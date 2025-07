modern Takımlar için En İyi 10 Dijital İşyeri Yazılımı 2025

Şirketiniz ister ofiste ister uzaktan çalışıyor olsun, dijital iş yeri işbirliğine dayalı bir ortamın oluşturulmasında ve sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar.

Doğru dijital işyeri yazılımını kullanmak, proje yönetimini kolaylaştırır ve belge düzenleme ve paylaşımını basitleştirir. Ayrıca, çalışanlarınız platforma hem ofisten hem de evlerinin rahatlığından erişebildiğinden esnek çalışmayı destekler. ?

Nereden başlayacağınızı bilmediğinizde doğru yazılımı seçmek oldukça zor olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, takımınızın verimliliğini ve işbirliğini artırmanıza yardımcı olacak en iyi 10 dijital işyeri yazılımını sizler için seçtik!

Dijital İş Yeri Nedir?

Dijital iş yeri, geleneksel ofislerin modern çevrimiçi karşılığı anlamına gelir. Çalışanların herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda, herhangi bir cihazdan çalışırken kullanabilecekleri dijital araçlar, bulut bilişim ve diğer gelişmiş teknolojilerin bir karışımını sunar.

Tüm bunları başarmak için dijital işyerleri, mobil uyumlu arayüz ve uzaktan çalışma desteği gibi özellikleri kullanır. Bu, iş kaynaklarının esnekliği ve erişilebilirliği sağlayarak iş verimliliğini ve çalışan bağlılığını artırır.

ClickUp Gösterge Panellerindeki yeni Karışık Grup Filtreleri, "ve" ve "veya" operatörleriyle daha fazla kişiselleştirme ve özelleştirme olanağı sunar

Harika bir dijital iş yeri, her kuruluşun ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde özelleştirilebilir olmalıdır. Bu, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, iş akışı otomasyonu, entegrasyon seçenekleri ve işinize özel gösterge panelleri içerir. ✅

Dijital işyeri yazılımı kullanan işletmeler aşağıdaki avantajlardan yararlanır:

Esneklik: Çalışanlar esnek bir çalışma programına sahiptir, bu da daha iyi iş-yaşam dengesi ve çalışan memnuniyetinin artmasıyla sonuçlanır Verimli iletişim: Dijital işyerleri için uygulamalar Dijital işyerleri için uygulamalar , çalışanların birbirleriyle iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştırır . Bu, fikir ve geri bildirimlerin hızlı bir şekilde paylaşılmasına yardımcı olur ve sonuç olarak görevlerin ve projelerin daha verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlar Performans artışı: Modern dijital araçlar, verimliliği artırmaya ve iyileştirme alanlarını belirlemeye katkıda bulunan performans göstergelerini tespit edebilir Azaltılmış işletme maliyeti: Yüz yüze işleri çevrimiçi toplantılar, : Yüz yüze işleri çevrimiçi toplantılar, etkileşimli beyaz tahtalar ve diğer dijital seçeneklerle değiştirmek, seyahat giderleri, ofis alanı kirası ve bakım maliyetleri gibi genel giderlerde önemli yıllık tasarruflar sağlar Bilgi paylaşımı: Sohbet, video konferans ve : Sohbet, video konferans ve proje yönetimi yazılımı gibi iletişim araçları, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak takım üyelerinin bilgi paylaşımında bulunmasını ve fikirlerini tartışmasını sağlar

ClickUp Belgeleri'nde ortak düzenleme, tipografi seçenekleri ve daha fazlası

modern Takımlar için 10 Dijital İşyeri Yazılımı

Çok sayıda dijital işyeri yazılım aracını analiz ettikten sonra, ekibinizin verimliliğini, etkinliğini ve katılım düzeylerini artırmanıza yardımcı olacak piyasadaki en iyi çözümlerin bir listesini oluşturduk. Hadi başlayalım! ?

En iyi genel dijital işyeri aracı

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, sorunsuz proje planlama, izleme ve işbirliği için takımınızı bir araya getirir. Tüm bunlar tek bir platformda bulunur ve en iyi genel dijital işyeri aracı olmasını sağlar. ?

ClickUp'ı farklı kılan, konumlarından bağımsız olarak takımınızın iyi organize olmasını sağlayan 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümün bulunmasıdır.

ClickUp, Sohbet görünümü ile aktif katılımı ve bireysel çabaların takdir edilmesini teşvik ederek, takımınızın görevlerle ilgili tartışmaları tek bir konu altında sürdürmesini sağlar. Takım üyeleri, anlık memnuniyetlerini göstermek ve meslektaşlarını motive etmek için sesli mesajlar ve emojiler kullanabilir.

