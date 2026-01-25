Kitap Yazmak İçin AI'yı Kullanma

Kitap yazmak zaman, odaklanma ve çok fazla zihinsel enerji gerektirir. Bazı günler fikirler akışta olur. Diğer günler ise boş sayfa ağır gelir, taslaklar dağıtır ve taslakları izlemek yorucu hale gelir.

İyi yazmak istemekle teslim tarihlerine uymak zorunda olmak arasındaki gerilim, uzun soluklu bir projeyi bitirmeye çalışan herkesin aşina olduğu bir durumdur.

Kitap yazmak için yapay zeka kullanmak, insanların bu sürece yaklaşımını değiştirmeye başladı. Yapay zeka, kaba fikirleri şekillendirmeye, bölümleri düzenlemeye ve daha hızlı taslak oluşturmaya yardımcı olabilir, ancak sesiniz kararlarınızdan ve düzeltmelerinizden gelir.

Bu blog yazısında, yazma sürecinin her aşamasında AI'yı kullanmanın pratik yollarını inceleyecek ve dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olan ClickUp'ın bu süreçte nasıl yardımcı olabileceğini keşfedeceğiz. 🧑‍💻

AI, kitap yazmanıza nasıl yardımcı olabilir?

Boş sayfa size bakarken, konu karışırken ve karakterler işbirliği yapmayı reddederken, kitap yazmak çok zor bir iş haline gelebilir. AI yazma araçları, bu süreçte pratik işbirlikçileri olarak fonksiyon görür ve tekrarlayan görevleri üstlenir, böylece siz kitabınızı size ait kılan yaratıcı kararlara odaklanabilirsiniz.

Bu araçlar, neler yapabileceklerini ve yapamayacaklarını anladığınızda en iyi şekilde çalışır. AI, seçenekler üretme, bilgileri düzenleme ve metninizdeki kalıpları tespit etme konusunda mükemmeldir. Ancak, hikayenize kattığınız sesinizi, vizyonunuzu veya benzersiz bakış açınızı değiştiremez.

AI'nın kitap yazmaya nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atalım. 👇

Beyin fırtınası ve fikir üretme

AI, yeni bakış açılarına ihtiyaç duyduğunuzda yorulmak bilmeyen bir beyin fırtınası ortağı olarak fonksiyon görür.

Ona bir öncül, karakter türü veya tema verin, o da size hiç düşünmediğiniz olasılıklar sunsun. Kıyı kasabasında geçen bir gerilim romanı yazıyorsanız, AI size olay örgüsüne karmaşıklık katan unsurlar, karakterlerin geçmiş hikayeleri veya derinliği artıran tematik öğeler önerebilir.

Gerçek değer, bu önerileri birer sıçrama tahtası olarak kullanmaktan gelir. 10 çatışma senaryosu isteyebilir, size hitap eden ikisini seçebilir ve sonra bunları tamamen farklı bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bu yaklaşım, yaratıcı paletinizi genişletirken kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtalar ile kitabınız için fikirler keşfedin. Sabit bir yapı dayatmadan karakterleri, çatışmaları ve temaları haritalamak için esnek bir tuval görevi görürler. Fikirleri taşıyabilir, birbirine ait olanları gruplandırabilir ve bir seçimin hikayenin geri kalanını nasıl etkilediğini görebilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahtaları içinde beyin fırtınası yapın ClickUp Beyaz Tahtaları ile hikayenizin akışını harita olarak planlayın. Örneğin, bir sahil kasabasında geçen bir gerilim romanı yazarken, ana karakterleri, konumları ve gerilimleri bir Beyaz Tahta'ya yerleştirirsiniz. Gizli bir bağlantısı olan iki çatışmayı bir araya getirir, karakterler arasında yeni bir ilişki ekler ve anlatıyı güçlendirmeyen fikirleri kaldırırsınız. Pano, seçenekleri görsel olarak inceleyerek daha zengin bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olur.

Bölümlerin ana hatlarını belirleme ve yapılandırma

Dağınık fikirleri tutarlı bir yapıya dönüştürmek birçok yazar için zordur.

AI yazma araçları, taslak notlarınızı alıp bölüm bölüm bir çerçeve önerir. Siz hikayenizin ana hatlarını, önemli dönüm noktalarını ve karakterlerin gelişimini anlatırsınız. Araç, bu unsurları anlatı mantığına uygun bir sıraya göre düzenler.

Bu süreç, aylarca taslak hazırlamaya zaman harcamadan önce kitabınızın tamamındaki eksiklikleri ortaya çıkarır. İkinci bölümün gerilimden yoksun olduğunu veya bir alt hikayenin daha erken kurulumunun yapılması gerektiğini fark edebilirsiniz. Taslağı düzenlemek birkaç dakika sürer, ancak bölümlerin tamamını yeniden yazmak haftalar alır.

🧠 İlginç Bilgi: Charles Dickens hikayelerini bazen dramatik bir şekilde yüksek sesle dikte ederdi. Stenografi öğrencilerinden biri olan Arthur Stone, Dickens'ın konuşmalarının büyük bir bölümünü doğrudan kaydetti, yani Dickens'ın bazı işleri yazılı taslaklardan önce sözlü taslaklar olarak var olmuş olabilir. İlginç olan, akademisyenlerin hala kimin neyi yazdığını, ne kadarının doğaçlama olduğunu veya neyin okunduğunu ve neyin o anda söylendiğini tam olarak bilmiyor olmalarıdır.

İçerik taslağı hazırlama ve yazar tıkanıklığını aşma

Yazarın bloku genellikle mükemmeliyetçilik veya belirsizlikten kaynaklanır. Yapay zeka, ilk seferinde doğruyu bulma baskısını ortadan kaldırır.

Bir sahneyi tanımlayacak kelimeleri bulamadığınızda, üç farklı sürüm oluşturmasını isteyin. Hiçbiri mükemmel olmayacaktır, ancak bir tanesi kendi fikirlerinizi ortaya çıkaran ifadeyi veya yaklaşımı içerebilir.

Bazı yazarlar, sıkıcı buldukları bölümleri yazmak için AI kitap yazma yazılımını kullanır:

Karakterleri bir konumdan başka bir konuma taşıyan geçiş sahneleri

Derinlemesine araştırma gerektiren teknik açıklamalar

Farklı karakter seslerini test etmek için diyalog varyasyonları

Daha sonra bu taslakları sıfırdan başlamak yerine ham malzeme olarak kullanarak kendi tarzınızda yeniden yazın.

