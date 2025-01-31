mac için En İyi 10 İnşaat Proje Yönetimi Yazılımı

Bir inşaat projesinin planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumluysanız, her gün her ayrıntıyı takip etmeniz gerekir. Bu da, size destek olacak doğru proje yönetimi yazılımı çözümüne ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.

Excel'de yapabileceğiniz çok şey var, ancak ilgili tüm öğeleri tam olarak kontrol etmek istiyorsanız, bir inşaat proje yönetimi aracına ihtiyacınız var. Kendi küçük işletmenizi yönetiyor veya büyük bir müteahhit olsanız da, sadık bir Apple kullanıcısıysanız, Mac için inşaat yazılımı sizin için doğru seçimdir. ?️

Konsept netleştiğinde ve süreç haritalandırıldığında (bu aşamalara dahil olsanız da olmasanız da), inşaat proje yönetimi yazılımı, projeyi baştan sona başarıyla tamamlamanıza yardımcı olur.

Maliyet tahminleri yazmaktan malzeme siparişine, alt yüklenicilerle ilgilenmekten ekip çalışma programlarını düzenlemeye kadar, Mac için inşaat proje yönetimi yazılımı daha çok çalışmak yerine daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur ve projenizi zamanında ve bütçe dahilinde gerçekleştirmenizi sağlar. ?

Mac için inşaat yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Projenizi yönetmek için doğru inşaat yazılımını seçmek çok önemlidir ve bu yazılımın kullanılabilirliği, Mac'inizin sezgisel kullanıcı arayüzü (UI) ile aynı düzeyde olmalıdır. Mac kullanıcılarının her proje için ihtiyaç duyduğu belirli işlevler farklılık gösterebilir, ancak şu anahtar özelliklere dikkat edin:

Maliyet yönetimi araçları , giderleri tahmin etmenize ve inşaat projesi boyunca gerçek harcamalarınızı izlemenize yardımcı olur, böylece bütçenize göre nasıl bir performans gösterdiğinizi kolayca görebilirsiniz

Proje yönetimi ve proje planlama uygulamaları , insan ve ekipman dahil olmak üzere kaynakları ihtiyaç duyulan yerlere tahsis etmenizi sağlar

Görev ve zaman çizelgesi araçları iş akışınızı ve iş akışınızı ve proje bağımlılıklarınızı gösterir ve ızgara görünümleri, Kanban panoları veya Gantt grafikleri gibi istediğiniz biçimlerde proje planına göre ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur

Bulut tabanlı yazılım sayesinde, ofiste veya sahada olsanız bile, mobil cihazlardan bile projenize gerçek zamanlı olarak erişebilirsiniz

Belge depolama sayesinde, nerede olursanız olun sözleşmeleri veya inşaat izinlerini her zaman kontrol edebilirsiniz

Malzeme izleme ve kaynak yönetimi sayesinde ne zaman sipariş vereceğinizi ve malzemelerin ne zaman teslim edileceğini bilirsiniz

Ekipman yönetimi , ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan ve ekipmanın ne zaman kullanıldığını ve ne zaman bakıma ihtiyacı olduğunu bilmenizi sağlar

Sorun izleme , tüm sorunları etkili bir şekilde kaydedin, ele alın ve çözün

Tüm takımın aynı sayfada kalmasını sağlayan işbirliği anahtar özellikleri

Raporlama seçenekleri sayesinde, projenin ilerleyişi hakkında tüm paydaşlarınıza kolayca geri bildirimde bulunabilirsiniz

Entegrasyon özelliği, inşaat proje yönetimi platformunuzun işlevselliğini artırır

Mac için Kullanabileceğiniz En İyi 10 İnşaat Yazılımı

Herhangi bir inşaat yönetimi yazılımının hedefi, proje planlamanızı ve yönetiminizi mümkün olduğunca esnek tutarken, tüm süreci kolaylaştırmaktır.

