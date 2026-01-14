Cách theo dõi danh tiếng thương hiệu: Chiến lược & Công cụ

Các cuộc họp vào sáng thứ Hai thường trở nên khó xử rất nhanh khi mọi người cảm nhận có điều gì đó đang xảy ra, nhưng không ai có thể xác định chính xác điều gì, nó bắt đầu từ đâu hay mức độ nghiêm trọng của nó.

Quản lý truyền thông xã hội cho biết: “Mọi người đang nói về chúng ta, nhưng không phải tất cả đều khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Chúng ta cần biết những gì đang được nói và tại sao.”

Người quản lý thương hiệu bổ sung: “Và cách nó ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng vào giá trị của chúng ta.”

Người phụ trách quan hệ công chúng (PR) cho biết: “Khi có sự cố bất ngờ xảy ra, chúng ta phải phản hồi nhanh chóng để bảo vệ niềm tin đó.”

Cùng nhau, những góc nhìn này không chỉ định hình các chiến dịch. Chúng xây dựng một chiến lược danh tiếng dựa trên những cuộc hội thoại thực tế. Với 81% người tiêu dùng cho rằng niềm tin là yếu tố bắt buộc trước khi mua hàng, việc lắng nghe và phản hồi một cách chu đáo không còn là lựa chọn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách theo dõi thương hiệu và cảnh báo thời gian thực giúp củng cố và nhân văn hóa thương hiệu của bạn.

Giám sát thương hiệu là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Theo dõi thương hiệu đơn giản là theo dõi sát sao những gì mọi người đang nói về thương hiệu của bạn trên mạng và cách bạn có thể đo lường nhận thức về thương hiệu thông qua các cuộc hội thoại này.

Đó có thể là một bài đăng nhanh trên mạng xã hội, một đánh giá chi tiết trên trang thương mại điện tử, hoặc thậm chí là một đề cập trong tin tức. Theo dõi những cuộc hội thoại này giúp bạn hiểu rõ thương hiệu của mình được nhìn nhận như thế nào trong thế giới thực, chứ không chỉ là cách bạn mong muốn nó được nhìn nhận.

Tại sao theo dõi thương hiệu lại quan trọng?

Dưới đây là cách theo dõi quản lý thương hiệu hỗ trợ chiến lược truyền thông xã hội của bạn và giúp bạn duy trì hướng đi đúng đắn:

Giúp bạn hiểu rõ cảm nhận thực sự của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của bạn trên các nền tảng mạng xã hội và trang tin tức khác nhau.

Phát hiện vấn đề sớm , như khi khách hàng có trải nghiệm không tốt, để bạn có thể can thiệp trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời giúp bạn nhận ra những khoảnh khắc đáng để kỷ niệm.

Bảo vệ uy tín thương hiệu của bạn bằng cách giúp bạn phản hồi nhanh chóng khi có sự cố xảy ra và tái thiết lập niềm tin khi cần thiết.

Cung cấp những thông tin rõ ràng, có thể hành động để hướng dẫn các chiến dịch tiếp thị và kế hoạch tương lai của bạn, dựa trên những gì khách hàng thực sự nói.

Giúp bạn nắm bắt những việc đối thủ đang làm và cách mọi người nói về họ, hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thông minh để luôn dẫn đầu.

📌 Ví dụ: Vào tháng 8 năm 2025, chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Mỹ Cracker Barrel đã ra mắt logo và nhận diện thương hiệu mới như một phần của nỗ lực hiện đại hóa lớn hơn. Bản cập nhật này đã kích hoạt phản ứng tiêu cực mạnh mẽ trên mạng, đặc biệt từ một phần khách hàng trung thành và các nhà bình luận chính trị. Các bài đăng tiêu cực lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, thương hiệu đã thay đổi quyết định và khôi phục lại logo gốc. Phản hồi nhanh chóng này đã cho thấy thương hiệu đang lắng nghe khách hàng. Điều này cũng giúp bảo vệ niềm tin và tránh sự sụt giảm thêm trong lượng khách đến cửa hàng.

Nên theo dõi những kênh nào?

Phải mất 20 năm để xây dựng uy tín và chỉ cần 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, việc cần làm là hành động khác đi.

Phải mất 20 năm để xây dựng uy tín và chỉ cần 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn suy nghĩ về điều đó, việc cần làm là hành động khác đi.

Thương hiệu giống như một khu rừng khô cằn. Một tia lửa nhỏ, một bình luận trên mạng, có thể bùng phát và lan rộng như cháy rừng trước khi ai đó kịp phản ứng. Cách duy nhất để ngăn chặn điều đó là biết chính xác nơi ngọn lửa có thể bùng phát. Đó là lý do tại sao việc theo dõi các kênh phù hợp lại quan trọng đến vậy.

Nhưng cụ thể là những công cụ nào? Hãy cùng xem:

Các kênh mạng xã hội: Đây là nơi các cuộc hội thoại về thương hiệu bắt đầu và phát triển nhanh nhất. Theo dõi các nền tảng như Instagram, Twitter (X), LinkedIn, Facebook và TikTok giúp bạn nắm bắt các đánh giá tích cực, xu hướng mới nổi, đề cập tiêu cực và tin tức ngành ngay khi chúng xuất hiện.

Các trang đánh giá: Nhiều người quyết định có tin tưởng một thương hiệu hay không dựa trên các đánh giá. Theo dõi các nền tảng như Trustpilot, Yelp và G2 giúp bạn Nhiều người quyết định có tin tưởng một thương hiệu hay không dựa trên các đánh giá. Theo dõi các nền tảng như Trustpilot, Yelp và G2 giúp bạn hiểu rõ cảm nhận thực sự của khách hàng và phát hiện sớm những ý kiến không hài lòng.

