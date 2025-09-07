Mẫu hợp đồng influencer miễn phí để bảo vệ các thỏa thuận thương hiệu của bạn

Một tweet tiêu cực, một scandal lan truyền, và đột nhiên, hợp đồng thương hiệu của bạn tan tành. Nghe có vẻ kịch tính? Nhưng đó là sự thật.

Năm 2019, một tập đoàn mỹ phẩm lớn đã chấm dứt hợp tác với một influencer nổi tiếng sau khi một scandal liên quan đến cha mẹ cô bùng nổ trên mạng. Hợp tác này bị hủy bỏ gần như ngay lập tức, khiến mọi người thắc mắc:

Họ đã có loại thỏa thuận nào? Các công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhanh chóng như vậy không? Có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cho cả hai bên không?

Dù chi tiết cụ thể có thể khác nhau, thời điểm này đã trở thành một trường hợp điển hình về tại sao hợp đồng với người ảnh hưởng lại quan trọng. Một tài liệu pháp lý được soạn thảo kỹ lưỡng có thể bao gồm các điều khoản về danh tiếng, các cam kết rõ ràng, điều khoản chấm dứt, điều khoản bảo mật và quyền sử dụng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các yếu tố quan trọng của một hợp đồng và chia sẻ các mẫu hợp đồng influencer miễn phí tốt nhất để bảo vệ cả người tạo và thương hiệu.

Mẫu hợp đồng với người ảnh hưởng là gì?

Mẫu hợp đồng influencer là một thỏa thuận đã được soạn sẵn, nêu rõ các điều khoản khóa của mối quan hệ hợp tác giữa thương hiệu và người tạo. Nó bao gồm các chi tiết quan trọng như sản phẩm/dịch vụ phải cung cấp, dòng thời gian, điều khoản thanh toán, quyền sử dụng nội dung, chính sách hủy bỏ, và thậm chí các điều khoản liên quan đến uy tín thương hiệu.

Dù bạn là người ảnh hưởng quảng bá sản phẩm miễn phí hay thương hiệu triển khai nhiều chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội sau đây—Instagram, TikTok, YouTube hoặc LinkedIn—một hợp đồng rõ ràng sẽ bảo vệ quyền lợi cho cả hai bên.

Nó đảm bảo kỳ vọng của khách hàng được thống nhất và giúp tránh nhầm lẫn sau này, như “Chờ đã, bạn muốn ba bài đăng, không phải một?”

Hãy xem chúng như một mạng lưới an toàn của bạn – âm thầm thực hiện công việc hậu trường để đảm bảo các chiến dịch tiếp thị của bạn luôn sạch sẽ, chuyên nghiệp và miễn phí căng thẳng.

👀 Bạn có biết? Hơn 5 tỷ người đang sử dụng một trong những biểu mẫu mạng xã hội, khiến nó trở thành một trong những nền tảng influencer mạnh mẽ nhất để tiếp cận đối tượng mới và duy trì sự tương tác của đối tượng hiện tại.

📖 Xem thêm: Các công cụ tiếp thị người ảnh hưởng hàng đầu

12 Mẫu hợp đồng influencer miễn phí

Mặc dù có hàng trăm mẫu hợp đồng miễn phí trôi nổi trên mạng, phần lớn trong số đó hoặc quá mơ hồ hoặc quá cứng nhắc để sử dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị người ảnh hưởng.

Đó chính là nơi ClickUp — ứng dụng tất cả trong một cho công việc — có thể tạo ra sự khác biệt.

