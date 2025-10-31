10 lựa chọn thay thế dự án ChatGPT Projects tốt nhất

Phòng pháp lý trong công ty của bạn có công việc hoàn toàn khác biệt so với nhóm bán hàng. Tương tự, các nhóm tiếp thị có ít điểm giao thoa với bộ phận tài chính hơn so với, ví dụ, phòng pháp lý. Tuy nhiên, có một yếu tố gắn kết mọi bộ phận lại với nhau: bối cảnh — đặc biệt khi tích hợp với các dịch vụ của Google.

Như lời của họa sĩ Mỹ Kenneth Noland ,

Đối với tôi, bối cảnh là khóa. Từ đó, ta có thể hiểu được mọi thứ.

ChatGPT Projects được xây dựng dựa trên nguyên tắc này. Nó cung cấp các không gian dự án chuyên dụng nơi bạn có thể nhóm các tệp, cuộc hội thoại và hướng dẫn liên quan.

Nhiều công cụ AI hiện nay cung cấp các tính năng tương tự hoặc thậm chí tiên tiến hơn, bao gồm tạo nội dung, phân tích dữ liệu, tìm kiếm web thời gian thực và tạo hình ảnh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các giải pháp thay thế dự án ChatGPT tốt nhất hiện có trên thị trường, bao gồm các tùy chọn cung cấp phiên bản miễn phí cho các nhóm muốn thử nghiệm khả năng AI trước khi nâng cấp.

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho dự án ChatGPT trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các giải pháp thay thế tốt nhất cho ChatGPT Dự án để giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên một số tính năng khóa, bao gồm các tính năng bổ sung như phân tích dữ liệu nâng cao, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Không gian làm việc AI tích hợp với lịch trình linh hoạt, kế hoạch tài nguyên, AI môi trường và tự động hóa. ClickUp Brain, các chế độ xem Workload & Timeline, trường tùy chỉnh, theo dõi thời gian tích hợp sẵn, mẫu lịch trình, hơn 1.000 tích hợp. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 Google Gemini Năng suất được hỗ trợ bởi AI trong Google Không gian Làm việc Báo cáo nghiên cứu sâu, tạo hình ảnh và video, tự động hóa Gmail và tài liệu, suy luận đa phương thức. Kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $19.99/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.4/5 Capterra: Không đủ đánh giá Perplexity AI Nghiên cứu thời gian thực và thông tin đa mô hình. Tìm kiếm thời gian thực với trích dẫn, nhiều mô hình AI, tải lên tệp, hợp tác trong không gian, tích hợp API. Kế hoạch miễn phí; kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Microsoft Copilot Nâng cao năng suất AI trên các ứng dụng Microsoft Tạo báo cáo, tóm tắt cuộc họp, phân tích Excel, chế độ Think Deeper, đầu vào đa phương thức. Kế hoạch miễn phí; kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.4/5 Capterra: Không đủ đánh giá Claude Cuộc hội thoại AI giống con người và khả năng suy luận nâng cao. Ba mô hình AI, hỗ trợ mã nguồn, lập luận dài, phân tích dữ liệu hình ảnh và tích hợp quy trình làm việc. Kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $20/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Hugging Face Phát triển AI mã nguồn mở và chia sẻ mô hình. Hơn 100.000 mô hình đã được huấn luyện sẵn, trung tâm hợp tác, thư viện tinh chỉnh, không gian, API suy luận. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $9/tháng cho mỗi người dùng G2: Không đủ đánh giá Capterra: Không đủ đánh giá Notion Không gian làm việc năng suất được hỗ trợ bởi AI Tóm tắt tài liệu, dịch thuật, chỉnh sửa ngữ pháp, gợi ý brainstorming và tự động hóa công việc. Kế hoạch miễn phí; kế hoạch trả phí từ $12/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Trello Quản lý dự án trực quan và hợp tác nhóm Bảng Kanban, Tự động hóa Butler, nhãn và bộ lọc, Power-Ups, cập nhật thời gian thực Kế hoạch miễn phí; kế hoạch trả phí từ $5/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.4/5 Capterra: 4.5/5 Slite Xây dựng một cơ sở kiến thức nhóm tập trung, gọn gàng và miễn phí. Tài liệu không giới hạn, câu trả lời được hỗ trợ bởi AI, phân tích tương tác, bảng kiến thức, tích hợp. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $10/tháng cho mỗi người dùng G2: 4.6/5 Capterra: 4.7/5 Coda Quy trình làm việc tùy chỉnh giữa tài liệu và bảng tính trong một nền tảng duy nhất. Tài liệu tương tác, tích hợp Packs, tự động hóa không cần mã, khối viết AI, chia sẻ chi tiết. Kế hoạch miễn phí; kế hoạch trả phí từ $12/tháng cho mỗi người dùng. G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho dự án ChatGPT?

Mặc dù ChatGPT Dự án giúp tổ chức các trò chuyện và tệp tin liên quan để cung cấp phản hồi có ngữ cảnh, nó vẫn thừa hưởng nhiều giới hạn cốt lõi của ChatGPT.

