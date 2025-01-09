Slack ve ClickUp: En iyi takım iletişim aracı hangisi?

Birkaç ay önce yapılan bir beyin fırtınası oturumu sırasında, bir takım üyesi şaka yollu olarak şöyle dedi: "Slack, işleri konuşmak için kullandığımız yer; ClickUp ise işleri gerçekten yaptığımız yer. " Bu sözler gülüşmelere neden oldu, ancak aynı zamanda bu araçların ne kadar farklı çalıştığını düşünmemi sağladı.

Her ikisini de kullanmış biri olarak, amaçlarının farklı olduğunu anlıyorum.

Ancak, aralarından seçim yapmak sadece özellikleri karşılaştırmakla ilgili değildir. Takımınızın ihtiyaçlarını anlamak da aynı derecede önemlidir.

Her iki aracı da kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra, takımınız için en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak kısa bir Slack ve ClickUp karşılaştırma kılavuzu hazırladım. 🎯

ClickUp nedir?

ClickUp ile iş ve iletişimi sorunsuz bir şekilde birleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Takımların ve bireylerin görevlerini tek bir yerde düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış olan bu platform, çeşitli proje gereksinimlerini karşılayan esnek bir araç seti sunar. Platform, iş akışlarını özelleştirmeye yardımcı olmak için hedef belirleme, zaman takibi, görselleştirme ve işbirliğini entegre eder.

ClickUp'ın gerçek zamanlı sohbet, beyaz tahtalar ve güçlü raporlama yetenekleri gibi kapsamlı proje yönetimi özellikleri, yazılım geliştirme, pazarlama ve müşteri yönetimi gibi çeşitli kullanım durumları için birden fazla araca olan ihtiyacı azaltır.

Günlük görevlerin yönetiminden büyük ölçekli girişimlere kadar, verimsizlikleri ortadan kaldırır, siloları azaltır ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Uzaktan çalışanların %53'ü, evden çalışmanın iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmayı zorlaştırdığını söylüyor. Bu, ClickUp gibi etkili çevrimiçi iletişim araçlarının uzaktaki takım üyeleri arasındaki boşluğu doldurmadaki kritik rolünü vurgulamaktadır.

ClickUp özellikleri

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, modern takımların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir dizi özellik ile proje yönetiminin ötesine geçer.

ClickUp'ı işi basitleştirmek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir araç yapan bazı özel özelliklere göz atalım. 👇

Özellik #1: Sohbet

ClickUp Sohbet, takımların birbirleriyle iletişim ve işbirliği yapma şeklini yeniden tanımlayarak, gerçek zamanlı mesajlaşmayı görev ve proje yönetimiyle tek bir güçlü platformda birleştirir.

Sohbet uygulamaları ve iş araçları arasında geçiş yapmanın sürekli mücadelesini hatırlıyor musunuz? ClickUp Sohbet bunu tamamen ortadan kaldırır. Konuşmadan ayrılmadan fikirleri tartışmanıza, görevleri yönetmenize ve projeleri izlemenize olanak tanır.

ClickUp'taki her Liste, Klasör veya Alan otomatik olarak kendi kanalına sahiptir ve iletişimi desteklediği işle doğrudan ilişkilendirir. Kanalda yaptığınız herhangi bir değişiklik, o Alan, Klasör veya Liste için geçerli olur.

Güvenliği sağlamak için Sohbet, izinleri genel veya gizli olarak özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, FollowUps ile sohbet mesajlarını eylem öğeleri olarak atayabilir ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Uzun bir konu içinde belirli bir konu veya dosya mı arıyorsunuz? Konum Ayrıntıları özelliği, sohbet konuları, açıklamalar, takipçiler ve sohbet içinde paylaşılan tüm dosyaları bir bakışta görmenizi sağlar.

Ayrıca, her sohbete bir başlık ve açıklama ekleyerek amacını tanımlayabilirsiniz. Beyin fırtınası, ilerleme izleme veya güncelleme paylaşımı için olsun, başlıklar önemli güncellemeleri ön plana çıkarırken, açık açıklamalar takım üyelerinin odak noktasını anında anlamasına yardımcı olur.

Sohbet'te ClickUp Brain ile yapay zeka destekli özetler alın

ClickUp Brain, mesajlardan anında görev oluşturma, konuşma özetleri ve çalışma alanınızdan alınan hızlı yanıtlar gibi Sohbet özelliklerini destekler. Bu, önceki konuşmaları kaçırmış olsanız bile bilgili ve üretken kalabileceğiniz anlamına gelir.

