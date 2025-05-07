wiki'leri Düzenlemeyi Her Zamankinden Daha Kolay Hale Getiren En İyi 9 MediaWiki Alternatifi!

Muhtemelen Wikipedia'yı sayamayacağınız kadar çok kez ziyaret etmişsinizdir. Peki, bu platformu günlük 60 milyondan fazla kişinin kullanmasına neden olan şey nedir?

MediaWiki burada büyük bir rol oynamış olabilir. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen MediaWiki, Wikimedia Foundation altında Wiktionary ve Wikiquote gibi diğer wiki projeleri de dahil olmak üzere birçok web sitesini desteklemektedir.

Hiç favori dizinizin hayran sayfasına tıkladınız mı? Bu wiki sayfaları muhtemelen MediaWiki kullanılarak oluşturulmuştur! 🤔

MediaWiki ne kadar harika olsa da, uzun vadede kurulumu ve yönetimi çok karmaşık hale gelebilir, bu nedenle karmaşık bir bilgi tabanının işbirliğine dayalı oluşturulması için bir yedekleme aracına sahip olmak akıllıca olacaktır.

Bunu göz önünde bulundurarak, doğru kararı vermenize yardımcı olmak için en iyi dokuz MediaWiki alternatifi seçimini bir araya getirdik!

MediaWiki nedir?

MediaWiki, herkesin basit ve anlaşılır bir düzen içinde bilgi oluşturmasına, düzenlemesine ve sunmasına olanak tanıyan ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Dünya çapında binlerce işletme tarafından kullanılan bu yazılım, veritabanlarını görüntülemek için PHP betik dilini kullanır.

Teknolojiye pek aşina olmayan takımlar için MediaWiki, karmaşık HTML veya CSS kodlarına girmeden wiki oluşturmanıza yardımcı olan bir wikitext biçimi sunar. Platformun Sandbox özelliği, yeni başlayanlar için bir test alanı görevi görür. Kullanıcılar bu alanda çeşitli fonksiyonları deneyerek sahte sayfalar oluşturabilir ve değiştirebilir.

MediaWiki, özellikle çevrimiçi ansiklopedi alanında işbirliği ve bilgi paylaşımında devrim yarattı. Ancak, açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle, genellikle şirketlere zengin düzenleme seçenekleri sunmaz. 🖥️

Bir MediaWiki alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

MediaWiki alternatifi arayışına başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Ölçeklenebilirlik: Sürekli genişleyen veritabanlarını barındırabilecek yeterli miktarda depolama alanı sağlayan bir wiki motoru arayın Güvenli işbirliği: Tüm takımınızın aynı wiki üzerinde birlikte iletişim kurup çalışmasına olanak tanıyan bir bilgi paylaşım çözümü edinin. Hiyerarşi veya kullanıcı kademesine göre veritabanınıza erişim düzeylerini kontrol etmenize olanak tanıyorsa daha da iyidir Kullanıcı dostu: Kolay bir işaretleme dili kullanan ve sürükle ve bırak gibi kod gerektirmeyen özelliklere sahip bir belge yönetim sistemi edinmeniz en iyisidir Çok dilli destek: Hedef kitlenizin kapsamını genişletmek için ideal olarak birden fazla dili destekleyen çok dilli bir wiki motoru edinmelisiniz Metin arama: Paragraflar içinde belirli bir kelimeyi aramak çok zor olabilir. Güçlü bir metin arama seçeneği, wiki'leri daha hızlı taramanızı ve düzenlemenizi sağlar Dosya etiketleme: Dosya etiketleme ile, herhangi bir belgeye kolayca etiketler ekleyerek bunları bulabilir veya daha fazla iş için işbirliği yapan kişilere atayabilirsiniz Sürüm kontrolü: Değişiklikleri izleyebileceğiniz, bir belgenin önceki sürümlerini görüntüleyebileceğiniz ve geri yükleyebileceğiniz bir platformu tercih edebilirsiniz

çok Yönlü Projeler için 9 Ölçeklenebilir MediaWiki Alternatifi!

