Top 10 công cụ ERP được hỗ trợ bởi AI để tối ưu hóa quy trình làm việc kinh doanh

Hãy tưởng tượng: Cuối tháng, báo cáo kho hàng của bạn đã lỗi thời, bộ phận tài chính đang chìm trong các bảng tính, và nhóm của bạn phải chạy đua cập nhật thông tin trên năm ứng dụng khác nhau. Mọi thứ đều cảm thấy rời rạc và tốn nhiều công sức. Đây chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra , và nó đang làm suy giảm năng suất và tiềm năng của công ty bạn.

Hãy khám phá các hệ thống ERP được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Những công cụ này bao gồm các tính năng như tự động hóa mục nhập, dự báo nhu cầu, phân tích dự đoán và trí tuệ nhân tạo cuộc hội thoại, giúp kinh doanh của bạn duy trì sự linh hoạt và cạnh tranh.

Cuối cùng, nó tích hợp tất cả các quy trình kinh doanh, dữ liệu và nhóm của bạn vào một hệ thống ERP thông minh duy nhất.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các công cụ AI hàng đầu sẽ giúp nâng cao quy trình lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp của bạn.

Dưới đây là các tính năng, cấu trúc và giá cả của 10 hệ thống ERP AI hàng đầu.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả ClickUp Tất cả kích thước nhóm (cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn, và doanh nghiệp) Tài liệu hợp tác với cơ chế phản hồi và chú thích, trò chuyện tích hợp, quản lý công việc và đề xuất kiểm tra bản thảo do AI hỗ trợ, hơn 100 tích hợp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí với các tính năng bổ sung; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp SAP Kinh doanh AI Doanh nghiệp Khớp hóa đơn, trí tuệ nhân tạo tích hợp và đánh giá tính bền vững Giá cả tùy chỉnh Microsoft Dynamics 365 Các doanh nghiệp chuỗi cung ứng có kích thước trung bình đến lớn kinh doanh Tự động hóa công việc, thông tin thời gian thực và tích hợp với các công cụ của Microsoft Các kế hoạch dịch vụ trả phí có sẵn Oracle ERP Cloud Các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp được quản lý chặt chẽ Dự báo nhu cầu tích hợp, quản lý nhà cung cấp và quản lý rủi ro và tuân thủ Giá cả tùy chỉnh Odoo Kinh doanh vừa và nhỏ Triển khai trên đám mây và tại chỗ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí với các tính năng bổ sung Acumatica ERP Doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ (SME) và startup Kiến trúc mở, quy trình làm việc có thể tùy chỉnh Giá cả tùy chỉnh Infor Cloudsuite Kinh doanh vừa và lớn Quản lý chuỗi cung ứng, các tính năng AI như dự đoán xu hướng và phân tích dữ liệu nâng cao Giá cả tùy chỉnh Epicor Nhà sản xuất và nhà phân phối quy mô lớn Hệ thống CRM tích hợp, đánh giá giá cả và quản lý nhà cung cấp Giá cả tùy chỉnh Sage Intacct AI Nhóm tài chính Mục nhập tự động hóa, tích hợp với phần mềm kế toán và nhập liệu thông minh Giá cả tùy chỉnh NetSuite với AI Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất Trí tuệ nhân tạo tạo sinh, công cụ quản lý nhân sự, quản lý chuỗi cung ứng Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn một hệ thống ERP AI?

59% các công ty trên toàn cầu gặp khó khăn với sự phức tạp của hệ thống ERP. Để tránh các thách thức trong lĩnh vực CNTT, nhân sự và quản lý chuỗi cung ứng, bạn nên lựa chọn một hệ thống ERP AI phù hợp với hoạt động kinh doanh và nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp mình.

Dưới đây là những tiêu chí bạn nên tìm kiếm trong phần mềm ERP để tận dụng tối đa khoản đầu tư của mình:

tự động hóa thông minh: *Tự động hóa các quy trình kinh doanh và công việc thường xuyên như lập hóa đơn, cập nhật kho hàng và quản lý nhân sự. Giảm thiểu công việc thủ công, nâng cao hiệu quả quy trình và giải phóng nhóm của bạn để tập trung vào các quy trình kinh doanh cốt lõi

Phân tích dự đoán: Sử dụng AI trong ERP để dự báo nhu cầu, theo dõi xu hướng tài chính và xác định các rủi ro tiềm ẩn. Ra quyết định chủ động và dựa trên dữ liệu để tránh các sự cố vận hành và nắm bắt cơ hội tăng trưởng sớm

Tính năng hiển thị dữ liệu thời gian thực: Đồng bộ hóa dữ liệu từ các bộ phận khác nhau để cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng, thời gian thực về hoạt động kinh doanh. Xem toàn cảnh ngay lập tức, dù bạn đang theo dõi doanh số bán hàng, hàng tồn kho hay hiệu suất làm việc của nhân viên

Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường và nhận được thông tin chi tiết ngay lập tức. Giúp dữ liệu trở nên dễ tiếp cận với người dùng không chuyên và đẩy nhanh quá trình ra quyết định

Bảng điều khiển tùy chỉnh: Tùy chỉnh chế độ xem theo vai trò và chỉ số KPI. Hiển thị thông tin quan trọng nhất trên bảng điều khiển ERP để theo dõi hiệu suất chỉ với một cái nhìn

quản lý quy trình làm việc: *Kết nối các công việc giữa các bộ phận và cài đặt chuỗi phê duyệt tự động hóa. Giữ cho các hoạt động của bạn diễn ra trơn tru như đồng hồ, mà không cần kiểm tra liên tục

Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba: Kết nối với hệ thống CRM, nền tảng thương mại điện tử hoặc phần mềm kế toán hiện có của bạn để đảm bảo các hệ thống công nghệ hoạt động đồng bộ. Giảm thiểu sự trùng lặp và giúp quá trình triển khai trở nên thuận lợi hơn cho các nhóm

Quyền truy cập và quyền hạn dựa trên vai trò: Bảo mật dữ liệu tài chính và nhân viên nhạy cảm bằng cách giới hạn quyền truy cập dựa trên vai trò. Đảm bảo tuân thủ và kiểm soát hoàn toàn ai có thể chế độ xem hoặc chỉnh sửa thông tin

nhật ký kiểm toán và đang theo dõi tuân thủ: *Theo dõi tất cả các thay đổi, phê duyệt và hành động của người dùng để đảm bảo tuân thủ quy định, kiểm toán nội bộ và quản lý kho hàng

👀 Bạn có biết? Hơn 97% doanh nghiệp xem xét giải pháp ERP dựa trên đám mây so với giải pháp ERP tại chỗ. Và phần lớn trong số các doanh nghiệp này lựa chọn giải pháp ERP để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh và cải thiện quy trình làm việc cũng như năng suất.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng ClickUp AI để nâng cao năng suất và hiệu quả

Hãy cùng tìm hiểu về các tính năng, trường hợp sử dụng và giới hạn của các hệ thống ERP này.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc thông minh và tích hợp quy trình làm việc ERP)

Quản lý dự án, hoạt động nhân sự và phát triển sản phẩm tất cả trên một nền tảng duy nhất với ClickUp

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nơi các dự án ERP, tác vụ, trò chuyện và nhiều tính năng khác được tích hợp trong một giải pháp tùy chỉnh, có khả năng mở rộng.

Thông qua quản lý công việc thông minh và tích hợp quy trình làm việc ERP mượt mà, bạn có thể tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tự động hóa các công việc thường xuyên và nâng cao hiệu quả hoạt động — tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức.

ClickUp Brain

ClickUp Brain là trợ lý ảo của nền tảng, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động hóa việc mục nhập lặp đi lặp lại, tạo tài liệu quy trình và cung cấp phân tích dự đoán để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tự động hóa việc tạo báo cáo và cập nhật dự án với ClickUp Brain

Bạn có thể quản lý công việc, dự đoán nhu cầu tài nguyên, tự động tạo kế hoạch dự án và trả lời câu hỏi của nhóm ngay lập tức.

Giả sử bạn đang quản lý một chiến dịch ra mắt sản phẩm. Thay vì phải lập kế hoạch từng bước một cách thủ công, Brain tự động tạo ra một dòng thời gian, đánh dấu các điểm tắc nghẽn tài nguyên và dự đoán các trễ hẹn dựa trên khối lượng công việc của nhóm. Điều này hoàn toàn đơn giản hóa việc quản lý tài nguyên. Từ việc lập kế hoạch tài nguyên, điều chỉnh dòng thời gian cho đến việc chủ động ứng phó, tất cả đều có thể hoàn thành chỉ với vài cú nhấp chuột.

Trích xuất câu trả lời, quyết định và các mục cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp của bạn với ClickUp Brain

Cách ClickUp Brain MAX biến đổi ERP

ClickUp Brain MAX không chỉ là một công cụ AI thông thường—nó là trung tâm điều khiển của bạn, được thiết kế để tối ưu hóa mọi khía cạnh của kế hoạch quản lý nguồn lực doanh nghiệp. Dưới đây là cách nó hỗ trợ các nhóm:

Tìm kiếm thống nhất: Tìm kiếm ngay lập tức các hồ sơ tài chính, tài liệu nhân sự, dữ liệu kho hàng và thông tin khách hàng trên tất cả các ứng dụng và nền tảng đám mây kết nối của bạn

Năng suất điều khiển bằng giọng nói: Sử dụng tính năng Sử dụng tính năng "Nói thành văn bản" để quản lý công việc, tạo báo cáo và cập nhật hồ sơ chỉ bằng giọng nói, tối ưu hóa quy trình làm việc ERP

Phân tích dựa trên AI: Nhận phân tích tài chính theo ngữ cảnh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và dự đoán doanh số bán hàng trực tiếp trong môi trường ERP của bạn

Một công cụ AI mạnh mẽ: Người dùng có thể tận dụng các công cụ AI cao cấp, bên ngoài như ChatGPT, Claude và Gemini thông qua một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp

🎥 Xem cách tận dụng tối đa Brain Max:

Với ClickUp Brain MAX, bạn sẽ có một ứng dụng AI siêu cấp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ quy trình làm việc của bạn, kết nối dữ liệu và cho phép bạn quản lý toàn bộ hệ thống ERP - bằng giọng nói hoặc văn bản. Hãy từ bỏ việc sử dụng các công cụ AI rời rạc và trải nghiệm tự động hóa liền mạch, có ngữ cảnh cho mọi trường hợp sử dụng ERP.

ClickUp Autopilot: Các đại lý được xây dựng sẵn và tùy chỉnh

Bạn có thể khai thác hết tiềm năng của hệ thống ERP với các trợ lý AI của ClickUp. Các trợ lý AI được thiết kế để tự động hóa quy trình, tối ưu hóa quy trình làm việc và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn bộ tổ chức của bạn.

