wiki'leri Düzenlemeyi Her Zamankinden Daha Kolay Hale Getiren En İyi 9 MediaWiki Alternatifi!

Muhtemelen Wikipedia'yı sayamayacağınız kadar çok kez ziyaret etmişsinizdir. Peki, bu platformu günlük 60 milyondan fazla kişinin kullanmasına neden olan şey nedir?
MediaWiki burada büyük bir rol oynamış olabilir. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen MediaWiki, Wikimedia Foundation altında Wiktionary ve Wikiquote gibi diğer wiki projeleri de dahil olmak üzere birçok web sitesini desteklemektedir.
Hiç favori dizinizin hayran sayfasına tıkladınız mı? Bu wiki sayfaları muhtemelen MediaWiki kullanılarak oluşturulmuştur! 🤔
MediaWiki ne kadar harika olsa da, uzun vadede kurulumu ve yönetimi çok karmaşık hale gelebilir, bu nedenle karmaşık bir bilgi tabanının işbirliğine dayalı oluşturulması için bir yedekleme aracına sahip olmak akıllıca olacaktır.
Bunu göz önünde bulundurarak, doğru kararı vermenize yardımcı olmak için en iyi dokuz MediaWiki alternatifi seçimini bir araya getirdik!
MediaWiki nedir?
MediaWiki, herkesin basit ve anlaşılır bir düzen içinde bilgi oluşturmasına, düzenlemesine ve sunmasına olanak tanıyan ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Dünya çapında binlerce işletme tarafından kullanılan bu yazılım, veritabanlarını görüntülemek için PHP betik dilini kullanır.
Teknolojiye pek aşina olmayan takımlar için MediaWiki, karmaşık HTML veya CSS kodlarına girmeden wiki oluşturmanıza yardımcı olan bir wikitext biçimi sunar. Platformun Sandbox özelliği, yeni başlayanlar için bir test alanı görevi görür. Kullanıcılar bu alanda çeşitli fonksiyonları deneyerek sahte sayfalar oluşturabilir ve değiştirebilir.
MediaWiki, özellikle çevrimiçi ansiklopedi alanında işbirliği ve bilgi paylaşımında devrim yarattı. Ancak, açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle, genellikle şirketlere zengin düzenleme seçenekleri sunmaz. 🖥️
Bir MediaWiki alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
MediaWiki alternatifi arayışına başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler şunlardır:
- Ölçeklenebilirlik: Sürekli genişleyen veritabanlarını barındırabilecek yeterli miktarda depolama alanı sağlayan bir wiki motoru arayın
- Güvenli işbirliği: Tüm takımınızın aynı wiki üzerinde birlikte iletişim kurup çalışmasına olanak tanıyan bir bilgi paylaşım çözümü edinin. Hiyerarşi veya kullanıcı kademesine göre veritabanınıza erişim düzeylerini kontrol etmenize olanak tanıyorsa daha da iyidir
- Kullanıcı dostu: Kolay bir işaretleme dili kullanan ve sürükle ve bırak gibi kod gerektirmeyen özelliklere sahip bir belge yönetim sistemi edinmeniz en iyisidir
- Çok dilli destek: Hedef kitlenizin kapsamını genişletmek için ideal olarak birden fazla dili destekleyen çok dilli bir wiki motoru edinmelisiniz
- Metin arama: Paragraflar içinde belirli bir kelimeyi aramak çok zor olabilir. Güçlü bir metin arama seçeneği, wiki'leri daha hızlı taramanızı ve düzenlemenizi sağlar
- Dosya etiketleme: Dosya etiketleme ile, herhangi bir belgeye kolayca etiketler ekleyerek bunları bulabilir veya daha fazla iş için işbirliği yapan kişilere atayabilirsiniz
- Sürüm kontrolü: Değişiklikleri izleyebileceğiniz, bir belgenin önceki sürümlerini görüntüleyebileceğiniz ve geri yükleyebileceğiniz bir platformu tercih edebilirsiniz
çok Yönlü Projeler için 9 Ölçeklenebilir MediaWiki Alternatifi!
