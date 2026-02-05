Cách ClickUp Sử Dụng Bảng Sprint Cho Phát Triển Sản Phẩm Agile

Zeb Evans, Giám đốc điều hành và Nhà sáng lập của ClickUp, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

ClickUp ban đầu được phát triển như một công cụ nội bộ để giải quyết vấn đề phân mảnh năng suất của nhóm trên 15 công cụ khác nhau. Sau đó, chúng tôi chuyển hướng sang mục tiêu tiết kiệm thời gian cho mọi người.

Điều bắt đầu như một quy trình làm việc nội bộ đơn giản của chúng tôi đã trở thành hình ảnh định hình cách chúng tôi xây dựng ClickUp mỗi ngày.

Mỗi tuần, các nhóm sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật thực hiện công việc trên một nguồn thông tin duy nhất. Bảng chia sẻ này là nơi mọi thứ đều được hiển thị: tiến độ, các rào cản và những gì chúng ta đang triển khai.

Sau đó, các bảng này được tích hợp trực tiếp vào bảng điều khiển của chúng tôi, vì vậy các chỉ số như tốc độ phát triển và sẵn sàng phát hành sẽ hiển thị mà không cần phải thực hiện công việc điều tra phức tạp!

Việc sử dụng hệ thống của chính chúng tôi đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách các nhóm và quy trình Agile hoạt động.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì chúng tôi đã học được.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ cách ClickUp sử dụng bảng sprint cho quá trình phát triển sản phẩm Agile.

Bảng sprint trong ClickUp là gì?

Bảng sprint là một chế độ xem trực quan về công việc sprint, được tổ chức thành các giai đoạn như Việc cần làm, Tiến độ, Review và Đã xong. Trong ClickUp, hầu hết các nhóm xây dựng bảng sprint bằng cách sử dụng Chế độ xem Bảng , sau đó thêm các cài đặt sprint như ngày, điểm, tràn sang và báo cáo.

Để quản lý sprint hiệu quả trong ClickUp, bạn có thể hiển thị trực quan các công việc, công việc con, ước tính nỗ lực và các chi tiết liên quan khác trên chế độ xem bảng Kanban.

Hiển thị và quản lý các công việc sprint, công việc con và ước tính nỗ lực với chế độ xem Bảng ClickUp.

Nó cho phép bạn xem, tổ chức và quản lý tất cả các công việc trong một sprint đồng thời tích hợp các cài đặt quan trọng của sprint, bao gồm thời lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, điểm hoặc ước lượng thời gian, tràn sang sprint khác và báo cáo.

⚡ Kho mẫu: Nếu việc xây dựng bảng sprint hoặc danh sách công việc (backlog) của bạn cảm thấy như phải làm lại từ đầu mỗi lần, hãy tham khảo danh sách các mẫu cấu trúc phân chia công việc(WBS) được tuyển chọn của chúng tôi.

Tổng quan về chức năng của bảng sprint

Một cái nhìn tổng quan nhanh về những việc cần làm trên Bảng sprint của ClickUp:

Tính năng Chức năng Chế độ xem công việc sprint thống nhất Xem tất cả các công việc và công việc con của sprint dưới một giao diện duy nhất. Quản lý mọi thứ từ một bảng và theo dõi tiến độ một cách hiệu quả. Đánh giá nỗ lực và theo dõi tiến độ Theo dõi công việc bằng điểm hoặc Ức lượng Thời gian ClickUp . Tất cả đều được đồng bộ với thời lượng sprint, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cũng như các công việc tràn sang sprint tiếp theo. Tích hợp báo cáo bảng điều khiển Tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh với các thẻ báo cáo sprint như Velocity, Burnup và Burndown để theo dõi tiến độ của nhóm và phát hiện các điểm tắc nghẽn. Thẻ sprint mới Các thẻ Velocity, Burnup và Burndown mới nhất nhanh hơn, chính xác hơn và hỗ trợ thời lượng sprint tùy chỉnh. Các thẻ cũ không tương thích tốt với thời lượng sprint tùy chỉnh, vì vậy việc nâng cấp là đáng giá để có báo cáo Agile tốt hơn. Phân tích chi tiết Nhấp vào các thẻ của bạn để xem chi tiết. Xem các công việc, người được giao nhiệm vụ và các thay đổi nào đã đóng góp vào kết quả của nhóm. Nguồn dữ liệu linh hoạt và bộ lọc Tùy chỉnh nội dung hiển thị bằng cách chọn các sprint, danh sách công việc hoặc trường tùy chỉnh muốn bao gồm. Bạn thậm chí có thể quyết định hiển thị các công việc con, công việc đã lưu trữ hoặc các công việc trong nhiều danh sách công việc.

🤯 Bạn có biết? Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp, ClickUp Brain, đã trải qua sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, từ khoảng 665.000 lên hơn 2 triệu không gian làm việc trong vòng một năm. Đó là con số gấp hơn ba lần số lượng nhóm hiện đang sử dụng AI để lập kế hoạch, viết và làm việc thông minh hơn mỗi ngày.