Tạo dự đoán nhiệm vụ, biến cuộc hội thoại thành hành động, xác định khối lượng công việc hiện tại và lập kế hoạch phân bổ tài nguyên với ClickUp Brain

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng trợ lý AI ClickUp:

tự động hóa các công việc ERP thường xuyên: *Các tác nhân AI được xây dựng sẵn có thể xử lý các quy trình lặp đi lặp lại như phê duyệt hóa đơn, mục nhập và tạo báo cáo, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công

Tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh: Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu ERP độc đáo của bạn, chẳng hạn như tự động hóa quy trình xử lý đơn đặt hàng, cập nhật kho hàng hoặc quy trình onboarding nhân sự

tìm kiếm và phân tích thông minh: *Các trợ lý AI có thể trích xuất thông tin khóa từ các tài liệu (ví dụ: hợp đồng, hóa đơn, báo cáo tài chính) và cung cấp tóm tắt hoặc phân tích tức thì để ra quyết định nhanh chóng

Cảnh báo & đề xuất: Cài đặt các tác nhân để theo dõi dữ liệu ERP nhằm phát hiện các bất thường, hạn chót hoặc vấn đề tuân thủ, và nhận các cảnh báo chủ động hoặc đề xuất để duy trì hoạt động kinh doanh đúng hướng

ClickUp Tự động hóa

Để tự động hóa các công việc ERP hàng ngày, hãy sử dụng ClickUp Automations. Công cụ này loại bỏ nỗ lực thủ công trong việc quản lý quy trình làm việc ERP bằng cách cho phép bạn cài đặt các quy tắc tùy chỉnh để tự động di chuyển các công việc, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Với hơn 50+ tác vụ kích hoạt, bạn có thể tự động hóa gần như mọi phần của hoạt động ERP.

Tự động hóa các công việc ERP lặp đi lặp lại với ClickUp Automations

Ví dụ, khi đơn đặt hàng được phê duyệt, ClickUp có thể tự động giao công việc tiếp theo cho nhóm mua hàng, cập nhật giai đoạn dự án và thông báo cho bộ phận tài khoản bắt đầu xử lý hóa đơn.

ClickUp Tài liệu

Nếu bạn cần hợp tác với đồng nghiệp hoặc tạo bản phác thảo về các hạn chế tài nguyên để chia sẻ với nhóm của mình, hãy sử dụng ClickUp Tài liệu.

Hợp tác trong quản lý tài nguyên và kế hoạch với ClickUp Tài liệu

Nó cho phép bạn chia sẻ tài liệu ERP, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và quy trình kinh doanh, đồng thời bình luận trực tiếp trên các tài liệu này. Đội ngũ vận hành kinh doanh của bạn có thể đóng góp ý kiến, đánh dấu các phần cần chú ý và gắn thẻ đồng nghiệp liên quan trực tiếp trên tài liệu.

Các tài liệu cũng được liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, đảm bảo rằng thông tin quy trình quan trọng luôn có thể thực hiện được, dễ truy cập và được cập nhật liên tục. Điều này giúp tập trung quản lý kiến thức và tối ưu hóa quá trình onboarding và tuân thủ.

Sự tích hợp được hỗ trợ bởi AI này cho phép bạn kết nối tất cả các hoạt động và quy trình kinh doanh (trong hệ sinh thái ứng dụng kết nối của bạn) tại cùng một nơi.

Quản lý và theo dõi tất cả các hoạt động kinh doanh và tài nguyên liên quan của bạn với ClickUp Operations

ClickUp Operations là hệ thống ERP cho phép bạn đang theo dõi mọi giai đoạn hoạt động theo thời gian thực, từ quá trình onboarding nhà cung cấp và cấu hình hệ thống đến đào tạo nhân viên kho.

Bạn có được hiển thị toàn diện trên các bộ phận, đảm bảo việc triển khai phù hợp với ngân sách, cột mốc và yêu cầu tuân thủ - tất cả trong một nơi. Ngoài ra, bạn còn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng quản lý dự án của ClickUp.

🧩 Thư viện mẫu: ClickUp cũng cung cấp nhiều mẫu ERP và quản lý kho miễn phí, có thể tùy chỉnh để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Ví dụ, mẫu cấu trúc phân chia công việc triển khai ERP ClickUp và mẫu quản lý kho ClickUp giúp các nhóm quản lý các dự án triển khai ERP phức tạp và hoạt động liên tục với hệ thống phân cấp tác vụ rõ ràng, biểu đồ Gantt và chế độ xem dòng thời gian. Các mẫu này hỗ trợ dự báo nhu cầu, phân bổ tài nguyên và đang theo dõi tiến độ, tất cả đều được hỗ trợ bởi các phân tích AI của ClickUp.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh cho tài khoản dự án và hiển thị các chỉ số KPI, chỉ số hoạt động và hiệu suất ERP theo thời gian thực

Số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, đang theo dõi tài sản cố định và giám sát lịch trình sản xuất để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn

Tạo quy trình vận hành tiêu chuẩn và hệ thống đang theo dõi với các mẫu kế hoạch vận hành

Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các dự án triển khai ERP có kích thước bất kỳ với các tính năng quản lý lịch trình và phụ thuộc nâng cao

Giữ kết nối và thảo luận về các mẹo quản lý tài nguyên với đồng nghiệp thông qua ClickUp Trò Chuyện

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên thông qua các quy trình tự động hóa và tài liệu tập trung

Quản lý quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), đang theo dõi các công việc tuân thủ và đảm bảo tiêu chuẩn hóa quy trình bằng cách sử dụng tài liệu và nhắc nhở do AI tạo ra

Giới hạn của ClickUp

Một số người dùng có thể cảm thấy các tính năng phong phú ban đầu hơi choáng ngợp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Hệ thống ERP SaaS tất cả trong một tốt nhất. ClickUp cung cấp chức năng mô-đun giúp đơn giản hóa việc tạo/lập các quy trình làm việc đa dạng. Kiến trúc mở của các tính năng khuyến khích sự sáng tạo và tùy chỉnh. Giao diện người dùng (UI/UX) được thiết kế tinh tế, mang lại trải nghiệm điều hướng trực quan và thẩm mỹ chuyên nghiệp. Nền tảng cho phép người dùng phát triển các ứng dụng tùy chỉnh, thêm một lớp linh hoạt giá trị. Đội ngũ bán hàng tuyệt vời nhất!

