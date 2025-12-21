Wispr Flow vs ClickUp: Nền tảng nào tốt hơn cho việc chuyển đổi văn bản thời gian thực?

Viết tay không phải lúc nào cũng theo kịp suy nghĩ của bạn. Một lúc bạn đang ghi chú bằng giọng nói, lúc sau bạn lại phải chuyển đổi giữa các tài liệu, email và công cụ dự án để biến những ý tưởng đó thành thứ có thể sử dụng được.

Đó là lúc các công cụ giọng nói AI và chuyển đổi văn bản thời gian thực bước vào, giúp bạn có thể nói chuyện tự nhiên và duy trì tiến độ công việc mà không cần phải gõ bàn phím.

Wispr Flow hoạt động như một bàn phím được hỗ trợ bởi AI cho máy tính để bàn của bạn, chuyển đổi giọng nói thành văn bản sạch sẽ trong các ứng dụng công việc yêu thích của bạn. ClickUp, mặt khác, kết hợp nhiều tính năng và công cụ vào một không gian làm việc duy nhất được hỗ trợ bởi giọng nói và AI.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh Wispr Flow và ClickUp, đánh giá cách mỗi nền tảng xử lý quản lý công việc bằng giọng nói, khả năng AI theo ngữ cảnh và các tính năng năng suất.

Wispr Flow vs ClickUp: So sánh nhanh

Khi so sánh một công cụ ghi âm chuyên dụng với một nền tảng năng suất toàn diện, việc so sánh trực tiếp các điểm khác biệt sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra sự khác biệt:

Tính năng ClickUp Wispr Luồng Ghi chép và ghi chú theo thời gian thực ClickUp AI Notetaker ghi lại các cuộc gọi được hỗ trợ, tạo bản ghi chép và tóm tắt, và chuyển các nhiệm vụ theo dõi thành công việc trong ClickUp Tasks và Tài liệu. Tập trung vào việc ghi âm trực tiếp vào bất kỳ trường văn bản nào đã lựa chọn; không tham gia cuộc gọi nhưng cho phép bạn ghi chú bằng giọng nói vào bất kỳ ứng dụng nào. Quản lý dự án và công việc Hệ thống phân cấp dự án đầy đủ (Không gian Làm việc → Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Công việc con) với tài liệu, bảng điều khiển và báo cáo trong một nền tảng duy nhất. Không có tính năng quản lý công việc hoặc quản lý dự án tích hợp; phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài như ClickUp, Jira hoặc CRM để lưu trữ và theo dõi công việc. Tự động hóa quy trình làm việc và mô hình AI ClickUp Tự động hóa và ClickUp Brain quản lý thay đổi trạng thái, phân công công việc, thông báo, tóm tắt và bản nháp do AI tạo ra liên quan đến dữ liệu không gian làm việc. Sử dụng các mô hình AI để làm sạch, viết lại và định dạng văn bản được đọc, nhưng không kích hoạt các thay đổi trong quy trình làm việc hoặc hành động công việc. Hợp tác và giao tiếp Tài liệu chia sẻ, Gán bình luận, Trò chuyện và Clip giúp duy trì các cuộc hội thoại, tệp tin và công việc trong một không gian làm việc hợp tác duy nhất. Tăng tốc phản hồi và tài liệu trong các công cụ như email, Slack, Docs hoặc IDE nhưng không cung cấp không gian làm việc chung. Giá cả Gói Miễn phí vĩnh viễn; các gói trả phí từ $7/tháng mỗi người dùng, với các tiện ích bổ sung AI như Brain và BrainGPT có sẵn trên các gói trả phí. Basic: Miễn phí; Pro: $15/tháng cho mỗi người dùng; Enterprise: Giá tùy chỉnh Phù hợp nhất cho Các nhóm muốn có tính năng ghi âm, chuyển văn bản, quản lý công việc, tài liệu và tự động hóa AI trong một nền tảng quản lý dự án và năng suất duy nhất. Cá nhân và nhóm muốn một lớp ghi âm nhanh chóng, linh hoạt có thể sử dụng trên các ứng dụng và quy trình làm việc hiện có.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

ClickUp là gì?

