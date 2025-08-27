18 Mẫu hồ sơ khách hàng miễn phí để hiểu khách hàng của bạn tốt hơn

60% người mua hàng dự kiến sẽ trở thành khách hàng quay lại sau khi trải nghiệm mua sắm cá nhân hóa. Đây không chỉ là một lợi thế nhỏ; đó là sự khác biệt giữa "có thể sau này" và "mua ngay bây giờ". 📊

Nhưng cá nhân hóa không tự nhiên xuất hiện—nó đến từ việc hiểu rõ đối tượng bạn đang giao tiếp: mục tiêu, thói quen của họ, và thậm chí cả những ý tưởng họ không nói ra trong bản tóm tắt.

Đó chính là lúc các hồ sơ khách hàng mạnh mẽ phát huy tác dụng – chúng cung cấp cho nhóm của bạn bối cảnh cần thiết để ngừng phỏng đoán và bắt đầu xây dựng những gì khách hàng thực sự mong muốn.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ các mẫu hồ sơ khách hàng miễn phí giúp bạn đặt câu hỏi tốt hơn, hiểu rõ hơn về những người đứng sau thương hiệu và tạo ra những công việc đáp ứng đúng nhu cầu ngay từ ngày đầu tiên. 🧠

Mẫu hồ sơ khách hàng là gì?

Mẫu hồ sơ khách hàng là một tài liệu có cấu trúc ghi lại thông tin quan trọng nhất về khách hàng, bao gồm bối cảnh kinh doanh, mục tiêu, thông tin về đối tượng khách hàng, phân khúc khách hàng, các bên liên quan chính và sở thích thương hiệu. Bằng cách tập trung các chi tiết này vào một nơi, các nhóm có thể đồng bộ hóa nhanh hơn, cá nhân hóa cách tiếp cận và liên tục cung cấp công việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

*dưới đây là những gì một mẫu hồ sơ khách hàng tùy chỉnh lý tưởng nên giúp bạn khám phá ✅ Tổng quan về công ty Công ty làm việc cần làm là gì?

Vị trí của họ trên thị trường là gì?

Đối thủ cạnh tranh chính của họ là ai? ✅ Mục tiêu và chỉ số KPI Thành công đối với khách hàng này trông như thế nào?

Họ đang cố gắng thu hút khách hàng tiềm năng, tăng cường nhận thức thương hiệu hay nâng cao mức độ tương tác?

Hiện tại, họ đang đo lường thành công như thế nào? Họ có sử dụng bất kỳ công cụ nào (ví dụ: phần mềm CRM ) không? ✅ Thông tin về đối tượng khách hàng Họ đang bán cho ai?

Những vấn đề khó khăn mà đối tượng khách hàng của họ đang gặp phải là gì?

Tone of voice hoặc tính cách thương hiệu của họ là gì? ✅ Các bên liên quan khóa* Ai là người ra quyết định?

Ai chịu trách nhiệm về việc giao tiếp hàng ngày?

Họ thích công việc theo cách nào (gọi điện, email, làm việc không đồng bộ)? ✅ Ưu tiên thương hiệu Có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào hoặc khu vực cấm không?

Những điều nên làm và không nên làm trong thiết kế hoặc thông điệp?

Tham khảo các thương hiệu mà họ yêu thích hoặc ghét?

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu hồ sơ khách hàng tốt?

Nếu mục tiêu của bạn là tạo ra các hồ sơ khách hàng giúp đưa ra quyết định thông minh hơn và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn, đây là những gì mẫu của bạn cần bao gồm:

Các trường phân đoạn rõ ràng: Bao gồm các trường như ngành nghề, kích thước kinh doanh, phạm vi ngân sách và vai trò ra quyết định. Những trường này giúp bạn tùy chỉnh dịch vụ và thông điệp của mình một cách chính xác hơn

mục tiêu và thách thức của khách hàng: *Xác định những gì khách hàng đang cố gắng đạt được và những rào cản đang cản trở họ. Kết hợp điều này với những thông tin từ nghiên cứu nhân vật người dùng để tạo ra các chiến dịch và quyết định sản phẩm mục tiêu hơn

nhận thức về hành vi mua hàng: *Hiểu quy trình ra quyết định của khách hàng. Họ có chu kỳ bán hàng dài không? Có nhiều bên liên quan không? Có ưa chuộng việc kiểm tra tham chiếu không? Những chi tiết này giúp hướng dẫn chiến lược ICP của bạn một cách hiệu quả hơn

các liên hệ khóa và vai trò: *Danh sách công việc tất cả các bên liên quan và trách nhiệm của họ để tránh tắc nghẽn và hiểu lầm sau này