Aslında, inşaat yönetimi ile proje yönetimi arasında birçok ortak nokta vardır, bu da en iyi proje yönetimi yazılımlarının genellikle inşaat yönetimi için de iyi işlediği anlamına gelir. Bu nedenle, Mac için en iyi inşaat yönetimi yazılımları listemizde bazı proje yönetimi araçları da bulacaksınız. Sonuçta, neden tekerleği yeniden icat edesiniz ki?

Mac için en iyi inşaat yönetimi yazılımlarının kısa listesine geçelim. ?

ClickUp ile inşaat projelerinizi baştan sona planlayın, yönetin ve izleyin

Dünyanın en yüksek puanlı verimlilik ve inşaat proje yönetimi yazılımı olan ClickUp, size çok şey sunuyor. ClickUp, inşaat projenizi sorunsuz bir şekilde yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pakettir. ✨

ClickUp sadece bir proje yönetimi yazılımı değil, inşaat sektöründe çalışıyor olsanız da olmasanız da belgelerinizi depolamak, proje bütçelerini düzenlemek, ilerlemeyi izlemek ve işbirliğini teşvik etmek için hepsi bir arada bir platformdur. Site proje yöneticileri, özellikle özel alanlar söz konusu olduğunda, görev yönetimi yetenekleri ve gelişmiş özelleştirme seçenekleri nedeniyle ClickUp'ı çok seviyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Verileri yüklerken veya değiştirirken, sistem bazen güncelleme işlemini yavaşlatabilir

Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, henüz tablo görünümü mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. Müteahhit Foreman

via Contractor Foreman

Mac için bu inşaat müteahhit yönetimi yazılımı, genel, konut ve ticari müteahhitler dahil olmak üzere her türlü müteahhit için maksimum değer sunmaktan gurur duyar. ?

Contractor Foreman'ın en iyi özellikleri

Sınırsız sayıda proje için bu Mac proje yönetimi yazılımını kullanın

Tahminler oluşturun ve teklifleri yönetin

Görevleri yönetmeye yardımcı olmak için yapılacaklar listelerini kullanın

Çok çeşitli belgeleri oluşturun ve yönetin

İş siparişlerini, zamanlamayı, zaman çizelgelerini ve günlük kayıtları kolayca yönetin

Güncel raporlarla maliyetleri izleyin

Google Takvim ve QuickBooks muhasebe yazılımıyla entegrasyonlar kurun

Contractor Foreman sınırlamaları

Tüm işlevleri kurmak ve kullanmayı öğrenmek biraz zaman ve çaba gerektirebilir

Bazı kullanıcılar müşteri hizmetlerinin iyileştirilebileceğini düşünüyor

Contractor Foreman fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca

Standart: Üç kullanıcı için aylık 49 $

Artı: Sekiz kullanıcı için aylık 87 $

Pro: 15 kullanıcı için aylık 123 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 148 $

Contractor Foreman puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (550+ yorum)

3. Houzz Pro

houzz Pro aracılığıyla

Houzz Pro, inşaat ve tadilat profesyonellerini desteklemek için tasarlanmış bir iş yönetimi yazılımıdır.

Houzz Pro'nun en iyi özellikleri

Görevleri proje zaman çizelgelerine göre takip edin ve giderleri bütçenize göre izleyin

Kolayca tahminler ve profesyonel teklifler oluşturun

Faturaları yönetin ve çevrimiçi ödemeleri planlayın

Kat planlayıcı aracıyla 2D'de yeni kat planları oluşturun, ardından bunları 3D olarak modelleyerek müşterilerinize sunun

Satıcılardan ürünleri kolayca temin etmek için bir ürün kütüphanesi oluşturun

Houzz Pro sınırlamaları

Proje zaman çizelgesi, görev yönetimi ve gider izleme gibi popüler özellikler yalnızca Pro ve Ultimate paketlerinde mevcuttur, ancak yalnızca Ultimate paketi potansiyel müşteri oluşturma konusunda yardım sunar

