2025 için En İyi 15 Kitap Yazma Yazılımı

Kitabınız, harika fikriniz ve ustalığınızla ilgilidir. Ancak kitap yazma eylemi, bu fikri bitmiş bir metne dönüştürmek için kullandığınız araçlara büyük ölçüde bağlıdır. 🖋️

Yazarlar için en iyi kitap yazma yazılımı, mimar için bir taslak gibidir. Doğru kitap yazma aracı, bir sonraki bestseller kitabınız üzerinde çalışıyor, anılarınızı yazıyor veya objektif bir özet hazırlıyor olsanız da, her zaman güvenebileceğiniz bir ortak olacaktır.

Fikirlerinizi düzenlemekten, gelişiminizi izlemeye ve gramerinizi geliştirmeye kadar, bu araçlar ve diğer yazma uygulamaları kitap yazma sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Ancak bu kadar çok seçenek varken, hangi yazma uygulamasının en iyisi olduğuna nasıl karar verebilirsiniz?

Bu makale, kitap yazma yazılımlarının temel özelliklerini inceleyecek ve bugün piyasada bulunan en iyi araçları öne çıkaracaktır.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi kitap yazma yazılımlarına hızlı bir genel bakış: ✅ ClickUp: AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi

✅ Google Dokümanlar: Gerçek zamanlı işbirliği ve erişilebilirlik için en iyisi

✅ Microsoft Word: Gelişmiş biçimlendirme ve profesyonel belge oluşturma için en iyisi

✅ Grammarly: Yazım netliğini ve doğruluğunu artırmak için en iyisi

✅ Evernote: Not alma ve düzenleme için en iyisi

✅ Scrivener: Uzun metin yazımında proje yönetimi için en iyisi

✅ Hemingway Düzenleyici: Okunabilirliği ve özlülüğü iyileştirmek için en iyisi

✅ Writer : Sahne ve bölüm yönetimi ile romanları yapılandırmak için en iyisi

✅ ProWritingAid: Yazı analizi ve stil geliştirme için en iyisi

✅ Ulysses: Apple cihazlarda dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi

✅ Bibisco: Yapılandırılmış hikaye geliştirme için en iyisi

✅ Dabble: Entegre grafik araçlarıyla bulut tabanlı roman yazımı için en iyisi

✅ Vellum: MacOS'ta profesyonel kitap biçimlendirme için en iyisi

✅ Atticus: Hepsi bir arada yazma ve biçimlendirme için en iyisi

✅ Özgürlük: Farklı cihazlarda dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi

Kitap Yazma Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kitap yazma yazılımı seçerken, yaratıcı sürecinizi geliştirmek için aşağıdaki anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz : Sorunsuz gezinme ve teknik dikkat dağınıklığını en aza indiren kullanıcı dostu bir arayüze sahip yazma yazılımını tercih edin

Organizasyon araçları : Anlatınızı daha etkili bir şekilde yapılandırmak için ana hatları belirleme özellikleri, karakter geliştirme yardımcıları ve zaman çizelgesi yönetimi gibi araçları kullanın

Uyumluluk : Yazılımın macOS ve Windows gibi tercih ettiğiniz işletim sistemlerinde ve cihazlarda çalıştığını doğrulayın

İşbirliği özellikleri : Ortak yazarlar veya düzenleyicilerle çalışıyorsanız, gerçek zamanlı işbirliğini ve belge paylaşımını destekleyen bir yazılım seçin

Dışa aktarma seçenekleri : Yayınlama gereksinimlerini karşılamak için metninizi PDF veya ePub gibi birden çok biçimde dışa aktarmanıza olanak tanıyan seçenekleri arayın

Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı ortam : Odaklanmanızı ve verimliliğinizi korumak için dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir yazma deneyimi sunan bir platform seçin

Bütçe hususları: Ücretsiz araçların ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını veya gelişmiş özelliklere sahip premium yazılımların yatırımı haklı kılıp kılmadığını belirleyin

🔍 Biliyor muydunuz? 1964 yılında IBM, Selectric daktilonun işlevselliğini manyetik bant kaydı ile birleştiren ve metinlerin değiştirilmesini ve depolanmasını sağlayan Manyetik Bant Selectric Daktilo (MT/ST) adlı ürünü piyasaya sürdü.

