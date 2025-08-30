Mẫu bảng điều khiển KPI miễn phí để theo dõi hiệu suất

Điều gì làm nên sự khác biệt của các nhóm hàng đầu? Khả năng hiển thị thời gian thực. 🔎

Từ chi phí thu hút khách hàng đến tỷ lệ churn, các thông tin thời gian thực giúp đưa ra quyết định thông minh và nhanh chóng hơn. Mẫu bảng điều khiển KPI giúp tổng hợp tất cả thông tin. Không còn các bảng tính phân tán hay báo cáo chậm trễ, chỉ cần truy cập ngay lập tức vào dữ liệu thúc đẩy sự phát triển.

Đang theo dõi KPI, lợi nhuận, luồng tiền và hiệu suất tiếp thị từ một bảng điều khiển trung tâm, hiện đại và tiện lợi.

Hãy khám phá các mẫu bảng điều khiển KPI miễn phí, dễ tùy chỉnh và chuyên nghiệp giúp bạn theo dõi các chỉ số, giám sát hiệu suất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

🔍 Bạn có biết? Bí quyết của một KPI tuyệt vời nằm ở khung SMART. Giống như việc cài đặt mục tiêu, các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) của bạn nên cụ thể, đo lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn! Không còn các chỉ số mơ hồ—chỉ có những thông tin chính xác, có thể đo lường được!

*mẫu bảng điều khiển KPI là gì?

Mẫu bảng điều khiển KPI giúp bạn đang theo dõi và hiển thị các chỉ số hiệu suất khóa, chẳng hạn như hiệu suất bán hàng, chi phí thu hút khách hàng và tỷ suất lợi nhuận ròng.

Với mẫu bảng điều khiển KPI phù hợp, bạn có thể:

Theo dõi các chỉ số khóa theo thời gian thực

Phát hiện xu hướng dựa trên dữ liệu lịch sử

Ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn

Hiển thị lưu lượng truy cập website, tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ phản hồi

Giữ sự đồng bộ với các mục tiêu chiến lược trên các bộ phận

Nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của tùy chỉnh

Giả sử bạn đang theo dõi các nỗ lực tiếp thị, chi phí quảng cáo và tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo (ROAS). Với bảng điều khiển KPI tài chính, bạn có thể theo dõi số tiền chi tiêu, giá trị đơn đặt hàng trung bình và số lượng khách hàng mới, mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

*những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng điều khiển KPI tốt?

Một mẫu bảng điều khiển KPI được thiết kế tốt giúp nhóm của bạn đưa ra quyết định có căn cứ một cách nhanh chóng. Nó cung cấp một biểu diễn trực quan rõ ràng về các chỉ số hiệu suất khóa của bạn, lấy dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy và cung cấp thông tin chi tiết chỉ trong nháy mắt.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu bảng điều khiển KPI tốt nhất:

theo dõi dữ liệu thời gian thực:* Chọn mẫu bảng điều khiển lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trực tiếp, cho phép đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu với báo cáo KPI cập nhật

Phân cấp trực quan rõ ràng: Chọn mẫu bảng điều khiển KPI ưu tiên các chỉ số quan trọng như tỷ lệ chuyển đổi, giá trị trọn đời khách hàng hoặc điểm số nhà quảng cáo ròng, sử dụng biểu đồ, bảng và biểu đồ rõ ràng để dễ dàng theo dõi

Tính linh hoạt cho các trường hợp sử dụng: Tìm mẫu phù hợp với các nhóm khác nhau — dù là quản lý dự án, nhân sự hay tiếp thị — để đang theo dõi các chỉ số KPI quản lý liên quan

So sánh dữ liệu lịch sử: Chọn mẫu giúp các nhóm nhận diện xu hướng và mô hình bằng cách hiển thị dữ liệu lịch sử bên cạnh Chọn mẫu giúp các nhóm nhận diện xu hướng và mô hình bằng cách hiển thị dữ liệu lịch sử bên cạnh báo cáo KPI hiện tại

