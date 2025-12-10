İş Akışlarını Otomasyonla Otomatikleştirmek için [yıl]'ın En İyi 10 Ajans Süreç Otomasyon Aracı

Hepimiz, görevlerimizin Whack-a-Mole oyunu gibi hissettirdiği iş günleri yaşamışızdır. Birini bitirirsiniz ve aniden beş tane daha ortaya çıkar. Çoğu zaman, sizi yoran işin karmaşıklığı değil, saatlerinizi ve enerjinizi tüketen sonsuz, manuel ve tekrarlayan süreçlerdir.

McKinsey'e göre, şu anda ABD ekonomisinde yapılan işlerin %30'una kadar otomasyonla gerçekleştirilebilir.

Bu değişimi yönlendiren teknolojilerden biri de ajans süreç otomasyonudur.

Ajans süreç otomasyon araçları, ajans AI, üretken AI ve otomasyon ajanlarını bir araya getirerek tekrarlayan görevleri yerine getirir, böylece siz ve takımınız gerçek problem çözmeye odaklanabilirsiniz.

En iyi araçlara bir göz atalım.

Doğru aracı bulmanıza yardımcı olmak için, en iyi araçları yan yana karşılaştırdık ve en iyi kullanım örneklerini, anahtar özelliklerini, fiyatlandırma modellerini ve kullanıcı derecelendirmelerini vurguladık.

Araç En uygun olan Ana özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hızlı ilerleyen projeleri yöneten her boyutlardaki takımlar için uçtan uca AI destekli ş akışı otomasyonu AI destekli proje ve görev yönetimi, AI ajanları, kodsuz otomasyon Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçeneği mevcuttur. UiPath Orta ve büyük boyutlu kuruluşlar için kurumsal düzeyde süreç otomasyonu Akıllı botlar, süreç ve görev madenciliği, kurumsal düzeyde güvenlik için ajan oluşturucu Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar. Beam AI Startup'lar veya kurumsal işletmelerdeki veri ve operasyon takımları için veri odaklı karar otomasyonu Önceden oluşturulmuş ve özel AI ajanları, API ve Slack tetikleyicileri, Snowflake ve BigQuery ile entegrasyonlar Özel fiyatlandırma n8n KOBİ'ler veya kurumsal işletmelerdeki teknik takımlar ve BT departmanları için karmaşık, özel otomasyonlar 500'den fazla entegrasyon ve 600'den fazla şablon, modüler düğüm tabanlı ajan oluşturucu, açık kaynak esnekliği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 28 $'dan başlar. Zapier Küçük ve orta boyutlu takımlar için uygulamalar arasında kod gerektirmeyen ş akışı otomasyonu 8.000'den fazla uygulama entegrasyonu, AI ş Akışı oluşturucu ve chatbot araçları, SOC 2 uyumluluğu, rol tabanlı erişim Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,99 $'dan başlar. Adept AI Orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için doğal dil tabanlı kurumsal otomasyon Çok modlu yapay zeka, ş akışı muhakemesi ve planlama Özel fiyatlandırma Uniphore Büyük işletmeler için kurumsal ölçekli iş akışları ve çok adımlı otomasyon BPMN tabanlı görsel tasarım arayüzü, çok modlu akıl yürütme ve doğrulama Özel fiyatlandırma CrewAI Teknik girişimler ve kurumsal Ar-Ge takımları için çoklu ajan ş Akışı düzenlemesi Birden fazla AI ajanı ekibi, sürükle ve bırak ve kod tabanlı ş Akışı tasarımı, 1.200'den fazla uygulama entegrasyonu Özel fiyatlandırma Otomasyon Her Yerde Orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için ajans süreç otomasyonu Süreç Akıl Yürütme Motoru (PRE), belge otomasyonu, ERP'ler ve veritabanlarıyla entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Vonage AI Studio KOBİ'ler ve kurumsal müşteri hizmetleri takımları için yapay zeka destekli müşteri etkileşimi ve desteği Omnichannel sanal ajanlar, bilgi AI ve NLU motoru, Salesforce entegrasyonu Özel fiyatlandırma

Ajans Süreç Otomasyonu Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ajans Süreç Otomasyonu (APA), iş süreçlerini tamamlamak için sistemler arasında çok adımlı ş akışlarını mantıklandırmak, kararlar almak ve yürütmek için otonom AI ajanları kullanır. Bağlamı anlayabilen ve hatta değişikliklere uyum sağlayabilen ajanlar kullanarak geleneksel otomasyonun ötesine geçer.

İzlenecek adımlar şunlardır:

Algılama ve giriş → AI ajanları, veri işlemeyi başlatmak için uygulamalarda, belgelerde, otomasyon sistemlerinde veya müşteri etkileşimlerinde sinyaller toplar.

Akıl yürütme ve karar verme → Doğal dil işleme, makine öğrenimi ve karar modellerinin yardımıyla, bir sonraki en iyi adımı belirlerler.

Eylem ve görev yürütme → Ajanlar, farklı araçlar, API'ler veya bağlantı kurulan sistemler arasında çok adımlı otomasyonlu ş akışları başlatır.

Öğrenme ve uyum sağlama → Bu ajanlar, geri bildirimler, hatalar ve sonuçlar temelinde öğrenerek zamanla performanslarını artırır.

🫸🏻 Dikkat: Bir araç seçmeden önce, gerçekten ihtiyacınız olan AI ajan türlerini belirleyin. Bazı platformlar, basit eylemleri gerçekleştiren görev düzeyinde ajanlarda mükemmeldir, diğerleri ise çok adımlı ş akışlarını planlayan akıl yürütme ajanlarını veya tüm uygulamalarda çalışan otonom ajanları destekler. Ajan türünü kullanım durumunuza uygun hale getirmek, başarı oranlarını önemli ölçüde artıracak ve bakım ihtiyacını azaltacaktır.

