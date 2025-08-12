Mẫu MOU miễn phí để đơn giản hóa các thỏa thuận kinh doanh và quan hệ đối tác

Không dễ để tìm được mẫu MOU phù hợp 🤔 Hầu hết các mẫu đều quá mơ hồ, quá phức tạp hoặc không thực tế.

Nếu bạn đang bối rối trong việc tìm kiếm mẫu thay vì tiến tới quan hệ đối tác, bạn cần một thứ gì đó đơn giản, rõ ràng và dễ tùy chỉnh.

Bài viết này mang đến cho bạn những mẫu MOU miễn phí tốt nhất và thực sự hiệu quả. Không có nội dung rườm rà, chỉ có các mẫu sẵn sàng sử dụng cho các loại hợp đồng khác nhau để giúp công việc kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ hơn.

Tổng quan về các mẫu MOU miễn phí

Mẫu MOU là gì?

Mẫu MOU là các tài liệu được định dạng sẵn để tạo ra một "Biên bản ghi nhớ" giữa hai hoặc nhiều bên. Chúng nêu ra các điều khoản cơ bản của mối quan hệ hợp tác, chẳng hạn như mục tiêu, trách nhiệm và dòng thời gian, mà không có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Các mẫu này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách cung cấp cấu trúc sẵn sàng chỉnh sửa, để bạn có thể tập trung vào các điều khoản quan trọng của thỏa thuận thay vì bắt đầu từ đầu. 📝

Điều gì tạo nên một mẫu MOU tốt?

Mẫu MOU được soạn thảo kỹ lưỡng sẽ tạo tiền đề cho các thỏa thuận rõ ràng, chuyên nghiệp, loại bỏ sự mơ hồ và thống nhất tất cả các bên ngay từ đầu.

Dưới đây là các tính năng khóa cần tìm 👇

Có thể tùy chỉnh: Chọn mẫu dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với mối quan hệ đối tác, loại dự án hoặc điều khoản kinh doanh cụ thể của bạn

Dễ sử dụng: Chọn bố cục gọn gàng, trực quan để bạn có thể điền thông tin nhanh chóng mà không cần thuật ngữ pháp lý hay phức tạp

Tập trung vào sự rõ ràng: Nhận mẫu nêu rõ vai trò, trách nhiệm, dòng thời gian và kỳ vọng của cả hai bên

Sẵn sàng hợp tác: Tìm mẫu dễ chia sẻ và cập nhật với các bên khác để mọi người luôn thống nhất với nhau

Giọng điệu chuyên nghiệp: Chọn một mẫu có sự cân bằng phù hợp giữa thân thiện và trang trọng

Sẵn sàng ký: Chọn mẫu có không gian để tất cả các bên ký và chính thức hóa thỏa thuận

Các mẫu MOU tốt nhất để lựa chọn

Một mẫu MOU mạnh mẽ sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác và trách nhiệm giải trình liền mạch.

Nếu bạn đang muốn đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ kinh doanh, các mẫu thỏa thuận hợp tác này là nơi tuyệt vời để bắt đầu:

1. Mẫu thỏa thuận thanh toán đơn giản của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết lập chi tiết thanh toán, ngày đáo hạn và số tiền tại một nơi với Mẫu Thỏa thuận thanh toán đơn giản của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận thanh toán đơn giản của ClickUp giúp các điều khoản tài chính giữa các bên rõ ràng và dễ theo dõi. Mẫu này giúp các freelancer và doanh nghiệp phác thảo số tiền thanh toán, ngày đáo hạn và điều kiện không thanh toán mà không cần sử dụng thuật ngữ pháp lý.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Không biết cách lập hóa đơn cho khách hàng ? Mẫu này giúp bạn lập nền tảng bằng cách hỗ trợ bạn ghi chép mọi thứ trước

Sử dụng chế độ xem Bảng của ClickUp để tạo bảng tính hoàn toàn tùy chỉnh và sắp xếp các khoản thanh toán theo khách hàng, tần suất hoặc trạng thái

Nhận một cấu trúc giúp các thỏa thuận của bạn gọn gàng, dễ tìm kiếm và sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần thiết

✅ Lý tưởng cho: Người làm việc tự do, chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ ai cho vay tiền và muốn có một thỏa thuận vay rõ ràng, có thể theo dõi

🏗️ Khối xây dựng: Mặc dù MOU không có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng mang ý nghĩa đạo đức và chuyên nghiệp rất quan trọng. Một MOU đã ký có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán và thể hiện cam kết. MOU cũng có thể phát triển thành các loại hợp đồng khác nhau. Khi cả hai bên cảm thấy thoải mái và xây dựng được lòng tin, MOU có thể làm nền tảng cho một thỏa thuận chi tiết, có hiệu lực pháp lý.

