Kế hoạch phát triển được thiết kế để cung cấp cho bạn hướng dẫn rõ ràng và tập trung. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà quản lý phát triển, những kế hoạch này nhanh chóng trở thành danh sách công việc lỗi thời ngay sau khi được triển khai.

Đó là vì bạn thực hiện công việc với nhiều nhóm khác nhau: sản phẩm, tiếp thị, kỹ thuật và phân tích. Vì vậy, nếu không có cái nhìn thống nhất về ưu tiên, kế hoạch chiến lược sẽ trở thành một tài liệu tĩnh.

Dưới đây là cách bạn có thể xây dựng và quản lý các lộ trình phát triển có khả năng thích ứng với tốc độ của những hiểu biết và thực thi của bạn.

⭐ Mẫu nổi bật Sử dụng mẫu yêu cầu và phê duyệt dự án ClickUp để thiết lập và quản lý lộ trình phát triển của bạn ngay lập tức. Mẫu này bao gồm các Trường Tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số như tác động, chi phí và xác suất, giúp bạn dễ dàng ưu tiên các sáng kiến tốt nhất. Bạn có thể theo dõi tiến độ bằng các trạng thái như Đang xem xét, Đang thực hiện và Đã phê duyệt, và hiển thị tất cả các sáng kiến phát triển trên nhiều chế độ xem khác nhau. Tải mẫu miễn phí Thiết kế và quản lý lộ trình phát triển của công ty theo từng giai đoạn bằng cách sử dụng mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án ClickUp.

Những thách thức phổ biến trong việc quản lý các lộ trình phát triển

Để hiểu cách các nhà quản lý tăng trưởng có thể quản lý các lộ trình tăng trưởng một cách hiệu quả, bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các điểm ma sát mà bạn có thể gặp phải.

❌ Thiếu tầm nhìn hiển thị tập trung

Các nhà quản lý tăng trưởng luôn phải đối mặt với hai hướng đi: duy trì tầm nhìn tổng thể cho công ty, đồng thời quản lý công việc hàng ngày để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Điều gì khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn? Thiếu khả năng hiển thị. 🔎

Thay vì là một hệ thống toàn diện, bản đồ chiến lược cuối cùng lại bị phân tán ra nhiều công cụ và tài liệu khác nhau:

Giả thuyết ban đầu và yêu cầu dự án được lưu trữ trong một tài liệu Google Doc.

Dữ liệu mới nhất và kết quả thí nghiệm được lưu trữ trong công cụ phân tích.

Khối lượng công việc của nhóm, trạng thái công việc, v.v., đang được theo dõi trong công cụ quản lý dự án.

Các quyết định, cập nhật và phản hồi quan trọng thường bị chôn vùi trong các chủ đề email.

Nhóm phát triển của bạn luôn phải chạy đua, tìm kiếm thông tin và đối chiếu dữ liệu thủ công thay vì đưa ra quyết định.

📌 Ví dụ: Một nhà quản lý xem trạng thái công việc trong một công cụ phải nhấp qua ba ứng dụng khác và lục lọi các email cũ hai tuần để hiểu: Tại sao thí nghiệm này được lựa chọn?

Mục tiêu ban đầu là gì?

Cách kết quả ảnh hưởng đến chiến lược của công ty

❌ Mục tiêu không đồng bộ giữa các nhóm

Một yếu tố khác khiến các nhóm lệch khỏi cùng một lộ trình tăng trưởng? Quy trình nội bộ phân mảnh. Bởi vì các nhóm thường được thưởng dựa trên các chỉ số KPI (chỉ số hiệu suất chính) của bộ phận.

Ví dụ:

Nhóm nội dung tập trung vào việc đạt được mục tiêu về số lượt xem trang và thời gian ở lại trang.

Nhóm thu hút khách hàng tập trung vào việc đạt được chi phí thu hút khách hàng (CPA) thấp.

Đội ngũ sản phẩm tập trung vào việc làm cho số lần ra mắt tính năng mới tăng lên.

Nhóm nội dung đăng tải các bài viết thu hút lưu lượng truy cập nhưng không hỗ trợ các thử nghiệm cần thiết để xác thực việc kích hoạt.

