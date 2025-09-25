Các công cụ AI tùy chỉnh tốt nhất cho dịch vụ khách hàng vào năm 2025

Dịch vụ khách hàng tùy chỉnh đang dần được định hình lại bởi AI.

Không còn là những lời quảng cáo viễn tưởng, các trợ lý AI hiện đang đảm nhận những công việc không mấy hấp dẫn nhưng vô cùng quan trọng: phân loại vé hỗ trợ, xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại, cung cấp thông tin chính xác vào đúng thời điểm và duy trì hoạt động trong luồng mà không cần sự can thiệp quá nhiều của con người.

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy, khi có các trợ lý trong hệ thống:

Lên đến 80% các sự cố phổ biến có thể được giải quyết tự động, với thời gian giải quyết giảm từ 60 đến 90%.

Và những trợ lý AI tốt nhất? Chúng không gây cản trở. Chúng lặng lẽ làm việc cần làm và để nhóm của bạn tập trung vào những nơi thực sự cần thiết.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các trợ lý AI hàng đầu cho dịch vụ khách hàng đáng để sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu! 🤖

Các công cụ AI hàng đầu cho dịch vụ khách hàng tùy chỉnh

Dưới đây là so sánh ngắn gọn về các trợ lý AI hàng đầu cho nhóm dịch vụ khách hàng.

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Trợ lý tự động tùy chỉnh, phản hồi tích hợp chat, quy trình công việc được hỗ trợ bởi AI, mẫu không gian làm việc hỗ trợ Tất cả kích thước nhóm Kế hoạch miễn phí có sẵn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Intercom Fin Phản hồi được hỗ trợ bởi GPT-4, các tác vụ kích hoạt, học tập dựa trên phản hồi, bản ghi chép với các điểm khóa Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bắt đầu từ $39/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép; Dùng thử miễn phí 14 ngày; $0,99 cho mỗi giải pháp Fin Ada Hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo đa ngôn ngữ, các cấp độ hỗ trợ phân tầng, tiếp cận chủ động, trình tạo kéo và thả Doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh (thay đổi tùy theo quy mô triển khai) Kustomer Phát hiện cảm xúc, bối cảnh dựa trên CRM, hỗ trợ giọng nói và trò chuyện, lịch trình thông minh Nhóm từ doanh nghiệp vừa đến doanh nghiệp lớn Bắt đầu từ $89/tháng cho mỗi người dùng; các tiện ích bổ sung AI từ $0,60/cuộc trò chuyện Zendesk AI Phân loại dự đoán, hỗ trợ đại lý được tăng cường bởi AI, phát hiện ngôn ngữ tự động, logic tập trung vào SLA Nhóm từ trung bình đến lớn Bắt đầu từ $55/tháng cho mỗi đại lý (thanh toán hàng năm); Tiện ích bổ sung AI: $50/tháng cho mỗi đại lý Drift AI Hỗ trợ bán hàng, đánh giá tiềm năng khách hàng, đặt lịch hẹn, chỉ số chuyển đổi Các doanh nghiệp SaaS và kinh doanh dịch vụ đăng ký ở phân khúc thị trường trung bình Giá cả tùy chỉnh Tidio Lyro Thiết lập nhanh chóng, chuyển đổi kênh, kết nối danh mục sản phẩm, tự động hóa ngoài giờ làm việc Cá nhân và doanh nghiệp nhỏ Tiện ích bổ sung trợ lý AI Lyro có giá khởi điểm từ $39/tháng Freshdesk Freddy AI Phân loại dựa trên cảm xúc, tải lên tài liệu hỗ trợ, so sánh chỉ số AI và con người, hỗ trợ đa kênh Nhóm kích thước nhỏ đến trung bình Bắt đầu từ $18/tháng cho mỗi đại lý; AI Copilot bắt đầu từ $94/tháng cho mỗi đại lý

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Trợ lý AI tùy chỉnh cho dịch vụ khách hàng là gì?

Các trợ lý AI cho dịch vụ khách hàng là những trợ lý kỹ thuật số tiên tiến giúp thay đổi cách kinh doanh tương tác với khách hàng. Những công cụ này sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (ML) để xử lý các câu hỏi phức tạp của khách hàng.

Chúng được thiết kế để hiểu bối cảnh, học hỏi từ các tương tác và cải thiện theo thời gian.

Các công cụ trợ lý AI có thể làm công việc trên nhiều kênh khác nhau, như trò chuyện, email và bàn hỗ trợ, giúp khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng trong khi vẫn duy trì sự tổ chức trên phía bạn.

🧠 Thú vị: Vào cuối thập niên 1960, Shakey the Robot đã xuất hiện như robot di động đa năng đầu tiên có khả năng suy luận về các hành động của mình. Được phát triển bởi SRI International, Shakey đã cài đặt nền tảng cho các trợ lý AI trong tương lai.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn các trợ lý AI cho dịch vụ khách hàng tùy chỉnh?

Nhân viên hỗ trợ mong muốn các công cụ giải quyết những khó khăn thực tế mà không gây ra rắc rối mới. Bởi vì điều duy nhất họ không có là thời gian để giải thích lại cùng một nội dung hoặc tình huống lặp đi lặp lại.

Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất trong một trợ lý AI tùy chỉnh cho dịch vụ khách hàng:

*thiết lập trực quan: Hoạt động trong vài giờ với ít đào tạo, giúp nhân viên tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng

Trả lời dựa trên ngữ cảnh: Nhận diện giọng điệu, ngôn ngữ tùy chỉnh hoặc mức độ khẩn cấp của khách hàng, tạo ra các phản hồi ấm áp và mang tính con người

Tính nhất quán đa nền tảng: Cung cấp câu trả lời thống nhất trên WhatsApp, email, X hoặc SMS, đảm bảo trải nghiệm khách hàng liền mạch

Chuyển giao đại lý mượt mà: Chuyển cuộc trò chuyện sang các đại lý con người với đầy đủ ngữ cảnh, giúp khách hàng không phải bắt đầu lại câu chuyện của mình

tông giọng phù hợp với thương hiệu: *Tùy chỉnh phản hồi để phản ánh vị trí của công ty bạn, từ phong cách độc đáo đến chuyên nghiệp, để đảm bảo tính chân thực

Thông tin hiệu suất tức thì: Hiển thị cho các nhân viên hỗ trợ các số liệu thời gian thực như tỷ lệ giải quyết vấn đề, giúp tăng cường sự tự tin và hiệu quả

Hiệu suất đỉnh cao đáng tin cậy: Quản lý các đợt tăng đột biến như mùa mua sắm lễ hội mà không gây gián đoạn hay thời gian chờ đợi dài, giúp khách hàng luôn hài lòng

Các trợ lý AI tốt nhất cho dịch vụ khách hàng tùy chỉnh

Các công cụ AI hỗ trợ khách hàng này có thể giúp tăng cường sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp câu trả lời ngay lập tức cho các truy vấn của họ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng công cụ. 👇

1. ClickUp (Tốt nhất cho tác vụ hỗ trợ đang theo dõi và tự động hóa quy trình làm việc)

Tối ưu hóa hỗ trợ với các trợ lý AI tự động của ClickUp Cài đặt Trợ lý Trả lời Tự động ClickUp để lấy dữ liệu công việc và trả lời các câu hỏi

ClickUp tích hợp các thành phần của dịch vụ khách hàng vào một hệ thống duy nhất.

Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện – tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Autopilot Agents của ClickUp

Sử dụng các trợ lý AI của ClickUp để tự động hóa tác vụ, trả lời câu hỏi và hoàn thành nhiều công việc hơn

Sử dụng các Trợ lý Tự động của ClickUp để cung cấp cập nhật mà không cần phải theo dõi các trưởng nhóm

Bắt đầu với ClickUp Autopilot Agents. Các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI này sẽ tự động thực hiện các tác vụ dựa trên các kích hoạt bạn thiết lập.

Giả sử có ai đó gửi tin nhắn hỏi ai đang xử lý việc hoàn tiền cho một tài khoản cụ thể. Trợ lý Trả lời Tự động sẽ quét không gian làm việc của bạn, tìm công việc tương ứng và trả lời với tên người được giao nhiệm vụ cùng liên kết đến chủ đề thảo luận đang hoạt động.

Trợ lý tự động tùy chỉnh của ClickUp

Tạo một Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh ClickUp để kích hoạt các hành động dựa trên các từ khóa hoặc kênh cụ thể

Nếu quy trình làm việc của bạn cần một giải pháp cụ thể hơn, bạn có thể sử dụng trình tạo không cần mã (no-code builder) để tạo ra một Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh ClickUp.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, cũng cung cấp hỗ trợ trong quá trình xây dựng. Sử dụng nó để soạn thảo các lời nhắc, tinh chỉnh các hành động hoặc đề xuất các công cụ dựa trên quy trình làm việc của bạn.

Giả sử bạn có một kênh hỗ trợ dành cho tài khoản VIP. Bạn có thể tạo một trợ lý AI theo dõi kênh đó, chỉ kích hoạt khi tin nhắn đề cập đến ‘vi phạm dữ liệu’ hoặc ‘vấn đề truy cập’, sau đó tạo một công việc trong danh sách ‘Enterprise Escalations’, đính kèm tin nhắn gốc và giao cho nhóm bảo mật của bạn.

Quản lý công việc trong ClickUp

Sau khi các đại lý của bạn đã được triển khai, phần còn lại của quy trình làm việc vẫn cần được tổ chức. Phần mềm Quản lý Dự án cho Dịch vụ Khách hàng của ClickUp cung cấp một không gian làm việc thiết lập chuyên dụng để phân loại vé, giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu, theo dõi tiến độ và thu thập thông tin chi tiết.

Bắt đầu với nhiệm vụ ClickUp để chuyển đổi mọi vấn đề của khách hàng thành mục cụ thể. Sau đó, nâng cao các nhiệm vụ này bằng ClickUp Trường Tùy chỉnh để phân loại và ưu tiên hiệu quả. Các trường như ‘Loại vấn đề’, ‘Phân khúc khách hàng’, ‘Kênh’ và ‘Độ khẩn cấp’ giúp nhóm lọc và xử lý các yêu cầu một cách hiệu quả.