Hệ thống ERP SaaS tất cả trong một tốt nhất. ClickUp cung cấp chức năng mô-đun giúp đơn giản hóa việc tạo/lập các quy trình làm việc đa dạng. Kiến trúc mở của các tính năng khuyến khích sự sáng tạo và tùy chỉnh. Giao diện người dùng (UI/UX) được thiết kế tinh tế, mang lại trải nghiệm điều hướng trực quan và thẩm mỹ chuyên nghiệp. Nền tảng cho phép người dùng phát triển các ứng dụng tùy chỉnh, thêm một lớp linh hoạt giá trị. Đội ngũ bán hàng tuyệt vời nhất!

🧠 Thú vị: Netflix sử dụng các thuật toán quản lý tài nguyên để dự đoán nhu cầu của người xem và phân bổ băng thông phát trực tuyến một cách hiệu quả trong giờ cao điểm.

2. SAP Business AI (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn xử lý logistics phức tạp)

qua SAP Business AI

Quản lý các hoạt động phức tạp xuyên suốt các bộ phận thường dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, quyết định chậm trễ và bỏ lỡ cơ hội. SAP Business AI kết hợp trí tuệ doanh nghiệp cấp cao với hệ thống lập kế hoạch tài nguyên. Nó có thể tự động hóa các công việc lặp lại, đang theo dõi hóa đơn, hiển thị tình trạng kho hàng và lập kế hoạch phân bổ tài nguyên.

Từ phân tích dự đoán và dự báo doanh thu đến khớp hóa đơn dựa trên AI và chatbot thông minh cho các truy vấn của nhân viên, giải pháp ERP này được thiết kế để mở rộng theo độ phức tạp của doanh nghiệp.

Các tính năng nổi bật của SAP Business AI

Sử dụng tính năng khớp hóa đơn thông minh để xử lý thanh toán nhanh hơn

Ngăn chặn gian lận với công nghệ phát hiện bất thường dựa trên AI

Tự động hóa các quy trình kinh doanh lặp đi lặp lại và đòi hỏi nhiều giao tiếp

Đánh giá các hoạt động kinh doanh dựa trên các yếu tố bền vững bằng công nghệ học máy

Sử dụng Joulie, trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn, để nhận câu trả lời và truy cập tài nguyên bất cứ khi nào bạn cần

Quản lý chuỗi cung ứng, logistics và các chỉ số kho hàng , đồng thời theo dõi cách kinh doanh của bạn xử lý vận chuyển hàng hóa và quản lý đội xe

Giới hạn của SAP Business AI

Phần mềm lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) này có đường cong học tập dốc

Các tích hợp hiện tại chưa đủ toàn diện

Giá cả của SAP Kinh doanh AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SAP Kinh doanh AI

G2: 4.4/5 sao (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 sao (hơn 300 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, những thông tin quan trọng bị bỏ lỡ và sự thiếu nhất quán. Với không gian làm việc tất cả trong một của ClickUp, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất, ngay khi chúng cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một không gian làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

3. Microsoft Dynamics 365 (Phù hợp nhất cho các nhóm đã sử dụng Microsoft 365 làm nền tảng công nghệ chính của họ)

qua Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 kết hợp ERP với CRM và công cụ quản lý dự án, tạo ra một trung tâm điều hành tập trung để quản lý hoạt động kinh doanh, dự án và mối quan hệ khách hàng.

Bạn có thể sử dụng nó để đang theo dõi doanh số bán hàng, giám sát hiệu suất dịch vụ khách hàng, thu thập dữ liệu khách hàng và thậm chí quản lý các hoạt động tài chính và chuỗi cung ứng.

Với các phân tích được hỗ trợ bởi AI và tùy chỉnh không cần mã, phần mềm quản lý kho ERP này giúp bạn hoạt động nhanh hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và đưa ra các quyết định thúc đẩy tăng trưởng thực sự. Nếu bạn đã sử dụng Microsoft 365 làm nền tảng công nghệ chính, giải pháp ERP này là lựa chọn hoàn hảo cho bạn.

Các tính năng nổi bật của Microsoft Dynamics 365

Tự động hóa các quy trình quản lý tài nguyên lặp đi lặp lại để tăng cường hiệu quả

Nhận được thông tin thời gian thực với AI và phân tích tích hợp sẵn

Tùy chỉnh ứng dụng một cách dễ dàng bằng các công cụ low-code

Tích hợp mượt mà với các công cụ Microsoft 365 như nhóm và Outlook

Theo dõi và tối ưu hóa logistics chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối

Cấp phép truy cập cho triển khai tại chỗ

Giới hạn của Microsoft Dynamics 365

Công cụ này có thể gây bất tiện nếu bạn không sử dụng Microsoft

Bạn có thể gặp phải một số vấn đề về hiệu suất khi làm việc với các tập dữ liệu lớn

Giá cả của Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials: Bắt đầu từ $70/tháng cho mỗi người dùng

Dynamics 365 Business Central Premium: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Thành viên nhóm Dynamics 365 Business Central: Bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng

Dynamics 365 Sales Professional: $65/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 sao (hơn 800 đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về Microsoft Dynamics 365?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng D365 trong suốt năm qua và thực sự ấn tượng với các tùy chọn tùy chỉnh mà nó cung cấp, cũng như cách nó tích hợp mượt mà với Teams và Outlook. Các bảng điều khiển cá nhân hóa, báo cáo, và như thể điều đó chưa đủ, Copilot đã đến để bổ sung cho tất cả những điều này. Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều nếu công việc của bạn liên quan đến việc đang theo dõi một số lượng lớn khách hàng.