Bazı kullanıcılar, aldıkları değere göre fiyatların yüksek olduğunu düşünüyor

Houzz Pro fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 30 gün boyunca

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 99 $

Essential: Kullanıcı başına aylık 139 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 199 $

Ultimate: Sınırsız kullanıcı için aylık 399 $

Houzz Pro puanları ve yorumları

G2: 3,2/5 (3 yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

4. Bluebeam Revu

bluebeam Revu aracılığıyla

Bluebeam Revu, mimarlar, inşaatçılar, mühendisler ve inşaat yöneticileri dahil olmak üzere gayrimenkul ve inşaat sektöründeki birçok farklı aktör tarafından belgeleri yönetmek için kullanılır. ?

Bluebeam Revu'nun en iyi özellikleri

Güvenli belge yönetiminde mükemmeldir ve izlenebilir işaretleme ve otomasyon araçları sunar

Tasarım ve inşaattan teslimata kadar tüm aşamalarda dosya paylaşımı yoluyla dijital takım işbirliğini kolaylaştırır

Dropbox, Google Drive ve OneDrive dahil olmak üzere birçok entegrasyon mevcuttur

Web tabanlıdır, böylece herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden işlerinizi halledebilirsiniz

Apple cihazlarda Bluebeam Revu'yu kullanmak için iOS uygulamasını yüklemeniz yeterlidir

Bluebeam Revu sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün görev yönetimi için olabileceği kadar sezgisel olmadığını düşünüyor

Büyük dosyalarla çalışırken, çok sayıda proje verisi nedeniyle performans bazen yavaşlayabilir

Bluebeam Revu fiyatlandırması

Temel özellikler: Kullanıcı başına yıllık 240 $

Temel: Kullanıcı başına yıllık 300 $

Tam: Kullanıcı başına yıllık 400 $

Bluebeam Revu puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (900+ yorum)

5. Stack

via Stack

Stack, proje ve belge yönetimi çözümleri sunarken, asıl gücü, kalkış yazılımı ile tahmin işlevselliği arasındaki sorunsuz entegrasyonda yatmaktadır.

En iyi özellikleri bir araya getirin

Tahmin ve muhasebe yazılımı ile raporlama özellikleri son derece esnek ve özelleştirilebilir

İnşaat tahminleri kolayca profesyonel, markalı teklif belgelerine, fiyat tekliflerine veya tekliflere dönüştürülebilir

Stack arayüzünde çalışmayı veya verilerinizi Excel gibi başka yazılımlara aktarmayı seçebilirsiniz

Diğer inşaat yönetimi yazılımlarıyla çok sayıda entegrasyon seçeneği mevcuttur, böylece bunları kullanarak kalkış ve tahmin verilerinizi bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz

Yığın sınırlamaları

Proje yönetimi ve belge yönetimi işlevleri yeni ürünlerdir ve halen optimize edilmektedir

Fiyatlar, Mac için diğer bazı inşaat yönetimi yazılımlarına kıyasla biraz yüksek

Yığın fiyatlandırma

Takeoff & Estimating: Kullanıcı başına yıllık 2.499 $

Alan Verimliliği: Kullanıcı başına yıllık 599 $

Proje Yönetimi: Kullanıcı başına yıllık 3.588 $

Puanları ve yorumları biriktirin

G2: 3,9/5 (14 yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

6. Float

float aracılığıyla

Float, öncelikle takımınızın kapasitesini görmenize yardımcı olan ve böylece işleri etkili bir şekilde planlayabilmenizi sağlayan bir kaynak yönetimi yazılım ıdır. ?