🔍 Biliyor muydunuz? Leonardo da Vinci, çoğu tamamlanmamış ve farklı temalara dağılmış 7.000 sayfa ve üzeri not defteri bıraktı. Akademisyenler hala onun fikirlerinin "doğru" sırasını tartışıyor.

Yazınızı düzenleme ve iyileştirme

AI düzeltme araçları, insan gözünün kaçırdığı kalıpları tarar. Aşırı kullanılan kelimeleri işaretler, hız sorunlarını belirler ve karakter davranışlarında veya zaman çizelgesinde tutarsızlıkları vurgular. Aynı cümle yapısını tekrar tekrar kullandığınızı veya kitabın ortasında kahramanın göz renginin değiştiğini fark edebilirler.

Bunlar, insan düzenleyicileri tamamlamak için tasarlanmıştır. AI, bir paragrafın hantal olduğunu söyleyebilir, ancak yetenekli bir düzenleyici bunun nedenini ve nasıl düzeltileceğini açıklar. Bu nedenle, profesyonel düzenleme hizmetlerine yatırım yapmadan önce, AI araçlarını yalnızca ilk aşamada kullanarak bariz sorunları tespit etmelisiniz.

⚡️ Şablon Arşivi: ClickUp Kitap Planlama Şablonu ile beyin fırtınası ve taslak oluşturmadan düzenleme ve yayınlamaya kadar yazma yolculuğunuzun her aşamasını düzenleyin. Ücretsiz şablon alın ClickUp Kitap Planlama Şablonu ile kitap fikrinizi bitmiş bir taslak haline getirin. Bu şablonla ayrıca şunları da yapabilirsiniz: Ön yazım , Düzenleme , Revizyon , Yayınlama ve Yapılacaklar gibi vegibi ClickUp Özel Durumları ile ilerlemeyi takip edin.

Konum , Konu , Karakterler , Bölüm ve Hikaye için veiçin ClickUp Özel Alanları ile her ayrıntıyı yakalayın.

Bölümler, Öncelik, Roman Detayları ve Yazma Süreci dahil olmak üzere yedi benzersiz vedahil olmak üzere yedi benzersiz ClickUp Görünümü ile düzenli kalın.

AI'yı kitap yazmak için nasıl kullanabilirsiniz (Adım adım kılavuz)

Bu adım adım kılavuz, AI'nın kitap oluşturmanın her aşamasına nasıl uyum sağladığını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

ClickUp, dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olarak bu akışı destekler. Ana hatlarınız, bölüm taslaklarınız, araştırma notlarınız ve revizyon görevleriniz, bağlam değiştirmeye zorlayan bağlantısız araçlarda değil, çalışmanın kendisiyle birlikte yer alır. Kitap geliştikçe, yapınız ve yazma süreciniz de onunla birlikte gelişir ve İş Dağınıklığını önler.

Hadi başlayalım! 🎯

Adım #1: Kitabınızın konseptini belirleyin ve ayrıntılı bir taslak oluşturun

Sağlam bir taslak, AI kitap yazımının temelidir; yazarlar için AI yazma asistanınıza tutarlı bölümler oluşturmak için yeterli yapı sağlar.

Kitabınızın tam olarak neyi başaracağını netleştirerek başlayın. Kitabınızın temel vaadini yansıtan bir cümle yazın: "Bu kitap, serbest çalışanlara soğuk e-posta iletişimi yoluyla kurumsal müşteriler kazanmayı öğretir" veya "Küçük bir kasabanın öğretmeni, topluluğunu değiştiren gizli bir yetenek keşfeder."

Okuyucunuzun yolculuğunu belirleyin:

Nereden başlıyorlar? (Bıçak kullanma becerilerinden korkuyorlar, verimlilik sistemleri konusunda kafaları karışık)

Nereye varacaklar? (Kendinden emin bir şekilde sebzeleri doğrayarak, verimli bir ş Akışı yöneterek)

Bu boşluğu doldurmak için ne öğrenmeleri gerekir?

Bunu 8-12 bölüme ayırın ve her bölümün altında 3-5 anahtar bölüm olsun. Ardından, AI'yı kullanarak mantığınızı test edin: "2. bölüm ile 3. bölüm arasında hangi önemli adımları atlıyorum?"

Kolay gezinme için ClickUp belgesinde iç içe geçmiş sayfalarla kitabınızın taslağını oluşturun

ClickUp Docs, taslak atölyeniz haline gelir. "[Kitabınızın Adı] – Ana Taslak" başlıklı bir belge oluşturun ve bölümler ve kısımlar için iç içe geçmiş sayfalar kullanın. Ardından, sayfaları sürükleyerek bölümleri yeniden düzenleyebilir ve ilgili bölümlerin hemen altına araştırma notları ekleyebilirsiniz.

Uzaktan çalışma kitabı için, "Uzaktan Çalışma Kültürü Oluşturma", "İletişim Sistemleri" ve "Performans Yönetimi" başlıklı üst düzey sayfalar oluşturun ve bu sayfaların altında, ele alınacak belirli konuları özetleyen alt bölümler oluşturun.

Yazma notlarınızı düzenli tutmayı öğrenin:

Adım #2: Ana hatlarınızı görevlere ayırın

Bölümlerinizi sayın: Her biri dört bölümden oluşan 10 bölüm = 40 yazma görevi. Hızınızı hesaplamak için 500 kelime yazarken zamanınızı ölçün. Ardından, belirli görev isimlerini ekleyin:

"Bölüm 3" değil, "Taslak: B2B müşteriler için soğuk e-postaları nasıl yapılandırmalı?"

"Karakter gelişimi" değil, "Yaz: Sarah'nın toplum merkezindeki geçmişi"

Taslağınızı ClickUp'ta net teslim tarihleri olan ayrıntılı yazma görevlerine dönüştürün

ClickUp görevlerini kullanarak taslağınızı bir ş akışına dönüştürün. Her bölüm için bir liste oluşturun, ardından yazma hızınıza göre gerçekçi son teslim tarihleri ile her bir bölüm için görevler ekleyin. Tampon süre eklemeyi unutmayın.

