Top 8 phần mềm CRM và hóa đơn cho năm 2025

Khi doanh nghiệp của bạn đang phát triển nhanh chóng, điều cuối cùng bạn cần là một hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) không tương thích với hệ thống hóa đơn tùy chỉnh của bạn.

Các công cụ không kết nối với nhau dẫn đến chu kỳ bán hàng chậm chạp, dữ liệu khách hàng phân tán và lỗi hóa đơn gây mất tiền và niềm tin.

Bài viết này giới thiệu tám công cụ phần mềm CRM và hóa đơn được thiết kế để phát triển cùng với kinh doanh của bạn.

Hãy tìm công cụ phù hợp nhất cho bạn! 🧾

Tổng quan về các phần mềm CRM và hóa đơn hàng đầu

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các phần mềm CRM và hóa đơn. 📊

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Quản lý công việc và khách hàng tích hợp, tài liệu và tự động hóa được hỗ trợ bởi AI, quy trình hóa đơn tùy chỉnhKích thước nhóm: Phù hợp cho cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, công ty trung bình và doanh nghiệp lớn Không gian làm việc tích hợp tất cả trong một cho dự án, CRM và hóa đơn, kèm theo trợ lý AI tích hợp Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Zoho CRM và Zoho Invoice Hóa đơn tích hợp CRM, nhắc nhở thanh toán, cổng thông tin khách hàngKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp dịch vụ quy mô nhỏ và trung bình Tự động hóa mối quan hệ khách hàng với tính năng thanh toán tích hợp sẵn Dùng thử miễn phí; bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng Flowlu Quản lý mối quan hệ khách hàng với các công cụ lập hóa đơn và ước tính tích hợp sẵn, tự động hóa thanh toán định kỳKích thước nhóm: Phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ Lập kế hoạch công việc, quản lý bán hàng và đang theo dõi thanh toán Có kế hoạch miễn phí; bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng Pipedrive CRM tập trung vào giao dịch, tạo hóa đơn thông minh từ giao dịch, khả năng tích hợp với các nền tảng thanh toánKích thước nhóm: Phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ Quản lý quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng và khả năng lập hóa đơn Dùng thử miễn phí; bắt đầu từ $24/tháng cho mỗi người dùng FreshBooks Hóa đơn dễ dàng với theo dõi thời gian, ghi nhận chi phí và tự động hóa tính phí trễKích thước nhóm: Phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ Theo dõi thời gian, ghi chép chi phí và lập hóa đơn Dùng thử miễn phí; bắt đầu từ $21/tháng cho mỗi người dùng HubSpot Quản lý liên hệ thông minh, công cụ từ báo giá đến thu tiền và tích hợp Stripe/QuickBooks cho các kế hoạch trả phí Kích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tự động hóa CRM, tạo/lập báo giá và báo cáo doanh thu Có kế hoạch miễn phí; bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng Bitrix24 Phần mềm CRM với tính năng đang theo dõi công việc, cổng thông tin khách hàng, hệ thống điện thoại và tùy chọn chữ ký điện tửKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hợp tác nhóm, đang theo dõi bán hàng và thu hồi thanh toán Kế hoạch miễn phí, bắt đầu từ $124/tháng cho 50 người dùng Odoo CRM Phần mềm CRM mô-đun với các ứng dụng lập hóa đơn/báo giá, tự động hóa quy trình bán hàng, đang theo dõi khách hàng tiềm năngKích thước nhóm: Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp đang phát triển Tùy chỉnh quy trình làm việc và quản lý khách hàng Có kế hoạch miễn phí; bắt đầu từ $31,10/tháng cho mỗi người dùng

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm CRM và hóa đơn?

Bạn đang băn khoăn không biết cách chọn phần mềm CRM và hóa đơn?

Bắt đầu bằng cách xác định những điểm yếu trong quy trình bán hàng hiện tại của bạn, có thể là dữ liệu khách hàng phân tán, bỏ lỡ các cuộc theo dõi hoặc thanh toán chậm trễ. Dưới đây là một số tính năng quan trọng cần ưu tiên:

Quy trình và trạng thái tùy chỉnh: Hãy tìm các giải pháp CRM cho phép bạn tùy chỉnh các giai đoạn bán hàng, trạng thái giao dịch và quy trình làm việc với khách hàng tiềm năng để phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn

*tính năng hóa đơn tự động và nhắc nhở: Chọn các công cụ hỗ trợ thanh toán định kỳ, tạo hóa đơn tự động và thông báo theo dõi thanh toán để giảm bớt công việc thủ công

quản lý giao tiếp khách hàng tập trung:* Tìm kiếm các nền tảng tích hợp với email hoặc chat để tất cả các cuộc hội thoại với khách hàng được lưu trữ và có thể tìm kiếm trong không gian làm việc của bạn

báo cáo và bảng điều khiển theo thời gian thực: *Xem xét các hệ thống cung cấp bảng điều khiển trực quan để theo dõi doanh thu, trạng thái thanh toán và hiệu suất bán hàng chỉ với một cái nhìn

Tích hợp với các công cụ tài chính: Đảm bảo phần mềm có thể kết nối dễ dàng với các ứng dụng như QuickBooks, Stripe hoặc Harvest để tối ưu hóa các hoạt động tài chính

Phần mềm CRM và hóa đơn tốt nhất

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về phần mềm CRM và hóa đơn. 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án, CRM và hóa đơn tất cả trong một)

Quản lý quy trình CRM trong ClickUp Xem chi tiết các giao dịch, công việc hoặc tiến độ của khách hàng bằng chế độ xem bảng (Board View) trong CRM của ClickUp

ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc kết nối để quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi công việc của khách hàng và quản lý thanh toán.

Xây dựng quy trình làm việc của bạn bằng ClickUp CRM

Bắt đầu với ClickUp CRM, công cụ giúp việc đang theo dõi khách hàng trở nên phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể ghi lại mọi yêu cầu hoặc giao dịch thông qua nhiệm vụ ClickUp, sau đó đính kèm tệp liên quan, gắn thẻ đồng nghiệp và ghi chú các cập nhật khóa khi cuộc hội thoại diễn ra.

Giả sử bạn nhận được yêu cầu từ một khách hàng bán lẻ về việc tái thiết kế thương hiệu hoàn toàn. Bạn tạo một công việc, thêm ghi chú cuộc gọi khám phá, gắn thẻ người phụ trách thiết kế và chèn bảng moodboard ban đầu—tất cả trong cùng một nơi.

Đang theo dõi tiến độ khách hàng tiềm năng trong nhiệm vụ ClickUp

Khi tiến độ của dự án diễn ra, bạn có thể cập nhật trạng thái của nó bằng cách sử dụng các trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp, chẳng hạn như ‘Đã gửi đề xuất’, ‘Đang chờ phản hồi’, hoặc ‘Hóa đơn đang chờ xử lý’, để luôn rõ ràng về những gì đang diễn ra và những gì cần được thúc đẩy.

Sau đó, sử dụng các Trường Tùy Chỉnh ClickUp để lưu trữ chi tiết dự án như điều khoản thanh toán, email khách hàng hoặc giá trị ước tính. Như vậy, khi cần phân loại khách hàng có giá trị cao hoặc kiểm tra ai cần thanh toán, bạn đã có thông tin ngay tại nơi công việc.

Tìm hiểu thêm về quy trình thực hiện dự án trong ClickUp:

Sử dụng hệ thống CRM có sẵn

Bạn cũng có thể bỏ qua thiết lập.

Tải mẫu miễn phí Quản lý hành trình khách hàng tùy chỉnh với mẫu CRM ClickUp

Mẫu CRM của ClickUp giúp phân loại khách hàng tiềm năng theo giai đoạn bán hàng bằng các trạng thái tùy chỉnh như Cần phê duyệt, Đã xác minh hoặc Đã lên lịch. Các trường tùy chỉnh tích hợp sẵn như Loại mục CRM, Ngành nghề, Tên liên hệ hoặc Chức vụ cho phép bạn tạo hồ sơ chi tiết và đầy đủ thông tin.

Tại đây, chế độ xem dạng danh sách của ClickUp giúp sắp xếp các khách hàng tiềm năng theo giá trị, ngày đáo hạn hoặc trạng thái hợp đồng.

Tự động hóa việc chuyển giao khách hàng lặp đi lặp lại

Kích hoạt các bước thanh toán và onboarding với ClickUp Automations

Để tránh mất thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại, hãy thiết lập ClickUp Automations hoặc cấu hình Trợ lý AI trong ClickUp. Ví dụ, khi bạn đánh dấu khách hàng là ‘Sẵn sàng xuất hóa đơn’, ClickUp có thể tự động tạo công việc thanh toán, gắn thẻ công cụ tài chính của bạn và đặt ngày đáo hạn. Bạn không cần phải tự nhắc nhở mình làm điều đó sau này.

Sử dụng ClickUp AI Agents để tự động hóa các tác vụ, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều công việc hơn

Theo dõi thanh toán và tình trạng khách hàng

Hiển thị doanh số, doanh thu và ngân sách trên bảng điều khiển ClickUp Dashboards

Khi bạn sẵn sàng lập hóa đơn, phần mềm tài chính ClickUp giúp bạn đang theo dõi thanh toán, ngân sách và lợi nhuận dự án ngay trong cùng một không gian làm việc.

