[Yıl]'da Takımlar için En İyi 10 ONES.com Alternatifi

Birçok proje yönetimi yazılımı gibi, ONES.com'un da hayranları ve eleştirenleri var. Buradaysanız, muhtemelen eleştirenlerden birisiniz.

ONES.com birçok olumlu yoruma sahip ve kağıt üzerinde çoğu kriteri karşılıyor olsa da, birçok takım arayüzünü hantal buluyor. Ayrıca, işbirliği özelliklerinin eksik olduğunu ve işi halletmek için birden fazla aracı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar.

Günümüzde çoğu takım daha fazla yazılıma ihtiyaç duymuyor. Aslında birbirleriyle iletişim kuran daha az sayıda araca ihtiyaçları var. Özellikle de ortalama bir şirket zaten 100'den fazla SaaS uygulaması kullanıyorsa ve birisi sekme değiştirdiğinde kritik bağlam kayboluyorsa.

ONES.com yeterli olmadığında takımların ne kullandığını inceledik.

Popüler ONES.com alternatiflerini şu kriterlere göre değerlendirdik:

İşleri birleştirin

Gerçek işbirliğini destekleyin

AI'yı pratik yollarla uygulayın ve

Takımlar büyüdükçe ölçeklendirin

Hadi bunları inceleyelim.

ONES.com Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En iyisi Öne çıkan özellik Fiyatlandırma* ClickUp Her boyutundaki takım için yapay zeka destekli hepsi bir arada iş yönetimi ClickUp Brain ve Super Agents, bağlam farkında yapay zeka kullanarak işleri otomasyonla otomatikleştirir. Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Jira Orta ölçekli pazardan kurumsal pazara kadar tüm çevik yazılım geliştirme takımları Gelişmiş sprint ve birikmiş iş yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 9,05 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Trello Küçük takımlar için görsel Kanban tarzı görev yönetimi Sezgisel sürükle ve bırak panoları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Notion Startup'lardan orta ölçekli pazardaki takımlara kadar esnek belge ve bilgi yönetimi Wiki özelliklerine sahip ilişkisel veritabanları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Asana Orta ölçekli pazardan kurumsal takımlara kadar çapraz fonksiyonlu takım koordinasyonu Çalışma alanınızda kişiler ve görevler arasındaki ilişkileri haritalayan Work Graph veri modeli Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 13,49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Monday KOBİ'lerden kurumsal takımlara kadar özelleştirilebilir ş akışı otomasyonu 200'den fazla entegrasyona sahip görsel iş işletim sistemi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Wrike Orta ölçekli pazardan kurumsal takımlara yönelik kurumsal kaynak yönetimi Gelişmiş düzeltme ve onaylama Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Basecamp Küçük takımlar ve ajanslar için basit takım iletişimi ve projeler Basit, gereksiz ayrıntılardan arındırılmış proje yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Zoho Projeleri Bütçeye duyarlı, büyüyen takımlar Uygun fiyatlı, tam özellikli PM aracı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Smartsheet Kurumsal ve kamu kurumları için elektronik tablo tarzı proje izleme Gelişmiş PM özelliklerine sahip tanıdık elektronik tablo arayüzü Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Kullanılacak En İyi ONES.com Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Bazı ONES.com alternatifleri geliştiriciler için tasarlanmıştır. Diğerleri ise belgeler, koordinasyon veya otomasyona odaklanmaktadır. Birkaç tanesi hepsini yapmaya çalışır, ancak yalnızca biri bunu gerçekten başarır. ClickUp olarak da bilinen bu alternatifle başlayalım.

1. ClickUp (AI destekli hepsi bir arada iş yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi ve sohbetlerinizi ClickUp'ın Converged AI Çalışma Alanı'nda bir araya getirin.

Tipik bir haftayı hayal edin.

Yol haritanız bir araçta, görevleriniz başka bir araçta, konuşmalarınız sohbet penceresinde, belgeleriniz ise başka bir yerde saklanıyor. Her güncelleme için, farklı bir uygulamada bulunan mevcut bilgileri kopyalayıp yapıştırmanız veya yeniden açıklamanız gerekiyor.

Bu tür bir iş dağınıklığı, ONES.com gibi araçları kullanan birçok takımın tıkanma noktasına gelmesinin nedenidir.

ClickUp, tam tersi senaryo için tasarlanmıştır.

ClickUp, takımları projelerini araçları etrafında yönetmeye zorlamak yerine, görevleri, projeleri, belgeleri, konuşmaları, otomasyonu ve yapay zekayı tek bir Converged AI Çalışma Alanı'na getirir. Sonuç? Daha az geçiş. Daha az boşluk. Ve çok daha az " iş hakkında iş". ClickUp ile iş dağınıklığından birleşmeye geçin

İşleri planlamak, yürütmek ve güncellemek için tek bir sistem

ClickUp'ta projeleriniz izole edilmiş kaplar değildir. Canlı sistemlerdir.

