Como criar um bot do Slack do zero

Espaços de trabalho virtuais como o Slack se tornaram uma grande parte de nossa cultura de trabalho.

Precisa se comunicar com seus colegas de equipe? Basta enviar uma mensagem direta para eles no Slack. Quer colaborar em um projeto? O Slack oferece canais, integrações e compartilhamento fácil de arquivos.

Um dos melhores recursos do Slack são os bots automatizados, que desempenham três funções principais quando integrados a um grupo ou canal do Slack: automatizar tarefas, enviar notificações e responder a perguntas.

Parece um salva-vidas, certo? Neste artigo, vamos explorar como criar o bot perfeito do Slack que atenda às necessidades da sua equipe.

nota: **Antes de começar, você precisará ter a CLI do Slack instalada e seu novo workspace autorizado. Execute a lista de autenticação do Slack para verificar isso.

Como criar seu próprio chatbot do Slack Vamos examinar as etapas necessárias para criar e

integrar um bot do Slack

.

Para facilitar, vamos começar com um exemplo - como escrever um bot do Slack que envia um texto de boas-vindas a novos usuários. Observe que o processo é mais ou menos semelhante a outras funções de bot.

Cada etapa requer alguma codificação. Mas não se preocupe, este guia o orientará em todos os detalhes para garantir que você possa criar seu chatbot sem problemas.

Etapa 1: criar um aplicativo do Slack usando a CLI

Antes de começar a criar seu bot do Slack, você precisará das ferramentas certas. A primeira etapa envolve a criação do seu aplicativo Slack usando a interface de linha de comando (CLI).

Comece configurando um aplicativo em branco com a CLI do Slack usando este comando:

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

A execução desse comando criará uma pasta de aplicativo vinculada à sua conta do Slack. Dentro da nova pasta do aplicativo, crie três diretórios principais que servirão de base para seu bot do Slack:

funções

fluxos de trabalho

gatilhos

Com essas pastas e permissões instaladas, você está pronto para começar a criar seu aplicativo Slack!

Como alternativa, em vez de escrever todo o código por conta própria, você pode usar o seguinte comando para criar o aplicativo Welcome Bot diretamente:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Depois que o projeto for criado, navegue até o diretório do projeto para personalizar o bot do Slack.

Etapa 2: criar o mandato do aplicativo

O manifesto do aplicativo é o seu projeto para o bot do Slack. Para um bot de boas-vindas, seu manifesto incluirá:

Workflows:

Fluxo de trabalho MessageSetup

SendWelcomeMessageWorkflow

Armazenamento de dados:

WelcomeMessageDatastore

Escopos:

chat:write

chat:write.public

armazenamento de dados:leitura

datastore:write

channels:read

triggers:write

triggers:read

Quando você reunir todos esses componentes, seu arquivo manifest.ts terá a seguinte aparência:

// /manifest.ts

import { Manifest } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } de "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } from "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "./workflows/send_welcome_message.ts";

export default Manifest({

name: "Welcome Message Bot",

description:

"Maneira rápida de configurar mensagens de boas-vindas automatizadas para canais em seu espaço de trabalho."

icon: "assets/default_new_app_icon.png",

fluxos de trabalho: [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

outgoingDomains: [],

datastores: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chat:write", "chat:write.public", "datastore:read", "datastore:write", "channels:read" (canais: leitura), "triggers:write", "triggers:read",

],

});

Etapa 3: criar um fluxo de trabalho para configurar a mensagem de boas-vindas

Primeiro, começamos definindo o fluxo de trabalho:

Criar arquivo : Adicione um novo arquivo chamado create_welcome_message.ts na pasta workflows

: Adicione um novo arquivo chamado create_welcome_message.ts na pasta workflows Define workflow: Nesse arquivo, defina o MessageSetupWorkflow para permitir que um usuário de bot configure uma mensagem de boas-vindas por meio de um formulário

Veja como será a definição do fluxo de trabalho:

// /workflows/create_welcome_message.ts

importar { DefineWorkflow, Schema } de "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } de "../functions/create_welcome_message.ts";