Giả sử bạn đang quản lý ba khách hàng trong các lĩnh vực thương hiệu, mạng xã hội và tư vấn. Bạn có thể xem ai đã thanh toán, ai quá hạn và giá trị của từng dự án trong bảng điều khiển ClickUp.

Bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số quản lý khách hàng như kích thước giao dịch trung bình, tỷ lệ chốt đơn, điểm sức khỏe khách hàng hoặc hiệu suất của nhân viên bán hàng, thông qua hơn 50 thẻ, bao gồm biểu đồ, thẻ tính toán và khối theo dõi thời gian.

Xem thông tin hóa đơn ngay lập tức

Tạo các định dạng hóa đơn tùy chỉnh với ClickUp Brain

ClickUp Brain bổ sung một lớp thông minh vào quy trình CRM và tài chính của bạn bằng cách cung cấp các thông tin khóa, tạo hóa đơn từ đầu và nhiều tính năng khác, chính xác vào thời điểm bạn cần.

Ví dụ, nếu bạn đang chuẩn bị hóa đơn mới cho một khách hàng quay lại, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo mẫu hóa đơn tùy chỉnh dựa trên các mục nhập trước đó của bạn. Nó sẽ xem xét các mẫu hiện có, sở thích của khách hàng và chi tiết thanh toán để tạo ra một bố cục sẵn sàng sử dụng phù hợp với loại dự án và chu kỳ thanh toán của bạn.

Tối ưu hóa quy trình lập hóa đơn của bạn

ClickUp cũng kết nối với các công cụ như QuickBooks và Harvest thông qua ClickUp Integrations, vì vậy khi đến lúc gửi hóa đơn, bạn có thể lấy toàn bộ dữ liệu dự án trực tiếp vào.

Hoặc bạn có thể quản lý mọi thứ trong ClickUp. Sử dụng Mẫu Hóa đơn ClickUp để tạo công việc cho từng hóa đơn, đặt ngày đáo hạn, đang theo dõi trạng thái thanh toán và liên kết mọi thứ trở lại tác vụ khách hàng ban đầu. Điều này hoạt động rất tốt khi bạn muốn giữ mọi thứ đơn giản và cần một hệ thống đáng tin cậy để theo dõi mọi thứ.

Nếu bạn đang theo dõi nhiều khoản thanh toán từ các khách hàng khác nhau, mẫu theo dõi hóa đơn ClickUp sẽ giúp bạn ghi chép và lọc các khoản thanh toán đó. Và nếu bạn thường xuyên gửi báo giá, mẫu yêu cầu báo giá ClickUp sẽ giúp bạn thực hiện điều đó nhanh chóng và nhất quán.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

quản lý thông tin khách hàng: *Kết nối các kế hoạch onboarding, mô tả dịch vụ hoặc SOW được tạo trong ClickUp Tài liệu trực tiếp với các công việc của bạn để bạn luôn đang theo dõi thông tin quan trọng

thu thập thông tin khách hàng: *Tạo biểu mẫu ClickUp để thu thập yêu cầu báo giá và chuyển đổi chúng ngay lập tức thành các công việc có thể theo dõi trong quy trình làm việc của bạn

truy cập nhanh dữ liệu không gian làm việc: *Hỏi ClickUp Brain các câu hỏi như ‘hiển thị các hóa đơn chưa thanh toán cho Khách hàng X’ hoặc ‘ngày gia hạn của hợp đồng dịch vụ là khi nào?’ và nhận câu trả lời ngay lập tức

xử lý số một cách dễ dàng: *Sử dụng các trường công thức động trong ClickUp để tự động tính toán kích thước giao dịch, chi phí để hoàn tất giao dịch hoặc doanh thu dự án

Hợp tác với khách hàng và chuyên viên bán hàng: Gửi tin nhắn trong không gian làm việc của bạn bằng Gửi tin nhắn trong không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Chat và tổ chức cuộc gọi SyncUp với tóm tắt do AI tạo ra

tự động hóa việc theo dõi và nhắc nhở thanh toán: *Kích hoạt ClickUp Autopilot Agents trong các trò chuyện, danh sách công việc hoặc không gian của bạn để đăng cập nhật hàng tuần và trả lời câu hỏi của khách hàng

Giới hạn của ClickUp

Do có bộ tính năng phong phú, ClickUp có thể đòi hỏi thời gian làm quen cho người dùng mới khi họ làm quen với độ sâu và tính linh hoạt của nền tảng