Nhóm mua lại mở rộng các kênh thu hút người dùng chất lượng thấp vì điều này cải thiện CPA, ngay cả khi tỷ lệ giữ chân người dùng giảm. Nhóm sản phẩm tung ra các tính năng không liên quan đến các thí nghiệm tăng trưởng của bạn.

Mỗi nhóm có thể trông có vẻ thành công khi hoạt động độc lập, nhưng tác động tổng hợp lại không mang lại tiến độ nào đối với các mục tiêu tăng trưởng thực tế.

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu từ Mural cho thấy 85% các nhóm triển khai thị trường (GTM) gặp phải tình trạng ưu tiên không đồng bộ ít nhất một lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng. Thực tế, 95% số người được hỏi tin rằng một hệ thống lập kế hoạch tập trung cho phép hợp tác dễ dàng giữa các bộ phận sẽ rất hiệu quả trong việc cải thiện cách họ thực thi chiến lược của mình.

❌ Khó khăn trong việc ưu tiên các sáng kiến

Khi bản đồ sản phẩm của bạn được phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, việc tạo ra danh sách ưu tiên gần như là không thể. Ở đây, bạn mất đi hai yếu tố cốt lõi cần thiết cho việc đánh giá khách quan:

Sự tự tin: Việc ưu tiên các sáng kiến một cách tự tin là điều khó khăn vì bạn thiếu dữ liệu để hỗ trợ cho các quyết định của mình. Ví dụ, bạn phải dựa vào phỏng đoán thay vì dữ liệu.

Nỗ lực: Một nhà quản lý có thể đánh giá một dự án là "dễ dàng" dựa trên ước tính cách đây hai tháng, chỉ để phát hiện ra rằng công việc thực tế trong công cụ kỹ thuật đã được đánh giá lại là "khó khăn" do các hạn chế kỹ thuật mới.

Nhưng điều quan trọng nhất là điều đó là không thể vì việc ưu tiên là một quá trình liên tục. ♾️

Khi bạn thực hiện công việc, rất có thể thông tin mới sẽ làm vô hiệu hóa các giả thuyết cũ của bạn. Hoặc có thể một xu hướng ngành bùng nổ, một thay đổi về quy định, hoặc một động thái cạnh tranh đột ngột đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Nếu bạn không thể điều chỉnh nhanh chóng, bạn sẽ mất đà.

Các nhóm khác nhau sử dụng các công cụ chuyên biệt cho từng bộ phận trong công việc của họ, thay vì tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Các công việc đang được theo dõi trên công cụ quản lý dự án. Sự phát triển được đo lường thông qua công cụ phân tích. Và bản đồ chiến lược phát triển hoặc sản phẩm của bạn lại nằm ở một nơi khác.

Đối với một nhà quản lý tăng trưởng, điều này có nghĩa là phải kết nối các điểm một cách thủ công và thường xuyên xem xét toàn bộ lộ trình. Không có gì ngạc nhiên khi việc theo dõi tiến độ trở nên kém hiệu quả. Đây chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra. Và điều này đang khiến các công ty mất đi $2,5 nghìn tỷ mỗi năm do giảm sút năng suất.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

❌ Hợp tác giới hạn và vòng phản hồi chậm chạp

Hãy xem điều gì xảy ra khi kế hoạch, triển khai và phân tích đã được hoàn thành một cách độc lập:

Sự chuyển giao kém: Các công việc bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng vì định nghĩa về "hoàn thành" của một nhóm (ví dụ: "mã đã được hợp nhất") không khớp với điểm khởi đầu của nhóm tiếp theo (ví dụ: "mã đã sẵn sàng cho thử nghiệm A/B").

Sự kháng cự trong công việc: Các nhóm không tham gia vào quá trình lập kế hoạch thường kháng cự việc thực hiện một sáng kiến vì họ không hiểu chiến lược đằng sau nó và thay vào đó coi đó là công việc thêm.

Ý tưởng tồi: Các ý tưởng mới được tạo ra trong một môi trường cách ly và không có hướng đi rõ ràng, bỏ qua những bài học đắt giá đã được rút ra từ các thí nghiệm trước đó.

