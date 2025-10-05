Mẫu miễn phí 12 tuần để chinh phục mục tiêu của bạn

Bạn có bao giờ cảm thấy mình luôn bận rộn nhưng không đạt được kết quả gì? 😩

Các nghiên cứu cho thấy 92% người không đạt được mục tiêu dài hạn của mình, không phải vì thiếu động lực, mà vì thiếu một kế hoạch rõ ràng và có thể thực hiện được. Nếu không có hệ thống phù hợp, mục tiêu sẽ bị đẩy sang một bên, danh sách việc cần làm trở nên hỗn loạn và tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ.

Và hãy thành thật: hầu hết các "mẫu lập kế hoạch mục tiêu" bạn tìm thấy trực tuyến đều là những bảng tính nhàm chán hoặc những cuốn sổ tay quá tải, gây ra nhiều căng thẳng hơn là cấu trúc.

Hướng dẫn này sẽ thay đổi cách tiếp cận của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các mẫu 12 Tuần/Năm miễn phí từ ClickUp, được thiết kế để giúp bạn xây dựng kế hoạch thông minh hơn, duy trì sự tập trung và thực sự tạo đà phát triển từng tuần — mà không bị kiệt sức. 💪📆

Mẫu 12 Tuần Cho Năm Là Gì?

mẫu 12 Tuần Trong Năm là công cụ lập kế hoạch có cấu trúc, được thiết kế để giúp bạn đạt được nhiều hơn trong 12 tuần so với hầu hết mọi người trong 12 tháng. Chúng chia nhỏ các mục tiêu lớn của bạn thành các bước cụ thể, có thể thực hiện được trong 12 tuần, thay thế quy trình lập kế hoạch hàng năm truyền thống bằng một chu kỳ ngắn hơn và hiệu quả hơn.

Các mẫu này thường bao gồm:

Các phần cài đặt mục tiêu để xác định tầm nhìn và mục tiêu của bạn 🎯

Khung kế hoạch hàng tuần và hàng ngày để ưu tiên các công việc 📆

Công cụ đang theo dõi tiến độ để đo lường hiệu suất 📊

Các khu vực trách nhiệm và phản ánh để đánh giá và điều chỉnh chiến lược của bạn 📝​

Bằng cách sử dụng mẫu "12-Week Year", bạn có thể duy trì sự rõ ràng, cấu trúc và động lực, đảm bảo tiến độ đều đặn hướng tới các mục tiêu của mình.

Điều gì làm nên một mẫu kế hoạch 12 tuần hiệu quả?

Mẫu 12 Tuần Một Năm vững chắc giúp mọi thứ trở nên khả thi, dễ theo dõi và đầy động lực, tất cả trong một nơi. Dưới đây là những điều bạn cần lưu ý 👇

Xác định rõ ràng mục tiêu của bạn : Kiểm tra không gian để ghi lại tầm nhìn dài hạn của bạn, điều này sẽ thúc đẩy các mục tiêu ngắn hạn của bạn

Chọn 2–3 mục tiêu hàng đầu cho mỗi chu kỳ : Chọn một mẫu giúp bạn tập trung vào ít mục tiêu hơn nhưng có tác động lớn

Phân chia mục tiêu thành các công việc hàng tuần/hàng ngày : Sử dụng các mẫu giúp việc thực hiện trở nên đơn giản với các bước hành động rõ ràng

Theo dõi tiến độ dễ dàng : Sử dụng bảng điểm, công cụ theo dõi thói quen hoặc thanh tiến độ để đảm bảo bạn luôn tuân thủ kế hoạch

Đánh giá hàng tuần : Chọn mẫu có phần đánh giá để xem xét thành công, thất bại và bài học kinh nghiệm

quản lý thời gian thông minh*: Tìm kiếm các công cụ hỗ trợ kế hoạch chiến lược, dự phòng và thực thi các khối công việc

Giữ bố cục đơn giản: Sử dụng các mẫu dễ sử dụng và không yêu cầu thời gian học hỏi

⚡ Kho mẫu: Kết hợp kế hoạch 12 tuần với các mẫu báo cáo tiến độ để đánh giá những gì đang hoạt động tốt, những gì cần cải thiện và duy trì động lực mạnh mẽ tuần này qua tuần khác

tổng quan về các mẫu 12 tuần cho năm

Mẫu 12 Tuần Tốt Nhất Cho Năm

Nhiều người trong chúng ta bắt đầu năm mới với những mục tiêu lớn, nhưng lại mất tập trung vào khoảng giữa tháng Hai. Và đến khi quý 4 đến, chúng ta phải vội vàng để bắt kịp. Đó chính là lúc phương pháp 12-Week Year thay đổi tình thế. Thay vì lập kế hoạch cho 12 tháng, bạn coi mỗi 12 tuần như một năm đầy đủ, từ đó tăng cường tính cấp bách, sự rõ ràng và khả năng thực thi.