Thay vì ghép nối các tệp PDF và Tài liệu Google, ClickUp cung cấp cho bạn các mẫu hợp đồng có thể chỉnh sửa hoàn toàn, theo dõi được, được thiết kế dành cho các nhóm và người tạo thực sự quản lý các chiến dịch thực tế (và sự hỗn loạn thực tế) trên nhiều nền tảng influencer.

các mẫu hợp đồng này bao gồm các phần quan trọng để quản lý các sản phẩm giao hàng, kỳ hợp đồng và quyền sở hữu nội dung với bên kia. *

Dưới đây là danh sách công việc được tuyển chọn các mẫu hợp đồng influencer miễn phí tốt nhất, bao gồm những lựa chọn hàng đầu của ClickUp:

1. Mẫu hợp đồng với người ảnh hưởng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tùy chỉnh các hợp tác với người ảnh hưởng của bạn bằng mẫu hợp đồng người ảnh hưởng ClickUp

Mẫu hợp đồng người ảnh hưởng ClickUp không chỉ là một biểu mẫu pháp lý—nó là lá chắn PR và giải pháp cài đặt kỳ vọng của bạn. Nó bao gồm các phần cấu trúc cho các sản phẩm giao hàng, quyền sở hữu nội dung, tính độc quyền và điều khoản thanh toán.

Để quản lý quyền kiểm soát sáng tạo và cải thiện mối quan hệ giữa agency và khách hàng, mẫu hợp đồng này cho phép bạn:

Thêm trường chữ ký điện tử trực tiếp vào mẫu bằng ClickUp Docs hoặc tích hợp với các công cụ như DocuSign hoặc PandaDoc

Kết nối từng phần của hợp đồng với các sản phẩm/dịch vụ cụ thể

Yêu cầu phê duyệt nội bộ hoặc từ phía khách hàng trước khi gửi hợp đồng cuối cùng

Hợp tác với nhóm pháp lý, bộ phận marketing hoặc trực tiếp với người ảnh hưởng bằng cách gắn thẻ họ vào các điều khoản cụ thể hoặc sử dụng bình luận chủ đề

Ba gồm các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ tương tác, lượt hiển thị hoặc tỷ lệ chuyển đổi cùng với lịch thanh toán

📌 Phù hợp cho: Người tạo hoặc nhóm marketing quản lý các thỏa thuận influencer định kỳ.

💡 Bonus: Tối ưu hóa quy trình hợp đồng với người ảnh hưởng bằng công nghệ AI mạnh mẽ: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — cũng như trên web — để tìm các mẫu hợp đồng influencer, thỏa thuận mẫu và tài liệu chiến dịch

Sử dụng tính năng "Nói để Văn Bản" để đặt câu hỏi, soạn thảo điều khoản hợp đồng hoặc quản lý thỏa thuận với người ảnh hưởng bằng giọng nói — rảnh tay, từ bất kỳ đâu

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, sẵn sàng cho doanh nghiệp, mang lại ngữ cảnh và trí tuệ cho quy trình quản lý hợp đồng của bạn Thử ClickUp Brain MAX — ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu nhu cầu tiếp thị người ảnh hưởng của bạn vì nó nắm rõ công việc của bạn. Loại bỏ tình trạng quá tải công cụ, sử dụng giọng nói để soạn thảo và cập nhật hợp đồng, giao nhiệm vụ liên quan đến thỏa thuận và tối ưu hóa toàn bộ quy trình hợp tác với người ảnh hưởng — tất cả trong một nền tảng. Đây là ứng dụng AI bối cảnh đầu tiên thay thế tất cả các công cụ khác.

2. Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Soạn thảo các điều khoản kinh doanh rõ ràng bằng mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp

Cần một nền tảng vững chắc cho nhiều loại thỏa thuận, không chỉ riêng các thỏa thuận với người ảnh hưởng? Mẫu hợp đồng kinh doanh ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Với bố cục có cấu trúc cho phạm vi, dòng thời gian, trách nhiệm và các cột mốc thanh toán, mẫu hợp đồng này đủ linh hoạt để áp dụng cho các loại hợp đồng, hợp tác hoặc dự án ngắn hạn khác nhau. Bạn cũng có thể gán các nhiệm vụ ClickUp cho các điều khoản cụ thể trong hợp đồng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Tùy chỉnh các trường, giọng điệu và điều khoản của hợp đồng để phù hợp với các thỏa thuận B2B, B2C hoặc hợp tác

Tổ chức tốt hơn với tiêu đề lớn, dấu đầu dòng và định dạng nhất quán để dễ hiểu và trình bày chuyên nghiệp

Đặt các quyền truy cập khác nhau cho các nhóm nội bộ, khách hàng hoặc các bên đánh giá pháp lý, đảm bảo thông tin hợp đồng nhạy cảm hoặc thông tin độc quyền chỉ được hiển thị cho những người có thẩm quyền

Nhập dữ liệu thời gian thực như tên dự án, dòng thời gian hoặc chi tiết gói dịch vụ bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp hoặc khối nhúng tài liệu

📌 Phù hợp cho: Các thương hiệu muốn sử dụng định dạng hợp đồng có phạm vi rộng hơn so với các ví dụ về tiếp thị người ảnh hưởng.