📚 Đọc thêm: Cách xây dựng vai trò và trách nhiệm của nhóm Agile

Các quy trình làm việc và cột tùy chỉnh cho các nhóm Agile

Một điều chúng tôi yêu thích khi phát triển trên ClickUp là biết rằng mỗi nhóm Agile (bao gồm cả nhóm của chúng tôi!) đều có những đặc điểm riêng, nghi thức và quy tắc "đây là cách chúng tôi làm".

Đó chính là lý do ClickUp for Agile Groups ra đời.

Khởi động quy trình Agile của bạn nhanh hơn với ClickUp và sử dụng các quy trình làm việc đã được xây dựng sẵn, phù hợp với các phương pháp Scrum, Kanban hoặc kết hợp.

Trong thiết lập đó, chúng ta có thể truy cập ngay lập tức vào hai chế độ xem mà các nhóm Agile gần như luôn sử dụng:

Chế độ xem bảng của ClickUp mang lại sự rõ ràng theo phong cách bảng tính khi sắp xếp các công việc sprint, ước tính, người chịu trách nhiệm và các mối quan hệ phụ thuộc.

Chế độ xem Bảng ClickUp cho phép luồng thao tác kéo và thả mượt mà, giúp di chuyển công việc từ "Việc cần làm" sang "Đang làm" và "Đã xong" mà không làm gián đoạn tiến độ.

Trong không gian Làm việc, bạn có thể đổi tên cột, sắp xếp lại các giai đoạn, thêm các bước như Kiểm tra hoặc QA, hoặc giữ cho nó thật đơn giản.

Tích hợp với các công việc, danh sách công việc và mục tiêu.

Bảng sprint trong ClickUp trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn kết nối chúng với phần còn lại của không gian làm việc của mình.

Các nhiệm vụ ClickUp giúp chia nhỏ công việc cấp cao thành các công việc con, tạo các lớp lồng nhau khi công việc liên quan đến nhiều thành phần và duy trì bối cảnh chi tiết.

Phân chia công việc phức tạp thành các công việc con có cấu trúc với nhiệm vụ ClickUp

Từ đó, ClickUp cho phép bạn liên kết sprint của mình với một danh sách backlog cụ thể. Điều này đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất về các công việc sắp tới.

Điều tuyệt vời hơn nữa là mỗi mục trong danh sách công việc (backlog) đều có tùy chọn thêm trực tiếp vào sprint đang hoạt động. Nếu nhóm của bạn đang có kế hoạch cho nhiều câu chuyện (stories) cùng lúc, bạn có thể gom các lựa chọn đó và thêm chúng vào sprint chỉ với một thao tác.

Gán các mục trong danh sách công việc (backlog) vào các sprint đang hoạt động và quản lý công việc sắp tới một cách trơn tru với nhiệm vụ ClickUp.

Tất cả những điều này đều liên quan đến mục tiêu tổng thể của bạn trong ClickUp. Bạn có thể kết nối các công việc sprint với mục tiêu mà chúng hỗ trợ, theo dõi tiến độ khi công việc di chuyển trên bảng, và xem cách mỗi sprint đóng góp vào bức tranh tổng thể.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp AI giúp bạn quản lý công việc. Đây là cách thức hoạt động: Tóm tắt hoạt động của công việc: Yêu cầu AI tóm tắt các hoạt động đang diễn ra trong mô tả và bình luận của công việc này.

Hỏi về công việc của bạn: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đề xuất một số câu hỏi về công việc của bạn mà nó có thể trả lời.

Cập nhật tiến độ: Yêu cầu AI cập nhật cho bạn về hoạt động của công việc này.

Tìm các công việc bị tắc nghẽn: Trí tuệ nhân tạo (AI) xác định tất cả các công việc tại một địa điểm cụ thể chưa có cập nhật hoặc thảo luận trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo các công việc con do ClickUp-AI tạo ra chỉ từ tên công việc.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu Agile miễn phí cho kế hoạch dự án trong Excel & ClickUp

Bảng sprint trở nên sống động khi các cuộc hội thoại định hình chúng diễn ra tại cùng một nơi.

Giới thiệu: ClickUp Trò chuyện

Các nhóm đa chức năng của bạn có thể thảo luận về ưu tiên, hoàn thiện ý tưởng hoặc chia sẻ quyết định nhanh chóng trước khi bất kỳ điều gì được di chuyển trên Bảng.

Hợp tác trong việc xác định ưu tiên và ra quyết định cho sprint theo thời gian thực thông qua ClickUp Chat.

SyncUps của ClickUp Chat đưa trải nghiệm lên một tầm cao mới. Trong quá trình kế hoạch sprint, ai đó có thể bắt đầu một SyncUp ngay trong kênh và chia sẻ màn hình để hướng dẫn qua các mục trong backlog hoặc sprint hiện tại.

Thực hiện kế hoạch sprint và đánh giá backlog theo thời gian thực trực tiếp trong các kênh với ClickUp Chat SyncUps.

Đối với các ý tưởng lớn hơn hoặc điều chỉnh giữa sprint, ClickUp Bảng trắng là nơi để thảo luận với nhóm của bạn.