Sohbet içinden doğrudan sesli veya görüntülü aramalara geçerek sorularınızı yanıtlayabilir veya projeleri yüz yüze tartışabilirsiniz. Ekstra uygulama gerekmez.

Sohbet, görevleri bağlarken, güncellemeleri senkronize ederken veya video ve ses işbirliği için SyncUp aramaları düzenlerken çalışma alanınızın her unsurunu entegre eder.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların %68'i, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde iletişim sektörünü önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyor.

ClickUp ile yorumları görevlere dönüştürün Yorumları atayın

ClickUp Yorumları Atama, tartışma konularındaki geri bildirimleri veya istekleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Önemli ayrıntıları kaçırmak yerine, takım üyelerine veya hatta kendinize belirli yorumlar atayabilirsiniz. Bu, her geri bildirimin izlenmesini ve ele alınmasını sağlayarak takım içinde hesap verebilirliği artırır.

En iyi yanı ne mi? Kullanımı çok kolay; sadece birkaç tıklama ile, uzun konuları veya belgeleri aramadan doğrudan tartışmalardan veya ClickUp Belgeleri'nden yorumlar atabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın nasıl ve ne zaman iletişim kurması gerektiğini belirten net bir iletişim planı hazırlayın. Kullanılacak ana kanalları belirleyin ve herkesin bilgi akışında kalmak için süreci anladığından emin olun.

Özellik #3: Klipler

Çalışma alanınızdaki ekran kayıtlarını ClickUp Clips ile paylaşın

ClickUp Clips, takım iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırarak fikirlerinizi, geri bildirimlerinizi ve güncellemelerinizi net ve ilgi çekici bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Uzun metin mesajlarını atlayın, videoları doğrudan ClickUp içinde kaydedin ve paylaşın.

Proje planını kolayca paylaşmanıza, bir görevi adım adım izlemenize veya geri bildirim vermenize olanak tanır. Fikirlerinizi hızlı ve görsel bir şekilde aktarmanın mükemmel bir yolu olan bu araç, asenkron video iletişimi için idealdir.

ClickUp Brain ile entegrasyonu, zengin özelliklere sahip platforma mükemmel bir ekleme. AI destekli asistan, her kaydı otomatik olarak transkribe eder. Transkripsiyonlar aranabilir ve zaman damgaları içerir, böylece tüm videoyu yeniden izlemeden belirli ayrıntıları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

Ayrıca, Clip'te istediğiniz anda yorum bırakarak tartışmaları odaklı ve eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz. Bu kayıtları görevlere, belgelere veya yorumlara ekleyebilir ya da dış paydaşlar için genel bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ekran Paylaşım Yazılımları ve Uygulamaları

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

💡 Profesyonel İpucu: Belirli konular veya projeler için konu başlıkları kullanarak ClickUp Sohbetinizi düzenli tutun.

Slack nedir?

slack aracılığıyla

Slack, takım işbirliğini ve iç ve dış iletişimi merkezileştiren bir iş yeri mesajlaşma platformudur.

Takımların belirli konular veya projeler için ayrılmış alanlar olan "kanallar" üzerinden sohbet edebildiği veya doğrudan mesajlaşabildiği bir merkez olarak çalışır. Uzaktan işbirliği aracı, işyerindeki tartışmaları basitleştirir ve e-posta bağımlılığını azaltır.

Slack'in güvenli, düzenli ve esnek ortamı, takımların bağlantıda kalmasına, uyumlu çalışmasına ve verimli olmasına da yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Slack, "Tüm İletişim ve Bilgilerin Aranabilir Kaydı" anlamına gelir. 2009 yılında Stewart Butterfield tarafından oluşturulmuştur.

💡 Profesyonel İpucu: Başarılı bir iletişim stratejisi, düzenli kontrol, net beklentiler ve açık geri bildirimlere dayanır. Yapılandırılmış iletişim programları ayarlayarak ve anahtar güncellemelerin herkes tarafından kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak takımınızın uyumunu koruyun.

Slack özellikleri

Slack, öncelikle iş akışı verimliliğini artıran ve bağlantılı bir çalışma alanı oluşturan bir iletişim platformudur. Kanallar ve doğrudan mesajlaşma gibi temel özelliklerinden gelişmiş entegrasyonlara kadar özelliklerine bir göz atalım. 👇

DM'lerden veya kanallardan bir toplantıya katılın veya toplantı başlatın

Slack, belirli konular, projeler veya takımlar hakkındaki konuşmaları merkezileştirmek için kanalları kullanır. Bu özel alanlar, tartışmaları düzenleyerek ilgili bilgileri veya kararları bulmayı kolaylaştırır. Genel kanallar, kuruluş genelinde işbirliğini mümkün kılarken, gizli kanallar hassas tartışmalar için odaklanmış alanlar sunar.

