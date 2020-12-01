asana yerine ClickUp'ı seçmeniz için 20 basit neden

Harika Asana alternatifleri mi arıyorsunuz?
Elbette, Asana'nın bazı harika özellikleri var ve temel görevleri organize etmek için iyi bir proje yönetimi aracı.
Ancak sınırlı görev yönetimi yetenekleri vardır ve bu, işbirliği yapması gereken çoğu takım için biraz sorun teşkil eder. Basitçe söylemek gerekirse, Asana'nın bir projeyi baştan sona yürütmenize yardımcı olacak yeterli anahtar özelliklere sahip olmadığını düşünüyoruz.
Bu yüzden birçok takım, tıpkı sizin gibi bir alternatif arıyor!
Ancak en iyisi söz konusu olduğunda, ClickUp'tan başka bir yere bakmanıza gerek yok.
ClickUp, Asana'yı birçok açıdan geride bırakan, kullanıcı dostu birçok özelliğe sahip bir proje yönetimi aracıdır.
Hala ikna olmadınız mı?
Merak etmeyin, biz sadece lafla kalmıyoruz!
Bu makalede, Asana'dan ClickUp'a geçmeniz için 20 nedeni inceleyeceğiz.
Hadi başlayalım!
asana'nın alternatifi olarak ClickUp'ı seçmeniz için 20 basit neden
1. Sonsuza Kadar Ücretsiz Bir Alternatif
Asana ücretsiz bir proje yönetimi aracıdır, ancak büyük bir dezavantajı vardır.
Asana Sınırlaması
Asana'daki gerçekten kullanışlı özelliklerin çoğu premium plana dahildir. Ayrıca, ücretsiz plan bir takımda en fazla 15 kullanıcıya izin verir. Yani Asana'yı gerçekten etkili bir şekilde kullanmak istiyorsanız, çok fazla para ödemeniz gerekecektir.
Fiyatlandırma, kullanıcı başına aylık 10,99 $'dan başlar ve bu da onu en pahalı proje yönetimi araçlarından biri yapar.
Takımınızda 20 kişi varsa, sadece proje yönetimi için ayda 200 dolardan fazla para ödemeniz gerekir!
Çünkü öyle, Homer.
ClickUp Avantajı
ClickUp daha iyi bir Ücretsiz plan sunar.
Neden?
ClickUp, sınırsız proje ve sınırsız kullanıcı içeren Sonsuza Kadar Ücretsiz planı olan bir proje yönetimi yazılımıdır. Ücretsiz sürüm, çoğu küçük işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sunar!
Yükseltme yapıp daha fazla depolama alanı, raporlama erişimi ve Özel Alanları sınırsız kullanmak isterseniz bile, fiyatlar kullanıcı başına yalnızca 5 $'dan başlar.
Asana'ya ödeyeceğiniz tutarın %50'sinden tasarruf edersiniz.
ClickUp'ta fiyatlandırmayı görün!
2. Daha İyi Hiyerarşi İçin Tek Şirket, Tek Araç
Çoğu proje yönetimi aracı basit bir gerçeği gözden kaçırır: Herkesin verimlilik stili farklıdır.
Çoğu şirket gibi, ürün ekibiniz Jira kullanırken, pazarlama ve satış ekibiniz tamamen farklı bir şey kullanıyorsa; Asana, Trello, Basecamp, vb.
Asana ve JIRA ile ClickUp 'ı karşılaştırın!
Bu, iki veya daha fazla takımın bir özellik lansmanı gibi tek bir proje üzerinde birlikte çalıştığı durumlarda çok kafa karıştırıcı olabilir.
Takımınızın bir grup Çılgın Şapkacılar'a dönüşmesini istemeyiz, değil mi?
Ürün, satış ve pazarlama takımlarının işbirliği yapması gerekir ve işte bu durumda ne olur:
- Farklı takımlar, belirli projeleri ve görevleri kendi araçlarında manuel olarak yeniden oluşturmak için çok fazla zaman harcarlar
- CXO'larınızın izleyebileceği, tüm projeye ilişkin tek bir birleşik genel bakış olmazdı
- Sonuç olarak, daha fazla soru ortaya çıkar: toplantılar, e-posta alışverişleri ve nefret ettiğiniz tüm iletişim boşlukları! 😠
Bireysel Düzeyde Zorluklar
Takım üyelerinin farklı verimlilik yaklaşımlarını hesaba katmayı unutmayın.
Örneğin, proje yöneticiniz Agile proje yönetimi araçlarını çok seviyor, ancak Agile yaklaşımı size pek uymuyor.
Ve beğenmediğiniz bir proje yönetimi yaklaşımını izlemek zorunda kalırsanız, bu iki şeye yol açacaktır..
- Kendi basit proje yönetimi aracınızı kullanmaya başlayacaksınız. Esasen her görevi manuel olarak birinden diğerine kopyalayarak zaman kaybedersiniz
- Ya da "resmi" yönetim aracını kullanmayı ihmal edeceksiniz. Proje durumları düzenli olarak güncellenmeyecek ve takım iletişimi zarar görecektir
Asana Sınırlaması
Sınırlı görünüm seçenekleriyle Asana, ClickUp gibi her türlü iş için tam esneklik sunmaz.
