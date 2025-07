2025'in En İyi 10 Wispr Flow Alternatifi

Toplantı az önce sona erdi. Harika fikirler paylaşıldı, net kararlar alındı ve kendinize "Hemen bitirince hepsini yazacağım" dediniz

Ancak toplantı sonrası manuel not almak değerli zamanınızı alır ve kimin neyi, ne zaman ve hangi bağlamda söylediğini hatırlamanız zorlaşır.

İşte bu noktada Wispr Flow gibi sesli dikte araçları devreye girer. Bu çevrimiçi dikte aracı, konuşulan kelimeleri yakalar, sesli notları doğru transkripsiyonlara dönüştürür ve bunları AI komutlarıyla düzenlemenize yardımcı olur.

Hedef, saatlerce manuel olarak yazarak zaman harcamadan verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olmaktır. Yine de, Wispr Flow herkes için uygun değildir. Belki ses tanıma özelliği beklentilerinizi karşılamıyor veya iş akışınıza tam olarak uymuyor. Bu nedenle, sizin için en iyi Wispr Flow alternatiflerini bir araya getirdik.

Akıllı konuşma-metin yazılımından not alma ve belge düzenlemeyi kolaylaştıran yapay zeka destekli araçlara kadar, bu seçenekler zaman kazanmanıza ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Neden Wispr Flow Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Wispr Flow, kullanışlı bir sesli dikte aracıdır, ancak son kullanıcı geri bildirimleri, sizi daha iyi seçenekleri keşfetmeye itebilecek birkaç zorluğu ortaya koymaktadır.

Yüksek bellek ve CPU kullanımı : Wispr Flow, 800 MB RAM ve %8 CPU kullanır. Bu, çevrimiçi dikte aracını aktif olarak kullanmadığınızda bile sisteminizin performansını etkileyebilir. Bu, değerli zamanınız için gerçek bir maliyettir

Yavaş ve hantal başlatma deneyimi : Uygulamanın başlatılması 8-10 saniye sürebilir, bu da toplantıdan sonra notları dikte etmek için acele ettiğinizde ideal değildir

Gizlilik endişeleri ve veri toplama sorunları: Wispr Flow, doğruluğu artırmak için bağlamsal ekran verilerini toplar ve boşta olsa bile sunucularıyla iletişim kurar. Bu, kullanıcı gizliliği ve şeffaflığa önem veren kullanıcılar için tehlike sinyalleri verir

Yerel işleme yerine bulut modelleri : Wispr Flow sunucu iletişimine bağlıyken, bazı kullanıcılar hassas içeriklerle çalışırken verileri harici olarak depolamayan veya işlemeyen yerel işleme özelliğine sahip araçları tercih eder

Onay olmadan derin sistem entegrasyonu : Uygulama, sistem oturum açma öğelerine ve tarayıcı araç çubuklarına otomatik olarak eklenir. Bazı kullanıcılar, kaldırıldıktan sonra yeniden ortaya çıktığını ve diğer uygulamaları veya tarayıcınızı etkileyebilecek davranışlar sergilediğini bildirmiştir

Mobil erişim eksikliği : Wispr Flow yalnızca macOS ve daha yakın zamanda Windows'ta kullanılabilir. Mobil uygulama bulunmadığından, hareket halindeki takımlar veya profesyoneller için hızlı ve doğru bir dikte aracı olarak kullanımı sınırlıdır. İşte : Wispr Flow yalnızca macOS ve daha yakın zamanda Windows'ta kullanılabilir. Mobil uygulama bulunmadığından, hareket halindeki takımlar veya profesyoneller için hızlı ve doğru bir dikte aracı olarak kullanımı sınırlıdır. İşte not almak için bazı yararlı toplantı notu şablonları ve AI araçları

Kısıtlı ücretsiz katman: Ücretsiz plan, kullanımı haftalık sınırlı kelime sayısıyla sınırlar. Bu, özellikle hedefleriniz tutarlı sesli komutlarla verimliliği artırmaksa, düzenli toplantılar, beyin fırtınası oturumları veya içerik planlaması için yeterli değildir

Wispr Flow Alternatiflerine Genel Bakış

İşte, ses dosyalarını kolayca transkribe etmek için bugün deneyebileceğiniz en iyi Wispr Flow alternatiflerinin listesi!

