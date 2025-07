Tận dụng chia sẻ kiến thức hiệu quả: 10 lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Slite vào năm 2025

Hầu hết các doanh nghiệp đã thích nghi với môi trường làm việc kết hợp, nhưng việc giúp mọi thành viên trong nhóm tiếp cận kiến thức vẫn là một thách thức. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chia sẻ kiến thức liền mạch, nhiều công cụ đã ra đời. Trong số đó, Slite đã nổi lên như một giải pháp toàn diện cho việc hợp tác lập tài liệu.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm các lựa chọn thay thế Slite, vì công cụ này có một số nhược điểm. Ví dụ, một số người dùng mong muốn các tính năng nâng cao hơn, trong khi những người khác muốn giao diện ít rườm rà hơn.

Nếu bạn đã truy cập blog này, có thể bạn đang băn khoăn về việc chọn một sản phẩm thay thế Slite phù hợp. Hãy xem danh sách 10 sản phẩm thay thế Slite tốt nhất của chúng tôi để khám phá giải pháp quản lý kiến thức toàn diện nhất cho nhu cầu kinh doanh đang phát triển!

Slite là gì?

Slite là một nền tảng quản lý kiến thức hợp tác dựa trên AI được thiết kế cho các tổ chức. Đây là trung tâm cho người dùng tạo, sắp xếp và chia sẻ các tài liệu nội bộ, ghi chú và các tài liệu công việc khác trong một không gian làm việc kỹ thuật số dễ dàng truy cập.

Ngoài việc giúp bạn xây dựng cơ sở kiến thức, Slite còn giúp theo dõi các thay đổi và chia sẻ phản hồi về các tài liệu hiện có. Một số tính năng chính của Slite bao gồm:

Hợp tác thời gian thực

Chỉnh sửa văn bản phong phú

Thư mục và danh mục thống nhất để tổ chức kiến thức

Tích hợp với các công cụ kinh doanh như Slack và Asana

Hàm tìm kiếm mạnh mẽ

Mặc dù có những lợi ích này, các tùy chọn định dạng và tùy chỉnh tương đối hạn chế của Slite có thể làm giảm trải nghiệm người dùng.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn các lựa chọn thay thế cho Slite?

Lựa chọn thay thế Slite phù hợp với bạn phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn. Ví dụ, các nhóm nhỏ với ngân sách eo hẹp thường tìm kiếm giải pháp quản lý kiến thức tiết kiệm chi phí hơn.

Nhưng nói chung, đây là một số yếu tố bạn nên xem xét khi khám phá các sản phẩm khác nhau:

Tính năng cộng tác: Đảm bảo rằng công cụ quản lý kiến thức cho phép các nhóm làm việc cùng nhau trên các tài liệu và chia sẻ kiến thức, đồng thời loại bỏ những nỗ lực dư thừa và sự cô lập giữa các bộ phận Khả năng sử dụng và giao diện: Tìm kiếm giao diện thân thiện với người dùng, dễ điều hướng và dễ sử dụng cho nhóm của bạn 🧑‍💼 Tổ chức tài liệu: Chú ý đến cách trình bày tài sản tri thức, tùy chọn lịch sử phiên bản và các chức năng tìm kiếm tích hợp sẵn Tích hợp: Kiểm tra xem phần mềm có cho phép tích hợp với các công cụ thiết yếu khác mà nhóm của bạn sử dụng không, chẳng hạn như : Kiểm tra xem phần mềm có cho phép tích hợp với các công cụ thiết yếu khác mà nhóm của bạn sử dụng không, chẳng hạn như quản lý dự án , giao tiếp và nền tảng lưu trữ đám mây Tùy chỉnh: Chọn các lựa chọn thay thế Slite giúp bạn điều chỉnh nền tảng theo nhu cầu cụ thể, cấp phân cấp và quy trình làm việc của nhóm Khả năng mở rộng: Công cụ phải phát triển cùng với tổ chức của bạn, đáp ứng nhu cầu mở rộng nhóm và tăng nhu cầu tài liệu với không gian lưu trữ có thể mở rộng

Những lựa chọn hàng đầu: 10 công cụ thay thế Slite xuất sắc nhất

Khám phá 10 lựa chọn thay thế hàng đầu cho Slite và tìm nền tảng cơ sở kiến thức hoàn hảo phù hợp với nhu cầu của bạn về tính dễ sử dụng, tính năng và giá cả.