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp nổi bật với tính linh hoạt và phương pháp tất cả trong một cho quản lý dự án. Nó đã trở thành ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong tổ chức của chúng tôi. Nó kết hợp quản lý công việc, tạo tài liệu, theo dõi thời gian, mục tiêu và công cụ hợp tác trong một giao diện thống nhất, mang lại sự thuận tiện trong triển khai. Các tùy chọn tùy chỉnh là điểm nhấn, từ các chế độ xem và trạng thái tùy chỉnh đến tự động hóa và bảng điều khiển. Nó có khả năng mở rộng cao, phù hợp cho cá nhân, nhóm nhỏ và tổ chức lớn. Giao diện của ClickUp rất hiện đại, và các tính năng như công việc lặp lại, tích hợp với các công cụ khác, và chế độ xem "Everything" thực sự giúp tối ưu hóa quản lý quy trình làm việc.

2. Zoho CRM với Zoho Invoice (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa mối quan hệ khách hàng với tính năng thanh toán tích hợp)

qua Zoho CRM

Zoho CRM và Zoho Invoice hoạt động song song để quản lý các công việc tài chính và CRM.

Khi bộ phận bán hàng đã đóng một giao dịch sau khi báo giá được phê duyệt, hóa đơn sẽ được tạo tự động, loại bỏ bước nhập liệu thủ công thông tin khách hàng vào hệ thống thanh toán. Khi thêm một liên hệ trong Zoho CRM, luồng sẽ sao chép thông tin chi tiết vào Zoho Invoice, giúp bạn tạo hóa đơn và báo giá nhanh chóng hơn.

Phần mềm CRM còn có tính năng Zia, một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) giúp xử lý các công việc bán hàng lặp đi lặp lại, cung cấp thông tin phân tích hiệu suất và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo dựa trên hành vi của khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Zoho CRM và Zoho Invoice

Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng với hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng thông minh của Zoho CRM, giúp bạn nhanh chóng xác định các khách hàng tiềm năng có ý định mua hàng cao

Tạo quy trình bán hàng có cấu trúc bằng tính năng Blueprint để lập bản đồ các giai đoạn giao dịch, theo dõi và phê duyệt

Gán khách hàng tiềm năng tự động bằng các quy tắc gán, phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên địa điểm, kênh hoặc mức độ tương tác

Thiết kế và gửi báo giá nhanh chóng với các mẫu hóa đơn thương mại và chuyển đổi báo giá thành hóa đơn ngay lập tức

Giới hạn của Zoho CRM và Zoho Invoice

Các kế hoạch cấp thấp có thể thiếu hoặc giới hạn các tính năng lập hóa đơn, bao gồm giới hạn sử dụng và hạn chế lưu trữ

Báo cáo CRM phức tạp trên nhiều mô-đun, khiến việc trích xuất thông tin liên hàm trở nên khó khăn

Giá cả của Zoho CRM và Zoho Invoice

Zoho CRM

Dùng thử miễn phí

Miễn phí (cho ba người dùng)

Tiêu chuẩn: $20/tháng cho mỗi người dùng

Professional: $35/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $50/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $65/tháng cho mỗi người dùng

Zoho Invoice: Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM và Zoho Invoice

G2: 4.4/5 (hơn 50.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Zoho CRM và Zoho Invoice?

Xem đánh giá của G2 về phần mềm CRM và hóa đơn:

Công việc hàng ngày của tôi là sử dụng Zoho CRM và xử lý các câu hỏi hỗ trợ khách hàng, điều này rất tiện lợi và được sử dụng hàng ngày. Điều tốt nhất mà tôi thấy ở Zoho CRM là nó có nhiều công cụ tích hợp sẵn để lưu trữ dữ liệu và đang theo dõi các câu hỏi hỗ trợ khách hàng của công ty, bao gồm lưu trữ mật khẩu, lưu trữ dữ liệu, tích hợp đa nền tảng, v.v.

🔍 Bạn có biết? Franklin D. Roosevelt được cho là người sở hữu hệ thống CRM đầu tiên trên thế giới: Farley File. Người quản lý chiến dịch của ông, James Farley, đã ghi chú chi tiết về mọi người mà FDR gặp gỡ. FDR thường nhắc lại những chi tiết này trong các cuộc họp sau đó, khiến mọi người tin rằng ông có trí nhớ như chụp ảnh. Thực tế, ông chỉ có hệ thống quản lý tài liệu xuất sắc.

