Como automatizar mensagens do Slack (passo a passo)

Já sentiu que está gastando muito tempo enviando as mesmas atualizações no Slack?

Se você é gerente de projetos, líder de equipe, profissional de operações ou profissional de marketing, sabe como as mensagens manuais do Slack podem consumir rapidamente o seu dia.

Boas notícias: automatizar mensagens do Slack não é apenas possível, é surpreendentemente fácil.

Se você deseja agendar lembretes, enviar atualizações recorrentes ou conectar o Slack às suas ferramentas favoritas (como o ClickUp!), este guia irá orientá-lo em todas as opções.

Vamos tornar sua vida digital muito mais fácil com alguns truques do Slack.

🌟 Modelo em destaque Precisa de uma maneira melhor de organizar os chats da sua equipe? O modelo de mensagem instantânea do ClickUp está aqui para te ajudar! Ele reúne todas as suas mensagens instantâneas relacionadas ao trabalho em um único lugar organizado, para que você nunca perca o controle de conversas importantes (ou aqueles avisos aleatórios do tipo “Tá aí?”). Obtenha um modelo gratuito Use este modelo de mensagem instantânea para reunir todas as conversas importantes em um só lugar. Com status e campos personalizados, você pode ver facilmente o que precisa de atenção, priorizar respostas e manter sua equipe sincronizada, sem confusão. É perfeito para quem deseja respostas mais rápidas e um trabalho em equipe mais tranquilo, tudo em um só lugar.

Maneiras integradas de automatizar mensagens do Slack

Antes de mergulhar de cabeça em integrações sofisticadas ou alternativas ao Slack, vamos dar uma olhada no que o Slack pode fazer nativamente dentro do aplicativo.

1. Agende mensagens no Slack

via Slack

Já redigiu uma mensagem à meia-noite, mas não quis incomodar sua equipe até de manhã? O agendamento integrado do Slack permite que você escreva agora e envie mais tarde.

Como fazer:

Digite sua mensagem em qualquer canal do Slack ou DM

Clique na pequena seta ao lado do botão enviar

Escolha a data e a hora

Pronto! O Slack entregará sua mensagem no momento perfeito

🌻 Perfeito para: Anúncios, lembretes ou qualquer coisa que você queira enviar no momento certo. O importante é manter uma boa etiqueta no Slack, pessoal!

2. Use o Slackbot para automação simples

via Slack

O Slackbot é como seu assistente pessoal dentro do Slack. Você pode configurar respostas personalizadas para palavras-chave ou frases.

Exemplo:

Digite “ajude-me a lembrar a senha do WiFi” e o Slackbot responderá com as informações que você configurou.

Como configurar:

Acesse as configurações da sua área de trabalho

Encontre “Personalizar Slackbot

Adicione seus gatilhos e respostas

🌻 Ideal para: Comunicação assíncrona, como perguntas frequentes, integração ou informações rápidas que sua equipe solicita o tempo todo.

💡 Barra lateral: O que é a IA do Slack? O Slack AI é como seu assistente pessoal no Slack: ele pode resumir rapidamente longas conversas, destacar itens de ação e ajudar você a encontrar exatamente o que está procurando com uma pesquisa mais inteligente. Embora seja ótimo para organizar informações, o Slack AI não automatiza o envio de mensagens nem a execução de fluxos de trabalho. Para uma automação real, você ainda precisará usar o Workflow Builder, ferramentas de terceiros ou o ClickUp.

3. Defina lembretes recorrentes com /remind

via Slack

Precisa dar um empurrãozinho na sua equipe todas as segundas-feiras? O comando /remind do Slack é seu amigo.

Como usar:

Digite /remind [@alguém ou #canal] [o quê] [quando]

Exemplo: /remind #marketing Standup às 10h todos os dias úteis

O Slack cuidará do resto — sem necessidade de mais notas adesivas.

🌻Funciona bem para: Enviar arquivos, concluir revisões ou tarefas dentro do prazo ou até mesmo responder a mensagens dentro de um determinado prazo.

➡️ Leia mais: Como organizar canais do Slack no trabalho

Precisa de mais recursos para seus fluxos de trabalho avançados? Vamos dar uma olhada no nível dois da automação do Slack.