Giữ mọi thứ gọn gàng, làm việc nhanh hơn và quản lý mọi công việc chỉ trong một nơi với ClickUp

Hãy tưởng tượng bạn đang dẫn dắt một dự án ra mắt: ghi chú giọng nói trong điện thoại, lời nhắc nhở công việc rải rác trên các ứng dụng khác nhau và phản hồi bị chôn vùi trong các chủ đề email. Mỗi lần chuyển đổi giữa các công cụ, bạn mất tốc độ và bối cảnh. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra.

ClickUp là nền tảng Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để giảm thiểu cả sự phân tán công việc và sự phân tán AI bằng cách tập trung tất cả các ứng dụng làm việc, dữ liệu và mô hình AI của bạn vào một nền tảng duy nhất.

Bạn có thể lập kế hoạch dự án, tạo công việc, soạn thảo tài liệu và thêm bình luận mà không cần chuyển tab. Tất cả các công cụ và tính năng của ClickUp đều được kết nối trên một nền tảng duy nhất, giúp quy trình làm việc của bạn trở nên liền mạch như một không gian làm việc duy nhất, thay vì một loạt công cụ rời rạc.

ClickUp cũng tích hợp trợ lý AI tích hợp có tên ClickUp Brain. Nó hoạt động như một ứng dụng AI bối cảnh, hiểu các công việc, tài liệu và bình luận của bạn, và giúp bạn soạn thảo nội dung trực tiếp tại nơi công việc diễn ra.

Đối với các nhóm ưa chuộng việc đọc lệnh thay vì gõ phím, ClickUp BrainGPT tích hợp tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản (Talk to Text) trên nền tảng ClickUp Brain. Với BrainGPT trên máy tính để bàn hoặc thông qua phần mở rộng Chrome, bạn chỉ cần nhấn phím tắt đơn giản, nói tự nhiên, và lời nói của bạn sẽ hiển thị dưới dạng văn bản định dạng trong các công việc, tài liệu, bình luận hoặc các ứng dụng công việc khác mà bạn đã sử dụng.

Một người dùng đã mô tả điều này một cách hoàn hảo:

ClickUp đã thay thế nhiều công cụ mà chúng tôi từng phụ thuộc vào—quản lý công việc, công cụ tài liệu, bảng điều khiển và thậm chí cả ứng dụng ghi chú AI. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa cập nhật và duy trì sự đồng bộ cho tất cả mọi người trong thời gian thực đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi hoạt động.

ClickUp đã thay thế nhiều công cụ mà chúng tôi từng phụ thuộc vào—quản lý tác vụ, công cụ tài liệu, bảng điều khiển và thậm chí cả ứng dụng ghi chú AI. Khả năng tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa cập nhật và duy trì sự đồng bộ cho tất cả mọi người trong thời gian thực đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi hoạt động.

📖 Xem thêm: Cách chuyển đổi ghi âm giọng nói thành văn bản

Tính năng của ClickUp

ClickUp kết hợp các công việc, tài liệu, hợp tác và AI trên một nền tảng duy nhất. Dưới đây là các tính năng quan trọng nhất khi bạn quan tâm đến việc chuyển đổi văn bản, ghi chép ý tưởng và biến cuộc hội thoại thành công việc.

Tính năng #1: ClickUp AI Notetaker

Biến mọi cuộc họp thành ghi chú tức thì, bản ghi chép và công việc có thể thực hiện được với ClickUp AI Notetaker

Thay vì dựa vào ghi chú viết tay hoặc các bản ghi âm rời rạc, ClickUp AI Notetaker có thể tự động tham gia các cuộc gọi được hỗ trợ và tạo ra các bản ghi chép có thể tìm kiếm và tóm tắt. Từ đó, bạn có thể tạo công việc, giao nhiệm vụ cho người phụ trách và thêm ngày đáo hạn trực tiếp từ bản tóm tắt, để không có gì bị bỏ sót giữa cuộc gọi và danh sách công việc của bạn.

Vì các ghi chú và bản ghi chép được lưu trữ trực tiếp trong nhiệm vụ ClickUp và tài liệu ClickUp, nhóm của bạn có thể để lại bình luận, thêm phản hồi và theo dõi công việc tiếp theo mà không cần chuyển sang phần mềm chuyển đổi văn bản riêng biệt.