3. Flowlu (Phù hợp nhất cho kế hoạch công việc, quản lý bán hàng và đang theo dõi tài chính)

qua Flowlu

Flowlu hoạt động hiệu quả khi quy trình thanh toán của bạn liên kết trực tiếp với các sản phẩm đầu ra của dự án.

Nền tảng này sử dụng hệ thống đám mây để tạo hóa đơn từ bất kỳ đâu và thanh toán cho khách hàng trên toàn thế giới, tự động lấy thông tin khách hàng từ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn. Bạn có thể tự động hóa việc tạo hóa đơn định kỳ cho các dịch vụ liên tục, giúp bạn không phải tạo thủ công cùng một hóa đơn mỗi tháng.

Flowlu có một cổng thông tin khách hàng, nơi khách hàng có thể truy cập các cập nhật dự án, hóa đơn và tệp tin trong một không gian chuyên dụng, đồng thời có thể trò chuyện với nhóm của bạn qua ứng dụng nhắn tin tích hợp. Hệ thống xử lý tính toán vận chuyển và thuế cho tất cả các khu vực, điều này đặc biệt hữu ích trong công việc với khách hàng quốc tế.

Các tính năng nổi bật của Flowlu

Xây dựng nhiều kênh bán hàng để tùy chỉnh luồng giao dịch cho các thị trường, sản phẩm hoặc loại khách hàng khác nhau

Tự động thu thập khách hàng tiềm năng từ email bằng cách sử dụng hộp thư đến chuyên dụng, chuyển đổi ngay lập tức email bán hàng thành các mục nhập trong hệ thống CRM

Nhận thanh toán nhanh hơn trực tuyến thông qua các cổng thanh toán phổ biến và tự động ghi nhận các khoản thanh toán đến để đang theo dõi chính xác

Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn ngay lập tức sau khi được phê duyệt, loại bỏ thời gian chờ đợi giữa việc báo giá và thanh toán

Giới hạn của Flowlu

Các hàm cơ bản như đề xuất hoặc thanh toán định kỳ không có sẵn

Trở về chế độ xem Kanban mặc định, mất cài đặt tùy chọn của người dùng

Giá cả của Flowlu

Miễn phí

Cần thiết: $12/tháng mỗi người dùng

Nâng cao: $22/tháng mỗi người dùng

Ultimate: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flowlu

G2: 4.7/5 (150+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Flowlu?

Một người đánh giá trên G2 đã tóm tắt như sau:

Flowlu thực sự khó mô tả. Hãy tưởng tượng một công cụ quản lý kinh doanh tất cả trong một, hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng lại tích hợp các tính năng cấp doanh nghiệp cao cấp mà bạn thường chỉ tìm thấy trong các phần mềm CRM hàng đầu, công cụ quản lý dự án hàng đầu và các công cụ tương tự. ví dụ, phần mềm CRM của họ có tính năng "round robin" cho khách hàng tiềm năng. Công việc của tôi tại một doanh nghiệp sử dụng Salesforce và họ không thể cài đặt tính năng đó. […] Một số tính năng có thể hơi cứng nhắc, và nhóm phát triển có thể lắng nghe nhiều hơn các đề xuất từ khách hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giao dịch đã đóng chỉ là bước đầu – sự phát triển thực sự nằm ở việc giữ chân khách hàng. Khám phá phần mềm giữ chân khách hàng để xây dựng quy trình làm việc giúp khách hàng luôn gắn bó và quay lại.

4. Pipedrive (Phù hợp nhất cho quản lý quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng và tạo hóa đơn)

qua Pipedrive

Pipedrive là nền tảng CRM tập trung vào bán hàng, được thiết kế để giúp bạn chốt đơn hàng nhanh hơn.

Trợ lý Bán hàng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tích hợp sẵn cung cấp các đề xuất thời gian thực về các giao dịch ưu tiên cao và các hành động tiếp theo tốt nhất. Bạn có thể tạo hóa đơn trực tiếp từ chế độ xem chi tiết giao dịch, và nếu đã kích hoạt danh mục Sản phẩm, hóa đơn sẽ tự động điền thông tin sản phẩm đã được thêm vào giao dịch.

