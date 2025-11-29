Mẫu bảng điều khiển khách hàng miễn phí để đơn giản hóa việc báo cáo cho khách hàng và theo dõi dự án.

Trong thế giới đầy biến động ngày nay, việc hiển thị tầm nhìn thời gian thực cho khách hàng không chỉ là một tiện ích — mà là một yêu cầu thiết yếu.

Đối với các agency, freelancer và nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng, điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội. Bạn cần trình bày toàn bộ bức tranh - từ chỉ số bán hàng, tiến độ dự án đến hiệu quả chiến dịch - mà không làm khách hàng cảm thấy quá tải.

Đó chính là lúc các bảng điều khiển báo cáo khách hàng được thiết kế chuyên biệt và mẫu bảng điều khiển phát huy tác dụng. Bằng cách tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một giao diện thống nhất, mẫu bảng điều khiển khách hàng cung cấp một địa điểm trung tâm để theo dõi các chỉ số quan trọng, tối ưu hóa giao tiếp và xây dựng niềm tin.

Hãy khám phá một số mẫu ClickUp miễn phí và có thể tùy chỉnh cho báo cáo khách hàng.

Tổng quan về các mẫu bảng điều khiển khách hàng

Dưới đây là một số mẫu bảng điều khiển và báo cáo khách hàng miễn phí tốt nhất:

Mẫu bảng điều khiển khách hàng là gì?

Mẫu bảng điều khiển khách hàng là các bố cục được xây dựng sẵn và có thể tùy chỉnh, hiển thị dữ liệu quan trọng của khách hàng — như hiệu suất tài chính, dòng tiền, hiệu suất bán hàng và các chỉ số dự án — trong một chế độ xem thống nhất và có tổ chức. Chúng thu thập thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu và sắp xếp chúng thành biểu đồ, bảng và chỉ số KPI, giúp các nhóm có thể nhanh chóng tạo bảng điều khiển báo cáo khách hàng mà không cần bắt đầu từ đầu. Nhờ đó, người dùng có thể thu được những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, từ đó trực tiếp cải thiện ROI.

Mẫu bảng điều khiển khách hàng đặc biệt hữu ích cho các agency, freelancer và doanh nghiệp cần quản lý nhiều tài khoản khách hàng và tổ chức dữ liệu tại một địa điểm trung tâm.

💡 Xem thêm: Các công cụ trực quan hóa dữ liệu tốt nhất cho dự án

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng điều khiển khách hàng tốt?

Mẫu bảng điều khiển khách hàng phải đủ linh hoạt để hỗ trợ các phương pháp báo cáo khác nhau, giúp các bên liên quan hiểu rõ thông tin mà họ đang xem mà không cần giải thích thêm.

Tìm kiếm các mẫu cho phép bạn:

Sắp xếp thông tin khách hàng thành các phần dành cho dự án, tài chính và hiệu suất.

Kết nối và kéo dữ liệu tự động từ các công cụ như Google Analytics, CRM hoặc ứng dụng tài chính.

Tùy chỉnh giao diện với biểu đồ, đồ thị và bảng để dữ liệu phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn.

Theo dõi các chỉ số KPI quan trọng như dòng tiền, tỷ lệ chuyển đổi và tiến độ bán hàng với độ chính xác cao.

Chia sẻ cập nhật trực tiếp với khách hàng để họ có thể xem dữ liệu chính xác và mới nhất mà không cần làm mới thủ công.

Mẫu bảng điều khiển khách hàng

Quản lý khách hàng không nên giống như công việc điều tra. Khi thông tin dự án bị phân tán trên nhiều nền tảng và công cụ khác nhau, bạn sẽ lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào việc tạo ra giá trị. Điều này thường được gọi là "Work Sprawl".

ClickUp giải quyết vấn đề này với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Bảng điều khiển ClickUp tập hợp tất cả các yếu tố quan trọng—dòng thời gian dự án, sản phẩm đầu ra, ngân sách và các chỉ số tiến độ—vào một chế độ xem duy nhất được cập nhật theo thời gian thực. Đây chính là cách ClickUp cũng hoạt động như một phần mềm CRM xuất sắc.

Nó loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc, cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất để con người và các đại lý làm việc cùng nhau.