İlerlemeyi izlemek için Özel Alanlar ekleyin:

Kelime sayısı hedefi (bölüm uzunluğunu ölçmenize yardımcı olur)

Revizyon turu (kaç kez düzenleme yapıldığını sayar)

Düzenleyici notları (geri bildirimi işe bağlı tutar)

Kapsanacak anahtar noktalar, kelime sayısı ve araştırma kaynaklarını içeren görev açıklamalarını ekleyin. Böylelikle, yazmaya başladığınızda o oturumda tam olarak neyi başarmanız gerektiğini bileceksiniz.

Bir iş anısı için, "Fikir Aşaması" ve "İlk Yıl Zorlukları" gibi listeler oluşturun ve "Yaz: Startup konferansında başarısız olan yatırımcı sunumu" gibi görevler ekleyin. Bu görevlere, aktarmak istediğiniz belirli ayrıntılar ve duygularla ilgili notlar da ekleyin.

🧠 İlginç Bilgi: Yazarın tıkanıklığı terimi 1940'larda popüler hale geldi, ancak eski Roma yazarları "düşünce kısırlığı"ndan şikayet ediyorlardı. Seneca, "zihnin itaat etmeyi reddettiği" günler hakkında yazmıştı.

Adım #3: Görsel ilerleme izleme ayarları yapın

Çoğu yazar, ilerleme görünmez hale geldiğinde kitabını yarıda bırakır. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak tutarlı bir alan tasarlayın: Kaç bölüm tamamlandı? Hedefe doğru ilerliyor muyum? Gerçekte ne kadar zaman yazmaya ayırıyorum?

Motivasyon stilinize uygun ölçütleri seçin:

Tamamlanma yüzdeleri ilerleme çubuklarına yanıt verirseniz

Yazma serileri günlük tutarlılık sizi motive ediyorsa

Haftalık kelime sayısı, çıktı en önemli faktörse

ClickUp gösterge panellerini ve hedefli kartları kullanarak kitabınızın ilerleme ölçütlerini tek bir görünümde toplayın.

ClickUp Gösterge Panelleri'ndeki görsel metriklerle yazma ilerlemenizi izleyin

Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

Duruma göre görevler kartı ekleyerek kitabınızın hangi bölümlerinin "Başlamadı", "İlk Taslak", "Düzenleme" ve "Son" durumlarında olduğunu görün ve iş akışının durumunu ortaya çıkarın.

Sadece bu haftanın tamamlanması gereken görevlerini gösteren bir İş Yükü kartı ekleyin.

Hedef hızınızı referans çizgisi olarak kullanarak zaman içinde biriken kelime sayısını izleyen Özel Grafik oluşturun.

Tamamlanma yüzdesini (tamamlanan görevlerin toplam görev sayısına bölünmesi) görüntülemek için Hesaplama kartı kullanın. Bu yüzdesinin %15'ten %68'e yükselmesini izlemek, gerçek bir şey inşa ettiğinizin somut kanıtıdır.

Bir kurgu yazarı, tamamlanan bölümleri gösteren kartlar, kalan görevler için bir burndown grafiği ve dünya oluşturmaya harcanan saatler ile gerçek sahne taslağı hazırlamaya harcanan saatleri gösteren bir zaman raporu da ekleyebilir.

Adım #4: İlk taslağı oluşturun

Sağlam bir taslak, AI kitap yazımının temelidir; yazarlar için AI yazma asistanınıza tutarlı bölümler oluşturmak için yeterli yapı sağlar.

İlk yazma görevinizi açın, anahtar noktaları gözden geçirin ve ardından ayrıntılı AI talimatları oluşturmaya çalışın. Kötü AI yazma komutları, genel içerik üretir ve bu da daha fazla düzenleme işini gerektirir.

Şu unsurları dahil edin:

Kesin konu ve kelime sayısı

Hedef kitle ve istenen üslup

Ele alınacak anahtar noktalar

Kitap yapınızın amacı

E-posta pazarlaması bölümü için bu komutları karşılaştırın:

❌ Zayıf: E-posta konu satırları hakkında yazın

✅ Güçlü: B2B SaaS şirketleri için açılma oranlarını artıran e-posta konu satırlarının nasıl yazılacağını açıklayan 600 kelimelik bir metin yazın. Hedef kitle, 50-200 çalışanı olan şirketlerin içerik pazarlama yöneticileridir. Sayılar ve özgüllük kullanarak, merak uyandırarak ve alıcı verileriyle kişiselleştirerek konuyu ele alın. Her teknik için bir etkisiz ve bir etkili örnek verin. Profesyonel ama sohbet tonunda yazın.

ClickUp Brain, bağlamsal AI ile uygulama değiştirme sıkıntısını ortadan kaldırır.

ClickUp'ta el yazması belgesini açın, ayrıntılı içeriğe ihtiyaç duyduğunuz yere imlecinizi pozisyonlandırın, Beyin simgesine tıklayın ve komutunuzu girin.

ClickUp Brain'i kullanarak kitabınızın ilk taslağı için içerik oluşturun

Yemek kitabı bıçak becerileri bölümü için şu komutu deneyin: "Evde yemek pişirenlere şef bıçağını doğru şekilde tutmayı ve temel kesme hareketlerini öğretmek için 400 kelime yazın. Parmaklarla tutma, elin pozisyonu ve sallama hareketi hakkında bilgi verin. Bıçağı çekiç gibi tutmanın yaygın hatasını ele alın. Kendini yetersiz hisseden okuyucular için cesaret verici bir dil kullanın."

Çıktıyı gözden geçirin, doğru tekniği öğrenmeyle ilgili kişisel anılarınızı ekleyin, üslubu ayarlayın ve bir sonraki bölüme geçin.

🔍 Biliyor muydunuz? Sürrealistler, yaratıcı blokları aşmak için planlama veya düzenleme yapmadan sürekli yazdıkları otomatik yazma adlı bir teknik kullandılar. Bazıları rastgele kelime üreteçleri veya kesilmiş metinler bile kullandılar. Günümüzde yapay zeka komutları da aynı şeyi yapıyor.