Bugün bulabileceğiniz en iyi dokuz MediaWiki alternatifi listesini hazırladık. İncelemelerimiz, her bir çözümün yapılandırmasını keşfetmenize yardımcı olacak, ancak nihai seçimin kurduğunuz wiki türüne bağlı olduğunu unutmayın. Hadi başlayalım! 🎉

ClickUp AI'yı kullanarak belgelerdeki içeriği düzenleyin, özetleyin, yazım denetimi yapın veya uzunluğunu ayarlayın

ClickUp, wiki ve proje dokümantasyonu oluşturmanın yanı sıra veri organizasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği için en üst düzey özelliklerle donatılmış tek noktadan dokümantasyon çözümüdür.

ClickUp Docs'u kullanarak kapsamlı bilgi tabanları oluşturun ve bakımını yaparken belgeyle ilgili görevleri veya projeleri de yönetin. Bu ücretsiz araç size şu olanakları sunar:

Basit sürükle ve bırak işlemiyle belgeler içinde iç içe sayfalar oluşturun

Belgeleri birbirine bağlayın

Öğeleri silmek yerine arşivleyin

Zengin metin biçimlendirme özelliğinden yararlanarak güzel wiki'ler oluşturun

Bonus ipucu: Sıfırdan başlamanıza gerek yok — ClickUp Wiki Şablonu'nu kullanarak tüm wiki görevlerinizi merkezileştirin ve her türlü kullanım için erişilebilir, şirket markalı bir bilgi tabanı oluşturun!

ClickUp ile bir Çalışma Alanı hiyerarşi yapısı kurabilir ve kullanıcılar için görünüm/düzenleme izinlerini ayarlayabilirsiniz. Her Şey Görünümü ve Alanlar özelliklerini kullanarak wiki'lerinizin kapsamlı bir görünümünü elde edin ve kimin neyden sorumlu olduğunu görün. ClickUp'ın Evrensel Arama ve pratik dosya etiketleme özellikleri, öğeleri bir çırpıda bulmanızı sağlar! 😍

ClickUp Evrensel Arama, kullanıcıların tüm çalışma alanında ve hatta diğer bağlı iş uygulamalarında görevleri, belgeleri, dosyaları, kullanıcıları, sohbetleri ve gösterge panellerini hızlı bir şekilde bulmasını sağlar

Yerleşik bir wiki aracı olan ClickUp Docs, işbirliği için tasarlanmıştır. Anlık ve Canlı İşbirliği özelliği ile birden fazla kullanıcı bir wiki'yi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir. Ad etiketlerini ve birden fazla imleci takip ederek üzerinde çalışılanları görebilirler!

Takımınızla wiki projeleri üzerinde fikir üretmek mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızın bir araya gelerek beyin fırtınası yapabileceği ve çarpıcı bilgi öğeleri oluşturabileceği yerdir. Ayrıca , belirli yorumlarda takım üyelerini etiketleyebilir veya iş akışlarını onaylamalarını sağlayabilirsiniz!

Zamandan tasarruf etmek için ClickUp AI'nin gücünden yararlanın ve wiki'nizi tamamlamak için fikirleriniz asla tükenmesin! Bu AI yardımcısına komutlar verin ve proje özetleri ve test planları gibi geniş belgeleri saniyeler içinde yazdırın! Ayrıca 10'dan fazla dilde gezinme özelliği ile tam zamanlı çevirmen görevi de görür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışmak zaman alabilir

Kullanıcılar henüz tam özellikli mobil uygulamaları görmediler

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. DokuWiki

MediaWiki'ye benzer şekilde, DokuWiki de PHP programlama dilinde çalışır. Çalışmalarınızı düz metin dosyaları olarak kaydettiği için veritabanı gerektirmez. Temiz ve okunabilir sözdizimi, yeni kullanıcıların wiki'lerini düzenlemesini kolaylaştırır.