ClickUp cũng cung cấp một phạm vi mẫu bảng điều khiển tùy chỉnh dễ dàng tích hợp vào quy trình báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn. Hãy cùng khám phá chúng.

1. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các cột mốc quan trọng, rủi ro và ngân sách theo thời gian thực với mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp.

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp cho phép các nhà quản lý dự án và nhóm trực quan hóa và thực hiện các công việc dự án với khả năng hiển thị toàn diện về dòng thời gian, chi phí và rủi ro.

Bảng điều khiển trong ClickUp tự động lấy thông tin từ các không gian dự án và danh sách của bạn, cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về mọi thứ từ tiến độ đến hiệu suất. Với nhiều loại tiện ích, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển theo ý muốn: thanh tiến độ cho tỷ lệ hoàn thành, biểu đồ đường cho xu hướng, biểu đồ tròn cho đóng góp cá nhân, tiện ích Khối lượng công việc cho phân bổ tài nguyên và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Xem dòng thời gian trực quan của các hoạt động dự án, nơi bạn có thể điều chỉnh ngày và thời lượng của các công việc một cách dễ dàng bằng cách kéo các mục trên chế độ xem Gantt

Theo dõi tiến độ tự động với các trường dữ liệu được điều khiển bằng công thức cho Thời lượng và Ngân sách còn lại, loại bỏ việc tính toán thủ công.

Tối ưu hóa và cân bằng lại khối lượng công việc với chế độ xem Kế hoạch Năng lực và kiểm tra xem các thành viên trong nhóm có bị phân công quá ít hay quá nhiều công việc hay không.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng nhóm trong các lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin, tiếp thị hoặc vận hành cần phần mềm bảng điều khiển để theo dõi chi phí, mối quan hệ phụ thuộc và sức chứa của nhóm.

📮 ClickUp Insight: 31% quản lý ưa chuộng bảng điều khiển trực quan. Những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ buộc bạn phải chọn một trong số đó. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một lớp cản trở thêm. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem Khối lượng công việc chỉ với một cú nhấp chuột. Và với ClickUp AI, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh dựa trên người xem - dù đó là bạn, một nhà quản lý cấp cao hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã tăng tốc độ ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

2. Mẫu báo cáo phân tích ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tải xuống mẫu báo cáo phân tích ClickUp để biến dữ liệu thô thành các tóm tắt trực quan rõ ràng với các chỉ số tham chiếu và xu hướng.

Mẫu Báo cáo Phân tích ClickUp cung cấp một lộ trình rõ ràng để cấu trúc bảng điều khiển báo cáo cho khách hàng. Thay vì bắt đầu với một trang trống, bạn sẽ có các phần đã được xây dựng sẵn cho tổng quan dữ liệu dựa trên các chỉ số mà bạn muốn báo cáo.

Ví dụ, bạn có thể tạo một cổng thông tin khách hàng để minh họa hiệu quả của trang web bằng cách nhấn mạnh các loại phiên, lượt truy cập trang, chuyển đổi, giao dịch và các chỉ số KPI khác. Bạn có thể chèn số liệu, tải lên các loại biểu đồ khác nhau hoặc hình ảnh liên quan để hiển thị tiến độ hoặc kết quả của việc thực thi chiến lược.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Trình bày phân tích dưới dạng báo cáo hàng tháng, từ dữ liệu đối tượng đến thông tin về doanh thu.

Thêm thông tin chi tiết bên cạnh biểu đồ với các gợi ý so sánh, xu hướng và điểm nhấn quan trọng để báo cáo sẵn sàng cho khách hàng.

Chuyển đổi dữ liệu phân tích thô thành các bản tóm tắt có thể hành động bằng cách sử dụng các phần đã được thiết kế sẵn cho Traffic, Engagement, Sales và giao dịch, mà khách hàng có thể xem qua trong vài phút.

📌 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo, freelancer và chuyên viên phân tích nội bộ muốn sử dụng mẫu báo cáo sẵn sàng sử dụng để hiển thị thông tin quan trọng của khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp mẫu báo cáo phân tích với mẫu bảng điều khiển KPI để đồng bộ hóa báo cáo của bạn với các mục tiêu kinh doanh có thể đo lường.

