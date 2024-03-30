i̇ş Yönetimi Süreçlerini Kolaylaştırmak için 15 Akıllı Salesforce Hilesi

Salesforce, yapay zeka ve diğer dönüştürücü teknolojileri kullanarak iş akışlarını optimize eder ve satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımlarınızın verimliliğini artırır.

Platform, pazarlama uzmanlarının özel kampanyalar oluşturmasına ve en uygun yayınlama zamanlarını belirlemesine yardımcı olur. Satış takımlarına ise, potansiyel müşterileri izlemelerine ve satış süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) özellikleri sunar.

Ancak, Salesforce'tan en iyi şekilde yararlanmak için, yeteneklerini derinlemesine incelemeli ve denenmiş ve test edilmiş ipuçları ile en iyi uygulamaları hayata geçirmelisiniz.

Bu amaçla, iş yönetiminizi yeni bir düzeye taşıyacak ve benzeri görülmemiş bir verimlilik sağlayacak 15 mükemmel Salesforce ipucu paylaşacağız.

15 Uzman Salesforce Hilesi ile Süreçleri Otomatikleştirin ve Kolaylaştırın

İşletmenizin boyutu ve sektöründen bağımsız olarak platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarmanıza ve gerçek bir süper kullanıcı olmanıza yardımcı olmak için 15 uzman Salesforce ipucu topladık. ✨

1. Potansiyel müşteri kaynağı ipucu

Potansiyel müşteriler oluşturmak ve marka görünürlüğünü artırmak için pazarlama ekipleri genellikle birden fazla pazarlama kanalını içeren pazarlama iletişimi stratejileri benimser. Ancak, pazarlama çabalarınızı optimize etmek ve kaynakları doğru bir şekilde tahsis etmek için her kanalın potansiyel müşteri oluşturma yeteneklerini anlamak çok önemlidir.

Salesforce, potansiyel müşterileri izlemek ve yönetmek için en iyi çözümü sunar: Potansiyel Müşteri Kaynağı özelliği. SEO, sosyal medya yönlendirmeleri veya ağızdan ağıza yayılan bilgiler yoluyla, platform potansiyel müşterilerin ürün veya hizmetlerinizi nasıl ve nerede keşfettiklerine dair ayrıntılı bilgiler sağlar. 🔍

Potansiyel müşterilerin kaynağını belirlemek, en verimli kanallara iki kat daha fazla odaklanarak pazarlama çabalarınızı en üst düzeye çıkarmanızı sağlar. Ayrıca, beklenenden daha az potansiyel müşteri üreten kanallar için tasarlanmış yeniden pazarlama kampanyası stratejileri geliştirebilirsiniz.

2. Potansiyel müşteri dönüşüm izleme ipucu

Potansiyel müşteri dönüşüm süresi, potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmek için gereken süreyi ifade eder. Bu bilgi, her satış temsilcisine, doğru satış tahminleri için gerekli olan en yoğun satın alma zamanları gibi müşteri davranışlarındaki eğilimler hakkında içgörüler sağlar. 🔮

Salesforce, müşterileri ve potansiyel müşterileri izlemek için güçlü bir araçtır. Satış temsilcilerinin potansiyel müşteri dönüşüm verilerini izlemelerine yardımcı olarak en yoğun dönüşüm zamanlarını doğru bir şekilde belirlemelerini sağlar. Bu bilgilerle satış ekipleri stratejilerini etkili bir şekilde iyileştirebilir ve kaynakları en uygun dönüşüm fırsatlarından yararlanmak için tahsis edebilir.

3. Gösterge paneli ipucu

Satış ve pazarlama ekipleri için, müşteri ile ilgili verileri ve satış anahtar performans göstergelerini (KPI) takip etmek, büyümeyi sağlamak ve satış hedeflerine ulaşmak için çok önemlidir. Geçmişte, ekipler satış verileri hakkında içgörü elde etmek için elektronik tablolar ve geçmiş trend raporlarıyla uğraşmak zorundaydı. Bu, zahmetli bir işti ve genel verimliliği olumsuz etkiliyordu.