DokuWiki, yerleşik erişim denetimleri ve kimlik doğrulama bağlayıcılarına sahiptir. Ayrıca, platformu şirketiniz için bir iç içerik yönetim sistemi (CMS) veya hatta bir proje geliştirme çalışma alanı olarak kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar, istedikleri şablonu indirip özelleştirebilir ve belirli bir kullanım durumu için wiki'ler oluşturabilirler. Bunlar arasında bilgi tabanı, WordPress ve web siteleri için şablonlar bulunur.

DokuWiki'nin en iyi özellikleri

Basit kurulum ve kurulum

Düşük sistem gereksinimleri

Birden fazla dili destekler

Özel kullanım şablonları sağlar

Yerleşik kimlik doğrulama konektörü

DokuWiki sınırlamaları

Ekstra özellikler arayanlar için basit bir araç olarak algılanabilir

İlk görüntüleme süreci biraz daha yavaş olabilir

DokuWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

DokuWiki puanları ve yorumları

G2: 3. 9/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10'dan az yorum)

3. TiddlyWiki

Çevrimiçi bir doğrusal olmayan not defteri olan TiddlyWiki, notlar, hatırlatıcılar, hikayeler veya wiki'ler dahil olmak üzere diğer tüm belgeleri saklamanıza olanak tanır. Hatta, verilerinizi nereye kaydetmek istediğinizi seçmenize de olanak tanıyarak wiki'lerinize her zaman erişebilmenizi sağlar.

Wiki'lerinizin ve belgelerinizin yanlışlıkla silinmesini önlemek için otomatik kaydetmeyi etkinleştirin. Düzenleme sırasında Tamam ve Sil düğmeleriyle tetiklenirken, sürükle ve bırak özelliği belgelerin taşınabilirliğini sağlar. 🆗

Eğer farklı bir şey arıyorsanız ve wiki'lerinize biraz renk katmak istiyorsanız, TiddlyWiki'nin özel vektör simge galerisine göz atabilirsiniz. Tick, ok ve hatta orijinal Twitter logosu (şimdi X) gibi çeşitli simgelerle yazdıklarınızı daha şık hale getirebilirsiniz. Platform ayrıca Güvenli Mod ile özelleştirmeleri kısıtlamanıza da olanak tanır.

TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri

Belirli düğmelerde tetiklenen otomatik kaydetme özelliği

Sürükle ve bırak özelliğine sahip basit düzenleyici

Geniş vektör simge galerisi

Güvenli mod, özelleştirmeleri kısıtlar

TiddlyWiki sınırlamaları

Profesyonel wiki gerektiren işler için uygun olmayabilir

Topluluk desteği sınırlıdır

TiddlyWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

TiddlyWiki puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

4. Nuclino

MediaWiki'nin bir alternatifi olan Nuclino, son derece hafiftir ve temel özellikleri sunmaya ve hızlı olmaya odaklanmıştır. Kolay sürükle ve bırak düzenleyici ile takımlar tek bir çalışma alanında sorunsuz bir şekilde düzenleme yapabilir.

Minimalist arayüzüne rağmen, platformda kapsamlı wiki'ler oluşturabilirsiniz. Notlar ekleyin, görevler atayın, dosyaları gömün ve daha fazlasını yapın!

Birden fazla görünüm sayesinde, bir belge veya belirli bir görev gibi ihtiyacınız olan her şeyi kolayca bulabilirsiniz. Aynı özellik, verileri filtrelemenizi ve tüm takım üyeleri için daha kesin bilgi öğeleri elde etmenizi sağlar.

Nuclino, wiki'lere yorum bırakmanıza ve geri bildirimde bulunmanıza olanak tanıyarak zamanında üretim yapılmasını sağlar. Ayrıca, blog gönderileri oluşturabilen ve teknik içeriği basitleştirebilen bir AI asistanı olan Nuclino Sidekick'ten de yararlanabilirsiniz.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği

Sürükle ve bırak düzenleyici

Yorum ve geri bildirim ekleme özelliği

Hızlı arama için çoklu görünümler

AI yazma asistanı

Nuclino sınırlamaları

Sürüm kontrolü iyileştirilmeli

Sınırlı entegrasyonlar, işlerini içe aktarmak isteyenler için sorun olabilir

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 5 $

Premium: 10 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 5/5 (70+ yorum)

5. GitBook

GitBook, teknik takımların ürün lansmanlarından farklı iç bilgi tabanlarına ve API'lere kadar her şeyi belgeleyebildiği modern bir dokümantasyon platformudur. Çalıştırmak için minimum kurulum gerektiren düzenli bir arayüze sahiptir.