🧠 Mẹo nhanh: Muốn theo dõi tiến độ dự án mà không cần phải lục lọi qua các chế độ xem khác nhau? Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể đặt các câu hỏi như: “Những công việc nào đang vượt quá ngân sách trong tuần này?” hoặc “Ai đang quá tải trong dự án triển khai Phoenix?” và nhận được câu trả lời tức thì, được tạo bởi trí tuệ nhân tạo, dựa trên toàn bộ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn. Tìm kiếm mọi thứ, hỏi bất cứ điều gì: ClickUp Brain MAX đưa tất cả công việc, ứng dụng và mô hình AI của bạn vào tay bạn.

3. Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp để nhấn mạnh lưu lượng truy cập, tỷ lệ chuyển đổi và ROI trên tất cả các chiến dịch.

Mẫu Báo cáo Tiếp thị Kỹ thuật số ClickUp cung cấp cho các nhóm tiếp thị một định dạng báo cáo sẵn sàng sử dụng để theo dõi các chiến dịch, hiệu suất và ROI.

Nó cũng cung cấp mức độ tùy chỉnh cao để tổ chức mục tiêu chiến dịch, chỉ số chính và nhiều nội dung khác vào một tài liệu duy nhất, gọn gàng và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Mỗi khối đều có thể chỉnh sửa, cho phép bạn thêm Chi tiết chiến dịch, tải lên hình ảnh, làm nổi bật các chỉ số chính và cung cấp thông tin liên hệ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chỉnh sửa các phần đã được xây dựng sẵn cho các chiến dịch, chỉ số KPI và kết quả mà không cần phải tạo báo cáo từ đầu.

Sử dụng các trường giữ chỗ cho biểu đồ và hình ảnh để đơn giản hóa việc trình bày dữ liệu.

Tùy chỉnh các yếu tố thương hiệu (logo, màu sắc, thông tin liên hệ) để đảm bảo tính nhất quán trong các báo cáo.

📌 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo, freelancer và chuyên viên phân tích nội bộ muốn sử dụng mẫu báo cáo sẵn sàng sử dụng để hiển thị thông tin quan trọng của khách hàng.

⏱️ Mẹo tiết kiệm thời gian: Kết hợp thông tin: Kết hợp các chỉ số hiệu suất bán hàng, tiếp thị và tài chính trong một bảng điều khiển duy nhất để có chế độ xem tổng quan mà không cần chuyển tab.

Tự động hóa thu thập dữ liệu: Kết nối các trường CRM trực tiếp với bảng điều khiển của bạn để dữ liệu được cập nhật tự động theo thời gian thực.

Tái sử dụng, không cần xây dựng lại: Lưu các ví dụ tốt nhất về bảng điều khiển của bạn dưới dạng mẫu và sử dụng lại cho các khách hàng hoặc dự án mới.

4. Mẫu báo cáo tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đo lường kết quả chiến dịch, tác động của quy trình bán hàng và ưu tiên trong tương lai với mẫu báo cáo tiếp thị ClickUp.

Đối với các nhóm marketing, mẫu báo cáo marketing của ClickUp giúp tổng hợp phân tích chiến dịch, hiệu suất website và mạng xã hội, cũng như thông tin về khách hàng. Mẫu này có các phần riêng biệt dành cho chiến dịch, dữ liệu email, lưu lượng truy cập website và chuyển đổi khách hàng. Bạn có thể thêm hình ảnh và ghi chú trong khi vẫn giữ các chỉ số quan trọng hiển thị rõ ràng để các bên liên quan có thể theo dõi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Phân tích chi tiết các chỉ số chiến dịch (quảng cáo, email và mạng xã hội) với các biểu đồ tích hợp sẵn cho lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và tỷ lệ chuyển đổi.

Theo dõi các chỉ số website và mạng xã hội như số phiên, tỷ lệ thoát, tăng trưởng số lượng người theo dõi và các chỉ số tương tự khác.

Trình bày dữ liệu khách hàng tiềm năng và khách hàng với các biểu đồ trực quan rõ ràng về MQLs, SQLs và việc thu hút khách hàng mới.

