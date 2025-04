Como usar a IA do Slack para melhorar a colaboração da equipe (dicas e exemplos)

Se você trabalha em casa ou em uma configuração híbrida, provavelmente já ouviu o alegre (ou talvez terrível) ping das notificações do Slack mais vezes do que consegue contar.

O Slack é um aplicativo popular para equipes em todos os lugares, especialmente para comunicações internas. Seus recursos de IA tornam a colaboração e a comunicação mais eficazes.

A IA do Slack oferece ferramentas úteis para as equipes trabalharem com mais eficiência, criando fluxos de trabalho para simplificar as tarefas e melhorar a comunicação.

Quer aproveitar ao máximo a IA do Slack? Vamos começar!

Introdução à IA do Slack

O Slack AI é um assistente de IA integrado ao aplicativo Slack para aprimorar a comunicação no local de trabalho e colaboração. Ele pode resumir conversas, automatizar tarefas de rotina, fornecer recapitulações diárias e fornecer insights inteligentes sobre os dados dos clientes.

Os recursos de IA do Slack, como notificações personalizáveis e pesquisa inteligente de IA, ajudam os usuários a encontrar rapidamente arquivos e discussões relevantes. Em resumo, a IA do Slack facilita a conexão e o foco das equipes.

Vamos dar uma olhada em como você pode usá-la.

Configurando a IA do Slack

Adicionar a IA do Slack ao seu fluxo de trabalho é bastante simples. No entanto, você precisa seguir diferentes processos de configuração com base no seu plano de assinatura do Slack.

Para assinaturas Pro e Business+:

➡️ Passo 1: Clique no nome do workspace do Slack na barra lateral da área de trabalho.

via Folga ➡️ Etapa 2: Passe o mouse sobre "Ferramentas e configurações" e selecione "Configurações do espaço de trabalho"

via Slack ➡️ Etapa 3: Vá até a guia "Permissions" (Permissões).

via Slack ➡️ Etapa 4: Procure a seção Slack AI e clique em "Expand" (Expandir)

➡️ Etapa 5: Para permitir ou remover o acesso, marque ou desmarque a caixa ao lado de 'Allow access to Slack AI' (Permitir acesso ao Slack AI) em sua organização

➡️ Etapa 6: Clique em 'Save' para obter acesso ao Slack AI.

Para assinaturas de Enterprise Grid

➡️ Etapa 1: Clique no nome da sua organização na barra lateral do aplicativo Slack.

via Slack ➡️ Etapa 2: Passe o mouse sobre 'Configurações' e escolha 'Configurações da organização'

via Folga ➡️ Etapa 3: Encontre o Slack AI e clique em Edit (Editar).

➡️ Passo 4: Marque ou desmarque a caixa ao lado de Permitir acesso ao Slack AI dentro de sua organização, conforme necessário.

➡️ Etapa 5: Salve suas alterações e você estará pronto para usar o Slack AI.

Agora o Slack AI deve estar configurado para seu workspace ou organização para que você possa simplificar Comunicação de IA e gerenciamento de tarefas!

➡️ Leia mais: Saiba como criar um bot do Slack em etapas simples!

Integração da IA do Slack com outras ferramentas

É muito fácil conectar suas ferramentas favoritas ao Slack. Com o Workflow Builder sem código, você pode conectar sem esforço os aplicativos que usa diariamente.

Veja como integrar a IA do Slack a outros apps:

✅ Abra o Criador de fluxo de trabalho no Slack. Ele é fácil de usar, portanto, você não precisará de nenhuma habilidade de codificação para criar seus fluxos de trabalho personalizados

escolha entre uma variedade de ferramentas de integração populares, como ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana e Zoom. Esses aplicativos podem ajudá-lo a gerenciar tarefas, atualizar documentos e simplificar as aprovações diretamente do Slack

decida os gatilhos para iniciar seus fluxos de trabalho, como receber uma nova mensagem ou concluir uma tarefa. Em seguida, especifique as ações que devem ocorrer automaticamente