Belgeleriniz görevlerle bağlantılıdır. Bireysel ClickUp Görevleri, paylaşılan hedeflerle bağlantılıdır. Konuşmalar, işin yapıldığı yerde, doğrudan ClickUp Sohbet'te gerçekleşir, böylece daha sonra bunları zihinsel olarak uzlaştırmanıza gerek kalmaz. Ürün lansmanı, sprint planlaması veya işlevler arası operasyonları yönetiyor olun, her şey aynı tek doğru kaynağa bağlı kalır.

Bu, yapıya ağırlık veren ancak günlük işbirliğinde yetersiz kalan araçlardan uzaklaşırken takımların fark ettiği en büyük farktır.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Görevleri'nde esnek görev yönetimi ile takımınızın ihtiyaç duyduğu ş akışını oluşturun. Bu özellikler arasında benzersiz verileri izlemek için ClickUp Özel Alanları, paylaşılan sahiplik için ClickUp Çoklu Atamalar ve işlerin doğru sırayla yapılmasını sağlamak için ClickUp Görev Bağımlılıkları bulunur. ClickUp Görev Öncelikleri'ni (Acil, Yüksek, Normal veya Düşük) kullanarak takımınızın bir sonraki adımda neye odaklanması gerektiğini netleştirin.

İşleri sizin ihtiyacınıza göre görün

Herkes listeyle, panoyla veya zaman çizelgesiyle düşünmez.

Siz ve takımınız, işi iki kez yapmadan 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Aynı görevler, operasyonlar için bir liste, çevik ekipler için bir pano, proje yönetimi için bir Gantt şeması veya liderlik için bir takvim olarak görüntülenebilir.

İşinizi gerçekten anlayan otomasyon ve yapay zeka

ClickUp, otomasyon ve yapay zekayı ek özellikler olarak görmez. Bunun yerine, belgeleriniz, görevleriniz ve sohbetleriniz üzerine inşa edilir ve Çalışma Alanınızda bulunan bağlamı referans alır.

Yerleşik ClickUp Otomasyonları ile takımlar, kod yazmadan tekrarlayan yoğun işleri (durum güncellemeleri, atamalar ve bildirimler) ortadan kaldırabilir. ClickUp Brain ile AI asistanınız genel değil, bağlamsal hale gelir.

ClickUp Brain ile çalışma alanınızdan hızlı bir şekilde bağlamsal yanıtlar alın.

Bunu, projelerinizle ilgili sorular sormak için kullanabilirsiniz. Uzun görev konuları özetleyin. Güncellemeler oluşturun. Görevler oluşturma ve atama veya proje belgeleri ve raporları oluşturma gibi eylemleri gerçekleştirin; hepsi verilerinizin zaten bulunduğu aynı Çalışma Alanı'nda.

Takım arkadaşınız gibi yorumda @brain'i bahseterek çalıştığınız yerde yardım alabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Çoğu AI aracı talimat bekler. ClickUp Super Agents ise beklemez. Süper Ajanlar, görevlere atayabileceğiniz, yorumlarda bahsedebileceğiniz veya etkinlikler aracılığıyla tetikleyebileceğiniz yapay zeka takım arkadaşlarıdır — tıpkı insan takım arkadaşları gibi. Tam Çalışma Alanı bağlamını ve şirket bilgisini kullanarak görevler, belgeler ve sohbetler arasında ortam, zamanlanmış veya tetikleyici tabanlı eylemler gerçekleştirir ve özerk bir şekilde hareket ederler. Bu, engelleri izlemek, haftalık güncellemeler oluşturmak veya riskleri yükseltmek gibi devam eden işleri her seferinde yapay zekayı manuel olarak uyarmadan delege edebileceğiniz anlamına gelir. Siz liderlik edin. Süper Ajanlarınız takip işini halletsin.

Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz 👇🏽

Peki, araçların yaygınlaştığı bir çağda ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran nedir? Zaten kullandığınız araçlarla (Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce ve daha yüzlerce araç) sorunsuz bir şekilde çalışmasıdır. Zorla değiştirme yaklaşımı yerine, her şeyi bir araya getiren bir iş komuta merkezi görevi görür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik yelpazesi, yeni kullanıcıları zorlayabilir.

Masaüstü deneyimi, ileri düzey kullanıcılar için mobil uygulamadan daha iyidir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından gelen geri bildirim:

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. İş süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Müşteri Başarısı, Büyüme, Operasyonlar, Uyumluluk, Finans ve Teknoloji departmanlarında kullanıyoruz ve her şeyin tek bir yerde olması bize güçlü bir yapı ve görünürlük sağladı. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

ClickUp'ın esnekliği bizim için en büyük avantaj. İş süreçlerimizi araca uyarlamak yerine, tüm çalışma alanını iş akışlarımıza göre özelleştirdik. Müşteri Başarısı, Büyüme, Operasyonlar, Uyumluluk, Finans ve Teknoloji departmanlarında kullanıyoruz ve her şeyin tek bir yerde olması bize güçlü bir yapı ve görünürlük sağladı. Özel durumlar, alanlar, otomasyonlar ve gösterge panelleri, e-postalara ve takiplere çok daha az bağımlı olarak, işe alım, uyumluluk, entegrasyonlar ve iç izleme işlemlerini sorunsuz bir şekilde yürütmemize yardımcı oluyor.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür kılar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

2. Jira (Çevik yazılım geliştirme takımları için en iyisi)

Atlassian aracılığıyla

Takımınız yazılım satarak geçimini sağlıyorsa, iş gününüzün başlaması için birikmiş işlerin olasılığı vardır.