*các dấu hiệu cảnh báo hoặc yếu tố quyết định: Đang theo dõi các hành vi hoặc yêu cầu cho thấy khách hàng có thể không phù hợp lâu dài (ví dụ: thời hạn không thực tế, thay đổi phạm vi dự án thường xuyên )

Tổng quan về các mẫu hồ sơ khách hàng

18 Mẫu hồ sơ khách hàng miễn phí để hiểu khách hàng của bạn tốt hơn

Công việc với khách hàng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn khi mọi người đồng lòng ngay từ đầu. Điều đó có nghĩa là vượt qua việc chỉ ghi chép tên và email để hiểu rõ mục tiêu, giọng điệu thương hiệu, sở thích và phong cách làm việc của khách hàng. 🤝

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp các nhóm thực hiện chính xác điều đó. Với các mẫu được thiết kế cho việc tiếp nhận khách hàng, phát triển persona và đang theo dõi giao tiếp, bạn có thể tạo hồ sơ tập trung cho mỗi khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể thêm ghi chú, giao nhiệm vụ tiếp theo, mời đồng nghiệp tham gia và xem mọi thứ theo cách phù hợp nhất với bạn thông qua các chế độ xem Danh sách công việc, Tài liệu hoặc Bảng của ClickUp.

Và nếu bạn mới bắt đầu hoặc muốn nâng cấp thiết lập hiện tại, chúng tôi đã chọn lọc các mẫu ClickUp từ danh sách hơn 1.000 mẫu để giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thông tin khách hàng.

Vậy thì, hãy bắt đầu ngay!

1. Mẫu hồ sơ người dùng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thu thập, tổ chức và so sánh thông tin nhân khẩu học với mẫu hồ sơ người dùng ClickUp

Với tư cách là một nhà tiếp thị sản phẩm, bạn hiểu rõ tầm quan trọng của các nhân vật người dùng (user personas) trong việc hiểu cách người dùng tương tác với ứng dụng hoặc sản phẩm của bạn. Tuy nhiên, thông tin này thường được lưu trữ rải rác trong các bảng tính, hệ thống CRM và công cụ phân tích hành vi - khiến việc nắm bắt bức tranh toàn cảnh trở nên khó khăn.

Mẫu Hồ sơ Người dùng ClickUp cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để thu thập thông tin về động lực, nghề nghiệp và sở thích công nghệ của khách hàng, đồng thời giữ cho dữ liệu được kết nối và dễ so sánh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các bài nộp/gửi qua ClickUp Forms sẽ tự động chuyển thành các công việc hồ sơ khách hàng được tổ chức gọn gàng

Trường Tùy chỉnh cho phép bạn phân đoạn theo nhân khẩu học, nghề nghiệp hoặc khu vực

Các chế độ xem linh hoạt (Danh sách, Bảng, Bảng) giúp dễ dàng lọc hoặc phân tích các mẫu dữ liệu

Trở thành nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy cho nghiên cứu về đối tượng và hồ sơ khách hàng

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm, tiếp thị và trải nghiệm người dùng (UX) cần tạo ra các nhân vật người dùng dựa trên dữ liệu để định hướng chiến lược khách hàng.

🧐 Bạn có biết? 80% kinh doanh báo cáo tăng chi tiêu của người tiêu dùng – trung bình 38% – khi trải nghiệm được cá nhân hóa. 💰 Với ClickUp, bạn có thể tùy chỉnh quy trình làm việc, tự động hóa các điểm tiếp xúc và kết nối dự án với thông tin khách hàng – biến các tương tác hàng ngày thành sự tăng trưởng có thể đo lường được.

2. Mẫu bảng trắng nhân vật người dùng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hiển thị động lực, điểm yếu và câu chuyện của người dùng với mẫu bảng trắng ClickUp User Persona

Với tư cách là nhóm marketing đang lập kế hoạch cho các chiến dịch, bạn có thể đang phải xử lý dữ liệu người dùng trên các bảng tính, hệ thống CRM và tài liệu. Dữ liệu này rất quý giá, nhưng việc đồng bộ hóa nó trở nên khó khăn khi bạn có quá nhiều công việc phải hoàn thành.