Bugün bulabileceğiniz en iyi dokuz MediaWiki alternatifi listesini hazırladık. İncelemelerimiz, her bir çözümün yapılandırmasını keşfetmenize yardımcı olacak, ancak nihai seçimin kurduğunuz wiki türüne bağlı olduğunu unutmayın. Hadi başlayalım! 🎉
1. ClickUp
ClickUp, wiki ve proje dokümantasyonu oluşturmanın yanı sıra veri organizasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği için en üst düzey özelliklerle donatılmış tek noktadan dokümantasyon çözümüdür.
ClickUp Docs'u kullanarak kapsamlı bilgi tabanları oluşturun ve bakımını yaparken belgeyle ilgili görevleri veya projeleri de yönetin. Bu ücretsiz araç size şu olanakları sunar:
- Basit sürükle ve bırak işlemiyle belgeler içinde iç içe sayfalar oluşturun
- Belgeleri birbirine bağlayın
- Öğeleri silmek yerine arşivleyin
- Zengin metin biçimlendirme özelliğinden yararlanarak güzel wiki'ler oluşturun
Bonus ipucu: Sıfırdan başlamanıza gerek yok — ClickUp Wiki Şablonu'nu kullanarak tüm wiki görevlerinizi merkezileştirin ve her türlü kullanım için erişilebilir, şirket markalı bir bilgi tabanı oluşturun!
ClickUp ile bir Çalışma Alanı hiyerarşi yapısı kurabilir ve kullanıcılar için görünüm/düzenleme izinlerini ayarlayabilirsiniz. Her Şey Görünümü ve Alanlar özelliklerini kullanarak wiki'lerinizin kapsamlı bir görünümünü elde edin ve kimin neyden sorumlu olduğunu görün. ClickUp'ın Evrensel Arama ve pratik dosya etiketleme özellikleri, öğeleri bir çırpıda bulmanızı sağlar! 😍
Yerleşik bir wiki aracı olan ClickUp Docs, işbirliği için tasarlanmıştır. Anlık ve Canlı İşbirliği özelliği ile birden fazla kullanıcı bir wiki'yi gerçek zamanlı olarak düzenleyebilir. Ad etiketlerini ve birden fazla imleci takip ederek üzerinde çalışılanları görebilirler!
Takımınızla wiki projeleri üzerinde fikir üretmek mi istiyorsunuz? ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızın bir araya gelerek beyin fırtınası yapabileceği ve çarpıcı bilgi öğeleri oluşturabileceği yerdir. Ayrıca , belirli yorumlarda takım üyelerini etiketleyebilir veya iş akışlarını onaylamalarını sağlayabilirsiniz!
Zamandan tasarruf etmek için ClickUp AI'nin gücünden yararlanın ve wiki'nizi tamamlamak için fikirleriniz asla tükenmesin! Bu AI yardımcısına komutlar verin ve proje özetleri ve test planları gibi geniş belgeleri saniyeler içinde yazdırın! Ayrıca 10'dan fazla dilde gezinme özelliği ile tam zamanlı çevirmen görevi de görür.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs ile çarpıcı wiki'ler oluşturun ve üzerinde işbirliği yapın
- Gelişmiş süreç verimliliği için zahmetsiz arama ve etiketleme
- Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak belgeleri sayfalar/alt sayfalar olarak düzenleyin
- İşleri PDF, HTML veya hatta markdown olarak dönüştürün ve dışa aktarın
- Güvenli bir bulut tabanında depolanan belgeler
- 1.000'den fazla platformla entegre olur
- Mobil uygulama, takımların herhangi bir konumdan wiki'leri yönetmesine olanak tanır
- Kolay sürüm kontrolü
- Takımların geri bildirimlerini paylaşmasına ve yorumlar, sohbetler ve bahsetmeler yoluyla iletişim kurmasına olanak tanır
- Hiyerarşi tabanlı kontroller ve izinler
- Proje ve içerik yazımı, özetleme ve çeviri için AI desteği
- Ölçeklenebilir depolama
- Okunabilirliği artırmak için kod blok biçimlendirme seçeneği
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışmak zaman alabilir
- Kullanıcılar henüz tam özellikli mobil uygulamaları görmediler
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. DokuWiki
MediaWiki'ye benzer şekilde, DokuWiki de PHP programlama dilinde çalışır. Çalışmalarınızı düz metin dosyaları olarak kaydettiği için veritabanı gerektirmez. Temiz ve okunabilir sözdizimi, yeni kullanıcıların wiki'lerini düzenlemesini kolaylaştırır.