Phản hồi tùy chỉnh từ khách hàng: Marcus Sousa, Quản lý Dự án, Tiếp thị Ảnh hưởng, đã tóm tắt rất hay: ClickUp thực sự đã mang lại sự đổi mới, công việc với nền tảng này mang lại niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi hỗ trợ khách hàng và nâng cao tính chủ động của nhóm. ClickUp thực sự đã mang lại sự thay đổi đột phá, công việc với nền tảng này mang lại niềm vui và trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi hỗ trợ khách hàng và nâng cao tính chủ động của nhóm.

3. Phụ lục hợp đồng ClickUp mẫu

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng điều chỉnh các thỏa thuận hiện có với mẫu phụ lục hợp đồng ClickUp

Phạm vi chiến dịch và thỏa thuận cần điều chỉnh giữa chừng? Bạn không cần phải viết lại toàn bộ thỏa thuận. Mẫu Phụ lục Hợp đồng ClickUp cho phép bạn ghi lại và chia sẻ các thay đổi trong hợp đồng – các deliverables bổ sung, dòng thời gian điều chỉnh hoặc cập nhật ngân sách.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Gắn hoặc liên kết tệp đính kèm trực tiếp vào hợp đồng gốc được lưu trữ trong tài liệu ClickUp hoặc trong các công việc liên quan

Sử dụng các chủ đề bình luận hoặc chế độ xem nhiệm vụ ClickUp để làm nổi bật những thay đổi so với thỏa thuận gốc

Gồm các khu vực tích hợp sẵn để cả hai bên ký kết trực tuyến

Thêm các thẻ tùy chỉnh như ‘Bản nháp’, ‘Đang chờ phê duyệt pháp lý’ hoặc ‘Đã phê duyệt’ để thể hiện rõ vị trí của phụ lục trong quy trình phê duyệt

📌 Phù hợp cho: Các chiến dịch cần sự linh hoạt và cập nhật có thể theo dõi.

👀 Bạn có biết? Hơn 60% người dùng tin tưởng influencer hơn các tập đoàn và thậm chí cả các ngôi sao hàng đầu khi nói đến việc giới thiệu sản phẩm.

4. Mẫu đánh giá hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kiểm tra các điều khoản hợp đồng một cách chính xác bằng mẫu kiểm tra hợp đồng ClickUp

Hãy quên đi việc phải xử lý các tệp PDF đính kèm và các bình luận mâu thuẫn. Mẫu đánh giá hợp đồng ClickUp Contract Review Template biến việc chỉnh sửa hợp đồng thành một quy trình hợp tác. Bạn có thể giao nhiệm vụ cho các bên liên quan, gắn thẻ bộ phận pháp lý để xem xét các điều khoản và duy trì nhật ký thay đổi cho từng phiên bản.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Theo dõi chính xác trạng thái của hợp đồng trong quy trình xem xét với các trạng thái đã được định nghĩa sẵn như ‘Xem xét ban đầu’, ‘Cần ý kiến pháp lý’, ‘Phản hồi từ khách hàng’ và ‘Phê duyệt cuối cùng’

Phân chia quá trình xem xét hợp đồng thành các công việc cụ thể—ví dụ: ‘Phòng Pháp lý xem xét điều khoản 6’ hoặc ‘Phòng Tài chính xác nhận điều khoản giá cả’. Mỗi công việc có thể được giao, đang theo dõi và đặt ngày đáo hạn

Đính kèm các tệp đính kèm liên quan như hợp đồng gốc, SOW, các bản sửa đổi hoặc thỏa thuận bảo mật (NDA) trực tiếp vào công việc xem xét

📌 Phù hợp cho: Các nhóm pháp lý hoặc các nhóm marketing khác nhau cần xem xét nhiều hợp đồng cùng lúc.

