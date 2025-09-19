2025'te Karmaşık Ş Akışlarını Otomasyonla İmal etmek için En İyi 13 Agentic AI Aracı

Hepimizin günde 24 saati var, ancak bu süreyi nasıl geçirdiğimiz verimliliğimizi belirliyor. Araştırmalar, profesyonellerin %83,13'ünün haftanın üçte birini toplantılarda geçirdiğini gösteriyor.

Sonsuz telefon görüşmeleri, toplantılar, e-posta ve belgeler gününüzü kapladığında, "işle ilgili işler" yapmak için daha fazla zaman harcadığınızı hissedebilirsiniz. İşte burada Agentic AI araçları adım atar.

Karmaşık iş akışlarını otomasyon yapabilen ve büyük miktarda veriyi analiz edebilen akıllı ajanlardan yararlanarak, profesyoneller boşa harcanan saatleri geri kazanabilir ve daha yüksek değerli görevlere odaklanabilir. Bu AI araçları, daha fazla verimlilik arayan kurumsal işletmelerin günlük işlerine yaklaşımlarını şimdiden dönüştürmeye başladı.

Bu makalede, iş yükünüzü hafifletmek ve gününüzün akışını daha sorunsuz hale getirmek için kullanabileceğiniz en iyi ajan AI araçlarından bazılarını inceleyeceğiz.

İşte, anahtar özellikler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi Agentic AI yazılımlarının hızlı bir karşılaştırması.

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Her boyuttaki takım için AI proje planlaması ile hepsi bir arada iş yönetimi ClickUp Brain AI, görev otomasyonları, önceden oluşturulmuş ve özel AI Ajanları, planlama şablonları, iş yükü ve zaman çizelgesi görünümleri, 1.000'den fazla entegrasyon Ücretsiz plan; Kurumsal için özelleştirmeler LangChain Ajanları Geliştiriciler ve teknoloji takımları için özel AI ajanları Çoklu ajan düzenleme, bellek desteği, araç ve API zincirleme, Python ve JS kütüphaneleri, gözlemlenebilirlik araçları Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 39 $'dan başlayan ücretli planlar AutoGPT Küçük takımlar için açık kaynaklı, sürekli AI ajanları Etkinlik tetiklemeli sürekli ajanlar, açık kaynaklı çerçeve, Docker/kendi kendine barındırma, ş Akışı kütüphanesi, izleme ve analiz Özel fiyatlandırma AutoGen Bireyler ve küçük takımlar için araştırma ve problem çözme amaçlı çoklu ajan işbirliği Planlayıcı/Yapan/İncelemeci ajanlar, eşzamansız mesajlaşma, harici araç entegrasyonları, hata ayıklama ve gözlemlenebilirlik, Python/. NET desteği Özel fiyatlandırma Microsoft Copilot Kurumsal Microsoft 365 içinde günlük verimlilik Takım toplantı özetleri, Word ve PowerPoint'te içerik oluşturma, Excel içgörüleri, özel temsilciler için Copilot Studio Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar CrewAI Büyük iş için çoklu ajan ş Akışı Kod gerektirmeyen stüdyo, Python çerçevesi, ajan rolleri (araştırmacı/analist/destek), bulut ve yerel dağıtım, ROI izleme Açık kaynak AgentGPT Küçük takımlar için otonom görev odaklı ajanlar Hedefleri görevlere ayırma, otomasyonlu araştırma ve raporlama, entegre API'ler, fikir üretme, yeni başlayanlar için uygun kullanıcı arayüzü Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlayan ücretli planlar Zapier AI Orta ve büyük boyutlu takımlar için mevcut araçlara AI entegre etme 8.000'den fazla uygulama, sohbet robotu/arayüz/tablo, Copilot for nudges, önceden oluşturulmuş Zaps, dosya ve CRM otomasyonları içeren AI oluşturucu Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 29,99 $'dan başlayan ücretli planlar Adept AI Kurumsal ş Akışı otomasyonu Doğal dilden eyleme, çok modlu modeller, belgeler/PDF'ler için Web VQA, tescilli çalıştırma katmanı, plan ve yürütme Özel fiyatlandırma UiPath Büyük ölçekli kurumsal otomasyon için AI ajanları, insanlar ve robotlar için birleşik orkestrasyon, Belge Anlama, düşük kod Ajan Oluşturucu, 40'tan fazla kurumsal entegrasyonlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Orby Denetime hazır, yüksek riskli kurumsal otomasyon Nöro-sembolik AI, Büyük Eylem Modeli (LAM), süreç keşfi, belge anlayışı, kurumsal düzeyde uyumluluk Özel fiyatlandırma Beam Düzenlemelere tabi sektörlerdeki büyük takımlar için sektöre özel AI iş gücü İK, finans, sağlık, perakende ve hukuk için önceden oluşturulmuş ajanlar, AgentOS platformu, modüler tasarım, sürekli öğrenme ş Akışı Özel fiyatlandırma AskUI Küçük ve orta boyutlu takımlar için Vision AI ile cihazlar arası otomasyon Windows/Mac/Linux/iOS/Android'de ş Akışı otomasyonu, UI testi için Vision Agents, belge işleme, üçüncü taraf entegrasyonlar Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 57 $'dan başlayan ücretli planlar

Çoğu AI aracının özelliği, komutlara yanıt vermesidir. Agentic AI araçları bu noktada fark yaratır.

Bunlar, geleneksel AI'dan daha bağımsız iş yapmak üzere tasarlanmış yapay zeka sistemleridir. Bu, hedef belirleyebildikleri, adım planlayabildikleri ve minimum insan müdahalesiyle bunları gerçekleştirebildikleri anlamına gelir.

Örnek, bir yöneticinin farklı takımlar arasında görevleri koordine etmek için saatler harcaması yerine, bir ajans AI sistemi sorumlulukları atayabilir, hatırlatıcılar gönderebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

Müşteri desteğinde, yaygın sorunları çözebilir ve yalnızca gerçekten karmaşık vakaları bir insanın adım atması için işaretleyebilir.

Akıl yürütme, karar verme ve harici araçları kullanma becerilerini bir araya getiren bu araçlar size şu avantajları sunar:

Rutin görevleri ve çok adımlı süreçleri yöneterek saatlerce ücretsiz zaman kazanın

Sürekli denetim ihtiyacını azaltın, böylece takımlar daha yüksek değerde işlere odaklanabilirler

Daha iyi karar verme ve bağlamsal anlayışla yeni durumlara uyum sağlayın

Geçmiş performanslardan ders çıkararak zaman içinde sürekli iyileştirme yapın

Agentic AI araçları, basit yardımcı pilotlardan öteye geçerek, tüm sisteminizde plan, eylem ve uyum sağlayan AI ajanlarına dönüşüyor. Doğru seçim yapmak, sadece özellik listesine değil, gerçek işinize uygun agentic AI platformlarını bulmak anlamına gelir.