Ví dụ, một quản lý bán hàng tổ chức các cuộc họp kiểm tra hàng ngày với nhóm. Thay vì gõ các nhiệm vụ hành động trong khi mọi người đang nói, họ sử dụng công cụ ClickUp AI Notetaker. Sau cuộc họp, bản tóm tắt sẽ nổi bật các quyết định, và các công việc theo dõi được tạo ra và phân công tự động, vì vậy quản lý chỉ cần xem xét và điều chỉnh.

👀 Thông tin thú vị: Bản ghi âm âm thanh đầu tiên trên thế giới được thực hiện vào năm 1860 trên một thiết bị gọi là phonautograph, ghi lại sóng âm thanh lên một mảnh giấy phủ bụi than. Nó thậm chí không được thiết kế để phát lại; đó chỉ là phân tích trực quan về âm thanh.

Tính năng #2: ClickUp Brain và BrainGPT

Hỏi, phân tích và tự động hóa công việc với AI hiểu toàn bộ không gian làm việc của bạn thông qua BrainGPT

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp trong ClickUp. Nó sử dụng các mô hình AI tiên tiến để trả lời câu hỏi về công việc và tài liệu của bạn, tạo công việc và tài liệu, tóm tắt các ghi chú dài, và giúp bạn tổ chức phản hồi thành một kế hoạch rõ ràng.

Với BrainGPT trên máy tính để bàn và dưới dạng phần mở rộng Google Chrome, bạn có thể sử dụng Talk to Text để ghi lại ý tưởng ngay lập tức và để AI xử lý các công việc lặt vặt.

BrainGPT chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản trên các ứng dụng máy tính, tài liệu, trang web và biểu mẫu, giúp bạn có thể đọc lệnh để cập nhật hoặc tạo dàn ý thay vì gõ tay. Trung bình, điều này giúp người dùng tiết kiệm lên đến 1,1 ngày mỗi tuần và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần so với gõ tay, nhờ vào công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản được hỗ trợ bởi AI.

Được hỗ trợ bởi các mô hình AI cao cấp như ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek và Claude, ClickUp BrainGPT thông minh hiểu bối cảnh của bạn, chỉnh sửa khi bạn nói và cung cấp văn bản hoàn chỉnh trên các ứng dụng.

Nó có thể xử lý dấu câu, cấu trúc và định dạng cho bạn, giúp nội dung được ghi âm của bạn hiển thị dưới dạng các đoạn văn bản sạch sẽ hoặc danh sách kiểm tra thay vì bản ghi âm thô. Với mức tiết kiệm chi phí lên đến 88%, ứng dụng AI đa năng này thay thế nhiều ứng dụng AI và công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản khác, đồng thời mang lại tốc độ và độ chính xác cao khi sử dụng giọng nói.

Bạn cũng có thể sử dụng Talk to Text trong các quy trình chuyển đổi văn bản truyền thống. BrainGPT có thể:

Ghi chú giọng nói nhanh sau cuộc họp và thêm vào tài liệu ClickUp.

Chuyển đổi ý tưởng bằng lời nói thành tài liệu dự án có cấu trúc hoặc bản tóm tắt.

Điền vào biểu mẫu và trường dữ liệu mà không cần thao tác tay, trong khi các quy trình tự động hóa sẽ tiếp tục từ đó.

Tính năng #3: ClickUp Tài liệu, Công việc và hợp tác

Tạo, chia sẻ và kết nối tài liệu trực tiếp với quy trình làm việc của bạn để thực hiện nhanh hơn với ClickUp Docs

ClickUp Docs cho phép các nhóm tạo tài liệu, wiki và trung tâm kiến thức kết nối trực tiếp với các công việc và dự án. Bạn có thể để lại bình luận, thêm bình luận cho các thành viên cụ thể và chuyển đổi các bình luận đó thành các công việc cần thực hiện, tất cả mà không cần rời khỏi Doc. Tài liệu và công việc được hiển thị song song, giúp bạn theo dõi cách một tài liệu được chuyển đổi thành công việc thực tế.