Asana'nın hiyerarşisi takımlar, projeler, görevler, alt görevler, portföyler ve iç içe portföyleri içerir. Bu çok katmanlı gibi görünebilir, ancak ilk iç içe geçme seviyesinin ötesindeki görsel temsilini görmek kolay değildir.
Asana'nın yerine geçecek ürün, organizasyonunuz için son derece görsel katmanlar sunmalıdır. Neden? ClickUp'ta olduğu gibi, birbirine bağlı ancak bir miktar ayrılması gereken iş birimleri ve bölümler oluşturmanız gerekebilir.
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın Asana'nın en iyi alternatifi olmasının bir başka nedeni de ClickUp'ın Çoklu Proje görünümleridir. Ayrıca, tek bir tıklama ile görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar.
10'dan fazla görünüm arasından seçim yaparak, projelerinizi her zaman istediğiniz şekilde görüntüleyebilirsiniz!
ClickUp Hiyerarşisi , en kapsamlı özellikleriyle lider konumdadır :
ClickUp hiyerarşisi şöyledir: Takımlar > Alanlar > Projeler > Listeler > Görevler > Alt görevler
Ne kadar harika olduğunu görün!
Önde gelen tüm proje yönetim sistemlerinin ayarlarını karşılaştırabilirsiniz.
Asana'nın buradaki zayıflığı, ClickUp'ı oluşturmadan önce kurucularımız için büyük bir sınırlama oluşturuyordu ve şirketimizin varlığının ana itici faktörlerinden biridir.
Ölçeklendirme sorunlarının yanı sıra, yapıları etrafında çalışmak zorunda kalmamızın tutarsızlığıyla da karşılaştık. Özellikler, kişiler, birikmiş işler vb. için tutarlı konteynerler olmadan projelerimiz vardı.
ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, tüm işlerinize bir yer atayarak takımlara gelişmiş iş akışı yönetimi sağlar ve ihtiyacınız olduğu kadar ayrıntılı olmanızı mümkün kılar.
ClickUp'ın çoklu görünümleri de onu harika bir sorun izleme sistemi haline getirir.
ClickUp'ın özel görünümleri ve role özel gösterge panelleriyle takımlar, proje aksaklıklarını gerçek sorunlara dönüşmeden tespit edebilir.
Bir göz atalım:
Çoklu Görünüm
- Pano görünümü : Agile/ Scrum / Kanban panosu deneyimi için pano görünümünü kullanın
- Liste görünümü: Görevlerinizi kolayca yönetin ve bulun (özellikle Trello alternatifi arıyorsanız )
- Box görünümü: Projelerinizin ve her kullanıcının genel bir görünümünü elde etmek için Box görünümünü kullanın
- Gantt Grafiği: Bağımlılıkları planlamak ve yönetmek, proje ilerlemesini takip etmek ve darboğazları yönetmek için güzel zaman çizelgeleri kullanın
- Takvim görünümü: Dinamik bir takvimle farklı projeleri ve görevleri planlayın ve programlayın
- Etkinlik görünümü: Liste, Klasör veya tüm çalışma alanınızda neler olup bittiğini görün
- İş yükü görünümü: Takımınızın iş kapasitesini ve kaynaklarını yönetin. Kaynak yönetimi için Kantata'ya (eski adıyla Mavenlink) geçmenize gerek yok
- Tablo görünümü: Smartsheet'e veda edin ve ClickUp'ın tablo görünümünü kullanarak çok sayıda bilgiyi aynı anda görüntüleyin (Excel gibi, ancak daha iyi)
- Harita görünümü: Yaklaşan bir görev için bir sonraki iş konumunuzu, emlak listesini ve teslimat adresini görüntüleyin
- Sohbet görünümü: Slack kanallarında mesajlaşmanın yerine sohbet görünümünü kullanın
- Zaman çizelgesi görünümü: Zaman yönetimini iyileştirmek için zaman çizelgesi görünümünü kullanın. Ayrıca, Grup Zaman Çizelgeleri'ni kullanarak dosyaları başkalarıyla paylaşın ve müşterileri güncel tutun
İsviçre Alpleri'nin yerini ClickUp'ın muhteşem manzaraları aldı!
3. Atanan Yorumlar
Ne sıklıkla görevleriniz gözden kaçıyor?
Bir şeyin yapılması gerektiğini belirten bir yorum bırakabilir ve belirli bir iş arkadaşınızın bunu yapmasını bekleyebilirsiniz.
Ancak kullanıcı bu yorumu fark etmemiş olabilir, bir şey yapması gerektiğini anlamamış olabilir veya kimin ne yapması gerektiği konusunda kafa karışıklığı olabilir.
Son olarak, en yaygın senaryo, görevlerin unutulmasıdır. Sonuçta, birinin yapılacaklar listesinde yer almayan görevler, kayıp görevler diyarında kalır..