Karmaşık ş akışlarını otomasyonlandırmanıza ve günlük görevlerinizi daha verimli bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacak araçları değerlendirmek için basit bir yöntem:

Özerklik ve insan gözden geçirme arasında doğru dengeyi sağlayarak kullanım durumunuza tam olarak uyum sağlayın

Mevcut kurumsal sistemler ve halihazırda kullandığınız harici araçlarla sorunsuz entegrasyonlar

Roller, denetim izleri ve politika kontrolleri ile güçlü güvenlik ve yönetişim

Karmaşık ş Akışlarında çoklu ajan işbirliği, bellek ve bağlam için güvenilir düzenleme

Kanıtlanmış ölçeklenebilirlik ve destek sayesinde ş akışı yük altında hızlı kalır ve izlemesi kolaydır

💡Profesyonel İpucu: Destek, operasyon veya pazarlama alanlarında yüksek değerli bir iş akışıyla küçük adımlarla başlayın, sonuçlar netleştiğinde genişletin. Doğal dil hedeflerini Slack, Jira, Salesforce veya veri ambarınız gibi araçlara bağlantılar kurun ve Microsoft Semantic Kernel gibi açık çerçeveleri deneyerek ağır özel kodlar kullanmadan temiz bir entegrasyon sağlayın. Özerk ajanların yardımcı ve güvenilir kalması için koruma önlemlerini basit ve görünür tutun.

Agentic AI'nın ne olduğunu ve doğru platformu nasıl seçeceğimizi ele aldığımıza göre, şimdi takımlar için gerçek bir fark yaratan en iyi agentic AI araçlarından bazılarına göz atalım.

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimine ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

ClickUp Brain ile bir kampanya özetini, görevler, son tarihler ve sorumlular içeren eksiksiz bir proje planına dakikalar içinde dönüştürün

Çoğu AI aracı size zaman kazandıracağını vaat eder, ancak çoğu sonunda eklenti gibi hissettirir. Bir soruyu yanıtlayabilir veya bir not taslağı oluşturabilirler, ancak işinizin genelini nadiren anlarlar.

ClickUp farklı bir yaklaşım benimser. AI'sı, proje yönetimi uygulamasının içine eklenmiş sıradan bir özellik değildir. ClickUp Brain, çalışma alanınızın bağlamını anlar, çok adımlı iş akışlarını otomatikleştirir ve ekibinizin ilerlemesini sağlamak için önerilerde bulunur.

clickUp Brain ile otomasyonlu proje koordinasyonu*

Engelleri işaretleyin, yeniden atamalar önerin ve zaman çizelgelerini uyarlayarak işlerin ilerlemesini sağlayın: ClickUp Brain

Yeni bir kampanya başlatmak üzere olan bir pazarlama takımını düşünün. Normalde, proje yöneticisi yarım gününü görevleri oluşturmak, son tarihleri ayarlamak ve insanlara yapılacakları hatırlatıcı olarak kullanmakla geçirir. ClickUp Brain ile özet bir kez yüklenir ve AI planı oluşturur, sorumlulukları atar ve işler ilerledikçe ilerlemeyi günceller.

Ayrıca, işlevler arası projelerin silolara düşmesini de önler. Brain sistemler genelinde etkinlikleri izler ve gerçek zamanlı güncellemelerin her yere akışını sağlar. Bir Jira bileti kapatıldığında, bağlantılı ClickUp görevi anında güncellenir ve Slack bildirimleri, kimsenin müdahale etmesine gerek kalmadan paydaşlara gönderilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX'ın Talk to Metin özelli ğini kullanarak hareket halindeyken fikirlerinizi kaydedin. Konuşmak, yazmaktan 4 kata kadar daha hızlıdır (dakikada 220 kelimeye karşı 45 kelime), bu da haftada yaklaşık 1,1 gün zaman tasarrufu anlamına gelir. Ayrıca ClickUp Brain MAX, GPT-5, Claude ve Gemini gibi birden fazla premium AI modeline bağlantısı olduğundan, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, birkaç aracı aynı anda değiştirebilir ve maliyetleri %88'e kadar azaltabilirsiniz.

clickUp AI ajanları ile uçtan uca müşteri desteği*

Tekrarlayan destek taleplerini uçtan uca çözün, böylece takımınız ClickUp AI Agents ile karmaşık vakalara odaklanabilir

ClickUp Brain proje planlamada öne çıkarken, ClickUp AI Agents aynı zekayı müşteri desteğine de getiriyor.

Bu ajanlar, biletleri kategorize etmek veya etiketlemekle kalmayıp, rutin vakaları baştan sona çözmek için tasarlanmıştır. Şifre sıfırlama, abonelik güncellemeleri veya sipariş durumu kontrolleri, müşteriye yanıt verme ve CRM kayıtlarını güncelleme dahil olmak üzere otomatik olarak gerçekleştirilir.

Daha hassas veya olağandışı sorunlar için AI ne zaman kenara adım atması gerektiğini bilir. Bu biletler bir insan temsilcisine iletilir, ancak tüm bağlam düzgün bir şekilde özetlenir. Bu, notları incelemek için daha az zaman harcayıp, düşünceli destek sağlamak için daha fazla zaman harcayacağınız anlamına gelir.

📌 Örnek: Bir SaaS şirketi, her gün yüzlerce basit bileti işlemek için ClickUp Brain'i kullandı. AI ajanları otomatik olarak onaylar gönderdi, vakaları kapattı ve kayıtları güncel tuttu. Bu, insan takımının empati ve yaratıcılığın gerçekten önemli olduğu sorunlara odaklanmasını sağladı.

Sonuç, müşteriler için daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim ve tekrarlardan daha az yük altında hisseden bir destek ekibi olur.

İş yükü dengeleme, akıllı görev atama ve proaktif hatırlatıcılar gibi özelliklerle donatılmış ClickUp AI Ajanları, sistem geri kalan işleri hallederken takımların daha değerli işlere odaklanabilmelerini sağlar.

ClickUp'ta önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanlarını kullanmayı veya belirli kullanım durumları için kendi ajanlarınızı oluşturmayı tercih edebilirsiniz.