🧠 Thông tin thú vị: Các tổ chức như New Reach Marketing đã đạt doanh thu hàng năm (ARR) $800K nhờ sử dụng ClickUp.

5. Mẫu Thỏa thuận Dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ ràng các kỳ vọng về dịch vụ với mẫu hợp đồng dịch vụ

Bạn đã cung cấp dịch vụ ngoài việc đăng bài trên nền tảng mạng xã hội? Mẫu Hợp đồng Dịch vụ ClickUp là hợp đồng influencer mạng xã hội được thiết kế riêng cho các dự án tạo/lập nội dung, tư vấn hoặc chiến lược thương hiệu.

Ưu đãi: Bạn có thể thu thập chữ ký điện tử có giá trị pháp lý trực tiếp qua nền tảng. Mẫu thỏa thuận dịch vụ cũng được thiết kế để:

Gán trạng thái như ‘Bản nháp’, ‘Đang xem xét’, ‘Đang chờ chữ ký’ hoặc ‘Đã ký’ cho từng hợp đồng để nhóm của bạn luôn biết hợp đồng đang ở giai đoạn nào

Kết nối các điều khoản hợp đồng (như các giai đoạn dịch vụ, dòng thời gian hoặc sản phẩm đầu ra) trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp, cho phép nhóm của bạn và khách hàng đang theo dõi việc thực hiện theo thỏa thuận trong thời gian thực

Xác định số tiền thanh toán, ngày đáo hạn và các cột mốc thanh toán cho khách hàng — sau đó đồng bộ hóa các chi tiết đó với các chế độ xem Nhiệm vụ hoặc Lịch của ClickUp

Tạo danh sách kiểm tra nội bộ để xác minh các yếu tố khóa như bồi thường, quyền sở hữu trí tuệ và giới hạn dịch vụ trước khi gửi thỏa thuận cuối cùng

📌 Phù hợp cho: Người ảnh hưởng cung cấp dịch vụ chụp ảnh, quay phim hoặc tư vấn thương hiệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần hợp đồng gấp? Hãy để ClickUp Brain xử lý – chỉ cần yêu cầu, và xem AI sẽ làm việc nặng nhọc cho thỏa thuận của bạn! Soạn thảo hợp đồng thông minh và nhanh chóng với ClickUp Brain

6. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý hợp đồng hiệu quả với mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Chán ngán việc lục lọi hộp thư đến để tìm phiên bản mới nhất của hợp đồng? Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp cho phép bạn lưu trữ, tổ chức và đang theo dõi tất cả các thỏa thuận với người ảnh hưởng trên một bảng điều khiển duy nhất. Thẻ theo chiến dịch, người tạo hoặc trạng thái — sau đó cài đặt nhắc nhở tự động cho việc gia hạn hoặc đánh giá sắp tới.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Cho phép mọi người xem trạng thái hợp đồng ngay lập tức với các giai đoạn chuyên biệt như ‘Đang chờ xem xét pháp lý’, ‘Đang đàm phán’, ‘Đang chờ chữ ký’ và ‘Đã ký kết hoàn tất’

Tải lên và lưu trữ tất cả các phiên bản hợp đồng trực tiếp trong từng công việc

Nhận bình luận có dấu thời gian để tạo ra các bản ghi kiểm tra rõ ràng

Kết nối trực tiếp với các nhóm tài chính, pháp lý hoặc vận hành ngay trong các công việc

📌 Phù hợp cho: Các thương hiệu quản lý nhiều hợp đồng với người ảnh hưởng trong các chiến dịch khác nhau.

7. Mẫu biểu mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi chi tiết hợp đồng tại một nơi duy nhất với mẫu biểu mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Mẫu biểu mẫu quản lý hợp đồng ClickUp hoạt động như một biểu mẫu thu thập thông tin thông minh cho các nhóm nội bộ để nộp yêu cầu hợp tác với người ảnh hưởng.

