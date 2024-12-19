2025'in En İyi 10 Figma Alternatifi ve Rakibi

Figma, tasarım dünyasının en değerli varlığıdır. İşbirliğine dayalı tasarım, gerçekçi prototip oluşturma ve vektör grafik seçenekleri, onu birçok profesyonel için vazgeçilmez bir seçim haline getirir. Çevrimiçi beyaz tahtalardan önceden yüklenmiş çerçevelere kadar, Figma ortak yaratım sürecini basitleştirir ve zaman kazandırır.

Figma, şüphesiz piyasadaki en iyi işbirliğine dayalı tasarım ve prototip oluşturma platformlarından biridir, ancak tek platform değildir ve bazı eksiklikleri vardır. Bazı kullanıcılar platformu çok karmaşık bulurken, diğerleri sunduğu özelliklere göre çok pahalı olduğunu düşünür.

Figma alternatifi aramak için nedeniniz ne olursa olsun, tasarım oyununda başarılı olmanıza yardımcı olacak birçok seçenek var. Bu makalede, en iyi 10 Figma alternatifini tanıtacak, bunların artılarını ve eksilerini tartışacak ve tasarım iş akışlarınız için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Tasarım, işbirliği ve yaratıcılığınızı kolaylaştırmak için en iyi 10 Figma alternatifi: ClickUp – (Hepsi bir arada proje yönetimi ve tasarım işbirliği aracına ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi. ) Freehand by InVision – (Beyin fırtınası ve işbirliği için dijital beyaz tahta arayan takımlar için en iyisi. ) Framer – (Etkileşimli animasyonlarla yüksek kaliteli prototipler oluşturmak için en iyisi. ) UXPin – (Kod tabanlı prototipleme ve etkileşimli bileşenlere ihtiyaç duyan tasarımcılar için en iyisi. ) Sketch – (Profesyonel vektör tabanlı bir UI tasarım aracına ihtiyaç duyan macOS kullanıcıları için en iyisi. ) Siter – (Kodu olmayan bir web sitesi tasarım platformu isteyen takımlar için en iyisi. ) Moqups – (Kullanımı kolay bir arayüzde tel kafes oluşturma ve maket oluşturma için en iyisi. ) Penpot – (Açık kaynaklı, çapraz platform tasarım aracı arayan takımlar için en iyisi. ) Corel Vector (Gravit Designer Pro) – (Hafif, tarayıcı tabanlı vektör grafik tasarımı için en iyisi. ) Lunacy – (Çevrimdışı özelliklere sahip ücretsiz bir tasarım aracına ihtiyaç duyan Windows kullanıcıları için en iyisi. )

Figma nedir ve işbirliğine dayalı tasarım nasıl işler?

Figma, çeşitli amaçlar için canlı tasarımlar, prototipler ve vektör çizimleri oluşturmanıza olanak tanıyan popüler bir tasarım platformudur. Otomatik düzenler, özelleştirme seçenekleri, otomasyon özellikleri ve yaratıcı süreçleri kolaylaştıran entegrasyonlar sunar.

figma aracılığıyla

Takımlar, uzaktan çalışan ekip üyelerini destekleyen işbirliği özellikleri nedeniyle genellikle Figma'yı tercih eder. Bu süreç, beyin fırtınası yapmak, diyagramlar oluşturmak, fikirleri tartışmak, tasarım stratejileri geliştirmek ve toplantılar düzenlemek için kullanılan Figma'nın dijital beyaz tahtası FigJam sayesinde işler.

Her kullanıcı kendi imlecine sahip olur, bu da karışıklığı önler ve her hareketin hesaba katılmasına olanak tanır. Yorumlar bırakın, fikirlere yanıt verin, diğer takımlardan kişileri davet edin ve beyaz tahtalarınızı projelerinize göre özelleştirin. ✨

Figma alternatiflerinde hangi özelliklere dikkat etmelisiniz?