Listemizdeki araçların her birini ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Uçtan uca AI destekli ş akışı otomasyonu için en iyisi)

ClickUp, geleneksel proje yönetimi anlayışının çok ötesine geçmiştir. Dünyanın ilk birleşik yapay zeka çalışma alanı ve ajans süreç otomasyon aracıdır.

ClickUp ile bilgi, proje yönetimi, görevler, yapay zeka ve gerçek zamanlı işbirliğini tek bir çalışma alanında bir araya getirin.

ClickUp Brain ile çalışma alanı genelinde bellek ve bağlam elde edin

ClickUp Brain, ClickUp'ın tüm yapay zeka yeteneklerini destekler. Çalışma alanınızın derinliklerine yerleştirilmiş olan bu araç, görevlerinizi, projelerinizi, bağımlılıklarınızı, önceliklerinizi ve belgelerinizi anlar. Ş akışlarınızı tam olarak kavrayarak, izole çıktıların yerine bağlam açısından zengin içgörüler üretir.

Çalışma Alanınıza yerel olarak entegre edildiğinden, proje bağlamına göre ayrıntılı SOP'ler ve özetler otomatik olarak oluşturabilir.

Ayrıca, görev önerileri sunabilir, sohbet konuları hakkında özetler oluşturabilir, toplantıları yazıya dökebilir, pazarlama metinleri oluşturabilir, ş akışlarınıza göre otomasyonlar önerebilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızın genelinden içgörüler elde edin.

Mevcut süreçler için ClickUp Brain, tekrarlayan yolları ve onay döngülerini tanır. Bu, otomasyonun en fazla değer katabileceği alanları belirlemeye yardımcı olur.

ClickUp otomasyonuyla süreçleri otomatikleştirin ve verimli bir şekilde ölçeklendirin.

Ş Akışları tanımlandıktan sonra, ClickUp Automations arka planda sorunsuz çalışmasını sağlamak için doğru kuralları belirlemenize yardımcı olur. Önceden oluşturulmuş bir şablonla başlayabilir veya aynı hızla kod gerektirmeyen özel bir otomasyon oluşturabilirsiniz.

100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp ş Akışı otomasyon şablonu ile görevleri ve güncellemeleri otomatikleştirin.

Tetikleyici ve Eylem ile basit otomasyonlar oluşturulabilir; örneğin, son teslim tarihi geldiğinde uyarı gönderme veya görev atandığında durumu değiştirme gibi. Koşullar, yalnızca belirli kriterler karşılandığında çalıştırılması gereken otomasyonlar için kullanılan isteğe bağlı filtrelerdir.

Ayrıca, çok adımlı ş akışları için birden fazla eylem belirleyebilir ve bunları gerektiği gibi yeniden sıralayabilirsiniz. Örneğin, bir görevin durumu "İncelemeye Hazır" olarak değiştiğinde, QA'ya yeniden atama, takipçi ekleme, son teslim tarihi belirleme ve bildirim gönderme işlemlerinin tümü tek bir otomasyonun parçası olabilir.

Süreçleri otonom olarak tamamlayan kod gerektirmeyen AI ajanları oluşturun.

ClickUp AI Ajanları, Otomasyonlar ve ClickUp Brain, manuel ş akışlarını akıllı, karar odaklı sekanslara dönüştürmek için birlikte çalışır.

Bu ajanlar, bağlamı anlayan ve işlerin ilerlemesini sağlayan otomasyon ortakları gibi çalışır. Bir Ajanı etkinleştirmeniz, istediğiniz sonucu tanımlamanız yeterlidir; ClickUp Brain arka planda doğru mantık akışını oluşturur.

ClickUp Brain'e ihtiyacınız olanı basit bir dille anlatın, ş akışlarınıza göre otomasyonlar veya akıllı ajans ş akışları oluşturmanıza yardımcı olsun.

ClickUp'taki ajanlar, görevler, alanlar, formlar, durumlar ve daha fazlasından bağlamı anlayarak özerk bir şekilde hareket eder. Veritabanınıza erişim sayesinde, müşteri sorgularını yanıtlayabilir ve daha derin uzmanlık gerektiren kararlar için insanlara yönlendirebilirler.

ClickUp'ta 20 dakikadan daha kısa sürede özel bir ajan oluşturmanın yolu ⬇️

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcıların mevcut birçok özelliğe aşina olmak için biraz zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Harness'ın CPO'su (Ürün Direktörü) Jordan Patrick, TrustRadius incelemesinde şöyle diyor:

Tüm takımlar için ClickUp'a geçiş, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve diğer takımların projelerini izlerken kendi işlerini organize edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket genelindeki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

Tüm takımlar için ClickUp'a geçiş, tüm takımlarımız ve kullanıcılarımız için merkezi bir merkez sağladı ve diğer takımların projelerini izlerken kendi işlerini organize edebilmelerini sağladı. ClickUp'ın sunduğu özellikler ve araçlar, CS, Satış ve Geliştirme takımlarımızın şirket genelindeki projelerimizi verimli ve etkili bir şekilde yönetmesi için harika!

2. UiPath (Kurumsal düzeyde süreç otomasyonu için en iyisi)

UiPath aracılığıyla

UiPath, geleneksel bir robotik süreç otomasyonu (RPA) aracı olarak başladı, ancak büyük kuruluşlar için tam ölçekli bir proje yönetimi otomasyon platformuna dönüştü.

