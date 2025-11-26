15+ Ví dụ về chiến dịch quảng cáo thành công

Đôi khi, bạn chạy một chiến dịch 'hoàn hảo', hoặc ít nhất là bạn nghĩ vậy. Nó có yếu tố hài hước, một câu kết hấp dẫn và lượng thông tin bán hàng vừa đủ. Nó nhận được một vài lượt nhấp chuột, nhưng không có chuyển đổi. Và với tư cách là những nhà tiếp thị, chúng ta biết rằng đóng góp vào doanh thu mới là điều quan trọng nhất vào cuối ngày.

Chúng ta đều đã trải qua điều đó, và điều đó thật sự gây thất vọng. Thiết kế đẹp và nội dung sáng tạo không đủ nếu ý tưởng cốt lõi không tạo được kết nối.

Để tạo ra điều gì đó thực sự ấn tượng, bạn cần những ví dụ đã thu hút sự chú ý. Đó là lý do tại sao trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích 15+ ví dụ về chiến dịch quảng cáo. Và sau khi bạn được truyền cảm hứng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu chiến dịch nổi bật của mình với ClickUp. Hãy bắt đầu ngay! 💁

Điều gì làm nên sự thành công của một chiến dịch quảng cáo?

Dựa trên nghiên cứu ngành và các chiến dịch thành công, đây là những yếu tố quan trọng giúp tạo ra các chiến dịch quảng cáo nổi bật:

Mục tiêu rõ ràng: Xác định Xác định mục tiêu tiếp thị của bạn, dù là tăng lượt nhấp chuột, đăng ký hay mua hàng, và đo lường tiến độ thông qua các chỉ số KPI tập trung.

Hiểu sâu về đối tượng mục tiêu: Nắm bắt động lực, điểm yếu và hành vi của khách hàng để tạo ra thông điệp truyền thông thực sự gây ấn tượng.

Thông điệp sáng tạo và đáng nhớ: Hãy táo bạo, độc đáo và tạo sự kết nối cảm xúc để đảm bảo sự sáng tạo chất lượng cao và tác động tối đa.

Hình ảnh và định dạng phù hợp: Phù hợp hình ảnh với nền tảng của bạn (ví dụ: Reel, OOH, story) để nội dung của bạn trở nên nổi bật và không thể bỏ qua.

Gọi hành động mạnh mẽ và ưu đãi: Sử dụng CTA rõ ràng và tạo cảm giác cấp bách như ‘Giới hạn thời gian’ để thúc đẩy hành động.

Đo lường và tối ưu hóa liên tục: Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, thực hiện các thử nghiệm A/B và điều chỉnh nhanh chóng trong Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, thực hiện các thử nghiệm A/B và điều chỉnh nhanh chóng trong phần mềm kế hoạch tiếp thị của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Từ 'quảng cáo' đã tồn tại từ ít nhất năm 1426 và có nguồn gốc từ cả tiếng Pháp (advertissement) và tiếng Ý (avvertimento). Ban đầu, nó có nghĩa là một lời cảnh báo hoặc thông báo, trước khi trở thành những biển quảng cáo lộng lẫy và cửa sổ pop-up.

15+ Ví dụ nổi bật về chiến dịch quảng cáo

Hãy cùng xem qua 15+ chiến dịch quảng cáo nổi bật để giúp bạn xác định chiến lược quản lý chiến dịch marketing của mình.

1. ClickUp | Chiến dịch Trở lại công việc

Khi các thương hiệu B2B chơi an toàn, mọi thứ bắt đầu trông giống nhau: từ khóa thời thượng, định dạng blog và hình ảnh văn phòng cứng nhắc. ClickUp đã quyết định thay đổi tình thế với chiến dịch ‘Return to Work’, khiến phần mềm doanh nghiệp trở nên gần gũi và thân thiện hơn.

Ra mắt vào tháng 8 năm 2021, chiến dịch đa video này không tập trung vào việc giới thiệu tính năng sản phẩm. Thay vào đó, nó kể những câu chuyện hài hước, gần gũi về môi trường làm việc: những tình huống khó xử, ngôn ngữ chuyên ngành được lạm dụng và sự bối rối sau đại dịch. Chiến dịch đã thu hút hàng triệu lượt xem, khơi dậy cuộc hội thoại và thúc đẩy các nhà tiếp thị suy nghĩ lại về hình thức nội dung B2B có thể trông như thế nào.

2. Chiến dịch ‘Is He CeraVe?’ của Michael Cera và CeraVe

qua Yellow Chili

Bạn có thể tưởng tượng Michael Cera lang thang khắp NYC, cầm theo kem dưỡng ẩm CeraVe? Đúng vậy, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị khi một thương hiệu và một ngôi sao nổi tiếng chia sẻ tên tương tự.

CeraVe đã tận dụng sự混淆 với một quảng cáo phong cách sang trọng thập niên 90 và một trang web nhỏ 'I am CeraVe '. Chiêu trò vui nhộn này đã gợi ý về quảng cáo Super Bowl đầu tiên của họ, kết hợp uy tín của bác sĩ da liễu với sự quyến rũ của văn hóa đại chúng. Nó đã tạo ra sự chú ý một cách tự nhiên và làm cho chăm sóc da trở nên thông minh và dễ gần đối với một thương hiệu thường mang tính y tế.