Piyasada, kendilerini mükemmel Figma alternatifleri olarak tanıtan uygulamalar ve platformlar dolaşıyor. Doğru seçimi yapmak için şu özelliklere bakın:

İşbirliği seçenekleri: Platform, dijital beyaz tahtalar, not alma, yorum bırakma ve en küçük tasarım değişiklikleri hakkında takımınızı bir arada ve bilgilendirmeyi sağlayan gerçek zamanlı düzenleme özelliklerine sahip olmalıdır Şablonlar: Grafik tasarım , portföy oluşturma, marka kılavuzları oluşturma , tasarımları inceleme, logoları özelleştirme vb. için önceden hazırlanmış şablonlar sunmalıdır. Tasarım proje yönetimi: Araç, projelerinizi görevlere bölmenize, atanan kişileri ve son tarihleri eklemenize, öncelikleri belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve zamanında teslimatları sağlamanıza olanak sağlamalıdır Ölçeklenebilirlik: Şirketinizin artan tasarım ihtiyaçlarını ve prototipler oluşturmak ve karmaşık projeleri yönetmek için gerekli anahtar özellikleri destekleyebilmelidir Özelleştirme: Platform, şirket hedeflerine ve müşteri taleplerine uygun benzersiz tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan özelliklerle donatılmış olmalıdır Tasarım aracı odaklı kullanıcı arayüzleri: Bir Figma alternatifi, tasarımlara hızlı bir şekilde eklemek için sürükle ve bırak özelliğine, bir afinite tasarımcısına ve etki alanları arası takımları birbirine bağlamak için işbirliği araçlarına sahip olmalıdır

2025'in En İyi 10 Figma Alternatifi ve Rakibi

Düzinelerce işbirliğine dayalı tasarım aracını analiz ettikten sonra en iyi 10'unu seçtik ve bunların temel özelliklerini, artılarını ve eksilerini özetledik. Doğru çözümü bulmak için listeye göz atın ve takımınızın sınırsız bir şekilde yaratıcılığını ifade etmesine olanak tanıyın. 🖌️

ClickUp'ın Beyaz Tahtalarını deneyin ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi eyleme dönüştürün 3. 0

ClickUp bir görev ve proje yönetimi platformudur, bu nedenle herkes onu en iyi Figma alternatiflerinden biri yapan özelliklere aşina değildir. Bunlardan bazıları işbirliği, proje planlama, organize etme ve izleme olup, listeye girmeyi hak etmiştir.

Platform tamamen takım çalışmasına odaklanmıştır ve tasarımcıların favorisi olan ClickUp Beyaz Tahtaları ile birlikte gelir. Bu dijital tuval, sanatsal yönünüzü özgürce ortaya çıkarmanıza ve iş arkadaşlarınızla takım oluşturarak en iyi tasarım çözümlerini geliştirmenize olanak tanır. Zengin düzenleme araç çubuğu ile beyin fırtınası yapın, tartışın, yorumlar bırakın ve fikirleri birbirine bağlayın. İş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve tek bir güncellemeyi bile kaçırmadığınızdan emin olun.

Muhteşem bir tasarıma ihtiyacınız var ama sıfırdan başlamak istemiyor musunuz? ClickUp Şablonları, önceden hazırlanmış (ancak özelleştirilebilir) bölümlerle hedeflerinize daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Maksimum yaratıcı özgürlük için Beyaz Tahta şablonlarını kullanmanızı öneririz, ancak ClickUp'ın 1.000'den fazla seçenek içeren şablon kitaplığını da inceleyebilirsiniz. ClickUp'ın Tasarım Özeti Beyaz Tahta Şablonu ile başlayın!

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Tasarım Özeti Şablonunu kullanarak proje hedeflerini özetleyin, tasarım sürecini görselleştirin ve tasarım optimizasyon fırsatlarını belirleyin

Tasarım proje yönetimi de zorlu olabilir, ancak ClickUp bunu çocuk oyuncağına çevirir—projeleri görevlere bölün, bunları işbirlikçilerinize atayın ve tasarımlarınızın parça parça hayata geçmesini izleyin.

ClickUp , 1.000'den fazla platformla ( Figma dahil! ) entegre olduğundan , işlevselliğini artırabilir ve süreçlerinizi zahmetsizce merkezileştirebilirsiniz. Ayrıca, hem ücretsiz bir plan (birkaç anahtar özelliği geliştirir) hem de takımın boyutuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak yardımcı bir fiyatlandırma modeli ile birlikte gelir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Beyaz Tahtalar, ClickUp Brain tarafından desteklenen yerleşik bir AI görüntü oluşturucu ile birlikte gelir