Tôi đã sử dụng D365 trong suốt năm qua và thực sự ấn tượng với các tùy chọn tùy chỉnh mà nó cung cấp, cũng như cách nó tích hợp mượt mà với Teams và Outlook. Các bảng điều khiển cá nhân hóa, báo cáo, và như thể điều đó chưa đủ, Copilot đã đến để bổ sung cho tất cả những điều này. Nó sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều nếu công việc của bạn liên quan đến việc đang theo dõi một số lượng lớn khách hàng.

4. Oracle ERP Cloud (Phù hợp nhất cho các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt)

qua Oracle ERP Cloud

Quản lý ERP trong các ngành công nghiệp có quy định nghiêm ngặt, như tài chính và y tế, đòi hỏi phải tuân thủ các quy định, giảm thiểu rủi ro và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi liên tục trong quy định. Các hệ thống ERP truyền thống gặp khó khăn trong việc theo kịp, kết quả là các quy trình lỗi thời, báo cáo phân mảnh và lỗi tốn kém.

Với tính linh hoạt tích hợp, tự động hóa và trí tuệ sẵn sàng cho kiểm toán, được thiết kế cho các môi trường phức tạp và đòi hỏi tuân thủ cao, Oracle ERP Cloud là một lựa chọn thay thế tốt cho Microsoft Dynamics. Nó tích hợp tài chính, mua sắm, quản lý dự án, rủi ro và tuân thủ vào một hệ thống thống nhất.

Các tính năng nổi bật của Oracle ERP đám mây

Tự động hóa các quy trình tài chính với AI và machine learning

Nắm bắt hiển thị thời gian thực với báo cáo động và bảng điều khiển

Quản lý rủi ro và tuân thủ với các tính năng kiểm soát và kiểm toán tích hợp sẵn

Tối ưu hóa quy trình mua sắm với quản lý nhà cung cấp thông minh

Kế hoạch với các công cụ dự báo và lập ngân sách tích hợp

Tích hợp quản lý tài chính dự án, nguồn lực và đang theo dõi hiệu suất với các ứng dụng AI của Oracle

Giới hạn của Oracle ERP Cloud đám mây

Các hàm AI của nó bị giới hạn

Người dùng phản ánh rằng giao diện người dùng (UI) phức tạp và không trực quan

Giá cả của Oracle ERP đám mây

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Oracle ERP Cloud đám mây

G2: 4.1/5 sao (hơn 300 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Oracle ERP Cloud?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nhiều tính năng có sẵn trên các mô-đun và chúng tích hợp rất tốt với nhau theo tiêu chuẩn. Khả năng mở rộng cũng hỗ trợ các trường hợp sử dụng cốt lõi của kinh doanh. Hỗ trợ trên đám mây có thể gặp khó khăn, việc không có quyền truy cập vào hệ thống backend buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào Oracle. Hỗ trợ thường không được thiết kế để xử lý các tình huống cụ thể của khách hàng trong nhiều trường hợp.

Nhiều tính năng có sẵn trên các mô-đun và chúng tích hợp rất tốt với nhau theo tiêu chuẩn. Khả năng mở rộng cũng hỗ trợ các trường hợp sử dụng cốt lõi của kinh doanh. Hỗ trợ trên đám mây có thể gặp khó khăn, việc không có quyền truy cập vào hệ thống backend buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào Oracle. Hỗ trợ thường không được thiết kế để xử lý các tình huống cụ thể của khách hàng trong nhiều trường hợp.

📖 Xem thêm: Các ví dụ về phần mềm doanh nghiệp hàng đầu

5. Odoo (Phù hợp nhất cho quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện)

qua Odoo

Nếu bạn đã chán ngán việc quản lý khách hàng và công việc riêng biệt, Odoo là một lựa chọn tốt cho bạn. Đây là phần mềm ERP mã nguồn mở kết hợp CRM, bán hàng và quản lý kiến thức trên một nền tảng duy nhất.

Oddo có thể tự động thu thập dữ liệu hóa đơn của bạn và ghi lại trong bảng điều khiển tài khoản. Bạn có thể đồng bộ hóa nó với hệ thống ngân hàng của mình và đang theo dõi mọi khoản thanh toán và chi tiêu từ một nơi duy nhất.

Ngoài ra, bạn có thể đánh giá, ký kết và phê duyệt tài liệu trực tiếp, cài đặt tự động hóa cho các công việc quản lý tài nguyên, và thậm chí triển khai công cụ trên máy chủ của công ty bạn.

Các tính năng nổi bật của Odoo

Thêm hoặc xóa các mô-đun theo nhu cầu, nhờ vào cấu trúc mô-đun linh hoạt của nó

Tùy chỉnh quy trình làm việc, báo cáo và giao diện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của kinh doanh

Hiển thị và quản lý dữ liệu và công việc với các công cụ kéo và thả

Sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn để tự động hóa các công việc vốn đòi hỏi trí tuệ con người

Triển khai trên cả môi trường đám mây và tại chỗ

Quản lý quyền truy cập của người dùng với các quyền truy cập chi tiết và nhật ký kiểm tra

Giới hạn của Odoo

Phần mềm có thể trở nên đắt đỏ khi bạn mở rộng nhóm của mình

Thời gian tải trang lâu hơn khi quản lý các hoạt động kinh doanh phức tạp

Giá cả của Odoo

Miễn phí vĩnh viễn

Tiêu chuẩn: $31. 10/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: $46.80/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Odoo

G2: 4.3/5 sao (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.2/5 sao (1.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Odoo?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Odoo ERP là giải pháp tất cả trong một của nó, đáp ứng phạm vi nhu cầu kinh doanh từ tài khoản đến quản lý kho hàng, với khả năng tùy chỉnh dễ dàng và giao diện thân thiện với người dùng. Nó giúp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả tổng thể.