3. Liquid Death x e. l. f. | Hợp tác sơn mặt xác chết

qua e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (một công ty nước đóng chai) đã hợp tác với e. l. f. Cosmetics để ra mắt dòng sản phẩm trang điểm xác chết độc đáo, kết hợp hình ảnh gothic metal vào các sản phẩm làm đẹp.

Sự kết hợp bất thường giữa heavy metal và chăm sóc da đã tạo ra hơn 250 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội và vô số video phản ứng, giúp cả hai thương hiệu trở nên viral. Điểm nổi bật là nó đã phá vỡ các quy tắc truyền thống của ngành, củng cố sự táo bạo của thương hiệu mà không cần chi tiêu quảng cáo truyền thống.

🔍 Bạn có biết? Nguyên tắc chứng minh xã hội, chẳng hạn như hiển thị đánh giá hoặc thống kê về độ phổ biến, có thể tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi, đặc biệt trong các thị trường cạnh tranh.

4. Trò chơi Chili’s Big Smasher BurgerTime

qua X

Chili’s đã mang đến một làn sóng hoài niệm mạnh mẽ với chiến dịch ‘Big Smasher BurgerTime’, một phiên bản sáng tạo dựa trên trò chơi arcade kinh điển thập niên 1980 BurgerTime. Trong phiên bản thương hiệu này, người chơi sẽ hóa thân thành Joe Chili Head để đối đầu với các nhân vật đại diện của các chuỗi fast-food tinh nghịch, đồng thời xây dựng những chiếc burger Big Smasher khổng lồ qua sáu cấp độ hành động đầy kịch tính.

Nhưng đây không chỉ là chuyện vui chơi. Chiến dịch khéo léo nhấn mạnh gói combo bữa ăn $10.99 ‘3 For Me’ của Chili’s như một giải pháp tiết kiệm chi phí trước tình trạng giá thức ăn nhanh tăng cao. Với hơn 8.000 giờ chơi game được ghi nhận chỉ trong 20 ngày, chiến dịch này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một chiến dịch marketing và biến thức ăn nhanh thành một trải nghiệm giải trí như trong phòng game.

📮 ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc tập trung sâu. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với Trợ lý AI và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI Autopilot tùy chỉnh của ClickUp. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

5. Grab Philippines | Chiến dịch "No Sweat Summer"

qua Grab

Trước tình hình nắng nóng tại Philippines, Grab đã ra mắt chiến dịch ‘No Sweat Summer’. Chiến dịch này có tính năng giới thiệu một nhân vật đang đổ mồ hôi được cứu bởi dịch vụ xe hơi và giao hàng có điều hòa không khí của GrabCar.

Thông điệp vui nhộn đã tạo được sự cộng hưởng, với kết quả là tăng trưởng gần 30% trong các giao dịch GrabCar Saver tại các khu vực chính. Điều này cho thấy sự liên quan, hài hước và hiểu biết địa phương có thể tạo ra giải thưởng và tăng trưởng thực sự.

🔍 Bạn có biết? Tâm lý bầy đàn là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ nhất trong quảng cáo. Người ta có xu hướng tham gia nhiều hơn khi thấy người khác cũng đang làm việc cần làm tương tự.

6. Channel 4 | Đang xem xét điều gì?

qua kênh Channel 4 trên YouTube

Chiến dịch ‘Considering What?’ của Channel 4 cho Thế vận hội Paralympic Paris 2024 đã thay đổi chế độ xem của công chúng về các vận động viên Paralympic. Họ quảng cáo họ như những vận động viên hàng đầu phải đối mặt với những thách thức tương tự mà tất cả các vận động viên khác phải đối mặt.

Nó chỉ trích những lời khen ngợi mang tính coi thường như ‘Cô ấy nhanh… xét cho cùng. ’ Các vận động viên Aaron Phipps, Dame Sarah Storey và Emmanuel Oyinbo-Coker giúp phá vỡ những quan niệm phân biệt đối xử thông qua các màn trình diễn của mình. Với chiến dịch triển khai đa nền tảng, chiến dịch đã nhận được sự tán dương rộng rãi và sự gia tăng đáng kể về lượng người xem.

7. LEGO | Một câu chuyện huyền thoại do trẻ em sáng tác

qua BricksFanz

LEGO đã mời trẻ em viết những câu chuyện diễn ra tại LEGO City. Những câu chuyện hay nhất được chuyển thể thành video chính thức, thể hiện sự sáng tạo của trẻ em như một công cụ kể chuyện thương hiệu.

Các bậc phụ huynh khuyến khích con cái ưu tiên sự sáng tạo, và chiến dịch đã tăng cường sự tương tác bằng cách biến nội dung do người dùng tạo ra thành nội dung tiếp thị chuyên nghiệp.