*cảnh báo và kích hoạt kịp thời: Chọn mẫu cho phép bạn cài đặt thông báo cho các thay đổi về tỷ lệ churn, mức độ hài lòng của khách hàng hoặc biên lợi nhuận để điều chỉnh kịp thời

bố cục thân thiện với người dùng:* Chọn mẫu bảng điều khiển KPI đảm bảo bảng điều khiển có giao diện hấp dẫn, trực quan và tương thích với thiết bị di động để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường sự chấp nhận trong các nhóm

Tổng quan về các mẫu bảng điều khiển KPI

*mẫu bảng điều khiển KPI để trực quan hóa dữ liệu của bạn

Dưới đây là 11 mẫu bảng điều khiển KPI giúp bạn nâng cao hiệu quả chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động và xác định cơ hội nhanh hơn:

1. Mẫu KPI ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đang theo dõi KPI và biến dữ liệu kinh doanh thành các hành động thông minh hơn với mẫu KPI ClickUp

Đang theo dõi các chỉ số hiệu suất khóa (KPI) không nên là việc đoán mò. Với mẫu KPI ClickUp, bạn có một cách quản lý, theo dõi và cải thiện hiệu suất hoạt động kinh doanh một cách trực quan và hiệu quả. Theo dõi CAC, tỷ lệ chuyển đổi và mục tiêu của nhóm một cách rõ ràng — nó giúp bạn kiểm soát các KPI của mình.

Mẫu này giúp bạn đồng bộ hóa các nhóm, xác định mục tiêu và tập trung vào những yếu tố quan trọng. Nó đảm bảo bạn luôn đo lường các chỉ số đúng đắn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu một cách có căn cứ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Dễ dàng nhận diện xu hướng với các dòng thời gian hiệu suất được tổ chức khoa học

Giữ đúng mục tiêu bằng cách theo dõi kết quả thực tế so với mục tiêu

Ra quyết định tốt hơn với những thông tin về hiệu suất theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý marketing, trưởng bộ phận vận hành và các startup cần theo dõi hiệu suất, đồng bộ chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng trên các hàm kinh doanh.

2. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp*

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi dòng thời gian, công việc và tiến độ nhóm với mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp

Quản lý dự án không cần phải cảm thấy quá tải. Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tập trung, theo thời gian thực về mọi khía cạnh của dự án—các công việc, hạn chót, tài nguyên và tiến độ—tất cả trong một nơi.

Mẫu bảng điều khiển quản lý dự án trực quan này giúp bạn duy trì sự tổ chức, đang theo dõi hiệu suất và hợp tác với nhóm một cách hiệu quả. Điểm nổi bật? Bạn sẽ có một biểu diễn trực quan về quy trình dự án, giúp đưa ra quyết định nhanh hơn và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển ClickUp để có cái nhìn tổng quan thời gian thực và tập trung về các dự án của mình. Tính năng này giúp bạn dễ dàng theo dõi dòng thời gian, giám sát khối lượng công việc của nhóm và xác định các điểm nghẽn chỉ trong nháy mắt.

Bạn có thể tùy chỉnh các tiện ích để hiển thị các chỉ số khóa như tiến độ công việc và phân bổ tài nguyên, đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu và đảm bảo tất cả các bên liên quan luôn đồng bộ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi khối lượng công việc của nhóm để quản lý tài nguyên hiệu quả

Xác định các điểm nghẽn và điều chỉnh ưu tiên theo thời gian thực

Kích hoạt hợp tác thông qua các cập nhật chia sẻ và nhắc nhở

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và các bộ phận quản lý dự án (PMO) trong các lĩnh vực công nghệ, xây dựng, tiếp thị hoặc vận hành, quản lý các dự án phức tạp, đội ngũ phân phối và các deliverable có tính thời gian.

3. Mẫu OKRs và Mục tiêu của ClickUp Company

Tải xuống mẫu miễn phí Cài đặt, đồng bộ và đo lường mục tiêu công ty với mẫu ClickUp Company OKRs and Goals

Đang theo dõi hiệu suất của nhóm trở nên dễ dàng hơn khi mọi người hiểu rõ công việc của mình đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung của công ty. Mẫu OKRs và Mục tiêu của ClickUp giúp bạn triển khai khung OKR trên toàn tổ chức — để đội ngũ marketing, các nhà lãnh đạo sản phẩm và bộ phận nhân sự đều hướng tới cùng một mục tiêu.