Vẽ sơ đồ luồng nhanh, xác định các mối quan hệ phụ thuộc hoặc hoàn thiện một câu chuyện theo nhóm. Khi một ý tưởng sẵn sàng để trở thành công việc, nó sẽ tự động chuyển thành công việc ngay trên Bảng (thật tiện lợi!).

Brainstorm, xác định mối quan hệ phụ thuộc và biến ý tưởng thành công việc ngay lập tức với ClickUp Bảng trắng.

Lợi ích của việc sử dụng bảng sprint trong phát triển Agile

Hãy cùng tìm hiểu về lợi ích của việc sử dụng bảng sprint trong quản lý dự án Agile 👇

✅ Cải thiện quy trình kế hoạch sprint và ưu tiên công việc

Khi chúng tôi lập kế hoạch cho một sprint trên bảng, các nhóm phát triển phần mềm của chúng tôi có chế độ xem tổng quan về những gì đang diễn ra. Chúng tôi có thể thấy các công việc lớn, nhỏ và tuyệt đối không thể thương lượng cho sprint đang diễn ra.

Hiển thị công việc dưới dạng thẻ giúp ưu tiên các tác vụ và phát hiện những nơi chúng ta đang quá tải nhóm phát triển. Đến khi khóa sprint, chúng ta đã biết chính xác những gì chúng ta đồng ý thực hiện và những gì sẽ hoãn lại cho sau này.

✅ Tăng cường khả năng hiển thị và trách nhiệm của nhóm

Chúng tôi thích rằng chỉ cần nhìn vào Bảng, chúng tôi có thể biết ai đang làm gì và sprint đang diễn ra như thế nào. Mỗi thẻ đều có chủ sở hữu và trạng thái, vì vậy không có tình huống "Tôi nghĩ bạn đang làm việc đó".

Trong các buổi standup, chúng tôi chỉ cần di chuyển từ trái sang phải trên Bảng và thảo luận về tiến độ công việc. Mọi người tự nhiên cảm thấy quyền sở hữu vì công việc của họ được hiển thị rõ ràng cho tất cả mọi người xem. Điều này giúp các nhóm Agile của chúng tôi duy trì sự đồng bộ (mà không có cảm giác đang được theo dõi quá chặt chẽ).

📮 ClickUp Insight: Gần một phần ba nhân viên (29%) tạm dừng công việc của mình trong khi chờ đợi quyết định, rơi vào tình trạng không chắc chắn, không biết khi nào hoặc làm thế nào để tiếp tục. Một tình trạng trì trệ về năng suất mà không ai muốn rơi vào. 💤 Với thẻ AI của ClickUp, mỗi công việc đều đi kèm với một tóm tắt quyết định rõ ràng và có ngữ cảnh. Bạn có thể ngay lập tức xem những gì đang cản trở tiến độ, ai là người liên quan và các bước tiếp theo — vì vậy ngay cả khi bạn không phải là người ra quyết định, bạn sẽ không bao giờ bị bỏ lại trong bóng tối.

✅ Nhận diện nhanh chóng các rào cản và điểm nghẽn

Bảng làm việc giúp các công việc bị tắc nghẽn trở nên rõ ràng ngay lập tức cho toàn bộ nhóm. Khi các thẻ ngừng di chuyển hoặc tích tụ trong cùng một cột, chúng ta biết rằng có một điểm nghẽn — có thể là đánh giá, kiểm thử chất lượng, yêu cầu, hoặc bất kỳ điều gì khác.

Chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào các thẻ, đọc các bình luận và giải quyết các vấn đề ngay khi chúng bắt đầu trở thành rào cản. Đây chính là lúc bảng sprint thực sự phát huy hiệu quả cho các nhóm phát triển phần mềm Agile đang làm việc trên các dự án Agile phức tạp.

✅ Tối ưu hóa quá trình triển khai và tăng tính dự đoán của sprint

Với một bảng sprint được duy trì tốt, việc giao hàng không bao giờ cảm thấy như một cuộc đua nước rút vào cuối mỗi tuần. Chúng ta có thể thấy công việc di chuyển đều đặn trên bảng, điều này giúp chúng ta làm phẳng các đỉnh cao và tránh tình trạng ùn tắc vào phút chót.

Và vì mọi công việc đều đang được theo dõi, chúng ta bắt đầu nhận ra những mô hình thực sự trong cách nhóm triển khai (lượng công việc thường hoàn thành, thời gian thực hiện và những điểm thường gặp khó khăn).

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Khi chúng ta đang nói về việc làm cho các sprint trơn tru hơn… chúng ta cũng dựa vào một trong những tính năng mục yêu thích của ClickUp để mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không cần phải theo dõi Bảng sprint liên tục. Chúng tôi sử dụng các Super Agents của ClickUp vì chúng giúp chúng tôi tránh khỏi vòng luẩn quẩn “ai đã làm điều đó?”. Dưới đây là cách chúng giúp chúng tôi hàng ngày: Khi một công việc chuyển sang trạng thái ‘Đang có tiến độ’, một Agent sẽ ngay lập tức gắn thẻ thành viên QA của chúng tôi và gửi một nhắc nhở thân thiện trong chủ đề thảo luận.

