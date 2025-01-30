Kullanıcı Davranışını Çözme: Oyunu Değiştiren İçgörüler için En İyi 10 Isı Haritası Yazılımı

Kullanıcıların web sitenizden ayrıldığını görmek gerçekten moral bozucu olabilir. Özenle tasarladığınız grafikler hala hedefe ulaşamıyor ve büyük verileri analiz ederek içgörüler elde etmenize rağmen, web sitenizin neden düşük performans gösterdiğini merak ediyorsunuz. ?

Müşterilerinizin en çok zaman geçirdiği yerler, en sık tıkladıkları yerler ve acilen yenilenmesi gereken web sitesi alanları gibi önemli ayrıntıları gözden kaçırıyor olabilirsiniz.

İşte bu yüzden ısı haritaları en büyük yardımcınızdır! Sitenizi ziyaret edenlerin davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinmek için bir altın madeni gibidirler. Isı haritası araçları, web sitenizdeki veya uygulamanızdaki kullanıcı etkinliklerini renk kodlu görsel bir şekilde göstererek, bilinçli ve stratejik kararlar almanıza yardımcı olur.

Bu makalede, web sitesi optimizasyon çabalarınıza rehberlik edecek en iyi 10 ısı haritası yazılımını inceleyeceğiz. Avantajlarını, dezavantajlarını ve fiyatlandırma ayrıntılarını ortaya koyarken bize katılın!

Isı haritası yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal ısı haritası yazılımını seçerken, ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Isı haritası türleri: Farklı yazılımlar, tıklama ısı haritaları, kaydırma ısı haritaları, fare hareketi ısı haritaları vb. gibi çeşitli ısı haritası türlerinde uzmanlaşabilir.

Veri görselleştirme: Verileri özelleştirmek ve filtrelemek, anlamlı içgörüler elde etmek için çok önemlidir

Yükleme hızı: Yavaş yüklenen siteler veri toplama doğruluğunu etkileyebileceğinden, web sitenizin yükleme hızından ödün vermeyen bir ısı haritası yazılımı arayın

Öğe düzeyinde izleme: Aracın web sayfası düzeyinin ötesine geçerek kullanıcıların davranışlarını öğe düzeyinde yakaladığından emin olun, böylece kullanıcı eylemleri ve farklı ziyaretçi segmentleri hakkında daha kesin bir fikir edinebilirsiniz

Segmentasyon: İyi bir ısı haritası yazılımı, kampanya öncesi ve sonrası ziyaretçi hedefleme ve segmentasyonuna olanak sağlamalıdır. Bu, İyi bir ısı haritası yazılımı, kampanya öncesi ve sonrası ziyaretçi hedefleme ve segmentasyonuna olanak sağlamalıdır. Bu, müşteri yolculuğunun farklı noktalarında çeşitli kullanıcı gruplarının davranışlarını karşılaştırmanıza yardımcı olur

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Isı Haritası Yazılımı

Web sitenizin en popüler noktalarını merak mı ediyorsunuz? Sizin için özenle seçtiğimiz birinci sınıf ısı haritası yazılım çözümleri ile keşfedin!

Güçlü ve zayıf yönlerini ve fiyatlarını inceleriz, böylece işinize en uygun olanı bulmak çok kolay olur. Hadi keşfedelim! ?

1. Mouseflow

Mouseflow, ziyaretçilerin web sitenize girdikleri anda yolculuklarını değerlendirmeye başlayan bir davranış web analizi aracıdır. En çok etkileşimde bulunan kullanıcılarınızın coğrafi konumlarını belirler, huni analizinizi iyileştirir ve PPC kampanyalarınızı ince ayar yapar. ?

Yazılımın ısı haritaları ve huni analizi araçları, paha biçilmez kullanıcı davranış kalıplarını ortaya çıkararak işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve web sitelerinin genel kullanıcı deneyimini geliştirmelerine yardımcı olur.