Liste görünümünde kişiselleştirilmiş görev kontrol listeleri oluşturun veya Takım görünümünde her çalışanın iş yükünü yönetin. Burada, atanan kişilere göre sıralanmış tüm görevlerin genel bir görünümüne erişebilir ve verimliliği artırmak için yeniden dağıtılması gereken görevleri görebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görsel işbirliği ve beyin fırtınası yapmak çok kolay — takımların daha iyi proje organizasyonu için notlar, yol haritaları, zihin haritaları ve resimler ekleyebildiği tamamen özelleştirilebilir tuvaller. ?

ClickUp Uzaktan Çalışma araçları ile işinizi yönetin ve takımınızla her yerden, her zaman işbirliği yapın. Dijital iş yeri özellikleri, her şeyi gerçek zamanlı olarak izlemenize, zaman çizelgelerini ayarlamanıza ve iş yükünü burndown grafikleri aracılığıyla takip etmenize olanak tanır, hepsi dijital bir iş yerinde. Zoom ile entegre ederek toplantıları kolaylıkla planlayın veya önceden hazırlanmış uzaktan çalışma şablonlarını kullanarak görevlerinizi ve takımınızı düzenli tutun.

ClickUp Docs, takımların beyin fırtınası yapmasını ve düzenlemeler üzerinde aynı anda işbirliği yapmasını sağlar. Ayrıca, tüm görevlerle ilgili verileri merkezileştirmek için Belgeleri iş akışlarına bağlayabilirsiniz. Ayrıca, paylaşılabilir bağlantılar oluşturabilir ve takımlar, misafirler veya genel erişim için izinleri yönetebilirsiniz.

ClickUp AI yazma asistanı, takımınızın net ve tutarlı bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Mükemmel içerik biçimlendirmesi için önceden hazırlanmış tablolar ve başlıklar ile zaman kazanın. Bu araç, farklı iş senaryoları için yeni fikirler üretmenize yardımcı olacak role özel ipuçları sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel ClickUp Beyaz Tahtalar ile basit sanal işbirliği

Tüm proje yönetimi iş akışları için 15'in üzerinde tamamen özelleştirilebilir görünüm mevcuttur

Uzaktan çalışma özellikleri ve belirli dijital işyeri çözümleri için çeşitli şablonlar

Sürükle ve bırak fonksiyonu, net görseller ve özelleştirilebilir alanlar sayesinde kolay takım proje yönetimi sağlayan ClickUp Pano görünümü

Tekrarlayan veya manuel görevler için otomasyon seçenekleri

Otomatik ilerleme izleme

1.000'den fazla uygulama ile entegre

ClickUp sınırlamaları

Geri alma düğmesi yok

Özelliklerin çokluğu nedeniyle bazı kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Jira

Yazılım takımları tarafından en yaygın olarak kullanılanlar

Jira, sorunsuz işbirliği ve görev teslimi için özel olarak tasarlanmış, modern dijital işyeri için en iyi araçlardan biridir. Bu dijital işyeri platformu, panolar, listeler, takvimler ve zaman çizelgeleri gibi çeşitli görünümler sunarak takımların projeleri planlamasına ve kusursuz bir şekilde yürütmesine olanak tanır. ✨

Geniş form, şablon ve kişiselleştirilmiş iş akışları seçimiyle Jira, verimliliği artırır ve iş yönetimini kolaylaştırır. Scrum panolarını kullanarak karmaşık projeleri daha küçük görevlere bölün veya Kanban panolarını kullanarak takımların iş akışlarını görselleştirmesine yardımcı olun.

Jira, takımların yazılım geliştirme üzerinde birlikte çalışmasını kolaylaştırır. Jira Ürün Keşfi özelliği ile takımlar, en etkili fırsatlara odaklanmak için fikirleri toplayabilir ve önceliklendirebilir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Yazılım geliştirme takımları için tasarlanmıştır

Kullanıcı dostu (çoğunlukla yazılım takımları için)

Daha iyi iç iletişim için Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google E-Tablolar ve GitHub gibi araçlarla entegre olur

Proje yönetimi platformunda çok sayıda görünüm seçeneği sunar

Jira sınırlamaları

Kullanımı diğer dijital işyeri çözümlerine kıyasla öğrenmesi zor olabilir

Pazarlama ekibi yönetimi için seçenekler eksik

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 7,75 $/ay kullanıcı başına

Premium : 15,25 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Jira puanları ve yorumları

Capterra : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

3. Kissflow

En iyi düşük kod platformu

Kissflow, kodlama deneyimi gerektirmeyen veya çok az kodlama gerektiren takımları ve iş akışlarını yönetmenize olanak tanıyan, son derece kullanıcı dostu bir dijital iş yeri çözümüdür.

