Wispr Akış ve ClickUp: Gerçek Zamanlı Transkripsiyon için Hangisi Daha İyi?

Yazmak her zaman düşüncelerinizle aynı hızda ilerleyemez. Bir an sesli notlar alırken, bir sonraki an bu fikirleri kullanışlı bir şeye dönüştürmek için belgeler, e-postalar ve proje araçları arasında geçiş yapıyorsunuz.

İşte burada AI ses araçları ve gerçek zamanlı transkripsiyon adımını atar, böylece doğal bir şekilde konuşabilir ve klavyeyle uğraşmadan işinize devam edebilirsiniz.

Wispr Flow, masaüstü bilgisayarınız için yapay zeka destekli bir klavye gibi çalışır ve dikte ettiğiniz metni favori iş uygulamalarınızda temiz bir metne dönüştürür. ClickUp ise birden fazla özelliği ve aracı, ses ve yapay zeka destekli tek bir Çalışma Alanı'nda birleştirir.

Bu makalede, Wispr Flow ile ClickUp'ı inceleyerek, her birinin sesle çalışan görev yönetimi, bağlamsal AI yetenekleri ve verimlilik özelliklerini nasıl ele aldığını karşılaştıracağız.

Wispr Akış ve ClickUp'a Genel Bakış

Odaklanmış bir dikte aracını tam bir verimlilik platformuyla karşılaştırdığınızda, farklılıkları yan yana görmek yardımcı olur:

Özellik ClickUp Wispr Akış Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma ClickUp AI Notetaker, desteklenen aramaları kaydeder, transkriptler ve özetler oluşturur ve takip işlemlerini ClickUp Görevleri ve Belgeler'de görevlere dönüştürür. Seçilen herhangi bir metin alana canlı dikteye odaklanır; aramalara katılmamakla birlikte, herhangi bir uygulamaya notlarınızı sesli olarak girebilmenizi sağlar. Proje ve görev yönetimi Tek bir yerde Docs, Gösterge Panelleri ve raporlama ile tam proje hiyerarşi (Çalışma Alanları → Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler → Alt Görevler) Yerleşik görev veya proje yönetimi yoktur; işleri depolamak ve izlemek için ClickUp, Jira veya CRM gibi harici araçlara dayanır. Ş Akışı otomasyonu ve AI modelleri ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Brain, Çalışma Alanı verileriyle bağlantılı durum değişikliklerini, atamaları, bildirimleri, özetleri ve AI tarafından oluşturulan taslakları yönetir. AI modellerini kullanarak dikte edilen metni temizler, yeniden yazar ve biçimlendirir, ancak ş Akışı değişikliklerini veya görev eylemlerini tetiklemez. İşbirliği ve iletişim Paylaşılan Belgeler, Yorum Atama, Sohbet ve Klipler, konuşmaları, dosyaları ve görevleri tek bir işbirliği Çalışma Alanı'nda bir arada tutar. E-posta, Slack, Docs veya IDE gibi araçlar içinde yanıtları ve belgeleri hızlandırır, ancak paylaşılan Çalışma Alanı sunmaz. Fiyatlandırma Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan; kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli planlar, Brain ve BrainGPT gibi AI eklentileri ücretli seviyelerde mevcuttur. Temel: Ücretsiz; Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $; Enterprise: Özel fiyatlandırma En uygun Tek bir verimlilik ve proje yönetimi platformunda ses, transkripsiyon, görevler, Belgeler ve AI otomasyonu isteyen takımlar Mevcut uygulamalar ve ş akışlarında kullanabilecekleri hızlı, esnek bir dikte katmanı isteyen bireyler ve takımlar

ClickUp nedir?

ClickUp ile düzenli kalın, daha hızlı hareket edin ve tüm görevleri tek bir yerden yönetin

Bir lansmanı yönettiğinizi hayal edin: telefonunuzda sesli notlar, farklı uygulamalara dağılmış görev hatırlatıcıları ve e-posta konu dizilerinde gömülü geri bildirimler. Araçlar arasında geçiş yaptığınız her seferinde hız ve bağlam kaybedersiniz. Bu, klasik iş dağınıklığının bir örneğidir .

ClickUp, tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi ve AI modellerinizi tek bir platformda bir araya getirerek hem iş dağınıklığını hem de AI dağınıklığını azaltmak için tasarlanmış dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı'dır.