Với không gian giới hạn cho phản hồi và học hỏi, toàn bộ quá trình trở thành một chỉ thị từ trên xuống thay vì nỗ lực của cả nhóm, dẫn đến thành công bị suy giảm.

Tại sao các nhà quản lý tăng trưởng cần bản đồ chiến lược (và họ thực sự sử dụng chúng để làm gì)

Các nhà quản lý tăng trưởng không chịu trách nhiệm về việc triển khai tính năng hoặc khởi chạy chiến dịch một cách độc lập. Họ chịu trách nhiệm về việc tổ chức tăng trưởng xuyên suốt các nhóm, khung thời gian và sự không chắc chắn.

Bản đồ chiến lược phát triển được tạo ra để hỗ trợ trách nhiệm đó, chứ không phải để quản lý các công việc.

Những trách nhiệm mà các nhà quản lý tăng trưởng phải chịu trách nhiệm Tại sao trách nhiệm này sẽ sụp đổ nếu không có bản đồ chiến lược? Điều mà bản đồ chiến lược cơ bản mang lại Giữ một định nghĩa thống nhất về tăng trưởng Các nhóm hiểu "tăng trưởng" theo cách khác nhau dựa trên các chỉ số KPI của họ. Một khung tham chiếu chia sẻ về ý nghĩa của thành công hiện tại Hiển thị các sự đánh đổi trong tăng trưởng Các quyết định được đưa ra trong các cuộc hội thoại riêng tư và các chủ đề tin nhắn trên Slack. Sự minh bạch về lý do tại sao một số quyết định được ưu tiên hơn những quyết định khác. Đảm bảo tính nhất quán về bối cảnh giữa các nhóm và theo thời gian Ký ức tổ chức được đặt lại mỗi quý. Sự liên tục giữa những bài học từ quá khứ, các quyết định hiện tại và kế hoạch tương lai. Giữ vững sự tập trung trong môi trường áp lực liên tục Mọi ý tưởng mới đều có vẻ cấp bách và hợp lý. Một cách để nói “không phải bây giờ” mà không làm mất đi ý tưởng vĩnh viễn. Biến kiến thức thành tiến độ tổ chức Những thông tin quan trọng thường bị "kẹt" trong các bản trình bày và báo cáo sau sự kiện. Mối liên hệ bền vững giữa các thí nghiệm và định hướng chiến lược Ngăn chặn công việc phát triển mang tính phản ứng Các lộ trình trở thành danh sách công việc mang tính phản ứng. Xếp hạng các quyết định đầu tư một cách có chủ đích thay vì liên tục thay đổi. Làm cầu nối giữa các nhóm Các nhà quản lý tăng trưởng trở thành "bộ định tuyến con người" Một hệ thống duy trì sự đồng bộ mà không cần can thiệp liên tục.

✅ Kiểm tra sự thật: Theo Gallup, có tới 47% nhân viên chỉ nhận được phản hồi từ quản lý vài lần trong năm hoặc thậm chí ít hơn. Sự thiếu hụt giao tiếp kịp thời và thường xuyên không chỉ gây thất vọng mà còn có tác động tiêu cực. Gallup cũng phát hiện ra rằng khi phản hồi được cung cấp quá ít, nó thực sự làm giảm hiệu suất làm việc của nhân viên khoảng một phần ba số trường hợp.

Cách Quản Lý Hiệu Quả Các Bản Đồ Phát Triển

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để quản lý các lộ trình phát triển một cách chính xác.

Bước 1: Xác định mục tiêu chiến lược và các sáng kiến

Bắt đầu bằng cách xác định Chỉ số Mục tiêu Chính (NSM). Đây là chỉ số duy nhất, tổng thể nhất thể hiện giá trị cốt lõi mà sản phẩm của bạn mang lại cho khách hàng. Nó tập trung vào giá trị người dùng (tiền đề của doanh thu).

