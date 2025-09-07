Mẫu lịch làm việc miễn phí cho nhà hàng để tối ưu hóa việc lập kế hoạch nhân sự

Bạn đã bao giờ gặp tình huống hai máy chủ đến làm việc cùng ca trong khi đầu bếp gọi điện hỏi xem họ có được xếp lịch không? Đó chính là hậu quả khi lịch làm việc của nhân viên chỉ là một trò chơi đoán mò.

Một lịch làm việc nhà hàng rõ ràng sẽ giải quyết vấn đề đó. Nó thông báo cho toàn bộ nhóm của bạn ai sẽ làm công việc, vào thời gian nào và ở đâu. Ngoài ra, nó cân bằng thời gian ca làm việc, tránh nhầm lẫn và duy trì hoạt động trơn tru. Nó cũng giúp nhân viên của bạn cảm thấy hài lòng và cung cấp cho họ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cần thiết để họ có thể làm việc hiệu quả và tập trung.

Bạn không cần phải vẽ lịch làm việc mới trên bảng trắng hay nhắn tin liên tục. Mẫu lịch làm việc miễn phí cho nhà hàng giúp việc này trở nên dễ dàng. Chỉ cần nhập thông tin của nhóm và quay lại quản lý kinh doanh của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về các mẫu lịch làm việc này, những yếu tố làm nên một mẫu lịch tốt, và có quyền truy cập vào các mẫu lịch làm việc nhà hàng miễn phí hàng đầu từ ClickUp mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Mẫu lịch làm việc nhà hàng là gì?

mẫu lịch làm việc nhà hàng là một bố cục sẵn có giúp bạn tổ chức ca làm việc, phân công nhiệm vụ và quản lý thời gian làm việc của nhóm*. Thay vì phải xây dựng lịch làm việc từ đầu, bạn chỉ cần nhập tên, vai trò và thời gian bắt đầu ca làm việc vào một định dạng đã được thiết lập sẵn, giúp quá trình tạo lịch làm việc trở nên đơn giản hơn.

Hầu hết các mẫu lịch làm việc đều tuân theo định dạng lịch tuần, cho phép bạn linh hoạt điều chỉnh nhân sự dựa trên nhu cầu kinh doanh và sự sẵn có của nhân viên.

Dù bạn là quản lý hay giám sát ca làm việc, việc sử dụng mẫu lịch làm việc cho nhân viên sẽ giúp nhóm của bạn tổ chức tốt hơn và nâng cao năng suất làm việc.

Với lịch công việc rõ ràng cho nhân viên, mọi người đều biết mình cần làm công việc khi nào và ở đâu. Mẫu lịch công việc có sẵn ở nhiều định dạng khác nhau—bảng tính, tệp PDF in được hoặc công cụ kỹ thuật số. Mẫu lịch công việc nhà hàng miễn phí thường đáp ứng tốt nhu cầu, đặc biệt là cho các nhóm nhỏ hoặc nhà hàng độc lập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn quản lý một nhà hàng, việc hiểu rõ quản lý tài nguyên có thể giúp việc lập lịch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nó giúp bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn, sử dụng nhóm hiệu quả hơn và tránh tình trạng nhân viên bị quá tải.

Mẫu lịch làm việc cho nhà hàng

Các mẫu lịch công việc nhà hàng sau đây sẽ giúp bạn đang theo dõi giờ công việc và quản lý nhóm nhân viên một cách hiệu quả hơn. Nhưng nếu bạn có thể biến việc lập lịch làm việc nhà hàng thành một việc dễ dàng hơn bao giờ hết!

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, có thể biến điều đó thành hiện thực. Kế hoạch ca làm việc cho nhân viên, đang theo dõi giao hàng hàng tồn kho và quản lý các chương trình khuyến mãi hàng tuần tất cả trong một nơi. Với các chế độ xem tùy chỉnh và nhắc nhở, bạn sẽ duy trì hoạt động bếp trơn tru và nhóm luôn đồng bộ.

1. Mẫu lịch công việc cho nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiển thị ca làm việc hàng tuần và sức chứa của nhóm với mẫu lịch công việc nhân viên ClickUp

Lập lịch làm việc cho nhân viên không chỉ đơn thuần là điền vào lịch. Bạn cần cân bằng khối lượng công việc, kiểm soát chi phí lao động và tuân thủ các quy định lao động—đồng thời xử lý các thay đổi đột xuất. Mẫu lịch làm việc cho nhân viên ClickUp giúp bạn kiểm soát tình hình bằng cách đơn giản hóa việc lập lịch ca làm việc, nâng cao khả năng hiển thị khối lượng công việc và duy trì hoạt động của nhóm theo đúng kế hoạch.

