en İyi 10 AI Toplantı Özetleyici

Gerçekçi olalım, toplantılar sırasında not almak bir cambazlık gösterisi olabilir. Unutmamak için not almaya çalışırken, anahtar tartışmalara odaklanmaya çalışıyorsunuz.
Peki, dikkatinizi vermekle her önemli ayrıntıyı kaydetmek arasında seçim yapmak zorunda kalmasaydınız ne olurdu?
AI toplantı özetleyiciler sayesinde, bunu yapmanıza gerek yok. Bu araçlarla, AI'nın toplantı notlarını sizin için yakalayıp özetlediğini bilerek, konuşmaya tamamen odaklanabilirsiniz. 🤖
Eylem öğelerinin kaydedilmesinden net özetlerin oluşturulmasına kadar, AI toplantı özetleyicileri manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırarak toplantılarınızda daha fazla varlık göstermenizi ve verimliliğinizi artırmanızı sağlar.
Bu ilginizi çekti mi? 🤔
Öyleyse, iş akışınızı dönüştürmenize yardımcı olabilecek en iyi 10 AI toplantı özetleyiciyi keşfederken okumaya devam edin.
Bir AI Not Özetleyicide Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru AI toplantı özetleyiciyi seçmek, sadece "işe yarayan" bir araç bulmaktan daha fazlasıdır. Yüksek performanslı, kullanımı kolay ve duyarlı olmalıdır. Bunların yanı sıra, aramanız gereken birkaç temel özellik şunlardır:
- Doğruluk: Toplantıların doğru transkriptlerini oluşturan bir AI toplantı özetleyici seçin. Not almayı kolaylaştırır ve maksimum güvenilirlik sağlar
- Özelleştirilebilirlik: Özelleştirme seçenekleri sunan bir araç tercih edin. Örneğin, kaliteli bir AI toplantı özetleme aracı, uzunluk, ayrıntılar, anahtar noktalar vb. temelinde farklı toplantı notlarını kişiselleştirmenize olanak sağlamalıdır.
- Entegrasyon özellikleri: Üçüncü taraf araçlar ve yazılımlarla entegre olan bir özetleyici seçin. Buna popüler video konferans uygulamaları ve Zoom ve Google Meet gibi araçlar, Microsoft Teams gibi işbirliği platformları ve Calendly gibi takvim araçları dahildir
- Dil desteği: Farklı küresel ve bölgesel dilleri destekleyen bir araç bulun. Bu, gerçek zamanlı transkripsiyonu kolaylaştırır ve toplantıları daha verimli bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur
- Güvenlik: Güçlü güvenlik önlemleri sağlayan ve veri koruma düzenlemelerine uyan bir AI not özetleyici seçin, böylece video kayıtlarınızda paylaştığınız ayrıntıların yetkisiz erişimden korunmasını sağlayın
Kullanabileceğiniz en iyi 10 AI not özetleyici
Özel ihtiyaçlarınıza uygun yapay zeka toplantı özetleyicisini seçmenize yardımcı olmak için piyasadaki en iyi araçları hızlıca karşılaştırdık. Bu araçları en iyi kullanım örneklerine, anahtar özelliklerine, fiyatlarına ve ücretsiz plan sunup sunmadıklarına göre sınıflandırdık. Böylece, iş akışınıza ve bütçenize uygun aracı kolayca bulabilirsiniz.
