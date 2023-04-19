50 İnşaat Yönetimi Terimi: İnşaat Terimler Sözlüğü

Her sektörün kendine özgü bir jargonu vardır.

Eğitimsiz kulaklara ve gözlere, bu sektöre özgü teknik terimler, kısaltmalar ve ifadeler yabancı bir dil gibi gelebilir. Sektörünüzde bir profesyonelseniz, bu anahtar terimleri anlamak, başkalarıyla iletişim kurma şeklinizi ve projenizin başarısını etkileyebileceğinden çok önemlidir.

Bu nedenle, bir inşaat projesini yönetirken, herkesin aynı sayfada olması ve genel proje hedeflerini net bir şekilde anlaması için doğru terimleri kullanarak iletişim kurmak çok önemlidir. Dikkatli olmazsanız, yanlış kullanılan bir terim projenizi olumsuz etkileyebilir veya tamamen mahvedebilir.

Öyleyse bundan kaçınalım! İşte inşaat sektöründeki her inşaat müdürü, proje yöneticisi ve profesyonelin ezbere bilmesi gereken en sık kullanılan 50 terimin yer aldığı faydalı bir sözlük. Proje yöneticisinin araç kemerine daha kullanışlı araçlar eklemek için birkaç proje yönetimi ile ilgili şablon da ekledik.

50 Bilinmesi Gereken İnşaat Yönetimi Terimleri

A-K: Toplantıyı başlatmak için çevik proje yönetimi

1. Çevik Proje Yönetimi

ClickUp içindeki çevik yönetim şablonu

Çevik proje yönetimi, gelişen duruma uyum sağlamaya adanmıştır. İnşaat yöneticileri, projeyi yakından takip ederek ve gerektiğinde değişiklikler veya kararlar alarak çevik yönetimi gerçekleştirebilirler.

İyi bir Agile proje yönetimi yazılımı, sprint iş akışını kolaylıkla yönetmeyi, görevleri hızlı bir şekilde üstlenmeyi ve tamamlamayı ve proje ekibinize projeleri ilerletmek için ihtiyaç duydukları esnekliği, yapıyı ve desteği sağlamayı mümkün kılar.

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2. Hepsi Dahil Fiyat

Hepsi dahil fiyat, bir projenin veya belirli bir inşaat öğesinin doğrudan ve dolaylı maliyetleri dahil olmak üzere toplam maliyetini özetler. Örneğin, nakliye, işçilik saatleri ve kurulum malzemeleri dahil olabilir.

3. Kayıtlı Mimar

Kayıtlı Mimar, inşaat izinlerinde adı geçen ve bir inşaat projesinin güvenliğini ve tamamlanmasını denetleyen kişidir. Bu kişi tasarımcı olmayabilir, bunun yerine proje evraklarını işlemek için görevlendirilmiş lisanslı bir mimari saha yöneticisi olabilir.

Mimarlar için bu Proje Yönetimi Araçlarını inceleyin

4. Miktar Listesi (BOQ)

BOQ veya Miktar Listesi, bir projenin fiyatlandırılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Planlandığı gibi bir inşaat projesini tamamlamak için gereken tüm işçilik ve malzemelerin ayrıntılı bir listesidir.

5. Blok

ClickUp'ta bağımlılıkları yeniden planlamak, görevlerin bloklanmasını önlemeye yardımcı olur

Bloklama, üzerinde çalışılamayan görevleri veya önceki bir görev veya alt görev tamamlanana kadar bir kişinin işe başlamasını engelleyen görevleri ifade eder. Bu, bağımlılıklar bir kişinin projeye devam etmesini engelleyecek şekilde ayarlandığında iş akışının kesintiye uğramasını önler.

Örneğin, bir mutfak tadilatı projesinde, dolap montajını engelleyen bir bağımlılık, demo görevi için ayarlanır, böylece mutfak demosu tamamlanana kadar yeni dolaplar monte edilemez.

6. Darboğaz

Darboğaz, projede bir öğenin tamamlanması veya temizlenmesi gereken, diğer işlerin devam edebilmesi için bir tıkanıklık noktasıdır.

Örneğin, yanlış boyutlu ekipmana sahip olmak, malzeme teslimatını beklemek veya gerekli bir kurulum adımını atlamak, her biri bir darboğaz haline gelebilir.

7. İşbirliği

İşbirliği, birden fazla müteahhit veya uzman takımının birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. İnşaat işbirliği, duvar arkası ve alçıpan montajları gibi işlerin verimli bir şekilde tamamlanması için doğru sırayla yapılmalıdır.

