İş Akışlarını ve Sohbeti Otomasyonla Gerçekleştirmek İçin En İyi Slack AI Ajanları

Her gün, tahmini 42 milyon kişi projeleri koordine etmek, güncellemeleri paylaşmak ve takımlar arası işbirliği yapmak için Slack'e giriş yapıyor.

Ancak takımları birbirine bağlayan bu Slack kanalları, aynı zamanda bilgi yüklemesine de neden olabilir.

Slack AI ajanları, çalışma alanınızda akıllı asistanlar olarak görev yaparak bu sorunu çözer: rutin görevleri yerine getirir, şirket bilgilerine dayalı cevapları sunar ve takımların tekrarlayan koordinasyon işleri yerine anlamlı işlere odaklanmasına yardımcı olur.

Bu blog yazısında, ş akışlarını ve sohbeti otomasyon için en iyi 11 Slack ajanı ve ClickUp'ın Slack ve diğer ajanlara kıyasla neden öne çıktığını ayrıntılı olarak ele alacağız. 🎯

Slack AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Tüm Slack AI ajanları aynı şekilde tasarlanmamıştır. En iyileri sadece soruları yanıtlamakla kalmaz; takımınızın işlerini otomasyonla gerçekleştirmesine, konuşmaları yönetmesine ve Slack Çalışma Alanınızın içinde doğrudan bilgilere göre harekete geçmesine yardımcı olur.

Doğru seçildiğinde, bir AI ajanı ş akışlarınızı anlayan, şirket verilerinden içgörüler elde eden ve takımınızın birden fazla araç arasında gidip gelmeden daha hızlı hareket etmesine yardımcı olan güvenilir bir AI asistanı haline gelir.

Takım liderleri ve operasyon yöneticileri için hedef basit: Slack kullanıcılarınıza doğru bilgilere hızlı erişim sağlarken manuel çabayı azaltmak.

Öncelik vermeniz gereken birkaç özellik şunlardır:

✅ Müşteri sorularını yanıtlama, destek biletlerini yönlendirme veya satış ekibine hızlı güncellemelerle destek olma gibi rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirme yeteneği

✅ Şirket bilgilerine, bilgi bankası içeriğine ve geçmiş konuşmalara erişim sayesinde Slack ajanı doğru ve alakalı yanıtlar verebilir

✅ Ş Akışlarını birbirine bağlamak ve sorunsuz iş akışı otomasyonu sağlamak için Slack Marketplace, Slack uygulamaları ve diğer mevcut araçlarla uyumluluk

✅ Kullanıcı sorgularını analiz edebilen, kalıpları tespit edebilen ve Slack kanallarında içgörüler ortaya çıkarabilen üretken AI ve büyük dil modelleri desteği

Bu özellikler bir araya geldiğinde, Slack'teki AI ajanları bot olmaktan öteye geçer; takımların daha iyi bir bağlam ve hızda çalışmasına yardımcı olan verimlilik motorlarına dönüşür.

Slack AI Ajanlarına Genel Bakış

İşte Slack AI ajanlarını bir bakışta anlamanıza yardımcı olacak bir karşılaştırma tablosu. Bunları aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Araç En uygun olduğu durumlar Önemli özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Slack çalışma alanında yerel AI yardımı AI Süper Ajanlar , Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, ClickUp Brain, Bilgi Yönetimi, AI Notetaker Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Slack AI Slack Çalışma Alanı'nda yerleşik AI yardımı Konuşma özetleri, AI arama, kanal özetleri, çok dilli çeviri, Slack verilerinden bağlamsal yanıtlar Ücretsiz; Pro 4,38 $/kullanıcı/ay; İş+ 9 $/kullanıcı/ay; Kurumsal özel Polly AI Slack'te takım geri bildirimlerini ve etkileşim bilgilerini toplama Slack anketleri ve araştırmaları, anlık durum kontrolleri, etkileşim analizleri, anonim geri bildirimler, Slack Marketplace entegrasyonu Ücretsiz; Temel 12 $/ay; Pro 24 $/ay; Kurumsal özel Zapier AI AI destekli otomasyonla birden fazla aracı birbirine bağlayın AI ş akışı otomasyonu, 8.000'den fazla entegrasyon, dallanma mantığı, otomatik tetikleyiciler ve eylemler, ş akışları için AI "takım arkadaşları" Ücretsiz; Profesyonel 29,99 $/ay; Takım 103,50 $/ay; Enterprise özel Agentforce Kurumsal verilere bağlı otonom AI ajanları oluşturma Özel AI ajanları, Salesforce veri entegrasyonu, konuşma arayüzü, Slack eylemleri, çok adımlı otomasyon Salesforce Foundations ücretsiz; Flex Kredileri 500 $/100.000 kredi; konuşma başına 2 $ n8n Gelişmiş kontrol ile AI ş akışı otomasyonu Görsel iş akışı oluşturucu, AI düğümleri ve entegrasyonlar, kendi sunucunuzda barındırma seçeneği, komut dosyası desteği, 500'den fazla entegrasyon Başlangıç 24 $/ay; Pro 60 $/ay; İş 960 $/ay; Kurumsal özel ClearFeed Slack konuşmalarını yapılandırılmış destek biletlerine dönüştürme AI bilet oluşturma, bilgi bankası entegrasyonları, destek ş Akışı otomasyonu, talep yönlendirme, Slack yardım masası yönetimi Profesyonel 50 $/ay; Enterprise özel Zendesk AI Müşteri desteği akışlarını otomasyonla otomatikleştirme AI bilet yönlendirme, otomasyonlu yanıtlar, konuşma özetleri, bilgi bankası önerileri, destek analitiği Destek Ekibi 25 $/ay; Suite Ekibi 69 $/ay; Suite Professional 149 $/ay; Suite Enterprise 219 $/ay Wonderchat Bilgi tabanlarından AI sohbet robotları oluşturma AI sohbet robotu oluşturma, bilgi tabanı entegrasyonu, bağlamsal yanıtlar, üretken AI yanıtları, müşteri desteği otomasyonu Başlangıç 29 $/ay; Temel 99 $/ay; Turbo 299 $/ay; Kurumsal özel Guru AI Dahili bilgi yönetimi ve AI destekli takım desteği Bilgi bankası entegrasyonu, Slack yanıtları, bağlam farkındalıklı yanıtlar, ş Akışı otomasyonu, gerçek zamanlı bilgi erişimi Özel fiyatlandırma Cohere Özel AI ajanları için kurumsal dil modellerini destekleme Büyük dil modelleri, anlamsal arama, kurumsal AI altyapısı, özel AI ajanları, harici veri alma Özel fiyatlandırma

En İyi Slack AI Ajanları

İşte dikkate alınması gereken en iyi AI ajanları; en iyi kullanım örnekleri, örnekler, özelleştirme derinliği, işbirliği akışı, AI özellikleri, entegrasyonlar, fiyatlandırma ve anahtar artıları ve eksileri ele alınmaktadır.