ClickUp Brain'in gecikmeleri önlemek ve iş yükünüzü azaltmak için görevleri nasıl otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor merak ediyorsanız, işte size hızlı bir kılavuz:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile proje özetlerini tam proje planlarına dönüştürün

ClickUp, Jira ve Slack'te görevleri ve güncellemeleri otomatik senkronizasyon sağlayın

AI Ajanları ile tekrarlayan destek taleplerini çözün

İş yükü ve kullanılabilirliğe göre görevleri akıllıca atayın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği ile toplantı notlarını, transkriptleri ve eylem öğelerini kaydedin

ClickUp sınırları

Temel ihtiyaçlarla başlayan küçük takımlar için zorlayıcı olabilir

Brain MAX gibi gelişmiş AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özelleştirme yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

Görev türlerinden otomasyonlara kadar her şeyi özel yapma yeteneği, gösterge panelleri, formlar ve şimdi de ClickUp Brain gibi araçlarla birleştiğinde, herhangi bir ş Akışı için ölçeklenebilir, verimli sistemler oluşturabiliyorum. Ayrıca, platformun bu kadar hızlı gelişmeye devam etmesini çok seviyorum.

2. LangChain Agents (özel AI ajanları geliştiren geliştiriciler için en iyisi)

via LangChain

LangChain, karmaşık, çok adımlı iş akışlarını yönetebilen otonom AI ajanları oluşturmak, koordine etmek ve dağıtmak için araçlar sunar. Gerçek işler için kendi AI ajanlarınızı şekillendirmenize, bunları halihazırda kullandığınız uygulamalara bağlantıya geçirmenize ve birden fazla ajanı karmaşık iş akışlarını fazla uğraşmadan yönetmeleri için yönlendirmenize olanak tanır.

LangChain ile küçük adımlarla başlayıp büyüyebilirsiniz. Hafızayı ekleyin, böylece ajansınız bağlamı hatırlasın. Arama, veri veya basit eylemleri ekleyin. Ajansın birkaç adım planlamasına, bunları denemesine ve geri bildirimde bulunmasına izin verin.

Görsel ajan IDE'si LangGraph Studio, ajanları daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur.

LangChain'in en iyi özellikleri

Araçları çağıran ve çok adımlı görevleri tamamlamak için işbirliği yapan özel akıllı ajanlar oluşturun

Hafızayı ekleyin, böylece konuşmalar ve görev geçmişi kullanışlı kalır

İhtiyaçlarınız arttıkça model sağlayıcıları, veri depoları ve API'leri karıştırın ve eşleştirin

Adımları gerçek zamanlı olarak izleyin, böylece görevlerin yürütülmesini izleyebilir ve gerektiğinde müdahale edebilirsiniz

LangChain Expression Language (LCEL) kullanarak karmaşık, çok adımlı ş akışlarını düzenleyin

LangChain sınırları

Değer elde etmek için temel kod bilgisi gereklidir

Hızlı sürümler, kurulumunuzda daha fazla güncelleme anlamına gelebilir

Basit tek seferlik otomasyonlar için ihtiyacınız olandan daha fazlası

LangChain fiyatlandırması

Geliştirici : Ücretsiz başlayın, kullandıkça ödeyin

Artı : Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LangChain puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar LangChain hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

LangChain'de en çok sevdiğim şey, büyük dil modellerini (OpenAI veya Cohere gibi) gerçek dünya araçları, veriler ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmaya yardımcı olmasıdır. Bu sadece bir modeli tetiklemekle ilgili değil, adımları birbirine bağlamakla ilgilidir.

LangChain'de en çok sevdiğim şey, büyük dil modellerini (OpenAI veya Cohere gibi) gerçek dünya araçları, veriler ve API'lerle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olmasıdır. Bu sadece bir modeli tetiklemekle ilgili değil, adımları birbirine bağlamakla ilgilidir.

3. AutoGPT (Açık kaynaklı, sürekli AI ajanları için en iyisi)

via AutoGPT

Yakın gelecekte, satıcılarla olan müşteri etkileşimlerinin yaklaşık 10'da 7'sinin otonom araçlar tarafından yönetilmesi bekleniyor. Bu büyük bir değişimdir ve işlerin günlük görevleri yerine getirmek için AI ajanlarına ne kadar hızlı bir şekilde güvendiklerini göstermektedir.

AutoGPT bu geleceğe tam olarak uyuyor. Sizi bir kara kutuya hapseden birçok platformun aksine, AutoGPT açık kaynaklı ve esneklik için tasarlanmıştır. Kendi sunucunuzda barındırabilir, kendi ajanlarınızı oluşturabilir veya hazır olanlardan yararlanabilirsiniz.

Ayarlandıktan sonra, bu ajanlar sürekli çalışabilir, etkinliklere tetikleyici olarak yanıt verebilir ve baştan sona çok adımlı ş akışlarını yönetebilir.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

Tetikleyicilerle uyanıp çok adımlı görevleri yerine getiren sürekli AI ajanları oluşturun

Düşük kod blokları kullanarak karmaşık kurulum gerektirmeden ş akışı otomasyonu tasarlayın

Agent Builder ve hazır ajanlar içeren bir kütüphane ile yaygın kullanım örneklerini hızlandırın

Yerleşik izleme ve analiz özellikleriyle görevlerin yürütülmesini takip edin ve güvenilirliği artırın

Açık kaynak esnekliğinden yararlanarak karmaşık ş akışı için araçlar, API'ler ve özel mantık ekleyin

AutoGPT sınırları

Kendi sunucunuzda barındırma ve Docker kurulumları, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için zaman alıcı olabilir

Model API kullanımı ve harici araçlar için hala ödeme yapıyorsunuz

Bulut platformu sınırlı olarak kullanıma sunulmuştur, bu nedenle bazı özellikler için geçici çözümler gerekebilir

AutoGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Anketimizde, yanıt verenlerin yalnızca %10'u AI görevleri için sesli asistanlar (%4) veya otomatikleştirilmiş ajanlar (%6) kullandığını belirtirken, çok daha büyük bir kesim olan %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma araçlarını tercih ettiğini belirtti. Asistanların ve ajanların daha az benimsenmesi, belirli ş akışlarına veya eller serbest kullanım durumlarına daha dar bir odaklanma ile bağlantılı olabilir. ClickUp size her iki dünyanın da en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma tabanlı AI asistanıdır. Öte yandan, ClickUp Chat kanalları içindeki AI destekli ajanlar soruları yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

4. AutoGen (Esnek çoklu ajan deneyleri ve araştırmaları için en iyisi)

via AutoGen

Şu ana kadar, çoğu Agentic AI aracının tek başına çalışan asistanlar gibi davrandığını biliyoruz. Bir sorguyu yanıtlayabilir veya bir adımı otomasyon hale getirebilirler, ancak takım çalışması ve yinelemenin önemli olduğu durumlarda nadiren başarılı olurlar.

Microsoft Research tarafından geliştirilen AutoGen, farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu, çoklu ajan işbirliği için tasarlanmış açık kaynaklı bir çerçeve olup, burada birkaç akıllı ajan bilgi paylaşımı yapabilir, rolleri paylaşabilir ve sorunları birlikte çözebilir.