Mẫu bảng trắng ClickUp User Persona giúp tập hợp tất cả những yếu tố đó vào một chế độ xem tương tác để tinh chỉnh hồ sơ khách hàng tiềm năng. Bắt đầu với bảng trắng kéo và thả để trình bày các chi tiết khóa như động lực, điểm yếu, bối cảnh và hành vi của khách hàng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết nối thông tin nghiên cứu trực tiếp với Mục tiêu ClickUp để theo dõi tác động

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các đối tượng khách hàng nào ảnh hưởng đến các chỉ số khóa

Chuyển các nhóm ghi chú dán thành các công việc để thực hiện ngay lập tức

Giữ các nhân vật đại diện (personas) liên kết với các chiến dịch, dự án và cuộc thảo luận của nhóm trong một nơi duy nhất

✅ Phù hợp cho: Các nhóm Marketing và UX cần một công cụ hợp tác, trực quan để phát triển và hoàn thiện các nhân vật người dùng (user personas) nhằm hỗ trợ công việc với khách hàng.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh công việc. Một chi tiết khóa có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các truy vấn của khách hàng từ khi tiếp nhận đến khi giải quyết với Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp

Các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng phải xử lý hàng chục truy vấn đến, bao gồm cập nhật đơn đặt hàng, yêu cầu hoàn tiền và các vấn đề liên quan đến sản phẩm, đồng thời duy trì thời gian phản hồi nhanh chóng và mức độ hài lòng của khách hàng cao.

Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp tùy chỉnh giúp thu thập, phân loại và giải quyết mọi yêu cầu mà không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng về thời gian.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập thông tin khách hàng thông qua các biểu mẫu có cấu trúc để xử lý nhanh chóng

Tự động hóa phân loại theo mức độ khẩn cấp hoặc loại vấn đề

Hiển thị luồng vé trong chế độ xem Kanban của ClickUp để phát hiện các rào cản ngay lập tức

Giao nhiệm vụ theo dõi với thời hạn để đảm bảo thời gian phản hồi nhất quán

✅ Phù hợp cho: Quản lý hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng hoặc vé hỗ trợ sản phẩm trên quy mô lớn

4. Mẫu ClickUp CRM

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi mọi khách hàng tiềm năng, giao dịch và tài khoản tại một nơi duy nhất với mẫu CRM ClickUp

Với mẫu ClickUp CRM, bạn có thể tập trung toàn bộ quy trình bán hàng vào một không gian làm việc thống nhất. Mẫu này cung cấp các chế độ xem dựa trên trạng thái qua tất cả năm giai đoạn: Tiềm năng, Giao dịch, Liên hệ, Tài khoản và Theo dõi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập khách hàng tiềm năng mới thông qua ClickUp biểu mẫu, dữ liệu được tự động đồng bộ hóa trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn

ClickUp Tự động hóa quản lý việc phân công khách hàng tiềm năng và nhắc nhở cho các giao dịch bị đình trệ

ClickUp Trường Tùy chỉnh cho phép bạn đang theo dõi kích thước giao dịch, giá trị dự báo và loại liên hệ

Chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng và Bảng để phân tích tình trạng của quy trình bán hàng

✅ Phù hợp cho: Nhóm bán hàng và quản lý muốn cài đặt phần mềm CRM không cần mã và nhanh chóng mở rộng khả năng hiển thị quy trình bán hàng

🎥 Trong môi trường làm việc năng động, đặc biệt là trong các thiết lập bán hàng, các nhóm luôn tìm cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Theo dõi thủ công? Phân công khách hàng tiềm năng lặp đi lặp lại?