En İyi 15 Kitap Yazma Yazılımı

Doğru kitap yazma ve düzenleme yazılımı, yenilikçi ve disiplinli kalmak için gereken fikirleri ve yazma ipuçlarını size sağlayacaktır.

Bu bölümde, çok çeşitli yazma stilleri, hedefler ve bütçelere uygun en iyi 15 kitap yazma yazılımı seçeneği incelenecektir.

1. ClickUp (AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, AI destekli yazma, işbirliği ve proje yönetimi özelliklerini entegre eden iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve kapsamlı bir kitap yazma yazılımı arayan yazarlar için idealdir.

ClickUp'ın yapay zeka destekli yazma ve düzenleme asistanıyla birinci sınıf içerikler oluşturun

ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, kişileri ve araçları tek bir yerde bir araya getiren yapay zeka destekli bir asistandır.

İş akışlarını kolaylaştırır ve günlük görevlerinizi basitleştirir. Bağlam, içerik veya rutin işlerin otomasyonu konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain zaman kazanmanıza ve yaratıcı işlerinize daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur.

ClickUp Docs, yaratıcı oyun alanınız görevi görür. İşlerinizi taslak haline getirmek, düzenlemek ve organize etmek için işbirliğine dayalı bir alandır. Wiki'ler, iç içe sayfalar ve paylaşılan belgeler oluşturma özelliği ile ClickUp Docs, sizin ve takımınızın odaklanmanızı ve verimli çalışmanızı sağlar.

ClickUp Belgeleri kullanarak diğerleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Ayrıca, ClickUp'ın İşbirliği Algılama özelliği, takım üyeleriniz nerede olursa olsun, fikir paylaşımını, geri bildirim almayı ve birlikte çalışmayı gerçek zamanlı olarak kolaylaştırır.

Hepsi bu kadar değil!

ClickUp ayrıca, yazma projelerinizi yapılandırırken tahmin yürütmenize gerek kalmayan bir dizi beyin fırtınası şablonu sunar. Örneğin:

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kitap Planlama Şablonu ile bölümleri düzenleyin, ilerlemeyi izleyin ve son teslim tarihlerini yönetin

ClickUp Kitap Planlama Şablonu'nu kullanarak kitabınızı planlayın, düzenleyin ve kolayca yönetin. Bölümler, roman detayları ve tüm yazma süreci için önceden oluşturulmuş görünümler sayesinde romanınızın en iyi olay örgüsü kadar iyi yapılandırıldığından emin olabilirsiniz.

ClickUp Kitap Teklifi Şablonu, yazarların konular, hedef kitleler ve pazarlama stratejileri için önceden oluşturulmuş bölümlerle profesyonel teklifler oluşturmasına yardımcı olur; yayıncılara sunum yapmak için mükemmeldir.

Graphite İçerik Direktörü Cristina Willson, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan çıktı sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

Sadece makale yazmaya başlamadık, bunu büyük ölçekte yapmaya karar verdik, bu nedenle artan teslimat sayısına kolayca uyum sağlayabilecek sağlam bir platforma ihtiyacımız vardı. ClickUp en iyi seçimdi.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Sohbet'i kullanarak iletişimi geliştirin, anlık mesajlaşma ve güncellemelerle gerçek zamanlı işbirliği ve senkronizasyon sağlayın

ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapın, planlayın ve organize edin, işbirliğini artırın

Gantt grafikleri ve zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak proje programlarını etkili bir şekilde düzenleyin

ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirin, dönüm noktalarını izleyin ve takımı programa uygun çalıştırın

ClickUp ile görev durumlarını özelleştirerek kitap yazımını basitleştirin ve taslaktan onay aşamasına kadar her aşamayı izleyin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik aralığı nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşı karşıya kalır

Mobil uygulamada birkaç masaüstü özelliği eksik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Tarif koleksiyonunuzu şık bir yemek kitabına dönüştürmek mi istiyorsunuz? ClickUp Yemek Kitabı Şablonu gizli silahınız! Malzemeler, adım adım talimatlar ve tasarım planlaması bölümleri içeren bu şablon, mutfak yaratımlarınızı düzenleme zahmetinden kurtarır.