Mẹo hữu ích: Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain như một công cụ AI viết quảng cáo cá nhân để tạo ra nhiều biến thể tiêu đề quảng cáo, khẩu hiệu hoặc mô tả sản phẩm chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần nhập mục tiêu chiến dịch của bạn làm lời nhắc, ví dụ: “Viết tiêu đề hấp dẫn cho sản phẩm làm sạch thân thiện với môi trường” và xem những ý tưởng xuất hiện. Khởi động ý tưởng quảng cáo mới của bạn với các đề xuất nội dung thông minh, được tùy chỉnh bằng ClickUp Brain

8. Old Spice | Người đàn ông mà người đàn ông của bạn có thể ngửi thấy mùi hương

qua LinkedIn

Chiến dịch ‘The Man Your Man Could Smell Like’ của Old Spice đã thay đổi hình ảnh của Old Spice từ một sản phẩm cũ kỹ trong cửa hàng thuốc tây thành một thương hiệu táo bạo, hài hước và am hiểu xã hội. Với sự tham gia của Isaiah Mustafa trong vai ‘Old Spice Man’ – một người đàn ông lịch lãm, mặc khăn tắm – các quảng cáo này khéo léo đặt mục tiêu vào phụ nữ, những người thường mua sản phẩm chăm sóc cá nhân cho nam giới.

Những đoạn độc thoại nhanh như chớp, humor phi lý và những chuyển cảnh một lần quay siêu thực đã phá vỡ khuôn mẫu của quảng cáo truyền thống dành cho nam giới. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự là Mustafa trả lời trực tiếp các câu hỏi của fan trong thời gian thực thông qua các video YouTube cá nhân hóa. Điều này đã làm mới hình ảnh thương hiệu với một câu nói khó quên: Hãy nhìn người đàn ông của bạn, giờ quay lại nhìn tôi.

9. Uber Eats | Đặt hàng gần như mọi thứ

qua Uber Eats trên YouTube

Uber Eats đã tận dụng sự hài hước và tính minh bạch trong chiến dịch ‘Get Almost, Almost Anything’, thể hiện điều gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự giao ‘mọi thứ’. Trong các video YouTube của mình, nữ diễn viên Nicola Coughlan vô tình gọi một người cầu hôn từ thế kỷ 19. Trong khi nam diễn viên Tom Felton đặt đơn đặt hàng ‘phép thuật’. Điều này nhấn mạnh tại sao ‘gần như’ thường là đủ. Các quảng cáo ở vị trí khéo léo giới thiệu phạm vi ngày càng mở rộng của Uber Eats (thực phẩm, hàng tiêu dùng, rượu bia và nhiều hơn nữa) đồng thời trêu chọc sự hỗn loạn của việc giao hàng mọi thứ.

🔍 Bạn có biết? Sự sáng tạo trong quảng cáo thường được đánh giá dựa trên năm tiêu chí chính: tính biểu tượng, sự đơn giản, độ chính xác, tính độc đáo và tính nghệ thuật. Những tiêu chí này giúp xác định mức độ hiệu quả và tính sáng tạo của một ý tưởng.

10. British Airways | Biển quảng cáo Windows

qua LBB

British Airways đã triển khai một chiến dịch quảng cáo ngoài trời mang tên ‘Windows’, sử dụng những bức ảnh cận cảnh hành khách nhìn ra cửa sổ máy bay. Không có logo, khẩu hiệu hay lời kêu gọi hành động nào xuất hiện. Các quảng cáo này đã đảo ngược câu chuyện du lịch thông thường, tập trung vào cảm xúc bên trong máy bay thay vì cảnh quan bên ngoài. Và vì BA được coi là thương hiệu biểu tượng, mọi người nhận ra thương hiệu ngay lập tức.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

11. Telstra | Tốt hơn trên một mạng lưới tốt hơn

qua Telstra trên YouTube

Chiến dịch ‘Better on a Better Network’ của Telstra giới thiệu mạng di động rộng nhất Australia thông qua loạt 26 phim stop-motion độc đáo. Mỗi video quảng cáo tập trung vào một khu vực khác nhau và những cư dân đặc biệt của nó. Từ những con quỷ Tasmania chơi larping, những con vẹt goth tuổi teen đến những bông hoa wattle nam tính, chiến dịch này tôn vinh những góc khuất đầy cá tính của đất nước. Mỗi đoạn quảng cáo 15 giây mang đến một câu chuyện ngắn gọn, củng cố phạm vi phủ sóng của Telstra, đặt nó ở vị trí chủ đề kết nối người dân Úc.

🧠 Thực tế thú vị: Quảng cáo mang tính cảm xúc kích hoạt nhiều vùng não hơn, dẫn đến việc ghi nhớ mạnh mẽ hơn và khả năng nhớ lại quảng cáo cao hơn.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

qua Volkswagen

Chiến dịch ‘Think Small’ năm 1959 đã giới thiệu mẫu xe VW Beetle đến thị trường Mỹ, nơi người tiêu dùng lúc bấy giờ đang mê mẩn những chiếc xe lớn và sang trọng. Tuy nhiên, thay vì che giấu kích thước nhỏ bé của Beetle, các quảng cáo đã tập trung vào tính năng của một chiếc xe nhỏ xinh được bao quanh bởi không gian trắng, nhấn mạnh vào hiệu suất nhiên liệu, giá cả phải chăng và độ tin cậy của nó.

