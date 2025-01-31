mac için En İyi 10 İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı

Bir inşaat projesinin planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumluysanız, her gün her ayrıntıyı takip etmeniz gerekir. Bu da, size destek olacak doğru proje yönetimi yazılımı çözümüne ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Excel'de yapabileceğiniz çok şey var, ancak ilgili tüm öğeleri tam olarak kontrol etmek istiyorsanız, bir inşaat proje yönetimi aracına ihtiyacınız var. Kendi küçük işletmenizi yönetiyor veya büyük bir müteahhit olsanız da, sadık bir Apple kullanıcısıysanız, Mac için inşaat yazılımı sizin için doğru seçimdir. ?️
Konsept netleştiğinde ve süreç haritalandırıldığında (bu aşamalara dahil olsanız da olmasanız da), inşaat proje yönetimi yazılımı, projeyi baştan sona başarıyla tamamlamanıza yardımcı olur.
Maliyet tahminleri yazmaktan malzeme siparişine, alt yüklenicilerle ilgilenmekten ekip çalışma programlarını düzenlemeye kadar, Mac için inşaat proje yönetimi yazılımı daha çok çalışmak yerine daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur ve projenizi zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirmenizi sağlar. ?
Mac için inşaat yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Projenizi yönetmek için doğru inşaat yazılımını seçmek çok önemlidir ve bu yazılımın kullanılabilirliği, Mac'inizin sezgisel kullanıcı arayüzü (UI) ile aynı düzeyde olmalıdır. Mac kullanıcılarının her proje için ihtiyaç duyduğu belirli işlevler farklılık gösterebilir, ancak şu anahtar özelliklere dikkat edin:
- Maliyet yönetimi araçları, giderleri tahmin etmenize ve inşaat projesi boyunca gerçek harcamalarınızı izlemenize yardımcı olur, böylece bütçenize göre nasıl bir performans gösterdiğinizi kolayca görebilirsiniz
- Proje yönetimi ve proje planlama uygulamaları, insan ve ekipman dahil olmak üzere kaynakları ihtiyaç duyulan yerlere tahsis etmenizi sağlar
- Görev ve zaman çizelgesi araçları iş akışınızı ve proje bağımlılıklarınızı gösterir ve ızgara görünümleri, Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi istediğiniz biçimlerde proje planına göre ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur
- Bulut tabanlı yazılım sayesinde, ofiste veya sahada olsanız bile, mobil cihazlardan bile projenize gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz
- Belge depolama sayesinde, nerede olursanız olun sözleşmeleri veya inşaat izinlerini her zaman kontrol edebilirsiniz
- Malzeme izleme ve kaynak yönetimi sayesinde ne zaman sipariş vereceğinizi ve malzemelerin ne zaman teslim edileceğini bilirsiniz
- Ekipman yönetimi, ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan ve ekipmanın ne zaman kullanıldığını ve ne zaman bakıma ihtiyacı olduğunu bilmenizi sağlar
- Sorun izleme, tüm sorunları etkili bir şekilde kaydedin, ele alın ve çözün
- Tüm takımın aynı sayfada kalmasını sağlayan işbirliği anahtar özellikleri
- Raporlama seçenekleri sayesinde, projenin ilerleyişi hakkında tüm paydaşlarınıza kolayca geri bildirimde bulunabilirsiniz
- Entegrasyon özelliği, inşaat proje yönetimi platformunuzun işlevselliğini artırır
Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnşaat Yazılımı
Herhangi bir inşaat yönetimi yazılımının hedefi, proje planlamanızı ve yönetiminizi mümkün olduğunca esnek tutarken, tüm süreci kolaylaştırmaktır.
Aslında, inşaat yönetimi ile proje yönetimi arasında birçok ortak nokta vardır, bu da en iyi proje yönetimi yazılımlarının genellikle inşaat yönetimi için de iyi işlediği anlamına gelir. Bu nedenle, Mac için en iyi inşaat yönetimi yazılımları listemizde bazı proje yönetimi araçları da bulacaksınız. Sonuçta, neden tekerleği yeniden icat edesiniz ki?