Hazırlanmayı bekleyen hikayeler. Özelliklerle rekabet eden hatalar. Birden fazla takımı kapsayan epik hikayeler. Kaçınılmaz bağımlılıklara bağlı sürümler. Bu dünyada, hafif proje araçları hızla parçalanır.

Ancak Jira, çevik metodolojileri izleyen takımlar için proje yönetimi yazılımı olarak tasarlanmıştır. Bir proje oluşturduğunuz andan itibaren, her şey birikmiş işler, sprintler ve ş akışları etrafında yapılandırılır. Bu katılık, mühendislik takımları için bir güç olabilir. Ancak bu aynı zamanda, Jira'nın onu kullanan herkesin çevikliği derinlemesine anladığı durumlarda en iyi şekilde çalıştığı anlamına da gelir.

Jira, Confluence, Bitbucket ve Jira Service Management gibi araçlarla birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir. Bu araçlar birlikte, yazılım takımları için sıkı bir şekilde entegre edilmiş bir yığın oluşturur. Bunun karşılığında ne kazanılır? İşbirliği, dokümantasyon ve iletişim genellikle tek bir Çalışma Alanı’nda değil, birden fazla Atlassian ürününde gerçekleşir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Özel Scrum ve Kanban panoları, birikmiş işler ve yüzme şeritleri ile sprintleri planlayın ve gerçekleştirin.

Epic'ler, sürümler ve gelişmiş yol haritaları kullanarak işleri büyük ölçekte takip edin ve takımlar arası görünürlük sağlayın.

Jira Query Language (JQL) ile sorunları sorgulayın ve raporlayın, hassas filtreleme ve içgörüler elde edin.

Sorunları özetlemek, gereksinimlerden test senaryoları oluşturmak ve doğal dil kullanarak iş aramak için yerleşik Atlassian Intelligence'ı kullanın.

Jira'nın sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar veya çapraz fonksiyonlu takımlar için öğrenme eğrisi zorlu

Premium planlar ve pazar yeri eklentileriyle maliyetler hızla artabilir.

İşbirliği genellikle Jira'nın ek Atlassian araçlarıyla eşleştirilmesini gerektirir.

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 9,05 $/kullanıcı/ay

Premium: 18,30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (7.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu karışık geri bildirimler paylaşıyor:

Model hatalarını izleme ve sprint planlaması yapmak için iyidir. Dağıtım için bekleyen görevleri görebiliyorum. Kanban panosu, görevleri "yapılacak" durumundan "tamamlandı" durumuna kolayca taşımama yardımcı oluyor... Bazen yükleme çok yavaş oluyor. Çok fazla düğme ve ayar olması kafamı karıştırıyor. Basit bir ş Akışı kurmak çok zaman alıyor. Küçük projeler için ağır geliyor.

Model hatalarını izleme ve sprint planlaması yapmak için iyidir. Dağıtım için bekleyen görevleri görebiliyorum. Kanban panosu, görevleri "yapılacak" durumundan "tamamlandı" durumuna kolayca taşımama yardımcı oluyor... Bazen yükleme çok yavaş oluyor. Çok fazla düğme ve ayar olması kafamı karıştırıyor. Basit bir ş Akışı kurmak çok zaman alıyor. Küçük projeler için ağır geliyor.

👀 Biliyor muydunuz? Jira, geliştiriciler için güçlü bir araç olsa da, ClickUp, tüm kuruluşunuzun kullanabileceği daha erişilebilir bir platformda sprintler, hikaye puanları ve burndown grafikleri gibi benzer çevik özellikler sunar.

3. Trello (Görsel Kanban tarzı görev yönetimi için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello, zorlu bir öğrenme süreci gerektirmeyen sezgisel, görsel görev yönetimi isteyen takımlar için ideal seçimdir. Temelinde, ilerlemeyi izlemeyi yapışkan notu taşımak kadar kolay hale getiren basit bir kart ve sütun sistemi olan Kanban panosu bulunur.

Bu basitlik, Trello'nun en büyük gücü. Ve en büyük sınırlaması.

İşler daha karmaşık hale geldikçe, takımlar genellikle Trello'nun daha fazlasını yapabilmesi için Power-Up'ları, otomasyon kurallarını ve entegrasyonları katmanlamaya başlar. Bu noktada, hafif bir görsel araç olarak başlayan şey, özellikle raporlama, bağımlılıklar veya takımlar arası koordinasyon söz konusu olduğunda, yetersiz kalmaya başlayabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sezgisel Kanban panoları ve sürükle ve bırak kartları kullanarak ş akışlarını anında görselleştirin.

Butler'ın kod gerektirmeyen kuralları ve tetikleyicileriyle rutin eylemleri otomasyonla gerçekleştirin.

Kartları özetlemek, kontrol listeleri oluşturmak veya fikir üretmek için yapay zeka ile içerik oluşturun.