2. Google Dokümanlar (Gerçek zamanlı işbirliği ve erişilebilirlik için en iyisi)

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, kullanıcıların belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir kelime işlemci yazılımıdır. Bulut tabanlı yapısı, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını sağlayarak yazarlar ve takımlar için kullanışlı bir seçimdir.

Açık ve koyu modlar, yazarların kelime işlemcinin görünümünü ve hissini buna göre özelleştirmelerine olanak tanır.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Aynı belge üzerinde diğer kullanıcılarla aynı anda çalışın, değişiklikler gerçek zamanlı olarak yansıtılır

İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan belgeleri düzenleyin ve görünümünü değiştirin

Belge sürüm kontrolü özelliğini kullanarak değişiklikleri izleyin ve gerekirse önceki sürümlerine geri dönün

Google Dokümanlar sınırlamaları

Masaüstü kelime işlemcilere kıyasla bazı gelişmiş biçimlendirme ve düzenleme araçları eksik olabilir

Tam işlevsellik için istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir; bu da bağlantının zayıf olduğu bölgelerde erişimi sınırlar

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Yazmaya odaklı podcast'leri dinleyerek çeşitli bakış açıları ve teknikler edinin, yeni fikirler üretin ve yaratıcı sürecinizi geliştirin.

3. Microsoft Word (Gelişmiş biçimlendirme ve profesyonel belge oluşturma için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Word, kitap, objektif özet veya rapor gibi temel kelime işleme ve gelişmiş belge oluşturma ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı özellikleriyle bilinen, yaygın olarak kullanılan bir kelime işleme uygulamasıdır.

Zengin biçimlendirme seçenekleri ve diğer Microsoft Office uygulamalarıyla entegrasyonu, onu profesyonel yazım için tercih edilen bir kelime işlemci haline getirir.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Stiller, yazı tipleri ve sayfa düzenleri dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlendirme araçlarına erişin

Yorumlar ve gramer denetimi gibi gelişmiş düzenleme özelliklerini kullanın

Verimliliği ve veri entegrasyonunu artırmak için Excel ve PowerPoint gibi diğer Microsoft Office uygulamalarıyla birlikte çalışın

Microsoft Word sınırlamaları

Tüm özelliklere erişim için ücretli abonelik gerekir

Kapsamlı özellik aralığı, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Microsoft Word fiyatlandırması

Yalnızca Word: 179,99 $

Microsoft Word puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Microsoft Word, 365 aylık aboneliğin bir parçası olarak gelir ve masaüstü ve çevrimiçi diğer yazılımların %90'ıyla entegre olur. Word, Microsoft aracılığıyla bulutta da mevcuttur, böylece belgelerinize her yerden erişebilirsiniz!

Microsoft Word, 365 aylık aboneliğin bir parçası olarak gelir ve masaüstü ve çevrimiçi diğer yazılımların %90'ıyla entegre olur. Word, Microsoft aracılığıyla bulutta da mevcuttur, böylece belgelerinize her yerden erişebilirsiniz!

4. Grammarly (Yazım netliğini ve doğruluğunu artırmak için en iyisi)

via Grammarly

Grammarly, yazdıklarınızın netliğini, doğruluğunu ve genel kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir düzeltme okuma, yazma asistanı ve gramer denetleyicisidir.

Gerçek zamanlı gramer ve yazım denetimi, stil önerileri ve üslup algılama özellikleri sunarak, içeriğinizi profesyonel ve kusursuz hale getirmek için değerli bir araçtır.

