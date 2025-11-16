10 công cụ AI cho các sáng kiến công nghệ công dân và đổi mới công cộng

Đứng xếp hàng chờ xe buýt, điền vào các biểu mẫu giấy và hàng tuần chờ đợi thủ tục hành chính – đối với nhiều người, đó vẫn là cách các dịch vụ công hoạt động. Thực tế, chỉ 39% công dân tin tưởng vào chính phủ quốc gia của họ, và thậm chí ít người hơn tin rằng tiếng nói của họ có thể ảnh hưởng đến chính sách.

Trong khi đó, nhân viên khu vực công thường phải đối mặt với việc sử dụng các hệ thống cũ, dữ liệu phân mảnh và các quy trình phê duyệt kéo dài vô tận.

Đó là lý do tại sao các chính phủ và tổ chức đang đầu tư vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các sáng kiến công nghệ công dân, tái cấu trúc hệ thống từ bên trong ra bên ngoài.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số lựa chọn tốt nhất đang biến các quy trình làm việc chậm chạp, phụ thuộc nhiều vào giấy tờ thành các hệ thống linh hoạt và minh bạch. 🏁

Dưới đây là bảng so sánh các công cụ AI tốt nhất cho các sáng kiến công nghệ công dân. 🤩

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý dự án tập trung và quy trình làm việc dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI Kích thước nhóm: Đội ngũ công nghệ công dân, đơn vị đổi mới, bộ phận CNTT của chính phủ ClickUp Brain & Brain MAX, Tự động hóa, Biểu mẫu, Bảng điều khiển AI, Tìm kiếm doanh nghiệp Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Polis Thảo luận công khai quy mô lớn Kích thước nhóm: Nhà nghiên cứu công nghệ công dân, nhà phân tích chính sách, đội ngũ tương tác Bản đồ cảm xúc, phân cụm, trực quan hóa sự đồng thuận, khung phần mềm nguồn mở. Giá cả tùy chỉnh Resistbot Hành động công dân tức thì và vận động trực tiếp Kích thước đội ngũ: Nhóm vận động, nhà tổ chức cơ sở, điều phối viên tiếp cận cộng đồng Tin nhắn tự động hóa, phân phối đa kênh, đang theo dõi tuân thủ. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/tháng Gnowit Theo dõi lập pháp theo thời gian thực tại Canada Kích thước nhóm: Bộ phận Truyền thông, Quan hệ công chúng, Chính sách Theo dõi tin tức, phân tích cảm xúc, cảnh báo, báo cáo được tuyển chọn. Bắt đầu từ $500 CAD/tháng Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân Các sáng kiến hành động khí hậu do cộng đồng dẫn dắt Kích thước nhóm: Các cơ quan địa phương, tổ chức xã hội dân sự hoặc các nhóm hành động khí hậu Phân tích kịch bản, bản đồ công nghệ công dân, đang theo dõi tài sản Kế hoạch miễn phí có sẵn Autodesk Forma Phân tích thiết kế đô thị bền vững Kích thước nhóm: Kế hoạch viên đô thị, kiến trúc sư, đội ngũ cơ sở hạ tầng Mô phỏng tác động môi trường, mô hình hóa giờ nắng và tiếng ồn. Bắt đầu từ $190/tháng GRASP Tính minh bạch trong ngân sách và sự rõ ràng trong tài chính địa phươngKích thước nhóm: Các phòng tài chính, cán bộ phụ trách tương tác cộng đồng, cơ quan quản lý địa phương RAG, quy trình làm việc có tính năng đại lý, suy luận chuyên ngành, trích dẫn nguồn. Giá cả tùy chỉnh Blitz Tăng tốc đánh giá kế hoạch và cấp phép Kích thước đội ngũ: Nhân viên đánh giá cấp phép, phòng quản lý xây dựng, đội ngũ quy hoạch Kiểm tra kế hoạch tự động hóa, đánh dấu chỉnh sửa, phân tích không phụ thuộc vào định dạng. Giá cả tùy chỉnh Từ Ý tưởng đến Hiện thực Tương tác cộng đồng và vòng phản hồi trong quá trình ra quyết định Kích thước nhóm: Đội ngũ minh bạch công dân, nhà hoạch định tham gia Hình ảnh hóa phản hồi, bản đồ tác động chính sách, giao diện kép Giá cả tùy chỉnh Botivist Tuyển dụng tình nguyện viên thông qua các hoạt động tiếp cận do AI điều khiển Kích thước nhóm: Nhóm hoạt động xã hội, điều phối viên tình nguyện, nhóm tuyển dụng Tiếp cận AI trực tiếp, phân tích tương tác, kích hoạt phản hồi Giá cả tùy chỉnh

🎥 Giữa các yêu cầu của công dân, tài liệu tuân thủ và các cuộc họp liên tục, công việc trong lĩnh vực công có thể trở nên quá tải. Nếu bạn từng tự hỏi, “Liệu mình có đang bỏ sót điều gì quan trọng không?”, hướng dẫn này chính là điều bạn cần.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét trong các sáng kiến công nghệ công dân?

