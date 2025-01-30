Kullanıcı Davranışını Çözme: Oyunu Değiştiren İçgörüler için En İyi 10 Isı Haritası Yazılımı

Kullanıcıların web sitenizden ayrıldığını görmek gerçekten moral bozucu olabilir. Özenle tasarladığınız grafikler hala hedefe ulaşamıyor ve büyük verileri analiz ederek içgörüler elde etmenize rağmen, web sitenizin neden düşük performans gösterdiğini merak ediyorsunuz. ?
Müşterilerinizin en çok zaman geçirdiği yerler, en sık tıkladıkları yerler ve acilen yenilenmesi gereken web sitesi alanları gibi önemli ayrıntıları gözden kaçırıyor olabilirsiniz.
İşte bu yüzden ısı haritaları en büyük yardımcınızdır! Sitenizi ziyaret edenlerin davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinmek için bir altın madeni gibidirler. Isı haritası araçları, web sitenizdeki veya uygulamanızdaki kullanıcı etkinliklerini renk kodlu görsel bir şekilde göstererek, bilinçli ve stratejik kararlar almanıza yardımcı olur.
Bu makalede, web sitesi optimizasyon çabalarınıza rehberlik edecek en iyi 10 ısı haritası yazılımını inceleyeceğiz. Avantajlarını, dezavantajlarını ve fiyatlandırma ayrıntılarını ortaya koyarken bize katılın!
Isı haritası yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
İdeal ısı haritası yazılımını seçerken, ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için şu anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- Isı haritası türleri: Farklı yazılımlar, tıklama ısı haritaları, kaydırma ısı haritaları, fare hareketi ısı haritaları vb. gibi çeşitli ısı haritası türlerinde uzmanlaşabilir.
- Veri görselleştirme: Verileri özelleştirmek ve filtrelemek, anlamlı içgörüler elde etmek için çok önemlidir
- Yükleme hızı: Yavaş yüklenen siteler veri toplama doğruluğunu etkileyebileceğinden, web sitenizin yükleme hızından ödün vermeyen bir ısı haritası yazılımı arayın
- Öğe düzeyinde izleme: Aracın web sayfası düzeyinin ötesine geçerek kullanıcıların davranışlarını öğe düzeyinde yakaladığından emin olun, böylece kullanıcı eylemleri ve farklı ziyaretçi segmentleri hakkında daha kesin bir fikir edinebilirsiniz
- Segmentasyon: İyi bir ısı haritası yazılımı, kampanya öncesi ve sonrası ziyaretçi hedefleme ve segmentasyonuna olanak sağlamalıdır. Bu, müşteri yolculuğunun farklı noktalarında çeşitli kullanıcı gruplarının davranışlarını karşılaştırmanıza yardımcı olur
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Isı Haritası Yazılımı
Web sitenizin en popüler noktalarını merak mı ediyorsunuz? Sizin için özenle seçtiğimiz birinci sınıf ısı haritası yazılım çözümleri ile keşfedin!
Güçlü ve zayıf yönlerini ve fiyatlarını inceleriz, böylece işinize en uygun olanı bulmak çok kolay olur. Hadi keşfedelim! ?
1. Mouseflow
Mouseflow, ziyaretçilerin web sitenize girdikleri anda yolculuklarını değerlendirmeye başlayan bir davranış web analizi aracıdır. En çok etkileşimde bulunan kullanıcılarınızın coğrafi konumlarını belirler, huni analizinizi iyileştirir ve PPC kampanyalarınızı ince ayar yapar. ?
Yazılımın ısı haritaları ve huni analizi araçları, paha biçilmez kullanıcı davranış kalıplarını ortaya çıkararak işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve web sitelerinin genel kullanıcı deneyimini geliştirmelerine yardımcı olur.
Mouseflow'un en güçlü satış noktalarından biri, geleneksel kaydırma ısı haritalarından daha fazlasını sunan otomatik dikkat istatistikleri özelliğidir. Bu özellik, açılış sayfalarınızın ikna ediciliğini derinlemesine değerlendirmenizi sağlar.