Araç içinde, Agent Builder'ı kullanarak sabit kuralları takip etmek yerine karmaşık kararları alabilen akıllı botlar tasarlayabilirsiniz. İnsan girdisi de daha esnek ve uyarlanabilir hibrit ş akışları oluşturmak için dahil edilebilir.

Aracın süreç madenciliği özellikleri, belirli süreçleri otomatikleştirmenin ROI potansiyelini belirlemenizi sağlar, böylece yüksek etkili alanlara odaklanabilirsiniz. Ayrıca, görev madenciliği, AI destekli otomasyondan yararlanabilecek kesin görevleri belirlemenize yardımcı olur.

UiPath'in en iyi özellikleri

UiPath Orchestrator ile kuruluş genelinde otomasyon süreçlerinin planlamasını ve izlenmesini merkezileştirin.

SAP, Oracle, Salesforce ve ServiceNow dahil olmak üzere kurumsal uygulamalar için önceden oluşturulmuş konektörler ve API'ler edinin.

Kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri, rol tabanlı erişim kontrolü, denetim izleri vb. ile uyumluluğu sağlayın.

UiPath sınırlamaları

UI tabanlı ş akışları geliştirmek için, UI öğelerinde veya ekran çözünürlüğünde değişiklikler olursa otomasyon bozulabilir.

UiPath fiyatlandırması

Temel : Aylık 25 $

Standart : Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

AI Center, Document Understanding ve Autopilot gibi araçlar, botların bağlamı yorumlamasına ve dinamik eylemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Ne yapması gerektiğini tam olarak söylememi beklemek yerine, hangi süreci çalıştıracağına karar verebilen bir botu izlemek çok ilginç.

AI Center, Document Understanding ve Autopilot gibi araçlar, botların bağlamı yorumlamasına ve dinamik eylemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Ne yapması gerektiğini tam olarak söylememi beklemek yerine, hangi süreci çalıştıracağına karar verebilen bir botu izlemek çok ilginç.

3. Beam AI (Veriye dayalı karar otomasyonu için en iyisi)

Beam AI aracılığıyla

Beam AI ile verileri otomatikleştirilmiş kararlara dönüştürebilirsiniz. E-posta önceliklendirme veya KYC kontrolleri gibi önceden oluşturulmuş ajanlar arasından seçim yapma veya özel kurallara sahip bir AI ajanı oluşturma seçeneği mevcuttur.

AI ajanları API çağrıları, planlanmış etkinlikler ve hatta Slack ve Gmail gibi araçlardan gelen mesajlarla etkinleştirilebilir. Araç ayrıca Snowflake veya BigQuery gibi veri ambarlarına doğrudan bağlantı kurarak veri tutarsızlıklarını işaretler veya veri doğrulamasından sonra ş akışı adımlarını otomatik olarak onaylar.

Beam AI'nın en iyi özellikleri

Güvenilir ve doğru bir Agent OS temeli kullanarak çoklu ajan ş akışlarını koordine edin.

Görev, bağlam ve harici tetikleyicilere göre ajanın izleyeceği net yollar tanımlayın.

Bir görev tamamlandığında veya manuel işlem gerektirdiğinde süreci durdurmak için çıkış koşullarını ayarlayın.

Özel değerlendirme çerçeveleriyle AI ajanlarınızın güvenilirliğini ölçün ve iyileştirin.

Beam AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aracın AI ajanlarını belirli iş gereksinimlerine göre özelleştirmek için sınırlı seçenekler sunduğunu bildiriyor.

Beam AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Beam AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %15'i otomasyonun işlerinin bir kısmını tehdit edebileceğinden endişe duyarken, %45'i otomasyonun kendilerini daha yüksek değerli işlere odaklanmak için özgürleştireceğini söylüyor. Anlatı değişiyor: otomasyon rolleri değiştirmiyor, daha büyük etki yaratmak için onları yeniden şekillendiriyor. Örneğin, bir ürün lansmanında ClickUp'ın AI Ajanları, görev atamalarını ve son tarih hatırlatıcılarını otomasyonla otomatikleştirebilir ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlayabilir, böylece takımlar güncellemeleri takip etmekten vazgeçip stratejiye odaklanabilir. İşte böylece proje yöneticileri proje liderleri haline gelir! 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Endüstrileri Dönüştüren Güçlü AI Ajanları Örnekleri

4. n8n (Karmaşık, özel otomasyonlar oluşturmak için en iyisi)

n8n aracılığıyla

n8n, modüler, düğüm tabanlı bir görsel düzenleyici kullanır. Her düğüm bir görev (tetikleyici, mantık, API çağrısı, AI eylemi vb.) yerine getirir ve ş akışları bu düğümleri birbirine bağlayarak adım adım oluşturulur.

Özel mantık tasarlayabilir, kendi kodunuzu ekleyebilir ve hatta kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz, böylece altyapınız ve veri gizliliğiniz üzerinde tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca, basit tetikleyici-eylem zincirleri yerine koşullar (if/else, switch), döngüler, bölmeler, birleştirme ve hata işleme ile gelişmiş ş akışları oluşturulabilir.

AI destekli iş akışı otomasyonu, mekanik görevlere bir zeka katmanı eklemenizi de sağlar, böylece iş akışlarınız verileri taşırken yorumlayabilir ve AI çıktılarına göre bir sonraki adımda yapılacak işi belirleyebilir.

n8n'in en iyi özellikleri

Canlı yürütme günlükleri, anlık tekrarlar, manuel çalıştırmalar, hata yolları ve yerleşik sorun giderme araçlarıyla gerçek zamanlı olarak hata ayıklayın.

Sohbet robotları, veri tarayıcıları ve diğer kullanım örnekleri için 600'den fazla kullanıma hazır topluluk şablonu ile hızlı bir şekilde başlayın.