Các nhà sáng tạo Helmut Krone và Julian Koenig đã tận dụng những điểm yếu được cho là của chiếc xe (kích thước và hình dáng) và biến chúng thành điểm mạnh. Họ sử dụng những thông điệp đơn giản như ‘Lemon’ hoặc ‘Nó xấu xí, nhưng nó đưa bạn đến đích.’

🔍 Bạn có biết? Các doanh nghiệp kinh doanh thu về trung bình $8 lợi nhuận cho mỗi $1 chi tiêu cho Google Ads. Điều này chứng minh tính hiệu quả về chi phí của quảng cáo kỹ thuật số.

13. Chiến dịch "Real Beauty Sketches" của Dove

qua Dove

Chiến dịch 'Real Beauty Sketches' đầy cảm xúc của Dove được ra mắt vào năm 2013 dưới dạng một bộ phim ngắn. Chiến dịch này giới thiệu một nghệ sĩ vẽ phác thảo pháp y, người vẽ chân dung phụ nữ dựa trên mô tả của chính họ trước tiên, sau đó là mô tả từ những người lạ. Kết quả cho thấy phụ nữ thường tự đánh giá bản thân nghiêm khắc hơn so với cách người khác đánh giá họ.

Sự tương phản này đã tạo ra một biểu diễn trực quan mạnh mẽ cho thông điệp cốt lõi của chiến dịch: "Vẻ đẹp thường được định nghĩa bởi nhận thức của bản thân, chứ không phải thực tế". Video này đã giành giải Grand Prix tại Cannes Lions, với kết quả tăng 6% doanh số bán hàng của Dove.

🧠 Thông tin thú vị: Trong thế giới cổ đại và trung cổ, quảng cáo tồn tại dưới hình thức truyền miệng. Bước đầu tiên hướng tới quảng cáo hiện đại bắt đầu với sự phát triển của công nghệ in ấn vào thế kỷ 15 và 16.

14. Heineken | Điện thoại nhàm chán / Chế độ nhàm chán

qua Creativepool

Chiến dịch của Heineken khuyến khích mọi người ngắt kết nối với điện thoại thông minh và kết nối lại với cuộc sống thực, đặc biệt là tại các sự kiện âm nhạc trực tiếp. Trong một hoạt động nổi bật, thương hiệu đã sử dụng công nghệ hồng ngoại một cách thông minh để truyền tải các thông điệp ẩn chỉ có thể nhìn thấy qua camera điện thoại.

Khi khán giả tại concert giơ điện thoại lên để quay phim, những thông điệp không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện trên màn hình của họ. Là một tính năng của nền tảng Boring Phone rộng lớn hơn, bao gồm việc đổi điện thoại, sticker camera và các cuộc săn kho báu offline, nó khuyến khích việc detox kỹ thuật số.

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những poster quảng cáo nổi tiếng nhất từ Thế chiến I cho thấy Tướng Kitchener kêu gọi mọi người gia nhập Quân đội Anh. Poster đó có dòng chữ ‘NGƯỜI ANH: Tướng Kitchener Cần Bạn’ và xuất phát từ một chiến dịch quảng cáo trên tạp chí. Sự hấp dẫn về mặt hình ảnh của nó đã được các nghệ sĩ ở Mỹ tiếp thu, với hình ảnh của Tướng Kitchener được thay thế bằng Uncle Sam!

15. Starburst | Mỗi lần đều khác biệt

qua Muse by Clios

Sau 12 năm im lặng, Starburst trở lại với chiến dịch ‘Different Every Time’. Đây là một chiến dịch sôi động, được thúc đẩy bởi công nghệ, tôn vinh những khả năng vô tận của kẹo. Với hơn 479 triệu sự kết hợp hương vị trong một gói 12 viên, thương hiệu đã tận dụng sự đa dạng này để tạo lợi thế cho mình.

Chiến dịch sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) để tạo ra các quảng cáo liên tục thay đổi. Từ ống kính AR của Snapchat đến danh sách phát 'chews-your-own-adventure' của Spotify, người hâm mộ được mời trải nghiệm Starburst thông qua các hành trình cá nhân hóa.

16. Coca-Cola | Chia sẻ một lon Coca-Cola

qua Coca-Cola

Chiến dịch ‘Share a Coke’ của Coca-Cola là một trong những chiến lược tiếp thị biểu tượng nhất trong lịch sử gần đây. Tất cả bắt đầu từ một ý tưởng táo bạo: thay thế logo Coca-Cola truyền thống bằng tên đầu tiên của mọi người. Từ Úc đến khắp thế giới, chai và lon Coca-Cola đều có tính năng in tên và biệt danh của người tiêu dùng. Mọi người yêu thích cảm giác phấn khích khi tìm thấy tên mình trên kệ hàng, hoặc mua một chai cho người mà họ quan tâm.

Công ty đã tận dụng thời điểm này với các trải nghiệm tương tác. Mã QR trên bao bì và các công cụ kỹ thuật số cho phép người dùng tùy chỉnh chai nước, tạo video và meme, thậm chí chia sẻ những kỷ niệm liên quan đến Coke trực tuyến.