Bunun da ötesinde, Mouseflow menüler, kaydırıcılar ve formlar gibi dinamik içeriğin etkinliğini ölçer ve analiz eder, sitenizde bulunan tıklanabilir öğeler hakkında daha derinlemesine bilgiler sunar.
Mouseflow'un en iyi özellikleri
- Kullanıcı etkileşimi değerlendirmesi
- Tıklama haritaları
- Hareket ısı haritaları
- Otomatik dikkat istatistikleri
- HubSpot ve Adobe Analytics gibi popüler araçlarla entegre olur
Mouseflow sınırlamaları
- Mobil sürüm daha sık güncellenebilir
- Gösterge paneli daha fazla özelleştirilebilir özelliklere sahip olabilir
Mouseflow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 34 $/ay
- Büyüme: 121 $/ay
- İş: 244 $/ay
- Pro: 444 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Mouseflow derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
2. Hotjar
Hotjar, hedef kitlenizin web siteniz veya uygulamanızla etkileşimlerini anlamanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım, aynı anda birden fazla sayfada ısı haritaları oluşturmanıza olanak tanır ve müşterilerinizin satın alma yolculuğunun panoramik bir görünümünü sunarak dönüşüm hunilerinizi etkili bir şekilde optimize etmenizi sağlar.
Hotjar tıklamaları izlemekle kalmaz, fare hareketlerini analiz eder ve kullanıcıların nerede yoğun olarak etkileşimde bulunduğunu, içeriği görmek için nerede durakladığını veya sayfayı nerede kaydırdığını ortaya çıkarır.
Isı haritalarının yanı sıra, yazılım etkinlik kaydı da sağlar. Kullanıcıların tıkladığı, hayal kırıklığını ifade ettiği veya sayfalardan çıktığı anları yakalayarak inceleme sürecini basitleştirir. ?
Ayrıca Hotjar, anketler ve geri bildirim anketleri sunarak işletmelerin kullanıcılarının davranışlarını ve tercihlerini anlamalarına yardımcı olur.
Hotjar'ın en iyi özellikleri
- Ziyaretçi kayıtları
- Geri bildirim toplama araçları
- Dönüşüm hunileri
- Isı haritaları ve tıklama haritaları
- Google Analytics ve WordPress gibi araçlarla entegre olur
Hotjar sınırlamaları
- Ücretsiz plan bazı kullanıcılar için çok sınırlı olabilir
- Kullanıcı davranış analizi aracı, tahmine dayalı analiz özelliğini içermez
Hotjar fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Artı: Aylık 32 $
- İş: Aylık 80 $
- Ölçek: 171 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Hotjar puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
3. FullStory
FullStory, SaaS, e-ticaret ve içerik web sitelerinde kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dijital deneyim analizi yazılımıdır. Isı haritaları ve Oturum Yeniden Oynatma özelliği, kullanıcıların sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi öğrenmenize, tasarım seçimlerinizi değerlendirmenize ve sayfa performansını ölçmenize olanak tanır. ?
Yazılım, gelişmiş arama işlevine sahiptir ve sayfa URL'si, tarayıcı türü ve kullanıcı eylemleri gibi çeşitli kriterlere göre belirli kullanıcı oturumlarını hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Analitik ve raporlama araçları, kullanıcı davranışları hakkında içgörüler sağlar, böylece genel kullanıcı deneyimini ince ayarlamak için veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.
FullStory'yi ayıran özellik, kullanıcı etkileşimlerini titizlikle kaydetmesi, hata tıklamalarını, ölü tıklamaları ve hayal kırıklığı anlarını yakalamasıdır. Web sitenizin tasarımının kullanıcıları nasıl etkilediğine dair ayrıntılı raporlar almak, sorunlu noktaları hızlı bir şekilde belirleyip ortadan kaldırmanıza ve web sayfalarını sorunsuz kullanıcı etkileşimleri için optimize etmenize olanak tanır.