Mouseflow'un en güçlü satış noktalarından biri, geleneksel kaydırma ısı haritalarından daha fazlasını sunan otomatik dikkat istatistikleri özelliğidir. Bu özellik, açılış sayfalarınızın ikna ediciliğini derinlemesine değerlendirmenizi sağlar.

Bunun da ötesinde, Mouseflow menüler, kaydırıcılar ve formlar gibi dinamik içeriğin etkinliğini ölçer ve analiz eder, sitenizde bulunan tıklanabilir öğeler hakkında daha derinlemesine bilgiler sunar.

Mouseflow'un en iyi özellikleri

Kullanıcı etkileşimi değerlendirmesi

Tıklama haritaları

Hareket ısı haritaları

Otomatik dikkat istatistikleri

HubSpot ve Adobe Analytics gibi popüler araçlarla entegre olur

Mouseflow sınırlamaları

Mobil sürüm daha sık güncellenebilir

Gösterge paneli daha fazla özelleştirilebilir özelliklere sahip olabilir

Mouseflow fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 34 $/ay

Büyüme: 121 $/ay

İş: 244 $/ay

Pro: 444 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mouseflow derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 6/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

2. Hotjar

Hotjar, hedef kitlenizin web siteniz veya uygulamanızla etkileşimlerini anlamanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım, aynı anda birden fazla sayfada ısı haritaları oluşturmanıza olanak tanır ve müşterilerinizin satın alma yolculuğunun panoramik bir görünümünü sunarak dönüşüm hunilerinizi etkili bir şekilde optimize etmenizi sağlar.

Hotjar tıklamaları izlemekle kalmaz, fare hareketlerini analiz eder ve kullanıcıların nerede yoğun olarak etkileşimde bulunduğunu, içeriği görmek için nerede durakladığını veya sayfayı nerede kaydırdığını ortaya çıkarır.

Isı haritalarının yanı sıra, yazılım etkinlik kaydı da sağlar. Kullanıcıların tıkladığı, hayal kırıklığını ifade ettiği veya sayfalardan çıktığı anları yakalayarak inceleme sürecini basitleştirir. ?

Ayrıca Hotjar, anketler ve geri bildirim anketleri sunarak işletmelerin kullanıcılarının davranışlarını ve tercihlerini anlamalarına yardımcı olur.

Hotjar'ın en iyi özellikleri

Ziyaretçi kayıtları

Geri bildirim toplama araçları

Dönüşüm hunileri

Isı haritaları ve tıklama haritaları

Google Analytics ve WordPress gibi araçlarla entegre olur

Hotjar sınırlamaları

Ücretsiz plan bazı kullanıcılar için çok sınırlı olabilir

Kullanıcı davranış analizi aracı, tahmine dayalı analiz özelliğini içermez

Hotjar fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 32 $

İş: Aylık 80 $

Ölçek: 171 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Hotjar puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

3. FullStory

FullStory, SaaS, e-ticaret ve içerik web sitelerinde kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dijital deneyim analizi yazılımıdır. Isı haritaları ve Oturum Yeniden Oynatma özelliği, kullanıcıların sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi öğrenmenize, tasarım seçimlerinizi değerlendirmenize ve sayfa performansını ölçmenize olanak tanır. ?

Yazılım, gelişmiş arama işlevine sahiptir ve sayfa URL'si, tarayıcı türü ve kullanıcı eylemleri gibi çeşitli kriterlere göre belirli kullanıcı oturumlarını hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Analitik ve raporlama araçları, kullanıcı davranışları hakkında içgörüler sağlar, böylece genel kullanıcı deneyimini ince ayarlamak için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

FullStory'yi ayıran özellik, kullanıcı etkileşimlerini titizlikle kaydetmesi, hata tıklamalarını, ölü tıklamaları ve hayal kırıklığı anlarını yakalamasıdır. Web sitenizin tasarımının kullanıcıları nasıl etkilediğine dair ayrıntılı raporlar almak, sorunlu noktaları hızlı bir şekilde belirleyip ortadan kaldırmanıza ve web sayfalarını sorunsuz kullanıcı etkileşimleri için optimize etmenize olanak tanır.