Với Talk to Text, bạn có thể đọc to các phần của tài liệu, tóm tắt cuộc họp hoặc bài viết kiến thức thay vì gõ tay. Nói ra dàn ý hoặc đoạn văn bản hoàn chỉnh, để Talk to Text ghi lại, sau đó sử dụng BrainGPT để chỉnh sửa văn bản hoặc biến phản hồi dài thành danh sách kiểm tra rõ ràng.

Ngoài tài liệu, nhiệm vụ ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc linh hoạt (nhiệm vụ, công việc con, Trường Tùy chỉnh, mối quan hệ phụ thuộc) để theo dõi mọi thứ từ danh sách kiểm tra đơn giản đến các dự án phức tạp. Khi bạn đính kèm tài liệu và tệp vào nhiệm vụ, bạn sẽ có trải nghiệm "tasks docs" nơi bối cảnh và thực thi được kết hợp hài hòa.

Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi mọi công việc với Trường Tùy chỉnh, ưu tiên và hạn chót bằng Nhiệm vụ ClickUp

📌 Ví dụ: Một nhóm marketing viết bản tóm tắt ra mắt sản phẩm trong ClickUp Docs. Các nhà đánh giá để lại bình luận, sau đó chuyển các chủ đề quan trọng thành công việc cho các bộ phận nội dung, thiết kế và kiểm thử chất lượng (QA). Các công việc này vẫn được liên kết với tài liệu gốc, giúp mọi người theo dõi các thay đổi, phê duyệt và ngày ra mắt tại một nơi duy nhất.

Để tăng cường sự hợp tác, các công cụ hợp tác của ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments và ClickUp Clips ) cho phép các nhóm để lại bình luận, chia sẻ các đoạn video hoặc âm thanh ngắn và làm việc trong cùng một nền tảng. Điều này giúp tránh việc chuyển đổi giữa các công cụ và giúp các nhóm tập trung năng lượng vào việc hoàn thành công việc mà không bị gián đoạn bởi việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Giá cả của ClickUp

📮 ClickUp Insight: Gần 88% số người được khảo sát đã sử dụng công cụ AI để làm cho các công việc hàng ngày trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Muốn có cùng mức tăng năng suất tại công việc? BrainGPT, trợ lý AI tích hợp sẵn của chúng tôi, giúp bạn đạt được điều đó với năng suất cao hơn tới 30%, ít cuộc họp hơn, tóm tắt tức thì và tự động hóa các công việc thông minh.

📖 Xem thêm: Phần mềm ghi màn hình miễn phí không có watermark

Wispr Flow là gì?

qua luồng Wispr

Wispr Flow là công cụ ghi âm giọng nói được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế để giải quyết điểm nghẽn trong quy trình làm việc. Nó cho phép bạn nói một cách tự nhiên và ngay lập tức chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản được định dạng đẹp mắt trong hầu hết các ứng dụng trên Mac, Windows hoặc iPhone. Bạn có thể ghi âm vào Tài liệu Google, trình duyệt, email, Notion, IDE hoặc CRM, và Wispr Flow sẽ gõ văn bản cho bạn.

Khác với các công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản cơ bản, Wispr Flow được giới thiệu như một ứng dụng AI bối cảnh. Nó tự động thêm dấu câu, loại bỏ từ thừa và có thể điều chỉnh giọng điệu và định dạng dựa trên nội dung bạn đang viết, dù đó là tài liệu dự án, phản hồi trò chuyện hay khối mã. Ứng dụng hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, giúp nó trở nên hữu ích cho các nhóm toàn cầu và quy trình làm việc đa ngôn ngữ.

📖 Xem thêm: Cách chia sẻ và hợp tác trên ghi chú

Tính năng của Wispr Flow

Wispr Flow có một mục tiêu chính: giúp bạn ghi chép ý tưởng và hoàn thành công việc viết lách nhanh hơn so với gõ phím, trên bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào. Dưới đây là các tính năng chính cần xem xét khi so sánh Wispr Flow và ClickUp.