Mẫu này có thể:

phù hợp cho*: Các nhà quản lý đang tìm kiếm công cụ lập lịch làm việc kết hợp giữa tính linh hoạt, tính hiển thị và dễ sử dụng.

2. Mẫu khối chặn lịch trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Khối thời gian theo loại công việc, địa điểm hoặc khả năng sẵn sàng bằng mẫu khối lịch trình ClickUp

Sự năng suất không chỉ đơn thuần là việc lập danh sách việc cần làm. Bạn cần một lịch trình rõ ràng để biết nên tập trung vào điều gì và khi nào, giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả. Mẫu Lịch Trình ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho ngày, tuần hoặc tháng với độ chính xác cao. Nó cung cấp cấu trúc để quản lý công việc, tránh quá tải công việc và duy trì sự tập trung suốt cả ngày.

Mẫu này có thể:

Phân chia thời gian thành các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng trong ClickUp để lập kế hoạch linh hoạt

Quản lý công việc với biểu mẫu lập lịch và chế độ xem Hoạt động

Theo dõi tiến độ với các trạng thái tùy chỉnh như “Việc cần làm”, “Đang thực hiện” và “Hoàn thành”

Phân công công việc dựa trên thời gian rảnh, loại công việc và địa điểm bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Giảm thiểu tình trạng kiệt sức bằng cách tạo lịch làm việc thực tế và cân bằng

🔑 Phù hợp cho: Quản lý và trưởng nhóm muốn lập kế hoạch cho ngày làm việc một cách có chủ đích và giảm thời gian dành cho các công việc không có cấu trúc.

3. Mẫu lịch công việc ca ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân công ca làm việc, đánh dấu vắng mặt và đang theo dõi nhu cầu nhân sự hàng ngày với mẫu lịch làm việc ClickUp Work Shift Schedule Template

Ca làm việc luân phiên có thể trở nên hỗn loạn nhanh chóng, đặc biệt là với nhân viên part-time, vắng mặt đột xuất và thay đổi vào phút chót. Mẫu lịch công việc ca ClickUp giúp bạn quản lý tất cả mà không làm chậm tiến độ.

Được thiết kế cho các nhóm cần lịch trình rõ ràng, điều chỉnh nhanh chóng và hiển thị thời gian thực về ai đang làm công việc và ai không.

Mẫu này có thể:

Hiển thị lịch làm việc hàng tuần bằng các chế độ xem Lịch làm việc, Danh sách công việc và Bắt đầu

Đang theo dõi vắng mặt với các trường thông tin như “Ca làm việc”, “Vắng mặt” và “Lý do vắng mặt”

Theo dõi trạng thái ca làm việc với các trạng thái tùy chỉnh như “việc cần làm,” “Đang tiến độ” và “Đã xong”

Ghi chú thời gian nghỉ và điều chỉnh phân công công việc mà không làm gián đoạn lịch trình tổng thể

Giữ cho việc lập lịch làm việc đơn giản cho các hoạt động nhịp độ nhanh, tuần này qua tuần khác

🔑 Phù hợp cho: Quản lý ca làm việc và quản lý nhà hàng cần xử lý các thay đổi hàng ngày mà không bị lạc hướng về ai đang theo dõi, ai nghỉ và lý do tại sao.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong nhà hàng, không phải mọi công việc đều có cùng mức độ quan trọng. Học cách ưu tiên giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng—cho dù đó là chuẩn bị cho giờ cao điểm buổi tối hay xử lý đặt chỗ phút chót. Muốn nâng cao kỹ năng này? Hướng dẫn này về ưu tiên công việc cung cấp các bước thực tế để giúp bạn duy trì tiến độ.

4. Mẫu Báo cáo Ca làm việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các cập nhật ca làm việc khóa, vấn đề và quá trình bàn giao nhóm với mẫu báo cáo ca làm việc ClickUp

Khi ca làm việc kết thúc, điều quan trọng nhất là những gì được bàn giao cho nhóm tiếp theo. Những ghi chú bị bỏ sót hoặc cập nhật không đầy đủ có thể làm rối loạn nhóm tiếp theo. Mẫu Báo cáo Ca làm việc ClickUp được thiết kế để ngăn chặn điều đó.

Nó tập trung vào việc ghi chép chính xác những gì đã xảy ra trong ca làm việc, từ hiệu suất của nhân viên đến các vấn đề bất ngờ.