8. İnşaat Yönetimi Yazılımı

İnşaat yönetimi yazılımı, inşaat yöneticilerinin proje verimliliğini, inşaat planlamasını, gözetimini ve görev atamalarını iyileştirmelerine olanak tanır. Projenizi sahada ve sahada dışında yönetmenize yardımcı olmak için CAD diyagramları, belgeleme, Gantt grafikleri, gösterge panelleri, mobil zaman takibi, şablonlar ve daha fazlası gibi özellikleri içermelidir.

Kolay organizasyon ve planlama için günlük ilerlemenizi izlemek üzere bu ClockConstruction Günlük Rapor şablonunu kullanın.

ClickUp'ta tek bir anahtarla kritik yolunuzda kalan görevlere göre iş yükünüzü görüntüleyin!

İnşaatta Kritik Yol Yöntemi (CPM), bir proje planlama yöntemidir. Yöneticiler, yazılımları kullanarak inşaat projelerinde gerekli faaliyetleri, sürelerine ve bu görevlerin tamamlanması gereken sipariş sırasına göre bölebilirler.

10. Bağımlılıklar

ClickUp'ta bir ilişkiye bağımlılık ekleme

Bağımlılıklar, başka bir görevin başlamadan önce tamamlanması gereken görevlerdir. Örneğin, duvar arkası kablolama, aydınlatma armatürlerinin kurulumuna bağlıdır, çünkü aydınlatma armatürleri kablolamanın tamamlanmasına bağlıdır.

11. Tasarım-İnşaat

Tasarım-inşaat, bir projenin tasarım ve inşası için aynı takımın işe alınması kavramını temsil eder. Bu, tasarımcıların projeyi tasarıma uygun olarak sürdürmesini ve tasarımların inşaatçıların yetenekleri göz önünde bulundurularak tamamlanmasını sağlar. Tasarım-inşaat hizmetleri, sorumluluğun daha az yayılması nedeniyle maliyetleri azaltabilir ve teslim edilecekleri iyileştirebilir.

12. Alan İş Siparişi

Saha işleri siparişi, bir alt yüklenicinin kendisine verilen görevleri listeleyen ve işi tamamlamak için talimatları not eden bir belgedir. Bu belge, genel yüklenici tarafından alt yükleniciye verilir ve kapsamı, alt yüklenicinin bilmesi ve yapması gerekenlerle sınırlıdır.

13. Takip

Takip, işin tatmin edici olduğundan emin olmak için projeyi tekrar kontrol etme uygulamasıdır. Bu, inşaatın her aşamasında yapılabilir ve her görevin tamamlandığından ve bir sonraki aşamaya hazır olduğundan emin olunur. Ayrıca, nihai ürünün müşterileri memnun ettiğinden emin olmak için müteahhitler tarafından da yapılır.

14. Sorun Günlüğü

ClickUp'ın basit Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Sorun günlüğü, bir projeyi olumsuz etkileyen tüm sorunların kaydedildiği ve izlendiği bir belgedir. Bu, halihazırda çözülmüş sorunları ve devam eden gecikmelere veya sorunlara neden olan sorunları içerir.

15. Sorun Yönetimi

Sorun yönetimi, günlük kayıtlarına girilen sorunları ele alma ve çözme sürecidir. Projeyle ilgili bilinen gecikmeler ve diğer olumsuz faktörler, sorunu aşmanın veya çözmenin yollarını bulmak için önceliklendirilir.

16. Sorun İzleme

Sorun izleme, devam eden bir sorunun üstünde kalma uygulamasıdır. Örneğin, bir yüklenici geciken bir sevkiyatı izleyebilir. Bu genellikle, genel yüklenicinin sorumluluk atamasına ve gösterge panelinde bilinen sorunları kontrol etmesine olanak tanıyan sorun izleme yazılımı ile yapılır.

ClickUp'ın Hata ve Sorun İzleme şablonunu kullanarak, işinizin geri kalanını yaptığınız yerde hataları raporlayın, izleyin ve önceliklendirin

17. Sorun Türleri

Her sorunun bir türü vardır. İnşaatta sorun türleri arasında nakliye gecikmeleri, uyum düzenlemeleri, programa uyma, malzeme kalitesi sorunları ve inşaat projesi öncesinde ve sırasında ortaya çıkabilecek diğer sorunlar yer alır.

