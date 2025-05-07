i̇şbirliğini Kolaylaştıran En İyi 10 Microsoft Loop Alternatifi

Microsoft Loop, yakınınızdaki kahve dükkanı gibidir. ☕

Tüm arkadaşlarınızla bir araya gelin ve kafeinli içeceklerinizi yudumlarken birlikte çalışın. Microsoft Loop size içecek ve yiyecek sağlayamayabilir, ancak iş arkadaşlarınızla sanal olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur!

Basit bir kullanıcı arayüzü kullanan platform, hem öğrencilerin hem de işlerin aynı proje üzerinde aynı anda işbirliği yapmasına yardımcı olur. Ancak bu, piyasadaki tek çözüm değildir! Seçici olmak ve diğer araçları denemek önemlidir, tıpkı en sevdiğiniz kahve dükkanını bulmak için birkaç dükkanı denemeniz gibi!

Karar verme sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla, takım işbirliği lojistiğini yeniden tanımlayan en iyi 10 Microsoft Loop alternatifi listesini hazırladık!

Microsoft Loop nedir?

Microsoft Loop, tek bir çatı altında birden fazla kişiyle gerçek zamanlı işbirliğini ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir platformdur.

Word, Excel ve PowerPoint Sunum gibi diğer Microsoft Uygulamaları arasında geçiş yapmaktan kaçınmak için oluşturulan bu araç, aynı proje üzerinde birlikte fikir üretmek, yorum yapmak ve çalışmak için çalışma alanları oluşturmanıza yardımcı olur

Hatta, AI Copilot ile fikir üretmeyi de kolaylaştırabilirsiniz. Bir soru yazın, AI asistanı iş gününüze biraz ivme kazandıracak cevaplarla size yardımcı olsun.

Ayrıca, platformun arama çubuğu, pazarlama kampanyası taslağı gibi belirli anahtar kelimelere göre şablonlar bulmanızı sağlar . Ayrıca, proje yönetimi ve verimlilik araçlarıyla birden fazla proje üzerinde kolayca çalışabilirsiniz.

Genel olarak, Microsoft Loop bir işbirliği çalışma alanı olarak hizmet verir (Notion gibi), ancak özellikleri herkes için uygun değildir. Bazı kullanıcılar, mevcut rakiplerinkine benzer özelliklere sahip olduğunu ve geçiş yapmalarını sağlayacak kadar benzersiz bir şey sunmadığını düşünüyor.

Microsoft Loop alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Microsoft Loop alternatifinizi seçerken bu özellikleri bir kriter olarak değerlendirin:

Proje şablonları: Çeşitli kullanım durumları için yüksek kaliteli şablonlar aracılığıyla kolay proje yardımı sağlayan bir Microsoft Loop alternatifi arayın Çevrimiçi işbirliği: Microsoft Loop'un en büyük işlevlerinden biri, kullanıcılara gerçek zamanlı, akıcı iletişim için bir işbirliği platformu ayarlamaktır. Alternatifinin, yorum konuları, Microsoft Loop'un en büyük işlevlerinden biri, kullanıcılara gerçek zamanlı, akıcı iletişim için bir işbirliği platformu ayarlamaktır. Alternatifinin, yorum konuları, dijital beyaz tahtalar ve kullanıcı etiketleme gibi ortak oluşturma özellikleri sunmasını beklemek doğaldır : Günümüzde AI olmadan bir işbirliği aracına sahip olamazsınız! Yazma ve beyin fırtınası gibi görevler için AI desteği sağlayan bir alternatif bulun AI desteği: Günümüzde AI olmadan bir işbirliği aracına sahip olamazsınız! Yazma ve beyin fırtınası gibi görevler için AI desteği sağlayan bir alternatif bulun Uyumluluk: Yalnızca Windows veya MacOS ile sınırlı kalmayıp tüm cihazlarda çalışan bir araca sahip olmak iyidir (ör. Microsoft Teams veya Google Dokümanlar) Entegrasyonlar: Diğer uygulamalarla entegre olan ve projeleri yönetmek için kesintiye neden olan gidip gelmeleri en aza indiren bir araç kullanmak asla kötü bir fikir değildir Belge yönetimi: Projeleriniz için tüm belgeleri tek bir yerden düzenlemenize ve yönetmenize yardımcı olan, işlerinizi kolaylaştıran bir çözüm arayın!