Grammarly'nin en iyi özellikleri

Dilbilgisi ve yazım hataları hakkında anında geri bildirim alın

Cümle yapısını, kelime seçimini ve genel okunabilirliği iyileştirmek için önerilere erişin

İçeriğinizi büyük bir veritabanıyla karşılaştırmak için intihal tespit aracını kullanın

Grammarly sınırlamaları

Bazı öneriler amaçlanan bağlamla uyumlu olmayabilir

100.000 karakterden fazla belgeler daha küçük parçalara bölünmelidir

Grammarly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Grammarly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İş Yerinde Yaratıcı Sürecinizi Dönüştürecek 50 Yazma Önerisi

5. Evernote (Not alma ve düzenleme için en iyisi)

via Evernote

Evernote, kullanıcıların bilgileri ayrıntılı olarak düzenleyip birden fazla cihazdan kolayca erişebilmelerini sağlayan çok yönlü bir not alma uygulamasıdır.

Belge tarama, web kesme ve görev yönetimi gibi gelişmiş özelliklere sahip, kişisel ve profesyonel kuruluşlar için merkezi bir merkezdir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Metin, görüntü, ses kaydı ve web kesikleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde notlar oluşturun

Notları defterlere ayırın ve verimli kategorizasyon için etiketler atayın

Gelişmiş arama özelliklerini kullanarak görüntüler ve taranmış belgeler içinde metin bulun

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, aylık yüklemeleri ve cihaz senkronizasyonunu sınırlar

Evernote Ücretsiz hesaplar aynı anda bir cihazla sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Evernote, programları yönetmek için en iyisidir! Evernote'da sevdiğim şey, o kadar düzenli olması ki, tarihleri ve yapılacaklar listesini ayırabiliyorsunuz. Yapılacaklar listesini ve gelecekteki programlarımı kolayca hatırlatıyor. Kullanımı ücretsizdir, ödeme yapmadan yükseltme yapmadan kullanabilirsiniz. Not defteri gibidir, ancak menü sekmeleri ve programlama için farklı seçenekler vardır.

Evernote, programları yönetmek için en iyisidir! Evernote'da sevdiğim şey, o kadar düzenli olması ki, tarihleri ve yapılacaklar listesini ayırabiliyorsunuz. Yapılacak gelecek programlarımı ve projelerimi kolayca hatırlatıyor. Kullanımı ücretsizdir, ödeme yapmadan yükseltme yapmadan kullanabilirsiniz. Not defteri gibidir, ancak menü sekmeleri ve programlama için farklı seçenekler vardır.

6. Scrivener (Uzun metin yazımında proje yönetimi için en iyisi)

via Scrivener

Scrivener, kapsamlı yazma projeleriyle uğraşan yazarlar, araştırmacılar ve senaristler için tasarlanmış bir yazma yazılımıdır. İlk taslaklardan nihai yayına kadar karmaşık metinlerin yönetimini sağlayan bir dizi organizasyon aracı sunar.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Binder özelliğini kullanarak metninizi bölümlere ve sahnelere ayırın

Sanal mantar panosunu kullanarak bölümlerinizin özetlerini düzenleyin ve yeniden düzenleyin

Bölünmüş ekran işlevini kullanarak birden fazla belgeyi aynı anda görüntüleyip düzenleyerek verimliliği artırın

Scrivener sınırlamaları

Kullanıcılar her platform için ayrı lisans satın almalıdır

Kapsamlı projelerde ara sıra donma ve yükleme sürelerinin yavaşlaması yaşanabilir

Scrivener fiyatlandırması

iOS: 23,99 $

Eğitim Lisansı: 50,99 $

Standart Lisans: 59,99 $

Paketler: 95,98 $

Scrivener puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Tüm roman yazma materyallerimin tek bir yerde olması çok kullanışlı bir özellik, normal bir kelime işlemcinin hayal bile edemeyeceği bir şey. Araştırma klasörleri ve bölüm klasörleri var, bunları sahnelere ayırabilirsiniz. Bunları taşıyabilirsiniz, böylece bir sahneyi bir bölümden diğerine taşımak veya bir bölümü farklı bir konuma taşımak gerekirse, sürükle ve bırak ile kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca bölünmüş ekran seçeneklerini de çok seviyorum.