Nhưng chỉ có tư duy chiến thắng là chưa đủ; bạn cần một hệ thống giúp kế hoạch của bạn luôn hiển thị, công việc có thể thực hiện được và tiến độ có thể đo lường được. Đó chính là điểm mạnh của ClickUp. Công cụ tăng năng suất này giúp bạn sử dụng các mẫu này một cách dễ dàng với các chế độ xem tùy chỉnh (danh sách, bảng, lịch) và theo dõi thời gian thực.

Các mẫu 12-Week Year dưới đây sẽ giúp bạn biến kế hoạch thành kết quả đột phá. Và khi kết hợp với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, bạn không chỉ lập kế hoạch mà còn chinh phục mục tiêu mỗi tuần.

1. Mẫu kế hoạch 12 tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia các mục tiêu dài hạn thành các hành động hàng tuần bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch 12 tuần của ClickUp

Mẫu Kế Hoạch 12 Tuần của ClickUp giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu tham vọng thành các hành động hàng tuần có thể thực hiện được. Thay vì nhìn chằm chằm vào một kế hoạch dài cả năm khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, mẫu này giúp bạn tập trung vào chu kỳ 12 tuần — hoàn hảo cho mục tiêu cá nhân, dự án nhóm hoặc thậm chí các cột mốc tập luyện. Mỗi mục tiêu lớn được chia thành các công việc con có thể quản lý được, với tính năng đang theo dõi tiến độ tự động để bạn luôn biết mình đang ở đâu.

Bạn có thể phân loại công việc thành các danh mục (Công việc, Sức khỏe, Học tập), đặt ngày đáo hạn để hình thành thói quen và đính kèm tệp đính kèm danh sách kiểm tra hoặc tài nguyên cho từng tuần. Nó đủ linh hoạt để ghi chép ý tưởng và sau đó biến chúng thành một kế hoạch có cấu trúc.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Danh sách công việc và Lịch để phân tích chi tiết theo tuần.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi tiến độ tự động giúp bạn duy trì trách nhiệm mà không cần cập nhật thủ công

Các danh mục tùy chỉnh và ngày đáo hạn giúp việc xây dựng thói quen trở nên dễ dàng hơn

Tệp đính kèm và danh sách kiểm tra giúp tổ chức các công việc hàng tuần một cách có hệ thống

Từ mục tiêu cá nhân đến kế hoạch xuyên nhóm

✅ Phù hợp cho: Cá nhân hoặc nhóm có mục tiêu rõ ràng muốn chia nhỏ các mục tiêu quý đầy tham vọng thành các hành động hàng tuần có thể theo dõi, dù đó là các cột mốc quan trọng của sản phẩm, mục tiêu sức khỏe hay kế hoạch học tập

2. Mẫu Mục tiêu SMART ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi và tổ chức các mục tiêu SMART của bạn bằng mẫu ClickUp SMART Goals Template

Mẫu Mục tiêu SMART của ClickUp giúp bạn biến những ý định mơ hồ thành các bước hành động cụ thể và rõ ràng. Dựa trên khung SMART (Cụ thể, Đo lường được, Có thể đạt được, Phù hợp, Có thời hạn), nó hướng dẫn bạn đặt ra những mục tiêu bền vững. Với các bảng tính và chế độ xem như Trạng thái Mục tiêu và Bảng tính Mục tiêu SMART, bạn có thể chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các cột mốc có thể theo dõi, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và theo dõi tiến độ hàng tuần.

Cập nhật theo thời gian thực cho biết mục tiêu đang "Trên đà" hay "Có nguy cơ", giúp duy trì trách nhiệm là ưu tiên hàng đầu.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Trạng thái Mục tiêu và chế độ xem Bảng để đang theo dõi dễ dàng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các bảng tính hướng dẫn đảm bảo mọi mục tiêu đều đáp ứng tiêu chí SMART

Nhãn trạng thái (Đúng tiến độ, Có nguy cơ, Chệch hướng) giúp ưu tiên luôn hiển thị

Sử dụng bảng tính Mục tiêu SMART của ClickUp để xác định các mục tiêu rõ ràng, có thể thực hiện được với các trường hướng dẫn

Chế độ xem bảng "Nỗ lực mục tiêu" giúp bạn nhận biết những mục tiêu nào đòi hỏi nhiều thời gian nhất, trong khi đang theo dõi trạng thái theo thời gian thực (như "Đang tiến triển" hoặc "Không tiến triển") đảm bảo bạn biết những gì cần chú ý.

