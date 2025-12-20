Cách tạo lịch nội dung trong ClickUp (Hướng dẫn từng bước)

Bạn bắt đầu với những ý định tốt nhất. Một bảng tính màu sắc rõ ràng với các ngày được sắp xếp gọn gàng, có thể kèm theo một tab dành cho ý tưởng.

Sau vài tuần, bạn bỗng nhiên có năm chủ đề chiến dịch, hai tài liệu riêng biệt và phiên bản "cuối cùng-cuối cùng-CUỐI CÙNG" của một tweet.

Nếu điều này nghe có vẻ quen thuộc, có lẽ đã đến lúc cần làm mới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo lịch nội dung trong ClickUp một cách linh hoạt và dễ duy trì. 🧰

Tại sao nên sử dụng ClickUp cho lịch nội dung của bạn?

ClickUp for Marketing Teams là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên cùng một nền tảng — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Nếu bạn là nhà tiếp thị nội dung, quản lý mạng xã hội hoặc thành viên của một nhóm tiếp thị, đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng phần mềm hợp tác nội dung:

Tùy chỉnh quy trình làm việc một cách dễ dàng, thêm các giai đoạn trạng thái, loại nội dung, thẻ SEO và hạn chót phù hợp với quy trình của bạn.

Kéo nội dung vào ClickUp chế độ xem dòng thời gian chỉ với một cú nhấp chuột, và thậm chí có thể tự động chia thời gian cho các công việc sẵn có. chỉ với một cú nhấp chuột, và thậm chí có thể tự động chia thời gian cho các công việc sẵn có.

Gắn thẻ đồng nghiệp, để lại bình luận và đính kèm tệp ngay tại nơi công việc diễn ra , để không có gì bị lạc trong các ứng dụng trò chuyện hoặc email.

Tạo bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất nội dung và lịch trình đăng tải , lý tưởng cho báo cáo cho các bên liên quan.

Tự động hóa các công việc lặp lại như di chuyển nội dung để xem xét và cài đặt nhắc nhở xuất bản.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gắn thẻ nội dung bền vững hoặc có hiệu suất cao, sẵn sàng để tái sử dụng. Điều này giúp bạn duy trì chất lượng đầu ra ngay cả khi sức chứa hạn chế.

Cách tạo lịch nội dung trong ClickUp

Dù bạn đang quản lý bài đăng trên mạng xã hội, nội dung blog hay các chiến dịch tiếp thị quy mô lớn, hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn lập kế hoạch, phân công và theo dõi mọi thứ trong một nền tảng duy nhất thông qua phần mềm lịch nội dung. ⚒️

Bước #1: Cài đặt Không gian Làm việc và Thư mục

Trước khi bắt đầu lên kế hoạch cho các bài đăng hoặc đặt hạn chót, hãy đảm bảo nền tảng cơ bản được thiết lập đúng cách. Một không gian làm việc được thiết lập vững chắc trong ClickUp sẽ giúp mọi thứ dễ dàng mở rộng quy mô hơn, đặc biệt khi nội dung của bạn phát triển trên nhiều nền tảng.

Giả sử bạn là thành viên của nhóm tiếp thị BrightWave Solutions. Nhóm của bạn chịu trách nhiệm quản lý nội dung cho blog, mạng xã hội, bản tin email và video. Đó là rất nhiều công việc cần quản lý, vì vậy việc duy trì sự gọn gàng và tổ chức là điều quan trọng.

Dưới đây là cách tạo không gian làm việc quản lý dự án mạng xã hội lý tưởng:

Tạo thư mục ‘Nội dung’: Truy cập Không gian Làm việc ClickUp của bạn và mở không gian Marketing (hoặc tạo mới nếu chưa có). Tại đây, thêm một thư mục mới có tên ‘Nội dung’.

Phân chia theo kênh: Trong thư mục Nội dung mới của bạn, tạo các danh sách riêng biệt cho từng kênh nội dung: Blog, Mạng xã hội, Bản tin email, Video.

Blog

Mạng xã hội

Bản tin email

Video

Blog

Mạng xã hội

Bản tin email

Video

Mỗi Danh sách công việc là một dự án nhỏ, nơi bạn có thể theo dõi các công việc, hạn chót và loại nội dung cụ thể cho từng kênh.