Vào cuối tuần, một thành viên khác sẽ tổng hợp một bản tóm tắt gọn gàng về những gì chúng ta đã hoàn thành và những gì cần chú ý tiếp theo (một người quản lý dự án nhỏ gọn luôn sẵn sàng phục vụ). Đối với các tính năng mới, chúng tôi ghi chú vào ClickUp Docs, và một Agent sẽ tự động tạo các công việc con dựa trên tiêu đề lớn (đó là phép màu, tin chúng tôi đi!)

Cách các nhóm ClickUp sử dụng bảng sprint hiệu quả

Hãy cùng tìm hiểu cách chúng tôi thực sự sử dụng bảng sprint tại ClickUp:

Bước 1: Cài đặt bảng sprint của bạn

Trước khi chúng ta có thể bắt đầu theo dõi biểu đồ burndown hoặc thảo luận về tốc độ trong các buổi retro, chúng ta cần có một nơi ổn định để quản lý các sprint. Đầu tiên, đây là cách bạn có thể bật tính năng ‘Sprints’ trên ClickUp (nếu bạn chưa thấy nó):

Mở cài đặt Không gian Làm việc của chúng tôi

Truy cập App Center

Truy cập Trung tâm Ứng dụng

Tìm và kích hoạt ứng dụng Sprints ClickApp

Truy cập tất cả các ClickApp

Chọn các Không gian nơi chúng ta muốn các sprint hoạt động.

Kích hoạt sprint trong ClickUp không gian

Trong thanh bên hoặc bên trong một không gian, nhấp vào nút ‘+’.

Nhấp vào nút ‘+’

Lựa chọn Thư mục sprint để tạo một thư mục mới.

Chọn Thư mục sprint

Chúng tôi hiện có một Thư mục sprint, trong đó mỗi danh sách công việc bên trong đều được coi là một sprint, với ngày tháng, báo cáo và các cài đặt cụ thể cho Agile đã sẵn sàng.

Tạo một thư mục sprint mới

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Một trong những cách tốt nhất để tăng năng suất mà chúng tôi đã áp dụng là để ClickUp Automations tự động hóa toàn bộ công việc quản trị viên lặp đi lặp lại trong sprint. Tự động hóa các công việc quản trị viên sprint lặp đi lặp lại và duy trì quy trình làm việc trơn tru với ClickUp Automations. Với các công cụ tự động hóa này, chúng ta có thể: Tự động đánh dấu sprint đã hoàn thành ngay khi nó đạt đến ngày kết thúc (tạm biệt những sprint bị quên lãng)

Tạo sprint tiếp theo ngay lập tức , để nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo.

Di chuyển các công việc chưa hoàn thành vào danh sách công việc của bạn

Bước 2: Thêm các công việc được ưu tiên vào các sprint

Bây giờ khi bảng sprint của chúng ta đã được cài đặt, chúng ta cần quyết định những gì thực sự sẽ được đưa vào sprint. Từ đây, chúng ta sẽ bắt đầu làm sạch backlog bên ngoài sprint:

Sử dụng danh sách Backlog để lưu trữ tất cả ý tưởng, lỗi và công việc sắp tới.

Thêm công việc vào danh sách Backlog của bạn

Thêm các chi tiết như mô tả, tiêu chí chấp nhận và liên kết.

Áp dụng Ưu tiên, Điểm câu chuyện và Loại (tính năng, lỗi, công việc thường xuyên).

Áp dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Sau đó, chúng tôi chọn những công việc tốt nhất để đưa vào sprint. Cách đơn giản để hiểu điều này:

Bắt đầu với các mục có ưu tiên cao nhất được định nghĩa rõ ràng.

Xem xét sức chứa của nhóm bằng cách sử dụng ước lượng thời gian ClickUp hoặc tốc độ trong quá khứ, để tránh quá tải sprint.

Di chuyển hoặc gán các công việc đó vào Danh sách công việc sprint hiện tại để chúng hiển thị trên Bảng sprint của chúng ta.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tạo trường AI cho các epic của bạn. Chúng tôi khuyến nghị các trường sau: Trường AI Mô tả Tóm tắt Tóm tắt epic Cập nhật tiến độ Nhận cập nhật về tiến độ của epic. Các mục cần thực hiện Xác định công việc cần làm cho epic. Kích thước áo thun Xác định mức độ nỗ lực cần thiết cho epic. Phân loại Hãy để ClickUp AI phân loại các epic của bạn, hoặc tạo lời nhắc tùy chỉnh của riêng bạn để thực hiện việc cần làm đó.