Bir sürecin farklı bölümlerini ele alan ve birlikte iş yapan birden fazla bağlantılı otomasyon çalıştırın.

n8n sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar manuel yapılandırma veya API bilgisi gerektirir, bu da teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor olabilir.

n8n fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Community Edition (GitHub): Ücretsiz

Başlangıç : ~ 28 $/ay (24 €/ay)

Pro : ~ 69 $/ay (60 €/ay)

İş : ~ 921 $/ay (800 €/ay)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

n8n derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar n8n hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

n8n, yoğun kodlama gerektirmeden ş akışlarını otomasyon için güçlü ve esnek bir yol sunar. Açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırabilir ve çok geniş bir entegrasyonlar alalığı vardır.

n8n, yoğun kodlama gerektirmeden iş akışlarını otomasyon için güçlü ve esnek bir yol sunar. Açık kaynaklı, kendi sunucunuzda barındırabilir ve çok geniş bir entegrasyonlar alalığı vardır.

5. Zapier (Uygulamalar arasında kod gerektirmeyen ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier, otomasyonu hızlı bir şekilde ölçeklendirmek isteyen takımlar için kod gerektirmeyen bir otomasyon platformudur. BT biletlerini otomatik olarak sıralamanıza, potansiyel müşterileri değerlendirmenize, e-postaları özetlemenize veya otomatik destek için chatbot platformlarına bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Zapier ile önceden oluşturulmuş şablonlarla başlayabilir veya ş akışını oluşturmak için fikrinizi basit bir dille açıklayabilirsiniz. Bu aracı güvenilir kılan, kapsamlı entegrasyonlar ve Canvas, Tables ve Interfaces gibi kullanımı kolay araçlarıdır.

Daha büyük takımlar için Zapier, kurumsal kontroller ekler. Rol tabanlı izinler, denetim izleri, SOC2 uyumluluğu, SSO ve tam gözlemlenebilirlik elde edersiniz, böylece yönetişim ve güvenlik otomasyonla aynı hızda ilerler.

Zapier'in en iyi özellikleri

AI Agents aracını kullanarak tüm yığınınızda çalışan özel AI ajanları oluşturun.

AI destekli Zap Builder'ı kullanarak ş akışı oluşturma sürecini hızla otomasyonla otomatikleştirin.

Ajanlara çok adımlı muhakemeyi desteklemek için kalıcı bellek ve kısıtlamalar sağlayın.

Ajanların belgelerden, URL'lerden, geçmiş çıktılardan vb. bağlam bilgilerini almasına ve sabit kurallar olmadan kararlar almasına izin verin.

Webhook'lar, gelen mesajlar, form gönderileri, CRM güncellemeleri, dosya yüklemeleri ve planlanmış aralıklarla tetikleyici olarak kullanılabilen, her zaman aktif ajanlar edinin.

Zapier sınırlamaları

Gelişmiş koşullu mantık veya karmaşık çok adımlı ş Akışları istiyorsanız, bazı entegrasyonlar biraz sınırlı olabilir.

Zapier fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Aylık 29,99 $

Takım : 103,50 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Platform, manuel iş yükünü azaltarak ve operasyonel verimliliği artırarak zaman tasarrufu sağlar. En iyisi de, uygulaması kolay ve son derece özelleştirilebilir olmasıdır; karmaşık mantık ve çoklu uygulama akışlarını yönetmek için gereken esnekliği sunar.

Platform, manuel iş yükünü azaltarak ve operasyonel verimliliği artırarak zaman tasarrufu sağlar. En iyisi de, uygulaması kolay ve son derece özelleştirilebilir olmasıdır; karmaşık mantık ve çoklu uygulama akışlarını yönetmek için gereken esnekliği sunar.

📚 Daha Fazla Bilgi: Süreçleri Kolaylaştırmak için En İyi AI Ş Akışı Oluşturma Araçları

6. Adept AI (Kurumsal iş akışlarında doğal dil odaklı otomasyon için en iyisi)

Adept AI'nın temel misyonu, yazılımı insanlar gibi kullanabilen ajanlar oluşturmaktır. Platform, tam yığın yaklaşımı kullanır ve hem görselleri hem de metinleri anlayan devasa eğitim veri kümelerini ve çok modlu AI modellerini birleştirir.

Hem metin hem de sesli komutlarla çalışan ajanlar, bir web sitesinde gezinebilir, formlara veri girebilir, web sayfalarında arama yapabilir, elektronik tabloları filtreleyebilir ve grafikler, tablolar vb. anlayabilir. Bilgisayar görme katmanları, UI öğelerini tanımlamalarına ve uzamsal düzenleri anlamalarına olanak tanır, böylece düğmeler, açılır menüler, girişler ve karmaşık bileşenlerle kolayca etkileşime girebilirler.

Bu araç, insanları değiştirmek yerine onlarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır. Belirsiz bir durum olduğunda açıklama istemek, eksik bilgileri talep etmek, uyguladığı adımları görüntülemek veya devam etmeden önce önemli eylemleri onaylamak için duraklayabilir.

Adept AI'nın en iyi özellikleri

Basit bir doğal dil komutunu, birkaç araçta çalışan eksiksiz, çok adımlı bir ş akışına dönüştürün.

Bir şey başarısız olursa farklı yollar seçen ve hatalardan kurtarma yapan esnek, dinamik ajanlar edinin.

Sekmeler arasında geçiş yapabilen, elektronik tabloları en son verilerle güncelleyebilen, iki araç arasında alanları senkronize edebilen, CRM verilerini ERP'ye kopyalayabilen ve daha fazlasını yapabilen ajanlarla çok adımlı ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirin.