Các loại chiến dịch phổ biến (Và nơi sử dụng chúng)

Các loại chiến dịch quảng cáo khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu, đối tượng và nền tảng. Mỗi loại đều có mục đích riêng, giúp bạn kết nối hiệu quả với đối tượng mục tiêu của mình.

Dưới đây là một số loại chiến dịch tiếp thị phổ biến nhất và nơi chúng phát huy hiệu quả cao nhất. 👇

Chiến dịch nâng cao nhận thức thương hiệu: Mục tiêu là giới thiệu hoặc củng cố nhận diện thương hiệu. Chúng phù hợp với các nền tảng có phạm vi tiếp cận rộng như truyền hình, YouTube và bảng quảng cáo.

📌 Ví dụ: Chiến dịch "Shot on iPhone" của Apple không chỉ thể hiện chất lượng camera mà còn tinh tế củng cố uy tín thương hiệu thông qua nội dung do người dùng tạo ra.

Chiến dịch ra mắt sản phẩm: Giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới thông qua các kênh truyền thông tích hợp để tạo sự hứng thú nhanh chóng.

📌 Ví dụ: Việc ra mắt giày tự buộc dây của Nike đã sử dụng các teaser trên mạng xã hội, hợp tác với người ảnh hưởng và các chiêu trò PR để tạo sự chú ý.

Chiến dịch tiếp thị hiệu suất: Tạo ra các hành động cụ thể như nhấp chuột, đăng ký hoặc mua hàng, phát triển mạnh trên các nền tảng kỹ thuật số như Google Ads, Meta hoặc email.

📌 Ví dụ: Chiến dịch "Big Smasher BurgerTime" của Chili’s đã quảng bá gói combo bữa ăn giá $10.99. Với hơn 8.000 giờ chơi game trong vòng 20 ngày, chiến dịch đã biến niềm vui thành lượng khách hàng thực tế, thúc đẩy các giao dịch mua sắm trong thế giới thực đồng thời duy trì tính giải trí.

Chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội: Tạo ra nhận thức về các vấn đề xã hội hoặc môi trường, thường được triển khai thông qua quan hệ công chúng, mạng xã hội và hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận.

📌 Ví dụ: Chiến dịch ALS Ice Bucket Challenge, đã lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới để nâng cao nhận thức và huy động quỹ cho bệnh ALS thông qua mạng xã hội và sự tham gia của các ngôi sao.

Chiến dịch trải nghiệm: Cung cấp các tương tác thực tế, đắm chìm, thường được khuếch đại thông qua chia sẻ trên mạng xã hội.

📌 Ví dụ: Chiến dịch Pride in the Park của Lululemon , nơi họ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tương tác tại Công viên Hudson River và tổ chức các phiên yoga cộng đồng, khuyến khích mọi người chia sẻ trải nghiệm của mình trên Instagram bằng hashtag #ProudAndPresent.

Cách lập kế hoạch và theo dõi các chiến dịch quảng cáo thành công

Những chiến dịch quảng cáo xuất sắc nhất trông có vẻ đơn giản—nội dung sáng tạo, hình ảnh ấn tượng, thời điểm hoàn hảo. Nhưng đằng sau mỗi quảng cáo đáng nhớ là một nhóm phải xử lý các yêu cầu, chỉnh sửa, phê duyệt, lịch trình truyền thông và những thay đổi phút chót.

Vì vậy, bạn không chỉ mất hiệu quả—bạn còn đang mạo hiểm với việc trì hoãn ra mắt và sự thiếu hiểu biết có thể làm hỏng ngay cả ý tưởng mạnh mẽ nhất.

ClickUp kết nối mọi thứ như là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Nó hoạt động như một không gian làm việc trung tâm cho việc lập kế hoạch, phân công, viết, xem xét và đang theo dõi mọi chi tiết của chiến lược chiến dịch quảng cáo của bạn, tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp cũng loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách đưa toàn bộ quy trình thực thi chiến dịch vào một không gian làm việc duy nhất. Nhóm của bạn sẽ có cái nhìn toàn diện 100% ở mọi giai đoạn - từ bản tóm tắt ban đầu đến báo cáo và đang theo dõi cuối cùng. Các đội ngũ sáng tạo có thể hợp tác trên các tài sản trong khi các quản lý tài khoản theo dõi việc phê duyệt và các đội ngũ truyền thông lên lịch đặt quảng cáo.

Hãy cùng tìm hiểu các bước để lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị.

Bước #1: Brainstorm ý tưởng chiến dịch với AI

Mọi chiến dịch quảng cáo thành công đều bắt đầu từ một ý tưởng, một thông điệp hoặc một khái niệm hình ảnh. Đó chính là lúc các công cụ quản lý chiến dịch này phát huy tác dụng.