Essas ferramentas permitem automatizar mensagens do Slack com base em gatilhos, fluxos de trabalho e integrações.

1. Use a integração ClickUp + Slack

Se você já usa o ClickUp para gerenciar projetos, esta integração entre o ClickUp e o Slack é revolucionária.

O que você pode fazer:

Receba atualizações automáticas do Slack quando tarefas forem criadas, atualizadas ou concluídas no ClickUp

Crie tarefas do ClickUp diretamente a partir de mensagens do Slack (sem precisar alternar entre abas!)

Gerencie e atualize tarefas diretamente no Slack — atribua, comente ou altere o status sem sair do chat

Como configurar:

No ClickUp, acesse “Integrações” e selecione Slack Siga as instruções para conectar seu espaço de trabalho Personalize as notificações e ações que você deseja receber

Agora, a comunicação da sua equipe permanece eficiente, sem que você precise levantar um dedo.

💟 Bônus: adicione um pouco de diversão ao seu espaço de trabalho do Slack com respostas personalizadas do Slackbot! Você pode fazer o Slackbot responder com piadas, memes ou referências internas quando alguém digitar uma determinada frase, como responder “Preciso de motivação” com “Você consegue! 💪🔥”. É uma ótima maneira de manter o ânimo da equipe e dar um toque pessoal às suas conversas diárias.

via Slack

Quer conectar o Slack a centenas de outros aplicativos? O Zapier e o Make (anteriormente Integromat) são seus melhores amigos.

Exemplos:

Envie automaticamente uma mensagem do Slack quando um novo lead for adicionado ao seu CRM

Publique um resumo diário do Google Sheets em um canal do Slack

Alerte sua equipe no Slack quando um formulário for enviado

Como começar:

Inscreva-se no Zapier ou no Make

Escolha o Slack como seu aplicativo de ação

Defina seu gatilho (como “nova tarefa no ClickUp” ou “nova linha no Google Sheets”)

Personalize sua mensagem e canal

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

3. Use o Slack Workflows (construtor nativo do Slack)

O Workflow Builder do Slack permite automatizar processos de várias etapas, diretamente no Slack. A melhor parte? Modelos prontos para uso executam o fluxo de trabalho do início ao fim.

O que você pode automatizar:

Mensagens de boas-vindas para novos membros do canal

Lembretes diários de reuniões

Coletar feedback ou solicitações por meio de formulários

Como usar:

Clique no nome do seu espaço de trabalho > Ferramentas > Construtor de fluxo de trabalho Escolha um modelo ou comece do zero Defina seus gatilhos, ações e mensagens

Casos de uso para automatizar mensagens do Slack

Agora, vamos ao que interessa. Se você gerencia uma equipe, sabe como é chato ter que repetir as mesmas coisas várias vezes. Veja como equipes reais estão usando a automação do Slack para manter a sanidade:

Ei, é hora da reunião!” — sem você precisar repetir a mesma coisa: automatize lembretes diários para que sua equipe receba um lembrete amigável às 10h em ponto, mesmo que você esteja preso no trânsito ou em outra chamada

Comemorações instantâneas de marcos do projeto: quando sua equipe lança um recurso ou atinge uma meta de vendas, uma mensagem automatizada do Slack pode aparecer em #wins, marcando todos os envolvidos. Chega de momentos do tipo “Alguém avisou a equipe?”

Integração personalizada (mas não manual): Chegou um novo funcionário? Envie uma mensagem de boas-vindas com links para documentos de integração, vídeos introdutórios e até mesmo uma mensagem direta com “Conheça seu colega”, para que todos os novos colegas se sintam acolhidos, mesmo que você esteja de férias

Contagens regressivas para prazos que realmente chamam a atenção: em vez de atualizar discretamente uma planilha, configure um alerta automático do Slack que diga “Ei, o relatório do terceiro trimestre vence em dois dias. Precisa de alguma coisa?” no canal certo, na hora certa

Simule exercícios de atendimento de tickets de suporte, sem o caos: quando um ticket de suporte de alta prioridade chegar, configure o Slack para alertar automaticamente as pessoas certas (não toda a empresa) para que nada passe despercebido

Check-ins recorrentes que não parecem robóticos: automatize uma enquete semanal no Slack perguntando “Como está a carga de trabalho?”, para detectar o esgotamento antes que ele aconteça

A regra de ouro? Se você já pensou: “Eu não disse isso ontem?”, provavelmente é hora de automatizar.