Neyse ki, Salesforce gösterge panelleri, sezgisel grafikler ve çizelgeler aracılığıyla pipeline performansı, satış eğilimleri ve potansiyel müşteri dönüşüm fırsatları hakkında hızlı bir görsel genel bakış sunarak önemli metrikleri izlemeyi kolaylaştırır. 📊

Platformun filtre özelliği, kullanıcıların en alakalı verilere odaklanmalarını ve güvenle bilinçli kararlar almalarını sağlayarak görünürlüğü daha da artırır.

4. Web'den müşteri adayı oluşturma ipucu

Pazarlama ekipleri, potansiyel müşteriler oluşturmak için genellikle web siteleri veya açılış sayfaları gibi çevrimiçi kanalların gücünden yararlanır. Bunu yapmak için anahtar yöntemlerden biri, web formlarını açılış sayfalarına veya web sitelerine entegre etmektir. 🕸️

Web formları, ziyaretçilerden iletişim bilgileri, demografik bilgiler ve ürün tercihleri gibi önemli bilgileri toplayan potansiyel müşteri oluşturma ağ geçitleridir. Bu veriler genellikle satış ve pazarlama takımlarının müşteri ilişkileri stratejilerinin temelini oluşturur.

Bu web formlarını oluşturmak ve dağıtmak çok kolaydır. Salesforce kullanıcıları, sadece birkaç tıklama ile ziyaretçilerden ilgili bilgileri toplamak için formlar tasarlayabilir ve bunları web sitelerine yerleştirebilir.

Web formlarından gelen veriler doğrudan Salesforce CRM'e aktarılır, böylece Salesforce potansiyel müşterilerini daha kolay nitelendirebilir ve takip için satış temsilcilerine hızlı bir şekilde iletebilirsiniz.

5. Otomasyon ipucu

Görev oluşturma ve bildirim gönderme gibi tekrarlayan ve sıkıcı işleri otomatikleştirerek, işletmeler potansiyel müşteriler bulmak veya müşteri ilişkilerini geliştirmek gibi daha stratejik faaliyetler için değerli zaman kazanabilirler. 🐣

Salesforce, güçlü bir satış ve pazarlama otomasyon aracıdır. Özellikle, Salesforce'un Process Builder özelliği, platformda tetikleyicileri yapılandırarak aşağıdakileri otomatik olarak gerçekleştirmenizi sağlar:

Kayıtları güncelle

Bir potansiyel müşteri faiz gösterdiğinde bildirim gönderin

Müşteriler veya potansiyel müşteriler tarafından gerçekleştirilen belirli eylemlere göre satış takımı için takip görevleri oluşturun

6. LinkedIn Sales Navigator entegrasyonları

Salesforce'un potansiyel müşteri bulma yeteneklerini geliştirmek için mükemmel bir yol, onu LinkedIn Sales Navigator ile entegre etmektir.

Sales Navigator, hedef kişileriniz içinde potansiyel müşterileri belirlemek, tercihlerini ve faiz alanlarını tespit etmek ve potansiyel müşteriler önermek için gelişmiş arama filtreleri ve algoritmaları sunan bir platformdur.

Salesforce'u LinkedIn Sales Navigator ile bağlayarak, Salesforce'tan hiç çıkmadan potansiyel müşterilerinizin LinkedIn bilgilerine erişebilirsiniz. Potansiyel müşteri profilleri hakkında içgörüler elde ederek, onların faizlerine göre kişiselleştirilmiş erişim stratejileri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, LinkedIn'in InMail mesajlaşma platformunu kullanarak Salesforce içinde potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.

7. Satır içi düzenleme ipucu

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ekipleri, satış veya iş gider raporları gibi belgeler oluştururken zaman zaman hesap veya iletişim bilgilerinde tutarsızlıklar ile karşılaşır.

Bu tür hataları düzeltmek için eskiden ayrı bir düzenleme sayfası açmak ve tutarsızlığı içeren bölümü manuel olarak aramak gerekiyordu. Takım üyeleri genellikle birkaç küçük düzeltme yapmak için birden fazla sayfa arasında geçiş yapmak zorunda kaldığından, bu süreç zahmetli ve zaman alıcıydı.