FullStory'nin anahtar özellikleri
- Oturum Yeniden Oynatma aracı
- Kullanıcı segmentleri
- Haritaları kaydırın ve tıklayın
- Analitik ve içgörüler
- Gelişmiş arama özellikleri
FullStory sınırlamaları
- Yazılımın kullanıcı arayüzü iyileştirilebilir
- İlk kurulum biraz zaman alabilir
FullStory fiyatlandırması
- Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
- Gelişmiş: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
- İş: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
FullStory derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
4. Glassbox
Glassbox, dönüşüm hunilerinizdeki zayıf noktaları belirler ve iyileştirmeler sağlamak için yapay zeka destekli öneriler sunar. ?
Etkileşim haritaları, tıklama oranlarını, odaklanma süresini, hataları, zorlukları ve bunların gelir üzerindeki etkisini görselleştirmenize yardımcı olan bir dizi metrik sunar. Glassbox ayrıca, kullanıcıların bir sayfada genellikle ne kadar aşağı kaydırdığını izleyerek içeriğinizin fark edilmesini sağlar. Ayrıca, bir öğeyi görüntüledikten sonra tıklayan kullanıcıların yüzdesini göstererek, kitlenin katılımını etkileyen faktörleri öğrenmenizi sağlar.
Glassbox'ın sayfa içi analitik özelliği, müşterilerin en çok ilgilendiği içeriğin net bir görünümünü sunarak, gelecekteki içerik oluşturma ve kaynak tahsisi konusunda bilinçli kararlar almanızı sağlar.
Glassbox'ın anahtar özellikleri
- Kaydırma derinliği ısı haritaları
- Etkileşim haritaları
- A/B testi analizi
- AI tarafından oluşturulan öneriler
- Hedef kitle segmentasyonu
Glassbox sınırlamaları
- Huni oluşturma için rapor görünümleri ve öğeleri daha özelleştirilebilir hale getirilebilir
- Raporları yapılandırmak biraz zaman alıcı olabilir
Glassbox fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
Glassbox derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
5. Lucky Orange
Lucky Orange, daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmak için oturum kayıtları, ısı haritaları ve web sitesi kullanımı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.
Dinamik ısı haritaları, kullanıcı etkileşimlerine ilişkin gerçek zamanlı verileri ortaya çıkarırken, oturum kayıtları, sahiplerin kullanıcıların gezinme davranışlarını gözlemlemesini sağlar. Bu sayede, kullanıcıların gizliliğini korurken iyileştirme gereken alanları belirleyebilirsiniz.
Filtreleri kullanarak, öfkeyle tıklama veya hızlı kaydırma gibi belirli eylemlerle bağlantılı kayıtları kolayca bulabilir ve kullanıcı davranışlarının tetikleyicileri hakkında daha iyi içgörüler elde edebilirsiniz. ?️
Lucky Orange, pop-up'lar veya menüler gibi dinamik öğelerle etkileşimler dahil olmak üzere her kullanıcı eylemini yakalar ve pazarlama çabalarınızın etkinliğini değerlendirmenize yardımcı olur.
Lucky Orange'ın anahtar özellikleri
- Dinamik ısı haritaları
- Gösterge paneli içgörüleri
- Oturum kayıtları
- Yerleşik segmentasyon
- Anketler ve analizler
Lucky Orange sınırlamaları
- Bazı özellikler manuel yapılandırma gerektirir
- Veriler bazen tam olarak doğru olmayabilir
Lucky Orange fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Oluşturma: 32 $/ay
- Büyüyün: 64 $/ay
- Genişlet: 144 $/ay
- Ölçek: 600 $/ay
- Enterprise: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Lucky Orange puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
6. VWO Insights
VWO Insights, belirli tetikleyiciler ve kriterlere göre kullanıcı segmentleri için özel görünümler oluşturmanıza olanak tanıyan bir web testi ve dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) platformudur. Ayrıca, çeşitli açılış sayfası fikirlerini denemenizi sağlayan güçlü bir A/B test aracıdır.
