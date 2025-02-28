Bir Videodan Profesyonel Gibi Notlar Alın

Bir zamanlar, yüz yüze konuşmalara katılmak ve tahtadan not almak normaldir.

Peki ya bugün? Dijital ekranlar, Zoom dersleri ve çevrimiçi videolar her yerde. Yine de not alma sanatı gelişmeye devam ediyor.

Sonuçta, Amerikalı yazar Ben Casnocha'nın da bilgece söylediği gibi, "Duyduklarınızı ve öğrendiklerinizi yazmazsanız, bunları hatırlama olasılığınız ne kadar olabilir?"

Ancak şunu unutmayın: Not alma, yıllar içinde önemli ölçüde değişti.

Günümüzde yapay zeka destekli araçlar videoları otomatik olarak özetleyebilir ve daha kısa notlar almamıza yardımcı olabilir.

Peki, iyi not almayı mükemmel not almaktan ayıran nedir ve AI araçlarını videolardan en iyi şekilde yararlanmak için nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle videodan nasıl etkili not alınacağını ve bunun neden hala öğrenmenin önemli bir unsuru olduğunu anlayarak keşfedelim. ✍️

Videolardan Not Almalısınız

Tarihsel olarak, not almak her zaman dikkatli, ciddi bir öğrenci veya dinleyicinin işareti olarak görülmüştür. Ancak not almak gerçekten öğrenmeyi geliştirir mi? Bilim ne diyor:

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (NTNU) Audrey van der Meer ve Ruud van der We el'in araştırmasına göre, insanlar düşünmeden not alırlar.

"Öğretim görevlisinin söylediği her şeyi yazmak çok cazip geliyor. Kulaklarınızdan girip parmak uçlarınızdan çıkıyor, ama gelen bilgileri işlemiyorsunuz," diye gözlemledi.

2022'de YouTube kanalı Koi, " Neden kötü not almanız notlarınızı mahvediyor * başlıklı bir video yayınladı. Videoda anlatıcı, "bilişsel yük" adlı bir kavramı açıklıyor

Beynimizi bir telefona benzetiyor ve bilişsel yükü bataryaya benzetiyor. Beynimizin çoklu görevler için tasarlanmadığını ve bu yüzden aşırı yüklendiğini vurguluyor.

Anlatıcı, tıp fakültesindeki ikinci yılında not almaya olan takıntısının hastalara odaklanmasını engellediği kişisel bir deneyimini anlatıyor. Önemli bilgileri aklında tutmak yerine, ilgili soruları sormakta zorlanıyordu. Aşırı not almaktan aktif dinlemeye geçtiğinde, hastalarla bağlantı kurma becerisi önemli ölçüde gelişti.

Peki, not alma işlemi videolar gibi diğer ortamlarda nasıl yapılır? Video izlerken not almaya yardımcı olmak için yapay zekayı kullanabilir misiniz? (İpucu: evet, ClickUp size yardımcı olur!)

Videodan Not Alma

Anket: Bir videodan not alırken en büyük zorluğunuz nedir? 🎥 Hızlı içeriklere ayak uydurmak (aynı anda not alamayıp dinleyemediğiniz durumlarda) Uzun videolar sırasında odaklanın Notlarınızı etkili bir şekilde düzenleme (video sırasında veya sonrasında) Video bittikten sonra önemli ayrıntıları hatırlama Cevabınız ne olursa olsun, yukarıdaki tüm zorluklara bir çözümümüz var. Okumaya devam edin 🙂

Videodan not almaya başlamadan önce, hazırlık olarak şunları yapın:

Notların nerede saklanacağına karar verin. Kağıt mı yoksa dijital notlar mı alıyorsunuz? Not alma uygulaması mı kullanıyorsunuz yoksa sadece dizüstü bilgisayarınızdaki bir belge mi?

Tercih ettiğiniz not alma yöntemini seçin. Anahat yöntemi grafik yöntemi veya hatta Cornell not şablonunu uygulayabilirsiniz

Not alacağınız videoyu önizleyin. Videonun uzunluğunu ve mevcut transkript veya yer imi olup olmadığını değerlendirin

Artık hazırsınız, işte herhangi bir videodan not almak için denenmiş ve test edilmiş bazı stratejiler:

1. Kapalı altyazı veya altyazıları etkinleştirin

Not alma ikilemine kolay bir çözüm, altyazıları kullanmaktır.

Örneğin, YouTube videolarını izlerken, kapalı altyazı veya altyazı özelliğini etkinleştirin. Bu, izlerken ekrandaki metni okumanızı sağlar. Bu, anlamanızı önemli ölçüde artırır ve daha fazla ilgilenmenizi sağlar.