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, Belgeler, görev yönetimi, toplantı şablonları Notlar, görevler ve işbirliği için hepsi bir arada bir çalışma alanına ihtiyaç duyan bireyler ve orta ve büyük ölçekli takımlar Ücretsiz plan mevcuttur, kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Otter. ai Canlı transkripsiyon, konuşmacı ID, toplantı özetleri, Zoom ve Google Meet entegrasyonu Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetlerine ihtiyaç duyan bireyler, tek başına çalışan girişimciler ve küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli plan premium özellikler için aylık 16,99 $'dan başlar Sonix. ai 40'tan fazla dil desteği, ses/video içe aktarma, zaman damgaları, özel kelime dağarcığı Hızlı, çok dilli ve yüksek doğrulukta transkripsiyona ihtiyaç duyan serbest çalışanlar, içerik oluşturucular ve global takımlar Ücretsiz deneme mevcuttur, ücretli plan transkripsiyon için saatte 10 $'dan başlar Temi Bütçe dostu fiyatlandırma, basit arayüz, hızlı geri dönüş Hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyon yazılımına ihtiyaç duyan bireyler ve ara sıra kullanıcılar (öğrenciler veya gazeteciler gibi) 0,25 $/ses dakikası, kullandıkça öde modeli Açıklama Overdub, ekran kaydetme, çoklu parça düzenleme ve podcast yayınlama Ses, video ve metin düzenlemeyi birleştiren tek başına çalışan oluşturucular, podcast yayıncıları ve küçük medya takımları Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar MacWhisper Whisper AI motoru, internet gerektirmez, birden fazla dili destekler Mac kullanıcıları için çevrimdışı ses-metin dönüştürme Ücretsiz plan mevcuttur, Pro sürüm için tek seferlik lisans Dictanote Hibrit dikte + manuel giriş, biçimlendirme araçları, ses kısayolları Tek başına kurulumda dikte ve yazma arasında geçiş yapan yazarlar, blog yazarları ve öğrenciler Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 8 $'dan başlar Tactiq Zoom, Google Meet, MS Teams için transkriptler, vurgu izleme ve otomatik özetler Video görüşmelerinden toplantı transkriptlerini yakalayan ve düzenleyen küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Rev AI ve insan transkripsiyonu, altyazı ve küresel dil desteği İnsan düzeyinde transkripsiyon doğruluğuna ihtiyaç duyan hukuk, medya ve araştırma takımları (orta ölçekli ve kurumsal) Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar Superwhisper Hafif arayüz, birden fazla ses girişi desteği, hesap gerekmez Mac ve iOS'ta Whisper AI'yı yerel olarak kullanan gizlilik öncelikli profesyoneller ve kurumsal kullanıcılar Ücretsiz plan mevcuttur, ücretli planlar aylık 8,49 $'dan başlar

Kullanabileceğiniz En İyi Wispr Flow Alternatifleri

En iyi seçenekleri bir bakışta gördüğünüze göre, şimdi bunları tek tek inceleyerek size en uygun olanı bulalım.

1. ClickUp (Görevler ve iletişim için birleşik bir platforma ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı 10 kat daha verimli hale getirin ClickUp AI Notetaker ile herhangi bir tartışmadan her ayrıntıyı yakalayın

Çoğu ses-metin dönüştürme aracı, transkripsiyonla sınırlıdır. ClickUp, konuşmalarınızı eyleme geçirilebilir planlara dönüştürerek daha da ileri gider.

Bir müşteri görüşmesinde olduğunuzu, fikirler ürettiğinizi, sonraki adımları tartıştığınızı ve sorumlulukları anında dağıttığınızı hayal edin. ClickUp AI Notetaker, toplantıya sessizce katılır (tabii ki sizin izninizle), konuşmayı kaydeder ve önemli noktaların ve eylem öğelerinin akıllı bir özetiyle birlikte temiz, etiketli bir transkripti gelen kutunuza gönderir.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları otomatik olarak kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

Ama bu sadece başlangıç.

Toplantıdan hemen sonra, ClickUp Belgelerinde oluşturulan bu notlar çalışma alanınızın bir parçası olur. Önemli noktaları anında ClickUp Görevlerine dönüştürebilir, bunları atayabilir, son teslim tarihlerini belirleyebilir ve tüm proje bağlamını merkezi bir yerde tutabilirsiniz. Bu tür görev entegrasyonu, takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha hızlı başlamak için görev listesi şablonlarını da kullanabilirsiniz.

ClickUp Docs ile içeriği anında biçimlendirin, görevleri bağlayın ve ayrıntılı düzenlemeler için takımlarla işbirliği yapın

Her şey paylaşılan bir alanda gerçekleştiği için işbirliği doğal bir şekilde gerçekleşir. Takımınız, ClickUp'taki Canlı İşbirliği özelliğini kullanarak notları birlikte düzenleyebilir, yorum bırakabilir, görevlerin ilerlemesini güncelleyebilir ve büyük resmi gözden kaçırmak yerine paylaşılan notlarla aynı sayfada kalabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantılar için AI Not Alıcı: Not Alıcı'nın aramalara otomatik olarak katılmasını, konuşmaları kaydetmesini ve özetler ve eylem öğeleri içeren transkriptler oluşturmasını sağlayın

ClickUp Belgeleri: Satır içi yorumlar, bahsetmeler ve görev bağlantıları ile belgeleri gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve paylaşın

Notlardan görev entegrasyonu: Bir belgenin veya transkriptin herhangi bir bölümünü, atanan kişiler, son tarihler ve proje etiketleri ile bir göreve dönüştürün

Yerleşik takım işbirliği: Belgeleri birlikte düzenleyin, takip işlemleri atayın, güncellemeleri izleyin ve geri bildirimleri yönetin — hepsi tek bir paylaşımlı çalışma alanında

AI komutlarıyla ClickUp Brain: Uzun notları özetleyin, sonraki adımları çıkarın ve Uzun notları özetleyin, sonraki adımları çıkarın ve ClickUp'ın AI yardımıyla belgeler veya yorumlar içindeki içeriği yeniden yazın