Nhiều người dùng cho rằng những thay đổi mới được giới thiệu là nguyên nhân:

Trước đây, khi tôi giao cho nó các công việc trong trường của mình như tính toán NPV, IRR, ARR (tài chính), nó luôn đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, hiện tại tôi nhận được rất nhiều câu trả lời sai và ngay cả sau khi giải thích nơi nó sai, nó vẫn tiếp tục đưa ra câu trả lời sai.

Hãy xem xét các khoảng trống sau đây khiến nhiều nhóm phải chuyển sang các giải pháp thay thế ChatGPT tốt nhất:

Khả năng tham chiếu các cuộc hội thoại trước đó bị giới hạn trong cùng một dự án, dẫn đến việc mất bối cảnh trong các công việc dài hoặc phức tạp.

Khả năng tạo hình ảnh và thiết kế trực quan bị hạn chế so với các nền tảng AI tạo sinh khác có thể tạo hình ảnh và tài sản thiết kế trực tiếp.

Giới hạn sử dụng đối với việc tải lên tệp, độ dài cuộc hội thoại và số lần gọi API, có thể gây gián đoạn cho các dự án quy mô lớn hoặc liên quan đến nhiều bộ phận.

Thiếu tích hợp gốc với các ứng dụng Google phổ biến như Tài liệu Google, Google Trang tính và Google Không gian Làm việc, khiến việc hợp tác giữa các công cụ trở nên thủ công hơn.

10 lựa chọn thay thế dự án ChatGPT tốt nhất để sử dụng

Nếu bạn đang tìm kiếm các nền tảng vượt trội hơn ChatGPT Dự án với các mô hình AI linh hoạt và tính năng hợp tác mở rộng, bạn đã đến đúng nơi. Dưới đây là 10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho ChatGPT Dự án để bạn khám phá:

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án AI và quy trình làm việc)

Yêu cầu câu trả lời tức thì, được hỗ trợ bởi AI, trên các công cụ và tệp tin của bạn bằng ClickUp Brain

Một trong những thách thức lớn nhất với ChatGPT là cảm giác tách biệt của nó so với phần còn lại của quy trình làm việc của bạn. Nó không có hệ sinh thái tích hợp sẵn để tham chiếu và chỉ dựa vào dữ liệu bạn cung cấp, thường dẫn đến lỗi hoặc thông tin không đầy đủ. Điều này không chỉ có nghĩa là bạn phải chuyển đổi liên tục giữa ChatGPT và các công cụ AI khác, mà còn có nghĩa là bạn phải di chuyển qua lại giữa các nơi lưu trữ dự án của mình. Thật tiếc phải nói với bạn, nhưng bạn đang bị mắc kẹt trong mạng lưới mở rộng của AI và công việc. ClickUp giải quyết vấn đề công việc rời rạc bằng một nền tảng AI toàn diện. Người dùng có thể truy cập vào nền tảng quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, kết hợp kế hoạch công việc, tự động hóa, hợp tác và phân tích thời gian thực trong một nền tảng duy nhất.

Lập lịch và ưu tiên công việc bằng trí tuệ nhân tạo với ClickUp Brain

ClickUp Brain cung cấp lịch trình thông minh, ưu tiên công việc và phân tích dự đoán cho các dự án phức tạp. Điều này có nghĩa là bạn cuối cùng có thể nói lời tạm biệt với tình trạng công việc lan man, tiết kiệm lượng thời gian khổng lồ và quản lý mọi thứ trong một không gian làm việc kết nối duy nhất. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn.

Tạo bản tóm tắt tức thì về các sprint đã hoàn thành để cập nhật cho lãnh đạo một cách dễ dàng bằng ClickUp Brain

Hãy tưởng tượng một quản lý marketing đang xử lý nhiều đợt ra mắt sản phẩm. Thay vì lập kế hoạch chiến dịch thủ công, ClickUp Brain tự động ưu tiên các công việc, phân công hạn chót dựa trên sức chứa của nhóm và cảnh báo các điểm nghẽn tiềm ẩn.

Nâng cao năng suất làm việc lên một tầm cao mới với ClickUp Brain

Sau mỗi sprint, nó tạo ra các bản tóm tắt tức thì, giúp ban lãnh đạo cập nhật thông tin mà không cần thực hiện thêm công việc báo cáo.

Một nhà quản lý dự án có thể đơn giản hỏi, “Điều gì đang cản trở việc thiết kế lại trang web của chúng ta?” và ClickUp Brain sẽ trả lời với các khối và các hành động được đề xuất.