2. Mẫu Thư thỏa thuận của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo thỏa thuận kinh doanh đơn giản, nêu rõ vai trò, điều khoản và kỳ vọng với Mẫu Thư thỏa thuận của ClickUp

Mẫu Thư thỏa thuận của ClickUp giúp các nhóm phác thảo phạm vi, vai trò và chi phí liên quan đến bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào một cách rõ ràng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Nó đi kèm với các ghi chú, ví dụ và hướng dẫn hữu ích để mọi người biết chính xác những gì được mong đợi ngay từ đầu

Bạn có thể sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo mục đích và điều khoản của mẫu trong một tài liệu hợp tác, thời gian thực

Để giúp mọi thứ trở nên trực quan và dễ hiểu, Chế độ xem Bảng của ClickUp biến mỗi điều khoản hoặc kết quả đầu ra thành các thẻ mà bạn có thể di chuyển qua các giai đoạn, như xem xét, đã phê duyệt hoặc đã chia sẻ

✅ Lý tưởng cho: Các nhà sáng lập muốn soạn thảo thư thỏa thuận cho quan hệ đối tác kinh doanh của họ

3. Mẫu thỏa thuận cho vay ClickUp

Tải mẫu miễn phí Soạn thảo và theo dõi các chi tiết về khoản vay như số tiền, tỷ lệ lãi suất và điều khoản trả nợ với Mẫu Thỏa thuận cho vay của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận cho vay của ClickUp là một cách thông minh, có cấu trúc để chính thức hóa các điều khoản vay và cho vay giữa bạn bè, người làm việc tự do hoặc đối tác kinh doanh. Mẫu này nêu rõ các yếu tố chính như tổng số tiền vay, lịch trình trả nợ, tỷ lệ lãi suất và các điều khoản pháp lý để đảm bảo tính minh bạch và tránh tranh chấp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tạo Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để theo dõi các điểm dữ liệu cụ thể như tỷ lệ lãi suất, ngày đáo hạn hoặc tần suất thanh toán

Theo dõi tiến độ khoản vay, đặt nhắc nhở và lọc hoặc sắp xếp các điều khoản trong nhiều thỏa thuận, tất cả trong một chế độ xem

✅ Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ ai cho vay tiền và muốn có một thỏa thuận vay rõ ràng, có thể theo dõi

4. Mẫu Thỏa thuận mua hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phác thảo các điều khoản mua hàng hóa hoặc tài sản, bao gồm giá cả và giao hàng, bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận mua hàng của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận mua hàng của ClickUp giúp các doanh nghiệp tạo tài liệu rõ ràng, chuyên nghiệp để xác nhận thỏa thuận với nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng. Mẫu này bao gồm các trường để thêm thông tin chi tiết về người mua/người bán, mô tả sản phẩm, điều khoản thanh toán và chữ ký.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Sử dụng ClickUp Assign Comments để thêm ghi chú, đề xuất chỉnh sửa hoặc làm rõ các điều khoản, để mọi người đều thống nhất trước khi ký kết

Sau khi các điều khoản được chốt, hãy sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để phân công trách nhiệm ký tên, theo dõi trạng thái và đặt nhắc nhở

Thúc đẩy thỏa thuận tiến triển mà không bỏ sót bất kỳ bước nào hoặc phải theo đuổi email

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm mua sắm và nhà cung cấp cần mẫu thỏa thuận mua hàng đơn giản, có thể theo dõi với trách nhiệm rõ ràng

5. Mẫu thỏa thuận mua bán của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định rõ các điều khoản mua và bán, thời hạn thanh toán và điều kiện tài sản với Mẫu Thỏa thuận mua bán của ClickUp

Thỏa thuận mua bán của ClickUp đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng, xử lý trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ chính thức. Nó cung cấp cho bạn một cách có cấu trúc để ghi lại các chi tiết quan trọng như thông tin người mua/người bán, thông số kỹ thuật tài sản, điều khoản thanh toán và dòng thời gian chuyển giao.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi các mối phụ thuộc và tránh sự chậm trễ mà không cần quản lý chi tiết

Cột mốc ClickUp Quản lý dòng thời gian giao hàng dễ dàng bằng cách sử dụng

Tự động hóa thông báo qua ClickUp Automations để cập nhật thông tin cho mọi bên liên quan

✅ Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp nhỏ hoặc nhà cung cấp xử lý bán hàng vật lý hoặc kỹ thuật số muốn khóa các điều khoản và dòng thời gian

6. Mẫu Thỏa thuận hợp tác ClickUp

Tải mẫu miễn phí Làm rõ quyền sở hữu, trách nhiệm và chia sẻ lợi nhuận giữa các đối tác bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận hợp tác của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận hợp tác của ClickUp giúp các nhóm xác định quyền sở hữu, trách nhiệm và đóng góp trong quan hệ đối tác kinh doanh. Khung này giúp dễ dàng thiết lập các điều khoản hợp tác và ghi chép các khoản đóng góp vốn. Mẫu này cũng cung cấp cho bạn bản phân tích chi tiết về các khoản đóng góp bằng tiền và không bằng tiền, cho phép hiển thị đầy đủ ai đóng góp gì, về mặt tài chính hay các mặt khác.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Xác định cách thức xử lý lợi nhuận, lỗ và lương