Ngoài ra, nó còn giúp theo dõi quy trình CRM, đặt mục tiêu tài chính và tự động hóa báo cáo với tính năng Insights . Vì các thông tin chi tiết về giao dịch và tóm tắt tài chính được tích hợp vào quy trình làm việc của bạn, bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ để theo dõi hiệu suất doanh thu.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Soạn thảo và tùy chỉnh email tiếp thị với công cụ tạo email AI, được cá nhân hóa theo hành vi và bối cảnh của từng khách hàng tiềm năng

Đang theo dõi trạng thái hóa đơn theo thời gian thực thông qua tích hợp QuickBooks, cập nhật thông tin thanh toán trong hệ thống CRM của bạn

Tóm tắt email của khách hàng ngay lập tức bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để giảm thời gian đọc và phản hồi nhanh hơn

Theo dõi hiệu suất tài chính với các trường giá trị cụ thể cho từng giao dịch và đang theo dõi mục tiêu bán hàng bằng biểu đồ trực quan

Giới hạn của Pipedrive

Không có tính năng tiếp thị email tích hợp, phân tích bản tin hoặc biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Các tính năng phân tích nâng cao, dự báo và tự động hóa thường yêu cầu nâng cấp

Giá cả của Pipedrive

Dùng thử miễn phí

Cần thiết: $19/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $34/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $64/tháng/người dùng

Ultimate: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2: 4.3/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết trong công việc. Trong khi chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, phần còn lại gặp một số mức độ khó khăn, với 23% cho biết việc này rất khó khăn. Khi thông tin được phân tán qua email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian lãng phí sẽ tích tụ nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể chuyển email thành các công việc có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với công việc, nhận câu trả lời từ AI và nhiều tính năng khác trong một không gian làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

5. FreshBooks (Phù hợp nhất cho theo dõi thời gian, ghi chép chi phí và lập hóa đơn)

qua FreshBooks

FreshBooks cung cấp các mẫu CRM tùy chỉnh, các danh mục chi phí thân thiện với thuế và thiết lập phí giữ chỗ đơn giản. Ngoài ra, bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết về khách hàng tập trung vào Doanh thu theo khách hàng, Số tiền thanh toán và Tổng hợp phí giữ chỗ để có hiển thị toàn diện.

Ứng dụng di động và phần mở rộng Chrome Timer của nó đảm bảo bạn ghi lại mọi giờ công việc có thể tính phí, dù bạn đang làm công việc tại bàn hay di chuyển.

Không chỉ là phần mềm quản lý thời gian và hóa đơn, FreshBooks còn hoạt động như một hệ thống quản lý khách hàng nhẹ nhàng. Nó giúp cải thiện hợp tác thông qua các cổng thông tin khách hàng, bình luận dự án và chia sẻ tệp tin.

Ứng dụng di động cũng cung cấp cập nhật thời gian thực về chi phí, nhật ký thời gian và thanh toán, giúp bạn luôn chỉ cách vài cú chạm để nắm bắt tình hình kinh doanh của mình.

Các tính năng nổi bật của FreshBooks

Kết nối tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn để tự động nhập, phân loại và cập nhật chi phí kinh doanh

Sử dụng tính năng quét hóa đơn tự động để ghi lại hóa đơn vật lý và kỹ thuật số ngay lập tức và thu thập thông tin của nhà cung cấp

Tính phí cho khách hàng về các chi phí bằng cách đánh dấu chi phí là có thể tính phí và kéo chúng trực tiếp vào hóa đơn với tùy chọn thêm phí dịch vụ

Theo dõi tín dụng và thanh toán trước của khách hàng thông qua tính năng Credits và tự động áp dụng chúng vào các hóa đơn trong tương lai

Giới hạn của FreshBooks

Thiếu giao diện dạng sổ cái rõ ràng, khiến việc đối chiếu trở nên ít trực quan hơn đối với một số người dùng

Một số người dùng báo cáo các vấn đề về đồng bộ, mục nhập trùng lặp hoặc nhầm lẫn trong quản lý nguồn cấp dữ liệu

Giá cả của FreshBooks

Dùng thử miễn phí

Lite: $10.50/tháng cho mỗi người dùng

Plus: $19/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $32.50/tháng cho mỗi người dùng

Lựa chọn: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về FreshBooks

G2: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về FreshBooks?

Một đoạn trích ngắn về phần mềm CRM và hóa đơn này từ người dùng:

FreshBooks cung cấp một phạm vi công cụ kế toán trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất làm việc. Lập hóa đơn, thanh toán và sổ cái tổng hợp là một số công cụ mà tôi ưa thích nhất trên FreshBooks.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các mẫu dành cho freelancer trong ClickUp để tạo ngay lập tức các đề xuất dự án, hóa đơn và nhiệm vụ onboarding khách hàng mà không gặp bất kỳ trì hoãn nào.

6. HubSpot (Phù hợp nhất cho tự động hóa CRM, tạo báo giá và báo cáo doanh thu)

qua HubSpot

HubSpot kết nối hóa đơn với các hoạt động tiếp thị và bán hàng, giúp bạn tích hợp quy trình thanh toán vào hành trình khách hàng tổng thể. Sử dụng nó để yêu cầu thanh toán bằng hóa đơn kỹ thuật số có thương hiệu trực tiếp qua Stripe hoặc HubSpot Payments.