Adım #5: Tekrarlayan ş akışı eylemlerini otomasyonla otomatikleştirin

Bir bölümün tamamlandığını işaretlediğinizi varsayalım, ardından manuel olarak bir düzenleme görevi oluşturun, orijinali "Revizyon Bekliyor" durumuna taşıyın ve bir inceleme hatırlatıcısı ayarlayın. Kitabınızı yazarken bu adımları 40 kez tekrarlayın.

AI, yazılımın halledebileceği işleri yapmayı bırakmanıza yardımcı olur. Ş Akışı kalıplarını belirleyin:

Taslakları bitirdikten sonra her zaman düzenleme görevleri mi oluşturuyorsunuz?

Bölümleri son halini vermeden önce gerçeklik kontrolünden geçirmek yapılacak mı?

Aynı kişiye tekrar tekrar inceleme görevi veriyor musunuz?

ClickUp otomasyonları ile manuel görev yönetimini ortadan kaldıracak ş akışları oluşturun

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tanımlanmış tetikleyicilere dayalı ş akışı eylemlerini gerçekleştirin. Otomasyonlar, bölümleri manuel olarak taşımak, düzenlemeleri izlemek veya taslaklar arasında geri bildirimleri izlemek yerine, yazarken yaptığınız değişikliklere tepki verir.

İşte bazı ş akışı otomasyonu örnekleri:

Durum > Taslak tamamlandığında, Düzenleyiciye atayın

Düzenleyici bir yorum eklediğinde, Durum > Düzenleme

Durum > Düzenlemeler tamamlandığında, bunu tekrar Yazara atayın.

Durum > Beta incelemesi olduğunda, beta okuyucuları Takipçiler olarak ekleyin.

Özel Alan "Revizyon gerekli" > Evet, Öncelik > Yüksek

Son teslim tarihi değiştiğinde, Ana bölümün son teslim tarihini güncelleyin.

Bir bölümdeki tüm görevler > Son aşamaya geldiğinde, Yayıncıyı bilgilendirin.

İş akışlarını daha hızlı otomasyonla otomatikleştirmek için bu videoyu izleyin:

Adım #6: Taslağınızı yapılandırılmış aşamalar halinde gözden geçirin

Artık ilk taslağınız tamamlandığine göre, bunun yeniden yazılmak için var olduğunu unutmayın. Her şeyi aynı anda düzenlemeye direnin ve farklı konuları ayrı ayrı ele alın:

Yapısal revizyon , büyük resmi inceler. Ayrıntılı düzenlemeler yapmadan tüm metninizi okuyun ve bölümlerin en uygun sırayla yer alıp almadığını, argümanların mantıklı bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını ve olay örgüsünün uygun bir şekilde kurulumuyla kurgulanıp kurgulanmadığını kontrol edin. Kesilecek, birleştirilecek veya yeniden düzenlenecek bölümler hakkında notlar alın.

İçerik revizyonu , tek tek bölümleri inceler. Her biri yeterli ayrıntı ve örnek içeriyor mu? Açıklamalar net mi? İddialarınızı kanıtlarla destekliyor musunuz? Acımasızca kesip atın. O ilginç konu, muhtemelen kitabınızın temel vaadine hizmet etmiyor.

Satır revizyonu cümlelere ve kelime seçimlerine odaklanır. Zayıf fiilleri güçlü alternatiflerle değiştirin ve zayıf fiilleri destekleyen zarfları çıkarın. Gereksiz cümleleri ortadan kaldırın, cümle uzunluğunu değiştirin ve "bir nevi" ve "bir tür" gibi belirsiz ifadeleri kaldırın.

Yazınızı yüksek sesle okuyun. Gözlerinizin üzerinden atladığı garip ifadelerle karşılaşabilirsiniz.

ClickUp Brain'in özelliklerini stratejik olarak kullanın. Bir bölümü yapıştırın ve şunu sorun: "Bu pasajdaki en zayıf üç cümle hangileri ve neden?" SEO stratejileri bölümü için şunu isteyin: "Bu açıklamanın, arama motoru optimizasyonuna aşina olmayan biri için anlamlı olup olmadığını kontrol edin. Tanımlamadığım jargon terimlerini belirleyin."

ClickUp Brain'den metninizdeki sorunları tespit etmesini isteyin

Her düzenleme aşamasını tamamladıkça Görev Durumlarını güncelleyin ve Gösterge Paneli metriklerinin doğruluğunu koruyun.

🧠 İlginç Bilgi: Birçok klasik roman haftalık veya aylık bölümler halinde yayınlanmıştır. Alexandre Dumas gibi yazarlar, bu tempoya ayak uydurmak için asistanlar ve hızlı taslak hazırlama teknikleri kullanmıştır.

7. Adım: Yapılandırılmış geri bildirimler toplayın ve düzeltmeleri yönetin

Kitabınızı birçok kez gözden geçirdiniz, ancak tüm objektifliğinizi kaybettiniz. Hedef kitlenizi temsil eden 3-5 beta okuyucu seçin, ancak en büyük hayranlarınızı veya en sert eleştirmenlerinizi seçmemeye dikkat edin.

Okuyuculara belirli sorular sorun:

Hangi noktada kafanız karıştı?

Hangi bölümler çok uzun sürdü veya çok uzun geldi?

Hangi örnekler en güçlü etkiyi yarattı?

Bitirdikten sonra hangi sorular cevapsız kaldı?

Sadece üç bölüm saklayabilseydiniz, hangilerini saklardınız?

Geri bildirim için iki haftalık bir süre belirleyin. İncelemeler geldikçe, her önemli revizyon önerisi için bir Görev oluşturun. Görevlere özel isimler verin: "Zaman çizelgesindeki karışıklık nedeniyle 2. bölümün başlangıcını revize et" veya "5. bölümün verimlilik kısmına daha fazla örnek ekle".

Elbette, her öneri uygulanmaya değer değildir. Bir okuyucu daha fazla ayrıntı isterken, başka bir okuyucu kısalık isterken, siz bir karar vermek zorunda kalırsınız. Ancak üç okuyucu bağımsız olarak aynı bölümü kafa karıştırıcı olarak işaretlediğinde, o bölümün üzerinde iş yapılması gerekir.