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18. Başlangıç Toplantısı

Başlangıç toplantısı, bir inşaat projesinin tüm katılımcıları arasında yapılan ilk önemli toplantıdır. Genel yüklenici, herkesin takımının görevlerini ve hedeflerini anladığından emin olur ve inşaatın zaman çizelgesi oluşturulur, her takım veya uzmana inşaatın gerçekleşeceği sıraya göre zaman çizelgesinde görevler atanır.

Bir sonraki projenize doğru bir başlangıç yapmak için ClickUp'ın Proje Başlangıç Toplantısı şablonunu kullanın.

Bu günlük rapor şablonlarına göz atın!

M-W: Toplantı Gündemi Şelale Modeline

19. Toplantı Gündemi

Toplantı gündemi, toplantı sırasında ele alınacak konuların listesidir. İnşaat toplantısı yapıldığında, konuşmanın yolunda gitmesini sağlamak ve gerekli tüm konuları ele almak için bir gündem kullanılabilir. Bunlar arasında zaman çizelgesinin ele alınması, bilinen sorunlar ve alt yüklenicilerin koordinasyonu yer alır.

ClickUp'taki Toplantılar şablonunu kullanarak ideal toplantı gündeminizi oluşturun ve süreci tutarlı bir şekilde ilerletin.

20. Toplantı Tutanakları

Bir toplantı yapıldığında, toplantı tutanakları alınabilir. Toplantı tutanakları, toplantıda ele alınan tüm konuların ve bu öğelerin ele alındığı yaklaşık sürelerin kaydidir. Toplantı tutanakları ayrıntılı veya genel olabilir, ancak tutanakları almanın en iyi yolu, zaman damgaları ekleyen ve hızlı, net notlar için kısayollar içeren bir yazılım aracı kullanmaktır.

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı şablonuyla not alma sürecinizi kolaylaştırın ve daha iyi toplantı notları alın.

21. Dönüm Noktaları

ClickUp'ta Gantt görünümünde görevler ve dönüm noktası görevleri arasındaki ilişkileri çizme

Dönüm noktası, inşaat projesinde önemli bir etkinliktir. Bu genellikle, inşaatın büyük bir aşamasının tamamlandığı veya projenin, müşterinin iş sahasını gezerek ilerlemeyi görebileceği bir noktaya geldiği anlamına gelir. Örneğin, çerçevelemenin tamamlanması bir inşaat dönüm noktası olarak kabul edilebilir.

22. Proje Bütçesi

Bir projenin genel bütçesini izlemek için ClickUp'ta müşteri bütçesi ekleyin veya düzenleyin

Proje bütçesi, bir inşaat projesini tamamlamak için öngörülebilen tüm maliyet ve giderlerin resmi olarak onaylanmış, ayrıntılı bir listesidir.

23. Proje Yöneticisi

İnşaat sektöründe bir proje yöneticisi, inşaatın tüm unsurlarını ve görevlerini koordine etmekten ve çeşitli takımları ve uzmanları doğru yolda tutmaktan sorumludur. Proje takvimini oluşturmak, projenin anahtar performans göstergelerini belirlemek, uygun proje teslim yöntemini seçmek, proje maliyetlerini yönetmek, proje performansını izlemek ve iletmek ve tüm proje çıktılarının karşılanmasını sağlamakla sorumludurlar.

24. Proje Planı

ClickUp'ın güçlü Liste Görünümü, proje planınızı görselleştirmeyi kolaylaştırır

Proje yöneticisi tarafından oluşturulan bir inşaat proje planı, projenin amaç ve hedeflerini, görevlerini, dönüm noktalarını, teslim edilecekleri ve kaynakları ayrıntılı olarak tanımlar. Tüm gereksinimlere uygun ve müşterinin memnuniyetine yönelik olarak inşaat projesini tamamlamak için en verimli ve uygun maliyetli yöntemleri özetleyen bir proje planı oluşturmak önemlidir.

Planınızı görselleştirmenin ve proje takımınız veya paydaşlarınız için kolayca erişilebilir hale getirmenin etkili bir yolu, ClickUp gibi bir proje yönetimi platformunda görevlerin bir listesini oluşturmak ve projenizin aşamalarını açıkça tanımlamak için Özel Durumlar oluşturmak ve tüm anahtar proje ayrıntılarını tek bir görünümde görüntülemek için Özel Alanlar eklemektir.