Sử dụng mẫu này để xác định mục tiêu cấp cao, giao công việc có thể đo lường được và đảm bảo tài khoản của các nhóm thông qua các công việc liên kết và cập nhật tiến độ trực tiếp.

🎥 Xem: Cách quản lý OKRs trong ClickUp.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tập trung các mục tiêu và kết quả chính (OKRs) của công ty để tạo sự rõ ràng từ trên xuống trong các nhóm

Kết nối công việc của từng nhóm với kết quả tổng thể của tổ chức

Đang theo dõi kết quả khóa bằng các chỉ số hiệu suất có thể đo lường và liên kết với mục tiêu

Phân chia các mục tiêu lớn thành các công việc cụ thể và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo cấp cao, trưởng nhóm và quản lý vận hành đang công việc trong các công ty, công nghệ hoặc startup đang phát triển, những người muốn đồng bộ hóa nhóm, thúc đẩy kết quả và đang theo dõi mục tiêu toàn công ty một cách rõ ràng.

4. Mẫu OKRs ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Biến mục tiêu quý thành kết quả đo lường được với mẫu OKRs của ClickUp

Mẫu OKRs của ClickUp giúp bạn biến mục tiêu thành kết quả có thể đang theo dõi. Quản lý mục tiêu cá nhân hoặc ưu tiên toàn công ty mang lại cấu trúc cho chiến lược cài đặt mục tiêu của bạn thông qua các tính năng kế hoạch, đang theo dõi và báo cáo tích hợp sẵn.

Bản tài liệu đồng bộ, dòng thời gian trực quan và bảng điều khiển tiến độ giúp các nhóm tập trung và linh hoạt. Bạn luôn biết được tình hình từ việc cài đặt mục tiêu đến đo lường kết quả.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đặt mục tiêu thống nhất cho cá nhân, nhóm và toàn công ty

Lập kế hoạch quý hiệu quả với tài liệu lập kế hoạch OKR tập trung

Giữ mọi người chịu trách nhiệm với tiến độ công việc dễ theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm chiến lược, trưởng bộ phận và quản lý nhân sự muốn tối ưu hóa quy trình, đồng bộ hóa mục tiêu tổ chức, cải thiện việc thực hiện mục tiêu và nâng cao tính minh bạch trong các chu kỳ lập kế hoạch quý.

5. Mẫu khung OKR ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đồng bộ hóa mục tiêu và đang theo dõi tác động với mẫu khung OKR của ClickUp

Khi nhóm của bạn đang xử lý nhiều dự án xuyên suốt các bộ phận marketing, sản phẩm và bán hàng, việc mất tầm nhìn về các mục tiêu chia sẻ là điều dễ xảy ra. Mẫu khung OKR của ClickUp giúp mang lại đơn đặt hàng cho sự hỗn loạn bằng cách hỗ trợ bạn xác định mục tiêu chiến lược, giao nhiệm vụ với kết quả đo lường được và đang theo dõi quá trình thực hiện trên một bảng điều khiển trực quan duy nhất.

Hãy xem nó như một bản thiết kế có thể mở rộng cho thành công của OKR—đặc biệt hữu ích cho các startup phát triển nhanh hoặc các nhóm có nhiều ưu tiên chồng chéo.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên khung làm việc để làm rõ đối tượng, kết quả và công việc

Hiển thị tiến độ với bảng điều khiển để kiểm tra trạng thái nhanh chóng

Phát hiện sớm các rào cản và điều chỉnh mục tiêu dựa trên phản hồi thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Nhà sáng lập startup, trưởng nhóm và trưởng bộ phận muốn cải thiện sự đồng bộ, thực thi mục tiêu và hiển thị chiến lược giữa các nhóm trong môi trường công việc đa hàm, nhịp độ nhanh.