Unutmayın, altyazılar kapalı altyazılardan farklıdır. Kapalı altyazılar arka plan seslerini ve sözsüz ipuçlarını içerir, bu da işitme engelli kişiler için idealdir, altyazılar ise metni okumak isteyen izleyicilere yöneliktir.

2. Video transkriptlerini arayın

Bazı eğitim videoları, not almak için son derece yararlı olabilecek transkriptler sağlar. Altyazılardan farklı olarak, transkriptler içeriği kendi hızınızda okumanıza olanak tanır.

👀 Transkripti bulunan YouTube videoları için zaman kazandıran bir teknik Videonun açıklamasına git Aşağı kaydırın ve "Transkripti Göster" seçeneğine tıklayın Video'nun sağ tarafında zaman damgalı bir transkript görünecektir İlgili bölümleri kaydırın ve notlarınızı alın

Birden fazla dersi aynı anda takip eden yoğun bir öğrenciyseniz, bu özellik hayat kurtarıcı olacaktır.

Sınavdan önce tüm dersleri tekrar izlemek yerine, transkriptte hızlıca arama yaparak en alakalı bölümleri bulabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Bu, zaman kazanmanızı sağlar ve en önemli bilgilere odaklanmanızı garanti eder.

Stres? Yok oldu. 🙌

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile kayıtlarınızı AI ile sadece birkaç dakika içinde otomatik olarak transkripsiyonlayabilirsiniz. ClickUp, kolayca açıklama ekleyebileceğiniz veya vurgulayabileceğiniz, aranabilir ve zaman damgalı bir transkript sağlar. Bu, videolardaki anahtar noktaları belgelemeyi daha yönetilebilir ve verimli hale getirir.

ClickUp Brain ile kayıtlarınızı zahmetsizce metne dönüştürün

3. Video oynatma hızını ayarlayın

İçerik çok hızlı ilerliyorsa, video oynatma hızını 0,75x'e (veya tercih ederseniz daha düşük bir hıza) düşürün.

Bu sayede, acele hissetmeden bilgileri özümsemek ve toplantı tutanakları gibi notlar almak için daha fazla zamanınız olur.

💡Profesyonel İpucu: Pomodoro Tekniğini kullanın 🍅 Daha uzun videolar (1-3 saatlik videolar veya düzinelerce saat süren ders serileri) izlerken, odaklanmanızı korumak için Pomodoro tekniğini deneyin. Videoyu 25 dakika izleyin, 5 dakika ara verin ve tekrarlayın. Bu, zihninizi dinç tutmanıza ve daha fazla bilgiyi hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

4. Not almak için videoyu duraklatın

Video derslerde, etkili not almak için anahtar kelimeleri ve kavramları aktif olarak dinlemek çok önemlidir. Kapalı altyazı veya altyazıları kullanmak, anlamanızı ve katılımınızı artırabilir ve konuyu daha iyi kavramanızı sağlar.

Videoyu takip edemiyor musunuz? Sorun değil, anahtar bilgileri not almak için gerektiği kadar videoyu duraklatın.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedebilir, daha sonra incelemek üzere kendi yorumlarınızı ekleyebilir ve ayrıntılı notlar almak için kaydı istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Bu, videolardan önemli noktaları yakalamanızı ve belgeleme ve inceleme amacıyla klipleri doğrudan ClickUp Belgelerinize sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı veya gömmenizi sağlar.

ClickUp Clips ile fikirlerinizi görsel ve işitsel olarak paylaşın

🏷️ Örnek: Final sınavlarına hazırlanan bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Hızlı ilerleyen video derslere yetişmek için uğraşmak yerine, videoyu duraklatıp zamanınızı kullanarak tüm anahtar noktaları kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. Daha sonra, revizyon yaparken, önemli hiçbir şeyi gözden kaçırmadığınızdan emin olmak için oluşturduğunuz belirli klipleri ve notları tekrar gözden geçirin.

Ayrıca okuyun: Notları Paylaşma ve İşbirliği Yapma

5. Anlaşılmayan bir yer olduğunda geri sarın

Bariz gibi görünebilir, ancak çok önemlidir: Bir şeyi anlamadıysanız, videoyu geri sarın ve tekrar izleyin. Kavramı net bir şekilde anlayana kadar geri sarın ve tekrar izleyin.

Bu, kaydedilmiş videoların en iyi özelliklerinden biridir, kendi hızınızda izleyebilirsiniz. Konuyu kavramak, doğru ve etkili notlar almak için çok önemlidir.