Revizyon görevlerini türüne göre etiketleyin: "İçerik Ekleme", "Açıklama Gerekli", "Yapısal Değişiklik", "Stil Ayarlaması". Bu, benzer revizyonları bir araya toplamanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain'in desteği ile geri bildirimleri daha iyi anlayın

Ayrıca, ClickUp Brain çelişkili geri bildirimleri çözmenize yardımcı olabilir. Okuyucular bir bölümün genişletilmesi veya kısaltılması gerektiği konusunda anlaşamıyorsa, bölümü yapıştırın ve şu soruyu sorun: "Bu geri bildirim, bölümün hem çok ayrıntılı hem de yeterince ayrıntılı olmadığını gösteriyor. Değer içermeyen uzun cümleleri ve daha fazla açıklama gerektiren kavramları belirleyin."

"Uygulandı" veya "Karar Verilmedi" gibi seçeneklere sahip Özel Alanı kullanarak hangi geri bildirimleri ele aldığınızı ve hangilerini bilinçli olarak görmezden geldiğinizi takip edin.

🔍 Biliyor muydunuz? Mark Twain yazarken gürültü ve hareketliliği tercih ederdi. Konuşmaların ve günlük kaosun fikirlerini canlı tuttuğuna inanırdı ve genellikle izole odalar yerine ortak alanlarda iş yapardı.

İşte taslak oluşturma, düzenleme ve metninizi yönetme için en iyi yapay zeka kitap yazma araçları ve yapay zeka yazma asistanları seçimlerimiz. ✍🏼

1. ClickUp (Entegre kitap proje yönetimi ile bağlamsal yapay zeka için en iyisi)

ClickUp BrainGPT kullanarak bağlam farkında bölüm taslakları oluşturun

İlk olarak, ClickUp var! Bu, yazarlar için bir verimlilik uygulamasıdır. Bu uygulamada bölümleriniz, notlarınız, araştırmalarınız ve son teslim tarihleriniz bir arada bulunur, böylece kitap projenizin her bölümünü kontrol altında tutabilirsiniz.

Bölümler arasında anlatım tutarlılığını koruyun

Kitap yazmak, onlarca sayfa boyunca süreklilik gerektirir. ClickUp BrainGPT, sizin için yazmaya başlamadan önce, taslaklarınız, notlarınız ve taslaklarınız gibi ClickUp Çalışma Alanı'ndan bağlam bilgilerini alır. Bu, her seferinde sıfırdan başlamak yerine, kitabınızın konusunu önceden bildiği anlamına gelir.

Yaratıcı tükenmişlik üzerine bir kurgu dışı kitap yazdığınızı varsayalım. 2. bölümde röportajlar ve araştırmalar kullanılarak tükenmişlik tanımlanıyor ve 6. bölümde iyileşme süreci ele alınıyor.

Böylece, BrainGPT'den 6. bölümdeki bir kısmı taslak olarak yazmasını istediğinizde, daha önce tanıtılan orijinal tanımları, terminolojiyi ve üslubu referans alır. Kavramları yeniden açıklamaktan kaçınır, 2. bölümde kullanılan ifadeleri yansıtır ve üzerine eklemeler yapar.

Dahası, BrainGPT (ClickUp Brain gibi) LLM'den bağımsızdır ve ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla AI modeline erişim sağlar. Bu, AI Sprawl'ı önlemenize ve daha hızlı iş yapmanıza yardımcı olur.

ClickUp BrainGPT'yi kullanarak kitap genelindeki bağlamı koruyarak bölümleri taslak haline getirin ve düzeltin

Bu, düzeltmeler sırasında da yardımcı olur. Diyelim ki 1. bölümdeki temel fikri değiştirdiniz.

BrainGPT'den sonraki bölümleri taramasını ve bu fikrin geçtiği yerlerde düzenlemeler önermesini isteyebilirsiniz, böylece manuskripti manuel olarak çapraz kontrol etmeden uyumlu tutabilirsiniz. BrainGPT, kitabı tek bir, gelişen eser olarak destekler.

Hızınızı kesmeden ham fikirlerinizi yakalayın

Yazma, özellikle ilk taslak aşamasında ivmeyi yavaşlatabilir. BrainGPT'deki ClickUp Talk-to-Text, konuşulan düşünceleri yazma çalışma alanınızda temiz, düzenlenebilir metne dönüştürür ve ardından proje bağlamını kullanarak onu iyileştirir.

BrainGPT'deki ClickUp Talk to Text özelliğini kullanarak sözlü fikirleri yapılandırılmış taslak içeriğe dönüştürün

Odanızda dolaşırken bir sahne geçişini düşündüğünüzü varsayalım. Fikrinizi dikte edersiniz, Talk to Text bunu metne dönüştürür ve BrainGPT cümle akışını çevreleyen bölüme uyacak şekilde düzeltir.

Fikir, enerji kaybolmadan önce ait olduğu yere yerleşir. Bu, diyalog ağırlıklı sahneler, kişisel denemeler veya konuşma dilinin genellikle nihai sese daha yakın olduğu yansıtıcı bölümler için iş yapar.

Tekrarlayan kitap proje yönetimiから kurtulun

Kitap yazmak, sessizce zamanınızı alan takip işlemleri, hatırlatıcılar ve durum değişikliklerini içerir. ClickUp Süper Ajanları, sizin belirlediğiniz kurallara göre bu arka plan işlerini halleder.

Özel tetikleyiciler ekleyerek, arka planda ş akışınızı yöneten özel ClickUp Süper Ajanları oluşturun

Bir bölümü bitirip "taslak tamamlandı" olarak işaretlediğinizi varsayalım. Bir ajan otomatik olarak bir düzenleme görevi oluşturabilir, araştırma notlarını bağlayabilir, yazma zaman çizelgenizi güncelleyebilir ve haftalık planlama sırasında bölümü ortaya çıkarabilir. Manuel izleme yapmaya gerek kalmadan ilerleme devam eder.

ClickUp'ta oluşturabileceğiniz bazı Özel Ajanlar şunlardır:

Bölüm ş Akışı ajanı: Bir bölümün durumu değişikliklerini izleyin ve düzenleme, düzeltme veya düzen görevlerinin oluşturulmasını tetikleyin.

Haftalık ilerleme ajanı: Her hafta, tamamlanan bölümleri, gelecek hedefleri ve gecikmiş öğeleri listeleyen kısa bir ilerleme özeti derleyin.