Bạn thậm chí có thể kết hợp với Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi số lượng mục tiêu SMART đang "Trên đà" trong tuần này hoặc tự động hóa nhắc nhở công việc cho hạn chót của mục tiêu.

✅ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch chiến lược, nhà sáng lập hoặc trưởng nhóm muốn xác định mục tiêu có thể đo lường và đang theo dõi tiến độ hàng tuần bằng khung SMART

3. Mẫu tài liệu Mục tiêu Thông minh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu tài liệu Mục tiêu Thông minh của ClickUp để đánh giá mục tiêu thông qua danh sách kiểm tra có thể chuyển đổi, phân tích từng tiêu chí SMART bằng các ví dụ cụ thể

Mẫu tài liệu ClickUp SMART Goals là lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch chậm rãi, cẩn thận trước khi hành động. Thay vì vội vàng bắt tay vào các công việc, bạn sử dụng các gợi ý hướng dẫn trong ClickUp Docs – như “Bạn sẽ đo lường điều gì?” – để hoàn thiện mục tiêu. Các menu thả xuống cho phép bạn đánh giá mức độ khó khăn hoặc rào cản, trong khi danh sách kiểm tra SMART đảm bảo chỉ những mục tiêu có thể thực hiện được mới được chọn.

📸 Có sẵn trong tài liệu với tính năng chỉnh sửa cộng tác.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Danh sách kiểm tra dựa trên chuyển đổi đảm bảo mọi mục tiêu đáp ứng tiêu chí SMART

Các gợi ý giúp cụ thể hóa các mục tiêu mơ hồ thành kết quả có thể thực hiện được

Đánh giá kỹ năng, nỗ lực và rào cản bằng các menu thả xuống

Xem các trường tùy chỉnh được bao gồm trong mẫu tài liệu Mục tiêu Thông minh của ClickUp, được thiết kế để khuyến khích việc đặt mục tiêu một cách có suy nghĩ

Tất cả điều này được hỗ trợ bởi ClickUp Tài liệu, cung cấp cho bạn một không gian làm việc sạch sẽ và hợp tác để soạn thảo và chỉnh sửa mục tiêu (thỉnh thoảng cùng với nhóm của bạn). Bạn có thể bình luận, chỉnh sửa chung và chuyển đổi mục tiêu cuối cùng trực tiếp thành công việc, giúp quá trình chuyển từ ý tưởng sang thực thi trở nên mượt mà.

✅ Phù hợp cho: Những người có tư duy chiến lược và những nhà lập kế hoạch ở giai đoạn đầu cần một không gian tập trung để tinh chỉnh và xác thực mục tiêu một cách hợp tác

4. Mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xem dạng danh sách mục tiêu của bạn theo các sáng kiến như Hiệu quả Hoạt động và Phát triển, kèm theo thẻ trạng thái, nhóm và ngày đáo hạn bằng mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu SMART của ClickUp giúp việc thực hiện trở nên dễ dàng hơn bằng cách chia nhỏ mỗi mục tiêu thành các hành động nhỏ hơn, có thể đang theo dõi. Các chế độ xem như Mục tiêu, Hành động và Dòng thời gian giúp mọi thứ luôn hiển thị, trong khi các thẻ Sức khỏe Mục tiêu (Đúng tiến độ, Có nguy cơ, Chệch hướng) cung cấp trạng thái ngay lập tức.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Danh sách công việc và Bảng với các tùy chọn dòng thời gian.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục tập trung vào hành động với các mốc thời gian và cột mốc quan trọng

Chế độ xem dòng thời gian để lên lịch các bước khóa

Bảng theo dõi tiến độ mục tiêu hàng tuần

Các tính năng nhắc nhở ClickUp và cột mốc ClickUp tích hợp sẵn giúp bạn duy trì sự tập trung, trách nhiệm và động lực

Chế độ xem mục tiêu ClickUp hiển thị các mục tiêu SMART được phân loại theo trạng thái sức khỏe

✅ Phù hợp cho: Những nhà chiến lược kinh doanh hoặc trưởng nhóm muốn có một mẫu được cả nhóm yêu thích cho việc đặt mục tiêu, liên kết mọi mục tiêu với dòng thời gian, cột mốc và các hành động hàng tuần có thể đo lường được

5. Mẫu ClickUp Mục tiêu, Dấu hiệu và Chỉ số

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa nỗ lực của nhóm, đang theo dõi các chỉ số khóa và tập trung vào kết quả chiến lược với mẫu Goals Signals Measures của ClickUp

Mẫu ClickUp Goals Signals Measures giúp kế hoạch của bạn luôn sắc bén bằng cách tập trung vào ba yếu tố: mục tiêu, các chỉ số thể hiện tiến độ và kết quả có thể đo lường. Được tổ chức trong chế độ xem bảng ClickUp gọn gàng, mẫu này cho phép bạn đang theo dõi các chỉ số thông qua Trường Tùy chỉnh và tự động hóa cảnh báo khi tiến độ bị chậm trễ.