Slack, bire bir veya küçük grup konuşmaları için gizli, doğrudan tartışmalar için "doğrudan mesajlar" (DM'ler) sunar. Bu özellik, hızlı ve gayri resmi iletişim için idealdir.

Ayrıca Slack, gayri resmi ofis sohbetlerini taklit eden sesli ve görüntülü toplantılar için "huddle" özelliğine sahiptir. Ekran paylaşımı ve canlı işbirliğini destekleyerek kullanıcılara sorunları hızlı bir şekilde çözme ve fikir üretme olanağı sunar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack, Google Drive, Zoom, Trello, Jira ve daha fazlası dahil olmak üzere 2.600'den fazla uygulama ile entegre olur.

Özellik #2: Arama fonksiyonu ve özelleştirilebilir uyarılar

İlgili dosyaları ve mesajları bulun

Slack'in arama özelliği, mesajları, dosyaları ve kanal içeriğini hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Tüm çalışma alanı iletişimlerinde arama yapabilme özelliği, trafiğin yoğun olduğu ortamlarda bile hiçbir bilgiyi kaybetmemenizi sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların mesajlara öncelik vermelerine yardımcı olmak için özelleştirilebilir bildirim ayarları da vardır. Rahatsız Etmeyin modu, belirlenen saatlerde bildirimleri sessize alarak kesintisiz odaklanma sağlar.

Slack ayrıca, bir çalışma alanı içindeki birden fazla kişiye hedefli bildirimler göndermeyi sağlayan bir "kullanıcı grupları" işlevine sahiptir. Bu özellik, herkesi tek tek etiketlemeden belirli gruplarla iletişim kurması gereken takım liderleri için yararlıdır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack'te son mesajınızı hızlıca düzenlemek için "yukarı ok" tuşuna basabilirsiniz. Option + Tıklama (Mac) veya Alt + Tıklama (PC) tuşlarına basarak bir mesajı okunmamış olarak işaretleyebilirsiniz.

Özellik #3: AI

AI ile basit konu özetleri alın

Slack'in Enterprise Grid Planı, konuları, kanalları ve paylaşılan dosyaları özetleyen yapay zeka özellikleri içerir, böylece anahtar bilgileri kaçırmazsınız.

Ayrıca, arama işlevselliğini geliştirerek doğal dilde sorular sormanıza ve platformdaki ilgili mesajlara veya dosyalara dayalı kısa cevaplar almanıza olanak tanır. Slack AI, izin günleriniz için seçilen kanallardaki etkinlikleri özetleyen günlük özetler sunar.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

Business+Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise Grid Planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Slack: Özellik Karşılaştırması

ClickUp ve Slack, takım işbirliği için benzersiz özellikler sunarken, ClickUp görev yönetimi, proje izleme ve takım verimliliğini artırma için hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık, Slack öncelikle iletişime odaklanır ve kanallar, doğrudan mesajlaşma ve entegrasyonlar sunar.

Takımınızın ihtiyaçlarına en uygun aracı bulmak için anahtar özelliklerini karşılaştıralım. 💁

Kriterler ClickUp Slack Temel işlevler Kapsamlı işbirliği özellikleriyle kapsamlı görev ve proje yönetimi Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği Görev yönetimi Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve özel iş akışları dahil olmak üzere gelişmiş özellikler Sınırlı görev yönetimi; entegrasyonlara bağlıdır Özelleştirme Son derece özelleştirilebilir iş akışları, gösterge panelleri ve alanlar Özelleştirilebilir kanallar ve bildirimler Kullanıcı arayüzü Sezgisel, kullanıcı dostu ve zengin özellikler Hızlı başlangıç için kullanıcı dostu İşbirliği özellikleri Görev içi yorumlar, belge düzenleme ve işbirliğine dayalı hedef izleme Kanallar, doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı En uygun Güçlü proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan takımlar Basit iletişime odaklanan takımlar

Özellik #1: Özelleştirme ve esneklik

Öncelikle, özelleştirme ve esneklikten bahsedelim. ClickUp ve Slack, iş akışlarını şekillendirirken ve platformu takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlarken nasıl bir performans sergiliyor?