AutoGen, her şeyi tek bir komutla halletmek için tek bir modele güvenmek yerine, konuşmalar halinde düşünmenizi teşvik eder.

Örnek, hedefleri parçalara ayıran bir Planlayıcı ajanı, adımları uygulayan bir Yapan ajanı ve hatta kaliteyi kontrol eden bir İnceleme ajanı olabilir.

AutoGen'in en iyi özellikleri

Problem çözme ve araştırma için çoklu ajan işbirliğini etkinleştirin

Ölçeklenebilir, dağıtılmış ş akışları için asenkron mesajlaşma desteği

Daha güçlü AI yetenekleri için harici araçlar, API'ler ve bellek ile entegrasyona izin verin

Görev yürütülmesini izleme için gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama araçları sağlayın

Python ve .NET ile kurumsal uygulamalar için çapraz dil destek sunun

AutoGen sınırları

Üretim düzeyinde iş kullanımından çok prototip oluşturmaya daha uygun

Dokümantasyon ve öğrenme kaynakları hala sınırdır

Tam olarak yararlanmak için kod becerileri gerektirir

AutoGen fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AutoGen puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar AutoGen hakkında ne diyor?

Bu Reddit incelemesi paylaşım oldu:

AutoGen, özellikle Microsoft ekosistemine derinlemesine dalmışsanız veya araştırma tarzı çoklu ajan konuşmaları oluşturuyorsanız, belirli ş akışları için kesinlikle mantıklıdır.

AutoGen, özellikle Microsoft ekosistemine derinlemesine dalmışsanız veya araştırma tarzı çoklu ajan konuşmaları oluşturuyorsanız, belirli ş akışları için kesinlikle mantıklıdır.

🧠 Biliyor muydunuz: İngiltere'nin ulusal harita ajansı Ordnance Survey, haritalarını güncel tutmak için akıllı bir yol buldu. Her yere araştırmacılar göndermek yerine, hava ve sokak görüntülerini tarayarak yeni yollar veya binalar gibi şeyleri tespit eden bilgisayar görüşü ve ajans AI kullanıyorlar. Bu, haritalarının çok daha hızlı, bazen birkaç gün içinde güncellenebileceği anlamına gelir, böylece yeni bir bisiklet yolu veya konut projesi ararken, ayrıntılar zaten orada hazırdır.

5. Microsoft Copilot (Microsoft 365 içinde günlük verimlilik için en iyisi)

via Microsoft

Çoğu AI asistanı günlük araçlarınızın dışında çalışır, bu da sekme değiştirme anlamına gelir. Microsoft Copilot, milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Word, Excel, Outlook, Teams ve diğer yazılımların içine entegre edildiği için farklıdır.

Uygulamalar arasında içerik kopyalamak yerine, Copilot'tan bir e-posta konusunu özetlemesini, bir belgeden slaytlar oluşturmasını veya elektronik tablo verilerini analiz etmesini isteyebilirsiniz, hem de çalışma alanınızdan ayrılmadan.

Örnek, Teams'de bir toplantıya hazırlanan bir yönetici, Copilot'un son 30 günlük sohbet etkinliğinden önemli noktaları çıkarmasını ve Word'de bir rapor taslağı hazırlayıp düzeltmesini sağlayabilir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi Microsoft 365 uygulamalarında doğrudan iş yapın

Microsoft Teams'de toplantıları ve sohbet konuları özetleyin

Taslaklar, raporlar, sunumlar ve e-postaları anında oluşturun

Microsoft 365 ve ötesinde verileri bulmak ve bağlantı kurmak için Copilot Search 'ü kullanın

Copilot Studio ile İK, finans veya BT için özel iş ajanları oluşturun

Microsoft Copilot sınırları

Bazı bağımsız AI araçlarına kıyasla daha yüksek maliyet

Daha uzun veya daha karmaşık komutlarda performans düşebilir

Microsoft ekosisteminde en iyi şekilde iş yapar, diğer araçlar için esnekliği sınırlar

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Copilot bana saatlerce zaman kazandırıyor ve karmaşık görevler ve analizlerde bana yardımcı olarak müşterilerime eskisinden daha fazlasını sağlayıcı olmama yardımcı oluyor.

Copilot bana saatlerce zaman kazandırıyor ve karmaşık görevler ve analizlerde bana yardımcı olarak müşterilerime eskisinden daha fazlasını sağlayıcı olmama yardımcı oluyor.

6. CrewAI (Gerçekten çalıştırabileceğiniz çoklu ajan ş akışları oluşturmak için en iyisi)

via CrewAI

Özel müşterilerin neredeyse yarısı, AI ajanlarının sorunlarını ele alırken empati gösterebileceğine inanıyor.

Güven konusundaki bu değişim, işlerin otomasyondan beklediklerini değiştiriyor. Artık bir temsilcinin sadece bir görev tamamlandı demesi yeterli değil.

CrewAI, işbirliği yapan, sorumlulukları devreden ve gerektiğinde insanları bilgilendiren takımları oluşturmanıza yardımcı olarak süreci bir adım daha ileri götürür. Tek başına iş yapan tek bir asistan yerine, gerçek takımların sorunları çözme şeklini yansıtan koordineli bir ekip elde edersiniz.

Yerleşik koordinasyon mekanizmaları, görev dağılımını, ilerleme izlemesini ve kalite kontrolünü yönetir.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen bir stüdyo veya Python çerçevesi kullanarak çoklu ajan ş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturun

Ajanlara araştırmacı, analist veya destek temsilcisi gibi farklı rol atayın ve işbirliği yapmalarını sağlayın

Daha fazla kontrol için bulut platformlarıyla entegre edin veya yerel olarak dağıtın

Yerleşik gözlem araçlarıyla verimliliği, ROI'yi ve performansı izleme

Yeniden kullanılabilir şablonlar ve uzantılarla departmanlar arasında ölçeklendirin

CrewAI sınırları

Gelişmiş kullanım durumları için biraz Python bilgisi gerektirir

Dokümantasyon ve örnekler diğer çerçevelere kıyasla sınırlı kalabilir

Basit ş Akışı için gerekenden daha karmaşık olabilir

CrewAI fiyatlandırması

Orkestrasyon: Açık kaynak

Temel: 99 $/ay

Standart: Aylık 500 $

Pro: 1000 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

CrewAI hakkında ne diyorlar?

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım:

Benzersiz rol ve sorumluluklara sahip özel ajanları tanımlamanın ve ardından bunların yapılandırılmış bir ş Akışında işbirliği yapmasını sağlamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Farklı LLM'leri ekleme, ajan başına özel araçları özelleştirme ve ekip yapısı aracılığıyla dinamik görevleri tanımlama esnekliği, bu araca büyük bir güç ve uyarlanabilirlik kazandırıyor. Sıfırdan başlamak zorunda kalmadan çoklu ajan sistemleri oluşturmak için harika bir araç.