Các tính năng tự động hóa cho phép bạn cài đặt quy trình làm việc để gửi email nhắc nhở cho các hóa đơn quá hạn mà không cần can thiệp thủ công. Thông qua tích hợp QuickBooks, bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu hóa đơn và thanh toán giữa HubSpot và hệ thống kế toán của mình.

HubSpot cũng cho phép bạn tạo hóa đơn trực tiếp từ các giao dịch hoặc báo giá, nhúng liên kết thanh toán và tự động đang theo dõi các khoản đã thanh toán hoặc quá hạn.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Đang theo dõi hóa đơn chưa thanh toán và kích hoạt nhắc nhở thông qua tự động hóa kết nối với quy trình làm việc của bạn

Yêu cầu Breeze Copilot tóm tắt hồ sơ, chuẩn bị cho cuộc gọi và nghiên cứu công ty chỉ trong vài giây

Tạo mẫu hóa đơn chia sẻ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp nhóm của bạn phản hồi nhanh chóng và nhất quán

Giới hạn của HubSpot

Các yếu tố giao diện như bố cục hoặc thiết kế của quy trình làm việc không thể tùy chỉnh sâu mà không cần sử dụng các giải pháp thay thế

Không có nhóm hỗ trợ triển khai nội bộ chuyên trách; việc thiết lập thường yêu cầu sự hỗ trợ từ bên thứ ba

Giá cả của HubSpot

Công cụ Miễn phí

Nền tảng Khách hàng Cơ bản: $15/tháng cho mỗi người dùng

Smart CRM Professional: $1.450/tháng cho 6 người dùng

Smart CRM Doanh nghiệp: $4,700/tháng cho 8 người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot

G2: 4. 4/5 (29.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.000 đánh giá)

🧠 Thú vị: Vào những năm 1950, khái niệm CRM bắt đầu với các Rolodex vật lý. Được phát minh vào năm 1956 bởi kỹ sư Đan Mạch Hildaur Neilsen, những tệp thẻ xoay này từng là biểu tượng tối thượng của mạng lưới quan hệ của nhân viên bán hàng.

7. Bitrix24 (Phù hợp nhất cho đang theo dõi bán hàng và thanh toán)

qua Bitrix24

Bitrix24 được thiết kế để giúp các nhóm tối ưu hóa giao tiếp, quản lý dự án, CRM và hoạt động kinh doanh.

Nếu bạn cần cấu hình các trường thông tin bắt buộc, hệ thống thanh toán và loại khách hàng trong hóa đơn, công cụ này đặc biệt hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể tạo mẫu hóa đơn bằng nhiều ngôn ngữ cho khách hàng từ các quốc gia khác nhau. Hệ thống hóa đơn tự động xử lý nhiều loại tiền tệ, thuế và giảm giá dựa trên địa điểm của khách hàng.

Bạn có thể tích hợp với PayPal để xử lý thanh toán và Xero để đồng bộ hóa tài khoản. Sau khi khách hàng phê duyệt báo giá tùy chỉnh, bạn có thể chuyển đổi chúng thành hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Đang theo dõi các chỉ số bán hàng và hiệu suất thông qua báo cáo BI, phân tích phễu bán hàng và bảng điều khiển CRM

Soạn thảo đề xuất, ghi chép cuộc gọi và lập hóa đơn cho khách hàng trong giao diện người dùng trực quan với trợ lý AI

Chuyển đổi bất kỳ tin nhắn nào thành khách hàng tiềm năng qua email, trò chuyện, điện thoại hoặc mạng xã hội thông qua trung tâm liên lạc đa kênh

Quản lý danh mục sản phẩm và thuế với hỗ trợ tích hợp cho đa tiền tệ và tuân thủ thuế địa phương

Giới hạn của Bitrix24

Chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể thực hiện các thay đổi cài đặt khóa, giới hạn tính linh hoạt của quy trình làm việc cho người dùng thông thường

Nhiều hàm cơ bản, như chấm công và công cụ quản lý công việc nâng cao, chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp

Giá cả của Bitrix24

Miễn phí

Gói tiêu chuẩn: $124/tháng (bao gồm 50 người dùng)

Professional: $249/tháng (bao gồm 100 người dùng)

Doanh nghiệp: $499/tháng (bao gồm 250 người dùng)