Salesforce, bu sorunu satır içi düzenleme adlı bir özellik sunarak çözdü. Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcılar Salesforce kayıtları sayfasında güncellenmesi gereken alana tıklayıp gerekli değişiklikleri yapabilir ve kayıt görünümünden çıkmadan değişiklikleri kaydedebilir.

8. Chrome uzantısı ipucu

Salesforce'un Google Chrome ile entegrasyonu, tarayıcınızın rahatlığından en iyi dönüşüm sağlayan potansiyel müşteriler, hesaplar ve fırsatlar hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlar.

Örneğin, Salesforce Inspector uzantısı, kayıtların derinlemesine analiz edilmesini ve düzenlenmesini sağlar. Salesforce Navigator for Lightning ise, Salesforce hesaplarınızda depolanan kayıtları ve dosyaları doğrudan Chrome tarayıcınızdan aramanızı sağlayan güçlü bir arama çubuğu özelliğine sahiptir.

9. Rapor oluşturma ipucu

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımları, satış geliri, kampanya etkinliği ve müşteri memnuniyeti puanları gibi temel metrikleri ayrıntılı olarak içeren KPI raporlarını düzenli olarak derler.

Bu trend raporları, takımın potansiyel müşteri dönüşümü ve satış hedeflerine yönelik ilerlemesi hakkında içgörüler sağlayan önemli birer referans noktasıdır. Ayrıca, kampanya ve satış sürecinin iyileştirilebileceği alanları vurgulayarak büyüme fırsatlarını belirler.

Salesforce'un kullanıcı dostu rapor oluşturucu, rapor oluşturma sürecini basitleştirir. CRM'si sayesinde gerçek zamanlı potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerine erişebilir, filtreleri kolayca uygulayarak dahil edilecek ilgili metrikleri seçebilirsiniz.

Ayrıca, platformun görselleştirme seçenekleri (grafikler, çizelgeler ve tablolar) veri yorumlamayı kolaylaştırarak satış ekibinin potansiyel müşteri performansını ve müşteri davranış kalıplarını ayırt etmesini sağlar. 📈

İlgili grafikler ve çizelgelerle geçmiş trend raporları oluşturduktan sonra, takım liderleri Salesforce'un işbirliği merkezi olan Salesforce Chatter'ı kullanarak belgeleri takım üyeleriyle paylaşabilir.

10. Entegrasyon ipucu

LinkedIn Sales Navigator ve Google Chrome'un yanı sıra, Salesforce işinizi merkezileştirmek ve kolaylaştırmak için birçok başka uygulamayla da bağlantı kurar. Dikkat çekici bir entegrasyon, proje ve görev yönetimi, hedef belirleme ve işbirliği özellikleriyle tanınan hepsi bir arada verimlilik platformu ClickUp'tır.

Salesforce'u ClickUp ile entegre etmek için Zapier gibi bir entegrasyon hizmeti ortağı (ISP) kullanmanız gerekir. Bağlandıktan sonra, bu entegrasyon her iki platformun da yeteneklerini geliştirirken, farklı işlevlerini korur.

ClickUp ve Salesforce arasında verileri sorunsuz bir şekilde senkronize ederek bilgi silolarını ve bağlam değiştirmeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Salesforce, takip eylemi gerektiren fırsatları belirlediğinde, ClickUp otomatik olarak ilgili görevleri oluşturur. ✅

Bu görevler önceliğe göre renk kodlarıyla işaretlenebilir ve uygun son tarihlerle farklı takım üyelerine atanabilir. Ardından, her görevin ilerlemesi tamamlanana kadar ClickUp'ta izlenebilir.

Salesforce'u ClickUp ile entegre ederek verileri senkronize edin ve görevleri otomatik olarak oluşturun

11. Global arama ipucu

Bazen kuruluşlar, müşteri sorunlarını çözmek veya potansiyel müşterileri takip etmek için belirli kayıtları veya hesap ayrıntılarını bulmak zorunda kalır. Salesforce gibi yazılım çözümleri ortaya çıkmadan önce, bu tek bir hesabı bulmak için birden fazla kaydı manuel olarak taramak zorunda kalınan zorlu bir süreçti.