Tüm roman yazma malzemelerimin tek bir yerde olması çok kullanışlı bir özellik, normal bir kelime işlemci yazılımının hayal bile edemeyeceği bir şey. Araştırma klasörleri ve bölüm klasörleri var, bunları sahnelere ayırabilirsiniz. Bunları taşıyabilirsiniz, böylece bir sahneyi bir bölümden diğerine taşımak veya bir bölümü farklı bir konuma taşımak isterseniz, sürükle ve bırak ile kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca bölünmüş ekran seçeneklerini de çok seviyorum.

7. Hemingway Düzenleyici (Okunabilirliği ve özlülüğü artırmak için en iyisi)

via Hemingway Düzenleyici

Hemingway Editor, metinlerinizin netliğini ve okunabilirliğini artırmak için tasarlanmış ücretsiz bir yazma uygulamasıdır. Bu kitap yazma yazılımı, karmaşık cümleleri ve yaygın hataları vurgulayarak yazarları daha özlü ve etkili bir üsluba yönlendirir.

Hemingway Düzenleyici'nin en iyi özellikleri

Okunabilirliği artırmak için uzun veya karmaşık cümleleri önerilerle belirleyin

Pasif cümle örneklerini tespit edin ve daha ilgi çekici bir dille değiştirin

Okunabilirlik seviyesi ile içeriği uygun kitleye uyarlayın

Hemingway Düzenleyici sınırlamaları

Makaleler gibi daha kısa yazılar için daha optimize edilmiştir

Kapsamlı gramer ve yazım denetimi özellikleri yoktur

Hemingway Düzenleyici fiyatlandırması

Bireysel 5K Plan: Aylık 10 $

Bireysel 10K Plan: Aylık 15 $

Takım 10K Planı: Kullanıcı başına aylık 15 $

Hemingway Düzenleyici puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazmak için iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.

Yazarken ölçüm yapmasını seviyorum. Geniş bir kitleye yazmak için iyi bir ölçüt ve tutarlı bir yöntem. Yazılarımı çok erişilebilir hale getiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Ünlü yazar Ernest Hemingway, ayakta yazmayı tercih ederdi ve genellikle Havana'daki evinde göğüs hizasında bir rafa yerleştirilmiş daktilo kullanırdı.

8. yWriter (Sahne ve bölüm yönetimi ile romanları yapılandırmak için en iyisi)

via yWriter

yWriter, yazar Simon Haynes tarafından geliştirilen ücretsiz bir yazma yazılımıdır ve romancılara, metinlerini bölümlere ve sahnelere ayırarak düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu yapı, verimli proje yönetimini teşvik eder ve gerçek yazma sürecini geliştirir.

yWriter'ın en iyi özellikleri

Yazınızı yönetilebilir bölümlere ayırın

Tek tek sahneler veya bölümler için kelime sayısı hedefleri belirleyin ve takip edin

Karakterlerin, konumların ve öğelerin ayrıntılı kayıtlarını tutun

yWriter sınırlamaları

MacOS ve mobil sürümler daha az işlevsellik sunar

Öncelikle bireysel yazarlar için tasarlanmış olduğundan, ortak yazım için ideal değildir

yWriter fiyatlandırması

Ücretsiz

Gümüş Üyelik: 11,95 $

Altın Üyelik: 24,95 $

yWriter puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. ProWritingAid (Yazım analizi ve stil geliştirme için en iyisi)

via ProWritingAid

ProWritingAid, gramer, yazım stili ve okunabilirliği geliştirmek için derinlemesine analizler sunan bir yazma programı ve asistanıdır. Bu kitap yazma yazılımı, yazarların işlerini iyileştirmeleri için kapsamlı çözümler sunan ayrıntılı raporlar ve öneriler sağlar.