Ví dụ, NSM của Spotify không phải là "số lượng người đăng ký mới", mà là "Thời gian nghe nhạc". Càng nhiều người dùng nghe nhạc, sản phẩm càng trở nên giá trị đối với họ, và khả năng giữ chân khách hàng và doanh thu lâu dài càng cao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi xác định chỉ số mục tiêu chính, hãy đảm bảo rằng nó là: Dự đoán được: Dự báo đáng tin cậy về các kết quả mong muốn (như tỷ lệ giữ chân khách hàng cao hoặc sự hài lòng của khách hàng)

Hành động cụ thể: Các nhóm phải hiểu rõ cách hoạt động hàng ngày của họ ảnh hưởng trực tiếp đến NSM.

Liên quan đến doanh thu: Cải thiện NSM nên trực tiếp tăng doanh thu.

Tiếp theo, chuyển đổi tầm nhìn chiến lược tổng thể này thành mục tiêu có thể đo lường được bằng cách sử dụng Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs):

Mục tiêu là một tuyên bố định tính về những gì bạn muốn đạt được. Ví dụ: Nâng cao đáng kể tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Kết quả chính là những kết quả có thể đo lường được, có thời hạn, chứng minh rằng mục tiêu đã được đạt được. Chúng đóng vai trò là là những kết quả có thể đo lường được, có thời hạn, chứng minh rằng mục tiêu đã được đạt được. Chúng đóng vai trò là yếu tố thành công quan trọng cho mục tiêu chính của bạn. Ví dụ, giảm tỷ lệ churn trong 30 ngày từ 15% xuống 10% vào quý 4.

Sau khi đã xác định các mục tiêu và kết quả chính (OKRs), hãy xác định các sáng kiến cho lộ trình của bạn, những sáng kiến này, khi được thực hiện, sẽ trực tiếp đạt được các kết quả chính. Hãy nhớ rằng, các sáng kiến vẫn là những chủ đề rộng như “cải thiện trải nghiệm onboarding”, chứ không phải là các công việc cụ thể như “thay đổi màu sắc của nút”.

📌 Ví dụ: Chỉ số mục tiêu chính: Điểm hài lòng của khách hàng (CSAT)

Mục tiêu: Nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng để thúc đẩy sự trung thành.

Kết quả chính : Tăng CSAT từ 6,5 lên 8,0 vào quý 3.

Sáng kiến 1 : Giảm thời gian phản hồi vé hỗ trợ từ bốn giờ xuống còn 30 phút.

Sáng kiến 2: Thiết kế lại luồng thanh toán để giảm thiểu rào cản cho khách hàng

🧠 Thú vị: Thuật ngữ "North Star Metric" là một cách gợi ý có chủ đích đến ngôi sao Polaris, mà các thủy thủ và nhà thám hiểm xưa kia đã sử dụng để định hướng. Giống như Polaris cung cấp một điểm cố định, đáng tin cậy để xác định một con đường rõ ràng phía trước, North Star Metric cung cấp một chỉ số duy nhất, không thay đổi để định hướng tất cả các quyết định về sản phẩm và kinh doanh hướng tới tăng trưởng lâu dài.

Bước 2: Tạo bản đồ chiến lược trực quan

Sử dụng bảng tính để quản lý các lộ trình phát triển trong thời đại chuyển đổi số giống như ăn súp bằng thìa. Điều đó thật phiền phức và không thể theo dõi được.

Hơn nữa, các lộ trình sẽ hiệu quả hơn khi có biểu diễn trực quan về cách bạn sẽ liên tục phát triển và một chiến lược cụ thể để mở rộng kinh doanh. Sử dụng hàng và cột đơn giản không phải là cách tốt nhất để phát triển lộ trình của bạn.

Khi xây dựng lộ trình của mình, hãy tìm kiếm một công cụ cho phép bạn dễ dàng tạo, chia sẻ và theo dõi lộ trình của mình.

Đầu tiên, hãy sử dụng ClickUp Bảng trắng để brainstorm, tạo và chia sẻ một bản đồ chiến lược phát triển tập trung.

Bảng vẽ kéo và thả cho phép bạn vẽ ra các bản đồ tiếp thị và sản phẩm của mình. Kết nối các hình dạng, thêm các yếu tố tương tác, gắn thẻ đồng nghiệp, để lại ghi chú và nhiều hơn nữa.