FullStory'nin anahtar özellikleri

Oturum Yeniden Oynatma aracı

Kullanıcı segmentleri

Haritaları kaydırın ve tıklayın

Analitik ve içgörüler

Gelişmiş arama özellikleri

FullStory sınırlamaları

Yazılımın kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir

İlk kurulum biraz zaman alabilir

FullStory fiyatlandırması

Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Gelişmiş: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

İş: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

FullStory derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

4. Glassbox

Glassbox, G2 aracılığıyla

Glassbox, dönüşüm hunilerinizdeki zayıf noktaları belirler ve iyileştirmeler sağlamak için yapay zeka destekli öneriler sunar. ?

Etkileşim haritaları, tıklama oranlarını, odaklanma süresini, hataları, zorlukları ve bunların gelir üzerindeki etkisini görselleştirmenize yardımcı olan bir dizi metrik sunar. Glassbox ayrıca, kullanıcıların bir sayfada genellikle ne kadar aşağı kaydırdığını izleyerek içeriğinizin fark edilmesini sağlar. Ayrıca, bir öğeyi görüntüledikten sonra tıklayan kullanıcıların yüzdesini göstererek, kitlenin katılımını etkileyen faktörleri öğrenmenizi sağlar.

Glassbox'ın sayfa içi analitik özelliği, müşterilerin en çok ilgilendiği içeriğin net bir görünümünü sunarak, gelecekteki içerik oluşturma ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Glassbox'ın anahtar özellikleri

Kaydırma derinliği ısı haritaları

Etkileşim haritaları

A/B testi analizi

AI tarafından oluşturulan öneriler

Hedef kitle segmentasyonu

Glassbox sınırlamaları

Huni oluşturma için rapor görünümleri ve öğeleri daha özelleştirilebilir hale getirilebilir

Raporları yapılandırmak biraz zaman alıcı olabilir

Glassbox fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Glassbox derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

5. Lucky Orange

Lucky Orange, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için oturum kayıtları, ısı haritaları ve web sitesi kullanımı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.

Dinamik ısı haritaları, kullanıcı etkileşimlerine ilişkin gerçek zamanlı verileri ortaya çıkarırken, oturum kayıtları, sahiplerin kullanıcıların gezinme davranışlarını gözlemlemesini sağlar. Bu sayede, kullanıcıların gizliliğini korurken iyileştirme gereken alanları belirleyebilirsiniz.

Filtreleri kullanarak, öfkeyle tıklama veya hızlı kaydırma gibi belirli eylemlerle bağlantılı kayıtları kolayca bulabilir ve kullanıcı davranışlarının tetikleyicileri hakkında daha iyi içgörüler elde edebilirsiniz. ?️

Lucky Orange, pop-up'lar veya menüler gibi dinamik öğelerle etkileşimler dahil olmak üzere her kullanıcı eylemini yakalar ve pazarlama çabalarınızın etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olur.

Lucky Orange'ın anahtar özellikleri

Dinamik ısı haritaları

Gösterge paneli içgörüleri

Oturum kayıtları

Yerleşik segmentasyon

Anketler ve analizler

Lucky Orange sınırlamaları

Bazı özellikler manuel yapılandırma gerektirir

Veriler bazen tam olarak doğru olmayabilir

Lucky Orange fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturma: 32 $/ay

Büyüyün: 64 $/ay

Genişlet: 144 $/ay

Ölçek: 600 $/ay

Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Lucky Orange puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

6. VWO Insights

VWO Insights, belirli tetikleyiciler ve kriterlere göre kullanıcı segmentleri için özel görünümler oluşturmanıza olanak tanıyan bir web testi ve dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) platformudur. Ayrıca, çeşitli açılış sayfası fikirlerini denemenizi sağlayan güçlü bir A/B test aracıdır.