📸 Có sẵn ở chế độ xem bảng với các trường tùy chỉnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi mục tiêu, chỉ số và số liệu thống kê tất cả trong một chế độ xem duy nhất

Phát hiện rủi ro ngay lập tức với các trường trạng thái tùy chỉnh

Trường Tùy chỉnh để theo dõi tỷ lệ KPI, mục tiêu và kết quả thực tế

Tự động hóa ClickUp để cảnh báo rủi ro hoặc các cột mốc bị bỏ lỡ

Sử dụng công thức để cập nhật tiến độ tự động

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm chiến lược muốn có khung làm việc đặt mục tiêu liên kết kết quả với các chỉ số đo lường được

6. Mẫu thiết lập mục tiêu cho cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt và đang theo dõi mục tiêu phát triển cá nhân một cách hiệu quả bằng cách sử dụng mẫu Cài Đặt Mục Tiêu Cá Nhân của ClickUp

Mẫu lập kế hoạch mục tiêu cá nhân ClickUp giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch mục tiêu cá nhân. Với các trường như “Tại sao tôi đặt mục tiêu này?” và “Kỹ năng cần thiết”, nó giúp bạn suy ngẫm trước khi cam kết. Ghi chú nhật ký, chế độ xem tiến độ và phân loại theo danh mục (Sức khỏe, Học tập, Tài chính) giúp duy trì động lực và tập trung.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Danh sách công việc và Bảng với các phần theo phong cách nhật ký.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các câu hỏi suy ngẫm để làm rõ mục tiêu cá nhân

Đang theo dõi tiến độ trực quan để duy trì động lực

Sắp xếp mục tiêu theo danh mục để rõ ràng

Thêm ghi chú nhật ký bên cạnh các bước hành động

✅ Phù hợp cho: Những người bận rộn, nhân viên làm việc từ xa hoặc bất kỳ ai nghiêm túc trong việc biến mục tiêu cá nhân thành hành động nhất quán

7. Mẫu Mục Tiêu Hàng Năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và đang theo dõi mục tiêu quý một cách trực quan với mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp

Mẫu Mục tiêu Hàng năm ClickUp giúp bạn duy trì động lực suốt cả năm. Thay vì đặt một mục tiêu hàng năm mơ hồ, bạn chia nó thành các chủ đề quý và hành động hàng tháng. Mục tiêu trở thành các công việc có thể giao, đang theo dõi và đánh giá thường xuyên, đảm bảo không bị lệch hướng.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Bảng và công việc cho phân tích theo quý.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng mục tiêu dưới dạng ClickUp Goals , sau đó chia nhỏ thành các hành động hàng quý và hàng tháng

Chuyển đổi mục tiêu thành nhiệm vụ ClickUp có chủ sở hữu và ngày đáo hạn

Kiểm tra tiến độ thường xuyên với danh sách kiểm tra tích hợp sẵn

Điều chỉnh mục tiêu giữa năm mà không cần bắt đầu lại từ đầu

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn duy trì mục tiêu hàng năm bằng cách chia nhỏ chúng thành các hành động hàng tháng dễ quản lý và duy trì tiến độ suốt cả năm

8. Mẫu OKRs & Mục tiêu của Công ty ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa mục tiêu kinh doanh và thúc đẩy kết quả đo lường được trên các bộ phận bằng mẫu ClickUp Company OKRs & Goals Template với tính năng gắn thẻ ưu tiên tích hợp sẵn

Mẫu OKRs & Mục tiêu của ClickUp Company giúp đồng bộ hóa mục tiêu kinh doanh giữa các bộ phận. Mục tiêu, kết quả chính và các sáng kiến được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp với thanh tiến độ, trường KPI và cập nhật công thức. Các nhóm có thể nộp OKRs thông qua ClickUp Biểu mẫu, tạo ra bảng điều khiển OKR toàn công ty.

📸 Có sẵn trong giao diện bảng điều khiển OKR và chế độ xem dạng danh sách công việc.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân chia mục tiêu công ty thành các OKR có thể đo lường được

Đang theo dõi tỷ lệ KPI bằng Trường Tùy chỉnh và công thức

Thu thập OKRs từ các nhà lãnh đạo thông qua biểu mẫu

Đồng bộ hóa các công việc hàng ngày với đối tượng chung của công ty

✅ Phù hợp cho: Các tổ chức muốn triển khai OKRs trên toàn công ty với trách nhiệm rõ ràng, theo dõi thời gian thực và tính hiển thị cho toàn nhóm

9. Mẫu mục tiêu hàng năm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tùy chỉnh hồ sơ và mục tiêu SMART cho năm bằng mẫu Mục tiêu Hàng năm của ClickUp

Mẫu Mục tiêu Hàng năm ClickUp cho phép bạn lập kế hoạch cho cả mục tiêu cá nhân và kinh doanh song song. Sử dụng tiêu chí SMART, bạn xác định mục tiêu hàng năm, chia nhỏ chúng thành các bước cụ thể và dự đoán các rủi ro tiềm ẩn.