Salesforce, güçlü bir global arama özelliği ile bu zorluğun üstesinden geliyor. Belirli bir bölgedeki potansiyel müşteriler için Salesforce hesap ayrıntılarını istemek gibi arama sorguları girdikten sonra, global arama özelliği CRM sisteminizdeki verileri izlemenize yardımcı olur.

Bu akıllı araç, hesaplar, potansiyel müşteriler ve fırsatlar dahil olmak üzere kritik verileri anında alır ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgilere parmaklarının ucunda ulaşmalarını sağlar. 🌐

12. AI destekli e-posta ipucu

Pazarlama ekipleri, açılış sayfalarındaki web formlarından yararlanmanın ötesinde, potansiyel müşteriler oluşturmak için e-posta pazarlama kampanyaları kullanır. Öte yandan, satış ekipleri nitelikli potansiyel müşterileri takip etmek ve anlaşmaları kapatmak için e-posta kampanyalarına güvenirken, müşteri hizmetleri ekibi ise yaygın müşteri sorunlarını çözmek için e-postaları kullanır.

Salesforce, müşteri iletişim yönetiminde devrim yaratacak çığır açan bir özellik olan Einstein AI'yı tanıttı.

Einstein AI, takımların e-posta şablonları, konu satırları ve başlıklar hazırlamasına yardımcı olur, içeriği alıcıların ilgisini çekecek şekilde optimize eder. Ayrıca, alıcıların en çok ilgilenme olasılığı yüksek olduğu zamanlarda e-posta uyarıları almasını sağlamak için gönderim zamanlarını kişiselleştirir. ⏲️

13. Mobil uygulama ipucu

Salesforce uygulaması, potansiyel müşteri fırsatları ve güncellemelerle ilgili gerçek zamanlı bildirimleri doğrudan mobil cihazınıza göndererek sizi bilgilendirir ve proaktif olmanızı sağlar. 📲

Ayrıca, uygulamanın çevrimdışı işlevselliği, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan CRM üzerinde çalışmaya devam etmelerini sağlar. Çevrimdışı yapılan değişiklikler, internet bağlantısı yeniden kurulduğunda otomatik olarak senkronize edilir ve kaydedilir, böylece verilerin doğruluğu ve işin sürekliliği sağlanır.

14. AI tabanlı potansiyel müşteri segmentasyonu ipucu

Pazarlama kampanyalarının başarısı genellikle, etkileşim kurma ve dönüşüm gerçekleştirme olasılığı en yüksek potansiyel müşterileri hedeflemeye bağlıdır. Ancak, bu tür potansiyel müşterileri belirlemek, samanlıkta iğne aramak gibi bir iş olabilir. 🪡

Salesforce'un pazarlama bulutu, AI tabanlı potansiyel müşteri segmentasyonu özellikleri ile bir çözüm sunar. Bu araç, davranışları, etkileşimleri ve demografik bilgileri analiz ederek potansiyel müşterileri paylaşılan özelliklere göre farklı segmentlere ayırır. Sonuç olarak, bu, pazarlamacıların kampanyalarını her segmente göre uyarlayarak potansiyel müşterileri dönüştürme olasılığını artırır.

15. Veri tekilleştirme ipucu

Yinelenen kayıtlar, dönüşüm oranları, satış verimliliği ve potansiyel müşteri performansı gibi önemli metrikleri bozduğu için veri bütünlüğü açısından önemli bir sorun oluşturur. Bu kayıtlar, yanlış içgörülere, yanlış yönlendirilmiş stratejilere ve satış temsilcilerinin ve müşterilerin hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir.

Salesforce, yinelenen kural özelliği ve Potansiyel Yinelenenler bileşeni ile yinelenen veriler sorununu çözer.