Tạo tài liệu và wiki có thể tùy chỉnh với các trang lồng nhau và nhiều tùy chọn kiểu dáng phong phú bằng ClickUp Docs

ClickUp là phần mềm quản lý dự án và cơ sở kiến thức hàng đầu với các tính năng mạnh mẽ để thống nhất các nhóm có kích thước khác nhau. 🥇

Với ClickUp Docs, bạn có thể tạo một trung tâm toàn diện cho cơ sở kiến thức của mình, bao gồm các tài liệu thủ tục và tài liệu đào tạo. Thêm các trang lồng nhau, dấu trang, bảng hoặc liên kết Tài liệu với các nhiệm vụ, dự án và quy trình công việc để thiết lập một hệ sinh thái chia sẻ thông tin tùy chỉnh.

Các nhóm nội bộ và từ xa của bạn có thể có các tài nguyên phù hợp tại một địa điểm, tất cả được phân loại rõ ràng và có thể truy cập thông qua tính năng Tìm kiếm toàn cầu của ClickUp.

Một trong những điểm mạnh chính của ClickUp nằm ở cách tiếp cận toàn diện đối với sự hợp tác nhóm với các tính năng như:

: Giúp cộng tác trên tài liệu và chia sẻ liên kết tài nguyên nhanh hơn Chế độ xem trò chuyện: Giúp cộng tác trên tài liệu và chia sẻ liên kết tài nguyên nhanh hơn : Cung cấp các trang sẵn sàng với định dạng và tiêu đề để tạo các tài liệu thường xuyên như quy trình hoạt động tiêu chuẩn Mẫu tài liệu: Cung cấp các trang sẵn sàng với định dạng và tiêu đề để tạo các tài liệu thường xuyên như kế hoạch hành động và : Cung cấp một khung vẽ kỹ thuật số để brainstorming và có thể được thêm vào cơ sở kiến thức nội bộ của bạn Bảng trắng ClickUp: Cung cấp một khung vẽ kỹ thuật số để brainstorming và có thể được thêm vào cơ sở kiến thức nội bộ của bạn

Sử dụng ClickUp AI để chỉnh sửa, tóm tắt, kiểm tra chính tả hoặc điều chỉnh độ dài nội dung trong Tài liệu

Tận dụng ClickUp AI, một trợ lý viết được đào tạo chuyên nghiệp, để tiết kiệm thời gian cho các công việc quản lý kiến thức hàng ngày. Tính năng này cung cấp các lời nhắc phù hợp với vai trò để tạo tài liệu có giá trị cao như tóm tắt dự án, kế hoạch thử nghiệm và dòng thời gian giao hàng trong vài giây! Bạn cũng có thể sử dụng công cụ AI để:

Nhận phản hồi thời gian thực về ngữ pháp và luồng của các tài liệu hiện có

Tóm tắt nội dung dài để nhanh chóng nắm bắt thông tin

Động não ý tưởng nội dung như câu hỏi khảo sát và khẩu hiệu tiếp thị

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Một số tính năng có thời gian học tập lâu hơn

Hỗ trợ AI (chưa) có sẵn trên ứng dụng di động

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise : Liên hệ với công ty để biết giá

ClickUp AI có sẵn trên tất cả các gói trả phí với giá 5 USD/thành viên Không gian Làm việc/tháng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ đánh giá)

2. Notion

Notion là một công cụ năng suất hiệu quả, dễ dàng hợp nhất nhiều hàm vào một không gian làm việc dễ truy cập. Giống như ClickUp, nó kết hợp các yếu tố của wiki và công cụ quản lý dự án.

Sự đơn giản của tính năng kéo và thả và lồng trang trong Notion tạo ra một môi trường giúp việc tổ chức thông tin trở nên dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể nhúng hơn 50 ứng dụng khác nhau ngay vào các trang Notion của mình.