Dễ dàng xây dựng dòng thời gian cho vòng đời quan hệ đối tác của bạn, như ngày bắt đầu, cột mốc gia hạn hoặc điểm kiểm tra đánh giá, với Chế độ xem Lịch của ClickUp

Giảm khả năng bỏ lỡ cam kết hoặc nhầm lẫn sau này bằng cách lập bản đồ ngày tháng rõ ràng và trực quan

✅ Lý tưởng cho: Các đồng sáng lập và đối tác kinh doanh nhỏ muốn ghi chép vai trò, cổ phần và kỳ vọng

🧠 Bạn có biết? MOU (Biên bản ghi nhớ) thường được gọi là "thỏa thuận giữa các quý ông" trong giới pháp lý vì nó ghi lại ý định và sự hiểu biết mà không có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

7. Mẫu hợp đồng tự do ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định kết quả đầu ra, lập kế hoạch dòng thời gian, quản lý việc thực hiện và đóng dự án một cách suôn sẻ với Mẫu hợp đồng tự do của ClickUp

Mẫu hợp đồng tự do ClickUp là bộ công cụ tất cả trong một cho các freelancer để thiết lập kỳ vọng, bảo vệ quyền lợi của họ và khóa các điều khoản của khách hàng trong quá trình tiếp nhận khách hàng mới. Với các trường cho dòng thời gian dự án, mức giá và điều khoản thanh toán, bạn có thể loại bỏ sự mơ hồ ngay từ đầu và tự tin xử lý các tình huống như cách yêu cầu thanh toán một cách chuyên nghiệp.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Truy cập các phần dành riêng để xác định các sản phẩm cần giao, phạm vi dịch vụ, thời lượng thanh toán và xử lý sở hữu trí tuệ

Chế độ xem lịch trình dự án tích hợp cung cấp cho khách hàng bản phân tích rõ ràng về từng giai đoạn, từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Quản lý các mối quan hệ dài hạn với các freelancer bằng cách giải quyết các vấn đề như bảo mật, hoàn trả chi phí và chấm dứt hợp đồng

✅ Phù hợp cho: Các freelancer hoặc tư vấn viên muốn có hợp đồng rõ ràng và không có tranh chấp

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX để soạn thảo MOU của bạn trong vài phút. Thay vì gõ từng điều khoản, chỉ cần đọc to các điều khoản của bạn — Brain MAX sẽ ghi chép và cấu trúc chúng trực tiếp trong Tài liệu ClickUp ưa thích của bạn. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX Bạn cũng có thể tạo các Tự động hóa Tùy chỉnh trong ClickUp để đánh dấu các điều khoản tiêu chuẩn bị thiếu, đề xuất ngôn ngữ chính thức hoặc thậm chí điều chỉnh giọng điệu của tài liệu cho phù hợp với các thỏa thuận trước đây được lưu trữ trong Không gian Làm việc của bạn.

8. Mẫu thỏa thuận hợp tác 50/50 của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Thỏa thuận hợp tác 50-50 của ClickUp để phân chia quyền sở hữu kinh doanh một cách công bằng và nêu rõ nhiệm vụ, lợi nhuận và trách nhiệm của mỗi bên

Mẫu Thỏa thuận hợp tác 50-50 của ClickUp giúp các đối tác xác định rõ quyền sở hữu, trách nhiệm và kỳ vọng bình đẳng. Các phần được tạo sẵn cho đóng góp vốn, chia sẻ lợi nhuận, giải quyết tranh chấp, điều khoản rút lui, v.v. giúp thiết lập pháp lý trở nên suôn sẻ hơn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi dòng thời gian cho các quyết định quan trọng như đánh giá tài chính và kỳ gia hạn với Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp

Giữ sự thống nhất và trách nhiệm trong suốt quá trình hợp tác

Xác định quy trình ra quyết định và đóng góp tài chính trong một nơi duy nhất

✅ Lý tưởng cho: Các đối tác kinh doanh bình đẳng tạo ra các thỏa thuận quyền sở hữu minh bạch và cân bằng

9. Mẫu thỏa thuận NDA của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảo vệ thông tin bí mật của doanh nghiệp và thiết lập ranh giới rõ ràng với Mẫu Thỏa thuận NDA của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận NDA của ClickUp cung cấp các phần được xác định rõ ràng để xác định các bên tiết lộ và nhận thông tin, đảm bảo rằng cả hai bên đều nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình. Bạn có thể quyết định những thông tin nào được coi là thông tin bí mật, chỉ định các trường hợp ngoại lệ (như dữ liệu công khai) và đặt ra các giới hạn sử dụng để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ trái phép.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Theo dõi trạng thái thỏa thuận, đặt nhắc nhở và chỉ định cộng tác viên để cập nhật thông tin

Sau khi ký NDA, sử dụng Tự động hóa trong ClickUp để lưu trữ tài liệu an toàn và thông báo ngay lập tức cho các bên liên quan đến dự án

Đảm bảo tuân thủ và dễ dàng truy xuất, lý tưởng cho các nhóm làm việc nhanh, xử lý dữ liệu nhạy cảm

Xem cách ClickUp Automations có thể đơn giản hóa quy trình làm việc NDA, từ phân công công việc đến kích hoạt cảnh báo tự động.