Float'ın en iyi özellikleri

Proje aşamalarını ve hedeflediğiniz dönüm noktalarını kolayca görün

Canlı zaman çizelgesi, tüm çalışanlarınızı ve projelerinizi görsel olarak gösterir ve sürükle ve bırak özelliğini kullanarak kaynak tahsisini ayarlamanıza olanak tanır

Zaman takibi fonksiyonu, görevleri tamamlamak için tahmini ve gerçek süreleri kaydeder ve bunları bütçenizle karşılaştırır

Diğer proje yönetimi araçlarından görevleri girmenize olanak tanır

Slack aracılığıyla program değişiklikleri ve görev güncellemeleri hakkında hatırlatıcı mesajlar ve bildirimler alın

Yüzdürme sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, fonksiyonların istedikleri kadar esnek olmadığını bildirmiştir

Görevleri zaman çizelgesinde ilerletmek olması gerektiği kadar kolay değil

Değişken fiyatlandırma

Ücretsiz deneme: 30 gün boyunca

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Puanlamaları ve yorumları görüntüleyin

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

7. Jobber

via Jobber

Jobber, inşaat müteahhitleri dahil olmak üzere ev hizmetleri sağlayıcılarının mükemmel hizmet sunmasına yardımcı olmayı ve müşteri ilişkileri yönetimini (CRM) kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. ?

Jobber'ın en iyi özellikleri

Profesyonel tahminler, teklifler ve faturalar oluşturun

Çevrimiçi olarak uygunluk durumunuzu net bir şekilde belirleyin, böylece iş programlarınızı daha iyi planlayın ve yönetin

Takımınız nerede olursa olsun işlerine giriş ve çıkış saatlerini kaydederek zamanınızı ve giderlerinizi takip edin

Sağlayıcılar ve inşaat müşterileriyle olan tüm iletişiminizi tek bir merkezden görüntüleyin

Dışarıdayken işlerinizi yürütmek için bu yönetim uygulamasını kullanın

Ödemeleri şahsen, çevrimiçi olarak veya kredi kartıyla kabul edin

Her fiyat paketi, işinizi bir sonraki operasyonel verimlilik düzeyine taşımanıza yardımcı olur. Grow fiyatlandırması, ölçeklendirmenize yardımcı olacak satış ve pazarlama otomasyon araçları sunar

Jobber sınırlamaları

Planlama ve hesaplama fonksiyonları, bazı kullanıcıların istediği kadar esneklik sağlamamaktadır

Mobil uygulama hala biraz hantal ve daha fazla iş gerektiriyor

Jobber fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün boyunca

Lite: Kullanıcı başına aylık 9 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Connect: 1-5 kullanıcı için aylık 117 $

Grow: 1-15 kullanıcı için aylık 225 $

Jobber puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (160'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

8. CoConstruct

co Construct aracılığıyla

CoConstruct, ev inşaatçıları ve tadilatçılar için bir proje yönetimi aracıdır. Bu inşaat proje yönetimi yazılımı, müşterilerden müteahhitlere kadar projenizin tüm unsurlarını yönetmenizi sağlayan tek bir merkezi uygulama sunar. ?️

CoConstruct'ın en iyi özellikleri

İnşaat tahminlerini ve satın alma siparişlerini kolaylaştırır

Analitik ve raporlama işlevleriyle proje ilerlemesini takip etmenize ve müşteriye kolayca geri bildirim vermenize yardımcı olur

Özelleştirilebilir şablon aralığı sunar

Belge onaylarını hızlandırmak için elektronik imzaları kullanın

Faturalandırma, fatura oluşturma ve çevrimiçi ödemeleri basitleştirir

CoConstruct sınırlamaları

Kullanımını öğrenmek zaman alabilir

Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar iyi çalışmıyor ve daha fazla geliştirilmesi gerekiyor

CoConstruct fiyatlandırması

Essential: İlk ay 99 $, ardından aylık 399 $

Gelişmiş: İlk ay 399 $, ardından aylık 699 $

Tam: İlk ay 699 $, ardından aylık 999

CoConstruct puanları ve yorumları

G2: 4/5 (20 yorum)

Capterra: 4,7/5 (850+ yorum)

9. Whip Around

whip Around aracılığıyla

Whip Around, inşaat projesi filonuzun uyumluluk ve bakım yönlerini yönetmenize yardımcı olarak güvenlik risklerini azaltır. ?