Cho dù là hợp tác với nhóm, nhúng các loại phương tiện khác nhau hay tạo nội dung được định dạng trong kho lưu trữ, các tùy chọn tham chiếu nhanh của Notion giúp giảm thiểu những trở ngại thường gặp trong quy trình quản lý kiến thức.

Notion cho phép bạn phân công công việc, đặt ngày đáo hạn và làm việc cùng nhau trong thời gian thực, giúp nhóm của bạn hợp tác một cách tự tin. Không gian làm việc hoàn toàn có thể tùy chỉnh, giúp bạn tạo bố cục, mẫu và cơ sở dữ liệu phù hợp với quy trình làm việc của mình.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Tính năng phân công công việc và cộng tác

Bố cục và mẫu có thể tùy chỉnh

Cộng tác nhóm thông qua bình luận và theo dõi thay đổi

Chức năng kéo và thả để sắp xếp thông tin

Các tùy chọn nhúng phong phú

Giới hạn của Notion

Có thể sử dụng tiện ích trên điện thoại để ghim trang và cơ sở dữ liệu

Có thể trở nên lộn xộn nếu không có quy trình duy trì trật tự đều đặn

Giá cả của Notion

Miễn phí vĩnh viễn

Plus : 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ với công ty

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2 : 4.7/5 (4.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.000+ đánh giá)

3. Confluence

Confluence của Atlassian giúp tăng cường công việc của bạn với wiki nội bộ. Công cụ quản lý dự án này cung cấp thư viện mẫu phong phú để thiết lập tài liệu mới cho nhóm của bạn. Tích hợp liền mạch với các sản phẩm khác của Atlassian (như Jira và Trello) giúp đơn giản hóa việc quản lý quy trình làm việc. 🌬️

Confluence sắp xếp không gian làm việc của bạn thành các trang, cấu trúc hóa các công việc tạo/lập kiến thức, phân loại và truy cập tài liệu. Sử dụng hệ thống tìm kiếm tiên tiến để truy xuất tài liệu trong tích tắc. Bạn cũng có thể điều chỉnh vai trò và quyền truy cập để tinh chỉnh các giao thức truy cập tài nguyên.

Nền tảng này cung cấp thông báo thời gian thực để giữ cho các nhóm luôn cập nhật, nhưng tính năng ghi chú của nó có thể thiếu tính linh hoạt. Bạn có thể khám phá các lựa chọn thay thế Confluence nếu đang tìm kiếm các công cụ tương tự với chức năng tốt hơn.

Các tính năng tốt nhất của Confluence

Hệ thống tìm kiếm nâng cao

Thông báo thời gian thực

Không gian linh hoạt để quản lý các lĩnh vực kiến thức đa dạng

Tùy chỉnh mạnh mẽ cho bố cục, mẫu và chủ đề

Các tùy chọn xuất dữ liệu tiện lợi

Giới hạn của Confluence

Việc xây dựng trang có thể yêu cầu nhiều kỹ năng kỹ thuật hơn

Quản lý quyền truy cập có thể trở nên phức tạp

Giá cả của Confluence

Miễn phí (cho tối đa 10 người dùng)

Tiêu chuẩn : 6,05 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium : 11,55 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 107.500 USD/năm (tối thiểu 801 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Confluence

G2 : 4.1/5 (3.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)

4. Nuclino

Nuclino là một lựa chọn thay thế Slite khác, cung cấp sự kết hợp giữa cơ sở kiến thức nội bộ và các tính năng wiki. Điểm nổi bật của nó là giao diện gọn gàng và điều hướng trực quan, cùng với tính năng chỉnh sửa thời gian thực cho phép nhiều người dùng cộng tác liền mạch trên cùng một tài liệu.

Nhờ đề cập và bình luận, mọi mục trong Nuclino đều có thể trở thành một khung vẽ để hợp tác, theo thời gian thực hoặc không đồng bộ. Nền tảng này tự động lưu giữ mọi thay đổi trong lịch sử tài liệu, đảm bảo bạn có thể quay lại các phiên bản trước đó khi cần.

Điểm vượt trội của Nuclino so với Slite là các công cụ quản lý công việc toàn diện, bao gồm bảng Kanban, bảng và đồ thị. Phạm vi chức năng rộng hơn này giúp Nuclino trở thành một giải pháp đa năng cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, từ lập kế hoạch sprint đến theo dõi vấn đề.