Thêm ghi chú dán, hình dạng và hình ảnh để ghi lại các ý tưởng brainstorming, chủ đề tổng quan, vòng đời sản phẩm, các cột mốc chiến lược, v.v. Sử dụng mã màu sắc, nhóm và gắn nhãn cho chúng để tăng tính rõ ràng.

Hình dung và hoàn thiện bản đồ chiến lược phát triển của bạn với ClickUp Bảng trắng

Bây giờ đến phần hay nhất. Nhiều người có thể thêm, di chuyển, bình luận hoặc chỉnh sửa các yếu tố trên Bảng trắng cùng lúc.

Khi các ý tưởng đã được hoàn thiện, hãy chuyển chúng thành một công việc trong Bảng trắng của bạn. Bạn có thể thêm mức độ ưu tiên của công việc (Cấp bách, Cao, Bình thường, v.v.).

🛠️ Mẹo nhanh: Sử dụng Cursor Chat để để lại các tin nhắn tạm thời, thời gian thực ngay trên Bảng trắng ClickUp của bạn. Chỉ cần nhấn phím / (dấu gạch chéo), nhập tin nhắn của bạn và kéo nó đến bất kỳ vị trí nào bạn muốn trên bảng vẽ. Tính năng này được thiết kế cho hợp tác nhanh chóng và tự động biến mất, giữ cho bảng vẽ luôn gọn gàng.

Bước 3: Ưu tiên các sáng kiến một cách hiệu quả

Đánh giá các sáng kiến tăng trưởng nào mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và sau đó xây dựng danh sách ưu tiên của bạn.

Tốt nhất là áp dụng một khung đánh giá tiêu chuẩn ở đây. Điều này giúp bạn định lượng giá trị của từng sáng kiến so với các sáng kiến khác.

Dưới đây là một số phương pháp đánh giá và ưu tiên phổ biến mà bạn có thể thử:

ICE: Bạn đánh giá từng dự án dựa trên ba yếu tố: Tác động, Độ tin cậy và Nỗ lực. Bạn gán một giá trị số (thường từ 1 đến 10) cho mỗi yếu tố, sau đó cộng chúng lại để có điểm ICE cuối cùng. Điểm càng cao, dự án càng có giá trị.

Reach , để đo lường số lượng người dùng mà dự án sẽ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp ưu tiên RICE : Đây là phiên bản nâng cao của ICE, bổ sung thêm yếu tố thứ tư:, để đo lường số lượng người dùng mà dự án sẽ ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định.

Phương pháp MoSCoW : Phương pháp này phân loại các dự án thành bốn nhóm: Phải có (quan trọng và không thể thương lượng cho sự phát triển kinh doanh), Nên có (quan trọng, giá trị cao nhưng không phải là yếu tố then chốt), Có thể có (tùy chọn, chi phí thấp) và Không có (nằm ngoài phạm vi của chu kỳ phát triển này). Phương pháp này phân loại các dự án thành bốn nhóm: Phải có (quan trọng và không thể thương lượng cho sự phát triển kinh doanh), Nên có (quan trọng, giá trị cao nhưng không phải là yếu tố then chốt), Có thể có (tùy chọn, chi phí thấp) và Không có (nằm ngoài phạm vi của chu kỳ phát triển này).

Thêm ưu tiên cho tất cả các sáng kiến một cách thủ công là tốn thời gian và gây phiền toái. Chúng tôi có một đề xuất tốt hơn. Sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI mạnh mẽ của chúng tôi, để phân tích tất cả các sáng kiến phát triển của bạn và phân loại chúng dựa trên mức độ liên quan, tác động tiềm năng và tính cấp bách.

ClickUp Brain phân tích dữ liệu lịch sử của công ty, bản mô tả dự án, bản đồ chiến lược phát triển, điểm bán hàng độc đáo, ghi chú cuộc họp, cuộc trò chuyện của nhóm và các tài nguyên khác có sẵn. Sau đó, nó đề xuất các sáng kiến quan trọng nhất phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn sản phẩm của bạn.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Tăng cường ưu tiên với BrainGPT. Đây là trợ lý AI trên desktop của bạn, giúp tổng hợp toàn bộ bối cảnh công việc của bạn - ý tưởng, ghi chú, công việc, thí nghiệm và tài liệu - để bạn có thể ưu tiên công việc mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Sử dụng nó để: Nói ra lý do đánh giá của bạn thay vì gõ văn bản. Chức năng " thay vì gõ văn bản. Chức năng " Talk to Text " sẽ chuyển giọng nói của bạn thành các ghi chú và công việc có cấu trúc.