Với mẫu quản lý hợp đồng này, bạn có thể thu thập thông tin về người tạo, các sản phẩm/dịch vụ cần cung cấp, mục tiêu chiến dịch và ngân sách ngay từ Front, đồng thời tạo ra bản thảo hợp đồng ngay lập tức.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Đảm bảo mọi bài nộp/gửi được hoàn thành, chính xác và sẵn sàng để xử lý với các trường thông tin cơ bản đã được thiết lập sẵn như loại hợp đồng, bộ phận yêu cầu, tên bên đối tác, giá trị hợp đồng, thời hạn và mức độ ưu tiên

Sử dụng logic điều kiện để hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên đầu vào của người dùng (ví dụ: chỉ hiển thị các trường liên quan đến NDA khi 'NDA' được lựa chọn làm loại hợp đồng)

Gửi nhắc nhở, cập nhật trạng thái hoặc thông báo cho các bên liên quan dựa trên ngày đáo hạn hợp đồng hoặc sự chậm trễ trong việc phê duyệt

📌 Phù hợp cho: Các agency hoặc nhóm nội bộ muốn có quy trình tiếp nhận tiêu chuẩn.

🎥 Xem cách sử dụng ClickUp Brain để nhanh chóng tìm kiếm và tái sử dụng nội dung

8. Mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cài đặt trách nhiệm của nhà thầu một cách tự tin bằng mẫu hợp đồng nhà thầu ClickUp

Khi bạn đang làm công việc với influencer như các freelancer, Mẫu Hợp đồng Nhà thầu ClickUp giúp xác định rõ ràng các kỳ vọng và quyền lợi. Mẫu này bao gồm các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ, thỏa thuận bảo mật (NDA), thanh toán và phạm vi dự án.

Nếu bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về định hướng nội dung hoặc thực hiện chiến dịch, mẫu hợp đồng này đảm bảo bạn duy trì sự rõ ràng về phạm vi và quyền lợi. Kết hợp với ClickUp Tài liệu, việc sao chép và tùy chỉnh cho các loại người tạo nội dung khác nhau trở nên dễ dàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Sử dụng các trạng thái như ‘Trong bản nháp’, ‘Đang chờ duyệt’, ‘Đã gửi cho nhà thầu’, ‘Đã ký’ và ‘Đã lưu trữ’ để nhanh chóng xem tình trạng của từng thỏa thuận bằng văn bản

Tải lên và đang theo dõi tất cả các bản nháp hợp đồng, thỏa thuận đã ký và ghi chú sửa đổi trực tiếp trong từng công việc

Cài đặt các kích hoạt tự động để: Thông báo cho bộ phận pháp lý khi hợp đồng sẵn sàng cho quá trình xem xét tài liệu Thông báo cho quản lý về các ngày kết thúc sắp tới Nhắc nhở nhà thầu ký kết thỏa thuận hoặc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan

Thông báo cho bộ phận pháp lý khi các hợp đồng đã sẵn sàng cho quá trình xem xét tài liệu

Thông báo cho quản lý về các ngày kết thúc sắp tới

Nhắc nhở các bên ký kết hợp đồng hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

Thông báo cho bộ phận pháp lý khi các hợp đồng đã sẵn sàng cho quá trình xem xét tài liệu

Thông báo cho quản lý về các ngày kết thúc sắp tới

Nhắc nhở các bên ký kết hợp đồng hoặc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

📌 Phù hợp cho: Các thương hiệu thuê influencer theo từng dự án với cấu trúc thanh toán rõ ràng và các deliverables cụ thể.