Dưới đây là một số tính năng khóa bạn nên tìm kiếm trong các công cụ AI cho các sáng kiến công nghệ công dân để cải thiện chiến lược chuyển đổi số của bạn:

Giao diện ngôn ngữ tự nhiên: Cho phép thành viên cộng đồng báo cáo vấn đề, yêu cầu dịch vụ hoặc đặt câu hỏi thông qua chatbot và trợ lý giọng nói bằng ngôn ngữ thông thường.

Phân tích cảm xúc và xu hướng: Theo dõi phản hồi của công chúng trên các nền tảng mạng xã hội, khảo sát và dữ liệu dịch vụ để xác định các vấn đề và xu hướng mới nổi.

Báo cáo hộp thoại modal của công dân: Chấp nhận hình ảnh, ghi âm giọng nói và văn bản để phân loại vấn đề và chuyển chúng đến cơ quan có thẩm quyền một cách hiệu quả.

Hình dung kịch bản và lập kế hoạch tham gia: Sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh và mô hình mô phỏng để cho phép cộng đồng khám phá các phương án cho quy hoạch đô thị và các dự án công cộng.

Tự động hóa quy trình làm việc tích hợp: Phân loại báo cáo, phân công nhóm và đang theo dõi kết quả tự động để giảm bớt gánh nặng thủ công.

Thiết kế ưu tiên tính khả dụng và công bằng: Đảm bảo tất cả công dân, bao gồm những người có trình độ đọc viết thấp, khuyết tật hoặc truy cập internet giới hạn, có thể tham gia thông qua giọng nói, trò chuyện đa ngôn ngữ hoặc giao diện đơn giản.

🧠 Thông tin thú vị: Nhà Hán đã vận hành một trong những chính phủ dựa trên dữ liệu đầu tiên trên thế giới. Họ sử dụng các mảnh tre để đang theo dõi thuế, biên giới và công dân. Hơn 2.000 mảnh tre của nhà Hán đã được phát hiện ở Vân Nam, giống như sổ sách chính phủ cổ xưa.

Thường xuyên, ý kiến của cộng đồng được thu thập qua các cuộc họp công khai hoặc khảo sát và biến mất vào các "hộp đen" quan liêu, khiến cư dân tự hỏi liệu ý kiến của họ có bao giờ được xem xét hay không.

Dưới đây là 10 công cụ AI dành cho các sáng kiến công nghệ công dân được thiết kế để tối ưu hóa dịch vụ công và trang bị cho cộng đồng khả năng hành động.

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án tập trung và quy trình làm việc dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI)

Tự động tạo tóm tắt dự án và báo cáo hàng tuần với ClickUp Brain

ClickUp Project Management Software là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Nền tảng này đóng vai trò là trung tâm kết nối cho các chuyên gia công nghệ công dân và các nhóm trong khu vực công để xây dựng kế hoạch, hợp tác và triển khai các chương trình tiếp cận cộng đồng và dự án hạ tầng công cộng.

Ra quyết định công khai thông minh hơn

ClickUp Brain, công cụ AI tích hợp sẵn trên nền tảng, giúp bạn tự động hóa cập nhật, tóm tắt các dự án phức tạp, viết quy trình và truy xuất thông tin chỉ trong vài giây. Nó kết nối các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện và công cụ bên ngoài trong một không gian làm việc duy nhất.

Công cụ Quản lý Dự án AI theo dõi tiến độ của mọi chương trình GovTech, xác định các công việc bị đình trệ hoặc có nguy cơ, và tự động tạo ra các bản tóm tắt dự án và báo cáo hàng tuần. Tất cả những việc cần làm là hỏi: ‘Những đánh giá tài trợ công nào đã quá hạn?’ để nhận được câu trả lời chi tiết, dựa trên dữ liệu.

📌 Ví dụ về các lệnh: Tạo nhiệm vụ ClickUp để xem xét đề xuất tài trợ cho dự án Thành phố Thông minh.

Điều chỉnh thời hạn cho dự án Quy hoạch Đô thị sang thứ Sáu tuần sau.

Tổng hợp hoạt động từ thư mục "Tham gia Cộng đồng" và cung cấp các thông tin hữu ích để giảm thiểu các lỗi tiềm ẩn trong chiến lược của chúng ta.

Tìm kiếm mọi thông tin một cách nhanh chóng

Các dự án công cộng tạo ra một lượng dữ liệu khổng lồ, từ bản thảo chính sách và phản hồi của công dân đến biên bản cuộc họp và tài liệu tuân thủ. ClickUp Enterprise Search loại bỏ sự phân tán công việc bằng cách kết nối mọi thông tin trên các tác vụ, tài liệu, bình luận và thậm chí các ứng dụng bên ngoài.

Nó tích hợp công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI ngay tại nơi công việc diễn ra, giúp các nhóm trong lĩnh vực công lập nhanh chóng tìm kiếm tài liệu chính sách, báo cáo tuân thủ và ghi chú cuộc họp mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Xem các cập nhật mới nhất về dự án từ thông tin trên các tác vụ, tài liệu và tin nhắn với tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp ClickUp

Đối tượng/kỳ/phiên bản, một điều phối viên ứng phó thảm họa có thể tìm kiếm 'Báo cáo trạng thái cứu trợ lũ lụt' và ngay lập tức tìm thấy các cập nhật mới nhất từ Công việc, thiết kế tham khảo từ Figma và các tệp liên quan từ Google Drive, mà không cần chuyển tab.