Thêm các yếu tố khác nhau vào Bảng trắng ClickUp để cải thiện quá trình brainstorming

Sử dụng ClickUp Bảng trắng để vạch ra các khối cơ bản của lộ trình tiếp thị của bạn:

Tạo một Bảng trắng mới từ thanh bên → Nhấp vào + Bảng trắng mới

Sử dụng ghi chú dán, mũi tên và hình dạng để phác thảo mục tiêu chiến dịch, điểm yếu của đối tượng mục tiêu, định dạng cụ thể của nền tảng (như Instagram Reels so với YouTube Shorts) và các điểm nhấn quảng cáo.

Hợp tác thời gian thực và cho phép toàn bộ nhóm của bạn tham gia, để lại bình luận hoặc di chuyển các yếu tố.

🚀 Mẹo hữu ích: Trong Bảng trắng, ClickUp Brain có thể tạo ra các ý tưởng chủ đề cho chiến dịch dựa trên một gợi ý đơn giản (ví dụ: Cho tôi năm góc nhìn cho một chiến dịch chăm sóc da mùa hè) hoặc thậm chí đề xuất các khái niệm hình ảnh hoặc hình ảnh chính để hướng dẫn nhóm thiết kế của bạn. Tạo hình ảnh trong Bảng trắng bằng ClickUp Brain

Viết và hợp tác bằng cách sử dụng tài liệu đa năng.

Khi hướng đi của chiến dịch đã rõ ràng, hãy chuyển sang ClickUp Tài liệu + ClickUp Brain để biến ý tưởng thành nội dung và kế hoạch thực tế:

Soạn thảo bản tóm tắt sáng tạo , viết kịch bản quảng cáo, phác thảo kịch bản video hoặc lập danh sách công việc.

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm để đóng góp ý kiến hoặc phân công các phần như lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc thông điệp thương hiệu.

Thêm bình luận để nhận phản hồi hoặc làm rõ, để mọi thứ được tập trung tại một nơi.

Nếu bạn có một mục cần thực hiện trong tài liệu, chỉ cần đánh dấu phần đó và giao cho nhà văn bản hoặc nhà thiết kế của bạn bằng tính năng ClickUp Assign Comments.

Giả sử nhóm của bạn vừa kết thúc một phiên brainstorming trên Bảng trắng cho chiến dịch mùa vụ tiếp theo. Mở một tài liệu và bắt đầu xây dựng bản tóm tắt sáng tạo ngay trong đó. Người phụ trách thương hiệu xác định tông màu và vị trí thương hiệu, nhà văn quảng cáo soạn thảo tiêu đề và kịch bản, còn nhà thiết kế liệt kê danh sách công việc cần hoàn thành.

Sử dụng ClickUp Brain kết hợp với ClickUp Tài liệu để hoàn thiện và tinh chỉnh ý tưởng và nội dung của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain trong tài liệu để:

Tạo ra nhiều biến thể tiêu đề, dòng tiêu đề email hoặc chú thích trên mạng xã hội phù hợp với phong cách của bạn.

Tóm tắt các bản tóm tắt chiến dịch dài thành các điểm chính để trình bày cho ban lãnh đạo.

Cải thiện nội dung quảng cáo bằng cách yêu cầu ClickUp Brain làm cho nội dung của bạn trở nên thuyết phục hơn, súc tích hơn hoặc phù hợp với một đối tượng cụ thể.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), bao gồm ChatGPT, Gemini, Claude, và nhiều mô hình khác trong Brain để sử dụng chúng cho nghiên cứu, chỉnh sửa và nhiều mục đích khác.

Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain, nền tảng AI của ClickUp.

Bước #2: Lập dòng thời gian cho chiến dịch của bạn

Một chiến dịch không có dòng thời gian chỉ là danh sách mong muốn. Sử dụng ClickUp Gantt View để hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc một cách trực quan. Điều này giúp tránh tình trạng tắc nghẽn và giữ cho các mốc thời gian của bạn thực tế.

Xem các công việc, dòng thời gian và mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án với chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp.

Ví dụ, nếu bạn đang hoàn thiện dòng thời gian khuyến mãi 'Trở lại trường học', bạn có thể sử dụng biểu đồ Gantt để lên lịch công việc, thiết lập mối quan hệ phụ thuộc và hình dung đường dẫn quan trọng.

Và nếu bạn thích danh sách công việc, bạn có thể sử dụng chế độ xem dạng danh sách của ClickUp để quản lý các công việc chiến dịch với ưu tiên rõ ràng, người được giao và ngày đáo hạn, hoàn hảo cho lịch nội dung, biến thể quảng cáo hoặc công việc cụ thể cho từng kênh.

ClickUp Brain hoạt động như trợ lý chiến lược của bạn

Thử nghiệm ClickUp Brain để lập kế hoạch cho toàn bộ chiến dịch quảng cáo của bạn.

Dưới đây là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng cáo khi lập kế hoạch dòng thời gian:

Danh sách công việc cần thực hiện cho việc ra mắt sản phẩm mới hoặc chiến dịch theo mùa (ví dụ: Chúng ta nên tạo gì cho chiến dịch Black Friday?)

Soạn thảo các mẫu dòng thời gian để có khởi đầu thuận lợi trong việc lập kế hoạch dự án.

Phân chia các ý tưởng phức tạp thành các công việc nhỏ gọn.