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp, sohbeti yapılandırılmış bir iş haline getiren en iyi AI ajanları)

ClickUp, AI'yı ayrı bir katman olarak ele almak yerine, bağlam farkındalı AI ile desteklenen, görevlerinizi, tartışmalarınızı ve teslimat izlemenizi tek bir yerde bir araya getiren birleşik bir AI çalışma alanı olarak çalışır.

ClickUp, İş Dağınıklığını (çok fazla uygulamaya yayılmış işler) ve AI Dağınıklığını (kısmi bağlam içeren çok sayıda izole AI aracı) azaltır, böylece takımınız en son kararı takip etmekle daha az zaman harcar ve işleri teslim etmeye daha fazla zaman ayırır.

Slack'i ClickUp Chat + Super Agents ile değiştirin

Yapabiliyorken neden sadece sohbet edesiniz? Konuşmalarınızı işinizle aynı ekosisteme taşıyarak, uygulamalar arasında geçiş yaparken yaşanan bağlam dağınıklığını ortadan kaldırırsınız. ClickUp Chat'i Super Agents ile birleştirdiğinizde, mesajlarınız tüm proje motorunuzun yakıtı haline gelir.

Bağlam içeren sohbetler: Sohbetlerin görevlerden kopuk olduğu Slack'in aksine, ClickUp Chat projelerinizle birlikte çalışır. Süper Ajanlar bu paylaşılan geçmişten yararlanarak, yalnızca son birkaç mesaja değil, işinizin tüm kapsamına dayalı olarak yanıtlar verir ve eylemler gerçekleştirir

Tartışmadan tamamlanmaya: Süper Ajanlar sizi sadece "bildirmez"; işi de halleder. Bir beyin fırtınası konusunu ayrıntılı bir proje planına dönüştürebilir, son teslim tarihleri olan alt görevler atayabilir ve takımınızın sohbetindeki genel havaya göre durum raporlarını bağımsız olarak güncelleyebilirler

ClickUp Sohbet'te doğal dil mesajları kullanarak Süper Ajanlarla etkileşim kurun ve işlerinizi yapın

Asla unutmayan bir AI takım arkadaşı: Slack konuları zamanla gömülürken, Süper Ajanlar kalıcı hafızaya sahiptir. Takımınızın tercihlerini öğrenir, haftalar önce alınan kararları hatırlar ve hiçbir içgörünün veya öğenin gözden kaçmamasını sağlar.

Süper Ajanları iş başında izleyin:

İletişiminizi ve işlerinizi tek bir yerde birleştirerek, karmaşık entegrasyonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırırsınız. AI ajanlarınızın görev yöneticinize "ulaşması" gerekmez; zaten oradadırlar ve size, sizin kadar hızlı hareket eden, birleşik ve yüksek hızlı bir Çalışma Alanı sunarlar.

💡 Profesyonel İpucu: Bu gelişmiş uygulamalar, ClickUp'ta Slack AI ajanlarını kullandığınız gibi ajanları kullanamayacağınız anlamına gelmez! ClickUp Sohbet kanallarındaki AI destekli Autopilot Ajanları, sık sorulan soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına göre sınıflandırabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir! ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyonla gerçekleştirin, mesajları önceliklendirin ve atayın, hatırlatıcılar ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Ajanları ile yapın

🤝 Örnek olay incelemesi: Bell Direct, ClickUp Süper Ajanları ile operasyonel verimliliğini nasıl %20 artırdı 🤯 Bell Direct'in operasyon ekibi, "işle ilgili işlere" çok fazla zaman harcıyordu. Her gün 800'den fazla müşteri e-postası geldiği için, her mesajın manuel olarak okunması, kategorize edilmesi, önceliklendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyordu; bu da takımların işlerini yavaşlatıyor ve hizmet kalitesine baskı yaratıyordu. ✅ Bell Direct, başka bir nokta çözümü eklemek yerine operasyonlarını ClickUp'ta merkezileştirdi ve Delegator adını verdikleri bir AI Süper Ajan'ı devreye aldı. Otonom bir ekip üyesi gibi davranan bu ajan, insan müdahalesi olmadan gerçek zamanlı olarak gelen her e-postayı okur, aciliyet ve bağlamını sınıflandırır ve işi doğru kişiye yönlendirir. ClickUp'ta kod yazmaya gerek olmayan AI Süper Ajanlarla ş akışlarını uçtan uca otomasyonla otomatikleştirin 🌟 Sonuç: Operasyonel verimlilikte %20 artış, iki tam zamanlı çalışana denk gelen kapasite tasarrufu ve büyük ölçekte daha hızlı, daha tutarlı müşteri hizmeti. 👉🏼 İşletmeniz için de bu sonuçları mı istiyorsunuz?

ClickUp Brain ile dağınık bağlamları net bir sonraki adımlara dönüştürün

ClickUp Brain ile dağınık bağlamınızı daha iyi sonuçlar elde etmek için nasıl uyumlu hale getirebileceğinizi basit adımlarla öğrenin

ClickUp Brain, konuşmalarınızı projelerinize bağlayan bağlamsal bir AI katmanıdır. Genel AI Slack ajanlarının aksine, ClickUp Brain konuşmaları eyleme dönüştürmek için çalışma alanı verilerinizi kullanır.

Uzun görev ve sohbet konuları , standup toplantıları ve asenkron güncellemeler için "ne değişti, neden değişti, ne bloklandı" şeklinde kısa bir özet haline getirin

ClickUp Sohbet'teki AI CatchUp'ı kullanarak kaçırdığınız konuşmanın maddeler halinde özetini oluşturun ve yüzlerce mesajı okumak zorunda kalmayın

ClickUp Brain, bir sohbet mesajından anında proje planları hazırlayabilir, Çalışma Alanı'nda ilgili dosyaları bulabilir veya bir görevin atanması için en uygun kişiyi önerebilir.