25. Proje Portföy Yönetimi (PPM)

İnşaat sektöründe, proje portföy yönetimi (PPM), inşaat şirketlerinin performanslarını, yatırım getirilerini, kaynaklarını ve süreçlerini analiz etmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan stratejik bir yaklaşımdır. Müteahhitler, portföydeki tüm projeler için kullanılan maliyetleri, kaynakları ve teknolojileri optimize etmek amacıyla portföyü analiz ederler. Bu sayede, tek tek projeler yerine birden fazla projede iyileştirmeler ve maliyet verimliliği sağlanır.

26. Proje Paydaşları

Bir inşaat projesindeki proje paydaşları, projeye dahil olan ve projenin sonucunu etkileyebilecek herkesi içerir. Buna müşteri, mülk sahibi, genel yüklenici, alt yükleniciler, proje takımı, tedarikçiler ve hatta yerel konseyler gibi devlet yetkilileri de dahildir.

27. Proje Zaman Çizelgesi

ClickUp'ta Zaman Çizelgesi Görünümünü takımınızın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirin

Proje zaman çizelgesi, proje yaşam döngüsünün planlama aşamasında yapılır. İnşaat programını, proje süresini ve bir inşaat projesinin her aşamasının tamamlanması için gereken süreyi açıkça belirtir.

Proje ekibinin proje takvimini doğru bir şekilde görselleştirebilmesini ve takip edebilmesini sağlamak için, proje yöneticileri net bir zaman çizelgesi görünümü oluşturmalarına olanak tanıyan bir inşaat proje yönetimi aracına yatırım yapmalıdır. Bir sonraki projenizin takvimini izlemek için ClickUp'ın Gantt Zaman Çizelgesi şablonunu kullanın.

28. Punch List

İnşaatta punch list, henüz tamamlanmamış veya müşterinin şartnamesine uymayan her şeyi listeleyen bir belgedir. Punch list genellikle bir projenin sonunda, yüklenicinin projeyi kapatması ve ödeme alması için gerekli belgelerin bir parçası olarak sunulur.

29. Kalite

Kalite güvencesi, projenin belirli kalite standartlarına uygun olarak tamamlandığını izlemek ve sağlamak için uygulanan sistematik bir plandır. Kalite güvencesi, proje süresince ve her aşama tamamlandıkça düzenli olarak gerçekleştirilir.

30. Kalite Kontrol

Kalite kontrol, her şeyin belirlenen kalite standardına uygun olduğundan emin olmak için malzemelerin ve tamamlanan işlerin değerlendirildiği bir süreçtir. Kalite kontrol, kalite güvence sürecinde değişiklik gerekip gerekmediğini belirlemek için her görev ve proje tamamlandığında uygulanır.

31. Kalite Yönetim Planı

Kalite yönetim planı, paydaşların kalite standartlarının, kalite güvence sürecinin ve bir projenin tamamlanması için kullanılacak kalite kontrol politikalarının ayrıntılı bir özetidir. Kalite yönetim planı genellikle toplam proje yönetim planının bir parçasıdır.

32. Kalite Planlama

Proje yöneticisi tarafından tamamlanan kalite planlaması, bir inşaat projesi sırasında uyulacak beklenen kalite standartlarını ana hatlarıyla belirtir. Kalite iletişim planının oluşturulması, yüklenicilerin niteliklerinin değerlendirilmesi süreci, kalite güvence izleme planının ana hatları, kalite kontrol prosedürleri ve uygunsuzluk prosedürlerinin belirlenmesi gibi konuları içerir.

33. Kaynak Tahsisi

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Kaynak tahsisi, bir inşaat projesi sırasında kaynakları takımlara ve görevlere en verimli şekilde tahsis etmenin yolunu analiz eder. Bu, inşaat ve proje hedeflerini en iyi şekilde karşılamak için kaynakları en üst düzeye çıkarır.

34. Kaynak Kullanılabilirliği

Kaynak kullanılabilirliği, inşaat projesinin tamamlanması için hangi kaynakların mevcut veya zamanında elde edilebilir olduğunu değerlendirerek belirlenir.

35. Kaynak Dağılım Yapısı

Kaynak dağılım yapısı, inşaat sürecini tamamlamak için gerekli olacak tüm kaynakların kapsamlı bir listesidir. Bu, inşaat müteahhidinin erişebileceği kaynakları ve sipariş edilmesi gereken öğeleri içerebilir.