Áp dụng các tự động hóa của ClickUp để duy trì hiệu quả trong quy trình hỗ trợ của bạn. Nó có thể phân loại, ưu tiên và phân công vé hỗ trợ cho bạn chỉ trong nháy mắt. Nếu một công việc vẫn ở trạng thái 'Bị khối' quá hai ngày, tự động hóa có thể thông báo cho người quản lý nhóm, nâng cấp vấn đề và đăng cập nhật trong kênh giao tiếp liên quan.

Để đẩy nhanh quá trình thiết lập, Mẫu Quản lý Dịch vụ Khách hàng ClickUp cung cấp một không gian làm việc sẵn sàng sử dụng.

Tải mẫu miễn phí Khởi chạy không gian làm việc hỗ trợ hoàn thành bằng mẫu Quản lý Dịch vụ Khách hàng ClickUp

Mẫu dịch vụ khách hàng này bao gồm các trường tùy chỉnh đã được xây dựng sẵn như ‘Loại vấn đề’, ‘Trạng thái hoàn thành’, ‘Địa chỉ email liên hệ của người yêu cầu’ và ‘Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng’. Ngoài ra, nó còn có tính năng chế độ xem biểu mẫu đã được xây dựng sẵn để tối ưu hóa quá trình tiếp nhận yêu cầu, đảm bảo nhóm của bạn có thể quản lý các yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả.

Và đối với các nhóm muốn đi sâu vào các vấn đề lặp lại, Mẫu Tuyên bố Vấn đề Khách hàng tùy chỉnh của ClickUp là vô cùng hữu ích.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

*theo dõi những gì quan trọng: Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để theo dõi vé hỗ trợ, cam kết dịch vụ (SLAs) và sức chứa của nhóm

Viết mà không cần bắt đầu từ đầu: Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo phản hồi và tài liệu hỗ trợ

bằng cách nhập lệnh, không cần nhấp chuột: Nhập những gì bạn cần và để ClickUp Brain cài đặt cho bạn Tự động hóa công việcbằng cách nhập lệnh, không cần nhấp chuột: Nhập những gì bạn cần và để ClickUp Brain cài đặt cho bạn

*lưu trữ mọi câu trả lời tại một nơi: Tạo cơ sở kiến thức hỗ trợ bằng ClickUp Tài liệu với định dạng văn bản phong phú

Chuyển yêu cầu thành công việc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Forms để thu thập vấn đề và tự động điền thông tin công việc

Đảm bảo các công việc phụ không bị bỏ sót: Bình luận được giao trong ClickUp đảm bảo các công việc theo dõi không bị bỏ qua

*giao tiếp mà không cần chuyển đổi công cụ: Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận về các vấn đề, chia sẻ tệp tin và duy trì sự đồng bộ trong thời gian thực

Giới hạn của ClickUp

Sự linh hoạt là rất mạnh mẽ, nhưng người dùng mới có thể cần thời gian để làm quen với các cài đặt tùy chỉnh và thiết lập không gian làm việc

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.230+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.460+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Bình luận này trên Reddit thực sự nói lên tất cả:

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!).

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi thường xuyên sử dụng các công cụ tự động hóa và tích cực tìm kiếm các cơ hội mới để tự động hóa. Điều này nhấn mạnh một yếu tố quan trọng chưa được khai thác để nâng cao năng suất - hầu hết các nhóm vẫn đang phụ thuộc vào công việc thủ công có thể được tối ưu hóa hoặc loại bỏ. Các trợ lý AI của ClickUp giúp việc xây dựng quy trình làm việc tự động trở nên dễ dàng, ngay cả khi bạn chưa từng sử dụng tự động hóa trước đây. Với các mẫu sẵn sàng sử dụng và lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, việc tự động hóa công việc trở nên dễ dàng cho mọi thành viên trong nhóm! 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% nhờ sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động hóa của ClickUp—biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

2. Intercom Fin (Phù hợp nhất cho việc giải quyết các truy vấn dựa trên kiến thức)

qua Intercom Fin

Intercom Fin sử dụng các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như GPT-4 để hiểu các câu hỏi của khách hàng vượt ra ngoài việc khớp từ khóa đơn giản. Nó kết nối với tài liệu hiện có của bạn, giúp việc triển khai tương đối nhanh chóng.

Bạn sẽ nhận thấy cách nó điều chỉnh giọng điệu dựa trên ngữ cảnh của cuộc hội thoại: chuyên nghiệp khi thảo luận về các vấn đề kỹ thuật, thấu hiểu khi xử lý khiếu nại. Nhiều nhóm đánh giá cao khả năng của nó trong việc xác định các mẫu giải quyết để phát hiện những lỗ hổng trong tài liệu hỗ trợ.

Nếu bạn đã sử dụng các công cụ Intercom khác, Fin sẽ dễ dàng tích hợp vào quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Tính năng nổi bật của Intercom Fin

Tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh để kích hoạt các hành động cụ thể khi khách hàng đề cập đến các sản phẩm hoặc vấn đề cụ thể

Kiểm tra hiệu suất AI thông qua phân tích cho thấy các giải pháp thành công so với các trường hợp được nâng cấp

Đưa phản hồi của khách hàng tùy chỉnh vào quá trình học tập để cải thiện các tương tác trong tương lai

Chế độ xem bản ghi cuộc hội thoại với các điểm khóa được đánh dấu để nhanh chóng nắm bắt các vấn đề của khách hàng

Giới hạn của Intercom Fin

Chỉ hoạt động trong hệ sinh thái Intercom, điều này giới hạn các tùy chọn nếu bạn sử dụng các nền tảng khác

Gặp khó khăn với các câu hỏi kỹ thuật cao hoặc chuyên ngành phức tạp?