Xem video này để tận dụng tối đa AI Fields:

🔊 Nghe chia sẻ từ một người dùng ClickUp, là một kỹ sư phần mềm:

Trải nghiệm của tôi với ClickUp rất tích cực. Nền tảng này trực quan và thân thiện với người dùng, giúp nhóm của chúng tôi dễ dàng tiếp nhận mà không cần thời gian học tập dài. Một trong những tính năng nổi bật đối với chúng tôi là sự dễ dàng trong việc tạo và quản lý sprint. Khả năng tùy chỉnh bảng sprint, phân công công việc và theo dõi tiến độ theo thời gian thực đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm việc của chúng tôi. ClickUp cũng mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà với giao diện sạch sẽ, điều hướng nhanh chóng và tích hợp mạnh mẽ. Dù là cài đặt ưu tiên, theo dõi dòng thời gian hay hợp tác giữa các nhóm, mọi thứ đều được tổ chức gọn gàng và có cấu trúc rõ ràng. Tổng thể, ClickUp đã đơn giản hóa cách chúng tôi lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án, trở thành công cụ tuyệt vời cho quản lý sprint Agile trong công ty chúng tôi.

Bước 3: Theo dõi tiến độ sprint theo thời gian thực

Khi sprint bắt đầu, công việc của chúng tôi chủ yếu là theo dõi công việc một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi muốn xem những gì đang tiến triển, những gì bị tắc nghẽn và liệu chúng tôi có còn trên đúng hướng để hoàn thành những gì đã hứa hay không.

Trên bảng sprint, chúng tôi hiển thị danh sách công việc hiện tại ở chế độ xem bảng và theo dõi các công việc di chuyển từ Việc cần làm sang Đã xong. Trong các cuộc họp standup, chúng tôi thực sự đi qua bảng cùng nhau, thảo luận về những công việc đã di chuyển và chỉ ra bất kỳ công việc nào đang ở trạng thái Tiến độ hoặc Review quá lâu.

Theo dõi tiến độ sprint và phát hiện các điểm nghẽn trong thời gian thực bằng cách quản lý công việc trong chế độ xem Bảng ClickUp.

Sau đó, chúng ta sẽ xem xét tổng quan thông qua các thẻ bảng điều khiển sprint, giúp chúng ta nắm bắt bức tranh toàn cảnh đằng sau bảng.

Các thẻ sprint được hiển thị trên bảng điều khiển ClickUp và lấy dữ liệu trực tiếp từ Thư mục sprint của chúng tôi, giúp chúng tôi báo cáo và trực quan hóa tiến độ sprint một cách chính xác.

Tóm lại, đây là điều mà nhóm của tôi không thể thiếu 👇

Sprint Burndown để xem còn bao nhiêu nỗ lực cần hoàn thành và liệu chúng ta có đang tiến triển với tốc độ hợp lý hay đang lệch khỏi đường cong lý tưởng.

Theo dõi nỗ lực còn lại và so sánh tiến độ với tốc độ lý tưởng bằng biểu đồ Sprint Burndown của ClickUp.

Sprint Burnup giúp ngăn chặn giúp ngăn chặn việc mở rộng phạm vi công việc , vì nó so sánh tổng khối lượng công việc với khối lượng công việc đã hoàn thành trong suốt quá trình sprint.

Theo dõi tổng công việc so với công việc đã hoàn thành để phát hiện sự thay đổi phạm vi với biểu đồ Sprint Burnup của ClickUp.

Tốc độ sprint để xem xét qua nhiều sprint và hiểu rõ tốc độ thực tế của chúng ta trước khi lập kế hoạch cho sprint tiếp theo.

Phân tích hiệu suất của nhóm qua nhiều chu kỳ để lập kế hoạch chính xác với biểu đồ Tốc độ sprint của ClickUp.

Báo cáo công việc sprint khi chúng ta muốn có chế độ xem tổng quan về sprint, hiển thị những gì chúng ta đã cam kết, những gì đã được thêm vào hoặc loại bỏ, và những gì chưa hoàn thành.

Kiểm tra cam kết, thay đổi phạm vi và công việc chưa hoàn thành với Báo cáo Nhiệm vụ Sprint của ClickUp.

Chúng tôi sử dụng bảng điều khiển để đo lường các chỉ số Agile.

Bảng điều khiển ClickUp có thể được tạo cho cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài. Chúng có thể được tùy chỉnh ở cấp độ nhóm và cho chế độ xem tổng quan.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh cho các nhóm Agile

Với AI Cards, bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng nắm bắt tóm tắt các mục quan trọng.

Nhận tóm tắt về các thành tựu chính, rủi ro, công việc đã hoàn thành và nhiều thông tin khác với AI Cards.

Bước 4: Thực hiện đánh giá sprint và họp tổng kết.

Khi kết thúc một sprint, chúng ta có hai cuộc hội thoại khác nhau cần thực hiện:

Một cuộc họp đánh giá sprint về những gì chúng ta đã triển khai.

Một buổi đánh giá về cách chúng ta đã thực hiện công việc và cách chúng ta muốn cải thiện trong lần tới.

Và chúng tôi đảm bảo xem chúng như những sự kiện riêng biệt, ngay cả khi chúng diễn ra liên tiếp.

Trong buổi đánh giá sprint, chúng tôi thường:

Lọc danh sách sprint hoặc bảng của chúng tôi theo các mục đã hoàn thành và xem qua những gì chúng tôi thực sự đã triển khai.