Kartları birden fazla panoda yansıtarak ilerlemeyi kolayca paylaşın

Trello'nun sınırlamaları

Binlerce kart içeren büyük panoların yönetimi zorlaşabilir.

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlar otomasyon ve özelleştirmeyi kısıtlar.

Karmaşık bağımlılıklar veya çok katmanlı projeler için tasarlanmamıştır.

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 6 $/kullanıcı/ay

Premium: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 17,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Proje ve görev yönetimi için Trello'yu kullanmayı seviyorum, çünkü aynı anda birden fazla görevi yönetmeye yardımcı oluyor ve incelemeyi kolaylaştırıyor... Bazen karmaşık projeleri ve uzun vadeli projeleri yönetmek zor olabiliyor.

Proje ve görev yönetimi için Trello'yu kullanmayı seviyorum, çünkü aynı anda birden fazla görevı yönetmeye yardımcı oluyor ve incelemeyi kolaylaştırıyor... Bazen karmaşık projeleri ve uzun vadeli projeleri yönetmek zor olabiliyor.

4. Notion (Esnek belgeler ve bilgi yönetimi için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Sizi listelere ve ş akışlarına zorlayan yapılandırılmış proje yönetimi araçlarının aksine, Notion'un blok tabanlı sistemi, istediğiniz Çalışma Alanı'nı oluşturmanıza olanak tanır. Not alma, belgeler, wikiler, veritabanları, takvimler ve hafif proje izlemesini tek bir esnek arayüzde birleştirerek, proje yönetimi ve bilgi yönetimi sistemi olarak işlev görür.

İşleri belgelere bağlayan ilişkisel veritabanları oluşturabilir, herhangi bir görünümü panolara veya takvimlere dönüştürebilir ve medyayı ve dosyaları işin yapıldığı yere doğrudan gömebilirsiniz.

Bu esneklik bazı ödünler gerektirir. Notion yapılandırmayı zorlamaz, bu da karmaşık proje sistemleri oluşturmanın zaman ve özenli tasarım gerektirdiği anlamına gelir. Veritabanı görünümlerini ve görev izlemesini desteklerken, özel olarak tasarlanmış iş yönetimi araçları gibi derin otomasyon veya gelişmiş kaynak planlama özelliklerini doğal olarak sunmaz.

Notion'un en iyi özellikleri

Entegre AI asistanı Notion AI'yı kullanarak belgelerinizde doğrudan yazılar yazın, araştırmaları özetleyin ve fikirler üretin.

İç içe geçmiş sayfalar, zengin medya ve işbirliğine dayalı düzenleme ile kapsamlı bilgi tabanları oluşturun.

Notion Takvim ile görevleriniz ve projelerinizle birlikte zamanınızı da yönetin.

Notion topluluğu tarafından oluşturulan binlerce şablondan birini kullanarak hızlı bir şekilde başlayın.

Notion'un sınırlamaları

"Boş sayfa" yaklaşımı yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir ve karmaşık sistemler oluşturmak önemli bir zaman yatırımı gerektirir.

Binlerce sayfa veya çok büyük veritabanları içeren Çalışma Alanlarında performans düşebilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : 12 $/kullanıcı/ay

İş : 24 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir kullanıcı şunları paylaşıyor:

Kampanya fikirlerini, müşteri notlarını ve programları tek bir yerde kaydedebildim, böylece elektronik tablo belgelerini ve son dakika karışıklıklarını ortadan kaldırdım... Karmaşık sayfaların yeni başlayanları korkutabileceği ve daha az karmaşık araçlara kıyasla kullanıma başlamak için daha fazla tartışma gerektirdiği gerçeğini sevmiyorum.

Kampanya fikirlerini, müşteri notlarını ve programları tek bir yerde kaydedebildim, böylece elektronik tablo belgelerini ve son dakika karışıklıklarını ortadan kaldırdım... Karmaşık sayfaların yeni başlayanları korkutabileceği ve daha az karmaşık araçlara kıyasla kullanıma başlamak için daha fazla tartışma gerektirdiği gerçeğini sevmiyorum.

5. Asana (Çapraz fonksiyonlu takım koordinasyonu için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Şirketinizin stratejik hedefleri ile takımlarınızın günlük işleri arasında bağlantı kurmakta zorlanıyor musunuz? Çalışmalar departmanlar arasında silolar halinde yapıldığında, projelerin tüm organizasyon genelinde nasıl ilerlediğine dair net bir görüşünüz olmaz. Bu uyumsuzluk, takımların meşgul olmalarına rağmen verimliliklerinin düşük kalmasına ve anahtar hedeflere katkıda bulunmayan görevler üzerinde çalışmalarına neden olabilir.

Asana, büyük ölçekte işlevler arası koordinasyon sağlayarak bu sorunu çözüyor. Tescilli Work Graph veri modeli, insanlar, görevler ve hedefler arasındaki ilişkileri akıllı bir şekilde haritalandırıyor. Sonuç? Liderler her düzeyde netlik kazanıyor.