|Araç
|En Uygun
|Ücretsiz Plan
|Ücretli Plan Başlangıç Fiyatı
|Anahtar Özellikler
|ClickUp
|AI destekli toplantı notları özetleme
|Evet
|aylık 7 $
|Gerçek zamanlı transkripsiyon, görev dönüştürme, belge depolama
|Fireflies. ai
|Otomatik toplantı notları alma
|Evet
|aylık 18 $
|Video toplantılarını özetler ve kolay kullanım için tarayıcı uzantısı
|Otter. ai
|Çevrimiçi toplantıları özetleme
|Evet
|16,99 $/ay
|Toplantı özetleri oluşturur, mobil uygulama, anahtar noktaları vurgular
|Avoma
|Toplantı hakkında içgörüler edinin
|Evet
|aylık 24 $
|Toplantı bilgileri sağlar, transkripsiyonları düzenler, CRM entegrasyonu sunar
|Fathom
|Toplantı videolarını özetleme
|Evet
|aylık 19 $
|Video toplantılarını özetler, kolay kullanım için tarayıcı uzantısı
|Fellow
|Toplantı gündemleri oluşturma
|Evet
|aylık 11 $
|Canlı not alma, görev atama, gerçek zamanlı bildirimler
|Sembly AI
|Toplantıları kaydetme
|Evet
|koltuk başına aylık 29 $
|Etiketler anahtar anlar, 48 dili destekler, anahtar kelime arama
|Laxis
|Toplantılardan notlar çıkarma
|Evet
|13,33 $/ay
|Müşteri toplantılarını özetler, eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturur
|Jamie AI
|Toplantıları özetleme (sanal ve yüz yüze)
|Evet
|26,31 $/ay
|Transkriptleri 20'den fazla dile çevirir, önemli anları etiketler
|Tekrar izleyin
|Videolara not alma
|Evet
|23,75 $/ay
|Toplantıları kanala göre düzenler, analizler sağlar, özetleri paylaşır
En iyi AI toplantı özetleyicilerinin hızlı bir karşılaştırmasını gördükten sonra, şimdi her bir aracı öne çıkaran özelliklere daha derinlemesine bakalım. Gerçek zamanlı transkripsiyondan sorunsuz entegrasyonlara ve otomasyon özelliklerine kadar, bu araçların benzersiz avantajlarını ve sınırlamalarını keşfedeceğiz, böylece takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı hakkında bilinçli bir karar verebilirsiniz.
1. ClickUp (AI destekli toplantı notları özetleme için en iyisi)
Güçlü, çok yönlü ve yüksek performanslı bir iş yeri AI asistanı mı arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok — ClickUp sizin için en uygun çözüm. 🏆
Hepsi bir arada proje yönetimi platformu olan ClickUp, işinizin her yönünü basitleştirmek için ihtiyacınız olan tüm araçları ve özellikleri sunar; not alma da buna dahildir.
ClickUp'ı işinde en iyisi yapan nedir? Sırrı herkes tarafından biliniyor: kapsamlı olması! Diğer araçların aksine, ClickUp senkron ve asenkron toplantılar için not almayı optimize eden çözümler sunar.
Toplantı gündemleri oluşturmak, toplantı içeriğini özetlemek ve otomatik toplantı notları almak için tek bir çözüm düşünün. ClickUp Meetings'e girin.
Tüm gerçek zamanlı takım engellerinizin kurtarıcısı olan kapsamlı toplantı yönetimi.
Ama bekleyin, ClickUp'ın sunduklarının yarısı bile bu kadar değil.
ClickUp Brain ve Clips ile gelişmiş video toplantı transkripsiyonu
ClickUp Brain, birkaç komutla toplantı gündemleri, gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları, özetler, anahtar içgörüler ve belgeler oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tartışmaları analiz etmenize ve eylem öğelerini otomatik olarak vurgulamanıza yardımcı olur. Ardından bunları görevlere dönüştürür ve ilgili paydaşlara atar.
Aracın özetleme özelliği, sadece birkaç tıklama ile anahtar kararlar, eylem öğeleri ve önemli noktaların kısa bir özetini de oluşturur.
Hepsi bu kadar değil! ClickUp Brain'i ClickUp Clips ile birleştirerek tüm asenkron video toplantılarını mükemmel bir şekilde transkribe edin!
ClickUp Belgeleri ile düzenli kayıtlar
Sıradan AI toplantı özetleyicilerle ilgili en büyük sorun ölçeklenebilirliktir. Takımınız büyüdükçe, her toplantıda tartışılan önemli noktaların kaydını tutmak zorlaşır. Ancak ClickUp Belgeleri ile bu sorun ortadan kalkar.
Bu araç, önceki tüm toplantı notlarınızı, transkriptlerinizi, özetlerinizi ve videolarınızı tek bir yerde birleştirmenize olanak tanır.
Ayrıca, ClickUp toplantıları ve notları yönetmek için kullanıma hazır, özelleştirilebilir iki şablon da sunar.