Các trang tin tức và blog: Một tiêu đề hoặc bài viết blog có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến cách hàng nghìn người nhìn nhận thương hiệu của bạn. Việc theo dõi sát sao ở đây sẽ giúp bạn có thời gian phản hồi một cách thấu đáo trước khi ý kiến của công chúng trở nên cứng nhắc.

Diễn đàn và bảng tin cộng đồng: Reddit, Quora và các diễn đàn chuyên ngành nhỏ hơn là nơi thường xuất hiện những phản hồi chân thực. Việc lắng nghe ở đây có thể giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn hoặc ý tưởng không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác.

Nền tảng video và podcast: Các cuộc hội thoại không còn chỉ giới hạn ở văn bản. Các video trên YouTube và podcast thường có tính năng chứa đựng những ý kiến có thể ảnh hưởng âm thầm đến nhận thức về thương hiệu.

🧠 Thông tin thú vị: Tiffany & Co. đã giới thiệu màu sắc xanh trứng chim họa mi nổi tiếng của mình vào năm 1845 cho catalog đơn đặt hàng qua bưu điện đầu tiên. Màu sắc này đã trở nên gắn liền với thương hiệu xa xỉ đến mức nó hiện được đăng ký nhãn hiệu, đảm bảo chỉ Tiffany mới có thể sử dụng chính xác tông màu đó trên toàn cầu.

Các chiến lược theo dõi thương hiệu quan trọng

Mỗi thương hiệu đều có một câu chuyện được kể trên khắp các ngóc ngách của internet, và những chiến lược nhận diện thương hiệu thông minh này giúp bạn nghe rõ câu chuyện đó và phản hồi một cách có mục đích.

Chiến lược 1: Cài đặt hệ thống theo dõi thương hiệu

Muốn dễ dàng nhận biết khi mọi người đề cập đến thương hiệu của bạn? Hãy cài đặt hệ thống theo dõi thương hiệu trực tuyến tự động cập nhật theo thời gian thực. Phần mềm quản lý thương hiệu như Brand24 hoặc Mention tự động hóa việc theo dõi mạng xã hội, theo dõi các đề cập từ mạng xã hội, trang đánh giá và bài báo tin tức.

Nếu bạn đã có chiến lược thương hiệu và các chiến dịch trong ClickUp, bạn có thể cài đặt ClickUp Tự động hóa và Integrations để kết nối các công cụ này với không gian làm việc của bạn, giúp mọi đề cập mới được tự động chuyển vào kênh phản hồi chuyên dụng.

📌 Ví dụ: ClickUp tự động hóa có thể tự động tạo và giao công việc cho đồng nghiệp phù hợp khi ai đó để lại đánh giá hoặc gắn thẻ thương hiệu của bạn trên mạng.

Tự động chuyển các đề cập về thương hiệu từ các công cụ như Brand24 thành các công việc để theo dõi ngay lập tức với tự động hóa ClickUp và Integrations

Khi cảm xúc tiêu cực bắt đầu gia tăng, ClickUp có thể thông báo một cách kín đáo cho bộ phận PR hoặc quản lý mạng xã hội của bạn, giúp họ có thời gian phản hồi một cách chu đáo. Theo thời gian, thiết lập này sẽ không còn giống như việc chạy theo các thông báo mà giống như có một mạng lưới an toàn nhẹ nhàng, giúp bạn duy trì uy tín thương hiệu một cách khỏe mạnh mà không cần nỗ lực thêm.

Dưới đây là video ngắn giới thiệu cách AI và ClickUp Automations kết hợp để đơn giản hóa quy trình tự động hóa công việc:

Chiến lược 2: Chiến lược theo dõi thương hiệu của đối thủ cạnh tranh

Theo dõi đối thủ cạnh tranh cũng quan trọng không kém việc theo dõi các đề cập đến thương hiệu của chính bạn. Phần mềm phân tích tiếp thị có thể theo dõi các đề cập đến đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng mạng xã hội và trang tin tức.

Với Trường Tùy chỉnh ClickUp và ClickUp’s Task Templates, bạn có thể tập hợp tất cả thông tin đó vào một nơi duy nhất. Hãy tưởng tượng có một mẫu đơn giản nơi nhóm của bạn thêm từng đề cập mới, bao gồm các chi tiết như tên đối thủ cạnh tranh, cảm xúc và nơi nó được tìm thấy.

Tiêu chuẩn hóa việc theo dõi đối thủ cạnh tranh bằng các mẫu và trường dữ liệu có sẵn cho cảm xúc, đề cập và loại chiến dịch sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh.

Theo thời gian, bạn có thể sắp xếp và lọc dữ liệu này để nhận diện xu hướng, so sánh các chiến dịch và tìm ra những lĩnh vực mà thương hiệu của bạn có thể tỏa sáng.

📖 Xem thêm: Cách xây dựng chương trình ủng hộ khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng

Chiến lược 3: Phân tích dữ liệu theo dõi thương hiệu

Gần một phần ba các nhà tiếp thị cho biết dữ liệu là yếu tố giúp họ xác định chiến lược nào hiệu quả nhất, và gần như cùng số lượng người tin rằng dữ liệu là chìa khóa để cải thiện ROI.

Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể thu thập tất cả thông tin từ các công cụ theo dõi mạng xã hội và xem chúng một cách gọn gàng tại một nơi duy nhất.

📌 Hãy tưởng tượng một bảng điều khiển tiếp thị hiển thị sự thay đổi hàng tuần về cảm xúc tích cực và tiêu cực, được phân loại theo các nền tảng mạng xã hội hoặc trang tin tức nơi chúng xuất hiện. Bạn có thể thêm các thẻ tùy chỉnh để theo dõi thời gian phản hồi hoặc đánh dấu các đợt tăng đột biến trong hoạt động.