AI özellikleri PM stratejinizin yerini almayacak olsa da, içgörüleri özetleyebilir ve takımların ilerlemesini sağlayan ş akışı ayarlamaları önerebilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Portföy görünümleri , stratejik uyum ve gerçek zamanlı raporlama ile işleri şirket hedeflerine bağlayın.

Kod gerektirmeyen AI Studio ile yapay zeka destekli özel ş akışları ve otomasyonlar oluşturun.

Kaynak planlaması için listeler, panolar, zaman çizelgesi, takvim ve iş yükü görünümü ile çalışmaları görselleştirin.

Takım düzeyindeki işleri üst düzey şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin ve gelişmiş gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin.

Asana'nın sınırlamaları

Fiyatlandırma, özellikle aylık faturalandırmada, giriş seviyesi alternatiflere göre daha yüksektir.

Belgeler + görevler + mesajlaşma için tek bir Çalışma Alanı olarak tasarlanmamıştır, bu nedenle diğer araçlara yatırım yapmanız gerekebilir.

Bazı kullanıcılar otomatik yenileme ve faturalandırma uygulamalarıyla ilgili endişelerini dile getirmiştir.

Asana fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (12.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

G2 yorumcusuna göre:

Liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli görsel görünümler, öncelikleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, otomasyonlar ve entegrasyonlar manuel çabayı en aza indirmeye ve her şeyin senkronizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Zaman çizelgeleri, hedefler ve raporlama gibi birçok gelişmiş araç, yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur ve bu da takımınız büyüdükçe daha yüksek maliyetlere yol açabilir.

Liste, pano ve zaman çizelgesi gibi çeşitli görsel görünümler, öncelikleri ve son teslim tarihlerini bir bakışta görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, otomasyonlar ve entegrasyonlar manuel çabayı en aza indirmeye ve her şeyin senkronizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Zaman çizelgeleri, hedefler ve raporlama gibi birçok gelişmiş araç, yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur ve bu da takımınız büyüdükçe daha yüksek maliyetlere yol açabilir.

6. Monday (Özelleştirilebilir ş akışı otomasyonu için en iyisi)

Takımınızın süreci benzersizse ve hazır proje yönetimi araçları uygun değilse, monday iyi bir seçim olabilir. monday'in esnek Work OS'u, renkli, görsel panolar ve kod gerektirmeyen otomasyon sayesinde kapsamlı özelleştirme imkanı sunar.

Departmanlar arası çalışmaları sezgisel olarak birbirine bağlayabilir, onayları ş akışlarına yerleştirebilir ve tekrarlanabilir eylemler ayarlayabilirsiniz. Ancak, modüler bileşenlerden birçok ş akışı oluşturduğunuz için, net bir süreç planı olmayan takımlar, yapılacak işleri yapmak yerine tasarım yapmakla zaman harcayabilir.

Monday'in en iyi özellikleri

Durum, formül ve bağımlılık dahil 20'den fazla farklı sütun türü kullanarak mükemmel panonuzu oluşturun.

Planınıza bağlı olarak farklı eylem sınırları ile tekrarlayan görevleri yönetmek için "eğer bu olursa, o zaman şu olur" otomasyon tarifleri oluşturun.

Tablo, Kanban, Zaman Çizelgesi, Takvim, Grafik ve İş Yükü görünümleri arasında geçiş yaparak verilerinizi farklı açılardan inceleyin.

monday AI Assistant'ı kullanarak görevler oluşturun, içerik oluşturun ve hatta karmaşık formüller oluşturun.

İş yönetimi, CRM, yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri için ayrı ancak birbiriyle bağlantılı ürünlere erişin.

Monday sınırlamaları

Koltuk bazlı fiyatlandırma, paketler halinde satılır (örneğin, bir seferde 3, 5, 10 koltuk), bu da ihtiyacınız olmayan koltuklar için ödeme yapmanızı gerektirebilir.

Misafir faturalandırma koşulları kafa karıştırıcı olabilir ve beklenmedik plan yükseltmelerine yol açabilir.

Monday fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: 14 $/kullanıcı/ay

Avantaj: 24 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Monday hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı, hem artıları hem de eksileri paylaşıyor:

Görevleri takip etmek, takımıma iş atamak ve süreçlerdeki kritik adımları tanımlamak için mümkün olan her seçeneğe sahip olmayı seviyorum... Otomasyon zaman zaman bozuluyor gibi görünüyor. Daha iyi performans göstermesini ve belki de bozulduğunda bildirim alarak her bozuk bağlantıyı bir yöneticinin yönetmesini isterim.

Görevleri takip etmek, takımıma iş atamak ve süreçlerdeki kritik adımları tanımlamak için mümkün olan her seçeneğe sahip olmayı seviyorum... Otomasyon zaman zaman bozuluyor gibi görünüyor. Daha iyi performans göstermesini ve belki de bozulduğunda bildirim alarak her bozuk bağlantıyı bir yöneticinin yönetmesini isterim.