Quản lý kiến thức với ClickUp:

Mở rộng trí tuệ không gian làm việc của bạn

ClickUp Brain MAX mở rộng không gian làm việc của bạn với các tính năng AI tiên tiến vượt xa việc tóm tắt công việc. Truy vấn dữ liệu trên các dự án, tạo báo cáo chính sách hoặc cập nhật cho các bên liên quan, và thậm chí dự đoán các điểm nghẽn trước khi chúng gây cản trở.

Ghi chú công việc, cập nhật công việc và quản lý quy trình làm việc mà không cần dùng tay với ClickUp Brain MAX *

Dưới đây là cách nó hỗ trợ:

Sử dụng Talk-to-Text để ghi lại cập nhật hoặc tạo công việc trong quá trình kiểm tra hoặc tham gia các sự kiện cộng đồng. để ghi lại cập nhật hoặc tạo công việc trong quá trình kiểm tra hoặc tham gia các sự kiện cộng đồng.

Tạo kế hoạch dự án cho các sáng kiến như nâng cấp thành phố thông minh hoặc chương trình bao trùm số hóa chỉ với một lệnh duy nhất.

Sử dụng phần mở rộng Chrome để chụp trang web, ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu tham khảo.

Tìm kiếm thông tin từ ClickUp, Google Drive, Figma, SharePoint hoặc thậm chí từ web bằng Connected Search

Sử dụng các mẫu có sẵn tích hợp khả năng AI.

Khi bạn không có thời gian để xây dựng quy trình làm việc từ đầu, bạn có thể sử dụng các mẫu ClickUp có tích hợp ClickUp Brain.

Tải miễn phí mẫu Giữ thông tin cho các dự án công khai minh bạch với mẫu ClickUp Roadmap dành cho Chính phủ và Nhà hoạch định chính sách.

Mẫu Lộ trình ClickUp dành cho Chính phủ và Nhà hoạch định chính sách cung cấp một khung khổ có cấu trúc để lập kế hoạch cho các sáng kiến, phân bổ nguồn lực và đang theo dõi tiến độ.

Bạn có thể theo dõi hành trình của mỗi dự án bằng cách sử dụng các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như việc cần làm, In Progress, On Hold, hoàn thành và Cancelled. Nó cũng cho phép bạn ghi lại chi tiết bằng các trường tùy chỉnh của ClickUp, chẳng hạn như thời lượng, Days, Impact và tiến độ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Theo dõi các chương trình công dân một cách nhanh chóng: Sử dụng Sử dụng bảng điều khiển ClickUp với thẻ AI để đang theo dõi tự động tiến độ cấp vốn, cột mốc dự án và dữ liệu tương tác cộng đồng.

Thu thập ý kiến cộng đồng: Tạo Tạo biểu mẫu ClickUp để thu thập phản hồi của công dân, yêu cầu tài trợ hoặc đề xuất chính sách; mỗi phản hồi sẽ trở thành một tác vụ có thể theo dõi.

Đồng bộ hóa cập nhật giữa các bộ phận: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận về các thay đổi trong chương trình, chia sẻ tệp đính kèm và thống nhất các bước tiếp theo trong bối cảnh cụ thể.

Tự động hóa công việc quản trị viên lặp đi lặp lại: Cài đặt Cài đặt ClickUp Automations để phân công yêu cầu dịch vụ, cập nhật trạng thái công việc và gửi cảnh báo, giúp các dự án công dân luôn đi đúng hướng.

Giới hạn của ClickUp

Công cụ AI dành cho các sáng kiến công nghệ công dân cung cấp một phạm vi tính năng đa dạng, có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm… Nó giống như có một trợ lý AI toàn diện có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

2. Polis (Phù hợp nhất cho các cuộc thảo luận công khai quy mô lớn)

qua Polis

Polis là nền tảng quản lý tương tác và đổi mới công dân giúp bạn hiểu được suy nghĩ của các nhóm người lớn. Nền tảng này được cung cấp mở nhưng cũng có thể được tích hợp vào các trang web của chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ để sử dụng theo địa phương.

Nền tảng này biến ý kiến đóng góp của công chúng thành các cuộc hội thoại tương tác, nơi công dân có thể gửi các ý kiến ngắn gọn, bỏ phiếu cho ý tưởng của người khác và theo dõi sự đồng thuận hình thành theo thời gian thực.

Phía sau hậu trường, các thuật toán học máy tiên tiến của nó tổ chức các ý kiến này thành các cụm, từ đó tiết lộ các giá trị chia sẻ và điểm bất đồng trong cộng đồng. Các nhà hoạch định chính sách có thể xác định các lĩnh vực đồng thuận về các vấn đề gây tranh cãi, hướng dẫn các quyết định minh bạch.

Các tính năng nổi bật của Polis

Tạo điều kiện cho các cuộc hội thoại động với chế độ Wikisurvey , nơi nội dung được phát triển khi người tham gia đóng góp các tuyên bố mới.

Xuất ma trận ý kiến để tiếp tục phân tích trong Jupyter notebooks hoặc các quy trình làm việc khoa học dữ liệu tùy chỉnh.