Hiển thị và phân tích xu hướng cảm xúc, khối lượng đề cập và thời gian phản hồi trên bảng điều khiển ClickUp theo thời gian thực

Thay vì chỉ nhìn vào các số thô, nhóm của bạn có thể nhận ra các xu hướng đang hình thành và biết chính xác thời điểm cần ăn mừng hoặc can thiệp để bảo vệ danh tiếng thương hiệu.

📮 ClickUp Insight: Gần một nửa số nhân viên cho biết họ đã cân nhắc việc tự động hóa nhưng chưa thực hiện bước đầu tiên. Thiếu thời gian, sự không chắc chắn về việc bắt đầu từ đâu và quá nhiều lựa chọn công cụ thường là rào cản. ⚒️ ClickUp loại bỏ những rào cản này với các Trợ lý AI mà bạn có thể cài đặt trong vài phút bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Cho dù là tự động phân công công việc hay tạo bản tóm tắt dự án, bạn có thể bắt đầu tự động hóa mà không cần phải học hỏi phức tạp. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% nhờ các bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp — biến hàng giờ công việc thủ công thành những thông tin thời gian thực tức thì.

Chiến lược 4: Chuẩn bị cho quản lý khủng hoảng

Khi một cuộc khủng hoảng thương hiệu bắt đầu bùng phát, ngay cả những trì hoãn nhỏ nhất cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Trong giám sát thương hiệu, điều này thường có nghĩa là phát hiện sự gia tăng đột ngột của cảm xúc tiêu cực hoặc một bài đăng lan truyền đang thu hút sự chú ý không mong muốn.

Tính năng "Assigned Comments" của ClickUp cho phép bạn gắn thẻ các thành viên trong nhóm phù hợp để hành động nhanh chóng, tránh nhầm lẫn về việc ai sẽ xử lý vấn đề nào. Kết hợp với tính năng "Task Prioritization" của ClickUp, sử dụng các cờ ưu tiên đơn giản, nhóm của bạn có thể ngay lập tức nhận biết những vấn đề cần ưu tiên giải quyết trước.

Gắn thẻ đồng nghiệp vào các công việc khẩn cấp và đánh dấu các tình huống khẩn cấp là ưu tiên cao để đẩy nhanh phản hồi với tính năng Ưu tiên công việc của ClickUp

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1915, Coca-Cola đã đặt hàng một chai có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối hoặc khi vỡ vụn trên mặt đất. Lấy cảm hứng từ hình dạng của hạt cacao, thiết kế này đã trở thành một trong những biểu tượng thương hiệu nổi tiếng và bền vững nhất trong lịch sử.

Cách quản lý theo dõi thương hiệu trên mạng xã hội

“Tôi đang theo dõi các đề cập về thương hiệu của mình, nhưng cần có cái nhìn sâu sắc hơn về cảm xúc và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.”

Bạn sẽ thấy phiên bản của câu hỏi này xuất hiện ở khắp các diễn đàn tiếp thị. Điều này phản ánh mức độ nghiêm túc mà các nhóm tiếp thị coi trọng danh tiếng trực tuyến – và tốc độ mà các công cụ theo dõi cơ bản có thể đạt đến giới hạn của mình.

Quản lý dự án truyền thông xã hội không chỉ đơn thuần là theo dõi mọi đề cập. Đó là việc hiểu cách mọi người cảm nhận về thương hiệu của bạn, nhận biết những gì đối thủ đang làm và phát hiện sớm những thay đổi trong các cuộc hội thoại. Nhiều nhà tiếp thị bắt đầu với các công cụ đơn giản nhưng sau đó tìm kiếm các giải pháp cung cấp thông tin chi tiết hơn về cảm xúc và hoạt động của đối thủ.

Ví dụ, một công ty du lịch có thể phát hiện người dùng đề cập đến “phí ẩn trên vé máy bay” mà không nêu tên công ty. Phát hiện sớm những cuộc hội thoại này cho phép nhóm can thiệp, phản hồi hoặc thậm chí điều chỉnh chính sách giá trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

📌 Ví dụ: Phản ứng của Samsung đối với vấn đề pin của Galaxy Note 7 là một trường hợp điển hình. Giám sát mạng xã hội đã giúp họ phát hiện sớm các khiếu nại, quản lý cuộc khủng hoảng đang gia tăng và phát hành các bản cập nhật thời gian thực để dần dần khôi phục niềm tin.

Theo dõi đối thủ cạnh tranh cũng rất quan trọng. Các công cụ như Sprinklr hoặc Mentionlytics có thể cho thấy cách mọi người phản ứng với các chiến dịch của họ. Nếu một thương hiệu đối thủ gặp phản hồi tiêu cực do các hoạt động không bền vững, một công ty bền vững có thể tham gia vào cuộc hội thoại bằng cách nhấn mạnh phương pháp thân thiện với môi trường của mình.

Dưới đây là một số mẹo bổ sung có thể giúp việc theo dõi thương hiệu trên mạng xã hội trở nên mạnh mẽ hơn:

Không chỉ theo dõi từ khóa mà còn cả các biểu tượng cảm xúc và ngôn ngữ thông dụng mà đối tượng mục tiêu của bạn sử dụng.

Theo dõi sự thay đổi của cảm xúc theo thời gian để xem các vấn đề có đang cải thiện hay trở nên tồi tệ hơn.

Xác định các micro-influencer đã đề cập đến thương hiệu của bạn một cách tự nhiên.