Yinelenen kurallar özelliği, kullanıcıların yinelenen verileri girmelerini önleyerek veri yinelemesini engeller. Yeni girdiler ile mevcut veriler arasında benzerlikler tespit ederse, kullanıcıyı otomatik olarak uyarır ve devam etmeden önce kayıtları gözden geçirmelerini ister.

Bu arada, Potansiyel Çoğaltmalar bileşeni, yinelenen kayıtları tanımlar ve kullanıcıların bu girdileri CRM sistemi içinde otomatik olarak birleştirmesine olanak tanır.

Salesforce Sınırlamaları

Salesforce, güçlü bir satış destek aracı ve benzersiz özelliklere sahip lider bir CRM çözümü olmakla birlikte bazı sınırlamaları da vardır. Daha önce bahsedilen ipuçları Salesforce deneyiminizi iyileştirecek olsa da, platformu kullanırken karşılaşabileceğiniz zorlukları tanımak çok önemlidir.

Salesforce kullanıcılarının yıllar boyunca vurguladığı bazı tekrarlayan sorunlar şunlardır:

1. Öğrenme eğrisi

Salesforce'un kapsamlı özellikleri iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Yeni kullanıcılar, özellikle CRM sistemleri konusunda sınırlı deneyime sahip olanlar, platformun arayüzünde gezinirken genellikle zorluk yaşarlar.

2. Fiyatlandırma yapısı

Salesforce kullanıcıları arasında yaygın bir şikayet, lisans ücretlerinin yüksekliği ve gelişmiş özelliklere erişimle ilgili ek masraflardır. Bu ücretler, yeni kurulan ve küçük işletmeler için önemli bir engel teşkil ederek platformu kullanmaktan vazgeçmelerine neden olabilir. 💰

3. Yüklenme süresi

Bazı kullanıcılar tarafından bildirilen önemli bir sınırlama, platformun yavaş olma eğilimidir. Bu durum, ş Akışı verimliliğini ve üretkenliği önemli ölçüde bozabilir.

ClickUp: Alternatif bir CRM ve Satış Proje Yönetimi Aracı

ClickUp, her boyuttaki pazarlama ajansı ve satış takımı için ideal olan hepsi bir arada proje ve iş yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve otomasyon özellikleri, onu mükemmel bir Salesforce alternatifi haline getirir.

Bu bölümde, ClickUp'ın araçlarını ve özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve platformu pazarlama, satış ve CRM işlemlerinizi kolaylaştırmak için nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

1. ClickUp CRM

Müşteri ilişkileri stratejilerinizi mükemmel bir şekilde uygulamaya koymanıza yardımcı olacak bir çözüm arıyorsanız, ClickUp CRM tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır!

Platform, tüm potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerinizin merkezi deposu olarak hizmet verir ve Liste, Tablo ve Pano gibi 10'dan fazla özel görünüm ile bunları yönetmenizi sağlar.

ClickUp CRM'deki özel görünümlerle satış sürecini ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp'ın CRM işlevleri, hizmet ve ürün tabanlı işler için idealdir. Örneğin, platformun Özel Formlar özelliği, kullanıcıların önemli potansiyel müşteri ve müşteri verilerini toplamak için kullanılabilecek web formları oluşturmasına ve bunları şirketin CRM'sine zahmetsizce entegre etmesine olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp Gösterge Panelleri tüm satış ve CRM işlemleriniz için kontrol merkezi görevi görür. 50'den fazla pasta, çizgi ve çubuk grafik ve özel raporlarla satış ve müşteri verilerinizi görselleştirmenize ve analiz etmenize olanak tanır.

ClickUp CRM'deki özel raporlar ve gösterge panelleriyle satış performansınızı, elde ettiğiniz geliri, satış süreci faaliyetlerini ve daha fazlasını izleyin

2. ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, rutin, tekrarlayan ve manuel görevleri otomatik hale getirerek verimliliği artırır ve iş akışlarını kolaylaştırır!

Bu özelliği kullanmak için, bir tetikleyici belirtin ve tetiklendiğinde ClickUp'ın gerçekleştirmesi istediğiniz eylemi girin. Örneğin, bir tetikleyici, açılış sayfanızdaki web formuyla etkileşime giren bir potansiyel müşteri olabilir, eylem ise ClickUp'ın onlara ürününüzü tanıtmak için otomatik olarak bir e-posta göndermesi olabilir.