Mac için en iyi inşaat yönetimi yazılımlarının kısa listesine geçelim. ?
1. ClickUp
Dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve inşaat proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, size çok şey sunuyor. ClickUp, inşaat projenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pakettir. ✨
ClickUp sadece bir proje yönetimi yazılımı değil, inşaat sektöründe çalışıyor olsanız da olmasanız da belgelerinizi depolamak, proje bütçelerini düzenlemek, ilerlemeyi izlemek ve işbirliğini teşvik etmek için hepsi bir arada bir platformdur. Site proje yöneticileri, özellikle özel alanlar söz konusu olduğunda, görev yönetimi yetenekleri ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri nedeniyle ClickUp'ı çok seviyor.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Ücretsiz sürüm, sınırsız kullanıcı ve kapsamlı görev yönetimi sunar
- Zaman tahminleri ve görev bağımlılıkları ile görev listelerini etkili bir şekilde planlayın ve yönetin
- Kavram haritaları, bütçeleme, zamanlama ve raporlama dahil olmak üzere çok sayıda inşaat yönetimi şablonu ve proje şablonu
- Gösterge panelleri, kaynak yönetimi araçları ve otomasyon ile kurumsal düzeydeki projeler artık çok kolay
- Görevleri atamak ve filtrelemeye yardımcı olmak için etiketler eklemek üzere yorumları kullanarak takım işbirliğini kolaylaştırın
- Yorumlar ve güncellemeler kullanarak sunumları, kalkışları, bilgi taleplerini ve diğer verileri kolayca inceleyin
- Formül alanlarını kullanarak tahminleri, miktarları ve malzemeleri hesaplayın, böylece satın alma siparişlerini yönetebilirsiniz
- IOS ve Android mobil uygulamaları sunar, böylece nerede olursanız olun takım üyeleriyle iletişim halinde kalabilirsiniz
- İş akışlarınızı planlamak için ClickUp Zihin Haritaları'nı kullanın
- ClickUp AI, inşaat projelerini yönetmek için AI araçlarını kullanın
- Apple bilgisayarlarınız için macOS'un yanı sıra Microsoft Windows ve Linux'u da destekler
ClickUp sınırlamaları
- Verileri yüklerken veya değiştirirken, sistem bazen güncelleme işlemini yavaşlatabilir
- Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, henüz tablo görünümü mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (7.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)
2. Müteahhit Foreman
Mac için bu inşaat müteahhit yönetimi yazılımı, genel, konut ve ticari müteahhitler dahil olmak üzere her türlü müteahhit için maksimum değer sunmaktan gurur duyar. ?
Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri
- Sınırsız sayıda proje için bu Mac proje yönetimi yazılımını kullanın
- Tahminler oluşturun ve teklifleri yönetin
- Görevleri yönetmeye yardımcı olmak için yapılacaklar listelerini kullanın
- Çok çeşitli belgeleri oluşturun ve yönetin
- İş siparişlerini, zamanlamayı, zaman çizelgelerini ve günlük kayıtları kolayca yönetin
- Güncel raporlarla maliyetleri izleyin
- Google Takvim ve QuickBooks muhasebe yazılımıyla entegrasyonlar kurun
Contractor Foreman sınırlamaları
- Tüm işlevleri kurmak ve kullanmayı öğrenmek biraz zaman ve çaba gerektirebilir
- Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin iyileştirilebileceğini düşünüyor
Contractor Foreman fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca
- Standart: Üç kullanıcı için aylık 49 $
- Artı: Sekiz kullanıcı için aylık 87 $
- Pro: 15 kullanıcı için aylık 123 ABD doları
- Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 148 $
Contractor Foreman puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (160+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (550+ yorum)
3. Houzz Pro
Houzz Pro, inşaat ve tadilat profesyonellerini desteklemek için tasarlanmış bir iş yönetimi yazılımıdır.