/

O MessageSetupWorkflow abre um formulário em que o usuário cria uma

mensagem de boas-vindas. O acionador desse fluxo de trabalho é encontrado em

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "message_setup_workflow",

title: "Criar mensagem de boas-vindas",

description: " Cria uma mensagem para dar as boas-vindas aos novos usuários no canal.",

input_parameters: {

properties: { interactivity: { type: Schema.slack.types.interactivity, }, channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, }, required: ["interactivity"],

},

});

Em seguida, adicionamos um formulário:

Use OpenForm: Adicione um formulário usando a função OpenForm para coletar entradas do usuário bot

Veja como adicionar a função OpenForm ao seu fluxo de trabalho create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Esta etapa usa a função OpenForm do Slack. O formulário tem dois

entradas: uma mensagem de boas-vindas e um ID de canal para essa mensagem

seja publicada. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.slack.functions.OpenForm,

{

title: "Formulário de mensagem de boas-vindas", submit_label: "Submit" (Enviar), description: ":wave: Crie uma mensagem de boas-vindas para um canal!", interatividade: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, fields: { required: ["channel", "messageInput"], elements: [ { nome: "messageInput", title: "Sua mensagem de boas-vindas", type: Schema.types.string, long: true, }, { name: "channel", title: "Selecione um canal para publicar esta mensagem", type: Schema.slack.types.channel_id, default: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

Em seguida, adicionamos a confirmação.

Adicione a seguinte etapa ao seu fluxo de trabalho create_welcome_message.ts:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Esta etapa pega a saída do formulário e a transmite para um

personalizada que define a mensagem de boas-vindas.

Consulte /functions/setup_function.ts para obter mais informações. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

author: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

/

Esta etapa usa a função SendEphemeralMessage do Slack.

Uma mensagem de confirmação efêmera será enviada ao usuário

criando a mensagem de boas-vindas, depois que o usuário enviar a mensagem acima

formulário acima. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

message:

`Sua mensagem de boas-vindas para esse canal foi criada com sucesso! :white_check_mark:`,

});

export default MessageSetupWorkflow;

Etapa 4: usar um repositório de dados para armazenar a mensagem de boas-vindas

Comece criando um repositório de dados.

Criar arquivo : Em sua pasta de repositórios de dados, crie um arquivo chamado messages.ts

: Em sua pasta de repositórios de dados, crie um arquivo chamado messages.ts Definir estrutura: Configure a estrutura do datastore para armazenar as mensagens de boas-vindas

Nesse arquivo, você definirá a estrutura do repositório de dados em que as mensagens de boas-vindas do campo de texto serão armazenadas:

// /datastores/messages.ts

importar { DefineDatastore, Schema } de "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

Os datastores são um local hospedado pelo Slack para armazenar

e recuperar dados para seu aplicativo.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

name: "messages",

primary_key: "id",

attributes: {

id: { type: Schema.types.string, }, channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, message: { type: Schema.types.string, }, author: { type: Schema.slack.types.user_id, },

},

});

Etapa 5: criar uma função personalizada para armazenar a mensagem de boas-vindas no repositório de dados

Primeiro, defina a função personalizada.

Criar arquivo : Na pasta de funções, crie um arquivo chamado create_welcome_message.ts

: Na pasta de funções, crie um arquivo chamado create_welcome_message.ts Definir função: Adicione o seguinte código para definir a função para armazenar a mensagem de boas-vindas

Aqui está o código para definir a função personalizada:

// /functions/create_welcome_message.ts

import { DefineFunction, Schema, SlackFunction } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

importar { SlackAPIClient } de "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } de "../workflows/send_welcome_message.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } de "../datastores/messages.ts";

/

Essa função personalizada receberá a entrada do formulário inicial e a armazenará

no armazenamento de dados e criará um acionador de evento para escutar o

eventos user_joined_channel no canal especificado. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

title: "Configuração da mensagem de boas-vindas",

description: "Pega uma mensagem de boas-vindas e a armazena no armazenamento de dados",

source_file: "functions/create_welcome_message.ts",

input_parameters: {

properties: { message: { type: Schema.types.string, description: "A mensagem de boas-vindas", }, channel (canal): { type: Schema.slack.types.channel_id, description: "Canal para postar", }, author: { type: Schema.slack.types.user_id, description: "O ID de usuário da pessoa que criou a mensagem de boas-vindas", }, }, required: ["message", "channel"],

},

});

Em seguida, adicione a funcionalidade necessária.

