2025 için En İyi 15 Kitap Yazma Yazılımı

Kitabınız, harika fikriniz ve ustalığınızla ilgilidir. Ancak kitap yazma eylemi, bu fikri bitmiş bir metne dönüştürmek için kullandığınız araçlara büyük ölçüde bağlıdır. 🖋️
Yazarlar için en iyi kitap yazma yazılımı, mimar için bir taslak gibidir. Doğru kitap yazma aracı, bir sonraki bestseller kitabınız üzerinde çalışıyor, anılarınızı yazıyor veya objektif bir özet hazırlıyor olsanız da, her zaman güvenebileceğiniz bir ortak olacaktır.
Fikirlerinizi düzenlemekten, gelişiminizi izlemeye ve gramerinizi geliştirmeye kadar, bu araçlar ve diğer yazma uygulamaları kitap yazma sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangi yazma uygulamasının en iyisi olduğuna nasıl karar verebilirsiniz?
Bu makale, kitap yazma yazılımlarının temel özelliklerini inceleyecek ve bugün piyasada bulunan en iyi araçları öne çıkaracaktır.
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte en iyi kitap yazma yazılımlarına hızlı bir genel bakış:
- ✅ ClickUp: AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi
- ✅ Google Dokümanlar: Gerçek zamanlı işbirliği ve erişilebilirlik için en iyisi
- ✅ Microsoft Word: Gelişmiş biçimlendirme ve profesyonel belge oluşturma için en iyisi
- ✅ Grammarly: Yazım netliğini ve doğruluğunu artırmak için en iyisi
- ✅ Evernote: Not alma ve düzenleme için en iyisi
- ✅ Scrivener: Uzun metin yazımında proje yönetimi için en iyisi
- ✅ Hemingway Düzenleyici: Okunabilirliği ve özlülüğü iyileştirmek için en iyisi
- ✅ Writer: Sahne ve bölüm yönetimi ile romanları yapılandırmak için en iyisi
- ✅ ProWritingAid: Yazı analizi ve stil geliştirme için en iyisi
- ✅ Ulysses: Apple cihazlarda dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi
- ✅ Bibisco: Yapılandırılmış hikaye geliştirme için en iyisi
- ✅ Dabble: Entegre grafik araçlarıyla bulut tabanlı roman yazımı için en iyisi
- ✅ Vellum: MacOS'ta profesyonel kitap biçimlendirme için en iyisi
- ✅ Atticus: Hepsi bir arada yazma ve biçimlendirme için en iyisi
- ✅ Özgürlük: Farklı cihazlarda dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi
Kitap Yazma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Kitap yazma yazılımı seçerken, yaratıcı sürecinizi geliştirmek için aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:
- Kullanıcı dostu arayüz: Sorunsuz gezinme ve teknik dikkat dağınıklığını en aza indiren kullanıcı dostu bir arayüze sahip yazma yazılımını tercih edin
- Organizasyon araçları: Anlatınızı daha etkili bir şekilde yapılandırmak için ana hatları belirleme özellikleri, karakter geliştirme yardımcıları ve zaman çizelgesi yönetimi gibi araçları kullanın
- Uyumluluk: Yazılımın macOS ve Windows gibi tercih ettiğiniz işletim sistemlerinde ve cihazlarda çalıştığını doğrulayın
- İşbirliği özellikleri: Ortak yazarlar veya düzenleyicilerle çalışıyorsanız, gerçek zamanlı işbirliğini ve belge paylaşımını destekleyen bir yazılım seçin
- Dışa aktarma seçenekleri: Yayınlama gereksinimlerini karşılamak için metninizi PDF veya ePub gibi birden çok biçimde dışa aktarmanıza olanak tanıyan seçenekleri arayın
- Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortam: Odaklanmanızı ve verimliliğinizi korumak için dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir yazma deneyimi sunan bir platform seçin
- Bütçe hususları: Ücretsiz araçların ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını veya gelişmiş özelliklere sahip premium yazılımların yatırımı haklı kılıp kılmadığını belirleyin
🔍 Biliyor muydunuz? 1964 yılında IBM, Selectric daktilonun işlevselliğini manyetik bant kaydı ile birleştiren ve metinlerin değiştirilmesini ve depolanmasını sağlayan Manyetik Bant Selectric Daktilo (MT/ST) adlı ürünü piyasaya sürdü.