takım İşbirliğini Güçlendirmek için En İyi 10 Microsoft Loop Alternatifi

Yukarıda bahsedilen özelliklere dayanarak, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz 10 Microsoft Loop alternatifinin bir listesini hazırladık. En iyi seçimi yapmak için her seçeneğin özelliklerini, artılarını ve eksilerini inceleyin! ❤️

ClickUp Beyaz Tahtalar içinde takım üyeleriyle görsel olarak işbirliği yapın, beyin fırtınası yapın ve fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

ClickUp olmadan modern işbirliğinden bahsedemezsiniz! Gerçek zamanlı takım çalışmasına bağlı, hızlı tempolu takımlar için oluşturulan ClickUp, tüm proje yönetimi işbirliği araçlarını tek bir yerde sunar! ⭐

Başlamak, internette gezinmek kadar kolay! Çalışma Alanı avatarınıza tıklayın ve + Yeni Çalışma Alanı seçeneğini seçin. Çalışma Alanları, ClickUp Proje Hiyerarşisinin en üstündedir ve bu noktadan itibaren bunları Alanlar, Klasörler, Listeler ve daha fazlasına ayırabilirsiniz.

Belgeleri düzenlemek, depolamak ve yönetmek için kolay bir çözüme mi ihtiyacınız var? Eğer öyleyse, ClickUp Docs en iyi arkadaşınız! İç içe sayfalar ve izlenebilir etiketler içeren belgeler oluşturabilir ve bunları işbirliği yaptığınız kişilerle aynı anda düzenleyebilirsiniz.

Hatta, ClickUp Canlı İşbirliği Algılama özelliği ile kullanıcılar diğer üyelerin birlikte yazdığını ve düzenleme yaptığını görebilir, böylece çaba sarf etmekten kurtulursunuz!

ClickUp AI'yı kullanarak, ayrıntıları ve diğer önemli hususları eklemek için basit bir komutla ClickUp Belgeleri'nde bir blog yazısı oluşturun

Kolay metin yazma ve düzenleme için ClickUp AI seçeneğinden bahsetmiş miydik? Platformun yerel AI asistanı, aşağıdaki gibi görevleri tamamlamak için 100'den fazla role özel komutla birlikte gelir:

Sıfırdan bir belge yazma ( proje zaman çizelgesi veya içerik özeti gibi)

Mevcut belgeleri dilbilgisi ve üslup açısından optimize etme

Uzun içerikleri özetleme

Belgeleri çevirme (10'dan fazla dil desteklenir)

Mevcut güncellemeleri, istekleri, bağlantıları ve geri bildirimleri şirket içinde paylaşmanıza olanak tanıyan ClickUp Sohbet görünümü sayesinde, uzak ve dağıtılmış takımlarla işbirliği yapmak çok kolaydır.

Çok departmanlı takımlar, görev bağımlılıklarını, ilerlemeyi ve iletişimi sorunsuz bir şekilde yönetmek için ClickUp Çapraz Fonksiyonlu Proje Şablonunu sevecekler!

Takımınızla beyin fırtınası yapmak istediğinizi varsayalım. Çalışma Alanınızda ClickUp Beyaz Tahtaları'nı başlatın, insanları davet edin ve kolektif zekanızı işe koyun. Tuval, takımınızın görevler, dosyalar, belgeler ve diğer bileşenlerle tartışmalara bağlam eklemesine yardımcı olmak için sürükle ve bırak özelliği ile donatılmıştır!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi oluşturur, ancak bol miktarda öğretici ve kılavuz , geçişi sorunsuz hale getirir

Gantt grafiklerinde daha fazla biçimlendirme seçeneği kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Confluence

Confluence, bilgi paylaşımı ve işbirliğine olanak tanıyan popüler bir web tabanlı araçtır. Platformda dinamik sayfalar oluşturun ve takımınıza herhangi bir proje üzerinde çalışmak ve işbirliği yapmak için bir yer sağlayın.