Doğal dil komutlarını kullanarak mesajlar, yanıtlar ve hatta kod parçacıklarını doğrudan sohbet kutusunda hazırlayın

ClickUp Brain'i kullanarak işlerinizi doğrudan Sohbet'ten yürütün

Herhangi bir sohbet konuunda veya yorumda @Brain'e bahsederek soru sorabilir veya talimat verebilirsiniz (ör. “@Brain, bu mesajdan bir görev oluştur ve Sarah'a atama”)

ClickUp içinde işinizde bağlamsal yanıtlar almak için Brain'e bahsedin

ClickUp'ın güvenlik ve gizlilik denetimleriyle takım dağıtımlarında AI kullanımını güvenli tutun, bu denetimler SOC 2 uyumluluğunu içerir, verileriniz üzerinde üçüncü taraf eğitimi yapılmaz ve üçüncü taraf veri saklama yoktur.

Tek bir izin ve kontrol seti altında çoklu model desteğini kullanın, böylece takımlar hassas içeriği ayrı AI araçlarına yaymak zorunda kalmazlar

ClickUp'ın yerleşik Slack entegrasyonu ile verimliliği artırın

ClickUp'ın Slack entegrasyonu ile görevleri doğrudan Slack'ten oluşturabilir, iletişimi kolaylaştırabilir ve takım işbirliğini geliştirebilirsiniz.

Slack'ten doğrudan görevler oluşturun : /clickup new yazarak herhangi bir konuşmayı hızla bir göreve dönüştürün. Slack'ten çıkmadan ayrıntıları anında kaydedin

Gerçek zamanlı olarak güncel kalın : Görev güncellemeleriyle ilgili bildirimleri doğrudan Slack kanallarınızda alın ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın

Takım işbirliğini basitleştirin: Slack'te görevleri tartışın ve bunları ClickUp'a bağlayarak tüm takım iletişiminizi tek bir yerde tutun

💡 Profesyonel İpucu: Daha hızlı güncellemeler ve geçmiş kararları daha hızlı bulmak için ClickUp Brain MAX'ı kullanın. ClickUp Brain MAX ile görev güncellemelerini incelemeye hazır özetlere dönüştürün ClickUp Brain MAX, ş akışlarının orijinal bağlamıyla bağlantılı kalmasına yardımcı olur, böylece güncellemeler farklı araçlar arasında kaybolmaz. Talk to Text ile ilerlemeyi daha hızlı kaydedin: "durum, engel, sonraki adım, sorumlu, son teslim tarihi" gibi net bir güncelleme dikte edin. Talk to Text bunu yapılandırılmış bir görev güncellemesine dönüştürür, böylece uzun notları manuel olarak yazmak zorunda kalmadan işlerin akışını sürdürebilirsiniz.

İş akışınızda netlik kazanın: ClickUp Brain MAX'e "Hangi görevler risk altında ve neden?" gibi sorular sorun. Her listeyi tek tek taramadan net bir görünüm elde edersiniz

ClickUp Kurumsal Search ile kararın kaynağını bulun: Birisi "Bunu neden değiştiriyoruz?" diye sorduğunda, Kurumsal Search'ü kullanarak bu işe yol açan orijinal spesifikasyonu, konu başlıklarını veya belgeyi bulun. Böylece tahmin yürütmekten kaçınır ve incelemeleri daha hızlı tamamlarsınız.

İş için doğru AI modelini seçin: Çıktı ihtiyaçlarınıza göre modeller arasında geçiş yapın ve ChatGPT, Gemini veya Claude arasından seçim yapın. Birini net durum özetleri, birini daha derin analizler ve birini de gözden geçirenlerin notlarını yeniden yazmak için kullanın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin ve özel özelleştirme seçeneklerinin çokluğu nedeniyle ilk başta kullanımı biraz zor gelebilir.

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (11.030'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.530'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumu her şeyi özetliyor:

ClickUp'taki süper ajanlara gerçekten minnettarım. Onlara pek çok görevi devredebildiğim için artık tek başıma çalışmıyormuşum gibi hissettiriyorlar. Sanki projeleri tamamlamama ve harika çözümler oluşturmama yardımcı olan gerçek bir takım içinde çalışıyormuşum gibi.

2. Slack AI (Çalışma alanınızda yapılan konuşmaları özetlemek ve cevapları bulmak için en iyi yerel Slack AI ajanları)

Slack Çalışma Alanınız tartışmalar, projeler ve güncellemeler için merkezi bir merkez haline geldiğinde, bilgi yüklemesi hızla artabilir. Mesajlar Slack kanallarında birikir, dosyalar konu dizilerinin içinde kaybolur ve takımınız işleri yerine getirmek yerine arama yapmakla zaman harcar. İşte bu noktada Slack AI, platformun yerel zeka katmanı olarak devreye girer.

Üçüncü taraf AI araçlarının aksine, Slack AI, Slack kullanıcılarınızın her gün kullandığı mesajlaşma ortamının içinde doğrudan çalışır. Üretken AI yeteneklerini kullanarak konuşmaları analiz eder, ilgili bağlamı ortaya çıkarır ve şirket verilerinizden ve paylaşılan dosyalardan elde edilen yanıtları sunar.

Zaten Slack içinde yoğun bir şekilde çalışan takımlar için bu yerleşik AI asistanı, takım işbirliğini geliştirirken gereksiz gürültüyü azaltmaya yardımcı olur.