ClickUp

ClickUp, takımların iş akışlarını, alanlarını ve gösterge panellerini tam olarak süreçlerine uyacak şekilde şekillendirmelerini sağlayan kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunar. Kişiselleştirilmiş görev durumlarından özel alanlara ve ayrıntılı gösterge panellerine kadar, benzersiz iş akışlarınızı yansıtan bir ortam oluşturabilirsiniz.

Slack

Slack, kullanıcıların kanallar, bildirimler ve entegrasyonlar gibi özellikleri özelleştirmesine olanak tanır, bu da iletişimi kolaylaştırır. Ancak, özelleştirme yetenekleri öncelikle bu iletişim odaklı özelliklerle sınırlıdır. ClickUp'ın sağladığı daha derin proje iş akışı özelleştirme özelliği yoktur.

🏆 Kazanan: ClickUp, özelleştirilebilir ve sağlam proje yönetimi özellikleriyle bu turu kazanıyor.

Özellik #2: İşbirliği

Sırada işbirliği var. Bu araçlar, takımınızın bağlantıda kalmasına ve birlikte çalışmasına nasıl yardımcı olur?

ClickUp

ClickUp, belge paylaşımı, yorum konuları ve Sohbeti doğrudan çerçevesine entegre eden bir proje yönetimi işbirliği aracıdır. Tartışmalar, takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olmak için belirli projelere bağlanır. ClickUp'ın Sohbet özelliği, görevleri konuşmalara doğrudan bağlamanıza olanak tanır ve Slack'te sık karşılaşılan bir sorun olan araçlar arasında bağlamın kaybolmamasını sağlar.

Slack

Slack, gerçek zamanlı konuşmalar ve doğrudan mesajlaşma için harika olsa da, derinlemesine entegre edilmiş işbirliği özelliklerinden yoksundur. Görevler, belgeler ve iş akışları Slack'in işlevselliğinin doğal bir parçası değildir, bu da her şeyi tek bir yerde isteyen takımlar için onu daha az ideal hale getirir.

🏆 Kazanan: ClickUp, görevlerden tartışmalara kadar her şeyi tek bir yerde tutan entegre işbirliği özellikleriyle liderliği ele geçiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Bir zamanlar ofis ortamlarında çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimi teşvik etmek için popüler olan klasik "açık kapı" politikası, dijital çağda evrim geçirdi. ClickUp gibi araçlarla, liderler artık "açık dijital kapı"ya sahip olabilir ve hızlı geri bildirim veya tavsiye için daha erişilebilir hale gelebilir.

Özellik #3: Kullanıcı deneyimi

İster basit ve sezgisel ister zengin özelliklere sahip ve kapsamlı bir araç arıyor olun, takımınızın en kolay şekilde kullanabileceği platformu bulacağız.

ClickUp

ClickUp'ın özellik seti çok daha fazla işlevsellik sunar, ancak öğrenmesi zordur. Görev yönetimi ve proje iş akışları için gelişmiş araçları, ustalaşmak için daha fazla zaman gerektirebilir, bu da onu kapsamlı bir hepsi bir arada platform arayan takımlar için daha uygun hale getirir.

Slack

Slack'in basit ve sezgisel arayüzü, takımların hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını kolaylaştırır. Kullanıcı dostu tasarıma odaklanması, rahat etkileşimleri teşvik ederek topluluk duygusunu güçlendirir.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Sıradan konuşmalar için basit bir araç arıyorsanız Slack'i tercih edebilirsiniz. Öte yandan, işle ilgili tüm konuşmaları kolaylaştıran zengin özelliklere sahip bir araca ihtiyacınız varsa ClickUp sizin için doğru seçimdir.

Özellik #4: Hedef belirleme ve izleme

Hedef belirleme ve görev ilerlemesi izleme için Slack ile ClickUp'ı karşılaştıralım.

ClickUp

ClickUp, yerleşik hedef belirleme ve izleme özellikleriyle takımların hedeflerine odaklanmasına yardımcı olur. Takımlar net hedefler belirleyebilir, bunları daha küçük hedeflere bölebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

Bu işlevsellik, uzun vadeli projeleri yolunda tutmak ve son teslim tarihlerini kaçırmamak için kullanışlıdır.