Adept AI sınırlamaları

Tam yığın yaklaşımı, hafif otomasyon araçlarına kıyasla dağıtımı daha yavaş ve daha fazla kaynak gerektiren hale getirir.

Adept AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adept AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: APA araçlarını değerlendirirken, temel görev otomasyonunun ötesine bakın ve ekranları yorumlamak, yapılandırılmamış girdileri anlamak ve gerçek zamanlı kararlar almak için LLM ajanlarını ne kadar iyi kullandıklarını kontrol edin. En güçlü platformlar, LLM muhakemesini UI düzeyinde eylem yetenekleriyle birleştirerek, ş akışları karmaşık arayüzler veya çoklu uygulama ortamlarını kapsadığında bile sadece düşünen değil, aynı zamanda yapılacak eylemler gerçekleştiren ajanlar sunar.

7. Uniphore (Kurumsal ölçekli iş akışları ve çok adımlı otomasyon için en iyisi)

Uniphore aracılığıyla

Uniphore, müşteri hizmetleri, satış, pazarlama ve İK dönüşümü için özel olarak tasarlanmış AI ajanları ve uygulamaları kullanan, özel bir Agentic katmanına sahip bir bulut platformudur. Şirketlerin müşteri konuşmalarını otomasyonla iyileştirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Sadece aramaları transkriptlere dönüştürmek yerine, niyeti anlar, duyguları algılar ve AI ajanlarını kullanarak hizmet takımlarına gerçek zamanlı olarak rehberlik eder. Verileri çekebilir, rutin adımları otomasyonla gerçekleştirir, özetler oluşturabilir ve arama sırasında bir sonraki en iyi eylemi önerebilir.

Manuel takip işleri veya tutarsız müşteri deneyimleri nedeniyle yük altında olan takımlar için Uniphore, konuşmaları daha net ve hızlı bir şekilde yönetmenin yolunu sunar. Sonuç olarak, daha hızlı çözümler, daha sorunsuz ş Akışları ve hem müşteriler hem de temsilciler için daha doğal hissettiren etkileşimler elde edilir.

Uniphore'un en iyi özellikleri

Agency Katmanı içinde akıl yürütme, araştırma ve görev yürütme için bir ajan kütüphanesi oluşturun.

AI uygulamalarını genel bulut, özel bulut veya şirket içinde birleştirilebilir şekilde dağıtın.

BPMN tabanlı görsel tasarım arayüzünü kullanarak çoklu ajan ş akışlarını koordine edin.

Hızlı sonuçlar için önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır AI uygulamaları sunun.

Her konuşmaya uyum sağlayan yapay zeka destekli destek ile canlı temsilcileri gerçek zamanlı olarak yönlendirin.

Uniphore sınırlamaları

Özellikleri değiştirmek için SQL bilgisi gerekir, bu da gereksiz karmaşıklık yaratır.

Uniphore fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Uniphore derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⚡ Şablon Arşivi: Excel ve ClickUp'ta En İyi Ücretsiz Süreç Akışı Şablonları

8. CrewAI (Çoklu ajan ş akışı düzenlemesi için en iyisi)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, görevleri ve karmaşık, çok adımlı ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmek için AI ajanlarından oluşan ekipler oluşturmanıza olanak tanır. Her ajana araştırmacı, yazar, analist vb. gibi belirli bir rol atanabilir. Ardından, birden fazla ajan işbirliği yapar, görevleri delege eder ve gerçek bir takımın çalışma şekline benzer şekilde daha büyük bir hedefi gerçekleştirmek için birlikte çalışır.

Platform, ajanların kullanabileceği web otomasyonu, web kazıma, veri işleme ve API entegrasyonları için yerleşik araçlara sahiptir. Ayrıca, ajanlar görevler ve etkileşimler arasında bellek ve bağlamı koruyabilir, bu da geçmiş bağlamın önemli olduğu karmaşık ş Akışları için yararlıdır.

Platform aynı zamanda esnektir: özel güvenlik ve uyumluluk ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bulutta çalıştırabilir, kendi sunucunuzda barındırabilir veya yerel olarak dağıtabilirsiniz. Kullanımı kolay UI Studio ve kod gerektirmeyen şablonlar sayesinde, hem teknik hem de teknik olmayan takımlar kolayca ajans otomasyonları oluşturabilir.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Gerektiğinde basit adımlar, koşullar, araç çağrıları veya tam ekipler içerebilen etkinlik odaklı otomasyonlar oluşturun.

Tanımlanmış roller, uzmanlık ve belirli hedeflerle özel, rol tabanlı ajanlar oluşturun.

Ajanların ne yaptığını, hangi araçları kullandığını, girdilerini/çıktılarını, çalışma süresini ve kaynak kullanımını izle.

Geçmiş bağlamı özetleyerek uzun görev geçmişlerini sıkıştırın, böylece ajanlar modelin bağlam penceresini aşmadan çok adımlı ş akışlarını güvenilir bir şekilde çalıştırabilirler.

CrewAI Flows kullanarak yapılandırılmış kontrol ile sıralı veya paralel akışları tanımlayın.

CrewAI sınırlamaları

Araç hala büyük dil modellerine büyük ölçüde bağımlıdır, bu da çıktı kalitesinin değişkenlik gösterebileceği anlamına gelir.

CrewAI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

CrewAI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

9. Automation Anywhere (Kurumsal düzeyde ajans AI süreç otomasyonu için en iyisi)

Automation Anywhere aracılığıyla

Automation Anywhere, ajanların katı komut dosyalarını takip etmek yerine mantık yürütme, planlama ve bağlam farkında kararlar almalarını sağlayan bir Süreç Mantık Motoru kullanır. Bu ajanlar, hedeflerle çalışır ve bu hedeflere ulaşmak için birden fazla sistem ve veri kaynağı üzerinde iş yapar.