Limitações do uso do Slack para comunicação

O Slack é um salva-vidas para bate-papos rápidos e guerras de GIFs, mas o gerenciamento de projetos no Slack tem algumas peculiaridades que podem deixar você louco:

Informações importantes se perdem na rolagem: você publica uma atualização importante, mas quando sua equipe verifica o Slack, ela está enterrada entre memes, planos para o almoço e uma dúzia de “perguntas rápidas”. Boa sorte para encontrá-la mais tarde

Você pode agendar uma mensagem, mas não uma conversa: Precisa enviar uma sequência de lembretes ou apenas avisar alguém se uma tarefa não for concluída? As ferramentas integradas do Slack não conseguem lidar com esse tipo de lógica — você fica preso a fazer isso manualmente (ou nem fazer)

As automações são universais: deseja acionar uma mensagem apenas se um projeto estiver atrasado ou enviar uma atualização personalizada com base no status da tarefa? Você precisará de ferramentas de terceiros e, mesmo assim, raramente será uma integração perfeita

Contexto disperso: conversas sobre um projeto podem estar em #geral, #aleatório, DMs ou enterradas em threads. Quando você precisa da história completa, fica montando um quebra-cabeça

A IA nativa resolve muitos desses problemas do Slack, mas ainda deixa a desejar quando se trata de criar um fluxo de trabalho unificado. E é aí que entram os concorrentes do Slack .

➡️ Leia mais: Quais são as vantagens e desvantagens do Slack no trabalho?

Por que usar o ClickUp para automatizar mensagens

O Slack é fantástico para conversas rápidas, mas quando o seu dia de trabalho envolve gerenciar projetos, acompanhar atualizações, compartilhar documentos e manter todos alinhados, as coisas podem ficar confusas rapidamente.

De repente, você está alternando entre uma dúzia de aplicativos diferentes, reunindo conversas, tarefas e arquivos, e dependendo de integrações intermináveis apenas para manter seu fluxo de trabalho funcionando.

É aí que o ClickUp se destaca. Porque o ClickUp não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos — é o aplicativo completo para o trabalho, que reúne bate-papo, tarefas, documentos, lembretes, automações e muito mais, tudo em um só lugar.

Em vez de juntar aplicativos de comunicação de equipe, rastreadores de projetos, aplicativos de notas e ferramentas de automação, o ClickUp consolida tudo o que você precisa em uma única plataforma poderosa.

Você obtém comunicação perfeita, atualizações em tempo real e automação robusta, sem a dor de cabeça de gerenciar inúmeras integrações.

1. Bate-papo integrado: conversas reais, exatamente onde o trabalho acontece

Imagine ter todas as discussões do seu projeto, sessões de brainstorming e verificações rápidas ao lado de suas tarefas e documentos. Com o ClickUp Chat, você finalmente pode experimentar essa sensação!

Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho do ClickUp, ele ajuda você a:

Crie tarefas diretamente a partir de mensagens de chat — transforme qualquer conversa ou ideia em uma tarefa rastreável com apenas um clique, para que nada importante seja esquecido

Inicie mensagens diretas ou bate-papos em grupo com qualquer pessoa da sua equipe, sem precisar alternar entre aplicativos ou perder o controle das conversas

Compartilhe arquivos, links e até mesmo tarefas diretamente no chat, para que todos tenham o contexto necessário, exatamente onde a discussão acontece

Fixar mensagens importantes para que atualizações importantes, notas de reuniões ou prazos fiquem sempre visíveis para toda a equipe

Reaja, responda e resolva conversas, mantendo seu espaço de trabalho organizado e prático — sem mais threads intermináveis ou acompanhamentos esquecidos

Hospede SyncUps (chamadas) diretamente do chat para reuniões rápidas da equipe, standups diários ou check-ins de projetos, sem a necessidade de uma ferramenta de videoconferência separada

Use o recurso Follow Ups (um recurso dedicado) para definir lembretes ou itens de ação em qualquer mensagem de chat, garantindo que nada seja esquecido e que todas as conversas levem a próximas etapas claras

Aproveite os agentes de IA no chat para automatizar atualizações de rotina, responder a perguntas frequentes ou até mesmo resumir conversas, para que sua equipe fique sempre informada sem esforço manual

Chega de momentos em que você se pergunta: “Onde foi que conversamos sobre isso?”