Execute um teste rápido depois que tudo no fluxo de trabalho estiver configurado para garantir que ele funcione conforme o esperado. Em seguida, você está pronto para lançar seu fluxo de trabalho, liberando sua equipe de tarefas repetitivas

Como usar a IA do Slack para melhorar a comunicação da equipe

A IA do Slack foi projetada para simplificar a comunicação e gerenciar tarefas, tornando a colaboração da equipe mais fácil e eficiente. Aqui está uma visão mais detalhada de como você pode aproveitar ao máximo esses recursos recursos no Slack .

Automatizar a comunicação

Use a IA do Slack para acompanhar rapidamente as conversas sem precisar percorrer todas as mensagens. Veja como isso funciona:

Resumos de mensagens: A IA do Slack pode criar resumos de canais e tópicos para um período específico ou mensagens não lidas (como os últimos sete dias), fornecendo uma visão geral rápida de seus itens de ação e discussões de projeto

A IA do Slack pode criar resumos de canais e tópicos para um período específico ou mensagens não lidas (como os últimos sete dias), fornecendo uma visão geral rápida de seus itens de ação e discussões de projeto Notas de reunião em Huddles: Ela também cria notas de reunião para huddles. Basta clicar no ícone de anotações da IA, e a IA registrará automaticamente os principais pontos discutidos

via Folga

Habilite a automação de tarefas e a otimização do fluxo de trabalho

A IA do Slack não serve apenas para resumir mensagens; ela também pode simplificar o gerenciamento de tarefas e os fluxos de trabalho diários, tornando-a uma ferramenta útil para aumentar a produtividade da equipe:

📌 Lembretes de tarefas: Defina lembretes para prazos, tarefas e itens de ação para que ninguém perca atualizações importantes. Isso ajuda a manter os projetos dentro do cronograma sem a necessidade de verificações constantes

processos de aprovação: A IA do Slack pode notificar os membros da equipe quando for o momento de dar sua opinião, caso sua equipe lide com aprovações de projetos ou documentos. Isso garante que tudo flua sem problemas e sem atrasos desnecessários

📌 Gerenciamento de tarefas de canal: Ele também pode notificá-lo sobre tarefas pendentes em canais específicos, para que você esteja ciente das tarefas pendentes e possa acompanhá-las facilmente

via Folga

Obtenha insights e análise de dados com tecnologia de IA

A IA do Slack pode fornecer insights valiosos para gerentes e líderes de equipe, dando uma visão mais clara da dinâmica da equipe. Ela ajuda:

📌 Gerar relatórios: A IA do Slack ajuda a gerenciamento de projetos criando relatórios rápidos que destacam o desempenho, a capacidade de resposta e o envolvimento da equipe. Isso o ajuda a acompanhar o progresso do projeto em tempo real e a melhorar a eficiência geral da equipe

analisar padrões de comunicação: Você também pode usar a IA do Slack para identificar padrões de comunicação dentro das equipes, permitindo que você resolva qualquer problema com antecedência. Por exemplo, tempos de resposta atrasados podem indicar bloqueadores

Configure recapitulações diárias para se manter atualizado

Não é fácil manter o controle das conversas em vários canais...

A IA do Slack oferece recapitulações diárias dos canais para mantê-lo informado e garantir que você esteja sempre atualizado. Todas as manhãs, você receberá um resumo com os principais destaques do dia anterior, ajudando você a se manter atualizado sobre conversas importantes.

Seleção de canais personalizável: A IA do Slack sugere canais para o seu resumo com base na sua atividade, mas você está no controle - pode escolher quais incluir. Dessa forma, você recebe atualizações sobre as discussões que mais importam para você, sem as notificações constantes

via Folga

Organize seus canais do Slack : Depois de adicionar canais à sua recapitulação diária, você pode silenciá-los na barra lateral, mantendo tudo organizado. Isso permite que você se mantenha organizado e, ao mesmo tempo, fique por dentro de tudo

Personalizar o suporte a idiomas

A IA do Slack está disponível nos idiomas inglês, espanhol e japonês, portanto, você pode configurá-la para responder no idioma com o qual você se sente mais confortável.