Sekmeler arasında geçiş yapmadan projeler planlayabilir, görevler oluşturabilir, belgeler taslaklayabilir ve yorumlar ekleyebilirsiniz. Tüm ClickUp araçlarınız ve özellikleriniz tek bir platformda birbirine bağlı kalır, böylece ş Akışı birbirinden bağımsız araçların yığını değil, tek bir sürekli çalışma alanı gibi hissedilir.

ClickUp ayrıca ClickUp Brain adlı yerleşik bir AI asistanı içerir. Bu asistan, görevlerinizi, belgelerinizi ve yorumlarınızı anlayan bağlamsal bir AI uygulaması olarak çalışır ve işin yapıldığı yerde doğrudan içerik taslağı oluşturmanıza yardımcı olur.

Yazmak yerine dikte etmeyi tercih eden takımlar için ClickUp BrainGPT, ClickUp Brain'e Talk to Text özelliğini ekler. Masaüstünde veya Chrome uzantısı aracılığıyla BrainGPT'yi kullanarak, basit bir kısayol tuşuna basıp doğal bir şekilde konuşursunuz ve sözleriniz, görevlerde, Belgelerde, yorumlarda veya halihazırda kullandığınız diğer iş uygulamalarında biçimlendirilmiş metin olarak görünür.

Bir kullanıcı bunu mükemmel bir şekilde tanımladı:

ClickUp, görev yöneticileri, belge araçları, gösterge panelleri ve hatta AI not alma uygulamaları gibi kullandığımız birçok aracın yerini aldı. Ş Akışlarını özelleştirme, otomasyon kullanarak güncellemeleri otomatikleştirme ve herkesi gerçek zamanlı olarak aynı çizgide tutma yeteneği, çalışma şeklimizi tamamen değiştirdi.

ClickUp özellikleri

ClickUp, görevleri, belgeleri, işbirliğini ve AI'yı tek bir platformda bir araya getirir. Transkripsiyon, fikirlerin dikte edilmesi ve konuşmaların işe dönüştürülmesi sizin için önemliyse, anahtar özellikler şunlardır.

Özellik #1: ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ile her toplantıyı anında notlara, transkriptlere ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

El yazısı notlara veya dağınık kayıtlara güvenmek yerine, ClickUp AI Notetaker desteklenen aramalara otomatik olarak katılabilir ve aranabilir transkriptler ve özetler oluşturabilir. Buradan, özetten doğrudan görevler oluşturabilir, sahipler atayabilir ve son teslim tarihleri ekleyebilirsiniz, böylece arama ile görev listeniz arasında hiçbir şey kaybolmaz.

Notlar ve transkriptler ClickUp görevleri ve ClickUp belgeleri içinde yer aldığından, takımınız ayrı bir transkripsiyon yazılımına geçmeden yorum bırakabilir, geri bildirim ekleyebilir ve takip işlerini izleyebilir.

Örneğin, bir satış müdürü takımla günlük toplantılar düzenler. İnsanlar konuşurken eylem öğelerini yazmak yerine, ClickUp AI Notetaker'ı kullanırlar. Toplantıdan sonra, özet kararları vurgular ve takip görevleri otomatik olarak oluşturulur ve atanır, böylece müdürün sadece gözden geçirmesi ve ayarlaması gerekir.

Özellik #2: ClickUp Brain ve BrainGPT

BrainGPT ile tüm çalışma alanınızı anlayan yapay zeka ile işleri sorun, analiz edin ve otomasyon uygulayın

ClickUp Brain, ClickUp içindeki yapay zeka asistanınızdır. Gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak görevleriniz ve belgelerinizle ilgili soruları yanıtlar, görevler ve belgeler oluşturur, uzun notları özetler ve geri bildirimleri net bir plana dönüştürmenize yardımcı olur.

Masaüstü bilgisayarınızda ve Google Chrome uzantısı olarak BrainGPT ile Talk to Text özelliğini kullanarak fikirlerinizi anında yakalayabilir ve yoğun işleri yapay zekaya bırakabilirsiniz.

BrainGPT, konuşmalarınızı masaüstü uygulamaları, Belgeler, siteler ve formlar üzerinde metne dönüştürür, böylece güncellemeleri veya taslakları yazmak yerine dikte edebilirsiniz. AI destekli transkripsiyon özelliği sayesinde, kullanıcılar ortalama olarak haftada 1,1 gün zaman kazanır ve görevleri yazmaya göre 4 kat daha hızlı tamamlar.

ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek ve Claude gibi premium AI modelleriyle desteklenen ClickUp BrainGPT, bağlamınızı akıllıca anlar, siz konuşurken düzenlemeler yapar ve uygulamalar arasında düzgün metinler sunar.

Noktalama işaretleri, yapı ve biçimlendirmeyi sizin için halledebilir, böylece dikte ettiğiniz içerik ham transkriptler yerine temiz paragraflar veya kontrol listeleri olarak ortaya çıkar. %88'e varan maliyet tasarrufu sağlayan bu AI süper uygulaması, birden fazla AI uygulamasının ve transkripsiyon aracının yerini alırken, sesle çalıştırılan hız ve doğruluk sağlar.

Klasik transkripsiyon akışlarında Talk to Text özelliğini de kullanabilirsiniz. BrainGPT şunları yapabilir:

Toplantıdan sonra hızlı sesli notlar alın ve bunları ClickUp belgeye ekleyin.

Sözlü fikirleri yapılandırılmış proje belgeleri veya özetlerine dönüştürün

Otomasyonlar devreye girerken formları ve alanları ellerinizi kullanmadan doldurun.

Özellik #3: ClickUp belgeler, görevler ve işbirliği

ClickUp Docs ile daha hızlı uygulama için belgeleri doğrudan ş akışlarına ekleyin, paylaşın ve bağlantı kurun

ClickUp Docs, takımların görevler ve projelerle doğrudan bağlantılı belgeler, wikiler ve bilgi merkezleri oluşturmasına olanak tanır. Belgeyi terk etmeden yorum bırakabilir, belirli takım arkadaşları için yorum ekleyebilir ve bu yorumları eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz. Belgeler ve görevler yan yana yer alır, böylece bir belgenin nasıl gerçek işe dönüştüğünü izleyebilirsiniz.

Talk to Text ile, bir belgenin bölümlerini, toplantı özetini veya bilgi makalesini yazmak yerine dikte edebilirsiniz. Ana hatlarını veya tam paragrafları söyleyin, Talk to Text'in bunları yazmasına izin verin ve ardından BrainGPT'yi kullanarak metni sıkılaştırın veya uzun geri bildirimleri net bir kontrol listesine dönüştürün.

Docs'un ötesinde, ClickUp görevleri size basit kontrol listelerinden karmaşık projelere kadar her şeyi izlemek için esnek bir yapı (görevler, alt görevler, Özel Alanlar, bağımlılıklar) sunar. Görevlere belgeler ve dosyalar eklediğinizde, bağlam ve yürütmenin bir arada olduğu bir "görev belgeleri" deneyimi elde edersiniz.

ClickUp Görevleri ile Özel Alanlar, öncelikler ve son tarihler kullanarak her görevi planlayın, düzenleyin ve izleyin

📌 Örnek: Bir pazarlama takımı, ClickUp Docs'ta bir lansman özeti yazar. Gözden geçirenler yorumlarını bırakır, ardından anahtar konuları metin, tasarım ve kalite kontrol görevlerine dönüştürür. Bu görevler orijinal belgeye bağlı kalır ve herkesin değişiklikleri, onayları ve lansman tarihlerini tek bir yerden izlemesini sağlar.

Bu sinerjiye ek olarak, ClickUp'ın işbirliği araçları ( ClickUp Chat, Assign Comments ve ClickUp Clips ) takımların yorum bırakmasına, hızlı ekran veya ses klipleri paylaşmasına ve aynı platformda çalışmasına olanak tanır. Bu, araçlar arasında geçiş yapmayı önler ve takımların bağlam değiştirmeden görevleri tamamlamaya odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp fiyatlandırması

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların neredeyse %88'i günlük görevleri daha kolay ve hızlı hale getirmek için zaten AI araçları kullanıyor.

Wispr Akış nedir?

via Wispr Akış

Wispr Flow, bu darboğazı gidermek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir sesli dikte aracıdır. Doğal bir şekilde konuşmanıza olanak tanır ve sesinizi Mac, Windows veya iPhone'daki hemen hemen tüm uygulamalarda anında iyi biçimlendirilmiş metne dönüştürür. Google Dokümanlar, tarayıcı, e-posta, Notion, IDE veya CRM'ye dikte edebilirsiniz, Wispr Flow sizin için yazacaktır.