Tạo Không gian Làm việc > Thư mục > Danh sách công việc

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nhóm nội dung theo mục đích, không chỉ theo kênh. Ví dụ: nội dung nâng cao nhận thức trong một thư mục, chiến dịch sản phẩm trong một thư mục khác. Điều này giúp việc theo dõi dễ dàng hơn và báo cáo rõ ràng hơn.

Bước #2: Tạo trường tác vụ tùy chỉnh để theo dõi nội dung

Sau khi đã thiết lập không gian làm việc và các danh sách công việc cho từng kênh nội dung, đã đến lúc tối ưu hóa các công việc của bạn. Thay vì dựa vào hàng loạt bình luận và cập nhật rời rạc, bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp trong các nhiệm vụ ClickUp để giữ tất cả thông tin nội dung luôn được hiển thị rõ ràng.

Hiện tại, nhóm BrightWave Solutions đang thực hiện mọi thứ từ video Instagram Reels đến bài viết blog dài. Mỗi loại nội dung có những yêu cầu riêng, nhưng bạn vẫn muốn có một cách nhất quán để theo dõi thông tin quan trọng, mà không biến các công việc thành một mớ hỗn độn phải cuộn liên tục.

Vào từng Danh sách (như Blog, Mạng xã hội, v.v.) và bắt đầu thêm các Trường Tùy chỉnh cần thiết. Một số trường hữu ích bao gồm:

Loại nội dung: Bài viết, video, carousel, reel, infographic, bất kỳ loại nội dung nào bạn đang tạo.

Chủ sở hữu: Thành viên nhóm chịu trách nhiệm về công việc này.

Trạng thái: Đang theo dõi giai đoạn: Bản nháp, Đang xem xét, Đã lên lịch, Đã xuất bản

Ngày đăng: Ngày nội dung được lên lịch để đăng tải.

Nền tảng: Nơi nội dung sẽ được đăng tải (ví dụ: Instagram, LinkedIn, blog công ty)

Từ khóa SEO: Thêm từ khóa chính mà bạn đang mục tiêu.

Ngoài ra, thẻ (Tags) trong ClickUp rất hữu ích để phân loại và tổ chức nội dung trên lịch của bạn mà không làm phức tạp quá trình. Ví dụ, các thẻ như Blog, Instagram hoặc Video giúp bạn nhanh chóng nhóm nội dung theo nền tảng. Bạn cũng có thể gắn thẻ cho các chủ đề nội dung như Trí tuệ nhân tạo (AI), Ra mắt sản phẩm hoặc Chiến dịch quý 3.

Thêm tất cả thông tin cần thiết vào các công việc của bạn bằng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng hai lớp riêng biệt: kế hoạch thực tế và khu vực lưu trữ ý tưởng. Đừng đưa những ý tưởng chưa hoàn thiện trực tiếp vào lịch. Giữ một danh sách công việc riêng cho các ý tưởng brainstorming, thử nghiệm và những thứ ngẫu nhiên có thể hữu ích trong tương lai. Chỉ đưa vào lịch những ý tưởng đã được xác nhận hoặc phê duyệt.

Bước #3: Thêm và tổ chức các công việc nội dung

Đã đến lúc đưa những ý tưởng nội dung vào hệ thống và bắt đầu xây dựng một luồng mà nhóm của bạn có thể tuân thủ.

Hãy tiếp tục với ví dụ của BrightWave Solutions. Dưới đây là cách duy trì mọi hoạt động trong công cụ quản lý mạng xã hội:

Thêm mỗi ý tưởng nội dung dưới dạng một nhiệm vụ ClickUp vào danh sách tương ứng. Bài viết blog mới về Blog . Đặt tiêu đề rõ ràng và đừng quên điền đầy đủ các Trường Tùy chỉnh mà bạn đã cài đặt trước đó. vào danh sách tương ứng. Bài viết blog mới về ‘Phát hiện xu hướng trong AI’? Tạo một nhiệm vụ cho nó trong danh sách. Đặt tiêu đề rõ ràng và đừng quên điền đầy đủ các Trường Tùy chỉnh mà bạn đã cài đặt trước đó.