Mẫu này có thể:

Thu thập cập nhật ca làm việc có cấu trúc thông qua biểu mẫu ClickUp tích hợp sẵn

Ghi chép hiệu suất làm việc của nhân viên, các sự cố và công việc chưa hoàn thành

Tích hợp báo cáo vào bảng điều khiển trung tâm để quản lý có thể hiển thị

Theo dõi xu hướng, đánh dấu các vấn đề lặp lại và nhận diện nhân viên xuất sắc

Thêm các trường cho phê duyệt và ghi chú của lãnh đạo để đảm bảo phản hồi có thể thực hiện được

🔑 Phù hợp cho: Chủ nhà hàng và người quản lý ca làm việc cần quá trình bàn giao ca đáng tin cậy, đang theo dõi hiệu suất và ghi chép chi tiết về mỗi ca làm việc vượt ra ngoài khung giờ cố định.

📣 Ý kiến tùy chỉnh của khách hàng: Đây là chia sẻ của Ryan Lamb, Đối tác Điều hành tại Chick-fil-A: Chúng tôi bắt đầu tích lũy quá nhiều thời gian dành cho các công việc quản trị viên, lập lịch và nhiều công việc khác. ClickUp đã giúp đảo ngược tác động tiêu cực mà điều này gây ra cho kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tích lũy quá nhiều thời gian dành cho các công việc quản trị viên, lập lịch và nhiều công việc khác. ClickUp đã giúp đảo ngược tác động tiêu cực mà điều này gây ra cho kinh doanh của chúng tôi.

5. Mẫu lịch làm việc theo giờ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân chia ngày làm việc thành các nhiệm vụ theo giờ cụ thể và theo dõi chi phí lao động với mẫu lịch làm việc theo giờ ClickUp

Trong một nhà hàng bận rộn, ngày làm việc trôi qua rất nhanh. Chuẩn bị bắt đầu sớm, dịch vụ diễn ra theo đợt, và thời gian nghỉ ngơi cần được sắp xếp chính xác. Mẫu lịch làm việc theo giờ ClickUp được thiết kế cho độ chính xác đó. Khung làm việc này cung cấp cho bạn cái nhìn thời gian thực về thời gian thực hiện công việc, chi phí và hiệu suất nhân viên, giúp mỗi giờ công việc trở nên hiệu quả hơn.

Mẫu này có thể:

Đang theo dõi các công việc theo giờ, thanh toán và tần suất công việc tại một nơi duy nhất

Ghi chép hiệu suất và thời gian làm việc của nhân viên để nhanh chóng nhận diện xu hướng

Phân tích lịch làm việc và chi phí lao động theo từng nhân viên để lập kế hoạch dễ dàng hơn

Điều chỉnh lịch làm việc hàng ngày mà không ảnh hưởng đến dịch vụ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng cần theo dõi thời gian ca làm việc, giám sát chi phí lao động và quản lý từng công việc một cách rõ ràng.

6. Mẫu lịch làm việc nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp nhân viên theo vai trò, nhóm hoặc địa điểm để tối ưu hóa lịch làm việc và đang theo dõi tình trạng sẵn sàng với mẫu lịch làm việc nhân viên ClickUp

Việc đang theo dõi nhân viên không chỉ đơn thuần là danh sách tên trên lịch làm việc. Bạn cần nắm rõ vai trò, địa điểm và thời gian rảnh của nhân viên chỉ trong nháy mắt. Mẫu Danh sách Nhân viên của ClickUp cung cấp cho bạn cách đơn giản để quản lý tất cả những thông tin đó theo đơn đặt hàng.

Mẫu này có thể:

Sắp xếp danh sách nhân viên theo vai trò, bộ phận, ca làm việc hoặc địa điểm

Lưu trữ thông tin liên hệ và chi tiết nhóm tại một nơi trung tâm

Sắp xếp và lọc để phân công công việc nhanh chóng và chính xác

Theo dõi và tối ưu hóa thời gian nghỉ để tránh xung đột lịch trình

Hiển thị mọi thứ trong một bố cục sạch sẽ, theo phong cách bảng tính

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng và đội ngũ nhân sự cần một lịch làm việc rõ ràng, cập nhật, hỗ trợ lập lịch thông minh và duy trì hoạt động trơn tru của nhóm.