Kullanabileceğiniz toplantı şablonları
ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantınız, gündemi, notları, tartışmaları, eylem öğeleri vb. için net kurallar ve yapılar oluşturun. Ayrıca, toplantı eylem öğelerinden otomatik olarak görevler oluşturur, kolay erişim için toplantı belgelerini merkezileştirir ve gerçek zamanlı güncellemeler ve yorumlarla işbirliğini kolaylaştırır.
Ek olarak, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı tutanaklarını ClickUp platformunda bir belge olarak kaydetmek için bir iskelet yapı sağlar. Toplantı tutanaklarını kaydetmenize, tartışmaları, kararları ve takipleri yapılandırılmış bir biçimde düzenlemenize ve toplantı kayıtlarını takımınızla kolayca paylaşmanıza ve güncellemenize yardımcı olur.
✅ Şunlar için idealdir: Ayrıntılı toplantı özetleri, görev atamaları ve diğer iş yönetimi araçlarıyla sorunsuz entegrasyon gerektiren birden fazla projeyi aynı anda yürüten proje yöneticileri ve takımlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Notları ve eylem öğelerini doğrudan görevlere dönüştürün, sorumlulukları gerçek zamanlı olarak atayın
- Takip görevleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın ve toplantıdan sonra hiçbir eylem öğesinin atlanmamasını sağlayın
- Takım üyeleriyle toplantı belgeleri üzerinde canlı olarak işbirliği yapın ve herkesin aynı anda katkıda bulunmasını sağlayın
- Toplantı notlarınızı net bir şekilde biçimlendirmek ve düzenlemek için kalın, başlık ve madde işaretleri gibi zengin metin seçeneklerini kullanın
- Geçmiş toplantı notlarını ve tartışmaları kolayca arayarak önemli bilgilere hızlı erişim sağlayın
- Toplantıları planlamak ve notları belirli etkinliklere bağlamak için Google Meet ve Outlook gibi önemli toplantı platformları ve takvimleriyle senkronizasyon sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Fireflies. ai (Toplantı notları almak için en iyisi)
Fireflies. ai, otomatik toplantı notları oluşturan sezgisel bir AI toplantı asistanıdır.
Bu araç, anahtar konuları filtreleyip dinlemenizi, yorum eklemenizi, takım üyelerini sabitlemenizi, konuşmacıların konuşma sürelerini izlemenizi ve daha fazlasını yapmanızı sağlar. Uzun toplantıların karmaşasını ortadan kaldıran kısa özetler oluşturmak için mükemmeldir.
✅ Mükemmel veya: Uzaktan veya dağıtılmış ekipler, uzun toplantıların hızlı, kısa özetlerine ihtiyaç duyar ve notları Slack veya Asana gibi platformlar arasında kolayca paylaşmak ister.
Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri
- AI destekli arama özelliğini kullanarak anahtar kelimeler ve kelime öbekleri ile geçmiş toplantıları ve transkriptleri arayın
- Konuşma zekasını kullanarak tartışmalardan eylem öğelerini yakalayın ve özetleyin
- Slack, Notion, Asana vb. aracılığıyla toplantı notlarını takımınızla anında paylaşın.
- Toplantıları planlamak ve senkronize etmek için Google Takvim gibi takvim uygulamalarıyla entegre edin
Fireflies. ai sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için yüksek maliyetler
- Özel iş akışları için yoğun manuel kurulum gerektirir
- Minimum çevrimdışı destek
Fireflies. ai fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Koltuk başına aylık 18 $ (yıllık faturalandırılır)
- İş: Aylık 29 $/koltuk (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: 39 $/ay koltuk başına (yıllık faturalandırılır)
Fireflies. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (490+ yorum)
- Capterra: NA
3. Otter. ai (Çevrimiçi toplantıları özetlemek için en iyisi)
Otter.ai, uzaktaki takımlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış, tanınmış bir AI toplantı özetleme aracıdır.
Bu araç, tüm toplantı odası etkinliklerinizi tamamen otomatikleştirir. Toplantı özetleri oluşturur, ekip arkadaşlarına eylem öğeleri atar, yüz yüze ve sanal toplantılar için altyazılar sağlar vb.