Benzersiz roller ve sorumluluklara sahip özel ajanları tanımlamanın ve ardından bunların yapılandırılmış bir ş Akışında işbirliği yapmasını sağlamanın ne kadar kolay olduğunu seviyorum. Farklı LLM'leri ekleme, ajan başına özel araçları özelleştirme ve ekip yapısı aracılığıyla dinamik görevleri tanımlama esnekliği, bu araca büyük bir güç ve uyarlanabilirlik kazandırıyor. Sıfırdan başlamak zorunda kalmadan çoklu ajan sistemleri oluşturmak için harika bir araç.

7. AgentGPT (Otonom görev odaklı ajanlar oluşturmak için en iyisi)

via AgentGPT

Reworkd tarafından geliştirilen AgentGPT, tek bir fikri onu çalıştıran bir AI ajanı haline getirmeyi kolaylaştırır.

Her talimatı manuel olarak ayrıştırmak yerine, bir hedef belirleyin, platform geri kalanını daha küçük adımlara bölerek ve bunları tek tek tamamlandı olarak halletsin.

İster seyahat planlamak, ister rapor hazırlamak, ister kampanya için fikir üretmek olsun, AgentGPT size otonom ajanların günlük iş yükünüzü nasıl hafifletebileceğini gösterir.

Temsilcinin verilerinize erişmesine veya Google'da arama yapmasına izin verebilir ve hızlı bir başlangıç için yaygın kullanım durumları için hazır şablonları kullanabilirsiniz.

AgentGPT'nin en iyi özellikleri

Karmaşık hedefleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölün

Tekrarlayan araştırma ve raporlama ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Basit komutlarla fikirler ve içerik üretin

Daha geniş kullanım alanları için API'ler ve üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar sağlayın

Hem yeni başlayan kullanıcılar hem de ileri düzey kullanıcılar için kullanıcı dostu bir arayüz sunun

AgentGPT sınırları

Ücretsiz sürümde ajanlar ve görev döngüleri sınırlıdır

Özel özelleştirme teknik bilgi gerektirebilir

Yoğun kullanımda performans bazen yavaşlayabilir

AgentGPT fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AgentGPT puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

AgentGPT hakkında ne diyorlar?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

AgentGPT, önemli ve doğru sonuçlar elde edilebilen en iyi platformlardan biridir. Bu sonuçlar, şirket içinde olağanüstü ve sıra dışı fikirler sunmak için kullanılabilir.

AgentGPT, önemli ve doğru sonuçlar elde edilebilen en iyi platformlardan biridir. Bu sonuçlar, şirket içinde olağanüstü ve sıra dışı fikirler sunmak için kullanılabilir.

👀İlginç Bilgi: Deloitte, EY, PwC ve KPMG, sadece yardımcı olmakla kalmayan, aynı zamanda harekete geçen AI sistemlerini araştırıyor. Deloitte'un Zora AI ve EY'nin EY. ai agentic platformları, finans yönetimi ve uyumluluk gibi görevleri kendi başlarına yerine getirerek, danışmanlık hizmetlerini satılan saatlerden sunulan değere dönüştürmeyi hedefliyor.

via Zapier

Zapier AI, günlük işlerin pratik AI ile toplantı yaptığı yerdir.

Boş bir sayfa yerine, ne istediğinizi açıklayın ve Zapier, halihazırda kullandığınız araçlara akıllı yardım eklesin. Binlerce uygulamayla bağlantıya geçer, önemli anları dinler ve görevini sonuca ulaştırır.

Dünyanız formlar, takvimler, CRM'ler, tablolar ve sohbetler üzerine kuruluysa, Zapier AI tam size göre. Her yeni potansiyel müşteriyi karşılayabilir, verileri temizleyebilir, zenginleştirebilir ve doğru boru hattına gönderebilir.

En iyi yanı, ne kadar ulaşılabilir olduğu. Bir fikri sade bir dille taslak haline getirebilir ve dakikalar içinde bir iş akış elde edebilirsiniz.

Zapier'in düzenleme özellikleri ayrıca sohbet robotları ve özel AI Ajanları oluşturmanıza ve bunları şirket bilgilerine bağlantı kurarak günlük görevleri yerine getirmenize olanak tanır.

Zapier AI'nın en iyi özellikleri

Zapier MCP kullanarak 8.000'den fazla uygulamaya zorlanmadan AI'yı entegre edin

AI oluşturucu ile bir komut yazarak otomasyonlar oluşturun

Copilot ile geliştirirken yararlı ipuçları alın

Özetler ve özetler gibi daha yüksek bağlamlı görevler için Ajanları devreye sokun

Chatbotlar, arayüzler ve tablolar ile sohbet robotları, formlar, sayfalar ve basit uygulamalar oluşturun

Zapier AI sınırları

Karmaşık dallanmalar genellikle manuel ayarlamalar gerektirir

Ajanlar gelişiyor, ancak gerçekten uyarlanabilir iş için hala temel düzeyde kalıyorlar

Chatbotlar, Tablolara, Arayüzlere veya Ajanlara eklediğinizde maliyetler artabilir

Üretimde kullanmadan önce, istikrarlı bir internet bağlantısı ve biraz test yapmanız en iyisidir

Zapier AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 103,50

Kurumsal : Özel fiyatlandırma

*chatbotlar/Arayüzler/Tablolar eklentisi: Ücretsiz; ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar (her biri)

AI Ajanları: Ücretsiz; ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar

Zapier AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.392 yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.023 yorum)

Zapier AI hakkında ne diyorlar?

Capterra incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Genel olarak, Zapier ile olan deneyimim çok olumlu oldu. Tekrarlayan görevleri otomasyon yoluyla gerçekleştirerek, daha stratejik faaliyetler için ücretsiz zaman kazanmamı sağladı. "Zaps" güvenilirdir ve Zapier, hataları gidermek veya daha karmaşık ş akışı oluşturmak için net belgeler sağlar.

Genel olarak, Zapier ile olan deneyimim çok olumlu oldu. Tekrarlayan görevleri otomasyonlamamı sağlayarak, daha stratejik faaliyetler için zaman kazanmamı sağladı. "Zaps" güvenilirdir ve Zapier, hataları gidermek veya daha karmaşık ş akışı oluşturmak için net belgeler sağlar.

9. Adept AI (Uygulamalar arasında karmaşık ş akışlarını otomasyonlayan kurumsal firmalar için en iyisi)

via Adept AI

AI'yı her zaman insanlığın üzerinde çalıştığı en derin teknoloji olarak görmüşümdür... ateşten, elektrikten veya geçmişte tamamlanan her şeyden daha derin.