Asana Sınırlaması
Atanan yorumlar, aranması gereken önemli bir unsurdur, çünkü Asana'nın basit @ bahsetme özelliği, önemli yorumların veya eylem öğelerinin kaybolma veya unutulma olasılığı anlamına gelir.
ClickUp Avantajı
Asana ve Proofhub'dan farklı olarak, ClickUp'ın Atanan Yorumlar özelliği, yorumları göreve dönüştürmenize olanak tanır.
Bir yorumda eylem gerektiğinde, bunu başkalarına veya hatta kendinize atayabilirsiniz. Atadığınız tüm yorumları tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Görev tamamlandığında, "Çöz" düğmesini tıklamanız yeterlidir
ClickUp'ın Proofing özelliğini kullanarak geri bildirimleri de merkezileştirebilirsiniz.
Görev ek dosyalarına doğrudan yorum ekleyerek onay süreçleri hızlanır!
4. Özel Görev Durumları
Bir proje tamamlandı mı, tamamlanmadı mı?
Duruma göre değişir.
Belki WIP (devam eden iş), inceleniyor veya revizyon gerektiriyor olabilir.
Kim bilir?
Ancak, bilmeniz gereken şey, cevabın her zaman siyah veya beyaz olmadığıdır, öyleyse neden sabit proje durumlarına sahip bir görev yöneticisi aracı kullanasınız ki?
Asana Sınırlaması
Standart Asana proje yönetimi düzeninde (liste görünümü), görevler açık veya kapalıdır.
Bir görev için özel durum ayarı yapamazsınız.
Bu nedenle, görev durumunu tam olarak açıklamak için kullanıcılar yorumlara başvurmak zorunda kalacaklar.
Ama neden bu kadar zahmete girin ki?
ClickUp Avantajı
ClickUp, Özel Görev Durumları ayarlamanıza olanak tanır, böylece takımlar proje ilerlemesini kolaylıkla izleyebilir.
İstediğiniz kadar ekleyin: "fikir üretme", "proje planlama", "uygulama aşamasında", "inceleme", "revizyon", "tamamlandı", "müşteriye teslim edildi" vb
Sonuçta, projenizin iş akışını siz tanımlamalısınız, araçlarınız değil!
ClickUp'ta özel durumlar hakkında daha fazla bilgi edinin .
5. Birden fazla atanan kişi
Bazen bir görev çok fazla takım çalışması gerektirir ve bir yöneticinin hangi takım üyesinin ne yapacağına karar vermesi gereksizdir.
İki veya üç kişi arasında bölüştürülen farklı alt görevler olabilir, ancak hepsi nihai teslimattan eşit derecede sorumludur.
Bu, tüm görev atanan kişilerin eş düzeyde olması durumunda oldukça yaygındır.
Gerekirse, birden fazla atanan kişi projeyi alt görevlere bölerek daha da ayrıntılı hale getirebilir.
Sonuçta, takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür! 🤩
Asana Sınırlaması
Asana ve bu konuda neredeyse tüm diğer proje yönetimi araçları, tek bir görevi yalnızca bir takım üyesine atamanıza izin verir. Ancak, bir görevin birden fazla kopyasını oluşturabilir ve bunları her takım üyesine ayrı ayrı atayabilirsiniz.
Bu, küçük bir takım için işe yarar, ancak işiniz büyüdüğünde ne olacak?
Sonunda yönetilmesi neredeyse imkansız bir görev kopyaları yığınıyla karşı karşıya kalırsınız. Gerçek olanı bulmakta iyi şanslar!
ClickUp Avantajı
ClickUp, birden fazla atanan kişiye sahip olmanızı sağlar. Bu, görev yönetimini çok daha kolay hale getirir ve takımınız aynı anda birden fazla projeyi yönetebilir.
Görevleri birçok takım üyesine atayabilmek, takımınızı mikro yönetmekten kurtarır, böylece takım üyeleri daha fazla inisiyatif alabilir!
Birden fazla atanan kişinin sizin için nasıl çalışabileceğini izleyin!
6. Çoklu Görev Yönetimi
Aynı değişikliği bir dizi görevde ne sıklıkla yapmanız gerekiyor?
Genellikle şunları yapmanız gerekir:
- Birden fazla projeyi başka bir takım üyesine yeniden atayabilirsiniz
- Birden fazla projenin ve görevin durumunu güncelleyin
- Görevleri farklı bir Alana taşıyabilirsiniz
- Birkaç göreve başka bir kişiyi İzleyici (takipçi) olarak ekleyin
Asana Sınırlaması
Asana'da şu anda durumları, son teslim tarihlerini, atanan kişileri, düzenleme alanlarını ve işbirliği yapanları toplu olarak seçip düzenleyebilirsiniz. Asana'nın toplu seçim özelliği ile temel değişiklikleri yapabilirsiniz, ancak bunun dışında başka bir şey yapamazsınız.