Các tính năng tốt nhất của Nuclino

Công cụ quản lý công việc, bao gồm bảng Kanban

Lịch sử phiên bản tự động để theo dõi các thay đổi trong tài liệu

Liên kết nội bộ để kết nối các mục có liên quan

Thiết kế thân thiện với người dùng

Tìm kiếm và tổ chức nội dung hiệu quả

Giới hạn của Nuclino

Tùy chọn tích hợp giới hạn

Có thể sử dụng thêm các tùy chọn định dạng để quảng bá phong cách dựa trên thương hiệu

Giá cả của Nuclino

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn : 5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Nuclino

G2 : 4.7/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (60+ đánh giá)

5. Document360

Document360 là một nền tảng đa năng cung cấp cả cơ sở kiến thức nội bộ và bên ngoài. Nhờ hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa phổ biến như WYSIWYG (What You See Is What You Get) và Markdown, nó cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật tạo tài liệu chất lượng cao.

Một trong những điểm bán hàng chính của Document360 là khả năng cộng tác tích hợp sẵn. Gán các vai trò như Chủ sở hữu, Quản trị viên, Trình chỉnh sửa và Người soạn thảo cho các thành viên trong nhóm để kiểm soát các giao thức truy cập ở cấp độ chi tiết. Trải nghiệm người dùng cho những người truy cập cơ sở kiến thức cũng mượt mà không kém, nhờ các bộ lọc tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm từ khóa và các đề xuất dựa trên AI. 🤖

Nền tảng này cung cấp tính linh hoạt trong việc cấu hình cơ sở kiến thức thành công khai, riêng tư hoặc kết hợp cả hai.

Các tính năng tốt nhất của Document360

Hỗ trợ WYSIWYG và Markdown

Các bộ lọc tìm kiếm nâng cao và đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI

Tích hợp tính năng nhắc nhở xem lại nội dung

Quyền truy cập chi tiết

Phân tích chi tiết để hiểu rõ hơn về cách sử dụng cơ sở kiến thức

Giới hạn của Document360

Giao diện có thể chậm đôi khi

Phân tích chỉ hỗ trợ trong khoảng thời gian 30 ngày

Giá cả của Document360

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn : 149 USD/tháng cho mỗi dự án

Chuyên nghiệp : 299 USD/tháng cho mỗi dự án

Kinh doanh : 399 USD/tháng cho mỗi dự án

Enterprise: 599 USD/tháng cho mỗi dự án

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Document360

G2 : 4.7/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

6. Slab

Slab cho phép bạn tạo, tổ chức và quản lý kiến thức cho nhân viên nội bộ, kết hợp nhiều công cụ chủ yếu dành cho các nhóm kỹ thuật! Các tùy chọn cộng tác của nó bao gồm chỉnh sửa tài liệu chung, kiểm soát phiên bản và thảo luận qua bình luận. 🤠

Điểm khác biệt của công cụ này là giao diện người dùng hiện đại, giúp đơn giản hóa việc điều hướng nội dung với nỗ lực tối thiểu. Không giống như các hệ thống dựa trên thư mục truyền thống, nó cho phép các thành viên trong nhóm duyệt và khám phá thông tin một cách hiệu quả thông qua các Chủ đề Slab, chẳng hạn như "Cách chúng tôi làm việc" hoặc "Sổ tay nhân viên" để có bối cảnh tốt hơn.

Với Slab, bạn có thể thiết lập một danh tính duy nhất cho wiki nội bộ của mình thông qua một tên miền tùy chỉnh, miễn là bạn là người dùng gói Doanh nghiệp hoặc Enterprise.