Houzz Pro'nun en iyi özellikleri
- Görevleri proje zaman çizelgelerine göre takip edin ve giderleri bütçenize göre izleyin
- Kolayca tahminler ve profesyonel teklifler oluşturun
- Faturaları yönetin ve çevrimiçi ödemeleri planlayın
- Kat planlayıcı aracıyla 2D'de yeni kat planları oluşturun, ardından bunları 3D olarak modelleyerek müşterilerinize sunun
- Satıcılardan ürünleri kolayca temin etmek için bir ürün kütüphanesi oluşturun
Houzz Pro sınırlamaları
- Proje zaman çizelgesi, görev yönetimi ve gider izleme gibi popüler özellikler yalnızca Pro ve Ultimate paketlerinde mevcuttur, ancak yalnızca Ultimate paketi potansiyel müşteri oluşturma konusunda yardım sunar
- Bazı kullanıcılar, aldıkları değere göre fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor
Houzz Pro fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Essential: Kullanıcı başına aylık 139 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 199 $
- Ultimate: Sınırsız kullanıcı için aylık 399 $
Houzz Pro puanları ve yorumları
- G2: 3,2/5 (3 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)
4. Bluebeam Revu
Bluebeam Revu, mimarlar, inşaatçılar, mühendisler ve inşaat yöneticileri dahil olmak üzere gayrimenkul ve inşaat sektöründeki birçok farklı aktör tarafından belgeleri yönetmek için kullanılır. ?
Bluebeam Revu'nun en iyi özellikleri
- Güvenli belge yönetiminde mükemmeldir ve izlenebilir işaretleme ve otomasyon araçları sunar
- Tasarım ve inşaattan teslimata kadar tüm aşamalarda dosya paylaşımı yoluyla dijital takım işbirliğini kolaylaştırır
- Dropbox, Google Drive ve OneDrive dahil olmak üzere birçok entegrasyon mevcuttur
- Web tabanlıdır, böylece herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden işlerinizi halledebilirsiniz
- Apple cihazlarda Bluebeam Revu'yu kullanmak için iOS uygulamasını yüklemeniz yeterlidir
Bluebeam Revu sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün görev yönetimi için olabileceği kadar sezgisel olmadığını düşünüyor
- Büyük dosyalarla çalışırken, çok sayıda proje verisi nedeniyle performans bazen yavaşlayabilir
Bluebeam Revu fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kullanıcı başına yıllık 240 $
- Temel: Kullanıcı başına yıllık 300 $
- Tam: Kullanıcı başına yıllık 400 $
Bluebeam Revu puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)
5. Stack
Stack, proje ve belge yönetimi çözümleri sunarken, asıl gücü, kalkış yazılımı ile tahmin işlevselliği arasındaki sorunsuz entegrasyonda yatmaktadır.
En iyi özellikleri bir araya getirin
- Tahmin ve muhasebe yazılımı ile raporlama özellikleri son derece esnek ve özelleştirilebilir
- İnşaat tahminleri kolayca profesyonel, markalı teklif belgelerine, fiyat tekliflerine veya tekliflere dönüştürülebilir
- Stack arayüzünde çalışmayı veya verilerinizi Excel gibi başka yazılımlara aktarmayı seçebilirsiniz
- Diğer inşaat yönetimi yazılımlarıyla çok sayıda entegrasyon seçeneği mevcuttur, böylece bunları kullanarak kalkış ve tahmin verilerinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz
Yığın sınırlamaları
- Proje yönetimi ve belge yönetimi işlevleri yeni ürünlerdir ve halen optimize edilmektedir
- Fiyatlar, Mac için diğer bazı inşaat yönetimi yazılımlarına kıyasla biraz yüksek
Yığın fiyatlandırma
- Takeoff & Estimating: Kullanıcı başına yıllık 2.499 $
- Alan Verimliliği: Kullanıcı başına yıllık 599 $
- Proje Yönetimi: Kullanıcı başına yıllık 3.588 $
Puanları ve yorumları biriktirin
- G2: 3,9/5 (14 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)
6. Float
Float, öncelikle takımınızın kapasitesini görmenize yardımcı olan ve böylece işleri etkili bir şekilde planlayabilmenizi sağlayan bir kaynak yönetimi yazılım ıdır. ?