Etkinlik sayfası, tüm mevcut projeleri takip etmenizi ve ilerlemelerini izlemenizi sağlar. Burada, diğer üyeleri etiketleyebilir ve önerileriniz için onlara uyarılar gönderebilirsiniz!

İzin ayarlarını kullanarak yöneticiler, kullanıcıların belirli içeriğe erişimini kısıtlayabilir. Severek kullanacağınız bir diğer avantaj ise burada bulunan geniş şablon aralığıdır. 10'dan fazla kategoride 70'den fazla şablon içeren kitaplık ile proje planlama ve dokümantasyon faaliyetlerine anında başlayabilirsiniz!

Confluence'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği sağlar

Lucidchart, Microsoft Teams ve Google Dokümanlar veya E-Tablolar gibi uygulamalarla entegre olur

Sınırsız alan ve sayfa

Projeleri veya bilgi merkezlerini yönetmek için yapılandırılmış içerik ağacı

70'den fazla şablon

Confluence sınırlamaları

Şablonların yüklenmesi biraz zaman alabilir

Yeni kullanıcılar izinleri yapılandırırken zorluk yaşayabilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 600 $/yıl

Premium: 1.150 $/yıl

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/ 5 (3.690+ yorum)

Capterra: 4. 4/ 5 (3.180+ yorum)

3. Basecamp

Basecamp, kullanıcıların sanal bir çalışma alanı kurmasına ve grup sunumlarını ve projelerini kolaylıkla organize etmesine olanak tanır. Her alan, takımların yapılacaklar listelerini, programları, dosyaları ve toplantı hatırlatıcılarını paylaşmak gibi çeşitli şekillerde işbirliği yapmasına yardımcı olabilecek çok sayıda araçtan oluşur.

Basecamp, tüm toplantıları, belgeleri ve kontrol listelerini tek bir gösterge panelinde kapsamlı bir görünüm sunar. Ana proje sayfasında, son etkinliklerle ilgili güncellemeleri ve bu değişiklikleri yapan üyelerin adlarını görebilirsiniz.

Sürekli iyileştirme araçları arıyorsanız, Basecamp'ın Kanban panolarını seveceksiniz. Sürekli optimizasyon gerektiren süreç odaklı iş akışları oluşturmak için idealdir.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Sohbet, belgeler ve Kanban panoları için tek görünüm

Çalışma alanlarına araç ekleme veya kaldırma özelliği

Son etkinliklerin akışı

Liste ve toplantı düzenlemesi

Basecamp sınırlamaları

Entegrasyonların eksikliği bazı takımlar için bir engel olabilir

Görev önceliklendirme ile daha iyisini yapabilirsiniz

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 $

Basecamp Pro Sınırsız: 299 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/ 5 (5.250+ yorum)

Capterra: 4. 4/ 5 (14.330+ yorum)

4. Asana

Kişisel ve iş takım projelerini güvenle yönetmenize yardımcı olacak bir şey mi arıyorsunuz? Asana sizin için burada! Bu aracın temel işlevi, işletmelerin her projenin ilerlemesini görselleştirmesine ve olası riskleri erken aşamada değerlendirmesine yardımcı olmaktır.

Daha sorunsuz ve hızlı bir iş akışı için yöneticiler, yapılandırmaları kullanarak bir görev tamamlandığında ve onay gerektiğinde uyarılar alabilirler. Ayrıca Zaman Çizelgeleri, Dönüm Noktaları ve Panolar oluşturabilir ve her departmanın işlerini zamanında tamamlayıp tamamlamadığını görebilirler.