📮 ClickUp Insight: Đáng kinh ngạc là 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất đi các quyết định khóa chỉ vì tài liệu bị phân tán, và chỉ 8% sử dụng công cụ quản lý dự án để đang theo dõi các mục cần thực hiện. Điều đó có nghĩa là hầu hết các nhóm hoặc đang lãng phí thời gian viết tay các thông tin, hoặc dựa vào trí nhớ, trò chuyện và email để ghi nhớ những việc cần làm. Nghiên cứu về giao tiếp trong nhóm của chúng tôi cho thấy gần 40% chuyên gia vẫn đang theo dõi các mục một cách thủ công, khiến quá trình này trở nên chậm chạp và dễ xảy ra lỗi. Hơn 38% sử dụng các phương pháp đang theo dõi không nhất quán, thường dẫn đến sự hiểu lầm và vi phạm thời hạn. Điều đáng ngạc nhiên hơn? 14% không đang theo dõi các mục nào cả. điểm mấu chốt*: Có một khoảng cách lớn giữa cuộc hội thoại và hành động. Nếu không có hệ thống đáng tin cậy như ClickUp, các quyết định quan trọng có thể bị bỏ qua.

9. Mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết thúc hợp đồng một cách chuyên nghiệp bằng mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp

Mẫu thư chấm dứt hợp đồng ClickUp bao gồm ngôn ngữ lịch sự nhưng cứng rắn để kết thúc các thỏa thuận bằng văn bản. Sử dụng nó để xác nhận ngày kết thúc, thanh toán cuối cùng và các deliverables còn lại, đặc biệt khi sự chấp thuận của nhà quảng cáo là cần thiết cho các bước cuối cùng hoặc việc giải phóng tài sản.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Di chuyển qua các trạng thái được định nghĩa như ‘Soạn thảo,’ ‘Đang chờ xem xét pháp lý,’ ‘Được phê duyệt,’ và ‘Đã giao.’ Giao nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể trong nhóm cho từng bước để đảm bảo không có việc chấm dứt hợp đồng nào diễn ra mà không có sự giám sát thích hợp

Lưu trữ thư chấm dứt hợp đồng, email liên quan, xác nhận đã ký và tài liệu pháp lý trực tiếp trong công việc

Xem xét các trường hợp chấm dứt hợp đồng đang hoạt động và đã hoàn thành theo lý do, bộ phận hoặc khung thời gian — hữu ích cho các cuộc kiểm toán, đánh giá tuân thủ và báo cáo nội bộ

📌 Phù hợp cho: Các tình huống cần chấm dứt hợp tác sớm một cách rõ ràng và có tài liệu chứng minh.

Case Study: Cách Shopmonkey đẩy nhanh quy trình phê duyệt marketing với ClickUp Vấn đề: Công ty phần mềm cho cửa hàng sửa chữa ô tô Shopmonkey cần một cách tốt hơn để quản lý các yêu cầu và phê duyệt marketing. Giải pháp: Sử dụng ClickUp Forms cho yêu cầu dự án giúp nhóm marketing phát hiện vấn đề và đặt câu hỏi về dự án sớm, giảm thiểu các cuộc hội thoại qua lại

Sử dụng ClickUp Automations để xử lý các công việc lặt vặt đã giúp Shopmonkey giảm đáng kể các sai sót trong giao tiếp dự án và các công việc bị quên

Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp để tạo nhãn và cột có mã màu sắc, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm người dùng Kết quả: giảm 50% *trong chu kỳ xem xét và phê duyệt

*giảm 33% thời gian hoàn thành yêu cầu thiết kế

chỉ còn 2 tháng *để đưa toàn bộ nhóm marketing vào ClickUp Sau khi học cách sử dụng ClickUp, tôi nhận ra rằng việc xây dựng không gian làm việc tiếp thị sao cho phù hợp với nhóm của chúng tôi là vô cùng quan trọng. Vì nhóm của chúng tôi còn mới, tôi muốn quan sát cách họ làm công việc trước khi áp dụng ý tưởng của mình. Sau khi học cách sử dụng ClickUp, tôi nhận ra rằng việc xây dựng không gian làm việc tiếp thị sao cho phù hợp với nhóm của chúng tôi là vô cùng quan trọng. Vì nhóm của chúng tôi còn mới, tôi muốn quan sát cách họ làm công việc trước khi áp dụng ý tưởng của mình.

10. Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định phạm vi dự án và các điều khoản với mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp

Bạn đang triển khai một chiến dịch hợp tác với người ảnh hưởng dài hạn có nhiều yếu tố phức tạp? Mẫu hợp đồng dịch vụ quản lý dự án ClickUp là lựa chọn hợp đồng vận hành lý tưởng cho bạn.