Bu araç, fare izleme, tıklama haritaları ve kaydırma derinliği görselleri gibi bir dizi ısı haritasını kullanarak ziyaretçilerin eylemlerini yakalamak ve deşifre etmek için mükemmeldir.

Segmentasyon özellikleri sayesinde, ideal kullanıcılarınızın ürününüzü nasıl keşfettiği, sorunları nasıl belirlediği ve memnuniyet düzeylerini nasıl anladığınız hakkında içgörüler elde edersiniz, böylece deneyimlerini iyileştirmek için çalışabilirsiniz.

En iyi kısmı ne mi? Bu araçları form analizi, anketler ve derinlemesine müşteri içgörüleri gibi diğer VWO özellikleriyle birleştirerek, deneyimleriniz için güçlü bir araç seti elde edersiniz ve bu da sonuçta dönüşümlerinizi artırır. ?

VWO Insights'ın en iyi özellikleri

Oturum kayıtları

Oturum içi notlar

Anketler

Huni analizi

Mobil içgörüler uygulaması

VWO Insights sınırlamaları

Isı haritaları bazen gecikme yaşayabilir

Yazılımın navigasyonu iyileştirilebilir

VWO Insights – Web fiyatlandırması

Büyüme: 171 $/ay

Pro: 405 $/ay

Enterprise: 956 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

VWO Insights – Web derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: 5/5 (10'dan az yorum)

7. Inspectlet

Inspectlet'in müşteri yolculuğu haritalama araçları, ziyaretçilerin web sitenizdeki fare hareketlerini ve kaydırma davranışlarını izlemek için tasarlanmıştır.

Yazılım, huni analizi ve A/B testlerinden geri bildirim anketleri ve form analizlerine kadar bir dizi özellik sunar. Bu, web sitenize gelen kullanıcıların her segmentinden veri toplamanızı sağlar. ?

Oturum Kaydetme özelliği ile sitenizdeki bireysel kullanıcı etkileşimlerini tekrar oynatabilirsiniz. Ayrıca, filtreleme seçenekleri belirli kullanıcı segmentlerini tam olarak belirlemenize yardımcı olur.

Inspectlet, ziyaretçilerin çeşitli form alanlarını doldurmak için harcadıkları zamanı titizlikle izler. Bu içgörü, formları optimize etmenize ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmenize olanak tanıdığından, iyileştirme alanlarını belirlemek için çok önemlidir.

Inspectlet'in en iyi özellikleri

Tıklama ve kaydırma ısı haritaları

A/B testi

Huni analizi

Geri bildirim anket araçları

Oturum kayıtları

Inspectlet sınırlamaları

Özel ayarlamalar, yeterli sonuçlar elde etmek için hassas yapılandırma gerektirir

Arama filtresi özelliğindeki etiketler her zaman düzgün çalışmayabilir

Inspectlet fiyatlandırması

Ücretsiz

Mikro: 33 $/ay

Başlangıç: 67 $/ay

Büyüme: 127 $/ay

Hızlandırın: 254 $/ay

Enterprise: 424 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Inspectlet puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (20+ yorum)

Capterra: 4/5 (30+ yorum)

8. Smartlook

Cisco'nun Smartlook ürünü, tıklama haritaları, kaydırma haritaları ve hareket haritaları sağlayarak hangi sayfa öğelerinin öne çıktığını kesin olarak belirler. ?

Smartlook her kullanıcı etkileşimini otomatik olarak topladığından, yeni oluşturulan ısı haritaları, veri saklama planınızın izin verdiği en eski tarihlere kadar uzanan geçmiş verilerle doldurulur. Bu, yeni bir ısı haritası oluşturduğunuzda her seferinde yeni veri toplanmasını beklemenize gerek kalmaz.

Bu araç ayrıca oturum tekrarları sunarak, ziyaretçilerin engellerle karşılaştıkları veya site performansını etkileyen hatalarla karşılaştıkları yerleri belirlemenizi sağlar.