Takvim Görünümünde görevleri kolayca sürükleyerek son teslim tarihlerini düzenleyin, yeni görevler oluşturun veya görevleri kaldırın

Bir inşaat projesinin kaynak takvimi, kaynakların ne zaman kullanılabilir olacağını özetler. Bu, örneğin, proje halihazırda devam ederken gelecek malzemelerin teslimat programlarını içerebilir.

Proje faaliyetlerinizi ve önemli proje görevlerinizi kolay takip edilebilir bir Takvim görünümünde haritalayan dijital bir kaynak takvimi oluşturarak proje takımını, inşaat müdürünü, proje müdürünü ve diğer tüm anahtar paydaşları her zaman bilgilendirin.

37. Kaynak Dengeleme

Kaynak dengeleme süreci, yüklenicilerin belirli kaynak kullanımını belirlenen sınırın altında tutmak için proje programını ayarladığında gerçekleşir. Örneğin, bu, alt yüklenicilerin fazla mesai yapmamasını veya bir jeneratörün kapasitesinin aşırı kullanılmamasını sağlar.

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38. Risk Yönetimi

Risk yönetimi, bir projede ortaya çıkabilecek tüm riskleri belirleme ve bunların gecikmelere ve diğer sorunlara neden olma potansiyelini değerlendirme sürecidir ve risklerin proje hedeflerini etkilemesini önlemeye yönelik genel bir bakış sağlar. İnşaat riskleri, güvenlik tehlikelerinden tedarikçi gecikmelerine kadar geniş bir aralıkta değişir.

Bu risk yönetimi şablonlarını kullanın!

39. Risk Azaltma

ClickUp'ın Risk Günlüğü'nü kullanarak hangi görevlerin veya alt görevlerin gecikme veya tamamlanamama riski altında olduğunu görün

Risk azaltma stratejisi, belirlenen her risk için tasarlanır ve olumsuz etkilerin veya riskin gerçekleşmesini önlemek için bilinen bir riski azaltma, en aza indirme veya etrafından işleme planını ana hatlarıyla belirtir.

ClickUp'ta bir Liste oluşturarak, her bir riski ve etkisini açıkça belirtmek için Özel Alanlar ekleyerek ve daha fazla bağlam eklemek ve her bir riski kategorize etmek için özel etiketler oluşturarak proje risk günlüğünüzü düzenli, görünür ve izlenebilir tutun.

40. Risk İzleme ve Kontrol

Risk izleme ve kontrolü, risk yönetimi sürecini iyileştirmek için bilinen riskleri takip etme, müdahale planlarını uygulama ve yeni ortaya çıkan riskleri belirleme ve bunlara müdahale etme sürecidir.

41. Risk Sahibi

Risk sahibi, belirli bir riskin izlenmesi ve yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca, devam eden risk analizinden de sorumlu olabilirler.

42. Değerler Çizelgesi

ClickUp'ın Liste Görünümü'nde görevlere parasal değerler eklemek çok kolaydır, böylece proje bütçeleri planlandığı gibi ilerler

Değerler listesi, karşılık gelen değerleriyle birlikte listelenen iş görevlerinin veya öğelerin bir listesidir. Toplam değerler listesi, bir inşaat projesinin toplam maliyetini temsil etmelidir. Bunlar, müteahhitler tarafından ödeme başvurularının işlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.

ClickUp'ta Liste görünümüne Para Özel Alanını ekleyerek, her görev veya proje için ürün bütçelerini göstermek üzere değerlerle ayrıntılı bir program oluşturun.

43. Scrum

Scrum, proje yaşam döngüsü boyunca takım üyeleri arasında sürekli ve döngüsel işbirliğine odaklanan bir proje yönetimi çerçevesidir. İnşaatta, scrum, inşaat projesinin her aşamasını planlamak ve ardından uygulamak için düzenli toplantıları temsil edebilir.

44. Teknik Özellikler

İnşaat özellikleri veya spesifikasyonları, kullanılan malzemeler veya her bir proje aşamasını tamamlamak için gereken işler hakkında ayrıntılı bilgilerdir. Bir güverte özellikleri, taşıyabileceği ağırlık veya kullanılan panoların boyutlarını içerebilir. Bir panonun özellikleri, boyutları ve çekme mukavemetidir.