Hỗ trợ hợp tác mở thông qua khung phần mềm nguồn mở hoàn toàn được duy trì dưới giấy phép AGPL3 .

Truy cập các tài nguyên phong phú, bao gồm hướng dẫn bắt đầu nhanh, các thực hành tốt nhất về điều phối và các nghiên cứu trường case từ các triển khai thực tế.

Giới hạn của Polis

Yêu cầu nỗ lực đáng kể của con người để đảm bảo chất lượng thảo luận và các thông tin dựa trên dữ liệu.

Phụ thuộc vào trình độ công nghệ và khả năng tiếp cận của người tham gia, có thể loại trừ các nhóm dân số ít kết nối hoặc không am hiểu công nghệ.

Giá cả của Polis

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Polis

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

3. Resistbot (Phù hợp nhất cho hành động công dân tức thì và vận động trực tiếp)

qua Resistbot

Được duy trì bởi Quỹ Hành động Resistbot phi lợi nhuận và vận hành bởi hơn 100 tình nguyện viên, Resistbot là một chatbot tương tác công dân dựa trên tin nhắn văn bản, biến một tin nhắn thành hành động tham gia. Bằng cách nhắn tin RESIST đến 50409, bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với đại diện địa phương, tiểu bang hoặc liên bang của mình trong vòng vài phút mà không cần gọi điện, điền biểu mẫu trực tuyến hoặc chờ đợi trên điện thoại.

Bot tự động nhận diện các quan chức được bầu cử, chuyển đổi tin nhắn của bạn thành email, fax hoặc thư bưu điện, và gửi trực tiếp đến văn phòng của họ. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách giữa công dân và người ra quyết định, đặc biệt trong những thời điểm các kênh giao tiếp truyền thống bị quá tải.

Các tính năng nổi bật của Resistbot

Khởi động các chiến dịch cộng đồng bằng cách chuyển đổi bất kỳ thư của người dùng nào thành một chiến dịch công khai mà người khác có thể tham gia.

Xác định đại diện tự động dựa trên tên và mã bưu điện của bạn mà không cần tìm kiếm thủ công.

Xác minh đăng ký cử tri và tìm kiếm các địa điểm bỏ phiếu gần nhất thông qua các câu hỏi nhanh của chatbot.

Truy cập các đề xuất vấn đề hiện tại bằng cách gửi văn bản 'topic' để nhận các vấn đề lập pháp mới nhất.

Giới hạn của Resistbot

Giới hạn người dùng chỉ được gửi tối đa mười thư mỗi ngày, điều này có thể hạn chế các nỗ lực vận động thường xuyên.

Sự cá nhân hóa giới hạn trong giao tiếp có thể làm giảm tác động so với các thông điệp được tùy chỉnh sâu sắc.

Giá cả của Resistbot

Miễn phí

Premium: $7/tháng

Đánh giá và nhận xét về Resistbot

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Estonia bắt đầu số hóa hồ sơ công cộng từ những năm 1990 và hiện nay cung cấp gần như toàn bộ dịch vụ chính phủ trực tuyến. Điều này bao gồm bỏ phiếu, thuế và thậm chí đăng ký kinh doanh. Chương trình ‘Tiger Leap’ của họ vào năm 1996 đã kết nối các trường học với internet, đánh dấu sự khởi đầu của một trong những xã hội số tiên tiến nhất thế giới.

4. Gnowit (Phù hợp nhất cho thông tin thời gian thực về lập pháp và chính sách tại Canada)

qua Gnowit

Gnowit là một công cụ AI tiên tiến dành cho các sáng kiến công nghệ công dân, theo dõi các diễn biến lập pháp, quy định và chính trị, chủ yếu tại Canada. Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến, nó quét hàng triệu tài liệu chính thức, ấn phẩm của chính phủ và các cuộc tranh luận quốc hội để cung cấp thông tin thời gian thực, có thể tìm kiếm.

Ngoài việc đang theo dõi các dự luật mới, nó còn phân tích và tóm tắt các tác động chính sách bằng cách sử dụng các bộ lọc học máy. Đối với những người có công việc trong lĩnh vực minh bạch công và quản trị số, Gnowit vừa là công cụ giám sát vừa là hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

Các tính năng nổi bật của Gnowit

Theo dõi hoạt động lập pháp theo thời gian thực với Parliamentary Live , cung cấp truy cập tức thì vào các luồng trực tiếp, bản ghi chép và các cuộc tranh luận.

Đặt cảnh báo và báo cáo tùy chỉnh dựa trên các khu vực, vấn đề hoặc từ khóa cụ thể để theo dõi chính sách một cách tập trung.

Truy cập các bản tóm tắt được biên tập bởi con người thông qua Curation Edge , kết hợp tốc độ của AI với phân tích bối cảnh chuyên sâu của chuyên gia.

Tạo ra các sản phẩm sẵn sàng cho các bên liên quan như báo cáo PDF có thương hiệu, bảng điều khiển công việc có thể chia sẻ và các bản cập nhật được tùy chỉnh theo nhãn.

Gnowit giới hạn

Chủ yếu tập trung vào các nguồn luật và quy định của Canada, giới hạn truy cập toàn cầu.