Kolay işbirliği ve beyin fırtınası için sınırsız Beyaz Tahta

Tasarım isteklerini ve geri bildirimleri toplamak için ClickUp Formları

Anlık tartışmalar için sohbet görünümü

Tasarım dostu şablonlar

Tasarım iş akışlarını görüntülemek için ClickUp Gösterge Panelleri

Mobil ve masaüstü cihazlarda kullanılabilir

Yüksek ölçeklenebilirlik

1.000'den fazla entegrasyon

Hızlı tasarım onayları için prova özelliği

ClickUp sınırlamaları

Takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirmek biraz zaman alabilir

Mobil uygulama sınırlı özelliklere sahiptir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Freehand by InVision

Takımınızın uyumunu sağlayan birinci sınıf bir görsel işbirliği platformu olan InVision'ın Freehand ile tasarım becerilerinizi geliştirin.

Freehand, beyin fırtınası yapmak, fikirleri tartışmak ve tasarımlar üzerinde çalışmak için uygun bir Akıllı Tuval. Tuval, süreçlerinizi kolaylaştırmak için birlikte çalışan üç bileşene sahiptir:

Akıllı Nesneler: Tuvaldeki diğer nesnelerle etkileşime girebilen, veri içeren nesneler Bağlayıcılar: Nesneleri birbirine bağlar ve iş akışlarını otomatikleştirmenizi sağlar Çift Yönlü Entegrasyonlar: Freehand'i bağlamanıza ve tuvaldeki hiçbir değişikliğin gözden kaçmamasını sağlar

Freehand ayrıca gelişmiş proje yönetimi seçeneklerine sahiptir: görevleri atamak için kişi kartlarını sürükleyip bırakın, kapasiteyi yönetmek için bağlayıcıları kullanın ve projelerinizi farklı perspektiflerden gözlemlemek için birden fazla görünümden yararlanın.

Liderlik tablosu, Buzzers ve Spinners ve Flip Cards gibi anahtar özellikler, takım işbirliğini güçlendirir ve işi eğlenceli hale getirir. 🥰

InVision'ın Freehand'inin en iyi özellikleri

Akıllı Tuval

Sürükle ve bırak tasarımı

Birden fazla görünüm

Takım katılımı araçları

Freehand by InVision sınırlamaları

Büyük tuvaller üzerinde çalışmak gecikmelere neden olabilir

Gelişmiş düzenleme seçeneklerinin olmaması

Freehand by InVision fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Freehand by InVision puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (5'ten az yorum)

3. Framer

Görsel olarak çekici ve fonksiyonel web siteleri tasarlamak mı istiyorsunuz? Framer tam size göre! 💪

Framer'ın bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri tasarım ve düzen seçenekleridir. Önceden ayarlanmış düzenlerden birini seçin veya platformun serbest biçimli tuvalinde yaratıcılığınızı ifade edin.

Figma'da bazı işler yaptıysanız, tasarımlarınızı Framer'a kopyalayıp yapıştırarak çalışmaya devam edebileceğinizi bilmek sizi mutlu edecektir.

Framer'ın kesme noktalarını kullanarak web sitenizin tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun. Kapsamlı kodsuz konumlandırma seçenekleri, gezinme çubuklarını, rozetleri, kenar çubuklarını ve diğer öğeleri özelleştirerek müşteri gereksinimlerine uygun bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır.

Görünüm ve kaydırma animasyonlarıyla web sitenize hayat verin ve ziyaretçileri çekmek için her bileşeni özelleştirin. Framer, sağlam SEO ve performans özelliklerine sahip olduğu için bir web tasarım aracından çok daha fazlasıdır.

Bu tasarım aracıyla meta veriler oluşturun, semantik etiketler kullanın ve web sitenizin arama motorlarındaki sıralamasını görün.

Framer'ın en iyi özellikleri

Kodsuz web sitesi oluşturucu

Gelişmiş tasarım ve düzen seçenekleri

Figma ile sorunsuz entegrasyon

SEO ve performans özellikleri

Framer sınırlamaları

Kategori özelleştirme yok

Ara sıra ortaya çıkan hatalar

Framer fiyatlandırması

Ücretsiz

Mini : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Temel : Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 30 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Framer puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (15+ yorum)

4. UXPin

Prototip oluşturma, UX ve UI tasarımı, tel kafes oluşturma ve maketler için güçlü seçenekleriyle UXPin, tasarım uygulamalarının en iyisi. 🎩

Öne çıkan özelliklerinden biri, React kullanarak tasarım yapmanızı ve tüm panoda tutarlılık sağlamanızı sağlayan UXPin Merge'dir. Bu seçenek, tasarım VE geliştirme için aynı bileşenleri kullanmanıza olanak tanır. Yapmanız gereken tek şey, UI öğelerinin kaynağını seçmek ve nihai ürününüzle mükemmel uyum sağlayan prototipler oluşturmaktır.