Sử dụng ClickUp Brain để theo dõi tiến độ và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

Chelsea Bennett, Quản lý Tương tác Thương hiệu tại Lulu Press, chia sẻ kinh nghiệm của mình: Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày, cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn. Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày, cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ, khiến nó trở nên hiệu quả hơn.

Bước #3: Tái sử dụng quy trình làm việc của chiến dịch với các mẫu có sẵn.

Tải miễn phí mẫu Tập trung tất cả kế hoạch chiến dịch dưới một mái nhà với Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp.

Đang triển khai các chiến dịch tương tự cho email, mạng xã hội hoặc quảng cáo trả phí? Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp. Mẫu này đi kèm với bảy trạng thái tùy chỉnh, bao gồm Chặn, Hủy, Hoàn thành, Đã xong và Đang tiến hành, giúp các nhóm theo dõi chính xác giai đoạn của từng công việc trong chiến dịch.

Mẫu kế hoạch tiếp thị này cũng bao gồm 11 Trường Tùy chỉnh như Nội dung cuối cùng, Bản nháp, Tham khảo, Phê duyệt và Nhóm được giao. Những Trường Tùy chỉnh này cho phép bạn ghi lại thông tin quan trọng về từng công việc và theo dõi tiến độ chiến dịch một cách rõ ràng qua các giai đoạn đánh giá.

⚡ Kho mẫu: Mẫu quảng cáo ClickUp là công cụ lý tưởng để brainstorm ý tưởng và chiến lược, ưu tiên các công việc và theo dõi các chỉ số hiệu suất. Mẫu quảng cáo này giúp đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch và đảm bảo bạn tiếp cận đối tượng mục tiêu đúng thời hạn.

Bước #5: Tự động hóa quy trình làm việc của bạn

Nếu bạn đã chán ngán việc phải liên tục theo dõi mọi người để cập nhật thông tin, hãy cài đặt ClickUp tự động hóa + AI Agents để quản lý các nhắc nhở, tự động phân công công việc khi trạng thái thay đổi và thông báo cho các bên liên quan khi cần sự phê duyệt của họ.

Tạo các quy trình tự động hóa tùy chỉnh trong ClickUp để phù hợp với quy trình làm việc tiếp thị của bạn

Dưới đây là cách cài đặt một quy trình tự động hóa tùy chỉnh trong ClickUp:

Nhấp vào nút ⚙️ Tự động hóa (góc trên bên phải)

Chọn hoặc thiết lập tự động hóa: Khi trạng thái là Cần xem xét , giao cho Giám đốc Sáng tạo Khi công việc quá hạn, gửi nhắc nhở cho người được giao công việc Khi công việc được đánh dấu Hoàn thành , chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo

Khi trạng thái là Cần xem xét , giao cho Giám đốc Sáng tạo.

Khi công việc quá hạn, hãy gửi nhắc nhở cho người được giao công việc.

Khi một công việc được đánh dấu Hoàn thành, hãy chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo.

Khi trạng thái là Cần xem xét , giao cho Giám đốc Sáng tạo.

Khi công việc quá hạn, hãy gửi nhắc nhở cho người được giao công việc.

Khi một công việc được đánh dấu Hoàn thành, hãy chuyển nó sang giai đoạn tiếp theo.

Ngoài các quy tắc tự động hóa truyền thống, các Trợ lý AI của ClickUp mang đến một lớp linh hoạt và thông minh hơn cho quy trình làm việc của bạn.

Thay vì chờ đợi các kích hoạt đơn giản, các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) phân tích ngữ cảnh công việc, hiểu ý định và thực hiện hành động chủ động dựa trên những gì họ phát hiện – dù đó là đánh dấu các chi tiết hướng dẫn còn thiếu, tạo danh sách kiểm tra, chỉnh sửa mô tả công việc theo tiêu chuẩn nội bộ của bạn, hay tự động phối hợp các quy trình làm việc nhiều bước.

Họ có thể theo dõi xu hướng, dự đoán trễ hẹn, phân công lại công việc, điều chỉnh dòng thời gian thực hiện và giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên với các bản tóm tắt hoặc cập nhật mang đậm chất con người. Nói cách khác, trong khi các quy trình tự động hóa xử lý các tác vụ có thể dự đoán được, các trợ lý AI xử lý các tình huống mơ hồ — nâng tầm không gian làm việc của bạn từ các tác vụ kích hoạt sang quản lý quy trình làm việc thực sự thông minh.

Bước #6: Theo dõi kết quả chiến dịch với Bảng điều khiển

Hiển thị sự minh bạch về hiệu suất chiến dịch giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ và phản ứng nhanh chóng với những vấn đề quan trọng nhất.

Tạo bảng điều khiển ClickUp cho chiến dịch quảng cáo của bạn để hiển thị các chỉ số KPI quan trọng, bao gồm lượt hiển thị, chuyển đổi, trạng thái sáng tạo, ngân sách marketing và nhiều hơn nữa. Thêm các thẻ như thanh tiến độ cho việc tạo tài sản, theo dõi mục tiêu cho các deliverables của nhóm và biểu đồ cho hiệu suất cụ thể của nền tảng.