En İyi 15 Kitap Yazma Yazılımı
Doğru kitap yazma ve düzenleme yazılımı, yenilikçi ve disiplinli kalmak için gereken fikirleri ve yazma ipuçlarını size sağlayacaktır.
Bu bölümde, çok çeşitli yazma stilleri, hedefler ve bütçelere uygun en iyi 15 kitap yazma yazılımı seçeneği incelenecektir.
1. ClickUp (AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi özelliklerini entegre eden iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve kapsamlı bir kitap yazma yazılımı arayan yazarlar için idealdir.
ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve araçları tek bir yerde bir araya getiren yapay zeka destekli bir asistandır.
İş akışlarını kolaylaştırır ve günlük görevlerinizi basitleştirir. Bağlam, içerik veya rutin işlerin otomasyonu konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain zaman kazanmanıza ve yaratıcı işlerinize daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur.
ClickUp Docs, yaratıcı oyun alanınız görevi görür. İşlerinizi taslak haline getirmek, düzenlemek ve organize etmek için işbirliğine dayalı bir alandır. Wiki'ler, iç içe sayfalar ve paylaşılan belgeler oluşturma özelliği ile ClickUp Docs, sizin ve takımınızın odaklanmanızı ve verimli çalışmanızı sağlar.
Ayrıca, ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, takım üyeleriniz nerede olursa olsun, fikir paylaşımını, geri bildirim almayı ve birlikte çalışmayı gerçek zamanlı olarak kolaylaştırır.
Hepsi bu kadar değil!
ClickUp ayrıca, yazma projelerinizi yapılandırırken tahmin yürütmenize gerek kalmayan bir dizi beyin fırtınası şablonu sunar. Örneğin:
ClickUp Kitap Planlama Şablonu'nu kullanarak kitabınızı planlayın, düzenleyin ve kolayca yönetin. Bölümler, roman detayları ve tüm yazma süreci için önceden oluşturulmuş görünümler sayesinde romanınızın en iyi olay örgüsü kadar iyi yapılandırıldığından emin olabilirsiniz.
ClickUp Kitap Teklifi Şablonu, yazarların konular, hedef kitleler ve pazarlama stratejileri için önceden oluşturulmuş bölümlerle profesyonel teklifler oluşturmasına yardımcı olur; yayıncılara sunum yapmak için mükemmeldir.
Graphite İçerik Direktörü Cristina Willson, ClickUp hakkında şunları söylüyor:
Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan çıktı sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.
Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan teslimat sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Sohbet'i kullanarak iletişimi geliştirin, anlık mesajlaşma ve güncellemelerle gerçek zamanlı işbirliği ve senkronizasyon sağlayın
- ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın, planlayın ve organize edin, işbirliğini artırın
- Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak proje programlarını etkili bir şekilde düzenleyin
- ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, dönüm noktalarını izleyin ve takımı programa uygun çalıştırın
- ClickUp ile görev durumlarını özelleştirerek kitap yazımını basitleştirin ve taslaktan onay aşamasına kadar her aşamayı izleyin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, geniş özellik aralığı nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıya kalır
- Mobil uygulamada birkaç masaüstü özelliği eksik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Tarif koleksiyonunuzu şık bir yemek kitabına dönüştürmek mi istiyorsunuz? ClickUp Yemek Kitabı Şablonu gizli silahınız! Malzemeler, adım adım talimatlar ve tasarım planlaması bölümleri içeren bu şablon, mutfak yaratımlarınızı düzenleme zahmetinden kurtarır.
2. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı işbirliği ve erişilebilirlik için en iyisi)
Google Dokümanlar, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir kelime işlemci yazılımıdır. Bulut tabanlı yapısı, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını sağlayarak yazarlar ve takımlar için kullanışlı bir seçimdir.
Açık ve koyu modlar, yazarların kelime işlemcinin görünümünü ve hissini buna göre özelleştirmelerine olanak tanır.
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Aynı belge üzerinde diğer kullanıcılarla aynı anda çalışın, değişiklikler gerçek zamanlı olarak yansıtılır
- İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan belgeleri düzenleyin ve görünümünü değiştirin
- Belge sürüm kontrolü özelliğini kullanarak değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönün
Google Dokümanlar sınırlamaları
- Masaüstü kelime işlemcilere kıyasla bazı gelişmiş biçimlendirme ve düzenleme araçları eksik olabilir
- Tam işlevsellik için istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir; bu da bağlantının zayıf olduğu bölgelerde erişimi sınırlar
Google Dokümanlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Dokümanlar puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Yazmaya odaklı podcast'leri dinleyerek çeşitli bakış açıları ve teknikler edinin, yeni fikirler üretin ve yaratıcı sürecinizi geliştirin.