Tìm kiếm nhanh chóng trên mọi thứ với với Enterprise Search , ngay cả trong các tệp PDF, tin nhắn trò chuyện và tệp đính kèm.

Loại bỏ sự phức tạp của AI bằng cách tổng hợp thông tin từ tất cả các công cụ của bạn vào một nơi duy nhất. bằng cách tổng hợp thông tin từ tất cả các công cụ của bạn vào một nơi duy nhất.

Chuyển đổi giữa nhiều mô hình AI để hoàn thiện ý tưởng, so sánh các lựa chọn hoặc thực hiện phân tích sâu hơn về các sáng kiến. Nếu bạn đang bị ngập trong các công cụ AI, video này sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm soát chúng.

Bước 4: Giao quyền sở hữu và thời hạn

Sự rõ ràng về quyền sở hữu đảm bảo rằng mỗi sáng kiến đều có một người chịu trách nhiệm chính thúc đẩy nó tiến lên. Nếu thiếu điều này, các công việc sẽ bị đẩy qua lại giữa các nhóm, các thí nghiệm bị đình trệ và các ưu tiên sẽ dần bị lãng quên trong danh sách công việc chưa hoàn thành.

Bắt đầu bằng cách phân công:

Một cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp (DRI): Người chịu trách nhiệm về kết quả, không chỉ về công việc.

Người cộng tác: Những người đóng góp nhưng không chịu trách nhiệm.

Một mốc thời gian thực tế: Dựa trên nỗ lực, các yếu tố phụ thuộc và khả năng sẵn có của đội ngũ kỹ thuật/thiết kế.

Kỳ vọng về trạng thái: Khi nào cần cập nhật, cách báo cáo tiến độ và tiêu chí hoàn thành là gì.

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, việc tạo ra các công việc và phân công chúng thực sự không dễ dàng, đặc biệt khi bạn đang quản lý các lộ trình phức tạp và dài hạn. Bạn cần liên tục loại bỏ sự mở rộng phạm vi và đảm bảo các thành viên trong nhóm không bị lạc trong danh sách công việc khổng lồ và phẳng.

Để đảm bảo tính chặt chẽ, hãy chuyển đổi mỗi sáng kiến hoặc thí nghiệm thành một nhiệm vụ ClickUp. Thêm người chịu trách nhiệm rõ ràng, ngày đáo hạn, mức độ ưu tiên, các công việc con để thực hiện và các phụ thuộc cho bất kỳ công việc liên chức năng nào.

Giao công việc, thêm ngày đáo hạn và theo dõi các đầu ra trong Nhiệm vụ ClickUp

Trong khi Công việc đóng vai trò là lớp thực thi cho bản đồ chiến lược phát triển của bạn, hãy nâng tầm với combo ClickUp Brain + Công việc. Nó giúp bạn duy trì quyền sở hữu rõ ràng, loại bỏ sự mở rộng phạm vi không mong muốn và thúc đẩy các sáng kiến tiến triển mà không cần theo dõi dự án thủ công:

Tự động tạo công việc từ ghi chú lộ trình hoặc bản tóm tắt dự án (Brain chuyển đổi ý tưởng thành các công việc có cấu trúc với người chịu trách nhiệm, công việc con và ưu tiên)

Hoàn thiện hoặc làm rõ phạm vi bằng cách yêu cầu Brain đề xuất các bước còn thiếu, rủi ro hoặc các yếu tố phụ thuộc trước khi bắt đầu công việc.

Gán chủ sở hữu phù hợp tự động bằng cách sử dụng quy tắc công việc, định tuyến sức chứa hoặc đề xuất người được giao do AI đề xuất.

Giữ mọi người đồng bộ với các tóm tắt do Brain tạo ra trong các công việc để cập nhật trạng thái nhanh chóng và xác định các bước tiếp theo.