Kapsamlı proje verilerini depolamak için bir platform olarak kullanılan GitBook, Google Dokümanlar gibi diğer platformlardan içe aktarmayı destekler. Bu, wiki içeriğinizi Google Dokümanlar'da yazıyorsanız, kaldığınız yerden devam etmenize yardımcı olur. 📝

GitBook, ürün geliştirme süreçleri veya araştırma planları gibi belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için karmaşık olmayan ve işbirliğine dayalı bir araca ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir.

Birden fazla entegrasyon sayesinde, GitBook içindeki diğer uygulamalardan uyarılar alabilir ve Tartışmalar seçeneği altında değişiklikler önerebilirsiniz.

GitBook'un en iyi özellikleri

Diğer araçlardan içe aktarmaları destekler

Takım etkinliği akışı

Minimum kurulum

Slack, Jira ve daha fazlası gibi platformlarla entegrasyonlar

GitBook sınırlamaları

Kullanıcılar, biçimlendirme sorunlarına neden olan düzenleyici hatalarıyla uğraşabilir

İlk kullanımda çok sezgisel olmayabilir

GitBook fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 6,70 $/ay

Pro : 12,50 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

GitBook puanları ve yorumları

G2: 4,7 (130+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

6. WackoWiki

WackoWiki, belgelerde dakikalar içinde değişiklik yapmanıza yardımcı olacak sezgisel bir WYSIWYG (Ne Görürseniz Onu Alırsınız) düzenleyici sağlayan işlevsel bir wiki motorudur. Platform, birden fazla dili destekler ve MariaDB/MySQL ile uyumludur.

Takım üyeleriniz, tüm wiki'leriniz için iyileştirmeler önermek üzere yorum bırakabilir. Yorumlar, e-posta bildirimlerini tetikler ve oluşturucuların gelişmelerden haberdar olmasını kolaylaştırır.

Üstelik WackoWiki, projeleriniz ve küçük görselleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda tasarım temasına sahiptir. Teknoloji meraklıları için platform, tıklamalarınıza yanıt verme süresini kısaltan birkaç önbellek seviyesine sahiptir. Bu fonksiyon, hızlı işlem hızları sayesinde ş akışınızı optimize eder! 😏

WackoWiki'nin en iyi özellikleri

WYSIWYG düzenleyici

Revizyonlar üzerinde tam kontrol

Birkaç önbellek seviyesi, işlemeyi verimli hale getirir

Yorumlar aracılığıyla işbirliği

Zengin küçük görsel oluşturma

WackoWiki sınırlamaları

Derinlemesine wiki düzenleme arayan takımlar için en iyi seçenek olmayabilir

Entegrasyonları yoktur

WackoWiki fiyatlandırma

Ücretsiz

WackoWiki puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

7. Walling

Adından da anlaşılacağı gibi, bu platform, sizin ve takımınızın birlikte çalışabileceğiniz beyaz tahta benzeri görsel alanlar formunda duvarlar oluşturmanıza olanak tanır. Walling, kendisini tanımlamak için Güzellik Fonksiyonla Buluşuyor ifadesini kullanır. Sevimli, değil mi? 😊

Tablolar, görevler, belgeler veya wiki içeriğiniz olsun, istediğiniz hemen hemen her şeyi yazabilir ve tasarlayabilirsiniz. Verimliliği ana odak noktası olan kullanıcılar, görevlerin son teslim tarihleri hakkında telefonlarına push bildirimleri alırlar.

Kapsamlı özelleştirme, arka plandan her bir bölüme ve metne kadar her şeyin rengini değiştirmenize olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca görevleri delege etmek ve görsel beyaz tahtalarını daha verimli bir şekilde kurmak için Walling AI asistanına sahiptir.