Diğer platformlar gibi, UXPin de sıfırdan tasarım sistemleri oluşturmanıza olanak tanır. Ancak Material Design veya Bootstrap'tan şablonları içe aktarabilir veya mevcut bir tasarım sistemi kitaplığını senkronize ederek verimliliğinizi artırabilir ve süreçleri kolaylaştırabilirsiniz.

Figma'ya alternatif olan bu uygulama, işbirliğine öncelik verir. İşlerinizi başkalarıyla paylaşarak birkaç tıklamayla geri bildirim veya onay alın ve tasarımlarınız üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışın.

UXPin'in en iyi özellikleri

Tüm tasarım sürecini destekler

UXPin Ürün geliştirmede tutarlılık için birleştirin

Gelişmiş tasarım sistemi araçları

İşbirliğine uygun

UXPin sınırlamaları

Web uygulamasında ara sıra otomatik kaydetme sorunları

Bazı ş Akışı sorunları için sınırlı belgeleme

UXPin fiyatlandırması

Ücretsiz

Gelişmiş : Düzenleyici başına aylık 29 $

Profesyonel : Düzenleyici başına aylık 69 $

Şirket : Düzenleyici başına aylık 119 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

UXPin puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (20+ yorum)

5. Sketch

Fonksiyonel bir tasarım platformu arayan bir macOS kullanıcısıysanız, Sketch'ten başka yere bakmayın!

Platform, özelleştirilebilir araç çubukları ve kısayollar, Touch Bar desteği ve işinizi kolaylaştırmak için yerleşik yazım denetimi içeren sürükle ve bırak arayüzü özelliklerine sahiptir.

Sketch, bir vektör düzenleme platformu olarak başladı ve hala kısayol matematik operatörleri ve çoklu kenarlıklar için zahmetsiz düzenleme gibi seçeneklerle tasarım sürecini kolaylaştırıyor.

Platform, takımınızın fikirleri gerçek zamanlı olarak tartışabileceği sonsuz bir tuval ile birlikte gelir. İlham bulamıyor musunuz? Şablonları ve Artboard'ları başlangıç noktası olarak kullanın!

Akıllı Düzen ile Duyarlı Semboller işinizi kolaylaştırır: bir bileşen oluşturun, daha sonra yeniden kullanın ve sembollerin içeriğe göre otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını sağlayın.

Platformun prototip oluşturma araçları ile fikirlerinizi gerçeğe dönüştürün. Overlays ve özel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tasarımlarınızı test edin ve Figma'ya alternatif bu platformda Mac veya iPhone'unuzda nasıl göründüklerini görün.

Sketch'in en iyi özellikleri

MacOS'a özgü

Sonsuz tuval

Yüzlerce Şablon ve Çalışma Panosu

Gelişmiş prototip oluşturma araçları

Sketch sınırlamaları

Yalnızca macOS'ta kullanılabilir

Sınırlı eklenti seçenekleri

Sketch fiyatlandırması

Standart : Düzenleyici başına aylık 10 ABD doları

İş : Düzenleyici başına aylık 20 $

Yalnızca Mac Lisansı: Lisans başına 120 $

Sketch puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (750+ yorum)

6. Siter

Siter hakkında ilk dikkatinizi çekecek şey sezgisel arayüzü olacaktır. Ekranın sol tarafındaki araç çubuğu, bir veya iki tıklama ile düzinelerce seçeneğe erişmenizi sağlar.

Siter ile katmanlarınızı gruplar halinde düzenleyerek daha kolay gezinme imkanı elde edin. Grupları kilitleyin, gizleyin ve istediğiniz şekilde taşıyarak istediğiniz düzeni koruyun ve karışıklığı önleyin.