AI'yı her zaman insanlığın üzerinde işlediği en derin teknoloji olarak görmüşümdür... ateşten, elektrikten veya geçmişte tamamlanan her şeyden daha derin.

Bu bakış açısı, AI'nın hem vaatlerini hem de zorluklarını yansıtıyor. Günümüzde birçok araç basit görevleri otomasyon etmekte etkili olsa da, gerçek işlerin bağımlı olduğu karmaşık, uygulamalar arası ş akışlarını güvenilir bir şekilde yönetebilen çok azı var.

Adept AI, bu boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır. Tescilli eğitim verilerini, çok modlu modelleri ve benzersiz bir harekete geçirme katmanını bir araya getirerek, basit talimatları web siteleri, PDF'ler ve kurumsal yazılımlar genelinde somut eylemlere dönüştürebilir.

Adept AI'nın en iyi özellikleri

Doğal dil talimatlarını web uygulamaları ve kurumsal araçlar arasında uçtan uca iş akışlarına doğrudan çevirin

Ekran öğelerini (düğme, bağlantı ve alan) yüksek doğrulukla bulun ve etkileşim kurun

PDF'ler, grafikler ve tablolar gibi karmaşık kaynaklardan gelen soruları Web VQA özelliği ile yanıtlayın

Sistem değişikliklerine karşı dayanıklılık ve minimum bakım ile büyük ölçekli ş Akışlarını yürütün

Adept AI sınırları

Esas olarak kurumsal kullanıcılara yönelik olduğundan, gündelik veya küçük ölçekli kullanım için daha az erişilebilir hale getirilmiştir

Teknik altyapısı olmayan yeni kullanıcılar için dokümantasyon ve öğrenme kaynakları sınırlı gelebilir

API çağrı gereksinimleri yüksek olan işler için fiyatlandırma hızla artabilir

Kaliteli eğitim verilerine büyük ölçüde dayanır, bu veriler önyargılı veya eksik olabilir

Adept AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adept AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Adept AI hakkında ne diyor?

Bu SoftwareReviews kullanıcısı şunları paylaştı:

*Adept AI'yı farklı kılan, bir araçtan çok gerçek bir asistan gibi hissettirmesi. Karmaşık talimatları anlayabilir ve sadece cevap vermekle kalmaz, farklı uygulamalarda da bunları yerine getirebilir. Ayrıca hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için iyi iş görür, bu da onu diğer birçok AI aracından daha esnek hale getirir

*Adept AI'yı farklı kılan, sadece bir araçtan çok gerçek bir asistan gibi hissettirmesi. Karmaşık talimatları anlayabilir ve sadece cevap vermekle kalmaz, farklı uygulamalarda da bunları yerine getirebilir. Ayrıca hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için iyi iş görür, bu da onu diğer birçok AI aracından daha esnek hale getirir

10. UiPath (Akıllı otomasyonu ölçeklendiren büyük kurumsal işletmeler için en iyisi)

via UiPath

Robotik süreç otomasyonunda uzun süredir liderlerden biri olarak tanınan UiPath, artık kurumsal müşteriler için ajans AI çözümleri de sunuyor.

Katı kurallara uyan geleneksel RPA'nın aksine, UiPath AI ajanlarını, robotları ve insanları tek bir koordinasyon katmanında birleştirir. Özel ajanlar oluşturabilir ve bunların hedef ve bağlama dayalı olasılıklı kararlar almasına izin verebilirsiniz.

Bu, örneğin, bir sağlık şirketindeki talep işleyicisinin faturaları okumak, AI ile sınıflandırmak, istisnaları insanlara yönlendirmek ve ş akışını kapatmak için UiPath'e güvenebileceği anlamına gelir.

UiPath, maliyetleri azaltmak ve süreçleri hızlandırmak isteyen kurumsal işletmeler için olgun, güvenlik ve yüksek ölçeklenebilir bir çözüm sağlar.

UiPath'in en iyi özellikleri

AI ajanlarını, robotları ve insanları tek bir platformda koordine edin

Agent Builder gibi düşük kodlu araçlarla özel ajanlar oluşturun

Yönetişim ve görünürlük için UiPath Maestro ile temsilcileri izleyin ve ölçeklendirin

AI destekli Belge Anlama özelliği ile belge ağırlıklı ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin

SAP, Salesforce, Microsoft 365 ve 40'tan fazla kurumsal uygulama ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

UiPath sınırları

Çoklu ajan koordinasyonu gibi gelişmiş özellikler için zorlu öğrenme eğrisi

Yüksek kaynak kullanımı, güçlü makineler gerektirir

Fiyatlandırma ve lisanslama, küçük ölçekli kullanım durumları için karmaşık gelebilir

UiPath fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 25 $

Standart : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Agentic Otomasyon için yeni UiPath Platformu, kurumsal otomasyonunda büyük bir adımdır. En dikkat çekici özelliği, AI ajanlarını, robotları ve insan işbirliğini tek bir akıllı düzenleme katmanında birleştirme yeteneğidir.

Agentic Otomasyon için yeni UiPath Platformu, kurumsal otomasyonda büyük bir adımdır. En dikkat çekici özelliği, AI ajanlarını, robotları ve insan işbirliğini tek bir akıllı düzenleme katmanında birleştirme yeteneğidir.

11. Orby (İlk seferinde doğru olması gereken, denetime hazır, yüksek riskli otomasyonlar için en iyisi)

via Orby

Orby, "prompt-and-pray" LLM ajanlarından farklı bir yol izler. Uygulamalar ve kullanıcı arayüzleri arasında adım adım eylemleri planlamak için nöro-sembolik AI ve Büyük Eylem Modeli'ne (LAM) dayanır, ardından izlenebilir akıl yürütme ile işlerini gösterir.

Pratikte bu, çoklu sistem süreçlerini (finansal kapanış, gider denetimleri, tedarikçi yönetimi) opak sezgisel yöntemler yerine şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde otomasyon edebileceğiniz anlamına gelir.

*sistem içindeki iteratif geri bildirim döngüleri, zaman içinde sistemin doğruluğunu ve performansını artırmaya yardımcı olur.

Uniphore tarafından satın alındıktan sonra, Orby'nin sunduğu özellikler kurumsal düzeyde güvenilirlik, güvenlik ve çeyrekler değil, günler içinde ölçülen değer elde etme süresidir.