📸 Có sẵn trong chế độ xem bảng cấu trúc.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho mục tiêu cá nhân và kinh doanh cùng nhau mà không trùng lặp

Phân chia mục tiêu hàng năm thành các bước nhỏ hàng tháng

Các trường quản lý rủi ro giúp bạn chuẩn bị cho những trở ngại

Giữ trách nhiệm với các chu kỳ đánh giá và phân công nhiệm vụ

Xác định các bước hành động cho mục tiêu hàng năm, phân công trách nhiệm và đặt hạn chót với bảng đang theo dõi mục tiêu ClickUp có cấu trúc này

Có thêm phần Quản lý Rủi ro để giúp bạn dự đoán trước và ngăn chặn các trở ngại, cùng với các trường thông tin về dòng thời gian, trách nhiệm và chu kỳ đánh giá để đảm bảo tính trách nhiệm.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia và nhóm hướng đến mục tiêu muốn lập kế hoạch cho mục tiêu cá nhân và tổ chức song song, đồng thời duy trì sự tổ chức trong quá trình thực hiện

10. Mẫu OKR ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi mục tiêu, đồng bộ hóa nhóm và đo lường tiến độ hàng quý với mẫu ClickUp OKR để thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả

Mẫu OKR ClickUp giúp các nhóm đang theo dõi mục tiêu và kết quả hàng quý. Mỗi OKR được cấu trúc với các công việc con cho các sáng kiến, trong khi tiến độ được tính toán tự động cập nhật cho OKR cha. Sao chép nó mỗi quý để bắt đầu chu kỳ mới mà không cần thiết lập lại.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Danh sách công việc và Biểu mẫu để bài nộp/gửi và đang theo dõi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân cấp OKR đã được điền sẵn để thiết lập một cách trơn tru

Các trường tính toán tự động đang theo dõi tiến độ

Trường tùy chỉnh cho đội nhóm, quý và các sáng kiến

Dễ dàng sao chép cho mỗi chu kỳ mới

✅ Phù hợp cho: Các đội ngũ đa hàm, quản lý dự án và người lãnh đạo muốn có một hệ thống lặp lại để quản lý OKRs, đặt mục tiêu toàn công ty hoặc ví dụ về OKRs cấp nhóm

11. Mẫu KPI ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) trên các bộ phận với mẫu KPI của ClickUp, bao gồm nhãn trạng thái, giá trị mục tiêu và các chỉ số hiệu suất thực tế

Mẫu KPI ClickUp đang theo dõi các chỉ số quan trọng. Với các trường như Mục tiêu, Thực tế và Tiến độ %, nó được cập nhật tự động khi bạn nhập dữ liệu. Nhóm các KPI theo bộ phận hoặc mức độ rủi ro để theo dõi hiệu suất trong các chu kỳ 12 tuần.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Tóm tắt và Bảng tiến độ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các trường được hỗ trợ bởi công thức tự động cập nhật các chỉ số KPI

Chế độ xem tiến độ theo phong cách Tóm tắt hoặc Bảng

Phát hiện rủi ro sớm với các cảnh báo trực quan

Nhóm các chỉ số KPI theo bộ phận hoặc ưu tiên

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và nhà quản lý muốn theo dõi các chỉ số hiệu suất, phát hiện sớm các khoảng trống và duy trì sự đồng bộ với mục tiêu kinh doanh

12. Mẫu Lịch Trình Tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho tuần của bạn một cách nhanh chóng với mẫu Lịch Tuần Màu Sắc của ClickUp, được tổ chức theo ngày và trang bị các ghi chú dán nhắc nhở cùng các phần tháng

Mẫu Lịch Trình Tuần ClickUp giúp bạn tổ chức tuần làm việc với bố cục Bảng trắng màu sắc. Mỗi ngày có một cột dành cho công việc và ghi chú dán, cho phép bạn kéo, thả và mã màu các ưu tiên của mình. Cập nhật thời gian thực giúp kế hoạch của bạn linh hoạt.