7. Mẫu lịch nghỉ phép ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch dựa trên sự vắng mặt của nhóm bằng cách ghi lại các loại nghỉ phép và chế độ xem thời gian nghỉ phép trên lịch chia sẻ với mẫu lịch nghỉ phép ClickUp PTO Calendar Template

Thời gian nghỉ là một phần của công việc. Nhưng khi bạn điều hành một nhà hàng, một ca làm việc bị thiếu có thể làm mọi thứ rối tung. Mẫu Lịch Nghỉ Phép (PTO) của ClickUp giúp bạn chủ động đối phó với điều đó. Nó hiển thị ai nghỉ, khi nào và lý do tại sao – để bạn có thể lập kế hoạch trước, đảm bảo nhân sự đầy đủ và tránh những tình huống sắp xếp lịch làm việc gấp gáp vào phút chót.

Mẫu này có thể:

Ghi chép thời gian nghỉ theo giờ, kèm theo lý do và chi tiết phê duyệt

Hiển thị các loại nghỉ phép để nhận diện xu hướng và quản lý công bằng

Hiển thị lịch làm việc trên lịch ClickUp để lập kế hoạch nhanh chóng

Giúp bạn dự đoán và giải quyết các khoảng trống nhân sự trước khi chúng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng và nhân viên nhân sự cần một phương pháp rõ ràng, đáng tin cậy để xử lý yêu cầu nghỉ phép và tránh tình trạng thiếu nhân sự.

👀 Bạn có biết? Lịch công việc 9/80 cho phép nhóm có một ngày nghỉ trọn vẹn mỗi hai tuần, mà không cần cắt giảm giờ làm. Lịch này phổ biến trong văn phòng, nhưng khái niệm này có thể gợi ý những cách mới để tăng tính linh hoạt cho lịch làm việc của nhà hàng.

8. Mẫu lịch làm việc 24 giờ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập lịch làm việc cả ngày cho các hoạt động liên tục với mẫu lịch làm việc 24 giờ của ClickUp

Khi nhà hàng của bạn hoạt động 24/7, bạn không thể để mất kiểm soát thời gian. Mỗi giờ đều quan trọng. Mẫu lịch làm việc 24 giờ của ClickUp được thiết kế dành cho những nơi không ngừng hoạt động — nơi các ca làm việc ban đêm, nhóm chuẩn bị và ca làm việc luân phiên đều phải đồng bộ.

Mẫu này có thể:

Lập lịch ca làm việc, giờ nghỉ và các công việc khóa trong dòng thời gian 24 giờ đầy đủ

Theo dõi ghi chú, kiểm tra tình trạng nhóm và các vấn đề hàng ngày theo thời gian thực

Giao công việc và điều chỉnh linh hoạt mà không mất hiển thị

Ghi lại toàn bộ nhịp độ của ngày làm việc, không chỉ danh sách công việc

Giữ cho các nhóm làm việc nhanh chóng luôn đồng bộ và duy trì hoạt động ổn định

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng và trưởng ca cần đảm bảo phủ sóng toàn ngày mà không gây rối loạn — từng giờ, từng công việc.

9. Mẫu lịch làm việc cho nhóm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phối hợp các công việc và vai trò ca làm việc trong nhóm của bạn với mẫu lịch làm việc nhóm ClickUp

Quản lý nhóm nhà hàng không chỉ đơn thuần là đăng lịch làm việc. Bạn cần chắc chắn rằng nhóm của mình có thể xử lý công việc trong ngày. Mẫu lịch làm việc nhóm ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về nhân viên và trách nhiệm của họ, giúp họ duy trì sự tổ chức, đảm bảo sự cân bằng trong ca làm việc và dịch vụ hàng ngày diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn.

Mẫu này có thể:

Phân công vai trò theo vị trí, khu vực hoặc trạm làm việc để đảm bảo sự rõ ràng cho toàn nhóm

Giúp nhân viên mới duy trì tiến độ đang theo dõi với các công việc được giao rõ ràng

Cho phép bạn điều chỉnh ca làm việc nhanh chóng khi có nhân viên nghỉ phép hoặc nhu cầu tăng đột biến

Tránh việc phải chỉnh sửa lịch làm việc bằng cách di chuyển các công việc thay vì phải xây dựng lại kế hoạch

Giữ mức độ hiển thị cao để bạn có thể phát hiện và khắc phục các lỗ hổng trong lịch làm việc một cách nhanh chóng

🔑 Phù hợp cho: Quản lý và giám sát nhà hàng muốn giảm bớt sự nhầm lẫn, phân công công việc rõ ràng và đảm bảo toàn bộ nhóm làm việc theo cùng một hướng.