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm pháp lý, freelancer và doanh nghiệp quản lý nhiều NDA của khách hàng với các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt

10. Mẫu thỏa thuận nhà thầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xây dựng hợp đồng có thể tùy chỉnh bao gồm dịch vụ, dòng thời gian, thanh toán và chữ ký với Mẫu hợp đồng ClickUp

Mẫu Thỏa thuận nhà thầu của ClickUp giúp bạn phác thảo các điều khoản rõ ràng giữa doanh nghiệp của bạn và các nhà thầu độc lập. Với các phần có thể tùy chỉnh cho phạm vi công việc, lịch thanh toán, dòng thời gian dự án, bảo mật và các điều khoản pháp lý, mẫu này đảm bảo sự rõ ràng và an toàn pháp lý cho cả hai bên ngay từ ngày đầu tiên.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Bao gồm các điều khoản gia hạn hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp để tránh nhầm lẫn trong tương lai

Công khai trách nhiệm thuế để đảm bảo tính minh bạch

Sử dụng Email ClickApp tích hợp sẵn, tính năng tích hợp email của ClickUp, để gửi trực tiếp hợp đồng cho nhà thầu để ký kết

✅ Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp đang tuyển dụng nhân viên hợp đồng từ xa và cần một hệ thống đáng tin cậy để phê duyệt hợp đồng

11. Mẫu Thỏa thuận tư vấn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt ra các điều khoản rõ ràng về dịch vụ tư vấn, phí và dòng thời gian với Mẫu Thỏa thuận Tư vấn ClickUp dễ chỉnh sửa

Mẫu Thỏa thuận tư vấn ClickUp giúp xác định dịch vụ, dòng thời gian, điều khoản bồi thường và điều khoản bảo mật, giảm thiểu hiểu lầm trong mối quan hệ giữa khách hàng và tư vấn.

Bạn cũng có thể sử dụng Bảng trắng ClickUp để vẽ bản đồ trực quan các điều khoản bổ sung hoặc dòng thời gian dịch vụ. Các bảng hợp tác này rất hữu ích cho việc động não thời gian thực với khách hàng và điều chỉnh kỳ vọng. Hãy thoải mái thêm ghi chú dán, vẽ quy trình công việc hoặc cập nhật các thay đổi phạm vi.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Đồng nhất kỳ vọng với khách hàng để hợp tác thành công

Xác định rõ phạm vi công việc và kết quả mong đợi để tránh làm việc quá sức

Tạo một thỏa thuận có giá trị pháp lý để tránh rắc rối pháp lý

Mẫu này cũng phù hợp với các doanh nghiệp đang tìm hiểu về việc thuê ngoài quản lý dự án, giúp họ chính thức hóa các kỳ vọng và trách nhiệm với các chuyên gia tư vấn bên ngoài.

✅ Lý tưởng cho: Các nhà tư vấn tự do và các cơ quan chính thức hóa các cam kết với khách hàng mới một cách rõ ràng và linh hoạt

12. Mẫu thỏa thuận đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảo đảm các điều khoản đầu tư, phân phối vốn và lợi nhuận bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận đầu tư của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận đầu tư của ClickUp giúp bạn quản lý các hợp đồng tài trợ với độ chính xác về mặt pháp lý. Mẫu này ghi lại mọi chi tiết quan trọng, từ phác thảo tỷ lệ cổ phần và điều khoản cổ tức đến xác định quyền biểu quyết và điều khoản bảo mật.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Bạn có thể phân công công việc, sắp xếp các điều khoản vào các thư mục riêng biệt và thậm chí thêm dòng thời gian để đảm bảo không bỏ lỡ thời hạn

Với Danh sách kiểm tra công việc và thanh tiến độ tự động cập nhật, bạn có thể theo dõi tiến độ công việc và tránh phải gửi email qua lại nhiều lần

Vì vậy, cho dù bạn đang thu hút các nhà đầu tư thiên thần hay chính thức hóa một vòng đầu tư mạo hiểm, mẫu này sẽ giúp quá trình đầu tư của bạn trở nên hợp lý và minh bạch.