Temel konuşma-metin dönüştürme araçlarından farklı olarak, Wispr Flow bağlamsal bir AI uygulaması olarak sunulur. Otomatik olarak noktalama işaretleri ekler, dolgu kelimelerini kaldırır ve yazdığınız metnin türüne (proje belgesi, sohbet yanıtı veya kod bloğu) göre tonu ve biçimlendirmeyi uyarlayabilir. 100'den fazla dili destekler, bu da onu küresel takımlar ve çok dilli ş Akışlar için kullanışlı kılar.

Wispr Flow özellikleri

Wispr Flow'un tek bir ana hedefi vardır: Herhangi bir uygulama veya cihazda, fikirlerinizi dikte etmenize ve yazılı işlerinizi yazmaktan daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olmak. Wispr Flow ve ClickUp'ı karşılaştırırken dikkate alınması gereken anahtar özellikler şunlardır.

Özellik #1: Eller serbest sesli dikte

via Wispr Akış

Wispr Flow ile klavye kısayolu veya Flow çubuğunu kullanarak dikte etmeye başlayabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, e-posta, Google Dokümanlar, sohbet mesajı veya kod düzenleyiciniz gibi seçtiğiniz herhangi bir metin alana yazmaya başlar.

Bu araç, parmaklarınızın yazma hızına değil, beyninizin fikir üretme hızına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Wispr Flow, özellikle raporlar veya toplantı notları gibi uzun belgeler için dikte etmenin yazmaktan 3-4 kat daha hızlı olabileceğini iddia ediyor.

📌 Örnek: Bir ürün yöneticisi, panosunu incelerken sanal bir standup toplantısına katılır. Not yazmak için duraklamak yerine, kısayol tuşunu basılı tutar, mikrofonuna yeterince yüksek sesle güncellemeleri dikte eder ve Wispr Flow her şeyi açık olan göreve veya belgeye yazar.

Özellik #2: AI destekli otomatik düzenlemeler ve komutlar

Wispr Akış, konuşmanızı temizlemek için AI modelleri kullanır. Dolgu kelimelerini kaldırır, noktalama işaretleri ekler ve "yeni paragraf" veya "bunu madde işaretlerine dönüştür" gibi sözlü talimatları gerçek biçimlendirme değişikliklerine dönüştürür.

"Bunu daha resmi bir şekilde yeniden yaz" veya "bu paragrafı kısalt" gibi basit sesli komutları da kullanabilirsiniz; Wispr, vurgulanan metni yeniden yazar. Bu, sadece ham dikte için değil, klavyeye dokunmadan taslakları gözden geçirmek ve yapıyı ayarlamak için de kullanışlıdır.

Özellik #3: Cihazlar arasında senkronizasyonu gerçekleştirilebilen kişisel sözlük

via Wispr Akış

Wispr Akış, kişisel sözlük özelliği içerir, böylece ürün adlarını, kısaltmaları ve alana özgü terimleri öğretebilirsiniz. Kısa ifadelerle tetikleyici olarak kullanılan yeniden kullanılabilir snippet'ler oluşturabilirsiniz, bu da imzalar veya tekrarlayan tanıtım metinleri için kullanışlıdır.

Kelime dağarcığınız ve tercihleriniz tüm cihazlarda senkronize edilir, böylece dikte davranışınızı kaybetmeden masaüstü ve mobil cihazlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Takımlar için, paylaşılan sözlükler birden fazla kişi aynı aracı kullandığında yazım ve terminolojinin tutarlı kalmasına yardımcı olur.

📌 Örnek: Bir teknik yazar, sözlüğe "SaaS", "SDK" ve özel müşteri adlarını ekler. Daha sonra, uzun bir belgeyi dikte ederken, bu terimler her seferinde doğru şekilde görünür ve manuel düzeltme ihtiyacını azaltır.

Wispr Akış fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel Fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Wispr Flow ve ClickUp: Özellik karşılaştırması

Hem Wispr Flow hem de ClickUp, sesinizi daha fazla, klavyenizi daha az kullanmanıza yardımcı olur, ancak iş akışınıza çok farklı şekillerde uyarlar. Wispr Flow, herhangi bir uygulamaya ekleyebileceğiniz bir AI transkripsiyon aracı ve klavye gibi çalışırken, ClickUp görevlerinize, belgelerinize ve toplantılarınıza entegre AI ile tam bir verimlilik platformudur.

Wispr Flow ile ClickUp'ı gerçek zamanlı transkripsiyon, görev yönetimi, AI otomasyonu, işbirliği ve fiyatlandırma açısından karşılaştıralım.