Cần cập nhật nội dung thường xuyên để đảm bảo tính chính xác khi các dịch vụ của bạn thay đổi

Giá cả của Intercom Fin

dùng thử miễn phí 14 ngày

Cần thiết: $39/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Nâng cao: $99/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Chuyên gia: $139/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Fin AI Agent: $0.99 mỗi lần giải quyết (giá áp dụng cho tất cả các kế hoạch và tích hợp)

Đánh giá và nhận xét về Intercom Fin

G2: 4.5/5 (3.380+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.115+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Intercom Fin?

Bài đánh giá này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi:

Ban đầu, đây là một giải pháp AI cực kỳ đơn giản, không yêu cầu nhiều thiết lập hay cấu hình. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn thiết lập ban đầu, nó nhanh chóng trở nên giới hạn.

Ban đầu, đây là một giải pháp AI cực kỳ đơn giản, không yêu cầu nhiều thiết lập hay cấu hình. Tuy nhiên, sau khi vượt qua giai đoạn thiết lập ban đầu, nó nhanh chóng trở nên giới hạn.

📖 Xem thêm: Mẫu bản đồ hành trình khách hàng miễn phí

3. Ada Support (Phù hợp nhất cho hỗ trợ đa ngôn ngữ doanh nghiệp)

qua Ada Hỗ trợ

Ada Hỗ trợ xử lý các cuộc hội thoại bằng nhiều ngôn ngữ mà không cần thiết lập riêng biệt cho từng ngôn ngữ. Nó tự động phân loại các câu hỏi đến và chuyển chúng đến các mô-đun AI chuyên biệt cho các chủ đề khác nhau.

Nhiều tổ chức lớn sử dụng hệ thống này vì nó có thể mở rộng ra các thị trường toàn cầu mà không cần tăng cường nhân sự tương ứng. Khả năng tuân thủ bảo mật của nó khiến nó phù hợp với các ngành có quy định nghiêm ngặt về xử lý dữ liệu, như ngân hàng và y tế.

Các tính năng nổi bật của Ada Hỗ trợ

Kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu sản phẩm của bạn để các phản hồi bao gồm thông tin cập nhật về tồn kho và thông số kỹ thuật

Phân chia các cuộc hội thoại tùy chỉnh theo các cấp độ giá trị, cung cấp các mức dịch vụ khác nhau một cách tự động

Gửi các tin nhắn tiếp cận chủ động được kích hoạt bởi các cột mốc quan trọng của tài khoản hoặc các khung thời gian thường gặp vấn đề

Tạo báo cáo tùy chỉnh về các loại giải pháp để phát hiện sớm các vấn đề sản phẩm trước khi chúng gây ra sự gia tăng đột biến trong số lượng phiếu hỗ trợ

Giới hạn của Ada Hỗ trợ

Thời gian thiết lập thường mất 4-6 tuần và yêu cầu nhân viên kỹ thuật chuyên trách

Cấu trúc giá khiến việc sử dụng trở nên không thực tế đối với các công ty có khối lượng hỗ trợ thấp

Nó đôi khi cung cấp câu trả lời không chính xác khi lấy thông tin từ nhiều chủ đề kiến thức tùy chỉnh

Giá dịch vụ Ada Hỗ trợ

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Ada Hỗ trợ

G2: 4.6/5 (150+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Ada Hỗ trợ?

Một góc nhìn đáng ghi chú:

ADA dễ sử dụng và dễ hiểu cách hệ thống của họ hoạt động. Cách cài đặt các câu trả lời tự động cũng rất đơn giản vì các tùy chọn như hộp văn bản, video và hình ảnh có thể được kéo và thả vào luồng trò chuyện, cùng với các hành động có sẵn giúp luồng trò chuyện công việc đúng cách.

ADA dễ sử dụng và dễ hiểu cách hệ thống của họ hoạt động. Cách cài đặt các câu trả lời tự động cũng rất đơn giản vì các tùy chọn như hộp văn bản, video và hình ảnh có thể được kéo và thả vào luồng trò chuyện, cùng với các hành động có sẵn giúp luồng trò chuyện hoàn thành công việc đúng cách.

🧠 Thực tế thú vị: KPMG phát hiện ra rằng cho mỗi $1 kinh doanh đầu tư vào AI, họ thu về trung bình $3.5. Một con số nhỏ nhưng ấn tượng là 5% các công ty báo cáo thu về tới $8.