🎥 Dưới đây là một video ngắn hướng dẫn bạn cách đặt câu hỏi cho AI liên quan đến công việc của bạn:

Khi có kế hoạch cho một sự kiện, nó có thể tự động tạo ra một danh sách kiểm tra chi tiết, phân công chủ sở hữu và lên lịch các công việc mà không cần thiết lập thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nâng cấp lên Brain MAX để mở khóa các tính năng năng suất nâng cao. Với quyền truy cập vào nhiều mô hình AI cao cấp (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek và nhiều hơn nữa), bạn có thể xử lý các tác vụ phức tạp như suy luận, mã và viết sáng tạo mà không cần chuyển đổi công cụ. Người dùng Brain MAX báo cáo tiết kiệm 1,1 ngày mỗi tuần, công việc nhanh gấp 4 lần nhờ tính năng Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản được hỗ trợ bởi AI, và giảm chi phí 88% so với việc duy trì nhiều ứng dụng năng suất khác. Khả năng tìm kiếm sâu của nó quét các công cụ và tệp tin kết nối để cung cấp các câu trả lời thông minh, giàu ngữ cảnh, trong khi tính năng tạo hình ảnh tích hợp và tìm kiếm web giúp các nhóm brainstorm, soạn thảo nội dung và nghiên cứu mà không cần rời khỏi ClickUp. Xem video này để tìm hiểu thêm:

Trải nghiệm hợp tác hiệu quả với ClickUp Tài liệu và Bảng trắng

Soạn thảo bản tóm tắt chiến dịch một cách hợp tác và chuyển đổi phản hồi thành công việc ngay lập tức bằng ClickUp Tài liệu

Các dự án thường bị đình trệ vì thông tin bị chôn vùi trong email hoặc bị phân tán qua các công cụ khác nhau.

ClickUp Docs cho phép các nhóm tạo và chỉnh sửa các tài liệu động như bản tóm tắt chiến dịch, thông số kỹ thuật sản phẩm hoặc cơ sở kiến thức, kèm theo các công việc và bình luận được nhúng để thực hiện hành động ngay lập tức.

Kế hoạch trực quan cũng quan trọng không kém. Với ClickUp Bảng trắng, các nhóm có thể vẽ bản đồ quy trình làm việc trong quá trình lập kế hoạch sprint hoặc brainstorm các chiến dịch tiếp thị, sau đó chuyển đổi các ghi chú dán trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện mà không cần nhập lại dữ liệu.

Vẽ sơ đồ kế hoạch sprint một cách trực quan và biến các ghi chú dán thành các công việc có thể thực hiện được bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

Đối với nhà quản lý, bảng điều khiển ClickUp tích hợp các chỉ số KPI, dữ liệu khối lượng công việc và đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

📌 Ví dụ: Một quản lý bán hàng có thể xem luồng giao dịch, chỉ tiêu và hiệu suất nhóm trong một chế độ xem duy nhất, giúp dễ dàng điều chỉnh nguồn lực trước khi hạn chót trôi qua.

Tự động hóa việc đang theo dõi tiến độ trên mục tiêu với nhiệm vụ ClickUp

Theo dõi tiến độ thủ công thường dẫn đến báo cáo lỗi thời và phản hồi chậm trễ. Đặt mục tiêu dưới dạng Nhiệm vụ ClickUp và công việc con, và kết nối mỗi mục tiêu với một mục tiêu có thể đo lường, nơi tỷ lệ hoàn thành được cập nhật tự động khi công việc tiến triển.

Một startup công việc hướng tới các mục tiêu OKR hàng quý, ví dụ, có thể ngay lập tức xác định các dự án có nguy cơ và điều chỉnh trọng tâm.

Các tác vụ lặp đi lặp lại như thông báo cho khách hàng tiềm năng, nâng cấp vé hỗ trợ hoặc phân công phê duyệt định kỳ có thể được tự động hóa hoàn toàn. Với ClickUp Tự động hóa, các quy trình lặp đi lặp lại này sẽ chạy mà không cần sự can thiệp của con người.

Theo thời gian, ClickUp Brain học các mẫu quy trình làm việc này và đề xuất các tự động hóa quản lý dự án mới, chẳng hạn như tự động phân công các công việc đánh giá định kỳ.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại như nâng cấp vé và phân công công việc với sự hỗ trợ của ClickUp Automations

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Lập lịch và ưu tiên công việc được hỗ trợ bởi AI với ClickUp Brain

Phân tích dự đoán giúp phát hiện rủi ro dự án và đề xuất điều chỉnh phân bổ tài nguyên.

Tài liệu, Bảng trắng và Bảng điều khiển cho hợp tác và báo cáo thời gian thực.

Đang theo dõi mục tiêu được liên kết trực tiếp với các công việc và cập nhật tiến độ tự động.

Các quy trình tự động hóa xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại như cập nhật trạng thái và phân công công việc.

Brain Max với nhiều mô hình AI cao cấp cho khả năng suy luận nâng cao, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và tìm kiếm sâu.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc hơn đối với người dùng mới do phạm vi tính năng rộng lớn của nó.

Một thiết lập tự động hóa phức tạp có thể cần thời gian để tinh chỉnh.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Brain MAX mới đã nâng cao đáng kể năng suất làm việc của tôi. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm các mô hình suy luận nâng cao, với mức giá hợp lý giúp dễ dàng tập trung mọi thứ trên một nền tảng duy nhất. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

2. Google Gemini (Tốt nhất cho năng suất AI trong Google Không gian Làm việc)

qua Google Gemini

Nhiều nhóm sử dụng Gmail, tài liệu và Drive gặp phải một vấn đề chung: chuyển đổi ngữ cảnh quá nhiều.