So sánh thời gian phản hồi với đối thủ cạnh tranh để tìm cách phục vụ khách hàng nhanh hơn.

📖 Xem thêm: Các công cụ tiếp thị người ảnh hưởng tốt nhất cho các agency

Các kỹ thuật theo dõi tác động thương hiệu theo thời gian thực và phản ứng khủng hoảng

Khoảng 60% người tiêu dùng thay đổi cách tương tác với một thương hiệu dựa trên hành động của thương hiệu đó. Khi một công ty mắc sai lầm, gần một phần ba số người ngừng mua sản phẩm của công ty đó. Nhưng khi một thương hiệu làm điều đúng đắn, một số lượng tương tự không thể chờ đợi để kể cho bạn bè và đồng nghiệp của họ.

Đó là lý do tại sao việc theo dõi tác động thương hiệu theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng trong tình huống khủng hoảng là điều quan trọng.

Quản lý khủng hoảng hiệu quả bắt đầu từ việc có các hệ thống phát hiện sớm sự thay đổi trong cảm xúc, cảnh báo ngay lập tức cho những người có liên quan và tập hợp các nhóm để lập kế hoạch và hành động nhanh chóng.

ClickUp đưa toàn bộ quy trình này vào một nền tảng duy nhất với tư cách là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Với các tự động hóa ClickUp kết nối với các công cụ theo dõi của bên thứ ba, một sự gia tăng đột ngột về cảm xúc tiêu cực hoặc một vấn đề PR bất ngờ sẽ tự động tạo ra một công việc ưu tiên cao trong Không gian Làm việc của bạn, như chúng tôi đã giải thích ở phần đầu của bài viết.

Các thông báo thời gian thực đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cảnh báo nào, trong khi ClickUp Chat giúp bộ phận PR, marketing và lãnh đạo tham gia vào một chủ đề cuộc hội thoại nhanh chóng và liên tục.

Phối hợp phản ứng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Chat

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi đang theo dõi danh tiếng thương hiệu được thực hiện thủ công, điểm yếu là có thể dự đoán được: ai đó phát hiện cảnh báo muộn, giao nhiệm vụ muộn, và phản hồi đầu tiên được gửi đi sau khi cuộc hội thoại đã trở nên tiêu cực. Cài đặt các Super Agents AI tự động hóa cung cấp cập nhật thời gian thực, tóm tắt và câu trả lời trực tiếp trong ClickUp Các đại lý AI của ClickUp được thiết kế để ngăn chặn điều đó bằng cách chạy các kịch bản lặp lại dựa trên các điều kiện và sự kiện kích hoạt. ClickUp hỗ trợ hai loại đại lý: Các tác nhân tự động (Autopilot Agents) sẽ hoạt động khi có sự kiện kích hoạt được định nghĩa (như tin nhắn mới hoặc thay đổi trạng thái), có thể được lọc theo các điều kiện cụ thể.

Super Agents hoạt động như những đồng đội AI mà bạn có thể kích hoạt thông qua đề cập, tin nhắn trực tiếp (DMs), giao công việc, lịch trình hoặc tự động hóa. Bạn có thể kiểm soát kiến thức và công cụ mà họ có thể sử dụng. 📌 Dưới đây là một thiết lập thực tế mà các nhóm theo dõi mạng xã hội và trưởng bộ phận quan hệ công chúng có thể sử dụng: Tạo kênh trò chuyện “Brand Alerts” và chuyển các cảnh báo vào đó (thông qua công cụ theo dõi của bạn → tích hợp/Zapier → ClickUp) để tất cả các cuộc hội thoại về thương hiệu bắt đầu trong một hàng đợi được hiển thị.

Thêm một Trợ lý Tự động với điều kiện kích hoạt: Kích hoạt khi có tin nhắn mới trên kênh, sau đó chỉ chạy nếu tin nhắn chứa các từ khóa của đối thủ cạnh tranh, “lừa đảo”, “kiện tụng”, “hỏng hóc” hoặc các cụm từ khủng hoảng khác (điều kiện là một phần của cách Trợ lý Tự động quyết định khi nào chạy).

Viết hướng dẫn thực hiện phân loại, không chỉ tóm tắt : Yêu cầu ClickUp Agent phân loại đề cập (sản phẩm, giao hàng, tuân thủ, người ảnh hưởng), gắn nhãn cảm xúc, sau đó tạo công việc với người chịu trách nhiệm và thời hạn phản hồi để không có công việc nào bị bỏ sót.

Thực hiện kiểm tra "daily pulse" định kỳ với Super Agent : Lên lịch cho Super Agent đăng một bản tóm tắt hàng ngày ngắn gọn (các đề cập hàng đầu về thương hiệu, sự thay đổi trong cảm xúc, xu hướng mới nổi, các công việc đề cập quan trọng chưa được giải quyết) bằng cách sử dụng quyền truy cập vào kiến thức Không gian Làm việc và các nguồn kết nối.

Cung cấp cho nhân viên các công cụ phù hợp để thực hiện công việc: Các công cụ AI của ClickUp hỗ trợ các tác vụ như tóm tắt hoạt động và đăng bình luận. Sử dụng những công cụ này để nhân viên của bạn có thể tiến hành công việc, không chỉ thảo luận về nó.

Dưới đây là một số mẹo thực tiễn bạn có thể áp dụng trong các tình huống khủng hoảng và để đạt được các chỉ số KPI về nhận thức thương hiệu.

Thực hiện đánh giá sau khủng hoảng để ghi chép các bài học kinh nghiệm và hoàn thiện quy trình theo dõi cho các sự cố trong tương lai.

Cài đặt các tiêu chuẩn cảm xúc để nhanh chóng phát hiện các sự cố lệch lạc có thể cho thấy một vấn đề đang nổi lên.