Kapsamlı bir proje yönetimi aracı olan bu yazılım, projeleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve gecikmeleri takip etmenizi sağlar. En harika destek özelliklerinden biri, her departmanın tamamlanmamış aylık görevleri için raporlar oluşturma yeteneğidir!

Asana'nın en iyi özellikleri

Dönüm Noktaları, Zaman Çizelgeleri ve Panolar ile her projenin ilerlemesini görselleştirin

Görevleri yönetirken ş akışı onayı için uyarılar

Kolay proje izleme ve etkileşimli sayfalar

Görev gecikmeleri için aylık raporlar

200'den fazla araçla entegre edin

Asana sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcıları zorlayabilir

Bulut depolama alanının olmaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 10,99 $/ay

Gelişmiş: 24,99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.520+ yorum)

Capterra: 4. 4/ 5 (12.270+ yorum)

5. Figma

Figma ile tasarım ekipleri, gelişmiş özellikler ve araçlar kullanarak yaratıcı fikirlerini hayata geçirebilir. Şirketinizin web sitesi için tasarımlar oluşturmanıza, paylaşmanıza ve test etmenize olanak tanıyan ve uçtan uca takım görünürlüğü sağlayan bu görsel işbirliği yazılımını kullanarak takım çalışmanızı geliştirin.

Platform, tasarım sürecini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Figma, tasarımcıların ekranlarını görüntülemenize ve geri bildirimde bulunmanıza yardımcı olmak için Gözlem Modu ile birlikte gerçek zamanlı ortak düzenleme özelliğini barındırır. Kullanıcılar, tasarım/prototip içinde iyileştirme önerileri sunabilir.

İzin denetimlerini kullanarak yöneticiler, kullanıcılara yorum bırakma, düzenleme ve görüntüleme yetkisi verir. Sürüm denetimi seçenekleri arayanlar için, bir kullanıcının yaptığı tüm değişiklikleri kolayca izleyebilirsiniz.

Figma'nın paylaşılan varlık kitaplığı, tasarım projelerinizde bileşenleri standartlaştırmanıza yardımcı olur.

Bonus: İşte size bazı Figma alternatifleri!

Figma'nın en iyi özellikleri

Tasarım iş akışını hızlandırmak için ortak düzenleme

Daha güçlü işbirliği için Gözlem Modu

İzin ayarları

Düzenleme geçmişini görün

Paylaşılan varlık kitaplığı

Tasarımlar veya prototipler üzerinde kesintisiz geri bildirim döngüleri

Figma sınırlamaları

Yükleme süresi bazen yavaş olabilir

Dosya biçimleri için sınırlı destek, takımların içe/dışa aktarma konusunda sorun yaşamasına neden olabilir

Figma fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Figma Professional: Aylık 12 $

Figma organizasyonu: 45 $/ay

Enterprise: Aylık 75 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Figma puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (980+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (680+ yorum)

6. GatherContent

GatherContent, birçok iş takımının karşılaştığı yaygın bir sorunu, yani içeriği yapılandırma sorununu çözer. Düzinelerce kanal ve belge dosyasından, şirketinizdeki herkesin tüm mevcut projeleri görüntüleyebileceği basit bir araca geçmenize yardımcı olur.

WYSIWYG (Ne Görürseniz Onu Alırsınız) düzenleyiciyi kullanarak, kullanıcılar belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca çalışabilir. GatherContent ayrıca, her türlü proje belgesini oluşturmak için harcanan zamanı azaltabilecek çeşitli şablonlar sunar.

Otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanarak doğru görevi uygun takıma atayabilirsiniz. Ayrıca, platform içerikte yapılan değişikliklerin denetim izini, yani ne değiştirildi, kim tarafından ve ne zaman değiştirildi bilgilerini sunar.

Aynı sayfada görevleri daha iyi organize etmek için GatherContent'in içerik takvimini kullanmanızı öneririz.