Float'ın en iyi özellikleri
- Proje aşamalarını ve hedeflediğiniz dönüm noktalarını kolayca görün
- Canlı zaman çizelgesi, tüm çalışanlarınızı ve projelerinizi görsel olarak gösterir ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak kaynak tahsisini ayarlamanıza olanak tanır
- Zaman takibi fonksiyonu, görevleri tamamlamak için tahmini ve gerçek süreleri kaydeder ve bunları bütçenizle karşılaştırır
- Diğer proje yönetimi araçlarından görevleri girmenize olanak tanır
- Slack aracılığıyla program değişiklikleri ve görev güncellemeleri hakkında hatırlatıcı mesajlar ve bildirimler alın
Yüzdürme sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, fonksiyonların istedikleri kadar esnek olmadığını bildirmiştir
- Görevleri zaman çizelgesinde ilerletmek olması gerektiği kadar kolay değil
Değişken fiyatlandırma
- Ücretsiz deneme: 30 gün boyunca
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Puanlamaları ve yorumları görüntüleyin
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)
7. Jobber
Jobber, inşaat müteahhitleri dahil olmak üzere ev hizmetleri sağlayıcılarının mükemmel hizmet sunmasına yardımcı olmayı ve müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. ?
Jobber'ın en iyi özellikleri
- Profesyonel tahminler, teklifler ve faturalar oluşturun
- Çevrimiçi olarak uygunluk durumunuzu net bir şekilde belirleyin, böylece iş programlarınızı daha iyi planlayın ve yönetin
- Takımınız nerede olursa olsun işlerine giriş ve çıkış saatlerini kaydederek zamanınızı ve giderlerinizi takip edin
- Sağlayıcılar ve inşaat müşterileriyle olan tüm iletişiminizi tek bir merkezden görüntüleyin
- Dışarıdayken işlerinizi yürütmek için bu yönetim uygulamasını kullanın
- Ödemeleri şahsen, çevrimiçi olarak veya kredi kartıyla kabul edin
- Her fiyat paketi, işinizi bir sonraki operasyonel verimlilik düzeyine taşımanıza yardımcı olur. Grow fiyatlandırması, ölçeklendirmenize yardımcı olacak satış ve pazarlama otomasyon araçları sunar
Jobber sınırlamaları
- Planlama ve hesaplama fonksiyonları, bazı kullanıcıların istediği kadar esneklik sağlamamaktadır
- Mobil uygulama hala biraz hantal ve daha fazla iş gerektiriyor
Jobber fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 14 gün boyunca
- Lite: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Connect: 1-5 kullanıcı için aylık 117 $
- Grow: 1-15 kullanıcı için aylık 225 $
Jobber puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (160'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
8. CoConstruct
CoConstruct, ev inşaatçıları ve tadilatçılar için bir proje yönetimi aracıdır. Bu inşaat proje yönetimi yazılımı, müşterilerden müteahhitlere kadar projenizin tüm unsurlarını yönetmenizi sağlayan tek bir merkezi uygulama sunar. ?️
CoConstruct'ın en iyi özellikleri
- İnşaat tahminlerini ve satın alma siparişlerini kolaylaştırır
- Analitik ve raporlama işlevleriyle proje ilerlemesini takip etmenize ve müşteriye kolayca geri bildirim vermenize yardımcı olur
- Özelleştirilebilir şablon aralığı sunar
- Belge onaylarını hızlandırmak için elektronik imzaları kullanın
- Faturalandırma, fatura oluşturma ve çevrimiçi ödemeleri basitleştirir
CoConstruct sınırlamaları
- Kullanımını öğrenmek zaman alabilir
- Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar iyi çalışmıyor ve daha fazla geliştirilmesi gerekiyor
CoConstruct fiyatlandırması
- Essential: İlk ay 99 $, ardından aylık 399 $
- Gelişmiş: İlk ay 399 $, ardından aylık 699 $
- Tam: İlk ay 699 $, ardından aylık 999
CoConstruct puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (20 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)
9. Whip Around
Whip Around, inşaat projesi filonuzun uyumluluk ve bakım yönlerini yönetmenize yardımcı olarak güvenlik risklerini azaltır. ?