Đó là quy trình làm việc của ngày hôm qua. Để xem cách các nhóm đang vượt qua sự hỗn loạn và lấy lại thời gian của mình, hãy xem video này:

5. Mẫu CRM đơn giản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hiển thị các giai đoạn bán hàng và giá trị của quy trình bán hàng bằng mẫu ClickUp Simple CRM

Khi cố gắng đóng giao dịch nhanh hơn, khả năng hiển thị thông tin khách hàng và cơ hội là yếu tố quan trọng nhất. Mẫu CRM Đơn Giản ClickUp cung cấp cho nhóm bán hàng và đại diện bán hàng độc lập một thiết lập đơn giản để đang theo dõi giao dịch, ưu tiên các hoạt động theo dõi và di chuyển cơ hội qua các giai đoạn như Khám Phá, Xác Minh và Đề Xuất mà không gây nhầm lẫn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các thẻ tích hợp sẵn giúp phân loại các loại giao dịch như bán thêm, gia hạn hoặc mở rộng

Theo dõi dòng thời gian và giai đoạn giúp có hiển thị rõ ràng về các giao dịch đang hoạt động

Đủ nhẹ nhàng cho các nhóm nhỏ nhưng có thể mở rộng cho các quy trình xử lý nhiều giao dịch

Giữ thông tin khách hàng liên kết trực tiếp với các cơ hội để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh

✅ Phù hợp cho: Nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng độc lập cần các quy trình CRM có thể thực thi để duy trì sự tổ chức và đóng giao dịch nhanh hơn

Để tiết kiệm thời gian, hãy sử dụng ClickUp Brain để lấy các cập nhật thời gian thực từ không gian làm việc của bạn, giúp bạn ngay lập tức biết ai đang làm việc trên từng khách hàng tiềm năng và thời gian cuộc gọi xác minh tiếp theo là khi nào. Nhận câu trả lời ngay lập tức về trách nhiệm của nhóm bằng ClickUp Brain

6. Mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thu thập và tổ chức phản hồi về giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) theo nguồn, nhóm tuổi và loại người dùng với mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp

Các cuộc phỏng vấn người dùng chứa đựng nhiều thông tin hữu ích, nhưng hiếm khi sẵn sàng để chia sẻ ngay lập tức. Ghi chú được lưu trữ ở quá nhiều nơi, các mục cần thực hiện dễ bị lãng quên, và việc theo dõi thường bị xem nhẹ.

Mẫu Nghiên Cứu Người Dùng ClickUp thân thiện với người mới bắt đầu giúp các nhóm nghiên cứu làm rõ những gì người dùng mong muốn, mà không cần phải xử lý bảng tính hay ghi chú dán.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức phản hồi theo loại người dùng, nhóm dân số hoặc nguồn nghiên cứu

Theo dõi trạng thái xác minh và các bước tiếp theo với Trường Tùy chỉnh

Các chế độ xem chuyên dụng giúp nổi bật các thông tin sẵn sàng để hành động so với những thông tin đang chờ xem xét

Kết nối các cuộc phỏng vấn và ghi chú trực tiếp với các công việc triển khai để đảm bảo tính liên tục

✅ Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UI/UX và quản lý sản phẩm muốn có một hệ thống lặp lại để thu thập và áp dụng các thông tin nghiên cứu người dùng

7. Mẫu Voice of the Customer của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Chuyển đổi phản hồi thô thành nhu cầu và yêu cầu sản phẩm với mẫu "Voice of the Customer" của ClickUp

Một số ý kiến của khách hàng rõ ràng liên quan đến giá cả. Một số khác gợi ý về những thiếu sót của sản phẩm. Và một số ít lại nói rất nhiều mà không cần nói nhiều.

Mẫu "Voice of the Customer " của ClickUp được thiết kế để chuyển đổi các phản hồi rời rạc từ bài đăng trên mạng xã hội, khảo sát và cuộc gọi thành một bản đồ trực quan có cấu trúc, luồng từ Phản hồi đến Nhu cầu và Yêu cầu sản phẩm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Những ghi chú dán có mã màu giúp phân loại phản hồi theo kênh hoặc chủ đề, giúp quản lý khách hàng dễ dàng hơn

Bảng kéo và thả giúp ưu tiên các vấn đề và yêu cầu tính năng

Chuyển đổi thông tin thành công việc và phân công tài khoản cho từng công việc để đảm bảo tính trách nhiệm

Tệp đính kèm tài liệu ClickUp hoặc nghiên cứu hỗ trợ để đưa ra quyết định có cơ sở thông tin đầy đủ

✅ Phù hợp cho: Nhóm chăm sóc khách hàng (CX), quản lý sản phẩm và marketer muốn chuyển đổi phản hồi người dùng phân tán thành thông tin có cấu trúc cho hồ sơ khách hàng và lập kế hoạch chiến lược.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng lợi thế cạnh tranh với hồ sơ thông minhKhung cấu trúc trong ClickUp biến các ghi chú khách hàng rời rạc thành một nguồn thông tin duy nhất. Ghi lại mô tả chi tiết về mục tiêu, sở thích và các điểm cần lưu ý, và kết nối chúng với các tác vụ, chiến dịch và bảng điều khiển. Kết quả? Hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu của bạn và một hệ thống để thu hút khách hàng giá trị—đồng thời luôn đi một bước trước các nhóm sử dụng các sản phẩm tương tự.

8. Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hiển thị các hành động của khách hàng, điểm tiếp xúc và cơ hội qua các giai đoạn của hành trình khách hàng với mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng của ClickUp

Khi hành trình của khách hàng được phân tán trên các bản trình bày, tài liệu và sơ đồ khác nhau, việc đồng bộ hóa thông tin cho tất cả mọi người trở nên khó khăn (theo nghĩa đen).

Mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một không gian chia sẻ để vẽ biểu đồ những gì khách hàng làm, cảm nhận và trải nghiệm ở mỗi giai đoạn của hành trình. Từ Giai đoạn Nhận thức đến Giai đoạn Mua hàng, mỗi cột sẽ liệt kê các hành động khóa, trạng thái cảm xúc và điểm tiếp xúc với thương hiệu – để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao quyền sở hữu cho từng điểm tiếp xúc cho các thành viên cụ thể trong nhóm

Kết nối các vấn đề khó khăn trực tiếp với các giải pháp kinh doanh đề xuất

Phát hiện các giai đoạn bỏ cuộc nhanh hơn với các công việc liên kết và phụ thuộc

Đồng bộ hóa các nhóm trải nghiệm khách hàng (CX) và sản phẩm về thời điểm và cách thức can thiệp

✅ Phù hợp cho: Quản lý trải nghiệm khách hàng (CX) và quản lý sản phẩm trong việc thống nhất các bên liên quan xung quanh các vấn đề của khách hàng và quyền sở hữu

9. Mẫu tài liệu khám phá khách hàng/đại lý ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đang theo dõi các cuộc gọi khám phá và kết quả cuộc gọi với mẫu tài liệu khám phá khách hàng/đại lý ClickUp

Đối với các nhóm bán hàng, sự khác biệt giữa một buổi khởi động khách hàng thành công và một buổi khởi động không ổn định thường nằm ở khâu chuẩn bị. Các nhóm hàng đầu luôn chuẩn bị sẵn những câu hỏi phù hợp, một lịch trình chia sẻ và một hệ thống có thể lặp lại để ghi chép nhu cầu của khách hàng.

Mẫu tài liệu Khám phá Khách hàng/Đại lý ClickUp giúp bạn thực hiện mọi cuộc gọi khám phá với cấu trúc và tốc độ. Mẫu này kết hợp kịch bản cuộc gọi tùy chỉnh, ngân hàng câu hỏi động và không gian làm việc tài liệu tích hợp để ghi chép mục tiêu, dòng thời gian, kỳ vọng và kết quả trong suốt cuộc gọi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung các câu hỏi khám phá, ghi chú và kết quả vào một nơi duy nhất

Giao nhiệm vụ theo dõi ngay lập tức bằng nhiệm vụ ClickUp hoặc Giao Bình luận

Tự động hóa các bước tiếp theo như tạo/lập đề xuất hoặc soạn thảo hợp đồng

Giảm thiểu việc bỏ sót chi tiết bằng cách liên kết chặt chẽ các cuộc gọi và ghi chú

✅ Phù hợp cho: Nhóm SDR quản lý các cuộc gọi tiếp thị ra ngoài hoặc khám phá khách hàng với khối lượng lớn trên nhiều khu vực

10. Mẫu Danh bạ Thành viên ClickUp kèm Ảnh

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý thông tin thành viên, hình ảnh và thông tin liên hệ một cách trực quan với mẫu Danh bạ Thành viên ClickUp

Mẫu Danh bạ Thành viên ClickUp này là lựa chọn lý tưởng cho các cộng đồng và hiệp hội cần lưu trữ mọi thông tin, từ ảnh chân dung và vai trò đến thông tin liên hệ và cấp độ thành viên, trong một bố cục trực quan và gọn gàng.