ProWritingAid'in en iyi özellikleri

Gramer, stil, okunabilirlik ve daha fazlasını değerlendiren 20'den fazla yazma raporuna erişin

Karmaşık cümleleri basitleştirmek, pasif yapıyı azaltmak ve gereksiz tekrarları ortadan kaldırmak için öneriler alın

Microsoft Word, Google Dokümanlar, Scrivener ve tarayıcı uzantıları gibi platformlarla entegre edin

ProWritingAid sınırlamaları

Ücretsiz sürümde belge başına 500 kelime sınırı vardır

Fonksiyon için internet bağlantısı gereklidir

ProWritingAid fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 30 $/ay

Premium Pro: 36 $/ay

ProWritingAid puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programdan geçiriyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı ve güvenilir çalışıyor, yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, ipuçlarından da çok şey öğreniyorum. Bu kadar verimli ve kullanımı kolay başka bir düzenleme aracı düşünemiyorum.

Denediğim birçok düzenleme programından PWA'yı en kolay ve en kapsamlı buldum. Tüm metinlerimi bu programla gönderiyorum ve hatalarımı ve eksikliklerimi yakalamak için PWA'ya güveniyorum. Hızlı ve güvenilir çalışıyor, yazılarımı düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda ipuçlarından da çok şey öğreniyorum. Bu kadar verimli ve kullanımı kolay başka bir düzenleme aracı düşünemiyorum.

10. Ulysses (Apple cihazlarda dikkatinizi dağıtmadan yazmak için en iyisi)

via Ulysses

Ulysses, yazarlara temiz ve odaklanmış bir ortam sunan premium bir yazma uygulamasıdır. Minimalist arayüzü ve güçlü organizasyon araçları, dikkatinizin dağılmadan yazma deneyimi için tercih edilen bir seçimdir.

Ulysses'in en iyi özellikleri

Dağınık olmayan bir çalışma alanıyla yalnızca içeriğe odaklanın

Kolay sınıflandırma için belge yönetimini optimize etmek üzere bir kütüphane sistemi kullanın

Kelime sayısı hedefleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Ulysses sınırlamaları

Yalnızca macOS ve iOS'ta mevcuttur

Yerleşik gerçek zamanlı işbirliği araçları yoktur

Ulysses fiyatlandırması

Ücretli abonelik: 5,99 $/ay

Ulysses puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Anlatım, blog yazıları yazma ve not alma için en sevdiğim araç: Temiz arayüz, markdown entegrasyonu, WordPress entegrasyonu, muhteşem tam ekran ve koyu mod. Kullanımı kolay, ancak çok güçlü.

Anahat oluşturmak, blog yazıları yazmak ve not almak için en sevdiğim araç: Temiz arayüz, markdown entegrasyonu, WordPress entegrasyonu, muhteşem tam ekran ve koyu mod. Kullanımı kolay, ancak çok güçlü.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Belge Yönetimi Ş Akışını Optimize Etme: Organizasyonu Güçlendirmek için En İyi Uygulamalar

11. Bibisco (Yapılandırılmış hikaye geliştirme için en iyisi)

via Bibisco

Bibisco, yazarların karakter ve olay örgüsü geliştirmeye odaklanarak hikayelerini geliştirmelerine ve düzenlemelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir roman yazma yazılımıdır. Romanları etkili bir şekilde yapılandırmak için bir dizi araç sunarak hem acemi hem de deneyimli yazarlar için değerli bir yazılımdır.

Bibisco'nun en iyi özellikleri

Ayrıntılı karakter sayfaları ve röportajlar kullanarak çok yönlü karakterler yaratın

Kolay gezinme ve yeniden yapılandırma için işinizi bölümlere ve sahnelere ayırın

Roman boyunca karakterlerin, konumların ve diğer öğelerin dağıtımını analiz edin

Bibisco sınırlamaları

Temel biçimlendirme özellikleri sunar

Mobil uygulama olmaması, hareket halindeyken yazma esnekliğini kısıtlar

Bibisco fiyatlandırması

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

Destekçiler Sürümü: 59 $

Bibisco puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

via Dabble

Bir sonraki kitap yazma yazılımı, kitabınızı yazmanıza ve planlamanıza yardımcı olacak özelliklerle dolu, yazarlar için bir çevrimiçi araç olan Dabble'dır.