Đang theo dõi các chỉ số tiếp thị và ROI của bạn với Bảng điều khiển ClickUp

Để tạo bảng điều khiển chiến dịch tùy chỉnh:

Từ Thanh bên → Nhấp vào Bảng điều khiển → + Bảng điều khiển mới

Biểu đồ hoàn thành công việc: Theo dõi tiến độ tài sản Biểu đồ theo dõi mục tiêu: Theo dõi các cột mốc quan trọng trong sáng tạo Biểu đồ tròn hoặc cột: So sánh hiệu suất quảng cáo và Thêm các thẻ sau:Theo dõi tiến độ tài sảnTheo dõi các cột mốc quan trọng trong sáng tạoSo sánh hiệu suất quảng cáo và các chỉ số KPI tiếp thị

Biểu đồ hoàn thành công việc: Theo dõi tiến độ tài sản

Theo dõi mục tiêu: Theo dõi các cột mốc sáng tạo

Biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột: So sánh hiệu suất quảng cáo và So sánh hiệu suất quảng cáo và các chỉ số KPI tiếp thị

Kết nối các Danh sách hoặc Thư mục liên quan để lấy dữ liệu thời gian thực.

Biểu đồ hoàn thành công việc: Theo dõi tiến độ tài sản

Theo dõi mục tiêu: Theo dõi các cột mốc sáng tạo

Biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột: So sánh hiệu suất quảng cáo và So sánh hiệu suất quảng cáo và các chỉ số KPI tiếp thị

🚀 Mẹo nhanh: Vận hành một chiến dịch đòi hỏi phải quản lý đồng thời các tài nguyên, phản hồi, nghiên cứu và ý tưởng sáng tạo. ClickUp Brain MAX giúp bạn tập trung vào tất cả các yếu tố này. Kết nối các công cụ của bên thứ ba để tạo không gian làm việc nâng cao với ClickUp Brain MAX Dưới đây là cách thực hiện: Tìm kiếm ngay lập tức các bản tóm tắt chiến dịch, tài sản sáng tạo, kế hoạch truyền thông và phản hồi của khách hàng trên ClickUp, Google Drive, Dropbox và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn — không còn phải lục lọi các thư mục khi khách hàng yêu cầu bản sao quảng cáo “phiên bản 3”.

Sử dụng tính năng Talk to Text để cập nhật trạng thái chiến dịch, giao công việc sáng tạo hoặc brainstorm slogan bằng giọng nói — rảnh tay trong khi bạn đang xem xét bản thiết kế hoặc chuẩn bị cho cuộc gọi với khách hàng.

Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh, thực sự hiểu bối cảnh chiến dịch của bạn — không chỉ là lời khuyên tiếp thị chung chung. Thử ClickUp Brain MAX — trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ hướng dẫn thương hiệu, các chiến dịch trước đây và quy trình làm việc của nhóm. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI ngay hôm nay.

Bài học từ những ví dụ chiến dịch tiếp thị xuất sắc nhất

Muốn chiến dịch quảng cáo tiếp theo của bạn thành công? Đây là những gì một số chiến lược quảng cáo xuất sắc đã dạy cho chúng ta:

Hãy tận dụng yếu tố bất ngờ: Những sự hợp tác bất ngờ (như trang điểm xác chết kết hợp với chăm sóc da) sẽ thu hút sự chú ý nhanh chóng.

Kể một câu chuyện: Dù là LEGO Kids hay Old Spice’s Towel Guy, những câu chuyện luôn để lại ấn tượng sâu sắc.

Tạo sự tương tác: Từ trò chơi đến phản hồi trực tiếp, hãy để khán giả của bạn tham gia cùng.

Khai thác văn hóa: Hòa mình vào xu hướng, hoài niệm hoặc humor địa phương để tạo sự kết nối ngay lập tức.

Giữ sự chân thực: Sự hài hước, cảm xúc và những nét đặc trưng trong cuộc sống thực tế luôn vượt trội hơn thông số kỹ thuật sản phẩm.

Đổi mới cách tiếp cận: Đảo ngược thông điệp thông thường hoặc tập trung vào một góc nhìn mới để nổi bật.

Đừng quá phóng đại: Đôi khi, sự tinh tế (như biển quảng cáo cửa sổ của BA) đã nói lên tất cả.

Hãy để người dùng dẫn dắt: Nội dung do người dùng tạo ra = sự tương tác chân thực và lòng trung thành với thương hiệu.

Hãy biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực với ClickUp

Đằng sau mỗi chiến dịch đáng nhớ là một quá trình lập kế hoạch kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và sự sáng tạo đầy bất ngờ.

Với ClickUp, bạn có tất cả trong một nơi: phác thảo ý tưởng trong tài liệu, lập dòng thời gian với biểu đồ Gantt, tổ chức tài nguyên và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Và với ClickUp Brain, ý tưởng của nhóm bạn sẽ trở nên thông minh và nhanh chóng hơn.

Đừng chờ đợi ý tưởng tuyệt vời nhất xuất hiện, hãy sáng tạo và thực hiện với ClickUp.