📮 ClickUp Insight: 55% quản lý giải thích lý do đằng sau các dự án bằng cách liên kết các công việc với các thách thức hoặc mục tiêu lớn hơn. Điều này có nghĩa là 45% nhân viên mặc định ưu tiên quy trình hơn mục đích, điều này có thể dẫn đến sự thiếu động lực và nhiệt huyết trong các thành viên của nhóm. Ngay cả những nhân viên xuất sắc cũng cần thấy được ý nghĩa của công việc mình làm và tìm thấy giá trị trong những gì họ làm. Đã đến lúc thu hẹp khoảng cách. Kết nối các công việc cá nhân với các Mục tiêu và Mục đích tổng thể trong ClickUp. Sử dụng mối quan hệ và phụ thuộc tích hợp sẵn để thể hiện cách mỗi nỗ lực đóng góp vào bức tranh lớn hơn, giúp các công việc trở nên có ý nghĩa hơn đối với mọi thành viên trong nhóm của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Cartoon Network đã sử dụng các tính năng quản lý mạng xã hội của ClickUp để hoàn thành việc xuất bản nội dung sớm hơn 4 tháng và quản lý gấp đôi số lượng kênh mạng xã hội với cùng kích thước nhóm.

6. Mẫu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Biến ý tưởng thành hành động để đạt thành công với mẫu SMART Goals của ClickUp

Cài đặt mục tiêu là một chuyện, nhưng biến nó thành mục tiêu SMART lại là chuyện khác. Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp giúp cá nhân và các nhóm xác định các mục tiêu Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn với các gợi ý tích hợp sẵn, để tham vọng không bị lạc trong chi tiết.

Mẫu Mục tiêu SMART là lựa chọn hoàn hảo cho các chương trình nhân sự, phát triển chuyên môn và các sprint nhóm. Nó giúp duy trì mục tiêu của bạn đang theo dõi từ đầu đến cuối.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các mục tiêu lớn thành các công việc cụ thể, có thể đo lường được

Làm rõ lý do và đồng bộ hóa đối tượng với kết quả kinh doanh tổng thể

Giữ tài khoản với dòng thời gian và đang theo dõi tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm, freelancer và đội ngũ nhân sự muốn tạo kế hoạch hành động, đồng bộ hóa mục tiêu với chiến lược và tăng cường trách nhiệm đối với cả mục tiêu cá nhân và chuyên nghiệp.

🧠 Thú vị: Bảng điều khiển dữ liệu đầu tiên trong lịch sử có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nó thường được cho là do Florence Nightingale tạo ra vào giữa thế kỷ 19! Bà đã sử dụng biểu đồ diện tích cực (tương tự như biểu đồ tròn) để thể hiện trực quan tỷ lệ tử vong trong Chiến tranh Crimea, từ đó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cải cách vệ sinh.

7. Mẫu Kế hoạch Hành động Thông minh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch mục tiêu và đạt được mọi cột mốc với mẫu Kế hoạch Hành động SMART của ClickUp

Khi mục tiêu của bạn đã được xác định theo tiêu chí SMART, mẫu kế hoạch hành động mục tiêu SMART của ClickUp sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho "cách thực hiện". Xác định từng bước, phân công trách nhiệm và ngày đáo hạn, và đang theo dõi từng cột mốc. Bạn sẽ luôn biết chính xác điều gì cần làm tiếp theo - và khi nào.

Sử dụng mẫu này để biến chiến lược thành hành động, đặc biệt khi quản lý các mục tiêu yêu cầu nhiều bước hoặc sự tham gia của nhiều bên liên quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia mục tiêu thành các mục cụ thể với dòng thời gian rõ ràng và tài khoản cụ thể

Giao công việc, cài đặt ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ với danh sách kiểm tra

Thích ứng nhanh chóng dựa trên tiến độ hoặc phản hồi từ các bên liên quan

Đặt hạn chót để đảm bảo tiến độ ổn định và hoàn thành công việc

Điều chỉnh kế hoạch nhanh chóng dựa trên phản hồi hoặc nhu cầu thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia, huấn luyện viên, trưởng nhóm và những cá nhân có mục tiêu rõ ràng muốn lập kế hoạch và thực hiện các mục tiêu SMART trong phát triển cá nhân, kế hoạch kinh doanh hoặc triển khai dự án.

8. Mẫu Báo cáo Phân tích ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hiểu rõ các chỉ số hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng với mẫu báo cáo phân tích ClickUp

Mẫu báo cáo phân tích ClickUp giúp đơn giản hóa việc báo cáo dữ liệu đồng thời giữ mọi thứ gọn gàng và có thể hành động. Dù bạn đang theo dõi doanh số, tương tác hay năng suất của nhóm, mẫu này giúp bạn trình bày kết quả một cách có cấu trúc, trực quan và dễ hiểu trong định dạng.