Các tính năng tốt nhất của Slab

Giao diện người dùng hiện đại

Slab Topics cho việc duyệt nội dung phong phú về ngữ cảnh

Tích hợp với các công cụ như Dropbox, Slack và GitHub

Chỉnh sửa và bình luận đồng thời theo thời gian thực

Giới hạn của Slab

Có thể sử dụng các tính năng cộng tác phong phú hơn

Tùy chọn chỉnh sửa giới hạn cho các nhóm tiếp xúc với khách hàng

Giá cả của Slab

Miễn phí vĩnh viễn

Startup : 6,67 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 12,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ với công ty

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Slab

G2 : 4.6/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (30+ đánh giá)

7. Evernote

Nếu bạn là một người bận rộn, thích sắp xếp kế hoạch của mình một cách có tổ chức hoặc cần một wiki nội bộ đáng tin cậy, Evernote có thể là ngân hàng ký ức kỹ thuật số của bạn. 😉

Ưu điểm chính của ứng dụng này nằm ở tính năng định dạng ghi chú dựa trên AI có tên AI Note Cleanup. Tính năng này cho phép người dùng sắp xếp các ghi chú rời rạc, không liên quan (chúng ta ai cũng từng gặp trường hợp này!) mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa và giọng điệu ban đầu. Với tính năng đồng bộ hóa giữa các nền tảng di động và máy tính, các ghi chú của bạn sẽ luôn trong tầm tay!

Evernote còn là một hệ thống lưu trữ hiệu quả, giúp đơn giản hóa việc quét và lưu tài liệu để tham khảo trong tương lai. Sử dụng các mẫu được thiết kế sẵn và tính năng hỗ trợ chuyển lời nói thành văn bản cho ghi chú để giảm thời gian soạn thảo.

Thích phong cách của nền tảng này? Bạn cũng có thể tham khảo các lựa chọn thay thế Evernote sau đây!

Các tính năng tốt nhất của Evernote

Truy cập ngoại tuyến trên ứng dụng di động và máy tính

Các mẫu Evernote đa năng

Định dạng ghi chú hỗ trợ AI

Tích hợp với các công cụ năng suất và kinh doanh

Công cụ tìm kiếm và thẻ

Giới hạn của Evernote

Nhiều người dùng cho rằng gói miễn phí quá giới hạn

Đôi khi quá trình đồng bộ hóa có thể chậm

Giá cả của Evernote

Miễn phí vĩnh viễn

Cá nhân : $10.83/tháng

Chuyên nghiệp : $14.17/tháng

Evernote Teams: 24,99 USD/tháng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (8.000+ đánh giá)

8. Helpjuice

Helpjuice được thiết kế để tạo nội dung câu hỏi và trả lời trong cơ sở kiến thức của bạn. Tính năng tìm kiếm tự động giúp bạn tìm thấy các chủ đề và bài viết dựa trên truy vấn của bạn. Về cơ bản, bạn có một công cụ tìm kiếm giống như Google trong tầm tay! 😁

Công cụ này theo dõi chặt chẽ những gì mọi người đang tìm kiếm, cung cấp phân tích chi tiết về các chủ đề phổ biến và các bài viết được tham khảo. Với các tùy chọn khắc phục sự cố tương tác và cộng tác thời gian thực trong tầm tay, trải nghiệm người dùng của bạn sẽ đạt mức cao nhất.

Nền tảng này cho phép bạn truy cập vào nhiều chủ đề tùy chỉnh, giúp bạn cá nhân hóa từng cơ sở kiến thức để phù hợp với yêu cầu riêng của mình mà không tốn thêm chi phí.

Các tính năng tốt nhất của Helpjuice

Hệ thống cơ sở kiến thức tự phục vụ có khả năng mở rộng

Đánh thẻ câu hỏi để có hàm tìm kiếm mạnh mẽ hơn

Tìm kiếm thông minh tự động cho các chủ đề và bài viết hàng đầu

Nhiều tích hợp, bao gồm Slack, Olark và Zapier

Hỗ trợ nhập MS Word

Giới hạn của Helpjuice

Giá cả tương đối cao so với các đối thủ cạnh tranh

Trình chỉnh sửa văn bản không lý tưởng

Giá cả của Helpjuice

Starter : 120 USD/tháng (tối đa bốn người dùng)

Run – Up : 200 USD/tháng (tối đa 16 người dùng)

Premium Limited : 289 USD/tháng (tối đa 60 người dùng)

Premium Không giới hạn: 499 USD/tháng (không giới hạn người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Helpjuice

G2 : 4.5/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (90+ đánh giá)

9. Coda

Nếu nhóm của bạn đang chìm ngập trong vô số bảng tính và trang, Coda có thể là cứu tinh của bạn! 🦸

Là một công cụ wiki nội bộ, nền tảng này đơn giản hóa việc tạo tài liệu, giống như Tài liệu Google, đồng thời đảm bảo dễ dàng chia sẻ và xuất bản. Ngoài ra, bạn có thể nhập toàn bộ Lịch Google vào wiki của mình!