✅ Lý tưởng cho: Các công ty khởi nghiệp, nhà sáng lập và nhà đầu tư muốn tạo ra một thỏa thuận đầu tư có cấu trúc, hợp pháp, bảo vệ cả tiền và quyền sở hữu

13. Mẫu thỏa thuận công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết lập kỳ vọng của nhóm, quy tắc hợp tác và quy trình công việc với Mẫu Thỏa thuận làm việc của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận làm việc của ClickUp giúp các nhóm thống nhất kỳ vọng, cải thiện sự hợp tác và giảm mâu thuẫn nội bộ thông qua các giá trị chung và tiêu chuẩn hành vi rõ ràng.

Bảng trắng ClickUp tích hợp giúp dễ dàng đồng sáng tạo các quy tắc nhóm một cách trực quan, chẳng hạn như sở thích giao tiếp hoặc quy tắc ra quyết định. Bạn cũng có thể thêm các phần đề xuất hoặc tổng kết để tinh chỉnh quy trình làm việc theo thời gian.

Mẫu này lý tưởng cho bất kỳ nhóm nào sử dụng ClickUp, không chỉ như một trung tâm hợp tác, mà còn như một phần mềm quản lý kinh doanh hoàn chỉnh để điều chỉnh mục tiêu, hành vi và quy trình.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thử nghiệm các bảng tương tác như Bản đồ tính cách để xác định phong cách làm việc của từng cá nhân (hướng nội, người hành động, người suy nghĩ, v.v.)

Hãy thử phần Aspirations (Khát vọng) , nơi các thành viên có thể chia sẻ hy vọng của họ đối với nhóm

Sử dụng Bảng giải quyết vấn đề để nêu vấn đề, đề xuất giải pháp và ghi chép các thỏa thuận

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm thiết lập các quy tắc công việc rõ ràng, đặc biệt là trong môi trường làm việc từ xa hoặc đa chức năng

14. Thỏa thuận tách biệt ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phác thảo rõ ràng các điều khoản về tài sản, quyền giám hộ và tài chính với Mẫu Thỏa thuận tách biệt của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận ly thân của ClickUp giúp các cặp vợ chồng giải quyết những vấn đề phức tạp khi ly thân với ít tài liệu nhất. Mẫu này cho phép bạn tạo và quản lý tất cả các tài liệu quan trọng liên quan đến thỏa thuận tài chính, phân chia tài sản, quyền nuôi con và hỗ trợ. Mỗi phần được sắp xếp rõ ràng giúp dễ dàng thống nhất các kỳ vọng của cả hai bên và giữ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Giảm thiểu sự hiểu lầm và xung đột trong suốt quá trình

Xác lập sự hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên

Thống nhất một phương thức giải quyết tranh chấp và bất đồng trong tương lai mà cả hai bên đều chấp nhận

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi đang trải qua quá trình ly thân, mong muốn đảm bảo sự rõ ràng, chuẩn bị pháp lý và truy cập tài liệu dễ dàng

15. Mẫu Thỏa thuận lao động ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định vai trò công việc, mức lương, phúc lợi và quy tắc nơi làm việc bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận lao động của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận lao động của ClickUp cung cấp bố cục có cấu trúc để phác thảo các điều khoản lao động, kỳ vọng công việc, chính sách lương và quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, hoàn hảo cho các nhóm nhân sự nhằm duy trì sự rõ ràng giữa người sử dụng lao động và nhân viên. Các phần tích hợp sẵn về chấm công, chính sách nghỉ phép, bảo vệ sở hữu trí tuệ, v.v. đảm bảo trải nghiệm nhập việc suôn sẻ đồng thời bảo vệ lợi ích của cả hai bên.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tuân thủ luật lao động với một thỏa thuận được định nghĩa rõ ràng

Bảo vệ quyền lợi pháp lý của bạn

Nhận khung làm việc có cấu trúc để giải quyết tranh chấp

Để bắt đầu, hãy sử dụng chương trình xử lý văn bản như ClickUp Docs để thiết kế thỏa thuận của bạn bằng cách nhập thông tin chi tiết về nhân viên, vai trò công việc và các điều khoản tuyển dụng. Điều này đảm bảo tài liệu của bạn có thể chỉnh sửa và chia sẻ trong không gian làm việc của bạn. Từ đó, theo dõi việc tuân thủ và cập nhật trong ClickUp để không bỏ sót bất kỳ chính sách nào.