Theo dõi thời gian thực không bao quát hết các thông tin chính thức hoặc chưa được công bố của chính phủ, dẫn đến những lỗ hổng trong việc thu thập thông tin.

Giá cả của Gnowit

Municipal Live: $500 CAD/tháng

Parliamentary Live: $600 CAD/tháng

Parliamentary Live (vAnalyst): $960/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gnowit

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Với tính năng Tìm kiếm Nâng cao của ClickUp Brain, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin ẩn sâu trong công cụ quản lý khối lượng công việc của mình, ngay cả khi nó được lưu trữ trong tài liệu dự án cũ từ 5 năm trước hoặc bình luận công việc đã bị lãng quên. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các không gian làm việc của khu vực công có lịch sử dự án kéo dài nhiều năm hoặc nhiều bộ phận cùng tham gia vào cùng một dự án. Khám phá hàng năm dự án với tính năng Tìm kiếm Nâng cao của ClickUp Brain và ngay lập tức biến những thông tin thực tiễn thành hành động

5. Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân (Phù hợp nhất để hỗ trợ cộng đồng hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu)

qua Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân

Được phát triển bởi Dark Matter Labs và Lucidminds, Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân (Civic AI Toolkit) là một nguồn tài nguyên mở, giúp các cơ quan địa phương thử nghiệm cách AI có thể hỗ trợ các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là bộ bản vẽ trực quan minh họa cách cộng đồng, cơ quan công quyền và thuật toán có thể hợp tác hướng tới một tương lai trung hòa carbon.

Bộ công cụ này khám phá cách trí tuệ tập thể có thể giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, giảm chi phí phối hợp và xác định các mục tiêu chia sẻ cho các sáng kiến môi trường. Mỗi "bản thiết kế chiến lược" minh họa một tình huống thực tế khác nhau, giúp các nhóm hình dung và thử nghiệm cách AI có thể được tích hợp một cách có ý nghĩa vào các hệ sinh thái công dân hiện có.

Các tính năng nổi bật của Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân

Làm bản đồ hệ sinh thái công dân thông qua ba bản thiết kế chi tiết, như Rừng Thành Phố Kết Nối , Hành Động Khí Hậu Cộng Đồng và Năng Lượng Tham Gia .

Hình dung sự hợp tác giữa AI và con người bằng cách phân chia các công việc giữa trí tuệ con người (HI) và quy trình làm việc của trí tuệ nhân tạo.

Xác định các thách thức thực tiễn và khám phá các giải pháp thiết kế cho vấn đề bảo mật dữ liệu, đạo đức và minh bạch trong các hệ thống AI công cộng.

Đánh giá tài sản công dân thông qua các thành phần hữu hình và vô hình được gắn thẻ với Cấp độ Sẵn sàng Công nghệ (TRLs)

Giới hạn của Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân

Rủi ro của chủ nghĩa giải pháp công nghệ, nơi các ứng dụng AI có thể che lấp các nguyên nhân hệ thống hoặc xã hội sâu xa hơn của các thách thức khí hậu.

Sự phụ thuộc vào chất lượng và tính sẵn có của dữ liệu mở, điều này có thể thay đổi đáng kể giữa các cộng đồng và khu vực.

Bảng giá bộ công cụ AI cho công nghệ công dân

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Bộ công cụ AI cho công nghệ công dân

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

⚡️ Kho mẫu: Mỗi ý tưởng đổi mới công nghệ công dân không được theo dõi đều là một cơ hội bị bỏ lỡ để cải thiện dịch vụ công. Mẫu Quản lý Ý tưởng Đổi mới ClickUp đảm bảo bạn ghi nhận, tổ chức và thực hiện mọi ý tưởng, biến ý kiến của cộng đồng và đề xuất nội bộ thành tác động có thể đo lường được. Tải miễn phí mẫu Theo dõi hành trình của dự án theo thời gian thực với mẫu Quản lý Ý tưởng Sáng tạo ClickUp. Cách thức hoạt động trong quy trình đổi mới công nghệ công dân: Hợp tác với các nhà hoạch định, lãnh đạo chính sách và cán bộ cộng đồng để hoàn thiện và ưu tiên các ý tưởng cùng nhau.

Theo dõi ý tưởng với các trạng thái như Ý tưởng mới , Đánh giá , Được phê duyệt , Đang tạm hoãn , Bị từ chối , để rõ ràng về tiến độ.

Thu thập các chỉ số quan trọng cho các quyết định công dân bằng cách sử dụng các trường: Chi phí thực tế , Nhà nghiên cứu , Người đánh giá , Tác động và Loại ý tưởng .

Quản lý ý tưởng một cách hiệu quả thông qua các chế độ xem: Trạng thái, Ngày ra mắt, Hướng dẫn bắt đầu, Biểu mẫu đóng góp ý tưởng và Ý tưởng.

6. Autodesk Forma (Phù hợp nhất cho phân tích môi trường giai đoạn đầu và kế hoạch đô thị bền vững)

qua Autodesk Forma

Autodesk Forma là một công cụ dựa trên đám mây được thiết kế cho kiến trúc sư và nhà quy hoạch đô thị để đánh giá tác động môi trường của một khu vực trước khi bắt đầu xây dựng. Bạn có thể thực hiện nhiều mô phỏng ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thiết kế để hiểu cách các yếu tố như ánh sáng tự nhiên, gió và tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống, tính bền vững và sức khỏe cộng đồng.