Esqueça a confusão na coordenação. Deixe que os agentes de IA no Chat respondam, classifiquem e atribuam mensagens em seu lugar!

Quando configurei nossa primeira automação do ClickUp, foi como se uma lâmpada se acendesse. Agora, com algo tão simples quanto adicionar uma tag, todo o modelo de subtarefa é aplicado automaticamente. Não perdemos mais tempo procurando subtarefas ou nos preocupando se alguém esqueceu uma etapa crucial. Também adicionamos automações que atribuem tarefas, atualizam status e enviam lembretes; todas pequenas coisas por si só, mas juntas simplificaram completamente a forma como operamos. Não se trata apenas de economizar tempo (embora isso definitivamente aconteça); trata-se de criar um ambiente mais tranquilo e menos estressante, onde a equipe pode se concentrar em fazer o seu melhor trabalho sem se preocupar com tarefas administrativas.

A automação com IA do ClickUp ajuda você a criar e publicar fluxos de trabalho personalizados em minutos

Cansado de enviar mensagens manualmente para sua equipe sobre alterações de status ou prazos? O mecanismo de automação do ClickUp permite que você defina regras que fazem o trabalho por você:

Notificações automáticas para alertar instantaneamente os membros da equipe quando uma tarefa é atribuída, concluída, atualizada ou quando um comentário é adicionado — assim, todos ficam por dentro de tudo sem que você precise correr atrás deles

Acionadores personalizados para qualquer cenário ! Quer notificar um canal quando um bug de alta prioridade for criado? Ou enviar um lembrete quando uma data de vencimento estiver se aproximando ou uma tarefa estiver atrasada? Basta definir suas condições e deixar que o ClickUp cuide do resto

Entrega multicanal , permitindo que você escolha se as atualizações vão para o ClickUp Chat para visibilidade instantânea da equipe, diretamente para o e-mail para lembretes importantes ou até mesmo para o Slack (graças à integração perfeita do ClickUp)

Automatize ações recorrentes para quando você quiser agendar verificações regulares, atualizações de status ou lembretes recorrentes para que sua equipe nunca perca nada, mesmo que você esteja fora do escritório

Encadeie automações para criar fluxos de trabalho avançados, vinculando várias automações, como atribuir automaticamente um revisor quando uma tarefa passa para “Em revisão” ou criar uma tarefa de acompanhamento quando algo é marcado como “Concluído”

Personalize notificações e ações para equipes específicas, projetos ou até mesmo usuários individuais, para que todos recebam apenas as atualizações que são importantes para eles

Com o mecanismo de automação do ClickUp, você pode finalmente parar de microgerenciar as pequenas coisas e se concentrar no panorama geral, sabendo que sua equipe estará sempre informada e no caminho certo.

🎉 Curiosidade: o Slack tem easter eggs ocultos — como digitar /pony em um canal (em alguns espaços de trabalho) para fazer um pequeno pônei galopar pela tela! 🐴✨Quer mais? Se você digitar /shrug, ele adiciona automaticamente o emoji ¯\_(ツ)_/¯. A clássica ironia do Slack integrada.

3. Comunicação centralizada: trabalhe com uma única fonte de verdade

Use os comentários atribuídos no ClickUp para manter suas conversas centralizadas e contextualizadas

Ao contrário do Slack, onde as conversas podem ficar espalhadas por vários canais, o ClickUp mantém tudo vinculado ao seu trabalho:

Comentários sobre tarefas: discuta tarefas específicas exatamente onde o trabalho está sendo realizado.

Colaboração em documentos: converse e edite documentos em tempo real, com comentários e sugestões.

Anúncios em todo o projeto: use o ClickUp Chat ou notificações para transmitir atualizações a todos os envolvidos.