✅ Lý tưởng cho: Chuyên gia nhân sự và chủ doanh nghiệp nhỏ chính thức hóa các điều khoản tuyển dụng cho nhân viên mới hoặc thành viên nhóm làm việc từ xa

16. Mẫu hợp đồng thuê thương mại ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt các điều khoản cho thuê không gian thương mại, bao gồm tiền thuê, sử dụng và bảo trì, bằng cách sử dụng Mẫu hợp đồng thuê thương mại ClickUp

Mẫu Hợp đồng thuê thương mại ClickUp được thiết kế riêng cho các chủ nhà hoạt động tại Lone Star State. Mẫu này cung cấp cấu trúc sẵn sàng sử dụng để tạo hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn cố định. Mẫu này bao gồm tất cả các trường cần thiết để ghi lại các chi tiết quan trọng như thông tin chủ nhà và người thuê, thời lượng thuê, số tiền thuê, nội thất, điều khoản sử dụng và các tiện ích.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Chỉ định phí trả chậm, tiền đặt cọc bảo mật và chi tiết kiểm tra khi chuyển vào

Từ các điều khoản về chấm dứt hợp đồng sớm đến thiệt hại tài sản, vật nuôi và bãi đỗ xe, mỗi phần đều được định dạng sẵn và có thể tùy chỉnh để tuân thủ luật pháp Texas

✅ Lý tưởng cho: Chủ nhà hoặc quản lý bất động sản ở Texas đang tìm kiếm mẫu hợp đồng thuê nhà đáng tin cậy, bao gồm tất cả các yêu cầu pháp lý cần thiết và có thể điều chỉnh cho phù hợp với từng trường hợp thuê nhà cụ thể

🧠 Bạn có biết? Trong luật pháp Hoa Kỳ, MOU, MOA (Biên bản ghi nhớ) và Thư ý định thường được xử lý tương tự nhau — trong nhiều trường hợp, chúng được sử dụng thay thế cho nhau như các công cụ pháp lý sơ bộ.

17. Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hợp đồng rõ ràng bao gồm phạm vi dịch vụ, thanh toán và dòng thời gian với Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp

Mẫu Thỏa thuận dịch vụ ClickUp xác định các kỳ vọng giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng với các phần về dịch vụ, dòng thời gian và điều khoản thanh toán, giúp dễ dàng hơn trong việc thống nhất trách nhiệm.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng và các chi tiết khác ở một nơi thuận tiện

Ghi chép từng giai đoạn của dự án để thể hiện công việc, quy trình, điều khoản thanh toán và các tình huống có thể xảy ra khi hoàn thành sớm

Ngăn chặn sự nhầm lẫn, thanh toán bị bỏ sót và thay đổi phạm vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn

✅ Phù hợp cho: Freelancers, tư vấn viên và các công ty cần một cách đơn giản nhưng có cấu trúc để soạn thảo và chính thức hóa các thỏa thuận dịch vụ

18. Mẫu thỏa thuận nhà cung cấp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định những gì nhà cung cấp cung cấp, điều khoản thanh toán và kỳ vọng giao hàng với Mẫu Thỏa thuận nhà cung cấp của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận nhà cung cấp của ClickUp tóm tắt các trách nhiệm, kỳ vọng về dịch vụ, giá cả và dòng thời gian giao hàng để giúp các doanh nghiệp chính thức hóa các điều khoản với nhà cung cấp. Mỗi phần, từ phạm vi công việc đến bảo mật, giúp thỏa thuận có hiệu lực pháp lý và dễ hiểu.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt và yêu cầu thay đổi

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn bằng các điều khoản về sở hữu trí tuệ và bồi thường thiệt hại

Truy cập công cụ hợp tác với khách hàng giúp đơn giản hóa và bảo vệ lợi ích kinh doanh của bạn khi làm việc với các freelancer, đại lý hoặc nhà cung cấp

✅ Lý tưởng cho: Chủ doanh nghiệp thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp bên ngoài và muốn có một thỏa thuận rõ ràng, chuyên nghiệp

19. Mẫu hợp đồng thuê ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại tiền thuê, tiền đặt cọc, điều khoản và trách nhiệm bằng Mẫu hợp đồng thuê của ClickUp

Mẫu hợp đồng thuê nhà của ClickUp giúp chủ nhà thiết lập các điều khoản rõ ràng, ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm mọi khía cạnh của hợp đồng thuê nhà. Trong các phần được chỉ định, bạn có thể thêm các chi tiết như số tiền thuê, tiền đặt cọc, thời lượng thuê và địa chỉ bất động sản.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thiết lập các quy tắc về hành vi của người thuê, sử dụng tài sản và thanh toán tiện ích dưới một mái nhà

Xác định các điều khoản chấm dứt hợp đồng để đảm bảo tính minh bạch và tránh tranh chấp pháp lý trong tương lai

Bảo vệ quyền lợi của bạn với tư cách là chủ nhà đồng thời đảm bảo người thuê hiểu rõ nghĩa vụ của mình

✅ Lý tưởng cho: Chủ nhà độc lập hoặc quản lý bất động sản muốn đặt ra các kỳ vọng rõ ràng và tránh tranh chấp với người thuê nhà

20. Mẫu Thỏa thuận hoạt động LLC của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Vạch ra các quy tắc, nhiệm vụ của thành viên và quyền sở hữu cho LLC của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận hoạt động của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận hoạt động của ClickUp là tài liệu pháp lý cần thiết khi thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Mẫu này giúp xác định cách thức hoạt động của công ty, bao gồm chi tiết về quyền sở hữu, vai trò của thành viên, chia sẻ lợi nhuận và quy trình ra quyết định.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Phác thảo rõ ràng quyền và trách nhiệm của từng thành viên