Giao nhiệm vụ cho các thành viên như nhà văn, nhà thiết kế hoặc nhà chiến lược để tránh tình huống khó xử "Ai sẽ chịu trách nhiệm về điều này?"

Phân chia thành các công việc con để phản ánh quy trình thực tế của nhóm.

Tệp đính kèm bản tóm tắt nội dung hoặc kết nối hoặc kết nối tài liệu ClickUp của bạn với công việc.

Tạo các công việc con để chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể

Ví dụ, công việc cho bài viết "Ra mắt sản phẩm tháng 7" có thể được giao cho người viết nội dung. Bạn có thể thêm các công việc con cho việc viết, thiết kế, kiểm duyệt và đăng tải, đồng thời đính kèm liên kết bản tóm tắt nội dung trong phần mô tả để mọi người có đầy đủ thông tin cần thiết.

Sau khi các công việc nội dung và quy trình làm việc của bạn đã được thiết lập, hãy nâng cao hệ thống của bạn với ClickUp Brain. Khác với các chatbot AI thông thường, công cụ AI cho mạng xã hội này hiểu rõ các dự án, công việc, tài liệu của bạn và thậm chí cả cấu trúc nhóm của bạn.

Giả sử nhóm tại BrightWave đang ra mắt một tính năng mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), và bạn có một chiến dịch sắp tới bao gồm bài viết blog, teaser trên Instagram và bản tin email.

Nhận câu trả lời phù hợp với chiến dịch của bạn với ClickUp Brain

Dưới đây là cách ClickUp Brain giúp bạn tổ chức mọi thứ:

Tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung: Bạn có thể yêu cầu nó soạn thảo một bản tóm tắt nhanh cho bài viết blog sản phẩm dựa trên bản tóm tắt được lưu trong tệp đính kèm với công việc.

Tổ chức chiến lược tiếp thị nội dung của bạn: Sử dụng AI Knowledge Manager để nhanh chóng tìm kiếm tất cả các công việc, công việc con và tài liệu được gắn thẻ với ‘Product Launch’ hoặc ‘Tính năng AI’. Sử dụngđể nhanh chóng tìm kiếm tất cả các công việc, công việc con và tài liệu được gắn thẻ với ‘Product Launch’ hoặc ‘Tính năng AI’.

Tạo bản cập nhật cho nhóm: Yêu cầu AI tạo bản cập nhật hàng tuần về trạng thái của tất cả các sản phẩm nội dung được gắn thẻ cho chiến dịch tháng 7.

⚡ Cập nhật quy trình làm việc: Hãy để Super Agents giúp lịch của bạn luôn đồng bộ.

Khi hệ thống nội dung của bạn phát triển, việc duy trì sự đồng bộ cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn so với việc tạo ra nội dung. Các Super Agents của ClickUp âm thầm xử lý các công việc hậu trường bằng cách theo dõi cập nhật công việc, phát hiện các rào cản, cảnh báo về các hạn chót bị trễ và nhắc nhở các bước tiếp theo trong chiến dịch của bạn.

Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh, không cần mã hóa với ClickUp

Dù bạn đang quản lý một chiến dịch ra mắt sản phẩm với nhiều yếu tố phức tạp hay xử lý các bài đăng trên mạng xã hội hàng tuần, Super Agents giúp duy trì lịch trình nhất quán và giải quyết các vấn đề của nhóm mà không cần thêm các cuộc kiểm tra thủ công hay nhắc nhở trên Slack. Chúng hoạt động như một điều phối viên luôn sẵn sàng mà nhóm của bạn mong muốn có.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo bản tóm tắt nội dung trực tiếp trong ClickUp Docs để xây dựng cơ sở dữ liệu nội dung và giữ mọi thứ tập trung. Sau đó, sử dụng ClickUp Brain để tạo dàn ý, trích xuất các điểm chính từ ghi chú cuộc họp hoặc thậm chí soạn thảo các phần của nội dung ngay trong tài liệu.

Bước #4: Hiển thị lịch của bạn với chế độ xem ClickUp

Sau khi đã thêm các công việc nội dung và tổ chức chi tiết, đã đến lúc xem tất cả các yếu tố kết hợp lại với nhau. ClickUp chế độ xem cho phép bạn hiển thị lịch nội dung theo cách phù hợp với nhóm của bạn.