Armazenamento de dados: Inclua um código para salvar os detalhes da mensagem de boas-vindas em seu armazenamento de dados e configure os acionadores de eventos do bot

// /functions/create_welcome_message.ts

export default SlackFunction(

WelcomeMessageSetupFunction,

async ({ inputs, client }) => {

const { channel, message, author } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // Salvar informações sobre a mensagem de boas-vindas no repositório de dados const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, item: { id: uuid, channel, message, author }, }); se (!putResponse.ok) { return { error: `Failed to save welcome message: ${putResponse.error}` }; } // Procurar por quaisquer acionadores existentes para o fluxo de trabalho de boas-vindas const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(client, channel); se (triggers.error) { return { error: `Failed to lookup existing triggers: ${triggers.error}` }; } // Criar um novo acionador user_joined_channel se não houver nenhum se (!triggers.exists) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel); se (!newTrigger.ok) { return { error: `Falha ao criar um gatilho de boas-vindas: ${newTrigger.error}`, }; } } return { outputs: {} };

},

);

Em seguida, integre o bot do Slack em seu fluxo de trabalho.

Atualize o fluxo de trabalho: Em seu arquivo create_welcome_message.ts, adicione uma etapa para chamar a função personalizada

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Esta etapa pega a saída do formulário e a transmite para um

personalizada que define a mensagem de boas-vindas.

Consulte /functions/setup_function.ts para obter mais informações. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

author: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

export default MessageSetupWorkflow;

Com essa etapa, seu fluxo de trabalho agora é capaz de:

Permitir que um usuário de bot insira e envie uma mensagem de boas-vindas por meio de um formulário

Armazenar as informações da mensagem de boas-vindas em um armazenamento de dados

Configurar acionadores para garantir que a mensagem de boas-vindas seja entregue quando um novo usuário entrar no canal especificado

Etapa 6: criar acionadores para ativar fluxos de trabalho

Primeiro, crie um acionador de link.

Criar arquivo : Na pasta de acionadores, crie create_welcome_message_shortcut.ts

: Na pasta de acionadores, crie create_welcome_message_shortcut.ts Adicionar código: Defina o acionador de link para iniciar o MessageSetupWorkflow quando um usuário de bot clicar em um link específico

Seu código será parecido com este.

// triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

import { Trigger } from "deno-slack-api/types.ts";

importar MessageSetupWorkflow de "../workflows/create_welcome_message.ts";

importar { TriggerContextData, TriggerTypes } de "deno-slack-api/mod.ts";

/

Esse acionador de link solicita o fluxo de trabalho MessageSetupWorkflow. */

const welcomeMessageTrigger: Trigger = {

type: TriggerTypes.Shortcut,

name: "Configurar uma mensagem de boas-vindas",

description: "Cria uma mensagem de boas-vindas automatizada para um determinado canal.",

workflow: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

inputs: {

interactivity: { value: TriggerContextData.Shortcut.interactivity, }, channel: { value: TriggerContextData.Shortcut.channel_id, },

},

};

export default welcomeMessageTrigger;

Agora, crie o acionador de eventos. Basicamente, é aqui que você habilita os eventos que ativam o bot. Neste exemplo, o acionador de evento do usuário do bot será um novo usuário que entrar em um canal.

Atualizar arquivo: Adicione o acionador de evento a create_welcome_message.ts para enviar a mensagem de boas-vindas quando um novo usuário entrar em um canal

Aqui está o código a ser adicionado.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger retorna se o acionador user_joined_channel

existe para o fluxo de trabalho "Enviar mensagem de boas-vindas" em um canal. */

exportar a função async findUserJoinedChannelTrigger(

cliente: SlackAPIClient,

channel: string,

): Promise<{ error?: string; exists?: boolean }> {

// Coleta todos os acionadores existentes criados pelo aplicativo

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

se (!allTriggers.ok) {

return { error: allTriggers.error };

// Localizar acionadores user_joined_channel para o "Send Welcome Message" (Enviar mensagem de boas-vindas)

// fluxo de trabalho no canal especificado

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((trigger) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(channel)

));

