10 Alternativas e concorrentes da Taskade em 2025

Você está em busca de ferramentas alternativas de gerenciamento de tarefas com IA para substituir o Taskade? Não procure mais!

Neste artigo, exploraremos 10 alternativas incríveis do Taskade para ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de tarefas e aumentar a produtividade.

Se você está procurando recursos avançados, melhores opções de personalização ou um design mais fácil de usar, temos tudo o que você precisa. Vamos nos aprofundar em nosso software de gerenciamento de tarefas favorito e nas alternativas ao Taskade de 2024!

O que você deve procurar nas alternativas ao Taskade?

Se você está procurando alternativas ao Taskade, fique atento a interfaces de usuário de gerenciamento de tarefas amigáveis com muitas integrações e automação. Além disso, procure ferramentas que lhe permitam automatizar tarefas repetitivas e manter-se organizado. Ferramentas de outliner recursos de gerenciamento de tarefas e integrações de IA também devem estar no topo da sua lista se você quiser maximizar a eficiência ao assumir vários projetos com facilidade.

Aqui estão os principais software de gerenciamento de projetos recursos a serem observados ao considerar as alternativas do Taskade:

Interface : Interface de usuário clara e intuitiva que proporciona uma experiência perfeita para gerentes de projeto e líderes de equipe gerenciarem tarefas

: Interface de usuário clara e intuitiva que proporciona uma experiência perfeita para gerentes de projeto e líderes de equipe gerenciarem tarefas Curva de aprendizado : Programa amigável com tutoriais fáceis de entender para gerentes de projeto iniciantes ou experientes

: Programa amigável com tutoriais fáceis de entender para gerentes de projeto iniciantes ou experientes Ferramentas de bate-papo e colaboração : O ritmo acelerado do mundo atual exige comunicação interna e externa em tempo real para gerenciar projetos entre departamentos e equipes

: O ritmo acelerado do mundo atual exige comunicação interna e externa em tempo real para gerenciar projetos entre departamentos e equipes Gerenciamento de projetos : Recursos robustos de gerenciamento de projetos, incluindo gráficos de Gantt

: Recursos robustos de gerenciamento de projetos, incluindo gráficos de Gantt Integrações e automações : Compatibilidade com as outras ferramentas que a sua equipe usa para permitir a integraçãoautomação do fluxo de trabalho para organizar tarefas e listas de tarefas

: Compatibilidade com as outras ferramentas que a sua equipe usa para permitir a integraçãoautomação do fluxo de trabalho para organizar tarefas e listas de tarefas IA integrada: Integrações perfeitas de IA para resumir e gerar itens de ação, pois isso pode economizar seu tempo e mostrar a vocêcomo ser mais produtivo (pontos de bônus se o programa também incluir umGerador de conteúdo de IA!)

Ao explorar as alternativas do Taskade, tenha em mente os recursos acima para ajudá-lo a encontrar a melhor ferramenta ou software de gerenciamento de tarefas para seus projetos.

As 10 melhores alternativas ao Taskade para usar em 2024

Vamos explorar as 10 melhores alternativas pagas e gratuitas do Taskade que podem ajudar a turbinar seu gerenciamento de tarefas. ✅

1. ClickUp

Via TickTick Projetado com freelancers e pequenas empresas em mente, o TickTick é um aplicativo de fácil utilização software de gerenciamento de tarefas que pode ajudá-lo a gerenciar tarefas para você e sua equipe.

Sua interface intuitiva facilita o planejamento, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso para que você possa gerenciar com eficiência projetos pessoais ou de equipe.

Priorize, colabore e gerencie o trabalho da sua equipe com ferramentas como lembretes de localização, alertas, estatísticas de eficiência, recursos de voz e muito mais. Além disso, você recebe um timer Pomo e uma máquina de ruído branco para ajudar a aumentar sua produtividade!

O TickTick é uma excelente alternativa ao Taskade para freelancers, pequenas empresas e pessoas que desejam gerenciar tarefas pessoais. Se você já experimentou esse software de gerenciamento de projetos, confira nossa lista dos melhores Alternativas ao TickTick .

Melhores recursos do TickTick

Interface de usuário superamigável e personalizável com visualizações flexíveis e gerenciador de tarefas

Integrações fáceis com aplicativos populares, como Google Calendar, Trello, Microsoft To Do e Siri

Ferramentas de colaboração em equipe que facilitam o compartilhamento de listas para todos os membros da equipe

Biblioteca de ajuda abrangente, incluindo um Guia de Introdução para novos usuários, com excelente navegação e instruções fáceis de seguir

Limitações do TickTick

Integrações limitadas

Não se destina a grandes empresas ou corporações

Não há ferramentas de IA nativas na ferramenta de gerenciamento de projetos

Preços do TickTick

Gratuito

Premium: uS$ 27/mês por ano

Avaliações e opiniões sobre o TickTick

G2: 4,5/5 (mais de 86 avaliações)

4,5/5 (mais de 86 avaliações) Capterra: 4,7/5 (101+ avaliações) Comparar TickTick e Todoist !

3. Noção

via Noção Conheça o Notion, um software de gerenciamento de tarefas e uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo em um. Notion é um software de produtividade e colaboração em equipe baseado em nuvem. Ele pode gerenciar os projetos dos membros da sua equipe, atribuindo tarefas, acompanhando o progresso do projeto e detalhando as prioridades das tarefas.

A solução robusta de gerenciamento de projetos também pode lidar com todas as suas anotações, bancos de dados e Wikis, o que é uma ótima opção para equipes remotas. 📚

O Notion AI, disponível como um complemento do Notion, permite que você acesse todos os recursos de IA dentro do aplicativo. Ele pode criar resumos, compartilhar conclusões de reuniões, gerar as próximas etapas a partir de suas anotações de reunião e compor textos sem esforço. E muito mais! 🤖

Seja você um gerente de projetos, um freelancer, uma equipe pequena ou uma empresa de nível empresarial, o Notion se adapta às suas necessidades para oferecer excelentes funções de gerenciamento de tarefas.

Os usuários adoram sua capacidade de criar e atribuir tarefas, definir prazos e marcos e acompanhar os principais detalhes. Se estiver procurando alternativas pagas ou gratuitas ao Taskade com recursos avançados de IA, confira este software de gerenciamento de solicitações!

melhores recursos do #### Notion

A criação, atribuição e priorização de tarefas simplificam o gerenciamento de vários projetos

Gerencie as datas de vencimento das tarefas para prazos e marcos

Interface flexível do software de gerenciamento de tarefas para gerenciar projetos em um piscar de olhos

Complemento Notion AI totalmente integrado

Limitações do Notion

Curva de aprendizado acentuada em comparação com alguns softwares de gerenciamento de tarefas

Atraso ocasional em toda a plataforma

Opções de formatação limitadas

Preços do Notion

Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Notion AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 8/mês por membro

Classificações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.726 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.726 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.760+ avaliações)

4. Coda

via Coda Se estiver procurando uma ferramenta e plataforma de gerenciamento de projetos robusta que possa lidar com uma variedade de demandas de gerenciamento de tarefas, considere o Coda.

Quer você precise de uma simples lista de tarefas ou de um quadro de tarefas complexo para gerenciar projetos em toda a organização, o Coda se adapta e evolui de acordo com suas necessidades. Ele se conecta a milhares de aplicativos, em várias plataformas, acrescentando recursos infinitos aos seus documentos.

Gosta da sensação de um documento? O Coda parece um documento, mas funciona como um aplicativo!

O Coda ainda não tem IA nativa, mas ela está a caminho! A IA do Coda está atualmente na versão beta e pronta para ajudá-lo em tudo, desde resumos e destaques até a geração de dados e composição de textos.

Se você estiver procurando alternativas flexíveis e colaborativas para o Taskade que gerenciam a equipe e escalar à medida que você cresce, o Coda pode ser uma excelente opção como sua ferramenta de gerenciamento de tarefas preferida.

Melhores recursos do Coda

Muitas opções de personalização em todo o software de gerenciamento de tarefas

Excelentes recursos de colaboração e opções simples para definir prioridades de tarefas

Automação avançada

Integrações de dados perfeitas e conectividade com outras ferramentas para beneficiar todos os membros da equipe ou até mesmo equipes remotas

Limitações do Coda

Experiência móvel limitada para uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Problemas de formatação em grandes exportações

Tempos de carregamento longos em projetos grandes

Preços do Coda

Gratuito

Pro : $10/mês por Doc Maker

: $10/mês por Doc Maker Equipe: US$ 30/mês por Doc Maker

US$ 30/mês por Doc Maker Empresa: Entre em contato para obter preços

Coda ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 395 avaliações)

4,7/5 (mais de 395 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 89 avaliações)

5. Fibra

via Fibra O Fibery é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que dá grande ênfase à estrutura e às conexões.

Seus recursos de gerenciamento de tarefas incluem modelos como o 1-3-5 Focus para organizar o trabalho, Advanced Workflow para transições de tarefas complexas e Daily Check-Ins para simplificar a comunicação com os gerentes de projeto.

Sua integração de IA, as ferramentas de IA do Fibery, têm todos os recursos de que os membros da sua equipe precisam para criar espaços, automatizar tarefas repetitivas, fazer brainstorming de ideias, tomar notas e melhorar a escrita.

O Fibery se integra a uma série de ferramentas, como Slack, GitLab, GitHub e Jira. Vale a pena dar uma olhada se você estiver de olho em uma alternativa paga ou gratuita ao Taskade.

Melhores recursos do Fibery

Equipe responsiva e prestativa

Programa abrangente com ampla flexibilidade

Automações fáceis e sem código

Integração de IA para aumentar a eficiência

Limitações do Fibery

Totalmente baseado na Web (sem aplicativo móvel)

Não há tarefas recorrentes (mas há soluções alternativas)

Não há integração nativa com o calendário

Preços do Fibery

Solo: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Padrão : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro: $17/mês por usuário

Fibery avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (107+ avaliações)

4,8/5 (107+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 15 avaliações)

6. Nuclino

Via Nuclino Procurando uma alternativa para o Taskade que seja tão leve quanto uma pena? Não procure mais: Nuclino! 🕊️

Essa ferramenta de gerenciamento de tarefas tem tudo a ver com colaboração, determinação das tarefas mais importantes, brainstorming e anotações em um único pacote organizado.

Sua interface de usuário intuitiva simplifica o rastreamento de tarefas, e sua colaboração em tempo real os recursos mantêm todos na mesma página. 🤝

O Nuclino mantém você organizado com Quadro Kanban visualizações e listas aninhadas para ajudá-lo a manter o controle de suas tarefas. Prepare-se para agilizar seu trabalho e aumentar a produtividade com o Nuclino!

Sua IA, Sidekick, está disponível como um complemento opcional pago em seus planos pagos ou como uso limitado em seu plano gratuito. O Sidekick pode ajudá-lo a ter ideias, redigir conteúdo, transformar suas anotações em resumos e muito mais.

O Nuclino pode ser uma boa alternativa ao Taskade se você não se importar com a falta de acesso móvel.

Melhores recursos do Nuclino

Super fácil e intuitivo, com visualizações fáceis, como a visualização do quadro Kanban

Ferramentas de gerenciamento de IA disponíveis como complemento

Diagrama de mapas mentais de arquivos e pastas

Colaboração em tempo real para escrever uma descrição de tarefa ou delegar tarefas importantes a outras pessoas

Limitações do Nuclino

Não há aplicativo móvel

Não é ideal para empresas de grande porte ou de nível empresarial

Integrações limitadas

Preço do Nuclino

**Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

Classificações e análises do Nuclino

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 58 avaliações)

7. Qualquer.do

via Qualquer.do O Any.do é uma solução de software de gerenciamento de tarefas dedicada. Ele oferece uma maneira envolvente, dinâmica e divertida de gerenciar várias tarefas e organizar as atividades diárias. 📆

Você pode adicionar tarefas usando voz, integrações ou extensões. Ou digite-as! Mantenha o foco usando o Modo de Foco e marque as tarefas como concluídas com um deslize ou clique satisfatório neste gerenciamento ágil de projetos ferramenta.

Seu recurso intuitivo de arrastar e soltar permite que você alterne facilmente as tarefas entre categorias e listas. Além disso, você pode editar e gerenciar tarefas em qualquer lugar, ajustando títulos, listas, lembretes, etiquetas, notas e anexos.

A interface do Any.do é tão envolvente que dá vontade de fazer as coisas. O gerenciador de tarefas é uma boa alternativa ao Taskade que é simples, divertida e eficiente.

Melhores recursos do Any.do

Design simples e organizado em comparação com outros softwares de gerenciamento de tarefas

O recurso de sincronização permite que os usuários trabalhem em vários dispositivos

Visualização do quadro Kanban em todas as versões

Limitações do Any.do

Integrações limitadas

Funções de classificação limitadas

Falta de recursos avançados

Preços do Any.do

Pessoal: Plano gratuito para sempre

Plano gratuito para sempre Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Equipes: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Any.do

G2: 4,1/5 (mais de 193 avaliações)

4,1/5 (mais de 193 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 138 avaliações)

8. Todoist

via Todoist O popular software de lista de tarefas e gerenciamento de tarefas Todoist quer que você seja superprodutivo e se sinta mais calmo. 🧘

Crie tarefas rapidamente, acompanhe o progresso, defina prioridades e colabore com outras pessoas em um ambiente flexível. O Todoist pode se integrar com seu calendário, assistente de voz e mais de 70 outras ferramentas.

No momento em que este artigo foi escrito, o Todoist não oferece nenhuma ferramenta favorita que integre a mais recente tecnologia de IA. Se você não precisa de um conjunto completo de ferramentas de IA em seu programa, ele pode ser uma boa alternativa ao Taskade para suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Todoist

Promove um senso de realização

Excelente capacidade de processamento de linguagem

Sugere estratégias de produtividade para ajudar no aprendizadocomo trabalhar mais rápido Interface flexível e limpa



Limitações do Todoist

Capacidade limitada de adicionar detalhes de tarefas

Lembretes não disponíveis na versão gratuita

Elevada curva de aprendizado

Preços do Todoist

Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Empresarial: $6/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 758 avaliações)

4,4/5 (mais de 758 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.252+ avaliações)

9. Microsoft To Do

via Microsoft O Microsoft To Do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas e uma ferramenta de colaboração que combina perfeitamente com outros aplicativos do ecossistema da Microsoft.

Essa plataforma fácil de usar é excelente para capturar, organizar e compartilhar lembretes diários, listas de tarefas e listas de tarefas.

Quer esteja gerenciando sua vida pessoal, tarefas de trabalho ou outras tarefas essenciais, o Microsoft To Do pode ser uma solução decente e completa.

Graças aos aplicativos para desktop e para dispositivos móveis, você pode manter sua lista de verificação diária de qualquer lugar.

A interface intuitiva do Microsoft To Do permite que você divida as tarefas em etapas gerenciáveis. É possível definir facilmente datas de vencimento e lembretes, para que você se mantenha sempre organizado e no caminho certo. O Microsoft To-Do não oferece nenhuma das mais recentes tecnologias de IA para aumentar a produtividade e a eficiência. No entanto, ele se integra à IA do Zapier. Se você trabalha com muitos aplicativos da Microsoft, este pode ser uma boa alternativa ao Taskade.

Melhores recursos do Microsoft To Do

Funciona muito bem com o Outlook e outros serviços M365

Interface de usuário fácil de usar, simples e amigável

Lembretes confiáveis

Bons recursos de colaboração

Limitações do Microsoft To Do

Não há versão gratuita

Opções de personalização limitadas

Preços do Microsoft To Do

Básico: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Standard : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Premium: $22/mês por usuário

$22/mês por usuário Aplicativos para empresas: US$ 8,25/mês por usuário

Microsoft To Do avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 61 avaliações)

4,4/5 (mais de 61 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.783+ avaliações)

10. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe O Teamwork é um software de gerenciamento de projetos criado especificamente para o trabalho com clientes. Ele ajuda a gerenciar as listas de tarefas, os projetos, os clientes e os freelancers da sua equipe.

Quer esteja fazendo malabarismos com tarefas individuais ou gerenciando projetos de equipe, o Teamwork pode ajudá-lo a acompanhar facilmente o progresso do projeto. Ele é uma excelente alternativa ao Taskade e uma ótima opção de ferramenta de gerenciamento de tarefas.

Seus recursos avançados de colaboração em tempo real permitem que os usuários trabalhem de forma mais próxima e produtiva, especialmente quando trabalham com equipes remotas.

O trabalho em equipe permite atribuir tarefas e criar subtarefas. O software de gerenciamento de projetos e tarefas integra perfeitamente as atribuições de tarefas, o progresso e o controle de tempo para melhorar os fluxos de trabalho e a produtividade.

Com tags e campos personalizados, você pode categorizar e filtrar informações específicas para suas necessidades comerciais.

Os usuários adoram o fato de que, apesar de seus recursos abrangentes, ele ainda é simples e fácil de usar. Dê uma olhada se estiver procurando uma alternativa gratuita ao Taskade, mas não precisa da mais recente tecnologia de IA.

Melhores recursos do Teamwork

Gratuito para adicionarclientes ao software de gerenciamento de tarefas para colaborar em um espaço de trabalho unificado

Mantém os projetos internos e externos sob controle

Permite vincular tarefas e horas específicas a clientes para melhorar a comunicação da equipe

Lembretes personalizados e relatórios por e-mail para acelerar os processos de negócios

Limitações do trabalho em equipe

Curva de aprendizado acentuada em comparação com outros softwares de gerenciamento de tarefas da lista

Os recursos de bate-papo podem parecer um pouco limitados

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário **Entrega: US$ 9,99/mês por usuário

Crescimento: $19,99/mês por usuário

Escala: Entre em contato para obter preços

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.037 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.037 avaliações) Capterra: 4,5/5 (827+ avaliações)

Alternativas do Taskade para todos trabalharem de forma mais inteligente

Em suma, encontrar suas ferramentas favoritas para substituir o Taskade pode ser uma grande decisão, mas vale a pena se isso fizer com que sua equipe tenha controle total dos fluxos de trabalho do projeto! 🎉

Exploramos as 10 melhores ferramentas alternativas ao Taskade que você pode obter no momento - de aplicativos poderosos como o ClickUp a joias de nicho como o TickTick e o Nuclino - há algo para todos.

Com uma grande variedade de recursos, Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA com uma interface de usuário amigável e uma colaboração inteligente, você terá muitas opções quando se trata das melhores alternativas do Taskade!

Portanto, escolha o que melhor se adapta às necessidades da sua equipe. 🎵

Pronto para levar seu gerenciamento de projetos e tarefas para o próximo nível?