Terminoloji koruma ajanı: ClickUp belgelerinde tekrarlanan isimleri veya anahtar terimleri tespit edin ve anlatımın tutarlılığını korumak için varyasyonları işaretleyin.

İçerik oluşturma için en iyi AI ajanlarını buradan keşfedin:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Ücretsiz planında AI kullanımında sınırlamalar vardır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlıyor. En iyi yanı ne mi? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da bizimle birlikte ölçekleniyor.

ClickUp'a geçtikten sonra her şey tek bir yerde: görevler, zaman çizelgeleri, belgeler, gösterge panelleri, yorumlar, hatta toplantı notları. İnanılmaz derecede özelleştirilebilir, ancak herkesin hızlı bir şekilde benimsemesi için yeterince sezgisel. Otomasyonlar, AI yazma asistanı ve yenilenen Takvim gibi özellikler gerçek zaman tasarrufu sağlıyor. En iyi yanı ne mi? Yeni bir kampanya başlatıyor ya da uzun vadeli operasyonları yönetiyor olsak da, bizimle birlikte ölçekleniyor.

🧠 İlginç Bilgi: Fyodor Dostoevsky, yayın tarihlerine yetişmek için genellikle aşırı zaman baskısı altında romanlar yazardı ve bazen stenograflar tarafından yüksek hızda dikte ettirirdi. The Gambler romanının bazı bölümleri sadece 26 günde tamamlandı.

2. Sudowrite (Kurgu yazarları için en iyisi)

Sudowrite aracılığıyla

Sudowrite, normal internet karmaşasından ziyade kurgu üzerine özel olarak eğitilmiş kendi Muse modeliyle çalışır. Bu önemlidir, çünkü yapay zeka sahne yapısı ve karakter motivasyonu gibi anlatı mantığını anlar.

Story Bible, karakterlerin tuhaflıklarını, dünya kurma kurallarını, sihir sistemlerini ve hikayeniz için önemli olan her şeyi buraya eklemenizi sağlar. Ardından Sudowrite, her nesil sırasında bu veritabanından yararlanır.

Ayrıca, Describe düz pasajlara beş duyuya hitap eden duyusal ayrıntılar ekler ve Twist, sizin düşünmediğiniz olay örgüsü komplikasyonları önerir. Her şey, çoğu kurgu yazarının taslak hazırlama yöntemine uygun olarak, bölümlerin tamamı yerine parçalar halinde çalışır.

Sudowrite'ın en iyi özellikleri

Sonraki adımda takıldığınızda Otomatik Yazma özelliği ile sahnenin devamını oluşturun veya Kılavuzlu Yazma özelliğini kullanarak hayal ettiğiniz ancak henüz yazmadığınız belirli anları taslak haline getirin.

Özelliklerinize uygun 500-1000 kelimelik sahneler oluşturun ve First Draft ile anlatımın tutarlılığını koruyun.

Brainstorm 'a erişerek karakter isimleri, sihirli sistem güçleri, dünya kurma unsurları, olay örgüsü dönüşleri veya diyalog parçaları listeleri oluşturun.

Seçtiğiniz pasajlara "Anlatma, Göster" veya "İç Çatışma Ekle" gibi Yeniden Yazma ön ayarlarını uygulayın.

1.000'den fazla topluluk kütüphanesinden özel Eklentiler oluşturun veya klişeleri kaldırma ve bakış açısını ayarlama gibi belirli görevler için kendi araçlarınızı geliştirin.

Sudowrite sınırlamaları

50.000 kelimeyi aşan metinlerde ses tutarlılığını korumak zordur, bu da tutarlı bir üslup ve stil için manuel olarak ayarlamalar yapmanızı gerektirir.

Karakter pozisyon hataları sık sık gözden kaçar, karakterler yanlış konumlara yerleştirilir veya henüz bilmemeleri gereken etkinliklere tepki verirler.

Sudowrite fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Hobi ve Öğrenci: Aylık 19 $

Profesyonel: 29 $/ay

Maksimum: 59 $/ay

Sudowrite puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Sudowrite hakkında ne diyor?

Bir Redditor şöyle diyor:

Kredi sistemlerini pek sevmesem de Sudowrite'ı şahsen çok beğeniyorum. Hikayenizin sürprizlerini düşünürsek, Story Bible'da çeşitli not kartlarınızı yapay zekadan gizleyebileceğiniz bir fonksiyon var; teorik olarak, sürprizlerinizi bir karta yazıp, ortaya çıkıncaya kadar yapay zekadan gizleyebilirsiniz.

Kredi sistemlerini pek sevmesem de Sudowrite'ı şahsen çok beğeniyorum. Hikayenizin sürprizlerini düşünürsek, Story Bible'da çeşitli not kartlarınızı yapay zekadan gizleyebileceğiniz bir fonksiyon var; teorik olarak, sürprizlerinizi bir karta yazıp, ortaya çıkıncaya kadar yapay zekadan gizleyebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Yazarlar için En İyi Sudowrite Alternatif Araçları

3. Novelcrafter (Teknik kontrol için en iyisi)

via Novelcrafter

Novelcrafter ile OpenAI, Anthropic veya Google'dan kendi API anahtarlarınızı getirerek bunları platformun altyapısına ekleyebilirsiniz. Codex, karakter sayfaları, dünya oluşturma belgeleri ve olay konularını depolamak için etkileşimli bir wiki görevi görür.

Metin oluşturduğunuzda, platform otomatik olarak ilgili Codex girdilerini alır ve bunları bağladığınız yapay zeka modeline bağlam olarak besler.

Ayrıca, aracın kullandığı herhangi bir sistem komutunu kopyalayabilir, değiştirebilir veya sıfırdan tamamen yeni komutlar oluşturabilirsiniz. Bu düzeyde özelleştirme, AI'nın nasıl davranmasını istediklerini tam olarak bilen yazarlara hitap eder, ancak çoğu yazarın sahip olmadığı teknik bilgi gerektirir.

Novelcrafter'ın en iyi özellikleri

Birbiriyle bağlantılı karakter sayfaları, konum ayrıntıları ve hikayeleri Codex girdilerinde saklayın, ardından bunları etiketleyin, böylece Novelcrafter Sohbet 'te düz yazı oluştururken ilgili bağlamı otomatik olarak eklesin.