Slack AI'nın en iyi özellikleri

Slack kanalları, konu dizileri ve özel mesajlardaki konuşmaları özetleyin, böylece takımlar kaçırdıkları tartışmaları hızla takip edebilsin

Slack Çalışma Alanı'nda bulunan mesajları ve dosyaları kullanarak kullanıcı sorgularını yanıtlayan AI destekli bir arama özelliğini kullanın

Kanal özetleri oluşturun ve önemli güncellemeleri öne çıkarın, böylece takımlar tüm projeler genelinde tam bir bağlam içinde çalışsın

Takımların içgörüleri daha hızlı elde etmesine yardımcı olmak için belgeler veya sunumlar gibi paylaşılan dosyaları özetleyin

Konuşmaları çevirerek ve küresel takımların uyum içinde çalışmasına yardımcı olarak çok dilli işbirliğini destekleyin

Slack AI sınırlamaları

Öncelikle Slack konuşmaları içinde çalışır ve gelişmiş iş akışı otomasyonu için ek Slack uygulamaları veya diğer araçlar gerektirebilir

Yetenekler, Slack Çalışma Alanı'nda mevcut bağlama bağlıdır; bu, içgörülerinin erişilebilir mesajlar ve dosyalarla sınırlı olduğu anlamına gelir

Genellikle premium bir eklenti olarak pozisyonlandırılır; bu da AI Slack ajanlarını birden fazla takıma yaygınlaştıran kuruluşlar için maliyetleri artırabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4,38 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 9 $

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Not: AI ve otomasyon özellikleri plana göre değişiklik gösterir.

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (38.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Slack'te sevdiğim birçok özellik var; örneğin, konuşmaları kategorilere ayıran "konu" özelliği, iş arkadaşlarımla hızlıca görüşme yapabilmemi sağlayan "huddle" özelliği ve takip etmem gereken en son etkinlikleri görerek bilgileri takip etmemi sağlayan "activity" sekmesi gibi.

3. Polly AI (Takım geri bildirimlerini ve etkileşim bilgilerini toplamak için en iyi Slack AI ajanı)

Slack çalışma alanındaki en değerli içgörülerden bazıları doğrudan takımınızdan gelir. İster hızlı kararlar, ister çalışanların görüşleri veya yeni pazarlama kampanyalarına ilişkin öneriler olsun, konuşmalar Slack kanallarına dağılmış olduğunda geri bildirim toplamak zor olabilir.

Polly AI, Slack'i gerçek zamanlı bir geri bildirim motoruna dönüştürür. Harici anketler veya formlar düzenlemek yerine, anketler, araştırmalar ve anlık durum kontrolleri kullanarak mesajlaşma ortamınızın içinden doğrudan içgörüler toplayabilirsiniz.

Takım liderleri ve operasyon yöneticileri için Polly, geri bildirimleri toplamaya, yanıtlardaki kalıpları belirlemeye ve takım işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olan hafif bir AI asistanı gibi çalışır.

Polly AI'nın en iyi özellikleri

Slack kanallarında doğrudan hızlı anketler ve oylamalar düzenleyin; böylece takımlar, Slack Çalışma Alanından ayrılmadan geri bildirim toplayabilir.

Daha zengin kullanıcı sorguları ve içgörüler elde etmek için sayısal ölçekler, çoktan seçmeli ve açık uçlu yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli anket biçimleri oluşturun

Takip anketlerini ve tekrarlanan katılım anketlerini otomasyon ile otomatikleştirerek takımın genel ruh halini izleyin ve zaman içindeki eğilimleri belirleyin

Slack kullanıcılarından dürüst geri bildirimler almak için özel gizlilik ayarlarını kullanarak yanıtları anonim hale getirin

Daha kapsamlı iş akışı otomasyonunu desteklemek için Slack Marketplace ekosistemiyle ve diğer AI araçlarıyla entegre olun

Polly AI'nın sınırlamaları

Gelişmiş otonom AI ajanları veya görev otomasyonundan ziyade, öncelikle geri bildirim toplamak için tasarlanmıştır

İçgörüler, Slack kanallarında takımın katılımına ve etkileşimine bağlıdır

Destek biletleri veya karmaşık satış işlemleri gibi operasyonel akışları yönetme konusunda sınırlı yetenekler

Polly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 12 $

Pro: Aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Polly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Polly AI hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının uygulama hakkındaki yorumu:

Slack ile bu kadar sorunsuz bir şekilde entegre olmasını çok seviyorum. Bir soru bankası oluşturabilir ve bunu belirli kanallarla paylaşabilirim. Soru seçenekleri harika, en fazla geri bildirimi almak için anketleri olabildiğince eksiksiz hale getiriyor. Kullanımı çok kolay ve çok iyi çalışıyor.

Zapier AI, kullanıcıların yapay zekayı otomatikleştirilmiş ş akışlarına entegre etmelerine olanak tanır ve uygulamaları birbirine bağlayarak karmaşık görevleri yerine getirir.

Bu, kullanıcıların bağlamı anlayabilen, kararlar alabilen ve binlerce uygulamadaki veriler üzerinde özerk bir şekilde hareket edebilen AI destekli "ajanslar" oluşturmasına olanak tanır.

Zapier AI ajanları, otonom karar verme gücünü doğrudan Slack'e getirir. İster 7/24 müşteri desteği botu ister özel bir yardım masası oluşturun, artık Slack mesajlarını analiz eden ve tüm teknoloji yığınınızda karmaşık eylemleri tetikleyen gelişmiş AI sistemlerini kodlama gerektirmeden kullanıma sunabilirsiniz.

Zapier'in en iyi özellikleri

Hızlı tetikleyici/eylem kurulumuyla 8.000'den fazla uygulama bağlantısına ve MCP aracılığıyla 30.000'den fazla eyleme erişin

Sezgisel AI ş Akışı ve ajan oluşturma kurulumları aracılığıyla tüm sisteminizde iş yapacak "takım arkadaşları" oluşturun

Dallanma mantığı ve daha zengin otomasyonlar için Yollar, Filtreler ve çok adımlı Zaps'ı kullanın

Zapier Tablolarını kullanarak operasyonel verileri depolayın ve otomasyonları doğrudan veri katmanınızdan tetikleyici olarak kullanın

Zapier Arayüzleri aracılığıyla otomasyonlarınızın üzerine yerleştirilen basit formlar, portallar veya gösterge panelleri oluşturun

Zapier sınırlamaları

Gelişmiş işbirliği ve yönetişim özellikleri üst düzey planlarda sunulur; bu nedenle kullanım, görev hacmi ve denetimler arttıkça maliyetler de yükselir

Bazı temel özellikler (çok adımlı Zaps, filtreler ve dallanma gibi) yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

Tek tek Zap'ların adım sınırları vardır; karmaşık akışların güvenilirlik ve bakım açısından birden fazla Zap'a yeniden düzenlenmeleri gerekebilir

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 29,99 $

Takım: Aylık 103,50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumda şöyle deniyor:

Slack, Fieldd, Google ve Keep gibi en popüler uygulamaların çoğuna bağlantı kuruyor gibi görünüyor. Son derece kullanışlı olması hayatı çok kolaylaştırıyor. İşlemlerinizi otomasyonla gerçekleştirmek ve her uygulamayı kontrol etmekle uğraşmak yerine sadece bildirimleri almak istiyorsanız, %100 tavsiye ederim.