Bulut tabanlı tasarımı, işinize masaüstünden mobil cihazlara kadar erişmenizi sağlayarak yaratıcı süreciniz için mükemmel esneklik ve organizasyon sunar.

En iyi özellikleri deneyin

Ana hatları oluşturmak , karakterler geliştirmek ve ayrıntılı notlar tutmak için araçlardan yararlanın

İnternet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan işlerinize erişin ve düzenleyin

Kelime sayısı hedefleri belirleyin ve proje tamamlanmasına kadar net bir yol izlemek için ilerlemeyi takip edin

Dabble sınırlamaları

Çevrimiçi perakendecilere doğrudan yükleme için entegre kitap biçimlendirme özelliği yoktur

Kitap yazımı için özel olarak tasarlanmıştır ve diğer yazma formlarına uygun olmayabilir

Dabble fiyatlandırması

Temel: 9 $/ay

Standart: 19 $/ay

Premium: 29 $/ay

Dabble puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Olağanüstü romanlar yazmak söz konusu olduğunda, Dabble benim vazgeçilmezimdir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, yazılarımı zahmetsizce yapılandırmama yardımcı olurken, mobil uygulama ise hikaye fikirlerimi hareket halindeyken kaydetmemi sağlar. Ayrıca, olay örgüsünü hikaye bölümlerine ayırma özelliğini de çok beğeniyorum, bu sayede hikayemi kolayca takip edebiliyorum.

Olağanüstü romanlar yazmak söz konusu olduğunda, Dabble benim vazgeçilmezimdir. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, yazılarımı zahmetsizce yapılandırmama yardımcı olurken, mobil uygulama ise hikaye fikirlerimi hareket halindeyken kaydetmemi sağlar. Ayrıca, olay örgüsünü hikaye bölümlerine ayırma özelliğini de çok beğeniyorum, bu sayede hikayemin akışını daha kolay takip edebiliyorum.

13. Vellum (macOS'ta profesyonel kitap biçimlendirme için en iyisi)

via Vellum

Vellum, görsel olarak çekici e-kitaplar ve basılı kitaplar oluşturmak isteyen yazarlar için tasarlanmış özel bir kitap biçimlendirme programıdır.

Kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek kaliteli çıktısıyla tanınan bu yazılım, karmaşık kitap biçimlendirme sürecini teknik bilgisi az olan tüketiciler için bile erişilebilir hale getirir.

Vellum'un en iyi özellikleri

Görsel olarak çekici kitaplar oluşturmak için çeşitli profesyonel şablonlar ve stiller kullanın

Birden fazla platformda dağıtım ve isteğe bağlı baskı hizmetleri için ePub ve PDF dahil olmak üzere çeşitli dosya türleri oluşturun

Gezinmeyi ve düzenlemeyi basitleştirmek için otomatik olarak bir içerik tablosu oluşturun

Vellum sınırlamaları

Yalnızca macOS'ta mevcuttur

Önemli bir ön yatırım gerektirir

Vellum fiyatlandırması

Vellum Ebooks: 199,99 $

Vellum Press: 249,99 $

Vellum puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

14. Atticus (Hepsi bir arada yazma ve biçimlendirme için en iyisi)

via Atticus

Atticus, kitap yazma ve biçimlendirme stresini ortadan kaldıran hepsi bir arada bir araçtır. Bu web tabanlı yazılım, güçlü yazma özelliklerini profesyonel düzeyde biçimlendirme ile birleştirerek yazarların taslaktan yayına sorunsuz bir şekilde geçmelerine yardımcı olur.

Atticus'un basit arayüzü, çeşitli yazılım uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak verimli ve sorunsuz bir ş Akışı sağlar.