Ancak, ClickUp'ın Çoklu Görev Araç Çubuğu ile çok daha fazlasını yapabilecekken neden temel özelliklerle yetinmelisiniz?
ClickUp Avantajı
ClickUp'ta tüm bu değişiklikleri tek bir tıklama ile yapabilirsiniz.
Çoklu Görev Çubuğu'nu kullanarak birden fazla görev veya görev grubu seçin ve tüm değişiklikleri toplu olarak istediğiniz gibi yapın:
- Etiketler
- Atanan kişiler
- Durum
- Alt görevlere dönüştür
- Görevleri başka bir Listeye taşıma
- Yinelenen
- Dönüm Noktalarını Ayarlayın
- Öncelikleri Ayarlayın
- Bağımlılıkları Ayarlama
- Görevleri birleştir
- Görevleri bağlayın
- Özel Alanlar Ayarlayın
- …ve daha fazlası!
ClickUp, görev otomasyonunda bile size yardımcı olabilir.
Nasıl?
Görev oluşturma sürecini otomatikleştirmek için Yineleyen Görevler özelliğini kullanın. Görevler tamamlandığında otomatik olarak yeniden başlatılır ve son teslim tarihleri ile görev durumları güncellenebilir.
ClickUp'ta Çoklu Görev araç çubuğunu kullanmaya başlayın.
7. Dikkat Dağınıklığını Ortadan Kaldırın
Çoğu proje yönetimi aracında büyük bir eksiklik vardır: Takım işbirliği ve görev yönetimine odaklanmıştır.
Peki ya kişisel verimlilik? Bu da aynı derecede önemli değil mi?
Sonuçta, bir şeyi yapmak zorunda olan kişi bireydir, değil mi?
Asana Sınırlaması
Asana ve Clarizen ve Freedcamp gibi diğer araçlar büyük ölçüde takıma odaklanmıştır. Bireysel verimlilik ikinci planda kalır.
Hangi görevlerin size ait olduğunu belirlemek bile zor olabilir.
Birçok kişi, kendi görevlerini bir not defterine not almayı ve proje yönetimi uygulamasını mümkün olduğunca az açmayı daha basit buluyor!
ClickUp Avantajı
ClickUp, kişisel verimliliğinizin hayati önem taşıdığını bildiğimiz için en iyi proje yönetimi araçlarından biridir.
Bu nedenle, yalnızca sizin görevlerinizi ve atamalarınızı içeren bir "Ben" modu tasarladık.
Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırarak en önemli işlere odaklanmanın gerçekten basit bir yolu.
Ve hepsi bu kadar değil!
Görevlerinizi Liste, Pano veya Box görünümü gibi tercih ettiğiniz stilde görüntüleyebilirsiniz.
8. Süper Zengin Düzenleme
Bir projede yanlış iletişim nedeniyle ne sıklıkla bir sorun yaşanır?
Gerçeği kabul edelim. Artık eskisi kadar iş arkadaşlarınızla konuşmuyorsunuz.
Proje yönetimi yazılımı, proje açıklamaları, görev açıklamaları vb. her şeyi yazmanıza olanak tanır.
Ancak, eski düz metinlerle düşüncelerinizi aktarmak her zaman kolay değildir. Birçok görev ve proje uzun ve karmaşık açıklamalar gerektirir.
*Peki, bu iletişim boşluklarını en aza indirip etkili takım işbirliğini en üst düzeye çıkarmak için ne yapabilirsiniz?
Yazınızı olabildiğince açık bir şekilde yapılandırın. Okuyucularınız için her şeyi netleştirmek için paragraflar, madde işaretleri, vurgular ve bazen resimler kullanın.
Proje yönetimi aracınız ne kadar zengin düzenleme özelliklerine sahipse, mesajlarınız o kadar net olur.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı çalışanların %42'si işverenlerinin uzaktan çalışırken başarılı olmak için ihtiyaç duydukları teknoloji araçlarını veya uygulamaları sağlamadığını düşünüyor. Uzaktan çalışan takımların olduğu bu dünyada, sadece metinle iyi iletişim kurabilmek gerçekten çok önemli.
Asana Sınırlaması
Asana bazı zengin düzenleme seçenekleri sunsa da, ClickUp'ta bulunan bazı temel seçeneklerden yoksundur.
Bunlar arasında yazı tipi renkleri, renkli vurgular, kod blokları, blok alıntılar, metin hizalama ve daha fazlası bulunur!
ClickUp Avantajı
ClickUp, Asana'dan çok daha gelişmiş, zengin biçimlendirme arayüzüne sahiptir.
Temel biçimlendirmenin yanı sıra, başlık hiyerarşileri oluşturabilir, yazı tipi renklerini ve boyutlarını seçebilir, resimler ve URL'ler ekleyebilir ve 💗 içeriğinize emojiler ekleyebilirsiniz.
Görev açıklamanızda veya bir belgede, istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz.
Görevleri açık bir şekilde açıklamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu arada, zengin düzenleme özelliği de düz metin seçeneğinden çok daha eğlenceli!