Từ tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên đến giảm thiểu carbon tích hợp, Forma đơn giản hóa phân tích phức tạp thành các báo cáo trực quan, dễ đọc. Điều này giúp các nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư củng cố các đề xuất bằng dữ liệu và thực hiện công việc hướng tới các không gian đô thị xanh hơn.

Các tính năng nổi bật của Autodesk Forma

Đánh giá các chỉ số cụ thể của khu vực để hiểu cách các lựa chọn thiết kế ảnh hưởng đến phạm vi và mật độ dự án.

Xác định các khu vực có ánh sáng ban ngày kém hoặc quá mức và tối ưu hóa để tạo ra môi trường trong nhà lành mạnh hơn.

Đánh giá biểu mẫu công trình so với hành vi của gió thông qua mô phỏng chi tiết hoặc nhanh chóng để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho người đi bộ.

Đo lường dấu chân carbon của một tòa nhà và thử nghiệm các lựa chọn vật liệu để giảm tác động môi trường.

Giới hạn của Autodesk Forma

Giới hạn cho giai đoạn phân tích ban đầu (trước thiết kế và sơ đồ); không phù hợp cho các quy trình thiết kế chi tiết.

Các mô phỏng phức tạp (như mô phỏng gió hoặc carbon) có thể tốn nhiều thời gian cho các dự án quy mô lớn.

Giá cả của Autodesk Forma

Forma Standalone (bao gồm tài liệu): $190/tháng

Thiết kế trang web Forma: $460/tháng

Đánh giá và nhận xét về Autodesk Forma

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Kế hoạch chính thức của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu xuất khẩu toàn bộ 'bộ công nghệ AI', bao gồm phần cứng, phần mềm, mô hình, ứng dụng và tiêu chuẩn, sang các quốc gia đồng minh.

7. GRASP (Chatbot ngân sách thành phố) (Phù hợp nhất để trở thành nhà cung cấp thông tin rõ ràng về ngân sách địa phương và nâng cao tính minh bạch)

qua GRASP

GRASP (Hệ thống Tạo, Tra cứu và Hành động cho Các Yêu cầu) là khung chatbot AI giúp ngân sách thành phố trở nên dễ tiếp cận, chính xác và có thể thực thi.

Nền tảng này kết hợp công nghệ sinh thành được tăng cường bằng truy xuất (retrieval-augmented generation), quy trình làm việc tự động (agentic workflows) và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực cụ thể để cung cấp các câu trả lời có cơ sở cho các câu hỏi của công chúng. Nền tảng này là một cách tuyệt vời để cư dân hiểu rõ nơi và cách thức tiền thuế của họ được sử dụng. Kết hợp với kỹ thuật xử lý câu hỏi (prompt engineering) và nhận thức về ngân sách lịch sử, GRASP đảm bảo rằng các câu trả lời luôn chính xác và phù hợp.

Các tính năng nổi bật của GRASP

Tinh chỉnh phản hồi một cách lặp đi lặp lại thông qua quy trình làm việc linh hoạt, phân tích các truy vấn, kiểm tra logic và đảm bảo tính đầy đủ.

Tích hợp chuyên môn địa phương bằng cách tích hợp kiến thức chuyên môn từ các quan chức địa phương, bao gồm sự khác biệt giữa ngân sách dự án và ngân sách thực tế.

Liên kết đến trang cụ thể trong tài liệu ngân sách nguồn cho mỗi phản hồi để đảm bảo trích dẫn minh bạch.

Chuyển đổi dữ liệu ngân sách phức tạp thành các giải thích dễ hiểu cho cư dân để nâng cao quản lý khối lượng công việc và hiểu biết về công nghệ công dân.

Giới hạn của GRASP

Hiệu quả phụ thuộc mạnh mẽ vào chất lượng và cấu trúc của tài liệu ngân sách địa phương, do đó việc định dạng không nhất quán hoặc dữ liệu lỗi thời có thể làm giảm độ chính xác.

Hệ thống RAG không phải là hoàn hảo; mặc dù đã được đào tạo, chatbot vẫn có thể đưa ra thông tin sai lệch hoặc không chính xác.

Giá cả của GRASP

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét GRASP

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Một trong những mục tiêu chính của chính phủ Hoa Kỳ là phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề có nhu cầu cao, như thợ điện và kỹ thuật viên HVAC, để xây dựng và duy trì hạ tầng AI.

8. Blitz (Tự động hóa quy trình cấp phép và đánh giá kế hoạch) (Phù hợp nhất để đẩy nhanh quá trình đánh giá kế hoạch và tối ưu hóa quy trình cấp phép)

qua Blitz

Blitz sử dụng AI để tự động hóa quá trình xem xét kế hoạch, giúp chính quyền địa phương và người nộp đơn phát hiện lỗi sớm, đảm bảo tuân thủ và đẩy nhanh quá trình phê duyệt. Nó phân tích các kế hoạch ở các định dạng như PDF, CAD và BIM so với các quy định địa phương để cung cấp các chú thích chỉnh sửa có thể thực hiện, báo cáo chi tiết và bảng điều khiển cho khách hàng.