✅ Şunlar için idealdir: Güçlü mobil uygulama desteği ve video konferans araçlarıyla entegrasyon sayesinde hareket halindeyken net toplantı özetleri oluşturması gereken takımlar.
Otter. ai'nin en iyi özellikleri
- 1 saatlik toplantı tutanaklarının 30 saniyelik özetlerini dinleyerek zaman kazanın
- Mobil uygulamayı kullanarak toplantılara katılın ve hareket halindeyken toplantı transkriptleri oluşturun
- Otter AI Sohbet özelliği ile toplantıda tartışılan anahtar konulara doğrudan içgörü kazanın
Otter. ai sınırlamaları
- Sınırlı dışa aktarma seçenekleri
- Ücretsiz planın kısıtlamaları vardır
- Üçüncü taraf araçlarla sınırlı entegrasyon
Otter. ai fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
4. Avoma (Toplantı içgörülerini elde etmek için en iyisi)
Avoma, planlamadan uygulamaya kadar tüm toplantı döngüsünü otomatikleştirmesiyle tanınan bir AI toplantı asistanıdır.
Toplantı gündemleri oluşturmanıza, toplantıları transkripsiyonlamanıza, doğru toplantı özetleri ve notlar almanıza ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur. Avoma, satış ve pazarlama sonuçlarını iyileştirmeye odaklanır ve bir anlaşmayı kapatmada değerli olan müşteri toplantılarından eyleme geçirilebilir anahtar içgörüler sağlar.
✅ Şunlar için idealdir: Müşteri toplantılarından eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek, konuşma kalıplarını izlemek ve toplantı verimliliğini artırarak anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak isteyen satış takımları.
En iyi özellikler
- Özetleri düzenlemek veya ek notlar eklemek için toplantı transkripsiyonlarını gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve özelleştirin
- Toplantı verimliliğini artırmak için konuşma oranları, konuşmacı hızı ve etkileşim kalıpları gibi konuşma içgörülerini izleyin
- Çeşitli CRM, takvim, konferans ve çevirici araçlarıyla entegre edin
Avoma sınırlamaları
- Daha yüksek öğrenme eğrisi
- Küçük takımlar için pahalı
- Doğruluk sorunları nedeniyle İngilizce olmayan toplantıları transkripsiyon için ideal değildir
Avoma fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 24 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 59 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 109 $
Avoma puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.320+ yorum)
- Capterra: NA
5. Fathom (Toplantı videolarını özetlemek için en iyisi)
Kuruluşunuzdaki iç toplantıları kolaylaştırmak için bir AI toplantı özetleyici arıyorsanız, Fathom'a göz atın. Kapsamlı ancak kullanımı oldukça kolaydır.
Fathom, toplantı videolarını kaydetmekten transkripsiyonuna kadar her şeyi yapar. Toplantı özetleri oluşturmanıza, görevleri CRM'nize senkronize etmenize ve toplantı notlarını iş arkadaşlarınızla paylaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Fathom süreci hızlandırmak için önceden tasarlanmış toplantı notu şablonları sunar.
✅ Şunlar için idealdir: Sık sık video toplantıları düzenleyen ve saatlerce video izlemek zorunda kalmadan kolayca anlaşılabilir özetler ve eylem maddeleri isteyen kuruluşlar.
En iyi özellikleri keşfedin
- Uzun transkriptleri gözden geçirmekten kaçınmak için her toplantıdan sonra kısa özetler alın
- Önemli tartışmaları etiketleyerek anahtar içgörüler ve eylem noktalarının vurgulanmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayın
- Fathom'un tarayıcı uzantısını kullanarak masaüstü uygulaması yüklemeden toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu alın
Sınırlamaları anlayın
- Yalnızca video görüşmeleri destekler
- Ücretsiz planda sınırlı dışa aktarma ve paylaşım özellikleri
Fathom fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Takım Sürümü: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Takım Sürümü Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
Fathom puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (3.270+ yorum)
- Capterra: 5/5 (490+ yorum)
Daha fazla bilgi: Dokümantasyon için AI nasıl kullanılır?
6. Fellow (Toplantı gündemleri oluşturmak için en iyisi)
Popüler bir AI toplantı özetleyicisi olmasının yanı sıra, Fellow iyi planlanmış, AI destekli toplantı gündemleri oluşturmasıyla da tanınır.