📮ClickUp Insight: ClickUp, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü tespit etti. Peki tüm bu zaman gerçekten gerekli mi? Şüpheciliğimizin nedeni nedir? Ankete katılanların yalnızca %12'si toplantılarını oldukça etkili olarak değerlendiriyor. Oluşturulan eylem öğeleri, takip oranları ve sonuçlar gibi metrikleri izlemek, uzun toplantıların gerçekten değer sağladığını ortaya çıkarabilir. ClickUp'ın toplantı yönetimi araçları size bu konuda yardımcı olabilir! AI Notetaker ile tartışmalar sırasında eylem öğelerini kolayca yakalayın, bunları izlenebilir görevlere dönüştürün ve tamamlanma oranlarını tek bir çalışma alanında izleyin. Hangi toplantıların gerçekten sonuç getirdiğini ve hangilerinin takımınızın zamanını boşa harcadığını görün!

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, küçük takımlar veya yeni başlayan tekil kullanıcılar için biraz fazla olabilecek birçok özellik sunar. Kullanıcılar genellikle gösterge panellerini, görünümleri ve özel iş akışlarını ayarlamanın biraz zaman aldığını belirtir

Özellikle otomasyonlar veya yoğun entegrasyonlar kullanıldığında, daha büyük çalışma alanlarında ara sıra gecikme raporları alınmaktadır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, ClickUp'ın ajansının iç görev yönetimini nasıl dönüştürdüğünü paylaştı:

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın iş akışını tek bir yerden izlememi, acil işleri önceliklendirmeyi ve iletişimi merkezi hale getirmeyi sağlıyor.

ClickUp, ajansımızda iç görevleri yönetme şeklimizi tamamen değiştirdi. Tüm takımın iş akışını tek bir yerden izlememi, acil işleri önceliklendirmeyi ve iletişimi merkezi hale getirmeyi sağlıyor.

2. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı özetleri için en iyisi)

Otter. ai, toplantılarda çok zaman geçiren profesyoneller için geliştirilmiş, tanınmış bir ses-metin dönüştürme aracıdır. Konuşmacı etiketleriyle gerçek zamanlı transkripsiyon sunar ve otomatik olarak özetler ve aranabilir transkriptler oluşturur. Zoom görüşmesinde, konferansta veya röportajda olsanız da, Otter manuel olarak not almak zorunda kalmadan odaklanmanıza yardımcı olur.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantılar sırasında konuşmacıları gerçek zamanlı olarak ayırt edin

Tam metni okumadan anahtar anlara hızlıca göz atın

Chrome Uzantısı veya yerel entegrasyonlar aracılığıyla Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve daha fazlasıyla kolayca entegre edin

İşbirliği araçlarını kullanarak transkriptleri paylaşın, yorumlar ekleyin ve transkript içinde ekip arkadaşlarınızı etiketleyin

IOS, Android ve web uygulamalarıyla her yerden transkripsiyon yapın

Otter. ai sınırlamaları

Arka plan gürültüsü, güçlü aksanlar veya konuşmaların üst üste binmesi transkripsiyon doğruluğunu düşürebilir

Konuşmacı tanımlama, grup ayarlarında tutarlı bir şekilde çalışması için genellikle manuel ayarlamalar gerektirir

Ücretsiz plan, sınırlı transkripsiyon dakikası içerir ve bu, düzenli kullanım için yeterli olmayabilir

Canlı özet, takım işbirliği ve yönetici kontrolleri gibi gelişmiş özellikler yalnızca üst düzey ücretli planlarda mevcuttur

Otter. ai fiyatlandırma

Temel Plan : Ücretsiz

Pro Plan : Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Otter. ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Otter.ai hakkında şunları söylüyor:

İyi özetler, eylem öğeleri ve yararlı entegrasyonlar içeren etkili bir not alma aracı

İyi özetler, eylem öğeleri ve yararlı entegrasyonlar içeren etkili bir not alma uygulaması

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Otter AI alternatifleri ve rakipleri

3. Sonix. ai (Yüksek doğrulukla hızlı, çok dilli transkripsiyon için en iyisi)

Sonix. ai, 40'tan fazla dilde hızlı ve yüksek doğrulukta transkripsiyona ihtiyaç duyan içerik oluşturucular ve takımlar için idealdir. Ses veya video dosyalarını yükleyebilir, konuşmacı etiketleri ve zaman damgaları ile hızlı transkriptler alabilir ve bunları doğrudan tarayıcıda düzenleyebilirsiniz. Çoklu dil girişi destekler, kullanıcıların özgürce konuşmasına izin verir ve özetler ve dışa aktarma seçenekleri gibi akıllı özellikler içerir.