Từ việc cài đặt KPI đến chia sẻ thông tin chi tiết với các bên liên quan, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lỗi và luôn nắm rõ tình hình kinh doanh của mình.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hiển thị dữ liệu để phát hiện các mẫu và cơ hội phát triển

Tổ chức báo cáo và thông tin trong một không gian làm việc chung có thể chia sẻ

Hợp tác với các bên liên quan thông qua bình luận và cập nhật

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, phân tích viên kinh doanh, quản lý vận hành và lãnh đạo cần báo cáo, trực quan hóa và hành động dựa trên các thông tin dữ liệu khóa để thúc đẩy hiệu suất trên các dự án hoặc bộ phận.

9. Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi thành công chiến dịch và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu với mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số ClickUp

Mẫu Báo cáo Tiếp thị Kỹ thuật số ClickUp giúp bạn làm rõ hiệu suất chiến dịch mà không gây rối. Thay vì phải sử dụng nhiều công cụ và bảng tính khác nhau, bạn có thể thu thập, phân tích và trực quan hóa tất cả các chỉ số tiếp thị kỹ thuật số của mình tại một nơi duy nhất.

Mẫu này giúp bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn bằng cách đang theo dõi KPI trên các kênh khác nhau và trình bày thông tin trong định dạng trực quan, dễ hiểu. Điều này có nghĩa là tiếp thị sáng tạo hơn với báo cáo được tối ưu hóa, giúp đồng bộ hóa nhóm và các bên liên quan.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hiển thị các chỉ số chiến dịch thông qua các biểu đồ và báo cáo sinh động, giàu thông tin

Phát hiện xu hướng và các lĩnh vực cần cải thiện để tối ưu hóa chiến lược marketing

Hợp tác với đồng nghiệp để phân tích kết quả và định hình các bước tiếp theo

🔑 Phù hợp cho: Quản lý marketing, chuyên gia SEO, các agency digital và nhóm nội dung muốn tổng hợp dữ liệu marketing, đang theo dõi ROI và cải thiện hiệu suất chiến dịch một cách chiến lược.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để phân tích báo cáo tiếp thị ngay lập tức. Chỉ cần nhập dữ liệu của bạn, Brain sẽ tóm tắt hiệu suất, xác định các kênh hàng đầu và làm nổi bật những thay đổi đáng kể trong chỉ số. Nó giúp bạn nhanh chóng nhận diện xu hướng và bất thường, cung cấp những thông tin quan trọng để tối ưu hóa chiến lược mà không cần phân tích thủ công. ClickUp Brain giúp bạn tóm tắt báo cáo và rút ra những thông tin hữu ích

10. Mẫu Báo cáo Tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tổng hợp, chia sẻ và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn với mẫu báo cáo tiếp thị ClickUp

Mẫu Báo cáo Tiếp thị ClickUp cung cấp cho bạn một cách thông minh hơn để quản lý, phân tích và báo cáo về các nỗ lực tiếp thị của mình mà không gây rối loạn. Nó tập hợp tất cả dữ liệu chiến dịch của bạn vào một không gian trung tâm, giúp bạn dễ dàng đang theo dõi KPI, đo lường hiệu suất và tạo ra các báo cáo có tác động mạnh mẽ.

Mẫu này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp các công cụ tự động hóa và trực quan hóa, giúp đơn giản hóa mọi bước trong quá trình báo cáo. Điều này có nghĩa là bạn có thể tập trung nhiều hơn vào chiến lược và ít hơn vào bảng tính.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đang theo dõi các hoạt động tiếp thị và đo lường hiệu suất trên tất cả các kênh khóa

Hợp tác với nhóm của bạn để thu thập nội dung và thông tin trong một không gian duy nhất

Ghi chép ROI và hiệu suất ngân sách để xác minh tác động của hoạt động marketing

🔑 Phù hợp cho: Quản lý tiếp thị, chiến lược gia kỹ thuật số, nhóm nội dung và các agency cần báo cáo kết quả chiến dịch, phân tích dữ liệu tiếp thị và đưa ra quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa các nỗ lực trong tương lai.