Sistem komutlarını klonlayın ve parametreleri değiştirin veya tanımladığınız modüler bileşenleri kullanarak sıfırdan tamamen yeni komutlar oluşturun.

Hikaye yapısını Izgara, Matris veya Anahat görünümlerinde haritalandırarak hız sorunlarını tespit edin, alt hikayenin ilerleyişini izleyin veya sahnelerdeki karakterlerin görünümlerini görselleştirin.

Novelcrafter sınırlamaları

API anahtarı yönetimi, her ay abonelik maliyetleri ile OpenAI veya Anthropic kredileri arasında dengeleme yapmanız gerektiğinden karmaşıklık yaratır.

Arayüz tasarımı, kullanışlı özellikleri birden fazla tıklama altında gizliyor.

Novelcrafter fiyatlandırması

21 günlük ücretsiz deneme

Scribe: Kullanıcı başına aylık 4 $

Hobi amaçlı kullanıcılar: Kullanıcı başına aylık 8 $

Artisan: Kullanıcı başına aylık 14 $

Uzman: Kullanıcı başına aylık 20 $

Novelcrafter puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Novelcrafter hakkında ne diyor?

Reddit'te yapılan paylaşım:

NovelCrafter+OpenRouter kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Arayüzü çok rahat ve sezgisel, hem yazma hem de kodeks yapısı AI etkileşimi için çok iyi çalışıyor. Kendi talimatlarımı ve komutlarımı oluşturmak için komut istemini değiştirme ve oluşturma kapasitesini de ÇOK SEVİYORUM. Son derece güçlü bir araç...

NovelCrafter+OpenRouter kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Arayüzü çok rahat ve sezgisel, hem yazma hem de kodeks yapısı AI etkileşimi için çok iyi çalışıyor. Kendi talimatlarımı ve komutlarımı oluşturmak için komut istemini değiştirme ve oluşturma kapasitesini de ÇOK SEVİYORUM. Son derece güçlü bir araç...

🔍 Biliyor muydunuz? Vladimir Nabokov, Lolita romanını indeks kartlarına yazdı ve romanı tamamlamadan önce sahneleri defalarca yeniden düzenledi. Ona göre yapı, sıralamadan daha önemliydi.

4. Squibler (Hızlı başlangıçlar için en iyisi)

Squibler aracılığıyla

Squibler, sofistike olmaktan çok hız sunar. Daha metodik bir şekilde iş yapabilirsiniz, Smart Writer'ın sahneleri oluştururken referans aldığı Elementler (karakterler, ayarlar, nesneler) oluşturabilirsiniz.

Yazma aracı kenar çubuğunda bulunur ve cümleleri otomatik olarak tamamlama, paragrafları yeniden yazma veya taslağınıza göre tüm bölümleri taslak olarak yazma imkanı sunar. Corkboard görünümü, sahneleri görsel olarak karıştırmanıza olanak tanır; bu, üçüncü bölümün yedinci bölümden sonra gelmesi gerektiğini fark ettiğinizde çok yararlıdır.

Squibler'ın en iyi özellikleri

Generate Scene 'de temel bir öncülden tüm metnin oluşturulmasını isteyin veya Smart Writer ile bölüm bölüm iş yapın.

Bölüm başına kelime sayısı hedefleri veya günlük hedefler belirleyin, ardından özel bir gösterge paneli aracılığıyla tamamlanma yüzdelerini izleyin.

Visualize ile vurgulanan metni AI tarafından oluşturulan görüntülere dönüştürerek, karmaşık ayarlar veya karakter görünümleri için hızlı görsel referanslar oluşturun.

Squibler sınırlamaları

Üretilen metinler düz ve tekrarlayıcıdır, yoğun düzenleme gerektiren genel ifadelerden oluşur.

Uygulama performansı, bölümler arasında gezinmenin yavaşladığı uzun projelerde geride kalıyor.

Squibler fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 29 $/ay

Squibler puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Ernest Hemingway, günlük 500 kelime hedefe ulaştığında cümlenin ortasında durarak yaratıcılığını keskin tutardı, böylece ertesi gün tam olarak nereden başlayacağını bilirdi. Agatha Christie ise gizemli romanları mantık bulmacası gibi ele alır, ipuçlarını ve yanıltıcı bilgileri dikkatlice yerleştirerek çözümün okuyucuya her zaman adil olmasını sağlardı. The ABC Murders adlı romanında, olay örgüsünü sıkı ve çözülebilir tutmak için alfabeyi yapısal bir kısıtlama olarak bile kullandı.

5. Shortly AI (Minimal arayüzler için en iyisi)

Shortly AI boş bir sayfa ve dört komut sunar. Hepsi bu kadar. Görünümünüzü karıştıran şablonlar veya asla kullanmayacağınız özellikleri gizleyen karmaşık menüler yok. Başlangıç paragrafını veya komutu yazın, AI düşüncenizi yaklaşık 100 kelimelik parçalar halinde devam ettirecektir.

Dört slash komutu: /instruct, /rewrite, /shorten ve /expand, seçilen pasajlarda metin düzenlemelerini gerçekleştirir. Bu sadeleştirilmiş yaklaşım, taslak oluşturma oturumları sırasında ivmeyi korumaya çalışırken ortaya çıkan sürtüşmeleri ortadan kaldırır. Shortly AI, çoğu yazma yazılımını karmaşık bulan ve sadece işini kolaylaştıracak bir şey isteyen yazarlar için idealdir.

Kısaca AI'nın en iyi özellikleri

Seçilen metne /rewrite uygulayarak alternatif ifadeler elde edin. Bu, bir cümle kulağa garip geldiğinde, ancak nasıl düzelteceğinizden emin olmadığınızda kullanışlıdır.

/shorten komutunu kullanarak uzun açıklamaları kısaltın. Bu komut, 200 karaktere kadar olan pasajların ana anlamını korurken gereksiz kelimeleri kaldırır.

120 karakter kadar metin seçimlerinde /expand komutunu kullanarak gelişmemiş noktaları detaylandırın ve kısa bahsetmeleri daha kapsamlı açıklamalara dönüştürün.

Kısaca AI sınırlamaları

Üretim uzunluğu, daha uzun sürekli pasajlara ihtiyaç duyduğunuzda bile, çıktı başına yaklaşık 100 kelime ile sınırlıdır.