Mời các bên liên quan phản hồi, đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến trực tiếp trong phần bình luận của công việc.

Sử dụng bình luận công việc trong ClickUp để @đề cập, đặt câu hỏi và nhận phản hồi.

Cập nhật danh sách công việc dựa trên những gì chúng ta đã học được, để sprint tiếp theo bắt đầu từ góc nhìn của một lộ trình dự án được cải thiện.

Cuối mỗi sprint là thời điểm diễn ra tất cả các bài học kinh nghiệm, và rất dễ dàng để những bài học đó bị lãng quên trong các ghi chú ngẫu nhiên và chuỗi trò chuyện. Nhưng mẫu Retrospectives của ClickUp giúp nhóm của chúng tôi tổ chức các buổi retrospection nhất quán và có cấu trúc mỗi lần!

Tải mẫu miễn phí Thực hiện các buổi đánh giá sprint đều đặn, có cấu trúc và ghi lại những bài học kinh nghiệm với mẫu ClickUp Retrospectives.

Trong mẫu này:

Giữ tất cả các buổi retro trong một tài liệu, với một tab cho mỗi phiên, để chúng ta có thể cuộn lại qua các sprint trước đây và xem cách nhóm của chúng ta đã phát triển như thế nào.

Ghi lại tóm tắt rõ ràng, những điều đã làm tốt, những điều chưa làm tốt và các bước cụ thể tiếp theo.

Sử dụng đề cập và bình luận được gán để mời đúng người tham gia, chuyển các yêu cầu theo dõi thành công việc và đảm bảo các cải tiến được phản ánh trong sprint tiếp theo.

Nếu bạn từng cảm thấy bối rối về điểm câu chuyện, video này chính là giải pháp nhanh chóng dành cho bạn. Nó hướng dẫn (bước bằng bước) cách so sánh các công việc, chọn mức cơ sở, sử dụng thang Fibonacci và ước tính như một nhóm mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Bạn sẽ thấy các ví dụ thực tế, các bảng sprint thực tế và những thời điểm cụ thể mà các nhóm thường gặp khó khăn. Xem một lần, và phiên lập kế hoạch sprint tiếp theo của bạn sẽ cảm thấy dễ dàng gấp mười lần.

Bước 5: Điều chỉnh các sprint tương lai dựa trên phân tích dữ liệu.

Báo cáo Công việc Sprint là nơi chúng ta dừng lại một chút và tự đánh giá. Nó so sánh cam kết ban đầu với những gì đã xảy ra, đang theo dõi mọi thay đổi phạm vi trong quá trình, để chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ câu chuyện của sprint.

Báo cáo trình bày năm ô thông tin chính, và mỗi ô kể một phần khác nhau của câu chuyện:

Báo cáo công việc sprint Mô tả Commit Nỗ lực mà chúng ta đã cam kết khi xác nhận sprint. Đây là cam kết ban đầu của chúng ta về điểm hoặc thời gian, trước khi có bất kỳ thay đổi nào. Đã thêm Công việc hoặc nỗ lực bổ sung xuất hiện sau khi xác nhận. Đây chính là lúc hiện tượng mở rộng phạm vi trong quá trình sprint trở nên rõ ràng. Đã xóa Công việc chúng tôi đã loại bỏ hoặc giảm bớt sau khi xác nhận. Điều này cho thấy nơi chúng tôi đã âm thầm thu hẹp sprint để thích ứng với thực tế. Hoàn thành Tất cả công việc chúng tôi thực sự hoàn thành trước khi đánh dấu sprint hoàn tất. Đây là danh sách công việc thực sự hoàn thành của chúng tôi, không chỉ là những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm. Còn lại Các công việc vẫn còn mở khi sprint kết thúc. Đây là những công việc có thể được chuyển sang sprint tiếp theo hoặc cần xem xét lại.

Vì mỗi ô đều có thể nhấp vào, chúng ta có thể xem chi tiết các công việc cụ thể đằng sau các số đó và xác định chủ sở hữu, loại công việc hoặc các epic nào đang tạo ra các xu hướng đó.

Từ đó, chúng tôi điều chỉnh sprint tiếp theo:

Nếu Committed luôn lớn hơn nhiều so với Hoàn thành, chúng ta sẽ giảm tải công việc ban đầu hoặc chia các mục lớn thành các công việc nhỏ hơn.

Nếu Added tiếp tục tăng đột biến, chúng tôi sẽ siết chặt quy tắc cho công việc giữa sprint hoặc dành riêng một khoảng thời gian dự phòng cụ thể.

Nếu cùng loại công việc liên tục xuất hiện trong Remaining, chúng tôi sẽ xem xét lại cách ước tính hoặc ưu tiên cho danh mục đó.

Ví dụ thực tế về việc sử dụng bảng sprint

Với quy trình đã được thiết lập, việc hiểu cách các bảng sprint hoạt động trong môi trường phát triển sản phẩm Agile là rất hữu ích. Hãy cùng xem qua một số ví dụ:

Các nhà quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm của ClickUp

Các kỹ sư và quản lý sản phẩm tại ClickUp lập kế hoạch cho các epic trong ClickUp để ưu tiên công việc, nâng cao tính hiển thị và hợp tác.