En iyi özellikler

Görevleri tamamlamak için AI asistanı

Kullanıcı dostu görsel alanlar

Duvarlara tablo ve takvim ekleme imkanı

Son tarihler için özel bildirimler

Projeleri planlamak için Walling AI

Duvar sınırlamaları

Aracı kullanmaya alışmak biraz zaman alabilir

Arama gibi özellikler ücretsiz planda kullanılamayabilir

Walling fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 6 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Duvar derecelendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4. 9/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)

8. XWiki

XWiki, Java ile yazılmış açık kaynaklı bir wiki yazılım çözümüdür. Kullanıcılara basit bir WYSIWYG düzenleyici sunar. CSV ve Excel gibi dosyaları içe aktarabilir ve bunları PDF, RTF ve XML dahil olmak üzere birçok biçime dışa aktarabilirsiniz.

XWiki'nin temel özelliklerinden biri, yapılandırılmış verilerin ilişki veritabanlarında depolanmasına izin verirken, diğer uygulamalarınızla entegrasyon için RESTful API sağlamasıdır.

İşbirliği söz konusu olduğunda, XWiki takımların wiki'ye üye ekleyip çıkarmalarına, izinleri düzenlemelerine ve bir değişiklik yapıldığında RSS beslemeleri aracılığıyla bildirimler almalarına olanak tanır. Sürüm kontrolünü kullanarak, wiki'de yapılan düzenlemeleri izleyebilir ve hatta önceki bir yinelemeyi geri yükleyebilirsiniz.

XWiki'nin en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı düzenlemeyi destekler

İlişki veritabanlarında depolanan yapılandırılmış bilgiler

Entegrasyon için RESTful API sağlar

WYSIWYG düzenleyici

Çeşitli dosya türlerini içe ve dışa aktarır

Sürüm kontrolünü destekler

XWiki sınırlamaları

XWiki'nin temel işlevleri tüm takımların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Gün boyunca platformda aksaklıklar yaşanabileceği örnekler olabilir

XWiki fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart Bronz : Kullanıcı başına aylık 1,92 €

Pro Silver : Kullanıcı başına aylık 3,83 €

Pro Gold : 19,17 € / kullanıcı başına aylık

Pro Platinum: 38,33 € / kullanıcı başına aylık

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

XWiki puanları ve yorumları

G2: 4. 4/ 5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

9. Wiki. js

AWS ve DigitalOcean pazarlarında bulunan Wiki. js, node. js üzerinde çalışan ve Javascript ile yazılmış bir wiki motorudur. Bu ücretsiz yazılım, Pandoc'un biçimler arasında dönüştürme yapabilmesi gibi bir dizi güçlü yapılandırma sunar.

Burada WYSIWYG, WikiText ve hatta eski ve iyi HTML dahil olmak üzere birden fazla düzenleyici kullanabilirsiniz. Wiki. js ayrıca wiki'nizin genel görünümünü özelleştirmenize olanak tanır; açık veya koyu modda ayarlayın veya akış şemaları ve UML diyagramları gibi görsel öğeler tasarlayın ve ekleyin.

Verileri bulutta, GitHub'da veya yerel depolama cihazınızda saklama seçeneğiniz vardır. Sadece birkaç tıklama ile takım üyelerini ekleyin, izinlerini düzenleyin ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ile ekstra güvenlik sağlayın. 🔏

Wiki. js'nin en iyi özellikleri

Birden fazla düzenleyici seçeneği

Zengin özel özelleştirme seçenekleri

Çok dilli destek

Diyagram oluşturmaya izin verir

Gelişmiş güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama

Wiki. js sınırlamaları

Kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir

Arayüze alışmak biraz zaman alabilir

Wiki. js fiyatlandırma

Ücretsiz

Wiki. js puanları ve yorumları

G2: 4. 2/ 5 (10+ yorum)

Capterra: 4. 1/ 5 (20+ yorum)

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