Ayrıca, etkinlik analizi ile kullanıcı eylemlerini (URL ziyaretleri, düğme tıklamaları ve metin girişleri) izleyerek, bireysel kullanıcı etkileşimlerinin kapsamlı bir resmini çizebilirsiniz.

Smartlook'un en iyi özellikleri

Üç tür ısı haritası

Oturum tekrarları

Huni analizi

Tüm kullanıcı etkinliklerini kontrol etmek için etkinlikler

Mobil uygulama analizi

Smartlook sınırlamaları

Oturum kayıtları bazen güvenilir olmayabilir

Daha fazla veri gizliliği ve güvenlik önlemleri eklemek faydalı olabilir

Smartlook fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 61 $

Enterprise Planı: İletişime geçildiğinde kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartlook puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. Crazy Egg

Crazy Egg, ürününüzü ince ayarlamanıza ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için ısı haritaları, oturum kayıtları, A/B testi, trafik analizi ve anketler gibi araçlar sağlar.

Crazy Egg'in Snapshots ısı haritası özelliği , kaydırma haritası, konfeti raporu ve üst üste bindirme raporu gibi bir dizi rapor sunar. Bunlar, CTA'lar gibi önemli web sitesi öğelerinin nereye yerleştirileceğine ilişkin veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Ziyaretçilerin etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan Kayıtlar ile müşteri yolculuğunu haritalamak daha kolay. Ziyaretçilerin kaçındığı alanları ve sitenizde geçirdikleri süreyi ortaya çıkarın. ⏳

Ayrıca Crazy Egg, çeşitli kaynaklardan gelen web trafiğini analiz etmenize yardımcı olur, böylece verileri karşılaştırabilir ve sitenizi buna göre optimize edebilirsiniz. Hedefli anketleri, çok değerli kullanıcı geri bildirimleri toplar ve daha yüksek etkileşim oranları sağlar.

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Çeşitli ısı haritası raporları

A/B Testi

Trafik analizi

Kullanıcı davranış kayıtları

Anketler

Crazy Egg sınırlamaları

Yazılım bazen gecikme yaşayabilir

Müşteri hizmetleri gecikmeli yanıtlar verebilir

Crazy Egg fiyatlandırması

Standart: 49 $/ay

Artı: 99 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

10. Microsoft Clarity

Clarity, oturum kayıtlarından ısı haritalarına ve otomatik içgörülere kadar her şeyi kapsayan ve Google Analytics ile entegre olan, Microsoft'un ücretsiz davranış analizi aracıdır.

Hızlı tıklama, kaydırma ve alan ısı haritaları sayfanızdaki en ilgi çekici alanları anında gösterir ve ziyaretçilerin kaydırma derinliğini ortaya çıkarır.

Clarity'nin oturum kayıt aracı, ziyaretçilerinizin web sitenizdeki adımlarını geri izlemenizi ve potansiyel sıkıntıları veya ayrılma noktalarını ortaya çıkarmanızı sağlar. Her kayıt, ayrıntılı bir kullanıcı zaman çizelgesi sunar; bu, kullanıcıların siteye giriş noktalarını ve gezinme yolculuklarını izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcıların konumu, cihazı, işletim sistemi ve sitede geçirdikleri süre gibi değerli verilere erişebilirsiniz. ?

Yazılım ayrıca kayıt verilerini raporlama gösterge paneline aktarır ve kritik sorunları işaretler. JavaScript hatalarından ölü tıklamalara ve öfke tıklamalarına kadar, bu vurgulanmış kayıtlar potansiyel kullanıcı sorunlarının bir anlık görüntüsünü sunarak sorunları hızlı bir şekilde bulup çözmenizi sağlar.