Mỗi hồ sơ bao gồm ảnh và thông tin cơ bản để nhóm của bạn có thể nhanh chóng nhận diện và kết nối với đúng đối tượng. Điều này rất hữu ích khi nhóm của bạn muốn duy trì sự tổ chức trong quá trình onboarding, thu hút khách hàng và phối hợp nội bộ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lọc và gắn thẻ thành viên theo trạng thái, cấp độ hoặc danh mục để tra cứu nhanh chóng

Theo dõi tiến độ onboarding với các trạng thái và trường thông tin tích hợp sẵn

Giữ ảnh và thông tin thành viên bên cạnh nhau để dễ dàng nhận diện

Tránh việc phải lục lọi email bằng cách sử dụng một thư mục trung tâm duy nhất

✅ Phù hợp cho: Các hiệp hội và tổ chức phi lợi nhuận dựa trên thành viên quản lý việc thu hút khách hàng và danh bạ cộng đồng

📚 Đọc ngay: Mẫu quản lý khách hàng

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý thông tin liên hệ của đối tác truyền thông, diễn giả hoặc khách hàng tiềm năng bằng mẫu danh sách công việc ClickUp

Xây dựng danh sách công việc là điều không thể thiếu khi quản lý nhiều chiến lược và chiến dịch tiếp thị. Bạn cần duy trì sự tổ chức của các khách hàng tiềm năng, liên hệ truyền thông và diễn giả sự kiện trên các nhóm và giai đoạn trạng thái khác nhau.

Mẫu Danh sách Liên hệ ClickUp biến sự lộn xộn thành một công cụ tiếp cận có cấu trúc. Mỗi mục nhập trở thành một công việc mà bạn có thể giao phó, ưu tiên và di chuyển qua quy trình làm việc của mình, với nhiều chế độ xem phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập thông tin liên hệ ngay lập tức qua biểu mẫu và tự động tạo công việc

Xem bản đồ liên hệ theo vị trí địa lý với chế độ xem bản đồ ClickUp để nhắm mục tiêu theo khu vực

Theo dõi trạng thái tiếp cận khách hàng một cách trực quan với chế độ xem bảng (Lead → Đàm phán → Không hoạt động)

Ghim và tùy chỉnh các chế độ xem để tạo cơ sở dữ liệu truy cập nhanh cho từng chiến dịch

✅ Phù hợp cho: Quản lý chiến dịch xây dựng danh sách PR/media, khách hàng tiềm năng và cơ sở dữ liệu khách cho nhiều sự kiện khác nhau

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Từ dữ liệu khách hàng đến lợi thế cạnh tranhThu thập hồ sơ là một chuyện—sử dụng chúng là chuyện khác. Với ClickUp, mọi mô tả chi tiết về đối tượng mục tiêu của bạn đều trở nên có thể hành động ngay lập tức: giao công việc, tự động hóa các bước theo dõi và liên kết thông tin với các dự án. Điều này giúp nhóm của bạn đồng nhất, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và tạo ra một vòng xoáy giá trị biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng giá trị - đồng thời mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh có thể đo lường được so với các sản phẩm tương tự. ✨ Thử dùng ClickUp miễn phí và biến hồ sơ khách hàng thành kết quả cụ thể.

12. ClickUp HubSpot Mẫu Tạo Hình Ảnh Khách Hàng Tiềm Năng

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP) của bạn và đang theo dõi hành vi mua hàng với mẫu tạo persona khách hàng ClickUp HubSpot

Xác định khách hàng tốt nhất của bạn và tinh chỉnh thông điệp tiếp thị với mẫu tạo persona khách hàng ClickUp HubSpot. Được thiết kế cho các nhóm sử dụng HubSpot hoặc các hệ thống CRM tương tự, mẫu này tập trung các thông tin quan trọng để bạn có thể xác định rõ ràng các đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP) trong chiến lược tiếp thị.