Slack

Slack, özel hedef izleme araçları sunmaz. Hedefler etrafında iletişimi kolaylaştırsa da, başarıyı tanımlamak, yönetmek ve ölçmek için ClickUp'ın sağladığı yapıdan yoksundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, sağlam hedef belirleme ve izleme araçlarıyla bu karşılaştırmayı kazanıyor ve takımınızın uyumlu ve hedefine odaklı çalışmasını sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Takımınız Slack kullanıyorsa, ClickUp'ın Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir. ClickUp ve Slack Entegrasyonu, her iki platformu birbirine bağlayarak takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Özellik #5: Hatırlatıcılar ve bildirimler

Son olarak, hatırlatıcıları ve bildirimleri ve her bir aracın takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmesine nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

ClickUp

ClickUp'ın hatırlatıcı özellikleri, görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Son teslim tarihleri veya özel zaman aralıkları için ayarlayabilirsiniz, böylece bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilirsiniz ve takımınızı yolunda tutarsınız.

Slack

Takım iletişimi uygulaması olarak verimli olan Slack, öncelikle mesajlar ve bahsetmeler için bildirim ayarlarına odaklanır. ClickUp gibi görev hatırlatıcı özellikleri sunmaz.

🏆 Kazanan: ClickUp, güçlü hatırlatıcı sistemi ile takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmesini sağlayarak liderliği ele geçiriyor.

📖 Ayrıca okuyun: ClickUp'ın yapay zeka destekli "her şey" sohbetinin, üstün, daha güçlü ve daha kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunarak takım iletişimini nasıl yeniden tanımladığını keşfedin.

Reddit'te Slack ve ClickUp karşılaştırması

Reddit'e giderek insanların Slack ve ClickUp hakkında ne düşündüğünü araştırdık. İki ürünü karşılaştıran belirli bir konu olmasa da, kullanıcıların yorumlarına bir göz atalım.

İlk bakışta, Slack basit bir işi basitçe yapıyor... Sadece basit bir iletişim aracı istiyorsanız, ürünün derinliği sizi rahatsız etmez.

İlk bakışta, Slack basit bir işi basitçe yapıyor... Sadece basit bir iletişim aracı istiyorsanız, ürünün derinliği sizi rahatsız etmez.

Yeni ClickUp Sohbet, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en üst düzeyde yer almaktadır. Sohbete katılmak, yanıt vermeniz gereken şeyler olup olmadığını öğrenmek vb. çok kolaydır.

Yeni ClickUp Sohbet, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en üst düzeyde yer almaktadır. Sohbete katılmak, yanıt vermeniz gereken şeyler olup olmadığını öğrenmek vb. çok kolaydır.

Slack'in buna değer olup olmadığı sorulduğunda.

Geçen yıl Slack'i denedik, ancak kullanmaya devam edemedik. Bildirimlerin ulaşmaması büyük bir sorundu.

Geçen yıl Slack'i denedik, ama işe yaramadı. Bildirimlerin ulaşmaması gibi büyük sorunlar yaşandı.

Bir Reddit kullanıcısı, yeni ClickUp Sohbet özellikleri hakkında heyecanını paylaştı:

Merhaba! ClickUp Sohbet, yukarıda bahsettiğiniz özellikleri ve daha fazlasını içerir. Temel özellikler arasında Sohbetler ve Kanallar, Direkt Mesajlar, Konular, Sesli ve Görüntülü Aramalar, Etkinlik Akışı, Anlık Bildirimler, Hatırlatıcılar, Özel Kenar Çubuğu, Taslaklar ve Gönderilenler, Entegrasyonlar ve daha fazlası bulunur!

Merhaba! ClickUp Sohbet, yukarıda bahsettiğiniz özellikleri ve daha fazlasını içerir. Temel özellikler arasında Sohbetler ve Kanallar, Direkt Mesajlar, Konular, Sesli ve Görüntülü Aramalar, Etkinlik Akışı, Anlık Bildirimler, Hatırlatıcılar, Özel Kenar Çubuğu, Taslaklar ve Gönderilenler, Entegrasyonlar ve daha fazlası bulunur!

🔍 Biliyor muydunuz? İşverenlerin %74'ü, iş adayları için dijital iletişim araçları ve video konferans konusunda yetkinliğin çok önemli olduğunu söylüyor.

Bonus: Slack Alternatifleri!

Hangi iletişim aracı en iyisi?

Sonuçlar açık ve kazanan belli oldu. 💪

ClickUp! 🤩

Slack, iletişim için tercih edilen bir araç olsa da, yalnızca mesajlaşmaya odaklanmaktadır. Takımların bağlantıda kalmasını sağlamada mükemmeldir, ancak proje yönetimi, görev izleme ve iş akışlarının entegrasyonu konusunda rakiplerine yetişememektedir.

ClickUp, iş, iletişim ve proje yönetimi için her şeyi içeren bir uygulamadır. Hedef belirleme, belge paylaşımı ve iş akışı otomasyonuna kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

Neden denemiyorsunuz? Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!