Bu araç, fare izleme, tıklama haritaları ve kaydırma derinliği görselleri gibi bir dizi ısı haritasını kullanarak ziyaretçilerin eylemlerini yakalamak ve deşifre etmek için mükemmeldir.
Segmentasyon özellikleri sayesinde, ideal kullanıcılarınızın ürününüzü nasıl keşfettiği, sorunları nasıl belirlediği ve memnuniyet düzeylerini nasıl anladığınız hakkında içgörüler elde edersiniz, böylece deneyimlerini iyileştirmek için çalışabilirsiniz.
En iyi kısmı ne mi? Bu araçları form analizi, anketler ve derinlemesine müşteri içgörüleri gibi diğer VWO özellikleriyle birleştirerek, deneyimleriniz için güçlü bir araç seti elde edersiniz ve bu da sonuçta dönüşümlerinizi artırır. ?
VWO Insights'ın en iyi özellikleri
- Oturum kayıtları
- Oturum içi notlar
- Anketler
- Huni analizi
- Mobil içgörüler uygulaması
VWO Insights sınırlamaları
- Isı haritaları bazen gecikme yaşayabilir
- Yazılımın navigasyonu iyileştirilebilir
VWO Insights – Web fiyatlandırması
- Büyüme: 171 $/ay
- Pro: 405 $/ay
- Enterprise: 956 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
VWO Insights – Web derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (50+ yorum)
- Capterra: 5/5 (10'dan az yorum)
7. Inspectlet
Inspectlet'in müşteri yolculuğu haritalama araçları, ziyaretçilerin web sitenizdeki fare hareketlerini ve kaydırma davranışlarını izlemek için tasarlanmıştır.
Yazılım, huni analizi ve A/B testlerinden geri bildirim anketleri ve form analizlerine kadar bir dizi özellik sunar. Bu, web sitenize gelen kullanıcıların her segmentinden veri toplamanızı sağlar. ?
Oturum Kaydetme özelliği ile sitenizdeki bireysel kullanıcı etkileşimlerini tekrar oynatabilirsiniz. Ayrıca, filtreleme seçenekleri belirli kullanıcı segmentlerini tam olarak belirlemenize yardımcı olur.
Inspectlet, ziyaretçilerin çeşitli form alanlarını doldurmak için harcadıkları zamanı titizlikle izler. Bu içgörü, formları optimize etmenize ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmenize olanak tanıdığından, iyileştirme alanlarını belirlemek için çok önemlidir.
Inspectlet'in en iyi özellikleri
- Tıklama ve kaydırma ısı haritaları
- A/B testi
- Huni analizi
- Geri bildirim anket araçları
- Oturum kayıtları
Inspectlet sınırlamaları
- Özel ayarlamalar, yeterli sonuçlar elde etmek için hassas yapılandırma gerektirir
- Arama filtresi özelliğindeki etiketler her zaman düzgün çalışmayabilir
Inspectlet fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Mikro: 33 $/ay
- Başlangıç: 67 $/ay
- Büyüme: 127 $/ay
- Hızlandırın: 254 $/ay
- Enterprise: 424 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Inspectlet puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4/5 (30+ yorum)
8. Smartlook
Cisco'nun Smartlook ürünü, tıklama haritaları, kaydırma haritaları ve hareket haritaları sağlayarak hangi sayfa öğelerinin öne çıktığını kesin olarak belirler. ?
Smartlook her kullanıcı etkileşimini otomatik olarak topladığından, yeni oluşturulan ısı haritaları, veri saklama planınızın izin verdiği en eski tarihlere kadar uzanan geçmiş verilerle doldurulur. Bu, yeni bir ısı haritası oluşturduğunuzda her seferinde yeni veri toplanmasını beklemenize gerek kalmaz.
Bu araç ayrıca oturum tekrarları sunarak, ziyaretçilerin engellerle karşılaştıkları veya site performansını etkileyen hatalarla karşılaştıkları yerleri belirlemenizi sağlar.