Bu araç, toplantı notları almak için idealdir ve eksiksiz transkriptler elde etmenize, anahtar anları vurgulamanıza, AI toplantı notlarınıza göz atmanıza ve bağlam için özetler oluşturmanıza yardımcı olur.
Bununla birlikte, özellikle benzer bir aracı daha önce hiç kullanmadıysanız, bu araçları kullanmak karmaşık olabilir.
✅ Şunlar için idealdir: Yapılandırılmış, gündem odaklı toplantılar gerektiren, her anahtar tartışma noktasının kaydedilmesini ve takip görevlerinin açıkça tanımlanmasını isteyen takımlar.
En iyi özellikler
- Zoom, Google Meet vb. platformlarda canlı konuşmalar sırasında toplantı notlarını kaydedin ve tüm anahtar noktaların gerçek zamanlı olarak belgelenmesini sağlayın
- Toplantılardan ortaya çıkan eylem öğeleri için gerçek zamanlı bildirimler alın
- Toplantı transkriptlerinden görevleri ve eylem öğelerini doğrudan platformdan ekip arkadaşlarınıza atayın
Diğer sınırlamalar
- Sınırlı otomasyon özellikleri
- Büyük takımlar için pahalı
Fellow fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.200+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
7. Sembly AI (Toplantıları kaydetmek için en iyisi)
Sembly, otomatik toplantı notları ve kısa, akıllı özetler sağlayan bir AI toplantı aracıdır.
Bu araç, kaydedilen bir toplantının tüm transkriptini takımınızla paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, Sembly işbirliğini ve iş akışını optimize etmek için çeşitli araçlarla entegre olur ve 48 dili destekler.
✅ Şunlar için idealdir: Farklı dillerde işbirliğini kolaylaştıran, çok dilli destek ve otomatik toplantı notu transkripsiyonu sunan bir araca ihtiyaç duyan küresel takımlar.
Sembly AI'nın en iyi özellikleri
- Toplantı konuşmaları sırasında anahtar anları etiketleyin, böylece daha sonra transkriptte önemli konuşma noktalarını kolayca bulabilirsiniz
- Anahtar kelime filtrelerini kullanarak toplantı özetlerinde arama yapın ve belirli tartışmaları veya eylem noktalarını hızlıca bulun
- Asana, Trello ve Slack gibi araçlarla toplantı notlarını otomatik olarak senkronize ederek işbirliğini geliştirin
Sembly AI sınırlamaları
- Gerçek zamanlı düzenleme yok
- Transkripsiyonlar yanlış olabilir
- Aracı kullanmak için zor öğrenme süreci
Sembly AI fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Profesyonel: 15 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Takım: Koltuk başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Sembly AI puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: NA
8. Laxis—Notları çıkarmak için en iyisi
Uzun müşteri etkileşimlerinden önemli içgörüler elde edebilen AI toplantı özetleme araçları mı arıyorsunuz? Laxis'i inceleyin.
"Konuşmalardan dönüşümlere" sloganıyla oluşturulan bu AI not alma aracı, müşteri toplantılarının transkriptlerinden kısa özetler oluşturur. Bu sayede, üzerinde çalışmanız gereken önemli eylem öğelerine erişebilir ve sonuçları hızlandırabilirsiniz. Ayrıca Laxis, toplantı notlarını düzenlemenize ve elinizin altında tutmanıza yardımcı olmak için CRM araçlarıyla entegre olur.
✅ Şunlar için idealdir: Müşteri başarısı ve satış takımları, müşteri konuşmalarını hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek ve toplantılardan sonuç almaya odaklanmak isteyenler.
Laxis'in en iyi özellikleri
- AI destekli içgörülerle toplantıları özetleyin, eylem öğeleri, anahtar noktalar ve takip adımlarını otomatik olarak oluşturun
- Toplantılar sırasında anahtar noktaları ve cümleleri yakalayın, daha sonra kolayca erişin
Laxis sınırlamaları
- Temel not çıkarma seçenekleri
- Canlı toplantılar ve işbirliği için minimum destek
Laxis fiyatlandırması
- Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: 13,33 $/ay
- İş: 24,99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Laxis puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: NA
9. Jamie AI (Toplantıları özetlemek için en iyisi)
Jamie, Google Meet gibi platformlarda otomatik olarak notlar oluşturan bir AI not alma uygulamasıdır. Ancak bununla sınırlı değildir.