4. Kustomer (Tốt nhất cho việc ưu tiên hỗ trợ dựa trên cảm xúc)

qua Kustomer

Kustomer hoạt động như một phần của nền tảng CRM thay vì là một chatbot độc lập. Nó phân tích tin nhắn của khách hàng để nhận diện cảm xúc như sự bực bội hoặc tính cấp bách. Khả năng nhận diện cảm xúc này giúp ưu tiên các cuộc hội thoại cần được xử lý ngay lập tức, thường ngăn chặn các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Bạn có thể đánh giá cao cách nó xem xét lịch sử khách hàng để đưa ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh thay vì xử lý từng tin nhắn một cách độc lập. Phương pháp này giúp giảm thiểu sự lặp lại cho khách hàng quay lại và tạo điều kiện cho hỗ trợ tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Kustomer

Lên lịch theo dõi tự động dựa trên loại vấn đề mà không cần quản lý lịch trình thủ công

Áp dụng các chiến lược quản lý cuộc hội thoại hoặc quản lý khách hàng tùy chỉnh khác nhau dựa trên cảm xúc hoặc tâm trạng của khách hàng được phát hiện

Hiển thị lịch sử mua hàng liên quan khi khách hàng đề cập đến các sản phẩm cụ thể

Tạo đề xuất phản hồi bao gồm thông tin tài khoản như loại gói đăng ký

Giới hạn của Kustomer

Tỷ lệ tự động hóa quy trình làm việc AI có thể được coi là thấp hơn so với một số đối thủ cạnh tranh

Các tính năng giọng nói chưa phát triển bằng các hàm dựa trên văn bản

Yêu cầu sử dụng toàn bộ nền tảng CRM Kustomer thay vì tích hợp với hệ thống hiện tại của bạn

Cung cấp ít tùy chọn ngôn ngữ hơn so với các giải pháp đa ngôn ngữ chuyên biệt

Giá cả của Kustomer

Doanh nghiệp: $89/tháng mỗi người dùng

Ultimate: $139/tháng cho mỗi người dùng

Tiện ích bổ sung AI

Trợ lý AI cho khách hàng tùy chỉnh: $0,60 cho mỗi cuộc hội thoại tương tác

Trợ lý AI cho nhân viên: $40/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của khách hàng

G2: 4.4/5 (430+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (75+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Kustomer?

Một người dùng đã chia sẻ phản hồi này:

Tôi rất thích Kustomer vì giao diện đẹp mắt và thiết kế tinh tế. Nó không cồng kềnh hay khó sử dụng. Giao diện rất gọn gàng. Báo cáo đạt điểm A+, rất chi tiết không chỉ cho khách hàng mà còn cho đội ngũ của bạn. Nó hoạt động rất hiệu quả trong việc đang theo dõi hiệu suất và năng suất của nhóm, cũng như vậy.

Tôi rất thích Kustomer vì giao diện đẹp mắt và thiết kế tinh tế. Nó không cồng kềnh hay khó sử dụng. Giao diện rất gọn gàng. Báo cáo đạt điểm A+, rất chi tiết không chỉ cho khách hàng mà còn cho đội ngũ của bạn. Nó hoạt động rất hiệu quả trong việc đang theo dõi hiệu suất và năng suất của nhóm, cũng như vậy.

5. Zendesk AI (Tốt nhất cho việc xử lý cuộc hội thoại dựa trên dữ liệu)

qua Zendesk

Zendesk AI sử dụng các mẫu từ hàng tỷ tương tác hỗ trợ để tự động phân loại tin nhắn đến và gán chúng vào các hàng đợi phù hợp. Phần mềm hỗ trợ khách hàng tập trung vào ngôn ngữ dịch vụ khách hàng thay vì cuộc hội thoại chung, giúp nó nhận diện các thuật ngữ chuyên ngành mà khách hàng của bạn sử dụng.

Nó kết hợp tự động hóa hướng đến khách hàng với các công cụ hỗ trợ nhân viên để nâng cao cả hai khía cạnh của trải nghiệm hỗ trợ. Phương pháp này thường cho kết quả là quá trình chuyển đổi mượt mà hơn khi các vấn đề phức tạp cần sự chuyên môn của con người.

Các tính năng nổi bật của Zendesk AI

Phân tích các mẫu cuộc hội thoại để xác định các điểm chung mà khách hàng từ bỏ các giải pháp tự động hóa

Đề xuất các hành động tiếp theo cho các đại lý dựa trên các phiếu yêu cầu tương tự trong quá khứ và cách giải quyết của chúng

Tự động phát hiện ngôn ngữ và chuyển đổi ngôn ngữ phản hồi mà không cần khách hàng lựa chọn

Giới hạn của Zendesk AI

Cần dữ liệu đáng kể từ các tương tác trước đó để hoạt động tối ưu

Việc tích hợp với các hệ thống không phải Zendesk trở nên phức tạp hơn

Giao diện thay đổi thường xuyên, gây ra một số rào cản học tập

Hiệu suất có thể khác nhau giữa các ngôn ngữ theo phản hồi của một số người dùng

Giá cả của Zendesk AI

Dùng thử miễn phí

Suite Team: $55/tháng cho mỗi đại lý (thanh toán hàng năm)

Gói Tăng Trưởng: $89/tháng cho mỗi đại lý (thanh toán hàng năm)

Suite Professional: $115/tháng cho mỗi đại lý (thanh toán hàng năm)

Suite doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Tiện ích bổ sung AI

Trí tuệ nhân tạo nâng cao: $50/tháng cho mỗi đại lý (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Zendesk AI

G2: 4.3/5 (6.200+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (4.040+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Zendesk AI?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Tôi thích các tính năng AI. Tôi có thể viết một phản hồi, và ZD có thể làm cho nó thân thiện hơn, chi tiết hơn, trang trọng hơn. Thật tuyệt vời. Ngoài ra, nhóm Zendesk luôn rất nhiệt tình và tuyệt vời.