DokuWiki, yerleşik erişim denetimleri ve kimlik doğrulama bağlayıcılarına sahiptir. Ayrıca, platformu şirketiniz için bir iç içerik yönetim sistemi (CMS) veya hatta bir proje geliştirme çalışma alanı olarak kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar, istedikleri şablonu indirip özelleştirebilir ve belirli bir kullanım durumu için wiki'ler oluşturabilirler. Bunlar arasında bilgi tabanı, WordPress ve web siteleri için şablonlar bulunur.
DokuWiki'nin en iyi özellikleri
- Basit kurulum ve kurulum
- Düşük sistem gereksinimleri
- Birden fazla dili destekler
- Özel kullanım şablonları sağlar
- Yerleşik kimlik doğrulama konektörü
DokuWiki sınırlamaları
- Ekstra özellikler arayanlar için basit bir araç olarak algılanabilir
- İlk görüntüleme süreci biraz daha yavaş olabilir
DokuWiki fiyatlandırması
- Ücretsiz
DokuWiki puanları ve yorumları
- G2: 3. 9/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (10'dan az yorum)
3. TiddlyWiki
Çevrimiçi bir doğrusal olmayan not defteri olan TiddlyWiki, notlar, hatırlatıcılar, hikayeler veya wiki'ler dahil olmak üzere diğer tüm belgeleri saklamanıza olanak tanır. Hatta, verilerinizi nereye kaydetmek istediğinizi seçmenize de olanak tanıyarak wiki'lerinize her zaman erişebilmenizi sağlar.
Wiki'lerinizin ve belgelerinizin yanlışlıkla silinmesini önlemek için otomatik kaydetmeyi etkinleştirin. Düzenleme sırasında Tamam ve Sil düğmeleriyle tetiklenirken, sürükle ve bırak özelliği belgelerin taşınabilirliğini sağlar. 🆗
Eğer farklı bir şey arıyorsanız ve wiki'lerinize biraz renk katmak istiyorsanız, TiddlyWiki'nin özel vektör simge galerisine göz atabilirsiniz. Tick, ok ve hatta orijinal Twitter logosu (şimdi X) gibi çeşitli simgelerle yazdıklarınızı daha şık hale getirebilirsiniz. Platform ayrıca Güvenli Mod ile özelleştirmeleri kısıtlamanıza da olanak tanır.
TiddlyWiki'nin en iyi özellikleri
- Belirli düğmelerde tetiklenen otomatik kaydetme özelliği
- Sürükle ve bırak özelliğine sahip basit düzenleyici
- Geniş vektör simge galerisi
- Güvenli mod, özelleştirmeleri kısıtlar
TiddlyWiki sınırlamaları
- Profesyonel wiki gerektiren işler için uygun olmayabilir
- Topluluk desteği sınırlıdır
TiddlyWiki fiyatlandırması
- Ücretsiz
TiddlyWiki puanları ve yorumları
- Henüz yorum yok
4. Nuclino
MediaWiki'nin bir alternatifi olan Nuclino, son derece hafiftir ve temel özellikleri sunmaya ve hızlı olmaya odaklanmıştır. Kolay sürükle ve bırak düzenleyici ile takımlar tek bir çalışma alanında sorunsuz bir şekilde düzenleme yapabilir.
Minimalist arayüzüne rağmen, platformda kapsamlı wiki'ler oluşturabilirsiniz. Notlar ekleyin, görevler atayın, dosyaları gömün ve daha fazlasını yapın!
Birden fazla görünüm sayesinde, bir belge veya belirli bir görev gibi ihtiyacınız olan her şeyi kolayca bulabilirsiniz. Aynı özellik, verileri filtrelemenizi ve tüm takım üyeleri için daha kesin bilgi öğeleri elde etmenizi sağlar.