Sử dụng các nhiệm vụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp để biến mọi sáng kiến trong lộ trình thành các hoạt động thực thi rõ ràng, có trách nhiệm và sẵn sàng tạo đà phát triển.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Ở giai đoạn này, Super Agents và ClickUp Brain hợp tác để chuyển đổi các công việc thủ công thành các chuỗi quy trình logic, tự điều chỉnh. Các tác nhân AI hoạt động như đối tác tự động hóa thông minh. Thay vì tự mình thiết lập các điều kiện, hành động và kích hoạt, hãy mô tả kết quả mong muốn — và Brain sẽ giúp xây dựng logic rõ ràng phía sau. Các tác nhân này hiểu bối cảnh từ các công việc và bình luận, hoạt động độc lập, thích ứng với các đầu vào thay đổi và giảm đáng kể thời gian thiết lập. Hãy gặp Super Agent từ Libby tại ClickUp, người sẽ xem xét nội dung thay cho cô ấy!

Bước 5: Theo dõi tiến độ và liên tục cải tiến.

Cuối cùng, theo dõi cả tác động của các kế hoạch phát triển của bạn và cách nhóm của bạn thực hiện các sáng kiến đó ngay từ đầu. Hãy chắc chắn rằng bạn xem xét:

Trạng thái công việc và sáng kiến: Những gì đang tiến triển, bị đình trệ hoặc bị chặn.

Hiệu suất thử nghiệm: Những thử nghiệm nào đang cho thấy tín hiệu ban đầu, những thử nghiệm nào cần thêm thời gian, và những thử nghiệm nào nên dừng lại.

Các chỉ số chính liên quan đến mục tiêu chiến lược và OKRs của bạn: Các sáng kiến của bạn có thực sự tác động đến các số quan trọng hay không?

Sự phụ thuộc giữa các bộ phận: Việc chuyển giao công việc có làm chậm tiến độ không? Các chủ sở hữu có cần hỗ trợ không?

Phản hồi của khách hàng và thông tin định tính: Người dùng có phản hồi theo cách mà các giả thuyết của bạn dự đoán không?

ClickUp Dashboards cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan, thời gian thực về mọi hoạt động diễn ra trên bản đồ chiến lược phát triển của bạn. Theo dõi tiến độ thí nghiệm, trách nhiệm của người phụ trách và các chỉ số quan trọng, tất cả từ một nơi duy nhất.

Bạn thậm chí có thể tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất qua các chu kỳ, nhóm và giai đoạn phễu.

Với tính năng Cards của ClickUp, bạn có thể trực quan hóa mọi phần của lộ trình phát triển theo cách bạn cần. Bạn sẽ có một thư viện thẻ với các tùy chọn sẵn có để theo dõi tiến độ, tốc độ thử nghiệm, khối lượng công việc và hiệu suất trên toàn bộ lộ trình của mình.

Sử dụng các thẻ bảng điều khiển có sẵn để tùy chỉnh chế độ xem báo cáo của bạn.

Bước 6: Thêm vào đó, hoàn thiện quy trình bằng tài liệu.

Khi một dự án kết thúc, người chịu trách nhiệm phải đưa ra kết luận rõ ràng: giả thuyết có đúng hay sai?

Nếu kế hoạch đó là hợp lý, hãy ngay lập tức bắt đầu các bước tiếp theo trong kế hoạch.

Nếu các giả định đó không còn chính xác, hãy ưu tiên thấp hơn và lưu trữ các dự án tương lai dựa trên những giả định đã được chứng minh là sai lầm.

Những kiến thức này sau đó được lưu trữ trong một tài liệu động, giúp bạn có thể sử dụng chúng cho các lộ trình phát triển trong tương lai.

ClickUp Docs đóng vai trò là kho lưu trữ kiến thức chung duy nhất cho tất cả các bài học, đánh giá lại và các thực hành tốt nhất được phát hiện trong quá trình triển khai lộ trình. Các tài liệu này có thể tìm kiếm và truy cập được cho tất cả mọi người.

Dưới đây là một mẹo bổ sung. Hãy yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt kết quả thí nghiệm và tự động liên kết chúng với các tài liệu liên quan để cơ sở kiến thức của bạn phát triển qua từng chu kỳ.