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý và phân tích marketing cần một mẫu báo cáo có cấu trúc để trình bày kết quả chiến dịch, chỉ số hiệu suất và cơ hội phát triển mà không mất thời gian định dạng báo cáo.

⚡Mẹo hữu ích: Sử dụng các trợ lý AI của ClickUp để nhanh chóng hiển thị dữ liệu cho bảng điều khiển từ không gian làm việc của bạn, như cập nhật dự án, hiệu suất chiến dịch, tóm tắt cuộc trò chuyện, các rào cản công việc và nhiều hơn nữa. Các trợ lý thông minh này có thể giúp bạn xác định các chỉ số cần thiết cho bảng điều khiển khách hàng (công việc hoàn thành, hạn chót sắp tới, công việc bị chặn, ngân sách so với thời gian đã sử dụng, v.v.) dựa trên thông tin bạn cần. Vì chúng hoạt động dựa trên các điều kiện, hành động và cơ sở kiến thức, chúng có thể đăng cập nhật theo khoảng thời gian đã định và trả lời các truy vấn về dữ liệu của bạn. Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI Autopilot tùy chỉnh của ClickUp.

5. Mẫu báo cáo dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu báo cáo dự án ClickUp để trình bày tiến độ, các rào cản và công việc sắp tới cho các bên liên quan.

Khi bạn muốn tổng hợp tình trạng tổng thể của các dự án trong một tài liệu có cấu trúc, dễ chia sẻ, hãy thử mẫu báo cáo dự án ClickUp. Mẫu này bao gồm các phần về chi tiết dự án, trạng thái, điểm nổi bật, rủi ro và công việc sắp tới, giúp bạn truyền đạt tiến độ mà không bỏ sót các chi tiết quan trọng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi trạng thái dự án với các chỉ số sức khỏe rõ ràng về thực hiện, ngân sách, dòng thời gian và chất lượng.

Thêm các điểm nhấn và thành tựu để ghi nhận những thành công cùng với các kết quả đo lường được.

Ghi chép các rủi ro và trở ngại cùng với chủ sở hữu và kế hoạch hành động để đảm bảo trách nhiệm.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng nhóm cần trình bày cập nhật dự án một cách rõ ràng cho ban lãnh đạo, khách hàng hoặc các bên liên quan đa chức năng mà không mất hàng giờ để định dạng báo cáo.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu quản lý khách hàng trong PowerPoint & ClickUp

6. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tải xuống mẫu báo cáo bán hàng ClickUp để phân tích tình trạng ống dẫn, tỷ lệ thành công và dự báo chính xác chỉ trong nháy mắt.

Mẫu Báo cáo Bán hàng ClickUp giúp các nhà quản lý bán hàng và nhóm theo dõi các cập nhật và hiệu suất theo thời gian thực qua các tháng, quý và năm trong một chế độ xem có cấu trúc.

Với các chế độ xem tích hợp như Báo cáo Hàng năm, Hàng tháng và Hàng quý, cùng với chế độ xem Bảng và thẻ AI, bạn có thể chuyển đổi giữa các thông tin tổng quan và chi tiết cụ thể. Ngoài ra, các Trường Tùy chỉnh như Số tiền bán hàng thực tế, Dự báo bán hàng, Thành tích bán hàng và Khu vực giúp bạn dễ dàng lọc và so sánh xu hướng hiệu suất.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này:

Chuyển đổi giữa các báo cáo doanh thu hàng năm, hàng tháng hoặc hàng quý mà không cần tạo lại bố cục.

Theo dõi hiệu suất doanh thu với các Trường Tùy chỉnh cho số liệu thực tế, dự báo và tỷ lệ hoàn thành.

Sử dụng chế độ xem Bảng và Bảng điều khiển để truy cập và hiển thị tình trạng của quy trình làm việc, cùng với các xu hướng khu vực.

📌 Phù hợp cho: Quản lý bán hàng, trưởng khu vực và nhóm vận hành doanh thu cần một hệ thống theo dõi nhanh chóng để giám sát mục tiêu bán hàng, theo dõi xu hướng hiệu suất và báo cáo trên các khung thời gian khác nhau.

7. Mẫu Báo cáo Trạng thái Hàng tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu báo cáo trạng thái hàng tuần của ClickUp để ghi lại các thành tựu hàng tuần, ưu tiên và các rào cản mà không cần gửi email dài dòng.