7. Wrike (Kurumsal kaynak yönetimi için en iyisi)

Wrike aracılığıyla

Pazarlama veya kreatif ajansınız, takım kapasitesini ve kaotik onay sürecini yönetmekte zorlanıyor. Kimin fazla çalıştığını ve kimin müsait olduğunu net bir şekilde görmeyin, bu da kaynakları etkili bir şekilde dağıtamazsınız, bu da tükenmişlik ve proje gecikmelerine yol açar. Kreatif varlıklar hakkındaki geri bildirimler e-postalara ve sohbet mesajlarına dağılmış durumda, bu da kaotik bir onay süreci ve sonsuz revizyon döngülerine neden oluyor.

Bu durum size tanıdık geliyorsa, Wrike'ın kaynak yönetimi ve prova ş akışları size yardımcı olabilir. Kullanıcılar, birden fazla paydaş ve teslimatı yönetmeyi basitleştiren işbirliği özellikleri ve gösterge panelleri nedeniyle Wrike'ı çok seviyor.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Soru-cevap için yardımcı pilot, projeler için risk tahmini ve iş akışlarının otomasyonu için yapay zeka ajanları içeren bir yapay zeka araçları paketi olan Work Intelligence ile tekrarlayan görevleri halledin.

Takım iş yüklerini gerçek zamanlı olarak görselleştirerek bilinçli personel kararları alın ve tükenmişliği önleyin.

Görüntü üzerinde işaretleme araçlarıyla video ve belgeler dahil 30'dan fazla türde yaratıcı varlığı inceleyin ve onaylayın.

Görevlere, projelere ve klasörlere etiketler uygulayarak esnek raporlama için işleri çok boyutlu olarak düzenleyin.

Wrike sınırlamaları

Karmaşıklık ve zor öğrenme eğrisi, özellikle büyük takımlar için ayar yaparken

Aldığınız müşteri desteğinin seviyesi genellikle hangi fiyatlandırma kademesinde olduğunuzla ilgilidir.

Hafif veya geçici proje izleme için pek uygun değil

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 10 $/kullanıcı/ay

İş: 25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (4.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.800'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu şöyle diyor:

Genel olarak, Wrike ile olan deneyimim 3 yıldızdır. Güçlü ve açıkça yetenekli bir platformdur, ancak kullanımı gereğinden fazla ağır gelmektedir. Öğrenme eğrisi diktir ve platformu anladıktan sonra bile günlük kullanım diğer platformlar kadar sezgisel değildir.

Genel olarak, Wrike ile olan deneyimim 3 yıldızdır. Güçlü ve açıkça yetenekli bir platformdur, ancak kullanımı gereğinden fazla ağır gelmektedir. Öğrenme eğrisi diktir ve platformu anladıktan sonra bile günlük kullanım diğer platformlar kadar sezgisel değildir.

8. Basecamp (Basit takım iletişimi ve projeler için en iyisi)

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, işe basit tutma yaklaşımını benimser. En büyük gücü, daha az özellik şişkinliği ve daha iyi tamamlanmış temel özelliklerdir. Sofistike ş Akışları veya derin özelleştirme aramayan birçok takım, yeni üyelerin ne kadar hızlı bir şekilde işe dahil olabildiklerini, yapılacak işleri görebildiklerini ve katkıda bulunmaya başlayabildiklerini beğeniyor.

Bu, "fazla ayrıntıya girmeden" sadece net iletişim ve temel proje izleme isteyen küçük takımlar veya ajanslar için idealdir.

Aynı zamanda, bu basitlik bazı sınırlamalar da getiriyor. Basecamp, modern proje yönetimi platformlarında bulabileceğiniz görev bağımlılıkları, gelişmiş raporlama veya yerel otomasyon oluşturucular gibi yerleşik özellikler sunmuyor. Bu platform, karmaşık proje portföylerini veya otomatikleştirilmiş süreçleri yönetmek için değil, dağınık e-posta konularını ve geçici elektronik tabloları değiştirmek için tasarlanmıştır.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Dağınık e-posta zincirlerinin yerini alan Mesaj Panoları ile her proje için merkezi tartışma konuları

Önemli son tarihleri ve dönüm noktalarını izlemek için paylaşılan bir proje takvimi edinin.

Her proje içinde hızlı ve gayri resmi takım konuşmaları için gerçek zamanlı sohbet odası olan Campfire sohbetini kullanın.

Otomatik kontrol özelliğini kullanarak takımınızdan düzenli aralıklarla durum güncellemeleri isteyin.

Basecamp sınırlamaları

Gantt grafikleri, zaman takibi ve Özel Alanlar gibi diğer PM araçlarında bulunan birçok gelişmiş özellikten yoksundur.

Takım kapasitesini veya iş yükünü izlemek için yerleşik kaynak yönetimi yok

Düz proje yapısı, karmaşık, çok katmanlı girişimleri yöneten kuruluşlar için uygun olmayabilir.

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 15 $/kullanıcı/ay

Plus sınırsız: 299 $/ay (tüm takım için yıllık olarak faturalandırılır)

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı, basitliğin hem Basecamp'ın gücü hem de sınırı olduğunu düşünüyor:

Görevler, tartışmalar, dosyalar ve zaman çizelgeleri kolayca bulunabilir, bu da gürültüyü ve sürekli gidip gelmeyi azaltır. Proje yönetimini tam zamanlı bir işe dönüştürmeden takımların uyumlu kalmasına yardımcı olur... Gelişmiş raporlama, ayrıntılı görev bağımlılıkları ve esnek görünümlerin olmaması, daha büyük veya hızlı hareket eden takımları yönetmeyi zorlaştırır.