Tính năng #1: Nhập liệu bằng giọng nói không cần dùng tay miễn phí

qua luồng Wispr

Với Wispr Flow, bạn có thể bắt đầu nhập liệu bằng phím tắt hoặc thanh công cụ Flow. Khi được kích hoạt, nó sẽ tự động nhập văn bản vào bất kỳ trường văn bản nào bạn đã lựa chọn, dù đó là email, Tài liệu Google, tin nhắn trò chuyện hay trình chỉnh sửa mã nguồn.

Công cụ này được thiết kế để phù hợp với tốc độ mà não bộ của bạn tạo ra ý tưởng, chứ không phải tốc độ gõ phím của bạn. Wispr Flow khẳng định rằng việc ghi âm có thể nhanh gấp 3–4 lần so với gõ phím, đặc biệt đối với các tài liệu dài như báo cáo hoặc ghi chú cuộc họp.

📌 Ví dụ: Một quản lý sản phẩm tham gia cuộc họp đứng ảo trong khi xem Bảng công việc của mình. Thay vì phải dừng lại để ghi chú, họ nhấn phím tắt, đọc to các cập nhật đủ to để micro thu âm, và Wispr Flow sẽ ghi lại mọi thứ vào công việc hoặc tài liệu đang mở.

Tính năng #2: Chỉnh sửa tự động và lệnh được hỗ trợ bởi AI

Wispr Luồng sử dụng các mô hình AI để làm sạch giọng nói của bạn. Nó loại bỏ các từ thừa, thêm dấu câu và chuyển đổi các lệnh nói như “tạo đoạn mới” hoặc “chuyển đổi thành danh sách gạch đầu dòng” thành các thay đổi định dạng thực tế.

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh giọng nói đơn giản như “viết lại đoạn văn này một cách trang trọng hơn” hoặc “ngắn gọn đoạn văn này”, và Wispr sẽ viết lại văn bản được đánh dấu. Điều này khiến nó không chỉ hữu ích cho việc ghi âm thô mà còn cho việc chỉnh sửa bản nháp và điều chỉnh cấu trúc mà không cần chạm vào bàn phím.

Tính năng #3: Từ điển cá nhân với đồng bộ hóa đa thiết bị

qua luồng Wispr

Wispr Flow bao gồm một từ điển cá nhân để bạn có thể dạy cho nó các tên sản phẩm, từ viết tắt và thuật ngữ chuyên ngành. Bạn có thể tạo các đoạn văn bản có thể tái sử dụng được kích hoạt bằng các cụm từ ngắn, rất tiện lợi cho chữ ký hoặc các đoạn văn bản lặp lại.

Từ vựng và sở thích của bạn được đồng bộ hóa trên các thiết bị, giúp bạn chuyển đổi giữa máy tính để bàn và thiết bị di động mà không làm mất đi cách thức hoạt động của tính năng ghi âm. Đối với các nhóm, từ điển chia sẻ giúp duy trì tính nhất quán về chính tả và thuật ngữ khi nhiều người sử dụng cùng một công cụ.

📌 Ví dụ: Một nhà văn kỹ thuật thêm “SaaS”, “SDK” và tên khách hàng cụ thể vào từ điển. Sau đó, khi soạn thảo một tài liệu dài, các thuật ngữ đó luôn hiển thị chính xác, giảm thiểu nhu cầu chỉnh sửa thủ công.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI để ghi chú cuộc họp?

Giá cả của luồng Wispr Flow

Cơ bản : Miễn phí

Pro : $15/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

📖 Xem thêm: Cách ghi chú từ video như một chuyên gia

Wispr Flow vs ClickUp: So sánh tính năng

Cả Wispr Flow và ClickUp đều giúp bạn sử dụng giọng nói nhiều hơn và bàn phím ít hơn, nhưng chúng tích hợp vào quy trình làm việc của bạn theo những cách rất khác nhau. Wispr Flow hoạt động như một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản AI và bàn phím mà bạn có thể tích hợp vào bất kỳ ứng dụng nào, trong khi ClickUp là một nền tảng năng suất toàn diện với AI được tích hợp vào các công việc, tài liệu và cuộc họp của bạn.

Hãy so sánh Wispr Flow vs ClickUp về các tính năng như chuyển đổi văn bản thời gian thực, quản lý công việc, tự động hóa AI, hợp tác và giá cả.