Sonix. ai en iyi özellikler

Küresel takımlar ve oluşturucular için 40'tan fazla dilde ses ve video transkripsiyonu yapın

Hızlı teslimatlar için ideal olan transkriptleri dakikalar içinde alın

Kolay gezinme için konuşmacıları etiketleyin ve kelime düzeyinde zaman damgaları ekleyin

Web arayüzünde düzenleme, vurgulama ve işbirliği yapın

Kolay paylaşım ve yeniden kullanım için transkriptleri TXT, DOCX, PDF, SRT ve daha birçok formatta dışa aktarın

Sonix. ai sınırlamaları

Yerleşik ses kaydedici içermez. Kullanıcılar ses veya video dosyalarını yüklemelidir

Gürültülü ortamlarda veya diyalogların üst üste binmesi durumunda doğruluk düşebilir

Sınırlı ücretsiz deneme ve fiyatlandırma, yoğun ve sürekli kullanım için uygun olmayabilir

Sonix. ai fiyatlandırma

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Standart plan (kullandıkça öde): Transkripsiyon için saat başına 10 ABD doları

Premium plan: Aylık 16,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır) + saatlik 5 $ transkripsiyon

Enterprise planı: 5+ kullanıcı için özel fiyatlandırma

Sonix. ai puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Sonix.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

Sonix. ai, hareket halindeyken iş sesli mesajlarını transkribe etmek ve düzenli tutmak için harika bir araçtır.

Sonix. ai, hareket halindeyken iş sesli mesajlarını transkripsiyonlamak ve düzenli tutmak için harika bir araçtır.

4. Temi (Minimum düzenleme ile hızlı ve uygun fiyatlı transkripsiyonlar için en iyisi)

Temi, hız ve basitlik için tasarlanmıştır. Piyasadaki en düşük fiyatlardan birine sahip, hızlı sonuçlar sunan hafif bir transkripsiyon aracıdır. Sabit fiyatlandırması ve kullanımı kolay düzenleyicisi ile gazeteciler, öğrenciler ve içerik oluşturucular gibi tek başına çalışan profesyonellerin favorisidir.

Ses dosyalarınızı yükleyebilir, dakikalar içinde transkriptini alabilir ve Temi'nin yerleşik düzenleyicisini kullanarak düzeltebilirsiniz. Net ses ve minimum arka plan gürültüsü ile en iyi sonucu verir; bire bir röportajlar, konferanslar veya podcast kayıtları için mükemmeldir.

İşbirliği özellikleri veya görev iş akışları bulunmamakla birlikte, Temi, uygun fiyat ve hız öncelikleriniz olduğunda öne çıkıyor.

Temi'nin en iyi özellikleri

Piyasadaki en düşük transkripsiyon ücretlerinden birine erişin. Abonelik, aylık taahhüt veya kullanım kademeleri yoktur

Daha uzun dosyalar için bile, yükledikten sonra 5-10 dakika içinde transkriptleri alın

Sesi çalın, zaman damgalarını takip edin ve metni satır satır düzenleyin

Paylaşım veya yayınlama için transkriptinizin temizlenmiş sürümünü TXT, SRT veya PDF biçiminde indirin

Temi sınırlamaları

Canlı transkripsiyon veya toplantı entegrasyon özelliklerini desteklemez

Arka plan gürültüsü veya çakışan seslerin olduğu kayıtlarda doğruluk azalabilir

İşbirliği veya proje yönetimi özellikleri yok

Temi fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

ses dakikası başına 0,25 $ (kullandıkça öde)

Temi puanları ve yorumları

Trustpilot : 4/5 (70+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Temi hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları paylaşıyor:

Temi, ses kayıtlarını doğru bir şekilde transkribe eder. Transkripsiyon tamamlandıktan sonra içerik düzenlenebilir.

Temi, ses kayıtlarını doğru bir şekilde transkribe eder. Transkripsiyon tamamlandıktan sonra içerik düzenlenebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Web seminerlerini veya video görüşmelerini manuel olarak transkripsiyonluyorsanız, notlarınızı sabitlemek için zaman damgaları kullanın. Videoyu duraklatın ve her anahtar noktanın yanına zaman damgasını not edin (ör. [03:42] Proje yol haritası nasıl oluşturulur). Bu, tüm videoyu yeniden izlemeden karmaşık kısımları kolayca tekrar gözden geçirmenizi sağlar. Daha fazla ipucu mu istiyorsunuz? İşte videolardan verimli bir şekilde not alma konusunda hızlı bir kılavuz.

5. Descript (Transkripsiyon, ses ve video düzenlemeyi birleştiren oluşturucular için en iyisi)

via Descript

Descript, araçlar arasında geçiş yapmadan içeriği daha hızlı bir şekilde transkribe etmek, düzenlemek ve yayınlamak isteyen podcast yayıncıları, pazarlamacılar ve eğitimciler arasında favori bir uygulamadır. Kayıtları otomatik olarak metne dönüştürerek, transkripti değiştirerek videoları veya seslendirmeleri düzenlemenizi sağlar.

Dolgu kelimelerini kaldırabilir, altyazılar ekleyebilir ve yayınlamak için içeriği hazırlayabilirsiniz — hepsi tek bir gösterge panelinden. Yerleşik ekran kaydetme, takım işbirliği ve yayınlama araçlarıyla Descript, yaratıcı takımların fikirlerden bitmiş içeriğe daha kısa sürede geçmesine yardımcı olur.