Görevler, tartışmalar, dosyalar ve zaman çizelgeleri kolayca bulunabilir, bu da gürültüyü ve sürekli gidip gelmeyi azaltır. Proje yönetimini tam zamanlı bir işe dönüştürmeden takımların uyumlu kalmasına yardımcı olur... Gelişmiş raporlama, ayrıntılı görev bağımlılıkları ve esnek görünümlerin olmaması, daha büyük veya hızlı hareket eden takımları yönetmeyi zorlaştırır.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Basecamp Alternatifleri

9. Zoho Projects (Bütçeye önem veren büyüyen takımlar için en iyisi)

Zoho aracılığıyla

Startup'ınız veya küçük işletmeniz tam özellikli bir proje yönetimi aracına mı ihtiyaç duyuyor? Kurumsal düzeydeki fiyat etiketi konusunda endişeli misiniz?

Zoho Projects, görev ve dönüm noktası yönetimi, Gantt grafikleri, zaman takibi, sorun takibi, raporlama ve temel otomasyonu uygun maliyetli bir proje merkezinde bir araya getirir. Bütçeniz kısıtlıysa ve derin AI yardımı veya her şeyi kapsayan bir Çalışma Alanı’na ihtiyacınız yoksa bu ürün sizin için idealdir.

Daha geniş Zoho ekosisteminin (50'den fazla uygulama) bir parçası olduğu için, takımınızın halihazırda kullandığı sohbet araçları, CRM sistemleri, takvimler ve diğer uygulamalara da bağlantı kurabilirsiniz. Hepsi bir arada platform yerine modüler bir yığın tercih ediyorsanız, bu güzel bir artıdır.

Zoho Proje'nin en iyi özellikleri

Gantt grafiklerinde görev bağımlılıkları ve kritik yol analizi ile görsel proje zaman çizelgeleri oluşturun.

Yerleşik zaman çizelgeleri ve faturalama entegrasyonları ile faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz saatleri kaydedin.

Yazılım takımları için hataları ve sorunları tanımlamak, izlemek ve çözmek için özel bir modüle erişin.

Zoho CRM, Zoho Desk ve Zoho Books gibi diğer Zoho uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun.

Ş Akışı şablonları ve kuralları kullanarak rutin işleri otomasyonla otomatikleştirin

Zoho Projects'in sınırlamaları

Görev bağımlılıkları ve raporlar, daha büyük takımlar için temel düzeyde kalabilir.

Gelişmiş portföy yönetimi ve yapay zeka içgörüleri sınırlıdır

Zoho Proje fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 5 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 10 $/kullanıcı/ay

Zoho Proje puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (840+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

Birçok G2 yorumu aynı görüşü yansıtıyor:

Görevler, dönüm noktaları ve Gantt grafikleri aracılığıyla işleri düzenleme şeklini seviyorum, bu sayede ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemek kolaylaşıyor. Yorumlar, dosya paylaşımı ve etkinlik akışları gibi her şeyi tek bir yerde tutan işbirliği özelliklerini takdir ediyorum... Zoho Projects'in kullanıcı arayüzü, büyük veya karmaşık projeleri yönetirken biraz kalabalık geliyor ve otomasyon ve bağımlılıklar gibi gelişmiş özellikler için bir öğrenme eğrisi var.

Görevler, dönüm noktaları ve Gantt grafikleri aracılığıyla işleri düzenleme şeklini seviyorum, bu sayede ilerlemeyi ve son teslim tarihlerini bir bakışta izlemek kolaylaşıyor. Yorumlar, dosya paylaşımı ve etkinlik akışları gibi her şeyi tek bir yerde tutan işbirliği özelliklerini takdir ediyorum... Zoho Projects'in kullanıcı arayüzü, büyük veya karmaşık projeleri yönetirken biraz kalabalık geliyor ve otomasyon ve bağımlılıklar gibi gelişmiş özellikler için bir öğrenme eğrisi var.

10. Smartsheet (Hesap tablosu tarzı proje izleme için en iyisi)

Smartsheet aracılığıyla

Smartsheet, elektronik tabloların tanıdık yapısını bir proje yönetimi aracının yapısıyla birleştirir. Siz ve takımınız, elektronik tabloların proje zaman çizelgelerini görselleştirme, ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirme veya raporlamayı merkezileştirme gibi daha fazla işlev görmesini istediyseniz, Smartsheet bunu tek bir arayüzde sunar.

Bu düzen, Excel'i yoğun olarak kullanan kullanıcılar için giriş engelini azaltırken, üstüne güçlü proje yönetimi yetenekleri ekler. Smartsheet ayrıca birden fazla proje perspektifini (ızgara, takvim, Gantt, kart görünümleri) destekler ve bunları aynı temel sayfaya bağlar, böylece planlarınız ve ilerlemeniz senkronize kalır.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Düşük kodlu otomasyon platformunu kullanarak karmaşık, işlevler arası ş akışları oluşturun.