AI bazen tarihleri veya ayrıntıları uydurduğu için, gerçeklerin doğruluğu ile ilgili sorunlar sık sık ortaya çıkmaktadır.

Kısa süre içinde AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kısa AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: İnsanların %43'ü tekrarlayan görevlerin iş günlerine yararlı bir yapı sağladığını söylerken, %48'i bu görevleri yorucu buluyor ve anlamlı işlerden uzaklaştırdığını düşünüyor. Rutin, verimlilik hissi verebilir, ancak genellikle insan yaratıcılığını sınırlar ve anlamlı ilerleme kaydetmenizi engeller. ClickUp, akıllı AI Ajanları aracılığıyla rutin görevleri otomasyon aracılığıyla otomatikleştirerek bu döngüden kurtulmanıza yardımcı olur, böylece derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz. Hatırlatıcıları, güncellemeleri ve görev atamalarını otomatikleştirin ve Otomatik Zaman Bloklama ve Görev Öncelikleri gibi özelliklerin verimli çalışma saatlerinizi korumasına izin verin. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf ediyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

AI ile Yazılmış Kitaplar için Yasal ve Etik Hususlar

AI tarafından üretilen içeriklerle ilgili yasal düzenlemeler henüz kesinleşmemiştir.

Çoğu yargı bölgesinde telif hakkı yasaları insan yazarlığını korur, bu da AI'nın metninize önemli ölçüde katkıda bulunduğu durumlarda karmaşıklığa yol açar. Mahkemeler henüz net bir emsal oluşturmamış olsa da, ilk kararlar tamamen AI tarafından üretilen metinlerin telif hakkı korumasına tabi olmayabileceğini göstermektedir.

Bu, birkaç pratik nedenden dolayı önemlidir:

Birisi işinizden intihal yapıyor ve siz telif hakkı taleplerini uygulayamıyorsunuz.

Yayıncılar, yan hakları güvence altına alamadıkları için sözleşmeleri reddediyorlar.

Sahiplik sorunları ortaya çıktığında lisans anlaşmaları bozulur

Yönetmelikler geliştikçe gelecekteki yasal zorluklar ortaya çıkıyor

Yayıncılar, sözleşme görüşmeleri sırasında yazarlardan AI kullanımını açıklamalarını giderek daha fazla talep ediyorlar, çünkü şeffaflık sizi ileride olası anlaşmazlıklardan korur. Bazı sözleşmeler artık AI tarafından üretilen içeriği ele alan özel maddeler içeriyor ve yazarların makinenin katılımının derecesini teyit etmelerini gerektiriyor.

Etik sorular, hukuki sorularla paralel olarak ele alınır. Okuyucular, yazarlardan özgünlük bekler. AI tüm bölümleri taslak olarak hazırlarsa ve siz bunları önemli bir revizyon yapmadan kendi adınızla yayınlarsanız, güveni sarsma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Farklı türler, farklı beklentiler getirir:

Teknik kılavuzlar ve referans veya verimlilik kitapları daha az incelemeye tabi tutulur.

Anılar ve kişisel anlatılar, gerçek insan deneyimlerini gerektirir.

Kurgu okuyucuları, ses ve yaratıcılığa büyük önem verir.

Akademik işler şeffaf bir metodoloji gerektirir

Pratik yaklaşım: AI'yı hayalet yazar olarak değil, bir araç olarak kullanın. Yaratıcı izleriniz her sayfada yer aldığında, yasal belirsizlikler daha az önem kazanır ve etik kaygılar ortadan kalkar.

🔍 Biliyor muydunuz? Victor Hugo'nun Notre-Dame'ın Kamburu kitabının teslim tarihine yetişmek için hizmetçilerine kıyafetlerini kilitlemelerini ve kendisine sadece bir şal bırakmalarını istediği söylenir. Evden çıkma imkanı olmayan Hugo'nun yazmaktan başka seçeneği yoktu.

ClickUp ile kitabınızı tamamlayın

Kitap yazmak tutarlılık, sabır ve sizi yavaşlatmadan haftalarca veya aylarca iş yapabileceğiniz bir sistem gerektirir. Süreç dağınık hissettirdiğinde, güçlü taslaklar bile belirsiz hissettirir.

ClickUp, taslağınızı, bölümlerinizi, düzeltmelerinizi ve son teslim tarihlerinizi bir araya getirir, böylece hiçbir şey unutulmuş bir klasöre kaybolmaz.

Bağlamsal AI (ClickUp Brain ve BrainGPT), belgelerinizin içinde çalışarak, araçlar arasında geçiş yapmadan bölümleri taslak haline getirmenize, revize etmenize ve yeniden düşünmenize yardımcı olur. Ayrıca, AI Ajanları ve Otomasyonlar takip işlemlerini, ilerleme izlemesini ve rutin güncellemeleri gerçekleştirir, böylece proje ilerlemeye devam eder.

Kitabınızı her şeyi barındıracak şekilde tasarlanmış bir alanda oluşturun. Bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Bir AI kitap yazarı, bir komut istemine dayanarak kitabın büyük bir bölümünü kendi başına oluşturmaya çalışırken, bir AI yazma asistanı ise bu süreci destekler. İçerik ve yön kontrolünü elinizde tutarken, bölümlerin ana hatlarını belirlemenize, fikirlerinizi genişletmenize, bölümleri yeniden yazmanıza veya netliği artırmanıza yardımcı olur.

Sesiniz, seçimlerinizden gelir; fikirleri, yapıyı, tonu ve nihai ifadeleri siz belirlersiniz. AI, sizin yerinize karar vermek için değil, seçenekler önermek için kullanılmalıdır. Her çıktıyı düzenlemek, cümleleri kendi yazım stilinize göre yeniden yapılandırmak ve AI'ya geçmiş yazdıklarınızın örneklerini sunmak, sesinizin tutarlı kalmasına yardımcı olur.

Hayır. AI, gramer denetleyicisi olarak işlev görebilir, cümleleri sıkılaştırır ve tutarsızlıkları işaret eder. İnsan düzenleyiciler ise yargı, bağlam ve hedef kitle, tempo ve nüansları anlama becerisi getirir. AI en iyi ilk aşamada işe yararken, insan düzenleyiciler yaratıcı yazım, iyileştirme ve nihai kaliteyi ele alır.