Kissflow, finans, pazarlama, İK, proje yönetimi ve benzeri çeşitli departmanlar ve sektörlerde iş akışlarını tasarlama, otomasyon ve yönetme konusunda size yardımcı olarak Basit ve Anlaşılır (KISS) olmayı sever.

Önceden hazırlanmış şablonlardan hiçbirisi ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, kodlama gerektirmeyen basit sürükle ve bırak araçlarını kullanarak yepyeni bir iş akışı oluşturun veya Uygulama Oluşturucu'dan yararlanarak uygulama oluşturmayı kolaylaştırın. Ayrıca, daha karmaşık gereksinimler için kendi kodlamanızı kullanarak uygulamalar geliştirme seçeneğiniz de vardır. ?

Kissflow'un en iyi özellikleri

İş akışları oluşturmak ve yönetmek için kodlama gerekmez

Proje yönetimi araçları için kullanıcı dostu arayüz

Önceden hazırlanmış raporlar ve metrikler

Kodlama gerektirmeyen ve az kodlama gerektiren uygulama oluşturma

Gmail, Slack ve Dropbox gibi araçlarla entegre olur

Yüzlerce hazır dijital çalışma alanı şablonu

Kissflow sınırlamaları

Daha büyük formlar için raporlama ve içgörü analitiği yönetmek daha zordur

Sınırlı müşteri desteği seçenekleri ve geciken yanıtlar

Kissflow fiyatlandırması

Temel : Sınırlı özellikler için aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Tüm özellikler için özel fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kissflow puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 3,9/5 (30+ yorum)

4. Bitrix24

Çoğu dijital işbirliği özelliği

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, diğer dijital işyeri araçlarında bulabileceğiniz tüm özellikleri sunar, bu da onu piyasadaki en fazla işbirliği özelliğine sahip yazılımlarından biri yapar. Çoklu görselleştirme özellikleri ve güçlü görev yönetimi araçları, projenizin ilerlemesini kolaylıkla izlemenize yardımcı olur.

Telefon yazılımı, anlık mesajlaşma, e-postalar ve video görüşmeleri gibi seçenekleri kullanarak takımınızla yakın bağlantı kurun. Ayrıca, şirket genelindeki duyurular için dahili bir sosyal medya uygulaması da mevcuttur. ?

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanabilir veya tamamen özelleştirilebilir Kanban panoları ve yazdırılabilir Gantt grafikleri kullanarak proje yönetimini görselleştirebilir ve vizyonunuzu takımınızla paylaşabilirsiniz. Sürükle ve bırak özellikleri, özellikle görsel bir çalışma ortamı olarak görev yönetimini anında ayarlamayı kolaylaştırır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Tamamen özelleştirilebilir

Görev otomasyonu

Geniş bir dijital işbirliği özellikleri seçimi

Kolay belge paylaşımı

Anlık mesajlaşma ve video görüşmeleri ile iletişim basitleştirilir

Bitrix24 sınırlamaları

Kullanımı biraz zor

Arayüz, çok fazla özellik nedeniyle karmaşık görünebilir

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel : Beş kullanıcı için aylık 49 ABD doları

Standart : 50 kullanıcı için aylık 99 $

Profesyonel : 100 kullanıcı için aylık 199 ABD doları

Enterprise 250: 250 kullanıcı için aylık 399 ABD doları

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (500 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (700+ yorum)

5. TruGrid

Dijital güvenlik için en iyisi

TruGrid, ekibinizin internet üzerinden ofis ağını tehditlere maruz bırakma endişesi olmadan herhangi bir cihazdan çalışmasına olanak tanır ve dijital güvenlik için mükemmel bir platform sunar. Bu yazılım, fidye yazılım saldırılarına karşı savunmasız olan VPN'lerin aksine, uzak bilgisayar bağlantılarınızın güvenli kalmasını ve kolayca hacklenememesini sağlar.

SecureRDP özelliği, çalışanların ofis bilgisayarlarına ve uzak masaüstlerine güvenli bir şekilde erişmelerine yardımcı olur. Yazılım, fidye yazılımlarını önlemek için uzak kullanıcılar ve kurumsal ağlar arasındaki veri aktarımını bloke eden Sıfır Güven ilkeleri altında çalışır. Sonuç olarak, güvenlik duvarına maruz kalmaya gerek yoktur. ?

TruGrid ayrıca bulut tabanlı kimlik doğrulamayı da içerir, yani yalnızca önceden kimliği doğrulanmış bağlantılar kurumsal ağlara erişebilir. Ayrıca, yazılım koruyucu bir bulut kalkanı görevi görür ve hedeflenen ağ saldırılarını etkili bir şekilde bloke eder. ?