Yine, ClickUp Clips burada inanılmaz derecede yardımcı olabilir. Videonun önemli bölümlerini kaydedip yakalayabilir ve not alırken gerektiği kadar tekrar tekrar inceleyebilirsiniz.

ClickUp Kliplerinizi kolayca eyleme geçirilebilir Görevlere dönüştürün

6. Başlıklar ve alt başlıklarla notları düzenleyin

Videoda tartışılan anahtar konulara göre başlıklar ve alt başlıklar ekleyerek bir taslak oluşturun. Bu yapı, düşüncelerinizi düzenlemenize ve daha sonra gözden geçirmenizi kolaylaştırır.

Google Dokümanlar veya diğer dijital araçlar not alma sürecini kolaylaştırıp zaman alan düzenlemeleri azaltabilirken, ClickUp Dokümanlar daha iyi bir alternatiftir. Görev yönetimi, özelleştirilebilir biçimlendirme ve videoları ve diğer kaynakları doğrudan notlarınıza gömme özelliği sunar.

Notlarınızı başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleriyle biçimlendirebilir ve iş akışınızdaki görevlere veya diğer ilgili belgelere doğrudan bağlantı verebilirsiniz.

Stil seçenekleri, şablonlar ve gömülü videolar ve tablolarla belgelerinizi özelleştirin

🏷️ Örnek: Yoğun programları olan profesyoneller, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje notlarını ve önemli belgelerini düzenleyebilir ve bunlara kolayca erişebilir. Toplantıya hazırlanma veya bir proje teslim tarihine yetişme zamanı geldiğinde, dağınık dosyaları aramakla zaman kaybetmeden en önemli görevlere hemen başlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızı renk kodlarıyla farklı vurgular kullanarak ana kavramları, soruları ve fikirleri tekrar gözden geçirin. Bu, görsel düzenleme sağlar ve inceleme sırasında yardımcı olur. 🎨

7. Anahtar ayrıntılar için madde işaretleri kullanın

Not alırken, her önemli ayrıntıyı madde işareti olarak listeye ekleyin. Ayrıca aşağıdakiler için ayrı madde işaretleri ekleyin:

Bilmediğiniz yeni kelimeler veya terimler

Önemli kişiler

Tarihler

Anahtar kavramlar

Madde işaretleri, notlarınızı daha net ve takip etmesi kolay hale getirir. Ana kavramlara odaklanarak ve bunları madde işaretleri halinde düzenleyerek, notlarınızı etkili bir şekilde kısa ve öz anahtar noktalara dönüştürebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Belgeler ve ClickUp Not Defteri özellikleri, madde işaretleri oluşturmanıza ve notlarınızı etkili bir şekilde düzenlemenize olanak tanır, böylece notlarınızı daha sonra kolayca inceleyebilir ve erişebilirsiniz.

🏷️ Örnek: Yazılım demolarını izleyen mühendisler, AI özetlerini kullanarak karmaşık kod açıklamalarını kolay anlaşılır noktalara ayırabilir.

ClickUp Not Defteri kullanarak notları, fikirleri ve hatırlatıcıları hızlıca yazın

Ayrıca okuyun: Uzaktan Toplantılar için En İyi Ekran Paylaşım Yazılımları

8. Cümlelerinizi kısa ve basit tutun

Unutmayın: not alıyorsunuz, ayrıntılı bir makale yazmıyorsunuz.

Kısa ifadeler, parçalar ve kısaltmalar kullanarak uzun cümleleri yazıya dökmekle zaman kaybetmeden ana fikirleri hızlı bir şekilde aktarın.

Notlarınıza zaman damgaları ekleyerek videonun ilgili bölümlerine daha sonra geri dönebilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi 10 AI video özetleyici

9. Kendi kelimelerinizi kullanın

Videolardan her zaman kendi kelimelerinizle notlar alın. Bu uygulama, bilgileri pekiştirmeye yardımcı olur ve daha sonra hatırlamayı kolaylaştırır.

Konuşmacının sözlerini aynen kopyalamayın, bilgileri size en anlamlı şekilde özümseyin ve öğrenmenizi kişiselleştirin.