Platform, eski ana bilgisayarlar, bulut uygulamaları, ERP'ler, veritabanları, SaaS, API'ler vb. arasında koordinasyon sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, süreçlerin eski ve yeni sistemler arasında yayıldığı karma altyapıya sahip kurumsal işletmeler için iyi bir seçenek olmasını sağlar.

Platformda ayrıca bir Belge Otomasyonu motoru da bulunmaktadır. Makine öğrenimi ve OCR kullanarak verileri çıkarır, doğrular ve otomatik olarak aşağı akış sistemlerine aktarır.

Automation Anywhere'in en iyi özellikleri

İşlerin takımlar ve uygulamalar arasında nasıl akışının olduğunu haritalandırın ve Süreç Keşfi özellikleriyle en yüksek ROI'ye sahip otomasyon fırsatlarını vurgulayın.

Merkezi kontrolü sürdürmek için platformun birleşik bulut ortamında birden fazla sistemi kapsayan eksiksiz uçtan uca ş akışları tasarlayın, düzenleyin ve çalıştırın.

Automation Co-Pilot 'u kullanarak otomasyonları doğrudan uygulamadan tetikleyin, etkileşim kurun ve görevleri gerçek zamanlı olarak botlara devredin.

Mozart Orchestrator kullanarak AI ajanlarını, sistemleri, verileri ve takımları sorunsuz operasyonlar için uyumlu hale getirin.

Automation Anywhere sınırlamaları

Uygulama karmaşıktır, bu nedenle ortamı kurmak ve takımları eğitmek birkaç hafta sürebilir.

Automation Anywhere otomasyon fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Automation Anywhere derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (5.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Automation Anywhere hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Bu araçlar sayesinde kazandığımız zaman ve çaba, işimizin daha önemli yönlerine odaklanmamızı sağladı. Örneğin, öğrencilerimizle daha fazla ilgilenebildik ve daha anlamlı ders planları hazırlayabildik. Meslektaşlarım ve diğer personel, eskiden saatler süren görevlerin artık otomatik olarak tamamlandığını görünce rahat bir nefes aldılar.

Bu araçlar sayesinde kazandığımız zaman ve çaba, işimizin daha önemli yönlerine odaklanmamızı sağladı. Örneğin, öğrencilerimizle daha fazla ilgilenebildik ve daha anlamlı ders planları hazırlayabildik. Meslektaşlarım ve diğer personel, eskiden saatler süren görevlerin artık otomatik olarak tamamlandığını görünce rahat bir nefes aldılar.

10. Vonage AI Studio (AI destekli müşteri etkileşimi ve sanal temsilciler için en iyisi)

Vonage AI aracılığıyla

Vonage AI ile, telefon görüşmeleri, SMS/metin mesajları, sohbet, WhatsApp ve daha fazlası gibi birden fazla kanalda kullanıcılarla etkileşime girebilen AI destekli sanal ajanlara sahip olursunuz.

Otomatik konuşma tanıma, doğal dil anlama ve metinden konuşmaya dönüştürme özellikleri, tamamen sesle kontrol edilen, konuşma tabanlı ş Akışları oluşturulmasına yardımcı olur.

Platform, Salesforce, Microsoft Dynamics 365 ve Zoho CRM gibi büyük CRM'lerle birleşik iletişim ve iletişim merkezi platformu aracılığıyla entegre olur. Bir arama veya sohbet geldiğinde, CRM entegrasyonu müşterinin kaydını, geçmişini, önceki biletlerini veya anlaşmalarını görüntüleyebilir, böylece temsilciler yanıt vermeden önce anında tüm bağlamı görebilir.

Vonage AI Studio'nun en iyi özellikleri

Teknik ve teknik olmayan kullanıcıların kodlama yapmadan konuşma akışları ve otomasyon süreçleri oluşturabilmelerini sağlayan bir akış oluşturma ortamı edinin.

Kullanıcı niyetini algılayabilen, konuşma ortasında niyet değişikliklerini yönetebilen ve giriş hatalarını veya belirsiz kullanıcı yanıtlarını yönetebilen ajanlar oluşturun.

İletişim API'lerini (ses, mesajlaşma, video) kullanarak Vonage destekli ajanları ve otomasyonu daha geniş ş Akışlarına entegre edin.

Kurumsal bilgi tabanınızı entegre ederek konuşma oluşturmayı basitleştirin ve doğruluğu artırın.

Vonage AI Studio sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar, özel konektörler veya dikkatli bir yapılandırma gerektirebilir, bu da küçük takımlar için uygulamayı zorlaştırabilir.

Vonage AI Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vonage AI Studio derecelendirmeleri

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

⚡ Şablon Arşivi: ClickUp, Excel ve Word için Süreç Haritası Şablonları

Ajans süreç otomasyon platformlarını araştırıyorsanız, dikkate almanız gereken anahtar özellikler şunlardır:

Doğal Dil İşleme (NLP) : Güçlü dil modelleri ve NLP yardımıyla basit kelimelerle talimatlar verebileceğiniz bir araç seçin.

Çok adımlı ş akışı destekleri : Aracınızın uçtan uca, platformlar arası otomasyon ş akışlarını kolaylıkla yönetebildiğinden emin olun.

Entegrasyonlar : Teknoloji yığınınız, API'leriniz, mevcut iş sistemleriniz ve veri platformlarınızla sorunsuz entegrasyonlar arayın.