📖 Xem thêm: Các công cụ tóm tắt cuộc họp AI tốt nhất

Tính năng #1: Chuyển đổi văn bản thời gian thực và ghi chú

ClickUp

ClickUp kết hợp AI Notetaker, tài liệu và công việc để các cuộc hội thoại trong cuộc họp của bạn được chuyển đổi trực tiếp thành ghi chú có cấu trúc và các công việc cần thực hiện. AI Notetaker của ClickUp ghi lại âm thanh, tạo bản ghi chép, tóm tắt cuộc hội thoại và cho phép bạn trích xuất các công việc theo dõi chỉ với vài cú nhấp chuột.

Vì mọi thứ đều được lưu trữ trong ClickUp, bạn có thể xem lại bản ghi chép bên trong các nhiệm vụ ClickUp, thêm ghi chú và theo dõi sự thay đổi trạng thái theo thời gian. Nếu bạn muốn thêm ý kiến của mình sau cuộc gọi, tính năng Talk to Text của ClickUp cho phép bạn ghi âm giọng nói trực tiếp vào tài liệu hoặc nhiệm vụ ClickUp. Sau đó, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt chúng hoặc chuyển đổi thành danh sách kiểm tra, mà không cần gõ tay.

Wispr Luồng

Wispr Flow tập trung vào việc ghi âm giọng nói thay vì ghi lại cuộc họp. Nó không tham gia vào cuộc gọi, nhưng cho phép bạn chuyển đổi giọng nói của mình thành văn bản trong bất kỳ ứng dụng nào bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang nghe lại bản ghi âm hoặc suy nghĩ sau cuộc họp, bạn có thể ghi lại tóm tắt của mình vào Tài liệu Google, nhiệm vụ ClickUp hoặc hệ thống CRM của bạn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần bản ghi chép cuộc họp đầy đủ được liên kết với các công việc và tài liệu. Wispr Flow là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần một lớp ghi âm linh hoạt có thể tích hợp vào bất kỳ ứng dụng nào bạn đã sử dụng.

📖 Xem thêm: Phần mềm chuyển đổi giọng nói thành văn bản tốt nhất

Tính năng #2: Quản lý dự án và công việc

ClickUp

Tổ chức công việc với cấu trúc phân cấp từ Không gian Làm việc ClickUp đến Công việc để đảm bảo sự rõ ràng bên trong ClickUp

ClickUp được xây dựng như một nền tảng quản lý dự án và tác vụ. Cấu trúc phân cấp dự án (Không gian Làm việc → Không gian → Thư mục → Danh sách công việc → Công việc → Công việc con) giúp dễ dàng tổ chức các dự án lớn và các tác vụ hàng ngày trong một cấu trúc thống nhất. Các công việc có thể bao gồm Trường Tùy chỉnh, ưu tiên, danh sách kiểm tra và mối quan hệ phụ thuộc, cùng với liên kết đến ClickUp Tài liệu và ClickUp Bảng điều khiển.

Bạn có thể tạo công việc từ tóm tắt cuộc họp, từ bên trong tài liệu Docs hoặc bằng cách chuyển đổi bình luận, để các bản ghi âm và bản ghi chép của bạn luôn có đích đến rõ ràng.

Wispr Luồng

Wispr Flow không tự quản lý công việc. Nó giúp bạn điền mô tả công việc, viết cập nhật và soạn thảo tài liệu nhanh hơn thông qua nhận diện giọng nói, nhưng bạn vẫn phải dựa vào các công cụ khác (như ClickUp, Jira hoặc CRM) để lưu trữ và theo dõi các công việc đó.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp rõ ràng vượt trội trong quản lý công việc và quản lý dự án, vì nó tích hợp các chức năng kế hoạch, theo dõi và báo cáo trên cùng một nền tảng, thay vì chỉ là một lớp phủ bên trên.

📖 Xem thêm: Mẫu ghi chú cuộc họp miễn phí để ghi chép cuộc họp hiệu quả hơn

Tính năng #3: Tự động hóa quy trình làm việc và mô hình AI

ClickUp

Tự động hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại với các điều kiện và trigger tùy chỉnh bằng ClickUp Automations

ClickUp tích hợp các tính năng tự động hóa thông qua ClickUp Automations và ClickUp Brain, cho phép bạn tự động hóa việc thay đổi trạng thái, phân công công việc, thông báo và thậm chí các hành động AI như tóm tắt tài liệu hoặc tạo bản nháp từ một lời nhắc.