📸 Có sẵn trên ClickUp Bảng trắng với giao diện dạng ghi chú dán.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch các công việc hàng tuần trong hệ thống trực quan, kéo và thả

Sử dụng mã màu để đánh dấu mức độ khẩn cấp hoặc loại công việc

Hợp tác trực tiếp với các chỉnh sửa bảng trắng thời gian thực

Tái sử dụng các bố cục hàng tuần để duy trì tính nhất quán liên tục

✅ Phù hợp cho: Người suy nghĩ bằng hình ảnh, doanh nhân độc lập, giáo viên hoặc các nhóm làm việc linh hoạt ưa chuộng hệ thống lập kế hoạch hàng tuần kéo và thả

13. Mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung các giai đoạn quan trọng của dự án và thời hạn với mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp, sử dụng bố cục mã màu để theo dõi mục tiêu, công việc và thành tựu theo thời gian

Mẫu biểu đồ cột mốc ClickUp hiển thị các giai đoạn khóa của dự án với các cột mốc rõ ràng, cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến độ dự án. Được xây dựng trên Bảng trắng, bạn có thể vạch ra các đợt ra mắt, hạn chót và các mối quan hệ phụ thuộc trong một dòng thời gian màu sắc, hợp tác.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Bảng trắng và Bảng Views.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị các cột mốc trên dòng thời gian dự án

Thêm ghi chú dán cho các đầu việc và công việc

Kết nối các cột mốc quan trọng bằng mũi tên để thể hiện mối phụ thuộc

Chuyển sang chế độ xem bảng để đang theo dõi tiến độ theo giai đoạn

✅ Phù hợp cho: *Các nhóm công việc trên các dự án có thời hạn, ra mắt sản phẩm hoặc chiến dịch nơi việc hiển thị các mốc khóa và phụ thuộc là yếu tố then chốt

14. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý công việc hàng ngày với mẫu Quản lý Nhiệm vụ của ClickUp, với tính năng trạng thái tùy chỉnh như Việc cần làm, Đang tiến hành và Hoàn thành

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp tổ chức công việc thành các danh sách Nhiệm vụ, Ý tưởng và Danh sách Chờ. Các chế độ xem đa dạng (Danh sách, Bảng, Lịch, Box) giúp bạn quản lý ưu tiên, lên lịch nhiệm vụ và cân bằng khối lượng công việc trong nhóm.

📸 Có sẵn ở các chế độ xem Danh sách, Bảng, Lịch và Hộp.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các công việc vào các danh sách công việc đang thực hiện, tương lai và danh sách chờ

Chuyển đổi chế độ xem để quản lý theo thời gian, giai đoạn hoặc khối lượng công việc

Sử dụng tự động hóa cho các công việc lặp lại hoặc nhắc nhở

Theo dõi ưu tiên, người chịu trách nhiệm và bộ phận với các trường tùy chỉnh

✅ Phù hợp cho: Các nhóm đang quản lý nhiều dự án cần một hệ thống đơn giản, có thể tùy chỉnh để duy trì sự tổ chức và đồng bộ

📮 ClickUp Insight: Bạn nghĩ danh sách việc cần làm của mình đang hoạt động hiệu quả? Hãy suy nghĩ lại. Khảo sát của chúng tôi cho thấy 76% chuyên gia sử dụng hệ thống ưu tiên riêng của họ cho quản lý tác vụ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây xác nhận rằng 65% nhân viên có xu hướng tập trung vào những việc dễ dàng thay vì các công việc có giá trị cao mà không có hệ thống ưu tiên hiệu quả. Các ưu tiên nhiệm vụ ClickUp thay đổi cách bạn hình dung và xử lý các dự án phức tạp, giúp nổi bật các nhiệm vụ quan trọng một cách dễ dàng. Với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và các cờ ưu tiên tùy chỉnh của ClickUp, bạn luôn biết nên ưu tiên xử lý nhiệm vụ nào trước.

15. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung toàn bộ dự án từ đầu đến cuối bằng mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Mẫu bảng trắng thời gian dự án ClickUp giúp biến kế hoạch thành các dòng thời gian trực quan. Kéo thả các khối, kết nối các cột mốc và ghi chú — tất cả trên một bảng vẽ chia sẻ. Thêm chủ sở hữu, hạn chót hoặc tài liệu liên kết trực tiếp vào các cột mốc.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Bảng trắng với các khối trực quan.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng dòng thời gian một cách trực quan với các khối kéo và thả

Kết nối các cột mốc quan trọng để hiển thị mối quan hệ phụ thuộc

Thêm bối cảnh với ghi chú dán hoặc tài liệu đính kèm

Giữ cho việc lập kế hoạch dự án mở và hợp tác để mọi người có thể đang theo dõi tiến độ dự án mà không gặp trở ngại

✅ Phù hợp cho: Những người quản lý dự án và các nhóm làm việc đa hàm muốn có một cách linh hoạt, trực quan để cùng nhau lập kế hoạch dòng thời gian, làm rõ trách nhiệm và duy trì động lực