İnsan müdahalesi : Gerektiğinde hızlı insan denetimi ve müdahalesine olanak tanıyan araçları seçin.

Yönetişim ve güvenlik : Otomasyonlar hassas verileri etkilediğinde, güçlü koruma önlemlerine sahip bir araç tercih edin. Denetim izleri, uyumluluk kontrolleri ve rol tabanlı erişim gibi özellikleri göz önünde bulundurun.

Düşük kodlu/kodsuz oluşturucular: Takımınızda herkesin ş akışlarını hızlı bir şekilde oluşturabilmesi ve ayarlayabilmesi için sürükle ve bırak veya kodsuz seçeneklere sahip bir araç arayın.

Ajans Süreç Otomasyonunun Avantajları

Öğrenme, uyum sağlama ve koordinasyon yeteneklerine sahip AI ajan araçları ile ş akışlarınız sadece daha hızlı çalışmakla kalmaz, aynı zamanda daha da iyileşir.

APA'nın en büyük avantajlarından bazıları şunlardır:

Yinelemeleri en aza indirin: Çalışanları manuel, tekrarlayan işlerden kurtarın, böylece daha değerli işlere konsantre olabilsinler.

Doğruluk ve tutarlılığı artırın: AI ajanlarının, daha az hata ve yerleşik denetlenebilirlik ile kural tabanlı süreçleri yönetmesine izin verin.

Karmaşık ş akışlarını ölçeklendirin: Otomasyonlu sistemler, uygulamalar ve veri kaynakları arasında ek yük oluşturmadan görevleri koordine edin.

Karar vermeyi geliştirin: AI destekli akıl yürütme motorlarını ve otomasyon yeteneklerini kullanarak verileri değerlendirin, sonuçları tahmin edin, pazar eğilimlerini izleyin ve sonraki adımları önerin.

İnsan gözetimi ile güvenliği artırın: Ajanların açıklığa kavuşturmak için duraklama yapmasına, istisnaları üst düzeye taşımasına ve süreç risklerini azaltmak için kritik eylemleri onaylamasına izin verin.

Uçtan uca ş akışları çalıştırın: Proje yönetimi için AI ajanları ile navigasyon ve çıkarmadan doğrulama ve güncellemelere kadar birden fazla araçta çok adımlı dizileri koordine edin.

Ajans Otomasyonunun Bazı Yaygın Uygulamaları Nelerdir?

Ajans otomasyonu, takımların aynı tekrarlayan görevleri yaparken takıldıkları yerlerde ortaya çıkar. İşte hayatı kolaylaştıran bazı günlük alanlar:

📞 Müşteri desteği: AI ajanları rutin soruları anında çözebilir, müşterileri self servis seçeneklerine yönlendirebilir, gerekli bilgileri toplayabilir ve yalnızca gerçekten karmaşık vakaları insan ajanlara iletebilir. İnsan uzmanlığını önemli alanlara odaklayarak yanıt sürelerini kısaltabilirsiniz.

💲 Finans takımları: Ajanlar yapılandırılmış ş akışlarını hassas bir şekilde işledikçe onaylar, mutabakatlar, veri doğrulama, rapor oluşturma ve uyumluluk kontrolleri daha hızlı ve daha güvenilir hale gelir. Bu, operasyonel riski azaltır ve denetim hazırlığını iyileştirir.

👥 İK departmanları: Çalışanların işe alımı, politika sorguları, sosyal haklar kaydı ve belge yönetimi artık birikip durmuyor. AI ajans ş akışları, birden fazla sistemi koordine eder, hatırlatıcılar gönderir, bilgileri toplar ve her yeni işe alım veya çalışan talebinin süreç boyunca sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

❤️ Sağlık hizmetleri operasyonları: Talep işleme, hasta kabulü, randevu planlama ve uygunluk kontrolleri gibi görevler kolaylaştırılır. Ajanlar, idari masrafları azaltır, insan hatalarını en aza indirir ve sağlayıcıların evrak işleri yerine klinik bakıma daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olur.

📈 Satış ve pazarlama: Ajanlar potansiyel müşterileri önceden değerlendirir, CRM'leri günceller, kampanyaları takip eder, satış sürecindeki sinyalleri izler ve zamanında iletişim kurar. Bu, gelir operasyonlarının arka planda sürekli çalışmasını sağlarken, satıcılara gerçek satış için daha fazla zaman kazandırır.

Ajans otomasyonu, yapay zeka destekli otomasyon ve RPA arasındaki fark nedir?

Bu terimler birbirine benzer gibi görünebilir, ancak aynı şey değildir. Her yaklaşım, otomasyon bulmacasının farklı bir katmanını çözer.

Bir göz atın ⬇️

Boyut RPA AI destekli Otomasyon Ajans Otomasyonu Temel Fonksiyon Kuralları takip eder, tıklamaları/tuş vuruşlarını taklit eder Örüntü tanıma ve NLP için yapay zeka ekler Ajanlar özerk bir şekilde düşünür, planlar, uyum sağlar ve hareket eder. Veri İşleme Yalnızca yapılandırılmış veriler Yapılandırılmış + bazı yapılandırılmamış verileri işler Tüm veri türlerini mantıkla işler Karar verme Yok, yalnızca kural tabanlı Sınırlı, AI modelleri tarafından yönlendirilir Gelişmiş, çok adımlı, hedef odaklı akıl yürütme Ş Akışı Kapsamı Görev düzeyi Süreç düzeyi Uçtan uca, sistemler arası ş akışları İnsanın Roli Yüksek Modere edin Düşük

Kısaca:

RPA = kurallara uyan

AI destekli otomasyon = akıllı asistan

Ajans otomasyonu = uyarlanabilir takım arkadaşı

APA'da Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler

Ajans otomasyonu büyük bir potansiyele sahiptir, ancak kendi engelleri de vardır. Bu alana girmeden önce, aşağıdaki zorlukları göz önünde bulundurmanızda fayda var:

Kurulum çaba gerektirir: APA, RPA gibi tak ve çalıştır türünde değildir. Net hedefler, sağlam veri boru hatları ve yönetişim sistemine ihtiyacınız olacaktır.