Với ClickUp BrainGPT, bạn có thể nhập liệu bằng giọng nói vào các nhiệm vụ và tài liệu, sau đó yêu cầu AI tóm tắt thông tin hoặc cập nhật các trường dữ liệu. Bạn có thể sử dụng cùng các mô hình AI hỗ trợ tạo văn bản để "đọc" không gian làm việc của mình và cung cấp câu trả lời về trạng thái công việc của bạn.

Wispr Luồng

Wispr Flow sử dụng các mô hình AI chủ yếu để xử lý đầu vào giọng nói. Nó làm sạch văn bản được đọc, viết lại nội dung khi bạn yêu cầu và định dạng đầu ra thành danh sách, đoạn văn hoặc tóm tắt.

Tuy nhiên, nó không biết về các dự án, công việc hoặc bảng của bạn. Tự động hóa chỉ giới hạn ở việc chỉnh sửa và định dạng; nó không kích hoạt các hành động quy trình làm việc như thay đổi trạng thái hoặc giao công việc.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vượt trội về tự động hóa quy trình làm việc và độ sâu của các mô hình AI liên kết với công việc và tài liệu của bạn. Wispr Flow là lựa chọn tốt nhất nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là chuyển đổi giọng nói thành văn bản sạch trong bất kỳ ứng dụng nào.

📖 Xem thêm: Mẫu danh sách công việc miễn phí trong Excel & ClickUp

Tính năng #4: Hợp tác và giao tiếp

ClickUp

ClickUp được thiết kế cho hợp tác nhóm. Bạn có thể:

Chia sẻ tài liệu và cho phép đồng nghiệp để lại bình luận hoặc đề xuất thay đổi.

Sử dụng tính năng Gán Bình luận để biến phản hồi thành công việc có thể theo dõi.

Trò chuyện trong ClickUp với các cuộc hội thoại được liên kết với công việc và tài liệu.

Ghi lại video hoặc âm thanh ngắn và tạo tệp đính kèm cho các công việc để cung cấp bối cảnh.

Vì mọi thứ diễn ra trong ClickUp, nhóm của bạn có thể thực hiện công việc trên một nền tảng duy nhất và giữ cho các cuộc hội thoại, Nhiệm vụ và Tài liệu luôn kết nối.

Wispr Luồng

Wispr Flow không có không gian làm việc chung riêng. Hợp tác diễn ra trong các công cụ mà bạn sử dụng: Slack, email, Docs hoặc trình quản lý công việc. Nó giúp tăng tốc hợp tác bằng cách hỗ trợ những người gặp vấn đề về gõ phím hoặc tập trung trả lời nhanh hơn và nhất quán hơn, và nhiều người dùng mắc ADHD đã nhấn mạnh lượng thời gian mà nó tiết kiệm được.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp chiến thắng nhờ khả năng hợp tác có cấu trúc, vì nó cung cấp cho các nhóm một môi trường duy nhất để theo dõi công việc, tài liệu, bình luận và thông báo. Wispr Flow là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc viết nhanh hơn trong các ứng dụng đó.

💟 Bonus: BrainGPT cho phép bạn tạo các tác nhân tùy chỉnh trong ClickUp chỉ bằng cách nói các hướng dẫn của mình thông qua tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Bạn chỉ cần mô tả bằng lời của mình những gì bạn muốn bot làm—như trả lời câu hỏi trong kênh hoặc tự động hóa cập nhật—và nó sẽ chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản và hướng dẫn bạn cài đặt các điều kiện kích hoạt, điều kiện, hành động và nguồn kiến thức của bot. Bạn có thể sử dụng tùy chọn “Ask Brain” để nhận đề xuất do AI hỗ trợ nhằm tinh chỉnh hướng dẫn cho bot, giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Nhận sự hỗ trợ từ ClickUp Brain và BrainGPT để xây dựng và tinh chỉnh các trợ lý của bạn.