16. Mẫu Lịch Trình Dự Án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và đang theo dõi nhiều dự án một cách dễ dàng với mẫu Lịch trình Dự án ClickUp, với tính năng ưu tiên công việc, giai đoạn, ngân sách và đội ngũ thực hiện trong một chế độ xem có cấu trúc rõ ràng

Mẫu Lịch Trình Dự Án ClickUp tổng hợp nhiều dự án đang hoạt động vào một bảng điều khiển duy nhất. Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và dòng thời gian để theo dõi các giai đoạn, hạn chót và sự trùng lặp, đồng thời đang theo dõi ngân sách và chủ sở hữu dự án thông qua các trường tích hợp sẵn.

📸 Có sẵn ở các chế độ xem Danh sách, Bảng và dòng thời gian.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý nhiều dự án trong một chế độ xem tổng quan duy nhất

Hiển thị sự trùng lặp với lịch trình dòng thời gian

Theo dõi ngân sách, giai đoạn và thời lượng với các trường dữ liệu

Chuyển đổi chế độ xem để quản lý theo cách của bạn

Hiển thị dòng thời gian và giai đoạn dự án trên giao diện lịch thông qua chế độ xem Timeline của ClickUp, giúp các nhóm tổ chức các đầu ra dựa trên các giai đoạn của dự án

Hiển thị sự trùng lặp với lịch trình dòng thời gian. Với các trường tích hợp cho nhóm, ngân sách và thời lượng, việc điều phối tài nguyên và đưa ra quyết định tự tin, dựa trên thời hạn trở nên dễ dàng.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm vận hành và các văn phòng quản lý dự án (PMO) muốn có một cách rõ ràng, linh hoạt để lên lịch, đang theo dõi và ưu tiên nhiều dự án cùng lúc

📚 Đọc thêm: Cách đang theo dõi tiến độ dự án một cách hiệu quả

17. Mẫu theo dõi thói quen ClickUp

Tải miễn phí mẫu Dễ dàng đang theo dõi thói quen hàng ngày của bạn như đọc sách, uống nước và số bước đi với mẫu đang theo dõi thói quen ClickUp

Mẫu theo dõi thói quen ClickUp giúp xây dựng thói quen thông qua các công việc con hàng ngày và thanh tiến độ. Mỗi tháng, nó tự động tạo ra các công việc con mới, và bạn có thể theo dõi số bước, số trang đã đọc hoặc thói quen sức khỏe cùng với việc ghi chép lòng biết ơn của mình.

📸 Có sẵn ở chế độ xem Danh sách công việc và Bảng với tiến độ trực quan.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tự động tạo các công việc con hàng ngày cho từng thói quen

Theo dõi tiến độ với thanh hoàn thành tích hợp sẵn

Tùy chỉnh các trường cho sức khỏe, học tập hoặc thói quen

Thêm ghi chép lòng biết ơn để tăng cường sự tỉnh thức

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai commit cải thiện thói quen hàng ngày của mình, dù tập trung vào sức khỏe, năng suất hay phát triển cá nhân

Muốn vượt qua danh sách công việc thông thường? Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra một công cụ theo dõi hoàn hảo phù hợp với lối sống của bạn. Gợi ý ý tưởng: “Tạo một công cụ theo dõi thói quen hàng tuần cho người làm việc từ xa toàn thời gian, bao gồm các mục tiêu về tập luyện, đọc sách, uống nước và giới hạn thời gian sử dụng màn hình.”

Tạo ra một công cụ theo dõi thói quen hàng tuần được thiết kế riêng cho nhân viên làm việc từ xa toàn thời gian, tập trung vào sức khỏe, đọc sách, uống nước và giới hạn thời gian sử dụng màn hình bằng ClickUp Brain

18. Mẫu Lập Kế Hoạch Thời Gian ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các công việc cá nhân, công việc và nghỉ ngơi một cách dễ dàng với mẫu ClickUp Schedule Blocking Template

Mẫu Lịch Trình Phân Chia Thời Gian ClickUp chia ngày của bạn thành các khối thời gian có chủ đích. Mỗi khối được gắn nhãn theo loại công việc, tình trạng sẵn sàng hoặc địa điểm. Chế độ xem lịch giúp lịch trình của bạn rõ ràng và đồng bộ trực tiếp với Lịch Google.

📸 Có sẵn ở các chế độ xem Lịch hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kế hoạch các khối thời gian tập trung với trường menu thả xuống

Thêm nhắc nhở hoặc tự động hóa cập nhật

Lên lịch dễ dàng qua biểu mẫu để mục nhập nhanh chóng

Dễ dàng lên lịch và ưu tiên các sự kiện với biểu mẫu lên lịch tùy chỉnh của ClickUp, được thiết kế để quản lý thời gian hiệu quả và tăng tính minh bạch

Tất cả đều đồng bộ với Lịch Google, và bạn có thể cài đặt nhắc nhở hoặc tự động hóa cập nhật để tiết kiệm thời gian.