Ayrıca, etkinlik analizi ile kullanıcı eylemlerini (URL ziyaretleri, düğme tıklamaları ve metin girişleri) izleyerek, bireysel kullanıcı etkileşimlerinin kapsamlı bir resmini çizebilirsiniz.
Smartlook'un en iyi özellikleri
- Üç tür ısı haritası
- Oturum tekrarları
- Huni analizi
- Tüm kullanıcı etkinliklerini kontrol etmek için etkinlikler
- Mobil uygulama analizi
Smartlook sınırlamaları
- Oturum kayıtları bazen güvenilir olmayabilir
- Daha fazla veri gizliliği ve güvenlik önlemleri eklemek faydalı olabilir
Smartlook fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro Plan: Aylık 61 $
- Enterprise Planı: İletişime geçildiğinde kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartlook puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
9. Crazy Egg
Crazy Egg, ürününüzü ince ayarlamanıza ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için ısı haritaları, oturum kayıtları, A/B testi, trafik analizi ve anketler gibi araçlar sağlar.
Crazy Egg'in Snapshots ısı haritası özelliği , kaydırma haritası, konfeti raporu ve üst üste bindirme raporu gibi bir dizi rapor sunar. Bunlar, CTA'lar gibi önemli web sitesi öğelerinin nereye yerleştirileceğine ilişkin veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.
Ziyaretçilerin etkileşimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan Kayıtlar ile müşteri yolculuğunu haritalamak daha kolay. Ziyaretçilerin kaçındığı alanları ve sitenizde geçirdikleri süreyi ortaya çıkarın. ⏳
Ayrıca Crazy Egg, çeşitli kaynaklardan gelen web trafiğini analiz etmenize yardımcı olur, böylece verileri karşılaştırabilir ve sitenizi buna göre optimize edebilirsiniz. Hedefli anketleri, çok değerli kullanıcı geri bildirimleri toplar ve daha yüksek etkileşim oranları sağlar.
Crazy Egg'in en iyi özellikleri
- Çeşitli ısı haritası raporları
- A/B Testi
- Trafik analizi
- Kullanıcı davranış kayıtları
- Anketler
Crazy Egg sınırlamaları
- Yazılım bazen gecikme yaşayabilir
- Müşteri hizmetleri gecikmeli yanıtlar verebilir
Crazy Egg fiyatlandırması
- Standart: 49 $/ay
- Artı: 99 $/ay
- Enterprise: 249 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Crazy Egg puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
10. Microsoft Clarity
Clarity, oturum kayıtlarından ısı haritalarına ve otomatik içgörülere kadar her şeyi kapsayan ve Google Analytics ile entegre olan, Microsoft'un ücretsiz davranış analizi aracıdır.
Hızlı tıklama, kaydırma ve alan ısı haritaları sayfanızdaki en ilgi çekici alanları anında gösterir ve ziyaretçilerin kaydırma derinliğini ortaya çıkarır.
Clarity'nin oturum kayıt aracı, ziyaretçilerinizin web sitenizdeki adımlarını geri izlemenizi ve potansiyel sıkıntıları veya ayrılma noktalarını ortaya çıkarmanızı sağlar. Her kayıt, ayrıntılı bir kullanıcı zaman çizelgesi sunar; bu, kullanıcıların siteye giriş noktalarını ve gezinme yolculuklarını izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcıların konumu, cihazı, işletim sistemi ve sitede geçirdikleri süre gibi değerli verilere erişebilirsiniz. ?
Yazılım ayrıca kayıt verilerini raporlama gösterge paneline aktarır ve kritik sorunları işaretler. JavaScript hatalarından ölü tıklamalara ve öfke tıklamalarına kadar, bu vurgulanmış kayıtlar potansiyel kullanıcı sorunlarının bir anlık görüntüsünü sunarak sorunları hızlı bir şekilde bulup çözmenizi sağlar.