Nghiên cứu ý tưởng, soạn thảo nội dung và phân tích dữ liệu thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ và tab khác nhau, bao gồm cả tìm kiếm Google. Điều này làm chậm tiến độ dự án và gây ra khoảng trống trong hợp tác. Google Gemini nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến trực tiếp vào Google Không gian Làm việc.

Nó giúp các nhóm nghiên cứu nhanh hơn, viết hiệu quả hơn và thậm chí tạo hình ảnh hoặc video mà không cần rời khỏi các ứng dụng quen thuộc của họ.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Xử lý nghiên cứu phức tạp với các báo cáo Deep Research, tóm tắt hàng giờ đọc web thành các kết quả có thể áp dụng.

Tạo hình ảnh và video bằng Imagen 4 và Veo 3 để tạo hình ảnh cho chiến dịch hoặc video giải thích mà không cần công cụ bên ngoài.

Tự động hóa việc soạn thảo tài liệu và trả lời email trực tiếp trong Gmail và Docs với AI Pro, giảm thiểu việc gõ phím lặp đi lặp lại và cải thiện thời gian phản hồi.

Tích hợp với Google Không gian Làm việc (Tài liệu Google, Google Trang tính, Lịch Google, Drive) để quản lý dự án, lên lịch cuộc họp và truy cập nhanh các tệp liên quan.

Kích hoạt khả năng suy luận đa phương thức để xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh và mã nguồn cùng lúc.

Giới hạn của Google Gemini

Các sai sót thỉnh thoảng trong phản hồi yêu cầu xác minh thủ công.

Việc tạo hình ảnh có thể làm méo mó chi tiết và gặp khó khăn với các sơ đồ kỹ thuật.

Việc truy vết các trích dẫn nghiên cứu sâu có thể gây khó khăn.

Giá cả của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Google AI Ultra: $249,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2 : 4.4/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Google Gemini

Đánh giá của Capterra đã ghi chú:

Tôi rất vui vì có một công cụ có thể giúp tôi tìm kiếm các tùy chọn thiết kế hoặc gợi ý mà tôi có thể muốn sử dụng. Tôi có thể hỏi giá bán thông thường của một sản phẩm như đèn chai của tôi. Nó nhanh chóng cung cấp cho tôi sự trợ giúp cần thiết khi tôi cần. Có vẻ như nó cập nhật hơn và dễ sử dụng hơn so với các công cụ khác tôi đã thử. Thậm chí tôi còn cài đặt nhắc nhở cho mình.

📮 ClickUp Insight: Một số lượng đáng ngạc nhiên người dùng cho biết các công việc lặp đi lặp lại chiếm phần lớn thời gian công việc của họ — 21% dành hơn 80% thời gian cho chúng, trong khi 20% khác cho biết các công việc này chiếm ít nhất 40% thời gian trong ngày. Điều đó tương đương với gần một nửa tuần làm việc dành cho những công việc không yêu cầu suy nghĩ sâu sắc hay sáng tạo. Với ClickUp AI Agents, bạn có thể giảm thiểu đáng kể công việc lặp đi lặp lại. Từ việc tạo công việc, gửi nhắc nhở, soạn email, ghi chú cuộc họp cho đến cài đặt quy trình làm việc hoàn chỉnh—ClickUp tự động hóa tất cả chỉ trong vài phút. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm một giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations, nâng cao hiệu suất tổng thể lên 12%.

3. Perplexity AI (Tốt nhất cho nghiên cứu thời gian thực và phân tích đa mô hình)

qua Perplexity AI

Các nhóm phụ thuộc vào công cụ tìm kiếm hoặc các công cụ nghiên cứu phân tán thường lãng phí hàng giờ để thu thập thông tin đáng tin cậy. Cụ thể, nhân viên lãng phí 59 phút mỗi ngày để tìm kiếm thông tin phân tán trên lưu trữ đám mây và các chủ đề cuộc hội thoại.

Perplexity AI giải quyết các vấn đề này bằng cách kết hợp giao diện tìm kiếm với nhiều mô hình AI, duyệt web thời gian thực và trích dẫn cho mỗi phản hồi.

Điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, tư vấn viên và phân tích viên cần các câu trả lời đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng mà không cần phải lọc qua hàng trăm liên kết một cách thủ công.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Thực hiện tìm kiếm thời gian thực với các nguồn trích dẫn để có nội dung nghiên cứu đáng tin cậy.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI khác nhau (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek và Sonar) để áp dụng các phương pháp suy luận đa dạng.

Tải lên các tệp PDF, CSV, hình ảnh và văn bản để tóm tắt dữ liệu hoặc trích xuất thông tin một cách tự động.