Whip Around'un en iyi özellikleri
- Denetimler ve iş siparişleri dahil olmak üzere tüm araç verilerini bağlantıda tutarak filo bakım sorunlarını önleyin
- Uyum, Güvenlik ve Sorumluluk (CSA)/Ulaştırma Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak bakım aralıklarını yönetin
- Süre dolumu ve yenileme tarihlerinden önce uyarılar alın, böylece her zaman güncel kalın
- Yakıt kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece bütçenizi aşmayın ve karlılığınızı en üst düzeye çıkarın
- Denetimlerinize ve aylık raporlarınıza kolayca erişin
- İnşaat filosu bilgilerini ihtiyaç duyulan yere gönderin
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Sürücü yorumlarını izleme ve sürücülere sorunlarla ilgili bildirimler gönderme işlevselliği iyileştirilebilir
- Bazı kullanıcılar formları ve raporları özelleştirebilmeyi ister
Whip Around fiyatlandırması
- Temel: Bir araç ve bir kullanıcı için ücretsiz
- Standart: Sınırsız kullanıcı için araç başına aylık 5 $
- Pro: Sınırsız kullanıcı için araç başına aylık 10 ABD doları
Whip Around puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (550+ yorum)
10. Öncelik Matrisi
Priority Matrix, takımların görevlerini öncelik sırasına koymalarına yardımcı olmak için Eisenhower yöntemini kullanır. Bu model, her göreve bir aciliyet ve önem düzeyi atar, böylece önce neye odaklanmanız, neyi delege etmeniz veya neyi görmezden gelmeniz gerektiğini bilirsiniz.
Priority Matrix'in en iyi özellikleri
- Herkesin en acil görevler üzerinde birlikte çalıştığından emin olarak hesap verebilirliği ve ekip çalışmasını iyileştirin
- Eisenhower modelinin dört çeyreğinde tüm inşaat projelerinizi ve görevlerinizi izleyin
- Her takım üyesi doğru zamanda doğru iş üzerinde çalıştığı için verimliliğinizi artırır
- Filtreleri kullanarak her takım üyesinin gerçek zamanlı olarak ne yaptığını görebilirsiniz
- Her görev veya tüm proje için ilerlemeyi ve konuşmaları izleyin
- Farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapın ve Microsoft 365 ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyon sağlayın
Öncelik Matrisi sınırlamaları
- Eisenhower matrisine odaklanması nedeniyle, diğer inşaat yönetimi fonksiyonları için yeterince esnek değildir
- Küçük işletmeler için yeni kullanıcılar eklemek maliyetli olabilir
Öncelik Matrisi fiyatlandırması
- Ücretsiz Deneme: 14 gün boyunca
- PM for Office 365: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yalnızca Office 365 kullanıcıları için)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Öncelik Matris derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)
Mac İnşaat Proje Yönetimi Yazılımıyla Zamanında ve Bütçeye Uygun Teslimat Yapın
Doğru inşaat yönetimi yazılımını seçmek, projenizin başarısının anahtarıdır. İnşaat proje yönetimi yazılımı, diğer şeylerin yanı sıra, zamanında ve bütçe dahilinde kalmanıza yardımcı olur.
Ancak bu yazılımlar, tüm kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenize ve müşteriye doğru ve kapsamlı raporlar sunmanıza da yardımcı olmalıdır.
ClickUp, Mac veya Windows için en iyi proje yönetimi yazılımını tek bir yerden bulabileceğiniz bir çözümdür! Web tabanlı, kullanıcı dostu ve Mac'inizden en iyi şekilde yararlanmak ve projenizi başarıyla tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.
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