En iyi özellikleri tanımlayın

Transkripti düzenleyerek ses ve video içeriğini düzenleyin. Geleneksel zaman çizelgesi düzenleyicisini kullanmadan bölümleri kesin, yeniden düzenleyin veya silin

Tek bir tıklama ile "um", "uh" gibi dolgu kelimelerini ve tekrarlanan ifadeleri otomatik olarak algılayın ve kaldırın, içeriği daha temiz ve profesyonel hale getirin

Takım üyelerini gerçek zamanlı olarak transkriptler, zaman çizelgeleri ve düzenlemeler üzerinde işbirliği yapmaya davet edin, paylaşılan projeleri yönetmeyi kolaylaştırın

Descript içinde doğrudan ekranı kaydederek eğitimler, demolar veya adım adım kılavuzlar kaydedin, ardından başka bir araca ihtiyaç duymadan düzenleyin ve yayınlayın

Erişilebilirlik veya yeniden kullanım için videolara senkronize altyazıları hızla ekleyin ve altyazı dosyalarını dışa aktarın

Açıklayıcı sınırlamalar

Basitleştirilmiş arayüzüne rağmen, ses veya video düzenleme konusunda yeni olan kullanıcılar için öğrenme eğrisi

Dolgu kelime kaldırma ve gelişmiş dışa aktarma gibi üst düzey özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Descript fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Hobi planı : Aylık 24 $/kullanıcı

Oluşturucu planı : Aylık 35 $/kullanıcı

İş planı : Aylık 50 $/kullanıcı

Enterprise planı: Büyük takımlar için özel fiyatlandırma

Descript puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Descript hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Descript ile ilgili deneyimlerini şöyle paylaşıyor:

Kolay video düzenlemeleri ve transkriptler için mükemmeldir, ayrıca çok daha fazlasını sunar. Video ve ses düzenleme, belge düzenleme kadar kolaydır, bu nedenle işlerinizi halletmek için karmaşık bir düzenleme programını kullanmayı bilmenize gerek yoktur.

Kolay video düzenlemeleri ve transkriptler için mükemmeldir, ayrıca çok daha fazlasını sunar. Video ve ses düzenleme, belge düzenleme kadar kolaydır, bu nedenle işlerinizi halletmek için karmaşık bir düzenleme programı kullanmayı bilmenize gerek yoktur.

📖 Ayrıca Okuyun: Filigran içermeyen en iyi ücretsiz ekran kaydediciler

6. MacWhisper (Çevrimdışı transkripsiyon arayan Mac kullanıcıları için en iyisi)

macWhisper aracılığıyla

Gizlilik ve basitlik, MacWhisper'ın temelinde yer alır. MacWhisper, macOS için özel olarak tasarlanmıştır ve tamamen cihazınızda çalışır; internet bağlantısı veya bulut depolama gerekmez. Röportajları, toplantıları veya içerik taslaklarını transkripsiyonlarken dosyalarınız yerel olarak ve güvenli bir şekilde saklanır.

MacWhisper, OpenAI'nin Whisper modelini kullanarak birden fazla dilde doğru transkripsiyonlar sunar. Ses veya video dosyalarını yükleyebilir, transkripti temiz bir arayüzde görüntüleyebilir ve bağlantı veya gizlilik endişeleri olmadan anında düzenleyebilirsiniz.

Verileri üzerinde kontrol sahibi olmaya değer veren ve sadece işini yapan hafif, çevrimdışı bir transkripsiyon aracı isteyen profesyoneller için güvenilir bir seçimdir.

MacWhisper'ın en iyi özellikleri

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan ses ve video dosyalarını doğrudan Mac'inize aktarın

Çeşitli aksan ve dillerde yüksek kaliteli sonuçlar için en doğru açık kaynaklı konuşma tanıma modellerinden birini kullanın

Düzinelerce dilde transkripsiyonu destekleyerek uluslararası projeler veya çok dilli takımlar için kullanışlı hale getirin

Gereksiz açılır pencereler veya dağınıklık olmadan işinize odaklanın

Sürekli ücret ödemeden basit bir fiyatlandırma modeli sayesinde bir kez satın alın ve sonsuza kadar kullanın.

MacWhisper sınırlamaları

Yalnızca macOS için mevcuttur. Windows veya mobil sürümleri yoktur

Gerçek zamanlı transkripsiyon veya canlı toplantı entegrasyonu sunmaz

Takım kullanımı için yerleşik işbirliği araçları veya görev özellikleri yoktur

MacWhisper fiyatlandırması

Kişisel lisans : ~64 $ (tek seferlik) [59 €]

5 lisans : ~270 $ toplam / ~54 $ lisans başına [249 € / 49 €]

10 lisans : ~490 $ toplam / ~49 $ lisans başına [450 € / 45 €]

20 lisans : ~870 $ toplam / ~44 $ lisans başına [799 € / 39 €]

50 lisans: ~2.070 $ toplam / ~41 $ lisans başına [1.899 € / 38 €]

Not: Gerçek fiyatlar, geçerli döviz kurlarına göre biraz farklılık gösterebilir.