Ajuste sua preferência, e a IA do Slack fornecerá resultados de pesquisa, como resumos e anotações, bem como respostas de pesquisa nesse idioma. É uma ótima maneira de promover a inclusão e a diversidade para equipes globais.

Aprimore a colaboração com a IA

A IA do Slack também aumenta a colaboração da equipe ao fornecer respostas rápidas e automáticas às consultas de pesquisa. Isso é especialmente útil para perguntas repetitivas ou comuns que geralmente surgem em ambientes de equipe.

Você pode configurar a IA do Slack para responder automaticamente a perguntas frequentes ou solicitações comuns.

Por exemplo, se os membros da equipe costumam perguntar sobre cronogramas ou metas de projetos, a IA do Slack pode ser programada para fornecer um link com todos os detalhes do projeto. Isso facilita a comunicação assíncrona para as equipes.

Encontre respostas instantaneamente com a pesquisa baseada em IA

O recurso de pesquisa do Slack AI funciona muito bem para encontrar informações com base em suas mensagens do Slack. Por exemplo, ele pode informar as métricas das campanhas de marketing mais recentes, analisando as discussões do canal.

Cada resposta inclui links para as mensagens ou arquivos originais, portanto, se você precisar de mais contexto, basta clicar neles.

via Folga ➡️ Leia mais: 10 melhores concorrentes do Slack

Limitações da IA do Slack

Embora a IA do Slack possa melhorar a comunicação da equipe e automatizar tarefas repetitivas, ela carece de recursos avançados para o gerenciamento de projetos complexos. Vamos ver algumas das limitações mais comuns limitações do Slack IA.

🚫 Falta de contexto: A IA do Slack fornece resumos e recapitulações de tópicos e canais do Slack. Não é possível obter atualizações de discussões em aplicativos integrados

preços: O recurso de preços do Slack AI está disponível por até US$ 10 por usuário nos planos pagos, o que pode ser caro para equipes grandes

resumos vagos: Alguns usuários relatam que os resumos da IA do Slack carecem de informações relevantes e podem ser longos

ClickUp: Uma alternativa ao Slack com IA ClickUp é o seu espaço de trabalho completo para automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de projetos, comunicação de equipe, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de desempenho para ajudar sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente.

Agora, com o IA do ClickUp -ou ClickUp Brain - a plataforma é mais avançada.

Esse recurso alimentado por IA atua como um assistente inteligente, conectando suas tarefas, documentos e membros da equipe em uma única plataforma para manter as coisas funcionando sem problemas.

Obtenha insights instantâneos sobre tarefas, documentos e conteúdo com o ClickUp Brain

Vamos ver como o ClickUp Brain ajuda a simplificar a comunicação da equipe e o gerenciamento de projetos.

Automação avançada do fluxo de trabalho e comunicação da equipe

O que realmente diferencia o ClickUp Brain é sua capacidade de combinar o gerenciamento de projetos com a colaboração baseada em IA .

Ele gera resumos de status, fornece atualizações de progresso e até mesmo compartilha atualizações diárias de standup sem que você tenha que examinar inúmeros e-mails ou mensagens. Basta fazer uma pergunta sobre o status de um projeto e pronto - você obtém respostas instantâneas e claras que reduzem a confusão e mantêm todos na mesma página.

Parece bom, não é? Esse recurso reduz significativamente o esforço manual e ajuda as equipes a se manterem alinhadas. Mas essa é apenas a ponta do iceberg!

Com o ClickUp, você pode usar a IA para gerar automaticamente agendas de reuniões com base em projetos e tarefas em andamento. É isso mesmo! O ClickUp Brain permite que você entre em suas reuniões se sentindo preparado. Não há mais confusão de última hora para descobrir o que discutir!