// Retorna se algum acionador correspondente foi encontrado

const exists = joinedTriggers.length > 0;

return { exists };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger cria um novo acionador user_joined_channel

para o fluxo de trabalho "Enviar mensagem de boas-vindas" em um canal. */

exportar função async saveUserJoinedChannelTrigger(

cliente: SlackAPIClient,

channel: string,

): Promise<{ ok: boolean; error?: string }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

type: "event", name: "Usuário entrou no canal", description: "Enviar uma mensagem quando um usuário entrar no canal", workflow: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, event: { event_type: "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids: [channel], }, inputs: { channel: { value: channel }, triggered_user: { value: "{{data.user_id}}" }, },

});

se (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

return { ok: true };

}

Result:

Acionador de link : Permite que os usuários do bot configurem uma mensagem de boas-vindas clicando em um link, iniciando o MessageSetupWorkflow

: Permite que os usuários do bot configurem uma mensagem de boas-vindas clicando em um link, iniciando o MessageSetupWorkflow Acionador de evento: Envia as mensagens automatizadas quando um novo usuário entra no canal especificado, usando a mensagem armazenada e os detalhes do canal

Etapa 7: criar um fluxo de trabalho para enviar a mensagem de boas-vindas

Navegue até a pasta : Vá para a pasta de fluxos de trabalho

: Vá para a pasta de fluxos de trabalho Criar arquivo : Crie um novo arquivo chamado send_welcome_message.ts

: Crie um novo arquivo chamado send_welcome_message.ts Adicionar código: Defina o fluxo de trabalho para recuperar e enviar a mensagem de boas-vindas do repositório de dados

// /workflows/send_welcome_message.ts

importar { DefineWorkflow, Schema } de "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } de "../functions/send_welcome_message.ts";

/

O SendWelcomeMessageWorkFlow recuperará a mensagem de boas-vindas

do repositório de dados e a enviará para o canal especificado, quando

um novo usuário entrar no canal. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "send_welcome_message",

title: "Send Welcome Message" (Enviar mensagem de boas-vindas),

description:

"Publica uma mensagem efêmera de boas-vindas quando um novo usuário entra em um canal.",

properties: { channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, triggered_user: { type: Schema.slack.types.user_id, }, }, required: ["channel", "triggered_user"],

input_parameters: {},

});

Esse fluxo de trabalho recupera a mensagem de boas-vindas armazenada e a envia para o canal apropriado quando um novo usuário entra, aumentando o envolvimento e automatizando o processo de integração.

Etapa 8: criar uma função personalizada para enviar a mensagem de boas-vindas

1. Defina a função personalizada:

Navegue até a pasta: Vá até a pasta de funções

Vá até a pasta de funções Criar arquivo: Crie um novo arquivo chamado send_welcome_message.ts

2. Adicione a definição da função:

// /functions/send_welcome_message.ts

importar { DefineFunction, Schema, SlackFunction } de "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageDatastore } de "../datastores/messages.ts";

/

Essa função personalizada extrairá a mensagem armazenada do repositório de dados

e a enviará para o usuário participante como uma mensagem efêmera no

canal especificado. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id: "send_welcome_message_function",

title: "Enviando a mensagem de boas-vindas",

description: "Extrai as mensagens de boas-vindas e as envia para o novo usuário",

source_file: "functions/send_welcome_message.ts",

input_parameters: {

properties: { channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, description: "Canal em que o evento foi acionado", }, triggered_user: { type: Schema.slack.types.user_id, description: "Usuário que acionou o evento", }, }, required: ["channel", "triggered_user"],

},

});

3. Adicionar funcionalidade:

Código de implementação: Adicione o seguinte código abaixo da definição de função em send_welcome_message.ts:

// /functions/send_welcome_message.ts

export default SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ inputs, client },

) => {

// Consulta ao repositório de dados para mensagens armazenadas

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, expression: "#channel = :mychannel", expression_attributes: { "#channel": "channel" }, expression_values: { ":mychannel": inputs.channel },

});

if (!messages.ok) {

return { error: `Failed to gather welcome messages: ${messages.error}` };

// Enviar as mensagens armazenadas de forma efêmera

for (const item of messages["items"]) {

const message = await client.chat.postEphemeral({ channel: item["channel"], text: item["message"], user: inputs.triggered_user, }); if (!message.ok) { return { error: `Failed to send welcome message: ${message.error}` }; }

return {

outputs: {},

};

});

4. Integrar a função personalizada:

Adicione ao fluxo de trabalho: Volte ao seu arquivo de fluxo de trabalho send_welcome_message.ts e adicione a função personalizada como uma etapa:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

channel: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Com essa função personalizada, as configurações do seu aplicativo Slack agora enviarão mensagens a qualquer usuário que entrar em um canal privado ou público com um canal específico.