5. Agentforce (Kurumsal verilere bağlı otonom AI ajanları oluşturmak için en iyi Slack AI ajanı)

Slack çalışma alanınız konuşmaların gerçekleştiği yer ise, Agentforce bu konuşmalara göre harekete geçecek zekayı sağlar. Sizi gösterge panelleri veya CRM araçları arasında geçiş yapmaya zorlamak yerine, Slack'teki Agentforce, takımınızın doğrudan konuşmalar içinde soruları yanıtlayabilen, bilgileri alabilen ve görevleri yerine getirebilen AI ajanlarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.

Agentforce'u özellikle güçlü kılan şey, şirket verilerine, müşteri kayıtlarına ve Salesforce sistemlerindeki diğer veri kaynaklarına bağlantı yeteneğidir. Bu, satış, destek ve pazarlama takımlarınızın basit bir konuşma arayüzü aracılığıyla sorular sorabileceği, içgörüler elde edebileceği veya tetikleyici eylemler tetikleyebileceği anlamına gelir.

Agentforce'un en iyi özellikleri

İş akışlarını otomasyonla otomatikleştiren ve müşteri sorularını doğrudan Slack Çalışma Alanı'nda yanıtlayan özel ajanlar oluşturun

Çok adımlı görevleri yerine getirebilen ve gerçek zamanlı olarak mantık yürütme yeteneğine sahip gelişmiş otonom AI ajanları oluşturun

Slack kanallarında veya DM'lerde ajanlara bahsetme yaparak şirket bilgilerini alın ve görevleri anında tamamlayın

Salesforce veri kaynaklarına bağlanarak satış takımının ve destek ekibinin müşteri bilgilerine hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olun

Kanal oluşturma, mesaj gönderme veya otomasyon tetikleyicileri gibi yerleşik Slack eylemleri için destek alın

Agentforce sınırlamaları

Halihazırda Salesforce ekosistemlerini ve ilgili AI araçlarını kullanan kuruluşlar için en uygun seçenektir

Uygulama, mevcut araçlar ve kurumsal sistemlerle yapılandırma ve entegrasyon gerektirebilir.

Gelişmiş özellikler, yapılandırılmış şirket verilerine ve iş genelindeki bağlantı kurulan veri kaynaklarına bağımlıdır

Agentforce fiyatlandırması

Salesforce Temelleri: Ücretsiz

Flex Kredileri: 100.000 kredi karşılığında 500 $

Konuşmalar: Konuşma başına 2 $

Agentforce puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Agentforce hakkında ne diyor?

G2'de yer alan olumlu bir yorumda şöyle deniyor:

Salesforce Agentforce sadece bir sohbet robotu değildir; aslında kayıt oluşturma, e-posta oluşturma ve daha fazlası gibi eylemleri gerçekleştirmeye yardımcı olur. Dahası, onu Slack ve diğer sistemlerle entegre edebilirim, bu da onu daha kullanışlı hale getirir. Ayrıca Einstein Trust Layer kullandığı ve sıfır saklama politikası sağladığı için çok güvenlidir, bu da onu kullanmak için güven oluşturur.

6. n8n (Ayrıntılı kontrol imkanı sunan AI ş akışı otomasyonu için en iyisi)

n8n, Slack'in basit uygulama tetikleyicilerinin ötesine geçerek karmaşık, çok dallı mantığı işleyen otonom AI ajanları için sofistike bir motor haline getirir. Düğüm tabanlı, adil kodlu ve kaynak kodu açık bir çerçeve sunduğu için, derin kaynaklı BT düzenleyicileri, veri güvenliği sağlayan destek botları veya özel CRM senkronizasyonları gibi gelişmiş Slack sistemlerini, geleneksel otomasyon araçlarının ulaşamayacağı bir hassasiyet ve gizlilik düzeyiyle devreye alabilirsiniz.

Görsel araçların kolaylığını kodun gücüyle birleştirerek JavaScript ile özel komut dosyası oluşturmayı destekler. Veriler üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için kendi sunucunuzda barındırabilir veya bir bulut hizmeti aracılığıyla kullanabilirsiniz. API'leri, veritabanlarını ve AI ajanlarını aynı akışta birleştirebilir, koruma önlemleri ekleyebilir ve üretim düzeyinde otomasyonlar sunabilirsiniz.

n8n'in en iyi özellikleri

Karmaşık mantık ve AI ajanı kalıpları için yerel düğümler ve özel kod içeren görsel bir ş akışı oluşturucuya erişin

Güvenilir sonuçlar elde etmek için modelleri önceden tanımlanmış mantık, koruma önlemleri ve izleme ile birleştirin

HTTP istekleri, kod ve diğer ş akışlarını araç olarak çağırma özelliği dahil olmak üzere 500'den fazla entegrasyon ve "AI araçları" alt düğümlerinden yararlanın

Belgeler, başlangıç kitleri ve şifreli aktarımlar, güvenli kimlik bilgileri ve RBAC (barındırılan sürümde SOC 2) gibi güvenlik özellikleriyle birlikte kendi sunucunuzda barındırma seçeneğinden yararlanın.

n8n sınırlamaları

Kendi sunucunuzda barındırma, kurulum, ölçeklendirme ve güvenlik güçlendirme için gerçek DevOps becerileri gerektirir, bu nedenle mühendislik süresini planlayın

Bulut'da yürütme tabanlı fiyatlandırma, yüksek hacimli otomasyonlarla birlikte ani artışlar gösterebilir; kullanım sınırları ve izleme özelliklerine ihtiyacınız olacaktır.