Giữ danh sách các phát ngôn viên và cố vấn pháp lý đã được phê duyệt trước để phản hồi truyền thông ngay lập tức.

Theo dõi các nền tảng không truyền thống như diễn đàn, podcast hoặc các trang web đánh giá chuyên ngành, nơi các cuộc khủng hoảng có thể bùng phát một cách âm thầm.

Thực hiện các bài tập mô phỏng khủng hoảng hàng quý để kiểm tra sự sẵn sàng của nhóm và cải thiện khả năng phối hợp trong tình huống áp lực.

📖 Xem thêm: Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số miễn phí cho các thông tin dựa trên dữ liệu.

Cách nâng cao hiệu quả theo dõi thương hiệu: Các thực hành tốt nhất

Vào năm 2013, Super Bowl đã bị gián đoạn bởi một sự cố mất điện kéo dài 34 phút, khiến sân vận động chìm trong bóng tối. Oreo đã nhận ra cơ hội và nhanh chóng đăng một tweet đơn giản: “Bạn vẫn có thể nhúng bánh trong bóng tối.”

qua X

Thông điệp nhanh chóng và vui nhộn đó lan truyền như cháy rừng, thu hút hơn 15.000 lượt retweet và 20.000 lượt thích, và cho đến nay vẫn được nhớ đến như một trong những chiến lược tiếp thị thời gian thực thông minh nhất từng được thực hiện.

Đó chính là bản chất của việc theo dõi thương hiệu hiệu quả: luôn cập nhật những gì mọi người đang nói, nhận ra những dấu hiệu nhỏ cho thấy sự thay đổi đang diễn ra và sẵn sàng hành động trước khi quá muộn.

Để bắt đầu, hãy nhớ những lưu ý quan trọng sau:

Theo dõi các đề cập về thương hiệu và sản phẩm của bạn trên mọi ngóc ngách của internet, kể cả những nơi mà người dùng có thể không gắn thẻ bạn trực tiếp.

Theo dõi những việc đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm để bạn có thể phát hiện cơ hội mới hoặc phản hồi trước khi các vấn đề lan rộng.

Tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một chế độ xem rõ ràng , biến thông tin thành những thông tin có giá trị dựa trên dữ liệu, giúp nhóm của bạn hiểu rõ những gì đang diễn ra.

Lắng nghe cảm xúc ẩn sau lời nói của mọi người, để bạn biết khi nào phản hồi chỉ là tiếng ồn và khi nào thực sự cần được chú ý.

Có một kế hoạch đơn giản về cách nhóm của bạn sẽ can thiệp khi có sự việc quan trọng xảy ra

🧠 Thông tin thú vị: Steve Jobs đặt tên cho Apple sau khi thăm một vườn táo và nghĩ rằng cái tên nghe “ vui tươi, sôi nổi và không gây áp lực.” Thương hiệu này sau đó trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu dễ nhận biết nhất mà không cần đến logo phức tạp.

Lựa chọn công cụ hoặc phần mềm theo dõi thương hiệu phù hợp

Khi nói đến giám sát thương hiệu, không thiếu các công cụ.

Google Alerts giúp bạn phát hiện các đề cập mới trên mạng. Hootsuite và Sprout Social cho phép bạn theo dõi các cuộc hội thoại trên các nền tảng mạng xã hội. Brandwatch tập trung vào phân tích cảm xúc, trong khi Mention thu thập thông tin từ blog, diễn đàn và trang tin tức. Mỗi công cụ đều hữu ích, nhưng có một vấn đề. Hầu hết chúng hoạt động độc lập với nhau.

ClickUp có cách tiếp cận khác biệt.

Cách ClickUp Hỗ Trợ Quy Trình Giám Sát Thương Hiệu

Theo dõi thương hiệu thường gặp khó khăn sau khi phát hiện đề cập. Thông báo cảnh báo nằm trong một công cụ, ảnh chụp màn hình nằm trong chủ đề trò chuyện, và bản nháp phản hồi nằm trong tài liệu. Đó là " Work Sprawl": bối cảnh quan trọng bị phân tán khắp quá nhiều ứng dụng, khiến việc quản lý danh tiếng bị chậm trễ khi tốc độ là yếu tố quan trọng nhất.

ClickUp cũng giải quyết vấn đề " AI Sprawl", nơi các nhóm phải chuyển đổi giữa các trợ lý AI riêng biệt với kết quả không nhất quán và không có bối cảnh được chia sẻ. Thay vào đó, nó được trang bị Contextual AI, một hệ thống AI có khả năng hiểu công việc của bạn.

Tất cả các quy trình theo dõi của bạn được tập trung tại một nơi trong ClickUp, giúp nhóm của bạn theo dõi các đề cập và phối hợp công việc phản hồi mà không bị gián đoạn.

Theo dõi các đề cập về thương hiệu bằng ClickUp Biểu mẫu, tích hợp hoặc Zapier.

Thu thập các đề cập và phản hồi trực tiếp từ nhóm của bạn thông qua ClickUp Biểu mẫu

Để đảm bảo việc theo dõi thương hiệu trực tuyến một cách nhất quán, bạn cần một phương pháp đáng tin cậy để thu thập phản hồi và đề cập. Những thông tin này có thể đến từ các kênh mạng xã hội, trang web đánh giá, trang tin tức hoặc các nhóm nội bộ.

ClickUp Forms hoạt động hiệu quả ở đây vì mỗi lần gửi biểu mẫu có thể tự động tạo một công việc trong Danh sách công việc cụ thể mà bạn chọn, do đó không có thông tin nào bị lạc trong các tin nhắn nội bộ hoặc bảng tính.