Hợp tác với các nhóm thông qua Spaces, nơi các thành viên có thể chia sẻ tệp, tương tác với AI và xây dựng cơ sở kiến thức nội bộ.

Tích hợp API của Perplexity với hơn 800 công cụ năng suất thông qua các nền tảng của bên thứ ba như Albato hoặc Boost Space.

Giới hạn của Perplexity AI

Khó khăn trong việc duy trì bối cảnh qua các câu hỏi tiếp theo.

Khả năng đa ngôn ngữ giới hạn, đặc biệt đối với các ngôn ngữ ít phổ biến.

Các vấn đề bảo mật được báo cáo liên quan đến các URL hình ảnh được tải lên vẫn còn truy cập công khai.

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Perplexity Pro : $20/tháng cho mỗi người dùng

Perplexity Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2 : 4.7/5 (45+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Perplexity AI

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Tôi thích cách Perplexity biến một câu hỏi đơn giản thành một trò chuyện nhanh chóng và hữu ích, lấy thông tin thực tế từ web, kèm theo các liên kết để bạn tự kiểm tra. Nó rất dễ sử dụng, không có menu phức tạp hay quá nhiều tùy chọn, và nó nhớ những gì chúng ta đã thảo luận trước đó, nên các câu hỏi tiếp theo cảm thấy tự nhiên.

👀 Thông tin thú vị: Bức tranh đầu tiên do AI tạo ra đã được bán với giá $432.500. Bức chân dung mang tên “Edmond de Belamy”, được tạo ra bởi một thuật toán, đã được đấu giá tại Christie’s, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nghệ thuật do AI điều khiển.

4. Microsoft Copilot (Tốt nhất cho năng suất AI trên các ứng dụng Microsoft)

qua Microsoft

Microsoft Copilot được tích hợp trực tiếp vào Word, Excel, Outlook và Teams, giúp người dùng bỏ qua việc soạn thảo thủ công và định dạng lặp đi lặp lại.

Thay vì phải chuyển đổi giữa email và bảng tính để tạo báo cáo hoặc trình chiếu, Copilot có thể tóm tắt cuộc họp, tạo slide và đề xuất công thức. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn thực tế cho các kinh doanh đã phụ thuộc nặng vào hệ sinh thái của Microsoft.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Copilot

Tạo báo cáo, bản trình bày và email trực tiếp trong Word, PowerPoint và Outlook.

Tóm tắt cuộc họp, đề xuất các mục cần thực hiện và quản lý công việc trong nhóm.

Phân tích bảng tính, đề xuất công thức và tạo biểu đồ trực quan trong Excel.

Cung cấp chế độ Think Deeper cho suy luận phức tạp, hỗ trợ mã hóa và thông tin nghiên cứu.

Cung cấp tương tác đa phương thức với các đầu vào giọng nói, văn bản và hình ảnh.

Giới hạn của Microsoft Copilot

Thời gian phản hồi chậm hơn trong giờ cao điểm đối với người dùng miễn phí.

Kiểm soát máy tính giới hạn so với các trợ lý truyền thống

Sự không chính xác thỉnh thoảng trong các bản sửa lỗi mã nguồn kỹ thuật.

Giá của Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Miễn phí

Microsoft Copilot Pro: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Copilot

G2 : 4.4/5.0 (85+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng nói gì về Microsoft Copilot

Đánh giá của G2 ghi chú:

Điều tuyệt vời nhất về Copilot là nó cung cấp kết quả được nghiên cứu kỹ lưỡng với các nguồn tham khảo và chi tiết rất cụ thể. Tôi đã sử dụng các nền tảng AI khác và so sánh các câu trả lời, nhưng cho đến nay Copilot vẫn là lựa chọn tuyệt vời trong việc tạo ra các câu trả lời.

5. Claude (Tốt nhất cho các cuộc hội thoại AI giống con người và khả năng suy luận nâng cao)

qua Claude

Claude của Anthropic sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để khiến các tương tác AI trở nên tự nhiên và nhạy bén với ngữ cảnh hơn so với các chatbot truyền thống.

Thay vì nhận được các phản hồi cứng nhắc hoặc quá kỹ thuật, người dùng sẽ nhận được các phản hồi mang tính cuộc hội thoại, thích ứng với giọng điệu và ý định. Mô hình Opus của Claude có thể xử lý các công việc suy luận phức tạp như gỡ lỗi mã nguồn hoặc phân tích đa bước, trong khi các mô hình Sonnet và Haiku hỗ trợ các truy vấn nhanh chóng và nhẹ nhàng.

📌 Ví dụ: Một quản lý marketing đang chuẩn bị phân tích cạnh tranh có thể tải lên các ghi chú nghiên cứu và yêu cầu Claude tổ chức chúng thành một báo cáo chi tiết. Thay vì chỉ dán thông tin, Claude thảo luận về các góc nhìn tiềm năng, xác minh sự thật và soạn thảo một câu chuyện đọc như thể được viết bởi một chuyên gia con người.