MacWhisper puanları ve yorumları

Gumroad: 4,9/5 (1.600+ yorum)

MacWhisper hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir Product Hunt yorumcusunun MacWhisper ile ilgili deneyimlerini paylaştığı yorum:

Cihazda transkripsiyon için inanılmaz derecede kullanışlı bir uygulama. Bunu hem sesli notları metne dönüştürmek hem de notlarım için çevrimiçi videolardan otomatik transkriptler oluşturmak için kullanıyorum.

Cihaz üzerinde transkripsiyon için inanılmaz derecede kullanışlı bir uygulama. Bunu hem sesli notları metne dönüştürmek hem de notlarım için çevrimiçi videolardan otomatik transkriptler oluşturmak için kullanıyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Toplantı etkinliği anketimiz, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü, ancak katılımcıların %14'ünün toplantılarını sadece 15 dakika içinde tamamlayabildiğini ortaya koydu. Küçük ama dikkate değer bir yüzde, hızlı ve verimli toplantıların mümkün olduğunu kanıtlıyor.

7. Dictanote (Dikte ve manuel düzenlemeyi bir arada isteyen yazarlar için en iyisi)

dictanote aracılığıyla

Dictanote, yazma sürecinden çıkmadan yazma ve sesli giriş arasında geçiş yapmak isteyen yazarlar, öğrenciler ve profesyoneller için idealdir. Tarayıcınızda temiz, belge benzeri bir arayüz ve yerleşik ses tanıma özelliği ile çalışır.

Doğal bir şekilde konuşabilir veya belge ortasında yazabilir, içeriği etiketlerle düzenleyebilir ve ayrı "not defterleri" kullanarak projeleri yönetebilirsiniz. Dikte ve manuel yazımı bir arada kullananlar için Dictanote, her şeyi tek bir yerde düzenli tutar. Ağır entegrasyonlar olmadan tamamen tarayıcıda çalıştığı için, daha yavaş veya eski cihazlarda bile hızlı yanıt verir.

Dictanote'un en iyi özellikleri

Otomatik noktalama desteği ile konuşurken metni düzenleyin. Bu, temizleme sonrası zaman kazanmanızı sağlar ve anında daha düzgün notlar oluşturmanıza yardımcı olur

Cihazınızın yerleşik konuşma motorunu kullanın, örneğin Chrome'daki Google Speech. Bu, hızlı internete bağımlılığı azaltır ve ses verilerinizin gizliliğini korur

Dikte ederken notlarınızı kalın, italik, altı çizili ve biçimlendirin. Bu, uzun içerikler yazan veya yapılandırılmış notlar düzenleyen herkes için yararlıdır

Basit klavye komutlarıyla dikteyi başlatın, duraklatın veya durdurun, böylece çoklu görevler sırasında düşüncelerinizi kolayca yakalayabilirsiniz

Dictanote sınırlamaları

Masaüstü bilgisayarlar için Google Chrome ile sınırlıdır, bu da diğer tarayıcıları kullanan veya mobil erişime ihtiyaç duyan kullanıcıları hariç tutar

Bulut senkronizasyonu veya yedekleme yoktur, bu nedenle notlar manuel olarak dışa aktarılmadıkça yerel olarak saklanır. Birden fazla cihazda çalışan veya otomatik senkronizasyona ihtiyaç duyan kullanıcılar için riskli olabilir

Önceden kaydedilmiş ses dosyalarını desteklemez, bu da mevcut röportajları veya toplantıları transkripsiyon için uygun hale getirmez

Dictanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 8 $

Dictanote puanları ve yorumları

Chrome Web Mağazası: 2. 7/5 (1000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Dictanote hakkında ne diyor?

Chrome Web Mağazası'ndaki bir yorumcu, Dictanote ile ilgili deneyimlerini şöyle paylaşıyor:

Dün oldukça iyi çalıştı ve vaat edilen %90 doğruluk oranını sağladı. Ancak, bu sabah hiç çalışmıyor, doğruluk oranı yaklaşık %50. %90 doğruluk oranıyla bile, dikte etmek ve düzeltmeler yapmak için harcadığım zamandan daha kısa sürede tüm metni yazabilirdim.

Dün oldukça iyi çalıştı ve vaat edilen %90 doğruluk oranını sağladı. Ancak, bu sabah hiç çalışmıyor, doğruluk oranı yaklaşık %50. %90 doğruluk oranıyla bile, dikte edip düzeltmeleri yapmak yerine tüm metni daha hızlı yazabilirdim.

8. Tactiq (Video toplantılardan transkriptleri yakalamak ve düzenlemek için en iyisi)

via Tactiq

Hiç bir Zoom görüşmesini bitirdikten sonra kimin ne yapacağını unuttuğunuz oldu mu? Tactiq, bunun bir daha asla olmaması için yardımcı olur.

Bu Chrome uzantısı, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams'den canlı transkriptleri yakalar ve toplantı sırasında önemli anları vurgulamanıza ve bunları eylem öğelerine dönüştürmenize olanak tanır. Ekranınızın kenarına düzgün bir şekilde yerleştirilir, böylece notlar için uğraşmadan konuşmaya odaklanabilirsiniz.