Điều tôi thích nhất ở Odoo ERP là giải pháp tất cả trong một của nó, đáp ứng phạm vi nhu cầu kinh doanh từ tài khoản đến quản lý kho hàng, với khả năng tùy chỉnh dễ dàng và giao diện thân thiện với người dùng. Nó giúp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả tổng thể.

🧠 Thú vị: NASA có bộ công cụ lập kế hoạch tài nguyên riêng mang tên SPIFe (Giao diện Lập lịch và Lập kế hoạch cho Khám phá).

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Odoo

6. Acumatica ERP (Phù hợp nhất cho việc tùy chỉnh hệ thống ERP được tăng cường AI với kiến trúc mở)

qua Acumatica ERP

Hầu hết các hệ thống ERP truyền thống hoặc quá cứng nhắc và đắt đỏ để mở rộng quy mô, hoặc yêu cầu bảo trì IT liên tục, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cố gắng phát triển.

Hệ thống ERP của Acumatica phá vỡ khuôn mẫu bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một lựa chọn phổ biến thay thế cho Salesforce. Hệ thống này bao gồm các tính năng được hỗ trợ bởi AI như phát hiện bất thường, phân tích dự đoán và quy trình làm việc thông minh.

Đây là một hệ thống ERP hiện đại, ưu tiên đám mây, được thiết kế để dễ sử dụng. Bạn sẽ có một nền tảng ERP mô-đun, kiến trúc mở, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Hệ thống này có thể truy cập từ bất kỳ đâu, tích hợp dễ dàng với các công cụ khác và cung cấp cho toàn bộ nhóm của bạn quyền truy cập thời gian thực vào dữ liệu, giúp đưa ra quyết định thông minh và nhanh chóng hơn.

Các tính năng nổi bật của Acumatica ERP

Tự động hóa quy trình làm việc với nền tảng mở và linh hoạt hỗ trợ các hệ thống ERP thông minh

Kết nối mượt mà với các ứng dụng của bên thứ ba để tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và các hoạt động hàng ngày

Chế độ xem dữ liệu thời gian thực và lịch sử thông qua các bảng điều khiển thống nhất để đưa ra quyết định thông minh hơn

Quản lý tài chính, kho hàng, CRM và dự án tại một nơi duy nhất để có hiển thị toàn diện về toàn bộ hoạt động kinh doanh

Cung cấp các công cụ được hỗ trợ bởi AI cho việc tạo/lập nội dung, trực quan hóa dữ liệu và nhận dạng tài liệu cải tiến

Giới hạn của hệ thống ERP Acumatica

Nếu bạn không có kiến thức mã, việc sử dụng một số tính năng có thể hơi khó khăn

Quy trình phân tích dữ liệu và tạo báo cáo của hệ thống ERP là phức tạp

Giá cả của Acumatica ERP

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acumatica ERP

G2: 4.5/5 sao (1.500+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về Acumatica ERP?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Acumatica rất thân thiện với người dùng so với chương trình trước đây của chúng tôi. Tôi rất thích rằng nó đang phát triển với nhiều công nghệ mới và tích hợp với nhiều chương trình khác, như nhóm. Acumatica cũng là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để truy cập khi làm việc tại công trường, điều này thực sự hữu ích! Chúng tôi không thể chờ đợi để triển khai chương trình này và sử dụng nó hàng ngày với tất cả nhân viên.

Acumatica rất thân thiện với người dùng so với chương trình trước đây của chúng tôi. Tôi rất thích rằng nó đang phát triển với nhiều công nghệ mới và tích hợp với nhiều chương trình khác, như nhóm. Acumatica cũng là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để truy cập khi làm việc tại công trường, điều này thực sự hữu ích! Chúng tôi không thể chờ đợi để triển khai chương trình này và sử dụng nó hàng ngày với tất cả nhân viên.

📖 Xem thêm: Các ví dụ về hệ thống ERP hàng đầu

7. Infor Cloudsuite (Phù hợp nhất cho các nhà sản xuất cần khả năng hiển thị chuỗi cung ứng theo thời gian thực)

qua Infor Cloudsuite

Với các hàm chuyên biệt cho từng ngành, thông tin dữ liệu thời gian thực và triển khai đám mây liền mạch, Infor nổi bật trong số các giải pháp ERP AI, đặc biệt là trong các môi trường phức tạp và có rủi ro cao.

Nó cung cấp một nền tảng đám mây mạnh mẽ, được thiết kế riêng cho nhu cầu cụ thể của ngành của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để tối ưu hóa nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trơn tru, đơn giản hóa tuân thủ quy định và thúc đẩy ra quyết định thông minh thông qua dữ liệu kết nối và tự động hóa thông minh.

Các tính năng nổi bật của Infor Cloudsuite

Giảm thiểu mục nhập thủ công bằng tự động hóa và quy trình làm việc thông minh cho tài chính, mua sắm và nhân sự

Cung cấp cho nhóm của bạn các tương tác người dùng đơn giản hơn với giao diện trực quan và bảng điều khiển cá nhân hóa

Thực hiện phân tích dữ liệu nâng cao với quyền truy cập vào cả dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và quá trình ra quyết định

Mở rộng quy mô một cách dễ dàng với kiến trúc đám mây bản địa và các tùy chọn triển khai linh hoạt

Tích hợp mượt mà với các hệ thống của bên thứ ba để tạo ra các hoạt động doanh nghiệp thống nhất

Tăng cường tuân thủ và kiểm soát rủi ro với các công cụ quản trị được tích hợp sẵn trong nền tảng