GatherContent'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenlemeyi destekler

Otomatik ve özel iş akışları

WYSIWYG düzenleyici

Çeşitli içerik şablonları

Değişikliklerin denetim izi

GatherContent sınırlamaları

Yazılı içeriği iyileştirmek için çok fazla özellik yok

Web şablonları için daha yüksek düzeyde özelleştirme sunmayabilir

GatherContent fiyatlandırması

Fiyat teklifi almak için demo talep edin

GatherContent puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (75+ yorum)

Capterra: 4. 2/ 5 (15+ yorum)

7. Quip

Quip, öncelikle satış ekipleri arasındaki işbirliğine odaklanan, mobil ve web dostu bir çevrimiçi platformdur. Takımların grup olarak belgeler ve elektronik tablolar oluşturmasına, değiştirmesine ve düzenlemesine olanak tanır. Merkezi görünürlük, satış elemanlarının aşağıdaki gibi süreçlerde işbirliği yapmasını sağlar:

Hesap planlama

Karşılıklı yakın planlar

Yeterlilik notları

İşbirliğinin gelişimi oldukça basittir. Oluşturduğunuz her belge veya elektronik tablo için Quip bir takım sohbeti ekler. Sonuç? Siz ve takımınız, geleneksel genel sohbet odalarında gidip gelmektense, belirli konular hakkında tartışabilir ve iletişim hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz!

Tüm verileriniz bulutta (Salesforce tarafından yönetilir) depolanır ve tamamen şifrelenir. Kullanıcıların erişim kontrollerini değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Quip'in en iyi özellikleri

Satış ekibi işbirliğine odaklanır

Oluşturulan her belge ve elektronik tablo için özel sohbetler

Veriler bulutta güvenli bir şekilde depolanır

Kullanışlı yönetici kontrolleri

Quip sınırlamaları

Mobil uygulama otomatik kapanma sırasında hatalı çalışabilir

Kullanıcılar bazen bir belgenin düzenleme geçmişini görüntüleyemeyebilir

Quip fiyatlandırması

Başlangıç : Aylık 10 $

Quip plus : 25 $/ay

Quip Advanced: 100 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Quip puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (1.090+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

8. Creately

Creately, insanları ve süreçleri yönetmek için merkezi bir hub olarak tasarlanmıştır. 🌷

Creately ile takımlar hem senkronize hem de asenkron işbirliğinin keyfini çıkarabilir. Canlı fare izleme, senkronize değişiklik önizlemeleri ve yorum tartışma konuları gibi izleme dostu özellikler sayesinde, takımınız işleri her zamankinden daha hızlı tamamlayabilir.

Dijital beyaz tahta yazılımı olan Creately, kullanıcıların yaratıcılıklarını bir üst seviyeye taşımalarına olanak tanır. Ayrıca, görsel verileri ve diyagramları yapılandırmak için çok sayıda şablon sunar. İstenen diyagramı verimli bir şekilde oluşturmak için kullanılabilen önceden tanımlanmış ve özel şekillere sahip sürükle ve bırak düzenleyici özelliğine sahiptir.

Yöneticiler, çalışma alanındaki her kullanıcının erişebileceği veri miktarını belirleyebilir.

Creately'nin en iyi özellikleri

Sınırsız alana sahip dijital beyaz tahta

Diyagram oluşturma şablonları

Microsoft Office ve Google Çalışma Alanı gibi uygulamalarla entegre olur

Sürükle ve bırak özelliği

Yönetici veri erişim kontrolü

Creately sınırlamaları

İş planları diğer alternatiflere kıyasla daha pahalı olabilir

Çalışma alanlarıyla sınırlı entegrasyonlar, işlevselliği sınırlar

Creately fiyatlandırma

Kişisel : Aylık 5 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: 89 $/ay (sabit ücret)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Creately puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.070+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

9. Conceptboard

Conceptboard, tasarım ve prototiplere odaklanan başka bir dijital çalışma alanı yazılımıdır. Takımların fikirlerini paylaşmasına, projelerde işbirliği yapmasına ve prototipleri test etmesine olanak tanır. Canlı işaretçilere sahip sonsuz beyaz tahtalar sayesinde, belirli bir düzenlemeyi kimin yaptığını kolayca görebilirsiniz!