Chuyển sang chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trong chế độ xem lịch của ClickUp

ClickUp Calendar View là chế độ xem nơi mọi thứ được hiển thị trên dòng thời gian. Bạn sẽ thấy tất cả nội dung được lên lịch theo ngày, tuần hoặc tháng, được mã màu sắc và dễ đọc.

Giả sử sự kiện Ra mắt Sản phẩm Tháng 7 sẽ diễn ra vào ngày 10. Nó sẽ hiển thị trên lịch chính xác tại vị trí cần thiết.

Nếu việc ra mắt bị hoãn lại một tuần? Không sao, chỉ cần kéo công việc sang ngày mới. Nếu BrightWave cũng đã có kế hoạch teaser Instagram vào ngày 8 và chiến dịch email vào ngày 11, họ có thể phát hiện trùng lặp và điều chỉnh khoảng trống ngay lập tức.

Kéo và thả các công việc qua các trạng thái công việc khác nhau với chế độ xem Bảng ClickUp

Nếu bạn muốn sử dụng các cột theo phong cách Kanban, hãy chuyển sang chế độ xem Bảng của ClickUp. Khi tiến độ của các công việc tăng lên, bạn có thể kéo chúng từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Nhóm nội dung sẽ đưa bài viết Product Launch Blog vào cột Idea khi ý tưởng được đề xuất, chuyển sang cột Draft khi được giao cho Andrea, chuyển sang cột Review khi sẵn sàng nhận phản hồi, và cuối cùng chuyển sang cột Published vào ngày ra mắt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng chế độ xem Danh sách (List View) của ClickUp để lọc và sắp xếp nội dung theo chủ sở hữu, ngày đăng hoặc nền tảng. Ngoài ra, thêm chế độ xem Biểu đồ Gantt (Gantt Chart View) trong ClickUp để lập kế hoạch thời gian, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc và theo dõi tiến độ dự án. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc lên lịch tác vụ, quản lý tài nguyên và xem cách tất cả công việc của bạn kết hợp với nhau trên một dòng thời gian.

Bước #5: Sử dụng mẫu và công việc lặp lại để tiết kiệm thời gian

Đây là nơi mọi thứ trở nên hiệu quả hơn: Mẫu ClickUp và Nhiệm vụ Lặp lại ClickUp.

Giả sử BrightWave chia sẻ bài viết ‘Mẹo Instagram hàng tuần’ vào mỗi Monday. Thay vì tạo một công việc mới từ đầu mỗi lần, nhóm có thể cài đặt nó một lần dưới dạng Công việc Lặp lại. Nó sẽ tự động xuất hiện trên lịch hàng tuần, sẵn sàng để giao nhiệm vụ, viết nội dung và đăng tải – không cần nhấp chuột thêm, không bỏ sót bài viết.

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi chiến lược tiếp thị của bạn bằng mẫu lịch nội dung của ClickUp.

Mẫu Lịch Nội Dung của ClickUp cung cấp một cách trực quan và có cấu trúc để quản lý và theo dõi nội dung của bạn trên nhiều kênh khác nhau. Chế độ Xem Lịch hiển thị tất cả nội dung đã lên lịch của bạn trong một bố cục gọn gàng, được mã màu sắc rõ ràng.

Mỗi thẻ trong mẫu lịch nội dung đại diện cho một công việc, chẳng hạn như bài viết blog, cập nhật mạng xã hội hoặc video, và hiển thị thông tin quan trọng bao gồm kênh nội dung, danh mục và ngày đăng.

📖 Xem thêm: Các mẫu kế hoạch truyền thông miễn phí hàng đầu để bắt đầu sử dụng ngay hôm nay

🎥 Bạn sẽ học cách ClickUp đồng bộ hóa lịch trên các thiết bị, cho phép bạn chuyển đổi giữa các lớp lịch khác nhau và trở thành trung tâm điều khiển duy nhất để quản lý lịch cá nhân, nhóm và chiến dịch.