Giới hạn của Infor Cloudsuite

Chi phí của các mô-đun cao cấp có thể trở nên đắt đỏ đối với các startup

Việc giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng mất thời gian

Giá cả của Infor Cloudsuite

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Infor Cloudsuite

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Infor Cloudsuite?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Infor Process Automation là tính năng hữu ích giúp quản lý quy trình kinh doanh. Ứng dụng tìm kiếm dễ dàng và công việc cho cả người dùng và nhà phát triển

Infor Process Automation là tính năng hữu ích giúp quản lý quy trình kinh doanh. Ứng dụng tìm kiếm dễ dàng và công việc cho cả người dùng và nhà phát triển

👀 Bạn có biết? Chuyển đổi giữa các công việc có thể khiến nhân viên mất tới 40% thời gian làm việc năng suất, chủ yếu do nỗ lực tinh thần cần thiết để định hướng lại và lấy lại tập trung sau mỗi lần chuyển đổi. Trong môi trường kinh doanh nhịp độ nhanh, đặc biệt là những nơi phụ thuộc vào nhiều công cụ hoặc quy trình làm việc rời rạc, việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục dẫn đến sự phân tán sự chú ý, ra quyết định chậm chạp và hiệu quả giảm sút. Đó là lý do tại sao các nền tảng ERP tích hợp như ClickUp đang ngày càng được ưa chuộng: chúng tập trung các hoạt động, giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và giúp các nhóm duy trì luồng làm việc liên tục.

8. Epicor (Phù hợp nhất cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp và môi trường sản xuất theo đơn đặt hàng)

qua Epicor

91% các doanh nghiệp ghi chú việc duy trì mức tồn kho tối ưu là một trong những lợi ích rõ rệt nhất của phần mềm ERP.

Hệ thống ERP AI của Epicor được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà phân phối và các công ty ETO. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm như Epicor Kinetic và Epicor Eclipse để tối ưu hóa quản lý kho hàng và các hoạt động khác.

Nó linh hoạt, dễ sử dụng và đủ thông minh để đáp ứng nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng của bạn. Hơn nữa, phần mềm này tích hợp sẵn công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng tùy chỉnh (CRM) nên bạn không cần phải chuyển đổi giữa ERP và CRM.

Các tính năng nổi bật của Epicor

Quản lý các hoạt động tài chính với hỗ trợ đa tiền tệ

Theo dõi kế hoạch sản xuất và kiểm soát nhà xưởng

Sử dụng các mô-đun CRM và HR tích hợp sẵn để đơn giản hóa quản lý bán hàng và nhân sự

Sử dụng bộ công cụ Prism AI để truy cập các bảng điều khiển thông tin kinh doanh và phân tích, giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Đặt giá cạnh tranh cho sản phẩm của bạn với phân tích giá cả và quản lý giá hợp đồng

Giới hạn của Epicor

Chi phí bảo trì cao hơn nhiều so với các giải pháp thay thế

Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba bị giới hạn

Giá cả của Epicor

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Epicor

G2: 4/5 sao (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Epicor?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Các hàm cơ bản vững chắc và đáp ứng 90% các công việc hàng ngày cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống này còn hạn chế so với các hệ thống ERP hiện đại khác về tính linh hoạt và các tùy chọn tích hợp.

Các hàm cơ bản vững chắc và đáp ứng 90% các công việc hàng ngày cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống này còn hạn chế so với các hệ thống ERP hiện đại khác về tính linh hoạt và các tùy chọn tích hợp.

9. Sage Intacct AI (Phù hợp nhất cho nhóm tài chính)

qua Sage Intacct AI

Nếu nhóm tài chính của bạn dành quá nhiều thời gian để sửa lỗi thay vì phân tích các cơ hội phát triển kinh doanh, đã đến lúc cần một giải pháp thông minh hơn. Sage Intacct là phần mềm ERP dựa trên đám mây chuyên về quản lý tài chính.

Nó tự động hóa các công việc tài chính cốt lõi, cung cấp cái nhìn thời gian thực về hiệu suất và giúp bạn mở rộng quy mô mà không gặp áp lực. Dù bạn đang quản lý việc hợp nhất nhiều thực thể hay xây dựng báo cáo sẵn sàng cho nhà đầu tư, Sage Intacct giúp tài chính trở nên nhanh chóng, dễ dàng và sâu sắc hơn nhiều.

Các tính năng nổi bật của Sage Intacct AI

Quản lý các hoạt động đa thực thể và đa tiền tệ một cách dễ dàng

Tạo báo cáo tài chính và bảng điều khiển theo thời gian thực để đưa ra quyết định thông minh hơn

Tích hợp mượt mà với các công cụ phổ biến như Salesforce, ADP và nhiều hơn nữa

Sử dụng kế toán theo chiều để đang theo dõi hiệu suất trên các bộ phận, dự án và địa điểm

Đơn giản hóa việc tuân thủ với các bản ghi kiểm tra tích hợp sẵn và quyền truy cập dựa trên vai trò

Mở rộng quy mô một cách dễ dàng với kiến trúc đám mây bản địa được thiết kế dành cho các kinh doanh đang phát triển

Giới hạn của Sage Intacct AI

Nó có hàm di động giới hạn

Các doanh nghiệp nhỏ có thể phải trả tiền cho các tính năng mà họ không cần

Giá cả của Sage Intacct AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sage Intacct AI

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về Sage Intacct AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện người dùng rất thân thiện, dễ dàng điều hướng giữa các mô-đun khác nhau. Các hàm báo cáo rất tốt, việc có thể tự tạo báo cáo tùy chỉnh là rất hữu ích. Khả năng tích hợp dễ dàng với phần mềm khác cũng là một điểm cộng lớn cho kinh doanh của chúng tôi. [Tuy nhiên] có một số công việc tạm thời khiến quy trình trở nên phức tạp hơn cần thiết, ví dụ như phải ghi nhận khoản hoàn trả cho nhà cung cấp hoặc khách hàng dưới dạng điều chỉnh, thay vì ghi trực tiếp vào tài khoản của họ. Tôi cũng nhận thấy khi xem xét phân bổ thanh toán/hóa đơn, việc này không rõ ràng chút nào.