TruGrid'in en iyi özellikleri

Uzak masaüstü hizmetlerine güvenli erişim

DaaS, VDI ve Barındırma'ya güvenli erişim

VPN olmadan güvenli uzaktan çalışma

Sıfır Güven koruması

Uygulama sadece bir gün sürer

Ağa erişmek için kimlik doğrulama gerekli

TruGrid sınırlamaları

Ücretsiz telefon numarasından daha hızlı yanıt veren sohbet

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

TruGrid fiyatlandırması (SecureRDP)

Temel : Kullanıcı başına aylık 12 $/10 bilgisayar

İş : 10 kullanıcı/sınırsız bilgisayar için aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Hizmet Sağlayıcılar: İş ortağı fiyatlandırması için başvurduktan sonra kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

TruGrid puanları ve yorumları

Slashdot : 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

6. Slack

En iyi dijital iletişim uygulaması

Günümüzde Slack, takımlar içinde anlık mesajlaşma için tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Kullanıcı dostu arayüzü, bu yazılımı diğerlerinden ayırır, böylece yeni takım üyeleri hızlı ve kolay bir şekilde kullanmayı öğrenebilir.

Slack, iletişimi basitleştirmek için tek tek takımlar ve projeler için kanallar oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı sohbetin yanı sıra, sesli mesajlar gönderebilir ve 14 kişiye kadar gruplar için video görüşmeleri yapabilirsiniz. ✉️

Yazılım ayrıca, takımınızın bilgisayarlarından dosya ekleyebileceği veya OneDrive ve Google Drive gibi bir hizmete bağlanabileceği takım dosya depolama alanı da sunar. Ek olarak, Canvases'ı kullanarak notlar veya proje özetleri aracılığıyla takımınızla fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Takım tanıma uygulamalarıyla entegre olur

Botlar ve kanallar gibi gelişmiş özellikler

Konuşma konuları, tartışmaları düzenli tutar

Kullanımı kolay

Slack sınırlamaları

Mesaj bildirimleri bazen açılmıyor

Bildirimlerden bahsetme gecikmesi

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

7. Axero Solutions

Çalışan intraneti için en iyisi

En iyi çalışan intranet yazılımını arıyorsanız, Axero Solutions'tan başka yere bakmayın — takım üyelerinin dosyaları senkronize etmelerine ve belgeleri tek bir merkezden paylaşmalarına olanak tanır. ?

Axero, proje yönetimini kolaylaştırmak için Microsoft 365, Google Çalışma Alanı, Zoom ve Dropbox gibi araçlarla entegre olur. Ayrıca, dijital içeriğinizi güvenli bir şekilde depolamanıza ve web arayüzü, mobil uygulama veya erişilebilir REST API aracılığıyla kolayca aramanızı sağlar.

Tartışma forumları, anlık mesajlaşma, yorumlama ve popüler uygulamalarla entegrasyonlar sayesinde takım işbirliği basitleştirilir. Gerçek zamanlı bahsetmeler, ortak düzenleme ve takımınızı güncel tutan ilerleme geri bildirimleri sayesinde görev yönetimi daha da basitleştirilir. ⌛

Delege edilen tüm görevler intranetinizde saklanır, böylece istediğiniz zaman tekrar göz atabilirsiniz.

Axero'nun en iyi özellikleri

Hepsi bir arada çözümler

Kullanıcı dostu

Popüler araçlarla entegre olur

Özel içerik oluşturma dahil

Tüm takımla sorunsuz iletişim

Axero sınırlamaları

Ara sıra meydana gelen teknik sorunlar içeriklerin kaybolmasına neden olabilir

Bileşen yapılandırmalarında yeterli esneklik yok

Axero fiyatlandırması

Standart, İş ve Kurumsal seviyeler için fiyat teklifleri iletişime geçildiğinde sunulur

Axero puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

8. Robin

Çoğu hibrit takım işbirliği özelliği

Robin aracılığıyla

Robin'i kullanarak, takımınızın hem ofisten hem de evlerinden çalışmasına olanak tanıyarak iş yeri esnekliğini artırın. ?️

Robin uygulamasını açarak gerçek zamanlı ofis haritasına erişin, masanızı rezerve edin ve daha iyi koordinasyon için bu bilgileri takımınızla paylaşın. Çalışma Haftası görünümünde, takım ofiste kimlerin olduğunu ve hafta için hangi faaliyetlerin planlandığını görebilir.