Xử lý các vấn đề tài chính, yêu cầu lưu trữ hồ sơ và quy trình giải thể công ty

Ngăn chặn tranh chấp và đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương

✅ Lý tưởng cho: Các doanh nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) muốn có một cách đơn giản để cấu trúc quyền sở hữu, trách nhiệm và quy tắc nội bộ

📌 Thành công nhanh chóng: Thêm điều khoản chấm dứt vào bản ghi nhớ của bạn, ngay cả khi đó không phải là hợp đồng. Điều này giúp cả hai bên có thể chấm dứt hợp tác một cách êm đẹp nếu mọi việc không diễn ra theo kế hoạch.

21. Mẫu Thỏa thuận không cạnh tranh của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ngăn chặn cạnh tranh và bảo vệ bí mật kinh doanh với Mẫu Thỏa thuận không cạnh tranh của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận không cạnh tranh của ClickUp giúp các doanh nghiệp bảo vệ thông tin bí mật và duy trì lợi thế cạnh tranh. Mẫu này xác định rõ các hạn chế đối với cựu nhân viên, cấm họ tham gia hoặc thành lập doanh nghiệp cạnh tranh trong một kỳ nhất định sau khi rời công ty.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Giới hạn khả năng của nhân viên trong việc lôi kéo khách hàng hoặc đồng nghiệp bằng điều khoản không chào mời

Bảo vệ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, chẳng hạn như bí mật thương mại và danh sách khách hàng với phần bảo mật

Đơn giản hóa việc theo dõi hợp đồng pháp lý với phản hồi bình luận, chỉnh sửa cộng tác, tự động hóa, AI và hơn thế nữa

✅ Lý tưởng cho: Những nhà tuyển dụng muốn ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh và bảo mật dữ liệu công ty sau khi nhân viên rời công ty

22. Mẫu Thỏa thuận nuôi dạy con cái của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thống nhất về quyền nuôi con, quyền thăm nom và trách nhiệm nuôi dạy con cái bằng cách sử dụng Mẫu Thỏa thuận nuôi dạy con cái của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận nuôi dạy con cái của ClickUp cho phép các bậc cha mẹ cùng nhau ghi chép trách nhiệm và quyết định nuôi dạy con cái. Mẫu này giúp xác định kỳ vọng, phân chia nhiệm vụ chính và quản lý các vấn đề như quyền nuôi con, thăm nom, bảo hiểm y tế và cấp dưỡng con cái.

Hơn nữa, với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp, chẳng hạn như Danh sách, Lịch, v.v., các bậc cha mẹ có thể hình dung và quản lý các nhiệm vụ và lịch trình nuôi dạy con cái một cách hiệu quả, giảm thiểu hiểu lầm và xung đột.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Sắp xếp các tài liệu nuôi dạy con cái trong một không gian chung, an toàn

Nhận ngay bản hướng dẫn thực tiễn để giải quyết tranh chấp

Tạo lịch chia sẻ để phân phối công việc và nhiệm vụ nuôi dạy con cái một cách công bằng

✅ Lý tưởng cho: Các bậc cha mẹ cùng nuôi con đang tìm kiếm một cách rõ ràng, linh hoạt và hợp tác để quản lý các nghĩa vụ nuôi con chung và thống nhất trách nhiệm của mỗi người

23. Mẫu Thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giới hạn trách nhiệm pháp lý và ghi rõ thỏa thuận rủi ro bằng Mẫu Thỏa thuận Miễn trừ Trách nhiệm của ClickUp

Mẫu Thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm của ClickUp giúp các doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ tạo hợp đồng xác định trách nhiệm pháp lý giữa các bên. Mẫu này thiết lập một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo một bên đồng ý không chịu trách nhiệm về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các dịch vụ hoặc hoạt động cụ thể.

Bạn có thể dễ dàng soạn thảo phạm vi của thỏa thuận, làm nổi bật các trường hợp ngoại lệ, điền vào các điều khoản bồi thường và làm rõ bên nào chịu trách nhiệm về các rủi ro hoặc sự cố cụ thể.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Ghi chép các hoạt động và dịch vụ được bảo vệ bởi thỏa thuận

Dễ dàng liệt kê các luật điều chỉnh thỏa thuận

Xác định rõ các loại bảo vệ, bao gồm bồi thường hoặc miễn trừ trách nhiệm

✅ Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp muốn chính thức hóa các thỏa thuận có rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo tất cả các bên đều nhận thức được trách nhiệm của mình và phạm vi bảo vệ trách nhiệm pháp lý

24. Mẫu hợp đồng hôn nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt ra các điều khoản hôn nhân về tài chính, tài sản và trách nhiệm với Mẫu hợp đồng hôn nhân ClickUp