Veriler önemlidir: Girilen veriler dağınık veya eksikse, sonuçlar güvenilir olmayacaktır.

İnsanların uyum sağlamak için zamana ihtiyacı vardır: Manuel süreçlerden yapay zeka destekli süreçlere geçiş korkutucu olabilir. İyi iletişim ve eğitim, geçişi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Güvenlik çok önemlidir: APA birden fazla uygulama ve sistemi etkilediği için, erişim kontrolleri ve veri koruması sonradan akla gelen bir şey olamaz.

Maliyetler ve ROI netliği: Kurumsal APA ucuz değildir. Önemli olan, ölçeklendirmeden önce en yüksek getiriyi nerede sağlayacağını bilmektir.

Ajans Otomasyon Çözümlerinin Geleceği

Ajans otomasyonu yükselişte, ancak önümüzdeki süreç her iş için aynı olmayacak. Araştırmaların bize geleceğin nereye doğru gittiği konusunda söyledikleri şunlar:

Benimseme hızlanacak, ancak dengesiz bir şekilde

McKinsey'in Yapay Zeka Durumu raporuna göre, şirketlerin yaklaşık dörtte üçü halihazırda en az bir fonksiyonunda yapay zeka kullanıyor ve bu kullanım giderek artıyor.

Aynı şey ajans otomasyonunun benimsenmesinde de geçerli olacaktır; erken benimseyenler hızlı ilerleyecek, diğerleri ise bunu ana süreçlerine dahil etmek için daha uzun süreye ihtiyaç duyacaktır.

Ajanlar, görev alan kişilerden sonuç sahibi kişilere dönüşecek.

Salesforce AI'nın başkan yardımcısı Nancy Xu, "

Görev alan konuşma asistanı ajanlardan, iş yapısının derinlerine yerleşmiş, sonuç sahibi ajanlara geçeceğiz. Ajanlara talimatlar vermek yerine, onlara hedefler vereceğiz. İster müşteri memnuniyetini artırmak, ister satış kanalını büyütmek, ister çözüm süresini kısaltmak olsun, ajanlar derin bir organizasyonel farkındalıkla işinizde proaktif olarak çalışarak, sonuçları sizin için iyileştirmek için insanları, süreçleri ve verileri dinamik olarak koordine etmeyi öğrenecekler.

Görev alan konuşma asistanı ajanlardan, iş yapısının derinlerine yerleşmiş, sonuç sahibi ajanlara geçeceğiz. Ajanlara talimatlar vermek yerine, onlara hedefler vereceğiz. İster müşteri memnuniyetini artırmak, ister satış kanalını büyütmek, ister çözüm süresini kısaltmak olsun, ajanlar derin bir organizasyonel farkındalıkla işinizde proaktif olarak çalışarak, sonuçları sizin için iyileştirmek için insanları, süreçleri ve verileri dinamik olarak koordine etmeyi öğrenecekler.

ClickUp ile İş Akışınıza Agentic Otomasyonu Getirin

İşin geleceği, bir günde kaç görevin tamamlandığıyla belirlenmeyecek. Bu görevlerin ne kadar akıllıca tamamlandığıyla belirlenecek. Ajans otomasyonu, görevleri manuel olarak yerine getiren insanlardan, bizimle birlikte çalışan ve takımların yeteneklerini artıran yapay zeka destekli ajanslara geçiş anlamına gelir.

Bu yüzden ClickUp gibi araçlar bu kadar heyecan verici. Her şeyi tek bir yerde tutar, üstüne akıllı otomasyon ekler ve işin karmaşık kısımlarını çok daha yönetilebilir hale getirir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve ş akışınızın ne kadar sorunsuz çalışabileceğini görün.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

RPA gibi geleneksel otomasyon yöntemleri sabit kurallara ve komut dosyalarına uyar, oysa ajans otomasyonu gerçek zamanlı olarak akıl yürütebilen, uyum sağlayabilen ve kararlar alabilen ajans otomasyon ajanları kullanır.

Evet. APA, finans, İK, BT, operasyonlar ve müşteri hizmetleri ş akışlarını birbirine bağlayarak departmanlar arası otomasyonu mümkün kılar.

Çoğu APA platformu, hata yönetimi, eskalasyon yolları ve denetim izleri içerir ve istisnaların, gerektiğinde minimum insan müdahalesi ve denetimi ile kaydedilmesini, işaretlenmesini ve yeniden yönlendirilmesini sağlar.

Finans, sağlık, BT ve müşteri hizmetleri gibi sektörler, karmaşık, tekrarlayan ve uyumluluk gerektiren süreçleri nedeniyle akıllı otomasyondan en büyük faydayı sağlar.

Kesinlikle. Birçok APA aracı, kod gerektirmeyen veya az kod gerektiren oluşturucularla tasarlanmıştır, bu da onları ekstra personel gerektirmeden ölçeklendirme yapmak isteyen girişimler ve KOBİ'ler için erişilebilir kılar.

Önde gelen platformlar, SOC 2, GDPR ve HIPAA uyumluluğu gibi kurumsal düzeyde güvenlik standartlarını takip eder ve veri güvenliği için rol tabanlı erişim, şifreleme ve ayrıntılı denetim günlükleri sunar.