3. Microsoft Word (Gelişmiş biçimlendirme ve profesyonel belge oluşturma için en iyisi)
Microsoft Word, kitap, objektif özet veya rapor gibi temel kelime işleme ve gelişmiş belge oluşturma ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı özellikleriyle bilinen, yaygın olarak kullanılan bir kelime işleme uygulamasıdır.
Zengin biçimlendirme seçenekleri ve diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyonu, onu profesyonel yazım için tercih edilen bir kelime işlemci haline getirir.
Microsoft Word'ün en iyi özellikleri
- Stiller, yazı tipleri ve sayfa düzenleri dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlendirme araçlarına erişin
- Yorumlar ve gramer denetimi gibi gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanın
- Verimliliği ve veri entegrasyonunu artırmak için Excel ve PowerPoint gibi diğer Microsoft Office uygulamalarıyla birlikte çalışın
Microsoft Word sınırlamaları
- Tüm özelliklere erişim için ücretli abonelik gerekir
- Kapsamlı özellik aralığı, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir
Microsoft Word fiyatlandırması
- Yalnızca Word: 179,99 $
Microsoft Word puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Microsoft Word, 365 aylık aboneliğin bir parçası olarak gelir ve masaüstü ve çevrimiçi diğer yazılımların %90'ıyla entegre olur. Word, Microsoft aracılığıyla bulutta da mevcuttur, böylece belgelerinize her yerden erişebilirsiniz!
Microsoft Word, 365 aylık aboneliğin bir parçası olarak gelir ve masaüstü ve çevrimiçi diğer yazılımların %90'ıyla entegre olur. Word, Microsoft aracılığıyla bulutta da mevcuttur, böylece belgelerinize her yerden erişebilirsiniz!
4. Grammarly (Yazım netliğini ve doğruluğunu artırmak için en iyisi)
Grammarly, yazdıklarınızın netliğini, doğruluğunu ve genel kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir düzeltme okuma, yazma asistanı ve gramer denetleyicisidir.
Gerçek zamanlı gramer ve yazım denetimi, stil önerileri ve üslup algılama özellikleri sunarak, içeriğinizi profesyonel ve kusursuz hale getirmek için değerli bir araçtır.
Grammarly'nin en iyi özellikleri
- Dilbilgisi ve yazım hataları hakkında anında geri bildirim alın
- Cümle yapısını, kelime seçimini ve genel okunabilirliği iyileştirmek için önerilere erişin
- İçeriğinizi büyük bir veritabanıyla karşılaştırmak için intihal tespit aracını kullanın
Grammarly sınırlamaları
- Bazı öneriler amaçlanan bağlamla uyumlu olmayabilir
- 100.000 karakterden fazla belgeler daha küçük parçalara bölünmelidir
Grammarly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Grammarly puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)
➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde Yaratıcı Sürecinizi Dönüştürecek 50 Yazma Önerisi
5. Evernote (Not alma ve düzenleme için en iyisi)
Evernote, kullanıcıların bilgileri ayrıntılı olarak düzenleyip birden fazla cihazdan kolayca erişebilmelerini sağlayan çok yönlü bir not alma uygulamasıdır.
Belge tarama, web kesme ve görev yönetimi gibi gelişmiş özelliklere sahip, kişisel ve profesyonel kuruluşlar için merkezi bir merkezdir.
Evernote'un en iyi özellikleri
- Metin, görüntü, ses kaydı ve web kesikleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde notlar oluşturun
- Notları defterlere ayırın ve verimli kategorizasyon için etiketler atayın
- Gelişmiş arama özelliklerini kullanarak görüntüler ve taranmış belgeler içinde metin bulun
Evernote sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, aylık yüklemeleri ve cihaz senkronizasyonunu sınırlar
- Evernote Ücretsiz hesaplar aynı anda bir cihazla sınırlıdır
Evernote fiyatlandırması
- Kişisel: 14,99 $/ay
- Profesyonel: 17,99 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Evernote puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Evernote, programları yönetmek için en iyisidir! Evernote'da sevdiğim şey, o kadar düzenli olması ki, tarihleri ve yapılacaklar listesini ayırabiliyorsunuz. Yapılacaklar listesini ve gelecekteki programlarımı kolayca hatırlatıyor. Kullanımı ücretsizdir, ödeme yapmadan yükseltme yapmadan kullanabilirsiniz. Not defteri gibidir, ancak menü sekmeleri ve programlama için farklı seçenekler vardır.