Yüz yüze bir toplantıya katılıyor olsanız bile, Jamie kısa toplantı özetleri, transkriptler ve eylem öğeleri çıkarmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, toplantı özetlerini veya geçmiş toplantıları izleyerek içgörüler elde edebilir ve önemli bilgilere erişebilirsiniz.
✅ Şunlar için idealdir: Hem sanal hem de fiziksel ortamlarda çalışan takımlar, çünkü yüz yüze ve çevrimiçi toplantılardaki anahtar tartışma noktalarını verimli bir şekilde yakalar ve özetler.
Jamie AI'nın en iyi özellikleri
- Jamie'nin AI'sını kullanarak hızlı eylem için eylem noktalarını ve sonraki adımları belirleyin
- Önemli anları gerçek zamanlı olarak otomatik olarak etiketleyin ve önemli noktalara geri dönün
- Toplantı transkriptlerini 20'den fazla dile çevirerek sorunsuz iletişim sağlayın
Jamie AI sınırlamaları
- Platformlarla sınırlı entegrasyonlar
- Minimum biçimlendirme seçenekleri
Jamie AI fiyatlandırması (07/10/2024 tarihi itibarıyla)
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Standart: 26,31 $/ay (7/10/24 tarihinde dönüştürülmüştür)
- Pro: 51,53 $/ay (7/10/24 tarihinde dönüştürülmüştür)
- Executive: 108,54 $/ay (7/10/24 tarihinde dönüştürülmüştür)
Jamie AI puanları ve yorumları
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Rewatch (videolara not almak için en iyisi)
Bir başka oldukça popüler AI not alma aracı olan Rewatch, takımlar ve profesyoneller için ekran kaydedici olarak da kullanılabilir.
Rewatch ile toplantı özetleri, transkriptler, eylem öğeleri ve daha fazlasını elde edin. Bu araç, işbirliğine dayalı ve kapsamlı olup, tüm çevrimiçi toplantı ihtiyaçları için tek noktadan çözüm sunar.
✅ Şunlar için mükemmeldir: Video içeriği kaydeden ve bu içeriğe güvenen, kolay başvuru için ayrıntılı özetler, takım katılımı analizi ve düzenli toplantı arşivleri sağlayan takımlar.
En iyi özellikleri yeniden izleyin
- Takımlar veya projeler bazında toplantıları düzenlemek için kanallar oluşturun,
- Toplantının otomatik özetlerini veya belirli bölümlerini takımınızla paylaşın
- Takım katılımı, video oynatma, aramalar vb. hakkında analizler alın.
Yeniden izleme sınırlamaları
- Düzenli kullanım için pahalı
- Yüksek bant genişliği gerektirir
- Telefon görüşmelerini transkripsiyonlamaz
Yeniden izleme fiyatlandırması
- Ücretsiz: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 23,75 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Puanlamaları ve yorumları tekrar izleyin
- G2: 4,5/5 (190+ yorum)
- Capterra: NA
En iyi AI toplantı özetleyici ClickUp ile tüm toplantılarınızı not alın!
Günümüzün hızlı dünyasında, toplantı notlarını manuel olarak almak önemli bir zaman kaybı ve dikkat dağınıklığına neden olabilir. İşte bu noktada, süreci kolaylaştırmak için yapay zeka toplantı özetleyici devreye girer.
Bu araçlar, otomatik toplantı notları oluşturarak zaman kazandırır ve toplantılarınızdaki tüm önemli noktaların, anahtar çıkarımların ve eylem öğelerinin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar. ✍️
Bu araçların çoğu, Google Meet gibi popüler video konferans yazılımlarıyla kolayca entegre olur ve AI not almayı üstlenirken siz tamamen konuşmaya odaklanabilirsiniz. Bu da onları verimlilik, doğruluk ve işbirliğini artırmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir.
Beklemeyin, ClickUp'ı bugün edinin. Ücretsiz deneme için buradan kaydolun! 🚀