Após a reunião, o ClickUp Brain resume as discussões e descreve os itens de ação, garantindo que todos entendam suas responsabilidades.

Use o ClickUp Brain para gerar uma recapitulação concisa do progresso da tarefa em um período especificado

Personalização e flexibilidade aprimoradas

O ClickUp Brain funciona como uma ferramenta versátil para automação avançada do fluxo de trabalho. Ele permite que as equipes automatizem tarefas repetitivas, simplificando as operações diárias e permitindo que os membros da equipe se concentrem no que realmente importa: criar valor.

Você pode gerar um fluxo de trabalho personalizado com acionadores e ações com Automações do ClickUp . Basta informar ao ClickUp Brain o que você deseja automatizar e ele configurará o processo para você.

Digamos que você tenha que trabalhar em uma nova campanha de marketing. Veja como pode ser seu fluxo de trabalho personalizado com o ClickUp AI:

🎯 Gatilho: Atribuir a tarefa "Pesquisa de mercado" a um membro da equipe

**Ação ⚙️: Notificar o responsável e definir um prazo com base no cronograma da campanha

Gatilho: Concluir a tarefa "Pesquisa de mercado"

Ação: Atribuir automaticamente a tarefa "Criação de conteúdo" ao próximo membro da equipe e notificá-lo

Gatilho: Carregar os "Ativos de conteúdo" finais

⚙️ Ação: Notificar a equipe de design para criar anúncios e atualizar o status do projeto para "Em andamento

O ClickUp Brain também pode ajudá-lo a configurar lembretes automáticos para prazos, atribuições de tarefas ou até mesmo marcos do projeto. Dessa forma, você não perderá atualizações ou bloqueios cruciais que poderiam prejudicar seu progresso.

Você também pode criar modelos inteligentes de criação de tarefas com base no tipo de projeto em que está trabalhando.

Automatize e personalize as atualizações de seu projeto no ClickUp para agilizar as tarefas repetitivas

Além disso, o ClickUp Brain fornece insights de dados mais profundos que ajudam a entender os padrões de produtividade da sua equipe. Isso permite que você ajuste as cargas de trabalho e as prioridades em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página e trabalhando com eficiência.

Gerenciamento de projetos unificado e colaboração alimentada por IA

Já se foram os dias em que era preciso fazer malabarismos com vários aplicativos para gerenciar seus projetos. Os recursos de gerenciamento de projetos com IA do ClickUp tornam mais fácil do que nunca acompanhar as tarefas e monitorar o progresso.

É possível criar, atribuir e gerenciar tarefas sem esforço em um local centralizado. O ClickUp Brain analisa suas tarefas e fornece uma visão geral clara do que é urgente, do que pode esperar e do que está no caminho certo. Essa clareza permite que você direcione seus esforços para áreas que exigem atenção imediata, aumentando significativamente sua produtividade.

Além disso, o ClickUp Brain minimiza a necessidade de atualizações constantes e de comunicação entre as partes com relação ao status do projeto. Ele fornece atualizações instantâneas do projeto e o lembra quando é hora de verificar tarefas específicas.

Como resultado, sua equipe passa menos tempo discutindo o que precisa ser feito e mais tempo realmente concluindo as tarefas.

Comunicação em tempo real com a equipe Comunicação bem-sucedida da equipe é tudo quando se trata de projetos bem-sucedidos. Com

ClickUp Chat você pode consolidar sem esforço toda a comunicação da sua equipe em um espaço centralizado.

Diga adeus ao caos de lidar com e-mails, aplicativos de mensagens e ferramentas de gerenciamento de projetos separadamente! O ClickUp Chat permite que você facilmente vincule chats a tarefas, anexe arquivos e muito mais, permitindo que sua equipe se comunique dentro do contexto de seus projetos e tarefas.