Özellik #1: Gerçek zamanlı transkripsiyon ve not alma

ClickUp

ClickUp, AI Notetaker, belgeler ve görevler bir araya getirerek toplantı konuşmalarınızı doğrudan yapılandırılmış notlara ve eylem öğelerine dönüştürür. ClickUp AI Notetaker sesi yakalar, transkript oluşturur, konuşmayı özetler ve birkaç tıklama ile takip görevlerini çıkarmanıza olanak tanır.

Her şey ClickUp'ta yer aldığı için, görevlerin içindeki transkriptleri inceleyebilir, yorumlar ekleyebilir ve zaman içindeki durum değişikliklerini takip edebilirsiniz. Görüşmeden sonra kendi düşüncelerinizi eklemeyi tercih ederseniz, ClickUp'ın Talk to Text özelliği, sesli notları doğrudan belgeler veya görevlere dikte etmenizi sağlar. Ardından, ClickUp Brain'i kullanarak bunları özetleyebilir veya manuel olarak yazmaya gerek kalmadan kontrol listelerine dönüştürebilirsiniz.

Wispr Akış

Wispr Flow, toplantı kaydı yerine dikteye odaklanır. Aramalara katılmamakla birlikte, konuşmalarınızı kullandığınız herhangi bir uygulamaya aktarmanıza olanak tanır. Bir kaydı dinliyorsanız veya toplantıdan sonra yüksek sesle düşünüyorsanız, özetinizi Google Dokümanlar, ClickUp görevi veya CRM'nize dikte edebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Toplantı transkripsiyonu ile görevler ve belgeler arasında tam bir bağlantı istiyorsanız ClickUp kazanır. Halihazırda kullandığınız herhangi bir uygulamaya ekleyebileceğiniz esnek bir dikte katmanı istiyorsanız Wispr Flow kazanır.

Özellik #2: Proje ve görev yönetimi

ClickUp

ClickUp içinde netlik sağlamak için Çalışma Alanından Görevlere kadar yapılandırılmış bir hiyerarşi ile işleri düzenleyin

ClickUp, öncelikle bir proje ve görev yönetimi platformu olarak tasarlanmıştır. Proje Hiyerarşi (Çalışma Alanları → Alanlar → Klasörler → Listeler → Görevler → Alt Görevler), büyük projeleri ve günlük yapılacakları tek bir yapıda düzenlemeyi kolaylaştırır. Görevler, ClickUp Belgeleri ve ClickUp Gösterge Panellerine bağlantıların yanı sıra Özel Alanlar, öncelikler, kontrol listeleri ve bağımlılıklar içerebilir.

Toplantı özetlerinden, belgeler içinden veya yorumları dönüştürerek görevler oluşturabilirsiniz, böylece dikte ve transkriptleriniz her zaman net bir hedefe sahip olur.

Wispr Akış

Wispr Flow, görevleri kendi başına yönetmez. Sesli dikte özelliği sayesinde görev açıklamalarını doldurmanıza, güncellemeleri yazmanıza ve belgeleri daha hızlı hazırlamanıza yardımcı olur, ancak bu görevleri gerçekten depolamak ve izlemek için yine de diğer araçlara (ClickUp, Jira veya bir CRM gibi) güvenmeniz gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, planlama, izleme ve raporlamayı tek bir platformda bir araya getirdiği için görev ve proje yönetimi konusunda açık ara önde.

Özellik #3: Ş Akışı otomasyonu ve AI modelleri

ClickUp

ClickUp Otomasyonları ile özel tetikleyiciler ve koşullar kullanarak tekrarlayan ş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp, ClickUp Automations ve ClickUp Brain aracılığıyla yerleşik otomasyonlar içerir, böylece durum değişikliklerini, atamaları, bildirimleri ve hatta bir belgeyi özetleme veya bir komut isteminden taslak oluşturma gibi AI eylemlerini otomatikleştirebilirsiniz.

ClickUp BrainGPT ile görevlere ve belgelere dikte edebilir, ardından yapay zekadan bilgileri özetlemesini veya alanları güncellemesini isteyebilirsiniz. Metin oluşturmaya yardımcı olan aynı yapay zeka modellerini, ClickUp Çalışma Alanınızı "okumak" ve işinizin durumu hakkında yanıtlar sağlamak için kullanabilirsiniz.

