClickUp cho phép các nhóm tiếp nhận nhiều khách hàng hơn, triển khai nhiều chiến dịch hơn và cung cấp nhiều sản phẩm hơn — mà không cần thêm nhân lực.

Hiện tại, chúng tôi quản lý khoảng 500 công việc vận hành tiếp thị mỗi tháng… Nếu không có ClickUp, chúng tôi chỉ có thể xử lý khoảng một nửa khối lượng công việc đó.

Hiện tại, chúng tôi quản lý khoảng 500 công việc vận hành tiếp thị mỗi tháng… Nếu không có ClickUp, chúng tôi chỉ có thể xử lý khoảng một nửa khối lượng công việc đó.

ClickUp thay thế các giải pháp quản lý dự án phân mảnh, giảm chi phí phần mềm cũ đi 60% vào năm thứ 3 và tiết kiệm thời gian cho quản trị viên IT. Điều đó tương đương với $114.000 tiết kiệm chi phí cho tổ chức tổng hợp, cộng với lợi ích vô hình là mọi thứ được tập trung tại một nơi.

Tất cả những giao tiếp nhỏ lẻ này… sẽ được loại bỏ ngay lập tức nếu bạn làm đúng việc cần làm, và điều đó cực kỳ có giá trị.

Tất cả những giao tiếp nhỏ lẻ này… sẽ được loại bỏ ngay lập tức nếu bạn làm đúng việc cần làm, và điều đó cực kỳ có giá trị.

4. Mang lại những lợi ích không thể đo lường được cho khách hàng và nhóm hạnh phúc hơn

cải thiện sự hài lòng của khách hàng: *Thời gian phản hồi nhanh hơn và đang theo dõi vấn đề tốt hơn đã giúp điểm CSAT vượt quá 90

Cải thiện trải nghiệm nhân viên: Việc tập trung hóa công việc và giao tiếp đã giảm bớt áp lực và tăng cường khả năng làm việc của các nhóm

Nguồn thông tin duy nhất: Cập nhật thời gian thực và Cập nhật thời gian thực và Quản lý Kiến thức giúp mọi người luôn đồng bộ

Một năm sau khi chúng tôi triển khai ClickUp… cô ấy đã có thể đưa bố mình đến Disney World trong mùa thuế. Đó chính là sự khác biệt mà ClickUp mang lại – từ những giọt nước mắt trong nhà tắm đến nụ cười tại Disney.

Một năm sau khi chúng tôi triển khai ClickUp… cô ấy đã có thể đưa bố mình đến Disney World trong mùa thuế. Đó chính là sự khác biệt mà ClickUp mang lại – từ những giọt nước mắt trong nhà tắm đến nụ cười tại Disney.

📘 Muốn xem chi tiết đầy đủ? Khám phá cách ClickUp giúp các công ty tăng sản lượng lên 7 lần và khai thác $3,9 triệu doanh thu trong Báo cáo TEI của Forrester👇🏼

Tại sao điều này quan trọng

Nghiên cứu TEI của Forrester xác nhận điều mà khách hàng của ClickUp đã biết: việc tập trung công việc vào một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi AI không chỉ là sự tăng cường năng suất—đó là một lợi thế chiến lược. Dù bạn đang mở rộng kinh doanh, tăng doanh thu hay đơn giản là muốn giúp nhóm của mình tiết kiệm thời gian, ClickUp mang lại kết quả đo lường được.

Từ ROI quản lý dự án đến sức mạnh của không gian làm việc AI tích hợp, dữ liệu cho thấy: ít công cụ hơn, nhiều bối cảnh hơn và tự động hóa thông minh hơn tạo điều kiện cho các nhóm thực hiện việc cần làm tốt nhất của mình.

Từ ROI quản lý dự án đến sức mạnh của không gian làm việc AI tích hợp, dữ liệu cho thấy: ít công cụ hơn, nhiều bối cảnh hơn và tự động hóa thông minh hơn tạo điều kiện cho các nhóm thực hiện việc cần làm tốt nhất của mình.

Sẵn sàng khám phá tác động đầy đủ? Tải xuống nghiên cứu TEI của Forrester và khám phá cách ClickUp có thể biến đổi tổ chức của bạn.