✅ Phù hợp cho: Người làm tự do, chủ doanh nghiệp và chuyên gia muốn duy trì năng suất làm việc và lập kế hoạch cho ngày của mình một cách có chủ đích

19. Mẫu Năng suất ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi sách, khóa học và công việc một cách hiệu quả với Mẫu Năng suất của ClickUp để duy trì sự tập trung, tổ chức và tiến độ đều đặn trong việc đạt được mục tiêu cá nhân

Mẫu Năng suất ClickUp tập trung mọi thứ — công việc, việc vặt, học tập và mục tiêu cá nhân — vào một bảng điều khiển duy nhất. Với các danh sách việc cần làm, To-Buy, To-Learn và nhiều hơn nữa, nó có thể được tùy chỉnh thành một cuốn sổ kế hoạch, công cụ theo dõi hoặc sổ tay ghi chú.

📸 Có sẵn trong Danh sách công việc, tài liệu và bảng điều khiển để linh hoạt.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý tất cả mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp trong một nền tảng duy nhất

Sử dụng danh sách công việc kéo và thả để ưu tiên các công việc

Phân chia mục tiêu thành các công việc con có thể thực hiện được bằng cách sử dụng phân cấp công việc trực quan của ClickUp

Thêm nhật ký hoặc ghi chú trực tiếp vào mẫu

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một hệ thống đơn giản, tập trung để quản lý mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp với sự rõ ràng và tập trung

📚 Đọc thêm: Yếu tố ảnh hưởng đến năng suất công việc

20. Mẫu Ma trận Eisenhower của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Ưu tiên các công việc một cách hiệu quả bằng cách sử dụng mẫu Ma trận Eisenhower của ClickUp, sắp xếp chúng theo mức độ khẩn cấp và quan trọng

Mẫu Ma trận Eisenhower của ClickUp phân loại công việc theo mức độ khẩn cấp và quan trọng. Bố cục bốn ô giúp xác định những việc cần Làm, Lên lịch, Giao phó hoặc Xóa bỏ. Mã màu và Trường Tùy chỉnh giúp ưu tiên công việc trở nên rõ ràng ngay lập tức.

📸 Có sẵn ở các chế độ xem Danh sách công việc, Lịch và Bảng trắng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị ưu tiên với phân loại theo bốn khu vực

Tự động sắp xếp công việc dựa trên các trường ưu tiên/quan trọng

Chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ Bảng trắng và Danh sách công việc để tăng tính linh hoạt

Tập trung chỉ vào công việc có giá trị cao và cấp bách

✅ Phù hợp cho: Cá nhân hoặc nhóm đang phải xử lý nhiều mục tiêu và cần một hệ thống đơn giản để ưu tiên các công việc theo mức độ khẩn cấp và quan trọng

💡Mẹo chuyên nghiệp: Mới làm quen với Ma trận Eisenhower hoặc muốn ôn lại cách áp dụng nó trong thực tế? Xem video để biết cách áp dụng hiệu quả và bắt đầu đưa ra quyết định thông minh hơn mỗi ngày.

Chinh phục 12 tuần của bạn với ClickUp!

Những mục tiêu lớn không chỉ cần động lực. Chúng cần một kế hoạch thực sự hiệu quả. "12-Week Year" không chỉ là một cuốn sổ kế hoạch; đó là một hệ thống hiệu quả để đạt được mục tiêu. Nó mang lại sự rõ ràng, hoàn thiện hệ thống thực thi của bạn và đồng bộ mọi công việc với tầm nhìn thành công đầy sức hút của bạn.

Với các mẫu ClickUp 12 Tuần cho Năm miễn phí này, bạn có thể loại bỏ sự hỗn loạn và bắt đầu đang theo dõi tiến độ thực sự từng tuần một.

Từ việc xây dựng thói quen đến mục tiêu và kết quả chính (OKRs) của nhóm, có một mẫu phù hợp cho mọi mục tiêu và quy trình làm việc. Điểm hay nhất? Bạn không cần phải bắt đầu từ đầu; chỉ cần nhập mục tiêu của mình và để ClickUp hướng dẫn bạn qua 12 tuần tiếp theo.

Hãy bắt đầu ngay, xây dựng kế hoạch thông minh hơn, hành động nhanh hơn và cuối cùng hoàn thành mọi việc cần làm. Quý năng suất nhất của bạn bắt đầu từ bây giờ. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! 🙌