Mỗi mục nhập hồ sơ khách hàng ghi lại mục tiêu, khó khăn, đối tượng, và kênh ưa thích, đồng thời đang theo dõi nguồn gốc của dữ liệu, chẳng hạn như phỏng vấn tùy chỉnh hoặc phân tích dữ liệu.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gán các nhân vật đại diện (personas) cho các giai đoạn của phễu bán hàng hoặc loại chiến dịch để tăng tính rõ ràng

Đang theo dõi các cập nhật về persona bằng các trạng thái công việc tùy chỉnh như Lead hoặc Disengaged

Đồng bộ hóa dữ liệu CRM với các nhân vật khách hàng để phân đoạn chính xác hơn

Cải thiện hiệu suất phễu bằng cách đặt mục tiêu vào các điểm gây cản trở trực tiếp

✅ Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị và chiến lược gia phát triển đang tạo các chiến dịch nhắm mục tiêu dựa trên thông tin chi tiết dựa trên nhân vật người dùng

13. Mẫu hồ sơ khách hàng PowerPoint và tài liệu tùy chỉnh của HubSpot

qua HubSpot

Mẫu hồ sơ khách hàng của HubSpot cho PowerPoint và tài liệu được thiết kế dành cho các nhóm marketing và bán hàng thường xuyên trình bày ý tưởng, lập kế hoạch chiến dịch hoặc chia sẻ thông tin về khách hàng với các nhóm khác.

Khung làm việc này tổ chức các thông tin về nhân khẩu học, yếu tố quyết định, sở thích sản phẩm và hành vi hàng ngày của khách hàng thành các slide và tài liệu dễ chia sẻ, phục vụ cho các phiên kế hoạch và thuyết trình.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết hợp định dạng trình chiếu (PPT) và tài liệu để tăng tính linh hoạt

Nêu rõ các yếu tố quyết định mua hàng và sở thích sản phẩm một cách rõ ràng

Tăng tốc quá trình đồng bộ hóa chiến dịch trong các buổi thuyết trình và kế hoạch nhóm

✅ Phù hợp cho: Những người lập kế hoạch chiến dịch và nhân viên bán hàng cần trình bày các nhân vật đại diện và hỗ trợ các quyết định truyền thông dựa trên dữ liệu

14. Mẫu Mô Tả Hình Ảnh Khách Hàng Tiềm Năng của Freepik

qua Freepik

Mẫu Mô Tả Hình Ảnh Khách Hàng của Freepik rất hữu ích cho các nhà chiến lược truyền thông trả phí cần thông tin nhanh chóng và có thể áp dụng ngay trước khi triển khai các chiến dịch quảng cáo. Mẫu này cung cấp cái nhìn tổng quan trực quan về đối tượng mục tiêu của bạn, những gì thúc đẩy họ và những gì khiến họ không quan tâm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bản đồ các yếu tố tâm lý và động lực để tạo ra thông điệp hiệu quả hơn

Đang theo dõi các điểm gây khó chịu ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi

So sánh các phân khúc đối tượng khác nhau song song với các biểu đồ trực quan

Hướng dẫn các nhóm sáng tạo bằng các bản tóm tắt đơn giản thay vì dữ liệu thô

✅ Phù hợp cho: Nhóm tiếp thị trả phí tạo bộ quảng cáo, tiêu đề và nội dung sáng tạo dựa trên tâm lý thực tế của đối tượng mục tiêu và các yếu tố kích hoạt cuộc hội thoại chuyển đổi

15. Mẫu Hồ sơ Khách hàng Lý tưởng của Pipedrive

qua Pipedrive

Mẫu Hồ sơ Khách hàng Lý tưởng của Pipedrive được thiết kế dành cho các nhóm bán hàng chủ động muốn xác định khách hàng tiềm năng mà không phải truy tìm dữ liệu tài khoản phân tán.

Nó kết hợp các đặc điểm kinh doanh (kích thước, lĩnh vực, bộ công cụ công nghệ, lãnh đạo) với các tín hiệu mua hàng như vòng gọi vốn hoặc thay đổi lãnh đạo để xác định các tài khoản sẵn sàng cho hoạt động tiếp cận.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhận diện các tín hiệu tăng trưởng như đợt tuyển dụng đột biến hoặc các sự kiện huy động vốn

Kết nối ý định mua hàng với các vai trò quyết định khóa

Ưu tiên các tài khoản có khả năng chuyển đổi cao nhất ngay lập tức

Giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên bán hàng bằng cách lọc ra các khách hàng tiềm năng không phù hợp ngay từ đầu

✅ Phù hợp cho: Quản lý và nhóm bán hàng ngoài trời cần ưu tiên các tài khoản dựa trên khả năng sẵn sàng phát triển và tín hiệu ý định mua hàng của khách hàng