Các tính năng nổi bật của Claude

Cung cấp ba mô hình AI (Haiku, Sonnet, Opus) được tối ưu hóa cho tốc độ, độ chính xác và khả năng suy luận phức tạp.

Hỗ trợ tạo mã, gỡ lỗi và đề xuất kiến trúc.

Phân tích hình ảnh tĩnh, trích xuất dữ liệu và cung cấp thông tin bối cảnh.

Cho phép các cuộc hội thoại biểu mẫu, nhận thức ngữ cảnh với khả năng ghi nhớ mạnh mẽ.

Hỗ trợ tích hợp với hàng nghìn ứng dụng của bên thứ ba để tự động hóa quy trình làm việc.

Giới hạn của Claude

Thiếu khả năng tạo hình ảnh và video.

Đôi khi chỉ hoàn thành một phần công việc trước khi yêu cầu xác nhận.

Không toàn diện như ChatGPT trong việc tóm tắt các liên kết.

Giá cả của Claude

Miễn phí

Pro : $20/tháng cho mỗi người dùng

Max: $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2 : 4.4/5 (55+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (20+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Claude

Đánh giá này trên Capterra có tính năng:

Giúp tôi cải thiện cả cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp bằng cách nâng cao kiến thức, chỉ ra con đường học tập thực tế, tạo thói quen hoặc việc cần làm tự động hóa công việc của tôi.

6. Hugging Face (Tốt nhất cho phát triển AI mã nguồn mở và chia sẻ mô hình)

qua Hugging Face

Hãy tưởng tượng bạn đang phát triển một chatbot fintech cần xử lý nhiều ngôn ngữ, phát hiện cảm xúc trong tin nhắn của khách hàng và cung cấp thông tin tài chính thời gian thực.

Thay vì mất hàng tháng để đào tạo mô hình từ đầu, bạn có thể sử dụng Hugging Face để nhanh chóng lựa chọn một mô hình transformer đã được đào tạo sẵn, tinh chỉnh nó bằng dữ liệu của riêng bạn và triển khai thông qua API Suy luận.

Nền tảng mã nguồn mở này cung cấp cho nhà phát triển và tổ chức truy cập vào hàng nghìn mô hình, công cụ AI cho đào tạo và triển khai mô hình, cùng một cộng đồng hợp tác để chia sẻ và cải thiện ứng dụng AI. Hugging Face giúp việc xây dựng các giải pháp NLP, thị giác và AI tạo sinh tiên tiến trở nên dễ dàng hơn mà không cần hạ tầng phức tạp hay đường cong học tập dốc.

Các tính năng nổi bật của Hugging Face

Cung cấp truy cập vào hơn 100.000 mô hình đã được đào tạo sẵn cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI).

Kích hoạt hợp tác thông qua Model Hub và Hugging Face Hub để lưu trữ và chia sẻ mô hình.

Hỗ trợ tinh chỉnh và triển khai với các thư viện nguồn mở như Transformers, Datasets và Tokenizers.

Cung cấp không gian để xây dựng và chia sẻ các ứng dụng AI tương tác mà không cần quản lý hạ tầng.

Cung cấp suy luận thời gian thực thông qua API Suy luận Hugging Face để tích hợp sản xuất mượt mà.

Giới hạn của Hugging Face

Yêu cầu tài nguyên tính toán đáng kể cho các mô hình transformer lớn.

Chứa các thành phần có thể gây ra sự thiên vị trong tập dữ liệu và mô hình, cần được giảm thiểu.

Giới thiệu đường cong học tập cho người mới bắt đầu khi triển khai các tính năng nâng cao.

Giá cả của Hugging Face

Pro : $9/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét từ Hugging Face

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Hugging Face

Đánh giá của G2 đã tiết lộ:

Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với cộng đồng AI. Cộng đồng đang thêm và tái sử dụng các mô hình. Hãy giúp chúng tôi có được các mô hình đã được xác minh tốt nhất để chúng tôi có thể thử nghiệm.

👀 Thông tin thú vị: Hệ thống Watson của IBM đã tạo ra một trailer đầy kịch tính cho bộ phim kinh dị Morgan, tự động lựa chọn các cảnh và sắp xếp chúng một cách độc lập.

7. Notion (Tốt nhất cho không gian làm việc tất cả trong một và năng suất được hỗ trợ bởi AI)

qua Notion

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi tại bàn làm việc với tách cà phê, nhìn vào danh sách dài những việc cần hoàn thành trước ngày mai. Bạn cần tổng hợp báo cáo, soạn thảo email và nhóm đang chờ đợi cập nhật.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, bạn chỉ cần mở Notion. Trong vài phút, các ghi chú của bạn sẽ được tổ chức gọn gàng, các báo cáo được tóm tắt thành các bản tóm tắt ngắn gọn, và bản nháp đầu tiên của email đã sẵn sàng để chia sẻ.