Takım liderleri, beyaz tahtaları düzenleyerek, kullanıcılara erişim izni verip iptal ederek ve önceki sürümleri yöneterek takım işbirliğini şeffaf hale getirebilir.

Kullanıcılar, tasarımcılara önerilerini bırakmak için yapışkan notlar ve yorumlardan yararlanabilir. İnternet bağlantınız olduğu sürece, bu aracı birden fazla cihazda kullanabilir ve beyaz tahtalarınızdaki tüm veriler otomatik olarak kaydedildiği için rahatlayabilirsiniz.

Paylaştığınız her beyaz tahta alanı için, parola korumalı bir bağlantı sağlanır. Conceptboard'un birden fazla dosya biçimini içe ve dışa aktarma özelliği sayesinde, yükleme veya indirme işlemi çok kolaydır.

Conceptboard'un en iyi özellikleri

Sınırsız beyaz tahta alanı

Canlı işaretçiler

Güçlü güvenlik sistemi

Birden fazla dosya türünü destekler

Conceptboard sınırlamaları

Bir başlangıç kılavuzu, kullanıcıların özellikleri öğrenmesine yardımcı olur

Diğer araçlara kıyasla yeni nesil özellikler açısından geride kalabilir

Conceptboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 9,50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Conceptboard puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

10. Notion

Notion'a tanıtıma gerek yok! Bir işbirliği platformu olarak, takımların birden fazla projeyi aynı anda görselleştirmesine yardımcı olur. Projeleri, wiki'leri ve belgeleri düzenlemeye yardımcı olmak için tasarlanan Notion, yöneticilerin özel Gantt grafikleri ve Kanban panoları ile görevlerin kapsamlı bir görünümünü elde etmesine yardımcı olur.

Takımlar, hızlı sürükle ve bırak hareketlerini kullanarak aynı belge veya wiki üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapabilir. Yorumlarda etiketlenen kişiler, uyarı almak için e-posta bildirimleri alır. Görevler, üyelerin "/" komutunu kullanarak tablo, liste, anahtar, başlık veya açıklama ekleyebilecekleri veritabanları içinde kartlara bölünebilir.

Notion'un en dikkat çekici özelliklerinden biri AI eklentisidir. Veritabanlarınızı ve belgelerinizi, soru-cevap biçiminde etkileşim kurabileceğiniz açık ve eyleme geçirilebilir bilgiler halinde düzenler!

Notion'un en iyi özellikleri

Kanban panoları ve Gantt grafikleri ile proje görselleştirme

Kullanıcı dostu veritabanları ve tablolar

Aynı belge içinde gerçek zamanlı düzenleme

İş verilerinin erişilebilirliğini iyileştiren AI asistanı

Notion sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için ilk öğrenme süreci zor olabilir

AI asistanının fiyatı nispeten yüksek olabilir (ClickUp AI gibi alternatiflere kıyasla)

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI, tüm ücretli planlarda kullanıcı başına 8 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Takımınızı Güçlendirin: En İyi Microsoft Loop Alternatifi!

Yukarıda bahsedilen tüm alternatifler, çevik geliştiriciler, tasarımcılar, yazarlar ve hatta yöneticiler gibi çeşitli takımlar için mükemmeldir.

Ancak hala şüpheleriniz varsa, ClickUp'ı deneyin! Ücretsiz bir platform olan ClickUp, işbirliği engellerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış benzersiz özelliklerle gelir ve takımınızın her zaman bilgili, iyi bağlantılı ve her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır olmasını sağlar! ✌️