10. Mẫu báo cáo thay đổi ca làm việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép trách nhiệm và các vấn đề chưa giải quyết giữa các ca làm việc với mẫu báo cáo thay ca ClickUp

Khi một ca làm việc kết thúc và ca khác bắt đầu, chi tiết là điều quan trọng. Mẫu Báo cáo Chuyển Ca của ClickUp giúp nhóm của bạn chia sẻ các cập nhật khóa, theo dõi các tác vụ đang chờ xử lý và phát hiện các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Mẫu này có thể:

Ghi chép các công việc hoàn thành, sự cố và trách nhiệm còn dang dở

Ghi chú thời gian ca làm việc, tên nhân viên và tóm tắt công việc trong một nơi duy nhất

Nêu rõ các thách thức để nhóm tiếp theo có thể hành động nhanh chóng

Cung cấp một định dạng rõ ràng, có thể lặp lại cho mỗi lần thay đổi ca làm việc

Nâng cao tài khoản và giảm thiểu lỗi trong quá trình bàn giao ca

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng và giám sát ca làm việc cần một phương pháp đáng tin cậy để ghi chép hoạt động ca làm việc và đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ.

11. Mẫu lịch công việc hàng tháng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch công việc, phân công trách nhiệm và duy trì hoạt động hàng tháng đang theo dõi với mẫu lịch công việc hàng tháng ClickUp

Mẫu lịch làm việc hàng tháng từ ClickUp giúp bạn nắm bắt tổng quan - những việc cần làm, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm. Nó cung cấp chế độ xem toàn diện về những việc cần hoàn thành, ai sẽ thực hiện và thời gian cụ thể, giúp bạn quản lý công việc, nhóm và dòng thời gian mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Mẫu này có thể:

Lập lịch các công việc trong tháng với thời hạn rõ ràng và người được giao cụ thể

Theo dõi tiến độ, cập nhật ưu tiên và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết

Ghi lại các chi tiết khóa quan trọng như chi phí, loại công việc và chủ sở hữu

Giúp các nhóm đồng bộ hóa mục tiêu tổng thể và các hoạt động hàng ngày

Giảm bớt tình trạng phải vội vàng vào phút chót với kế hoạch hàng tháng có cấu trúc

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng cần lập kế hoạch hoạt động hàng tháng, điều phối nhân viên và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

12. Mẫu lịch làm việc ClickUp 2-2-3

Tải mẫu miễn phí Quản lý các mẫu lịch làm việc luân phiên để cân bằng khối lượng công việc với mẫu lịch ClickUp 2-2-3

Khi bạn mở cửa hàng ngày, bạn cần một lịch công việc giúp nhân viên thực hiện công việc hiệu quả mà không bị quá tải. Mẫu lịch công việc 2-2-3 của ClickUp được thiết kế dành riêng cho mục đích đó.

Mẫu này giúp bạn áp dụng lịch công việc 2-2-3, đảm bảo ca làm việc công bằng và nhóm luôn tràn đầy năng lượng, mà không ảnh hưởng đến tính nhất quán hay hiệu suất làm việc.

Mẫu này có thể:

Tuân thủ lịch làm việc luân phiên 2 ngày làm, 2 ngày nghỉ và 3 ngày làm trong chu kỳ 28 ngày

Giao các vai trò như đầu bếp, máy chủ hoặc quản lý để đảm bảo các công việc được phân công rõ ràng

Đang theo dõi sự tham gia và duy trì sự cân bằng trong việc phân bổ nhân sự giữa các ca làm việc

Giảm thiểu tình trạng kiệt sức bằng cách cân bằng công việc và thời gian nghỉ ngơi cho từng thành viên trong nhóm

Hỗ trợ hoạt động liên tục mà không có khoảng trống hoặc phỏng đoán về ca làm việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý điều hành hoạt động 24/7 và cần lịch làm việc luân phiên cân bằng giữa việc đảm bảo nhân sự và cân bằng cuộc sống - công việc.

13. Mẫu bảng chấm công dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi giờ làm việc của nhân viên, mức lương và chi tiết nghỉ phép với mẫu bảng chấm công hàng ngày ClickUp

Theo dõi giờ làm việc trong nhà hàng dịch vụ giúp bạn hiểu rõ từng phút và từng đồng tiền được sử dụng như thế nào. Mẫu bảng chấm công dịch vụ từ ClickUp giúp bạn làm điều đó. Nó được thiết kế để đơn giản hóa việc đang theo dõi lao động, cải thiện quyết định lập lịch và duy trì tính chính xác của bảng lương, mà không cần thêm quản trị viên.