Görev otomasyonu konusunda sınırlı deneyiminiz varsa, ClickUp size destek olur! Görevleri otomatik olarak atamak, son tarih hatırlatıcıları göndermek ve önceliğe göre görev durumlarını güncellemek için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon sunar.

ClickUp'ta seçtiğiniz Tetikleyiciler ve Koşullara göre çalışan Özel Otomasyonlar oluşturun

3. ClickUp Şablonları

ClickUp , satış, pazarlama, finans, proje yönetimi ve hemen hemen tüm diğer iş kullanımları için 1.000'den fazla hazır şablon sunar!

Sıfırdan bir CRM sistemi oluşturmak istemiyorsanız ClickUp CRM Şablonu'nu öneririz. Bu şablon, satış boru hattınızı yönetmek, potansiyel müşterileri nitelemek ve kalıcı müşteri ilişkileri kurmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Özel Alanları kullanarak müşteri verilerini görselleştirin ve düzenleyin, Özel Durumları kullanarak anlaşmalarınızın ve ilişkilerinizin ilerlemesini takip edin.

Liste görünümünde ClickUp CRM Şablonu ile müşterileri, satış boru hatlarını, eylem öğelerini ve daha fazlasını yönetin

ClickUp, satış yöneticilerinin ve takımlarının satış planları ve satış raporları gibi önemli belgeleri anında oluşturmalarına yardımcı olacak şablonlara da sahiptir. 📃

Örneğin, ClickUp Satış Planı Şablonu, satış takımlarının hedefleri, zaman çizelgelerini ve hedefleri gerçekleştirmek için stratejileri belirlemelerine olanak tanır.

Ayrıca, ClickUp Satış Raporu Şablonu, kritik metriklerin ve performans göstergelerinin belgelenmesini kolaylaştırarak, kullanıcıların grafikler aracılığıyla müşteri davranış eğilimlerini görselleştirmelerine olanak tanır.

Satış performansını ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp Satış Raporu Şablonunu kullanın

4. ClickUp Entegrasyonları

ClickUp, doğası gereği güçlü bir uygulamadır, ancak kapsamlı entegrasyon yeteneklerinden yararlanarak işlevselliğini daha da artırabilirsiniz. ClickUp'ın entegrasyonları ile kullanıcılar, HubSpot gibi CRM platformları dahil olmak üzere 1.000'den fazla araç ile doğrudan veya Zapier gibi üçüncü taraf entegrasyon uygulamaları aracılığıyla bağlantı kurabilir.

Her gün kullandığınız uygulamalarla entegrasyon, veri senkronizasyonunu kolaylaştırır ve işlerinizi ClickUp'ta merkezileştirmenizi sağlar. Örneğin, ClickUp'ı Google Drive ile bağlayarak, ClickUp'tan ayrılmadan raporları ve diğer belgeleri arayabilir, oluşturabilir ve şirketin Drive'ına ekleyebilirsiniz!

ClickUp ile İş Yönetimini Geliştirin: En İyi Salesforce Alternatifi

Salesforce, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri operasyonlarını kolaylaştıran özellikler sunan, iş yönetiminde güçlü bir müttefiktir. Ancak, Salesforce'ta başarı, sürekli bir yolculuktur. Düzenli güncellemeler, Salesforce ipuçları ve sürekli öğrenme, potansiyelini tam olarak kullanmak için hayati önem taşır.

Ayrıca, Salesforce'un en iyi alternatifi olan ClickUp ile satış, pazarlama ve iş operasyonlarınızı kolaylaştırın ve otomatikleştirin. ⚡

Sağlam bir CRM sisteminden güçlü otomasyon yeteneklerine, gelişmiş görev yönetimi özelliklerinden sorunsuz entegrasyon seçeneklerine kadar, ClickUp başarıya ulaşmak ve sürdürülebilir iş büyümesi sağlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Hemen ClickUp'a kaydolun; ücretsizdir!