Etapa 9: use seu aplicativo Slack

1. Execute seu aplicativo Slack localmente

Instalar localmente: Abra seu terminal e navegue até a pasta raiz do seu aplicativo

Execute: slack run

Siga as instruções do terminal para configurar seu servidor local Invocar o acionador de link: Abra uma nova guia do terminal

Crie o acionador de link: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Instale o acionador em seu espaço de trabalho e escolha o ambiente Local

Copie o URL do atalho fornecido

Publique esse URL em um canal do Slack para iniciar o fluxo de trabalho e criar a mensagem de boas-vindas

manifesto do aplicativo Criado o manifesto do aplicativo para "welcomebot (local)" no espaço de trabalho "myworkspace"

⚠️ Domínios de saída Nenhum domínio de saída permitido está configurado Se a sua função fizer solicitações de rede, você precisará permitir os domínios de saída Saiba mais sobre as próximas alterações nos domínios de saída: https://api.slack.com/changelog

🏠 Instalação do espaço de trabalho Instalou o aplicativo "welcomebot (local)" no espaço de trabalho "myworkspace" Concluído em 1,5s

gatilho criado ID do acionador: Ft0123ABC456 Tipo de acionamento: atalho Nome do acionador: Setup a Welcome Message (Configurar uma mensagem de boas-vindas) URL de atalho: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Inicie seu aplicativo Slack

Implantar o Slack: Executar: implantação do Slack Recriar o acionador: Crie o acionador para o aplicativo implantado: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Escolha a opção implantada Usar em um ambiente implantado: Copie o novo URL do atalho

Use-o em seu espaço de trabalho do Slack

Etapa 10: Seu bot do Slack está pronto!

Parabéns por ter chegado à etapa final da criação do seu bot do Slack! Seu bot agora enviará mensagens automaticamente para novos usuários. Teste-o para ter certeza de que está funcionando corretamente em um canal público.

Limitações do uso de bots do Slack para comunicação

Até agora, você deve ter percebido a conveniência que os bots do Slack trazem para

comunicação no local de trabalho

. Afinal de contas, quem não gosta de uma pequena ajuda com a automação?

Mas há algumas limitações com as quais você deve ter cuidado.

Conhecer essas limitações permitirá que você tome uma decisão informada sobre qual

plataforma de comunicação no local de trabalho

é a mais eficiente para você.

1. Os bots do Slack podem distrair

Os bots do Slack podem ser uma faca de dois gumes quando se trata de foco.

Claro, eles fornecem informações rápidas e ajudam nas tarefas com uma simples consulta. Mas também vem com uma enxurrada de notificações, desde as atualizações de token do bot até as mensagens da equipe.

Essa distração constante pode atrapalhar o trabalho. Muitas vezes, é difícil para seus funcionários priorizarem o trabalho com o ruído adicional do bot.

2. O Slack pode ser caro, assim como seus bots

Esse é provavelmente o maior problema quando se trata de

ferramentas de comunicação como o Slack

: elas podem se tornar muito caras rapidamente.

O Slack oferece vários planos, cada um com seus próprios recursos, mas, à medida que sua equipe cresce, o custo total de propriedade de um produto SaaS também aumenta.

Por exemplo, o plano Pro custa US$ 7,25 por usuário por mês, o que pode parecer razoável inicialmente. Entretanto, quando se tem uma equipe grande, esses custos podem aumentar rapidamente, levando a uma despesa mensal significativa. Por esse preço, você pode encontrar

Alternativas ao Slack

que oferecem recursos melhores.

3. Os bots do Slack precisam de manutenção

Os bots do Slack, assim como qualquer outro chatbot, dependem dos dados com os quais foram treinados. Se um usuário de bot solicitar informações que não foram integradas ao sistema do bot, ele provavelmente não fornecerá uma resposta satisfatória.

Isso significa que seu bot do Slack precisará de atualizações constantes para se manter relevante e útil.