45. Sprint

İş yüklerini daha iyi yönetmek için ClickUp içinde görevler için sprint puanları belirleyin

Çevik proje yönetiminde, projeler genellikle bir haftadan bir aya kadar süren ve tamamlanması gereken sprint adı verilen kısa, tekrarlanabilir aşamalara bölünür, böylece sprintte yer alan tüm proje ekibi üyeleri zaman çizelgesine uymak için hızlı bir şekilde çalışır. İnşaat genellikle sprintler halinde gerçekleşir, çünkü müteahhit veya alt yüklenici takımları, belirlenen saatler içinde her aşamayı veya iş gününü tamamlamak için çalışır.

ClickUp'ın Sprint şablonuyla organize, tekrarlanabilir ve tutarlı bir sprint iş akışı oluşturarak takımınızın süreçlerini basitleştirin ve standartlaştırın.

46. Ayakta Toplantı

Ayakta toplantı, her proje takımı üyesinin işlerindeki ilerleme hakkında bilgi verdiği ve gerekli koordinasyon verilerini paylaştığı kısa ve hızlı bir toplantıdır. Ayakta toplantılar genellikle her gün aynı saatte yapılır.

47. Zaman ve Malzemeler (T&M)

Zaman ve Malzemeler (T&M), yükleniciye yalnızca gerçekleştirilen iş saatleri ve satın alınan malzemeler dahil olmak üzere gerçek maliyetler için ödeme yapılan bir yöntemdir.

Hizmet ve ürün fiyatlarınızı doğrudan ClickUp içinde yönetin. Bu Fiyat Listesi şablonu, ürün tabanlı şirketler ve hizmet sağlayıcılar için kullanışlıdır!

48. Şelale Modeli

Şelale modeli, aşamaların birbiriyle çakışmadan tek tek ele alındığı, aşağı doğru akışlı bir proje yönetimi metodolojisidir. Şelale yöntemi, kurulumun gerekli sıralı doğası nedeniyle inşaatta yararlı olabilir.

ClickUp'taki Şelale Yönetimi şablonunu kullanarak, şelale modeliyle projelerinizi yönetmek için standart bir süreç oluşturun.

49. İlerleme halindeki iş (WIP)

Başlanmış ancak henüz tamamlanmamış herhangi bir proje veya görev, Devam Eden İş veya WIP olarak adlandırılır. WIP'nin temel nedenleri arasında çok fazla işi aynı anda başlatmak ve bir sprint içinde mini şelaleler çalıştırmak sayılabilir.

50. İlerleme Sınırı

Bazı projeler, belirli bir aşamada aynı anda yapılabilecek görevlerin sayısını veya aynı anda ilerleyebilecek iş miktarını sınırlar. Bu, Devam Eden İş sınırı olarak bilinir. Devam Eden İş sınırını belirlemek, darboğazları tespit etmeye ve takımların odaklanmasına yardımcı olabilir.

Proje yöneticileri, ClickUp'ın Pano görünümünde kapasitenin altında, yakınında, kapasitede veya kapasitenin üzerinde olup olmadığını görsel olarak göstererek proje takımının kapasitesini korumak için ClickUp'taki WIP Sınırı ClickApp'inden yararlanabilir.

Takımınızın kapasitesini korumak için ClickUp'a WIP sınırları ekleyin

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Araç setinizi inşaat yönetimi terimleriyle doldurun

Bir inşaat projesini yönetmek, inşaat müdürü, proje takımı, anahtar paydaşlar ve müşterilerle çok sayıda planlama, koordinasyon ve iletişim gerektirir. Beklentileri karşılamak ve proje kapsamında kalmak için gerekli bilgileri doğru bir şekilde aktarmak için proje yönetimi ve inşaat terimlerini doğru kullanmayı bilmek çok önemlidir.

Bir proje yöneticisi olarak, riskleri yönetmek, projeyi proje yaşam döngüsü boyunca sorunsuz bir şekilde ilerletmek, proje bütçesini kontrol etmek, proje ilerlemesini izlemek gibi birçok sorumluluğunuz vardır. İşte bu noktada ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı işinize yarar.

Tamamen özelleştirilebilir olması sayesinde, takımlar kendi benzersiz proje ihtiyaçlarını ve iş akışı tercihlerini en iyi şekilde destekleyen en ideal ve etkili iş akışını oluşturabilirler. Proje yönetimi sürecinizi ve takım işbirliğini iyileştirmek için yüzlerce özellik arasından seçim yapın, tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getirmek için diğer iş araçlarını entegre edin ve her türlü projeyi yönetmenize yardımcı olacak ClickUp'ın geniş düzenlenebilir inşaat şablonları seçimini kullanın. 👷‍♀️👌