Giao diện người dùng rất thân thiện, dễ dàng điều hướng giữa các mô-đun khác nhau. Các hàm báo cáo rất tốt, việc có thể tự tạo báo cáo tùy chỉnh là rất hữu ích. Khả năng tích hợp dễ dàng với phần mềm khác cũng là một điểm cộng lớn cho doanh nghiệp của chúng tôi. [Tuy nhiên] có một số công việc tạm thời khiến quy trình trở nên phức tạp hơn cần thiết, ví dụ như phải ghi nhận khoản hoàn trả cho nhà cung cấp hoặc khách hàng dưới dạng điều chỉnh, thay vì ghi trực tiếp vào tài khoản của họ. Tôi cũng nhận thấy khi xem xét phân bổ thanh toán/hóa đơn, việc này không rõ ràng chút nào.

10. NetSuite với AI (Phù hợp nhất cho việc sử dụng AI tạo sinh trong báo cáo)

qua NetSuite với AI

Khi kinh doanh của bạn phát triển, việc quản lý hàng tồn kho, tài chính và hoạt động trên nhiều công cụ khác nhau nhanh chóng trở nên phức tạp và tốn kém. Hệ thống ERP AI của NetSuite là một nền tảng đám mây thống nhất, tích hợp tất cả các chức năng như tài chính, chuỗi cung ứng, CRM và nhiều hơn nữa vào một hệ thống duy nhất, phát triển cùng với kinh doanh của bạn.

Với dữ liệu thời gian thực, quy trình làm việc tự động hóa và bảng điều khiển tùy chỉnh, NetSuite giúp bạn tối ưu hóa hoạt động, nâng cao khả năng hiển thị và đưa ra quyết định nhanh chóng, thông minh hơn.

NetSuite với các tính năng AI tốt nhất

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong các lĩnh vực tài chính, mua sắm và vận hành để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi

Sử dụng dịch vụ AI tạo sinh để tạo báo cáo, đề xuất hành động và cung cấp những thông tin khóa về kinh doanh

Tự động hóa quy trình một cách liền mạch cho các quy trình như thanh toán, phê duyệt và quản lý đơn đặt hàng

Cải thiện dự báo nhu cầu với các dự đoán được hỗ trợ bởi AI dựa trên dữ liệu thời gian thực và dữ liệu lịch sử

Tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng với khả năng hiển thị toàn diện và các công cụ kế hoạch thông minh

NetSuite với các giới hạn về AI

Bạn có thể gặp phải tình trạng giật lag hoặc vấn đề về hiệu suất khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn

NetSuite với định giá AI

Giá cả tùy chỉnh

NetSuite với đánh giá và nhận xét về AI

G2: 4.4/5 sao (30+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đang nói gì về NetSuite với AI?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

nó rất linh hoạt, dễ dàng kết nối với các phần mềm khác mà chúng tôi sử dụng và rất dễ học. Tôi bắt đầu sử dụng NetSuite vào tháng 1 năm 2025 và hiện tại đã khá thành thạo với phần mềm này. Chúng tôi có thể trích xuất bất kỳ dữ liệu nào và ở bất kỳ định dạng nào, nhưng việc tạo báo cáo tùy chỉnh yêu cầu kiến thức chuyên sâu về giải pháp. Ngoài ra, chúng tôi phải thực hiện một số việc cần làm đối chiếu ngoại tuyến vì việc này không thực sự khả thi trên nền tảng (ví dụ: đối chiếu doanh thu hoãn lại)

nó rất linh hoạt, dễ dàng kết nối với các phần mềm khác mà chúng tôi sử dụng và rất dễ học. Tôi bắt đầu sử dụng NetSuite vào tháng 1 năm 2025 và hiện tại đã khá thành thạo với phần mềm này. Chúng tôi có thể trích xuất bất kỳ dữ liệu nào và ở bất kỳ định dạng nào, nhưng để tạo báo cáo tùy chỉnh, cần có kiến thức chuyên sâu về giải pháp. Ngoài ra, chúng tôi phải thực hiện một số việc cần làm đối chiếu ngoại tuyến vì việc này không thực sự khả thi trên nền tảng (ví dụ: đối chiếu doanh thu hoãn lại)

Vận hành thông minh hơn, nhanh hơn và kết nối tốt hơn với ClickUp

Tất cả các công cụ ERP được hỗ trợ bởi AI mà chúng tôi liệt kê đều có những điểm mạnh nổi bật cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Nhưng nếu bạn muốn phần mềm tích hợp đầy đủ các tính năng ERP cần thiết cùng nhiều tính năng khác, hãy chọn ClickUp.

Nó kết hợp hợp tác thời gian thực, kế hoạch tài nguyên được hỗ trợ bởi AI, tự động hóa quy trình, mẫu tài nguyên, hàng tồn kho và mẫu đơn đặt hàng trong một không gian làm việc trực quan duy nhất.

Chuyển đổi tài liệu thành quy trình làm việc, trò chuyện thành hành động và cập nhật thành tóm tắt thông minh. Không cần kiến thức mã hay kinh nghiệm IT chuyên sâu!

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay, và toàn bộ nhóm của bạn sẽ có được sự rõ ràng và kiểm soát cần thiết từ một hệ thống ERP được hỗ trợ bởi AI mà không gặp phải sự phức tạp.