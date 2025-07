Ghi chú bằng giọng nói là những công cụ hữu ích nhưng ít được biết đến trong lịch trình bận rộn.

Cho dù bạn đang ghi lại một ý tưởng bất chợt, ghi âm một cuộc họp hay ghi chép một cuộc phỏng vấn khi đang di chuyển, ghi âm giọng nói giúp bạn dễ dàng nói ngay và xử lý chi tiết sau.

Nhưng điều gì xảy ra sau khi bạn nhấn ghi âm?

Cuộn qua các đoạn âm thanh để tìm các điểm chính không phải là cách hiệu quả, đặc biệt nếu bạn đang phải xử lý nhiều dự án hoặc thời hạn. Đó là lúc chuyển văn bản ra âm thanh phát huy tác dụng. Chuyển ghi nhớ bằng giọng nói thành văn bản giúp bạn có thể tìm kiếm, chia sẻ và thực hiện ý tưởng của mình.

Trong blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển ghi âm thành văn bản trên iPhone, Android và máy tính để bàn, đồng thời giới thiệu các công cụ như ClickUp có thể giúp bạn quản lý mọi thứ, từ bản ghi âm thô đến các công việc đã hoàn thiện, tất cả ở một nơi.

Hãy biến việc chuyển đổi ghi chú giọng nói thành văn bản trở nên đơn giản. 😉

Ghi âm ghi chú giọng nói có thể cảm thấy nhanh chóng và tiện lợi.

Nhưng việc nghe lại một đoạn ghi âm 10 phút để tìm một câu quan trọng? Không hẳn. 🙄

Vì vậy, việc chuyển các ghi chú giọng nói (đôi khi gây phiền toái) này thành văn bản sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

Khả năng chia sẻ: Sao chép, dán hoặc chuyển tiếp bản ghi âm dễ dàng hơn nhiều so với tệp âm thanh

Kết luận: Nếu bạn thường xuyên sử dụng ghi nhớ bằng giọng nói để ghi lại ý tưởng hoặc thông tin, việc chuyển ghi thành văn bản có thể biến chúng thành thứ hiệu quả hơn và dễ dàng hơn trong công việc.

Nếu bạn đang sử dụng iPhone, bạn đã có sẵn một số công cụ tích hợp sẵn—và một số tùy chọn của bên thứ ba mạnh mẽ—giúp việc chuyển đổi ghi chú giọng nói thành văn bản trở nên khá đơn giản. Hãy cùng tìm hiểu các tùy chọn của bạn:

Đây là cách tự làm. Sau khi ghi lại ghi chú trong ứng dụng Ghi âm, bạn có thể phát lại trong khi sử dụng tính năng Dictation của iPhone để chuyển thành văn bản.

Dưới đây là cách thực hiện:

Lưu ý: Phương pháp này hoạt động tốt nhất trong môi trường yên tĩnh và với âm thanh rõ ràng. Bạn có thể cần chỉnh sửa một số nội dung, đặc biệt nếu bản ghi âm có tiếng ồn nền hoặc nhiều người nói.

🧠 Bạn có biết? Các nghệ sĩ như Taylor Swift đã ghi âm các đoạn bài hát bằng Voice Memos — ngay cả bài hát “I Wish You Would (Voice Memo)” trong album 1989 (Deluxe) của cô cũng bắt đầu như vậy.