Atticus'un en iyi özellikleri

Tek bir platformda metinler oluşturun ve biçimlendirin

Farklı ortamlarda daha fazla esneklik için çeşitli cihazlarda ve işletim sistemlerinde kullanın

Hedefler belirleyin ve yazma alışkanlıklarınızı izleyin

Atticus sınırlamaları

Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir

Diğer programlardan içerik kopyalayıp yapıştırmak, harici biçimlendirme sorunları nedeniyle öngörülemeyen davranışlara neden olabilir

Atticus fiyatlandırması

Tek Seferlik Ödeme: 147 $

Atticus derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

➡️ Daha Fazla Bilgi: En İyi 11 AI Senaryo Oluşturucu

15. Freedom (Cihazlar arasında dikkatinizin dağılmadan yazmak için en iyisi)

via Freedom

Freedom, kullanıcıların çeşitli cihazlarda dikkatlerini dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloke ederek odaklanmalarına yardımcı olan bir verimlilik programıdır.

Profesyoneller, öğrenciler ve yazarlar için ideal olan Freedom, oturumları cihazlar arasında senkronize ederek kontrollü bir çalışma ortamı oluşturur. Bu, kullanıcıların telefon, tablet veya masaüstü bilgisayarlarında verimliliği sürdürmelerine yardımcı olur.

Freedom'un en iyi özellikleri

Dikkatinizin dağılmaması için tüm cihazlarınızda blok oturumları senkronize edin

Bloklamak için kişiselleştirilmiş web sitesi ve uygulama listeleri oluşturun

Verimli rutinler oluşturmaya yardımcı olmak için blok oturumları önceden planlayın

Özgürlük sınırlamaları

Freedom, dikkat dağıtıcı unsurları bloke etmeye odaklanır ve verimlilik analizi sağlamaz

Engelleme listelerini ayarlamak ve yönetmek için hem masaüstü uygulamasında hem de çevrimiçi gösterge panelinde gezinmeniz gerekir

Serbest fiyatlandırma

Aylık Premium: 8,99 $/ay

Yıllık Premium: 3,33 $/ay

Sonsuza kadar: 199 $

Özgürlük derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Dijital çağdan önce, J. K. Rowling orijinal Harry Potter el yazmasını elle yazmış ve harika hikayelerin kalem ve kağıtla başlayabileceğini kanıtlamıştır.

Özel bahsetmeler

LivingWriter: Yazarların organize olmalarına, yazmalarına ve ilerlemelerini izlemelerine yardımcı olmak için sezgisel planlama araçları, özelleştirilebilir şablonlar ve bulut entegrasyonu sunar

Novlr: Bulut senkronizasyonu, hedef izleme ve özelleştirilebilir yazma alanları ile yazarların düzenli ve motive olmasını sağlar

FocusWriter: Yazarların odaklanmalarını ve verimliliklerini sürdürmelerini sağlayan temiz, özelleştirilebilir arayüzü benimseyin

Squibler: Fikirleri düzenlemenize, hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olarak, baştan sona tüm yazma sürecini kolaylaştırır

LibreOffice Writer: Güçlü yazma araçları, gelişmiş biçimlendirme ve çoklu biçim uyumluluğu sunar

ClickUp ile Yazma Yolculuğunuza Başlayın

En iyi kitap yazma yazılımları yaratıcılığı artırır ve metninizi düzenlemek ve cilalamak için gerekli tüm araçları sunar. Bu modern yenilikler, yazarları desteklemek ve hikayelerini hayata geçirmek için tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, ClickUp bir yazma platformundan daha fazlasını sunarak kendini diğerlerinden ayırır. Güçlü proje yönetimi yetenekleri, işbirliği özellikleri ve özelleştirilebilir içerik yazma şablonları ile, düzenli ve üretken olmak isteyen başarılı yazarlar için ideal bir yardımcıdır.

ClickUp'ın özelliklerini keşfedin ve yazma deneyiminizi ve verimliliğinizi nasıl iyileştirdiğini görün.

Bugün ücretsiz kaydolun ve kitap yazma becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.