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bitrix24?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Bitrix24 nổi bật nhờ tính linh hoạt. Nó giảm đáng kể nhu cầu sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, tối ưu hóa quy trình công việc và nâng cao năng suất của nhóm. […] Nền tảng này có quá nhiều tính năng nên có thể mất một chút thời gian để làm quen với cách hoạt động của mọi thứ. Người dùng có thể cảm thấy choáng ngợp bởi số lượng tùy chọn tùy chỉnh khổng lồ, đặc biệt nếu họ mới sử dụng các công cụ quản lý dự án.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Yêu cầu ClickUp Brain tạo công việc cho từng khách hàng tiềm năng được đề cập trong một chủ đề trò chuyện ClickUp Chat. Nó sẽ phân tích cuộc hội thoại và đề xuất các công việc mới, mà bạn có thể thêm vào không gian làm việc của mình chỉ với một cú nhấp chuột. Tạo mô tả chi tiết cho các công việc và thiết lập ưu tiên thông minh ngay lập tức với ClickUp Brain

8. Odoo CRM (Phù hợp nhất cho tùy chỉnh quy trình làm việc và quản lý khách hàng)

qua Odoo CRM

Odoo là một ví dụ về phần mềm CRM giúp đơn giản hóa quản lý khách hàng tiềm năng và đẩy nhanh quá trình thanh toán với thiết lập mô-đun linh hoạt.

Bạn có thể sử dụng nó để đang theo dõi dự báo doanh thu ngay lập tức, lên lịch các cuộc theo dõi và tự động hóa các hoạt động bán hàng dựa trên các kịch bản đã được định sẵn. Nền tảng này tự động tạo tất cả các mục nhập sổ cái cơ bản cho các giao dịch tài khoản, chẳng hạn như hóa đơn khách hàng, hóa đơn nhà cung cấp và chi phí.

Ứng dụng hóa đơn là lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu thanh toán cơ bản, hoặc bạn có thể thêm ứng dụng kế toán đầy đủ để tạo báo cáo tài chính chi tiết, đối chiếu ngân hàng và quản lý tài sản. Hệ thống bao gồm tính năng số hóa hóa đơn bằng công nghệ OCR và AI để tự động chuyển đổi hóa đơn giấy thành biểu mẫu kỹ thuật số.

Odoo là một công việc hiệu quả khi bạn cần tích hợp hóa đơn với kho hàng, sản xuất hoặc các hoạt động kinh doanh khác.

Các tính năng nổi bật của Odoo CRM

Tạo các quy trình bán hàng cá nhân hóa với chế độ xem kiểu Kanban hiển thị giá trị giao dịch, thông tin liên hệ và giai đoạn trong một nơi duy nhất

Tự động lên lịch các bước tiếp theo như cuộc gọi, email hoặc cuộc họp dựa trên quy trình bán hàng của bạn với các tính năng tự động hóa

Quản lý đăng ký và hóa đơn định kỳ một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các cài đặt tần suất tích hợp sẵn và tính năng tự động gia hạn

Giới hạn của Odoo CRM

Thiết lập phức tạp cho các nhóm nhỏ; quá nhiều cấu hình chi tiết trên các lĩnh vực có thể khiến người dùng cảm thấy quá tải và không cần thiết

Một số quy trình làm việc của người dùng không thể chỉnh sửa hoặc linh hoạt mà không có sự hỗ trợ của nhà phát triển

Giá cả của Odoo CRM

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $31. 10/tháng cho mỗi người dùng

Tùy chỉnh: $46.80/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Odoo CRM

G2: 4. 1/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (hơn 1.200 đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Cuốn sách năm 1494 của Luca Pacioli đã giới thiệu hệ thống kế toán kép, tích hợp các khoản nợ và tín dụng vào quy trình lập hóa đơn. Điều này vẫn là nền tảng cơ bản của công việc của hóa đơn ngày nay.

Kết thúc giao dịch với ClickUp

Lựa chọn phần mềm CRM và hóa đơn phù hợp có nghĩa là tìm kiếm một giải pháp vượt ra ngoài việc đang theo dõi các giao dịch tài chính.

Mặc dù mỗi công cụ trong danh sách này đều mang lại giá trị riêng, ClickUp nổi bật như một ứng dụng toàn diện cho công việc, kết nối các nhóm bán hàng, tài chính và dự án mà không gây ra sự hỗn loạn.

Với phần mềm CRM của ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa các bước theo dõi và quản lý giao tiếp với khách hàng một cách mượt mà. Kết hợp với phần mềm tài chính ClickUp để theo dõi ngân sách, tối ưu hóa thanh toán định kỳ và tạo các bảng điều khiển thông minh giúp bạn nắm bắt rõ ràng tình hình dòng tiền và lợi nhuận.