Evernote, programları yönetmek için en iyisidir! Evernote'da sevdiğim şey, o kadar düzenli olması ki, tarihleri ve yapılacaklar listesini ayırabiliyorsunuz. Yapılacak gelecek programlarımı ve projelerimi kolayca hatırlatıyor. Kullanımı ücretsizdir, ödeme yapmadan yükseltme yapmadan kullanabilirsiniz. Not defteri gibidir, ancak menü sekmeleri ve programlama için farklı seçenekler vardır.
6. Scrivener (Uzun metin yazımında proje yönetimi için en iyisi)
Scrivener, kapsamlı yazma projeleriyle uğraşan yazarlar, araştırmacılar ve senaristler için tasarlanmış bir yazma yazılımıdır. İlk taslaklardan nihai yayına kadar karmaşık metinlerin yönetimini sağlayan bir dizi organizasyon aracı sunar.
Scrivener'ın en iyi özellikleri
- Binder özelliğini kullanarak metninizi bölümlere ve sahnelere ayırın
- Sanal mantar panosunu kullanarak bölümlerinizin özetlerini düzenleyin ve yeniden düzenleyin
- Bölünmüş ekran işlevini kullanarak birden fazla belgeyi aynı anda görüntüleyip düzenleyerek verimliliği artırın
Scrivener sınırlamaları
- Kullanıcılar her platform için ayrı lisans satın almalıdır
- Kapsamlı projelerde ara sıra donma ve yükleme sürelerinin yavaşlaması yaşanabilir
Scrivener fiyatlandırması
- iOS: 23,99 $
- Eğitim Lisansı: 50,99 $
- Standart Lisans: 59,99 $
- Paketler: 95,98 $
Scrivener puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Tüm roman yazma materyallerimin tek bir yerde olması çok kullanışlı bir özellik, normal bir kelime işlemcinin hayal bile edemeyeceği bir şey. Araştırma klasörleri ve bölüm klasörleri var, bunları sahnelere ayırabilirsiniz. Bunları taşıyabilirsiniz, böylece bir sahneyi bir bölümden diğerine taşımak veya bir bölümü farklı bir konuma taşımak gerekirse, sürükle ve bırak ile kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca bölünmüş ekran seçeneklerini de çok seviyorum.
Tüm roman yazma malzemelerimin tek bir yerde olması çok kullanışlı bir özellik, normal bir kelime işlemci yazılımının hayal bile edemeyeceği bir şey. Araştırma klasörleri ve bölüm klasörleri var, bunları sahnelere ayırabilirsiniz. Bunları taşıyabilirsiniz, böylece bir sahneyi bir bölümden diğerine taşımak veya bir bölümü farklı bir konuma taşımak isterseniz, sürükle ve bırak ile kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca bölünmüş ekran seçeneklerini de çok seviyorum.
7. Hemingway Düzenleyici (Okunabilirliği ve özlülüğü artırmak için en iyisi)
Hemingway Editor, metinlerinizin netliğini ve okunabilirliğini artırmak için tasarlanmış ücretsiz bir yazma uygulamasıdır. Bu kitap yazma yazılımı, karmaşık cümleleri ve yaygın hataları vurgulayarak yazarları daha özlü ve etkili bir üsluba yönlendirir.
Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri
- Okunabilirliği artırmak için uzun veya karmaşık cümleleri önerilerle belirleyin
- Pasif cümle örneklerini tespit edin ve daha ilgi çekici bir dille değiştirin
- Okunabilirlik seviyesi ile içeriği uygun kitleye uyarlayın
Hemingway Düzenleyici sınırlamaları
- Makaleler gibi daha kısa yazılar için daha optimize edilmiştir
- Kapsamlı gramer ve yazım denetimi özellikleri yoktur
Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması
- Bireysel 5K Plan: Aylık 10 $
- Bireysel 10K Plan: Aylık 15 $
- Takım 10K Planı: Kullanıcı başına aylık 15 $
Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazmak için iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.
Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazmak için iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.