ClickUp'ın zengin metin düzenleme özelliğini deneyin!
9. Kaydedilmiş Filtreler
Aynı görevleri veya proje durumlarını tekrar tekrar aramaktan bıktınız mı?
Keşke görevlerinizle Marco Polo oynayabilseniz!
Merak etmeyin, daha da iyisi var! 😉
Görev listenizi öncelik, son teslim tarihi, özel alan ve daha fazlasına göre filtreleyin ve bu görünümü kaydederek istediğiniz zaman tekrar açın.
Asana Sınırlaması
Asana ile Liste, Pano, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri için filtreleri kaydedebilirsiniz. ClickUp ile herhangi bir görünüm için filtrelerinizi kaydedebilirsiniz!
ClickUp Avantajı
ClickUp'ta, Listeden Haritaya ve daha fazlasına kadar tüm görünümlerinize aynı kaydedilmiş filtreleri uygulayabilirsiniz! Herhangi bir filtreyi şablon olarak kaydedebilir ve istediğiniz herhangi bir görünüme uygulayabilirsiniz.
ClickUp'ta kaydedilmiş filtrelerin nasıl çalıştığını görün!
10. Zaman Takibi
Bir yönetici veya müşteri için görevlerinizin zamanını takip ediyorsanız, Asana'da ek bir entegrasyon kullanmanız gerekir.
Asana'da kullanmak için Harvest veya Everhour ( ClickUp'ta da kullanabilirsiniz!) gibi bir favoriniz olabilir, ancak bunlar yerel zaman takibi özelliğine sahip değildir.
Asana Sınırlaması
Yerel zaman takibi özelliği olmadığı için, başka bir eklenti yüklemeniz ve kurmanız gerekir, bu da takımınıza kullanacak başka bir takım daha ekler. Tüm takımınız aynı aracı kullanmayabilir.
Sonuç olarak, takımınız şöyle hissedecektir:
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın yerel Global Timer özelliği ile, oturum açtığınız herhangi bir bilgisayardan zaman takibini başlatabilir ve durdurabilirsiniz.
Zamanlayıcınızı mini modda kullanmayı seçin, böylece işiniz bittiğinde durdur düğmesine basmayı unutmazsınız. Çoklu görev becerilerinizi test etmek istiyorsanız, önceki görev girdisine tıklayarak görevler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ve gerçekten lüks bir şey istiyorsanız, Business + kullanıcıları görev seçmeden zamanı takip edebilir.
Önce verimlilik, detaylar sonra!👋
ClickUp'ta zaman takibinin nasıl işlediğini öğrenin .
11. Şeffaf Yol Haritası
Bir yazılımı değerlendiriyorsunuz ve istediğiniz bir özelliğin olmadığını fark ediyorsunuz.
Peki ne yapacaksınız?
Ürün yol haritasına bakın.
Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde hangi özelliklerin yayınlanacağını tam olarak size söyler.
Asana Sınırlaması
Oops! Asana, halka açık bir ürün yol haritasına sahip değildir. Şu ana kadar, yalnızca gelecek özellikleri hakkında bilgi veren bir video yayınlamışlardır, ancak bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi vermemektedirler.
Forumlarına bakarsanız, "Bunu dikkate alacağız" gibi genel bir cevap alırsınız
Sorunuzu pek cevaplamıyor, değil mi?
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın bir yol haritası var mı? Elbette var!
Önümüzdeki birkaç ay içinde size sunabileceklerimiz konusunda tamamen şeffaf olmak istiyoruz. Yol haritamızda üzerinde çalıştığımız bazı yenilikleri de inceleyebilirsiniz.
Yol haritamızı buradan görüntüleyin .
Ve aradığınız bir özelliği bulamazsanız, görmek istediğiniz özellikler için oy verebilirsiniz.
12. Paylaşım ve Gizlilik
Paylaşım ve gizlilik artık her zamankinden daha önemli.
Şirketler, darboğazların oluşmasını veya özel bilgilerin sızmasını önlemek için ilgili kişilerin ilgili verilere erişebilmesini sağlamalıdır.
Paylaşım ve gizliliği, şirketinizi her şeyden koruyan süper kahramanlar olarak düşünün!
Asana Sınırlaması
Asana, genel bir proje içinde gizli görevleri gizlemenize izin vermez. Paylaşılan görünümlerinizde kimin neyi görebileceğini tam olarak kontrol etmek istiyorsanız bu çok önemlidir!
ClickUp Avantajı
ClickUp, hangi Liste veya Proje'de olursa olsun, herhangi bir görevi gizli hale getirmenize olanak tanır.
Gizli olması gereken görevlerin tam listesi mi var?
Sorun değil.
ClickUp ile, gizli görevlerden gizli alanlara kadar istediğiniz kadar büyük veya küçük ölçekte çalışabilirsiniz.
13. Çevrimdışı Mod
Siz veya takımınız çok seyahat ediyorsanız, seçtiğiniz proje yönetimi yazılımının bir tür çevrimdışı işlevselliği olmalıdır.