Mẫu Báo cáo Tiến độ Hàng tuần của ClickUp cung cấp cho các nhóm một cách đáng tin cậy để thông báo tiến độ, nhấn mạnh những thành công và chỉ ra những vấn đề cần chú ý trong một báo cáo duy nhất. Mẫu này tổng hợp các cập nhật quan trọng — từ các công việc đã hoàn thành, các cột mốc quan trọng sắp tới đến các rào cản và khu vực rủi ro — trong một báo cáo có cấu trúc rõ ràng. Nhờ đó, khách hàng nhận được một cái nhìn tổng quan đơn giản về trạng thái dự án mà không cần giải thích thêm. Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia các công việc theo công việc, người chịu trách nhiệm và trạng thái để hiển thị thông tin nhanh chóng.

Ghi lại các thành tựu hàng tuần tại một nơi duy nhất để có thể chuyển từ cột mốc này sang cột mốc khác một cách rõ ràng.

Giúp các bên liên quan nắm bắt những gì đã hoàn thành và những gì sắp tới, kèm theo liên kết đến các công việc liên quan khi cần thiết.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng và các nhóm đa chức năng cần cập nhật hàng tuần đều đặn cho ban lãnh đạo, nhà tài trợ và khách hàng.

8. Mẫu báo cáo trạng thái dự án đa dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tải xuống mẫu báo cáo trạng thái dự án đa dự án của ClickUp để hiển thị trạng thái dự án, chi phí và dòng thời gian.

Mẫu Báo cáo Trạng thái Nhiều Dự án của ClickUp là lựa chọn lý tưởng để cung cấp cho quản lý chế độ xem tổng quan về tất cả các dự án đang triển khai trong một nơi duy nhất. Bạn có thể điều hướng qua nhiều dự án trong một bảng điều khiển danh mục dự án duy nhất và nhận được phân tích chi tiết về các đầu ra, rủi ro, chi phí và chỉ số chất lượng cho từng dự án.

Có các chỉ báo trạng thái về Sức khỏe Dự án (trạng thái: Khỏe mạnh, Có rủi ro, Không đúng hướng), giúp nhóm của bạn nắm rõ hướng đi của dự án.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nổi bật hiệu suất tương đối (ví dụ: Dự án A đang tiến triển nhanh hơn, Dự án B đang chậm lại)

Kiểm tra các phụ thuộc khi dự án có tài nguyên được chia sẻ hoặc dòng thời gian xung đột.

Nhập số liệu ước tính so với thực tế vào bảng Chi phí và sử dụng Số dư ngân sách để theo dõi chi tiêu vượt hoặc thiếu ngân sách.

📌 Phù hợp cho: Các phòng quản lý dự án (PMOs), quản lý chương trình/danh mục dự án, trưởng nhóm agency hoặc triển khai, và các nhóm vận hành quản lý nhiều dự án cần có dòng thời gian sẵn sàng cho cấp lãnh đạo.

📚 Đọc thêm: Ví dụ và mẫu bảng điều khiển quản lý dự án

9. Mẫu Báo cáo Trạng thái Kinh doanh Hàng tháng của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu Báo cáo Trạng thái Kinh doanh Hàng tháng của ClickUp để biến các cập nhật hàng tháng thành các tác vụ được giao với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Đang tìm kiếm một điểm khởi đầu cho báo cáo tổng quan? Mẫu Báo cáo Tình hình Kinh doanh Hàng tháng của ClickUp cho phép quản lý và nhóm đánh giá tiến độ dự án, tài chính, chỉ số KPI và mục tiêu. Bạn sẽ tìm thấy các khối nội dung sẵn sàng chỉnh sửa để cập nhật nhanh chóng, công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ sắp tới và thách thức.

Tùy chỉnh mẫu để bao gồm các chỉ số và danh mục cụ thể mà bạn muốn, chẳng hạn như tổng số sản phẩm hoàn thành, giờ làm việc tính phí, công việc còn lại và các mục rủi ro.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi các điểm nhấn hàng tháng thành các bước tiếp theo rõ ràng bằng cách giao công việc hoặc chỉ định người chịu trách nhiệm.