Önemli notları etiketleyebilir, takip işlemleri atayabilir ve her şeyi Google Dokümanlar, Notion veya CRM gibi araçlara aktarabilirsiniz. Tarayıcınızda çalıştığı ve toplantılara katılımcı olarak katılmadığı için, toplantı botlarında sık görülen gizlilik sorunlarını ortadan kaldırır.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Botlara veya ek izinlere ihtiyaç duymadan Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde çalışın

Toplantı sırasında eylem öğelerini, kararları ve anahtar bilgileri işaretleyin, böylece daha sonra kolayca gözden geçirebilirsiniz

Toplantıları özetleyin, takip e-postaları taslaklayın veya anında Jira biletleri oluşturun

Transkriptleri ve önemli noktaları kopyalayıp yapıştırmadan doğrudan Google Dokümanlar, Notion, Slack veya CRM'nize gönderin

Tactiq sınırlamaları

Yalnızca Chrome tarayıcısı ile masaüstü bilgisayarlarda çalışır, bu da Safari veya Firefox kullanan mobil kullanıcılar veya takımlar için erişilebilirliği sınırlar

CRM entegrasyonu ve genişletilmiş transkripsiyon geçmişi gibi bazı özellikler, daha yüksek seviyeli ücretli planlarda sunulmaktadır

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Sınırlı özellikler ve dışa aktarma

Pro plan: Aylık 12 $/kullanıcı

Takım planı: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Tactiq hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri:

Toplantıları Transkripsiyon Etmenin En Kolay Yolu. Birkaç şey var, ama muhtemelen en favori özelliğim AI destekli özetler.

Toplantıları Transkripsiyon Etmenin En Kolay Yolu. Birkaç şey var, ama muhtemelen en favori özelliğim AI destekli özetler.

📖 Ayrıca Okuyun: Etkili bir toplantı özeti nasıl yazılır?

9. Rev (Yüksek güvenilirlikle insan gücüyle yapılan transkripsiyon için en iyisi)

via Rev

Her ses-metin dönüştürme aracı hız ve doğruluğu dengelemekle kalmaz, Rev bunu başarır. Transkripsiyon alanında on yılı aşkın deneyime sahip olan Rev, her kelimenin önemli olduğu sektörler için yapay zeka verimliliğini insan düzeyinde hassasiyetle birleştirir.

Mahkeme tarafından kabul edilebilir transkriptlere ihtiyaç duyan bir gazeteci, çapraz sorgulamalar için hazırlık yapan bir hukuk takımı veya saatlerce süren röportajları düzenleyen bir araştırmacı olun, Rev size hızlı AI destekli transkripsiyonlardan son derece doğru insan tarafından oluşturulan transkripsiyonlara kadar esnek seçenekler sunar.

Ayrıca, alıntıları ve temaları ortaya çıkaran bir AI asistanı, düzenlenebilir transkriptler ve Zoom, Teams ve Google Meet ile entegrasyonlar gibi özellikler de sunar.

En iyi özellikler

Hız için yapay zeka veya %99'un üzerinde doğruluk için insan transkripsiyonu arasında seçim yapın

Özetleri otomatik olarak oluşturun, alıntıları vurgulayın ve transkriptlerden anahtar temaları ortaya çıkarın. Bu özellik, bir görüşmenin ardından takip yapmanız veya uzun konuşmalardan en önemli noktaları çıkarmanız gerektiğinde çok kullanışlıdır

Birden fazla transkriptte kalıpları ve çelişkileri tespit edin; bu özellik hukuk, medya ve araştırma takımları için idealdir

Dinlerken düzenleyin, değişiklikleri izleyin ve tek bir paylaşımlı çalışma alanında işbirliği yapın

Hareket halindeyken kayıt yapın veya Zoom, Meet ve Teams ile bağlantı kurarak toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayın

Rev sınırlamaları

Canlı etkinlikler veya web seminerleri için gerçek zamanlı transkripsiyon desteği yok

İnsan tarafından yapılan transkripsiyon, uzun içerikler için pahalı olabilir

Hoparlörlerin yanlış tanımlanması ve AI eğitimi için veri kullanımıyla ilgili bazı endişeler

Rev fiyatlandırması

Ücretsiz: Ayda 45 dakika Ayda 45 dakika AI transkripsiyon

Temel: 14,99 $/kullanıcı/ay

Pro: 34,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

Rev hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Rev hakkında şunları söylüyor:

Ajansımız, ifade alımları için neredeyse anında AI taslakları sağlamak için rev'i neredeyse her gün kullanıyor. Müşterilerimiz, transkripti video ile senkronize eden paylaşılabilir bağlantıları çok seviyor. AI özeti ve soru botu da harika ve bunların genişletilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Ajansımız, ifade alımları için neredeyse anında AI taslakları sağlamak için rev'i neredeyse her gün kullanıyor. Müşterilerimiz, transkripti video ile senkronize eden paylaşılabilir bağlantıları çok seviyor. AI özeti ve soru botu da harika ve bunların genişletilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

👀 Biliyor muydunuz? Toplantı etkinliği anketimize katılanların %49'u hala el yazısı notlar alıyor — dijitalin ön planda olduğu bir çağda şaşırtıcı bir eğilim. Kalem ve kağıda bu kadar bağlı olmak kişisel bir tercih olabilir veya dijital not alma araçlarının iş akışlarına tam olarak entegre edilmediğinin bir işareti olabilir.