Entegrasyon derinliği uygulamaya göre değişir; karmaşık kullanım durumları için yine de özel düğümler veya HTTP çağrıları gerekebilir

n8n fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 24 $

Pro: Aylık 60 $

İş: Aylık 960 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

n8n puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (240'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

n8n'in esnekliğini seviyorum; neredeyse her şeyi bağlamama ve ş akışlarını fazla uğraşmadan otomatikleştirmeme izin verirken, istersem özelleştirme özgürlüğü de tanıyor... Zoho CRM'imize potansiyel müşterileri manuel olarak girmek veya birden fazla hizmeti takip etmek yerine, n8n farklı uygulamaları (Takvim, Slack ve daha fazlası) otomatik olarak birbirine bağlayarak bilgilerin sorunsuz bir şekilde akmasını ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlıyor.

7. ClearFeed (Slack konuşmalarını yapılandırılmış destek biletlerine dönüştürmek için en iyi ajan)

Birçok destek ekibi, şirket içi ve müşteri sorularını yanıtlamak için halihazırda Slack kanallarını kullanıyor. Ancak sohbet dizilerinde talepler birikmeye başladığında, sorunları izlemek, doğru kişiye yönlendirmek veya takım genelinde görünürlüğü sağlamak zorlaşır.

ClearFeed, Slack'i yapılandırılmış bir destek ve hizmet yönetimi merkezine dönüştürerek bu sorunu çözüyor. ClearFeed, bilgileri yardım masası sistemlerine manuel olarak kopyalamak yerine, AI ajanlarını kullanarak Slack mesajlarını düzenli destek biletlerine dönüştürür.

Operasyon takımları için bu, mesajlaşma ve hizmet yönetimi arasında daha sorunsuz bir iş akışı sağlar. Slack uygulamalarını, bilgi tabanlarını ve yardım masası araçlarını birbirine bağlayarak ClearFeed, takımların müşteri sorularını yanıtlamasına, geçmiş konuşmalardan bağlam bilgisi almasına ve talepleri daha ölçeklenebilir bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

ClearFeed'in en iyi özellikleri

Slack kanallarındaki konuşmaları yapılandırılmış destek biletlerine dönüştürün, böylece talepler sohbet içinde kaybolmasın

Üretken yapay zeka kullanarak kullanıcı sorgularını analiz edin ve bağlı bir bilgi tabanındaki bilgileri kullanarak alakalı yanıtlar verin

İsteği bağlama göre doğru kişiye veya takıma yönlendirin ve destek temsilcilerinin sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olun

Yaygın destek platformları ve mevcut araçlarla entegre ederek ş akışlarının sistemler arasında bağlantılarını sürdürmelerini sağlayın

Slack Çalışma Alanınızda tek bir merkezi görünümde konuşmaları, yanıtları ve çözümleri izleyin

ClearFeed sınırlamaları

Daha geniş kapsamlı pazarlama kampanyaları veya satış operasyonlarından ziyade, öncelikle destek akışları için tasarlanmıştır

Gelişmiş otomasyon, harici veri kaynakları ve yardım masası platformlarıyla entegrasyonlara bağlıdır

Takımlar, şirket içi politikalarla uyumlu hale getirmek ve süreçleri desteklemek için ş akışlarını yapılandırmak zorunda kalabilir

ClearFeed fiyatlandırması

Profesyonel: Aylık 50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

ClearFeed puanları ve yorumları

G2 değerlendirmesi : 4,6/5 (140'tan fazla değerlendirme)

Capterra yorumu: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ClearFeed hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

Birden fazla destek kanalından gelen açık biletleri izlemek için ClearFeed'i yoğun bir şekilde kullandık. Kullanıcı arayüzü basit ve kullanımı kolaydır; farklı Slack kanallarıyla aktif entegrasyonları, tüm süreci daha sorunsuz, daha verimli ve yönetimi daha kolay hale getirir.

8. Zendesk AI (Destek akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek ve müşteri sorunlarını büyük ölçekte çözmek için en iyi Slack AI ajanları)

Destek konuşmaları nadiren tek bir yerde gerçekleşir. Müşteri soruları sohbet, e-posta ve yardım masası platformları üzerinden gelirken, şirket içi tartışmalar genellikle Slack kanallarında gerçekleşir. Doğru otomasyon olmadan, destek ekipleri basit talepleri yanıtlamak için saatlerce birden fazla araç arasında geçiş yapmak zorunda kalır.

Zendesk AI, müşteri hizmetleri iş akışlarını otomasyonla otomatikleştiren ve takımların daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olan akıllı AI ajanlarını sunar. Zendesk hizmet platformuna entegre olan bu ajanlar, üretken AI ve makine öğrenimini kullanarak kullanıcı sorgularını analiz eder, destek biletlerini yönlendirir ve bilgi tabanınız ile şirket belgelerinize dayalı olarak doğru yanıtlar sunar.

Slack'i Zendesk ile birlikte kullanan şirketler için bu kombinasyon, destek konuşmalarını şirket içi işbirliğiyle bağlantı kurmaya yardımcı olur. Takımlar, içgörüler elde edebilir, şirket verilerini alabilir ve müşteri sorularına daha iyi bir bağlam içinde yanıt verebilir.

Zendesk AI'nın en iyi özellikleri

Müşteri sorularına ve rutin destek taleplerine verilen yanıtları otomasyonla otomatikleştirerek, takımların sorunları daha hızlı çözmesine ve manuel iş yükünü azaltmasına yardımcı olun

Büyük dil modelleri ve üretken yapay zekayı kullanarak, bilgi tabanı içeriğinize dayalı yanıtlar hazırlayın ve önerilerde bulunun

Akıllı bilet yönlendirme ve önceliklendirme özelliğine erişerek taleplerin doğru kişiye veya departmana hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayın

Uzun konuşmaları ve bilet geçmişlerini özetleyerek destek temsilcilerine önceki etkileşimlerin tam bağlamını sunun

Zendesk AI sınırlamaları

Daha geniş pazarlama takımları, satış operasyonları veya iç verimlilik görevlerinden ziyade, öncelikle müşteri desteği ş akışlarına odaklanmıştır.

Gelişmiş otomasyon özellikleri, daha üst düzey Zendesk planları veya ek yapılandırma gerektirebilir.

Slack AI ajanlarını kullanan takımlar, sistemler arası ş akışlarını birbirine bağlamak için yine de üçüncü taraf ajanlarla veya diğer AI araçlarıyla entegrasyonlara güvenebilir.