Chega de perder o contexto e de perder mensagens. Apenas comunicação clara e prática.

4. Pergunte à IA: obtenha ajuda do seu assistente de IA dedicado

O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, é o seu parceiro de produtividade nos bastidores, cuidando discretamente dos detalhes para que você possa se concentrar no panorama geral. Veja como ele transforma a maneira como você trabalha:

Teve uma ótima ideia em um chat ou em uma nota de voz rápida? O ClickUp Brain pode capturá-la rapidamente e transformá-la em uma tarefa, para que nada se perca no meio do caminho

Esqueça a correria para anotar notas de reuniões. Com a transcrição automática, suas gravações de voz e clipes gravados são convertidos em texto claro e pesquisável, pronto para ação ou compartilhamento

Está se afogando em longas conversas ou atualizações de projetos? Deixe o ClickUp Brain resumir o essencial em resumos concisos, facilitando para que todos possam se atualizar rapidamente

Não é mais necessário aguardar para definir lembretes. O ClickUp Brain sugere proativamente automações e próximas etapas com base nos hábitos da sua equipe e no fluxo do projeto

Acompanhamentos perdidos são coisa do passado. A IA fica de olho em aprovações pendentes, itens vencidos e perguntas sem resposta, alertando as pessoas certas quando é mais importante

Não é necessário se preocupar com configurações complicadas — basta informar ao ClickUp Brain o que você deseja em linguagem simples, e ele configurará automações ou lembretes para você

Pergunte à IA de qualquer lugar do espaço de trabalho. Esteja você concentrado em um documento, conversando com sua equipe ou gerenciando um projeto, o ClickUp Brain está sempre à disposição, pronto para otimizar, organizar e manter tudo em movimento

Com o ClickUp Brain, seu espaço de trabalho parece menos uma malabarismo e mais uma máquina bem lubrificada, que está sempre aprendendo e se adaptando para ajudar você a trabalhar de forma mais inteligente.

5. Integrações poderosas: conecte o ClickUp com tudo o que você adora

Já tem ferramentas favoritas indispensáveis para sua equipe? O ClickUp Integrations funciona muito bem com todas elas, então você não precisa escolher entre o que funciona e o que é possível.

E-mail, calendário e muito mais: conecte seu e-mail e calendário ao ClickUp para criar tarefas a partir de e-mails, sincronizar reuniões e nunca perder um prazo

Automatize com Zapier, Make e muito mais: Quer conectar o ClickUp a centenas de outros aplicativos? Use o Zapier ou o Make para automatizar tarefas repetitivas, como enviar atualizações, mover arquivos ou controlar o tempo

Integrações nativas para todos os fluxos de trabalho: do Google Drive e Dropbox ao GitHub e Zoom, o ClickUp se integra às ferramentas que sua equipe já usa. Compartilhe arquivos, acompanhe códigos, inicie reuniões e mantenha tudo conectado

Com o ClickUp, você não está apenas adicionando mais uma ferramenta, mas construindo um espaço de trabalho mais inteligente e conectado. Chega de alternar entre abas ou perder o contexto. Apenas fluxos de trabalho simplificados, conversas mais ricas e tudo vinculado ao seu trabalho real.

➡️ Leia mais: Os melhores aplicativos de mensagens tudo em um

Conecte o chat ao trabalho usando o ClickUp

Automatizar mensagens do Slack significa recuperar seu tempo, reduzir erros manuais e garantir que sua equipe sempre tenha as informações necessárias, no momento certo.

Esteja você usando as ferramentas integradas do Slack, explorando automações avançadas ou aprimorando suas habilidades com as poderosas integrações do ClickUp, você estará preparando sua equipe para uma colaboração mais tranquila e inteligente.

Lembre-se: os melhores fluxos de trabalho são aqueles que funcionam para você, e não o contrário. Com o ClickUp, você pode conectar suas ferramentas favoritas, centralizar sua comunicação e automatizar as tarefas rotineiras para se concentrar no que realmente importa: levar os projetos adiante e comemorar as vitórias juntos.

Pronto para deixar as atualizações repetitivas para trás? Experimente a automação no ClickUp hoje mesmo e veja a produtividade (e a sanidade) da sua equipe dispararem.