10. Superwhisper (Temiz bir arayüzde Whisper AI'nın doğruluğunu isteyen kurumsal kullanıcılar için en iyisi)

superWhisper aracılığıyla

Superwhisper, kurumsal kullanıcılar için tasarlanmış, macOS ve iOS için güçlü bir çevrimdışı transkripsiyon aracıdır. Whisper. cpp çerçevesini kullanır ve tamamen cihaz üzerinde çalışır, böylece tam veri gizliliği sağlar.

Onu ayıran özellik, bağlam duyarlı biçimlendirme ve özelleştirilebilir AI iş akışları için destek olmasıdır. Bu sayede takımlar, doğal dil işleme kullanarak son işlem kuralları tanımlayabilir. Bulut hizmetlerine güvenmeden yasal veya tıbbi notlar gibi hassas içeriği transkripsiyonlamak için idealdir.

Superwhisper'ın en iyi özellikleri

Buluta herhangi bir veri göndermeden, yerel AI modellerini kullanarak tamamen cihazınızda çalışın

Kullandığınız uygulamaya göre çıktıyı uyarlayın. Örneğin, içeriği Mail uygulamasında bir e-posta gibi biçimlendirir veya Notlar'a aktarırken madde işaretleri kullanır

Transkriptlerinizi iyileştirmek için doğal dil komutları ekleyin

Gelişmiş tanıma sistemi sayesinde sağlık, hukuk ve araştırma gibi alanlarda alanlara özgü terimleri daha yüksek doğrulukla işleyin

Transkriptleri düzeltmenize ve özetleri hızlı bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olmak için sürüm kontrolüne, işbirliğine dayalı düzenlemeye ve GPT-4o ve Claude 3. 5 gibi AI araçlarıyla entegrasyonlara erişin

Tüm dosyaları uçtan uca şifreleme ile yerel olarak depolayın, hassas verilerin güvenliğini ve gizlilik standartlarına uygunluğunu sağlayın

Superwhisper sınırlamaları

En büyük AI modellerini kullanarak gerçek zamanlı transkripsiyon için daha yeni Mac donanımı (M2 veya üstü) gerektirir, eski cihazlara sahip kullanıcıların erişimini sınırlar

Yerleşik hoparlör tanımlama özelliği olmadığı için röportajlarda veya toplantılarda birden fazla sesi ayırt etmek zorlaşır

Özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için özel modlar ve AI son işleme gibi gelişmiş özelliklerin ayarlanması için zor öğrenme eğrisi

Superwhisper fiyatlandırması

Ücretsiz plan mevcuttur

Pro: 8,49 $/ay

Yıllık: 84,99 $/yıl

Ömür boyu: 249,99 $

Superwhisper puanları ve yorumları

Uygulama mağazası : 4,9/5 (1200+ yorum)

Product Hunt: 5/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Superwhisper hakkında ne diyor?

İşte bir kullanıcı Product Hunt'ta Superwhisper hakkında yazdıkları:

Ne kadar kullanışlı bir yazılım! Metin girişi çok hızlı olduğu için kendimi daha fazla ve daha iyi dokümantasyon ve e-posta yazarken buluyorum.

Ne kadar kullanışlı bir yazılım! Metin girişi çok hızlı olduğu için kendimi daha fazla ve daha iyi dokümantasyon ve e-posta yazarken buluyorum.

📖 Daha Fazla Bilgi: Toplantı notları için AI nasıl kullanılır?

Doğru Wispr Flow Alternatifini Seçme

Ses-metin araçları artık sadece transkripsiyonla ilgili değildir. Gerçek değer, toplantı bittikten sonra bu transkriptlerle neler yapabileceğinizden gelir.

ClickUp gibi araçlarla, fikirlerinizi eyleme dönüştürmek için eksiksiz bir sistem elde edersiniz. ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kaydedebilir, akıllı özetler oluşturabilir ve anahtar noktalardan anında görevler oluşturabilirsiniz

ClickUp Belgeleri ile takımınız notlar üzerinde işbirliği yapabilir, bunları görevlere bağlayabilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilir

Elbette, diğer araçlar farklı alanlarda öne çıkmaktadır. Otter. ai ve Sonix, hızlı, yapay zeka destekli transkripsiyon için mükemmeldir. Rev, yüksek doğrulukta, insan tarafından incelenmiş sonuçlar sunar. MacWhisper ve Superwhisper, çevrimdışı işleme ihtiyacı olan gizlilik öncelikli kullanıcılar için mükemmeldir.

Doğru araç, iş akışınızın nasıl olduğuna ve takımınızın nasıl çalıştığına bağlıdır.

ClickUp gibi esnek platformların demolarını ve ücretsiz denemelerini keşfederek başlayın. Takımınızın bir sonraki büyüme aşaması için en iyi çözümü seçmek için ihtiyacınız olan netliği elde edin.