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Aylık 25 $

Suite Takım: Aylık 69 $

Suite Professional : Aylık 149 $

Suite Kurumsal: Aylık 219 $

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (7000'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Zendesk AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir paylaşımda şöyle deniyor:

Sadece bir gelen kutusu yerine AI destekli destek ve yapılandırılmış bilet akışları istiyorsanız, bu da iyi bir seçimdir. Merkezi biletleme, çok kanallı destek, otomasyon ve raporlama, Zendesk'in müşteri desteği özellikleridir.

🔎 Biliyor muydunuz? Tüketicilerin sadece beşte biri, müşteri hizmetlerini "çok kötü" olarak değerlendirdiği bir şirketteki kötü bir deneyimi affeder. Endişelenmeyin, sizi böyle bir durumdan kurtaracak bir yolumuz var. Bu ClickUp videoında, daha hızlı yanıt vermek, müşteri etkileşimlerini tutarlı tutmak ve hataları önlemek için insan temsilcileri ile AI'yı nasıl eşleştireceğinizi göreceksiniz. Videoda şunların kullanımı anlatılmaktadır: ClickUp Brain ile SSS yanıtlarını ve kılavuzları hazırlayın

Dağınık verileri tek bir görünümde bir araya getirmek için ClickUp Brain MAX'ı kullanın

ClickUp Ajanları ile sorunlar büyümeden önce müdahale edin Bu, ClickUp'ta modern AI destekli desteğin nasıl olabileceğine dair hızlı ve pratik bir rehberdir — sadece sohbet robotlarının ötesinde.

9. Wonderchat (Bilgi tabanınızdan AI destekli sohbet robotları oluşturmak için en iyi AI Slack ajanları)

Müşteriler, ister ürün detayları, ister belgeler veya yeni kullanıcı kaynakları hakkında soru sorsunlar, hızlı yanıtlar beklerler. Ancak her soruya manuel olarak yanıt vermek, özellikle de benzer müşteri soruları farklı konuşmalarda tekrarlandığında takımınızın işlerini yavaşlatabilir.

Wonderchat, bilgi tabanınızı, web sitesi içeriğinizi ve şirket içi belgelerinizi akıllı bir AI asistanına dönüştürerek bu sorunu çözmenize yardımcı olur. Her talebe manuel olarak yanıt vermek yerine, Wonderchat şirket bilgilerinize ve mevcut kaynaklarınıza dayalı olarak alakalı yanıtlar sunar.

Müşteri desteği ve şirket içi iletişim araçlarının yanı sıra Slack'i kullanan takımlar için Wonderchat, soruları yanıtlamaya, belge içeriğini bulmaya ve çalışanların veya müşterilerin bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan akıllı bir Slack ajanı görevi görür.

Wonderchat'in en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızı, yardım merkezi makalelerinizi ve belge içeriğinizi, müşteri sorularını yanıtlayabilen akıllı bir AI asistanına dönüştürün

Üretken yapay zeka ve büyük dil modellerini kullanarak kullanıcı sorgularını analiz edin ve şirket verilerine dayalı bağlamsal yanıtlar verin

Web siteleri ve mesajlaşma ortamlarıyla entegre ederek takımların AI ajanlarını müşteriye yönelik ş Akışlarıyla bağlantı kurabilmesini sağlayın

Araç, geçmiş konuşmalardan ve şirket belgelerinden öğrendikçe zamanla daha doğru yanıtlar sunun

Wonderchat'in sınırlamaları

Slack Çalışma Alanı içindeki daha geniş ş Akışı otomasyonundan ziyade, öncelikle sohbet robotu ve destek deneyimleri için tasarlanmıştır

Etkinlik, bilgi tabanınızın kalitesine ve eksiksizliğine ve mevcut şirket bilgilerine bağlıdır.

Kuruluşlar, birden fazla araçta gerçekleştirilen karmaşık operasyonel görevler için hala ek AI araçlarına veya üçüncü taraf ajanlara ihtiyaç duyabilir.

Wonderchat fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 29 $

Temel: Aylık 99 $

Turbo : Aylık 299 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Wonderchat puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

10. Guru AI (Slack AI ajanları içinde güvenilir bilgi sunmak için en iyisi)

Guru AI, şirketinizin bilgi birikimini Slack Çalışma Alanınızda anında erişilebilir cevaplara dönüştürür.

Cevapları bulmak için belgeler, araçlar ve konu dizileri arasında manuel olarak geçiş yapmak yerine, Guru doğrulanmış bilgileri doğrudan takımınızın çalıştığı yerde sunar. Şirketinizin verilerini, araçlarını ve konuşmalarını tek ve güvenilir bir bilgi kaynağına bağlayan bir AI asistanı görevi görür.

Slack AI ajanları geliştiren veya kullanan takımlar için bu, daha hızlı yanıtlar, daha az kesinti ve ş akışları genelinde daha tutarlı karar alma süreçleri anlamına gelir.

Guru AI'nın en iyi özellikleri

Bilgi tabanınızdaki ilgili yanıtları doğrudan Slack kanalları içinde sunun

Birden fazla veri kaynağına bağlanarak kullanıcı sorgularına bağlam odaklı yanıtlar verin

AI ajanlarının güvenilir şirket bilgilerine göre hareket etmesini sağlayarak ş Akışı otomasyonunu destekleyin

Destek temsilcileri ve satış takımı, gerçek zamanlı etkileşimler sırasında doğru bilgilere erişebilir

Şirket bilgilerini güncel ve doğrulanmış tutarak takım işbirliği genelinde tutarlılığı sağlayın

Guru AI sınırlamaları

Özel ajanların değerini tam olarak ortaya çıkarmak için ilk kurulum ve içerik yapılandırması gerekir

Dışa yönelik otomasyon kullanım durumlarından ziyade, iç bilgi akışları için en uygun olan

Bilgiye erişimin ötesinde daha geniş fonksiyonlar için mevcut araçlarla entegrasyonlara bağımlı olabilir

Guru AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Guru AI puanları ve yorumları

G2 değerlendirmesi : 4,7/5 (2300'den fazla değerlendirme)

Capterra değerlendirmesi: 4,8/5 (630'dan fazla değerlendirme)

Gerçek kullanıcılar Guru AI hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumda şöyle deniyor:

Guru'yu, ürün kılavuzlarından süreç özetlerine, şirket politikalarından takım duyurularına kadar her şeyi içeren bir iç bilgi tabanı olarak kullanıyoruz. Düzenlemesi ve güncellemesi çok kolaydır ve "doğrulama özellikleri" sayesinde neyin güncel olduğunu görebiliyoruz... Guru'nun Slack ile entegre olmasını seviyorum. Birisi Slack'te bir soru sorduğunda, Guru önerilen bir cevapla yanıt veriyor.