ClickUp vs. Wispr Flow trên Reddit

Người dùng Reddit thảo luận về ClickUp và Wispr Flow nhấn mạnh cách các công cụ này đáp ứng các nhu cầu năng suất khác nhau.

Đối với ClickUp, nhiều người dùng đánh giá cao khả năng tích hợp nhiều quy trình làm việc vào một giao diện duy nhất:

Tôi thực sự ấn tượng với điều này vì không cần công cụ khác để làm tất cả những việc cần làm. Tất cả đều nằm trong giao diện ClickUp. Kết nối với Lịch Google của tôi và hoạt động một cách mượt mà.

Tôi thực sự ấn tượng với điều này vì không cần công cụ khác để làm tất cả những việc cần làm. Tất cả đều nằm trong giao diện ClickUp. Kết nối với Lịch Google của tôi và hoạt động một cách mượt mà.

Tuy nhiên, một số người dùng đã gặp khó khăn với khả năng nhận diện ngôn ngữ của nó trong một số tình huống cụ thể:

Thỉnh thoảng xảy ra vấn đề nhận diện ngôn ngữ. ClickUp NoteTaker thường nhầm lẫn tiếng Ả Rập với tiếng Ba Tư, dẫn đến việc ghi chú bị chuyển đổi sai.

Thỉnh thoảng xảy ra vấn đề nhận diện ngôn ngữ. ClickUp NoteTaker thường nhầm lẫn tiếng Ả Rập với tiếng Ba Tư, dẫn đến việc ghi chú bị chuyển đổi sai.

Khi nói đến Wispr Flow, người dùng Reddit rất thích cách nó cải thiện năng suất cho những người gặp khó khăn với tốc độ gõ phím hoặc tập trung:

Tôi thực sự yêu thích Wispr Flow. Tôi bị ADHD, và nó giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày và cho phép tôi thực hiện công việc với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi việc gõ phím.

Tôi thực sự yêu thích Wispr Flow. Tôi bị ADHD, và nó giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày và cho phép tôi thực hiện công việc với tốc độ chóng mặt mà không bị giới hạn bởi việc gõ phím.

Tuy nhiên, một số người khác chỉ ra các vấn đề kỹ thuật có thể gây gián đoạn quy trình làm việc của họ:

Ứng dụng này vì lý do nào đó làm hỏng menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải trong Firefox. Các phần mở rộng trong menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải biến mất khi di chuột qua. Tôi đã mất hàng giờ để khắc phục sự cố, thậm chí phải xóa sạch thiết lập Firefox, chỉ để phát hiện ra luồng là nguyên nhân.

Ứng dụng này vì lý do nào đó làm hỏng menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải trong Firefox. Các phần mở rộng trong menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải biến mất khi di chuột qua. Tôi đã mất hàng giờ để khắc phục sự cố, thậm chí phải xóa sạch thiết lập Firefox, chỉ để phát hiện ra luồng là nguyên nhân.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho luồng Wispr

Công cụ năng suất nào là tốt nhất?

Wispr Flow là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn tập trung vào nhập liệu bằng giọng nói thay vì gõ phím. Ứng dụng này phát huy hiệu quả khi bạn dành cả ngày để viết email, ghi chép ý tưởng hoặc cập nhật thẻ trên các công cụ khác nhau và chỉ muốn có cách nhanh chóng để đưa nội dung lên màn hình.

ClickUp là lựa chọn phù hợp hơn khi bạn cần tổ chức, theo dõi và hoàn thành công việc. Với ClickUp AI Notetaker cho việc chuyển đổi văn bản thời gian thực, ClickUp Brain và BrainGPT cho tóm tắt và ghi âm bằng AI, cùng ClickUp Tasks và Docs để quản lý mọi thứ, bạn sẽ có một nền tảng duy nhất nơi các cuộc hội thoại, ghi chú và thực thi công việc được kết nối chặt chẽ.

Nếu bạn đang phân vân giữa Wispr Flow và ClickUp và muốn một không gian làm việc nơi các công cụ AI, công việc, tài liệu và dự án được tích hợp hài hòa, ClickUp là lựa chọn lâu dài tốt hơn cho nhóm của bạn.

✅ Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí và trải nghiệm lợi thế của ClickUp.