Các nhóm được tổ chức thành các nhóm, mỗi nhóm có một thư mục riêng. Mỗi thư mục của nhóm chứa các danh sách công việc cho các mục trong danh sách công việc, lỗi và sprint.

Các epic và user story tồn tại trong danh sách tính năng của đội, danh sách lộ trình sản phẩm và danh sách sprint nhờ tính linh hoạt của các công việc trong nhiều danh sách công việc.

Nhóm phát triển SaaS quản lý việc phát hành tính năng

Yggdrasil Gaming là một công ty phát triển trò chơi đã chuyển sang sử dụng ClickUp để quản lý công việc kỹ thuật. Sau khi chuyển quá trình phát triển sang ClickUp, họ đã giảm chi phí phát triển khoảng 30% và tăng năng suất lên 37%.

Tóm lại:

Các nhóm kỹ thuật của họ quản lý quá trình phát triển trò chơi trong ClickUp, sử dụng nó như một nền tảng trung tâm để lập kế hoạch và theo dõi công việc trên các tựa game và tính năng mới.

Các bảng sprint cho phép họ di chuyển công việc từ giai đoạn kế hoạch sang triển khai và phát hành, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ giữa sản phẩm, kỹ thuật và lãnh đạo về tiến độ và phạm vi.

Nhóm tiếp thị thực hiện các sprint chiến dịch với thời hạn và quy trình phê duyệt.

Các nhóm marketing cũng gặp nhiều rối ren không kém gì nhóm kỹ thuật… đôi khi còn nhiều hơn. Một ví dụ thực tế hữu ích là Santander, tổ chức marketing của họ đã chuyển từ kế hoạch chiến dịch dài hạn và cứng nhắc sang các chu kỳ Scrum hai tuần linh hoạt. Điều này giúp họ có không gian để thử nghiệm ý tưởng nhanh chóng và đưa ra quyết định thông minh hơn khi kết quả được công bố.

Bảng sprint của họ giúp họ:

Xem tất cả tài nguyên chiến dịch tại một nơi thông qua các phương pháp Agile thực tiễn.

Di chuyển công việc qua các giai đoạn như phác thảo, thiết kế, kiểm tra và phát hành.

Điều chỉnh ngân sách và ưu tiên giữa các sprint dựa trên hiệu quả thực tế.

Những nhà thiết kế yêu thích cấu trúc không kém gì họ yêu thích sự hỗn loạn sáng tạo, và các nhóm UX của Google là một ví dụ điển hình về việc cân bằng cả hai. Họ sử dụng các sprint thiết kế như một quy trình làm việc tập trung, có thời gian giới hạn để lặp lại các ý tưởng về giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) nhanh nhất có thể.

Một luồng thiết kế sprint điển hình của họ diễn ra như sau:

Phân tích vấn đề cùng nhóm

Thiết kế và khám phá nhiều phương pháp UX khác nhau

Thiết kế mẫu cho ý tưởng tốt nhất

Thử nghiệm với người dùng thực tế

Quyết định những gì sẽ được đưa vào sản phẩm.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng bảng sprint

Dưới đây là một số sai lầm nhỏ, ít được chú ý mà chúng tôi thường thấy các nhóm mắc phải trên bảng sprint ⬇️

Các làn bơi không đồng bộ

Thật đáng ngạc nhiên là các làn bơi (swimlanes) có thể dễ dàng lệch khỏi cách công việc di chuyển qua nhóm. Khi Bảng không còn phản ánh thực tế, mọi người thường bắt đầu nhảy sang các làn khác hoặc hoàn toàn phớt lờ chúng.

✅ Sửa lỗi: Tái cấu trúc các làn bơi (swimlanes) dựa trên các bước quy trình làm việc thực tế hoặc chủ sở hữu thực tế, và xem xét chúng mỗi sprint.

Công việc bị chặn ẩn

Các công việc bị chặn thường ẩn mình ở những nơi ít ai kiểm tra, như các công việc con hoặc giữa một cột lộn xộn. Khi điều đó xảy ra, sự chậm trễ có thể cảm thấy đột ngột, mặc dù công việc đã bị đình trệ từ lâu.

✅ Sửa lỗi: Gán cho các mục bị chặn một thẻ hoặc làn riêng biệt dễ nhận biết, và yêu cầu bất kỳ tác vụ nào bị tạm dừng hơn một giờ phải được đánh dấu.

Các công việc nhỏ lẻ quá mức

Một số nhóm chia nhỏ công việc đến mức bảng công việc trông giống như những mảnh giấy vụn. Kết quả là, đôi khi việc nhìn thấy bức tranh tổng thể trở nên khó khăn hơn so với việc cần làm.

✅ Sửa lỗi: Đặt kích thước công việc tối thiểu hợp lý và gộp các công việc siêu nhỏ thành các khối đại diện cho giá trị thực sự cho người dùng.