Mini kılavuz: Videodan not alırken odaklanmayı sürdürme 🔕 Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın: İlgisiz sekmeleri kapatın ve bildirimleri sessize alın 🎯 Odak Modunu kullanın: ClickUp Belgelerinde not alıyorsanız, dikkatinizi dağıtacak unsurları en aza indirgemek ve yalnızca not almanıza odaklanmak için Odak Modunu kullanın ⏸️ Ara verin: Daha fazla bilgiyi hatırlamak için videoyu duraklatın ve her 20 dakikada bir kısa aralar verin. Araştırmalar, ara vermenin odaklanma ve verimliliği artırdığını göstermektedir 📝 Her 5 dakikada bir özetleyin: Her 5-10 dakikada bir durun ve az önce öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle özetleyin

10. Anahtar terimleri, kişileri ve kavramları vurgulayın

Videodaki anahtar kelimelere, önemli rakamlara, tarihlere ve ana kavramlara dikkat edin. Bunlar genellikle hem görsel hem de sözlü olarak vurgulanır.

*notlarınızda bunları vurgulayın veya altını çizin, böylece göze çarpsınlar.

💡 Profesyonel İpucu: Akıllı bir AI asistanı olan ClickUp Brain, videoların AI özetlerini oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede, daha iyi anlamak için özelleştirebilir ve yeniden ifade edebilirsiniz.

ClickUp Brain, Clip transkriptlerinde sorularınızın yanıtlarını arar

11. Videodan basit diyagramlar çizin

Videoda önemli diyagramlar veya grafikler varsa, videoyu duraklatın ve bunları notlarınıza kopyalayın.

Dijital notlar alıyorsanız, ClickUp Clips ile ekran görüntüleri alın ve bunları doğrudan ClickUp Belgeleri'ne ekleyin.

Bir adım daha ileri gitmek için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak zihin haritaları çizebilir ve anahtar kavramlar arasındaki bağlantıları görselleştirebilirsiniz.

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi hayata geçirin

Bir araştırmaya göre, görsel not alma, geleneksel not almaya göre daha iyi bir öğrenme stratejisidir.

🏷️ Örnek: İçerik pazarlama trendleri hakkında bir web semineri izliyorsanız, ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliğini kullanarak fikirlerinizi ve gözlemlerinizi görsel olarak haritalayabilirsiniz. Bu, notlarınızın yanında beyin fırtınası yapmanıza ve videodan edindiğiniz bilgileri eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürmenize olanak tanır.

12. Ton ve arka plan müziği gibi ipuçlarını fark edin

Video, benzersiz bir avantaja sahiptir: ses tonu, arka plan müziği ve ses efektleri gibi sözsüz ipuçları genellikle anahtar noktaları vurgular.

ClickUp Clips'i kullanarak bu nüansları zahmetsizce yakalayabilirsiniz. Ücretsiz bir Chrome uzantısı olan Clip, zahmetsizce ekran kaydı yapmanızı ve yüksek kaliteli, net mesajları bir bağlantı, e-posta veya doğrudan ClickUp içinden göndermenizi sağlar.

Clip by ClickUp ile yüksek kaliteli ekran kayıtlarını herkesle, her yerde paylaşın

13. Notlarınızı yapılandırmak için video zaman damgalarını kullanın

Bazı videolar, notlarınızı düzenlemek için mükemmel bir kılavuz olabilecek zaman damgaları veya bölümler içerir. Bu zaman işaretlerini notlarınızda başlık olarak kullanın ve her birinin altına anahtar ayrıntıları listeleyin.

Bu yöntem, notlarınızın videonun mantıksal akışını takip etmesini sağlar.

ClickUp Brain, video klipleri zaman damgalarıyla birlikte otomatik olarak transkripsiyonlamanıza olanak tanır. Daha sonra, önemli anlara ilişkin notlarınızı kolayca arayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Notlarınızı etiketler ve etiketlerle düzenleyin ClickUp Belgeleri'nde, notlarınızın belirli bölümlerine etiketler veya etiketler ekleyebilirsiniz. Notlarınızı etkili bir şekilde kategorize etmek için "Önemli", "Daha Sonra İncelenmeli" veya "Anahtar Kavram" gibi etiketler kullanın. Bu, belirli bölümleri hızlı bir şekilde tekrar gözden geçirmeniz gerektiğinde yardımcı olur.

İdeal Not Alma Zihniyeti

Şimdiye kadar ele aldığımız ipuçları, not alma verimliliğini ve etkinliğini artırır.

Başlangıç olarak, notların gördüklerinizi kişisel olarak kaydettiğiniz belgeler olduğunu unutmayın. Notlar, gözden geçirme ve hatırlamanıza yardımcı olmak için kullanılır. Notlar, transkript değildir!

Not almaya şu şekilde yaklaşmalısınız:

Her ayrıntıya değil, ana kavramlara odaklanın

Madde işaretleri veya zihin haritaları kullanın

Hafıza tetikleyicileri ekleyin

Notlarınızı kişiselleştirin

Aylar sonra bile yardımcı olacak (ve anlaşılır) notlar oluşturun

Bu stratejileri uyguladıktan sonra, notlarınızı gözden geçirip düzeltmeniz gerekir.