🧠 İlginç Bilgi: Ünlü yazar Ernest Hemingway, ayakta yazmayı tercih ederdi ve genellikle Havana'daki evinde göğüs hizasında bir rafa yerleştirilmiş daktilo kullanırdı.
8. yWriter (Sahne ve bölüm yönetimi ile romanları yapılandırmak için en iyisi)
yWriter, yazar Simon Haynes tarafından geliştirilen ücretsiz bir yazma yazılımıdır ve romancılara, metinlerini bölümlere ve sahnelere ayırarak düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yapı, verimli proje yönetimini teşvik eder ve gerçek yazma sürecini geliştirir.
yWriter'ın en iyi özellikleri
- Yazınızı yönetilebilir bölümlere ayırın
- Tek tek sahneler veya bölümler için kelime sayısı hedefleri belirleyin ve takip edin
- Karakterlerin, konumların ve öğelerin ayrıntılı kayıtlarını tutun
yWriter sınırlamaları
- MacOS ve mobil sürümler daha az işlevsellik sunar
- Öncelikle bireysel yazarlar için tasarlanmış olduğundan, ortak yazım için ideal değildir
yWriter fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Gümüş Üyelik: 11,95 $
- Altın Üyelik: 24,95 $
yWriter puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. ProWritingAid (Yazım analizi ve stil geliştirme için en iyisi)
ProWritingAid, gramer, yazım stili ve okunabilirliği geliştirmek için derinlemesine analizler sunan bir yazma programı ve asistanıdır. Bu kitap yazma yazılımı, yazarların işlerini iyileştirmeleri için kapsamlı çözümler sunan ayrıntılı raporlar ve öneriler sağlar.
ProWritingAid'in en iyi özellikleri
- Gramer, stil, okunabilirlik ve daha fazlasını değerlendiren 20'den fazla yazma raporuna erişin
- Karmaşık cümleleri basitleştirmek, pasif yapıyı azaltmak ve gereksiz tekrarları ortadan kaldırmak için öneriler alın
- Microsoft Word, Google Dokümanlar, Scrivener ve tarayıcı uzantıları gibi platformlarla entegre edin
ProWritingAid sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde belge başına 500 kelime sınırı vardır
- Fonksiyon için internet bağlantısı gereklidir
ProWritingAid fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 30 $/ay
- Premium Pro: 36 $/ay
ProWritingAid puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programdan geçiriyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı ve güvenilir çalışıyor, yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, ipuçlarından da çok şey öğreniyorum. Bu kadar verimli ve kullanımı kolay başka bir düzenleme aracı düşünemiyorum.
Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programla gönderiyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı ve güvenilir çalışıyor, yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda ipuçlarından da çok şey öğreniyorum. Bu kadar verimli ve kullanımı kolay başka bir düzenleme aracı düşünemiyorum.
10. Ulysses (Apple cihazlarda dikkatinizi dağıtmadan yazmak için en iyisi)
Ulysses, yazarlara temiz ve odaklanmış bir ortam sunan premium bir yazma uygulamasıdır. Minimalist arayüzü ve güçlü organizasyon araçları, dikkatinizin dağılmadan yazma deneyimi için tercih edilen bir seçimdir.
Ulysses'in en iyi özellikleri
- Dağınık olmayan bir çalışma alanıyla yalnızca içeriğe odaklanın
- Kolay sınıflandırma için belge yönetimini optimize etmek üzere bir kütüphane sistemi kullanın
- Kelime sayısı hedefleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
Ulysses sınırlamaları
- Yalnızca macOS ve iOS'ta mevcuttur
- Yerleşik gerçek zamanlı işbirliği araçları yoktur
Ulysses fiyatlandırması
- Ücretli abonelik: 5,99 $/ay
Ulysses puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Anlatım, blog yazıları yazma ve not alma için en sevdiğim araç: Temiz arayüz, markdown entegrasyonu, WordPress entegrasyonu, muhteşem tam ekran ve koyu mod. Kullanımı kolay, ancak çok güçlü.
Anahat oluşturmak, blog yazıları yazmak ve not almak için en sevdiğim araç: Temiz arayüz, markdown entegrasyonu, WordPress entegrasyonu, muhteşem tam ekran ve koyu mod. Kullanımı kolay, ancak çok güçlü.