Nó bao gồm phạm vi dự án, dòng thời gian giao hàng, các mốc kiểm tra và các mối phụ thuộc, sau đó chuyển đổi những thông tin đó thành một bảng ClickUp đồng bộ để đang theo dõi dự án.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Lưu trữ bảo mật từng phiên bản hợp đồng, kèm theo lịch sử bình luận và nhật ký hoạt động

Sử dụng bộ lọc để sắp xếp hợp đồng theo khách hàng, trạng thái, ngành nghề hoặc mô hình thanh toán để báo cáo nhanh chóng hoặc kiểm toán

Thông báo cho nhóm pháp lý của bạn khi hợp đồng đã sẵn sàng để xem xét

Thông báo cho quản lý dự án khi hợp đồng được ký kết

Nhắc nhở khách hàng về các phê duyệt đang chờ xử lý hoặc hạn chót chữ ký

📌 Phù hợp cho: Các chiến dịch influencer dài hạn liên quan đến các deliverables phức tạp hoặc phối hợp nhóm.

🎥 Xem cách sử dụng ClickUp như một người tạo nội dung

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các mẫu hợp đồng influencer tốt nhất không chỉ liệt kê danh sách công việc mà còn tài khoản cho các vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện. Hãy tìm các mẫu hợp đồng influencer cho phép bạn xác định giới hạn sửa đổi nội dung, điều khoản quay lại và các bước giải quyết rõ ràng nếu việc phê duyệt bị tắc nghẽn. (Vì việc "chờ phản hồi" không nên làm chậm dòng thời gian chiến dịch.)

11. Mẫu hợp đồng tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chính thức hóa các thỏa thuận tư vấn bằng mẫu hợp đồng tư vấn ClickUp

Mẫu Hợp đồng Tư vấn ClickUp dành cho người tạo tư vấn cho thương hiệu về phong cách, chiến lược hoặc lựa chọn nền tảng. Mẫu này bao gồm các điều khoản tư vấn, thỏa thuận bảo mật (NDA), quyền sở hữu trí tuệ và cấu trúc phí có thể tùy chỉnh. Nó cũng bao gồm các điều khoản cho phép bình luận để đàm phán dễ dàng.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Thêm các mức phí tư vấn cụ thể, các cột mốc dự án và dòng thời gian bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp

Kết nối các bước thỏa thuận (ví dụ: xem xét, chỉnh sửa, phê duyệt của khách hàng) trực tiếp với các công việc để hợp tác với người ảnh hưởng và đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực

Giữ mọi phiên bản thỏa thuận của bạn được tổ chức và truy cập dễ dàng thông qua ClickUp Tài liệu, để không ai phải sử dụng các điều khoản lỗi thời

📌 Phù hợp cho: Người tạo chuyển sang vai trò tư vấn cho các thương hiệu.

👀 Bạn có biết? Nhiều thương hiệu đã tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ chiến lược tiếp thị truyền thông xã hội của họ, từ việc tạo/lập nội dung, kế hoạch chiến dịch cho đến việc tìm kiếm người ảnh hưởng phù hợp.

12. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa kỳ vọng của nhóm với mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Mẫu Thỏa thuận Công việc ClickUp mô tả giờ làm việc ưa thích, kênh giao tiếp, dòng thời gian chỉnh sửa và phong cách hợp tác. Bạn có thể chỉnh sửa chung với influencer hoặc nhóm trước khi soạn thảo hợp đồng đầy đủ.

Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu hợp đồng này

Gắn thỏa thuận công việc vào các không gian ClickUp hoặc danh sách công việc liên quan để dễ dàng tham khảo trong quá trình thực hiện dự án

Bao gồm các gợi ý thông minh để giúp các nhóm thống nhất về giá trị chia sẻ, quy trình ra quyết định và chiến lược giải quyết xung đột

Xác định tần suất kiểm tra, công cụ ưa thích (Slack, email, bình luận ClickUp) và quy trình xử lý các vấn đề cản trở

Giữ lại một bản ghi chép minh bạch về ai đã đề xuất điều gì và tại sao – rất hữu ích cho việc xem lại các cuộc thảo luận

📌 Phù hợp cho: Sử dụng nội bộ giữa các nhóm quản lý chiến dịch tiếp thị và influencer trước khi soạn thảo hợp đồng chính thức.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hợp đồng influencer tốt?