Mẫu này có thể:

Ghi chép giờ công việc, nghỉ ốm và nghỉ phép

Đang theo dõi mức lương theo giờ và tính toán tổng lương tự động

Theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên để quản lý chi phí lao động

Cung cấp các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng để nhận diện xu hướng

Sử dụng tích hợp ClickUp để kết nối với các công cụ xử lý lương phổ biến

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng cần đang theo dõi giờ làm việc của nhân viên, quản lý chi phí lao động và đảm bảo lịch làm việc hiệu quả.

14. Mẫu lịch làm việc cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chia sẻ và quản lý lịch trình cá nhân để tránh xung đột lịch trình với mẫu lịch trình cá nhân ClickUp

Có những ngày mọi thứ trở nên hỗn loạn. Công việc chồng chất, ca làm việc trùng lặp và không ai chắc chắn ai thực sự có mặt. Mẫu lịch làm việc cá nhân ClickUp giúp giải quyết vấn đề đó.

Mẫu này giúp bạn luôn dẫn đầu bằng cách làm cho lịch trình của bạn trở nên hiển thị, có tổ chức và dễ quản lý. Nó được thiết kế cho các nhóm linh hoạt cần sự rõ ràng mà không cần phải trao đổi qua lại.

Mẫu này có thể:

Khối thời gian có sẵn theo giờ và đánh dấu các xung đột lịch trình

Ghi chép các cuộc họp, ca làm việc, thời gian cá nhân và ghi chú tại một nơi duy nhất

Giúp quản lý dễ dàng lập lịch làm việc dựa trên tình trạng sẵn sàng thời gian thực

Giúp nhân viên bán thời gian hoặc nhân viên đa vai trò duy trì sự tổ chức trong các ca làm việc thay đổi

Giữ lịch trình rõ ràng mà không cần dựa vào tin nhắn văn bản hoặc các thông báo rời rạc

🔑 Phù hợp cho: Nhân viên part-time, quản lý nhà hàng hoặc trưởng nhóm cần một cách đơn giản để chia sẻ và quản lý lịch trình mà không cần trao đổi qua lại.

📮 ClickUp Insight: 32% nhân viên gặp khó khăn trong việc dành thời gian cá nhân, nhưng chỉ 14% trong số họ khối thời gian đó trên lịch của mình. Nếu không được lên lịch, nó sẽ không được bảo vệ! 📆 Lịch của ClickUp giúp bạn đặt lịch cá nhân như các cuộc họp. Nó đồng bộ với các lịch bên ngoài, cho phép bạn cài đặt các khối công việc và cá nhân lặp lại, và cho phép bạn kéo và thả các sự kiện hoặc công việc để điều chỉnh lịch trình một cách dễ dàng. Ngăn chặn công việc phút chót xâm nhập vào thời gian miễn phí của bạn! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp Automations — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

15. Mẫu lịch làm việc nhà hàng của Workfeed

qua Workfeed

Excel có thể làm được việc này, nhưng thường tạo ra nhiều công việc hơn là tiết kiệm. Mẫu lịch làm việc nhà hàng miễn phí từ Workfeed cho phép bạn tạo lịch làm việc hàng tuần mà không gặp rắc rối về định dạng như thường lệ.

Đây là một tệp Excel đơn giản giúp bạn duy trì sự tổ chức mà không cần phải mua phần mềm chuyên dụng.

Mẫu này có thể:

Cho phép bạn tùy chỉnh ngày bắt đầu, thời gian ca làm việc và tên nhân viên

Sử dụng menu thả xuống để phân công vai trò và giảm thiểu nhập liệu thủ công

Giữ cho lịch làm việc hàng tuần của bạn rõ ràng và dễ đọc

Giúp giảm thiểu xung đột ca làm việc mà không làm phức tạp thêm quy trình

Là một giải pháp thực tiễn trước khi chuyển sang các công cụ nâng cao

🔑 Phù hợp cho: Chủ nhà hàng nhỏ và người quản lý ca làm việc muốn có một lịch làm việc đơn giản, có thể chỉnh sửa, dễ chia sẻ và cập nhật.

16. Mẫu lịch làm việc nhà hàng của Toast

qua Toast

Quản lý ca làm việc, vai trò và giờ làm việc trong một nhà hàng bận rộn có thể gây áp lực. Mẫu lịch làm việc nhà hàng của Toast cung cấp một cách đơn giản để duy trì sự tổ chức mà không làm phức tạp quy trình. Mẫu này được xây dựng trên Excel, dễ tùy chỉnh và lý tưởng cho các nhà hàng muốn có cấu trúc mà không cần phần mềm bổ sung.