Đây chính là điều làm nên sự hữu ích của Notion. Nó giống như một cuốn sổ tay quen thuộc nhưng được tích hợp một trợ lý thông minh và tinh tế bên trong. Nó giúp bạn dịch tài liệu cho đồng nghiệp ở nước ngoài, chỉnh sửa các câu văn cứng nhắc trong đề xuất của bạn và thậm chí gợi ý ý tưởng khi bạn cảm thấy bế tắc.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Tóm tắt các báo cáo dài và ghi chú cuộc họp để tiết kiệm thời gian.

Dịch tài liệu để hợp tác mượt mà hơn với các nhóm toàn cầu.

Hoàn thiện ngữ pháp và phong cách để giao tiếp rõ ràng hơn.

Lên ý tưởng và soạn thảo bài viết, email và kế hoạch bằng các lệnh nhanh.

Tự động hóa cập nhật danh sách công việc và cơ sở dữ liệu để đang theo dõi một cách dễ dàng.

Giới hạn của Notion

Hoạt động tốt nhất khi bạn tận dụng đầy đủ không gian làm việc Notion.

Cần có kế hoạch trả phí để sử dụng AI mở rộng.

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn

Giá cả của Notion

Miễn phí

Plus : $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (hơn 6.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng nói gì về Notion

Đánh giá này trên G2 đã nhấn mạnh:

Notion AI, đặc biệt là tính năng ghi chú cuộc họp mới, là một bước đột phá cho bất kỳ ai bắt đầu kinh doanh riêng. Nó giống như có một trợ lý hoặc điều phối viên ngồi bên cạnh bạn trong các cuộc họp để ghi lại tất cả các chi tiết quan trọng và nhiệm vụ cần thực hiện, trong khi bạn tập trung hoàn toàn vào các thành viên tham gia cuộc họp.

8. Trello (Tốt nhất cho tổ chức dự án trực quan và hợp tác nhóm)

qua Trello

Trello là công cụ quản lý dự án dựa trên Kanban phổ biến, giúp các nhóm tổ chức công việc và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan. Với hệ thống thẻ và bảng, Trello được thiết kế để đơn giản hóa quy trình, giúp lập kế hoạch dự án, phân công trách nhiệm và theo dõi luồng công việc một cách dễ dàng.

Các nhóm có thể tùy chỉnh bảng để phù hợp với quy trình làm việc của mình, tự động hóa các tác vụ thường xuyên và tích hợp Trello với các công cụ yêu thích, đồng thời duy trì sự hợp tác đơn giản và minh bạch.

Các tính năng nổi bật của Trello

Sắp xếp công việc bằng bảng, danh sách công việc và thẻ để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về dự án.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại bằng Butler automation

Tùy chỉnh quy trình làm việc với nhãn, bộ lọc và Power-Ups.

Cho phép hợp tác thông qua bình luận, tệp đính kèm và cập nhật thời gian thực.

Truy cập Trello trên máy tính để bàn và thiết bị di động để quản lý dự án mọi lúc mọi nơi.

Giới hạn của Trello

Thiếu các tính năng báo cáo nâng cao và theo dõi thời gian tích hợp sẵn.

Khả năng mở rộng giới hạn cho các dự án lớn và phức tạp.

Hàm ngoại tuyến bị giới hạn

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $5/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $10/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5 (13.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.600+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Trello

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Trello đã giúp tôi tổ chức các công việc cá nhân hiệu quả hơn. Ví dụ, một blogger đã chia sẻ bảng Trello AI của họ. Tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi sử dụng bảng này; thực sự, đó là nỗ lực của người đó, nhưng Trello đã cho phép chia sẻ công việc xuất sắc của họ.

9. Slite (Tốt nhất để xây dựng một cơ sở kiến thức nhóm tập trung, gọn gàng miễn phí)

qua Slite

Khi nhóm phát triển, lượng tài liệu phân tán và các cuộc hội thoại bị lãng quên cũng tăng lên. Slite mang đến một giải pháp gọn gàng. Đây là không gian chia sẻ nơi nhóm của bạn có thể viết, tổ chức và tìm kiếm thông tin mà không bị ngập trong hỗn độn.

Khác với các công cụ hợp tác AI cố gắng làm mọi việc cần làm, Slite tập trung vào việc làm tốt một điều duy nhất — giúp các nhóm quản lý kiến thức và đưa ra quyết định cùng nhau.

Thiết kế gọn gàng và có chủ đích của nó giúp tránh tạo ra tài liệu lộn xộn, nghĩa là nhóm của bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc định dạng và nhiều thời gian hơn để chia sẻ những điều quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Slite

Tạo và tổ chức tài liệu không giới hạn trong không gian làm việc hợp tác.

Sử dụng các câu trả lời và hỗ trợ chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI để duy trì kiến thức luôn cập nhật.

Theo dõi mức độ tương tác thông qua phân tích tài liệu và không gian làm việc.

Quản lý kiến thức toàn công ty với bảng điều khiển chuyên dụng.

Kết nối với các công cụ như Slack và Google Drive để có quy trình làm việc mượt mà hơn.

Giới hạn của Slite

Không có API công khai cho các tích hợp tùy chỉnh.

Ít tính năng tương tự cơ sở dữ liệu hơn so với phần mềm quản lý công việc như Notion.