16. Mẫu hồ sơ khách hàng B2B tùy chỉnh của Template. Net

Mẫu hồ sơ khách hàng B2B của Template.Net là lựa chọn lý tưởng để thu thập thông tin chi tiết về tài khoản. Mẫu này phân chia thông tin khách hàng thành các phần: tổng quan về công ty, các khóa liên hệ chính, thách thức kinh doanh, quy trình mua hàng và chiến lược tương tác.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gồm các tiêu chí mua hàng chi tiết như hiệu quả chi phí và sự phù hợp công nghệ

Giúp đang theo dõi các cơ hội trong tương lai như xu hướng áp dụng AI/ML

Tạo hồ sơ cho các tài khoản có chu kỳ mua hàng dài và phức tạp

Giúp việc nghiên cứu tài khoản doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn để tiêu chuẩn hóa

✅ Phù hợp cho: Những nhà tiếp thị B2B tập trung vào chu kỳ bán hàng dài và các tài khoản có giá trị cao

17. Mẫu hồ sơ khách hàng mục tiêu của Template. Net

Mẫu Hồ sơ Khách hàng Mục tiêu này của Template.Net được thiết kế dành cho các nhà chiến lược thương hiệu tập trung vào bền vững, những người cần đi sâu hơn vào các yếu tố ngoài nhân khẩu học.

Nó phân loại các phân khúc khách hàng tùy chỉnh dựa trên thói quen thân thiện với môi trường, giá trị lối sống và động lực, giúp việc điều chỉnh các chiến dịch tiếp thị phù hợp với nguồn cung ứng đạo đức và vị trí thương hiệu xanh trở nên dễ dàng hơn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thể hiện các giá trị như tác động đến khí hậu và các vấn đề liên quan đến nguồn cung ứng đạo đức

Hướng dẫn các chiến lược tái định vị dựa trên ESG hoặc bền vững

Nhấn mạnh các yếu tố thúc đẩy lòng trung thành ở những người mua hàng có ý thức bảo vệ môi trường

Vượt ra ngoài các yếu tố nhân khẩu học để xây dựng hồ sơ dựa trên giá trị và hành vi

✅ Phù hợp cho: Các nhóm thương hiệu về bền vững và ESG đang xây dựng các nhân vật khách hàng có niềm tin mạnh mẽ dựa trên các giá trị môi trường

18. Mẫu hồ sơ khách hàng bán lẻ tùy chỉnh của Template. Net

Mẫu hồ sơ khách hàng bán lẻ của Template.Net được thiết kế dành cho các chuỗi cửa hàng bán lẻ và thương hiệu thương mại điện tử cần tùy chỉnh tương tác trên các kênh khác nhau.

Nó bao gồm các thông tin về nhân khẩu học và hành vi mua sắm như tần suất mua hàng, sở thích mua sắm trực tuyến so với tại cửa hàng, và dữ liệu về chương trình khách hàng thân thiết.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các cấp độ thành viên, mức chi tiêu và lịch sử đổi thưởng

Xác định khách hàng tùy chỉnh có giá trị cao nhất có khả năng mua lại sản phẩm/dịch vụ

Đánh dấu khách hàng có nguy cơ để triển khai các chiến dịch thu hút lại khách hàng mục tiêu

Giúp các nhóm bán lẻ tập trung thông tin từ các cửa hàng và kênh trực tuyến

✅ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ muốn cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng, tối ưu hóa chương trình khách hàng thân thiết và tùy chỉnh dịch vụ

Tập trung dữ liệu khách hàng, theo dõi và chiến lược trong ClickUp

Một hồ sơ khách hàng tốt không phải là thứ bạn điền một lần rồi quên đi—đó là một tài liệu sống động giúp bạn duy trì sự đồng bộ, dự đoán nhu cầu và mang lại giá trị thực sự. Nhưng điều đó chỉ hiệu quả nếu hồ sơ dễ truy cập, cập nhật và thực hiện.

Với ClickUp, hồ sơ khách hàng của bạn không chỉ là tài liệu tham khảo—chúng là động lực cho các quy trình làm việc của bạn. Từ việc tiếp nhận, theo dõi, đến phản hồi—tất cả đều được kết nối chặt chẽ.

Bắt đầu với mẫu phù hợp. Giữ nó gần bên. Và để hệ thống của bạn xử lý những công việc nặng nhọc trong khi bạn tập trung vào điều quan trọng nhất: xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt hơn.

thử dùng ClickUp miễn phí và biến thông tin thành hành động.