Phát hiện ngay lập tức các thay đổi phạm vi và các deliverable bị bỏ sót với các kiểm tra có/không tích hợp sẵn.

Thêm thông tin chi tiết với ghi chú, bình luận, người chịu trách nhiệm và hạn chót để đảm bảo trách nhiệm rõ ràng.

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo vận hành, trưởng bộ phận và trưởng dự án cần một bảng điều khiển cập nhật hàng tháng gọn gàng, có thể lặp lại cho các nhà lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan đa chức năng.

10. Mẫu phân tích mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các chỉ số KPI đa kênh với bảng điều khiển sẵn sàng cho khách hàng bằng mẫu Phân tích Mạng xã hội ClickUp.

Mẫu phân tích mạng xã hội ClickUp cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết cho các nhóm mạng xã hội để đo lường các chỉ số KPI trên tất cả các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest và Snapchat.

Nó có thể được chuyển đổi thành một bảng điều khiển vận hành đầy đủ chức năng với các Trường Tùy chỉnh cho Chỉ số tham chiếu, Kết quả mục tiêu và Kết quả thực tế, cho phép bạn xem các chiến dịch nào đang vượt trội hoặc chưa đạt được mục tiêu.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

So sánh hiệu suất chiến dịch trên tất cả các nền tảng mà không cần xuất dữ liệu sang bảng tính.

Nhóm các chỉ số KPI theo người được giao nhiệm vụ, thẻ hoặc mức độ ưu tiên để quyền sở hữu và tính minh bạch luôn rõ ràng.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh cho các chỉ số tham chiếu, mục tiêu, kết quả thực tế và kế hoạch hành động để vượt qua mức báo cáo bề mặt.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như Xem dạng danh sách hoặc Xem dạng bảng , để phân tích chi tiết theo nền tảng và so sánh đa kênh.

📌 Phù hợp cho: Quản lý truyền thông xã hội, nhóm tiếp thị nội bộ và các agency đang tìm kiếm giải pháp báo cáo đa nền tảng với chỉ số KPI theo thời gian thực và quyền sở hữu rõ ràng.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để tạo bảng điều khiển trong vòng chưa đầy 15 phút!

11. Mẫu KPI ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu KPI của ClickUp để đo lường mục tiêu so với kết quả và chủ động phát hiện các chỉ số không đạt yêu cầu.

Với mẫu KPI của ClickUp, việc theo dõi mục tiêu, mức cơ sở và kết quả thực tế tại một nơi trở nên dễ dàng, giúp bạn đo lường KPI theo thời gian thực.

Sử dụng danh sách Tổng quan để xem trạng thái của tất cả các chỉ số KPI, hoặc chuyển sang OKR theo bộ phận để đánh giá thành tích KPI theo từng nhóm. Ngoài ra, còn có bảng Tiến độ với các cuộc họp stand-up và chế độ xem Dòng thời gian cho phép bạn nhóm theo Trạng thái, Người được giao hoặc Bộ phận. Đây là cách tuyệt vời để phát hiện các lỗ hổng về quyền sở hữu và xung đột thời gian.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thiết lập tự động hóa trong ClickUp như sau: Khi Thực tế < Mục tiêu 10% → Cài đặt trạng thái thành “Có rủi ro” và @đề cập Chủ sở hữu để can thiệp trước khi mục tiêu bị trễ.

Nhập giá trị cơ sở (giá trị hiện tại hoặc trung bình trong quá khứ) và mục tiêu (giá trị bạn muốn đạt được) để so sánh có ý nghĩa.

Mục tiêu ClickUp để tiến độ tự động được tổng hợp vào theo dõi mục tiêu và Kết nối các chỉ số KPI vớiđể tiến độ tự động được tổng hợp vào theo dõi mục tiêu và bảng điều khiển quản lý.

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo bộ phận Vận hành, Tiếp thị, Bán hàng, Nhân sự và PMO cần một bảng điều khiển KPI thực tế mà nhóm của họ thực sự sử dụng.

12. Mẫu OKRs và Mục tiêu của Công ty ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu OKRs và Mục tiêu của Công ty ClickUp để so sánh mục tiêu với kết quả thực tế và theo dõi tiến độ của các dự án.