Mẫu Hợp đồng hôn nhân ClickUp là một tài liệu pháp lý có cấu trúc giúp các cặp đôi phác thảo các quyền, trách nhiệm và vấn đề tài chính trước khi kết hôn. Mẫu này bao gồm các phần về quyền sở hữu tài sản, phân chia nợ, hỗ trợ vợ/chồng, con cái chưa đủ tuổi và các trường hợp có thể dẫn đến ly hôn.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp như thu nhập, bảo hiểm y tế và các thỏa thuận ngân hàng

Dựa vào định dạng sẵn sàng sử dụng giúp loại bỏ sự nhầm lẫn trong quá trình rất nhạy cảm này

Thiết lập các Mục tiêu ClickUp chung để thống nhất các kỳ vọng lẫn nhau

✅ Phù hợp cho: Các cặp đôi muốn chủ động giải quyết các vấn đề hậu cần trong hôn nhân và tạo ra một thỏa thuận minh bạch, hợp pháp trước khi kết hôn

25. Mẫu đánh giá hợp đồng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem xét, bình luận và phê duyệt hợp đồng một cách hợp tác với Mẫu xem xét hợp đồng ClickUp

Mẫu Đánh giá Hợp đồng của ClickUp là một không gian làm việc mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa và tổ chức toàn bộ quy trình quản lý hợp đồng của bạn. Mỗi chế độ xem được cấu trúc cẩn thận bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, thẻ và trạng thái của ClickUp, giúp bạn dễ dàng phát hiện những gì cần sửa đổi, những gì đã được phê duyệt và hợp đồng hiện đang ở giai đoạn nào.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Chế độ xem Danh sách tất cả hợp đồng cung cấp tổng quan đầy đủ về các hợp đồng và nhóm chúng theo 'Loại kinh doanh' để dễ dàng theo dõi

Trong chế độ xem Bảng quy trình xem xét hợp đồng , mỗi hợp đồng được hiển thị dưới dạng thẻ công việc, với các Trường Tùy chỉnh được đánh dấu để dễ tham khảo

Chỉ cần nhấp vào thẻ công việc để xem thông tin chi tiết về hợp đồng và kéo thẻ vào cột thích hợp để cập nhật trạng thái hợp đồng

✅ Phù hợp cho: Doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp muốn duy trì sự giám sát đối với các thỏa thuận hợp đồng

26. Mẫu phụ lục hợp đồng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thực hiện các thay đổi chính thức đối với các hợp đồng hiện có mà không cần viết lại toàn bộ bằng cách sử dụng Mẫu Phụ lục Hợp đồng của ClickUp

Mẫu Phụ lục hợp đồng của ClickUp giúp việc ghi chép và quản lý các sửa đổi hợp đồng trở nên vô cùng đơn giản. Cho dù là thêm điều khoản, cập nhật điều kiện hay làm rõ các điểm quan trọng, mẫu này đảm bảo tất cả các bên luôn thống nhất với nhau.

Dưới đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

ClickUp Docs giúp bạn dễ dàng soạn thảo, chỉnh sửa và lưu trữ phụ lục hợp đồng trực tiếp trong không gian làm việc của bạn

Hợp tác với các bên liên quan trong thời gian thực, để lại bình luận và đảm bảo mọi điều khoản được xem xét kỹ lưỡng trước khi hoàn tất

Chế độ xem Bảng trong ClickUp giúp bạn sắp xếp trực quan từng bước của quy trình bổ sung, cho dù đó là bản nháp, đang được xem xét hay đã được ký, giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ trong nháy mắt

✅ Lý tưởng cho: Chuyên gia pháp lý, quản lý dự án và chủ doanh nghiệp thường xuyên sửa đổi thỏa thuận và cần một cách nhanh chóng, có cấu trúc để ghi lại những thay đổi đó

Tạo các thỏa thuận rõ ràng và chuyên nghiệp với ClickUp

Bạn muốn ký kết thỏa thuận với khách hàng, đặt ra kỳ vọng cho nhóm hoặc phác thảo mối quan hệ đối tác? ClickUp hoạt động như một phần mềm quản lý hợp đồng hoàn hảo, nơi các thỏa thuận, nhận xét, thời hạn và các hoạt động theo dõi được hiển thị song song.

Các mẫu sẵn sàng sử dụng cung cấp cho bạn một cách đơn giản, có tổ chức để tạo, chia sẻ và lưu trữ bất kỳ loại thỏa thuận nào. Chỉ cần chọn mẫu bạn cần, tùy chỉnh để phù hợp với các điều khoản của bạn và gửi đi.

Ngoài ra, nếu bạn cần trợ giúp để nắm bắt mọi thứ, ClickUp Brain sẽ cung cấp cho bạn các nhắc nhở dựa trên AI để sắp xếp thứ tự ưu tiên, phát hiện các trở ngại và giữ cho quá trình diễn ra suôn sẻ.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp và đơn giản hóa các hợp đồng, thỏa thuận và mọi thứ liên quan.