Nền tảng này giúp người nộp đơn cải thiện chất lượng bài nộp/gửi ngay từ đầu, các nhà đánh giá xử lý giấy phép nhanh hơn và cộng đồng hưởng lợi từ dòng thời gian phát triển nhanh hơn. Điều này thúc đẩy sự sẵn có của nhà ở và tăng trưởng kinh tế. Từ kiểm tra trước tức thì đến đánh giá tuân thủ có sự hỗ trợ của AI, Blitz tối ưu hóa toàn bộ quy trình cấp phép.

Tính năng nổi bật của Blitz

Tự động hóa phân tích kế hoạch và kiểm tra các bài nộp/gửi theo các mã và luật lệ địa phương bằng AI.

Tối ưu hóa hợp tác giữa các bộ phận trong quá trình đánh giá để đẩy nhanh việc phê duyệt giấy phép.

Đảm bảo tất cả các kế hoạch đều được đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn để tăng cường tính nhất quán.

Tăng tốc các dự án phát triển, như nhà ở và tòa nhà thương mại, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giới hạn của Blitz

Đào tạo và quản lý thay đổi cho nhân viên là yếu tố quan trọng, vì sự thiếu quen thuộc có thể làm chậm tiến trình nâng cao hiệu quả.

Thật khó để thích ứng với các mã xây dựng và quy định thay đổi nhanh chóng hoặc có tính địa phương cao mà không cần cập nhật thường xuyên.

Giá ưu đãi

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét nhanh chóng

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Các Trợ lý Nền tảng của ClickUp Brain luôn hoạt động ngầm, luôn trong bối cảnh. Một số ví dụ xuất sắc bao gồm: Team StandUp Agent: Nhận cập nhật tự động hóa về hoạt động của nhóm và tóm tắt hoạt động hàng tuần trong các chương trình công nghệ công dân.

Trợ lý Trả lời: Trả lời các câu hỏi thường gặp trong các kênh dự án, như 'Trạng thái của dự án nước hiện nay là gì?' giúp giảm thiểu giao tiếp lặp lại.

Daily Report Agent: Nhận bản tóm tắt hàng ngày về hoạt động, công việc đã hoàn thành và những thay đổi khóa trong Nhận bản tóm tắt hàng ngày về hoạt động, công việc đã hoàn thành và những thay đổi khóa trong bảng điều khiển KPI của bạn. Đang theo dõi hoạt động, tiến độ và các thay đổi quan trọng với ClickUp Ambient Agents

9. Voice to Vision (Phù hợp nhất để kết nối sự tham gia của cộng đồng, phản hồi và quá trình ra quyết định công khai)

qua Voice to Vision

Voice to Vision, một dự án của MIT Media Lab được thiết kế để theo dõi cách phản hồi cá nhân và tập thể ảnh hưởng đến các kế hoạch thực tế, biến sự tham gia của công dân thành tác động có thể hiển thị. Dự án này đang được các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách công sử dụng để xử lý lượng lớn dữ liệu định tính, giúp họ tổ chức, giải thích và hành động dựa trên phản hồi của cư dân một cách minh bạch.

Điểm mạnh của V2V nằm ở thiết kế giao diện kép. Một bên giúp các nhà ra quyết định tổng hợp ý kiến công chúng để lập kế hoạch hành động, trong khi bên kia giúp cư dân thấy được kết nối giữa những gì họ đã nói và những gì đã xảy ra.

Các tính năng nổi bật của Voice to Vision

Hình dung ý kiến đóng góp của cộng đồng và các sáng kiến chiến lược thông qua các công cụ tương tác, giúp tạo bản đồ cách phản hồi ảnh hưởng đến các chính sách và kế hoạch cụ thể.

Hệ thống hóa dữ liệu định tính thành các thông tin có cấu trúc mà các nhóm công nghệ công dân có thể dễ dàng hiểu và áp dụng.

Thể hiện trách nhiệm giải trình thông qua việc liên kết ý kiến đóng góp của công chúng với các kết quả chính sách có thể đo lường được.

Giới hạn của Voice to Vision

Các tính năng cá nhân hóa có thể kích hoạt phản ứng trái chiều.

Hiệu quả triển khai phụ thuộc lớn vào sự ủng hộ của các cơ quan chức năng và tích hợp với các quy trình lập chính sách hiện có.

Giá cả của Voice to Vision

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Voice to Vision

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, hãy sử dụng tính năng Saved Prompts trong ClickUp Brain MAX để lưu trữ các lệnh thường dùng của bạn, dù là ‘Tóm tắt bản thảo chính sách này’ hay ‘Tạo bản cập nhật về sự tham gia của công dân’. Kết hợp với thanh công cụ nổi của ClickUp Brain MAX, bạn có thể truy cập các thông tin AI ở bất kỳ đâu trên màn hình mà không làm gián đoạn quy trình làm việc của mình.

10. Botivist (Phù hợp nhất cho việc huy động tình nguyện viên và tương tác cộng đồng với sự hỗ trợ của AI)

qua Botivist

Botivist tái định hình quản trị AI trong kỷ nguyên số. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà tổ chức con người, nó sử dụng các bot Twitter được điều khiển bởi AI để xác định, mời và tương tác với tình nguyện viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.