➡️ Daha Fazla Bilgi: Belge Yönetimi Ş Akışını Optimize Etme: Organizasyonu Güçlendirmek için En İyi Uygulamalar
11. Bibisco (Yapılandırılmış hikaye geliştirme için en iyisi)
Bibisco, yazarların karakter ve olay örgüsü geliştirmeye odaklanarak hikayelerini geliştirmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir roman yazma yazılımıdır. Romanları etkili bir şekilde yapılandırmak için bir dizi araç sunarak hem acemi hem de deneyimli yazarlar için değerli bir yazılımdır.
Bibisco'nun en iyi özellikleri
- Ayrıntılı karakter sayfaları ve röportajlar kullanarak çok yönlü karakterler yaratın
- Kolay gezinme ve yeniden yapılandırma için işinizi bölümlere ve sahnelere ayırın
- Roman boyunca karakterlerin, konumların ve diğer öğelerin dağıtımını analiz edin
Bibisco sınırlamaları
- Temel biçimlendirme özellikleri sunar
- Mobil uygulama olmaması, hareket halindeyken yazma esnekliğini kısıtlar
Bibisco fiyatlandırması
- Topluluk Sürümü: Ücretsiz
- Destekçiler Sürümü: 59 $
Bibisco puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
12. Dabble (Entegre komplo araçlarıyla bulut tabanlı roman yazımı için en iyisi)
Bir sonraki kitap yazma yazılımı, kitabınızı yazmanıza ve planlamanıza yardımcı olacak özelliklerle dolu, yazarlar için bir çevrimiçi araç olan Dabble'dır.
Bulut tabanlı tasarımı, işinize masaüstünden mobil cihazlara kadar erişmenizi sağlayarak yaratıcı süreciniz için mükemmel esneklik ve organizasyon sunar.
En iyi özellikleri deneyin
- Ana hatları oluşturmak, karakterler geliştirmek ve ayrıntılı notlar tutmak için araçlardan yararlanın
- İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan işlerinize erişin ve düzenleyin
- Kelime sayısı hedefleri belirleyin ve proje tamamlanmasına kadar net bir yol izlemek için ilerlemeyi takip edin
Dabble sınırlamaları
- Çevrimiçi perakendecilere doğrudan yükleme için entegre kitap biçimlendirme özelliği yoktur
- Kitap yazımı için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer yazma formlarına uygun olmayabilir
Dabble fiyatlandırması
- Temel: 9 $/ay
- Standart: 19 $/ay
- Premium: 29 $/ay
Dabble puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:
Olağanüstü romanlar yazmak söz konusu olduğunda, Dabble benim vazgeçilmezimdir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, yazılarımı zahmetsizce yapılandırmama yardımcı olurken, mobil uygulama ise hikaye fikirlerimi hareket halindeyken kaydetmemi sağlar. Ayrıca, olay örgüsünü hikaye bölümlerine ayırma özelliğini de çok beğeniyorum, bu sayede hikayemi kolayca takip edebiliyorum.
Olağanüstü romanlar yazmak söz konusu olduğunda, Dabble benim vazgeçilmezimdir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, yazılarımı zahmetsizce yapılandırmama yardımcı olurken, mobil uygulama ise hikaye fikirlerimi hareket halindeyken kaydetmemi sağlar. Ayrıca, olay örgüsünü hikaye bölümlerine ayırma özelliğini de çok beğeniyorum, bu sayede hikayemin akışını daha kolay takip edebiliyorum.
13. Vellum (macOS'ta profesyonel kitap biçimlendirme için en iyisi)
Vellum, görsel olarak çekici e-kitaplar ve basılı kitaplar oluşturmak isteyen yazarlar için tasarlanmış özel bir kitap biçimlendirme programıdır.
Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek kaliteli çıktısıyla tanınan bu yazılım, karmaşık kitap biçimlendirme sürecini teknik bilgisi az olan tüketiciler için bile erişilebilir hale getirir.
Vellum'un en iyi özellikleri
- Görsel olarak çekici kitaplar oluşturmak için çeşitli profesyonel şablonlar ve stiller kullanın
- Birden fazla platformda dağıtım ve isteğe bağlı baskı hizmetleri için ePub ve PDF dahil olmak üzere çeşitli dosya türleri oluşturun
- Gezinmeyi ve düzenlemeyi basitleştirmek için otomatik olarak bir içerik tablosu oluşturun
Vellum sınırlamaları
- Yalnızca macOS'ta mevcuttur
- Önemli bir ön yatırım gerektirir
Vellum fiyatlandırması
- Vellum Ebooks: 199,99 $
- Vellum Press: 249,99 $
Vellum puanları ve yorumları
- G2: Yeterli sayıda yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
14. Atticus (Hepsi bir arada yazma ve biçimlendirme için en iyisi)
Atticus, kitap yazma ve biçimlendirme stresini ortadan kaldıran hepsi bir arada bir araçtır. Bu web tabanlı yazılım, güçlü yazma özelliklerini profesyonel düzeyde biçimlendirme ile birleştirerek yazarların taslaktan yayına sorunsuz bir şekilde geçmelerine yardımcı olur.