11. Mẫu OKR Tiếp thị Chiến lược ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng chiến lược tiếp thị tập trung, đồng bộ hóa mục tiêu, nhóm và kết quả đo lường được với mẫu OKR Tiếp thị Chiến lược ClickUp

Xây dựng một chiến lược tiếp thị mạnh mẽ không cần phải là một nhiệm vụ khó khăn. Với mẫu OKR Tiếp thị Chiến lược ClickUp, bạn sẽ có một khung làm việc rõ ràng, có thể thực hiện được để đồng bộ hóa các nỗ lực tiếp thị với các mục tiêu kinh doanh tổng thể. Nó giúp bạn cài đặt mục tiêu, xác định các kênh phù hợp và đang theo dõi tiến độ trong một không gian tập trung.

Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch thông minh hơn và hành động nhanh hơn, từ việc xác định đối tượng đến điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực. Bạn sẽ có tất cả các công cụ để triển khai một kế hoạch marketing không chỉ trông ấn tượng trên giấy mà còn mang lại kết quả thực tế.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định các mục tiêu tiếp thị rõ ràng, phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể

Bản đồ các sáng kiến tiếp thị với OKRs để nâng cao sự rõ ràng chiến lược

Lập kế hoạch chiến dịch trên nhiều kênh với hiển thị đa chức năng

Ưu tiên các sáng kiến dựa trên tác động, chi phí và nguồn lực sẵn có

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo marketing, nhà sáng lập startup, chiến lược gia nội dung và quản lý thương hiệu muốn cấu trúc chiến lược, đồng bộ hóa nỗ lực của nhóm và thúc đẩy hiệu suất thông qua các quyết định dựa trên dữ liệu và đang theo dõi OKR liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng nhầm lẫn giữa Đối tượng và Kết quả khóa! 🎯 Hãy xem Mục tiêu của bạn như một giấc mơ lớn và táo bạo (ví dụ: Mang lại sự hài lòng cho khách hàng). Các Khóa Kết quả là bằng chứng đo lường được rằng bạn đang đạt được nó (ví dụ: Đạt NPS 70 hoặc Giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ xuống 5%). Giữ chúng riêng biệt và chinh phục!

*bảng điều khiển KPI miễn phí trong Excel, Google Trang tính & Power BI

Mặc dù ClickUp cung cấp một nền tảng toàn diện, tích hợp đầy đủ để quản lý và đang theo dõi KPI theo thời gian thực, nhiều nhóm vẫn phụ thuộc vào các bảng điều khiển dựa trên bảng tính hoặc công cụ BI cho các nhu cầu đơn giản hoặc quy trình cũ.

Dưới đây là so sánh nhanh các công cụ bảng điều khiển KPI miễn phí phổ biến nhất:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính giai đoạn giới hạn* Excel Nhóm tài chính, nhà phân tích, đang theo dõi dự án Bảng Pivot, định dạng có điều kiện, biểu đồ trực quan Cập nhật thủ công, vấn đề kiểm soát phiên bản Google Trang tính Nhóm làm việc hợp tác, nhóm làm việc từ xa Truy cập đám mây, công thức, biểu đồ, tích hợp Google Data Studio Tự động hóa giới hạn, vấn đề hiệu suất với dữ liệu lớn *power BI (Kế hoạch Miễn Phí) Các nhóm có lượng dữ liệu lớn cần phân tích sâu sắc Bảng điều khiển trực quan, mô hình hóa dữ liệu, bộ lọc nâng cao Đường cong học tập, tính năng miễn phí giới hạn nếu không có giấy phép Pro

Nếu nhóm của bạn cần tự động hóa, đang theo dõi thời gian thực và hợp tác vượt ra ngoài bảng tính, hãy xem xét sử dụng ClickUp bảng điều khiển để tối ưu hóa và mở rộng báo cáo KPI của bạn.

Ví dụ về bảng điều khiển KPI theo nhóm

Không phải tất cả các nhóm đều đo lường thành công theo cùng một cách. Một mẫu bảng điều khiển KPI tuyệt vời nên phản ánh các chỉ số cụ thể giúp bộ phận của bạn phát triển.