Tôi thích các tính năng AI. Tôi có thể viết một phản hồi, và ZD có thể làm cho nó thân thiện hơn, chi tiết hơn, trang trọng hơn. Thật tuyệt vời. Ngoài ra, nhóm Zendesk luôn rất nhiệt tình và tuyệt vời.

🔍 Bạn có biết? Theo báo cáo của Deloitte , 15% trung tâm liên lạc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) để tăng tốc quá trình xác thực khách hàng, đơn giản hóa các giải pháp và tạo ra các bản tóm tắt cuộc gọi tự động cùng các bước theo dõi.

6. Drift AI (Phù hợp nhất cho các tương tác tùy chỉnh hướng đến bán hàng)

qua Salesloft

Drift by Salesloft tiếp cận các cuộc hội thoại hỗ trợ với sự nhạy bén về bán hàng, nhận diện những thời điểm tương tác dịch vụ khách hàng có thể tiết lộ cơ hội bán hàng.

Phần mềm quản lý thành công khách hàng này kết nối với các công cụ tiếp thị để cung cấp bối cảnh, ghi chú xem người dùng đã chế độ xem trang giá cả trước đó hay bỏ giỏ hàng. Góc nhìn bán hàng khiến Drift đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp SaaS và dịch vụ đăng ký, nơi các cơ hội nâng cấp thường xuất hiện trong quá trình tương tác hỗ trợ.

Ngoài ra, ClickUp còn cung cấp phân tích đang theo dõi các chỉ số chuyển đổi song song với các chỉ số hỗ trợ truyền thống để đánh giá hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Drift AI

Phát hiện cơ hội bán hàng bổ sung trong các cuộc hội thoại hỗ trợ dựa trên mẫu sử dụng

Đặt lịch họp trực tiếp vào lịch bán hàng khi cuộc hội thoại cho thấy sự quan tâm mua hàng

Theo dõi các nguồn cuộc hội thoại để xem các kênh tiếp thị nào tạo ra nhu cầu hỗ trợ

Tạo các lộ trình cuộc hội thoại khác nhau cho khách hàng tiềm năng so với khách hàng hiện tại

Giới hạn của Drift AI

Các hàm hỗ trợ không mạnh mẽ như khả năng bán hàng của nó

Phân tích tập trung vào các chỉ số chuyển đổi hơn là các chỉ số hiệu suất hỗ trợ truyền thống

Việc cài đặt các luồng cuộc hội thoại tùy chỉnh đòi hỏi nhiều công việc thủ công hơn so với một số giải pháp thay thế

Giá cả của Drift AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Drift AI

G2: 4.4/5 (1.250+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (195+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Drift AI?

Theo một người đánh giá:

Tôi rất thích cách Drift tạo cảm giác cuộc hội thoại tự nhiên khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Nó giúp tôi thu hút thêm các khách hàng tiềm năng hàng tháng và cung cấp giải pháp dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng để lên lịch cuộc họp và sàng lọc khách hàng tiềm năng. Tôi cũng thích cách nó tích hợp dễ dàng với Gmail, giúp mọi thứ trở nên mượt mà hơn và không phải là một nền tảng khác mà tôi phải cân nhắc trong hệ thống công nghệ của mình. Tôi kiểm tra Drift hàng ngày và nó đã trở thành một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tôi trong một năm bán hàng đầy thách thức!

Tôi rất thích cách Drift tạo cảm giác cuộc hội thoại tự nhiên khi giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Nó giúp tôi thu hút thêm các khách hàng tiềm năng hàng tháng và cung cấp giải pháp dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng để lên lịch cuộc họp và sàng lọc khách hàng tiềm năng. Tôi cũng thích cách nó tích hợp dễ dàng với Gmail, giúp quy trình trở nên mượt mà hơn và không phải là một nền tảng khác mà tôi phải cân nhắc trong hệ thống công nghệ của mình. Tôi kiểm tra Drift hàng ngày và nó đã trở thành một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tôi trong một năm bán hàng đầy thách thức!

7. Tidio Lyro (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ có nguồn lực giới hạn)

qua Tidio

Tidio’s Lyro giảm thiểu độ phức tạp kỹ thuật bằng cách tập trung vào việc thiết lập nhanh chóng cho các doanh nghiệp nhỏ. Nó xử lý khoảng 70% các câu hỏi phổ biến của khách hàng mà không cần dữ liệu đào tạo phức tạp.

Các cuộc hội thoại diễn ra trong luồng giữa các kênh như trò chuyện trực tuyến, WhatsApp, Instagram và Messenger mà không mất đi ngữ cảnh. Tính năng kết nối này giúp các nhóm nhỏ quản lý đồng thời nhiều nền tảng giao tiếp AI.