11. Cohere (Kurumsal düzeyde dil zekası ve özel AI ajanlarını desteklemek için en iyi ajanlar)

Günümüzün birçok AI ajanı, konuşmaları anlamak, bilgileri analiz etmek ve yanıtlar oluşturmak için güçlü dil modellerine dayanır. Kuruluşunuz, Slack gibi iletişim platformlarında kullanıcılarla etkileşime giren gelişmiş özel ajanlar oluşturmak istiyorsa, modellerin arkasındaki teknoloji, arayüz kadar önemlidir.

Cohere tam da bu katmana odaklanıyor. Kurumsal düzeyde büyük dil modelleriyle tanınan Cohere, işlerin kullanıcı sorgularını anlayan, harici verilerden bilgi alan ve güçlü bağlamsal farkındalıkla alakalı yanıtlar üreten akıllı AI araçları oluşturmasına yardımcı oluyor.

Slack AI ajanlarını keşfetmek isteyen takımlar için Cohere, bu ajanlara güç veren temel zeka olarak işlev görebilir. Modelleri şirket verilerine, belgelere ve iç sistemlere bağlantı kurarak, kuruluşlar Slack kanallarındaki konuşmaları anlayan ve tam bağlamda içgörüler sunan kendi AI ajanlarını oluşturabilirler.

Cohere'in en iyi özellikleri

Akıllı AI ajanlarına ve gelişmiş üretken AI uygulamalarına güç veren, kurumsal kullanıma hazır büyük dil modellerine erişin

Şirket verileri, bilgi bankası kaynakları ve iç belgelerle eğitilmiş özel ajanlar oluşturun

Karmaşık veri kaynaklarından alakalı yanıtlar sunan semantik arama ve erişim sistemlerine erişin

Kullanıcı sorgularını analiz edin, kalıpları belirleyin ve geçmiş konuşmalardan içgörüler elde edin

Takımların ürünler ve ş akışları genelinde güvenilir bir AI altyapısı ile çalışabilmesi için ölçeklenebilir kurumsal dağıtımlar için tasarlanmıştır

Cohere'in sınırlamaları

Bu, hazır bir Slack uygulama olmaktan ziyade öncelikle bir model platformudur; bu nedenle kuruluşların Slack Çalışma Alanı’nda ajanları devreye almak için ek araçlara ihtiyaçları olabilir

Uygulama, genellikle modelleri mevcut araçlara ve operasyonel sistemlere bağlantı kurmak için geliştirme kaynakları gerektirir

Hızlı ve kod gerektirmeyen otomasyon arayan takımlar, daha basit Slack Marketplace çözümlerini veya önceden oluşturulmuş üçüncü taraf ajanları tercih edebilir.

Cohere fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cohere puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp, Slack AI ajanlarını devreye almak için neden daha akıllı bir yöntemdir?

Konuşmaları özetlemekten otomasyonu kullanmaya, destek biletlerini yönetmekten müşteri sorularını yanıtlamaya kadar, Slack AI ajanları takımların Slack Çalışma Alanlarında daha iyi bir bağlam içinde daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

Ancak, gerçek verimlilik avantajı, AI'nın sadece sohbette yanıt vermekle kalmayıp, takımların projeler, konuşmalar ve ş akışları genelinde bilgilere göre harekete geçmesine yardımcı olmasıyla ortaya çıkar.

ClickUp işte bu noktada fark yaratıyor. ClickUp, içgörüleri Slack kanallarına ve çeşitli araçlara dağınık halde bırakmak yerine, AI ajanlarını, iş yönetimini ve işbirliğini görevlerin, tartışmaların ve kararların birbiriyle bağlantılı kaldığı tek bir ortamda bir araya getirir. Operasyonel sürtüşmeleri azaltmayı ve işlerin net bir şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefleyen takımlar için ClickUp, AI destekli işbirliğini gerçek bir ilerlemeye dönüştürür.

Slack AI Ajanları Hakkında Sık Sorulan Sorular

AI ajanları, Slack'teki manuel görevlerin yerini alabilir mi?

Evet, birçok Slack AI ajanı, konuşmaları özetlemek, müşteri sorularını yanıtlamak, destek biletlerini yönlendirmek ve güncellemeler oluşturmak gibi tekrarlayan rutin görevleri yerine getirebilir. Ancak, çıktıları gözden geçirme ve stratejik kararlar alma konusunda takımlar hâlâ anahtar bir rol oynamaktadır.

Slack AI ajanları için kodlama gerekli mi?

İlle de öyle değil. Slack Marketplace'te bulunan birçok AI Slack ajanı, kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren kurulum imkanı sunar. Takımlar, teknik geliştirme gerektirmeden Slack uygulamalarını yükleyebilir, otomasyonları yapılandırabilir ve Slack Çalışma Alanlarında bir AI asistanını kullanmaya başlayabilir.

Slack'e bir AI ajanı nasıl eklerim?

Çoğu Slack AI ajanı, Slack Marketplace üzerinden Slack uygulamaları olarak eklenir. Kurulduktan sonra, bu ajanlar Slack kanallarına davet edilebilir, kullanıcı sorgularına yanıt verebilir, mevcut araçlarla bağlantı kurabilir ve Çalışma Alanınızdaki ş akışlarını desteklemeye başlayabilir.

Slack AI ajanları iş verileri için güvenli midir?

Güvenlik, platforma ve yapılandırmaya bağlıdır. Birçok AI ajanı, şirket verilerini korumak için kurumsal güvenlik önlemleri, erişim kontrolleri ve şifreli bağlantılar kullanır. Takımlar, AI araçlarının iç güvenlik ve uyumluluk standartlarına uygun olduğundan emin olmak için izinleri ve entegrasyonları gözden geçirmelidir.