Mẹo quản lý lịch nội dung có thể mở rộng trong ClickUp

Khi hoạt động nội dung của bạn phát triển, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. Nhưng với ClickUp, điều đó không cần thiết. Dưới đây là cách quản lý lịch nội dung để theo kịp nhóm và sự hỗn loạn sáng tạo của bạn. 💁

Tạo bảng điều khiển: Theo dõi mọi thứ từ lượng nội dung bạn đăng tải mỗi tuần đến những điểm tắc nghẽn trong quy trình. Tạo Theo dõi mọi thứ từ lượng nội dung bạn đăng tải mỗi tuần đến những điểm tắc nghẽn trong quy trình. Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để hiển thị thẻ trạng thái công việc, hạn chót và thậm chí quản lý chiến dịch tiếp thị.

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba: Tích hợp các công cụ như Figma và Google Drive trực tiếp vào ClickUp. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ ít phải chuyển đổi giữa các tab hơn và tập trung hoàn thành các việc cần làm tại một nơi duy nhất.

Tự động hóa công việc lặp đi lặp lại: Cài đặt Cài đặt ClickUp Automations để tự động hóa việc tạo nội dung và các công việc lặp đi lặp lại khác như phân công người xem xét, di chuyển công việc sang trạng thái tiếp theo hoặc nhắc nhở thành viên nhóm khi đến lượt họ.

Tiêu chuẩn hóa mọi thứ bạn lặp lại: Lưu các bài đăng trên mạng xã hội hàng tuần và bản tin hàng tháng của bạn dưới dạng Lưu các bài đăng trên mạng xã hội hàng tuần và bản tin hàng tháng của bạn dưới dạng mẫu kế hoạch tiếp thị để tránh lặp lại không cần thiết.

Giữ mọi người cập nhật: Sử dụng bình luận công việc, đề cập và chỉnh sửa thời gian thực để tối ưu hóa giao tiếp. Phản hồi không bị mất, và việc phê duyệt diễn ra nhanh hơn.

Tối ưu hóa phản hồi và phê duyệt: Thêm bình luận trực tiếp vào hình ảnh, video hoặc tệp PDF đính kèm với công việc. Bạn có thể giao nhiệm vụ phản hồi, giải quyết bình luận và giữ tất cả cuộc hội thoại đánh giá tại một nơi duy nhất với Thêm bình luận trực tiếp vào hình ảnh, video hoặc tệp PDF đính kèm với công việc. Bạn có thể giao nhiệm vụ phản hồi, giải quyết bình luận và giữ tất cả cuộc hội thoại đánh giá tại một nơi duy nhất với ClickUp Proofing

Nghe chia sẻ từ Sid Babla, Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Tâm lý tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên Đại học Dartmouth:

Chúng tôi sử dụng ClickUp để quản lý và theo dõi quy trình tạo nội dung truyền thông xã hội và kỹ thuật số. Điều này giúp chúng tôi theo dõi trạng thái của từng nội dung (đang thực hiện, cần chỉnh sửa, đã lên lịch, v.v.) cùng với người chịu trách nhiệm chính. Nó cũng loại bỏ việc trao đổi email qua lại vì phần bình luận của từng công việc có thể được sử dụng để thảo luận và phân công nhiệm vụ/bước tiếp theo (đáp ứng nhu cầu theo dõi và kiểm tra tiến độ của chu kỳ tạo nội dung).

Một cách tuyệt vời khác để đảm bảo lịch nội dung của bạn luôn linh hoạt là sử dụng ClickUp Calendar.

Kết nối tất cả công việc của bạn tại một nơi với Lịch ClickUp

Đây là trung tâm quản lý mọi thứ từ bài đăng lịch trình, cuộc họp đến hạn chót. Giả sử bạn đang quản lý nội dung cho một startup FinTech phát triển nhanh, và bạn đang phải cân bằng giữa các hạn chót bài viết blog, triển khai chiến dịch và các cuộc họp định kỳ giữa các nhóm ở các múi giờ khác nhau.

Cần dời lịch phát hành bản tin vào thứ Năm? Chỉ cần kéo và thả. Muốn xem chỉ các hạn chót cho nội dung video trong tháng? Lọc theo Trường Tùy chỉnh. Bạn thậm chí có thể đồng bộ với Lịch Google hoặc Outlook, để nhóm biên tập luôn đồng bộ thông tin.

Với tính năng lên lịch tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), Lịch ClickUp có thể tự động chặn thời gian tập trung, điều chỉnh lại lịch trình công việc khi ưu tiên thay đổi và thậm chí tạo ra tóm tắt cuộc họp có thể chuyển đổi thành các công việc thực thi.