Platform, web siteniz için binlerce hazır simge sunar, ancak kendi tasarım sisteminizi oluşturmanıza da olanak tanır. Şunları yapabilirsiniz:

Web sitesindeki bağlantıları ve seçenekleri özelleştirin

Sayfayı öne çıkarmak için çekici süslemeler ekleyin

Tutarlılık için yazı tipi stillerini ve renkleri sayfalar arasında kaydedin ve yeniden kullanın

Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde, takım üyeleriniz aynı odada (veya eyalette, hatta kıtada) olmasalar bile tek bir ekip gibi çalışabilirler.

Projenize Figma'da başladıysanız, Siter'ın kodlama yapmadan projenizi içe aktarmanıza olanak tanıyan bir eklenti sunduğunu bilmek sizi mutlu edecektir.

Siter'in en iyi özellikleri

En iyi Figma alternatiflerine kıyasla tanıdık ve kullanımı kolay arayüz

Katmanları gruplar halinde sıralayarak daha verimli web tasarımı veya yaratıcı projeler oluşturun

Figma içe aktarmalarını destekler

Takımlar arasında gerçek zamanlı işbirliği

Site sınırlamaları

Sınırlı şablon seçenekleri

Gerçek bir ücretsiz sürümü yoktur ve benzer platformlara kıyasla aylık ücreti daha yüksektir

Site fiyatlandırması

Kişisel : Bir ekip üyesi için aylık 12 ABD doları

Profesyonel : Beş takım arkadaşına kadar aylık 19 $

Ajans: Aylık 39 $, sınırsız ekip üyesi

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Site puanları ve yorumları

Trustpilot : 4,6/5 (20+ yorum)

AlternativeTo: 5/5 (5'ten az yorum)

7. Moqups

Web sitenizi dünyaya tanıtmadan önce, her şeyin iyi göründüğünden emin olmak için tel kafesler ve prototipler oluşturmanız gerekir. Moqups, web sitesi tasarımlarını görselleştirmenize ve gözden geçirmenize yardımcı olan, bu amaç için ideal bir platformdur.

Bu platform, doğrudan tarayıcınızdan tel kafesler oluşturmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak öğeleri taşıyın ve mükemmel düzeni oluşturun.

Moqups, web sitenizde kullanabileceğiniz etkileyici bir simge setleri, bileşenler ve akıllı şekiller kitaplığı sunar. Diyagram genişleticiler ve bağlayıcılar kullanarak diyagramlar ve akış şemaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca yüzlerce yazı tipi seçeneği ve Google Fonts entegrasyonu sayesinde daha fazlasına erişebilirsiniz.

Platform, takımınızın işbirliği yapabileceği, dosya ekleyebileceği, strateji geliştirebileceği, geri bildirim sağlayıp alabileceği ve projelerinizi görselleştirebileceği bir çevrimiçi beyaz tahta özelliğine sahiptir.

Moqups'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzü

Diyagram ve akış şemaları oluşturmayı destekler

Çevrimiçi beyaz tahta

Zengin varlık kütüphanesi

Moqups sınırlamaları

Çevrimdışı kullanılamaz

Bazen sayfa yükleme hızı yavaş olabilir

Moqups fiyatlandırması

Ücretsiz

Solo : Koltuk başına aylık 9 $

Takım : Beş koltuk için aylık 15 ABD doları

Sınırsız: Sınırsız koltuk için aylık 40 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Moqups puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

8. Penpot

Platform uyumluluğu, pahalı fiyat planları ve ağır yazılım kurulumları hakkında endişelenmek istemiyor musunuz? Web siteleri için prototip oluşturma ve tasarım amaçlı açık kaynaklı, web tabanlı bir yazılım olan Penpot'u inceleyin. 😍

Penpot, ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG) kullanır, böylece biçimlendirme sorunlarını unutabilirsiniz. Penpot ile şunları yapabilirsiniz:

Yeniden kullanılabilir bileşenlerle iş akışlarınızı hızlandırın

CSS standartlarına uygun esnek arayüzler oluşturun

Maksimum özelleştirme için istediğiniz yazı tiplerini yükleyin

Tasarımlarınıza hayat vermek, göz alıcı geçişler oluşturmak ve hayal gücünüzü serbest bırakmak için tetikleyiciler ve eylemler tanımlayın ve sonsuz tuvalin avantajlarından yararlanın.

Dikkatinizin dağılmasını önlemek istiyorsanız, Odak Modu'nu kullanarak üzerinde çalışmak istediğiniz öğeleri seçin ve geri kalanını gizleyin.