Mẫu này có thể:

Giao vai trò, cài đặt thời gian ca làm việc và nhập tên nhân viên

Tự động tính toán tổng số giờ làm việc để giúp quản lý chi phí lao động

Cung cấp một bố cục sạch sẽ, có thể lặp lại cho việc sử dụng hàng tuần

Cập nhật lịch làm việc nhanh chóng mà không cần thời gian học tập phức tạp

Cung cấp một giải pháp thực tiễn thay thế cho các nền tảng lập lịch trình đầy đủ do nhà cung cấp cung cấp

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng và chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm một cách đơn giản, hiệu quả để tổ chức lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên và theo dõi giờ làm việc.

17. Mẫu lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng bằng bảng tính của GooDocs

qua GooDocs

mẫu lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng đơn giản của Goodocs* được thiết kế để lập kế hoạch nhanh chóng mà không bị phân tâm. Nó hoạt động trên cả Google Trang tính và Excel, vì vậy bạn có thể bắt đầu, tùy chỉnh và chia sẻ với nhóm của mình mà không cần các công cụ hoặc ứng dụng bổ sung.

Mẫu này có thể:

Danh sách công việc của nhân viên như máy chủ, nhân viên tiếp tân hoặc đầu bếp

Khối ca làm việc cho tất cả bảy ngày trong tuần với lưới lịch tuần gọn gàng

Hỗ trợ ca sáng, trưa và tối với định dạng linh hoạt

Sử dụng mã màu sắc để lịch làm việc dễ đọc hơn chỉ với một cái nhìn

Có thể in ra hoặc chia sẻ kỹ thuật số để cập nhật nhanh chóng cho nhóm

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng muốn có một lịch làm việc đơn giản, có thể chỉnh sửa, dễ dàng điền vào, in ra và dán lên tường phòng nghỉ.

18. Mẫu lịch làm việc nhà hàng màu sắc từ GooDocs

qua GooDocs

Mẫu lịch làm việc nhà hàng màu sắc của Goodocs được thiết kế để cập nhật nhanh chóng và giao tiếp rõ ràng. Được xây dựng trên Google Slides và PowerPoint, nó dễ dàng mở, chỉnh sửa và hiển thị ở nơi nhóm của bạn có thể xem - không cần thiết lập hoặc thời gian học hỏi.

Mẫu này có thể:

Gán tên nhân viên, vai trò và thời gian ca làm việc trong một bố cục đơn giản

Sử dụng các ngày được đánh dấu màu sắc để làm cho lịch làm việc hàng tuần dễ dàng theo dõi hơn

Thêm không gian cho ghi chú như mục tiêu, sự kiện hoặc nhắc nhở về hàng tồn kho

Có thể in ra hoặc hiển thị kỹ thuật số để đảm bảo tính hiển thị cho toàn nhóm

Giúp mọi người đồng bộ mà không cần công cụ phức tạp hay theo dõi thời gian

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng muốn có lịch làm việc hàng tuần trực quan, dễ chỉnh sửa, mà nhân viên có thể đọc nhanh chóng và tuân thủ mà không cần thắc mắc.

19. Mẫu lịch làm việc cho nhà hàng của Restaurantowner.com

Mẫu lịch làm việc cho nhà hàng từ RestaurantOwner.com được xây dựng trên Excel và trình bày rõ ràng tất cả các chi tiết nhỏ và lớn. Bạn có thể lập lịch cho tối đa 100 nhân viên trong 20 bộ phận khác nhau — từ khu vực Front, bếp, thanh, và nhiều bộ phận khác.

Mẫu này có thể:

Gán tối đa 50 loại ca làm việc bằng cách sử dụng menu thả xuống để lập lịch nhanh hơn

Hỗ trợ ca làm việc kép và nhu cầu nhân sự phức tạp

Tự động tính tổng giờ làm việc hàng tuần và chi phí lao động để kiểm soát ngân sách của bạn

Lập kế hoạch cho sáu tuần liên tiếp để chuẩn bị cho các sự kiện và lập kế hoạch phạm vi dài hạn

Cung cấp một bố cục rõ ràng, đơn giản, được thiết kế dành cho các nhóm có khối lượng công việc lớn

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng cần một công cụ chi tiết dựa trên Excel để lập lịch ca làm việc, theo dõi chi phí lao động và tránh tình trạng thiếu nhân sự giữa các bộ phận.