FedRAMP Moderate ve DoD IL4 yetkilendirmesi gibi devlet düzeyinde güvenlik onaylarından yararlanın, bu da onu kamu sektörü işleri için popüler bir seçim haline getiriyor.

Kontrol Merkezi aracılığıyla süreçleri standartlaştırın ve portföy düzeyinde görünürlük kazanın.

👀 Biliyor muydunuz? 📌 FedRAMP Moderate, Smartsheet'in ABD federal hükümeti tarafından orta düzeyde etkiye sahip verileri (gizli olmayan ancak yine de güçlü korumaya ihtiyaç duyan bilgiler; örneğin kurum içi operasyonlar, yüklenici verileri, düzenlenmiş ş akışları) işlemek için onaylandığı anlamına gelir. 📌 DoD IL4 (Etki Seviyesi 4), Smartsheet'in ABD Savunma Bakanlığı ve yüklenicileri tarafından sıkı güvenlik ve erişim kontrolleri altında, kontrollü, sınıflandırılmamış bilgiler için kullanılabileceği anlamına gelir.

Smartsheet'in sınırlamaları

Formül sözdizimi Excel'den farklıdır, bu da ileri düzey kullanıcılar için öğrenme eğrisini zorlaştırabilir.

Satır sayısı çok fazla olan (20.000'den fazla) sayfalarda performans düşebilir.

Premium özellikler ve konektörler ile toplam maliyet önemli ölçüde artabilir.

Smartsheet fiyatlandırması

Artıları: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş: 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (21.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.400'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Smartsheet hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alınan artıları ve eksileri aşağıda bulabilirsiniz:

Smartsheet, gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlarla esnek proje yönetimi ve takım işbirliği sağlar. Ekibimizdeki görevleri düzenleyebilir ve gerektiğinde atayabiliriz... Smartsheet'te görevler için metin biçimlendirme ve gezinme, deneyimli değilseniz zaman alıcı olabilir.

Smartsheet, gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlarla esnek proje yönetimi ve takım işbirliği sağlar. Ekibimizdeki görevleri düzenleyebilir ve gerektiğinde atayabiliriz... Smartsheet'te görevler için metin biçimlendirme ve gezinme, deneyimli değilseniz zaman alıcı olabilir.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Smartsheet Alternatifleri ve Rakipleri

Takımınız için Doğru ONES.com Alternatifini Seçmek

Sizin için en iyi ONES.com alternatifi, nihayetinde mevcut kurulumunuzun neden sınırlayıcı olduğunu hissettiğinize bağlıdır. Geliştirme takımları daha iyi kontrol için Jira'yı tercih ederken, basitlik arayanlar Trello veya Basecamp'ı tercih edebilir.

Ancak temel sorununuz bağlam dağınıklığı ise (bir araçta görevler, başka bir araçta belgeler, başka bir yerde konuşmalar ve daha sonra eklenen otomasyon), ONES.com'u başka bir tek amaçlı araçla değiştirmek temel sorunu çözmeyecektir.

Bu durumlarda, en güçlü alternatif, planlama, yürütme, işbirliği, otomasyon ve yapay zeka gibi işleri baştan sona birleştiren bir platformdur. ClickUp gibi bir platform.

🧠 İlginç Bilgi: 4 milyondan fazla takım halihazırda ClickUp kullanıyor ve bunların yaklaşık %97'si ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinin arttığını belirtiyor!

Bağlantılı bir çalışma alanının nasıl olduğunu görmek ister misiniz? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Çoğu modern proje yönetimi aracı, CSV veya Excel dosyaları için içe aktarma özellikleri sunar ve bazıları daha büyük takımlar için özel geçiş yardımı sağlar. Verilerinizi ONES.com'dan dışa aktarabilir, alanları yeni platformun yapısına harita edebilir ve her şeyi geçmeden önce tek bir projeyle test içe aktarımı yapabilirsiniz.

Birkaç alternatif ücretsiz planlar sunsa da, genellikle özellikler, güvenlik ve destek açısından sınırlamaları nedeniyle kurumsal kullanım için uygun değildir. Ücretsiz planlar, kurumsal gereksinimleri karşılayan ücretli bir plana geçmeden önce bir aracın temel fonksiyonlarını değerlendirmek için mükemmeldir.

Geleneksel proje yönetimi araçları, işleri izlemeye odaklanır. AI destekli araçlar, tekrarlayan işleri otomasyonla gerçekleştirerek, akıllı öneriler sunarak ve zaman kazanmanız için bilgileri özetleyerek basit görev izlemesinin ötesine geçer. ClickUp Brain gibi gerçek anlamda bağlam farkında olan bir AI, projeleriniz, belgeleriniz ve konuşmalarınız arasındaki ilişkileri anlayarak daha alakalı ve güçlü bir yardım sunar.

Kullanıma başlama süresi, basit araçlar için birkaç gün ile karmaşık kurumsal platformlar için birkaç hafta arasında değişebilir. En iyi yaklaşım, takımınızın en büyük sorunlarını çözen temel özelliklerle başlamak ve zamanla daha gelişmiş özellikleri kademeli olarak tanıtmaktır.