Asana Sınırlaması
Houston, bir sorunumuz var!
Asana'nın çevrimdışı moduna yalnızca Android ve iOS için Asana uygulamaları üzerinden erişilebilir. Çevrimdışı işler için mobil cihazlarla sınırlı olmak çoğu takım için ideal değildir.
ClickUp Avantajı
ClickUp ile, herhangi bir yerden ve herhangi bir cihazdan çevrimdışı olarak çalışabilirsiniz (evet, Uber yolculuğunuz sırasında dizüstü bilgisayarınızdan bile!). İnternet bağlantınız olur olmaz görevleriniz senkronize edilir.
Çevrimdışı Mod şu cihazlarda kullanılabilir:
Çevrimdışı durumdayken bile görevler oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Çevrimiçi olduğunuzda, bu görevler hemen takımınıza gönderilir. Çevrimdışı durumdayken yüklenen tüm görevler de görünür.
Aniden harika bir fikir aklınıza gelirse veya seyahat ederken kendinize bir şeyi hatırlatmanız gerekirse, ClickUp ile Hatırlatıcılar oluşturabilir ve çevrimdışı iken gelen kutunuza yükleyebilirsiniz!
Endişelenmeyin, çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak senkronizasyon yapılır.
14. İşbirliğine Dayalı Belge Düzenleme
Gerçek zamanlı işbirliği, her sağlam takım için olmazsa olmazdır. Belge işbirliği özellikleri, takımların aynı yerde olmasalar bile gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına yardımcı olur.
Asana Sınırlaması
Asana, gerçek zamanlı düzenleme özelliği sunmaz, bu da işbirliği içinde çalışmak isteyen uzaktaki takımlar için biraz zahmetlidir. Ya da "Raporlar Final V5. 0" adlı bir Microsoft Excel dosyasını görmek istemeyen şirket içi takımlar için. 🙄
ClickUp Avantajı
ClickUp, isteyebileceğiniz en iyi işbirliği aracıdır!
Neden?
ClickUp'ın Belgeler özelliği, takımınızın sınırsız sayıda görev üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda İşbirliği Algılama, Gerçek Zamanlı Düzenleme ve Yorumlama özelliklerine de sahiptir.
Ayrıca, tüm harici dosyalarınızı ClickUp'ın Belgelerine yükleyip saklayabilir ve Belgelerinizi PDF, HTML ve Markdown dosyalarına dönüştürebilirsiniz.
Ya da bulut depolama daha çok işinize uygunsa, ClickUp'ı Google Drive ve Dropbox ile bağlayabilirsiniz .
Harika belgenizi dünyayla paylaşmak istiyorsanız, ClickUp'ın dosya paylaşım özelliğini kullanarak belgelerinizi Google dünyasıyla paylaşın, böylece arama motorları tarafından indekslenebilirler.
Belgelerinizi seviyor musunuz? Hemen taslak oluşturmaya başlamak için şablon olarak kaydedin!
Ya da yeni ve kullanıma hazır bir şey istiyorsanız, ClickUp'ın güzel tasarlanmış proje şablonlarını kullanın!
15. Yerleşik Zihin Haritaları
Zihin haritaları, herhangi bir proje yönetim aracının vazgeçilmez bir bileşenidir.
Neden?
Çünkü beyin fırtınası olmadan proje yönetimi olamaz!
Zihin haritaları da takımların takım çalışması projelerini, fikirlerini ve metodolojilerini yepyeni bir ölçekte görselleştirmelerine yardımcı olur.
Asana Sınırlaması
Asana'da yerleşik bir zihin haritaları özelliği yoktur, ancak Asana'nın Chrome uzantısı olan Asana2Go'yu indirerek bu tür bir özelliğe erişebilirsiniz.
Sanırım önce zihin haritalama uzantısını yüklerken takımınıza yaratıcı fikirlerini beklemeye almalarını söylemeniz gerekecek!
ClickUp Avantajı
Özelleştirme, yaratıcı ve verimli bir şekilde çalışması gereken modern takımlar için ideal çözümdür.
Bu nedenle ClickUp'ın yerleşik Zihin Haritaları özelliği, takımınızın görevlerini görselleştirmesine ve harika fikirler üretmesine yardımcı olacak, tamamen özelleştirilebilir beyin fırtınası diyagramları sunar.
İki mod vardır:
Görev modu , karmaşık bir projenin iş akışını haritalandırmanıza yardımcı olmak için mevcut ClickUp görevlerini görselleştirmenizi sağlar. Ayrıca, görünümünüzden doğrudan görevler (ve alt görevler) oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
Boş mod , sıfırdan kendi zihin haritanızı oluşturmanıza olanak tanır. İstediğiniz kadar düğüm ekleyin ve hazır olduğunuzda bunları görevlere dönüştürün!
16. Öncelikler
Öncelikler, takımların farklı proje aciliyet düzeylerine göre sonraki adımlarını planlamasına yardımcı olur.
Asana Sınırlaması
Asana, eksiksiz bir öncelik özelliği sunmaz.
Yalnızca son teslim tarihlerine göre çalışabilir ve tamamlanmış ve tamamlanmamış görevleri tamamlayabilirsiniz. Ancak, ücretli plandaki özel alanlar özelliğini veya ücretsiz plandaki etiketleri kullanarak benzer bir fonksiyona erişebilirsiniz.
Ama gerçek olanı varken neden benzer bir fonksiyonla yetinmelisiniz?
ClickUp Avantajı
ClickUp, takımların iş yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olmak için basit bir Öncelikler özelliğine sahiptir.
Bu özellik dört bayrağa dayanır: acil, yüksek, normal ve düşük.
Takımlar, daha yapılandırılmış görev yönetimi için ClickUp'ın Görev Bağımlılıkları özelliğini de kullanabilir.
Ayrıca, Gantt grafiğinizi kullanarak görevlerinizi nasıl göreceğinizi düzenleyin ve sıradaki önemli görevleri görün.
Öncelikler özelliğini ClickUp'ın zaman tahmini özelliği ile birleştirerek iş akışınızdaki en önemli görevleri görün.
Gantt görünümünün bu harika ClickUp özelliklerini nasıl bir araya getirdiğini görün
Not: ClickUp'ı diğer Asana alternatifleriyle karşılaştırmak mı istiyorsunuz? Podio, Wrike, Monday.com ve Airtable ile karşılaştırmamızı inceleyin veya Bitrix24 hakkındaki incelememize göz atın.
17. Her şey görünümü
Günümüzün proje yönetimi araçlarının en büyük sorunlarından biri, aradığınızı bulmayı inanılmaz derecede zorlaştırmasıdır.
Asana Sınırlaması
Asana'da birden fazla görünüm vardır, ancak nerede olursa olsun her şeyi tek bir yerde bulabileceğiniz tek bir görünüm yoktur. Aradığınız her şeyi bulmak için birden fazla görünüm arasında geçiş yapmanız ve arama işlevini kullanmanız gerekir.
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın Her Şey görünümü, ayrıntıları kaçırmadan büyük resmi görmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, hiyerarşinin her seviyesindeki tüm görevleri gerçek bir kuşbakışı görünümünde sunar. Görevlerinizi, takımınızın görevlerini veya herkesin görevlerini tek bir yerde görün — nerede olurlarsa olsunlar!
18. E-posta
İşinizle e-posta gelen kutunuz arasında gidip gelmekten bıktınız mı?
Asana Sınırlaması
Asana, diğer proje yönetimi araçları gibi, e-posta işlevini öne çıkarır. Asana'ya e-posta göndererek gelen kutunuzdan görevler oluşturma ve yönetme olanağı sunar. Harika, değil mi? Evet, biz de uykuya dalmak üzereydik. 😴
İşinizle birlikte gerçek e-postalarınızı yönetmek için çığır açan bir yol sunuyor mu? Böylece en büyük zaman kaybettirici unsur olan e-posta gelen kutunuzu azaltabilirsiniz
Hayır. Onları suçlayabilir misiniz? Bu, gerçekleştirilmesi inanılmaz derecede zor bir entegrasyon.
Ürün takımınız ClickUp'a ait değilse tabii.
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın yeni E-posta ClickApp'iyle, artık e-postalarınızı ve işlerinizi aynı yerden yönetebilirsiniz!
Evet, bu, bir takım üyesine yorum yanıtı göndermek kadar kolay bir şekilde ClickUp'tan doğrudan e-posta gönderebileceğiniz ve alabileceğiniz anlamına gelir!
Bu, takımınızın ClickUp dışında e-postaları kontrol etmekten zaman kazanmasına, konuşmaları ilgili işlerle birlikte düzenli tutmasına ve takımınızla paylaşılan iletişimde görünürlük sağlamasına yardımcı olur.
İşte nasıl çalışır:
- ClickUp görevleri içinde doğrudan e-posta gönderin ve alın
- E-posta konularını düzenleyin ve yorumlara veya konu başlıklı yorumlara ekleyin
- Ek dosya, form, şablon yanıtlar, imza, otomasyon ve daha fazlasını ekleyin
Bu özelliği kullanarak takım üyelerine e-postalar atayabilir, gönderme ve yanıtlama konusunda işbirliği yapabilir ve hatta Özel Alanlara göre otomasyonları tetikleyebilirsiniz!
ClickUp ile Gmail, Outlook, Office 365 veya IMAP'den herhangi bir e-posta hesabını entegre edebilirsiniz.
19. Görev Kontrol Listeleri
Herhangi bir eksiksiz proje yönetimi çözümü için bir başka önemli özellik de kontrol listesi işlevselliğidir.
Asana Sınırlaması
Bu çılgınca gelebilir, ancak Asana'da görevler içinde gerçek kontrol listeleri yoktur. Liste görünümü içinde liste oluşturabilir misiniz? Elbette.
Peki, bir görev veya bir görevin alt görevindeki süreçleri kolaylaştırmak için gerçek kontrol listeleri var mı? Hayır!
ClickUp Avantajı
ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri, daha büyük projeleri tamamlamak için adımları ve süreçleri özetlemenize yardımcı olur ve görevlerden belgelere, yorumlara ve daha fazlasına kadar hemen hemen her konuma oluşturulabilir veya yerleştirilebilir.
Dahası, Yorum konuları ve ClickUp Belgeleri gibi zengin metin düzenleme alanlarına Görev Kontrol Listeleri ekleyebilirsiniz!
ClickUp'ın Görev Kontrol Listeleri de tamamen özelleştirilebilir.
Şunları yapabilirsiniz:
- Liste öğelerinin altına iç içe öğeler ekleyerek alt öğeler oluşturun
- Farklı satırlar arasında öğeleri sürükleyip bırakın
- Kontrol listesi öğelerini takımınıza atayın
- Görev bağlantılarını doğrudan ekleyin
- Kontrol listesi şablonlarını yeniden kullanmak için kaydedin
- …ve çok daha fazlası!
20. Sprintler
Eskiden yalnızca mühendislik takımları tarafından kullanılan Agile proje yönetiminin avantajları, artık birçok başka kullanım alanına ve hatta pazarlama gibi teknik olmayan takımlara da uygulanmaktadır. Bu metodolojinin merkezinde, yinelemeli süreçlerin önemli olduğu tüm takımlarda verimliliği artırdığı kanıtlanmış, kaynak ve takım yönetimine yönelik benzersiz bir yaklaşım olan Sprintler yer almaktadır.
Asana Sınırlaması
Asana, diğer birçok proje yönetimi aracı gibi, özel bir Sprint özelliğine sahip değildir. Sprint şablonu var mı? Evet. Ancak bu, Agile kullanım durumları için tasarlanmamış özelliklerin geçici çözümlerini oluşturmanız gereken, mevcut bir görünümün şablonudur.
ClickUp Avantajı
Takımınız işi tamamlamak ve daha verimli bir şekilde yinelemek için Agile metodolojisini kullanıyorsa, ClickUp'ın tamamen yerel bir Sprint özelliği ile birlikte geldiğini bilmek sizi mutlu edecektir !
Sprints ClickApp ile, manuel iş yükü olmadan takımınızın kaynaklarını optimize etmek için mükemmel bir sprint puan sistemi oluşturabilirsiniz.
Sprints ClickApp ile yapabilecekleriniz şunlardır:
- Takımınız için sprint tarihleri ve puanları belirleyin
- Her sprint için öncelikleri belirleyin
- Bitmemiş işleri bir sonraki sprint döngüsüne otomatik olarak aktarın
- Alt görevlerden sprint puanlarını toplama
- Birden fazla görev atanan kişiye sprint puanları dağıtın
- Sprint'leri atanan kişiye göre sıralayarak kimin ne yapacağını kolayca izleyin
ClickUp ayrıca, sprintlerdeki ilerlemeyi otomatik olarak izleyebilen ve takımınızın görselleştirmesine yardımcı olan özel Sprint Gösterge Panelleri ile birlikte gelir!
Gösterge panelinize dört farklı Sprint bileşeni ekleyip özelleştirebilir, böylece her ihtiyaca uygun farklı bir iş açısı elde edebilirsiniz:
- Burnup grafiği
- Burndown grafiği
- Kümülatif Akış grafiği
- Hız grafiği
ClickUp'ın Sprint özelliği GitHub, Bitbucket ve GitLab projeleriyle de entegre edilebilir. Böylece, takımınız geliştirme için sprint kullanıyorsa, her şeyi ClickUp içinde otomatik olarak takip edebilirsiniz!
Sonuç
Asana'nın alternatifleri olarak Basecamp, Todoist, Jira, Trello veya Monday'i deneyebilirsiniz, ancak bunlar takımınızı etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm proje yönetimi özelliklerini sunmaz.
Todoist ve Asana'yı ClickUp ile karşılaştırın !
ClickUp'ta durum böyle değildir.
ClickUp, Asana'nın en hızlı büyüyen rakibidir çünkü sezgisel kullanıcı arayüzü, takım işbirliği ve verimliliğinin inceliklerini gerçekten anlayan kişiler tarafından tasarlanmıştır.
İkna oldunuz, ancak hala Asana'yı kullanmanız mı gerekiyor?
ClickUp'ı Asana ile entegre edebilir ve Asana'da eklenen veya düzenlenen görevleri oluşturabilirsiniz. Bu, kuruluşunuzda hala Asana'yı kullanıyor olabilecek departmanlarla çalışmanıza yardımcı olacaktır.
Sonunda ClickUp'ın proje yönetimi çözümüne geçmek istediğinizde, tüm verilerinizi Asana'dan ClickUp'a aktarmanız yeterlidir.
ClickUp'ı ücretsiz edinin ve Asana'nın yerini alacak bir araç aramaya son verin.