Whip Around'un en iyi özellikleri

Denetimler ve iş siparişleri dahil olmak üzere tüm araç verilerini bağlantıda tutarak filo bakım sorunlarını önleyin

Uyum, Güvenlik ve Sorumluluk (CSA)/Ulaştırma Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak bakım aralıklarını yönetin

Süre dolumu ve yenileme tarihlerinden önce uyarılar alın, böylece her zaman güncel kalın

Yakıt kullanımını gerçek zamanlı olarak takip edin, böylece bütçenizi aşmayın ve karlılığınızı en üst düzeye çıkarın

Denetimlerinize ve aylık raporlarınıza kolayca erişin

İnşaat filosu bilgilerini ihtiyaç duyulan yere gönderin

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Sürücü yorumlarını izleme ve sürücülere sorunlarla ilgili bildirimler gönderme işlevselliği iyileştirilebilir

Bazı kullanıcılar formları ve raporları özelleştirebilmeyi ister

Whip Around fiyatlandırması

Temel: Bir araç ve bir kullanıcı için ücretsiz

Standart: Sınırsız kullanıcı için araç başına aylık 5 $

Pro: Sınırsız kullanıcı için araç başına aylık 10 ABD doları

Whip Around puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (550+ yorum)

10. Öncelik Matrisi

öncelik Matrisi aracılığıyla

Priority Matrix, takımların görevlerini öncelik sırasına koymalarına yardımcı olmak için Eisenhower yöntemini kullanır. Bu model, her göreve bir aciliyet ve önem düzeyi atar, böylece önce neye odaklanmanız, neyi delege etmeniz veya neyi görmezden gelmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Priority Matrix'in en iyi özellikleri

Herkesin en acil görevler üzerinde birlikte çalıştığından emin olarak hesap verebilirliği ve ekip çalışmasını iyileştirin

Eisenhower modelinin dört çeyreğinde tüm inşaat projelerinizi ve görevlerinizi izleyin

Her takım üyesi doğru zamanda doğru iş üzerinde çalıştığı için verimliliğinizi artırır

Filtreleri kullanarak her takım üyesinin gerçek zamanlı olarak ne yaptığını görebilirsiniz

Her görev veya tüm proje için ilerlemeyi ve konuşmaları izleyin

Farklı cihazlar arasında senkronizasyon yapın ve Microsoft 365 ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyon sağlayın

Öncelik Matrisi sınırlamaları

Eisenhower matrisine odaklanması nedeniyle, diğer inşaat yönetimi fonksiyonları için yeterince esnek değildir

Küçük işletmeler için yeni kullanıcılar eklemek maliyetli olabilir

Öncelik Matrisi fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme: 14 gün boyunca

PM for Office 365: Kullanıcı başına aylık 9 $ (yalnızca Office 365 kullanıcıları için)

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Öncelik Matris derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

Mac İnşaat Proje Yönetimi Yazılımıyla Zamanında ve Bütçeye Uygun Teslimat Yapın

Doğru inşaat yönetimi yazılımını seçmek, projenizin başarısının anahtarıdır. İnşaat proje yönetimi yazılımı, diğer şeylerin yanı sıra, zamanında ve bütçe dahilinde kalmanıza yardımcı olur.

Ancak bu yazılımlar, tüm kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmenize ve müşteriye doğru ve kapsamlı raporlar sunmanıza da yardımcı olmalıdır.

ClickUp, Mac veya Windows için en iyi proje yönetimi yazılımını tek bir yerden bulabileceğiniz bir çözümdür! Web tabanlı, kullanıcı dostu ve Mac'inizden en iyi şekilde yararlanmak ve projenizi başarıyla tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar.

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