20. Mẫu lịch làm việc nhà hàng của 7Shifts

qua 7Shifts

Mẫu lịch làm việc nhà hàng Excel 7shifts là đơn giản, rõ ràng và được thiết kế cho việc lập kế hoạch nhanh chóng. Nó mở trong Excel và cung cấp cho bạn một bố cục tuần gọn gàng để nhập tên, vai trò và thời gian ca làm việc.

Mẫu này có thể:

Dễ dàng nhập tên nhân viên, vai trò công việc và thời gian ca làm việc

Sử dụng menu thả xuống cho các vị trí phổ biến như máy chủ, nhân viên tiếp tân và nhân viên pha chế

Có thể sao chép và tái sử dụng hàng tuần để đảm bảo lịch trình nhất quán

Có thể in, dán hoặc chia sẻ với nhóm của bạn khi cần thiết

Giữ lịch trình rõ ràng mà không cần thiết lập thêm hoặc tính năng bổ sung

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhà hàng muốn có cách lập lịch nhân viên hàng tuần đơn giản, không rườm rà mà không cần sử dụng phần mềm phức tạp.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch làm việc nhà hàng tốt?

Bây giờ bạn đã đọc đến đây trong bài viết, làm thế nào để biết mẫu lịch làm việc nhà hàng nào phù hợp nhất với bạn?

Một mẫu lịch làm việc nhà hàng được thiết kế tốt giúp đội ngũ của bạn tổ chức tốt hơn, giảm bớt sự nhầm lẫn và hỗ trợ kiểm soát chi phí lao động. Nó cũng mang lại cấu trúc cho kế hoạch hàng tuần của bạn và hỗ trợ việc phân công ca làm việc hiệu quả hơn.

Dưới đây là các tính năng khóa mà một mẫu lịch làm việc nhà hàng lý tưởng nên bao gồm:

Cấu trúc ca làm việc rõ ràng : Xác định thời gian ca làm việc hàng ngày dựa trên : Xác định thời gian ca làm việc hàng ngày dựa trên bảng chấm công của nhân viên để đảm bảo phủ sóng đầy đủ cho các ca phục vụ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối

Trường gán vai trò : Gán công việc và vai trò—máy chủ, đầu bếp, nhân viên tiếp tân—để mọi người đều nắm rõ trách nhiệm của mình

bố cục lịch làm việc hàng tuần*: Chế độ xem tất cả bảy ngày trong một nơi để lập kế hoạch nhân sự và tránh các khoảng trống

đang theo dõi giờ công việc*: Theo dõi tổng số giờ công việc để quản lý chi phí lao động và tránh làm thêm giờ

phần khả năng làm việc của nhân viên*: Ghi lại khả năng làm việc của nhóm để giảm xung đột lịch trình và thay đổi phút chót

khu vực ghi chú và giao tiếp*: Để dành không gian cho ghi chú của quản lý hoặc các nhắc nhở cụ thể cho ca làm việc

hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống*: Tạo không gian để luân chuyển ca làm việc một cách công bằng và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức của nhân viên

Định dạng in và kỹ thuật số: Dễ dàng chia sẻ với nhóm của bạn, dù là trên giấy hay trực tuyến

Loại bỏ sự hỗn loạn trong việc lập lịch nhà hàng với ClickUp

Việc lập lịch làm việc cho nhân viên không nên giống như giải một câu đố với những mảnh ghép thiếu sót. Với ClickUp, bạn có thể bỏ qua bảng trắng và bắt đầu quản lý lịch làm việc nhà hàng một cách dễ dàng.

Kế hoạch ca làm việc, theo dõi chi phí lao động, ghi chép tình trạng sẵn sàng và điều chỉnh linh hoạt — tất cả trong một không gian làm việc gọn gàng. Không còn phải nhắn văn bản qua lại, ghi chép trên biểu đồ in hay đối phó với những khoảng trống phút chót. Chỉ cần một hệ thống tối ưu giúp nhóm của bạn đồng bộ và dịch vụ diễn ra suôn sẻ.

Với hơn 1.000 mẫu (bao gồm cả các mẫu lịch làm việc nhà hàng mà bạn đã thấy ở trên), ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức - đồng thời phục vụ món ăn ngon và dẫn dắt một nhóm xuất sắc.

✨ Sẵn sàng đơn giản hóa lịch làm việc của bạn? Đăng ký ClickUp và bắt đầu miễn phí — mãi mãi.