Microsoft Clarity'nin en iyi özellikleri

Çeşitli ısı haritaları

Raporlama gösterge panelleri

Hata algılama

Oturum kaydı

Google Analytics ile entegre

Microsoft Clarity sınırlamaları

Oturum kayıtlarında ara sıra hatalar olabilir

Daha gelişmiş analiz özellikleri ekleyerek faydalanabilirsiniz

Microsoft Clarity fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Clarity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Isı haritası yazılım araçları, tıklamaları izlemek, bırakma noktalarını belirlemek ve müşteri davranışları hakkında önemli veriler toplamak için mükemmeldir. Bu verileri analiz etmek, iş performansınızı ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir.

Tercih ettiğiniz ısı haritası aracını seçtikten sonra, ek yardım için ClickUp'a başvurun! Verilerinizi düzenlenebilir belgelerde saklayın, çeşitli görev görünümlerinde düzenleyin, anket şablonları ve geri bildirim araçlarıyla müşterilerinizi daha iyi anlayın ve kullanışlı gösterge panelleriyle performansı takip edin.

Ancak ClickUp'ın yeteneklerinin sadece yüzeyini görmek yeterli olmayacaktır. Özelliklerini derinlemesine inceleyerek birçok olasılığını keşfedelim! ?

ClickUp'taki grafikler ve çizelgeler aracılığıyla performansı izlemek için güçlü Gösterge Panellerinden yararlanın

ClickUp, tipik bir proje yönetimi aracı değildir — raporlama, veri görselleştirme ve bilgi düzenleme için güçlü bir araçtır ve müşteri memnuniyetini ve iş büyümesini sağlayan akıllı kararlar almak için mükemmeldir. ?

Net ClickUp Hedefleri ayarlayarak ve ayrıntılı Gösterge Panelleri kullanarak, bu platform aşağıdaki gibi süreçlerde müttefikiniz olur:

Kampanya hedeflerini tanımlama

Zaman çizelgeleri ayarlama

Hedefleri belirleme

Sezgisel grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi izleme ve görselleştirme

15'ten fazla proje görünümü mevcut olduğundan, pazarlama huninizi, takım programlarınızı ve iş yükünüzü yönetmek çok kolay hale gelir ve takvim yönetimi çocuk oyuncağına döner.

Müşterilerinizi daha iyi anlamak için ClickUp'ın geri bildirim formlarını ve anketlerini kullanın. ClickUp Formları'nı kullanarak ürünle ilgili belirli bilgileri toplayın ve ClickUp Belgeleri'ni geri bildirim belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için işbirliği alanınız olarak kullanın, takımınızı zahmetsizce uyumlu hale getirin. ✌

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile şirketinizin hizmetlerinin müşteri beklentilerini karşıladığından emin olun ve müşterilerinizin gerçek duygularını keşfedin

ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri algıları hakkında değerli bilgiler edinin. Bu araç, müşterilerin ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve desteğinizi nasıl gördüklerine dair bir pencere sunarak, daha iyi müşteri elde tutma için iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Takımınızla yeni optimizasyon stratejileri oluşturmaya karar verdiğinizde, beyin fırtınası oturumları için ClickUp'ın özelliklerine başvurun:

Test varyasyonlarını analiz etmek için, öncesi ve sonrası kullanıcı davranış verilerini yakalayın ve kolay karşılaştırma için Liste veya Pano görünümünde düzenleyin.

ClickUp ChatGPT Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Şablonu'nu kullanarak AI'nın yardımıyla web sitenizi optimize edin. Bu araç, AI tarafından oluşturulan içgörüler ile kullanıcı deneyimini iyileştirme ve tıklama oranlarını artırma konusunda fikirler üretir. ?

ClickUp'ın Lead Generation için ChatGPT Prompts özelliğini kullanarak hedef kitleler için özel fikirler edinin

ClickUp'ı 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin iş yönetiminizi merkezileştirin ve çok sayıda araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın!

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Bu 10 ısı haritası yazılım çözümünden herhangi birini uygulamak, web siteniz için bir dönüm noktası olabilir. Site performansında artışa tanık olmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya, daha fazla müşteri elde etmeye ve gelirinizi yeni zirvelere taşımaya hazır olun!

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