Ayrıca, mobil veya masaüstü bilgisayarlardan kolayca erişilebilen ofis ziyaret politikaları belirleyerek, çalışanlarınızın hibrit çalışma ile ilgili beklentilerinizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Basit takvim entegrasyonları ile oda uygunluğunu kontrol etmek ve toplantıları planlamak, toplantı alanları için rezervasyon yapmayı kolaylaştırır. ?️

Robin'in en iyi özellikleri

Mobil uygulama mevcuttur

Slack ve Teams entegrasyonları

Önceden oda rezervasyonu

İşyeri analitiği mevcuttur

Robin sınırlamaları

Randevu alırken yaşanan zorluklar

Ara sıra yaşanan aksaklıklar

Robin fiyatlandırması

Başlangıç: 15 kullanıcıya kadar ücretsiz

Takım: Satış ekibiyle iletişime geçin

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Robin puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

9. Kintone

En çok takım iş akışı özelliği

Kintone, takım iş akışlarını yönetmek için özelleştirilebilir bir işyeri platformudur. Veri yönetiminden görev izleme ve iletişime kadar, Kintone işinizi merkezileştirmenize ve organize etmenize minimum çabayla yardımcı olur.

Önemli verileri tek bir yerde izleyin ve takımla iletişim kurduğunuzda her zaman referans olarak kullanın. Bu dijital iş yeri, tüm takım üyelerinin verileri paylaşabileceği veya işbirliğini kolaylaştırmak için elektronik tabloları veritabanlarına dönüştürebileceği bir buluta sahiptir. ?

Basit bir sürükle ve bırak işlemiyle özel iş akışları tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, bu platform otomatik devirler, zamanlanmış bildirimler ve özel hatırlatıcılarla tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur. Tüm projeler ve süreçler, daha kolay izleme için tek bir gösterge panelinde herkes tarafından görülebilir.

Kintone'un en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan erişilebilir veriler

Basit sürükle ve bırak arayüzü

Dijital iş yerleri için merkezi ş Akışı

Gmail, Slack ve Dropbox gibi birçok araçla entegre olur

Kintone sınırlamaları

Mobil sürüm, masaüstü sürümü kadar kullanıcı dostu değildir

Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Kintone fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 24 $, minimum beş kullanıcı (aylık 120 $)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kintone puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (130+ yorum)

10. AvePoint

Microsoft 365 kullanan takımlar için en iyisi

İşiniz Microsoft 365'e bağlıysa, AvePoint sizin için en uygun dijital iş yeri çözümüdür. AvePoint, kapsamlı Microsoft Teams çözümüyle Office 365 içindeki işbirliğini etkili bir şekilde yönetmenizi, taşıyın ve geliştirmenizi sağlar.

Bu platform, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) operasyonlarını optimize etmek için idealdir. Modern, bulut tabanlı bir çalışma alanı içinde çeşitli Office 365 hizmetlerinden gelen içerik, iletişim ve bilgilerin sorunsuz entegrasyonunu sağlar. ☁️

AvePoint'in Bulut Yönetimi özelliği ile, bulut tabanlı uygulamaları verimli bir şekilde denetleyip optimize etme olanağına sahip olur, hem güvenliği hem de verimliliği sağlarsınız. Bu kontrol düzeyi, denetim raporlaması, içerik taşıma, güvenli içerik paylaşımı ve farklı Microsoft 365 kiracıları arasında sorunsuz içerik senkronizasyonuna kadar uzanır.

AvePoint'in en iyi özellikleri

Basit geçiş

Kullanımı kolay

İhtiyaçlarınıza göre modüller ekleyebilirsiniz

AvePoint sınırlamaları

AvePoint GA modülünün kullanımı zor olabilir

Entegrasyon yeterince hızlı değil

AvePoint fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

AvePoint puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3 yorum)

Ofis Duvarlarının Ötesinde: En İyi 10 Dijital İşyeri Yazılımıyla Mükemmelliği Kucaklayın

Küçük veya büyük bir şirketi yönetiyor olsanız da, bu 10 birinci sınıf dijital işyeri yazılımı aracını kullanarak, çalışanlarınız uzaktan çalışmayı tercih etse bile kuruluşunuzun sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

Çok yönlü bir seçeneğe mi ihtiyacınız var? Dijital ekibinizin genel verimliliğini artırmak istiyorsanız ClickUp'ı inceleyin. Gecikme olmadan gerçek zamanlı olarak dijital olarak işbirliği yapın, görevleri kolaylıkla atayın ve izleyin, toplantılar planlayın ve özelleştirilebilir panolarda fikirlerinizi paylaşın. Bununla yapamayacağınız çok az şey var. ?