Atualize-se instantaneamente sobre tópicos importantes e itens de ação com o ClickUp Chat e o AI CatchUp

Além disso, o recurso @mention permite que você marque membros específicos da equipe, garantindo que todos estejam informados sobre atualizações e alterações à medida que elas acontecem. Isso mantém as discussões no ponto e organizadas.

o AI Task Creation também permite que você transforme mensagens em tarefas com um clique, gerando automaticamente nomes e descrições de tarefas vinculados a contextos de bate-papo relevantes. E se você quiser explorar as conexões, o Relationships ajuda a encontrar facilmente tarefas, documentos ou bate-papos relacionados à mensagem que você está visualizando.

Por fim, o ClickUp oferece fácil de usar **modelos de comunicação que você pode personalizar para diferentes cenários. Quer esteja elaborando pautas de reuniões, atualizações de status ou resumos de projetos, esses modelos economizam seu tempo e garantem uma comunicação consistente.

Clipes ClickUp para comunicação visual

Às vezes, as palavras não são suficientes para transmitir o que você quer dizer, e o ClickUp entende isso.

Com Clipes do ClickUp você pode gravar sua tela e compartilhá-la com sua equipe, facilitando o esclarecimento de dúvidas ou a atualização do status do projeto.

Em vez de escrever longas explicações ou entrar em uma chamada de vídeo, você pode criar um ClickUp Clip e compartilhá-lo como um link público. Isso economiza tempo e garante que sua mensagem seja clara. Além disso, você pode acessar facilmente o clipe novamente se precisar consultar uma explicação anterior.

Use o ClickUp Brain para obter respostas da transcrição de um clipe

Os clipes do ClickUp não param apenas na gravação. Eles vêm com o bônus adicional da transcrição!

O ClickUp Brain pode transcrever clipes, com registros de data e hora e trechos importantes. Isso significa que, se alguém perder o clipe ou precisar revisitar os detalhes, poderá acessar rapidamente a transcrição, que pode ser transformada em resumos ou listas de tarefas acionáveis.

Integração com o Slack para melhorar a colaboração

Quem disse que você precisa alternar entre plataformas para manter sua equipe conectada? Integração do ClickUp com o Slack centraliza a comunicação e garante que todos estejam na mesma página.

Integre os recursos do ClickUp e do Slack para facilitar seu fluxo de trabalho

Crie tarefas diretamente do Slack digitando '/ClickUp new' em qualquer canal. Sua tarefa será então adicionada ao seu ClickUpspace sem o incômodo de trocar de aplicativo.

Se um membro da equipe compartilhar um link de tarefa no Slack, ele será automaticamente preenchido no ClickUp com todos os detalhes necessários. Além disso, o gerenciamento de tarefas é simples, com um menu suspenso fácil de usar que permite definir datas de vencimento, prioridades e status sem esforço.

E a melhor parte? Você receberá notificações em tempo real no Slack sempre que uma nova tarefa for criada ou alguém comentar no ClickUp. Dessa forma, você estará sempre atualizado e não perderá nenhuma informação importante, simplificando seu fluxo de trabalho e mantendo todos alinhados!

➡️ Leia mais: ClickUp vs. Slack: Qual é a melhor ferramenta de comunicação de equipe?

Desbloqueie um novo nível de colaboração da equipe com o ClickUp

A IA do Slack é uma boa ferramenta para simplificar a comunicação e a colaboração.

As notificações personalizáveis e os recursos de pesquisa inteligente facilitam a sincronização entre as equipes e o acesso às informações necessárias sem complicações. Esperamos que este artigo tenha sido útil para que você aproveite ao máximo essa ferramenta versátil!

No entanto, se estiver pensando em deixar o Slack e integrá-lo a ferramentas de IA mais abrangentes que vão além do bate-papo, vale a pena experimentar o ClickUp. Ele combina perfeitamente o gerenciamento de projetos com ferramentas de comunicação, para que você não precise alternar entre várias plataformas.

Com o ClickUp, você pode gerenciar tarefas, colaborar com sua equipe e manter tudo organizado em um só lugar.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo para reinventar a forma como vocês trabalham juntos!