Sử dụng ClickUp Brain + tài liệu để ghi chép kiến thức và phát hiện thông tin hữu ích ngay lập tức.

🛠️ Mẹo nhanh: Bạn có một tài liệu quan trọng mà mọi người coi là "nguồn thông tin chính thức" (như hướng dẫn triển khai lộ trình của bạn)? Hãy biến nó thành một Wiki! Khi đồng nghiệp hỏi ClickUp Brain một câu hỏi, AI sẽ tự động ưu tiên nội dung Wiki hơn các tài liệu thông thường. Điều này có nghĩa là các câu trả lời họ nhận được luôn được lấy từ thông tin đã được xác minh và đáng tin cậy nhất của bạn. Để tìm hiểu cách tạo cơ sở kiến thức AI trong ClickUp, hãy xem video ngắn này.

Tạo bản đồ chiến lược phát triển thành công với ClickUp

Quản lý toàn bộ lộ trình của công ty là một trách nhiệm lớn lao đòi hỏi hơn cả những ý tưởng hay. Bạn cần một hệ thống có cấu trúc, có thể lặp lại và thông minh để biến các nỗ lực chiến lược thành kết quả có thể đo lường được.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một không gian làm việc tích hợp không chỉ để lưu trữ các bản đồ chiến lược phát triển của bạn, mà còn để thực hiện mọi việc cần làm liên quan đến chúng.

Đây là nơi duy nhất bạn cần để lập kế hoạch mục tiêu, hình dung lộ trình, ưu tiên các sáng kiến, phân công công việc, theo dõi tiến độ thời gian thực và ghi chép tất cả phản hồi.

✅ Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và thay đổi cách công ty của bạn phát triển.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Quản lý bản đồ chiến lược phát triển là điều quan trọng vì nó giúp bạn duy trì sự đồng bộ chiến lược với các mục tiêu kinh doanh dài hạn và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả theo chiến lược của công ty. Bằng cách ưu tiên và theo dõi các sáng kiến phát triển một cách có hệ thống, bạn có thể đảm bảo nhóm của mình luôn tập trung vào các dự án có tác động lớn nhất, tránh lãng phí nguồn lực vào các ý tưởng ít tác động và xây dựng văn hóa trách nhiệm và học tập dựa trên dữ liệu.

ClickUp cung cấp một nền tảng tập trung để giúp quản lý cả các lộ trình dài hạn và ngắn hạn cho sự phát triển kinh doanh, quản lý sản phẩm, tiếp thị sản phẩm, v.v. Bạn có thể sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ thông tin hoặc kiến thức liên quan đến lộ trình phát triển, ClickUp Goals để đặt mục tiêu OKR, ClickUp Bảng điều khiển để theo dõi việc thực hiện lộ trình, ClickUp Nhiệm vụ để phân bổ tài nguyên và trách nhiệm, và ClickUp Chế độ xem để hiển thị tiến độ theo nhiều cách khác nhau (như Dòng thời gian, Calendar, Bảng, v.v.).

Những thách thức phổ biến nhất bao gồm thiếu tầm nhìn tập trung vào lộ trình phát triển và tiến độ của nó, mục tiêu không đồng nhất giữa các nhóm, khó khăn trong việc ưu tiên các sáng kiến phát triển, theo dõi và cập nhật không hiệu quả, hợp tác hạn chế và vòng phản hồi bị gián đoạn.

Ưu tiên các sáng kiến giúp bạn tập trung vào các dự án có khả năng mang lại ROI cao nhất. Theo dõi tiến độ đảm bảo chiến lược của bạn được thực thi đúng cách và bản đồ chiến lược vẫn phù hợp. Cùng nhau, chúng tạo thành một vòng lặp liên tục: việc theo dõi cho thấy những gì đang hoạt động hiệu quả, và dữ liệu đó sau đó được sử dụng để xác định ưu tiên cho chu kỳ tiếp theo, cho phép bạn nhanh chóng điều chỉnh, thích ứng với bản đồ chiến lược và tối đa hóa cơ hội đạt được trạng thái tương lai mong muốn.