Wispr Akış

Wispr Akış, AI modellerini esas olarak sesli girişi işlemek için kullanır. Dikte edilen metni temizler, istediğinizde içeriği yeniden yazar ve çıktıyı listeler, paragraflar veya özetler halinde biçimlendirir.

Ancak, projelerinizi, görevlerinizi veya panolarınızı bilmez. Otomasyon, yeniden yazma ve biçimlendirme ile sınırlıdır; durum değiştirme veya iş atama gibi ş Akışı eylemlerini tetiklemez.

🏆 Kazanan: ClickUp, iş akışı otomasyonu ve görevlerinizle ve belgelerinizle bağlantılı AI modellerinin derinliği açısından kazanır. Wispr Flow, ana önceliğiniz herhangi bir uygulamada konuşmayı temiz metne dönüştürmekse kazanır.

Özellik #4: İşbirliği ve iletişim

ClickUp

ClickUp, takım işbirliği için tasarlanmıştır. Şunları yapabilirsiniz:

Belgeleri paylaşın ve ekip arkadaşlarınızın yorum bırakmasına veya değişiklik önermesine izin verin.

Yorumları Atama özelliğini kullanarak geri bildirimleri izlenebilir işlere dönüştürün.

ClickUp içinde , görevler ve Belgeler ile bağlantılı sohbetler yapın

Hızlı video veya ses klipleri kaydedin ve bağlam için görevlere ek dosya olarak ekleyin.

Her şey ClickUp içinde gerçekleştiği için, takımınız tek bir platformda çalışabilir ve konuşmaları, görevleri ve belgeleri birbirine bağlı tutabilir.

Wispr Akış

Wispr Flow'un kendi paylaşımlı Çalışma Alanı yoktur. İşbirliği, onu kullandığınız araçlarda gerçekleşir: Slack, e-posta, Docs veya görev yöneticileri. Yazma veya odaklanma sorunları yaşayan kişilerin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak işbirliğini hızlandırır ve birçok DEHB'li kullanıcı, bu sayede ne kadar zaman kazandıklarını vurgular.

🏆 Kazanan: ClickUp, takımlara görevleri, belgeleri, yorumları ve bildirimleri izleme imkanı sağlayan tek bir ortam sağladığı için yapılandırılmış işbirliği konusunda galip geliyor. Wispr Flow, bu uygulamalar içinde daha hızlı yazmak için güçlü bir yardımcı araçtır.

Reddit'te ClickUp ve Wispr Flow akışı karşılaştırması

ClickUp ve Wispr Flow'u tartışan Reddit kullanıcıları, bu araçların farklı verimlilik ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını vurguluyor.

ClickUp'ın birçok kullanıcısı, birden fazla ş akışını tek bir arayüzde birleştirme özelliğini takdir ediyor:

Ancak, bazı kullanıcılar belirli senaryolarda dil tanıma konusunda zorluklarla karşılaşmıştır:

Wispr Flow söz konusu olduğunda, Reddit kullanıcıları, yazma hızı veya odaklanma konusunda zorluk çeken kullanıcıların verimliliğini nasıl dönüştürdüğünü çok seviyor:

Ancak diğerleri, ş akışlarını bozabilecek teknik sorunlara dikkat çekiyor:

Hangi Verimlilik Aracı En Üstün?

Wispr Akış, yazmak yerine dikteye odaklanmak istiyorsanız idealdir. Gününüzü e-posta yazarak, fikirleri belgelendirerek veya farklı araçlarda kartları güncelleyerek geçiriyorsanız ve kelimeleri ekrana daha hızlı bir şekilde aktarmak istiyorsanız, bu araç tam size göre.

İşleri organize etmek, izlemek ve teslim etmek de gerekiyorsa ClickUp daha uygun bir seçimdir. Gerçek zamanlı transkripsiyon için ClickUp AI Notetaker, AI destekli özetler ve dikte için ClickUp Brain ve BrainGPT, her şeyi bir arada tutmak için ClickUp Görevler ve Belgeler ile konuşmalar, notlar ve uygulamalar birbirine bağlı kalan tek bir platform elde edersiniz.

Wispr Flow ile ClickUp arasında seçim yapıyorsanız ve AI araçları, görevler, belgeler ve projelerin bir arada bulunduğu bir Çalışma Alanı istiyorsanız, ClickUp takımınız için uzun vadede daha güçlü bir yuva olacaktır.