Você precisará acompanhar as perguntas mais comuns que estão sendo feitas e alimentar regularmente seu bot do Slack com informações novas e relevantes. Essa manutenção contínua pode se tornar uma carga de trabalho significativa, especialmente à medida que seu espaço de trabalho do Slack cresce.

4. Os bots podem consumir espaço

O Slack tem capacidade mínima de armazenamento e, à medida que esses limites são atingidos, o Slack exclui automaticamente arquivos e mensagens mais antigos para abrir espaço para os novos.

Esse processo pode levar à perda não intencional de documentos importantes ou do histórico de comunicação, especialmente se você estiver usando bots para automatizar tarefas que geram muitos dados.

5. Os bots do Slack não são criativos

Isso é óbvio, mas os bots não costumam ser a ferramenta mais inteligente do mercado. Eles não têm pensamento crítico e a capacidade de abordar uma situação de diferentes perspectivas.

Portanto, em uma situação complicada em que a resolução de problemas é necessária, você não pode depender do seu bot do Slack para fornecer soluções exclusivas.

Aprimorando a comunicação da equipe com o ClickUp e o Slack

Se você acha que o Slack é uma ferramenta de comunicação eficiente, espere até integrá-lo com o ClickUp .

Juntos, O Slack e o ClickUp formam o melhor time dos sonhos em um ambiente colaborativo.

Vamos explorar como diferentes equipes podem se beneficiar dessa integração, mantendo em mente as etiquetas do Slack.

Ativar a sincronização de atividades do ClickUp com o Slack

Quando você tiver integrado o ClickUp com o Slack com a integração do ClickUp com o Slack, você pode sincronizar todas as atividades do ClickUp com seu espaço de trabalho do Slack para espaços, pastas e listas específicos.

Suas atividades do ClickUp serão enviadas automaticamente como mensagens para seu canal do Slack. Você pode selecionar canais públicos ou privados onde o ClickUp pode acessar essas notificações.

Sincronize o ClickUp em seu canal do Slack e escolha o tipo de texto que deseja receber

Para conceder ao ClickUp acesso a um canal privado, use o comando /invite @ClickUp.

Procure o ClickUp na seção "adicionar um aplicativo" na página de integrações do Slack para dar acesso a canais privados

Como isso pode ajudar?

Imagine que você faz parte de uma equipe de marketing que trabalha em uma campanha de alto risco com um prazo apertado. Essa integração elimina a necessidade de atualizar os membros da sua equipe sobre seu progresso manualmente.

Em vez disso, o ClickUp envia automaticamente atualizações para o seu canal do Slack, dando a todos uma visão de 360 graus da situação atual do projeto.

Da mesma forma, as atualizações críticas das equipes de tecnologia - como correções de bugs, implementações de recursos ou tarefas de manutenção do servidor - são imediatamente compartilhadas com a equipe em tempo real.

Tarefas, comentários e documentos, tudo na tela do Slack

Ao vincular tarefas, comentários ou documentos no Slack, você verá uma prévia de cada item, um processo conhecido como "desdobramento" Esse recurso permite que sua equipe veja detalhes como status da tarefa, responsáveis, prioridades e muito mais diretamente no Slack.

Veja a descrição, o tópico e os membros atribuídos de uma só vez com o ClickUp no Slack

Por exemplo, digamos que uma equipe de vendas tenha criado um canal do Slack para discutir uma conta importante. Quando uma tarefa relacionada a essa conta é compartilhada no Slack, todos podem ver imediatamente quem está atribuído, qual é a prioridade e o status atual.

Agora, os representantes de vendas (ou qualquer outra equipe) podem responder rapidamente às necessidades do cliente sem precisar vasculhar vários aplicativos.

Transforme mensagens em tarefas

digite /clickup new em um canal do Slack para criar e salvar uma tarefa_

Você pode criar tarefas do ClickUp diretamente do Slack usando um comando /Slash como /clickup new ou adicionando uma mensagem do Slack como um comentário a uma tarefa existente.

Isso é particularmente útil ao delegar tarefas. Imagine que o chefe de marketing goste de uma ideia criativa compartilhada no bate-papo do Slack; ele pode transformar instantaneamente essa mensagem em uma tarefa no ClickUp sem sair do Slack.