Mẫu OKR và Mục tiêu của ClickUp là công cụ cần thiết để quản lý quy trình làm việc OKR từ đầu đến cuối. Sử dụng biểu mẫu Bài nộp OKR (Xây dựng → Cài đặt → Xem trước) để thu thập thông tin về người yêu cầu, người bảo trợ, mức cơ sở và mục tiêu, sau đó tự động tạo các công việc OKR trong danh sách Mục tiêu của bạn với các trường được ánh xạ và chủ sở hữu được chỉ định.

Sử dụng Tất cả các mục OKR liên quan để xem xét và phê duyệt đề xuất trong một bảng, lên lịch kiểm tra tiến độ trên Lịch OKR, và theo dõi tiến độ trong chế độ xem Danh sách công việc/Bảng với trạng thái và ưu tiên.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tiêu chuẩn hóa quy trình tiếp nhận OKR bằng các biểu mẫu nộp đơn tạo công việc ngay lập tức trong Không gian Làm việc của bạn để xử lý và xem xét nhanh chóng.

Phê duyệt và triển khai mục tiêu nhanh hơn bằng cách lọc Tất cả các mục OKR liên quan theo Giai đoạn phê duyệt và gán chủ sở hữu, ngày và ưu tiên theo lô.

Giữ tiến độ giao hàng đúng hạn với Lịch OKR và tiến độ được tính toán tự động (mục tiêu ban đầu → mục tiêu → thực tế) hiển thị cho lãnh đạo và các nhóm.

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo PMO/hoạt động triển khai OKRs trên toàn công ty cần quy trình từ tiếp nhận → phê duyệt → lịch trình → đang theo dõi trong một hệ thống duy nhất.

13. Mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART của ClickUp để cài đặt các mục tiêu có cấu trúc, có thể đo lường và theo dõi quá trình thực hiện một cách dễ dàng.

Đối với các nhóm cần một bảng điều khiển công việc cho các mục tiêu SMART mà họ có thể thực hiện, mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART của ClickUp sẽ là giải pháp hoàn hảo.

Sử dụng mẫu này để theo dõi tiến độ với các Trường Tùy chỉnh như ‘Tỷ lệ hoàn thành’ và ‘Sức khỏe mục tiêu’, ghi lại các trở ngại và chuyển đổi các mục tiêu chính thành các cột mốc trong ClickUp. Ngoài ra, hãy cân nhắc thêm lịch để lên lịch các điểm kiểm tra hoặc bảng điều khiển để hiển thị xu hướng, giúp kế hoạch hành động luôn rõ ràng mà không cần kiểm tra thủ công với từng thành viên trong nhóm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kéo các mục tiêu qua các giai đoạn SMART để thực hiện các cuộc kiểm tra hàng tuần (không cần bảng trạng thái riêng biệt).

Sắp xếp theo Mục tiêu chiến lược hoặc Nhóm chính để xem các dòng công việc nào đang tạo ra sự khác biệt.

Nâng cấp các mục quan trọng lên Cột mốc và ghim Chế độ xem lịch để đảm bảo tuân thủ lịch trình kiểm tra.

📌 Phù hợp cho: Các nhà quản lý và nhà sáng lập cần một hệ thống đơn giản, tuân thủ nguyên tắc SMART để biến mục tiêu thành các hoạt động có thể theo dõi.

Biến báo cáo khách hàng thành thông tin thời gian thực với ClickUp

Báo cáo tĩnh đã là chuyện của quá khứ. Điều khách hàng thực sự cần là một trung tâm thông tin thời gian thực, nơi dữ liệu hiệu suất, cập nhật tiến độ, phân tích rủi ro và kết quả kinh doanh được cập nhật liên tục (và tự động).

Với các bảng điều khiển, tự động hóa, mẫu tùy chỉnh và các trợ lý AI của ClickUp, bạn có thể thu thập dữ liệu trực tiếp từ các dự án khác nhau và hiển thị chúng thông qua các biểu đồ động và tiện ích tương tác.

Muốn trang bị cho nhóm và khách hàng của bạn khả năng hiển thị tức thì và đưa ra quyết định thông minh hơn?

Tải ClickUp miễn phí và tạo bảng điều khiển khách hàng đầu tiên của bạn ngay hôm nay.