Thậm chí tốt hơn? Hệ thống kết hợp Claude (Anthropic AI) và các mô hình nội bộ để cân bằng hiệu suất với hiệu quả chi phí. Tidio ưu tiên kết quả thực tế hơn các tùy chọn tùy chỉnh phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Tidio Lyro

Bắt đầu với các mẫu quy trình làm việc cho các loại hình kinh doanh phổ biến để nâng cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng AI

Chuyển đổi cuộc hội thoại giữa AI và nhân viên trực tiếp mà không yêu cầu tùy chỉnh phải lặp lại thông tin

Kết nối danh mục sản phẩm để AI có thể tham chiếu các mục cụ thể bằng tên và tính năng

Cấu hình chế độ hỗ trợ ngoài giờ làm việc cho các câu hỏi cơ bản khi nhóm của bạn không có mặt

Giới hạn của Tidio Lyro

Có ít tính năng dành cho doanh nghiệp hơn

Nó có khả năng xử lý một lượng cuộc hội thoại đồng thời nhỏ hơn so với các giải pháp doanh nghiệp

Khả năng tùy chỉnh nâng cao giới hạn so với các nền tảng tập trung vào nhà phát triển

Giá cả của Tidio Lyro

dùng thử miễn phí 7 ngày

Lyro AI Agent: $39/tháng

Luồng: $29/tháng

Đánh giá và nhận xét về Tidio Lyro

G2: 4.7/5 (1.730+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (465+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Tidio Lyro?

Một người đánh giá trên G2 đã tóm tắt như sau:

Tidio đã giúp việc quản lý trò chuyện trực tuyến trở nên vô cùng dễ dàng, tự động hóa các câu hỏi thường gặp với Lyro và chuyển hướng cuộc hội thoại đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Giao diện sạch sẽ và trực quan, khả năng kết nối với các nền tảng như WooCommerce và Klaviyo là một điểm cộng lớn. Chúng tôi cũng đánh giá cao tính linh hoạt trong việc xử lý cả luồng hỗ trợ và tiếp thị trong cùng một công cụ.

Tidio đã giúp việc quản lý trò chuyện trực tuyến trở nên vô cùng dễ dàng, tự động hóa các câu hỏi thường gặp với Lyro và chuyển hướng cuộc hội thoại đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. Giao diện sạch sẽ và trực quan, khả năng kết nối với các nền tảng như WooCommerce và Klaviyo là một điểm cộng lớn. Chúng tôi cũng đánh giá cao tính linh hoạt trong việc xử lý cả luồng hỗ trợ và tiếp thị trong cùng một công cụ.

🔍 Bạn có biết? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các trợ lý AI có thể tự phát phát triển các quy ước giao tiếp giống con người khi tương tác trong nhóm. Hành vi này phản ánh quá trình tiến hóa của ngôn ngữ con người và nhấn mạnh các động lực xã hội phức tạp mà AI có thể thể hiện.

8. Freshdesk Freddy AI (Phù hợp nhất cho triển khai nhanh chóng mà không cần kiến thức kỹ thuật)

qua Freshdesk

Freshdesk Freddy AI rút ngắn thời gian triển khai bằng cách kết nối với các tài liệu hiện có của bạn thay vì yêu cầu đào tạo thủ công phức tạp. Nó xử lý khoảng 45% yêu cầu hỗ trợ một cách độc lập.

Trợ lý AI này còn có tính năng dịch vụ chủ động, giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi khách hàng báo cáo sự cố. Phương pháp phòng ngừa này có thể giảm lượng phiếu yêu cầu theo thời gian. Chiến lược của Freddy AI tập trung vào việc xác định thời điểm cần sự hỗ trợ của con người, thay vì áp dụng tự động hóa công việc một cách cứng nhắc.

Các tính năng nổi bật của Freshdesk Freddy AI

Tự động tải lên các tài liệu hỗ trợ hiện có thay vì phải xây dựng lại cơ sở kiến thức tùy chỉnh dịch vụ khách hàng một cách thủ công

Xem xét các phiếu hỗ trợ phổ biến để đề xuất nội dung hỗ trợ mới có thể ngăn chặn các vấn đề trong tương lai

So sánh hiệu suất giữa các trợ lý AI và con người dựa trên các chỉ số giải quyết vấn đề

Giới hạn của Freshdesk Freddy AI

Cấu trúc phân nhánh cuộc hội thoại không phức tạp bằng một số nền tảng trò chuyện khác

Yêu cầu hạ tầng Freshdesk thay vì hoạt động như một giải pháp độc lập trong công việc

Theo một số người dùng, đôi khi hệ thống gặp sự không nhất quán trong việc giải thích cơ sở kiến thức

Giá cả của Freshdesk Freddy AI

Kế hoạch miễn phí (cho tối đa hai đại lý)

Tăng trưởng: $18/tháng cho mỗi đại lý

Pro: $59/tháng cho mỗi đại lý

Pro + AI Copilot: $94/tháng cho mỗi đại lý

Doanh nghiệp: $95/tháng cho mỗi đại lý

Đánh giá và nhận xét về Freshdesk Freddy AI

G2: 4.4/5 (3.505+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.385 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Freshdesk Freddy AI?

Xem ý kiến của người đánh giá G2 này:

Tôi đánh giá cao giao diện của Freshdesk và các tính năng tự động hóa mạnh mẽ giúp đơn giản hóa công việc quản lý vé hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ thanh toán. Freddy cải thiện phản hồi của chúng tôi và các phản hồi mẫu giúp tiết kiệm thời gian. Hỗ trợ đa kênh của Freshdesk cho phép giao tiếp liền mạch qua email, trò chuyện và mạng xã hội, đảm bảo dịch vụ khách hàng nhất quán.