**Leia também

O que fazer e o que não fazer ao usar o Slack no trabalho

O ClickUp faz o que o Slack pode fazer e muito mais

No final das contas, você está usando o Slack para

se comunicar de forma eficaz com sua equipe

e entre departamentos. Mas a comunicação é mais simplificada, eficaz e intuitiva no ClickUp. Vamos explorar mais.

Conversas em tempo real com visualização de bate-papo

Visualização do bate-papo do ClickUp

permite que sua equipe participe de

conversas em tempo real

sem sair da plataforma.

Quer você seja uma equipe de TI solucionando um problema urgente ou uma equipe de vendas discutindo um novo lead, o Chat View mantém todas as suas comunicações centralizadas.

As equipes de marketing, em especial, têm dificuldades com conversas dispersas em diferentes aplicativos. No ClickUp, você pode fazer brainstorming de ideias, compartilhar briefs criativos e tomar decisões rápidas - tudo no mesmo espaço de trabalho.

E quando chega a hora de transformar essas ideias em ação, o ClickUp permite que você faça isso diretamente do bate-papo. Atribua tarefas, defina prazos e dê andamento aos projetos sem sair da conversa.

Colaboração, brainstorming e quadros brancos

Visualize suas tarefas com o quadro branco do ClickUp

Precisa fazer um brainstorming de uma estratégia ou planejar um projeto?

Quadros brancos do ClickUp

oferecem um espaço virtual onde as equipes podem colaborar visualmente.

Enquanto o Slack permite que você faça brainstorming com seus colegas de equipe por meio de discussões baseadas em texto, os quadros brancos do ClickUp levam seus projetos para o próximo nível, permitindo que sua equipe desenhe, anote e transforme ideias em tarefas acionáveis no quadro.

Se você faz parte de uma equipe de engenharia que precisa mapear fluxos de trabalho ou de um gerente de projeto que lida com um cronograma de projeto complexo, essa será sua nova ferramenta favorita.

Gerenciamento de tarefas com comentários atribuídos

Trate os problemas imediatamente atribuindo tarefas nos comentários no ClickUp Chat View

Um dos recursos de destaque do ClickUp é a capacidade de atribuir comentários a membros específicos da equipe usando @menções. Se estiver discutindo uma atualização crítica no Chat View, você pode marcar instantaneamente um membro da equipe e transformar esse comentário em uma tarefa.

Por exemplo, durante uma reunião de desenvolvimento de produto, um líder de engenharia pode atribuir uma correção de bug diretamente do chat, garantindo que nada passe despercebido.

Comunicação visual com ClickUp Clips

Registre eventos importantes e transforme-os em recursos com o ClickUp Clips

Você é um aprendiz visual? Se sim,

Clipes do ClickUp

está prestes a aprimorar sua experiência dez vezes mais, permitindo que você grave e

compartilhar gravações de tela

.

Imagine uma equipe de TI gravando um guia passo a passo para solucionar um problema comum - os membros da equipe podem acessar esse clipe a qualquer momento, facilitando a compreensão e a implementação de alterações.

Crie estratégias de ação com modelos

No final das contas, ferramentas como o ClickUp e o Slack são facilitadores de comunicação. Para que essas ferramentas sejam úteis e realmente ordenem sua comunicação interna, você precisa de uma estratégia. E é aí que entra a Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp pode ser útil.

Com esse modelo, você pode avaliar sua estratégia de comunicação existente, traçar uma nova abordagem e suas metas associadas, definir metas e objetivos para sua estratégia e criar um plano de ação coerente.

Bônus:

15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto

Você está a um clique de uma comunicação melhor com o ClickUp

O Slack é uma ótima ferramenta que se torna ainda melhor com a integração do ClickUp.

No entanto, em vez de fazer malabarismos com mensagens do Slack e textos do ClickUp ao mesmo tempo, faz mais sentido ter uma plataforma que possa fazer tudo isso.

As conversas em tempo real do ClickUp, a conveniência de transformar uma mensagem direta em uma tarefa detalhada e a capacidade de visualizar discussões - tudo isso faz do ClickUp um aplicativo de gerenciamento de projetos holístico quando comparado ao

Gerenciamento de projetos do Slack

recursos.

Experimente você mesmo para ver a diferença.

Crie sua conta ClickUp gratuita

hoje mesmo e simplifique seus fluxos de trabalho!