Với Coda AI, bạn có thể giảm bớt công việc thủ công bằng cách:

Tóm tắt ghi chú

Tạo nội dung cơ sở kiến thức và thông tin chi tiết về dữ liệu

Sử dụng hộp thoại trò chuyện để đặt câu hỏi

Coda cung cấp các hàm xử lý văn bản, bảng tính và cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Bạn đang gặp khó khăn trong việc theo dõi công việc? Chế độ xem có thể tùy chỉnh cho phép bạn điều chỉnh nền tảng này theo yêu cầu riêng của mình!

Các tính năng tốt nhất của Coda

Trợ lý công việc Coda AI

Tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau

Chế độ xem có thể tùy chỉnh để dễ thích ứng

Mẫu để tạo/lập tài liệu hiệu quả

Giới hạn của Coda

Khả năng tích hợp còn cần được cải thiện

Các tùy chọn nhập dữ liệu cần được tối ưu hóa thêm

Giá cả của Coda

Miễn phí vĩnh viễn

Pro : 10 USD/tháng cho mỗi Doc Maker

Nhóm : 30 USD/tháng cho mỗi Doc Maker

Enterprise: Liên hệ để biết giá

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Coda

G2 : 4.7/5 (400+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (80+ đánh giá)

10. Tettra

Tettra là một phần mềm wiki dựa trên AI khác trong danh sách của chúng tôi. Nó giúp các nhóm sắp xếp thông tin công ty trong một cơ sở kiến thức có tổ chức, đặc biệt là lưu ý đến các nhân viên mới. Bạn có thể trả lời các truy vấn lặp đi lặp lại một lần và làm cho quá trình nhập môn trở nên suôn sẻ hơn.

Tính năng Q&A của nền tảng này, cùng với tính năng xác minh nội dung, giúp nội dung cơ sở kiến thức luôn được cập nhật. Bạn có truy vấn? Bạn sẽ thích Kai, trợ lý AI của Tettra — nó luôn sẵn sàng trả lời bạn ngay lập tức bằng các câu trả lời được trích xuất từ cơ sở kiến thức của công ty bạn.

Tettra cũng xuất sắc trong việc tổ chức các trang bằng danh mục, thư mục và thẻ, đồng thời cho phép di chuyển nội dung từ các nền tảng khác một cách dễ dàng. 🏷️

Các tính năng tốt nhất của Tettra

Kai, trợ lý quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Tính năng hỏi đáp để chia sẻ kiến thức tương tác

Xác minh nội dung

Tích hợp với Slack

Tổ chức trang tuyệt vời

Giới hạn của Tettra

Các tài liệu có xu hướng trông lặp đi lặp lại do các tùy chọn định dạng bị giới hạn

Hàm tìm kiếm đôi khi khó sử dụng

Giá cả của Tettra

Cơ bản : 4 USD/tháng cho mỗi người dùng

Mở rộng quy mô : 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

*Tất cả giá niêm yết đều tham chiếu đến mô hình thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Tettra

G2 : 4.6/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (Dưới 10 đánh giá)

Chưa quyết định? Hãy thử ClickUp như một lựa chọn thay thế Slite hoàn hảo cho bạn!

Khi nói đến tài liệu hợp tác, quản lý dữ liệu và chia sẻ kiến thức, có rất nhiều tùy chọn thay thế Slite. Mặc dù mỗi công cụ đều có những điểm độc đáo riêng, nhưng không thể phủ nhận bộ tính năng phong phú của ClickUp

Nền tảng này không chỉ cung cấp các tùy chọn quản lý kiến thức hàng đầu trong ngành mà còn tuân thủ các giao thức bảo mật hàng đầu để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Hãy dùng thử ClickUp và xem nó biến đổi cách thức hoạt động của nhóm bạn như thế nào! 🏆