Dưới đây là tổng quan nhanh về các danh mục KPI phổ biến theo từng nhóm:

chỉ số KPI Marketing:* Đang theo dõi các chỉ số như ROAS (Tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo), lưu lượng truy cập website, tỷ lệ thoát trang, chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng để đánh giá hiệu quả chiến dịch

Chỉ số KPI bán hàng: Tập trung vào tỷ lệ đã đóng, thời gian chu kỳ bán hàng, giá trị ống dẫn, tỷ lệ đạt chỉ tiêu và doanh thu mới để tối ưu hóa hiệu suất và dự báo

*chỉ số KPI tài chính: Theo dõi biên lợi nhuận ròng, luồng tiền, chi phí hoạt động, biên lợi nhuận gộp và chi phí thu hút tùy chỉnh để duy trì tình hình tài chính lành mạnh

*kPI Nhân sự: Sử dụng thời gian tuyển dụng, tỷ lệ giữ chân nhân viên, tỷ lệ luân chuyển nhân sự, tỷ lệ hoàn thành đào tạo và eNPS (Chỉ số Khuyến nghị của Nhân viên) để cải thiện sự phát triển và sự hài lòng của nhóm

Chỉ số KPI vận hành: Theo dõi thời gian chu kỳ, tỷ lệ hoàn thành, giao hàng đúng hẹn, tỷ lệ lỗi và tỷ lệ sử dụng sức chứa để tối đa hóa hiệu quả

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tùy chỉnh bảng điều khiển theo ưu tiên của từng bộ phận không chỉ giúp nâng cao sự hiểu biết mà còn cải thiện việc áp dụng, tài khoản và sự đồng bộ trong toàn tổ chức.

*đang theo dõi thông minh hơn, phát triển nhanh hơn và đạt mọi KPI với ClickUp!

Các chỉ số KPI của bạn không chỉ là số—chúng là nhịp đập của chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có hệ thống đang theo dõi rõ ràng, các mục tiêu hiệu suất có thể bị lạc trong hỗn loạn.

Đó chính là lúc các mẫu bảng điều khiển KPI mạnh mẽ của ClickUp phát huy tác dụng! Chúng giúp bạn trực quan hóa tiến độ, đồng bộ hóa nhóm và tập trung tối đa vào những yếu tố thực sự tạo ra sự khác biệt.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp quản lý dự án, phân tích viên và trưởng nhóm theo dõi KPI theo thời gian thực, tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Với các tính năng tự động hóa, bảng điều khiển, theo dõi mục tiêu và báo cáo tất cả trong một nơi, đội ngũ của bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn.

Và điều tuyệt vời nhất? ClickUp cung cấp hơn 1.000 mẫu có thể tùy chỉnh để tăng cường hiệu quả công việc của bạn.

✅ Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để mọi chỉ số đều có ý nghĩa! 📊

Câu hỏi thường gặp

Mẫu bảng điều khiển KPI là một khung làm việc sẵn có để đang theo dõi và hiển thị các chỉ số hiệu suất khóa của nhóm. Nó giúp tập trung dữ liệu, nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định nhanh chóng, có căn cứ hơn.

Chỉ bao gồm các chỉ số quan trọng và có thể hành động. Các chỉ số này có thể thay đổi tùy theo bộ phận, nhưng thường bao gồm doanh thu, tỷ lệ rời bỏ, tiến độ công việc, tỷ lệ chuyển đổi hoặc mức độ hài lòng của khách hàng — tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh của bạn.

Bắt đầu với đối tượng của bạn và làm công việc ngược lại. Sử dụng khung SMART để đảm bảo các KPI của bạn là Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp và Có thời hạn.

ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm với bảng điều khiển linh hoạt, không cần mã, cập nhật thời gian thực và tự động hóa. Các công cụ khác bao gồm Excel, Google Data Studio, Tableau và Power BI.

Đúng vậy! Với các công cụ như ClickUp Bảng điều khiển, bạn có thể sử dụng nhiều tiện ích và bộ lọc để đang theo dõi mục tiêu, công việc và chỉ số từ các nhóm khác nhau — tất cả trong chế độ xem trung tâm.