Khoảng trống trong quyền sở hữu

Các thẻ đôi khi nằm trong các cột hoạt động mà không có chủ sở hữu rõ ràng, lặng lẽ chờ đợi ai đó sẽ tự nhiên nhận chúng. Hầu hết mọi người đều cho rằng ai đó khác đang xử lý chúng.

✅ Sửa lỗi: Yêu cầu có chủ sở hữu được chỉ định trước khi thẻ chuyển sang trạng thái hoạt động và cập nhật quyền sở hữu một cách công khai khi có thay đổi.

Giao hàng nhanh hơn, giảm stress và xây dựng tốt hơn với bảng sprint ClickUp

Khi chúng tôi triển khai các dự án phát triển phần mềm trong ClickUp, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên và trơn tru. Bảng Scrum Agile của chúng tôi trở thành nơi duy nhất mà ý tưởng được chuyển đổi thành công việc, công việc được chuyển đổi thành tiến độ, và tiến độ được chuyển đổi thành các tính năng được triển khai. Và điều tuyệt vời nhất không phải là điều đó. Đó là chúng tôi không mất thời gian đoán xem mọi thứ đang ở đâu hoặc ai đang làm gì.

Bảng Sprint cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng và linh hoạt về quản lý công việc, giúp chúng ta di chuyển công việc qua các giai đoạn, giải quyết vấn đề cho đồng nghiệp nhanh chóng và tập trung vào những gì mang lại giá trị. Kết hợp với ClickUp tự động hóa, tài liệu, bảng điều khiển và AI… và đột nhiên quy trình phát triển phần mềm của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chúng tôi lập kế hoạch thông minh hơn, đánh giá nhanh hơn và triển khai với sự tự tin cao hơn. Đăng ký ClickUp và xem nhóm của bạn có thể đạt được những thành tựu gì khi các sprint của bạn cuối cùng cũng diễn ra trơn tru.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu lập kế hoạch sprint miễn phí cho các nhóm Agile

Câu hỏi thường gặp

Chế độ xem bảng trong ClickUp giúp bạn tổ chức các công việc, câu chuyện người dùng và ưu tiên cho một chu kỳ sprint cụ thể. Tương tự như bảng scrum vật lý truyền thống, nó hiển thị công việc theo các giai đoạn (như Việc cần làm, Tiến độ và Đã xong) nhưng với các tính năng tự động hóa, lọc và báo cáo mạnh mẽ, lý tưởng cho việc quản lý các dự án Agile. Nó giúp các thành viên trong nhóm hình dung khối lượng công việc, duy trì sự đồng bộ và hợp tác theo thời gian thực.

Bảng sprint giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ với các nguyên tắc Agile bằng cách cung cấp cho mọi người chế độ xem chung về công việc. Các công việc được tổ chức rõ ràng, giúp các thành viên trong nhóm tập trung vào những mục quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch sprint. Với quy trình làm việc trực quan, việc theo dõi tiến độ, quản lý phạm vi và duy trì tính dự đoán trong việc giao hàng trở nên dễ dàng hơn. Vòng phản hồi chặt chẽ này chính là yếu tố hỗ trợ ra quyết định tốt hơn và quá trình phát triển sản phẩm trơn tru hơn.

Đúng vậy, bảng sprint kết nối trực tiếp với danh sách công việc (backlog) và tất cả các công việc liên quan. Bạn có thể kéo các công việc đã được tinh chỉnh vào sprint, nhóm chúng theo trạng thái hoặc người được giao, và duy trì sự đồng bộ thông qua các công cụ quản lý dự án. Kết nối này giúp người quản lý sprint và nhóm duy trì danh sách công việc gọn gàng đồng thời đảm bảo mọi công việc đều có lộ trình rõ ràng vào sprint tiếp theo.

ClickUp cung cấp nhiều cách để theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Bạn có thể sử dụng chế độ xem Bảng để theo dõi các công việc di chuyển qua các giai đoạn, chế độ xem Bảng để xem chi tiết công việc sâu hơn và bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số như điểm hoàn thành, Khối lượng công việc và biểu đồ đốt cháy sprint. Các chế độ xem này giúp các thành viên trong nhóm và người quản lý sprint duy trì sự đồng bộ về tiến độ, các rào cản và tốc độ triển khai tổng thể. Điều tuyệt vời hơn nữa là nó nâng tầm hợp tác trong nhóm lên một mức độ mới!

Một buổi đánh giá sprint hiệu quả giúp tổng kết công việc đã hoàn thành, thu thập phản hồi và kết nối kết quả với tầm nhìn sản phẩm. Sau đó, buổi đánh giá lại (retrospective) giúp nhóm phản ánh về quá trình diễn ra trong sprint. Chúng ta xem xét những gì đã làm tốt, những gì đã cản trở tiến độ và những gì cần cải thiện. Biến những insight này thành các công việc có thể thực hiện được giúp duy trì quá trình cải tiến liên tục, đây là một phần quan trọng của các thực hành Agile và hợp tác nhóm.