Dưới đây là một số cách mà các nhóm marketing thường cài đặt điều này:

Tạo biểu mẫu “Đề cập đến thương hiệu” cho các bài nộp/gửi nội bộ (bộ phận bán hàng, hỗ trợ, quản lý cộng đồng, các đại lý) để tất cả các nhóm có thể theo dõi các đề cập đến thương hiệu tại một nơi duy nhất.

Thêm logic điều kiện để biểu mẫu ClickUp đặt các câu hỏi khác nhau tùy thuộc vào kênh (ví dụ: nếu lựa chọn “Trang đánh giá”, yêu cầu đánh giá sao và liên kết đánh giá; nếu lựa chọn “Trang tin tức”, yêu cầu tên nhà xuất bản và tiêu đề).

Tự động phân công các biểu mẫu được gửi đến chủ sở hữu phù hợp từ cài đặt biểu mẫu ClickUp của bạn (ví dụ: Người phụ trách PR nhận các đề cập tin tức, người phụ trách mạng xã hội nhận các đề cập trên nền tảng, người phụ trách hỗ trợ nhận các khiếu nại về sản phẩm)

Đối với các đề cập đến từ các công cụ theo dõi bên ngoài, ClickUp hỗ trợ hai phương thức phổ biến:

Sử dụng Zapier để kết nối ClickUp với hàng nghìn ứng dụng và sử dụng ClickUp như một kích hoạt hoặc một action (rất tiện lợi khi bạn muốn chuyển tiếp các cảnh báo từ các công cụ không có tích hợp trực tiếp với ClickUp).

Tích hợp ClickUp gốc để kéo tệp, email và bằng chứng hỗ trợ vào các công việc, Tài liệu và Trò chuyện (rất hữu ích khi quy trình quản lý danh tiếng của bạn cần bằng chứng nhanh chóng)

📌 Ví dụ: Công cụ theo dõi của bạn phát hiện một đề cập quan trọng → Zapier tạo một nhiệm vụ ClickUp → nhiệm vụ bao gồm URL nguồn, kênh, từ khóa kích hoạt cảnh báo và nhãn cảm xúc ban đầu → ClickUp tự động hóa chuyển nó đến nhóm phù hợp.

📖 Xem thêm: Những ví dụ về giọng điệu thương hiệu truyền cảm hứng và cách phát triển giọng điệu riêng của bạn.

Xây dựng bảng điều khiển theo dõi thương hiệu bằng cách sử dụng thẻ ClickUp.

Xem xu hướng cảm xúc và thời gian phản hồi chỉ với một cái nhìn thông qua các thẻ trên bảng điều khiển ClickUp

Khi các đề cập về thương hiệu bắt đầu xuất hiện dưới dạng công việc trong hộp thư đến của bạn, Bảng điều khiển ClickUp là nơi sức khỏe thương hiệu trở nên hiển thị. Bảng điều khiển ClickUp hỗ trợ Thẻ AI và tiện ích cho biểu đồ, tính toán và báo cáo tùy chỉnh, và bạn có thể lọc dữ liệu Bảng điều khiển để chỉ báo cáo về các công việc đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Dưới đây là một số tiện ích mà các nhóm marketing sử dụng ClickUp có thể tạo ra để quản lý chiến dịch marketing và theo dõi thương hiệu thông qua Bảng điều khiển ClickUp:

Một thẻ bảng liệt kê tất cả các đề cập "Quan trọng" đang mở, kèm theo người được giao nhiệm vụ, kênh và ngày đáo hạn phản hồi.

Xem xu hướng đề cập theo tuần, phân loại theo nền tảng mạng xã hội so với trang đánh giá so với trang tin tức.

Chế độ xem theo dõi thời gian phản hồi hiển thị tốc độ phản hồi của nhóm trên từng kênh mạng xã hội.

Chế độ xem "Theo dõi cảm xúc tiêu cực" được lọc theo các công việc có Cảm xúc = Tiêu cực và Tác động = Cao.

Chế độ xem theo dõi đối thủ cạnh tranh được lọc theo từ khóa của đối thủ (để phân tích đối thủ không phụ thuộc vào trí nhớ)

Bảng điều khiển ClickUp cũng dễ dàng chia sẻ với các bên liên quan. Bạn có thể chia sẻ công khai hoặc với những người cụ thể, giúp các agency và nhóm nội bộ luôn đồng bộ về những gì đang diễn ra mà không cần gửi bản cập nhật slide hàng ngày.

Giao công việc cho nhóm truyền thông xã hội khi cảm xúc giảm sút hoặc tăng đột biến.

Tự động hóa tất cả các quy trình thường xuyên của bạn với ClickUp Automations

Thành công nhanh nhất trong việc xây dựng uy tín thường đến từ việc định tuyến và ưu tiên, chứ không phải viết câu trả lời hay nhất thế giới. ClickUp tự động hóa giúp bạn định tuyến các cuộc hội thoại về thương hiệu dựa trên các điều kiện và kích hoạt đơn giản (để chỉ các vấn đề quan trọng được nâng cấp và các mục thường xuyên không làm gián đoạn toàn bộ nhóm).

Dưới đây là một thiết lập tự động hóa đơn giản mà bạn có thể sử dụng cho việc theo dõi mạng xã hội:

Khi một công việc theo dõi đề cập đến thương hiệu được tạo ra và Cảm xúc = Tiêu cực → đặt Ưu tiên = Cao → giao cho Trưởng bộ phận PR hoặc Trưởng bộ phận Mạng xã hội.

Khi Tác động = Cao hoặc nguồn là trang tin tức lớn → chuyển công việc vào danh sách “Phản ứng Khủng hoảng” và thông báo cho ban lãnh đạo.