Giá cả của Slite

Tiêu chuẩn : $10/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $15/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slite

G2 : 4.6/5 (260+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Slite

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Công cụ tìm kiếm Ask được hỗ trợ bởi AI này trông rất hứa hẹn và được triển khai tốt. Giao diện đẹp mắt khiến việc viết tài liệu và cập nhật nó trở nên thú vị. Tài liệu đã hoàn thành một cách xuất sắc.

10. Coda (Tốt nhất cho việc xây dựng các quy trình làm việc tùy chỉnh kết hợp tài liệu và bảng tính trong một nền tảng duy nhất)

qua Coda

Một số nhóm công việc hiệu quả nhất khi không phải lựa chọn giữa tài liệu và bảng tính. Coda cung cấp cả hai—mà không yêu cầu bạn chuyển tab.

Công cụ này là một tài liệu linh hoạt, tất cả trong một, nơi viết, kế hoạch, tính toán và tự động hóa hoạt động song song. Cho dù bạn đang xây dựng lịch nội dung với cập nhật trạng thái trực tiếp hay đang theo dõi yêu cầu tính năng sản phẩm trong một không gian chia sẻ, Coda thích ứng với phong cách của bạn thay vì ngược lại.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc nhanh chóng cần hơn một tài liệu tĩnh nhưng không muốn sự cồng kềnh của công cụ quản lý dự án truyền thống.

Các tính năng nổi bật của Coda

Kết hợp tài liệu, bảng và các chế độ xem tương tác trên một giao diện duy nhất.

Sử dụng Packs để kết nối với các công cụ như Gmail, Slack và Jira.

Xây dựng quy tắc tự động hóa quy trình làm việc với logic đơn giản, không cần mã nguồn.

Thêm các khối AI để hỗ trợ viết, tóm tắt và phát triển ý tưởng.

Kiểm soát chia sẻ với tính năng khóa tài liệu, trang ẩn và vai trò trong không gian làm việc.

Giới hạn của Coda

Việc cài đặt có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng lần đầu.

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn

Giá cả của Coda

Miễn phí

Pro : $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $36/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coda

G2 : 4.7/5 (470+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Coda

Đánh giá của Capterra đã ghi chú:

Khả năng dễ dàng mời đồng nghiệp tham gia hợp tác trực tiếp trên nội dung cơ sở kiến thức, phát triển phần mềm hoặc hỗ trợ bán hàng đã mang lại sự ủng hộ thực sự cho hệ thống kiến thức lần đầu tiên tại công ty chúng tôi.

👀 Thông tin thú vị: Viện Smithsonian sử dụng AI để phân tích hàng triệu hiện vật đã được số hóa, giúp tìm kiếm các bảo vật ẩn giấu và thậm chí tự động gắn thẻ cho các bức ảnh lịch sử.

Đề cập: Các lựa chọn thay thế dự án ChatGPT hữu ích khác.

Ngoài các giải pháp thay thế hàng đầu cho ChatGPT Dự án mà chúng tôi đã đề cập, còn có các nền tảng AI khác có thể hỗ trợ tạo/lập nội dung và tự động hóa.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, việc lựa chọn công cụ viết AI phù hợp có thể giúp tăng tốc quá trình soạn thảo nội dung quảng cáo, email và bài viết dài, đồng thời duy trì tính nhất quán của thương hiệu.

Dưới đây là ba công cụ bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

Jasper : Được thiết kế cho các nhóm marketing và người tạo nội dung muốn soạn thảo nội dung quảng cáo, email và bài viết blog một cách nhanh chóng.

Writesonic : Giúp các nhóm tạo ra các bài viết thân thiện với SEO, mô tả sản phẩm và nội dung truyền thông xã hội.

Copy.ai : Cung cấp các mẫu AI để brainstorm ý tưởng sản phẩm, tạo tiêu đề và soạn thảo thông điệp chiến dịch.

ClickUp là lựa chọn thay thế tốt nhất mà bạn đang mong đợi.

Mỗi nhóm làm việc theo cách riêng, và trong khi ChatGPT Projects mang lại tổ chức và bối cảnh giá trị cho công việc được hỗ trợ bởi AI, nó không phải lúc nào cũng đủ để quản lý các dự án phức tạp ngày nay.

Các nhóm hiện đại cần hơn cả những cuộc trò chuyện riêng lẻ: họ cần sự hiển thị chia sẻ. ClickUp chính là giải pháp! Thay vì phải chuyển đổi giữa các chủ đề trò chuyện và tài liệu dự án, ClickUp kết hợp quản lý công việc AI, hợp tác và báo cáo thời gian thực trong một nền tảng duy nhất.

Nó cung cấp cho các nhóm bối cảnh cần thiết trong khi tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, đang theo dõi mục tiêu và cung cấp khả năng suy luận nâng cao với ClickUp Brain Max.

Nếu bạn sẵn sàng đưa quản lý dự án AI lên một tầm cao mới và kết nối mọi bộ phận, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay.