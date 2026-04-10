Os melhores agentes de IA do Slack para automatizar fluxos de trabalho e bate-papos

Todos os dias, cerca de 42 milhões de pessoas acessam o Slack para coordenar projetos, trocar atualizações e colaborar entre equipes.

No entanto, os mesmos canais do Slack que mantêm as equipes conectadas também podem causar sobrecarga de informações.

Os agentes de IA do Slack enfrentam esse desafio atuando como assistentes inteligentes dentro do seu espaço de trabalho — lidando com tarefas rotineiras, apresentando respostas a partir do conhecimento da empresa e ajudando as equipes a se manterem focadas em trabalhos significativos, em vez de coordenações repetitivas.

Neste blog, discutiremos em detalhes os 11 melhores agentes do Slack para automatizar fluxos de trabalho e bate-papos, e por que o ClickUp se destaca em comparação com o Slack e outros agentes. 🎯

O que você deve procurar em agentes de IA do Slack?

Nem todos os agentes de IA do Slack são iguais. Os melhores não se limitam a responder perguntas — eles ajudam sua equipe a automatizar o trabalho, gerenciar conversas e agir com base nas informações diretamente dentro do seu espaço de trabalho do Slack.

Quando bem escolhido, um agente de IA se torna um assistente de IA confiável que entende seus fluxos de trabalho, extrai insights dos dados da empresa e ajuda sua equipe a agir com mais rapidez, sem precisar lidar com várias ferramentas ao mesmo tempo.

Para líderes de equipe e gerentes de operações, o objetivo é simples: reduzir o trabalho manual e, ao mesmo tempo, oferecer aos usuários do Slack acesso rápido às informações certas.

Aqui estão alguns recursos a serem priorizados:

✅ A capacidade de automatizar tarefas rotineiras, como responder a perguntas de clientes, encaminhar tickets de suporte ou auxiliar a equipe de vendas com atualizações rápidas

✅ Acesso a informações da empresa, conteúdo da base de conhecimento e conversas anteriores para que o agente do Slack possa fornecer respostas precisas e relevantes

✅ Compatibilidade com o Slack Marketplace, aplicativos do Slack e outras ferramentas existentes para conectar fluxos de trabalho e permitir uma automação tranquila

✅ Suporte para IA generativa e grandes modelos de linguagem capazes de analisar consultas de usuários, identificar padrões e gerar insights em todos os canais do Slack

Quando esses recursos se unem, os agentes de IA no Slack se tornam mais do que bots — eles se transformam em motores de produtividade que ajudam as equipes a operar com melhor contexto e agilidade.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de IA da Agentic para automatizar fluxos de trabalho complexos

Agentes de IA do Slack em resumo

Aqui está uma tabela comparativa que ajuda você a entender os agentes de IA do Slack rapidamente. Abordaremos cada um deles em detalhes a seguir.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Assistência por IA integrada no espaço de trabalho do Slack Superagentes de IA , Espaço de trabalho de IA convergente, ClickUp Brain, Gestão do conhecimento, Anotador de IA Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas IA do Slack Assistência por IA integrada no espaço de trabalho do Slack Resumos de conversas, pesquisa por IA, recapitulações de canais, tradução multilíngue, respostas contextuais a partir dos dados do Slack Gratuito; Pro US$ 4,38/usuário/mês; Business+ US$ 9/usuário/mês; Enterprise personalizado Polly AI Coletando feedback da equipe e insights sobre o engajamento no Slack Enquetes e pesquisas no Slack, avaliações de satisfação, análises de engajamento, feedback anônimo, integração com o Slack Marketplace Gratuito; Básico US$ 12/mês; Pro US$ 24/mês; Enterprise personalizado Zapier IA Conectando várias ferramentas com automação baseada em IA Automação de fluxos de trabalho com IA, mais de 8.000 integrações, lógica de ramificação, gatilhos e ações automatizadas, “colegas de equipe” de IA para fluxos de trabalho Gratuito; Professional US$ 29,99/mês; Team US$ 103,50/mês; Enterprise personalizado Agentforce Criação de agentes de IA autônomos conectados aos dados corporativos Agentes de IA personalizados, integração de dados do Salesforce, interface conversacional, ações do Slack, automação em várias etapas Salesforce Foundations gratuito; Créditos Flex US$ 500/100 mil créditos; US$ 2 por conversa n8n Automação de fluxos de trabalho com IA e controle avançado Construtor visual de fluxos de trabalho, nós de IA e integrações, opção de auto-hospedagem, suporte a scripts, mais de 500 integrações Starter: US$ 24/mês; Pro: US$ 60/mês; Business: US$ 960/mês; Enterprise: personalizado ClearFeed Transformando conversas do Slack em tickets de suporte estruturados Criação de tickets por IA, integração com base de conhecimento, automação do fluxo de trabalho de suporte, encaminhamento de solicitações, gerenciamento de helpdesk no Slack Profissional: US$ 50/mês; Enterprise: personalizado Zendesk IA Automatizando fluxos de trabalho de suporte ao cliente Encaminhamento de tickets por IA, respostas automáticas, resumos de conversas, recomendações da base de conhecimento, análises de suporte Equipe de Suporte: US$ 25/mês; Equipe Suite: US$ 69/mês; Suite Professional: US$ 149/mês; Suite Enterprise: US$ 219/mês Wonderchat Criação de chatbots de IA a partir de bases de conhecimento Criação de chatbots de IA, integração de bases de conhecimento, respostas contextuais, respostas geradas por IA, automação do suporte ao cliente Starter US$ 29/mês; Básico US$ 99/mês; Turbo US$ 299/mês; Enterprise personalizado Guru AI Gestão interna do conhecimento e suporte à equipe com tecnologia de IA Integração com base de conhecimento, respostas no Slack, respostas sensíveis ao contexto, automação de fluxos de trabalho, acesso a informações em tempo real Preços personalizados Cohere Potenciando modelos de linguagem corporativos para agentes de IA personalizados Grandes modelos de linguagem, pesquisa semântica, infraestrutura de IA empresarial, agentes de IA personalizados, recuperação de dados externos Preços personalizados

📖 Leia também: Como dominar a orquestração de IA para uma automação mais inteligente

Os melhores agentes de IA do Slack

Aqui estão os principais agentes de IA a serem considerados, abrangendo os melhores casos de uso, exemplos, nível de personalização, fluxo de colaboração, recursos de IA, integrações, preços e principais vantagens e desvantagens.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Os melhores agentes de IA que não apenas respondem a perguntas, mas transformam o chat em trabalho estruturado)

Experimente os Super Agents Delegue seus projetos, tarefas, documentação e comunicação aos Super Agentes do ClickUp

Em vez de tratar a IA como uma camada separada, o ClickUp funciona como um espaço de trabalho de IA convergente que mantém suas tarefas, discussões e acompanhamento de entregas conectadas em um único lugar, com tecnologia de IA sensível ao contexto.

O ClickUp reduz a dispersão de tarefas (trabalho espalhado por muitos aplicativos) e a dispersão de IA (muitas ferramentas de IA isoladas com contexto parcial), para que sua equipe gaste menos tempo buscando a decisão mais recente e mais tempo entregando resultados.

Substitua o Slack pelo ClickUp Chat + Super Agents

Por que apenas conversar quando você pode agir? Ao integrar suas conversas ao mesmo ecossistema do seu trabalho, você elimina a dispersão de contexto causada pela alternância entre aplicativos. Ao combinar o ClickUp Chat com os Super Agents, suas mensagens se tornam o combustível para todo o mecanismo do seu projeto.

Conversas com contexto: Ao contrário do Slack, onde as conversas são desconectadas das tarefas, o ClickUp Chat acompanha seus projetos. Os Super Agentes acessam esse histórico compartilhado, fornecendo respostas e tomando medidas com base em todo o escopo do seu trabalho — não apenas nas últimas mensagens

Da discussão à conclusão: os Super Agentes não se limitam a “notificá-lo”; eles fazem o trabalho. Eles podem transformar uma conversa de brainstorming em um plano de projeto detalhado, atribuir subtarefas com prazos e atualizar relatórios de status de forma autônoma com base no tom do chat da sua equipe

Interaja com os Super Agentes usando mensagens em linguagem natural no ClickUp Chat para realizar o trabalho

Um colega de equipe de IA que nunca esquece: enquanto as conversas no Slack acabam ficando enterradas, os Super Agents possuem memória persistente. Eles aprendem as preferências da sua equipe, lembram-se de decisões tomadas semanas atrás e garantem que nenhuma ideia ou ação importante passe despercebida

Veja os Super Agents em ação:

Ao consolidar sua comunicação e execução, você elimina a necessidade de integrações complexas. Seus agentes de IA não precisam “entrar em contato” com seu gerenciador de tarefas — eles já estão lá, oferecendo a você um espaço de trabalho unificado e de alta velocidade que acompanha o seu ritmo.

💡 Dica profissional: Essas implementações avançadas não significam que você não possa usar os agentes no ClickUp da mesma forma que usaria os agentes de IA do Slack! Os agentes Autopilot com IA nos canais de chat do ClickUp podem responder a perguntas frequentes, classificar problemas ou até mesmo lidar com tarefas específicas! Responda a perguntas repetitivas nos canais do ClickUp Chat, automatize relatórios diários e semanais, classifique e atribua mensagens, adicione lembretes e muito mais com os Agentes do ClickUp Autopilot

🤝 Estudo de caso: Como a Bell Direct aumentou a eficiência operacional em 20% com os Super Agentes do ClickUp 🤯 A equipe de operações da Bell Direct estava gastando tempo demais com “trabalho sobre o trabalho”. Com mais de 800 e-mails de clientes chegando diariamente, cada mensagem precisava ser lida, categorizada, priorizada e encaminhada manualmente — o que atrasava as equipes e pressionava a qualidade do serviço. ✅ Em vez de adicionar mais uma solução pontual, a Bell Direct centralizou suas operações no ClickUp e implantou um Superagente de IA que eles chamam de Delegator. Agindo como um colega de equipe autônomo, o agente lê todos os e-mails recebidos, classifica a urgência e o contexto e encaminha o trabalho para a pessoa certa em tempo real — sem intervenção humana. Automatize fluxos de trabalho de ponta a ponta com os Super Agentes de IA sem código no ClickUp 🌟 O resultado: um aumento de 20% na eficiência operacional, liberação de capacidade equivalente a dois funcionários em tempo integral e um atendimento ao cliente mais rápido e consistente em grande escala. 👉🏼 Quer esses resultados para a sua empresa?

Transforme contextos dispersos em próximos passos claros com o ClickUp Brain

Entenda em passos simples como seu contexto disperso pode ser alinhado para obter melhores resultados com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é a camada de IA contextual que conecta suas conversas aos seus projetos. Ao contrário dos agentes de IA genéricos do Slack, o ClickUp Brain usa os dados do seu espaço de trabalho para tornar o chat mais prático.

Resuma tarefas longas e threads de chat em um breve resumo do tipo “o que mudou, por que mudou, o que está bloqueado” para reuniões diárias e atualizações assíncronas

Use o AI CatchUp no ClickUp Chat para gerar um resumo com marcadores da conversa que você perdeu, poupando-lhe a necessidade de ler centenas de mensagens

A partir de uma mensagem de chat, o ClickUp Brain pode elaborar instantaneamente planos de projeto, localizar arquivos relacionados em todo o espaço de trabalho ou sugerir a melhor pessoa para quem atribuir uma tarefa

Redija mensagens, respostas ou até mesmo trechos de código diretamente na caixa de bate-papo usando comandos em linguagem natural

Execute tarefas diretamente do Chat, usando o ClickUp Brain

Você pode mencionar @Brain em qualquer conversa ou comentário para fazer perguntas ou dar instruções (por exemplo, “@Brain, crie uma tarefa a partir desta mensagem e atribua-a à Sarah”)

@mention Brain para obter respostas contextuais exatamente onde você trabalha no ClickUp

Mantenha o uso da IA seguro para implementações em equipe com os controles de segurança e privacidade do ClickUp, incluindo conformidade com SOC 2, sem treinamento de terceiros em seus dados e sem retenção por terceiros

Utilize suporte a múltiplos modelos sob um único conjunto de permissões e controles, para que as equipes não acabem espalhando informações confidenciais por ferramentas de IA separadas

📖 Leia também: Principais ferramentas de automação de processos da Agentic para automatizar fluxos de trabalho

Aumente a produtividade com a integração integrada do ClickUp com o Slack

Você pode criar tarefas diretamente no Slack, otimizar a comunicação e melhorar a colaboração da equipe com a integração do ClickUp com o Slack.

Crie tarefas diretamente no Slack : transforme rapidamente qualquer conversa em uma tarefa digitando /clickup new. Registre detalhes instantaneamente sem sair do Slack

Mantenha-se atualizado em tempo real : receba notificações sobre atualizações de tarefas diretamente nos seus canais do Slack, garantindo que todos estejam em sintonia

Simplifique a colaboração em equipe: discuta tarefas no Slack e vincule-as ao ClickUp, mantendo todas as comunicações da equipe em um só lugar

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain MAX para atualizações mais rápidas e recuperação mais rápida de decisões anteriores. Transforme atualizações de tarefas em resumos prontos para revisão com o ClickUp Brain MAX O ClickUp Brain MAX ajuda você a manter os fluxos de trabalho conectados ao contexto original, para que as atualizações não se percam entre as ferramentas. Registre o progresso mais rapidamente com o Talk to Text : Dite uma atualização clara, como “status, bloqueador, próximo passo, responsável, prazo”. O Talk to Text transcreve isso em uma atualização de tarefa estruturada, para que você mantenha o ritmo sem precisar digitar manualmente notas longas Talk to TextDite uma atualização clara, como “status, bloqueador, próximo passo, responsável, prazo”. O Talk to Text transcreve isso em uma atualização de tarefa estruturada, para que você mantenha o ritmo sem precisar digitar manualmente notas longas

Obtenha clareza em todo o seu fluxo de trabalho: Faça perguntas ao ClickUp Brain MAX como “Quais tarefas estão em risco e por quê?” Você terá uma visão clara sem precisar examinar todas as listas

Encontre a origem de uma decisão com a ClickUp Enterprise Search : Quando alguém perguntar “Por que estamos mudando isso?”, use a Enterprise Search para acessar a especificação original, a sequência de comentários ou o documento que motivou o trabalho, evitando suposições e agilizando as revisões Quando alguém perguntar “Por que estamos mudando isso?”, use a Enterprise Search para acessar a especificação original, a sequência de comentários ou o documento que motivou o trabalho, evitando suposições e agilizando as revisões

Escolha o modelo de IA certo para a tarefa: alterne entre os modelos e escolha entre ChatGPT, Gemini ou Claude com base nas necessidades de saída. Use um para resumos de status concisos, outro para análises mais aprofundadas e outro para reescrever notas de revisores

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado de usar no início, devido à variedade de recursos e opções de personalização

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 11.030 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.530 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 realmente diz tudo:

Eu realmente aprecio os superagentes do ClickUp. Eles me fazem sentir que não estou mais trabalhando sozinho, pois posso delegar tantas tarefas a eles. É como trabalhar em uma equipe de verdade que me ajuda a concluir projetos e criar soluções incríveis

Eu realmente aprecio os superagentes do ClickUp. Eles me fazem sentir que não estou mais trabalhando sozinho, pois posso delegar tantas tarefas a eles. É como trabalhar em uma equipe de verdade que me ajuda a concluir projetos e criar soluções incríveis

📖 Leia também: Como criar um agente de IA para uma melhor automação

2. Slack AI (Os melhores agentes de IA nativos do Slack para resumir conversas e encontrar respostas em todo o seu espaço de trabalho)

Quando seu espaço de trabalho no Slack se torna o centro de discussões, projetos e atualizações, a sobrecarga de informações pode surgir rapidamente. As mensagens se acumulam nos canais do Slack, os arquivos ficam enterrados nas conversas e sua equipe gasta tempo procurando em vez de executar. É aí que a IA do Slack entra em cena como a camada de inteligência nativa da plataforma.

Ao contrário das ferramentas de IA de terceiros, a IA do Slack funciona diretamente dentro do ambiente de mensagens que seus usuários do Slack já utilizam diariamente. Ela usa recursos de IA generativa para analisar conversas, identificar o contexto relevante e fornecer respostas extraídas dos dados da sua empresa e dos arquivos compartilhados.

Para equipes que já operam intensamente no Slack, esse assistente de IA integrado ajuda a reduzir o ruído e, ao mesmo tempo, melhorar a colaboração da equipe.

Os melhores recursos da IA do Slack

Resuma conversas em canais, threads e mensagens diretas do Slack para que as equipes possam se atualizar rapidamente sobre as discussões que perderam

Use uma pesquisa com inteligência artificial que responde às consultas dos usuários usando mensagens e arquivos já existentes no espaço de trabalho do Slack

Gere resumos de canais e destaque atualizações importantes para que as equipes trabalhem com o contexto completo em todos os projetos

Resuma arquivos compartilhados, como documentos ou apresentações, para ajudar as equipes a extrair insights mais rapidamente

Facilite a colaboração multilíngue traduzindo conversas e ajudando equipes globais a se manterem alinhadas

Limitações da IA do Slack

Funciona principalmente dentro das conversas do Slack e pode exigir aplicativos adicionais do Slack ou outras ferramentas para automação avançada de fluxos de trabalho

Os recursos dependem do contexto disponível no espaço de trabalho do Slack, o que significa que as informações se limitam às mensagens e arquivos acessíveis

Frequentemente posicionado como um complemento premium, o que pode aumentar os custos para organizações que estão implementando agentes de IA do Slack em várias equipes

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 4,38 por usuário/mês

Business+: US$ 9 por usuário/mês

Enterprise+: Preços personalizados

Observação: os recursos de IA e automação variam de acordo com o plano.

Avaliações e comentários do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 38.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Slack?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

Há muitos recursos que adoro no Slack, como o recurso de threads para categorizar conversas, o recurso Huddle para iniciar rapidamente uma chamada com colegas e a guia de atividades para ver as atividades mais recentes, acompanhar e manter-se atualizado com as informações.

Há muitos recursos que adoro no Slack, como o recurso de threads para categorizar conversas, o recurso Huddle para iniciar rapidamente uma chamada com colegas e a guia de atividades para ver as atividades mais recentes, acompanhar e manter-se atualizado com as informações.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu conjunto de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar apenas uma plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, chat e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho impulsionados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna seu trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

📖 Leia também: Como usar a IA para automatizar tarefas

3. Polly AI (O melhor agente de IA do Slack para coletar feedback da equipe e insights sobre o engajamento)

Algumas das informações mais valiosas em um espaço de trabalho do Slack vêm diretamente da sua equipe. Seja para tomar decisões rápidas, avaliar o sentimento dos funcionários ou obter opiniões sobre novas campanhas de marketing, coletar feedback pode ser um desafio quando as conversas estão espalhadas pelos canais do Slack.

O Polly AI transforma o Slack em um mecanismo de feedback em tempo real. Em vez de realizar pesquisas ou formulários externos, você pode coletar insights diretamente dentro do seu ambiente de mensagens usando enquetes, pesquisas e sondagens rápidas.

Para líderes de equipe e gerentes de operações, a Polly funciona como uma assistente de IA leve que ajuda a coletar feedback, identificar padrões nas respostas e fortalecer a colaboração da equipe.

Principais recursos do Polly AI

Realize enquetes e pesquisas rápidas diretamente nos canais do Slack, permitindo que as equipes coletem feedback sem sair do espaço de trabalho do Slack

Crie vários formatos de pesquisa, incluindo escalas numéricas, múltipla escolha e respostas abertas, para obter consultas e insights mais detalhados dos usuários

Automatize verificações de pulso e pesquisas de engajamento recorrentes para acompanhar o sentimento da equipe e identificar padrões ao longo do tempo

Torne as respostas anônimas usando configurações de privacidade específicas para incentivar o feedback sincero dos usuários do Slack

Integre-se ao ecossistema do Slack Marketplace e a outras ferramentas de IA para ampliar a automação dos fluxos de trabalho

Limitações do Polly AI

Projetado principalmente para coleta de feedback, em vez de agentes de IA autônomos avançados ou automação de tarefas

As informações dependem da participação e do envolvimento da equipe nos canais do Slack

Capacidades limitadas para lidar com fluxos de trabalho operacionais, como tickets de suporte ou operações de vendas complexas

Preços do Polly AI

Gratuito

Básico: US$ 12/mês

Pro: US$ 24/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Polly AI

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Polly AI?

Veja o que um usuário do G2 pensa sobre o aplicativo:

Adoro o fato de se integrar tão perfeitamente ao Slack. Posso criar um banco de perguntas e compartilhá-lo com determinados canais. As opções de perguntas são ótimas, tornando as pesquisas o mais completas possível para obter o máximo de feedback. Super fácil de usar e funciona muito bem.

Adoro o fato de se integrar tão perfeitamente ao Slack. Posso criar um banco de perguntas e compartilhá-lo com determinados canais. As opções de perguntas são ótimas, tornando as pesquisas o mais completas possível para obter o máximo de feedback. Super fácil de usar e funciona muito bem.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de colaboração em equipe com IA para usar

O Zapier AI permite que os usuários integrem inteligência artificial em seus fluxos de trabalho automatizados, conectando aplicativos para realizar tarefas complexas.

Isso permite que os usuários criem “agentes” baseados em IA capazes de compreender o contexto, tomar decisões e agir de forma autônoma com base em dados de milhares de aplicativos.

Os agentes de IA do Zapier trazem o poder da tomada de decisão autônoma diretamente para o Slack. Seja para criar um bot de suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou um helpdesk personalizado, agora você pode implantar sistemas sofisticados de IA que analisam mensagens do Slack e acionam ações complexas em toda a sua pilha de tecnologia — sem necessidade de programação.

Principais recursos do Zapier

Acesse mais de 8.000 conexões de aplicativos com configuração rápida de gatilhos/ações, além de mais de 30.000 ações via MCP

Crie “colegas de equipe” para trabalhar em toda a sua pilha de sistemas por meio de configurações intuitivas de fluxo de trabalho de IA e criação de agentes

Use caminhos, filtros e Zaps de várias etapas para lógica de ramificação e automações mais avançadas

Use o Zapier Tables para armazenar dados operacionais e acionar automações diretamente da sua camada de dados

Crie formulários, portais ou painéis simples que funcionam em conjunto com suas automações por meio das interfaces do Zapier

Limitações do Zapier

Recursos avançados de colaboração e governança estão disponíveis em planos de nível superior, portanto, os custos aumentam à medida que o uso, o volume de tarefas e os controles aumentam

Alguns recursos essenciais (como Zaps de várias etapas, filtros e ramificações) só estão disponíveis nos planos pagos

Os Zaps individuais têm limites de etapas; fluxos complexos podem precisar ser refatorados em vários Zaps para garantir confiabilidade e facilidade de manutenção

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: US$ 103,50/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Ele se conecta à maioria dos aplicativos populares, como Slack, Fieldd, Google e Keep. É superútil e facilita muito a vida. Recomendo 100% se você deseja automatizar suas operações e não precisa se preocupar em verificar cada aplicativo, já que pode simplesmente receber notificações.

Ele se conecta à maioria dos aplicativos populares, como Slack, Fieldd, Google e Keep. É superútil e facilita muito a vida. Recomendo 100% se você deseja automatizar suas operações e não precisa se preocupar em verificar cada aplicativo, já que pode simplesmente receber notificações.

5. Agentforce (O melhor agente de IA do Slack para criar agentes de IA autônomos conectados aos dados da empresa)

Se o seu espaço de trabalho do Slack é onde as conversas acontecem, o Agentforce traz a inteligência necessária para agir sobre elas. Em vez de obrigá-lo a alternar entre painéis ou ferramentas de CRM, o Agentforce no Slack permite que sua equipe interaja com agentes de IA capazes de responder a perguntas, recuperar informações e executar tarefas diretamente dentro das conversas.

O que torna o Agentforce particularmente poderoso é sua capacidade de se conectar a dados da empresa, registros de clientes e outras fontes de dados em sistemas Salesforce. Isso significa que suas equipes de vendas, suporte e marketing podem fazer perguntas, gerar insights ou acionar ações por meio de uma interface conversacional simples.

Principais recursos do Agentforce

Crie agentes personalizados que automatizam fluxos de trabalho e respondem às perguntas dos clientes diretamente no espaço de trabalho do Slack

Crie agentes de IA autônomos avançados, capazes de executar tarefas com várias etapas e raciocinar em tempo real

Mencione os agentes nos canais do Slack ou em mensagens diretas para obter informações da empresa e concluir tarefas instantaneamente

Conecte-se às fontes de dados do Salesforce, ajudando a equipe de vendas e os agentes de suporte a acessar rapidamente informações sobre os clientes

Obtenha suporte para ações integradas do Slack, como criar canais, enviar mensagens ou acionar processos automatizados

Limitações do Agentforce

Ideal para organizações que já utilizam ecossistemas do Salesforce e ferramentas de IA relacionadas

A implementação pode exigir configuração e integração com ferramentas e sistemas corporativos existentes

Recursos avançados dependem do acesso a dados estruturados da empresa e a fontes de dados conectadas em toda a organização

Preços do Agentforce

Fundamentos do Salesforce: Gratuito

Créditos Flex: US$ 500 por 100 mil créditos

Conversas: US$ 2 por conversa

Avaliações e comentários sobre o Agentforce

G2 : 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Agentforce?

Uma avaliação positiva no G2 diz:

O Salesforce Agentforce não é apenas um chatbot; ele realmente ajuda na execução de ações como a criação de registros, a geração de e-mails e muito mais. Além disso, posso integrá-lo ao Slack e a outros sistemas, o que o torna ainda mais útil. Ele também é muito seguro, pois utiliza o Einstein Trust Layer e oferece uma política de retenção zero, o que gera confiança para usá-lo.

O Salesforce Agentforce não é apenas um chatbot; ele realmente ajuda na execução de ações como a criação de registros, a geração de e-mails e muito mais. Além disso, posso integrá-lo ao Slack e a outros sistemas, o que o torna ainda mais útil. Ele também é muito seguro, pois utiliza o Einstein Trust Layer e oferece uma política de retenção zero, o que gera confiança para usá-lo.

6. n8n (Ideal para automação de fluxos de trabalho com IA e controle detalhado)

O n8n transforma o Slack em um mecanismo sofisticado para agentes de IA autônomos que vão além de simples gatilhos de aplicativos para lidar com lógicas complexas e ramificadas. Como oferece uma estrutura baseada em nós, com código justo e código-fonte disponível, você pode implantar sistemas avançados no Slack — como orquestradores de TI com recursos avançados, bots de suporte com segurança de dados ou sincronizações personalizadas de CRM — com um nível de precisão e privacidade que as ferramentas de automação tradicionais não conseguem igualar.

Ele combina a facilidade das ferramentas visuais com o poder da programação, oferecendo suporte a scripts personalizados em JavaScript. Pode ser hospedado localmente para maior controle sobre os dados ou utilizado por meio de um serviço em nuvem. Você pode integrar APIs, bancos de dados e agentes de IA no mesmo fluxo, adicionar proteções e implementar automações de nível de produção.

Principais recursos do n8n

Acesse um criador visual de fluxos de trabalho com nós nativos e código personalizado para lógica complexa e padrões de agentes de IA

Combine modelos com lógica predefinida, proteções e monitoramento para obter resultados confiáveis

Aproveite mais de 500 integrações e subnós de “ferramentas de IA”, incluindo solicitações HTTP, código e a capacidade de chamar outros fluxos de trabalho como ferramentas

Obtenha a opção de auto-hospedagem com documentação, kits de inicialização e recursos de segurança, como transferências criptografadas, credenciais seguras e RBAC (SOC 2 na versão hospedada)

Limitações do n8n

A hospedagem própria exige habilidades reais em DevOps para configuração, escalonamento e reforço de segurança; portanto, planeje o tempo de engenharia

Os preços baseados na execução na nuvem podem disparar com automações de alto volume; você vai precisar de limites de uso e monitoramento

O nível de integração varia de acordo com o aplicativo; casos de uso complexos podem ainda exigir nós personalizados ou chamadas HTTP

Preços do n8n

Starter: US$ 24/mês

Pro: US$ 60/mês

Empresas: US$ 960/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n

G2 : 4,8/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Gosto da flexibilidade do n8n — ele me permite conectar praticamente qualquer coisa e automatizar fluxos de trabalho sem muito trabalho, ao mesmo tempo em que me dá a liberdade de personalizar se eu quiser... em vez de inserir manualmente leads no nosso Zoho CRM ou ficar de olho em vários serviços, o n8n conecta automaticamente diferentes aplicativos (Calendário, Slack e muitos outros) para que as informações fluam sem problemas e nada fique de fora.

Gosto da flexibilidade do n8n — ele me permite conectar praticamente qualquer coisa e automatizar fluxos de trabalho sem muito trabalho, ao mesmo tempo em que me dá a liberdade de personalizar se eu quiser... em vez de inserir manualmente leads no nosso Zoho CRM ou ficar de olho em vários serviços, o n8n conecta automaticamente diferentes aplicativos (Calendário, Slack e muitos outros) para que as informações fluam sem problemas e nada fique de fora.

7. ClearFeed (O melhor agente para transformar conversas do Slack em tickets de suporte estruturados)

Muitas equipes de suporte já utilizam os canais do Slack para responder a perguntas internas e de clientes. Mas quando as solicitações se acumulam nas conversas, fica difícil acompanhar os problemas, encaminhá-los para a pessoa certa ou manter a visibilidade em toda a equipe.

O ClearFeed resolve esse desafio transformando o Slack em um centro estruturado de suporte e gerenciamento de serviços. Em vez de copiar manualmente as informações para sistemas de help desk, o ClearFeed usa agentes de IA para converter mensagens do Slack em tickets de suporte organizados.

Para equipes de operações, isso cria um fluxo de trabalho mais fluido entre mensagens e gerenciamento de serviços. Ao conectar aplicativos do Slack, bases de conhecimento e ferramentas de help desk, o ClearFeed ajuda as equipes a responder às perguntas dos clientes, extrair contexto de conversas anteriores e gerenciar solicitações de maneira mais escalável.

Principais recursos do ClearFeed

Converta conversas nos canais do Slack em tickets de suporte estruturados para que as solicitações não se percam no chat

Use IA generativa para analisar consultas de usuários e fornecer respostas relevantes usando informações de uma base de conhecimento conectada

Encaminhe solicitações para a pessoa ou equipe certa com base no contexto, ajudando os agentes de suporte a resolver problemas mais rapidamente

Integre-se a plataformas de suporte comuns e ferramentas existentes para manter os fluxos de trabalho conectados entre os sistemas

Acompanhe conversas, respostas e resoluções em uma visualização centralizada dentro do seu espaço de trabalho do Slack

Limitações do ClearFeed

Projetado principalmente para fluxos de trabalho de suporte, em vez de campanhas de marketing mais amplas ou operações de vendas

A automação avançada depende de integrações com fontes de dados externas e plataformas de suporte técnico

As equipes podem precisar configurar fluxos de trabalho para se alinharem às políticas internas da empresa e aos processos de suporte

Preços do ClearFeed

Profissional: US$ 50/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ClearFeed

Avaliação do G2 : 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

Avaliação da Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClearFeed?

Um usuário do G2 compartilha:

Utilizamos o ClearFeed extensivamente para acompanhar os tickets em aberto que chegam de vários canais de suporte. A interface do usuário é intuitiva e fácil de usar, e sua integração ativa com diferentes canais do Slack torna todo o processo mais fluido, eficiente e fácil de gerenciar.

Utilizamos o ClearFeed extensivamente para acompanhar os tickets em aberto que chegam de vários canais de suporte. A interface do usuário é intuitiva e fácil de usar, e sua integração ativa com diferentes canais do Slack torna todo o processo mais fluido, eficiente e fácil de gerenciar.

📖 Leia também: Como usar a IA do Slack para melhorar a colaboração em equipe

8. Zendesk AI (Os melhores agentes de IA do Slack para automatizar fluxos de trabalho de suporte e resolver problemas de clientes em grande escala)

As conversas de suporte raramente acontecem em um único lugar. As perguntas dos clientes chegam por chat, e-mail e plataformas de help desk, enquanto as discussões internas geralmente ocorrem nos canais do Slack. Sem a automação adequada, as equipes de suporte passam horas alternando entre várias ferramentas apenas para responder a solicitações simples.

O Zendesk AI apresenta agentes de IA inteligentes que automatizam os fluxos de trabalho do atendimento ao cliente e ajudam as equipes a responder mais rapidamente. Integrados à plataforma de atendimento do Zendesk, esses agentes utilizam IA generativa e aprendizado de máquina para analisar consultas de usuários, encaminhar tickets de suporte e fornecer respostas precisas com base na sua base de conhecimento e na documentação da empresa.

Para empresas que utilizam o Slack em conjunto com o Zendesk, essa combinação ajuda a conectar as conversas de suporte com a colaboração interna. As equipes podem identificar insights, recuperar dados da empresa e responder às perguntas dos clientes com um contexto mais adequado.

Principais recursos da IA do Zendesk

Automatize respostas a perguntas de clientes e tickets de suporte de rotina, ajudando as equipes a resolver problemas mais rapidamente e reduzir a carga de trabalho manual

Use modelos de linguagem de grande porte e IA generativa para redigir respostas e sugerir respostas com base no conteúdo da sua base de conhecimento

Acesse o encaminhamento e a priorização inteligentes de tickets para que as solicitações cheguem rapidamente à pessoa ou ao departamento certo

Resuma conversas longas e históricos de tickets, fornecendo aos agentes de suporte o contexto completo das interações anteriores

Limitações da IA do Zendesk

Focado principalmente em fluxos de trabalho de suporte ao cliente, em vez de equipes de marketing mais amplas, operações de vendas ou tarefas de produtividade interna

Recursos avançados de automação podem exigir planos Zendesk de nível superior ou configuração adicional

As equipes que utilizam agentes de IA do Slack ainda podem precisar de integrações com agentes de terceiros ou outras ferramentas de IA para conectar fluxos de trabalho entre sistemas

Preços do Zendesk

Equipe de Suporte: US$ 25/mês

Suite Team: US$ 69/mês

Suite Professional : US$ 149/mês

Suite Enterprise: US$ 219/mês

Avaliações e comentários do Zendesk

G2 : 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a IA do Zendesk?

Uma avaliação no G2 afirma:

Se você deseja suporte assistido por IA e fluxos de trabalho estruturados de tickets em vez de apenas uma caixa de entrada, esta também é uma boa opção. Emissão centralizada de tickets, suporte omnicanal, automação e relatórios são os principais destaques do atendimento ao cliente da Zendesk

Se você deseja suporte assistido por IA e fluxos de trabalho estruturados de tickets em vez de apenas uma caixa de entrada, esta também é uma boa opção. Emissão centralizada de tickets, suporte omnicanal, automação e relatórios são os principais destaques do atendimento ao cliente da Zendesk

🔎 Você sabia? Apenas um em cada cinco consumidores perdoa uma experiência ruim em uma empresa cujo atendimento ao cliente é classificado como “muito ruim”. Não se preocupe, pois temos uma maneira de evitar que isso aconteça. Neste vídeo do ClickUp, você verá como combinar agentes humanos com IA para responder mais rapidamente, manter as interações com os clientes consistentes e evitar falhas. Ele mostra como usar: ClickUp Brain para redigir respostas a perguntas frequentes e guias

Use o ClickUp Brain MAX para reunir dados dispersos em uma única visualização

Agentes do ClickUp para resolver problemas antes que eles se agravem Este é um guia rápido e prático sobre como pode ser o suporte moderno com IA no ClickUp — indo além dos simples chatbots.

9. Wonderchat (Os melhores agentes de IA do Slack para criar chatbots com tecnologia de IA a partir da sua base de conhecimento)

Os clientes esperam respostas rápidas, seja sobre detalhes do produto, documentação ou recursos de integração. Mas responder manualmente a todas as perguntas pode atrasar sua equipe, especialmente quando perguntas semelhantes dos clientes se repetem nas conversas.

O Wonderchat ajuda você a resolver isso transformando sua base de conhecimento, o conteúdo do site e a documentação interna em um assistente de IA inteligente. Em vez de responder manualmente a cada solicitação, o Wonderchat fornece respostas relevantes com base nas informações da sua empresa e nos recursos existentes.

Para equipes que utilizam o Slack juntamente com ferramentas de atendimento ao cliente e comunicação interna, o Wonderchat atua como um agente inteligente do Slack, capaz de auxiliar na resposta a perguntas, na recuperação de conteúdo de documentos e em ajudar funcionários ou clientes a encontrar informações rapidamente.

Principais recursos do Wonderchat

Transforme sua base de conhecimento, artigos da central de ajuda e conteúdo de documentos em um assistente de IA inteligente capaz de responder às perguntas dos clientes

Use IA generativa e grandes modelos de linguagem para analisar consultas de usuários e fornecer respostas contextuais com base nos dados da empresa

Integre-os a sites e ambientes de mensagens para que as equipes possam conectar os agentes de IA aos fluxos de trabalho voltados para o cliente

Ofereça respostas mais precisas ao longo do tempo, à medida que a ferramenta aprende com conversas anteriores e com a documentação da empresa

Limitações do Wonderchat

Projetado principalmente para experiências com chatbots e suporte, em vez de uma automação mais ampla de fluxos de trabalho dentro de um espaço de trabalho do Slack

A eficácia depende da qualidade e da integridade da sua base de conhecimento e das informações disponíveis sobre a empresa

As organizações podem ainda precisar de ferramentas de IA adicionais ou agentes de terceiros para tarefas operacionais complexas que envolvem várias ferramentas

Preços do Wonderchat

Starter: US$ 29/mês

Básico: US$ 99/mês

Turbo : US$ 299/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wonderchat

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Guru AI (Ideal para fornecer conhecimento confiável dentro dos agentes de IA do Slack)

O Guru AI transforma o conhecimento da sua empresa em respostas acessíveis instantaneamente dentro do seu espaço de trabalho do Slack.

Em vez de você ter que alternar manualmente entre documentos, ferramentas e threads para encontrar respostas, o Guru apresenta informações verificadas diretamente onde sua equipe trabalha. Ele atua como um assistente de IA que conecta os dados, as ferramentas e as conversas da sua empresa em uma única fonte confiável de informação.

Para equipes que estão desenvolvendo ou utilizando agentes de IA do Slack, isso significa respostas mais rápidas, menos interrupções e uma tomada de decisão mais consistente em todos os fluxos de trabalho.

Principais recursos do Guru AI

Forneça respostas relevantes a partir da sua base de conhecimento diretamente nos canais do Slack

Conecte-se a várias fontes de dados para fornecer respostas contextuais às consultas dos usuários

Facilite a automação do fluxo de trabalho, permitindo que os agentes de IA atuem com base em informações confiáveis da empresa

Os agentes de suporte e a equipe de vendas têm acesso a informações precisas durante interações em tempo real

Mantenha o conhecimento da empresa atualizado e verificado, garantindo a consistência na colaboração entre as equipes

Limitações do Guru AI

Requer configuração inicial e estruturação de conteúdo para aproveitar ao máximo o valor dos agentes personalizados

Mais adequado para fluxos de trabalho de conhecimento interno do que para casos de uso de automação voltados para o exterior

Pode depender de integrações com ferramentas existentes para oferecer funcionalidades mais amplas, além do acesso ao conhecimento

Preços do Guru AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Guru AI

Avaliação do G2 : 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

Avaliação da Capterra: 4,8/5 (mais de 630 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru AI?

Uma avaliação no Capterra diz:

Usamos o Guru como uma base de conhecimento interna – desde guias de produtos e descrições de processos até políticas da empresa e comunicados da equipe. É muito fácil de organizar e atualizar, e o “recurso de verificação” nos ajuda a ver o que está atualizado… Gosto do fato de o Guru se integrar ao Slack. Quando alguém faz uma pergunta no Slack, o Guru responde com uma sugestão de resposta.

Usamos o Guru como uma base de conhecimento interna – desde guias de produtos e descrições de processos até políticas da empresa e comunicados da equipe. É muito fácil de organizar e atualizar, e o “recurso de verificação” nos ajuda a ver o que está atualizado… Gosto do fato de o Guru se integrar ao Slack. Quando alguém faz uma pergunta no Slack, o Guru responde com uma sugestão de resposta.

11. Cohere (Os melhores agentes para impulsionar inteligência linguística de nível empresarial e agentes de IA personalizados)

Muitos agentes de IA modernos dependem de modelos de linguagem avançados para compreender conversas, analisar informações e gerar respostas. Se sua organização deseja criar agentes personalizados avançados que interajam com usuários em plataformas de comunicação como o Slack, a tecnologia por trás dos modelos é tão importante quanto a interface.

A Cohere concentra-se exatamente nessa camada. Conhecida por seus modelos de linguagem de grande porte de nível empresarial, a Cohere ajuda as empresas a criar ferramentas de IA inteligentes que compreendem as consultas dos usuários, recuperam conhecimento a partir de dados externos e geram respostas relevantes com forte consciência contextual.

Para equipes que estão explorando os agentes de IA do Slack, o Cohere pode atuar como a inteligência subjacente que os alimenta. Ao conectar modelos aos dados, documentos e sistemas internos da empresa, as organizações podem criar seu próprio agente de IA que compreende as conversas nos canais do Slack e fornece insights com contexto completo.

Principais recursos do Cohere

Acesse modelos de linguagem de grande porte prontos para uso corporativo que alimentam agentes de IA inteligentes e aplicativos avançados de IA generativa

Crie agentes personalizados treinados com dados da empresa, recursos da base de conhecimento e documentação interna

Acesse sistemas de pesquisa e recuperação semântica que fornecem respostas relevantes a partir de fontes de dados complexas

Analise as consultas dos usuários, identifique padrões e extraia insights de conversas anteriores

Projetado para implantações empresariais escaláveis, para que as equipes operem com uma infraestrutura de IA confiável em todos os produtos e fluxos de trabalho

Limitações do Cohere

Trata-se principalmente de uma plataforma de modelos, e não de um aplicativo pronto para uso no Slack, o que significa que as organizações podem precisar de ferramentas adicionais para implantar agentes dentro de um espaço de trabalho do Slack

A implementação geralmente requer recursos de desenvolvimento para conectar modelos a ferramentas e sistemas operacionais existentes

Equipes que buscam automação rápida sem código podem preferir soluções mais simples do Slack Marketplace ou agentes de terceiros pré-configurados

Preços do Cohere

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cohere

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de comunicação para equipes

Por que o ClickUp é a maneira mais inteligente de implementar agentes de IA do Slack

Desde resumir conversas e automatizar tarefas rotineiras até gerenciar tickets de suporte e responder às perguntas dos clientes, os agentes de IA do Slack ajudam as equipes a trabalhar mais rápido com um melhor contexto dentro do seu espaço de trabalho do Slack.

Mas a verdadeira vantagem em termos de produtividade surge quando a IA não se limita a responder no chat, mas ajuda as equipes a agir com base nas informações de projetos, conversas e fluxos de trabalho.

É aí que o ClickUp se destaca. Em vez de deixar insights espalhados pelos canais do Slack e por várias ferramentas, o ClickUp reúne agentes de IA, gerenciamento de tarefas e colaboração em um ambiente unificado, onde tarefas, discussões e decisões permanecem conectadas. Para equipes que buscam reduzir atritos operacionais e manter o trabalho fluindo com clareza, o ClickUp transforma a colaboração impulsionada por IA em progresso real.

Experimente o ClickUp gratuitamente e comece a transformar conversas em trabalho coordenado em toda a sua equipe.

Perguntas frequentes sobre os agentes de IA do Slack

Os agentes de IA podem substituir as tarefas manuais no Slack?

Sim, muitos agentes de IA do Slack podem lidar com tarefas rotineiras e repetitivas, como resumir conversas, responder a perguntas de clientes, encaminhar tickets de suporte e gerar atualizações. No entanto, as equipes ainda desempenham um papel fundamental na análise dos resultados e na tomada de decisões estratégicas.

Os agentes de IA do Slack precisam de programação?

Não necessariamente. Muitos agentes de IA do Slack disponíveis no marketplace do Slack oferecem configuração sem código ou com pouco código. As equipes podem instalar aplicativos do Slack, configurar automações e começar a usar um assistente de IA dentro de seu espaço de trabalho do Slack sem necessidade de desenvolvimento técnico.

Como adicionar um agente de IA ao Slack?

A maioria dos agentes de IA do Slack é adicionada por meio do Slack Marketplace como aplicativos do Slack. Depois de instalados, eles podem ser convidados para canais do Slack, responder às consultas dos usuários, conectar-se a ferramentas existentes e começar a dar suporte aos fluxos de trabalho dentro do seu espaço de trabalho.

Os agentes de IA do Slack são seguros para os dados da empresa?

A segurança depende da plataforma e da configuração. Muitos agentes de IA utilizam proteções corporativas, controles de acesso e conexões criptografadas para proteger os dados da empresa. As equipes devem revisar as permissões e integrações para garantir que as ferramentas de IA estejam alinhadas com os padrões internos de segurança e conformidade.