Penpot, sunumları şirket içinde paylaşma, yorum bırakma ve nesneleri ve dosyaları dış işbirlikçileriyle paylaşmak için dışa aktarma seçenekleriyle gerçek zamanlı işbirliğini destekler.

Penpot'un en iyi özellikleri

Açık kaynak ve web tabanlı

SVG tabanlı

Verimlilik dostu Odak Modu

Kullanışlı dosya paylaşım seçenekleri

Penpot sınırlamaları

Arayüz bazen hatalı çalışabilir

Koyu mod yok

Penpot fiyatlandırması

Ücretsiz

Penpot puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (10+ yorum)

Product Hunt: 4,9/5 (80+ yorum)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Corel Vector, eski adıyla Gravit Designer Pro, web tabanlı bir vektör grafik uygulamasıdır. Logoların oluşturulmasından pazarlama materyallerine, tasarım maketlerine ve web sitelerine kadar grafik ve tasarımla ilgili hemen hemen her türlü proje için kullanabilirsiniz.

Platform, vektör düzenleme seçenekleriyle tanınır. Sihirli kontrol noktalarına sahip akıllı şekil öğelerini kullanarak zahmetsizce geometrik şekiller oluşturun. Vektör yollarını işlemek için Kalem, Bıçak, Bezigon ve Kement araçlarını kullanın. Üstün tasarım kontrolü için canlı köşeler ve serbest vektör araçları kullanın.

Sezgisel bir arayüze sahip olmasının yanı sıra, bu araçla çevrimiçi ve çevrimdışı olarak çalışabileceğinizden bahsetmek de önemlidir.

Zengin renk paleti, 35'ten fazla canlı, tahribatsız efekt ve ayarlama ile kapsamlı dosya biçimi desteği sunan Corel Vector, tasarımlarınızda yeni zirvelere ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Corel Vector'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi ve çevrimdışı mod

Sezgisel arayüz

35'ten fazla canlı, tahribatsız efekt ve ayarlama

Güçlü vektör işleme seçenekleri

Corel Vector sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Herkes yeniden markalaşma sonrası değişiklikleri beğenmedi

Corel Vector fiyatlandırması

69,99 $/yıl

Corel Vector puanları ve yorumları

AlternativeTo: 3. 2/5 (20+ yorum)

10. Lunacy

Gelişmiş seçeneklere sahip AI destekli bir tasarım uygulaması istiyorsanız, Lunacy'ye bayılacaksınız!

Platform, kaliteli bir işbirliğine dayalı tasarım uygulamasında bekleyebileceğiniz seçenekleri sunar: gerçek zamanlı işbirliği, yorum bırakma, renk değişkenleri ve zahmetsiz prototip oluşturma.

Ancak Lunacy bir adım daha ileri giderek birkaç özel seçenek sunar. 1.000.000'den fazla simge, 70.000'den fazla illüstrasyon ve 140.000'den fazla fotoğraf içeren zengin bir yerleşik grafik kitaplığı elde edersiniz; size uygun bir şey bulmanız kaçınılmazdır.

Ayrıca, rutin işleri ortadan kaldıran, yani sizin için tekrarlayan görevleri tamamlayarak zaman kazandıran seçenekleri de kullanabilirsiniz. AI Background Remover, Avatar Generator ve AI Upscaler'ı deneyin ve sıradan işleri onlara bırakın.

Görmediğiniz katmanları devre dışı bırakmak, şekil renklerini otomatik olarak ayarlamak ve oluşturulan içeriği otomatik olarak güncellemek için Akıllı katman ağacı'nı kullanın!

Lunacy'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı yerleşik grafik kitaplığı

Rutin katiller

Akıllı katman ağacı

Oluşturulan içeriğin otomatik güncellemeleri

Lunacy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ara sıra oturumlarının kapatıldığını bahsetmektedir

Daha fazla uzantı kullanılabilir

Lunacy fiyatlandırması

Ücretsiz

Lunacy puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Doğru Figma alternatifleriyle tasarım becerilerinizi geliştirin

Listelenen Figma alternatifleri, web siteleri, uygulamalar, logolar ve diğer yaratıcı ürünleri tasarlamak için güçlü özelliklerle yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanızı sağlar.

Yaratıcı işbirliğini destekleyen ve sağlam tasarım proje yönetimi seçenekleri sunan bir platform istiyorsanız, ClickUp'a kaydolmanızı öneririz!