📮ClickUp Insight: 18% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tổ chức cuộc sống thông qua lịch, công việc và nhắc nhở. 15% khác muốn AI xử lý các công việc lặp đi lặp lại và công việc hành chính. Để thực hiện việc này, một hệ thống AI cần có khả năng: hiểu mức độ ưu tiên của từng công việc trong quy trình làm việc, thực hiện các bước cần thiết để tạo công việc hoặc điều chỉnh công việc, và cài đặt các quy trình tự động hóa. Hầu hết các công cụ chỉ có một hoặc hai bước trong quy trình này. Tuy nhiên, ClickUp đã giúp người dùng tích hợp lên đến 5+ ứng dụng thông qua nền tảng của chúng tôi! Trải nghiệm tính năng lên lịch thông minh dựa trên AI, nơi các công việc và cuộc họp có thể được phân bổ dễ dàng vào các khung giờ trống trong lịch của bạn dựa trên mức độ ưu tiên. Bạn cũng có thể cài đặt các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh thông qua ClickUp Brain để xử lý các công việc lặp đi lặp lại. Tạm biệt công việc lặp đi lặp lại!

Hãy để ClickUp lo việc lập kế hoạch và đăng tải

Và đây là kết quả! Hướng dẫn từng bước chi tiết để xây dựng một lịch nội dung mạnh mẽ và có tổ chức trong ClickUp. Từ việc lập kế hoạch cho các bài đăng blog đến việc theo dõi lịch trình mạng xã hội, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi, cập nhật theo thời gian thực và được tùy chỉnh theo cách làm việc thực tế của nhóm của bạn.

Bạn có thể sử dụng Chế độ xem Lịch để lên kế hoạch cho các ngày đáo hạn, Trường Tùy chỉnh để theo dõi chi tiết nội dung cụ thể, hoặc Nhiệm vụ lặp lại để loại bỏ sự lặp lại trong các bài đăng mạng xã hội hàng tuần. Với các công cụ như ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt và tự động hóa cập nhật, cùng với các mẫu có sẵn để bỏ qua bước thiết lập, bạn không chỉ duy trì sự tổ chức mà còn luôn đi trước. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Lịch nội dung trong ClickUp là một hệ thống lập kế hoạch có cấu trúc sử dụng công việc, danh sách công việc, chế độ xem và Trường Tùy chỉnh để giúp các nhóm lên lịch, tổ chức và theo dõi nội dung trên các kênh khác nhau.

Bắt đầu bằng cách tạo một không gian làm việc và một thư mục Nội dung, sau đó tạo các danh sách công việc cho từng kênh (ví dụ: blog, mạng xã hội, video). Thêm các công việc với các Trường Tùy chỉnh như ngày đăng, nền tảng và trạng thái, sau đó hiển thị chúng bằng cách sử dụng chế độ xem Lịch hoặc Dòng thời gian của ClickUp.

Có. Sử dụng ClickUp tự động hóa để di chuyển công việc qua các giai đoạn kiểm duyệt, nhắc nhở người được giao nhiệm vụ về hạn chót hoặc chuyển hướng công việc khi công việc quá hạn. Điều này giúp giảm bớt các bước thủ công và duy trì lịch trình hoạt động trơn tru.

Sử dụng chế độ xem Lịch để xem nội dung đã lên lịch, chế độ xem Dòng thời gian và Gantt để lập kế hoạch theo tuần và tháng, chế độ xem Bảng để theo dõi các giai đoạn quy trình làm việc, và chế độ xem Xem dạng danh sách để sắp xếp và lọc chi tiết nội dung.

Các trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại các chi tiết quan trọng của nội dung như loại nội dung, nền tảng, từ khóa SEO, trạng thái và người sở hữu, giúp các nhóm lọc, nhóm và quản lý công việc hiệu quả hơn.

ClickUp Brain có thể soạn thảo tóm tắt, tạo bản cập nhật hàng tuần, tìm kiếm các công việc/tài liệu liên quan và cung cấp thông tin bối cảnh trong không gian làm việc của bạn, giúp tăng tốc quá trình viết bản tóm tắt và đồng bộ hóa.