Nuclino, wiki'lere yorum bırakmanıza ve geri bildirimde bulunmanıza olanak tanıyarak zamanında üretim yapılmasını sağlar. Ayrıca, blog gönderileri oluşturabilen ve teknik içeriği basitleştirebilen bir AI asistanı olan Nuclino Sidekick'ten de yararlanabilirsiniz.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği
- Sürükle ve bırak düzenleyici
- Yorum ve geri bildirim ekleme özelliği
- Hızlı arama için çoklu görünümler
- AI yazma asistanı
Nuclino sınırlamaları
- Sürüm kontrolü iyileştirilmeli
- Sınırlı entegrasyonlar, işlerini içe aktarmak isteyenler için sorun olabilir
Nuclino fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 5 $
- Premium: 10 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 5/5 (70+ yorum)
5. GitBook
GitBook, teknik takımların ürün lansmanlarından farklı iç bilgi tabanlarına ve API'lere kadar her şeyi belgeleyebildiği modern bir dokümantasyon platformudur. Çalıştırmak için minimum kurulum gerektiren düzenli bir arayüze sahiptir.
Kapsamlı proje verilerini depolamak için bir platform olarak kullanılan GitBook, Google Dokümanlar gibi diğer platformlardan içe aktarmayı destekler. Bu, wiki içeriğinizi Google Dokümanlar'da yazıyorsanız, kaldığınız yerden devam etmenize yardımcı olur. 📝
GitBook, ürün geliştirme süreçleri veya araştırma planları gibi belgeleri oluşturmak, düzenlemek ve yayınlamak için karmaşık olmayan ve işbirliğine dayalı bir araca ihtiyaç duyan takımlar için mükemmeldir.
Birden fazla entegrasyon sayesinde, GitBook içindeki diğer uygulamalardan uyarılar alabilir ve Tartışmalar seçeneği altında değişiklikler önerebilirsiniz.
GitBook'un en iyi özellikleri
- Diğer araçlardan içe aktarmaları destekler
- Takım etkinliği akışı
- Minimum kurulum
- Slack, Jira ve daha fazlası gibi platformlarla entegrasyonlar
GitBook sınırlamaları
- Kullanıcılar, biçimlendirme sorunlarına neden olan düzenleyici hatalarıyla uğraşabilir
- İlk kullanımda çok sezgisel olmayabilir
GitBook fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: 6,70 $/ay
- Pro: 12,50 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
GitBook puanları ve yorumları
- G2: 4,7 (130+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)
6. WackoWiki
WackoWiki, belgelerde dakikalar içinde değişiklik yapmanıza yardımcı olacak sezgisel bir WYSIWYG (Ne Görürseniz Onu Alırsınız) düzenleyici sağlayan işlevsel bir wiki motorudur. Platform, birden fazla dili destekler ve MariaDB/MySQL ile uyumludur.
Takım üyeleriniz, tüm wiki'leriniz için iyileştirmeler önermek üzere yorum bırakabilir. Yorumlar, e-posta bildirimlerini tetikler ve oluşturucuların gelişmelerden haberdar olmasını kolaylaştırır.
Üstelik WackoWiki, projeleriniz ve küçük görselleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda tasarım temasına sahiptir. Teknoloji meraklıları için platform, tıklamalarınıza yanıt verme süresini kısaltan birkaç önbellek seviyesine sahiptir. Bu fonksiyon, hızlı işlem hızları sayesinde ş akışınızı optimize eder! 😏
WackoWiki'nin en iyi özellikleri
- WYSIWYG düzenleyici
- Revizyonlar üzerinde tam kontrol
- Birkaç önbellek seviyesi, işlemeyi verimli hale getirir
- Yorumlar aracılığıyla işbirliği
- Zengin küçük görsel oluşturma
WackoWiki sınırlamaları
- Derinlemesine wiki düzenleme arayan takımlar için en iyi seçenek olmayabilir
- Entegrasyonları yoktur
WackoWiki fiyatlandırma
- Ücretsiz
WackoWiki puanları ve yorumları
- Henüz yorum yok
7. Walling
Adından da anlaşılacağı gibi, bu platform, sizin ve takımınızın birlikte çalışabileceğiniz beyaz tahta benzeri görsel alanlar formunda duvarlar oluşturmanıza olanak tanır. Walling, kendisini tanımlamak için Güzellik Fonksiyonla Buluşuyor ifadesini kullanır. Sevimli, değil mi? 😊
Tablolar, görevler, belgeler veya wiki içeriğiniz olsun, istediğiniz hemen hemen her şeyi yazabilir ve tasarlayabilirsiniz. Verimliliği ana odak noktası olan kullanıcılar, görevlerin son teslim tarihleri hakkında telefonlarına push bildirimleri alırlar.