Tôi đánh giá cao giao diện của Freshdesk và các tính năng tự động hóa mạnh mẽ giúp đơn giản hóa công việc quản lý vé hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ thanh toán. Freddy cải thiện phản hồi của chúng tôi và các phản hồi có sẵn giúp tiết kiệm thời gian. Hỗ trợ đa kênh của Freshdesk cho phép giao tiếp liền mạch qua email, trò chuyện và mạng xã hội, đảm bảo dịch vụ khách hàng nhất quán.

🔍 Bạn có biết? Hầu hết các nhóm đều theo dõi sát sao các trợ lý AI của mình, với 55,4% sử dụng công cụ theo dõi hoặc quan sát, và 44% đã thiết lập các rào cản an toàn. Đánh giá trực tuyến và ngoại tuyến cũng khá phổ biến.

Tái định nghĩa dịch vụ khách hàng tùy chỉnh với các trợ lý AI của ClickUp

Lựa chọn công cụ AI phù hợp phụ thuộc vào việc hiểu rõ những gì thực sự cải thiện công việc hàng ngày của nhóm. Tốc độ alone không giải quyết được nhiều vấn đề nếu nhóm của bạn vẫn phải theo dõi các cập nhật, viết lại các phản hồi tương tự hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bối cảnh.

ClickUp hỗ trợ bạn cả hai: các công cụ thực thi hành động và không gian làm việc kết nối mọi thứ.

Mẫu, tự động hóa, cập nhật trực tiếp và các trợ lý AI cho dịch vụ khách hàng hoạt động theo điều kiện của bạn. Từ việc phân công chủ sở hữu phù hợp đến hiển thị bối cảnh chính xác, mọi tính năng đều được thiết kế để đẩy mạnh hỗ trợ mà không làm chậm đội ngũ của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Đúng vậy, AI hiện đang được sử dụng rộng rãi trong dịch vụ khách hàng. Kinh doanh triển khai AI dưới biểu mẫu chatbot, trợ lý ảo và hệ thống vé tự động hóa để quản lý các truy vấn thường gặp như đang theo dõi đơn đặt hàng, vấn đề tài khoản và câu hỏi thường gặp. AI cũng có thể phân tích cảm xúc của khách hàng để phát hiện sự bực bội hoặc cấp bách và chuyển các vấn đề đến nhân viên hỗ trợ phù hợp. Ngoài việc phản ứng với nhu cầu của khách hàng, AI ngày càng được sử dụng một cách chủ động, dự đoán các vấn đề của khách hàng trước khi chúng phát sinh và đề xuất các giải pháp tùy chỉnh. Kết quả là dịch vụ nhanh hơn, sẵn sàng 24/7, giảm chi phí và nhiều thời gian hơn cho nhân viên hỗ trợ tập trung vào các trường hợp phức tạp hoặc nhạy cảm về mặt cảm xúc.

Không có một AI "tốt nhất" duy nhất cho dịch vụ khách hàng, vì lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào kích thước kinh doanh, ngành nghề, loại hình tương tác với khách hàng và ngân sách. Các doanh nghiệp thường đánh giá công cụ AI dựa trên khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tích hợp với các hệ thống hiện có như CRM, hỗ trợ đa kênh, tùy chỉnh và bảo mật. Một số nhà cung cấp hàng đầu bao gồm các nền tảng doanh nghiệp như Salesforce, Microsoft và Google, cũng như các nhà cung cấp AI cuộc hội thoại chuyên biệt tập trung vào chatbot và voice bot. Giải pháp tốt nhất thường là giải pháp cân bằng giữa tự động hóa và chuyển giao mượt mà cho nhân viên hỗ trợ con người, đồng thời tích hợp hoàn hảo vào hệ sinh thái hỗ trợ của công ty.

Trong lý thuyết trí tuệ nhân tạo, "agent" là một hệ thống có khả năng nhận thức môi trường xung quanh và thực hiện các hành động để đạt được mục tiêu. Năm loại cổ điển bao gồm: các tác nhân phản xạ đơn giản, chỉ phản hồi với các đầu vào hiện tại; các tác nhân phản xạ dựa trên mô hình, duy trì trạng thái nội bộ để xử lý các tình huống không quan sát được hoàn toàn; các tác nhân dựa trên mục tiêu, lập kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đã định; các tác nhân dựa trên tiện ích, so sánh các kết quả khả thi và chọn cái mang lại giá trị cao nhất; và các tác nhân học tập, cải thiện hiệu suất theo thời gian bằng cách học từ dữ liệu và phản hồi. Mặc dù đây là các phân loại lý thuyết, chúng cung cấp nền tảng cho nhiều ứng dụng AI thực tiễn, bao gồm các bot dịch vụ khách hàng tùy chỉnh và trợ lý ảo.

Nhiều công ty nổi tiếng đã tích hợp AI vào chiến lược dịch vụ khách hàng của mình. Ví dụ, Verizon sử dụng AI tạo sinh để dự đoán lý do khách hàng gọi điện và định tuyến cuộc gọi hiệu quả hơn, trong khi trợ lý ảo Erica của Bank of America hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc ngân hàng qua giọng nói và trò chuyện.