Sau khi đã tìm hiểu về iption, việc cần làm để chọn mẫu hợp đồng influencer phù hợp với bạn là gì?

Một mẫu hợp đồng influencer tốt nên bao gồm:

Các bên tham gia : Nêu rõ tên và vai trò của thương hiệu và người ảnh hưởng

phạm vi chiến dịch*: Xác định loại nội dung, số bài đăng, nền tảng và thời hạn

điều khoản thanh toán*: Xác định số tiền, phí cố định, phương thức và lịch trình thanh toán

quyền sở hữu nội dung*: Xác định rõ ai là chủ sở hữu nội dung và cách thức sử dụng hoặc tái sử dụng nội dung đó

độc quyền*: Đề cập nếu người ảnh hưởng bị hạn chế quảng bá các thương hiệu cạnh tranh

Quy trình phê duyệt : Giải thích cách nội dung sẽ được xem xét và phê duyệt trước khi đăng tải

Yêu cầu công bố : Bao gồm các điều khoản tuân thủ quy định quảng cáo (ví dụ: Hướng dẫn của FTC)

Điều khoản chấm dứt : Quy định cách thức và thời điểm mà bất kỳ bên nào có thể chấm dứt thỏa thuận

Điều khoản về đạo đức/uy tín : Cho phép chấm dứt hợp đồng nếu hành vi của bất kỳ bên nào gây hại đến uy tín của thương hiệu

Bảo mật : Bảo vệ thông tin bí mật được chia sẻ trong quá trình hợp tác

Giải quyết tranh chấp : Xác định cách thức giải quyết tranh chấp (ví dụ: hòa giải hoặc trọng tài)

Chữ ký: Bao gồm không gian cho cả hai bên ký tên và ghi ngày tháng vào thỏa thuận

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng chỉ sử dụng mẫu hợp đồng influencer cơ bản—hãy chọn mẫu cho phép bạn tùy chỉnh các chi tiết như tần suất đăng bài, thời hạn cho tính năng swipe-up trên story, điều khoản độc quyền nền tảng và thậm chí quyền sử dụng nội dung do người dùng tạo (UGC). Ví dụ, nếu bạn đang triển khai một chiến dịch theo mùa, hãy bao gồm ngày hết hạn tự động cho quyền sử dụng nội dung. Những chi tiết này giúp bảo vệ cả giọng điệu thương hiệu của bạn và ngân sách khỏi những bất ngờ sau chiến dịch.

Kết luận: Trước khi nhấn “Đăng” — Hãy gửi hợp đồng

Hợp tác với người ảnh hưởng có thể mang lại lợi ích to lớn—nhưng chỉ khi các kỳ vọng, quyền lợi và trách nhiệm được xác định rõ ràng ngay từ đầu.

Các mẫu hợp đồng influencer miễn phí này giúp bạn tránh những rắc rối kiểu “anh nói, cô đăng” và tập trung vào điều thực sự quan trọng: xây dựng các chiến dịch tuyệt vời với những đối tác phù hợp.

Và nếu bạn đang sử dụng ClickUp, các mẫu hợp đồng này không chỉ là tài liệu—chúng là một phần của hệ thống. Bạn có thể giao nhiệm vụ, theo dõi đánh giá, liên hệ với bộ phận pháp lý và quản lý mọi giai đoạn của mối quan hệ với người ảnh hưởng trong một nền tảng duy nhất.

Chọn mẫu hợp đồng phù hợp với giao dịch tiếp theo của bạn, tùy chỉnh nó cho chiến dịch của bạn và ký kết ngay – vì trong lĩnh vực này, sự rõ ràng không phải là tùy chọn. Đó là lợi thế cạnh tranh của bạn. Đăng ký miễn phí ngay bây giờ.