Kapsamlı özelleştirme, arka plandan her bir bölüme ve metne kadar her şeyin rengini değiştirmenize olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca görevleri delege etmek ve görsel beyaz tahtalarını daha verimli bir şekilde kurmak için Walling AI asistanına sahiptir.
En iyi özellikler
- Görevleri tamamlamak için AI asistanı
- Kullanıcı dostu görsel alanlar
- Duvarlara tablo ve takvim ekleme imkanı
- Son tarihler için özel bildirimler
- Projeleri planlamak için Walling AI
Duvar sınırlamaları
- Aracı kullanmaya alışmak biraz zaman alabilir
- Arama gibi özellikler ücretsiz planda kullanılamayabilir
Walling fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 6 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 6 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Duvar derecelendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 4. 9/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (25+ yorum)
8. XWiki
XWiki, Java ile yazılmış açık kaynaklı bir wiki yazılım çözümüdür. Kullanıcılara basit bir WYSIWYG düzenleyici sunar. CSV ve Excel gibi dosyaları içe aktarabilir ve bunları PDF, RTF ve XML dahil olmak üzere birçok biçime dışa aktarabilirsiniz.
XWiki'nin temel özelliklerinden biri, yapılandırılmış verilerin ilişki veritabanlarında depolanmasına izin verirken, diğer uygulamalarınızla entegrasyon için RESTful API sağlamasıdır.
İşbirliği söz konusu olduğunda, XWiki takımların wiki'ye üye ekleyip çıkarmalarına, izinleri düzenlemelerine ve bir değişiklik yapıldığında RSS beslemeleri aracılığıyla bildirimler almalarına olanak tanır. Sürüm kontrolünü kullanarak, wiki'de yapılan düzenlemeleri izleyebilir ve hatta önceki bir yinelemeyi geri yükleyebilirsiniz.
XWiki'nin en iyi özellikleri
- İşbirliğine dayalı düzenlemeyi destekler
- İlişki veritabanlarında depolanan yapılandırılmış bilgiler
- Entegrasyon için RESTful API sağlar
- WYSIWYG düzenleyici
- Çeşitli dosya türlerini içe ve dışa aktarır
- Sürüm kontrolünü destekler
XWiki sınırlamaları
- XWiki'nin temel işlevleri tüm takımların ihtiyaçlarını karşılamayabilir
- Gün boyunca platformda aksaklıklar yaşanabileceği örnekler olabilir
XWiki fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart Bronz: Kullanıcı başına aylık 1,92 €
- Pro Silver: Kullanıcı başına aylık 3,83 €
- Pro Gold: 19,17 € / kullanıcı başına aylık
- Pro Platinum: 38,33 € / kullanıcı başına aylık
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
XWiki puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/ 5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
9. Wiki. js
AWS ve DigitalOcean pazarlarında bulunan Wiki. js, node. js üzerinde çalışan ve Javascript ile yazılmış bir wiki motorudur. Bu ücretsiz yazılım, Pandoc'un biçimler arasında dönüştürme yapabilmesi gibi bir dizi güçlü yapılandırma sunar.
Burada WYSIWYG, WikiText ve hatta eski ve iyi HTML dahil olmak üzere birden fazla düzenleyici kullanabilirsiniz. Wiki. js ayrıca wiki'nizin genel görünümünü özelleştirmenize olanak tanır; açık veya koyu modda ayarlayın veya akış şemaları ve UML diyagramları gibi görsel öğeler tasarlayın ve ekleyin.
Verileri bulutta, GitHub'da veya yerel depolama cihazınızda saklama seçeneğiniz vardır. Sadece birkaç tıklama ile takım üyelerini ekleyin, izinlerini düzenleyin ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ile ekstra güvenlik sağlayın. 🔏
Wiki. js'nin en iyi özellikleri
- Birden fazla düzenleyici seçeneği
- Zengin özel özelleştirme seçenekleri
- Çok dilli destek
- Diyagram oluşturmaya izin verir
- Gelişmiş güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama
Wiki. js sınırlamaları
- Kullanıcı deneyimi iyileştirilebilir
- Arayüze alışmak biraz zaman alabilir
Wiki. js fiyatlandırma
- Ücretsiz
Wiki. js puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/ 5 (10+ yorum)
- Capterra: 4. 1/ 5 (20+ yorum)
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