Microsoft Clarity'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli ısı haritaları
- Raporlama gösterge panelleri
- Hata algılama
- Oturum kaydı
- Google Analytics ile entegre
Microsoft Clarity sınırlamaları
- Oturum kayıtlarında ara sıra hatalar olabilir
- Daha gelişmiş analiz özellikleri ekleyerek faydalanabilirsiniz
Microsoft Clarity fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft Clarity derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
Kullanıcı Verilerini Yönetmek için Diğer Araçlar
Isı haritası yazılım araçları, tıklamaları izlemek, bırakma noktalarını belirlemek ve müşteri davranışları hakkında önemli veriler toplamak için mükemmeldir. Bu verileri analiz etmek, iş performansınızı ve müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırabilir.
Tercih ettiğiniz ısı haritası aracını seçtikten sonra, ek yardım için ClickUp'a başvurun! Verilerinizi düzenlenebilir belgelerde saklayın, çeşitli görev görünümlerinde düzenleyin, anket şablonları ve geri bildirim araçlarıyla müşterilerinizi daha iyi anlayın ve kullanışlı gösterge panelleriyle performansı takip edin.
Ancak ClickUp'ın yeteneklerinin sadece yüzeyini görmek yeterli olmayacaktır. Özelliklerini derinlemesine inceleyerek birçok olasılığını keşfedelim! ?
ClickUp
ClickUp, tipik bir proje yönetimi aracı değildir — raporlama, veri görselleştirme ve bilgi düzenleme için güçlü bir araçtır ve müşteri memnuniyetini ve iş büyümesini sağlayan akıllı kararlar almak için mükemmeldir. ?
Net ClickUp Hedefleri ayarlayarak ve ayrıntılı Gösterge Panelleri kullanarak, bu platform aşağıdaki gibi süreçlerde müttefikiniz olur:
- Kampanya hedeflerini tanımlama
- Zaman çizelgeleri ayarlama
- Hedefleri belirleme
- Sezgisel grafikler ve çizelgelerle ilerlemeyi izleme ve görselleştirme
15'ten fazla proje görünümü mevcut olduğundan, pazarlama huninizi, takım programlarınızı ve iş yükünüzü yönetmek çok kolay hale gelir ve takvim yönetimi çocuk oyuncağına döner.
Müşterilerinizi daha iyi anlamak için ClickUp'ın geri bildirim formlarını ve anketlerini kullanın. ClickUp Formları'nı kullanarak ürünle ilgili belirli bilgileri toplayın ve ClickUp Belgeleri'ni geri bildirim belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için işbirliği alanınız olarak kullanın, takımınızı zahmetsizce uyumlu hale getirin. ✌
ClickUp Müşteri Memnuniyeti Anketi Şablonu ile müşteri algıları hakkında değerli bilgiler edinin. Bu araç, müşterilerin ürünlerinizi, hizmetlerinizi ve desteğinizi nasıl gördüklerine dair bir pencere sunarak, daha iyi müşteri elde tutma için iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Takımınızla yeni optimizasyon stratejileri oluşturmaya karar verdiğinizde, beyin fırtınası oturumları için ClickUp'ın özelliklerine başvurun:
- ClickUp Beyaz Tahtalar
- Zihin Haritaları
Test varyasyonlarını analiz etmek için, öncesi ve sonrası kullanıcı davranış verilerini yakalayın ve kolay karşılaştırma için Liste veya Pano görünümünde düzenleyin.
ClickUp ChatGPT Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Şablonu'nu kullanarak AI'nın yardımıyla web sitenizi optimize edin. Bu araç, AI tarafından oluşturulan içgörüler ile kullanıcı deneyimini iyileştirme ve tıklama oranlarını artırma konusunda fikirler üretir. ?
ClickUp'ı 1.000'den fazla uygulama ile entegre edin iş yönetiminizi merkezileştirin ve çok sayıda araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın!
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Bu 10 ısı haritası yazılım çözümünden herhangi birini uygulamak, web siteniz için bir dönüm noktası olabilir. Site performansında artışa tanık olmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya, daha fazla müşteri elde etmeye ve gelirinizi yeni zirvelere taşımaya hazır olun!
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