Atticus'un basit arayüzü, çeşitli yazılım uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak verimli ve sorunsuz bir ş Akışı sağlar.
Atticus'un en iyi özellikleri
- Tek bir platformda metinler oluşturun ve biçimlendirin
- Farklı ortamlarda daha fazla esneklik için çeşitli cihazlarda ve işletim sistemlerinde kullanın
- Hedefler belirleyin ve yazma alışkanlıklarınızı izleyin
Atticus sınırlamaları
- Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir
- Diğer programlardan içerik kopyalayıp yapıştırmak, harici biçimlendirme sorunları nedeniyle öngörülemeyen davranışlara neden olabilir
Atticus fiyatlandırması
- Tek Seferlik Ödeme: 147 $
Atticus derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi 11 AI Senaryo Oluşturucu
15. Freedom (Cihazlar arasında dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi)
Freedom, kullanıcıların çeşitli cihazlarda dikkatlerini dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloke ederek odaklanmalarına yardımcı olan bir verimlilik programıdır.
Profesyoneller, öğrenciler ve yazarlar için ideal olan Freedom, oturumları cihazlar arasında senkronize ederek kontrollü bir çalışma ortamı oluşturur. Bu, kullanıcıların telefon, tablet veya masaüstü bilgisayarlarında verimliliği sürdürmelerine yardımcı olur.
Freedom'un en iyi özellikleri
- Dikkatinizin dağılmaması için tüm cihazlarınızda blok oturumları senkronize edin
- Bloklamak için kişiselleştirilmiş web sitesi ve uygulama listeleri oluşturun
- Verimli rutinler oluşturmaya yardımcı olmak için blok oturumları önceden planlayın
Özgürlük sınırlamaları
- Freedom, dikkat dağıtıcı unsurları bloke etmeye odaklanır ve verimlilik analizi sağlamaz
- Engelleme listelerini ayarlamak ve yönetmek için hem masaüstü uygulamasında hem de çevrimiçi gösterge panelinde gezinmeniz gerekir
Serbest fiyatlandırma
- Aylık Premium: 8,99 $/ay
- Yıllık Premium: 3,33 $/ay
- Sonsuza kadar: 199 $
Özgürlük derecelendirmeleri ve yorumlar
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🔍 Biliyor muydunuz? Dijital çağdan önce, J. K. Rowling orijinal Harry Potter el yazmasını elle yazmış ve harika hikayelerin kalem ve kağıtla başlayabileceğini kanıtlamıştır.
Özel bahsetmeler
- LivingWriter: Yazarların organize olmalarına, yazmalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak için sezgisel planlama araçları, özelleştirilebilir şablonlar ve bulut entegrasyonu sunar
- Novlr: Bulut senkronizasyonu, hedef izleme ve özelleştirilebilir yazma alanları ile yazarların düzenli ve motive olmasını sağlar
- FocusWriter: Yazarların odaklanmalarını ve verimliliklerini sürdürmelerini sağlayan temiz, özelleştirilebilir arayüzü benimseyin
- Squibler: Fikirleri düzenlemenize, hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olarak, baştan sona tüm yazma sürecini kolaylaştırır
- LibreOffice Writer: Güçlü yazma araçları, gelişmiş biçimlendirme ve çoklu biçim uyumluluğu sunar
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En iyi kitap yazma yazılımları yaratıcılığı artırır ve metninizi düzenlemek ve cilalamak için gerekli tüm araçları sunar. Bu modern yenilikler, yazarları desteklemek ve hikayelerini hayata geçirmek için tasarlanmıştır.
Bununla birlikte, ClickUp bir yazma platformundan daha fazlasını sunarak kendini diğerlerinden ayırır. Güçlü proje yönetimi yetenekleri, işbirliği özellikleri ve özelleştirilebilir içerik yazma şablonları ile, düzenli ve üretken olmak isteyen başarılı yazarlar için ideal bir yardımcıdır.
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