Khi một công việc được đánh dấu là “Đã phản hồi” → cài đặt ngày theo dõi (để bạn có thể theo dõi xem nhận thức của công chúng có cải thiện sau vài ngày hay không)

Nếu bạn muốn hệ thống hỗ trợ ưu tiên và định tuyến dựa trên ngữ cảnh (không chỉ dựa trên quy tắc), ClickUp cũng hỗ trợ tính năng tự động điền dựa trên AI như AI Assign và AI Prioritize.

📖 Xem thêm: Xây dựng chiến lược truyền thông tiếp thị hiệu quả: Hướng dẫn từng bước bước

Sử dụng AI để tóm tắt đánh giá của khách hàng hoặc phản hồi từ nhiều kênh khác nhau.

Tổng hợp hàng trăm đánh giá thành những thông tin chi tiết ngay lập tức bằng ClickUp Brain

Đang theo dõi các đề cập về thương hiệu là bước đầu tiên. Bước thứ hai là trích xuất ý nghĩa từ những thông tin ồn ào: điều gì đã thay đổi, điều gì lặp lại và điều gì cần phản hồi so với việc sửa chữa sản phẩm. ClickUp Brain có thể giúp bạn tóm tắt những gì đang xảy ra mà không cần đọc từng chủ đề thảo luận.

Dưới đây là một số cách thực tế để sử dụng AI cho việc xây dựng thương hiệu với ClickUp Brain:

Tóm tắt một chủ đề công việc dài bao gồm ảnh chụp màn hình, thảo luận nội bộ và các phản hồi dự thảo, sau đó đăng tóm tắt trong phần bình luận phê duyệt PR.

Tổng hợp hoạt động trên toàn bộ danh sách hoặc địa điểm để ban lãnh đạo có thể nhận được bản tóm tắt theo dõi danh tiếng thương hiệu hàng tuần mà không cần tổ chức cuộc họp khác.

Tạo công việc trực tiếp từ bình luận (hữu ích khi một chủ đề bình luận trên bài đăng mạng xã hội tiết lộ một vấn đề mới mà bạn muốn theo dõi như một công việc riêng biệt)

Sử dụng lệnh cuộc hội thoại để cập nhật công việc (rất tiện lợi trong những ngày có lượng tương tác mạng xã hội cao)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp BrainGPT để đơn giản hóa việc theo dõi thương hiệu. Theo dõi thương hiệu có thể trở nên phức tạp khi bạn phải thu thập thông tin từ các kênh mạng xã hội và ghi chú nội bộ, sau đó tóm tắt lại cho các nhóm tiếp thị và lãnh đạo. ClickUp BrainGPT, ứng dụng AI đa năng trên desktop của bạn, được thiết kế để giải quyết những tình huống này. Sử dụng giọng nói của bạn để nhận văn bản đã được chỉnh sửa và tóm tắt với tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT Dưới đây là cách sử dụng nó cho việc theo dõi thương hiệu trực tuyến và phân tích cảm xúc thương hiệu: Ghi lại các đề cập quan trọng ngay lập tức với Talk to Text : Nhập một ghi chú nhanh như “Tạo công việc đề cập quan trọng: Chủ đề bài viết trên Reddit về việc chậm trễ giao hàng, cảm xúc tiêu cực đang gia tăng, giao cho PR và Hỗ trợ”, và để ClickUp BrainGPT hoàn thiện nó thành một bản cập nhật sẵn sàng cho công việc.

Yêu cầu phân tích xu hướng trên các kênh (và nhận bản tóm tắt rõ ràng) : Nhập lệnh “Tóm tắt 3 khiếu nại hàng đầu từ các đề cập thương hiệu trong tuần này và phân loại theo nền tảng mạng xã hội so với các trang đánh giá” để bạn không phải đọc thủ công từng bài đăng trên mạng xã hội.

Truy xuất bằng chứng nhanh chóng với Enterprise AI Search : Tìm kiếm trong ClickUp (và các ứng dụng kết nối) cho “tất cả các đề cập được gắn thẻ ‘giá cả’ + ‘phí ẩn’ + ‘từ khóa đối thủ’ trong 14 ngày qua” và lấy các liên kết hỗ trợ và bối cảnh nội bộ mà không cần chuyển sang tab khác.

Chọn mô hình phù hợp cho từng nhiệm vụ: Sử dụng một mô hình cao cấp cho ngôn ngữ PR chuyên nghiệp và một mô hình khác cho phân tích sâu hơn. ClickUp BrainGPT hỗ trợ nhiều mô hình AI cao cấp từ OpenAI, Claude và Gemini, giúp bạn điều chỉnh kết quả đầu ra phù hợp với từng tình huống.

Tập trung theo dõi cảm xúc của khách hàng thông qua Docs, công việc và dòng thời gian.

Tập trung tất cả báo cáo, kế hoạch và ghi chú phản hồi vào một tài liệu động duy nhất với ClickUp Docs

Nhận thức về thương hiệu được cải thiện khi nhóm có thể thực hiện ba việc cần làm một cách nhất quán:

Ghi chép lại những gì đã xảy ra

Theo dõi những gì đã được hoàn thành

Cho thấy vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng như thế nào.

ClickUp Docs hỗ trợ phần đầu tiên bằng cách cung cấp khả năng hợp tác thời gian thực, bình luận và khả năng giao mục cũng như chuyển đổi văn bản thành công việc thông qua nhiệm vụ ClickUp. Điều này khiến nó trở thành công cụ lý tưởng để xây dựng một "sổ tay phản hồi thương hiệu" linh hoạt, thực sự kết nối với chiến lược thực thi của bạn.