Notlarınızı Gözden Geçirme ve Düzenleme

Notlarınızı gözden geçirmek, not almanın en önemli kısmıdır (videoyu izlemek/seminerlere katılmak vb. hariç).

Bu, eksiklikleri, yanlış yerleştirilmiş bilgileri veya açıklığa kavuşturulması gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

Videodan notlarınızı iyileştirmenize ve bu bilgileri iyi bir şekilde saklamanıza yardımcı olabilecek adımlar şunlardır:

1. Notlarınızı gözden geçirin ve kontrol edin

Videodan aldığınız tüm notları gözden geçirin. Şunları kontrol edin:

Eksik bilgiler

Daha fazla ayrıntı almak istediğiniz noktalar

Altını çizmeniz veya vurgulaması gereken anahtar fikirler ve kelimeler

Madde işaretlerine dönüştürülmesi gerekenler

Daha kolay anlaşılması için ayrı bir bölümde yer alması gereken madde işaretleri

Şu anda gereksiz bulduğunuz tüm bilgiler

Bilgi akışında kesintiler

Yukarıda önerdiğimiz gibi, video içeriğinizin AI özetlerini otomatik olarak oluşturarak notlarınızı iyileştirmek için ClickUp Brain'i deneyin.

🏷️ Örnek: Bir proje yöneticisinin kaydedilmiş bir takım toplantısını gözden geçirdiğini düşünün. ClickUp Brain'i kullanarak, tartışmayı transkribe eder ve özetler, anahtar eylem öğelerini ve alınan kararları vurgular. Bu, notlarını hızlı bir şekilde iyileştirmelerine olanak tanır ve tüm kritik noktaların yakalanarak takıma etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.

2. Bilgileri daha iyi hatırlamak için yeniden yazın (veya yazın)

Evet, doğru duydunuz. Öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle tekrarlamak, daha iyi anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olabilir.

Kağıt veya dijital notlar almış olsanız da, öğrendiklerinizi pekiştirmek için kendi kelimelerinizle bir özetini yazın.

Bilgilerde karmaşık fikirler varsa, çeşitli konuları birbirine bağlamak için bir zihin haritası oluşturmayı deneyin.

Sanal Sınıf mı, Toplantı mı? İşte Hoşunuza Gidecek Bir Şey

Harika not alma becerisi hepimizin sahip olması gereken bir beceri olsa da, bazen not almaya stres yapmadan paylaşılanları dinleyebilmeyi dilersiniz.

Artık bunu yapabilirsiniz!

AI Notetaker'ı deneyin ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacıları net bir şekilde etiketleyen otomatik toplantı transkriptleri alın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, tartışmadaki her noktanın kaydedilmesini ve eyleme geçirilebilir bir transkript ve yapılacaklar listesine dönüştürülmesini sağlar.

Not alıcıyı Zoom, Google Meet veya Teams görüşmenize eklemeniz yeterlidir. Görüşmenin sonunda bir özet ve transkript alacaksınız. Çok kolay!

Ayrıca, notlar ClickUp'ta saklanır, böylece AI'yı kullanarak notlarınızı arayabilir ve haftalar sonra bile sorularınızı yanıtlayabilirsiniz.

Hepsi bu kadar değil. Tek bir tıklama ile, AI kullanarak notların herhangi bir bölümünü ClickUp'ta bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bir tıklama daha ile, bunları bir Sohbet kanalında paylaşabilir ve bilgilere ihtiyaç duyan herkesin ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Daha İyi Notlar Almanıza Yardımcı Olur

Buna şüphe yok. Notlar hepimizin daha iyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Ancak not almak, videoda duyduğunuz her şeyi karalamak değildir. İyi kullanıldığında, harika bir hafıza aracı ve gelecekte tekrar gözden geçirmek için zaman kazandıran bir beceridir.

ClickUp, etkili ve verimli not alma yolculuğunuzu basitleştirebilir. ClickUp Brain'i kullanarak AI ile mevcut videoları özetleyin, ClickUp Clips ile ayrıntılı notlar için video klipler oluşturun, ClickUp Docs ile video klipleri gömün ve notları biçimlendirin ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile kavramları görselleştirin. Ya da ClickUp AI Notetaker'ı aramaya ekleyin ve hemen eyleme geçmeye hazır notlar alın.

Bu özellikleri canlı olarak keşfetmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha iyi not alma deneyimini yaşayın! ✏️