Các bot của nền tảng này trực tiếp tiếp cận những người đăng tweet về các vấn đề xã hội, mời họ tham gia brainstorming và hành động để biến sự tham gia trực tuyến thông thường thành hoạt động vận động có tổ chức. Chiến lược của Botivist có phạm vi từ các lời kêu gọi hành động trực tiếp đến các thông điệp dựa trên tinh thần đoàn kết.

Các tính năng nổi bật của Botivist

Thử nghiệm các chiến lược tương tác như khung trực tiếp, lợi ích, mất mát và đoàn kết để kiểm tra yếu tố nào thúc đẩy hành động.

Sử dụng hệ thống CRM của chính phủ để giao tiếp minh bạch, nơi các bot tự giới thiệu rõ ràng để xây dựng niềm tin và uy tín.

Tự động hóa việc đang theo dõi tin nhắn và phân tích phản hồi để đo lường các phương pháp nào mang lại sự tham gia chất lượng cao nhất.

Tạo ra các chủ đề cuộc hội thoại như ‘Làm thế nào chúng ta có thể…’ để biến sự quan tâm thụ động thành các ý tưởng sáng tạo và đề xuất.

Giới hạn của Botivist

Khả năng mở rộng hạn chế ngoài Twitter, giới hạn khả năng tiếp cận các nền tảng mạng xã hội lớn khác.

Có thể vô tình thu hút các tài khoản troll hoặc bị lạm dụng nếu được triển khai mà không có sự kiểm duyệt cẩn thận.

Giá cả của Botivist

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Botivist

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Norbert Wiener, giáo sư tại MIT và là cha đẻ của cybernetics, đã tranh luận về "đạo đức máy móc" vào những năm 1940. Điều này đã khiến ông trở thành một nhân vật tiên phong trong trường đạo đức máy tính.

Xây dựng cộng đồng kết nối trong ClickUp

Đổi mới công nghệ phát triển nhanh chóng, nhưng các quy trình cũ và ứng dụng không kết nối khiến các nhóm gặp khó khăn. Các công cụ AI thông minh cho các sáng kiến công nghệ công dân có thể khắc phục khoảng cách này, nhưng chỉ khi chúng kết nối con người, dữ liệu và dự án của bạn trong một nền tảng duy nhất.

Tất cả các công cụ chúng ta đã tìm hiểu đều có thể hỗ trợ, nhưng phần lớn công việc diễn ra độc lập, khiến các nhóm phải chuyển đổi giữa các ứng dụng và mất đi bối cảnh.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, có thể là lựa chọn tốt nhất. ClickUp Brain cung cấp cho bạn các bản tóm tắt cần thiết, tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại, bảng điều khiển giúp bạn phát hiện vấn đề trước khi chúng trở thành khủng hoảng, và các công cụ hợp tác đảm bảo mọi người đều đồng bộ. Tất cả điều này mà không cần mở 100 ứng dụng khác nhau trên hệ thống của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí và tập trung tất cả các dự án công nghệ công dân của bạn vào một nền tảng duy nhất. ✅

Câu hỏi thường gặp

Các công cụ AI cho các sáng kiến công nghệ công dân là các giải pháp phần mềm giúp chính phủ, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các nhóm cộng đồng phân tích phản hồi của công dân, tự động hóa việc cung cấp dịch vụ, dự đoán xu hướng và thúc đẩy quá trình ra quyết định có sự tham gia của cộng đồng. Chúng có phạm vi từ các chatbot cho việc báo cáo của công dân đến các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI cho các phân tích chính sách.

AI cải thiện tính minh bạch bằng cách tổ chức và trực quan hóa dữ liệu công khai về nhu cầu của cộng đồng và đang theo dõi các quyết định của chính phủ. Nó cũng phát hiện các bất nhất và cung cấp cho công dân những thông tin thời gian thực về ngân sách, chính sách và kết quả dịch vụ.

Các ví dụ về vai trò của AI bao gồm chatbot quản lý ngân sách thành phố, đánh giá tự động các kế hoạch cấp phép và phân tích cảm xúc từ phản hồi của cộng đồng. Một số trường hợp sử dụng khác bao gồm huy động tình nguyện viên thông qua bot xã hội, mô phỏng lập kế hoạch tham gia và quy trình làm việc dịch vụ công được hỗ trợ bởi AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn.

Bắt đầu với các công cụ AI yêu cầu thiết lập kỹ thuật tối thiểu, tập trung vào tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và sử dụng các bộ dữ liệu có sẵn hoặc khung công nghệ công dân. Sau đó, bạn có thể mở rộng quy mô một cách dần dần thông qua đào tạo nhân viên liên tục và vòng phản hồi từ cộng đồng để đảm bảo tính phù hợp và niềm tin.

ClickUp tập hợp mọi khía cạnh của một dự án đổi mới công dân vào một nền tảng duy nhất. Nó giúp các nhóm lập kế hoạch dự án, phân công công việc và đang theo dõi tiến độ xuyên suốt các bộ phận. Ngoài ra, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc để xây dựng mối quan hệ cộng đồng nhanh hơn và giảm bớt công việc thủ công.