Orby'nin en iyi özellikleri

Tam şeffaflık için nöro-sembolik AI ile adım adım akıl yürütme sağlayıcı

Tescilli Large Action Model (LAM) ve ActIO kullanarak karmaşık çoklu uygulama süreçlerini otomasyon edin

Agentic Document Understanding ile belgelerden anında veri çıkarın ve işleyin

Sürekli optimizasyon için ActIO'nun kendi kendini onarma özelliğinden yararlanın

Risksiz proje yönetimi otomasyonu için arka plan süreç keşfi ile ş akışlarını sessizce keşfedin

Rol tabanlı erişim, şifreleme ve sıkı uyumluluk kontrolleri ile kurumsal güvenliğini sağlayın

Orby sınırlar nedeniyle

UiPath veya Zapier'e kıyasla daha küçük bir önceden oluşturulmuş şablon ekosistemi sunar

"Kılavuzlu özerklik" ş akışlarını benimsemek için organizasyonel değişim yönetimi gereklidir

Fiyatlandırma kurumsal odaklıdır ve self servis kullanımına uygun değildir

Orby fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Orby puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

12. Beam (Sektöre özel AI iş gücü oluşturmak için en iyisi)

via Beam

Beam, AI ajanlarını proje yönetimi için sadece yardımcılar olarak değil, kurumsal kullanıma hazır bir iş gücü olarak pozisyonlandırarak cesur bir yaklaşım sergiliyor.

Genel otomasyonlara odaklanan birçok araçtan farklı olarak Beam, İK, finans, perakende, sağlık ve hukuk gibi sektörlere özel önceden oluşturulmuş çok sayıda ajan sunar.

AgentOS platformu her şeyi bir araya getirerek, işlerin çoklu ajan sistemlerini doğruluk, uyumluluk ve hızla güvenilir bir şekilde çalıştırmasını sağlar.

Kuruluşlar bulut dağıtımını tercih edebilir veya şirket içinde kalmayı ve verilerini şirket içinde tutmayı seçebilirler.

Beam'in en iyi özellikleri

İK, finans, sağlık, hukuk ve perakende ş akışları için önceden oluşturulmuş AI ajanlarını kullanın

AgentOS ve modüler tasarım ile karmaşık, çoklu sistem süreçlerini otomasyon edin

AI ajan ş Akışları ile sürekli öğrenmeyi ve uyumu destekleyin

Daha uyumlu kurumsal otomasyon için çoklu ajan işbirliğini etkinleştirin

Ajanları şirketinizin standart çalışma prosedürlerine uyarlayın

Işın sınırları

Önceden oluşturulmuş katalogun ötesinde niş ş akışları için özel gerektirir

Fiyatlandırma şeffaflığı sınırlıdır ve kurumsal düzeydeki özellikler demoların arkasında gizlidir

Çoklu ajan sistemlerini benimseyen daha küçük takımlar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

Beam fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Beam puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Beam hakkında ne diyor?

Gartner'ın incelemesi şunları paylaşım:

Beam AI'yı kullanmak, basit navigasyon, güvenilir performans ve günlük görevlerdeki açık değeriyle sorunsuz ve verimli bir deneyim oldu.

Beam AI'yı kullanmak, basit navigasyon, güvenilir performans ve günlük görevlerdeki açık değeriyle sorunsuz ve verimli bir deneyim oldu.

👀İlginç Bilgi: Walmart, insanların alışveriş ve şirketle iş ilişkilerini yeniden şekillendirmek için ajan AI ile çalışan dört "süper ajan" ı piyasaya sürüyor. Bunlardan biri olan Sparky, şimdiden egzersiz için ürünler önerebiliyor ve yorumları özetleyebiliyor. Yakında, bilgisayar görüşünü kullanarak buzdolabınızda ne olduğunu tarayacak ve anında tarifler önerecek.

13. AskUI (Görüntü AI ile cihazlar arası otomasyon için en iyisi)

via AskUI

Şirketlerin yaklaşık yüzde 92'si, önümüzdeki üç yıl içinde AI yatırımlarını artıracaklarını söylüyor. Ancak birçok araç web tabanlı ş akışlarına odaklanırken, işin masaüstü uygulamalar, mobil uygulamalar ve eski sistemlerin bir karışımıyla çalıştığı gerçeğini genellikle gözden kaçırıyor.

AskUI, herhangi bir cihazda görebilen ve hareket edebilen Vision Agents ile bu boşluğu doldurur ve otomasyonu bir iş arkadaşından yardım istemek kadar doğal hale getirir. Kod veya API bilgisi olmadan otomasyonlar tasarlayabilir ve oluşturabilirsiniz.

Bu, uygulamaları test etmek, belgeleri işlemek ve karma ortamlarda görevleri otomatikleştirmek için özellikle kullanışlıdır.

AskUI'nin en iyi özellikleri

Windows, macOS, Linux, iOS ve Android cihazlarda ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

UI görünümü ve görüntüleme için Vision Agents ile görsel testler gerçekleştirin

AI destekli tanıma özelliğini kullanarak belgeleri işleyin ve verileri çıkarın

Jira, GitHub, Jenkins ve SharePoint gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Hem açık kaynaklı Vision Agent kütüphanelerini hem de kurumsal düzeydeki modelleri destekleyin

AskUI sınırları

Fiyatlandırma daha az şeffaf olup, daha büyük planlar için doğrudan satış temsilcisiyle iletişime geçilmesi gerekmektedir

Gelişmiş kullanım örnekleri, temel otomasyonun ötesinde teknik kurulum gerektirebilir

Görsel otomasyon yaklaşımlarına yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi

AskUI fiyatlandırması

Açık kaynak: Ücretsiz

Geliştirici : Kullanıcı başına aylık 57,07 $ (49 €)

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 173,55 $ (149 €)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

KPMG Avustralya, sadece bir günde 25 sayfalık vergi danışmanlığı raporları hazırlayabilen bir AI ajanı olan TaxBot'u tanıttığında, ajans AI'nın dönüştürücü potansiyelini ortaya koydu.

Profesyoneller, haftalarca süren tekrarlayan hazırlık çalışmaları yerine, AI ağır işleri hallederken daha yüksek değer kararları ve stratejilere odaklanabilirler.