Cách các nhóm như của bạn tổ chức quy trình này cho quản lý danh tiếng:

Một tài liệu ClickUp chung định nghĩa các quy tắc nâng cấp (những đề cập nào được coi là quan trọng, những trường hợp nào cần xem xét pháp lý, và các kênh nào cần phản hồi nhanh hơn).

Một phần tài liệu về “các chủ đề phản hồi khách hàng lặp lại ” được cập nhật hàng tuần, liên kết trực tiếp với các công việc thúc đẩy các chủ đề đó.

Mối quan hệ giữa các tài liệu liên quan giữa trang tài liệu sự cố thương hiệu với các công việc và tài liệu hỗ trợ (để toàn bộ câu chuyện được kết nối liền mạch).

Sử dụng Docs Hub để lưu trữ các tài liệu hướng dẫn phản hồi thương hiệu, quy tắc nâng cấp và mẫu tin nhắn được phê duyệt trong một thư viện có thể tìm kiếm, giúp các nhóm có thể truy cập tài liệu phù hợp mà không cần tìm kiếm thủ công.

Áp dụng thông tin từ giám sát thương hiệu vào quyết định kinh doanh

Đôi khi, một đánh giá của khách hàng hoặc sự gia tăng đột ngột trong các cuộc trò chuyện trực tuyến có thể nói lên nhiều điều về thương hiệu của bạn hơn là hàng chục báo cáo. Điều quan trọng là biết cách biến những tín hiệu đó thành những quyết định có ý nghĩa để định hình bước đi tiếp theo của bạn.

Phát hiện sớm các khiếu nại lặp lại và điều chỉnh sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi các vấn đề trở nên tốn kém để khắc phục.

Sử dụng phản hồi tích cực để cải thiện hiệu quả của chiến dịch tiếp thị tiếp theo và nhấn mạnh những gì khách hàng đã yêu thích.

Xác định các kênh hiệu quả cao để tập trung ngân sách vào những nơi mang lại tác động lớn nhất.

Phát hiện các thị trường và phân khúc khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích nguồn gốc của các đề cập và cuộc hội thoại mới.

Chia sẻ các câu chuyện thực tế của khách hàng và dữ liệu cảm xúc với ban lãnh đạo để định hướng chiến lược toàn công ty và xây dựng niềm tin trong quá trình ra quyết định.

📖 Xem thêm: Mẫu thiết kế thương hiệu cho nhóm sáng tạo

Sử dụng ClickUp để khôi phục thương hiệu của bạn.

Lắng nghe những gì mọi người nói về thương hiệu của bạn là nền tảng của việc theo dõi thương hiệu. Khi đã hoàn thành, bạn có thể phát hiện những tín hiệu nhỏ nhưng quan trọng – một bình luận tích cực đáng được lan tỏa hoặc một lo ngại nhỏ mà bạn có thể giải quyết trước khi nó trở nên nghiêm trọng.

Hầu hết các nhóm sử dụng công cụ phân tích để hiểu đối tượng mục tiêu, đo lường thị phần thương hiệu và đang theo dõi cảm xúc. Tuy nhiên, khi việc lắng nghe, phân tích và theo dõi được thực hiện trong các công cụ riêng biệt, thông tin quan trọng bị mất. Các cập nhật bị bỏ lỡ. Các nhóm hoạt động chậm hơn so với tiềm năng của họ.

ClickUp giúp công việc này trở nên dễ dàng hơn bằng cách tập hợp mọi thứ trong một không gian duy nhất, giúp bạn không phải theo dõi cập nhật trên nhiều công cụ khác nhau. Nó giúp bạn theo dõi sự thay đổi ngay khi chúng xảy ra và hợp tác với nhóm của mình để phản hồi một cách tự nhiên và chân thành.

Nếu bạn muốn chăm sóc thương hiệu của mình và duy trì kết nối với những người quan tâm đến nó, hãy đăng ký ClickUp ngay bây giờ!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Theo dõi thương hiệu đánh giá cách thương hiệu của bạn được nhận thức trên các kênh như tin tức, đánh giá và diễn đàn. Theo dõi mạng xã hội chủ yếu tập trung vào các cuộc hội thoại diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội. Cả hai phương pháp đều phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng kết hợp để hiểu rõ cảm xúc và xu hướng ngành.

Chi phí thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và dịch vụ theo dõi thương hiệu được sử dụng. Theo dõi cơ bản với các công cụ miễn phí như Google Alerts không tốn phí, trong khi các nền tảng nâng cao có phân tích cảm xúc và theo dõi đối thủ cạnh tranh có thể có phạm vi chi phí từ $100 đến hàng nghìn đô la mỗi tháng.

Hầu hết các công ty xem xét báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng, nhưng trong các ngành công nghiệp phát triển nhanh hoặc trong trường hợp khủng hoảng quan hệ công chúng, việc theo dõi hàng ngày là cần thiết để phản ứng nhanh chóng và bảo vệ danh tiếng.

Tất nhiên. Ngay cả các thương hiệu nhỏ cũng có thể thu được những thông tin hữu ích bằng cách theo dõi phản hồi của khách hàng và các đề cập. Điều này giúp họ phản hồi nhanh hơn, cải thiện trải nghiệm khách hàng và cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn.

Hiệu quả đầu tư (ROI) của việc theo dõi thương hiệu có thể được đo lường thông qua các chỉ số như cải thiện điểm cảm xúc, thời gian phản ứng khủng hoảng nhanh hơn, tăng số lượng đề cập tích cực và tăng trưởng doanh thu liên quan đến việc cải thiện danh tiếng hoặc các chiến dịch tiếp thị được thông tin tốt hơn.