Agentic AI'nın sadece teorik olmadığı kanıtlanmıştır. Şu anda endüstrilerin fonksiyon şeklini değiştiriyor. En parlak uygulamalarından bazılarına göz atalım:

*uyumluluk kontrolleri, denetim, dolandırıcılık tespiti ve hatta yatırım araştırması gibi finansal ş akışlarını, insanların yapamayacağı ölçekte otomasyon ile gerçekleştirin

Talebi tahmin ederek, aksaklıklar sırasında sevkiyatları yeniden yönlendirerek ve gecikmeleri ve maliyetleri azaltmak için envanteri optimize ederek tedarik zincirlerini yönetme

Soruları yanıtlayan, sorunları çözen ve gerektiğinde karmaşık vakaları üst düzeye taşıyan AI ajanları ile 24 saat müşteri desteği sunar

*özgeçmiş taraması, mülakat planlaması, işe alım görevleri ve çalışan geri bildirim analizi yoluyla İK fonksiyonlarını destekler

Güvenlik açıklarını belirleyerek, anormallikleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek ve savunmayı güçlendirmek için siber saldırıları simüle ederek dijital altyapıyı koruyun

Tıbbi görüntüleri yorumlayarak, hasta geçmişlerini analiz ederek ve kişiselleştirilmiş tedavi yolları önererek sağlık hizmetlerinde çığır açan gelişmeler sağlar

Otonom sistemleri güçlendirme: otonom araçlar, depo robotları ve gerçek dünya koşullarına uyum sağlayan üretim ajanları gibi

Agentic AI'nın Zorlukları ve Sınırları

Agentic AI'nın tüm vaatlerine rağmen, gerçekte hala büyüme sancıları yaşıyor. Bu araçlar, insanların ve kuruluşların işleyişine nasıl uyum sağlayacaklarını öğreniyorlar ve bu yolculuk, dikkate değer engellerle dolu.

Sürprizlerle karşılaşmamak için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

Kararlar bir kara kutu gibi hissedilebilir ve kullanıcılar sonucun nasıl elde edildiğinden emin olamazlar

Çok adımlı ş akışları bazen aksaklıklar yaşayabilir ve küçük bir hata tüm süreci bozabilir

Eski veya katı sistemlerle entegrasyonlar, benimseme sürecini yavaşlatabilir ve potansiyeli sınırlayabilir

Hassas veriler dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır ve AI ajanlarına çok fazla erişim izni vermek güven ve gizlilik endişelerini artırabilir

Sonuçlar, arkasındaki veriler kadar iyidir ve güncel olmayan veya önyargılı girdiler, güvenilmez sonuçlara yol açabilir

📖 Ayrıca okuyun: Maksimum Verimlilik için AI ş Akışı Otomasyonunu Kullanma Kılavuzu

Agentic AI'da Gelecekteki Trendler ve Gelişmeler

Agentic AI, önümüzdeki yıllarda büyük değişiklikler vaat ediyor. Sadece işlerin nasıl yürütüldüğü şeklini değil, aynı zamanda insanların günlük hizmetleri nasıl deneyimlediği şeklini de değiştirecek. İşte ufukta özellikle yakın hissedilen birkaç yön:

1. Daha akıllı özel müşteri hizmetleri

Destek daha doğal hissedilecek ve bir senaryo ile konuşmak gibi olmayacaktır. AI, siz sorunları bahsetmeden önce onları bulup çözecektir.

Bazı şirketler bunu şimdiden büyük bir başarıyla deniyor ve Gartner, yakında AI'nın yaygın hizmet sorunlarının %80'ini özerk bir şekilde çözeceğini ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltacağını öngörüyor.

2. Birlikte iş yapan temsilci takımları

Her şeyi tek bir araçla yapmak yerine, iletişim kuran ve yük paylaşımı yapan birden fazla aracı göreceğiz. Biri nakliye rotalarını izleyebilir, diğeri finansal tahminleri ayarlayabilir ve bir diğeri müşteri mesajlarını gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir.

Bunu, insan takımının daha büyük kararlara odaklanabilmesi için arka planda sessizce koordinasyon sağlayan dijital bir takım olarak düşünün.

3. Hassas alanlarda daha büyük roll

Doğruluk ve güvenin en önemli olduğu sağlık ve finans gibi alanlarda, AI daha dikkatli ancak yine de hayati bir rol oynayacaktır.

Bu sistemler, doktorların acil vakaları daha hızlı tespit etmelerine yardımcı olmaktan, zarar vermeden önce olağandışı finansal faaliyetleri tespit etmeye kadar ekstra bir destek sağlayıcı olacaktır.

ClickUp'ı kullanın ve temsilcilerinizin yapacak işini izleyin

Bu kılavuzda, ajans AI araçlarının insanların iş yapma, sorun çözme ve birbirlerine destek olma şeklini nasıl değiştirdiğini inceleyerek birçok konuyu ele aldık. Her araç kendine özgü bir şey sunar, ancak genellikle gözden kaçan şey, tüm bu hareketli parçaların bir araya gelerek nasıl büyük bir resim oluşturduğudur.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor. ClickUp Brain ve AI Agents ile görevler birikmeden halledilir, projeler sonsuz kontroller olmadan yolunda ilerler ve destek daha hızlı ve daha nazik hale gelir.

Ama hepsi bu kadar değil. Proje belgelerinizden görevlerinize, takım SOP'larınızdan sohbetlerinize kadar her şeyi tek bir bağlantılı çalışma alanında bir araya getiren ClickUp, AI'nın yayılması ve bağlam eksikliği sorununu çözüyor. AI, işlerinize ve tüm bağlantılı uygulamalarınıza erişerek görevleri sizin için daha etkili bir şekilde yönetebilir.

Agentic AI ile nereden başlamanız gerektiğini merak ediyorsanız, ClickUp güvenli bir ilk adımdır. Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Geleneksel otomasyon genellikle bir dizi sabit kurala uyar. Agentic AI ise anında kararlar alabilir, değişikliklere uyum sağlayabilir ve sürekli talimatlara ihtiyaç duymadan görevleri baştan sona yerine getirebilir. Bu, düğmelere basmaktan çok, düşünceli bir takım arkadaşıyla iş yapmak gibi bir his verir.

Evet, kesinlikle. Bundan yararlanmak için dev bir şirket olmanıza gerek yok. Birçok araç ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle küçük takımlar bile bunları kullanarak tekrarlayan işi azaltabilir ve müşterilere hizmet vermek veya işi büyütmek gibi gerçekten önemli şeyler için zaman kazanabilir.

Herkes için "en iyi" seçenek yoktur, çünkü bu sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bazı araçlar, görev otomasyonu veya basit müşteri desteği gibi temel özellikleri kapsayan cömert ücretsiz sürümler sunar. Yeni başlıyorsanız, daha fazla yatırım yapmadan önce ücretsiz bir plan denemek, size uygun olanı görmek için harika bir yoldur.

Çoğu önde gelen platform, şifreleme, erişim kontrolleri ve ayrıntılı denetim izleri gibi korumalarla güvenliğini çok ciddiye alır. Bununla birlikte, verileri nasıl işledikleri konusunda şeffaf olan ve sektörünüzün uyumluluk standartlarını karşılayan araçları seçmek önemlidir.

Finans, sağlık ve müşteri hizmetleri şu anda en büyük kazançları elde eden alanlardır. Ancak gerçekte, tekrarlayan süreçler, büyük miktarda veri veya müşteri etkileşimleri olan her alan bundan faydalanabilir. Tedarik zincirlerinden insan kaynaklarına kadar, ajans AI her alanda işleri daha sorunsuz hale getirmeye başlıyor.